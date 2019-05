La Ventana (24/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1715 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias los líderes europeos despiden hoy a Theresa May después de que haya anunciado su intención de dejar el liderazgo del Partido Conservador y abrir así su sucesión como primera ministra una de las últimas en hacerlo ha sido Angela Merkel José Luis García Íñiguez buenas tardes buenas tardes Merkel si acaba de valorar la decisión de mí

Voz 2 00:24 ahí están saber un más

Voz 1061 00:27 dice que la respeta que siempre ha trabajado muy bien con la primera ministra británica la canciller alemana ha dicho también que va a seguir trabajando para conseguir un Brexit ordenado ya sin Theresa May el presidente francés Emmanuel Macron en

Voz 0827 00:38 comunicado dice también que van a seguir trabajando con

Voz 1061 00:40 que el suceda May pero pide además a los británicos que se aclaren reacción también el primer ministro holandés Mark Rutte que recuerda que el acuerdo entre Reino Unido y Bruselas para un éxito ordenado sigue sobre la mesa el Gobierno belga por su parte dice que justo esa es la mejor opción para ambas partes

Voz 1715 00:54 mientras en España estamos aún con los ecos de la suspensión de los cuatro diputados independentistas presos Pedro Blanco buenas tardes buenas tardes y el último en pronunciarse uno de los últimos ha sido el líder del PP ese partido del Partido Popular se atribuye el mérito de la suspensión de esos cuatro diputados presume de haber torcido el brazo de la presidenta del Congreso Pablo Casado ha pedido hoy el voto para evitar situaciones como esta

Voz 3 01:15 vamos por ejemplo a votar si queremos que Meritxell Batet como ha hecho hoy se pase tres días discutiendo con el Tribunal Supremo con los letrados para no suspender a los presos golpistas vamos a votar si es posible que en la Zarzuela Se reciba a partidos que están con sus líderes condenados por rebelión y sedición en la cárcel para participar en la ronda de consultas para investir un presidente del Gobierno

Voz 1715 01:39 en La Ser en Navarra hoy hemos escuchado un nuevo testimonio de un hombre que denuncia haber sido víctima de abusos sexuales en el colegio de los Salesianos se llama Iñaki ha relatado cómo abusaba de él el profesor de Física y Química durante clases particulares Pamplona Celia Pérez

Voz 0127 01:52 los hechos sucedieron en mil novecientos sesenta y siete cuando Iñaki tenía diecisiete años acudía los Salesianos de Pamplona a clases nocturnas en su segundo año allí el top y profesor de Física y Química comenzó a citarle para darle clases particulares momento en el que el religioso abusaba de él Iñaki recuerda que cuando quedaba con él no sé cómo lo hacía dice pero acababa inconsciente y el cura le decía que se había desmayado hasta que un día

Voz 4 02:16 me desperté neceser que antes de tiempo porque me despertó y me encontré que estaba pues con con los pantalones bajados Si yo señor estaba haciendo malabarismos con con mis cosas estaba en otras genitales

Voz 0127 02:28 de Uruguay por primera vez rompe su silencio en la SER tras los casos desvelados para que salgan más testimonios

Voz 1715 02:34 deportes Óscar Egido era la décimo tercera etapa final en alto y Mikel Landa está peleando

Voz 5 02:39 la etapa Borja Cuadrado muy buenas qué tal buenas noches

Voz 0838 02:41 esos carbono posa espectacular el ataque del ciclista alavés en el último puerto de momento cabeza de carrera el ruso Zakhar in un minuto y once segundos de ventaja sobre Landa ya atención a dos XXII el grupo de roble Richi de Nibali por lo tanto Mikel Landa tiene un minuto y diez segundos de ventaja sobre el el grupo de favoritos en este Giro

Voz 1715 02:56 además el Valencia ya está en Jerez a la final de la Copa Sevilla y el Barça viaja mañana cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:04 cadena SER Madrid

Voz 0464 03:06 en Madrid a unas horas de los actos de cierre de campaña los candidatos a la Comunidad siguen desgranando sus programas el socialista Ángel Gabilondo se compromete a aumentar el presupuesto en Sanidad con mil millones más Ignacio Aguado de Ciudadanos pretil

Voz 1715 03:20 de reducir las listas de espera de las residencias

Voz 0464 03:23 de mayores y la popular Díaz Ayuso quiere que los estudiantes puedan reducir deducir del IRPF

Voz 1715 03:29 la totalidad de los gastos por intereses de préstamos

Voz 0464 03:31 para costear estudios universitarios técnica

Voz 2 03:34 en este momento la sanidad y ocho mil y pico millones de euros técnicamente

Voz 6 03:40 hacen falta nueve millones de euros no haya listas de espera para que no haya ni un solo mayor te queriendo acceder

Voz 0827 03:46 la residencia se quede eh

Voz 6 03:48 esperando en su casa o o teniendo que pegarse con infinitos trámites burocráticos

Voz 7 03:54 aquellos que tengan que hacer frente a los costes por estudios e a los universitarios que puedan costarles nosotros al cien por cien de los prestamos para seguir adelante

Voz 0464 04:08 en Fuenlabrada un centenar de vecinos se han concentrado este mediodía con un minuto de silencio frente a la asociación cultural de mayores un lugar al que acudía con frecuencia a la mujer de ochenta y cuatro años cuyo cadáver apareció este miércoles con signos de violencia en su vivienda la Policía Nacional que investiga los hechos baraja como principal hipótesis que ocurriera durante un robo en su vivienda Marcelo Cornellà presidente de la Asociación de Mayores en declaraciones a SER Madrid Sur

Voz 8 04:33 le gustaba ir bien arreglada pintada e iba a la peluquería todas las semanas y algunas otra vez yo le dije pero Mercedes eh porque llevas tantas joyas no es que a ella le daba igual ya alguna vez sí es verdad que habría comentado en algún círculo porque ya tenía más en casa o alguien se lo ha imaginado

Voz 1715 04:51 por eso veintidós grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 9 05:00 este domingo a partir de las ocho menos diez una hora menos en Canarias Carrucel electoral minuto y resultado de la jornada desde todos los campos municipales autonómicas y europeas

Voz 10 05:13 pendiente de cada dato de cada reacción en cada punto de España

Voz 11 05:16 con un especial dirigido por Pepa Bueno con el apoyo de más de quinientos profesionales repartidos en doscientos sesenta y dos emisor

Voz 12 05:23 pues este domingo tú decides nosotros te lo contamos cada

que pase de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana seis las cinco en Canarias

Voz 1 09:24 la Ventana con Carles Francino

Voz 1715 09:28 son las cinco y nueve minutos de la tarde las cuatro y nueve en Canarias es viernes ya hasta ahora Isaías ya sabes lo que nos toca no nos toca dirigirá diga Lancia lingüística

Voz 21 09:42 Kennedy rodeado sabemos que usted me habla muy mal

Voz 14 09:48 es así Pedro buenos días si me escucha

Voz 22 09:51 perfectamente mi niño delante si hola Pucci hola Pedro o la Pucci hola Pedro creo que el que no me escucha

Voz 23 09:57 Paulino Rivero buenos días qué tal buenos días bueno ahora

Voz 1715 09:59 enseguida vamos a hacer

Voz 11 10:02 estas durante casi cincuenta segundos durante casi cincuenta según

Voz 24 10:05 a las diez y treinta y dos Un minuto menos en Canarias

Voz 22 10:08 es un minuto menos en Canarias continuamos en aquel que son dos días entrar ya sacó con las listas electorales en las listas electorales en este caso del PSOE

Voz 25 10:16 qué le dicen en las redes eso vale ese eh sociales eh

Voz 10 10:21 ley

Voz 24 10:24 comenzando dos hombres y una mujer y cuyas

Voz 14 10:26 nuevas cardio Ramón y casas

Voz 24 10:29 implicadas a uno de ellos lo sitúan este siglo

Voz 10 10:31 a la una en Canarias

Voz 24 10:34 Fandiño aparta de mí este Cádiz aparta de mí este Cuddy

Voz 14 10:38 la organiza la Concejalía de Cultura

Voz 26 10:41 Delors joder organiza la coliseo organista su madre lo huevo podemos cometer error iban los horrores

Voz 24 10:51 rápido hay que emitir esta Pinto esto sin más dilación su voz son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 27 10:59 con espías u de UPN mirad de vigilancia

Voz 0827 11:07 fantásticos de Estado que además ha sido Murcia publicita que bien lo pasamos en Tenerife la verdad es que como una hora menos habríamos necesitado dos horas más de un día de vigilancia bienes tanto que los compañeros no sólo no se me quejaron sino que alguno incluso en este caso alguna se quedó con planas de haber entrado en la Unidad de Vigilancia ha bajado en ello durante esta semana con un plural un tanto extraño

Voz 0760 11:28 los gastos en materia de mantenimiento no son el único ni el principal problema de los alcalde

Voz 0827 11:32 ese es de los alcaldesa Pérez de los alcaldes hombres si fueran ella sí que serían alcaldesas pero siendo ellos o Ellos y ellas en la referencia con alcaldes es mucho más que suficiente bueno comenzamos esta unidad de vigilancia con el jarrero que ayer os echo una oyente muy peculiar en el peculiar espacio del Defensor del oyente de los Especialistas secundarios

Voz 28 11:56 el defensor de los oyentes

Voz 1715 12:02 Ángeles Lakers ellos dijo esto

Voz 29 12:04 hola buenas tardes amiga no tu nombre es María Angeles Lakers María Ángels le ser muy breve escucha la radio catado recurrir muchísimas el gran Isaías si cada dos por tres pues le encarga estos reserva duda si me pregunta es que tiene que tiene siempre es difícil Caixa de siglo XII qué sino vieron Escribano que no sabe escribir varios no pues mira lo que varían

Voz 0827 12:41 es tienes toda la razón claro que sí claro que sí que la tiene pero bueno no echarse piedras sobre mi propio tejado ahora sí que estoy de acuerdo con Angeles Lakers en que siempre es muy enriquecedor acudir al puto diccionario que como ya admite la propia Real Academia es punto divertido y Amine puta encanta así encontramos lo encontramos casi todo y digo que hay encontramos casi todo porque no siempre encontramos todo algún compañeros empeña en divulgar palabras que no aparecen en el diccionario por ejemplo sabes Francino lo que es un Tudor Filo Filo Filo Filo Filo con R bueno pues Jacob Petrus noble explicó en aquí la tierra

Voz 11 13:24 seguro que más de uno los seis y ni siquiera lo sabéis si la pista es algo positivo porque un futuro filo es aquel que siente amor pasión por el que

Voz 0760 13:32 eso los toros o los

Voz 0827 13:34 por lo menos yo yo también sí sí aquel que siente pasión yo habría dicho que cero que cero es que esa es la palabra que aparece en el diccionario pero sin embargo Turó filo todavía no ha llegado ahora Si teclea Google sí que aparece un montón de generaciones de Turó filo ir referencias a esta palabra bueno como Alfonso Sanz me dice que tampoco encuentran el itinerario el femenino albañiles que esta semana utilizó en Hoy por hoy una invitada Laura Vaquero que es arquitecta y es creadora de un proyecto que se llama ella construya

Voz 30 14:03 vale y buscamos Fontanella queremos una electoralistas que no hay albañil albañiles cuantas tienes albañiles tengo una sí oficiales me alas de primera pues menos claro

Voz 0827 14:15 albañiles y oficiales oyes y de concejal concejala porque no albañil y oficiada bueno pues vamos al diccionario encontramos oficiada como femenino de oficial pero aunque encontramos albañil a ese sustantivo no nombra a la mujer que se dedica a la albañilería no no nombra a un tipo de abeja que es la deja albañil que es la que hace agujeros en las tapias y en los terrenos duros para después a evitarlos sin embargo la mujer que trabaja en la obra es la albañil conforme al diccionario que es como cancillera que con el diccionario en la mano pues lo podemos usar para nombrar una tuba la UE no a la pobre Angela Merkel no bueno pues así están las cosas ahora yo creo que albañiles Un femenino perfectamente construido por cierto que albañil no es una persona que viste de blanco y azul que podría ser los pitufos su ejemplo no es una palabra que como otras muchas no llego del árabe Al Banna albanés

Voz 1715 15:07 el origen banales el verbo digamos

Voz 0827 15:09 construir Al Banna el que que el monstruo que destruye bueno los femeninos y el lenguaje inclusivo no se enfrentan a retos y a veces a tropiezos incluso en personas que no lo usan mucho porque no lo creen conveniente como Albert Rivera por eso quizás cuando se lanza pues Elía

Voz 0040 15:25 también un lujoso gestionar el éxito en el fracaso es mucho mejor no es fácil la que gestionar un equipo con mucha gente válida competente eso es muy bueno pero yo creo que tengo un auténtico equipazo mujeres y hombres muy preparadas mujeres y hombres muy preparadas que se va a demostrar en cuanto empiece a legislatura

Voz 0827 15:39 mujeres y hombres muy preparadas hombre si hubiera hecho otro orden podría haber tenido algún sentido hombres y mujeres muy preparadas pero claro cuándo será la secuencia lo normal sería mujeres y hombres muy preparados bueno supongo que esas abejas albañiles de las que hablamos pues serán como las avispas que encontramos en su día en Soria

Voz 1715 15:57 pero advierten los agricultores de que avisan a la Junta si ven avispas de gran tamaño de Tora Si patas negras porque se comen a las ovejas porque se comen las ovejas oye estar ahí perdón

Voz 0827 16:06 dice estar día toda en la obra desde luego te lleva a alimentar te bien para poder trabajar

Voz 31 16:12 sí

Voz 0827 16:20 las becas son insectos muy trabajadores sobretodo las obreras las reinas no tanto eh aunque quizás no tanto como los hombres y mujeres que trabajan en las auditorías el dato lo dio Santiago Niño ayer del que siempre nos fiamos aunque a Marta Zamora les sorprendió un poquito

Voz 24 16:37 una auditoría ayuda sería meses al año que la gente

Voz 1715 16:41 dos tienen que trabajar sesenta horas al día sesenta horas ardía menos broma no se labró Santiago

Voz 0827 16:48 pero una exageración sí que parece porque es meta físicamente imposible que alguien con veinticuatro horas que tiene el día trabaje sesenta horas al día salvo eso sí que acrediten Mercurio en donde los días duran casi dos meses terrestres ahí sí que podría ser trabajar sesenta horas diarias tampoco trabajarían mucho eh con ese con ese día en Mercurio pero bueno Santiago Niño exagera las horas de trabajo de los auditores yo pues Henin hizo a Europa convirtiéndola en un país el que me vigila se llama Luis Alarcón pues esa es una Europa menos mal que hay otra ya ya nos hemos acercado hoy en La Ventana

Voz 1 17:29 porque

Voz 0827 17:29 Europa es un país que envejece es un país que en España también si España si España sí que es un país que envejece pero Europa aunque en vejez K no es un país evidentemente tiene razón nuestro vigilante del día Zabala que es un queso pues dice Eduardo José Antonio Barrionuevo y Nerea Sistiaga dicen que no es precisamente un queso de K

Voz 14 17:51 hasta una cuña de unos doscientos gramos de por ejemplo que su idea Zabaleta que es el limbo el típico queso de cabra el típico queso de cabra

Voz 0827 18:01 bueno pues si Lidia Zavala efectivamente es un queso típico y está estupendo pero no es de cabra sino que es

Voz 1715 18:07 ah de oveja eh esto no recuerdan nuestros vigilan

Voz 0827 18:10 pues bueno en esta unidad habríamos necesitado hoy a Susana Ruiz porque junto a las abejas junto a las cabras ya las ovejas pues senos ha colado un par de sardinas una me la envía Izaskun Pérez resulta que Javier Casal mostraba a los candidatos que participaban en uno de los debates de campaña que hemos celebrado aquí en la SER imágenes del metro de Madrid en hora punta cuando los pasajeros viajan en los vagones como sardinas en lata pero dijimos otra cosa

Voz 2 18:35 lo que van a ver enseguida son imágenes que hemos recogido en las últimas horas de las redes sociales son pasajeros que honestamente van cada mañana en hora punta como latas de sardina como latas de sardina en líneas principales de la red de Metro de Madrid

Voz 0827 18:51 van como latas de sardina allí claro uno se los imagina vestidos con prendas metálicas y con abre fácil para abrirse la chaqueta etc bueno el dicho cuando nos referimos a una gran cantidad de gente reunida en un lugar en el metro por ejemplo con apreturas o estrecheces es estar como sardinas está como sardinas en lata no como latas de sardina las pobres ahí están tan apretada siempre puede también sobre sardinas Javi mayo nos envía este momento en el que Luis Garicano reinventa el refrán que hace referencia a barrer para casa a arrimar el ascua a tu Sardina

Voz 1715 19:25 yo creo en pleno Señor Borrell cuando es verdad que Estados Unidos está hermanado agua su sardina hermano el agua aguas su sardina nosotros no podemos ir en esto con Estados Unidos

Voz 0827 19:34 está arrimando el agua a su sardina e si la segunda ya está muerta arrimar el agua no les sirve nada si lo que pretende si esa Xarla pues desde luego así arrimando el agua la sardina no hay quién hace nada bueno algunos expedientes de esta semana ya sabemos que youtubers eh influencer son aquellas personas que tienen un gran número de seguidores en las redes sociales y los hay que tienen una influencia incluso Inter género e intergeneracional de jóvenes de gente mayor en La Ventana hablaba Luz Sánchez Mellado de uno concreto de Alberto salido un pediatra con muchísimos seguidores de todas las edades yo no sé si tanto como dijo luz y escuchó Ramón Corominas

Voz 1715 20:15 tiene mucha muchos seguidores y una especie de de influencer entre comillas una influyente entre entre los recién nacido

Voz 0827 20:23 entre los recién nacidos hombre sabemos que los niños son cada vez más precoces en el acceso a las redes sociales pero en recién nacidos ya no es parece un poquito exagerado bueno hace unas semanas Albert Rivera proclamó que quería convertir a España en líder en la lucha contra el medio ambiente

Voz 33 20:39 Nos plante objetivo para dos mil veinte nosotros queremos

Voz 1715 20:42 ser un país líder en la lucha contra mí

Voz 33 20:44 este líder en la lucha contra Medio ambiente pues nada

Voz 0827 20:47 como el Partido Popular y Ciudadanos están en una competición por hacerse con el yacimiento de votos de centro derecha Dolors Montserrat ha soltado esta perla que escuchó Fernando Candel Otto

Voz 0760 20:56 para que nuestros mares nuestros océanos no sean un vertedero nosotros proponemos prohibir plástico de un de un único uso así como a neutralizar las emisiones a cero en el año dos mil cincuenta

Voz 0827 21:08 neutralizar las emisiones a cero en el año dos mil cincuenta es una frase muy farragosa se entiende lo que pretende decir pero claro cómo neutralizar es contrarrestar o es anular parecería que lo que pretende Montserrat es que en el año dos mil cincuenta cada uno contaminen lo que le dé la gana eh más preciso hubiera sido decir que el objetivo es neutralizar las emisiones en dos mil cincuenta o llevar a emisiones cero en dos mil cincuenta como nos propone nuestro vigilante

Voz 34 21:35 Quili vía Alito vacantes

Voz 35 21:39 no

Voz 36 21:40 no pienso las cosas que Nieto y Ramon Corominas nos envían un nuevo caso de Cesky pedal mismo qué es esa tendencia a alargar palabras

Voz 0827 21:48 discursos innecesariamente en este

Voz 36 21:51 eso con el verbo en Sánchez hacer su lema

Voz 37 21:53 Page en sí mismo no tiene límites bien

Voz 14 21:56 pues ensanches ensanches Ceres

Voz 0827 21:58 espíritu las personas buen Sánchez esto podría ser a lo mejor tener un espíritu como Sánchez es pero si se trata de ensanchar cada cual es libre pero lo mejor sería no ensanchar innecesariamente el verbo ensanchar sobre palabras fronterizas Manuel Mendoza nos envía estas bocanadas que cree que son otra cosa

Voz 1715 22:19 la mirada esta mañana de Xavier Vidal Folch Theresa May está dando sus últimas bocanadas últimas bocanadas

Voz 0827 22:25 Theresa May está dando sus últimas bocanadas bueno una bocanada es el aire que se toma de una vez en la boca y que después arroja de la boca también el humo por ejemplo no sería del todo inexacto lo que se dice pero claro la palabra más precisa para este caso concreto sería bloqueada que es en general la acción de abrir la boca para tomar oxígeno pero específicamente se utiliza cuando lo hace ya una persona moribunda por eso bloqueada por extensión es el momento final de algo o de alguien y dar las últimas bloqueadas como frase hecha pues eso es morir o estar llegando al final de algo por ejemplo de una etapa a que sería el caso de Theresa May la hasta ahora primera ministra o primera tenista

Voz 4 23:06 tras ese acuerdo in extremis de esta madrugada para prorrogar el proceso hasta esa fecha límite del treinta y uno de octubre

Voz 35 23:12 les hablábamos de Sans eh la primera tenista la primera de la primera ministra Theresa May

Voz 0827 23:18 la primera ministra Theresa pues la primera turista oye pues resumir ya Alejandra Martínez me envía un mecano te acuerdas de lo de contestar antes bueno pues este momento con dos verbos es este el derecho

Voz 14 23:31 tumoral a decirle sí pero lo hiciste lo lo existen sistemas sabe si los si lo sabe todo el mundo

Voz 0827 23:39 lo hiciste es inmensa Sastre se lo hiciste im existe sería lo correcto y Mario Suárez invita a Carlos Bardem que se lía con los esclavos ha escrito un libro interesantísimo sobre esclavos aunque es verdad que Carlos corrige a tiempo

Voz 38 23:54 un esclavo es es es alguien que carece de cualquier derecho sea no tiene obligaciones sea no tiene obligaciones no tiene derechos perdón esas no tiene derechos

Voz 0827 24:04 lo obligaciones un esclavo las tiene absolutamente todas también un poquito Antonio Martínez cuando al despedir su programa Sucedió una noche lo hace con una canción de mejor imposible pero dice que es una canción de cuanto más mejor que es otra peli

Voz 39 24:21 la dijimos vamos a despedir con esta canción que muchos reconocen en La vida de Brian pero que vamos a escuchar en una versión que Art Garfunkel grabó para otra película cuanto más mejor cuanto más mejor aquella de Jack Nicholson en la que hacía de maniático

Voz 4 24:39 como la agresión es maravillosa pero

Voz 40 24:42 tengo la la que haya dicho

Voz 0827 24:44 no se le iba la cabeza es en esta del desde luego mejor imposible

Voz 1715 24:48 vamos acabando hoy acaba la segunda campaña electoral en poco más

Voz 0827 24:52 más de un mes que hemos tenido en estas semanas son demasiadas Mollet tanto que la campaña se nos ha colado en las informaciones de la manera más sin verosímil esto por ejemplo lo escucharon José Antonio Barrionuevo y Ramón Alcarria

Voz 0760 25:05 el coche en el que viajaban con otros dos jóvenes de la misma edad se ha salido de la carretera dando varias vueltas de campaña Bari

Voz 0827 25:11 vueltas en la España varias vueltas de campaña bueno vueltas de campaña son las que han dado por todo el país los candidatos tanto que hemos hablado de spoiler por el fin de la serie Juego de Tronos no sabemos si esto que dijo Javier del Pino en A Coruña fue un tropezón o fue un pronóstico Se refería a la representación de Vox en Galicia

Voz 41 25:32 convierte en el único territorio español donde los ciudadanos dan una lección ejemplar y Vox no consigue un solo concejal Ci Vox no consigue un solo con

Voz 0827 25:41 al claro si hablaba de futuro pues no lo sabemos porque todavía a los gallegos como ninguno hemos votado él lo haremos el próximo domingo pero si se refería a las elecciones pasadas a las generales lo que hizo boxes no obtener ninguna representación para el Parlamento eh ni al Congreso de los Diputados ni al Senado bueno en fin oye el domingo votamos hagámoslo a conciencia que después nos tendremos que tragar a los concejales elegidos durante cuatro años

Voz 42 26:09 desde que David pide que eh

Voz 0827 26:11 hay de todo hay algunos que aunque tengan que dimitir no lo harán cuidado con escoger representantes que después van dilapidando nuestros impuestos hablando por teléfono por ejemplo como comprobamos la semana pasada en Tenerife

Voz 0760 26:23 el edil Luis Miguel Rodríguez que además ha dicho que pensaba que tenía tarifa plana en el acceso a la red y que por ello no cerraba el servicio de Internet en el móvil el mes que más gastó las cantidades rondaron los dos mil seiscientos millones de euros rondaron los dos mil seiscientos millones

Voz 0827 26:37 no hay que hablar mucho y hay que conectarse mucho para gastarse dos mil seiscientos millones en un mes bueno la vida del concejal oyes dura quizás por eso tengo que hablar tanto por teléfono sobre todo en algunos ayuntamientos como en Torrelavega entre las medidas puestas en funcionamiento para reducir el gasto del consistorio destaca

Voz 17 26:55 la congelación de los concejales la congelación de los concejales y personal

Voz 0827 26:58 confianza pues es verdad que allí hace frío sobretodo en invierno pero el concepto congelar a los pobres concejales E incluso incluso con esos riesgos hay mucha gente que se lanza a la vida pública por vocación de servicio público y oye porque la erótica del poder también se siente en los municipios y por eso alguna candidata a concejal prometió en las elecciones anteriores cosas un poquito raras

Voz 43 27:28 el Partido Popular vamos a apoyar a los zamoranos como tampoco el Partido Popular ha

Voz 0827 27:35 sí es que a mí después llegan a la Unidad de Vigilancia y después también hay alumnos que invierten en nuestros recursos para gastos que al final acaban siendo

Voz 4 27:43 yo lo apoya torno a quinientos mil euros que se invertirán en lo que

Voz 0827 27:48 todo lo denominamos la integración tarifaria que en definitiva un dinero que va dirigido directamente al apoya el que va dirigió directamente a apoya a la apoyo de la mejora del coste en el billete del usuario bueno sí porque lo otro no creemos que fuera desde luego bueno oye pero hay concejales desde luego muy simpáticos muy bajos hay que destacar a uno por encima de otros esa ese concejal del Ayuntamiento de A Coruña Carlos González o que un día nos habló de lo bien dotados que estaban los bomberos de A Coruña

Voz 44 28:22 están bien dotados están bien dotados en cuanto a medios materiales Luigi sin querer pero no premeditado lo que me había tocado que se compró un cambio bueno el que número de vehículos que me diera una ante el juez del Karma si quieres hacer alguna pregunta de los bomberos esto es cuántico Star

Voz 0827 29:24 si hay alguna pregunta al jefe de los bomberos que quizás no puedo más bueno que vemos el únicas municipales pues y la europea quién la europea oye esto de que decirlo hay una cierta preocupación porque la ultraderecha pueda crecer en el Parlamento Europeo como ha crecido también en los gobiernos de algunos países bueno la ultraderecha y los ultras nacionalismos pues como en Austria que no tiene un canciller austriaco ultras sido que tiene un canciller tras austriaco Strache

Voz 30 30:02 esta no es Crack el vice

Voz 45 30:05 en el ultra austriaco

Voz 0827 30:08 el austriaco ha sido

Voz 1715 30:10 el pillado en las muy austriaco

Voz 0827 30:13 austriaco de la canciller ultra austriaco bueno que nos jugamos mucho también en Europa en las elecciones del próximo domingo oye la integración europea en las últimas décadas nos ha dado muchas cosas a España también nos ha traído nuevas palabras en las que hoy ha querido profundizar Ignacio Parro

Voz 1715 30:31 desde que nació la Unión Europea en mil novecientos noventa y tres han cambiado muchas cosas

Voz 46 30:41 pero ahora tenemos una moneda única el euro que sustituyó a la anterior proyecto de manera como electo lo sonó una de las razones por las que no llegó a cuajar es que en alemán suena parecido a qué significa una vaca

Voz 0760 30:54 según hasta la extradición a cual de al ofrecerle un

Voz 47 30:57 la vaca nuestra hija le has hecho una proposición formal de matrimonio

Voz 46 31:00 no sólo es una moneda euros ha convertido en el prefijo para distinguir que algo es de la Unión Europea como el Europarlamento la eurozona Eurocámara euroorden ojo no hay que meter en el mismo saco a Eurovisión que aunque empieza igual no tienen nada que ver hay palabras que han cambiado ya no hay crisis hay recesión asociamos más la palabra rescate a los bancos que a gente muriendo en el Mediterráneo y es que la economía es el tema más repetido en el vocabulario de la Unión Europea recuperación déficit PIB deuda crecimiento

Voz 48 31:35 dinero dinero dinero dinero te a toda la foto es dinero dinero hay ciudades que dice una nueva vida

Voz 46 31:41 entidad ahora La Haya es el Tribunal de Justicia el el Parlamento de Estrasburgo ni aunque parece que quién manda es verle de algunas no habíamos oído hablar hasta que fueron se desde el tratado como Schengen o Maastricht y otras se han cansado de tantas novedades que amenazan con irse como Londres Atenas con el Brexit eso sí hay cosas que no hay Bruselas no seguía dando mucho cuando somos pequeños por las coles y cuando somos mayores porcinos manda

Voz 0827 32:12 pues nada el Brexit y alegré está haciendo furor también en las redes sociales un nuevo concepto europeo el Brexit a partir de hoy y hasta aquí la Unidad de Vigilancia ya la próxima semana tendremos los resultados los valoraremos recordamos nuestra dirección de correo para seguir alimentando esta unidad de vigilancia que éste siempre bien dotada Ud de V arroba Cadena Ser punto com ya saben si en algo equivocado que casi seguro que sí

Voz 4 32:37 juicio cowboy no volverá a ocurrir

Voz 1 37:03 la Ventana con Carles Francino

Voz 1715 37:31 amigos y amigas ya estamos en la cita de cada viernes con el suspense con el miedo con el terror con el mal rollo y más cosas Mona León Siminiani ahora con una gran ficción sonora a ver qué historia traes hoy

Voz 0760 37:45 bueno pues hoy vamos con episodio de estreno de Negra y Criminal el sexto de la quinta temporada está colgado desde hoy en Podium podcast punto com en ahí Vox y en iTunes así que quien quiera escucharlo íntegro después de escuchar quién dijo miedo ya sabe lo que tiene que hacer es un caso sí fue muy sonado en España aseguró que llega surreal sí seguro que lo recuerdas Carlas es Jaime Giménez Arbe el Solitario efectivamente horario como el Solitario fue atrapado en julio de dos mil siete cuando era el enemigo público número uno Arbe fue uno de los atracadores más perseguidos de España tuvo en jaque a las fuerzas de seguridad del Estado durante trece años nada menos seis rápido fue finalmente capturado en Portugal en Figueira da Foz más exactamente como resultado de un amplio operativo por parte de la policía española en colaboración con la policía judiciaria portuguesa el de solitario que por cierto no le gusta que le llamen así es un caso muy curioso que ha hecho correr mucha tinta entonces y aún a día de hoy para empezar no se considera asimismo atracador sino expropiados de bancos amigo para seguir no vino un espectro social deprimido sino todo lo contrario perteneciente a una familia burguesa madrileña acudió en su infancia al exclusivo Liceo Italiano es un hombre altamente inteligente y con especial facilidad para las matemáticas ingeniería este es el rasgo que le hace tan curioso y que además les sirvió entre otras cosas para que las Fuerzas de Seguridad le bautizaron como el solitario Arbe fabricaba en su casa a todo tipo de artefactos con sus propias manos artefactos que luego usaban sus atrás

Voz 1715 39:15 por ejemplo desde chalecos antibalas

Voz 0760 39:17 es que el mismo va de todo se disfrazaba siempre con una peluca y una barba y con estos dos pequeños complementos tan sencillos logró no sólo no se identificado por las cámaras durante años sino un sino no y que no la encontraran

Voz 1715 39:32 esto realmente durante años tomaba

Voz 0760 39:35 medidas de seguridad extremas en sus atracos perpetró en total veintisiete por toda España esto que CLH achaques y ya estaba en el punto de mira de las autoridades desde mil novecientos noventa y cuatro pero fue en el año dos mil cuando la policía empieza realmente a preocuparse con él fue por un atraco a la Caja Rural de San Isidro en La Vall d'Uixó en Castellón

Voz 27 40:02 los nuevos que alguien hablando por teléfono pero

Voz 10 40:07 cómo estamos

Voz 27 40:12 esto qué coño dos vacilando que su único que tenemos aquí señor no tenemos más dinero viertan seguridad donde está la caja fuerte sobre la Vega no Se abre no sé porque no se algo en la pauta Oscar y una tocado la alarma quién ha que cada las todo yo no la bolsa coloqué agrega

Voz 10 40:39 sí sí

Voz 1594 40:42 el golpe duro exactamente dos minutos y treinta y cinco segundos suficiente para que el atracador se hiciese con los tres millones de pesetas que había en caja pero también para que una patrulla de policía llegase a la puerta de la sucursal

Voz 27 40:55 yo

Voz 1594 40:59 el Solitario sale corriendo de la sucursal allí parapetado tras dos coches aparcados se lía tiros con los agentes

Voz 27 41:07 nosotros avisa la patrulla debe camino que se pongan

Voz 1594 41:13 durante el tiroteo dispara a dos agentes aún no les salva la vida un manojo de llaves que lleva atado al cine llegan dos patrullas más se detienen los disparos

Voz 59 41:30 qué pasa hinduista no leve chicos está

Voz 1715 41:34 en lo pidieran

Voz 59 41:36 el vale si cambio y corto

Voz 27 41:39 pero quién cojones existe cabrón no tengo ni idea pero sabe disparar

Voz 58 41:43 descubren haber

Voz 27 41:52 va Argimiro tatuando Green

Voz 10 41:57 el Solitario logra llegar a la esquina de otra calle allí vuelve a empezar

Voz 1594 42:04 en el desconcierto general unos los agentes disparo sin darse cuenta de que su compañero está en subiría de tiro

Voz 10 42:11 día mueren

Voz 1594 42:19 en solitario cae desplomado pero no está muerto ni siquiera herido lleva un chaleco antibalas que él mismo ha elaborado desde el suelo responde a los disparos el atracador llega hasta su coche un Suzuki Vitara blanco de él saca un subfusil vacía el cargador contra

Voz 24 42:53 luego está el trece atracos enfrenta al sólo a todo lo policial pueblo a toda la policía el pueblo por eso le llaman en solitario porque da a los golpes él solo no será la única vez que haga esto además Ximo como hemos escuchado de resultas de este tiroteo ya vamos por un muerto cuando el Solitario se fue encontraron más de doscientos casquillos de bala en el pueblo

Voz 0760 43:14 balas del calibre cuarenta y cinco auto la marca alemana Gekko también fueron conscientes por primera vez de que estaban ante un hombre armado hasta los dientes con chaleco antibalas coche blindado el Suzuki Vitara blanco todo tipo de armamento y sobre todo de que se hallaban ante un francotirador experto con una puntería extraordinaria y quién es este tipo escuchemos su propia definición la propia definición que hace de sí mismo en voz de nuestro autor de nuestra actor Roberto Cuadrado es el inicio de una carta que escribió los periodistas cuando ya estaba en prisión

Voz 9 43:45 soy Jaime Giménez Arbe les rogamos encarecidamente que no me llamen en solitario puesto que nunca ha sido una persona solitaria sino que este mote por definirlo de alguna manera es un invento de la policía española y la Guardia Civil creo que sepas que toda la correspondencia dicho es ilegalmente intervenida fotocopiar por todo el mundo autoridades portuguesas autoridades españolas dos debe saber que la policía española en colaboración con la portuguesa quieren saber con quién me pongo en contacto especialmente prosiguen sus investigaciones porque no saben nada o casi nada soy un insurgente contra el capitalismo explotador los bancos privados ganan siempre de tal modo que ponen al Estado incluyendo por supuesto han con España a trabajar a su servicio y contra este poder mafioso yo Jaime Giménez Arbe granito de arena de una playa Mensa me he levantado en armas contra los bancos comerciales enemigos de la gente

Voz 61 44:38 y lo he hecho solito casi ayuda de junio

Voz 1715 44:44 ya que se considera asimismo ya lo dice un insurgente una especie de Robin Hood parece no justificaba en

Voz 0760 44:50 la misma carta que con el dinero aparte de comprarse un chal en Las Rozas

Voz 1715 44:54 otro tipo de cosas había ayudado de forma no

Voz 0760 44:57 ánima ONG's e incluso dice literalmente a algún grupo de izquierdas pero sigamos

Voz 1715 45:02 la tecnología de su carrera delictiva en los dos

Voz 0760 45:05 años siguientes a la atraco en La Vall d'Uixó da seis golpes más el más provechoso el que perpetra en una sucursal de Caja Murcia en Calasparra donde consigue un botín de noventa mil euros en la policía ya es un sujeto muy conocido pero no salta a los medios de comunicación hasta el nueve de junio de dos mil cuatro Ese día da un paso definitivo en su escalada de violencia los hechos ocurren en Navarra en una autovía la patrulla ver una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico formada por Juan Antonio Palmero de veintinueve años y José Antonio Vidal Fernández de treinta y uno esperan a un camión cargado con un aspa de generador solar para escoltar lo durante un tramo de autovía entonces ocurre algo un coche se les cruza a toda velocidad

Voz 10 45:46 has visto Potter cinturones llenos de Siria

Voz 62 45:52 habla la Guardia Civil de Tráfico te tenga el vehículo

Voz 10 45:55 límite Delgado le habla la Guardia Civil ángulo medianamente estas heleno de la nacional para otro loco

Voz 1 46:06 informa

Voz 10 46:08 atención JD ciento uno de la que estamos persiguiendo a un individuo en un todoterreno Suzuki Vitara matrícula ocho ocho nueve cero Charlie Charlie May envía forestal cercana a la nacional ciento trece kilómetros setenta y le hemos dado el alto pero no sería bien recibido ocho ocho nueve cero Charlie Charlie May

Voz 63 46:27 pero estoy tonto

Voz 10 46:33 has visto lo que ha hecho petanca el vehículo mediáticamente la matrícula no hay freestyle como haces bueno andamos la situación seguimos la pista forestal lo sabemos dónde estamos exactamente contaremos tengan cuidado cambio quema rollo seguramente va a estar arriba el cinco pero con una matrícula falsa ir está

Voz 1594 47:05 va muy despacio al forma parar pero el conductor no tiene intención de parar cuando la patrulla alcanza al vehículo y avanzan hasta la altura de su ventanilla no tienen tiempo de ver que el solitario conduce con su mano izquierda mientras sujeta con la derecha una metralleta la apoyado en la ventanilla para tener mayor estabilidad todo ocurre muy rápido mientras el solitario Se da la fuga al mero cae muerto sobre el volante su pie derecho aprieta el acelerador el vehículo recorre fuera de control doscientos sesenta y ocho metros a ochenta y cinco kilómetros por hora hasta estrellarse con una señal de tráfico en la cuneta

Voz 1715 47:51 la historia de estos dos guardias civiles yo lo recuerdo perfectamente bueno Joy y mucha gente mataba a bocajarro y además bueno sigue con lo que decías antes con una puntería prodigiosa muy notable buena me acuerdo perfectamente de esto

Voz 0760 48:03 sí muy triste esto imagínate que que conducía fíjate la puntería que debía de tener cuando conducía con una mano disparaba con la otra la Guardia Civil recogió veintitrés balas algunas en el coche y otras en los cuerpos de los agentes vuelven a ser balas del calibre cuarenta y cinco auto de la marca alemana a Gekko es decir las mismas balas que se habían utilizado en La Vall d'Uixó aún así Giménez Arbe niega haber disparado contra los dos guardias civiles escuchemos de nuevo un extracto de su carta

Voz 9 48:31 yo sufrió una operación de rodilla pues me rompí el tendón del cuádriceps en el año dos mil cuatro te tengo que decir que para robar un banco uno tiene que poder correr pues moviendo te con una pata de palo que es como quedó mi pierna durante casi dos años de posoperatorio difícilmente yo podría atracar un banco en Castejón Navarra en julio de dos mil cuatro y de postre matar a dos guardias civiles yo no podía atracar ni con Paco no por falta de ganas sino por imposibilidad de poder moverme bien

Voz 1715 48:58 desde luego el tipo se lo piensa todo eh pero de tonto no tiene un pelo se hoy uno y una pregunta de mono a día de hoy porque este este hombre sigue vivo presos y a día de hoy sigue negando haber matado a los dos guardias civiles osea mantiene si se sigan

Voz 0760 49:12 dándolo de hecho lo negó también en el juicio

Voz 65 49:15 lo lo negó a uno de los familiares de una de las

Voz 0760 49:17 víctimas le dijo Señora yo no he matado a su hijo en fin sin embargo las pruebas contra él son abrumadoras primero por las balas que no son de la no sólo son de la misma marca que las de la Vall d'Uixó sino también porque estas mismas balas tienen las mismas marcas que tenían las de La Vall d'Uixó es decir que han sido disparadas con la misma arma además a que aparece también un testigo que afirma haber visto a un hombre huyendo en un Suzuki todoterreno en esta ocasión de color verde aún así la Guardia Civil en este momento todavía está muy perdida no logran identificar al sospechoso es muy desconcertante que en sus muchos atracos no deje ni una sola huella esto es muy difícil a partir de este mes tanto la Guardia Civil crea una unidad dedicada únicamente a la identificación y detención del solitario analizan todos los atracos supervisan cada imagen y comprueban que aunque usa diferentes disfraces es siempre la misma persona pero el solitario no sea Chantada desguace a su Suzuki abandona las zonas rurales para atracar se dirige directamente a Madrid donde empieza a dar golpes y aquí es donde empieza la competencia pasa a ser de la Policía Nacional se pone en marcha entonces la operación Gloria llamada así en homenaje a Gloria Martínez una de las comisarias del caso y entonces ocurre algo

Voz 27 50:33 el comisario tiene una llamada no se identifican pero dice que sólo hablará con esta bien lo observa cazar si soy yo quién habla en la

Voz 66 50:46 en cambio de Las Rozas hay una persona que corresponde a la imagen del solitario la

Voz 0827 50:50 Puerta tienen para cada una de las mismas

Voz 66 50:53 características que la de un hombre que busca

Voz 27 50:55 es usted busca en la organización de la madera día Gloria Martínez que venga a mi despacho ahora

Voz 1594 51:04 después de investigar todos los vehículos Renault de la organización los agentes dan con una Kangoo que coincide con la del atraco de la sucursal de Alcobendas cometido apenas unos días atrás la furgoneta está a nombre de una tal María Soledad Arbe Yllanes madre de Jaime Giménez Arbe

Voz 67 51:21 me habéis puesto la chicharra sigue está en el coche con eso no podrá dar ni un paso sin que sepamos dónde vale una buena casa está plagado de cámaras se para están fatal puestas porque necesitaba tantas cámaras el canon Pastrana vernos llegar esta todo el mundo a sus puestos sí señor ahí sois agentes de paisano paseando por la orilla

Voz 14 51:40 perfecto ha llegado no no que nosotros habíamos visto

Voz 1715 51:46 al final un tipo tan peligroso con un historial de atracos en fin incluso de asesinato si tal Le acaban pillado por una llamada anónima ir aun no se sabe quién efectuó esa llamada no puede ser un vecino cabreado parece que puede ser algo más