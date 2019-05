La Ventana (27/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:08 esto lo hemos contado hace una hora el Rey emérito renuncia a toda actividad institucional va a retirar de la vida pública desde el próximo dos de junio desde el domingo y así se lo ha comunicado en una carta a su hijo donde hemos podido saber entre otras cosas que empezó a madurar esta decisión María Manjavacas a partir de la ocupe los ochenta años no

Voz 1444 00:25 buenas tardes en una carta a la que se dirige al Rey para decirle que ha llegado el momento de pasar una nueva página subida de completar su retirada de la vida pública una idea que tenía en mente desde hace un año que reafirmó con motivo de la conmemoración de los cuarenta años de la Constitución un acto dice la carta lleno de emoción que le hizo recordar con admiración el recuerdo de todos los que hicieron posible la Transición con en una firme meditada convicción continúa la misiva te expreso mi voluntad de dar este paso una decisión que tomo desde el cariño y el orgullo de padre que ciento dice textualmente la carta que finaliza colaborase un gran abrazo de tu padre una decisión que va a ser efectiva desde este domingo como tú decías dos de junio justo cuando se cumplen cinco años de la abdicación

Voz 1715 01:06 muy bien quemas contamos cede Blanco que ha terminado hoy al Ejecutivo del PSOE esta tarde ha analizado los resultados de ayer en las elecciones locales y autonómicas ha comparecido el secretario de Organización del Partido Socialista con entre otras cosas más mensajes dirigidos a ciudadanos y pendiente de esa rueda de prensa Inma Carretero buena

Voz 0806 01:22 tardes sí buenas tardes el PSOE no da por perdido ningún territorio lo va a pelear todo incluido Madrid así que José Luis Ábalos ha elevado la presión sobre ciudadanos

Voz 0527 01:31 que no insufló aire a Vox en las instituciones es decir que no se convierta en la llave que dé acceso a la ultraderecha en los gobiernos locales o autonómicos españoles y españolas han pinchado en las urnas la burbuja de la extrema derecha en España no sería comprensible pues que un partido que se define liberal les procurará

Voz 0806 01:54 el secretario de Organización ha dado cuenta además de la reunión de Pedro Sánchez con Susana Díaz esta mañana se ha celebrado ha dicho para relanzar el proyecto en Andalucía ha negado además que haya un calendario de relevo de la dirigente andaluza continúa la rueda de prensa escuchamos en directo a José Luis Ábalos

Voz 2 02:11 bueno al final es para todos los pactos municipales y autonómicos y de hecho por eso en la composición está al responsable de Política Federal y Marcelo

Voz 1715 02:18 mensajes de Ernest Maragall Ada Colau el primero quiere gobernar en solitario con apoyos puntuales de Colau de Junts per Catalunya la alcaldesa en funciones insiste en un gobierno de izquierdas descarta cualquier entendimiento con Yus percató Manuel vais vamos a Barcelona Monica Peinado

Voz 1600 02:32 tardes buenas tardes Ada Colau asegura que el mandato que se desprende de las urnas no es gobernar en solitario como pretende Ernest Maragall sino que haya un entendimiento entre las tres fuerzas de izquierda que han sido las más votadas en Barcelona Esquerra Republicana con diez concejales Barcelona en Comú con otros diez el PSC

Voz 0268 02:50 eso sí a partir de ahí vamos a centrar nuestras conversaciones antes de hablar de alcaldes o alcaldesas antes

Voz 0193 02:56 las de alcaldes alcaldesas hay que hablar entre formaciones políticas

Voz 0268 02:58 Camps que tenemos un mandato de la ciudadanía y que tenemos que buscar que haya un gobierno lo más amplio estable progresista con Law descarta

Voz 1600 03:07 a cualquier entendimiento con la formación de Manuel Valls Ciudadanos con Junts per Catalunya

Voz 1715 03:11 definitivamente al Parlamento austríaco ha tumbado al Gobierno del país la ultraderecha se ha sumado a la moción de censura para echar del Gobierno al partido del que había sido sucia hasta hace unas semanas hoy nadie los votos de la formación de ultraderecha FP hoy los liberales han sido decisivos para sacar la moción de censura que ha presentado el partido socialista austriaco apunta este es el momento en el que la presidenta de la Cámara Baja anunciaba la decisión de los diputados poco después Sebastian Kers abandonaba la sala seguido por todos sus compañeros populares ahora el jefe de Estado debe elegir entre confiar unos días en el actual Ejecutivo o bien inicial la formación de un nuevo Gobierno aunque este último escenario es muy poco probable ya que para ello debe elegir primero nuevo canciller el escándalo de Ibiza Gate que salpica al principal líder de la extrema derecha acabado por precipitar la caída del Gobierno austriaco el más breve desde mil novecientos cuarenta y cinco deportes Jesús Gallego Rafa Nadal ha debutado con Víctor

Voz 0919 04:07 ya en Roland Garros ha superado en la primera ronda en tres set al alemán Huffman Ésta es su valoración

Voz 1774 04:12 que juegan miles de veces aquí pues siempre es diferente y bueno yo creo que echó el partido correcto de jugado sólidos sin sin complicar me iguana yo creo que que tiene que hacer el primer día no quiere encontrar una buena sensación y habrá pues tengo otro día mañana para entrenar al siguiente partido

Voz 0919 04:31 en segunda ronda va a jugar con el alemán Jan y de en también ha superado la primera ronda en el día de hoy Roberto Carballeda Pablo Carreño y Carla su

Voz 0867 04:47 en ese

Voz 9 06:48 la Ventana con Carles Francino

Voz 1715 07:01 a veces es bueno a veces no a menudo a partir de una historia concreta Se pueden dibujar retratos generales muy interesantes hoy por ejemplo cerca de un centenar de repartidores de globo se han concentrado ante la sede de la empresa en Barcelona en protesta hayan recuerdo por el atropello mortal que sufrió un compañeros suyos de este fin de semana bueno este caso este caso concreto lo que hace es poner de manifiesto las condiciones laborales de algunas de las nuevas formas de trabajo que han crecido al calor de las de las plataformas digitales con horarios cambiantes con los medios que pone el propio trabajadores sea su coche su moto su bici su furgoneta el número de accidentes de trabajo va siempre en paralelo a la actividad económica cuando hay mucha actividad suben porque hay más trabajo en tiempos de crisis bajan porque hay menos empleados pero lo que se constata en España en estos últimos años tan especial de ser tan complicados es que los accidentes han aumentado a un ritmo bastante o mucho más rápido que la actividad económica Rafa Bernardo buenas tardes

Voz 1762 07:55 buenas tardes y eso no es normal no es frecuente pues lo que está indicando es que las condiciones laborales son más precarias que que el aumento de la actividad no que es esta precarizar el empleo ejemplo dos mil dieciocho e hubo seiscientos cincuenta y dos accidentes laborales mortales y eso es una subida del cinco coma cinco por ciento respecto al año anterior y hoy también es el número más alto de la seria desde dos mil once osea de dos mil once eso les va a creciente la serie sufrió una bajada en dos mil trece llegó al punto más bajo cuatrocientos cincuenta y ocho accidentes mortales ya es más de uno al día desde entonces la senda ha sido ascendente sin parar entre las distintas de dos muertes el año pasado quinientas ocho ocurrieron durante la jornada de trabajo ciento cuarenta y seis fueron in itínere los desplazamientos de el caso de el conductor de de globos sería y no los no no tiene porqué si estaba iniciando o terminando la jornada sí pero ellos almacén nada en el transporte claro no necesariamente no eso tiene que determinaron la investigación a partir de este año de dos mil diecinueve en esa estadística de accidentes Se está registro también a los autónomos que es algo que nos podrá dar una fotografía más precisa de lo que pasa colectivos como estos de los de los repartidores de los raíles que muchas veces son son autónomos los datos disponibles de enero a marzo en este caso señalan que ese colectivo de autónomos sufrió seis mil setecientos ochenta y dos accidentes con baja en la jornada graves ciento noventa y seis mortales quince es decir muere más de un autónomo a la semana por accidente laboral y los accidentes en Itínere de este colectivo en el primer trimestre fueron cuatrocientos cincuenta y siete Josefina Gómez

Voz 0313 09:19 buenas tardes hola hola Francino Josefina está de baja desde hace algún tiempo ya porque tuvo un accidente en moto un accidente grave mientras desempeñaba su trabajo para la empresa reparto de líbero en este caso verdad creo que estás muy afectada por lo que ocurrió el fin de semana con el compañero de globo verdad

Voz 10 09:39 si Francine los todas estoy muy afectada sabes porque definitivamente esto ya que en algún momento iba a pasar porque lo vemos diariamente los compañeros de las bicis y las motos accidente va a diario lo que pasa es que no hay consecuencias si te levantas eh coges tu bis qui coges tu moto y sigue siga adelante sabes

Voz 0313 10:03 qué te ocurre a ti Josefina exactamente

Voz 10 10:06 yo estaba en un reparto el once de septiembre del dos mil diecisiete estaba en un reparto con mi moto ir pues se presentó una situación con unos unos perros nos perritos que se le escaparon a la dueña tuvo que frenar así pues la moto me ha caído sobre la pierna ahí estoy muy mal con la pierna tengo tengo veinte meses veinte meses de baja médica justo

Voz 0313 10:33 como era cómo era tu día a día Josefina trabajando

Voz 10 10:37 en mi día a día era pues siempre prever mucha responsabilidad trabajo estaba pendiente de de hacer mis pedidos correctamente eh porque bueno hay algo interesante en que que que no se poco lo escucho pero que hay una hay unas unas métricas que te Tena sube no te Mahan el la opción de tener más o menos pedidos sabes eso de una u otra manera te te impulsa a hacer las cosas bueno además de bien hacerlas en los tiempos que ellos te piden estas empresas te piden un tiempo de entrega izaba ABC lo los restaurantes hay muchas cosas que implica una entrega efectiva estas los restaurantes está la calle esta lo coche esta a la gente que anden la calle sabes adoptó muchas muchas muchas muchas cosas que influyen para que puedan hacer el trabajo de bueno

Voz 0313 11:38 Dios Josefina una curiosidad tú antes de de de trabajar para para del Libero recibe este algún tipo de de de de curso de formación para igual aprenderte a mover con con más seguridad por Madrid por la periferia o no o te soltaron ahí tal cual

Voz 10 11:53 con sólo tuvo la inducción de cómo cómo utilizar la aplicación solamente que han sido en una inducción unos decían que era lo que que cómo íbamos a manejar la aplicación que va cómo íbamos a recibir los pedidos estas

Voz 0193 12:09 no sé sí en el día orales ninguno

Voz 1826 12:14 a ti te importa decir la edad que tiene es ya sé que a lo mejor en otro caso podría ser algo irrelevante pero claro como tenemos siempre la imagen de que el repartidor de ese tipo de servicios es un chaval o chica joven que empiezan eso que no tiene ningún ningún otro recurso a lo mejor es un dato importante que nos diga que tienes

Voz 10 12:30 Francino yo represento a aquellos que no conseguimos después de los cuarenta cuarenta y cinco cuenta yo tengo cincuenta ahora con el accidente tenía cincuenta y dos ahora tengo cincuenta y cuatro

Voz 0313 12:43 oye te puedo preguntar así como de promedio cuántas horas trabajadas al día que salario te sacabas

Voz 10 12:50 pues mira eh normalmente nosotros tratábamos de obtener porque esto era como bueno era era una cosa pues si el que te digo no decían el día de vamos vamos vamos a los horarios estos le había los horarios y empezaba estuvo a pinchar todo lo que podía que es el tema de la flexibilidad mira os a tu pinchaba todo lo que podía y a la final el días la semana siguiente te enviaban entonces cómo había quedan itinerario tu horario pues entonces claro esto era una lo bueno no sé cómo decirte una lotería podría ser que tener una cantidad esta semana unas veinte horas o días tener la siguiente unas cuarenta dependiendo porque lo fin des era donde más te exigían horas

Voz 0313 13:40 claro claro

Voz 10 13:43 la Avan hasta mira en doce días hora lo fines de semana corrido sabes

Voz 0313 13:50 bueno pues oye y gracias por contarnos su historia en La Ventana que tenga suerte en el en el juicio que tienes este viernes si ya seguimos en contacto que te vaya muy bien eh

Voz 10 14:00 es sí gracias a la oportunidad si es que esto muy importante que la gente que está estamos desprotegidos como personas desprotegidas en cuanto Riegos Laborales agilidad de nosotros los Rice durante los accidentes pero

Voz 0313 14:16 muy bien Ana García de la Torre buenas tardes hola buenas el secretario de Salud Laboral de UGT y bueno ahí están los datos generales que ha comentado ahora ampliaremos por sectores perdió quería preguntar primero por este colectivo de los conductores de los de los Ryder caso de Josefina por cierto que comentaba que el viernes tiene un juicio bueno ella más del setenta por ciento de su tiempo lo dedicaba la empresa lo que quiere es que les reconoce ganadora ese es no sé si va a ganar o perder pero es lo que quiere demostrar ella

Voz 1973 14:45 sí bueno no me cabe duda que seguramente lo acabará demostrando porque es lo que desde UGT venimos reivindicando denunciando que bajo esta es un falso autónomo como lo queramos llamar lo que realmente hay es una relación laboral

Voz 0193 15:00 que saquen tiene la capacidad de organizar el trabajo de

Voz 1973 15:02 a los pedidos de dejarte acceder a la plataforma etcétera es la propia empresa con lo cual es bueno pues entendemos que sí que hay una relación laboral y nosotros de hecho hemos denunciado la inspección de trabajo lo hemos llevado a juicio también Irene tenemos tendencias recientemente tenemos varias sentencias aquí en Madrid donde se dice que debería ser de aplicación un convenio determinado es una relación laboral no es no es una autónomos Ny ni mucho menos

Voz 0313 15:32 hay forma de saber ya que estamos con el tema accidentes de forma de saber a partir de los datos oficiales cómo de grave es el problema de esta colectivo de los Writers porque no les decía Josefina accidentes a diario pero

Voz 1973 15:42 débiles como son

Voz 0313 15:45 es el gran drama que tenemos

Voz 1973 15:48 es que las estadísticas realmente es complicado recoger hasta decir exactamente que son del grupo de raíz de los que han tenido dos accidentes completaba lo que si vemos que hay un aumento de los accidentes de tráfico en el sector servicios en general ha habido un aumento bastante importante en estos años ha en todo lo que tiene que ver con accidentes de tráfico no solamente en jornada sino también in itínere que sumar Amos las las los fallecidos por esta causa sería la primera causa de muerte en nuestro país pues de trabajo hasta el año dos mil diez y dos a los datos que tenemos que es el avance del dos mil dieciocho no vienen recogidos los autónomos pero sí que veamos que tiene que ver con eso aumento de las de las labores de los trabajos de servicio a domicilio de mensajería paquetería donde hay condiciones de trabajo muy muy precarias donde hay plazos ajustados donde hay exceso de carga malas condiciones para ellos ponen los vehículos ver que la empresa unas okupas durante nada simplemente de de de presionarles que tienen que hacer y qué servicios enólogas hacen muchos de ellos tienen accidentes pero es que tienen que seguir trabajando al día siguiente

Voz 10 16:49 qué finales excluyan de la plataforma

Voz 1973 16:52 realmente estamos hablando de casi esclavitud

Voz 0313 16:54 yo estoy de verdad

Voz 1973 16:57 me perdonas como como flexibilidad y al final lo que hace es tenerlos conectados permanentemente y no cumplen las excluye les les digamos que les apagan no no les dejaban

Voz 0313 17:08 yo soy iba a preguntar y esto esto Ana como bueno como se puede revertir cómo se puede combatir dos sexy con Inspección de Trabajo

Voz 0193 17:16 sí a juego con demanda

Voz 1973 17:18 esto que el nuevo Gobierno que desde los grupos políticos que se regula la relación laboral que tienen estos trabajadores porque son un colectivo importante que son muy vulnerables que estamos viendo cómo tienen accidentes muy graves sean nosotros tenemos una plataforma que se llama tu respuesta sindical punto es donde la pusimos en marcha en el dos mil diecisiete no solamente hacemos una labor en la calle sino también a través de esta plataforma porque él es más fácil a a estos trabajadores trabajadoras y hemos recibido más de mil setecientas consultas tenemos denuncias y reivindicaciones y les asesoraba mástiles digamos eh porque es que esto hay que visibilizar los un drama irse están accidentado día sí día también no se les aplica la prevención de riesgos laborales la empresa que en nuestra opinión es el que tiene que garantizar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores de las trabajadoras en no lo hacen con tú mismo lo has dicho no se les da la la preguntabas a Josefina no te dan formación en las formas yo ni les hacen vigilancia Naza luz ni les da absolutamente nada se pierde ya no se preocupan de absolutamente nada

Voz 1444 18:24 que que que sectores de actividad registran más accidentes que estamos que he podido

Voz 1762 18:28 lo que miramos por índices de incidencia no que que te dicen en el número accidentes por cien mil trabajadores las actividades con más siniestralidad serían las industrias extractivas minería luego van y suministro de agua es decir una actividad industrial construcción después estaría el sector primario todo lo que sea agricultura ganadería etc y la industria manufacturera el sector de transporte va inmediatamente detrás que de alguna forma estarían aquí comprendidos todas estas personas aunque como decía Ana de la Torre no están los autónomos registrada no todas estas actividades que he dicho están por encima de la media de accidentes laborales en España

Voz 0313 18:59 Ana llega la última ya en este año en el año que estamos sigue se mantiene la tendencia tenéis datos

Voz 1973 19:05 sí en en este año también es un avance de enero a marzo y también han aumentado los accidentes de tráfico en jornada laboral y también in itínere osea hay un doce por ciento más pero el hecho es que que tienen que pertenecer al pertenece eran

Voz 0193 19:20 ahora hostelería convenio a logística

Voz 1973 19:23 es África unas condiciones hay que acabar con esa precariedad final nosotros lo que venimos a denunciar y claro de la precariedad laboral Mata y estamos viendo desgraciadamente y aprovechó para mandar un pues nuestras condolencias desde la Unión General de Trabajadores a la familia amigos y por supuesto a este colectivo que lo está pasando realmente mal

Voz 0313 19:44 Ana García de la Torre secretario de Salud Laboral del sindicato UGT muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana

Voz 1973 19:49 muchas gracias a vosotros un saludo a ver ver

Voz 1600 20:02 Eva en ventanita durante el estilo pasillo para que estire las piernas

Voz 11 20:06 el sienta cuando tardan el doble en en Services teme este damos un dos por Olga neumáticos Dunlop y además para que tú y tu vehículo hasta seis el doble de seguros disfruta también de un dos por uno en pastillas y discos de freno

Voz 0867 21:03 la improvisada fiesta del Partido Popular arrancó noche en la calle Génova y acabó cantando por Rocío Jurado en el Toni dos el piano bar más conocido de Madrid

Voz 17 21:13 el Partido Popular ya ha iniciado la remontada

Voz 4 21:16 los españoles han decidido votar al original

Voz 18 21:37 hola

Voz 3 21:43 la

Voz 0867 21:58 fundó cantaba Soraya Sáenz de Santamaría artista era la diputada Ana Camins acompañada los coros porel equipo que ha trabajado las elecciones del veintiséis de mayo en el Partido Popular elecciones en las que el PP recupera Madrid capital y mantiene la comunidad aunque en el camino se ha dejado más de trescientos cincuenta mil votos sólo veintisiete de mayo el día después jornada de digestión pesada la izquierda cola elevadísima factura de la fragmentación Pablo Iglesias repartiendo culpas

Voz 1663 22:27 nosotros fuimos enormemente responsables al no presentar a nuestra formación política en el Ayuntamiento a P A pesar de que fuimos excluidos como partidos de una candidatura por desgracia ni sumando los votos de ambas candidaturas hubiéramos podido frenar a la derecha

Voz 0867 22:42 el PSOE en un intento a la desesperada por lograr un respaldo de Ciudadanos que en cualquier caso no sería suficiente para conseguir el Gobierno

Voz 0175 22:49 siempre dice que no es lo a nadie que buscaríamos fuerzas para construir una mayoría y que lo haríamos buscando fuerzas que quieran realmente reformar transformar modernizar y hacer progresar la comunidad

Voz 0867 23:04 y Ciudadanos velando armas para una negociación de el no al PSOE y las líneas rojas para cualquier negociación alguna de puertas abiertas Inés Arrimadas

Voz 20 23:13 un comité nacional de negociación de gobiernos no se hablaba de ninguna situación concreta de ninguna comunidad autónoma ningún ayuntamiento ni se ha dado ninguna instrucción eh que pueda afectar a ese comité lo que sí que es acordados que ese comité empiece a trabajar cuanto antes se reúne mañana

Voz 0867 23:29 esta tarde reunión de la ejecutiva nacional del PSOE tras una jornada en la que los socialistas lograron la victoria en Europa la victoria en buena parte de los municipios del sur de la región pero en una jornada en la que se quedaron a las puertas otra vez ya van veinticuatro años de recuperar el Gobierno comunidad de Madrid el siete veintitrés minutos de la tarde salvo sorpresa Isabel Díaz Ayuso tendrá que llegar a acuerdos en la Comunidad con Ciudadanos y con Vox con una duda si esta última formación entra o no como es su voluntad dentro del futuro Ejecutivo de la Comunidad de Madrid Javier Bañuelos qué tal muy buenas

Voz 0861 24:03 qué tal buenas tardes Bosch quiere el PP se resigna aunque fuentes populares en dicen que ahora mismo es prematuro pensar en el reparto de consejerías y menos aún de algunas tan importantes como la educación o la de Sánchez que mueven casi trece mil millones entre las dos la clave podría estar con alguna de las nuevas consejerías que Ayuso anunció en campaña por ejemplo la Consejería de Familia buena Consejería de un alto contenido ideológico acordemos Vox ya intentó gobernar sin éxito en Andalucía Isabel Díaz Ayuso se ve presidenta pero aún pueden pasar muchas cosas Gabilondo lo decías ha enviado una carta a todos los grupos sin excepción es en la que les convoca a una ronda de contactos para ver las opciones reales que tiene de gobernar lo cierto es que ahora mismo aunque quisiese ni siquiera llegaría la mayoría absoluta con el apoyo de Ciudadanos le haría falta un socio más por ejemplo Más Madrid

Voz 0867 24:51 Sitti veinticinco Rocío Monasterio candidato de Vox a la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 0193 24:55 buenas tardes muchas gracias por la invitación hoy a las urnas

Voz 0867 24:58 usted quiere estar en ese futuro Gobierno de la Comunidad de Madrid no le basta un acuerdo de legislatura un respaldo de investidura para Isabel Díaz Ayuso

Voz 0193 25:07 bueno yo creo que es prematuro para hablar de gobierno lo principal es sentarnos a mesa y hacer valer nuestros escaños y ver las posibilidades que hay no qué pesar por por por sentarnos en una mesa como decimos en en Andalucía que no haya cordones sanitarios y se retiren toda esta política de bueno pues de stick más insultos hacia nosotros que es lo que ha que ha caracterizado esta campaña no hacia Vox ir a ver qué pasa os ese primer primer hito pues efectivamente comunicaremos a los demás partidos cuáles son nuestra nuestra forma de hacer valer los doce escaños que tener

Voz 0867 25:45 pues los que solventar su voluntad es entrar en el Gobierno

Voz 0193 25:49 la voluntad y la voluntad de Vox es servir lo mejor posible a los madrileños y a lo mejor quizás pues la da las personas que forman la candidatura de Vox en la Comunidad de Madrid pues son muy útiles del Gobierno pero eso hay que verlo con los partidos no podemos adelantar por medios de cómo

Voz 10 26:06 dilación porque sería pues una forma

Voz 0193 26:09 incorrecta de de proceder nosotros estamos en esta semana en bueno pues iniciando contactos para para poder sentar las bases de lo que va a ser una negociación muy importante que es la de la Comunidad de Madrid

Voz 0867 26:22 sí quiero que escuche lo que ha dicho esta mañana aquí la radio Isabel Díaz Ayuso

Voz 21 26:25 vamos a ver las negociaciones tengo que hablar primero con mi socio preferente que es Ciudadanos a ver que quieren ellos y hasta que yo no hable con Ciudadanos IU después hablé con Vox no puedo saber que tengo delante y a qué

Voz 0867 26:39 enfrenta que todo el mundo con mucha cautela ustedes han recibido ya alguna llamada se ha producido algún tipo de contacto aunque sea oficioso tienen ya en la agenda alguna fecha para verse y hablar

Voz 0193 26:49 bueno ya hay contactos informales como es lógico porque no hay mucho tiempo hasta el once de junio pues hay que hay que conseguir llegar a un acuerdo y ahora entre esta semana y la siguiente pues pues centrando los temas pero lo que tenemos claro es que nosotros somos determinantes en este en este Gobierno para la promoción de este Gobierno quedó CSKA años en Madrid pues tienen que que tienen que hacer valer se tienen que que respetar nosotros hemos ido muy generosos en Andalucía fue la primera vez que tuvimos opción de entrar a pues a un acuerdo pero esa generosidad que tuvimos al comienzo pues yo creo que ahora también tiene que ser valorada

Voz 10 27:32 sí

Voz 0193 27:32 considerada no en este caso pues yo creo que vamos a ser vamos claramente vamos a ser más más exigente y además yo creo que es bueno es bueno

Voz 0867 27:42 una curiosidad y sabemos que el PSOE ha remitido a todos los grupos políticos una carta invitándoles a una negociación les ha llegado a ustedes la carta de Ángel Gabilondo

Voz 0193 27:51 pues mi es difícil que me ha llegado pues que la realidad vamos hoy aterrizando de una campaña pero se quema intentado me está intentando contactar probablemente sea cual sea para eso

Voz 0867 28:05 Ciudadanos ha dicho hoy que tras las líneas rojas que estableció ahora abre una comisión negociadora con todos ustedes desde Vox temen que Ciudadanos y aquí no hablo sólo de Madrid de termine pactando con el PSOE a pesar de todo lo que ha mantenido durante los últimos meses

Voz 0193 28:22 en Ciudadanos nunca sé muy bien si mira la izquierda mira a la derecha yo creo que esto nos pasa a todos ahora me parece bien Latitude no tener cordones sanitarios que me parece una actitud antidemocrática y lo dije cuando pasó en Andalucía lo dije cuando el señor al sí lo vuelvo a decir ahora con el señor Valls que está insistiendo en las provisional a sus socios de partido para que no pacte con Vox yo creo que sentarse en una mesa a exponer cada uno sus puntos de negociación es una es una actitud fundamental y básica de nuestra democracia sobre tuve respeto a El conjunto de los votantes

Voz 0867 29:02 pero su carrera con el PSOE lo consideraría una traición

Voz 0193 29:06 bueno yo creo que sería una traición a sus votantes

Voz 0867 29:09 no

Voz 0193 29:10 yo sí creo que viajaría dejaría perplejos votantes porque han insistido durante toda la campaña que ellos bueno con el Partido Socialista no querían nada que el socialismo bueno es acaban hasta hasta hasta fotos de de Lenin y a pasar de de hablar de Lemmy nivel social es a negociar con el socialismo a mí me parece bueno me parece una estafa a sus votantes pero esto es una opinión opinión pero Ronaldo a lo mejor ellos tienen en esto otra otra visión yo nosotros somos en ese sentido muy claros las vías que defendemos y yo creo que nuestros votantes no pueden no pueden decir que no seamos transparentes claros y que no enseñemos todas las cartas en nuestro programa no sé si Ciudadanos pues tiene otra manera de de funcionar pero pero yo creo que muchos votantes no lo entenderían la verdad yo espero que que Ciudadanos y bueno pues se esté por la labor de sentarse a una mesa y favorecer pues un gobierno que defienda la libertad a la bajada de impuestos Libertad en la Educación a hacer prosperar a Madrid que yo creo que tiene un potencial brutal que todavía no ha sido explotado y que puede llegar lejísimos no para eso estamos nosotros para colaborar a hacer ese trabajo

Voz 0867 30:28 voy finalizando le gustaría gestionar la futura Consejería de Familia

Voz 0193 30:34 consejeros no me no me he planteado la setenta con Villa pero a mí me gustaría estar en aquel lugar que puedo defender las líneas de nuestro programa con claridad quién creo que podemos hacer un buen trabajo y creo que tenemos un equipo fabuloso de gente que sabe de gestión que gente saber educación te que sabe de familia muchos vienen las del ámbito privado otras de posiciones públicas hemos hecho un esfuerzo en hacer una lista muy seria solvente yo estoy orgullosísimo de todos ellos y creemos que lo más importante que podemos aportar ya aquí se gestionan veinte mil millones y es muy importante que se gestionen con con seriedad con eficacia ir sacando cada euro público el mayor rendimiento en beneficio de los madrileños y ese tiene que ser el objetivo

Voz 0867 31:21 en ese encaje ideológico van a pedirle al Partido Popular por ejemplo que que derogue alguna ley especifica pienso por ejemplo la ley LGTBI o cualquier otra iniciativa que en contra de los ideales políticos de Vox

Voz 0193 31:32 bueno eso lo pondremos en una pondremos en una mesa cual los puntos fundamentales cuando los hayamos puesto una mesa trasmitido a todos los a los partidos y luego los comunicaremos a los medios por deferencia a agua valor normas básicas de negociación pues Rocío Monasterio gracias

Voz 0867 31:52 estar con nosotros esta tarde en La Ventana de Madrid un saludo

Voz 14 31:55 muchas gracias muchas gracias Javier

Voz 0867 31:59 siete de la tarde treinta y dos minutos en el Ayuntamiento Manuela Carmena prepara su salida y más Madrid intenta organizarse para afrontar una nueva etapa está en la oposición con la necesidad además de buscar un portavoz para la próxima legislatura Almeida perfila un acuerdo con Ciudadanos

Voz 1444 32:15 Carolina Gómez José Luis Martínez Almeida está dispuesto a negociar con Vox

Voz 0193 32:19 yo creo que lo razonable es que los

Voz 0840 32:22 no está en la oposición los que conocemos a fondo el Ayuntamiento podamos gestiona el ayuntamiento si le digo la verdad no

Voz 0193 32:28 voy a cerrar la puerta ninguna posibilidad pero

Voz 0393 32:30 logras era alcalde no tiene dudas sobre cuál será su primera medida

Voz 0193 32:33 nosotros lo hicimos desde el peor dato que el modelo

Voz 0840 32:36 la central para nosotros sino modelo fracasado cuanto a quién

Voz 0393 32:38 lo suprimirá pero no aclara si eso supondrá volver a la casilla de salida Vox quiere entrar en las negociaciones y Villacís prefiere mantener a la ultraderecha al margen ha ido hoy ha venido la candidata de Ciudadanos con el veto al Partido Socialista

Voz 10 32:50 si alguien se tiene que hagan dividido por las palabras de Pedro Sánchez es precisamente como que están sumando como estuve en Andalucía y que que hay todo tipo de gobierno que ellos puedan ir

Voz 0393 33:03 como parque que no ha aclarado aún qué hará con su futuro político y más Madrid tiene que buscar ahora un sustituto de Manuela Carmena empezando por la portavocía en el Ayuntamiento

Voz 0867 33:16 en redes sociales ha convocado justo enfrente al Palacio de Cibeles una concentración para despedir a Manuela Carmena una concentración de simpatizantes que quieren agradecerle el trabajo de estos años al frente de la Alcaldía hay en Cibeles está Elena Jiménez Elena qué tal muy buenas tardes

Voz 1444 33:30 hola qué tal muy buenas tardes la cita ha ido moviéndose de móvil a móvil de aquí hay unas doscientas personas fundamentalmente jóvenes que quieren despedir homenajear a Manuela Carmena y que quieren hacer un repaso de lo que más les ha gustado de estos cuatro años de legislatura

Voz 22 33:44 todas las propuestas en beneficio a nosotros porque ya es acendrado puse los madrileños nos ha hecho carriles bici

Voz 23 33:52 al acceso a la cultura para los jóvenes en Colonia

Voz 4 33:54 negación mejor estaremos

Voz 23 33:57 la libertad para ir al teatro al cine

Voz 22 34:00 atriles eh manifestación y sentada ahí despedida tristemente porque no ha salido lo siento

Voz 4 34:06 banderas arco iris frente a la ultraderecha

Voz 1444 34:09 esa camisetas de la educación pública contra las privatizaciones observa negaciones no hay pancartas ni carteles sólo conversaciones a la sombra de los árboles que hay aquí delante del Ayuntamiento de repente alguien si arranca aplaudir y esos aplausos se convierten

Voz 24 34:22 en grupales gritos de Sí Se Puede alcaldesa gracias Manuela o Madrid será la tumba del fascismo o la luchadora feminista o no será y alguno alguno que por aquí se enteró ayer

Voz 1444 34:33 de quién era y cómo era la cara del que parece el futuro alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida

Voz 0867 34:38 gracias Elena en dos minutos hacemos un poco de política ficción dibujamos la Asamblea de Madrid del futuro más inmediato son las siete y treinta y cinco radio

Voz 0867 34:59 este se practica

Voz 29 37:27 con los miembros de la Mesa y usted también señoría

Voz 4 37:31 poner que tenga la Asamblea de Madrid Vallecas si nos colocamos en el estrado a la espalda la presidencia el arco parlamentario adelante en lo que viene siendo la derecha en el sillón donde antaño se sentó Cifuentes

Voz 1600 37:44 esta va a ser una legislatura muy diferente

Voz 28 37:47 que íbamos a tener más control Garrido

Voz 4 37:50 señorías para mi ha sido un auténtico honor servidumbre esta Cámara ir Rollán soy ligero de equipaje es decir con humildad ese sería el nuevo asiento de Ayuso Care de izquierda derecha derecha

Voz 1600 38:02 el baile de Ciudadanos es como la yo

Voz 30 38:11 azulado avanzaría algunos puestos de los asientos traseros de la bancada

Voz 4 38:14 el PP a la primera fila pegadito Ayuso

Voz 30 38:17 eso David siempre me pareció muy sorprendente

Voz 31 38:19 que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio en un feminismo radical totalitarios

Voz 4 38:28 también tiene que cambiar de asiento Ángel Garrido que de momento siguen Ciudadanos y que entra en la Asamblea con camiseta naranja contra el pésimo encantado este gran éxito de Ciudadanos Albert Rivera corrido puede que no le pille muy lejos otro antiguo compañero que ahora se ubicará con la ultraderecha como usted es decir que pueda que pueda Berlín con Enrique de Luna se completa el cuadro de la derecha pero el hemisferio izquierdo del hemiciclo tampoco va a ser mano de santo

Voz 3 38:55 país con usted va a aguantar cuatro años en oposición vamos a sumar

Voz 4 39:06 no yo claro que está del sillón que ocupará Errejón viene desgastado como el de Ayuso allí se asentó José Manuel López luego Lorena Ruíz Huerta más tarde Clara Serra que

Voz 20 39:16 ahora enhorabuena

Voz 1 39:18 a Isabel Serra que es una excelente calidad

Voz 4 39:22 lado pero no tanto Aisa Sierra hermanas enfrentadas en partidos distintos diputados que antes compartían despachos y reuniones y ahora te entran

Voz 13 39:31 su propio espacio en Madrid

Voz 4 39:33 mi plan es el mismo que los XXXVII del PSOE

Voz 3 39:43 seis nos marchamos

Voz 0867 39:46 mañana vuelve La Ventana de Madrid desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad disfruten de lunes hasta mañana

Voz 13 42:12 vamos en este día de resaca electoral la verdad es que era muy difícil escapar de el tema pero lo hemos hecho en el arranque de la ventana con una noticia fascinante un equipo internacional de científicos liderado por España ha descubierto dando bacterias que viven en el interior de un volcán situado en Etiopía a ciento cincuenta y cinco metros de profundidad en el infierno de la tierra nos decía Javier Gregori hemos hablado con Felipe Gómez que es el investigador del Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del CSIC dice que es un descubrimiento impactante

Voz 0193 42:43 el impactante muy bien al esquí escrito no es un ambiente un extremo no sólo por la temperatura no sólo por por la salía no sólo por por otros parámetros sino también porque con el pH estamos hablando de hechos muy muy ácidos es decir más ácido que el ácido sulfúrico concentrado pues allí Tariq hemos encontrado

Voz 13 43:03 en este infierno ultra extremo viven estos seres ultra minúsculos lo nano de lo nano según descripción técnica de Michael Robinson

Voz 0193 43:11 son unas bacterias que no están descritas hasta el momento en ese ambiente si en otros muchos y además es pues mira para del tamaño que decíais una bacteria suele tener en torno a unas dos tres micras aquí estamos hablando de mando metros es decir diez entre diez cien quinientas veces más pequeña que una vez que que normal

Voz 0867 43:32 es una es un son formas de vida

Voz 0193 43:34 muy muy novedosas que están descritas en unas cristales de sal pero nunca en un ambiente canas

Voz 13 43:41 y claro nos hemos preguntado y le hemos preguntado en ese infierno de que viven

Voz 0193 43:45 quimio Lito otros quién Milito trozos traducido de Diego significa comer piedras son organismos que sigan la materia orgánica no necesitan materia orgánica ya sé no necesitan oxígeno para respirar son bacterias que están incluidas en esas capas minerales interaccionan con los minerales recubren de los minerales y se alimentan de ellos

Voz 13 44:06 la noticia había que buscarla hoy entre recuentos electorales y declaraciones pero estos científicos que están estudiando las que están investigando las Nos dicen que podríamos encontrarnos ante el origen de la vida

Voz 0193 44:18 en ese caso sí podríamos decir porque la dos organismos superiores hemos desarrollado mecanismos de adaptación para para colonizar los instintos dichos cae a tierra en este caso no es que se ha adaptado en este caso es que su origen es decir post punk esto pudo ser el origen de la vida y a partir de ahí hemos evolucionado de más que eso porque cuando cuando alguien me pregunta no respecto a esto es como es es aquello que es capaz de aquí a Rosa un clavo ardiendo con tal de sobrevivir

Voz 13 44:42 este es un infierno hay otros infiernos en la tierra que son los que cuenta el escritor Víctor del Árbol en su última novela antes de los años terribles el protagonista este libro es Isaías lloré huy un ugandés treintañero que vive aquí en Barcelona le conocemos en un buen momento de su vida pero recibe una visita Enmanuel que le convence para volver unos días a su país a Uganda y eso le va a hacer recordar aquellos años terribles de su infancia truncada como niños soldado nos decía Víctor que le costó mucho madurar la novela porque antes tuvo que madurar el

Voz 0840 45:22 es una historia que lleva ya muchos años ya dentro da a lo largo de todas mis novelas ha ido escribiendo sobre la infancia sobre la violencia lo que pasa es que para contar una historia como ésta se necesita tener un un poso yo diría que como escritor y como persona que que todavía no tenía no cuando la descubrí porque esta historia no se puede escribir desde la rabia de escribir desde la ira y claro todo lo que yo iba descubriendo todas las historias que iban encontrando en los testimonios de estos chicos esto que me me pedía el cuerpo era

Voz 37 45:53 a dejarme ir y eso no hubiera

Voz 0840 45:55 ha sido justo ni la historia ni con las voces que yo pretendía que aparecieran en la historia no

Voz 13 46:01 es una historia de ficción pero que debe de otras historias reales que parecen Nos decía no interesar a nadie

Voz 0840 46:07 porque la verdad es que vivimos en la absoluta indiferencia sin no le importa a la mayoría de la opinión pública todas las informaciones que llegan que nos llegan desde África son siempre negativas o casi siempre negativas guerras de tragedias de migraciones de guerras civiles y entonces la historia individual de cada una de estas personas con nombre y apellidos y pues la verdad es que bueno se pierde un poco en los números en las estadísticas no

Voz 13 46:34 en este lunes hemos hablado de las elecciones las elecciones celebradas ayer lunes convertido en verdadera jornada de reflexión Pablo Iglesias por ejemplo que en la noche de ayer mantuvo el silencio hoy ha hablado

Voz 1663 46:49 por resultados electorales son malos toca hacer autocrítica no estamos para nada contentos pero también les digo que no nos rendimos a partir de ahí bueno pues tenemos que ser conscientes de lo que estamos tratar de ayudar a construir un gobierno de coalición que pueda proteger la justicia social y los derechos sociales y en el que que no podamos estar en la proporción modesta que nos corresponde

Voz 13 47:13 desde Ciudadanos no sabemos si es un giro Inés Arrimadas ha anunciado que su partido ha puesto en marcha un comité para negociar futuros gobiernos locales y autonómicos

Voz 20 47:22 doce horas después de conocer el resultado de las elecciones se ha constituido un Comité Nacional de negociación de gobiernos y no se ha hablado de ninguna situación concreta de ninguna comunidad autónoma ningún ayuntamiento ni se ha dado ninguna instrucción eh que pueda afectar a ese comité lo que sí que es acordados que ese comité empiece a trabajar mañana

Voz 13 47:41 las selecciones se han producido en grandes cien pequeñas ciudades en pueblos hace unos días hablábamos aquí en La Ventana con Juan Del Canto tenía tiene sólo diecinueve años hice presentaba a la Alcaldía por el PP en su pueblo zamorano de Villazanzo ya ha salido el resultado ha sido apretado ciento veintisiete ciento doce pero ha salido

Voz 0193 47:59 no lo esperábamos ha apretado incluso yo me lo presentadas me lo pensábamos la maleta bastante más sobre lo que como tal uno y lo otro no de los vecinos saben aquí va una silla IBI de la bolsa de indecisos tú sabes algo de los dioses pues mira de los creo yo que la mayoría para mí porque el resultado bueno

Voz 13 48:19 Nos decía Juan que su objetivo ahora es restañar heridas porque las campañas electorales las dejan incluso en las pequeñas localidades

Voz 0193 48:26 como bien sabéis en los pueblos pequeños cuando hay elecciones se hacen bandos y lo principal ahora es juntar los dos bandos de nuevo juntarnos con la antigua Corporació con los que se ahora oposición y entre todos los vecinos ya ponernos cuando estemos todos juntos con una buena convivencia entonces ya no podemos hacer cosas pero lo lo principales volverá a la normalidad que no años

Voz 13 48:48 Juan tiene sólo diecinueve años Chicharito María del Rosario Testa tiene noventa y cinco esa edad ha conseguido ser concejala de su pueblo de peatones en Madrid su candidatura se llama así Abuelas por patrones dice que nunca había pensado dar el paso a la política

Voz 1973 49:04 no da fruto pero como tengo dado a muchos días libres y muchas mañanas tomando el sol y hablando con las idas pues hemos decidido velocidad de ABC así saben que estamos aquí

Voz 13 49:16 a ver si nos oye alguien porque es que dice que no le hacían caso una petición muy concreta matones es un pueblo pequeño pero que recibe muchísimos turistas a lo largo del año y necesita algo muy concreto

Voz 1973 49:27 un Parking pero urgentemente porque ya está bien ella esa vista aquí no se puede aparcar los sábados hija si hay que animar al turismo para que no se de me da cosa pues hay que ponerles una facilidad que aparcan pero llevamos diez años y se lo hemos presentado no una querido ni leerlo