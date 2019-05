La Ventana (24/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0788 00:00 seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:07 el Palma de Mallorca se investiga la muerte de una niña de cinco años en un colegio de la ciudad la primera hipótesis apunta a una posible reacción que estaría causada por una intolerancia alimentaria Rayo Mallorca sus Navarro

Voz 1462 00:19 Fuentes de la investigación confirman que el fallecimiento de la niña se ha producido en el comedor escolar en el turno de comida los hechos han tenido lugar sobre las dos y media del mediodía al centro escolar ha dado aviso a la Policía Nacional al lugar se han desplazado servicios médicos que no han podido hacer nada por salvar la vida de la menor el grupo de Homicidios y la Policía Científica se han hecho cargo de la investigación del asunto que ha generado una gran consternación en el centro educativo desde la

Voz 0442 00:48 la Conselleria de Educación afirman que él

Voz 1462 00:50 Tort del centro se ha desplazado hasta el colegios han puesto a disposición del colegio y también de la familia del año

Voz 2 00:57 hay que hemos contamos hasta ahora Pedro Blanco es contamos que

Voz 0527 01:00 líder de Ciudadanos ha escrito al ministro de Interior para pedir que Conde Corea los agentes de la Guardia Civil detuvieron a Josu Ternera con estos argumentos que nos va a contar Óscar García

Voz 1645 01:09 Marta Ribera considera que la detención de Josu Ternera cierra uno de los capítulos más sangrientos de nuestra historia una espinita pendiente y doliente de la Guardia Civil asegura el líder de Ciudadanos aprovecha la carta para recriminar a Marlaska que algunos de sus compañeros socialistas dice textualmente consideren a Josu Ternera el héroe de la retirada de ETA y cree que la relevancia de la detención es causa suficiente para que el Ministerio conceda a la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a todos los integrantes de la operación

Voz 0527 01:37 los líderes de los principales partidos cierran hoy la campaña de las elecciones europeas autonómicas y municipales casi todos lo hacen en Madrid salvo el líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias que lo hará a lo largo de la tarde en cannabis la bolsa el Ibex ha cerrado en verde pero el balance de la semana no es bueno el otro dato relevante el del petróleo y se mantienen los bajos niveles de precio de ayer Eladio el Ibex ha subido hoy un cero coma seis por ciento en línea con las demás bolsas europeas subidas también en Wall Street aunque en menores cero dos por ciento del Dow Jones cero con tres el Nasdaq pero el selectivo español como dices baja en la semana un uno con uno por ciento está en nueve mil ciento setenta y cuatro puntos la mayor subida ha sido la de Acerinox un dos con seis por ciento el valor que más Bages Ia G un dos coma uno por ciento como el petróleo que tanto suele afectarle exactamente igual que ayer esta ahora a sesenta y siete dólares el barril de Brent pero no olvidemos Theresa May ha anunciado hoy su adiós en el Reino Unido sin embargo en el

Voz 2 02:32 mercado de divisas la libra se cambia a uno con tres

Voz 0527 02:34 euros apenas se ha movido respecto al euro deportes Jesús Gallego

Voz 0919 02:38 montaña en el Giro de Italia la etapa ha ganado el ruso Zacarias segundo ha sido el español Mikel Nieve y tercero también el español Mikel Landa que ha recortado un minuto y medio a otros favoritos de la general como rock Click it como Nibali les ha sacado un minuto y medio

Voz 0527 02:53 hoy sigue siendo el primer español en la clasificación general con el deporte llegamos a las seis y tres minutos de las cinco y tres en Canarias

Voz 1 02:59 la Cadena Ser SER Madrid

Voz 1645 03:04 en Móstoles la Junta Electoral de Zona ha pedido por escrito al partido Unión de Ciudadanos Independientes que deje de difundir la propaganda electoral en la que usa la misma tipología que usa ciudadanos esta formación mostoleño ha enviado cartas y ha repartido documentos con la misma tipología que usa el partido de Rivera resaltando la palabra Ciudadanos con color naranja más asuntos la Policía Nacional ha detenido en la capital a un hombre de cincuenta y seis años por abusar sexualmente de un joven de quince con síndrome de Asperger la Policía destaca que el presunto agresor ha sido arrestado gracias a la valentía de la víctima Teresa

Voz 1933 03:39 Rubio el hombre contactó con el menor que tiene una discapacidad del treinta y cuatro por ciento en la calle porque acostumbraba pasear solo por el barrio al principio el chico contó a sus padres que se había encontrado con unos amigos pero la madre notó algo extraño y finalmente consiguió que le dijera la verdad el agresor Le había parado por la calle diciéndole que su cara les resultaba familiar y que conocía sus padres le llevó a su domicilio donde le realizó tocamientos y le dijo para que no contara nada que eran amigos en secreto y que podía decir que estaba con compañeros del instituto el menor había concertado una nueva cita con el agresor para días posteriores gracias a su colaboración y valentía subraya la Policía Nacional los agentes consiguieron identificarlo y detenerlo

Voz 1645 04:18 cientos de jóvenes han vuelto a salir a la calle en la capital lo han hecho un viernes más para

Voz 0442 04:22 a exigir medidas para combatir el cambio climático

Voz 1645 04:25 con en una marcha que ha terminado frente al Congreso de los Diputados han pedido que se declare el estado de emergencia climática la candidata de Unidas Podemos Sisa Serra ha participado en las

Voz 3 04:33 marcha por tanto necesitamos una transición ecológica en la Comunidad de Madrid también una transición ecológica que vaya encaminada en primer lugar a esa estrategia de residuos cero para que no haya eh bueno una con un macro vertedero sin la situación de contaminación que no se ataja

Voz 2 04:52 tenemos veintitrés grados a esta hora en el centro de la capital

Voz 0785 05:00 sí es la última hora alarma hasta aquí entre tomarán larguero

Voz 1 05:03 la Cadena SER Larguero si quieres análisis dudar que Rafi quieres exclusiva

Voz 2 05:12 una hora menos en Canarias bien eso creo que no tenemos ninguna duda amigo Carreño cabe

Voz 0527 05:21 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana ya las siete seis en Canarias aquí en la SER cadena

Voz 2 05:30 S

Voz 1 05:33 en los informativos

Voz 4 05:42 a las puertas de Four se abre del veintitrés al veinticinco de mayo a las jornadas de puertas abiertas de Ford Iggy batió un vehículo de nuestra nueva Kamasutra totalmente equipado con descuentos increíbles un Ford Kuga tren Plus con un descuento de siete mil euros este Line con un descuento de cinco mil euros Ramiro porque sólo hay trescientas unidades y solo tienes tres guías financiación de FC van condiciones en pum

Voz 0785 06:06 pues en nuestra segunda cita ya sentí cómo estando

Voz 0442 06:08 pues ya mi alrededor se paralizaba

Voz 5 06:11 esta vamos en el museo de Cera normal no puede que nuestras historias de amor no sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce solteros dispuestos a vivirlas

Voz 6 06:27 tú cómo lo ves todo con el nuevo progresivo comer 4k único de un progresivo personalizado con visión excelente compara la última generación de cristales progresivos de visibilidad se llama comer 4k único porque tus ojos y turistas son únicos ahora hay solo embistió el segundo par de comer 4k único gratis

Voz 7 06:46 hola bienvenidos a una misión secreta no lugar

Voz 8 06:53 para descubrir Street misión la gran novedad de Port Aventura Wall entradas más hotel desde setenta y cinco euros que hundían Ferrari le han incluido información y reservas el Viajes El Corte Inglés

Voz 0785 07:13 a mis compañeros esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros punto es o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta jun EFE hacemos que las cosas sucedan

Voz 2 07:28 hola Ana qué tal estás

Voz 10 07:30 copada mi negocio no está siendo como esperaba Aíto como vas

Voz 9 07:33 pues yo no doy abasto desde que anunció en la radio que en poco tiempo

Voz 0785 07:37 tú te conoce esto es un no parar

Voz 9 07:41 deberíais probarlo es fácil rápido y económico hasta al cliente que necesitas para tu negocio in en ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta Diana ser publicidad punto es

Voz 0785 07:54 cuando una puerta se cierra las puertas te Force abre

Voz 4 07:58 del veintitrés al veinticinco de mayo a las jornadas de puertas abiertas Depor lleva T un vehículo de nuestra nueva gama SUP totalmente equipado con descuentos increíbles un Ford Kuga tren Plus con un descuento de siete mil euros Foreign pues por este Line con un descuento de cinco mil euros rápido porque sólo hay trescientas unidades y solo tienes tres días financiación de FC ceban condiciones en for Peace

Voz 0785 08:20 la vida son dos días con

Voz 2 08:23 la mente sábado domingo

Voz 0785 08:26 a vivir que son dos días

Voz 1 08:28 que los fines de semana de ocho a doce de la mañana

Voz 5 08:35 disculpe conoce tiene una marisquería

Voz 9 08:39 están buscando haremos Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo

Voz 5 08:41 el si dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no dobletes escribe se encuentran que bien

Voz 9 08:49 verano decir con Viajes el Corte Inglés y el asistente de Google Google Mini de regalo al reservar habló por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentras un precio mejor Taiwán ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 11 09:06 a planta ya verás cómo te encanta mi nueva casa sobre normas de ese colitas vive desconectado

Voz 12 09:12 mira si también te has puesto alarma es que cuesta mucho menos de lo que pensada escuché en la radio que podías calcularlo online en su web por lo que cuesta no veas la tranquilidad

Voz 0785 09:21 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llamar al novecientos ciento trece ciento trece hubo calcula una INEM Securitas Direct punto recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 9 09:32 antes de marcar su primer tanto con la selección española derrumbe Thierry no sólo cruzó el campo sino también un desierto un bosque en el justa tres vallas está en Europa saltó tres vaya

Voz 2 09:45 este domingo a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias y futuro City el valor de un sueño en acento Robinson el lado humano del Depor

Voz 9 09:54 te con Michael Robinson ka peina ser

Voz 13 09:57 esta semana en los muchos libros el dolor es capaz

Voz 2 10:03 a mí lo que me hace

Voz 0442 10:04 a sentir más con otros

Voz 0785 10:07 citan la ex ministra de Cultura Ángeles González Sinde en la madrugada del viernes al sábado a las dos

Voz 14 10:12 una hora menos en Canarias los muchos libros con Macarena Berlín Cadena SER

Voz 15 10:20 la Ventana con Carles Francino

Voz 1501 10:24 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias ya tenemos en La Ventana la pareja de hecho todos los viernes en nuestra cita con la música en directo a Iñaki de la Torre Benjamín

Voz 16 10:32 buen estáis hola te vas

Voz 2 10:35 el libros de familia cuidando los cuántos libros llevas quince no oye cuando cinco seis siete ocho nueve bueno es una cosa es un acosado estas una costaba de esta debía sin guitarra hoy ya chino ya ha quedado demasiado trabajo últimamente bueno bueno es también

Voz 1501 10:48 oye y estando en el día que estamos que es el final de la campaña electoral cual diríais que

Voz 16 10:53 es una de las palabras de los conceptos más utilizados más robados más repetidos

Voz 1501 10:58 una palabra un concepto cambio cambio a mí me ha gustado mucho usadas para yo cambio cambio quedémonos con el cambio yo no sé en qué qué va a resultar lo del domingo en el en el terreno de la política pero hoy tenemos dos propuestas musicales que viene marcadas por ese concepto por el cambio pero cambio yo he de aúpa insinuó me creáis allá hallaba

Voz 18 11:26 sí

Voz 2 12:03 suena no años ya esta canción

Voz 16 12:07 eh eh cantando en inglés con esa voz casi desnuda de Rita poco más bueno pues esto de ahora también en cambio no eso es un pedazo de cambio la metamorfosis pero

Voz 2 13:14 sí pero es que hay más tenemos otro ejemplo

Voz 19 13:30 qué

Voz 20 13:31 la antigua

Voz 21 13:43 eh suena verdad leal si elegantes está

Voz 2 13:47 en la etiqueta de nosotros

Voz 16 13:50 una banda de rock les ha ido muy bien cantando en inglés también pero ahora otro cambio Vegueta los dos Luis Xavier Segura Ana qué tal cómo estáis buenas tardes bienvenidos bueno bueno yo tengo que preguntaros de verdad es la oportunidad para hacerlo hoy sin Benjamín Prados ha extorsionado amenazado

Voz 2 14:59 ha hecho una campaña en redes para del inglés al castellano hoy es el momento de denunciarlo eh de verdad no no ha sido no ha sido la fuerza el cambio esa esa parte del cambio porque hay más eh Teresa parte del cambio que es la más visible que tenía muchas ganas de la valla

Voz 0442 15:16 tiempo buscando el sonido carro pase bien a las canciones en castellano había ya canciones y no sabía cómo vestirla di la vestían a me gustaba sí ha pasado el tiempo experimentando haciéndolo y al fin me he encontrado

Voz 0788 15:32 eres Loterías también ahí en el en el cajón esperando

Voz 22 15:36 ah pues casi súper rayos hubo discursos es un muy buen ejemplo ya es así es real se yo creo que al menos en mi caso también es es es algo que estaba como pendiente en la pizarra de cosas pendientes

Voz 16 15:50 además siempre lo hemos comentado cuando venía si no sé que hay que atreverse hay que atreverse

Voz 9 15:57 a él hace gracia que tendrá que que toman carrerilla con el inglés

Voz 2 16:00 para Bono ahora vigente porque es como como quién empieza a escribir microrrelatos pasó vivir una novela no pasé parece que los relatos en inglés para llegar a afirmar que si juntamos hoy estos dos proyectos porque además yo creo que los títulos del disco ya dan ya dan pistas de lo que decíamos de la intención no Universo por estrenar ponerle a lo vean y que en fin que eso está clarísimo lo que significa y amenaza tormenta

Voz 16 16:24 es un poco más de Rabinato pero pero pero esta tormenta que es por ahí por la reacción de por la acogida que esperas

Voz 22 16:34 bueno las tormentas son hermosas horas a varios va un poco más por ahí no va un poco más por perderle el miedo al camión castellano por perderle un poco el miedo a la tormenta no depende pues pues ver el lado bueno esa tormenta hay de que la lluvia necesaria para que las cosas florezcan y demás no saque fuera hacer metáforas a dibujar un cuadro con todo esto pero yo creo que realmente lo importante era perder ni

Voz 2 17:00 contra vengáis aquí dentro de un años preguntaré el año es preguntarse cambiar de idioma o cambia de público porque haber vuelto al inglés si el usía es el mismo público pero que reacciona de otra manera con otro idioma porque eso me parece

Voz 1501 17:15 interesante de observar no es quiere

Voz 2 17:17 no lo sé yo de momento estoy teniendo

Voz 0442 17:20 sí estoy notando mi público entendiendo las canciones y además se está añadiendo gente con lo cual eso me hace muy feliz ver que me escribe más gente que hay una respuesta mucho más grande que antes eso flipa

Voz 0788 17:33 de todas maneras decía lo que decía antes Benjamín de que ha sido con un aprendizaje me parece que tiene mucha razón por una vez en la vida de dar la razón por que también os acordáis aquel bueno sino de un proceso

Voz 2 17:44 en dos mil dieciséis La Razón razón otra vez como recuerdo que acababa de creer

Voz 0788 17:51 decía en serio ya que en teoría que el profesor de música en un saxofonista mio que les decía primero las canciones ese le luego se aprenden luego se dominan entonces en realidad cuando tú estás empezando una carrera discográfica cualquier tipo de artes pongo escribiendo también estas aprendiendo de lo que aprendemos casi todos en España de la música anglosajona con lo cual aprende a cantar en inglés y después cuando ya lo dominas entonces ya integrará yo voy a decidir cómo se hace esto eh

Voz 1501 18:15 el camino notamos también hay hay una cosa que antes la gente cuando cantaba incluso los grupos de los sesenta cuando cantaban e imitando un poco a los Beatles cantaban en un castellano que parecía ser inglés y de hecho cosas así ahora cantáis completo digamos todo eso también he visto he visto un cambio no hay una imitación del del del inglés ni falta que hace falta que también

Voz 15 18:39 qué dice

Voz 16 19:25 eso es bueno malo no te dejen a solas con la luna es una buena compañía o depende del momento

Voz 0442 19:30 eso depende del momento suele ser bueno pero que te dejen porque a ti te apetece quedarte

Voz 2 19:37 que te siempre salía pero protegen con la coloratura en inglés cola tuvo una tú

Voz 9 19:46 la propiedad de yo diría que en el caso de ánimo cambia tanto el tipo de música digamos el decorado general no cambian

Voz 0788 19:56 darlo en España como en la música Luis Alberto Luis Alberto a mí me ha cambiado un poquito su música a la vez

Voz 9 20:02 yo creo que premeditadamente lo que nos cuente pero quiero decir que es como si le hubiera pasado poco más del indie rock indie pop al pop más más desnudo digo ellos casi es una pregunta

Voz 2 20:13 Ian y sigue el mismo generoso lo que lo cantan también a mí no me mires no sé a la pregunta ahora está haciendo eh segundo por ya me perdido pero yo tengo mucha curiosidad estuvo hace poco Zara

Voz 16 20:29 aquí también oye no sé si es tendencia que os pasa con el espacio con el universo con los astros con los astronautas que por cierto por cierto la luna ya sabes que tiene una cara oculta si eh ahí donde los chinos Maazel experimente sí no tanto cuando en últimamente no pero las cosas paso a una cosa con la luna y con todo

Voz 23 20:48 eh las cosas ocultas a veces en ocasiones sola mejores Sogama bonitas son son las más valiosas no lo digo yo

Voz 13 20:56 no

Voz 2 20:57 lo dice Luis a ver tu cara

Voz 24 21:07 sí lo que me dan no ya

Voz 2 21:48 el de voces medita con el piano sin más e ir pelo McCartney de sí sí sí es verdad

Voz 16 21:57 es verdad Paul McCartney ha sobrevolado el estudio constantemente si no han persona ya no ya no podía venir

Voz 22 22:05 pero sí sí que está muy presente choca que lo digas porque sí

Voz 2 22:09 es verdad que aquí hay hay un toque en aquel que apuntó pues si no estar dos años en descubrir pero

Voz 16 22:19 es que resulta que es lo mejor resulta que es curioso

Voz 2 22:52 alertas en has hecho todo este esta vez que si el modelo Juan Palomo qué tal Sergi de Juan Pablo qué tal hacía pregunta quién quién productores

Voz 26 23:05 con qué trabaja

Voz 22 23:07 bueno es es muy divertido porque por esa libertad de de hacer lo que sí pero es muy arriesgado por esa libertad de hacer lo que quieras no es un arma de doble filo real con la que yo me me enfrenta constantemente por qué está siempre en el filo de de lo que se va a entender lo que no saben entender si lo que tienes en la cabeza claro hasta ahora yo trabajo con productores a los cuales sede delegado totalmente ese tramo y ellos han tomado decisiones sobre mis canciones de repente yo hago las canciones tomo decisiones sobre ellas por lo tanto si el disco es una mierda es una mierda

Voz 1501 23:46 puede echar la culpa pero a lo mejor por eso por ejemplo en esta canción eso el Barça no tiene habían resuelto cuando

Voz 16 23:51 Ana gana Messi cuando pierde pierde claro me dice no no no no no no no no lo iba a decir que esta canción que es una delicia

Voz 1501 24:03 se nota se le nota alud de la cabeza porque es que yo esta canción le oigo todos los instrumentos que no están se oyen no se oye absolutamente cómo salía al poeta una organización detrás bien se oye verdad si es verdad no es broma está seguramente porque tú tenías dentro la canción se oye todo lo que no hay es un milagro que bueno

Voz 22 24:23 me gusta que haya más milagro me es bonito no pero pero sí que es verdad que a veces menos es más no es no es no es por poner algo

Voz 0788 24:33 por eso la gente bonito hay que hacer con McCartney precisamente con eso alguna vez he traído por aquí el ejemplo que es la versión desnuda que ingleses Naked ya sabéis del Athletic el disco de los Beatles en el que dos años después treinta años después dijo lo voy a volver a mezclar por qué tal como lo hizo Phil Spector lo puso muy loco de arreglos y tal y precisamente de ya sabes que es casi una canción cita íntima y sería no todos tú porque de aclarar ya hemos oído la versión orquestada cuando estás oyendo el solamente les rueda madre mía es que había canción en el fondo lo que pasa si estamos empeñados en llenarla de crema

Voz 22 25:07 bueno así toda la discografía de los Beatles bueno sobre toda la parte de Phil Spector eso es terrorífico

Voz 16 25:14 Dani tu proceso de elaboración del disco como ha sido a nivel de producción

Voz 2 25:18 en varios habéis variado también

Voz 16 25:20 bueno eso también habéis sido territorios distintos de los habituales para grabar

Voz 0442 25:25 bueno yo siempre tengo que hacer las cosas yo primero en casa porque no soy capaz de delegar nunca nadie de hecho me da miedo y eso he de de puede ponerle tanto cariño no involucrarse tanto en algo dejárselo a manos de alguien me parece super complicado con este disco puede fue igual estuve en el sótano produciendo las canciones batería bajo guitarra de vez en cuando cuando me quedaba un poco bloqueada pueden bajaba no no no que lo tenían casa ahí

Voz 2 25:51 mira a ver si

Voz 0442 25:53 si se le ocurrió dar un arreglo de de guitarra muy inmoló no porque también tiene tiene una capacidad muy buena para para sacar buen

Voz 1280 26:01 arreglos me lo dejé todo listo

Voz 0442 26:03 de esa manera yo yo tenía en mente realmente hacerme yo el disco pero me me faltaba algo de sonidos que yo todavía no no controlo de del todo no y fue ahí cuando pensé a quién quién me gustaría no fantaseando quién podría llamar para para hacerme para grabar el disco In escuchando a los grupos que me gustan dije si si estuviese el sonido de Tempel en en esto que yo he hecho en esta sería para mí perfecto y contrate con él me contestó Le gustó las vemos hay fue todo delante sí también da miedo porque era como a ver si voy a llegar a Inglaterra me va a cambiar

Voz 16 26:42 no

Voz 0442 26:43 pues lo guay es que estaba me lo dijo de me encanta la preproducción que has hecho en casa y eso lo vamos a amante

Voz 16 26:48 esto que es ventilado alegremente con un faltaban unos kilitos escuchas el disco por vez primera que Topas con sorpresas para mí al menos tan potentes como es también

Voz 2 28:12 si estos psicodelia pura mérito de verdad sí sí si es verdad lo decía cambio al principio de la gente ahora exagerado no

Voz 0442 28:25 sí hay mucho cambio yo creo en este tipo de de estructural las canciones yo creo que es mucho más arriesgado que tiene más carácter

Voz 2 28:32 bien siempre han sido más que yo creo que lo veo mal libre bueno me siento me sentí mal libre a la hora de de de experimentar con el castellano dije aquí tengo que ser yo y es muy bailable hice puede muy bailable

Voz 0442 28:53 sí que bueno esta canción además eh para mí de mi preferida porque creo que es la más juguetona dentro

Voz 18 29:01 la más aliento también

Voz 2 29:14 Amiri su televisor del Segura hoy protagonistas de La Ventana de la música en directo aquí va por partes demostró el amor

Voz 1501 29:20 en al aire y el primero en ver en directo cuando quieras

Voz 29 29:41 aquí nos P V el sitio nunca paro Nos

Voz 30 29:53 aquí que

Voz 31 29:55 toda una de que

Voz 24 30:02 va

Voz 21 30:22 fácil

Voz 34 30:35 no

Voz 28 30:39 no

Voz 30 30:51 a qué día

Voz 35 30:55 hola hola

Voz 30 30:59 Nos Pete Seeger aquí

Voz 24 31:06 hola

Voz 30 31:09 de

Voz 24 31:12 que diga

Voz 36 31:17 ah

Voz 18 31:27 eh

Voz 37 31:47 ya

Voz 34 31:55 eh

Voz 30 32:07 aquí

Voz 38 32:13 no

Voz 28 32:31 sí

Voz 15 32:52 sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana

Voz 2 32:59 sí

Voz 17 33:00 cabe

Voz 13 33:06 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1594 33:11 soy yo el héroe de mi propia vida y otro cualquiera me reemplazará lo dirán estas páginas para empezar mi historia desde el principio diré que nací según me han dicho yo lo creo un viernes a las doce en punto de la noche y cosa curiosa el reloj empezó a sonar brilló a gritar simultáneamente teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera hay algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente declararon primero estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes día medianoche doble ahora de la primera de las predicciones pues esta historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda sólo ha de constar que a no ser que tuviera este donen mi primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje por haber sido defraudado pues alguien está disfrutando de él por equivocación te agradeceré que lo conserve a su lado

Voz 13 34:17 David Copperfield

Voz 11 34:19 que en mil ochocientos cincuenta

Voz 13 34:22 Katrina el pleistoceno de escucha

Voz 0785 34:30 esta semana en Sucedió una noche hace cuarenta años murió la novia de América te refieres a Mary Pierce se sonreír iremos con Marilyn Monroe en La tentación vive arriba y recordaremos a Pilar Miró su película más polémica

Voz 39 34:48 teniendo a Pau

Voz 0785 34:58 sucedió una noche un programa producido por el canal TCM para la Cadena se dejamos a las cinco de la madrugada del sábado al domingo los podcast de Cadena Ser punto com

Voz 0788 35:14 el viernes a las tres y media de la mañana una hora menos en Canarias resumirlo es como de la comedia pero

Voz 9 35:21 el grabado más cutre comedia perpetua con Antonio Castelo yo estoy en contra el linchamiento en redes complementarias y síguenos

Voz 2 35:29 también en nuestra aplicación móvil y Cadena Ser punto com comedia perpetuar halló en las calles contra los cómicos y esto no deja hacer

Voz 18 35:47 así lo que pase eh

Voz 28 35:58 eh

Voz 15 36:06 la Ventana con Carles Francino

Voz 16 37:04 sigue La Ventana de la música en directo como todos los viernes hoy hacemos doblete otra vez como la semana pasada en en Santa Cruz de Tenerife hoy presentamos dos proyectos que saltan del inglés al castellano y con otros cambios incorporados que estamos ya destripador con ganas de agusto uno de LA Luis Alberto Segura presenta amenaza tormenta título ya sugerente y Anni B Sweet con su universo por estrenar por cierto que como en todo universo de vez en cuando aparece una explosión

Voz 2 37:55 dicho lo cual ellos son los únicos que han hecho este camino ha sido uno de los últimos pero ha habido otros que también han transitado por ahí y Laura Piñero ha hablado con algunos

Voz 1280 38:09 no no mantenerse cantando en inglés o pasarse al castellano esa es la cuestión lo Lesbian Sidonie Seco Nacho Vegas o López editaron en sus inicios discos en inglés pero hace tanto de ello que apenas lo recordamos

Voz 1 38:28 eh es

Voz 2 38:31 no

Voz 19 38:34 volver a alcanzar

Voz 9 38:36 verla

Voz 1280 38:38 en dormido el grupo Marlango publicó su primer trabajo en la lengua patria una cena con Fito Páez en Buenos Aires fue el detonante de todo

Voz 22 38:49 idiomas por qué no escribes en los dos muchas de algo que que en inglés te permite interpretar o decidir de qué va la canción no y afronta tu relación con el instrumento desde otro sitio

Voz 13 39:04 K

Voz 1280 39:07 casos más recientes

Voz 17 39:13 eh Jacobo Serra Se pásalo

Voz 1280 39:15 Castellano en su último disco en el que dio además un giro mucho sentido yo creo que el disco

Voz 0594 39:20 me entero de para mí es es es romper con lo con lo que venía haciendo no es salir de la zona de confort que matar al padre de dejar un poco de mirar ha de respetar tanto a mí se ha sido un poco trabajar con lo que con lo que con las herramientas de hoy en día no hay quería un poco darle otra vuelta de tuerca

Voz 41 39:40 esto

Voz 16 39:47 solía Vélez zonas también optaron por el cambio así una busca en nosotros mismos realmente esté dice es que hace falta de una puta

Voz 1280 39:55 a ver buen rock en castellano en el último disco de Juan ambos idiomas comparten protagonismo es una de las razones por las que se llama mil ventanas

Voz 34 40:12 sí

Voz 1280 40:16 nacimos a Londres a verle publicaron casi al mismo tiempo su primera canción en castellano pero de momento mantienen el inglés

Voz 5 40:26 el rock anglosajón tenemos tanto camino recorrido hay como más terreno ganado más explorado no entonces eso te ayudan

Voz 15 40:35 aquí

Voz 1280 40:39 la banda Morgan seguirá cantando en inglés y que sus dos únicas canciones en castellano se encuentren entre las favoritas del público pues no es que

Voz 18 40:46 no me sale yo no puedo reforzarlo tampoco

Voz 17 40:50 no lo sé no me no me

Voz 2 40:52 Allen más

Voz 42 40:55 eh

Voz 1280 41:02 precisamente hoy Un grupo murciano llamado avisara mama publica el adelanto de su primer disco en castellano

Voz 0911 41:08 nosotros queríamos contar cosas que no llenarse cosa que llenas la la gente que nos escucha y al final es difícil hacerlo un idioma que no es tu día a día en una lengua más allá de un conjunto de palabras es un contexto una cultura una sociedad y si no lo estás viviendo al cien por cien digamos que es difícil escribirlo en inglés o en Castel

Voz 1280 41:28 ya no lo que siempre importa son las canciones

Voz 2 41:39 hasta que no estáis solos solas en esto eh le han contado no sé si es verdad que que para el disco dejaste de de ver Félix y series en versión original tan tan lejos llegaste

Voz 0442 41:52 porque realmente eh yo cuando lo

Voz 2 41:55 mi compañera de la música me decían que tenían que pasa

Voz 0442 41:57 m al castellano porque porque le iba a sentir mucho mejor y porque bueno porque el inglés pues no era mi lengua no era mi primera lengua no para yo no estaba muy de acuerdo con eso porque yo venía de pequeña hablando en inglés para mira lo natural escribir en inglés no de hecho mi diario siempre todas le pensaba más en inglés que en castellano pero es cierto que llevaban tiempo que

Voz 2 42:18 ya no tenías han estado has visto ya dejó de Tronos en castellano o no está en juego dentro dice el inclinar por todas partes que necesitaba cambiar de componer música para y esta noche estuvimos un concierto con Iñaki de tenis

Voz 16 42:38 estaba Miguel del vaya si tocando con ellos interpretar una una canción de la banda sonora de Días de cine muy muy hermosa si porque componer para películas eso para series os ha rondado por la cabeza alguna vez que otra proyección de los músicos os ha pasado por la cabeza el hoteles

Voz 2 42:54 hay como tú lo Tutu solucione motores no muy presente tienes aquí lanzó un anuncio eso disponible para contratación disponible totalmente y abierta todo no si es una cosa que me imagino que es algo con lo que explica otro soñábamos mucho pero yo yo creo que por lo poco que hemos hablado de israelíes creo que estamos un poco la misma onda que son muy fans del cine de las películas y las series todo esto nos queda que nos llaman para hacer una una música de comienza una serie nueva en otro proceso encarna bonito escribir algo claro que para lo que ya está hecho

Voz 18 43:36 tú carente también es bonito

Voz 16 43:38 simplemente proyectan tu música para para otra historia

Voz 0788 43:42 o hacerlo en el Festival de Cannes creo que acaban de estrenar un documental lo acaba de concursar un documental maravilloso sobre el sonido en el cine en los cuál es cuales los elementos se se encuentra la música propiamente es muy bonito porque hablan de todo de las efectos de sonido pero también de la música era de la importancia de la música incidental de la música de hondo latir lo cierto es que en el claro en el disco de noto muchas cosas de arreglo incidental esos riesgos que decía ya que los que han incurrido esta vez yo que con muchos son de esos de hacer efectos que no te esperas en Iker realmente son innecesarios pero que tratan de tener un ímpetu que no es un mero adorno sí

Voz 2 45:27 todo pensando escuchando esta canción de la astronauta esto es esto es una una oda a la insatisfacción alquiler siempre que se

Voz 21 45:36 otro

Voz 2 45:39 tiene algo tiene algo de eso también tiene tiene tiene tiene eso me átomos estará te porque siempre que vengo a tu programa ya que las cosas aquí que de las canciones me da me da un poco de vergüenza porque pero eso cabe repetir pero fue mi mi sensación si si lo que es lo que hay que decir la insatisfacción al querer ser otra persona al querer llegar un poco más allá el siempre quieres más se va por ahí bueno ambición y la verdad

Voz 0788 46:07 bueno yo el otro día un un libro muy bonito que hay sobre la historia de cómo se grabó el SAS dejasen de los Beatles y el ambiente musical que había alrededor ya sabes que había una competición con con los Bigs Boys que acababan de sacar el el hospital estaba intentando hacer el Smile la obsesión por el arreglo y el Real

Voz 2 46:27 y la superación musical

Voz 0788 46:29 Le acabó volviendo loco ya estaba tenía otros problemas Brian Wilson pero quiero decir que no conseguía encontrar el límite si seguir arreglando más o menos no sé si Sauca Espasa vosotros sobre todo yo creo es comedidos

Voz 2 46:40 hombre llegó dicen que los discos eh no porque si es en esta ocasión que es que lo he producido yo llego un momento de agobio agobio circular no deja de dar vueltas y vueltas y de sumar y sumar y sumar y te das cuenta de que que al final una canción con piano y voz puede decir infinitamente más que una canción con ochenta y cuatro pistas

Voz 0788 47:05 todo músico que grababan con ellos de ese grupo que grababa con con tantos otros que decía con sorna pero con amargura decía sabes cuál es la frase preferida de Brian Wilson

Voz 2 47:16 perfecto otra Tomás cien mil toma para no quedarme con la primera pero no voy a preguntarle por ejemplo por el título de tu disco la amenaza tormenta adscrito al hablar de ella

Voz 43 47:34 eh

Voz 18 47:35 en

Voz 29 47:40 a a eh

Voz 18 47:43 ah

Voz 29 47:55 Fides et

Voz 2 48:33 tarde de radio más chulo se queda una tarde

Voz 0788 48:39 dejadme que hagan juego ahora con las músicas que hacíais antes y las que hacéis ahora este tono que estamos tomando de hablar de como lo hacía antes y ahora porque los dos disco los que tenemos hoy en La Ventana podrían llamarse mute y Shams como aquel disco famoso de B porque están llenos de mutaciones esas mutaciones de estilo pueden verse jugando si queréis aquello del fantasma de las Navidades pasadas que había en el cuento de Dickens no si nos ponemos a comparar el pasado y el presente de las músicas de Anni B Sweet de Luis Albert cuando era LA osea el fantasma de los discos pasados podríamos llamarle

Voz 9 49:08 Fianna diría en ese fantasma canta siempre en inglés es el idioma natural del rock todo suena mejor

Voz 34 49:17 es lo que decía

Voz 0788 49:26 Anni Sweet del pasado efectivamente hay hace gestos de que esta canción hace muchos años efectivamente es hace diez años una canción eso es lo que decía su fantasma el pasado pero en el presente Annie contestó

Voz 9 49:35 ya no el Espanyol suena estupendamente y permite contar más incluso mejor las cosas la Anni B Sweet del principio de su carrera le decía a sus productores yo necesito un sonido natural claros sin muchos efectos una guitarra acústica una guitarra eléctrica hay una batería suave pero si esa Annie viniese al presente

Voz 0788 50:15 discutía consigo misma con la ANI del presente porque el Any del presente

Voz 9 50:18 se diría no no qué es esto de guitarra por todas partes Amin que me lo tienen de sintetizadores de efectos atmosférico de hecho diría hoy me sintetizadores y rollo ochentero en sola con la luna pero la noche enteros como los grandes éxitos del pop ochentero diría la ni de los discos pasados y la actual diría sí sí

Voz 0788 51:11 ya destrozado Un poquito la la moral de Annie vamos a por Luis que se quería ir ahora vamos a imaginar que diría el fantasma de las Navidades pasadas de los discos pasados de Luis Albert Segura se oye hemos a su antiguo yo que se hacía llamar LA como he dicho antes claro lo primero

Voz 9 51:26 sería un respingo pero qué haces cantando en español si antes era casi todo en inglés nada

Voz 46 51:34 eh eh un dedo Faber que a que es

Voz 9 51:45 ante el LA del pasado estaría jugando con los ritmos y con los sonidos de sus baterías diría

Voz 13 51:51 juguemos con lo digital

Voz 18 51:58 no

Voz 2 52:01 pero el Luis Alberto Segura

Voz 9 52:03 la de los discos actuales diría el sonido de la batería cuanto más natural mejor y en cuanto a los arreglos LA vendría del pasado iría pero cómo se te ocurre usar violines casi románticos en a las puertas recuerda que en el pasado esos ambientes los hacíamos con sintetizadores y con efectos de Guitar sabéis lo más gracioso de todo esto que vista la evolución de Annie de Luis Alberto se llevarían mejor el LA de los discos pasados con la Ania actual viceversa la Ania actual con el Luis Alberto

Voz 2 53:06 desde hoy precio cuando le dio su autorización para quisiera decir me perdí esto ha bordeado lo delictivo gravemente pero es un ejercicio fantásticos o que se descubren un montón de un montón de conexiones de conexiones por todas partes además eh

Voz 0788 53:26 no sé si está consciente a sus clientes

Voz 2 53:29 yo no sé si de repente mensajes

Voz 0788 53:31 oye no que no quiero más efectos el batería o es una cosa inconsciente

Voz 2 53:35 yo creo que salvo del momento no si yo creo que yo también lo siento lo que el rollo qué hago ahora

Voz 0442 53:43 ya escuchaba música que que no que era un poco que tenían el ruido de los sesenta de los setenta de la psicodelia pero es cierto que no llegaba a hacerla yo no no no tocaba entonces siempre me ha gustado esto pero otra cosa es que tú lo haga no tu toques ese rollo de música lo que dice no el momento a lo mejor llega hoy te pide el cuerpo de hecho cuando viene de hacer un disco muy limpio yo normalmente el siguiente

Voz 22 54:07 fuera el empieza a más de lo no yo no reniego ni del inglés literal no para nada no que vas que yo creo que hay algún punto y supongo que a lo mejor estoy igual que a mí lo que me apetezca hacer claro ya claro mi discurso de cuando iba a sacar el disco era como muy de el inglés ha pasado me al castellano os voy a hacer caso pero de repente te das cuenta de que tío qué por qué

Voz 0788 54:33 bueno esto es algo real es que no lo hace a sus hermanas y luego te hace Match point y después te hace pues corre osea que unidades no es obligatorio ser continuo no supone teníamos disco por año

Voz 16 54:48 eso ha sido eso sí de un intento de piropo pero si te ha parecido mal se lo dices

Voz 29 54:56 viene con tanta Paco de estarse está bien eh

Voz 19 55:12 qué miedo

Voz 2 55:14 no oyentes

Voz 29 55:17 yo te te quiero di

Voz 16 55:27 la tormenta de que Luis fantástico por cierto ha anunciado que de un poquito lejos pero yo los anunció doce de Octubre Palma de Mallorca diecisiete Madrid dieciocho Barcelona hay ocho noviembre Ballet ya que la gente se lo había apuntándose a previsora y en el caso de Anne visual para defender el nuevo disco veintiuno de junio en el festival Conexión Valladolid cinco de julio en por Sagunto después de gira durante los próximos meses y ahora esta tarde ahora mismo en La Ventana a mí

Voz 1501 55:55 los muchísimas gracias si ya está siempre anys cuando quieras

Voz 47 55:59 nada

Voz 48 56:03 a mí me has convencido para da da pero estando no sé si he visto a

Voz 49 56:24 a abandonar made boda

Voz 48 56:28 Usca el paraíso no lo encontrará

Voz 13 56:38 Goethe

Voz 51 56:39 más

Voz 49 56:46 en tu casa eso iba bien haber estado conté

Voz 53 57:05 no no

Voz 18 57:10 en un

Voz 54 57:17 ah

Voz 48 57:21 es Sufi para hacerle ustedes siempre todo del Sil flores

Voz 49 57:35 Trades es sus todos

Voz 48 57:39 de ahí está el paraíso para quien lo era

Voz 51 57:52 que tengas mucha

Voz 49 57:59 en todo caso

Voz 55 58:05 mucho

Voz 49 58:14 a ver estado

Voz 56 58:17 todo

Voz 5 58:26 debían conocer sus gastos pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 57 58:32 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 0785 58:46 cuando una puerta se cierra las puertas te Force abre

Voz 4 58:50 del veintitrés al veinticinco de mayo a las jornadas de puertas abiertas Depor lleva te un vehículo de nuestra nueva gama SUV totalmente equipado con descuentos increíbles un Ford Kuga tren Plus con un descuento de siete mil euros on line con un descuento de cinco mil euros rápido porque sólo hay trescientas unidades y solo tienes tres días financiación de FC van condiciones en Fort

Voz 7 59:13 bienvenidos a una misión no prepara

Voz 8 59:19 te para descubrir Street misión la gran novedad de Port Aventura Wall entradas más hotel de este setenta y cinco euros que hundían Ferrari le han incluido información y reservas el Viajes El Corte Inglés

Voz 15 59:34 la Ventana con Carla