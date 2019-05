La Ventana (24/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:00 los cuatro las tres en Canarias el Senado también se prepara para la suspensión de Raúl Romeva senador de Esquerra y también en prisión como los cuatro diputados suspendidos esta mañana el nuevo presidente de la Cámara Manuel Cruz ya ha encargado un informe a los letrados Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 00:19 qué tal buenas tardes si la solicitud se formalizó el pasado miércoles un día después de la constitución de la Cámara según ha confirmado hoy el propio Senado a través de un comunicado Manuel Cruz pidió al letrado mayor de esta institución la elaboración de un informe en derecho sobre la eventual suspensión de Romeva no explica el comunicado cuándo estará finalizado el trabajo jo aunque la Mesa del Senado se reunirá en principio el próximo miércoles precisamente hoy el grupo popular en la Cámara Alta ha presentado un nuevo escrito exigiendo la convocatoria inmediata de dicha mesa para proceder a la suspensión del político republicano ante la pasividad dicen del presidente del que aseguran podría estar incurriendo en un delito de prevaricación

Voz 2 01:02 Nos han suspendido en España pero no lo podrán hacer

Voz 1667 01:04 en Europa Oriol Junqueras en redes sociales para Jaume Alonso hebillas diputado de Cataluña la decisión apoyada por PSOE PP y Ciudadanos es puramente electoralista como que estamos en una situación

Voz 3 01:17 el que vapulear a los catalanes aún cuando sea a costa de romper todas las costuras del Estado de Derecho parece que da votos en el conjunto de España fueron en esa competición han optado por vulnerar todas las normas aplicables

Voz 1667 01:33 los aspirantes a la sucesión de Theresa May toman posiciones tras el adiós de la primera ministra entre los candidatos está Boris Johnson dispuesto a conducir a Reino Unido a un Brexit duro José Luis eh

Voz 0313 01:43 García Íñiguez Johnson dice que Reino Unido breve prepara

Voz 1061 01:45 ese para abandonar la Unión Europea el treinta y uno de octubre con o sin acuerdo el exalcalde de Londres ya había anunciado que aspiraría a suceder a May cuando la primera ministra diese un paso a un lado y acaba de reafirmarse en una conferencia en Suiza en esa intención Johnson también ha elogiado Amey de la que subraya su carácter Stoichkov ante las dificultades por cierto el ministro de Exteriores Jeremy Hunt que suena también como sucesor de May ha confirmado en la prensa que aspira a convertirse en primer ministro y otro que según la BBC está pensando sumarse a la carrera es el hasta ahora presidente del Comité mil novecientos veintidós que agrupa a los diputados conservadores Graham Brady Breivik que ha renunciado

Voz 1667 02:18 a ese cargo ese consolida una de las acusaciones contra los ex responsables de las clínicas y dental el juez ha procesado a siete exdirectivos por un fraude a la Seguridad Social que asciende a más de veintitrés millones y medio de euros Miguel Ángel Campos José

Voz 1552 02:31 de la Mata del magistrado de la Audiencia Nacional ha cerrado la primera de las piezas separadas de la macro estafa a decenas de miles de clientes de estas clínicas antológicas propone a juzgar a los siete ex dirigentes de la entidad cuyo ánimo defraudatoria es literal les llevó a estafar veintitrés coma seis millones de euros a la Seguridad Social e incurrir en veinticuatro delitos los responsables dicen tal también vaciaron el patrimonio del grupo para su provecho en caso de concurso de acreedores mediante la salida fraudulenta de fondos o generando obligaciones ficticias

Voz 1781 03:02 que impedían disponer del capital cuatro

Voz 1667 03:05 tres tres de tres en Canarias

Voz 1 03:09 cadena SER Madrid

Voz 1258 03:11 el presidente en funciones Pedro Rollán ve intencionalidad política en los paros de los trabajadores del metro que hoy afectan a todas las líneas durante las últimas cuatro horas de cada turno este mediodía además decenas de trabajadores del suburbano se han concentrado frente al Ministerio de Sanidad para visibilizar dicen que la presencia del amianto es un problema de salud pública la comunidad defiende su gestión Pedro

Voz 4 03:33 pero ya están trabajando con una clara intencionalidad política al ser el colectivo de maquinistas quiénes están respaldando If fomentando esa huelga hay que decir que es el colectivo dentro de todos los colectivos de los trabajadores de Metro de Madrid que con mucha diferencia han salido más favorecidos en el convenio colectivo otro de los asuntos que también trasladaban era la política de de esa ambientado

Voz 1781 03:56 se llevó a cabo un proyecto muy ambos

Voz 4 03:59 eso poniendo encima de la mesa ciento cuarenta millones de euros en un horizonte hasta el próximo año dos mil veinticinco

Voz 1258 04:06 la Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en un chalé de Torrelodones donde han intervenido mil novecientas plantas hay dos detenidos se les imputa delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal Raquel Fernández

Voz 1432 04:19 en un chalet de Torrelodones se han localizado casi mil novecientas plantas de marihuana tras la denuncia de los vecinos alertando del olor que desprendían estos ejemplares una organización perfectamente estructurada que tenía incluso hasta máquina Contador ha de billetes era la encargada de la elaboración cultivo picado distribución de los estupefacientes Mercedes Martín portavoz de la Guardia Civil

Voz 5 04:42 porque es una plantación que está en permanente servicios decir que está funcionando las veinticuatro horas al día y los trescientos sesenta y cinco días del año

Voz 1432 04:49 los detenidos son tres mujeres y un hombre vecinos de Torrelodones y Madrid

Voz 1258 04:53 veintidós grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 6 04:55 al

Voz 1 05:06 dos músicos que dan un giro a su carrera Luis Alberto Jan y este viernes en La Ventana con Carles Francino

Voz 1667 05:24 la información continúa en La Ventana con Carles Francino en nuestra web Cadena Ser punto com ya las cinco o las cuatro en Canarias en la SER

Voz 7 05:31 cadena SER servicios informativos

Voz 1 05:50 en La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:57 hola buenas tardes eh es tan larga la lista de cosas raras cosas singulares que acompaña la triple convocatoria de elecciones del domingo esta extensa que yo que no tendríamos tiempo para repasar la entera ni en varios programas desde el insólito Carvajal que se ha montado con los diputados independentistas en prisión preventiva diputados ya suspendidos hasta ahora como sabrán hasta las cinco papeletas que los canarios tendrán que depositar en las urnas cinco pasando por un sinfín de historias locales en fin personajes peculiares y eslogan esa campaña digamos curiosos como aquel imbatible el trabuco que tú quieres con la imagen del candidato socialista a la Alcaldía de Villanueva del Trabuco en Málaga que ha batido un récord de chistes indemnes incluido el previsible montaje con la imagen del famoso Negro de Whatsapp pero bueno bromas o curiosidades aparte desde luego lo más llamativo es lo más relevantes seguramente de las elecciones europeas es que serán elegidos europarlamentarios británicos cuya hoja de ruta pasa precisamente por largarse de Europa de la Unión Europea ya saben que hoy la primera ministra Theresa May ha tirado finalmente la toalla hay entre lágrimas ha anunciado su dimisión para el próximo siete de junio bueno pues hoy cuando he visto esa comparecencia es recordado el día en que su Gobierno apretó el botón para hacer efectivo el Brexit fue hace dos años el el veintinueve de marzo era miércoles ese día hablamos de un libro que había escrito el actual director del Instituto Cervantes de Londres Ignacio pero se titula pompa y circunstancia

Voz 9 07:20 en donde se retrataba se retrata

Voz 0313 07:23 un país tan liberal como conservador tan democrático como aristocrático tan monárquico como celoso de sus derechos individuales osea Un país con sus paradojas como todos ya propósito de ese libro yo comenté que más allá de la clave coste beneficio que se gana que se pierde quién gana a quién pierde con el Brexit Bono más el AVE como lo ha complicado todo a mí no me salía entonces tampoco me sale ahora decir que se vayan con viento fresco sino ver o intentar ver qué cosas podríamos seguir compartiendo a partir del domingo con los resultados electorales y después con todo el lío de la sucesión de Theresa May tendremos más datos seguro pero yo al menos hoy sigo estando más cerca del ocio de los queremos que del fracking que os jodan cuestión de sensibilidades bienvenidos a La Ventana

Voz 10 09:53 a Isaías Lafuente buenas tardes convenio como esas Rafa Vila Sanjuán estás por ahí en Barcelona verdad aquí estamos más cerca más cerca del We love i o del descenso el guión con Inglaterra siempre bien pero bueno hay de todo en otra cosa es que no sé lo qué querrán ellos ya se sabe porque está en la cincuenta cincuenta pero bueno yo de todo lo que podamos hacer juntos mejor para nosotros es mejor para ellos pero corresponsal Begoña Arce buenas tardes qué tal Begoña como eso

Voz 0313 10:24 oye que una ciento sesenta ocurrida diez pero una cierta impresión de a Theresa May que parecía incombustible e impermeable a todo tipo de fin de joder verla derrumbarse como se le quebraba la voz en el momento de anunciar que que lo dejaba acuerdo pues es una imagen para la historia

Voz 0273 10:43 desde luego es que esa imagen de estas una mujer aparentemente fría con un carácter muy reservado que en las peores circunstancias porque las ha pasado fatal y le han llamado de todo el han humillado de mil maneras no han perdido nunca eh el temple ni ha mostrado sus evoluciones siempre ha mostrado una corrección enorme también mucha frialdad y mucha distancia él verla hoy con los ojos enrojecidos yo he bañado en lágrimas y la voz quebrada demuestra el drama interior ya hay también el drama de todo el ritual de la política británica porque esta obligación de dejar el cargo colocándose delante de de la puerta de Downing Street ya admitir delante del país he fracasado ideó presentar mi renuncia es el momento más duro que todo primer ministro debe pasar en este país

Voz 0313 11:27 cómo cómo cómo lo recordarán Tucker esto es muy pronto claro como lo recordarán porque es verdad que en fin las últimas semanas los últimos meses han sido a juicio de cualquier observador medianamente imparcial tirando nefastos en fin por la incompetencia incapacidad por lo que sea era muy complicado también de lidiar el toro eh no nos engañemos pero cómo crees que Álava no recordar después de esta despedida de hoy

Voz 0273 11:49 el habrá recordar como como un gran fracaso es de

Voz 6 11:52 Arun mandato con múltiples errores cuando

Voz 0273 11:54 la nombraron made tenía una misión exclusiva a sacar adelante el acuerdo del Brexit no lo ha conseguido no se ha dedicado a otra cosa desde la jefatura del Gobierno no ha sabido imponer su autoridad frente a los euroescépticos conservadores más radicales que le han estado comiendo el terreno continuamente eso ha marcado el acuerdo de la salida de Europa trató de solventar las divisiones en el partido que ella tanto ama al partido conservador al que ha dedicado toda su vida y lo deja peor que estaba por supuesto cometió el error de cómo tocar unas elecciones generales pretendiendo reforzar la mayoría lo que ocurrió es que perdió esa mayoría pasó a depender de los unionistas del Ulster y ahí se hizo imposible cualquier ratificación del acuerdo

Voz 6 12:34 pero ojo de eso sabemos algo de convocar elecciones para reforzarse y salir filmado ojo porque el otro vendrá que ha mirado cerebro bueno Begoña

Voz 0313 12:42 ahora que a partir de ahora que haber beneplácito calendario

Voz 0273 12:47 bueno a partir de ahora May va a estar como líder del Partido Conservador hasta el siete de junio esto es así porque la hoy se ha suspendido el Parlamento hay una semana de vacaciones esto es el programa normal entonces durante la semana que están de vacaciones viene Donald Trump a Londres de del tres al cinco lo de junio antes de ir a unas ceremonias de DJ en Francia May va a asistir a todas esas ceremonias va a tener que aguantar seguramente alguna crítica alguna impertinencia de Donald Trump sobre su gestión del Brexit pero porque ya lo ha hecho antes pero para estar ahí entonces a partir del día este junio se abre la el concurso o la la la la elección de nuevo líder conservador esto no se sabe cuánto tiempo va a durar depende el número de candidatos pero pueden ser varias semanas se anuncia que va a ser una una discusión muy y muy fabril y que va a sus más y sus menos pero depende del número de candidatos y entonces cuando a finales probablemente de julio haya ya un sucesor May dejará entonces este cargo que a partir de hoy es nominal de primera ministra

Voz 0313 13:55 qué pasa con el Brexit en mitad de todo ese tiempo

Voz 0273 13:58 por otra tú puedes que estaba pero cuidado porque tenemos los resultados de las elecciones europeas que van a dar una Victoria probablemente giga antes al Partido del Brexit y esto va a influir en que los candidatos que se presenten a la a la lección de cómo conservadores y evitar que en años Farah y el Brexit se se coma una parte digamos del Partido Conservador eso va a radicalizar digamos hacia una posición anti Brexit de acuerdo a los futuros candidatos ellos no van a ser menos ya Boris Johnson ha dicho que el país se va quedando sin acuerdo lo ha dicho hoy en para Halloween es decir la fecha del treinta de octubre que ha sido fijada

Voz 0827 14:42 aquí no se contempla ninguna sorpresa Begoña porque la víspera del Brexit

Voz 6 14:46 no todo el mundo decía que no iba a salir el Brexit

Voz 0827 14:48 es decir las elecciones del domingo podrían convertirse digamos según una especie de referéndum en sentido contrario en que los europeístas se movilicen para dar señales de vida

Voz 0273 14:59 es lo que ha pasado con los europeístas es que el voto está muy dividido en primer lugar la culpa la tiene el Partido Laborista que nunca ha estado claro qué posición tenía esa confusión ha hecho que haya gente partidaria de la permanencia en Europa que haya votado laborista pero

Voz 6 15:13 por otra parte el los partidos que claramente

Voz 0273 15:16 están a favor de la permanencia en Europa y de un segundo referéndum que son los liberales los verdes y algún grupo independiente ese voto sea dividido fueron incapaces de hacer una plataforma y quién va sin ninguna duda a ganar con gran diferencia a ser el Partido del Brexit que ha aunado a laboristas descontento sí que querían marcharse de Europa y por supuesto a un enorme grupo de conservadores que durante tres años han visto cómo se mostraban sus deseos de de esa salida

Voz 0313 15:43 a Rafa perderán segundo déjame incorporar a la conversación alguien que pueda darnos también un fin uno una mirada y un análisis muy muy particular por su conocimiento sobre el terreno Julio Crespo Mac Lean buenas tardes

Voz 11 15:54 buenas tardes curioso director del Observatorio hispánico

Voz 0313 15:56 Londres lleva viviendo en Reino Unido en en etapas distintas unos quince años fue profesor en Oxford y además al anterior director del Instituto Cervantes yo comentaba el libro no se Julio con todo lo que está comentando nuestra corresponsal con con lo poco que quede que adivinar desde aquí en la en la distancia por cierto si hubiera habido otro primer ministro ahora que todos los focos apuntan a Theresa May usted cree que hubiera habido otro resultado que las cosas serían diferentes o no

Voz 11 16:22 bueno muy buenas tardes de Togo y yo creo que es muy difícil que otro primer ministro hubiera dado sí o un resultado mejor que debemos de partir de lo que realmente que no nos esperábamos y es que el referéndum salir a favor y a partir de ahí pues eh ha sido una serie de despropósitos se aquí es muy difícil que un primer ministro distinto hubiera logrado un mejor resultado es cierto que May debería haber negociado mucho más sea abierto a la negociación y la última etapa cuando yo era además notable pero es muy difícil que en un contexto difícil si hubiera logrado un Brexit porque debo recordar que este es el Éste es el resultado del del populismo fue un referéndum plagado de mentir

Voz 0313 17:21 irás líneas actitudes a partir

Voz 11 17:24 hay pues todo era muy difícil el problema de la red del populismo es que los populistas prometen lo que no pueden edad claro está del Brexit la presentaron como algo que se podría negociar en muy pocos meses y el resultado ha sido que nos encontramos en esta paradoja de que el Reino Unido ha fracasado en todos los intentos de llevar el Brexit acabo y que ahora tiene que presentarse a las elecciones europeas cuando según todos los pronósticos tiene que salir del del de la Unión Europea de aquí a noviembre osea que es es desastroso y el legado de Theresa May es muy malo pero desde luego injusticia hay que decir

Voz 0313 18:13 por favor que tenía una misión

Voz 11 18:15 que si no imposible casi

Voz 1781 18:20 decía Begoña que eh bueno se recortará el legado de Theresa May como como un fracaso no yo lo que digo es el fracaso es de toda la clase política británica excepto aquellos que tienen una posición clara de extremos que son Johnson que son Farah porque el fracaso de Corbijn es estrepitoso en un momento de clamoroso debacle del Partido Conservador ha sido incapaz de liderar una alternativa de ofrecer una propuesta clara los laboristas británicos y ahí está que era anti europeo antes de las elecciones ahora no sabemos muy bien que es algunos diputados de su partido se han ido mientras que Theresa May no era tan antieuropea cuando el refería coronada luego yo creo que el fracaso es de toda la clase política que no sea entregado a esas posiciones maximalistas porque en él no está claro que hay mayoría hay mayoría en Gran Bretaña de gente que parece que no quiere estar en Europa en el como ya no hay mayorías

Voz 11 19:14 ha sido plenamente en ese análisis con otro yo sé lo que sí estoy convencido es que con otro líder laborista las cosas podían haber cambiado mucho tanto Theresa May como su antecesor Cameron en no supieron calibrar bien y a Cobi de hecho el referéndum se perdió en gran parte porque Cameron confiaba Bin iba a hacer campaña a favor de permanecer en la Unión Europea en la zona en las zonas del de del norte donde el voto laborista muy fuerte creo la que nadie muy poca gente sabía esquí Corbijn en el fondo estaba a favor y en contra de la Unión Europea hice fue un que que falló totalmente desnudo con alguien como como Gordon Brown creo que hubiera sido muy

Voz 1781 20:08 sobre todo el abultado dos de julio

Voz 0313 20:10 Doña también los dos pregunto eh acaba de decir ráfagas de rayas y Lou así lo lo lo traduce los resultados que hay una mayoría de británicos que están por por por por él no bueno esto es así de rotundo es así de cierto Begoña quiere decir que no se la sociedad no estamos en una de empate infinito polarizada dividida al cincuenta cincuenta o no es que me pregunto eh no lo sé

Voz 0273 20:33 ahora mismo los sondeos después de tres años de de martirio continuo hoy macha que es el asunto ahora mismo la mayoría de la gente que además está viendo cómo se cierran empresas como se van con grandes bancos en fin está viendo el principio de lo que va a ser una cosa muy muy seria para la economía ha cambiado de opinión lo que pasa es que ahora no hay una oportunidad de que haya por lo menos de momento un segundo referéndum pero también es verdad que el tema divide completamente a la sociedad británica es que si ahora mismo hubieran segundo referéndum y lo ganaran la gente a favor a la permanencia eso enfurece quería hay enfrentaría a con la parte de la sociedad que es lo que ha votado en contra de ese sentiría completamente tradicionalmente demócrata no no el problema ha llegado a un punto que es de muy difícil solución el que puede pagar terminar pagando todo ese es el país con un debilitamiento jamás visto es la historia de de Gran Bretaña y contemporánea comparte esta visión Julio

Voz 11 21:30 sí sí coincido con Begoña plenamente

Voz 6 21:33 sí es cierto que hace encuestas dicen que sí

Voz 11 21:36 en una mayoría a favor del no el problema es que ahora mismo en una sociedad tan tan polarizada tan enfrentada entorno a este tema un segundo referéndum sería difícil de que tu su legitimidad tenemos que recordar que un kilos del Brexit sean minoría se han movilizado muy bien desde hace muchos años los medios de comunicación los dominan mucho mejor que los empresarios sí han sabido jugar la partida muy bien y ahora mismo sí creo que siento mucho mucho poder a pesar de que son una minoría pero desde luego referéndum en esta circunstancia muy difícil y me temo que este país va a tener que pasar por un largo calvario de resolver este conflicto

Voz 0313 22:27 muy bien Julio Crespo Mac Lean muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos aquí en La Ventana ha sido un placer

Voz 11 22:34 y ahora va contando lo

Voz 0313 22:36 capítulo del serial lo que venga de acuerdo de acuerdo venga un beso Begoña

Voz 1432 22:42 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 12 22:50 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 1432 23:03 disculpe el conocido lema tiene una marisquería están buscando Demon Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no eh doblemente escribe lo encuentran que bien

Voz 13 23:15 el han vivido un verano con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google llevarte un google com Mini de regalo al reservar hazlo por sólo sesenta euros pagas tan diez meses se encuentras un precio mejor tela igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 14 23:34 es a planta ya verás cómo te encanta mi nueva casa normas de ese cositas Vitolo desconectada

Voz 1432 23:39 mira si también te has puesto alarma es que cuesta mucho menos de lo que pensaba escuché en la radio que podías calcularlo online en su web por lo que cuesta no veas la tranquilidad que da

Voz 15 23:48 el Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece digo calculan una INEM Securitas Direct puntuales recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 23:59 en La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 24:05 los es Rafa si te parecía exagerado batía Isaías cuando decía hace un momentito al abrir la ventana que la lista de cosas raras os singulares que rodean la triple convocatoria electoral del domingo en fin sería tan extensa para repasar lo que necesitaríamos varios programas bueno en esa lista hay otra hay un elemento digamos que más habitual cuando se convocan elecciones qué son las ocurrencias que son los eslóganes curiosos que decía yo antes que son las polémicas porque aquí se monta polémica por cualquier cosa pero estos últimos días ha habido una que todos los oyentes conocen a propósito de las donaciones de de la Fundación de Amancio Ortega de material quirúrgico hospitalarios sanitario para hospitales para centro de sanidad pública donación que fue repudiada por Podemos al grito de No queremos limosnas es total no sé qué bueno esto genera mucha discusión hoy tenemos un elemento nuevo otro capítulo Andalucía desde la Junta de Andalucía concretamente el responsable de Sanidad nos que lo repudia o diga que le parezca mal lo bien no no es que se pone digamos que a la cola en el intento de que la Fundación de Amancio Ortega les tenga presente en sus oraciones Radio Sevilla Mercedes Díaz buenas tardes

Voz 1541 25:10 hola buenas tardes a ver cuéntanos cómo esto

Voz 6 25:13 no pasa el consejero de Salud para lo que ha hecho es enviar una

Voz 1541 25:15 carta al dueño de Inditex al empresario Amancio Ortega para agradecerle las donaciones de diferentes máquinas inmaterial que ha hecho en los últimos años para luchar contra el cáncer aquí en los hospitales andaluces y a renglón seguido le ha pedido que Andalucía pueda ser una opción preferente para su apoyo en busca del bienestar de nuestra población señala textualmente y añade que puede tener la garantía de que se dará una respuesta rápida correcta y oportuna a ese apoyo en la carta el consejero Jesús Aguirre Rex

Voz 1781 25:43 verdad que al sistema sanitario público andaluz ofrece

Voz 1541 25:46 asistencia a ocho millones y medio de habitantes que comprende cuarenta y nueve hospitales y cerca de mil quinientos centros de atención primaria Aguirre se despide diciendo en esa carta que espera poder saludar personalmente a Amancio Ortega

Voz 0313 25:59 para los que no conocemos con detalle el perfil la trayectoria política del del consejero yo yo lo escuchado alguna alguna declaración a Jesús Aguirre dijo que estaría bien y mal pero bueno que se expresan un toro digamos poco habitual en responsables políticos no o poco frecuente

Voz 1541 26:14 R tiene el aspecto de una persona campechana vive otro blanco poblado calva cara redonda su forma de hablar y de expresarse en los cuatro meses que lleva de consejero de Salud pues ya ha provocado sonrisas en más de un periodista vamos a escuchar pues

Voz 6 26:27 genio ahorro alguno una de sus primeras ruedas

Voz 1541 26:29 de prensa que ofreció tras llegar al cargo después de una reunión del Consejo de Gobierno estaba hablando sobre las listas de espera con las estadísticas en las pantallas de la sala decía esto

Voz 16 26:40 la información que ellos remitían al pasa la primera segunda es que esa no la hemos visto porque no estaba la primera la segunda o tercera va

Voz 2 26:52 para otro

Voz 16 26:54 en esta misma Sala segunda se mandaba al Ministerio como es preceptivo se demandaban los dato con procedimiento garantiza del Hospital de San Juan vivió ISAF concedió el perdón del Servicio Andaluz de Salud SAS Juan del Aljarafe Ernesto con procedimiento no garantizado que ahí estaba el volar un dron que se era duro

Voz 6 27:19 Bono tiene una hemos en contra del sur

Voz 1541 27:22 la canicas más gorda del juego es una palabra que nuestra región

Voz 6 27:25 está Isaías a punto de Londro

Voz 2 27:31 porque a las canicas pero lo del lo que bueno era la bola

Voz 6 27:34 es la gran

Voz 0313 27:36 bueno pues con a partir de las de las palabras y de las intenciones de este consejero de Jesús Aguirre pues plantea Isaías nuestra polémica

Voz 1 27:47 la polémica

Voz 0827 27:51 hay polémicas que se montan por azar y otras se montan por Zara qué es el caso no Amancio Ortega es un empresario que no se presenta a las elecciones pero su nombre ha sobrevolado el debate político en esta campaña electoral lo recordaba ahora

Voz 2 28:03 ahí lo situó Isabel Serra que es la candidata

Voz 0827 28:05 tenía Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid al afirmar que la sanidad pública no debía aceptar sus donaciones privadas y hoy mismo pues la reacción en el otro extremo de este consejero de Salud andaluz que ha anunciado que ha enviado esa carta pidiendo a la Fundación Ortega que considera esa comunidad como ámbito preferente para sus donaciones desde que en dos mil quince realizó la primera en este tiempo el propietario de Zara ha donado más de trescientos millones de euros a quince comunidades lo que indicaría que la opinión de Isabel Serra no es unánimemente compartida se entiende que un Estado ha de financiar su sanidad pública con los impuestos fundamentalmente para hacerlo además ha de sostener un sistema fiscal

Voz 1781 28:48 esto progresivo que haga pagar a los

Voz 0827 28:51 vividos ya las empresas como corresponda hizo una estas dos cosas no funcionan pues habrá que reclamar a quién corresponda o bien a los gestores públicos ineptos o bien a los empresarios que no contribuyen cómo deben pero si ambos requisitos se cumplen no se acaba de ver la razón para rechazar una donación como las que está haciendo Amancio Ortega y además me resulta muy paradójico que ese gesto del empresario privado hacia lo público esté levantando más polvareda que si el empresario hubiera patrocinado un equipo de fútbol o un gran premio automovilístico

Voz 0313 29:25 a Vila Sanjuán tú eres director del laboratorio de ideas del Instituto de Salud Global y fuiste durante varios años Secretario General de Médicos Sin Fronteras en cuál es tu opinión sobre este asunto Emilia desde hace

Voz 1781 29:35 hace tres años estoy yo escriba Javier Godó en La Vanguardia eh

Voz 0313 29:37 no sé si he leído el artículo de Javier

Voz 1781 29:42 hace tres años estoy intentando impulsar un poquito el concepto de la filantropía de España lo porque está muy retraída y la filantropía está jugando un papel relevante en el mundo muy relevante no sólo la de Bill Gates es la que más se conoce sino otras muchas no lo fundamental de todo esto primero podemos ha cometido un error de principio ahora mismo

Voz 0313 29:58 al para mis que sí sí

Voz 1781 30:01 ver lo que es la filantropía tú no te puedes meter a enjuiciar si eso es bueno o esos malo punto número uno segundo la filantropía la bien entendida es un concepto de capacidad de entendimiento de decir voy a cubrir un hueco que precisamente la parte pública nueva cubrir siquiera en abrir un debate sobre si de Amancio Ortega tiene que pagar más o menos impuestos

Voz 2 30:19 claro que lo claro no tiene nada que ver

Voz 1781 30:22 con la capacidad que tiene Amancio Ortega hay otra gente decir es que es mezcla arreglar como pudo hacer un un fin como puedo jugar un papel en mi sociedad para mejorar aspectos que yo sé que no ganan un par de datos para que los tenga es muy muy en cuenta desde que en él en una década se han triplicado los recursos que han puesto los gobiernos no Bill Gates los gobiernos porque lo que él vio fue poniendo tres mil millones al año que es lo que pone Bill Gates más o menos en salud global dijo Si yo los pongo para que los gobiernos nos quiten hemos hecho un flaco favor luego lo que voy a hacer es un juego por el cual yo pondré el doble de lo que ponga los gobiernos luego se ha multiplicado se ha conseguido toda una serie de en fin pues de mejoras en el SIDA mundial

Voz 0313 31:06 la mala en la malaria la tubérculo

Voz 1781 31:09 seis donde no había tratamiento se ha conseguido que haya tratamiento

Voz 0827 31:12 pero sí que temo tengo una duda que te quería plantear Rafa en cuanto el procedimiento es decir un empresario privado se llame Amancio Ortega o se llame como se llame quiere hacer una donación en el Estado español lo tendría que donar digamos al Estado o hacerlo como lo está haciendo en comunidades autor no más llegando a convenios particulares lo digo porque bueno a lo mejor tendría que ser el Estado el que que analizase esa donación donde correspondía no lo sé es una duda que planteo soleado

Voz 1781 31:37 bueno aquí hay muchísimo de entiendo perfectamente la pregunta yo lo que digo siempre la filantropía en España le queda por un lado el que seamos que tengamos gente convencida de que puede hacer mucho por cambiar Ike puede hacer mucho que no va a hacer el sector público por lo tanto no tiene porqué darlo al Estado es decir por ejemplo el riesgo nunca lo va a tomar el capital público y ese riesgo es muy necesario para innovar entonces quién lo está haciendo los filántropos oiga usted haga esto si fracasa no se preocupe yo estoy financiando algo que puede fracasar porque es mi dinero mientras que el dinero público no lo es

Voz 0313 32:08 hacer Rafa está el caso de Juan Roig Mercadona también y lanzadera de empresas que tienen la captación de talento lo rechaza también debería haber planes del gobierno de turno más ambiciosos en este terreno naturalmente en ciencia en investigación en silla ya de acuerdo si si si eso es una cosa pero lo otro

Voz 1781 32:26 exacto no hay hay hay la pregunta que te ponías no Isaías ir por ahí no claro si tú vas a dar mecanismos para mejorar la sanidad pública hombre hay una cosa fundamental en cualquier filantropía es que no puede ser sustitutiva de lo que

Voz 10 32:42 el Gobierno tiene que ser adicional adición complementaria he complementariedad

Voz 1781 32:46 tiene que haber mecanismos por los cuales tú miras ese impacto en fin toda una serie de cosas no

Voz 0313 32:49 Mercedes en Andalucía el debate ha ido más o menos por estos derroteros o ha habido alguna alguna salida de pata de banco no

Voz 1541 32:56 en los mismos términos también en los mismos términos primero en los términos que planteo Podemos y luego pues distintas personalidades que han defendido esta esta filantropía filantropía de Amancio Ortega

Voz 0313 33:08 muy bien un abrazo Mercedes pronto Rafa va a ir al cine este fin de semana tienes a una preferencia no tengo ninguno si tú supongo supongo que verías en fin hace ya algún tiempo

Voz 1781 33:19 quería Salahedin Juan José animados pues ahora hablaremos otra que no son dibujos animados venga ya verás en se

Voz 1 33:33 la Ventana en las redes sociales La Ventana La Ventana

Voz 17 33:43 en la Cadena Ser presenta el placer de escuchar

Voz 0419 33:52 muchos años después frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía billetes recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras blancas y enormes como huevos prehistóricos el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre para mencionar las había que señalar las con el dedo cien años de eso

Voz 1 34:28 queda Gabriel García Márquez mil novecientos sesenta y siete

Voz 18 34:33 en el de escucha

Voz 1 34:38 después de Larguero Ortega Carlos Ortega buenas noches del programa de hoy será muy distinto a los habituales Cano cada Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega y yo los también en nuestra aplicación Cadena Ser punto com bonitas

Voz 19 35:03 Irán

Voz 6 35:07 sólo que me

Voz 20 35:08 todo ello fuera padre Pence cuando éste fría P publicidad estamos rompiendo estereotipos repito que me pisa lo fregado millones no sido padre Senna juró como que unos y no voy a pedir el bar no es ocasión manifiesta padre como que no que no no es un ataque prometedor pero Sabina voy a tuya ellas interpretable padre ahí no entra al bar jamás de Carrusel deportivo en Carrusel esa boquita padre

Voz 1432 35:30 el Deportivo uniendo a las familias desde mil novecientos cincuenta y dos ya antes

Voz 21 35:35 este domingo en Ser Consumidor analizaremos las monumental lío de los móviles chinos que va a pasar con monos afectará a la crisis dónde están nuestros derechos pagamos con tarjeta con el móvil pero sabéis que seguimos pagando sobretodo con dinero hablaremos también de la iniciativa para conocer los peligros de muchas meriendas habituales de nuestros hijos y el mejor variedad de España los enseñará cómo hacer el mejor café SER Consumidor los domingos a las seis de la mañana hora menos en Canarias con Jesús Soria síguenos también en SER Consumidor punto es descarga de nuestro podcast cuando quieras cadenas después de llevar a Mara Torres al gimnasio puede acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá después de comer

Voz 18 36:20 últimos programa selecciona el que prefiera ir darle al play

Voz 21 36:24 toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga T nuestra aplicación

Voz 20 36:36 cuando por fin les regalas a tu hijo la batería completa con su bombo

Voz 1 36:40 Caja ir sus platillos está pensando con los pies

Voz 22 36:44 si puedes pensar con los pies puedes pensar con los pulmones reciclando latas bricks y envases de plástico en el amarillo ayudas a mantener el ahí

Voz 13 36:51 a litio que hasta con los pulmones recicla eco eh

Voz 22 36:54 ves Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid

Voz 23 37:01 muy preocupada mi negocio no está yendo como

Voz 2 37:04 pues yo no doy abasto

Voz 13 37:06 desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 1 37:08 ciudad me conoce estos son no parar

Voz 13 37:12 es deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegar hasta el cliente que necesitas para tu negocio

Voz 21 37:17 un tres ser publicidad punto es tu negocio a despegar apunta Viana ser publicidad punto es

Voz 17 37:26 cuando una puerta se cigarra las puertas te se abre

Voz 24 37:29 del veintitrés al veinticinco de mayo a las jornadas de puertas abiertas de por ILT un vehículo de nuestra nueva gama SUP totalmente equipado con descuentos increíbles un Ford Kuga tren Plus con un descuento de siete mil euros Furyk pues por este Line con un descuento de cinco mil euros rápido porque sólo hay trescientas unidades y solo tienes tres días financiación de FC van condiciones en punto es

Voz 1432 37:52 comprarse un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 1322 37:55 contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instar el punto de recarga el sin carga de todo para que tú a ahorre hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina y siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento octavo Centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 26 38:23 pelo

Voz 1 38:25 pero al llegar las ocho nos ponemos veinticinco la actual

Voz 2 38:30 mira de otra forma con Ángels Barceló

Voz 1 38:36 la Ventana con Carles Francino

Voz 12 38:48 va a haber Ciudad Real Granátula una voz

Voz 1 39:10 lo sé

Voz 0313 39:18 la Fabio la San Juan lo prometido es deuda e este señor que está por ahí capeando de fondo y medio rápidos Will Schmitt que es el protagonista de la versión humanizado de paladín que llega este viernes a las pantallas el canta en inglés que es lo suyo pero en la versión doblada podrán escuchar esta voz

Voz 27 39:36 desde si escrita en piedra de ésta con las que uno ya otra muy vírica

Voz 28 39:47 pues cada paga

Voz 6 40:13 hola buenas tardes buenas tardes Jäger actriz de doblaje hablador un papel por favor corrijan lo adora soy actriz de doblaje

Voz 0273 40:21 claro y cantante fundamentalmente soy

Voz 6 40:24 ante y cantante oye y verte el día del estreno del preestreno de la Din en la gran pantalla interpretando a Yasmin como se le queda el cuerpo una pues mira verme verme bueno no me di que no era mi cara pero además aunque lo hubiera sido no dejé de llorar desde el principio de la película pues porque porque llevo toda mi vida esperando algo así toda mi vida desde que soy muy pequeña cosa esto es un sueño de mi infancia cuando me John con la precisión completamente bueno sobre todo era con Ariel La Sirenita que yo creo que todos los que somos de de mi año de me añada estábamos todas obsesionadas con Ariel pero pero bueno dame a mí no me iba a poner yo escrupulosa con este tiempo cuando salió la posibilidad hacer la prueba para allá min bueno es que estaba de los nervios solamente el día de hacer la prueba era era la primera vez que lo veías todo el producto completo porque claro sí si sí trabaja playa gran lunes no a la primera vamos a padres con hermanas con David García el chico magnífico el actor que ha hecho

Voz 9 41:31 que ha dado voz a la Dean estábamos todos

Voz 10 41:34 estaba Mi novio estábamos todos yo estaba las manos

Voz 9 41:36 bueno con esta canción que ha sonado de fondo que es una canción nueva compuesta específicamente para esta película coral amén que que son compositor uno de los mejores que hay en el planeta uno de mis ídolos desde que soy pequeño inciso es que estoy muy fuerte es que no os digo ya que desde el principio de mi carrera en doblaje yo quería hacer esto es que es desde que tengo tres o cuatro

Voz 0313 41:57 dos años hace que que ejerce es como actriz de doble

Voz 9 41:59 G que ejerzo como tal muy poquito

Voz 6 42:02 pues yo creo con unos cinco así pues no está mal llegar a un vele no pero me costó mucho entrar me costó mucho eso que cuentan siempre perder Rafa del mundo del doblaje lo fin lo lo poco que sabemos si alguna referencia

Voz 0313 42:15 la Millar incluso es que dice que cuesta mucho entrar

Voz 6 42:17 sí sí me han dicho que es como como un grupo

Voz 10 42:20 o de familias que sepan o menos lado tienes que tener buena voz como la tuya la mía seguro que no me coge pero además y entre los que tener buena voz también encerrado

Voz 6 42:29 te diré que la voz no es tan importante porque no porque en realidad se necesitan voces de todo tipo porque aquí lo único importante es saber interpretar en el caso de unas obras musicales como son las de Disney por supuesto también saber cantar pero para hacer doblaje lo que es más importante sin duda saber ser actor claro por eso es tan importante el término actor porque yo en realidad me siento actriz trabajo en doblaje sobretodo pero si pudiera trabajar en teatro bayana lo haría si pudiera hacer tele que la ha hecho también la haría publicidad o lo que fuera sea quiero decir que el doblaje es simplemente una especialización más de la Interpol

Voz 0827 43:06 pero es un doble reto no porque es meterte no solamente en el personaje digamos sino meterte en ese personaje

Voz 9 43:13 bueno que es el que es que efectivamente no es nada fácil porque yo no interpreto solamente a

Voz 6 43:18 min

Voz 9 43:19 yo interpreto a Yasmin guiada por Naomi Scott que es lo que lo ha interpretado realmente yo voy siguiendo sus instrucciones a rajatabla y además tengo una anécdota muy bonita en este sentido porque cuando se traducción guión ya sea para ser diálogo para ser canción o un traductor bien preparado y con muy buena destreza cambios un trabajo nada fácil de hacer lo traduce luego el director de doblaje cantado hablado lo adapta que lo adapte significa que lo adapta no solamente al significado al contexto contexto cultural etcétera sino a la boca queremos en pantalla para que esto quede de la manera más fluida y más pegada posible te sea lo más natural posible una boca que está encajando cada vez que los labios se juntan deberían juntarse también en castellano entonces la traducción hay que adaptarla entonces a mí me paso pues yo llevo toda la vida habiendo Disney en los dos idiomas porque mi padre mi padre me traía los VHS es de Estados Unidos y las las veía en los dos idiomas me pasaba con estaba grabando un mundo ideal que por supuesto llevó cantándola insisto monclovita en estas firmas yo estaba mirando la pantalla en el estudio en el micrófono muy concentrada muy concentrada mirando esa boca de Naomi Scott llegó a ver cómo puedo hacer para encajar todas las sílabas todas esas la viales como ellos llaman a la lengua para atrás se cierran los labios ahora mismo aspiran quiénes o cuántos

Voz 6 44:38 venía dando el abuelo Rosa Vision sentí miedo

Voz 9 44:43 cuando pensé ahora ahora me estoy pegando perfectamente ahora encaja perfectamente parece que es ella y lo que me estaba pasando

Voz 6 44:50 había cambiado inconscientemente del español al inglés entonces de Tim viento dice sí

Voz 30 44:57 si para el Clínic y me encanta es muy bonito pero es que hay que hacer es que yo ya tenemos Marginata que no tenemos el original damos para que lo hagan llevaba perdone ya voy

Voz 0313 45:11 oye qué personajes Yasmina además esto en fin cuando Aramón

Voz 6 45:14 los chavales de yo caí en la cuenta

Voz 0313 45:17 pero Jasmin es un joe es un es un icono feminista

Voz 6 45:22 en contra de los matrimonios pactados si convenidos es una mujer que se revela sí si en este caso además querrá ser reina de todas ellas pero bueno es importante verla está claro pero está muy bien está muy bien eso hombre para mi ha sido un orgullo

Voz 9 45:38 ver dar voz a una princesa que tienen las cosas bastante más claras y que lo que hace

Voz 6 45:44 en lo que tiene seguro en su cabezas que quiere hacerse oir de hecho esta canción Amaya la me entiendes hablamos lo que dices que no me voy a que no no me de vais a callar esto esto huele un poco verdad buena cuando Yola hoy por primera vez para hacer puede ser la nueva bueno tiene sentido es bueno tiene un gancho absoluto

Voz 9 46:03 es muy difícil de cantar os diré a mi yo no lo hice como que se toma un café

Voz 10 46:08 costó para mí fue pero tú eres cantante también sí sí sí soy cantante pero dentro acaba de demostrar que es una faceta que no conocíamos tanto Nikki Beach lo sabemos por los sería que te pones cuando los hablas del mundo tú sí

Voz 2 46:22 pero si cualquiera de nosotros hubiéramos hecho lo que ha hecho yo que ahora se hubiera

Voz 0827 46:25 demostrado que no somos cantante claro claro

Voz 2 46:28 claro tú te refieres a esto esta voz

Voz 1915 46:30 mal colocada provoca que miles de turistas vayan a Murcia por error los locales han recibido a los extranjeros con pedradas y con palos envueltos en llamas las vacas piden a los novios que van a casarse que dejen de robarles bolas de paja para la boda porque es su puta comida es nuestra puta comida a nosotras no usamos bocatas de jamón para decorar nuestras bodas han dicho los animales una pareja pasa su fin de semana romántico tratando de regular el agua de la ducha de una casa rural aunque han estado todo el tiempo desnudos la escapada romántica no ha sido en absoluto como habían planeado uno de ellos ha sufrido quemaduras de segundo y tercer grado en el brazo con el que sujetaba el grifo y el otro ha tenido que ser ingresado con avanzados síntomas de hipotermia hasta que no reciba el alta la pareja pasará una semana romántica en la segunda planta de un hospital comarcal

Voz 10 47:17 bueno esto debe ser menos trascendente pero más divertido eh bueno me encanta ver si no eres actrices imposible que pongas esta voz pues hay gente que hay gente que sonrisilla

Voz 6 47:30 hay mucha gente que me llama periodista o asume que soy periodista eso me parece la el error más bonito del mundo porque eso significa que esa función ya sabes la de Mary

Voz 0313 47:39 Ellos que han picado en picado pero el bueno sería picar

Voz 6 47:43 la de medios que han transcrito en todo el mundo Noticias del Mundo Today

Voz 0313 47:46 como si fueran verdaderas que a veces también pudo te comía

Voz 6 47:49 es usted distinguir la ficción de la realidad desde luego a la realidad

Voz 2 47:53 no se ponen pocos días de ícono hacía esta parte de Tucumán

Voz 0827 47:56 Cullum sí sí sí sí sí sí

Voz 6 48:01 yo hago muchas cosas y eso haces muchas cosas muchas cosas no sé si algún muchas gracias te digo las paradas de en el tren por las mañanas lo que pasa es que esto no lo sabe mucho que perder

Voz 2 48:10 las dos metros

Voz 0313 48:13 sí oye esta tendencia que es moda ya en en Disney de hacer versiones yo decía humanizados desde el término de de clásicos de animación con Dumbledore que yo la vi que que no están no me pareció que estuviera nada mal el libro de la selva también ahora se hace con con Aladino bueno qué te parece como como espectador e como esa niña que de hace años veía tenía en su imagen en su en su cabeza unos personajes y tal

Voz 9 48:39 sí yo entiendo que pueda ser adjudicada dedicada pero yo creo

Voz 0313 48:42 no obstante que no está saliendo mal es un tema delicado

Voz 9 48:45 entiendo que lo que atañe a nuestra infancia lo que está tan ligado a cosas que son tan tan de casa

Voz 6 48:51 con lo de que no me cambie la tortilla de mi madre que ya llevó desde el noventa y cuatro cantando esta canción

Voz 9 48:55 sí claro yo entiendo que eso lo hacen tema delicado pero también comparto la idea de que son cuentos clásicos

Voz 6 49:03 igual que nosotros hemos crecido con ellos por ejemplo yo qué sé Peter Pan Peter Pan

Voz 9 49:07 abra editado millones de veces y mi padre lo leía de una manera yo crecí con la versión de Disney animada y el día de mañana quizá no lo sé pues se haría otra versión

Voz 6 49:17 yo creo que las nuevas generaciones tienen que poder crecer con esos cuentos clásicos adaptados de algún modo al tiempo que les toca vivir buen capitán Garfio ya lo hizo claro claro efectivamente entonces bueno pues la vida avanza de la vida cambia los cuentos clásicos Se pueden disfrutar adaptados al al nuevo momento

Voz 0313 49:34 ver como actriz de doblaje en un en un en un país

Voz 6 49:37 golazo como este en fin que será la taquilla hay tal

Voz 0313 49:40 abre puertas o el mundo del doblaje va va por otros por otros caminos

Voz 6 49:43 pues no lo sé espero que si te diré mañana

Voz 9 49:46 se estrena hoy no lo sé no la verdad es que yo digo que efectivamente me costó entrar pero tiene tiene un sentido y te explicaré cuáles yo creo que todas las ramas artísticas tienen tendencia a ser un poco herméticas de hecho yo entre otras cosas el teatro musical para poder hacer teatro musical fue cuando estaba haciendo una audición para los miserables aquí en Madrid que me di cuenta de que hay todo el mundo se conocía a los actores con los directores de casting con los directores de las obras hay cierta tendencia a a a contar con las personas que ya conocen que sabes que te van a resolver los productos que tienes que sacar adelante esto es perfectamente comprensible entonces

Voz 6 50:23 es exclusivamente como dice mucho tanto en tema de familia no

Voz 9 50:26 no no es eso exclusivamente

Voz 6 50:29 claro de sentirse seguro que no está claro tú

Voz 9 50:31 si tú tienes x tiempo para doblar una película de hacer el mejor trabajo posible entonces tienes que contar con los profesionales que sabes que lo que la van a sacar adelante y a veces eso pues efectivamente igual Noa tanto pie a aprobar para trabajar con la Lincoln quién no has trabajado nunca no y eso que soy igual puede hacer que tardes un poco más en el mundo del doblaje también escoger los papeles

Voz 0827 50:54 quiero decir una actriz le ofreció un papel dice pues no me gusta porque no me gusta el personaje de me gusta el director no me gusta la trama lo que sea

Voz 9 51:01 no es raro que pase eso bueno yo no yo no soy consciente de que a lo mejor le ha podido pasar a alguien pero yo no creo que no normalmente lo que suele suceder es que a un director o directora le llega una serie una película tiene que hacer un reparto IP piensa en las personas más idóneas para cada personaje yo creo que normalmente estamos todo siempre deseando trabajar que es raro que no

Voz 0313 51:22 dos años que lleva de actriz de doblaje de qué personajes ha soplado un personaje de de una película de animación