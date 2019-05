La Ventana (24/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 de de la tarde a las seis en Canarias la última hora nos lleva hasta Lyon por una explosión que podría haber sido causada por un paquete bomba según parece las primeras informaciones hablan de varios heridos corresponsal Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 00:16 ardes Se trata de un artefacto al parecer artesanal que ha estallado en la calle Víctor Hugo de Lyon en pleno centro causando ocho heridos de carácter leve según un primer balance que ha hecho la prefectura Lacadena ve CEM mencionan cambio diez heridos entre ellos un niño el presidente de la República Emmanuel Macron durante una entrevista que está dando en directo se ha referido a la explosión como un ataque

Voz 1 00:42 lo lo que apaño León no me no me parece posible todavía hacer un balance pero no hay víctimas

Voz 0390 00:49 Tales pero sí heridos según la información disponible los medios locales señalan que la policía buscaba un hombre que se habría acercado en bicicleta hay depositado delante de una panadería una maleta

Voz 0313 00:59 Eva construida con clavos vamos a estar pendientes de cualquier novedad que nos llegue desde desde Francia como es obvio y ahora que más contamos Pedro Blanco

Voz 1715 01:07 contamos que Donald Trump ha decidido enviar en torno a mil quinientas tropas más Oriente Próximo el presidente de Estados Unidos confirma un despliegue en plena tensión bilateral con Irán José Luis García Íñiguez

Voz 1061 01:17 la mayoría de los mil quinientos soldados son fuerzas defensivas para los intereses de EEUU en la región

Voz 1 01:23 noches pícaros

Voz 1061 01:25 antes de partir hacia Japón que este nuevo despliegue es una medida de protección y que va a enviar a soldados con mucho talento a Oriente Próximo la decisión de Trump llega después de una reunión en la Casa Blanca con los principales asesores de seguridad los planes del Pentágono previos a este encuentro eran enviar un despliegue aún mayor de hasta veinte mil militares pero la cifra final sea visto sensiblemente reducida Trump y su equipo han decidido que este pequeño aumento del despliegue en Oriente Próximo es suficiente para hacer frente a cualquier amenaza por parte de Irán o de sus aliados en la región

Voz 1715 01:50 los partidos cierran esta tarde noche la campaña electoral algunos líderes hacen doblete Pedro Sánchez antes de participar en el cierre de campaña del PSOE en Madrid ha pasado por Valladolid

Voz 2 01:59 el próximo domingo tenemos una enorme oportunidad una triple oportunidad penemos tres unas tres causas que son la justicia social la convivencia en la limpieza y un único partido que lo garantiza que es el Partido Socialista así que a votar al Partido Socialista

Voz 3 02:16 el próximo domingo

Voz 1715 02:17 el líder del PP que también cierra en Madrid visita

Voz 0313 02:20 en su tierra notaron hoy ha estado en Palencia allí ha pedido el voto para evitar algunas cosas vamos por ejemplo

Voz 4 02:25 votar si queremos que Meritxell Batet como ha hecho hoy se pase tres días discutiendo con el Tribunal Supremo con los letrados para no suspender a los presos golpistas vamos a votar si es posible que la Zarzuela Se reciba a partidos que están con sus líderes condenados por rebelión y sedición en la cárcel para participar en la ronda de consultas para embestir

Voz 0313 02:46 presidente del Gobierno

Voz 1715 02:48 Albert Rivera también cierra campaña en Madrid Pablo Iglesias lo hace en Canarias vamos con la información del deporte Jesús Gallego está

Voz 0919 02:54 pues en la víspera de la gran final de la Copa del Rey de fútbol el Barça y el Valencia preparan la cita con los últimos entrenamientos la noticia en el Barça ha sido la conferencia de prensa de Leo Messi donde casi se ha hablado durante toda la misma de el partido de Liverpool

Voz 0313 03:09 si ordena están Ronaldo pero bueno suena

Voz 5 03:11 eh que quieren opina que tiene que decir algo al respecto de si se cambio no la verdad que que suele corroborando es verdad que todo motor de nuestra y mucho

Voz 0919 03:24 y en el Giro de Italia recordemos que en la etapa de hoy el gran protagonista ha sido el español Mikel Landa que ha sido tercero en la tapa y que ha conseguido recortar un minuto y medio de distancia a otros favoritos como rock Click it como el resto de favoritos este dos

Voz 0313 04:26 el cine no ya estamos al tanto de las últimas noticias ya hemos repasado la actualidad a mí en Madaya Espinós buenas tardes buenas tardes y me sale la música por las orejas y sí que habrá más música durante el fin de semana pero también un montón de propuestas alternativas abrimos la Ventana abrir venga

Voz 1591 04:43 el esquí la veintena de la cultura y el ocio

Voz 9 04:54 sí visto lo visto

Voz 1490 05:02 a los diez mandamientos de la cultura Ayalon

Voz 0313 05:05 dio para el fin de semana diez propuestas empezamos con con un festival de cine documental

Voz 11 05:16 ah sí le Davis que es Frye se siente

Voz 0313 05:35 un festival con muchos años de historia a sus espaldas si mañana terminal Docs Barcelona lleva veintidós ediciones con el objetivo de dar a conocer el cine documental también es un mercado de financiación de proyectos un lugar en el que el talento busca medios económicos para sacar adelante sus trabajos las películas documentales se proyectan en los cines Aribau de Barcelona también en el Cebé Ike es lo más complicado a la hora de preparar un festival de calidad pues lo de siempre escoger Elena hubieras coordinadora del Docs Barcelona

Voz 12 06:05 lo más estar por capacidad pero que sería Parrilla no por capacidades las películas que presentamos tal en en su mayoría de un proceso en la que todo el mundo está invitado a presentar su película recibimos de mediana cada año quinientas películas de sesenta países y a partir de aquí el reto es estas quinientas bajar a las cuarenta cuarenta y uno cuarenta y los que hoy por hoy estamos proyectando porque es lo que nos permiten los días que tenemos el festival la que el número de salas de la suponemos que por supuesto que viene determinado por el presupuesto el festival

Voz 0313 06:38 es el festival termino mañana aquí nos queda por ver entonces en el Docs Barcelona

Voz 12 07:08 yo creo que el que el documental vive un momento controvertido un momento difícil sobre todo a efectos de creación efectos de producción sobre todo en a nivel español pues que estamos en un momento de dificultades de económica actualmente es cierto que las fuentes tradicionales de financiación como eran las televisiones las sienes públicas han bajado el volumen de presupuestos y esto está dificultando la producción pero por contra los espectadores se han acostumbrado a ir a ver documental que han hecho excelentes documentales se han puesto de alcance los espectadores esto realmente reflejan la audiencias

Voz 0313 08:03 cambio radical bueno igual no tanto eh de Barcelona pasamos a Valencia porque hasta el dos de junio puede verse en el Teatro Principal la obra valenciana del director y dramaturgo Jordi Casanovas que es autor de textos como jauría Ruz Bárcenas y en Valenciana se ahonda en tres historias de la Valencia de los años noventa poroso decía que igual tiene algo de humo mental también la ruta del bacalao el caso Alcàsser de los inicios de la telebasura y la corrupción tanto la amoral como la política

Voz 0564 08:30 no es en todo caso teatro documental como otros de sus montajes que comentábamos en Valenciana las protagonistas son tres mujeres que emprenden un viaje identitario hemos hablado con el dramaturgo con Jordi Casanovas

Voz 1655 08:41 identitario no solamente como mujer sino como una de las más valencianas no yo creo que el dos de los grandes problemas precisamente son el como superar una pérdida no y después otro gran tema es cómo precisamente paga hago olvidarse del dolor se crean realidades completamente nuevas pues se inventan realidades completamente nuevas y en muchos de los personajes que transitan en la obra una necesidad de crear decepcionar de proyectar una realidad que no es realmente en la que la que vive

Voz 12 09:16 el número qué tiene de especial la década de los noventa a Par Par

Voz 0313 09:19 autor quiero decir porque el elegido el dramaturgo no

Voz 0564 09:21 hacia finales de los setenta tiene muy presentes aquellos años que fueron el escenario de su adolescencia que les recuerdan demasiado a lo que nos está ocurriendo ahora como sociedad porque cree que la historia es cíclica

Voz 1655 09:33 después de los JJOO de la entrada oficial en la modernidad del país se producen unos retrocesos a nivel social y político y eso también se traduzca dirá el eslogan asociadas a un modo de pensar más conservador a mi me parece que ahora que vamos a vivir algo parecido Delpy me parece que es muy pertinente pues revisar lo que nos pasó como los temores van entrando en nuestros cuerpos y mostrarse emociones IES Llanes en nos lleva a dar el poder a gente que solamente quiere un éxito que le importaba muy poco el bienestar

Voz 1 10:11 hola

Voz 0313 10:24 y ahora no sé tenemos en Madrid porque la Fundación Canal acoge hasta mediados del mes de agosto la exposición Matisse grabador que recoge la faceta más desconocida desde Peter francés

Voz 0564 10:34 con un recorrido cronológico por la obra gráfica de Matisse por sesenta y tres grabados que el artista legó a su hijo marchante de arte tras su muerte apenas hizo grabados a color precisamente él que como pintor le caracteriza el uso de enérgico tan intencionado del color uso distintas técnicas de grabación y a lo largo del tiempo la muestra incluye también visitas guiadas y talleres para niños Cristian Ruiz Orfila ex director de Arte y Cultura de la Fundación Canal que supuso el grabado para matiz

Voz 14 10:59 Matisse hizo más de ochocientos grabados con lo cual era un gran grabaron el propio el propio Mas

Voz 15 11:05 es dice queda recogido quizás la diferenciación que hay grabados que están creados con intención artística de grabado muchas veces la gente piensa que el grabados simplemente medio de reproducción de otras obras y no es así en muchos casos para matiz insisto que el lo dicen los grabados nacen con intención

Voz 1 11:26 crítica con un medio

Voz 0313 11:36 sigue abierta la ventana de la cultura y el ocio ahora miramos a Sevilla donde hasta el nueve de junio en el Caixaforum puede verse la muestra Tech no revolución

Voz 17 11:44 eh

Voz 18 11:50 un es que es

Voz 0313 12:02 esto exactamente que es Emma es una exposición Inter

Voz 0564 12:05 diva que cuenta los avances de las últimas tecnologías que estamos viviendo las llamadas tecnologías convergentes que son la nanotecnología la biotecnología las tecnologías de la información o las ciencias cognitivas todo lo que tenga que ver con la Ciencia y la Tecnología muchos de suena ya cosa complicada pero la exposición demuestra hasta qué punto estas tecnologías están presentes en nuestro día a día en el sector sanitario en el arte incluso en las prendas de vestir Javier Hidalgo es responsable de exposiciones de Ciencias de Fundación la

Voz 12 12:32 positivos utilizamos de manera cotidiana hasta electrodomésticos usan la tecnología para para aumentar sus características todo comentar sus propiedades en la biotecnología está más metida en el consumo en elementos de de consumo desde el día a día los móviles ya le llamamos móviles pero cada vez son más que un ordenador muy sofisticado es capaz de hacer un montón de cosas y eso es porque todas estas piezas están trabajando de manera cooperativa para hacerlo o todo mucho más fácil más pequeño más el pico para para el uso

Voz 1 13:05 sí

Voz 0313 13:12 una propuesta una exposición interesantísima en Sevilla y en Madrid atención si les gusta el tango el domingo en el Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid se presenta un encuentro con el tango

Voz 0268 13:33 no

Voz 0313 13:37 será a partir de las nueve de la noche y se va a repetir todos los domingos

Voz 0564 13:40 desde junio Se trata de una conversación musical entre dos grandes figuras del tango actual un concierto con un repertorio de grandes compositores poetas los protagonistas son la porteña a Maribel Martínez a la que escuchamos de fondo y Fabian Carboni director arreglista intérprete de bandoneón el instrumento característico del tango a Mariel Martínez le hemos preguntado cómo nació su amor por el tango

Voz 14 14:02 en mi caso particular MPS cuando no era muy muy jovencita con la catorce quince años escuchando la radio era muy Alejandro Dolina el encara final de determina lo que es es un programa ponía ponía un tango las letras la poesía que tiene estamos a mí me me conmovió desde desde muy chica al cuenta historias muy mágicas en muy poco tiempo y con mucha mucha carga mucha energía mucha fuerza

Voz 1490 14:33 es el lamento no

Voz 1 14:36 sí

Voz 1490 14:37 tener el dolor sin vida

Voz 0313 14:52 se pueden contar historias de muchas maneras a través de la música a través de los libros ya a el cine claro

Voz 21 15:00 la gente intento

Voz 0313 15:08 este viernes llega a los cines bueno algunos cines la última película de Isabel Coixet Elisa hay Marcela

Voz 22 15:15 eh tres días horas este separan de la

Voz 20 15:23 que vez de enero

Voz 0313 15:26 digo algunos cines porque se estrena sí pero sólo en Madrid Barcelona en Málaga en Galicia a partir del siete de junio podrá verse en el Ibex

Voz 0564 15:35 la película las actrices Natalia de Molina hay Greta Fernández dan vida a dos maestras gallegas que en mil novecientos uno consiguieron un imposible casarse por la Iglesia para ello Elisa tuvo que adoptar la identidad masculina de Mario un primo fallecido el engaño acabó descubriendo se tuvieron que huir para evitar la cárcel lucharon por defender su amor en tiempos de incomprensión unánime Natalia de Molina ese Eliza en la película

Voz 0268 15:59 yo creo que es una película que va a sonar políticamente correcto premiada que debería haber todo el mundo pero a mí especialmente me gustaría que la viera la gente que tienen problemas au de un tendero de comprender que exista diversidad en el mundo y que la gente puedan amarse sin ningún tipo sin sin Fronteras sabe sin el el amor

Voz 0313 16:17 es un es el verdadero idioma

Voz 0268 16:19 Universal entonces me gustaría que toda esa gente que tiene algún problema Sela la viera ese pararse a pensar de realmente qué problema tiene con que dos personas se amen

Voz 23 16:35 si aún así pues ahí

Voz 0313 16:44 antes mencionado los libros como vehículo para contar historias que dio lo recomendamos este fin de semana este fin de semana le hemos pedido consejo a Daniel Rossini que es el libro de la Walden librería café de Pamplona recomendamos libro de Magaly hecho

Voz 24 16:57 Barnett que es una escritora argentina que se titula Los mejores días que está publicado por las afueras nos ha gustado porque tiene una voz muy potente para ser una chica relativamente joven y perfila muy bien a los personajes que son todas mujeres os personajes importantes son todo mujeres las coloca en situaciones difíciles

Voz 14 17:14 pero de una manera de una manera elegante austera muy austera con leve sentido lo no

Voz 0313 17:20 bueno los mejores días de Magaly eche Barna editado por las afueras por cierto Daniel Ross sino los hablaba desde Pamplona en Pamplona estaremos abriendo la ventana el próximo viernes el día treinta dos en la agenda de la cultura y el ocio para el fin de semana no puede faltar de ninguna manera un plan para no

Voz 0564 17:42 hasta el domingo celebraba así niñas en Valladolid el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle Un festival que cumple veinte ediciones con número récord de representaciones doscientas setenta y dos que han llenado llenarán todavía este fin de semana medio centenar de espacios de la ciudad la mayoría de ellos son espectáculos familiares al director del festival Javier Martínez le hemos pedido una propuesta para este fin de semana

Voz 25 18:05 aquí mucha ilusión ha alabado el aval campeón no va de tema que ha ganado veinte cual tuve que que el campeonato del mundo de llevan sectas ha sido muy bonito paseo el cauce de la ciudad como digo pequeño me apetecía muchísimo ver cómo al amanecer creciendo fin de valles de sol esas bandas en las que la cabeza de da sopas en el campo de batalla no

Voz 11 18:36 es un parto sin llanto escrita en la frente brillante plenos padres sus

Voz 0313 18:53 estableció una huelga del IVAM museo cerrando esta gente de la cultura yo lo cierra el fin de semana con algunos de los conciertos que de lo que podemos disfrutar ejemplo

Voz 0564 19:01 este es el que suena a este Enric monte busco que estará mañana en el Festival toma vistas que se celebra hoy y mañana en el Parque Tierno Galván de Madrid

Voz 11 19:10 eh

Voz 7 19:12 bueno desde de viva que tuvo

Voz 0313 19:18 y hoy en Málaga y mañana en Sevilla

Voz 1 19:24 estoy a si te Pedro claro

Voz 0564 19:38 terminamos emo pues con Leiva toca esta noche en Zaragoza y mañana y el domingo en el Sant Jordi Club de Barcelona

Voz 1490 19:44 no

Voz 26 19:47 te abres La Ventana

Voz 0313 19:54 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER Eva en ventanita hidrantes Pulga así ya para que estire las piernas

Voz 27 20:07 sienta cuánto tardan el doble Services teme este damos un dos por una neumáticos Dunlop y además para que tú y tu vehículo hasta seis el doble de seguros disfruta también de un dos por uno en pastillas y discos de freno

Voz 1679 20:20 condiciones y puntos ateridos en Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid

Voz 28 20:27 el cante y el baile los grandes y las jóvenes promesas la pureza y la vanguardia llega Suma Flamenca con Antonio Canales Esperanza Fernández Carrete de Málaga Diego Amador franca Pino chico Gerardo Núñez María terremoto Eva Yerbabuena y muchos más del cinco el veintitrés de junio Comunidad de Madrid

Voz 0867 20:49 se daba final de campaña última oportunidad para pedir el voto antes de acudir a las urnas el próximo domingo dos semanas de mítines desayunos entrevistas y debates con la derecha apelando al miedo para frenar la izquierda la izquierda cruzando los dedos para que la fragmentación no dinamita el sueño de un cambio político de Madrid

Voz 7 21:06 no que están aquí que les da viendo Paula la Cabral

Voz 1 21:18 nuestro candidato a la alcaldía no mira ahora

Voz 0268 21:24 ahora las mujeres estamos obligados irán las manifestaciones hemos pasado de lo que nos decían los maridos a lo que nos dicta

Voz 0871 21:31 no pueden comer más pueden comer menos pueden cuidarse pueden cortarse el pelo porque corren el de lo que creemos que es un derecho es acabar

Voz 7 21:38 la vida de un ser inocente somos una clara de atracción entre otras cosas por nuestra cultura no me quiere no me quiere no interrumpir

Voz 0564 21:47 los malos blandito asma trabajó en su vida

Voz 0419 21:50 que es que no ha trabajado en su vida nos vienen a dar lecciones

Voz 0313 21:53 ha llegado a usted le apetece mucho pactar con señores como estos apartar con un póster de Lenin detrás

Voz 1 22:00 es el póster de Lenin es el exponente del comunismo y es una foto que tiene un concejal de Manuela Carmena en Suecia

Voz 30 22:06 a ganar las elecciones un día tras otro martillo pilón vamos a ganar vamos a ganar

Voz 31 22:15 vale

Voz 3 22:17 siempre acepto todas las preguntas voy a todos los debates

Voz 0313 22:21 a nadie

Voz 3 22:22 ah cómo aceptaba realidad financiación de las

Voz 1490 22:25 sanidad pública no puede depender de la caridad el humor con el que se levanten los millonarios

Voz 1 22:38 ojalá seamos todos raros

Voz 30 22:39 que no diga señor Gabilondo que no va a subir más sin pues

Voz 0313 22:43 señor Gabilondo La Ventana de Madrid

Voz 0871 22:50 buenas tardes a todos Madrid cierra su cama

Voz 0867 22:52 España municipal y autonómica hay esta tarde noche es también el lugar de cierre de los principales líderes nacionales que no se olvidan de las europeas ni de Madrid pieza clave para el veintiséis N ir por eso Sánchez Casado Rivera respaldan a los suyos esta tarde los mítines de cierre

Voz 8 23:08 lunes municipales autonómicas y europeas dos mil diecinueve

Voz 0867 23:12 vamos arrancar por el que organiza Más Madrid en la Plaza Roja de Vallecas último mitin conjunto de Errejón ID Manuela Carmena que además coincide con una noticia de última hora que avanzado la Cadena Ser en redes sociales hace unos minutos la justicia ha decidido archivar el caso Bici Mad tumba por tanto la denuncia presentada por el PP contra Sabanés y el gerente de la EMT por la compra del servicio ampliamos Elena Jiménez qué tal muy buenas tardes

Voz 0268 23:38 hola qué tal muy buenas tardes y el juez ha archivado ese caso llamado Bici Mad por el que el Partido Popular llevó a los tribunales a la delegada de Movilidad de Medio Ambiente Inés Sabanés por los diez coma cinco millones de euros que pagó el Ayuntamiento de Madrid a la empresa abono PAC para hacerse con el Servizo con el servicio ya municipal rehén municipal de municipal izado de las bicicletas un anuncio que van a dar en este último mitin que sea la propia Inés Sabanés la que lo anuncie ya que se espera que ya sea una una de las que aparezcan en el escenario una de las que intervenga en un mitin que todavía no ha empezado

Voz 10 24:11 va con algo de retraso hace unos segundos escuchábamos

Voz 0268 24:13 aplausos así que esperábamos que aparecieran ya Íñigo Errejón Manuela Carmena pero a unos les no han empezado Se espera que hablen un poquito antes de las ocho de la tarde pero cómo vamos con este retraso pues me imagino que todo el reloj irá contando hacia adelante la maestra de ceremonias de este acto a ser la actriz Marisa Paredes va a ser quién va a ir presentando a cada uno de las

Voz 0313 24:32 personas que van a intervenir aquí el público está pues con gas

Voz 0268 24:34 has estarán amenizando hace unos minutos una batucada los carteles esos tipo sábana que hemos visto los balcones con las caras de Carmen hay Errejón bueno pues a las sirven para muchas personas tipo chal para bueno pues abrigarse un poquito del frío de algo de viento que corre a estas horas en una esquina un grupo ha gritado más Madrid mientras hacía un selfie aplausos a ciclistas que han llegado con cartelería y a unas mujeres del tercero del edificio que está al lado que han colgado en su balcón esas banderolas con la cara de Íñigo Errejón iré Manuela Carmena que la Junta no quiso que estuvieran en las farolas la anécdota la anécdota hace unos minutos pues en una calle cercana un coche con megafonía electoral que repetía vota Sánchez Mato que ya sabemos que es el concejal

Voz 0313 25:13 que ahora rival de Manuela Carmena a ti

Voz 0268 25:15 desde Madrid en Pie

Voz 0867 25:18 el presidente Pedro Sánchez de regresa la campaña madrileña para este cierre al que se suman además los candidatos de aquí y también el candidato socialista a las europeas el acto arranca en poco más de cinco minutos en el parque Pinar del Rey en Canillas allí está Carolina Gómez Carolina buenas tardes

Voz 0268 25:32 qué tal buenas tardes y animal ambiente como en cada mitin Alejo Stivel el Partido Socialista celebra este cierre de campaña del barrio de Hortaleza con llamamientos a la movilización de la izquierda no dejé de ir a votar el domingo dicen porque el resultado está Goyo tanto en el Ayuntamiento como en la comunidad todas las encuestas dan como ganador Ángel Gabilondo pero para el PSOE ganar es gobernar si la izquierda no sumaría Gabilondo quede primero será una victoria muy amarga para los socialistas las expectativas de Pepu Hernández en el Ayuntamiento no son tan altas aunque si gana la izquierda podría convertirse en vicealcalde de Madrid Él está dispuesto a eso también lo está Manuela Carmena Pedro Sánchez se ha volcado en esta campaña madrileña este es el quinto acto que así aquí entre mítines y paseos las intervenciones Casal van a comenzar enseguida unos cinco minutos en este auditorio al aire libre un aforo de más de tres mil quinientas personas que aún no está llena

Voz 0867 26:22 aquí la música a tope Sánchez en campaña hay Pablo Casado el presidente del PP también despiden la campaña con sus candidatos al Ayuntamiento y a la comunidad José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso con la que esta tarde hemos charlado en nuestros entrevistas del hotel Hyatt entrevista que van a escuchar en unos minutos en Madrid Río está Javier Bañuelos Javier qué tal muy buenas tardes

Voz 3 26:41 qué tal había elegido Javier la joya de la corona de Gallardón cierre de campaña Madrid Río al aire libre con Villa incluido en Puente del Rey aquí se esperan entre dos mil y tres mil personas de momento no hay tantas importante saber hemos podido revisar hace unos minutos el último trajín que maneja el PP Irán casi un empate técnico tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento de la capital al mira sacaría entre trece y quince concejales en el final de campaña se está estancado pero en el PP sobre todo preocupa la quina que están efectuando en Ciudadanos y que podría poner en peligro la reconquista de la capital durante toda la campaña Villacís ha estado en diez concejales pero cae hasta siete en las encuestas del PP han detectado una transferencia de un veinte por ciento de votos de Ciudadanos que Siria Javier ojo a a Manuela Carmena eso ahora mismo sorprende pero sobre todo inquieta en la dirección del Partido Popular en la comunidad se confirmaría el batacazo de Isabel Díaz Ayuso sacaría entre veintisiete y veintiocho diputados lejos de los cuarenta

Voz 32 27:32 eso que tiene ahora algo así en el caso de la Comunidad el consuelo del PP es que con la subida de dos el bloque de derechas sumaría

Voz 0867 27:40 hacías Javier Pablo Iglesias de Podemos evita a Madrid en el cierre y ha dejado a su candidata a Serra en el cierre que sola en el cierre que se celebra en la explanada del Parque de la Amistad en Villaverde Sánchez Mato cierra campaña desde las siete en Carabanchel en Puerta Bonita hoy Ciudadanos echa mano de nuevo de Albert Rivera cierre conjunto con los candidatos madrileños y con el candidato a las europeas parque Alfredo Craus Sonia Palomino qué tal muy buenas tardes

Voz 33 28:04 buenas tardes y Ciudadanos echa el resto en este cierre de campaña Albert Rivera se suma a sus candidatos a las europeas Luis Garicano y a la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital Ignacio Aguado y Begoña Villacís que por ciento reaparece tras el nacimiento de su hija será la primera en intervenir en este acto Ciudadanos ha elegido un parque que Alfredo Craus del distrito de Hortaleza uno de los distritos de el sorpasso es el ombligo municipal esta campaña conseguir el sorpasso al PP que mojaron con los dedos de las pasadas generales se presentan como la única alternativa al Sanchis voy a un Gobierno confundimos o escucharlo de fondo hay pequeño concierto hasta el inicio de este acto quién empieza hasta las ocho de la tarde las sillas empiezan a llenarse en el recinto con espacio para unas quinientas personas ya preparadas para ondear banderas de Ciudadanos de España de la Unió una

Voz 0867 28:48 estima conexión con el cierre de campaña de Vox que al Ejido un lugar bastante simbólico la plaza del Tribunal Supremo la Plaza de la Villa de París en plena capital allí está Alfonso Ojea Alfonso buenas tardes

Voz 34 28:58 tal buenas tardes con el sonido de fondo de fondos querida España definitiva todavía no ha empezado la Toja aliento hará en torno a las ocho ningún tuve la tarde el primero en participar será candidato a la alcaldía de Madrid Smith después será el turno de Rocío ascendió hasta la presidencia cerrará el acto el presidente de Vox el presidente nacional Santiago Abascal expectativas nos han dicho que la campaña que ellos siguen a los que creen que la serie comenzó López sabes

Voz 0867 29:26 la dificultad Alfonso Ojea en cualquier caso en dos minutos emitimos la entrevista desde el hotel Hyatt la entrevista electoral con Isabel Díaz Ayuso la candidata del PP a la Comunidad de Madrid

Voz 1655 29:40 eh

Voz 0871 31:44 lo Prince dos mil diecinueve última entrevista electoral desde el Hotel Hyatt Gran Vía Isabel Díaz Ayuso candidata del PP a la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenida muy buenas tardes cómo están Canarias porque

Voz 10 31:55 gracias a ti Javier creía conmigo tanto en absoluto no podía pasar la campaña sin estar con vosotros habéis toque que vistas tenemos no desde luego es un placer cerrar con vosotros me campaña con estas vistas a la Vía no le voy a hacer ningún chiste con los atascos lo prometo bueno

Voz 0564 32:10 demuestra que es una cosa bastante tranquila ya que casi seguro que hubiese hecho algo para que no estén por aquí le prometo que no puesto un agente de movilidad de la plaza de España sólo prometo el otro

Voz 0867 32:24 la pregunta a Ángel Gabilondo el candidato del PSOE aquí mismo que me gustaría hacérsela también a usted no que cuántas veces se ha negado a hacer algo que un asesor le ha recomendado le obligado olía exige

Voz 10 32:36 alguna que otra ahora mismo no te sabría decir cuántas pero hay veces que dicho no no eso yo no lo hago o no quiero claro

Voz 1591 32:43 cuánto manda el instinto de un candidato hijo no manda en el instinto de de un asesor

Voz 10 32:49 realmente suele mandar siempre el candidato pero es verdad que llegado el momento tal y como es una campaña electoral que tiene muchísima presión y son muchos días muy intensos hay que saber delegar y hay que confiar en la recomendaciones de tu equipo para eso está creo en el equipo y por eso es que que te pones en sus manos esto ha sido una

Voz 0867 33:10 campaña de la derecha para para las Sánchez de la izquierda para para la derecha

Voz 10 33:15 de lo que ha sido la campaña para defender lo que tenemos en Madrid algo más sobre todo para proponer en mi caso al menos un proyecto de futuro para esta región se lo digo porque he estado presente Pedro Sánchez el populismo los posters de Stalin han estado muchas cosas sobre todo hablando de las rebajas de impuestos de seguir transformando y modernizando en los servicios públicos del reto digital que es ahora lo que a mí me atañe sobre todo y en transformar los servicios públicos porque hasta aquí creo que se han hecho las cosas bien pero la sociedad madrileña no es la de antaño y cada tramo de edad tiene otras preocupaciones ahora mismo Madrid y su región tiene otras circunstancias lo que hay que hacer es seguir transformando esos servicios públicos para que todos los madrileños independientemente de donde vivan de la edad que tengan de de su sexo se encuentran representados ir representado representados Irving cuidados poso

Voz 0867 34:13 el quiero que escuche lo que dijo el otro día Rocío Monasterio la candidata de Vox al Asamblea durante el debate de la serie El País en el que su partido no partido

Voz 0419 34:21 como la candidata Yuso no se hacen dignado a presentarse en el feudo de los progres el país este que manipula tanto nos ha dejado solos frente al consenso socialdemócrata no pasa nada ya estaba encantada yo prefiero casi tener que valer mi eh defenderme sola con todos ellos porque es que el Partido Popular es inútil para hacer frente a la izquierda ya ha bajado los brazos

Voz 0268 34:49 yo es que estoy sorprendida cada día es una nueva entrega de las clases esto zoofilia en los colegios de la Comunidad de Madrid que transexual vamos a los niños que la doctrina vamos a a a por sexos en fin yo estoy yendo a cada cosa

Voz 10 35:02 ah últimamente que bueno creo que no quiero entrar mucho en las polémicas porque al final lo que sucede es que vamos de polémica en polémica hasta la urna y al final no entramos a preguntarles también a ellos bajar impuestos en listas de espera cómo está la comunidad qué piensan hacer para el futuro van sorteando las polémicas para despistar y entonces no creo que sea eso lo conveniente

Voz 0867 35:28 por qué no vino al debate

Voz 10 35:30 bueno primero tenía un compromiso con la televisión pública fue la primera cadena que nos lo pidió ya si pensamos ir después pensamos todos hablándolo y decidí que había tantos debates y tanta petición de debates empezaba no también TUE por otros medios de comunicación que se incendió porque además no he tenido muchos más pero si hubiéramos dicho que si se hubieran celebrado muchos más en universidades de otros muchísimos medios de comunicación decidimos ir a uno porque la campaña era muy corta de de cuenta Javier que John pez en campaña en enero y sin embargo nadie le interesa nunca lo que yo estaba proponiendo para Madrid ni todo lo que estaba haciendo

Voz 0313 36:07 por todos los puntos de la región no interesa

Voz 10 36:09 nada porque sólo estaba el foco puesto en las elecciones generales era consciente de que mi campaña regional iba quedase muy breve en tan sólo dos semanas como así ha sido pensamos pensé personalmente no podemos estar todos los días debatiendo los mimos en los mismos sitios entonces pensé que era mejor elegir dejaron la televisión pública para seguir por todo Madrid Si seguir trabajando como hecho hasta ahora porque tienen una campaña al final corta aunque estado desde enero contenido

Voz 0867 36:38 no quiero centrar en este asunto la entrevista básicamente porque evidentemente no comparto una decisión y PP a suya pero la la respeto aquella silla quedó vacía hay creo que es una pena y además una falta de respeto al resto de candidatos pero también este medio de comunicación y sobre todo todos los madrileños

Voz 10 36:52 bueno intentado cerrar mucho sí ha cerrado la campaña por la Cadena SER no ha querido ningún momento dejar de la tenderos

Voz 0867 37:00 cuál es el otro día creo que lo dejó colgada no

Voz 10 37:04 no tuvimos un problema con un debate porque habíamos quedado con la entrevista a las nueve y las personas que hablaban justo

Voz 20 37:09 los en mi en un en un mitin

Voz 10 37:11 Torrejón de Ardoz se retrasaron empezaron a hablar no acababan nunca ya al final no pudimos entrar a las nueve y justo en ese momento tenía otro debate también en en la radio el intentamos meterlo al final y los días sucesivos presión no pudimos fue casualidad que otra cosa

Voz 0867 37:29 más no vamos a darle mayor importancia en la que tiene señor Ayuso si usted pierde y la derecha no suma se va a quedar usted es de las que cree que todo el mundo merece una segunda oportunidad como Pablo Casado

Voz 10 37:39 eso no va a ocurrir va a ocurrir porque nosotros vamos a gobernar la Comunidad de Madrid porque eso aburre eran los ciudadanos seguramente de ello con todo respeto evidentemente hay que esperar al resultado de las urnas que afrontarlas con humildad pero quiero defender las políticas que han traído hasta aquí más de dieciséis años de impuestos a la baja hemos ido de manera consecutiva año año reduciendo los hemos permitido que los padres eligieron el tipo de educación el Colegio o la sanidad que querían para sus familias hemos permitido el bilingüismo que le da la oportunidad a los alumnos discúlpeme que Olic y no lo hiciera pero pero sabe lo pregunta que el hechos directa es toda la política pasa por su cabeza renunciar si bien no pasa pasado yo quiero estar aquí quiero defender los próximos crean el gobierno o en la oposición yo voy a estar en el Gobierno porque vamos a gobernar y vamos a seguir haciendo este proyecto para Madrid pero de todas formas lo que quiero es esperar como digo al domingo considere el resultado para hablar de todo lo que me dice ustedes ganan ustedes suman suman el bloque digamos de de del centro

Voz 0867 38:47 dicha derecha extrema se sentaría en el mismo Gobierno con Ángel Garrido esa herida está curada

Voz 10 38:52 yo no puedo ponerle líneas rojas a ningún partido ni a sus representantes lo que tengo es son unas líneas azules que son aquellas que defienden el está las autonomías que defiende a España en Europa que defiende unas políticas moderadas y sensatas que a Madrid le han dado muchos beneficios hemos construido muchas cosas en esta comunidad en estos años hemos transformado la recibían hemos construido Metrosur soterrado la M30 construidos gracias generales todo esto simbólico en el relato se les daría uno congeladas muy relato obsesión tardía con alguien de Ciudadanos en un gobierno el de algún problema en compartir gobierno yo no puedo ponerle líneas rojas a nadie ahora mismo y a personas concretas no hago esas cosas Ciudadanos es más dado a poner líneas rojas nombres ya que les pregunto en el Babylon al revés yo desde luego no hago esas cosas ayer Gabilondo desde luego tengo un trato bastante más accesible más tranquilo del que sale dio

Voz 1 40:39 el mejor de los bienes que es la tasa de dos vías con Nadal

Voz 0313 41:01 yo no sé si será el mejor viaje que ha hecho pero la semana pasada dejamos a Paco Nadal en el Tíbet yo yo le tenemos aquí Paco buenas tardes qué tal muy buenas tardes y compartir con nosotros con los hoy sientes las experiencias los sentimientos la piel que rodea todos los viajes él

Voz 40 41:21 el Lhasa capital del Tíbet

Voz 0313 41:24 no está al alcance de todo el mundo de verdad pues no

Voz 1679 41:26 sí es sensacional como tú dices un viaje un viaje duro toreó en estado muchos días por entorno a cuatro mil metros de altitud

Voz 0313 41:34 pues eso sí de tibetanos normal pero si eres

Voz 1679 41:36 es un señor de Murcia como yo es bastante duro un viaje cansado pero fascinante Bruce territorios es el techo del mundo como has dicho hay un Tíbet que es una unidad política que que era el país llamado país Tíbet el Dalai Lama ahora a región autónoma del Tíbet dentro de China desde mil novecientos cincuenta pero hay un China Tíbet perdón geográfico que va más allá de esa entidad política que bueno tan parte de Nepal el norte de India decía que muchas imágenes

Voz 10 42:08 el muchísimo en los últimos años pues todavía más sencillo no tocarlo supera las expectativas

Voz 1679 42:15 sobre todo yo voy estado en el Tíbet pero no había llegado a Lhasa hace mucho tiempo y no llegó a ver el ala es de esas cosas el la tala es el famoso monasterio palacio

Voz 0313 42:26 del la alta donde vivían los Dalai

Voz 1679 42:29 el avión salió huyendo el décimo Khan el decimocuarto al que ahora vive exiliado en dar el salto no ese ese gigantesco palacio blanco y rojo que todos tenemos como imagen icónica del Tíbet

Voz 0313 42:42 hay Lama me regaló un pañuelo sí lo ven como sus como pues vamos es como se llama la Nauman me lo regaló Dalai Lama después de entrevistar

Voz 1679 42:51 Eduardo Gallo porque es un personaje venerado querido es la máxima autoridad de diez millones de profesar una religión que es el budismo uno su residencia digamos oficial desde el quinto Dalai Lama al decimocuarto es el que se tuvo que exiliarse es el poeta la bueno ver el POTA La en directo realmente fascinante esos cosas en la vida que dice bueno lo había visto mil veces en fotos mil veces documental espero tenerlo ayudante y lo tenían desde ayer llegué ayer no es fascinante por lo grande que es luego la visita interior es muy encorsetada te dejan cincuenta y cinco minutos tienes que ir muy rápido entre grupos de turistas pero es que te vas ello pero aún así estar dentro de que ya se piensa que la primera parte de ese palacio templo del siglo VII claro es que sientes la energía de tantos la gente que pasea hoy esto yo esto que te has

Voz 0313 43:37 cuál es esto que es una discusión claro que sí

Voz 1679 43:47 parecer un mercado una plaza en Barcelona por ejemplo bueno pues esto es los debates filosóficos de los monjes del monasterio de Senra uno de los más importantes también allí de la casa de las afueras de Lhasa entonces los monjes todos los días por la tarde tienen un ejercicio dialéctico un debate en el que uno se sienta otro se pone delante debaten de temas de de bueno que es la humanidad porqué Vino Buda de temas filosóficos no lo hacen de una manera muy graciosa critica que es falsa porque el que está asentado plantea una duda de que la humanidad piel que está de pie lo hace de una manera eso es un gesto muy característico va diciendo en la humanidad es así porqué y cada vez que él dice una de las frases confirma algo que una palma

Voz 0313 44:34 no hay aplausos si alguien hace bien no no no

Voz 1679 44:36 entonces todo lo que vemos es que son trescientos monjes debatiendo a la vez aquellos un guirigay pero ellos saben lo que sea Espino que se cuenta no en este curioso de Senra Déjame entrar de manera muy respetuosa visitantes los podemos poner un poco fuera no no no intervenir allí pero te puedes poner desde fuera grabar con un teléfono móvil escuches

Voz 20 45:03 y esto otro

Voz 0313 45:10 que

Voz 1679 45:12 sigue poniendo la piel de gallina si son las largas trompetas ventanas los duché en esas famosas y largas trompetas tibetanas estas están sonando en lo alto en la terraza del monasterio de su línea Shangri la en la provincia china de Yunnan Le llaman el segundo por tala ese parecen es igual de Bello y claro cuando oyes esto en aquellos montes aquellas dinero el Tíbet es un desierto de piedra pero no siempre sirven montañas de seis siete mil metros nevadas ahora es la época alta en la época buena porque es la época seca las expediciones por cierto es el cielo hasta

Voz 0313 45:49 azul hay una nube blanca maravilla

Voz 1679 45:51 escucha Feijóo de tenerla en la solemnidad el monasterio budista porque la verdad es que están hechos están decorado de una manera muy escenográfica siempre aquellos techos dorados las padece pintada de rojo o de amarillo casi Albero los monjes con sus túnicas tan siempre tan bonitas esta les llevan roja son el de la escuela que Lupa llevan la túnica roja suena este tu chef galo fines

Voz 19 46:14 a tu ritmo

Voz 41 46:25 oye Paco que has mencionado lo de las cumbres nevadas que allá a lo lejos me imagino que has visto cómo habrán visto muchos oyentes de La Ventana esa imagen yo creo que es una de las de las imágenes del año porque simboliza muchas cosas esa imagen de unos doscientos montañeros doscientas personas haciendo cola para que el no

Voz 1679 46:43 final del Everest para coronar la cumbre del

Voz 41 46:45 Everest bueno e de entrada me gustaría saber tu opinión la tuya personal como viajero como prescriptor

Voz 1679 46:52 se pues mira me alegro que dejase esta pregunta es un tema que me me me enerva y que tiene muchas aristas y lo primero que quiero decir a ver quién esa degradación de que quién hace algo que parece trivial se les llame turista todos los periódicos incluido el mío han titulado los turistas copan la cumbre del Everest oiga su base usted a ocho mil ochocientos cuarenta y ocho metros por mucho que les pongan cuerdas fijas Lejeune y luego me lo cuenta un turista ya son montañeros que no tiene a lo mejor el grado de experiencia no la posibilidad de hacer cumbre solos se apoya en en empresas comerciales entonces eso de que está chupado de que son turistas aquí no hay está por encima de siete mil metros por favor que no hable hay cantidad de bocazas en estas cosas que enseguida las redes sociales entidades caro es que los turistas que ahí sube cualquiera pero aquí piensan que les suena emula que resumen hago escaleta que su vida allí yo que voy a hacer un trekking en este viaje a cuatro mil setecientos metros de veinte personas sólo cinco pudieron hacerlo ya cuatro mil setecientos te falta el aire por encima de ocho mil si hay que ser un héroe para entonces primero tanto de que son turistas que eso es trivial nada de nada sea quien sea se habla desde la más absoluta ignorancia aunque te ayuden esas empresas comerciales

Voz 1715 48:06 durísimo y decide estar muy entrenado para ello

Voz 1679 48:08 pero dicho esto no es que yo apruebe lo que está pasando y como bien dices esas imágenes va a ser la imagen del año cuál es el problema la tecnología lo permite el Gobierno de Nepal encontrar el dinero el dinero es una fuente de ingresos ahí genial cuánto cuesta elimina cuarenta cincuenta sesenta mil euros depende de las intento de las intentonas que la empresa Comercial que contrate te lo permite pero claro por un lado está es que bueno la tecnología lo avanzado si Chester sin Sir Francis chichas ver que la vuelta al mundo en solitario en un barco en el año mil novecientos sesenta y siete con el que tú ahora no se atreverían es salir de puerto ahora la tecnología de los barcos es genial iban a ayudar son turistas esos son menos héroes por cruzar en barco de hora no sólo que ahora el problema es que el Gobierno nepalí el chino por la cara norte por la arista norte noroeste porque poniéndose su es por la nepalí programas fácil la ruta normal de la arista sureste bueno pues no es una excepción excesivamente exigente hay que pasarle que encumbró eh más de uno es que estos que se ríe libreros querella ver en esa grietas desgranó una estrecha escalerilla luego es salvar el escalón Hillary estar ahí arriba pero bueno el problema como siempre es el dinero esto se soluciona muy fácil como se están solucionando estos problemas de masificación se ponen numerosos y hay X expediciones al mes Balaña problema es que claro la Ventana son son dos Mayo y luego creo que octubre pero no se puede escalar el Everest en en cualquier momento mayo es el mejor momento ya te digo yo vengo ahora allí no cielos azules preciosos sin recibir sanciones acumula todo pero eso es decir Nerea así de fácil hay cincuenta permisos

Voz 1715 49:43 a mí me parece muy interesante tu tu reflexione Itu defensa de la gente que claro sube porque lo fácil efectivamente es que no es abonarse a la crítica sencilla pero este fenómeno de la de la masificación de los destinos es que ya no conocen y a su padre a su madre hoy tenemos la historia una islita de Portugal legal de Berlanga que ya admite desde hoy a un máximo de quinientos cincuenta visitantes diarios no más de uno más o lo que ha hecho Bank esta semana en en la plaza de San Marcos en Venecia que ha hecho un conjunto de lienzos que simbolizan un un crucero gigante esta mañana en Hoy por hoy ha estado con con Toni Garrido Pedro Bravo no sé si lo conoces es un compañero nuestro periodista autor de libros como exceso de equipaje o viciosos con ve ya estaban reflexionando precisamente sobre esto