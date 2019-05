La Ventana (27/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1667 00:06 Pablo Casado reivindica su liderazgo en el partido popular pese a la pérdida de votos de su partido en las elecciones

Voz 0882 00:12 este ayer achaca esa bajada a la herencia recibida

Voz 1667 00:14 proclama el inicio de la refundación del centro derecha de la que no excluya Vox Nos vamos a la sede popular

Voz 0019 00:20 pero en Génova Adrián Prado buenas tardes qué tal Pablo buenas tardes y según el líder de los populares hoy empieza un nuevo tiempo para consolidar al nuevo proyecto el PP corregir las debilidades y apuntalar la recuperación Casado advierte de la necesidad de refundar el espacio electoral de centro derecha porque de lo contrario no podrán gala ganar elecciones y todo ello asegura Se debe hacer con él al frente del partido

Voz 1017 00:40 qué voy a liderar ese cambio voy a liderar esta remontada voy a liderar este cambio de ciclo político voy a liderar está volver a empezar para no sólo hacer al Partido Popular Un partido más popular más atractivo sino para volver a hacer al Partido Popular

Voz 0019 00:56 casado enmienda a sus barones señala que los resultados de ayer se deban a un giro al centro porque el partido dice no se han movido de sus principios

Voz 1667 01:05 esta para analizar los resultados de ayer en Podemos Pablo Iglesias se reafirma también en el cargo pese la pérdida de casi todo su poder local y autonómico e insiste en su intención de negociar un gobierno de coalición con Pedro Sánchez

Voz 3 01:17 tenemos que ser conscientes de lo que pensamos tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición que pueda proteger la justicia social y los derechos sociales y en el que bueno podamos estar en la proporción modesta que nos corresponde

Voz 1667 01:31 por cierto que tal y como les ha avanzado la Cadena SER Pedro Sánchez se ha reunido este mediodía en Moncloa con Susana Díaz fuentes de la dirección federal del PSOE aseguran que ha sido una reunión para escuchar a la ex presidenta de la Junta tras la pérdida del Gobierno andaluz una cita que estaba pendiente por las citas electorales en Austria está a punto de votarse la moción de censura presentada por el Partido Socialdemócrata contra el Gobierno conservador de Sebastian Kurt los ultras han anunciado que la apoyarán como venganza al conocido como Ibiza Gates White Nadj sí aunque el resultado de la votación se conocerá en los próximos minutos parece que la caída del canciller austriaco es inminente con el voto de los ultraderechistas del FP o cuyas fuentes afirman que apoyarán esta moción de censura los socialistas lograrían sacar adelante su propuesta ante el Parlamento la coalición de Gobierno entre los ultras que con sumarían su particular venganza y los populares se ha visto mermada por el presunto escándalo de corrupción que salpica el ya ex vicecanciller líder de extrema derecha es se le veían Un vídeo negociando contratos públicos con una oligarca rusa cuyos ministros fueron apartados por Sebastián Kers no unido otro candidato que se suma a la carrera por el liderazgo del Partido Conservador Se trata del actual ministro de Interior sea allí ya VIP es el noveno aspirante que confirma su disposición a suceder a Theresa May que el viernes confirmaba su marcha como primera ministra así hemos llegado a las cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 2 02:59 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:01 la dirección de Ciudadanos evita el veto al PSOE las negociaciones para conformar gobierno la ejecutiva del partido ha creado un comité para acordar los mejores pactos sin órdenes concretas para vetar al PSOE o excluir a Vox la portavoz del partido Inés Arrimadas

Voz 0793 03:13 un comité nacional de negociación de gobiernos y no se ha hablado de ninguna situación concreta de ninguna comunidad autónoma ningún ayuntamiento ni se ha dado ninguna instrucción eh que pueda afectar a ese comité lo que sí que es acordados que ese comité empiece a trabajar cuanto antes se reúne mañana

Voz 1915 03:29 no se ha adelantado el posicionamiento de ningún territorio dice Arrimadas de hecho aquí en Madrid el candidato naranja Ignacio Aguado tiene pensado llamar a la candidata del PP en las próximas horas a la candidata Isabel Díaz Ayuso para alcanzar un acuerdo lo antes posible Ayuso que esta mañana en Hoy por hoy ni siquiera descartaba la entrada de Vox en ese hipotético gobierno quedamos

Voz 4 03:46 saber las negociaciones tengo que hablar primero con mi socio preferente que es Ciudadanos a ver que quieren ellos y hasta que yo no hable con Ciudadanos IU después hablé con Vox no puedo saber que tengo delante y a que me enfrento

Voz 1915 04:00 tampoco la descarta José Luis Martínez Almeida en el Ayuntamiento de la capital el candidato del PP también en declaraciones a la SER

Voz 5 04:06 yo creo que lo razonable es que los que

Voz 6 04:08 no está en la oposición los que conocemos a fondo el Ayuntamiento podamos gestionar el Ayuntamiento si le digo la verdad no voy a cerrar la puerta ninguna posibilidad pero ese desde luego sería mi planteamiento inicial

Voz 0313 05:51 hola buenas tardes un amigo que de cosas de cabeza sale bastante me dijo un día que la mejor manera de salir de un bucle es cambiar de tema de conversación así que lo pregunto hay vida el día después de las elecciones que no sea hablar de las elecciones no es fácil encontrarla ya lo sé no es fácil que salga a la luz pero lay line claramente y lo voy a dar sólo tres ejemplos primero Nueva York se plantea multar a las personas que cruce la calle mirando el móvil luego lo comentaremos con más calma pero a mí así de entrada parece un ejercicio enorme de sentido común II Nueva Zelanda quiere copiar a Bután el país que mide el índice de felicidad de sus habitantes y a partir de ahora los presupuestos tendrán en cuenta esa variable a eso se llama tener ganas de mejorar el bienestar de las personas que debería ser siempre el objetivo fundamental de la política tercero esta noticia me encanta es de esas que no acabas de entender del todo pero que huelen a importantes un equipo científico internacional ha descubierto vida en la región más calurosa de la tierra en el interior de un volcán qué relevancia tiene esto pues que igual en Marte el proceso eso fue algo parecido y eso os resultaría básico por si algún día al ser humano se plantea os se ve obligado a emigrar al planeta rojo y luego están los resultados electorales y los pactos y los vetos y los cortejos y los desplantes y las sumas y las restas bloquean todavía unas cuantas semanas de movimiento pero la vida sigue no tiene porqué girar siempre alrededor de lo mismo lo dijo anoche la escritora Rosa Montero cabreada por el fracaso de la izquierda en Madrid dijo en Twitter somos gilipollas en yo le tomó prestada la expresión pero para ampliar la también a otras situaciones para celebrar que la vida sea mucho más bienvenidos a La Ventana

Voz 9 07:37 la otra la gorra Lou Reed caminando el lote delante lo que se podría no cobre

Voz 10 09:36 Isaiah Roberto buenas tardes compañeros buenas qué tal buenas todo esto sin hablar de fútbol con esto si Michael Robinson buenas tardes hola qué tal está nervioso Ésta se cuenta atrás con el Liverpool

Voz 1546 09:45 sí estoy escuchando con esto una opción de lo que se puede hacer después lo selección

Voz 0313 09:50 pues la ser de todo

Voz 1546 09:52 eh al mejor álbum café Carmelo a mí mismo el diez de junio después la final de Champions sin no hayan logrado prestar mientras no lo que registraduría en unos quince que deben cuando ya éramos cinco fuese la sexta los prestamos ante un rato hasta que recupera no pero así es y papel de fanatismo que nazca querido Le Pen que lo eso es favorito Liverpool pero me pone muy nerviosos bueno pero es que me sabe mucho mejor ahora comentar el partido por la tele Kinsey entonces aparte voy pidiendo disculpas es sería una estupidez intentar disimular no no no no no no pero procuraré contar igualmente lo que veo no que espero ver eso es fiel a si no rompemos una de Madrid en la noche electoral que ayer siempre podrá

Voz 10 10:50 la Liga aunque perdáis dispondrá que habéis ganado no habrá asisten el problema es que te parece lo de las bacterias del volcán que te sorprendente no lo estime que te he visto poner cara si es que esto es muy serio Javier Gregori buenas tardes hola buenas sentirse serio esto es muy serio

Voz 1546 11:05 la comentando a Javier de que yo nunca puede ver pues sido corresponsal lo experto en ciencia porque Nin inglés español no sé pronunciar ninguna palabra en inglés y en castellano pero lo que sí me has comentado o no has comentado si aquello de que tiene un componente lo que tiene en Marte no y entonces pues dentro de unos décadas lo muchos décadas en vez de desplazarnos podemos ahorrar el viaje IBI dentro del volcán eso no

Voz 0313 11:35 creo creo que la cosa no va por ahí pero Javier no lo aclara que tiene nuestro invitado que está esperando

Voz 0882 11:40 sí buscábamos el infierno lo más parecido al infierno al boceto incierto en la tierra mira estaría en una región que se llama oficialmente geotérmica Lol situada en la zona norte de la depresión de dan Akil que está en Etiopía tiene una profundidad de unos ciento cincuenta metros y es conocida como el lugar más caluroso del planeta en la superficie el agua está más de cien grados centígrados esto es lo más parecido al infierno que hemos encontrado en la Tierra pues hasta ahí es la gran noticia hasta ahí ha llegado la vida ha llegado la vida

Voz 0313 12:12 en forma de en forma de Nano Nano

Voz 0882 12:15 no bacterias en este caso estamos hablando

Voz 11 12:17 tú muy pequeñitas bueno pero viven expida vive en el en el ambiente

Voz 0882 12:23 Oltra extremo ya nos quedamos no con extremos sino ultra extremo porque no sólo hacía muchísimo calor sino que además hay una alta salinidad

Voz 11 12:31 es decir que estaríamos ante el extremo este de

Voz 0882 12:35 da hasta dónde puede llegar la vida pues hasta ahí hasta en el infierno hay vida en la Tierra AMISOM una enorme noticia no sólo porque amplía nuestro concepto de los límites de la vida en la Tierra sino que los amplía en otros sistemas en ambientes muy ultra extremos

Voz 10 12:50 al final como días después de las elecciones hablamos

Voz 0882 12:54 Marte sino ahora como decía Carles al menos en el pasado es decir que aumentan las posibilidades encontrar pruebas de que hubo o que incluso puede haber en el subsuelo de Marte era vida

Voz 0827 13:04 la extra terrestre del infierno ya hablaremos pero a mí lo que más me cuesta imaginar es una bacteria muy pequeñita posteriormente la bacteria lo hicimos asociado como algo muy pequeñito no lo del concepto Nando bacteria es espectacular

Voz 0313 13:18 Felipe Gómez buenas tardes

Voz 12 13:20 hola buenas tardes Felipe Gómez investigador

Voz 0313 13:23 el Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del CSIC ya formado parte ha liderado este grupo de investigadores para este descubrimiento que Felipe usted lo comprenderá lo estaba intentando explicar Javier creo que más o menos lo hemos entendido pero la pregunta de cómo es posible que haya vida en un lugar tan adverso como se responde

Voz 12 13:42 además Javier lo explica fundamentalmente en esta vez echarme la verdad es que es muy buen resumen

Voz 0882 13:47 muchas sorprendentes muy impactante

Voz 12 13:49 es muy importante porque muy bien lo han escrito no es un ambiente Junta extremo por la temperatura no sólo por por la salía no sólo por y otros parámetros sino también porque con el pH estamos hablando de PH muy nervioso es decir más ácido sulfúrico concentrado pues ahí hemos encontrado vida

Voz 0313 14:09 de qué tipo de de Nano bacterias exactamente estamos hablando

Voz 12 14:14 pues es de una porque además es la noticia es impactante por varios motivos primero porque es la primera vez que un equipo internacional dice que a vivir en un ambiente en ese equipo siglo por además por lo que estás comentando por el tipo de bacterias que son son unas Nano bacterias que no están descritas hasta el momento en el típico ambiente así en otros muchos y además es pues mira para del tamaño que decíais una bacteria suele tener el entorno a unas dos tres micras aquí estamos hablando de mando metros es decir diez entre diez y cien quinientas veces más pequeña que una bacteriana

Voz 5 14:47 va

Voz 12 14:48 es una es un son formas de vida muy muy novedosas están descritas en unas cristales de sal pero nunca en un ambiente canas queremos

Voz 10 14:57 la pregunta que voy a plantear desde párvulos ya no se directamente a intentar

Voz 0313 15:01 era un cálculo de tiempo de cuando esta forma de vida podría desarrollarse hacia estadios más o menos conocidos por nosotros os reconocibles estaríamos hablando de miles de años de millones

Voz 12 15:12 sí sí desde luego incluso incluso podríamos empezar a preguntarnos si no son de las primeras bacterias que resolver

Voz 5 15:19 a esta tierra

Voz 12 15:20 estamos hablando quizá de una interacción origen de la vida minerales etcétera etcétera aparte de las implicaciones que tiene a la hora de decidir lugares de exploración en Marte etcétera etcétera

Voz 0882 15:31 sí porque esa es la gran pregunta Carles si estas bacterias esta no bacterias han llegado a vivir a sobrevivir en el ambiente más extremo que conocemos en la Tierra la pregunta sería pueden haber sobrevivido también en Marte donde la ambiente es todavía más extremo

Voz 12 15:49 exactamente que estamos hablando de una de las bacterias que tiene una capacidad de de de no de supervivencia una cosa que me gusta es la adaptación estamos hablando de su entorno óptimo que es decir que una de las cosas que hemos tenido el con ese trabajo llevamos dos años peleando con con la revista para poderlo publicar y hemos tenido que demostrar que están vivas es decir que su óptimo que es decir es su casa preferida ese tipo ese tipo de ambientes entonces la interacción además el hecho de que de que interaccionan directamente con los minerales se recubren se introducen dentro de las sales y se quedan allí durante miles de años a saber que pueden tener esas esas bacterias además el tipo de las que son

Voz 0313 16:30 dice que viven

Voz 13 16:32 que la la interacción con el mineral así

Voz 12 16:36 entonces yo Tinsa una palabra que después otro de los cuales son quimio otros que militó trozos traducido del griego significa comer piedras son organismos que sigan la materia orgánica no necesitan materia orgánica para desarrollarse no necesitan oxígeno para respirar son bacterias que están incluidas en esas capas minerales interaccionan con los minerales recubren de los minerales ni se alimentan de ellos es su óptimo importante de ahí el interés respecto a lo que estábamos hablando de ese posible origen de la vida aparte de de con supuestas implicaciones que tiene para los equipos que participamos con Curiosity o veinte veinte en el futuro pero

Voz 0882 17:13 ahí voy Felipe para tu colega que está ahora mismo buscando nanopartículas Nano bacterias de este tipo en Marte le ha alegrado el día

Voz 0313 17:22 el Curiosity lo que me gustaría que curioso

Voz 12 17:24 de mandar una foto con

Voz 14 17:26 sí hice puede llegar a saber has dicho antes que no sabemos la edad que tienen pero se puede llegar a saber la edad que tiene

Voz 12 17:32 estamos intentando de hecho estamos intentando porque una de las cosas que hemos pidió a la revista de publicar esto fue intentar identificar sin ya existían entonces nos hemos encontrado con la disyuntiva que se parece a estas que os he dicho de micro culminaron un nombre raro que que viven en chalés pero que no lo son es decir son nuevas entonces estamos intentando primero clasificar las saber qué tipo de bacteria son clasificar las intentar identificar metabolismo además intentar conocer la la la edad que tienen no estamos ante varios retos y bueno pues ser muy muy impactantes aparte de que cuando decidimos el lugar donde hay curioso sitio cuando hemos decidido todo aquel lugar vais Marte veinte veinte nos estamos entre donde estamos decidiendo sus lugares en función de lo que aprender es aquí en la tierra y este lugar este lugar tiene mucha responsabilidad de dónde Mike marca la intervención

Voz 1546 18:21 Felipe mitines absolutamente entregado el y claro estamos hablando del lugar más inhóspito del planeta Tierra estamos hablando una bacteria más Nana que lo danos no estamos hablando de algo cómo diablos hoy encontrabas como como podéis toparse con con aquel yo aquellos bacterias no

Voz 0882 18:43 no te sino un lugar más inhóspito planeta tierra

Voz 0313 18:47 aumenta al que hay que hay que un que trabajáis

Voz 12 18:49 eso es esta estábamos precisamente de desarrollando instrumental para para nuevas misiones para futuras misiones lo que estábamos buscando son un ambiente extremo en un ambiente de donde pudiéramos estar al algo de algo de más de material que en futuras misiones tres empezamos vemos este lugar vemos que hay un hay un bolo magmático allí en Alava muy próxima en el en el subsuelo que hace que el suelo este caliente a parte de la temperatura sitio claro ya empezamos a hacer estudios pues de de microscópicas ópticas estamos utilizando microscopios empezamos saber algo que a mí me apasiona porque en el año nueve años sentí cuatro se descubrió un meteorito marciano que cayó en la Antártida se encontraron unas partículas minerales muy chiquititas y tal yo hubo un autor MacCain bastón y que por cierto ya muerto

Voz 13 19:35 y en que que se atrevió a decir que podrían ser formas Elvas el eh

Voz 12 19:41 la controversia que se originó entre otras cosas porque era pequeño había muchos autores que decían que no cabía una maquinaria biológica en el interior de de unas partículas de ese tamaño

Voz 0313 19:52 entonces

Voz 12 19:52 ahora estamos encontrando precisamente ese tipo de cosas estamos viendo unas estructuras de ese tamaño cuando lo ves al microscopio óptico las primeras veces que nada

Voz 5 20:00 dos mil diecisiete empezamos a ver ese tipo

Voz 12 20:03 estructuras obviamente pensamos que podía ser biológico pero claro que queremos

Voz 0313 20:06 Don Felipe ya está revisando papeles cuando Javier ha venido esta mañana con la noticia in encontrado que en el año dos mil quince creo que fue no hace tanto en un volcán del Pacífico llamado Karachi que también tenía en un volcán submarino eh pues con agua con un nivel de toxicidad de acidez elevadísimo a una temperatura muy elevada tal vivían incluso tiburones martillo ese sería un ejemplo distinto sería más de adaptación a un medio hostil

Voz 12 20:34 es en ese en ese caso sí podríamos decir porque de los organismos superiores hemos tuvimos desarrollar los mecanismos de adaptación para para colonizar los distintos anchos que es esta tierra en este caso no es que se ha adaptado en este caso es que su origen es decir pum porque esto pudo ser el origen de la vida y a partir de ahí hemos evolucionado los demás pero sí es exactamente eso porque cuando cuando alguien me pregunta no en respecto esto es como es es aquello que es capaz de agarrarse un clavo ardiendo con tal de sobrevivir es es que es así es cualquier nicho ecológico hasta ahora con todos trabajos que hemos hecho en ambientes extremos lo que dedicamos esa cualidad Si el agua líquida está presente hemos encontrado vida da igual que sea a cien grados por encima de cero o por debajo de cero porque el recuerdo de que sea un pH ácido un pH básico sea una carga Metalica sea cierto deje de serlo no entonces

Voz 0313 21:25 también aparecieron en el Ártico yo creo bacterias de este de este tipo pero también bacteria también se encontraron no hace unos años

Voz 12 21:30 sí sí sí exactamente la diferencia está en que aquello ya ha quedado aburrido compara con esto aquí estamos hablando de palabras mayores estamos hablando de polvos extremo fuera de toda

Voz 0882 21:41 osea que estamos estamos haciendo preguntas muy básicas pero quiero decir esto nos puede ayudar a ver el origen de la vida en nuestro planeta incluso el origen del universo de la vida en el único

Voz 0827 21:50 eso pero también descubrir esas estructuras tan híper resistentes pueden de alguna manera proporcionarnos pistas pues no se para en un futuro hacer órganos humanos más resistentes por ejemplo

Voz 12 22:03 eso es eso es no sólo eso cuando cuando empezamos con estos trabajos empezamos a darle micrófono grafías del electrónico yo empecé a ver ciertas similitudes conciertos mis tales que yo veía en algunas algunos estudios médicos entonces eh esto está por demostrar lo decía ahora sensiblemente es una idea de futuro pero las los cálculos renales las piedras que encontramos unos a los otros hermanos en una cristalización parecida pesquisa quizá esos esto es trabajo de futuro quizá pues a lo mejor esas piedras aparecen determinado sino en otros porque hay antes una colonización bacteriana tres son son un montón de ideas un son un montón de de posibilidades que se abren de conocimiento en nuestro caso lo que hemos en lo que más nos atrae

Voz 0313 22:47 es la parte de intentar entender ese proceso

Voz 12 22:50 el físico químico que que hagamos vida no pero

Voz 0882 22:52 es apasionante de verdad una última Felipe ya sé que es difícil pero es mi papel quizá el profesor MacCain tenía razón y que murió el criticado por todo el mundo ya lo mejor en ese meteorito marciano sí que hubo vida aumentan las posibilidades por lo menos a partir de ahora no con vuestro descubrimiento o no

Voz 12 23:12 muy buena pregunta exactamente así así es ahora no me atrevo a firmarlo porque me puede caer la del pulpo con donde cayó a él pero exactamente es así es tenemos tenemos una las primeras confirmaciones científicas de que de que a lo mejor del Doctor Mateo tenía razón entonces ahora hay que trabajar en esa dirección tenemos que ver si a partir de ese meteorito somos capaces de sacar materia orgánica nosotros hemos podido ver que estas estructuras mundiales que se parecen muchas al grito marciano se parecen muchísimo hemos podido híbrida el ADN dentro es decir que están activas están vivas bueno o a lo mejor resulta que el desencanto es decir que si candado el doctor Maqueda

Voz 0827 23:53 mira que estábamos intentando desentrañar qué pudo pasar

Voz 1546 23:57 oye las elecciones bueno esto es mucho más complicado todavía más y mira lo están haciendo no tiene punto de

Voz 0882 24:02 es la noticia de la humanidad que no estemos hubiese sido universo si es que ahí coincidimos todos incluso los políticos mis colegas sería la noticia de la humanidad y Felipe nos ha regalado usted muchas conceptos nuevos incluso algún concepto griego pero Michael Robinson también le ha regalado uno que es estas bacterias que son más Nando que no lo científico muy preciso

Voz 15 24:25 sí sí

Voz 1546 24:26 S

Voz 0313 24:30 muy Felipe Gómez investigador del Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Denia espacial del CSIC muchísimas gracias por regalarnos este ratito en La Ventana ha sido un placer

Voz 12 24:40 con un placer un saludo para todos adiós

Voz 0313 24:42 Javier Seat ha quedado cara de eso que decía yo antes de cosas que no acabas de entender muy bien hablo por nosotros pero que huele es que son muy importantes pero estoy absolutamente convencido de que es muy importantes

Voz 0882 24:52 muchísimo y si el profesor MacCain tuvo razón o tenía razón estamos ante la noticia de la humanidad que en en un meteorito

Voz 0313 30:19 por ese desarrollo personal le hemos invitado esta tarde La Ventana para hablar de otro asunto que enseguida que enseguida comentaré pero no me resisto a pedirte tu opinión sobre esta conversación fascinante que hemos tenido con el investigador hace un momentito y que que que te sugiere que es lo primero que te viene a la cabeza sinceramente cuando decía bueno la vida es la bacteria la vida es lo que ocurre desde hacemos planes no tan bien como dijo ayer

Voz 5 30:41 ha sido una gran frase esto la la hernia de la vida a que viene de fuentes extraterrestres yo yo había leído un artículo creo que en las revistas hayan firmado por una veintena de doctores antologías que afirmaban que los pulpos calamares o el tipo de ADN que tienen que es totalmente diferente al resto de criaturas tienen que venir necesariamente de origen extraterrestre y eso es una revista científica hayan leído en algunos quedan muchas cosas por descubrir de todo este tema

Voz 0313 31:10 por cierto aquel fue John Lennon ya ya lo sé ya sea como dijo a quién es una es una figura retoma

Voz 0882 31:17 casi a las sien Francesc

Voz 0313 31:19 con nosotros que tenemos que hablar de la felicidad y su impacto en el Producto Interior Bruto venga

Voz 0313 37:23 para la final de la Champions es un Fini que vamos a contar desde el Liverpool estamos con Francesc Miralles al que hemos saludado hace un momentito del que hemos dicho que tiene que ayudarnos a buscar algo parecido a a la felicidad Nueva Zelanda atención que es una de las noticias que comentaba hace un ratito a la vez La Ventana que confirman que hay vida el día después de las elecciones sin tener que hablar solo de las elecciones que lo vamos a hacer porque esta porque años versar años buenas

Voz 14 37:48 hola qué tal y lo vamos a hacer pero Nueva Zelanda

Voz 0313 37:51 en la otra punta del mundo Nueva Zelanda presenta esta semana un presupuesto del bienestar es decir han copiado o han seguido el ejemplo de Bután que es el único país del mundo que en el pit coloca por delante la felicidad por delante de los indicadores económicos si se comprometen sus responsables bueno pues ha elaborado unas cuentas públicas donde se tengan en cuenta este tipo de factores que tienen que ver con el bienestar el equilibrio la felicidad en definitiva que ya no se Francesc si hay que tomárselo muy en serio si es una declaración de intenciones que está muy bien o es mera palabrería quiero decir se puede ser feliz con una economía ya global que está basada en la inestabilidad la desigualdad unos ciertos niveles de de pobreza cómo cuadra un discurso así con esta realidad

Voz 5 38:38 sí yo creo que es un discurso más bien electoral de cara a futuras elecciones porque la felicidad y el bienestar es a algo tan ambiguo tan variable la persona a la otra que no se puede prometer desde un político aquí menos en un país del primer mundo porque sí que es cierto que se tienen que dar unos mínimos socio económicos para que la gente pueda tener bienestar yo estoy bastante en contra de de felicidad interior bruta en Bután ya puedo explicar por qué con muy buen amigo que es guía turístico en Bután realista en India Nepal del me dice que allí presente enfadadísimo porque no tienen los servicios médicos mínimos porque hay niños que que mueren por enfermedades que se podrían a evitar que todo esto es una campaña hecha por el Gobierno que que fíjate que hay allí un Reyes tú te hay hay un tipo de gobierno que quizás no no es como los que tenemos aquí para ya que no se pueda ofrecer Primastar estar material cosa facer bienestar espiritual pero es que también mesitas esos mínimos no por un lado entonces yo a ver hay una relación lógica entre entre dinero y felicidad pero hasta cierto punto porque de otro modo en los países escandinavos que hay un sistema de cobertura social muy amplio no se entendería que haya una buena tiene subsidios mucho más hasta que en países más pobres

Voz 0313 40:06 pero en cualquier caso un responsable de elaborar un presupuesto puede de qué forma puede incluir estos estos valores estas variables en en las cuentas existe alguna manera o está algo tan sencillo como como privar el gasto social

Voz 5 40:20 el gasto social yo creo educativo aquí en España viva entonces yo creo que es una iniciativa muy bonita que además la destacado racionales que la la comunidad canaria es la única región de Europa que en la secundaria obligatoria tiene la asignatura que inteligente emocional

Voz 0882 40:37 hablamos me llamó la atención

Voz 5 40:39 me llamó la atención fuera de España es maravilloso que decir que personas que además que están en momentos tan sensibles y tan delicados no como los adolescentes que llegarán al final del bachillerato si llegan tendrán que elegir su vida al resto de subirá en dos semanas que claro hemos la lista tradición

Voz 0313 40:56 pues es fíjate más estuvimos hace un par de hace quince días en en en Canarias haciendo La Ventana y comentamos este asunto tuvimos un reportaje además en antena oye tienen resultados ya medidos es decir después de la aplicación de esta de esta asignatura y lo que es el nivel de conflicto en las aulas de malas contestaciones de relaciones entre alumnos relaciones alumnos profesores bueno ha mejorado una barbaridad es que Estado

Voz 5 41:22 pues entonces tendríamos que copiar y aplicarlo a todo el resto de comunidades autónomas tres ahí sí que habría una inversión infelicidad además la inversión barata porque se trata de crear un contenido que quizás no es tan importante estudiar latín para todo el mundo miembros que hacer una una asignatura una carrera de letras la inteligencia emocional va a ser útil para crecer para encontrar pareja para intentar sea con los compañeros de trabajo para asistir a tus padres cuando sean mayores para todo esto tan esencial pues es una pena que lo tengamos que aprender en libros cuando fracasamos pues en el amor en la amistad en la familia no

Voz 1546 42:00 de de mi hija en los últimos dos años cuando tenía catorce quince y dieciséis años había una asignatura que se llama Happiness que muy criticado fue muy noticiario en el Reino Unido porque un gran principal muy progresista a en puso esta asignatura mi le tocaba ese ese año no esos dos años dijo que precisamente eran asignatura realmente y cómo leer la vida entonces cogió todos lo quiso los sucesos del día del mes a no sé qué lo de batir on intentaba dar una vuelta que yo poner remedio decía tus cosas a buscar iniciativas para para mejorar cualquier malestar dice trece

Voz 0313 42:46 yo sólo mantienen todavía sí sí adoptó huelen

Voz 1546 42:48 Hole Chen en en Reino Unido con The Happiness clases sin embargo

Voz 0882 42:56 sí si se se curiosamente escaso con el Brexit no va a cambiar pero están debatiendo acerca de aquel guión

Voz 1546 43:03 no pero es curioso si Nueva Zelanda incluye esto es que estoy seguro que si no caen en el Mundial de rugby todo placas Tokio en Japón caerá el Gobierno no porque eso va a crear te tremenda no

Voz 0313 43:22 podría ser podría ser bueno Francesc Miralles hoy amigo muchísimas gracias conmoción

Voz 1187 43:26 pero este ratito La Ventana un placer comenta con vosotros venga pues mira esto hasta pronto

Voz 0313 43:30 estas hasta adiós esta historia de Nueva Zelanda sí que nos conecta directamente con la política con la actividad política y es obligatorio seguir hablando en el día después de las elecciones bromas aparte no sé si es recordar a los oyentes de La Ventana seguramente sigue hace unos días hablábamos con un chaval subrayo lo de chaval diecinueve años es lo menos que te mereces que te llamen chaval

Voz 1187 43:49 Juan del candidato por el Partido Popular Ayuntamiento de Villalar en en Zamora bueno pues ayer se votó sí Juana ganado Juan buenas tardes hola buenas tardes pero ganaron ciento veintisiete a ciento doce hasta la cosa apretada e ha partido de baloncesto eso eh sí sí

Voz 5 44:06 yo lo esperaba más apretado incluso

Voz 1187 44:08 esperabas

Voz 5 44:09 sí yo me lo presentamos me lo pensábamos la bastante más eh

Voz 31 44:13 bueno es verdad que tu rival llevaba un montón

Voz 0313 44:16 sí sí claro un montón de tiempo en el

Voz 31 44:18 en el poder sea que tiene

Voz 1187 44:21 el otro día lo comentados contigo te acuerdas pero claro a estas alturas quién más quién menos sobre lo que agota al uno y el otro no de los vecinos digo ya

Voz 0313 44:30 idea la bolsa de indecisos que tú sabes algo de los quieren indeciso

Voz 5 44:34 pues creo yo que a la mayoría para mí porque el resultado bueno ahí estaba la clave ahí está la clave

Voz 14 44:43 el ya decía el otro día cuando hablábamos contigo te decías que las encuestas muy favorables que hicimos y las hacían en el bar donde siempre hay voto oculto

Voz 0313 44:50 en Suiza bien oye Juan el otro día cuando hablábamos aquí en La Ventana me decías que una de tus preocupaciones primera sería intentar recuperar la tienda de comestibles del del pueblo que su un urbanita le puede sonar a broma una cosa de poca importancia pero yo sé que es fundamental que vas a hacer va a ser una de las primeras decisiones como vas a intentarlo

Voz 5 45:12 pues yo ahora ahora mismo yo no me planteo pone me ha hecho ahora mismo lo que tengo para cuando empiece es como bien sabéis en los pequeños cuando hay elecciones en bandos y lo principal ahora es juntar los dos bandos de nuevo juntarnos con la antigua Corporació con los que se ahora oposición sí y entre todos los vecinos ya ponernos cuando estemos todos juntos con una buena convivencia entonces ya no podemos hacer cosas pero lo lo principales volverá a la normalidad que no años

Voz 0313 45:41 ah no anoche te felicitaron quiénes han perdido

Voz 5 45:44 sí sí sí sí sí claro que me felicitaron me dieron la enhorabuena en su sitio

Voz 0313 45:51 curiosidad vas a cobrar algo de sueldo

Voz 10 45:53 como alcalde aunque sea poquita cosa

Voz 5 45:56 pues creo que si hay un sueldo puesto que se puso en los últimos cuatro años a cuánto es pero creo que eso es cierto sólo trescientos euros

Voz 14 46:02 iba a terminar los estudios porque a tu edad todavía queda mucho más

Voz 5 46:07 seguro más a compatibilizar las dos cosas no si no creo que pueda vivir y el toro se sale

Voz 0313 46:13 oye Juan no te retires que me gustaría que escuchar así saludara a nuestra siguiente invitada que es una muestra viva como tú eres de que en política como en tantas cosas en la vida la edad al final no importa tanto porque María del Rosario te estabas conocida como la conocen al menos en Patón ese arriba tiene noventa y cinco años noventa y cinco consiguió ayer ser elegida concejal de este pueblo de la de la Sierra Norte de Madrid hombre ya no va a gobernar como tú porque la candidatura de Abuelas portones ha conseguido un concejal frente a los cinco del Partido Socialista y uno del Partido Popular pero bueno se sitúa como tercera fuerza con el quince por ciento de los votos y entra en la corporación echaría

Voz 1187 46:54 buenas tardes natal felicidades enhorabuena y uno se va a gobernar pero va a estar ahí no

Voz 32 47:01 así es

Voz 1187 47:02 sí ha hablado ya con el con el alcalde han tenido

Voz 32 47:06 mañana de dicho que que lo conoces y a veces se pone a mi lado izquierdo ya porque el PP se ha hecho a amigo también conmigo es que te ha ganado también el uno ya somos dos alcaldes y me da la mano izquierda pues también

Voz 1187 47:26 muy bien avenida

Voz 32 47:29 las puertas cura dos llamar

Voz 0313 47:32 perita empató empató Pésaj hay chavales tan jóvenes como Juan que hayan metido en política o no

Voz 32 47:37 pues que yo sepa no pero bueno él sabe Dios todos han dada

Voz 0313 47:41 cuántos habitantes tiene Patón es que no no

Voz 32 47:43 el de abajo quinientos derriba bien de arriba pues

Voz 1187 47:48 el cincuenta y nada hay una de desigualdad me imagino que eso a la hora de de planificar actuaciones se debe notar no

Voz 32 47:56 pues puede eso puede eso ya lo creo que se nota muchísimo dijo

Voz 0313 47:59 hoy Charity y con cómo se mete usted por qué se meten quiero decir tenía vocación política antes

Voz 32 48:05 no en absoluto no no pero como tenga da muchos días libres y muchas mañanas tomando el sol y hablando con las vecinas pues hemos decidido haber sido soy de ABC así saben que estamos aquí

Voz 0313 48:19 y y queda tienen las calles

Voz 32 48:22 la joven si estos sesenta y tres años

Voz 0313 48:26 a y Juan en tu caso que la media de edad de vuestra candidatura cuál era

Voz 5 48:30 pues la medidas era de treinta años somete a granadinos no la media era menos sí bueno también tenemos demasiada pero yo me voy a lo mejor lo que hay uno en el equipo de gobierno que tiene treinta que es el que hace que rompe la avería

Voz 0313 48:49 cuál es cuál es la actuación más importante más necesaria que en su opinión necesita Patón es que es lo que va

Voz 32 48:55 a esto un párking Kim pero pero urgentemente porque ya está bien ella esa vista aquí no se puede aparcar los sábados hija sí hay que animar al turismo para que no se desarme me da cosa pues hay que ponerles una facilidad que aparcan y es que esto es imposible vienen muchísimos éramos muy cerca de Madrid yo acabamos es un verdadero lo estás viendo los las película bueno unos en los sábados viene la policía les ponen una multa se dan la vuelta dando dejando así

Voz 14 49:33 quisimos cuántos son cuántos turistas pueden ir un fin de semana

Voz 32 49:36 pues hoy igual Azahara quinientos

Voz 1187 49:38 hola pues pues sí poquitín el resto bueno si esto no conoce Michael

Voz 0882 49:44 decir yo soy yo comer ya

Voz 14 49:47 también a

Voz 32 49:49 un día de labor no importa es una delicia pero venir un sábado a las doce y media o la una ya has podido dar la vuelta a Bono por qué es imposible vais a ver un día a pasárselo bien y te vas Aída dado si notas empatado con un coste que ha querido aparcar a la vez que tú que te has tropezado que tú has venido antes que el otras venido antes que estuvo que el puestos de ellos piensan implantar alguna

Voz 0313 50:19 existe algún espacio para el parking saludó

Voz 32 50:21 si no les tenemos que hacerlo yo lo tengo con en un plan no tengo un proyecto metido en el ordenador que no ha salido de ahí pero bueno una preciosidad de proyecto eh

Voz 1187 50:34 bueno pues ahora haciéndolo ahora lo tiene en caso vamos otra vez al alcalde a vestirlo

Voz 32 50:41 que de vez porque llevamos diez años que se sentar en una querido ni leerlo

Voz 1187 50:47 bueno el que la sigue la consigue no se preocupe

Voz 32 50:50 llamamos al alcalde a ver si me hubiere varios

Voz 0313 50:52 Rosario Testa hijo ante el canto muchísimas gracias a los dos Si muchas

Voz 1187 50:56 muerte qué bonita es la letra pequeña Angeles de la de la política verdad ahora esto