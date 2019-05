La Ventana (27/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0313 00:07 día de análisis de los resultados electorales de ayer desde hace media hora está reunida la ejecutiva del partido socialista después de que Pedro Sánchez haya reunido hoy en Madrid con la líder del PSOE andaluz Inma Carretero buenas tardes

Voz 1946 00:20 sí buenas tardes una reunión en la que según fuentes de Ferraz el presidente quería escuchar a Susana Díaz en personas sin intermediarios después de esta cita Pedro Sánchez ha decidido no asistir a esta reunión de la ejecutiva federal va a viajar directamente a Paris para verse con Macron a las ocho de la tarde sí que están analizando los resultados el resto de la cúpula socialista con la presencia de dos de los triunfadores de la noche han aplaudido mucho al alcalde de Vigo Abel Caballero ya Guillermo Fernández Vara que a su llegada a la sede se ha sumado a la petición del PSOE y a Ciudadanos para que levante el veto en algunos territorios

Voz 0739 00:52 es tiempo lo que cotiza de verdad era la estabilidad PSOE indiscutible para eso hay que entender si habla eso es incompatible con tanta con tanto cordón con tanto ni contigo ni contigo ni contigo ni contigo hay que hablar con gente sobre todo con aquellos con los que puede dejan ver algunas cosas la gente pueda entender

Voz 1946 01:11 la apelación del presidente extremeño que no necesita apoyo de ningún partido porque tiene mayoría absoluta

Voz 0313 01:16 entre tanto en el Congreso sus para Cataluña recurrido ya la decisión de la Mesa de suspender a los cuatro diputados independentistas presos Pedro Blanco buenas tardes buenas tardes y lo que piden es que sea el pleno y no la Mesa quien tome la decisión Javier Carrera consideran la formación que la mesa carecía de compete

Voz 0866 01:30 decías para suspender a los parlamentarios y que el único órgano que podría hacerlo sería el pleno del Congreso tras la votación de un suplicatorio mientras califica de

Voz 0313 01:39 de rocambolescas las interpretaciones del supo

Voz 0866 01:41 temo además en su opinión el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en que se basó la suspensión no sería aplicable al estar circunscrito a supuestos de terrorismo y apunta a que se vulneraron hasta cuatro artículos de la Constitución en su petición que se suma a la presentada por Esquerra Republicana el partido de Carles Puigdemont abre la puerta a llevar el asunto tanto el Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Reino Unido el ministro de Interior confirma que aspirará a liderar el partido Consell

Voz 0273 02:07 por Londres Begoña Arce la carrera por el liderazgo conservador estará como era de esperar muy concurrida el actual ministro del Interior Sayid Habib acaba de confirmar que se presentará como candidato a la elección un anuncio pocas horas después de que los tories hayan sufrido una desastrosa derrota en las elecciones europeas que les

Voz 4 02:26 relegado a la quinta posición con un nueve

Voz 0273 02:28 me por ciento de votos necesitamos restaurar la confianza y la unidad afirma David para quién la primera más importante tarea señala es cumplir con el Brexit su candidatura es la novena confirmada hasta ahora de aspirantes a suceder a Theresa May la elección arrancará la segunda semana de junio

Voz 5 02:45 deportes Tonino ya marcha Roland Garros Rafa Nadal clasificado a segunda ronda donde jugará el miércoles contra el alemán Yannick Madden también clasificados Carreño dedicar Vallès Baena han perdiendo Jaume Munar contra Caruso cero empatando Carla Suárez

Voz 6 02:56 a sets contra hayas trenes cada ganando cuatro cero en el set

Voz 5 02:58 sí Thibault lo jugarán las mañana bolso va contra cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:08 novedades en la operación anticorrupción en Las Rozas la justicia investiga posibles delitos de prevaricación y malversación en la ejecución de varios contratos de la empresa municipal de gestión del suelo culminadas entre los años dos mil siete y dos mil diez cuando estaba al frente del Ayuntamiento el popular Bonifacio de Santiago Alfonso

Voz 0089 03:23 mujer son ya casi nueve horas de registros en las dependencias de la empresa municipal de gestión del suelo los agentes de la UDEF buscan pruebas que determinen dos delitos que son los que investiga el Juzgado de Instrucción número cuatro de Majadahonda prevaricación administrativa malversación de fondos públicos dos ilícitos penales que sean perpetrado presuntamente en la ejecución de las obras de soterramiento de líneas eléctricas del barrio ceño de Las Matas unas obras que culminaron en dos mil diez que han costado casi doce millones de euros y que no han valido para nada porque los miles de metros de arquetas y canalizaciones están inservibles desde su finalización

Voz 1915 03:59 de la crónica poselectoral en San Sebastián de los Reyes ciudadanos tiene la llave del gobierno y tendrá que decidirse apoya al PP o al PSOE que tienen exactamente los mismos concejales los socialistas que ostenta la alcaldía han ganado por solo ochocientos votos al PP y el bloque de la izquierda no consigue sumar tanto el alcalde Serafín para el dos como la candidata del PP Lucía Fernández piden a la formación naranja que les respalde

Voz 7 04:19 para que juntos podamos dar respuesta creo que a ese mensaje a ese mandato de sienta obligada es moderación

Voz 8 04:27 nosotros no tenemos ningún problema gobernar con nadie hace lo vamos a la cordura que ha habido en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 4 04:31 en la Comunidad más estábamos te cordones

Voz 9 04:34 Sebastián de los Reyes nuevo accidente laboral

Voz 1915 04:36 la Comunidad un hombre de sesenta años ha resultado herido grave al caerse mientras limpiaba una hormigonera en el polígono industrial de Fuenlabrada sufre varias fracturas y heridas y ahora se investigan las causas del accidente lo que llevamos de año veintidós personas han muerto en accidentes laborales en la Comunidad de Madrid en cuanto al tiempo día de sol y aumento de las temperaturas hasta ahora tenemos veintisiete grados en el centro de Madrid

Voz 12 05:36 en ese

Voz 2 05:38 Delicious informativos

Voz 0739 06:27 abrir las facturas de la luz y no entender nada lo normal sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 26 09:36 estudiante

Voz 2 09:38 ese pelo

Voz 13 09:39 pero al llegar las ocho nos pone en busca de XXV la actualidad de otra forma con Ángels Barceló cabe nuestra patria una marca yo no veo rojos y azules yo creo españoles de blanco yo soy Balbino

Voz 28 10:01 eso sí el marcado al mundo lo haré así que más matarle la inmensa mayoría de baños donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 2 10:18 de de

Voz 1 10:29 mira aliadas una figura genuinamente española la de los caballeros la de los caballeros

Voz 1610 10:42 qué te sujetan la puerta al pasar de pese a todo aquí permanecer

Voz 0313 10:53 bueno vamos a pasar lista han todo por la radio a La Ventana no no sé si sabéis Especialistas secundarios El Mundo Today de de Aróstegui José Antonio Páramo no sé si sabéis que Toni Martínez no ha podido resistir Nerea Aróstegui buenas tardes no ha podido resistir el impacto la emoción los resultados la suma las resta la cuenta de los resultados ya caído otro más Acayro ha caído ha caído Doña caído mal no está no estar un día como hoy

Voz 1610 11:19 Aído ha caído operado por el drama de la que se ha vivido esta mañana

Voz 0313 11:22 claro está que está bien es que no se va a ver si mañana está pero hoy de momento no ha podido el cuerpo ha dicho basta no está entre nosotros

Voz 12 11:29 no no no no no no

Voz 0313 11:34 no no pero no está entonces

Voz 12 11:38 sí

Voz 0313 11:41 oye yo he pensado que esta tarde diciendo el día que piratea no voy a pedir Niall seguro que no entiendo siendo el día que hombre ya sé que los análisis están muy trillados y tal pero como hacen falta otras miradas unos enfoques alternativos a la realidad política ida mal que bien está quedando esto oye hay dos programas en la SER hay dos programas en la SER con títulos tan sugerentes para un día como hoy esto el nadie sabe nada cierto nadie sabe nada es lo bueno gente y Berto Romero y si os sino que sería una mezcla de de si os y Vox no no no no os sino de Jorge Ponce y Ivo polvos dicho oye pues podían echarnos una mano no oí ayudarnos Andreu Buenafuente buenas tardes hola buenas tardes pero estás ahí también no que mi oye que titula prosa el de Andreo tiene más años pero lo que más reciente que títulos están bien elegidos para intentar desentrañar las cosas

Voz 6 12:42 el día once de Jorge Ponce yo yo soy siempre de Jorge yo soy lo que él me diga me dijo si si así no lo dije p'alante sí bueno yo Carlos te te agradezco mucho la invitación que es fruto de una baja

Voz 12 12:56 sí es el Boateng son mal si misionero esto estamos arreglando recuerdo

Voz 6 13:08 este programa está basado en la más absoluta improvisación de dos cretinos

Voz 12 13:13 me hacen de la ignorancia una bandera una manera de vivir

Voz 6 13:16 sí eso lo quieres tu vincular a las elecciones Allá tú

Voz 0313 13:21 hoy el sábado escuchándoos me quedé con ganas de saber quién era el tío de TV tres que negaba con los pantalones bajados en el suelo

Voz 6 13:28 sí ya sé que te ha marcado mucho eso porque tú estuviste

Voz 0313 13:30 estuve en el baño con uno ya ya ya ya

Voz 6 13:34 pero que no se crea la gente que pasan por la televisión pública catalana

Voz 12 13:38 a a orinar con los pantalones bajados

Voz 6 13:42 no no no no lo sé no lo sé nadie lo sabe y esa es la magia de de estas cosas pero alguien les digo que nadie alguien Bono le vio un compañero un puesto de trabajo Xavi Casado que subía pues el hombre absolutamente trastornado es diciendo hay un tío en un urinario vertical quiero quiero matizar es esos que se baja los pantalones siempre bolso Guiral guionista simpático sí sí sí pero nunca le puse cara casi que mejor porque imagínate que voy veo que es el director general a lo mejor no ya no ves lo público igual lo tiene claro sí es como de de alguien que tiene expectativas altas ante la vida

Voz 12 14:19 no yo voy a hacer pis pero yo creo que lo a pero hijo que bueno que estoy cómodo así

Voz 0313 14:27 eh

Voz 12 14:28 claro que si había algún problema no con la mirada nosotros dijimos no no problema en

Voz 6 14:36 a lo mejor TDT Serbia que esta selección y no echar gota

Voz 12 14:40 no yo por ligar la publicada

Voz 0313 14:44 pero han sido muy interesantes no han dejado resultado muy curiosos y muy bueno nos dio la cara que carece de cualquier Fire curioso Carles eso una curiosidad una cosa que te llama la atención como el Museo de Cera de Madrid a ver qué es lo que más te llama la atención a selecciones lo que más ha llamado la atención venga

Voz 29 15:03 lo que ha llamado la atención es que de repente y lo que peor nos venía es lo que ha llegado primero como esa sensación de gente que está yendo mal pero se junta para que le vaya mal eh hacen como pandilla y luego gente que estaba como regular a pero que el en sus cosas y planteaba bueno aquí un proyecto a largo plazo y aplazar plazo anda vete para casa creo que es sobre todo una un fracaso del medio plazo es un es un triunfo del cortoplacismo más absoluto

Voz 6 15:37 hoy de la improvisación del del nadie sabe nada totalmente pop trabaja conmigo porque él escribe estas cosas parece que yo sea inteligente esta vez es está todo calculado pero también sin ponernos intensos como pasa en todas las elecciones Ésta no es la excusa ni una excepción perdón no recuerda quién somos si somos así civil de este país aunque no te guste o te guste más dependiendo esto es así fragmento

Voz 29 16:07 dado interesado de muy difícil gestión si también te ayuda a

Voz 6 16:14 desde tu sitio y entender que no tienes que aborrecen a los demás momento Lohan los aviones describían va a decirme no sé si odiaba la gente ya o no en descaro es otro puede algunos la política al contrario nos pro una prueba muy dura no la democracia de tolerar lo que lo que tú mismo no puedes tolerar exacto pero son personas humanas claro claro

Voz 0313 16:36 tú sabes que a esta noche en el monólogo Andreu tienes ya alguna idea o tengo una idea no guardamos un encanto no sale el de TV3 el de los pantalones no no no no

Voz 6 16:45 siquiera uno especial practicarlo

Voz 12 16:51 atraco por atraco Carlo

Voz 1981 16:54 Stasi invitado hace tres años

Voz 12 16:56 programación si no puedo por hora

Voz 6 16:59 va a venir Bob IT va y el equipo de producción sea hombre vente un día yo me adapto a todo hombre yo me adapto a todo pero no a mí también me haría falta tu tu visión que la tiene no

Voz 0313 17:11 de qué de lo de ayer de la vida Adele habita en sí de la vida cuando quieras y bueno el incluye la vida eso también

Voz 6 17:17 claro incluye eso yo ibamos a intentar hablar pero insisto mira tomando la palabra de porque como siempre es mejor también hay un largo plazo en la gestión de la comedia no no no una cosa incendiaria salir hoy ya con tus gustos personales hay que hablar evidentemente sale lo subjetivo porque cuando cargas poblado cargas pero en lo personal pero hay que hay que hacer una foto divertida de esta situación IU este es el reto de los guionistas de hoy que siempre se habla tanto de guión y fíjate pues hay días puntuales en los que queda más subrayó para a mi parecer

Voz 29 17:52 la mujer no que que la autocrítica estará que se habla tanto hoy no de todas las izquierdas también un componente que está muy bien que es meterle Lotto paró vía yo creo que lo que viene tiene

Voz 6 18:05 gracias a Sol humoristas amateur seguidas alegrías y mucho material mucha chicha para guasa pero en la autocrítica hay la parodia auto parodia nuestra también podemos hacer hay risas Reyes no no es spoiler porque tú yo lo has dicho en redes algo algo es que estoy viendo porque la situación es muy curiosa estamos hablando con vosotros desde un control de sonido donde tenemos una previa suavización de una parte de los decorados estamos viendo lo que está montando que haremos luego sea exacto esto poco Gran Hermano todo esto iba yo que tú has publicado en redes sí porque a ver yo especialmente este es de esas elecciones

Voz 29 18:43 estado Glorioso porque su apoyo público a Carmena a Errejón a Sánchez Mato Ia Colau es difícil

Voz 12 18:51 tras cuatro tres mil y también de Eurovisión no

Voz 6 18:57 inning Guardiola no nos va a ir de maravilla en este gen llave decís que a un acto público lo que sea y te quiero recordar Carlos que tuyos somos del Barça

Voz 12 19:09 sí que ya el sábado si Estados Dios

Voz 6 19:12 dieron una paliza guapa copan y al Valencia pero otra piedra ofrece la verdad

Voz 0313 19:18 yo yo lo pronosticó en Carrusel yo lo pronostican que Rosell siempre traste cacao si si es que no cagado no sabía lo sabía lo que venía era partido del diván si ahí seguimos oye Nos parchís que tenemos convocada por la radio entre otras cosas twiterías vale

Voz 12 19:36 no lo permitiría

Voz 2 19:39 todos vamos todo lo Twitter por ejemplo

Voz 1610 19:41 los que siguieron la noche electoral tuvieron algunos problemillas como por ejemplo Ares no

Voz 0779 19:46 dos ataques epilépticos llevo gracias a Ferrera su despliegue de cartelito electorales

Voz 1610 19:52 algunos quieren aprovechar la dinámica ganadora de Pedro Sánchez como por ejemplo Dios

Voz 0779 19:56 el año que viene llevamos a Pedro Sánchez a Eurovisión

Voz 1610 19:59 por muchos tuit sobre que seguramente será el alcalde de Madrid pero nos quedamos con este de los grandes vengamos

Voz 0779 20:05 las Almeida tiene cara de abogado de You Basic Park

Voz 12 20:09 ya

Voz 1610 20:12 sí sí tal después alguna promesa que hizo el posiblemente nuevo alcalde Madrid respecto a la posibilidad de rebajar multas pues ha motivado este tuit de Twal

Voz 0779 20:20 a Broncano ahora mismo a todo carajo con el carril bici en pelotas

Voz 1610 20:25 y para acabar así teorías un tuit que no tiene nada que ver con elecciones pero porque no va a hacer política atención a la cita que ha rescatado María de la goma igual

Voz 6 20:33 yo no he dicho a mierda joder Paolo después de lo has twiterías

Voz 0313 20:43 tenga un ratito de Noticias del Mundo Today bajo

Voz 1 20:48 claro

Voz 1981 20:49 elecciones también las elecciones Almeida promete gobernar para todos los coches madrileño sean del atasco que sean gobernar especialmente para los coches de la tercera edad que más Madrid Marquinho Carmena deberá abandonar su despacho a las doce porque ya hay turistas que lo han reservado por Airbnb lleva toda la mañana tripulantes frenéticamente kilos de magdalenas y empanadillas para que no se las coma el nuevo Gobierno Íñigo Errejón espera ganar la Comunidad de Madrid cuando sus votantes alcancen la mayoría de edad Clan TVE dio por ganador a Errejón hasta el último Antonio García Ferreras se niegan a abandonar el plató hasta que no haya escrutado todos los votos él mismo no me pida que me de descuento ha dicho mientras se afeitaba colabora mano Carmena asume su derrota y ofrece su casa para que se celebren en ella las fiestas del Orgullo Gay los madrileños asimilan que durante los próximos cuatro años habrá que conformarse con una merienda cena del orgullo la cola aún no sabe cómo decirles a los quince okupas que vivían en su despacho que se tiene sí habría agradecido que al menos la hubieran votado miles de madrileños respiran hondo para retener el oxígeno durante los próximos cuatro años muchos esperarán bajo tierra para hasta que el aire de la capital irrespirable el ascenso en Europa de los verdes y la ultraderecha lleva a reciclar fascistas para que tirar el viejo fascismo si aún se puede aprovechar detiene Junqueras podrá ir al Parlamento Europeo con una cadena de mil seiscientos kilómetros atada al pie podrá llevar corbata pero siempre encima del tacto de Ryan ciudadanos pactará con Vox pero sólo para echar a los independentistas de Madrid no nos gusta pactar con la ultraderecha pero es que sino ganaría en Madrid una vez más insiste Villacís

Voz 31 22:41 con arrojo bonito con Don Juan den todo

Voz 12 22:44 tras

Voz 31 22:46 mira eh

Voz 12 22:50 vais tornillos estoy por aquí hola Francisco

Voz 1610 22:56 bueno sé si recuerdas Carlas que hace unos días encargamos a nuestro chef que lo

Voz 0318 23:00 por un menú para cada partido para las generales

Voz 12 23:03 críticas Hereu Ibope conocéis a nuestro Hornillos sonó encantaría hablar

Voz 6 23:11 cero personas

Voz 0779 23:14 bueno para

Voz 0318 23:16 para el público todo el cerdo muerto

Voz 1610 23:20 cuando quieras bueno pues es si recuerdas hicimos un menudo para los partidos políticos para las elecciones generales pues le hemos vuelto a encargar a Francisco que haga un un menú después de esta campaña de esta selección es que hemos vivido

Voz 0779 23:32 de elecciones en España vamos a tener que hacer fijo

Voz 1610 23:38 eso sí es bueno vamos al grano Francisco cómo lo tenemos que empezar por orden y el menú especial que empieza a ser de verdad

Voz 0779 23:51 el titular sería menudo el triunfo entonces nada para empezar un poquito de la mami sushi pero también popular buen día trabajar en la SER no está reñido con comer aunque no olvidemos la eh de PSOE español has quitado un poquito picoteo típicamente español anchoas que va a nivel con salmorejo

Voz 4 24:12 es la visita al baño está asegurada

Voz 0779 24:15 sí segundo bueno a más no olvidemos que son los meteoros así que venga ese chuletón para arriba es también un poquito de foie vi que ellos también regado con un buen Oporto que un día es un día es una bañera de champán

Voz 1610 24:29 metidos en las vacas flacas

Voz 0779 24:31 cuáles son

Voz 0318 24:35 mira qué menú crees que es el adecuado para los populares

Voz 0779 24:39 bueno PP todo o nada si Elena desde las generales a base de arroz blanco aparente gran para ahora está mejor no ya podemos añadir pasó un poquito dejaron una hubiera plancha indicaba qué demonios también una copita de vino yo los callos que Madrid ha ido bien era incapaz de carencia de chocolate que hostias cosa

Voz 0318 25:04 vamos ahora con Ciudadanos que has pensado para los de Ribera

Voz 12 25:09 Ciudadanos no sé si seis Marta Sánchez por favor

Voz 32 25:16 aquí estoy

Voz 33 25:20 tal

Voz 12 25:27 me pero no tienen nada

Voz 0779 25:34 ya que Ciudadanos personas hecho mayor por lo tanto va a seguir comiendo en la mesa de los niños

Voz 1610 25:38 a los mayores

Voz 0779 25:40 Ciudadanos como menú infantil de carne rebozado a unos Nuggets chácharas notas fritas y mucha Fanta naranja no limón Fanta Naranja ciudadanos que te parece

Voz 1610 25:51 me parece fantástico vamos ahora con Podemos después recuerdo con comidas de tipo populares vale esta vez no sé si la comida popular va a asistir mucha gente

Voz 13 26:02 ah

Voz 0779 26:07 muy popular no se vamos a cambiar el rollito en vista de cómo les ha ido vamos a ver yo propongo pan ojo pan ácimo hechos hoy Cordero Cordero recién sacrificado venimos suena peor es el menú que se sirvió la última cena de acceso que tiene pinta que es lo que va a vivir Pablo Iglesias un paréntesis bueno en Cádiz pescaíto frito a tope Cazorla o a tutiplén mojama caballa papas con choco sin el postre

Voz 1610 26:41 esto que fruta concretamente Lichis

Voz 0779 26:43 ah sí por qué

Voz 12 26:49 yo vamos es el corto plazo de la comedia total

Voz 0318 26:55 no menudo para vos no vamos a acabar con pues a ver

Voz 0779 26:58 bueno Vox dependía un poquito de lo que cazar a ha cazado poco poder y corzos cabras ni cuando se va a tener que conformar atención con palomas sólo Maspalomas y lo siento por ellos por algún Palomo Cojo banca claro pues Francisco quiero tener un recuerdo para Toni Martínez así yo me lo quiero mucho he ido a verle está con gripe con bronquitis otitis comportamiento antisocial desorden de la personalidad y trastorno psicótico nosotros director y algunas cosas sondeó hay otras hoy

Voz 12 27:39 bueno sí que lo lleva

Voz 0779 27:40 Dita de lince ibérico muy favorito ya sé que el lince está protegido pero obviamente el que yo he cocinado no lo estaba mucho

Voz 34 27:47 no

Voz 0779 27:49 nada yo por mi tory mi cargo los linces que sea necesario Antonio First Antonio

Voz 0313 27:55 es tornillos tú sabes que la vuelta de Toni

Voz 1860 27:57 depende también de Ciudadanos sonó o no o no esto hay

Voz 12 28:00 a la vuelta de Tony de Fene decía pero bueno amablemente nos claro se cumplen Carlo pero no existe

Voz 0779 28:09 que es muy bien no les ha venido todo lo que además bueno animo a Toni

Voz 0313 28:15 muy bien

Voz 12 28:16 no a

Voz 0313 28:19 debo de lleváis al al programa

Voz 1981 28:23 que por cierto nadie sabe nada

Voz 12 28:26 se pregunta otro nada nada te recuerdo eh sí sí sí el de bop y Jorge uno pregunta tampoco no dejó no exnovio dicho

Voz 6 28:38 pero tenemos al becario sibarita Antonio tres que los tiene que traer agua cuando nos ahogados lo edita porque odia traernos aguas cafés si si te has un becario sibarita inútiles público no es que es lo mejor de todo gente haciendo ruido es maravilloso pero lo podéis grabar acaso si quiere sí pero vamos a de estudio para que la SER lo ve hay unos pague sabes podían pensar que no

Voz 12 29:00 trabajo presencial no exacto

Voz 0779 29:02 déjame prefiero que no venga nadie que saludar

Voz 6 29:06 claro claro claro bueno pues nada chicos estáis bien veo muy bien eh

Voz 0313 29:11 anoche viendo el especial de Televisión Española que iba saltando de uno a otro avión avión como unas cuarenta personas ha ido público calladitos en la grada si seguían Katerin como los Palomar me imagino que sí está claro que sí pero no nunca han tenido mucho el papel de eso porque no soy rico de otros programas de televisión con como en el leit motiv pues la gente se ríe aplaude te tira cosas al presentador y ahí no lo hace pero no ahí estaban no estaban muy muy buenas

Voz 6 29:35 alguna vez Carlos hemos mantenido la teoría ellos la sigo pensando que un informativo con público con lo graciosas que son algunos tendría muy buen resultado también el presentador estaría más imagínate a Piqueras

Voz 12 29:54 bueno Matthias tal por supuesto cada chiste habla sin recibir ni nada

Voz 6 30:01 se lloró la crónica política la gente mirándose pero mirándose con los pantalones exacto llegó al igual

Voz 0313 30:09 sabéis donde ha habido elecciones también estos días en en la India ya pasado una cosa muy curiosa Nerea de verdad

Voz 0545 30:15 en India también había elecciones locales esta semana y uno de sus candidatos se puso a llorar en una entrevista en directo tras conocer los resultados este es el momento

Voz 35 30:23 es un grupo que es el periodista contó que el empieza a preguntar a Barnes saliendo al mundo

Voz 1981 30:31 estas

Voz 35 30:33 son mujeres tiene una puerta en un juicio bueno pues hay me

Voz 1860 30:44 qué lo que has tenido

Voz 0545 30:47 cinco votos pero realmente no lloraba por los pocos votos sino porque los miembros de su familia eran nueve familiares

Voz 1860 30:55 Le habían jurado que le habían votado a él y claro

Voz 0545 30:58 pues no aparecía esto cierto el hombre preso de disgusta dijo que nunca más volvería a concurrir a unos comicios y tildaba a sus familiares

Voz 1610 31:06 Ladrones

Voz 0545 31:09 que afortunadamente los resultados que iguala creía que eran oficiales no lo eran y finalmente el candidato recibió ochocientos a cincuenta y seis votos eso sí esto es el cero coma cero ocho de los votos pero bueno por lo menos a su familia seguramente

Voz 0866 31:22 pasara lo mismo pero ayer se tomó con mucho humor Gaspar Llamazares algún tuit de alguna de esa electoral que le enviaban el recuento de votos decía mira que te ha votado tu prima Gaspar Llamazares sería pues saludarla de mi parte

Voz 0313 31:35 sí bueno antes de despedir a a deuda a Bob erigir decirles adiós quiero decir venga segundo de titulares del Mundo Today segunda y última

Voz 1 31:45 estalla de temática

Voz 1981 31:48 verso libre Televisión Española no se atreve a despedir a Jordi Hurtado porque le tendría que pagar la antigüedad esta misma mañana varios paleontólogos han descubierto los fósiles de los primeros concursantes de Isabel Clara Lago abandona su carrera de actriz al ser incapaz de encontrar proyectos en los que no esté Dani Rovira tampoco cincuenta mascota porque su ex adoptado a todos los perros Amancio Ortega construirá un hospital privado para todos los que le han apoyado en Twitter de todos modos el empresario ya ha dicho que para evitar más polémicas dejará de donar dinero y regalará manualidades y bizcochos hechos por el mismo asesina a cinco personas siguiendo las indicaciones de un fotógrafo nueve te para Jaaber Mírame levante el cuchillo muy bien ahora sonríe muy aún momento pedía el fotógrafo el recepcionista de un hotel sigue despertando a un huésped a las siete de la mañana aunque ya llevan meses en su casa ya podría venir a hacerme la cama también se queja el cliente un alpinista hace historia al ser el primero no coronar el Everest ha sido Özil pero no he alcanzado latina ha dicho clavando su bandera en el sofá de su casa el ochenta por ciento de las muertes que se producen en España se podrían evitar tocando madera seguridad total repartirá isleños a todos los españoles se mete en Tinder para encontrar a alguien que le ayude a hacer la mudanza busco a alguien a quien le gustan los retos hacer ejercicio y que tenga furgoneta ha dicho comer tres kilos de pan integral para verse adelgaza lo ha cubierto de mantequilla baja en grasa para ver si es verdad que le baja la grasa se lleva trescientos mil euros en prendas de EH Yemen con la intención de probarse más en casa y luego devolverlo que no le quiere bien al prime sólo se ha quedado un top blanco de cinco euros

Voz 0313 33:32 Andreu Buenafuente adoptó gracias amigos por esto

Voz 36 33:34 a vosotros

Voz 37 33:39 un guapo pues si existen los seísmos positivos pleno te lo crees pues escucha con atención porque hasta ahí Telephone

Voz 27 34:15 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana aquí en seis y La Ventana

Voz 9 34:51 Federico vamos a jugar contigo al English pese a las que excluyó Taylor bien sus anida giro sigue primer a mí la gira giro

Voz 39 35:02 en el once tiros la lira

Voz 1 35:05 no

Voz 9 35:06 viajero con J además yo te pregunto niño hoy me lave musicales

Voz 1860 36:39 mil millones de descargas

Voz 1622 36:44 hay que hacer que los escucha en Nanterre

Voz 42 37:50 el guardameta lampa y lo recoge Quini quiniela Schuster intercepta Butragueño que se acerca peligrosamente a la línea de meta atención bueno de juego el árbitro

Voz 43 38:00 no esto me suena a mí muy antigua

Voz 1610 38:02 sí escapamos de otra época

Voz 43 38:05 en el fútbol y el deporte más moderno que hay que hacer

Voz 42 38:07 bueno es escuchar el deporte en la Cadena SER además fantástico Di Stéfano maravillosa

Voz 0313 38:26 de aquí seguimos en la venta harán todo por la radio antes en saludar a nuestra invitada no sólo está Páramo hoy chacolí niego Sastre Íñigo buenas tardes hola buenas tardes para hacer los dos juntos yo vengo a preguntarle cosas

Voz 4 39:29 nuestra

Voz 1610 39:31 que tengo

Voz 0313 39:35 venga Especialistas secundarios al ruedo bueno quiero hablaros

Voz 1610 39:38 de concursos de canto vale sí que caso

Voz 0313 39:41 en ente atención a todo lo que voy a decir no porque

Voz 1610 39:44 ganar un concurso de canto no te garantiza una carrera como cantante vale esto parece una obviedad pero yo creo que es importante reforzarlo con un ejemplo que vamos a poner los presentó un español que ganó un concurso de canto en Bielorrusia él es Aureliano melodía

Voz 12 39:59 bueno está bien no perdón me Emery no

Voz 1610 40:03 qué tal ha ido tú eso tú dices encantado encantado venido bien

Voz 6 40:08 gracias encantado encantado vale eso es Biel aquí

Voz 1610 40:10 el amigo abren un concurso de televisión en Bielorrusia sí señor con una copla canta una copla catastro una con María de la O María de la O que aquí es bastante conocida

Voz 6 40:19 pero allí bielorruso algo eso te quisimos bistec de canguro para nosotros cocinero activo

Voz 41 41:11 el hijo de Dios

Voz 12 41:31 bueno la gente leal hombre desde luego la gente aquí no es a ojos como platos porque ahí no ven los programas dejó claro está acostumbrado no lo que sí que sí que conservas

Voz 1610 41:44 es ese tono azulado típico pitufo

Voz 6 41:47 les no eso es que llevo la corbata demasiado bien el primarias y me han cogido

Voz 1610 41:51 ya se te ha acogido ya oye cuando te cambió Lago hacer porque tú tienes una horitas y ahora tienes está

Voz 6 41:56 a pocos les puede el concurso una discográfica bielorrusa me hizo un contrato y empecé a grabar un disco de coplas coplas y titulado Pitu fallando Marifé de Triana Pitu

Voz 29 42:06 pero si versiones pitufo de la grandiosa máxima Marifé

Voz 1610 42:10 dejando a Marifé de Triana mira vamos a escuchar una versión de Torre de arena está en este disco de fondo a Marifé de Triana

Voz 41 42:29 noches sin luz el tira todo

Voz 12 42:43 yo creo que aquí aún conserva la la

Voz 45 42:47 o original en las tres primeras canciones si cuarta que la de T de querer mientras viva no

Voz 12 42:56 así cuando pero si me pasó esto bueno

Voz 3 43:08 dentro del pueblo

Voz 12 43:14 había que rabia rabia macho

Voz 6 43:19 también controlada la propuesta de coplas ante un hilo de repente pues con voz de Sabina desastre cogieron el disco el el terreno en el sarcófago ese Chernóbil oye esto el disco

Voz 1610 43:30 bueno pues hemos ya lo ves el triunfo en la televisión no te llevo en la vida no se acabó el sueño de ser cantante a qué te dedicas

Voz 6 43:36 trampear hago lo que puedo básicamente meto publicidad subliminal cuando puedo Coca

Voz 12 43:40 hola qué esto esto

Voz 6 43:47 sí

Voz 12 43:48 estas toma tomate un euro pero no me deja dicho restar deja lo que tenemos que saludar a nuestro

Voz 0313 43:56 pero hay que presentarla como siempre con su banda sonora vital con la ayuda de Olga Nebra

Voz 46 44:04 de Colo

Voz 47 44:06 todo todo

Voz 29 44:10 tú recuerda

Voz 43 44:12 todo se color porque la cantó Manuel Lombo en su boda

Voz 4 44:15 fue un momento muy especial

Voz 43 44:18 que te ponen la piel de gallina

Voz 48 44:20 más de un palmo la hierba de la nostalgia de varias esta corona

Voz 49 44:29 que pertenece el nuevo disco de su gran amiga Vanesa Martín que la dura porque en este disco es donde más la reconoce para ella que el más personal

Voz 50 44:40 dice ella

Voz 49 44:43 sí

Voz 50 44:43 vez desnudo voy por que el día que la piel

Voz 49 44:52 lo admiraba de pequeña is sigue mirándolo aquí Alejandro Sanz es su cantante favorito esta canción de transporta a una época de su vida muy bien

Voz 22 45:03 muy bonita estampa una mona bien King canon para en quinta plaza Arkin

Voz 49 45:09 la nuestra invitada hace un año fue madre por primera vez esta canción de Los payasos de la tele su madre la canta su hijo también la cantaba ella cuando era

Voz 1 45:34 en esta tarde la alentaran todo por la radio en los estudios de Radio Caser ronda Eva González

Voz 1860 45:44 os ha gustado poder sorpresas pero es tu Leica o turbulenta

Voz 0313 45:50 ECA

Voz 1860 45:50 yo digo tu ruleta en la experta es mi madre dice tu Leica

Voz 0313 45:56 pero tiene un costo Ureta cuántas veces al día se la cantas Eva

Voz 4 46:02 bueno más mi madre no me esa es la canta más al niño que yo a mi me gustan mucho verlos en ese momento

Voz 0313 46:10 oye tú deberías al al Pitufo este a voz

Voz 1860 46:14 bueno yo es como fenómeno a La Voz Kids cuando

Voz 0313 46:17 presentes en la podéis has puesto me lo llevaría

Voz 4 46:19 en el bolso porque ya sabéis que soy una gran aficionada al acoplar presentado durante muchos años en Canal Sur y señora un concurso de copla y adoro la copla y yo tengo a ese pitufos

Voz 1860 46:34 es la que tiene arte el tío bromas aparte con el cambio de voz la pasado como Joselito no

Voz 12 46:41 sí sí

Voz 0313 46:49 o lleva alguna vez cuando hemos hablado de Master Chef que es tu tu etapa anterior hemos comenzado a que con invitados de joder que en una cocinan unos fogones a veces pueden pueden ocurrir cosas se pueden decir cosas que en otro ámbito no surge no para ti la música que es en lo que estás ahora qué significa que es en tu vida qué peso tiene

Voz 4 47:06 Music bueno la música es que es sentimiento no yo adoro la música mi me encanta la música esa cuatro canciones que conoce nombrado como favoritas podría sumarle cincuenta más porque porque la música es muy sentimental la música te hace transportar Tea otras épocas incluso al futuro no a lo Amel ojalá Alan nostalgia a todo no sí para mira música es bueno que yo la vida sin música no la concilio

Voz 0313 47:33 que tampoco oye Vives muy pendiente de las bueno ya sé que eso es es inevitable muy pendiente de las audiencias la voz va bastante bien la tercera hará fue tuvo más de dos millones de espectadores que son catorce y pico

Voz 4 47:44 sí los tiempos que corren

Voz 0313 47:46 quizá muy buena pero no sé si es a veces lo que una vez que estuvo hasta aquí lo comentamos ya sea a veces nos nos impide disfrutar del todo de de los programas y

Voz 4 47:54 ha dicho pero en fin no demasiado eh no no demasiado lo que pasa que inevitablemente y te mentiría si te digo lo contrario cada jueves cuando me levanto por la mañana lo primero que hago el móvil si es antes de las ocho y media de la mañana que es cuando suelen salir las audiencias estoy todo el tiempo hay que ahora es venga ya van a salir y hombre si no uno uno pero no me condiciona a la hora de trabajar que yo creo que eso sí que es muy importante yo cuando estoy haciendo el programa no pienso va a ganarnos tal tal cadena

Voz 29 48:28 o el competidor va a ser yo no sé quién

Voz 4 48:31 pena que no no yo no yo no pienso en nada de eso yo intento disfrutarlo mientras lo grabo para para que la gente lo pueda disfrutar porque siempre he pensado y siempre pensaré que si tú cuando estás haciendo tu trabajo lo disfrutas eso al final en un medio como el nuestro no ya sea la radio en la televisión en algo de cómo lo nuestro que es comunicar no yo creo que eso al final traspasa las ondas en el caso de la radio o la pantalla en el caso de la televisión

Voz 0313 48:57 oye vaya vaya sorpresas vaya a apariciones en este tipo de programas siempre que que los ves te llevas alguna te sorprende alguien te descoloca yo mira podía haber muchos pero buscaban Fran Mercader te acuerdas

Voz 1860 49:08 sí muy venga a Barcelona miráis

Voz 0313 49:11 este no es el pitufo esto es lo contrario del Pitufo

Voz 36 49:35 eh

Voz 4 49:46 ha cantado francamente bien el hombre es una maravilla Fran mira sabéis una cosa muy curiosa y además yo en el momento claro me chocó tanto verlo ahí y no lo reconocí pero yo estuve trabajando un año en Barcelona con buena Buenafuente

Voz 0313 50:02 sí es verdad además estado ante generación ratito sí sí

Voz 4 50:05 si os he escuchado ese estado escuchando el jefe le llamo yo Hani genial aprendí muchísimas juzgado y y la verdad es que durante todo ese año Él era el bueno y maestro no de de la de la banda que tenían allí

Voz 0313 50:20 no sabía ya estuvimos un año juntos

Voz 4 50:23 dos y me lo tuvo que recordar él porque claro yo digo no no no puede ser que hace sea no me no me no lo veía allí de repente digo pero por favor que quieres sea fue genial ese reencuentro y ha habido otro reencuentro muy bonito por ejemplo con la Tate la que que es una mujer de Sevilla de toda la vida que que es bueno conocida en Sevilla no es popular en Sevilla verla allí de repente también y bueno luego descubrir quién era de repente la la que cantaba vuelve a casa vuelve es que para mí está siendo una edición muy bonita

Voz 0313 51:01 Matos muy especial y además yo creo que es la aprendes cosas en España no lo veis si formatos de de fogones de música hay de todo pues con la gente digamos de las que la gente adulta con los chavales con uno que da mucho juego pero con la gente magra en Haditha esto no sabía intentado la verdad

Voz 4 51:17 esto está muy bien es genial porque yo creo que mira a ellos no no van buscando una carrera de éxito en la música durante los próximos cincuenta años es algo evidente no entonces

Voz 9 51:31 es esto les hace disfrutar mucho más ellos van sin con

Voz 4 51:34 lejos yo creo que también cuando llega una cierta date da igual todo Sáez si no no tiene complejos de nada ni ni tienes que quedar bien con nadie porque ya lo que te tienes que demostrar es solamente a ti mismo no o a ti misma idea ellos son capaces de de hacernos disfrutar muchísimo

Voz 0313 51:53 porque yo les gusta les Velits frutos les voy a disfrutar a ellos que y eso se nota mucho

Voz 4 51:57 claro es que ellos nos hacen disfrutar a nosotros porque ellos disfrutan y ellos ya están cumpliendo su sueño que simplemente es nada más y nada menos no subiese al escenario de la voz y eso para ello es genial para nosotros también la verdad yo no puedo no puedo decir cuáles mi mi mi edición favorita pero ya te digo que es esta o llueva

Voz 0313 52:24 no te has desvinculado de la moda del mundo de la moda volvería a desfilar tienes previsto hacerlo para para alguien os oiga

Voz 1860 52:30 bueno más años ya que que que que que el hilo negro

Voz 4 52:38 no bueno yo evidentemente vengo de la música hay de la de la música digo de la moda lo que mamá siempre y de una manera u otra sigo vinculada no con con marcas con las que sigo colaborando y sigo siendo imagen pero subir a la pasarela bueno no se tendría que será algo sí como especial que no para hacerme Turner no estoy yo eh aparte que no tengo tiempo

Voz 0313 53:02 a ver que aquí preguntamos todos hay unos cuantos por aquí con ganas de de plantear cosas Xabi tú primero venga

Voz 11 53:07 yo quiero a saberse cantas en la ducha es es así cuál es tu reparto

Voz 0313 53:10 haría ostras

Voz 4 53:12 yo canto en la ducha menos mal que no no has acotado la pregunta ya ya está dicho canta es bien en la ducha

Voz 12 53:21 girarían no y otra

Voz 4 53:23 se girarían para salir corriendo seguramente sí sí a mí me encanta cantar yo tengo muy poca vergüenza yo canto realmente mal pero pero mucho

Voz 0313 53:33 ha preguntado a Chávez

Voz 4 53:35 el repertorio bueno luego voy más cosas no hay copla hay pop español que que la música que a mi más me gusta Miliki hay Miliki también en El Padrino eh pues tanto pío pero ahora mismo hay mucho de eso

Voz 0313 53:51 como disfrutas más cocinando o

Voz 4 53:53 cantando y bueno yo creo que para para cada cosa hay un momento no pero no sabría qué decirte es que no tengo mucho tiempo para cocinar y creo que que la cocina sí que necesita más tiempo así al final

Voz 1860 54:10 canto en la ducha todos los días y no no es algo que pueda pedir porque Globo de Roberto