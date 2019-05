La Ventana (28/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1938 00:06 la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado real

Voz 1667 00:08 herir la investigación sobre la venta de mil ochocientas sesenta viviendas públicas a un fondo buitre durante la etapa de Ana Botella en el Ayuntamiento la decisión se basa en el informe del Tribunal de Cuentas que condenó a la exalcaldesa ya su equipo al pago de una multa de veintitrés millones de euros en Radio Madrid Carolina

Voz 1463 00:24 la Audiencia Provincial ordena reabrir la causa por presuntos delitos de prevaricación malversación y fraude y pide que se abra juicio oral contra Fermín Uslé el gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda con el PP y Alfonso Benavides el responsable de Fidel el fondo de inversión que adquirió esa vivienda pública por debajo del precio de mercado la resolución de la Audiencia que estima los recursos del Partido Socialista de la EMVS de los afectados no menciona a Ana Botella pero sí se remite al informe del Tribunal de Cuentas de Madrid en el que se señaló a la exalcaldesa ya su Junta de Gobierno como responsables patrimoniales en Madrid hay al menos tres mil afectados por esa operación que ha derivado en impagos y procesos de desahucio por la subida del precio del alquiler

Voz 1667 01:01 noticia que se produce a las puertas del inicio de la negociación de la formación de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid en Bruselas se intensifican los contactos a pocas horas del inicio de la cumbre de líderes en la que se va a comenzar a discutir el nombre del nuevo presidente de la Comisión Europea son contactos en los que participa Pedro Sánchez que se reúne a esta ahora con el grupo Socialista Europeo después de verse con Angela Merkel corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 01:23 en veintisiete minutos y ha durado la reunión con Merkel tras ese almuerzo a cinco que es una ampliación de la cena de ayer en el Elíseo movimientos que Macron ha presentado así a su llegada a la cumbre europea lo escuchamos facer ni estamos ante una nueva recomposición es una etapa nueva de la aventura europea es la primera vez desde que existe el Parlamento que no hay mayoría sólo con dos partidos por lo que estamos construyendo otra cosa una fuerza a imagen de lo que ha elegido el pueblo de Europa Macron no quiere todavía Merle nombre a nada pero está peleaba de repartir cargos como tú lo apuntabas osea que esperamos saber qué dirá el presidente Sánchez que de momento ha salido a la reunión con los socialistas europeos sin hacer declaraciones

Voz 1667 02:05 el Gobierno exige a la Sociedad General de Autores que acredite formalmente los cambios que el exigieron para evitar la intervención judicial entre ellos un nuevo reparto de los derechos musicales en televisión en la llamada Rueda informa Pepa Blanes

Voz 1463 02:17 el Ministerio de Cultura ha mandado un requerimiento de información a las Gael que ha tenido acceso la SER para comprobar que se están cumpliendo las tres de demandas que viene exigiendo a la sociedad de derechos para no ser intervenida una decisión que ahora mismo tiene que tomar la justicia el siete de mayo la SGAE aprobó en junta directiva esos tres cambios modificación de estatutos para mayor transparencia voto electrónico para todos sus miembros y un reparto proporcional de los derechos de música emitidos en la madrugada en televisión la llamada rueda los cambios ahora tienen que ser ratificados en la asamblea que se celebrará en junio pero antes de eso el ministerio considera que todo nos está llevando a cabo da un plazo de cinco días para que la SGAE aporte la documentación que acredite que sigue trabajando en la buena dirección

Voz 1667 02:55 cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 1 03:00 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:03 Nos prioriza a pactos con el Partido Popular aunque aquí en Madrid no cierra completamente la puerta a pactar con el PSOE su secretario de Organización José Manuel Villegas ha respondido con ambigüedad cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de hacer alcaldesa Begoña Villacís

Voz 1089 03:14 no hay ninguna operación me gustaría que Begoña Villacís fuera alcaldesa de Madrid sí y lo vamos a intentar nos gustaría ir ya que Ignacio

Voz 0313 03:24 Aguado sea eh

Voz 1089 03:26 el presidente de la Comunidad de Madrid sí lo vamos a intentar también

Voz 0976 03:30 legalmente en esa negociación

Voz 1915 03:32 el posible pacto con Vox se ha convertido en el principal escollo para las negociaciones entre la formación naranja y el PP Ciudadanos prefiere un pacto a la andaluza en el que Vox apoye pero no entre en el Gobierno sin embargo los populares no muestran reparos ante la entrada de la ultraderecha para por ejemplo ocupar consejerías el presidente en funciones Pedro

Voz 2 03:47 los Ryan si cualquier formación política que quiera dar su apoyo al programa mayoritariamente elegido dentro del electorado de centro derecha que ha sido el del Partido Popular lo que hace es sumarse al mismo yo no tenía mayor inconveniente en que dentro de esos parámetros eh pudiera compartir en este sentido un lugar en el Consejo de Gobierno

Voz 1915 04:09 cerca del treinta por ciento de los niños y jóvenes madrileños su

Voz 0313 04:12 es sobrepeso es la conclusión de un estudio de la universidad

Voz 1915 04:15 Complutense realizado en varios centros escolares de la Comunidad el veinticinco por ciento lleva una vida sedentaria consume a diario productos procesados de bajo valor nutricional especialmente en los barrios y municipios del sur donde un nivel de renta más bajos Jesús Román es uno de los profesores que ha participado en la investigación

Voz 3 04:31 poco consumidores de fruta de verdura de la cumbre de vegetales bastante consumidores de productos mucho más calórico que no son adecuados en este caso además suelen siempre corresponde pues con chavales te hacen muy pocas tímidas física eran más bien del sur suroeste que sabemos pues que el nivel económico de la renta esos en esos pueblos las localidades es menor que pide a menor renta pero la alimentación

Voz 4 05:02 mantiene despierta

Voz 5 05:06 muy buenos días veamos cómo se ha despertado el mundo

Voz 1 05:10 el desierto la información Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1667 05:18 según la información continúa a partir de ahora en La Ventana con Carles Francino en nuestra web Cadena Ser punto com ya las cinco a las cuatro en Canarias en la SER

Voz 0976 05:27 en ese

Voz 5 05:29 vicios informativos

Voz 0313 05:52 hola buenas tardes el creador o el inventor de ese celebrado proverbio que dice el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra creo que se quedó bastante corto en lo de las veces lleno de animales también hace apenas unas semanas posiblemente lo recuerden la ONU publicó un informe sobre biodiversidad con datos demoledores sobre la desaparición de humedales de flora de fauna expertos hablan ya sin ambages hace tiempo además de que estamos en la sexta extinción las cinco anteriores datan de millones y millones de años yo estuviera en provocadas por glaciaciones por la subida del nivel de los océanos por el impacto de un meteorito por erupciones volcánicas a lo bestia pero ésta de ahora La Sexta es nuestra eh personal e intransferible y resulta multa que además hoy está a punto de hacerse pública otra noticia que echa más madera a la infinita imbecilidad del ser humano en apenas veinte años no han Un siglo animando no en apenas veinte años podemos quedarnos sin elefantes en la tierra como los sigamos matando al ritmo actual que es de unos quince mil al año el dato es terrible a pesar de que la caza furtiva furtiva ha descendido casi hasta la mitad pero da igual da exactamente igual la codicia por vender el marfil sigue siendo tan grande que continua pasando por encima de cualquier limitación más o menos sensata lo he dicho que somos muy torpes por encallar nos tantas veces en los mismos errores muy animales mucho pero en el peor sentido de la palabra bienvenidos a La Ventana

Voz 7 07:31 me a Dios que me ofrece o Billy

Voz 1 07:45 desde salir

Voz 7 07:47 Gloria de este mantuvo kilos encontrar con que portaba los no mira más

Voz 0313 09:04 ah

Voz 7 09:08 rock prefiero

Voz 0313 09:26 Alberto Isaías buenas tardes compañero de tienes cantan verdad Pérez antes de elefantes sabe mucho Jon Sistiaga Jon buenas tardes amigo te acuerdas hace tiempo que nos hablaste de del reportaje de los cazadores furtivos del tráfico de las redes de las mafias de cómo algunos países africanos poquito a poco han ido endureciendo el en fin el combate incluso sus códigos penales para para hacer frente a este fenómeno que no hay manera de que nos quitemos de encima

Voz 0976 09:51 siempre veo que mucho no ha cambiado la cosa no porque este este documental ya tiene cinco sí sí por lo que veo las cifras están prácticamente muy parecidas no

Voz 0313 10:03 habrá descendido la caza furtiva eh ha descendido no en unos cuantos años prácticamente a la mitad aún así la cifra de de quince mil elefantes muertos cada año cazados cada año es una auténtica auténtica barbaridad

Voz 0976 10:15 sí porque bueno los pero lo que pasa es que los los furtivos que son son un poco menos ahora utilizaban lo que podíamos llamar armas de destrucción mucho más precisas incluso las masivas lo para para matar a los los elefantes no como siempre el problema no está en el que mata solamente que lo hace por diferentes condiciones no la pobreza extrema un mercado que existe problema está en el que lo compra en el que lo adquieren hoy y el que lo adquiere sabiendo que son que es que es marfil de sangre no que como los diamantes en su momento sabe que es que tiene origen ilícito y pese a ello el lo compran no hay problema donde hay que incidir la única manera de poder acabar con esto no

Voz 0313 10:55 pero es que el cálculo el cálculo es es brutal como sigamos a este ritmo como sigamos a este ritmo nos quedamos sin adelgazantes exactamente en veintitrés años

Voz 0976 11:13 Javier buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0313 11:16 por cierto el informe de quiénes miras un informe

Voz 0976 11:18 cobrado por científicos de las estrellas de de York en el Reino Unido Friburgo en Alemania y el Cites que es la Convención para el comercio internacional de especies en peligro de extinción

Voz 0882 11:28 además está basado con datos de un programa oficial que registra datos de mortalidad de elefantes proporcionados por guardabosques de cincuenta y tres espacios naturales protegidos en África ahora mismo se han contado ya sólo quedan en África trescientos cincuenta mil elefantes les pero como se cazan quince mil ejemplares al año por cazadores furtivos caza ilegal el cálculo es que en veintitrés años se cansaría el último elefante salvaje en África es decir en sólo veintitrés años ya sólo habría elefantes africanos la especie terrestre más grande sólo habría elefantes africanos en los zoos el del el advertencias de los científicos es es terrible lo publica en unos minutos Nature Communications que es una de las revistas más importantes de el ámbito científico internacional sub

Voz 0313 12:22 Luis Suárez buenas tardes hola muy buenas Luis Suárez responsable del Programa de Especies Amenazadas del Fondo Mundial para la Naturaleza sin sin ponernos más apocalípticos de la cuenta de pero si estas previsiones por desgracia ese llegarán a cumplir

Voz 0976 12:36 qué supondría Luis para el ecosistema hay para

Voz 0313 12:39 bueno el funcionamiento del resto de la fauna en la sabana su desaparición si es que llegamos a cargar nuestro los elefantes

Voz 1493 12:45 bueno sí sí llevamos ese extremo bellos yo tengo la esperanza una esperanza de que no pues supondría

Voz 0976 12:50 duramente la alteración de un éxito

Voz 1493 12:53 tema no porque estábamos pensando que para para entendernos el elefante es un gran jardinero irán en el sentido de la talla de la palabra texto gran tamaño implica no es un animal que es capaz de mover cantidades de semillas de un lado a otro a través de los alimentos lo entero vegetal que consume un animal capaz de abrir el bosque de desplazar de cambiarla de alterar no la la composición de de esa sábana y de mantener un ecosistema bastante abierto si desaparecen los elefantes es ecosistemas empezaría a cerrar y lo que teníamos es un bosque seguramente distinto a lo que ahora conocemos

Voz 0313 13:25 ya las las causas de que de que ese sigan extinguiendo o que se sigue reduciendo la la población de elefantes hay que buscarla solo en el comercio de la venta ilegal de marfil o hay otros elementos también ahí

Voz 1493 13:38 bueno pues lo que sabemos la venta ilegal de la caza el furtivismo que hay detrás de la venta ilegal de marfil es la principal causa no eso es lo que nos llevas a esas mortalidad están altas hay otros tipo de furtivismo puede ser sencillamente en algunas poblaciones por por alimentación para consumir la carne por

Voz 9 13:54 conflictos con los propios elefantes porque en un momento dado

Voz 1493 13:57 en entrar Ia Iyad alterar cultivos e incluso en poblaciones locales pero lo que realmente está condicionando y que ha supuesto un incremento brutal en esa mortalidad esa caza furtiva que busca única exclusivamente el cuerno del del animal no el el colmillo

Voz 0976 14:11 sí yo yo en lo que observé en el terreno es verdad que son muy pocos los elefantes que se cazan para para para alimento no es verdad que muchas de las grandes ciudades africanas están creciendo tanto que empiezan lo que ahora llamaríamos varios barrios periféricos empiezan a meterse ya en lo que hay lo que es auténticas selvas sabana no con lo cual están entrando en el ecosistema de de muchos animales salvajes y entonces chocan con los propios constructores son los propios nuevos vecinos nuevos habitantes de esas comunidades que ven que que en sus huertos o en sus casas de repente se mete Se mete un elefante no pero sobre todo insisto es el comercio de marfil es que enormes cantidades de ver gente en China en Japón en Tailandia siguen adquiriendo marfil no sólo por necesidades estéticas por colgarse abalorios sino además porque supuestamente tienen propiedades afrodisíaco propiedades curativas e incluso en China porque se utiliza como un valor refugio se llama no como en la la idea de que el ver que el marfil es algo que no va a pasar nunca de moda y que en caso de de de ruina económica seguirán teniendo su su trocito de marfil para volver a recuperarse hace años empezó a funcionar en japonesa consiguió como

Voz 0882 15:29 cero a la a la a la a la gente sobre todo a los jóvenes

Voz 0976 15:32 que no molaba llevar una pulsera de marfil colgante que es que no era chulo por qué porque muchos cantantes y gente más o menos

Voz 6 15:39 decía televisión empezaron a decir que que eso

Voz 0976 15:42 emulado porque además es que estabas acabando con los elefantes aun así Japón ha empezado otra vez a recuperar algunos niveles de adquisición de de de de marfil anteriores a los del dos mil diez dos mil once hace cinco años llegan a registrar cinco mil quinientos míos de de marfil cinco mil quinientos sólo en Japón no hablo de China ojo que ya es otro terreno sólo en Japón más todos los ilegales no lo de China porque es que en China están empezando ya a mirar al mercado ruso al mercado de los mamuts que con el calentamiento global están empezando a aflorar en Siberia es un y es un cómo no Esteban extinguir ese ese que ya están extinguidos ese mercado Ése es el mercado al Marfil es una charla durante que que todos los echarlos siguieron los seres humanos nos ganaron lo malo

Voz 0882 16:31 pienso que sesenta y cinco millones de años después desaparezca la otra gran especie terrestre más grande después de los dinosaurios en este caso un asteroide y ahora seamos nosotros pero a mí lo que más me preocupa Carles de este informes que no sólo se habla del tráfico ilegal de marfil que existe sino de la extrema pobreza de las poblaciones del entorno es decir si no se protege también sino se favorece el desarrollo sostenible de las poblaciones que viven al lado de los elefantes nunca se va a erradicar esa caza furtiva porque lo van a necesitar en muchos casos para comer nómadas

Voz 0976 17:04 llegaban a cobrar cien lo que sería el equivalente cien cien euros más o menos a ciento y pico de dólares por por cada cuerno Rosa ahorcada por yo yo perdón por cada cien

Voz 0313 17:18 solo

Voz 0976 17:18 espero para ir pero en esas comunidades

Voz 0313 17:22 se vendes después por cuanto se vendan después email

Voz 0976 17:24 fíjate sepultó implica exponencialmente salió ayer a estar en en en en juicios contra contra traficantes de marfil que que hay que empezar a considerar a toda esta gente terroristas ecológicos y son cocidas no y ahí hay que empezara a ya que empezar a meter una lista de los diez o los veinte terroristas ecológicos más buscados del mundo no se dedicarán al furtivismo otro se dedicarán a echar mierda alma o lo que sea pero tenemos que concienciarnos de que es igual de importante no matar elefantes eso no tirar basura ni plástico al mar que que que no cometer otro tipo el delito además estoy escuchando inflación me pongo

Voz 0827 17:58 la mente el capitalista creo que es un mal negocio no es matar a las gallinas de los Globos de Oro por qué un elefante acaba muriéndose es decir podría haber un comercio

Voz 0976 18:08 legal de este material que pudiera beneficiar

Voz 0827 18:11 además a las comunidades que lo hay etcétera no

Voz 0976 18:13 porque los elefantes fallecen de género claro violeta

Voz 0827 18:16 está ambición de acabar con una especie esencialmente por hacer negocio aquí y ahora pues me parece que es que es el peor de los negocios por razones lógicas y evidentes que son las que hemos comenzado pero incluso desde el punto de vista del mercado

Voz 0313 18:28 oye Lewis de todas formas hace unos meses el el Gobierno chino adoptado alguna decisión en el sentido de de prohibir al menos una parte del del del tráfico de marfil no

Voz 1493 18:38 sí bueno hay que entender que el tráfico de Marcide a nivel internacional está está prohibido sólo se pueden comerciar con algunas partes sí para cosas muy concretas pero a nivel en lo que estamos intentando conseguir es que los mercados nacionales es decir que se deje de vender dentro del propio país no China cerró su mercado aunque todavía hay un porcentaje a través de encuestas hemos realizado prácticamente menos de la mitad de la población sabe que realmente extrapolarse esta prohibición está está en vigor y además muchos siguen comprando fuera entonces ahora el problema es que los compradores chinos en vez de comprarlo en China semana países vecinos llevan a Vietnam se van a Japón Laos yesos donde tenemos el problema John comenta el justamente que japonesa ahora digamos la gran meca de la venta de de marfil junto seguramente con Vietnam que son los dos países donde unos por un motivo que es la falta de control y otros porque como Japón niegan niegan la realidad pues está blanqueado muchos de estos colmillos no es un problema grave no

Voz 0827 19:35 no

Voz 0313 19:37 bueno pues vamos a dejar aquí pero llevamos una fíjate ayer hasta ahora estábamos hablando de ese descubrimiento extraordinario científico lo de las Nano bacterias en el interior de un volcán de como el de cómo el hombre como el ser humano Abás

Voz 0827 19:50 escarbar de investigar pueden encontrar bueno

Voz 0313 19:53 a descubrir cosas apasionantes incluso en fin que pueden cambiar nuestra concepción de la vida del universo joder y al día siguiente estamos hablando de lo más rupestre de lo más de lo más animal que es cargarse directamente una especie ponerla en peligro de extinción bueno pues habrá que tocar madera y esperar que la cosa no

Voz 1493 20:09 tiene razón pero ese satélites Carles yo yo me quedaría con un mensaje optimista es decir hay una lectura

Voz 0313 20:14 sí sí ése es ETA

Voz 1493 20:16 tráfico que hay una situación de cierta estabilidad y hay que seguir insistiendo no es dar a conocer el problema concienciar que la gente deje de comprar cualquier pieza que tenga que ver con marfil es un sistema muy bueno nosotros tenemos en marcha una campaña sea más top tráfico a especies para concienciar sobre este tema yo invito a la gente a que la con los que ha que sea consciente del problema porque van a ser poder ser parte las

Voz 0976 20:36 yo tengo una imagen guardada pero el programa Carles el último ya que suben en Kenia estuve en la quema masiva de colmillos de elefante organizada por el vino el presidente del país la organizo el paleontólogo Richard líquido presionaba ver las tres enormes pira

Voz 0313 20:56 las colmillos podía haber hay decenas centenares miles mil

Voz 0976 21:00 miles miles estaba imaginarme a a todos

Voz 0313 21:05 elefante de la verdad

Voz 0976 21:07 quedaba francamente francamente mucha pena los quemaron además era es muy complicado de que tienen proceso etcétera porque sino luego van a por los destrozos que no han quemado para extraer de dentro Marfil que se trataban de lanzar un mensaje a la comunidad internacional fue portada en casi todos los periódicos sí aquí recuerdo que lo fue en el país también etcétera de bueno una enorme pira gigantesca quemándose no como que este país está ya poniendo su pequeño granito de arena no junto con un junto con ONGs para acabar con esa con el furtivismo que al final todo va en contra de su mayor tesoro que es su vida su vida salvaje y por tanto el turismo en el que viven casi casi todo el país

Voz 0313 21:47 pues mira yo me he apuntado a lo que comentaba Luis Suárez cerremos esta conversación con un mensaje en fin razonablemente optimista o o positivo no nuestra voz sino la de alguien que se ha hecho mundialmente famoso en poquito tiempo que ese sea Chiquita sueca Greta Stoiber que encabeza un poco las movilizaciones de de la gente más joven contra el cambio climático pero que no sólo habla del cambio climático se acaba editar por parte de Lumen un librito muy muy pequeñito que recoge el discurso que Greta tan ver pronunció ante el Parlamento Europeo que fue un aviso fue un tirón de orejas pero fue también una mirada de cierto optimismo ir esperanza hacia el futuro yo creo que merece la pena que cerremos así esta conversación

Voz 10 22:31 la primera vez que hoy hablar de algo llamado cambio climático o calentamiento global

Voz 1493 22:34 al tendría unos ocho años era algo que

Voz 11 22:37 por lo visto habíamos provocado los seres humanos con nuestro estilo de vida me dijeron que apagaran las luces para ahorrar energía y que reciclar el papel para ahorrar recursos recuerdo que pensé que era muy extraño que los seres humanos siendo sólo una especie animal más fuésemos capaces de cambiar el clima de la Tierra porque si fuera así realmente estuviera sucediendo eso no se hablaría de otra cosa al encender el televisor todo girarían en torno a ello titulares emisoras de radio periódicos no le haríamos ni oíamos hablar de otro tema como si hubiera una guerra mundial pero nunca se hablaba de eso tampoco se habla apenas de que estamos inmersos en la sexta extinción masiva y que hasta doscientos especies se extinguen a diario mide que a día de hoy el índice de extinción natural es entre mil diez mil veces más alto de lo que se considera normal lo siento pero decir que todo se arreglará mientras se continúa sin hacer nada no nos da esperanza produce de hecho el efecto contrario y a pesar de todo es exactamente lo que ustedes siguen haciendo no pueden quedarse de brazos cruzados esperando

Voz 1493 23:35 que llegue la esperanza están comportándose como niños malcriados e irresponsables Icomos nuestro tiempo en que se acaba hemos decidido actuar hemos empezado a limpiar su desastre y no pararemos hasta que hayamos

Voz 4 23:57 la Ventana con Carles Francino

Voz 5 24:01 un motero siempre llega puntual a cualquier sitio hacer lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llaman

Voz 13 24:12 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros bienvenidos condiciones el Mutua punto es

Voz 0313 24:22 pero qué dice

Voz 14 24:24 sí gracias también antiblanqueo de habla si dentro Blanc la pasta de dientes que blanquear mis dientes sin dañar los por eso la uso cada día de MTV Franc de uso diario sí sí claro dentro cada día de laboratorios Viñas

Voz 1463 24:37 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 15 24:44 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 16 24:58 abrir la factura de la luz es no entender nada lo normal sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 17 25:05 por eso en Lucerna dejamos de hacerlo normal para hacer algo mucho más honesto ofrecer luz a precio de coste entra en lucir a punto es y que la factura de la luz no te quite el sueño luz

Voz 6 25:21 qué tal han robado a los del quinto me quedaría más tranquilos y nos ponemos una alarma Terenci nuestro costes de alquiler ya pero he llamado a Securitas Direct Sí Se Puede si queremos no es la de compuesta esta misma tarde

Voz 18 25:32 pero consecutivas directo la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 19 25:49 te sigue a La Ventana en la redes sociales Rojas La Ventana quien fue

Voz 5 25:56 aquí la ventana

Voz 20 25:58 sí tenemos a los comentaristas está por ahí Kiko Narváez Álvaro bonito qué tal buenas noches hola a Gustavo López cómo está Santi Cañizares muy buena los especialistas en lo suyo saludamos el larguero a Antoni Daimiel y qué tal muy buenas qué tal buenas Iturralde González muy buen saludamos también a Pedro Martínez de la Rosa hola Pedro qué tal supuesto vosotros los oyentes hola Paco

Voz 9 26:22 hola buenas noches como la mano de buenas noches

Voz 20 26:25 Lorenzo buena hola qué tal estábamos

Voz 1938 26:28 yo creo que estamos todos no qué tal Manu muy bonita Manuel buenas noches Manu qué tal muy buenas Manu buenas noches mano buenas tardes buenas tardes nos cuesta porque no sé dónde vivo y ya está grabado esta tarde así que estemos todos para discutir

Voz 1804 26:47 en el Larguero de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Manu Carreño

Voz 0827 27:00 vale entonces él ahora no eso que hoy separa acabarían

Voz 1804 27:06 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna con David Broncano yo tenía a tener los monólogo pero ya lo de mañana o no Lorraine nadie se los deja hoy sigue los también en Cadena Ser punto com nuestra es esto narrador en la Cadena Ser

Voz 21 27:26 ellos

Voz 5 27:27 en Hoy por hoy abrimos una página para tus historias de recuerda nuestro correo es diaria de arroba Cadena Ser punto com el diario de hoy puro hoy puro Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena SER

Voz 22 27:49 eso

Voz 5 27:51 no no no son sólo tres letras es una obsesión doctor yo creo

Voz 23 27:56 retumba en mi cabeza cuando creo que desaparecido por vuelve a sonar ese dichoso Pitt tirito lo oigo otra vez dice usted que sobre todo le pasa

Voz 5 28:05 los fines de semana es decir los fines de semana a todas horas sábados y domingos Il de toda la tarde y toda la noche hasta la una y media de la madrugada no se mide se va a tomar ustedes de L S M son píldora

Voz 24 28:19 las dieron Luis Suárez dile a Montes para que esas todo usted Dios y cuando son el Morse contra problema ninguno porque escuchará seguidamente a don Luis por encima

Voz 5 28:28 emulando ese canto dioses que usted está marcando la vida cuál es el diagnóstico doctor pues usted de una forma un rollo que tiene vamos que no se es lo más bonito que hay en este mundo Chrysler

Voz 25 28:39 volviendo a que no lo esto no

Voz 24 28:44 Carroll el Deportivo el de Dani Garrido la Cadena Ser

Voz 4 28:59 en La Ventana con Carles Francino

Voz 7 29:29 eh

Voz 0313 29:58 toma el dinero y corre el título de esta canción puede servirnos perfectamente para la que vamos a comentar en los próximos minutos este martes entran en circulación los nuevos billetes de cien y doscientos euros los últimos de la SER Europa que incorporan elementos de seguridad nuevos y mejorados que según el Banco Central Europeo pueden comprobarse fácilmente con el método toque mire gire Javier Ruiz buenas tardes muy buenas tardes me encanta actriz demonios rozan eh a ver exactamente cómo son los Ville de saber describe los Un pues lo los billetes son igual de altos que todos los demás ya no se distinguen por alto

Voz 6 30:33 da un poco más largo más largos esto es como se diferencian ahora los billetes no son más altos pero cada billete tiene un largo distinto desde los cinco hasta los antiguos quinientos que ya no se fabrican estos de cien y doscientos

Voz 26 30:47 en el mercado de la falsificación siempre que hablamos de billetes nuevos billetes viejos billetes grandes billetes pequeños billete medianos nos asalta la misma duda vale muy bien el comer a esto toque mire y gire qué mecanismos hay por ahí en marcha para evitarlo ese para evitarlos fundamentalmente

Voz 6 31:04 esos comprobarlo que es más es el gran problema ahora mismo para esquivarlo Santos se falsifican Javier te iba a decir es bueno para esquivar los es relativamente fácil porque esto es lo que dice el Banco de España esto es lo que dice el Banco Central Europeo juzguen ustedes y les dan crédito no a estos y por sus manos todo pero dice el Banco de España que cada billete falso es uno de los cuarenta mil billetes que hay hay dos billetes falsos por cada cien mil digo que juzguen ustedes les dan crédito o no porque yo creo que cuarenta mil billetes no hemos tocado ninguno billetes falsos ya hemos tocado alguno pero bueno la estadística oficial es esa un billete falso por cada cuarenta mil

Voz 0313 31:43 dónde están las fábricas de las fábricas de de falsificación quiere decir

Voz 6 31:47 lo contaba lo contaba a la SER la jefa de caja del Banco de España esto te va a sorprender los billetes falsos no se colocan los billetes falsos se compran y se compran en Internet en la Dark Web en la Internet oscura esta que hay tú te gastas mil euros en comprar cincuenta mil euros falsos Illes sacas esos cuarenta y nueve mil de rentabilidad esto es lo que explica el Banco de España escucha la es es Elena Tejero el problema es así de alud sin ante la fábrica está

Voz 27 32:16 como no en Nápoles billetes digamos que proceden digamos de otras imprentas imprentas como por ejemplo las imprentas eh napolitana son bastante conocidas porque es una zona donde se fabrica también bastante billete falso y que luego se distribuye pero bueno billetes falsos también digamos ese pueden llegar a distribuir por hora por Internet por la edad

Voz 0313 32:40 valía tenemos la situación planteada el problema expuesto descritas los billetes ahí va nuestra polémica de hoy

Voz 28 32:47 nadie

Voz 0827 32:49 indica

Voz 0313 32:52 clarísimo para que billetes de ciento seis uno

Voz 0827 32:55 porque resulta que el mismo día en que el Banco de España nos advierte que ahorramos poco gastamos mucho resulta que nos han presentado estos nuevos billetes de cien y doscientos euros que entran hoy en circulación suena a paradoja porque la para la mayoría de los españoles ahorrar es un espejismo semejante al de tocar alguno de estos billetes tan estupendos más seguros y duraderos y manejables que los anteriores pero debe ser que somos pobres Francino porque su circulación está aumentando anualmente un ocho por ciento de media cuando aún andan rodando más de trece millones de billetes de quinientos euros que ya no se fabrican claro como el común de los mortales para realizar pagos de alto valor hacemos transferencias o usamos tarjetas de crédito como los cajeros ya sean humanos automáticos aunque solicitamos una cantidad considerable de dinero Nos la dispensan como mucho en billetes de cincuenta como en muchos establecimientos no se acepta el pago con ellos y como estamos tan apretados que resulta muy difícil imaginar

Voz 0976 33:52 los ciudadanos españoles que salgan a dar

Voz 0827 33:54 la vuelta con billetes de este valor nos preguntamos quién y en qué circuitos se están manejando estas monedas nos dice el Banco de España que es el dinero de los turistas bueno bueno sin negarlo sospechamos que no sólo eso y aunque nos acusen de verlo todo negro nos preguntamos hoy qué necesidad hay de seguir imprimiendo billetes que pueden acabar siendo tan invisibles para el ciudadano corriente como para el disco

Voz 5 34:22 qué respuesta de la Real

Voz 0313 34:23 está desde el Banco de España Javier pues aquí tienes dos

Voz 6 34:26 cuelgas la escuela del Banco de España es hay que fabricar cien y doscientos cien euros doscientos euros porque ahora mismo representan el diecisiete por ciento de los billetes que hay en circulación perdón el trece por ciento son billetes de cien y en torno al uno y medio son billetes de doscientos hay que fabricarlos dicen porque hay turismo que lo trae hay turismo rico insisto esta es la escuela de la ortodoxia vamos a la de la heterodoxia estos son los billetes de los traficantes de drogas de los traficantes de personas de los que Avan el dinero entienden por esto la heterodoxia la heterodoxia es Harvard no es una eh grosso antisistema Peter Sans el hombre que mejor ha escrito sobre este asunto lo que dices esto es dinero de lavado y este dinero ha de ser prohibido prohibido hasta cuándo hasta los cien euros los billetes de cien euros sobran del sistema dice Sans así que tenemos la Escuela de quiénes lo emiten y la escuela de quiénes es que es muy a dicen son billetes de traficante

Voz 26 35:28 es muy difícil imaginarse a turistas con billetes de cien y doscientos euros llegando a uno de los comercios donde lo primero que van a leer en inglés y español en franceses no se admiten billetes de cien doscientos como incoherente claro hay hay un problema

Voz 29 35:42 de abolir y es que si tú les dices al mercado me voy a cargar ni billete de repente de precio

Voz 6 35:49 todo tu sistema económico todo tu sistema monetario con lo cual y tenemos un problema tenemos servido el problema y la solución Si la hay que parece que sí hay ir menguando estos billetes poco a poco va a ser poco

Voz 5 36:04 tengo las muy muy largas

Voz 29 36:07 en billetes de quinientos dólares por ejemplo hay no billetes de quinientos dólares había un billete de mil era la excepción pero ya no hay estamos en uno de los grandes clientes decía en efecto sí

Voz 0976 36:17 así cuando hablamos de turistas tampoco es necesario que sean turistas excesivamente ricos no no sé si algún estudio que enseñe cuando eres un turista chino los ruso japonés

Voz 0952 36:31 me da igual lo argentino norteamericano y te vienes a Europa e quieres cambiar o vas mucha gente va a su banco es decir que me voy a Europa durante quince días y quiero llevar dos mil dos mil dólares eso cuánto es y ese es el banco que le da además se siente mucho más seguros con con tres billetes o cuatro billetes para llevar dos mil dos mil euros que que que que con una portada de dinero no controla si Itar lo que no sé muy bien aquí

Voz 30 36:58 eh cómo cómo luego acaban cambiando lo hizo

Voz 0976 37:01 qué y en qué lugares es más complicado penetrar Javier lo que me alucinado es que esta señora del Banco de España sabe dónde claro está las fábricas sí hay de hecho una en fin vírica

Voz 6 37:13 nada que se dedica a esto a intentar frenar el dinero falso porque el que sale de Nápoles es directamente así y negro comparable directo comprarle en la web hay un argumento no pretendo yo aquí portavoz de los traficantes pero hay un argumento

Voz 29 37:29 en defensa de el dinero en efectivo

Voz 6 37:33 oiga igual no tengo yo que declarar en que me gasto todo mi dinero por muy alto que sea ese dinero hay un argumento en favor de la anónimo unidad de el gasto por qué tengo yo que explicarle a Hacienda si me meto en un sex shop a gastarme uno o mil euros por qué tengo yo que dar explicaciones que si tengo tales o cuales preferencias a la hora de gastar dinero insisto hay una defensa del dinero en efectivo también es verdad que al otro lado y una defensa de decir oiga mil euros vale pero esto de quinientos billetes de quinientos y que haya trece coma seis millones de billetes circulando hay pues hombre hombre veleros es sexo

Voz 0313 38:14 en una rueda de prensa yo creo hay

Voz 6 38:17 gente muy aficionada a él

Voz 0313 38:19 hay mucha eficiente dice oye lo que comentaba Isaías al comenzar la polémica estas recomendaciones del Banco de España para que al rais poco a ver por favor lo puede usted comenta

Voz 29 38:29 está dolido e esta esta esta es es utilizar tacos por esta esta es de las que duelen en el hígado que dice

Voz 6 38:37 el Banco de España están ahorrando ustedes muy poquito cuanto poquito tampoco que nunca en la historia de la serie en el Banco de España Se había ahorrado tan poco sólo un cuatro coma nueve de la renta disponible nunca insisto en las series históricas que tiene el Banco de España habíamos ahorrado tan poquito dice el Banco de España ahorren ustedes más cuál es el problema vamos a ver lo mismo que dice el Banco de España el Banco de España también dice claro pero es que la precariedad es infinito

Voz 0976 39:02 en fin como ahorra que cobra el Salario Mínimo

Voz 6 39:05 interprofesional novecientos menos la temporalidad es infinita de los veintidós millones de contratos que se firmaron el año pasado el noventa por ciento fueron temporales duraron meses los hogares ahora mismo tienen un muy serio problema como ahorra quién no llega a fin de mes como Ramos así lo que el banco está diciendo es no duden ustedes sean ustedes prudentes guarden ustedes dinero en el banco llegaron la hucha

Voz 29 39:31 agradecemos se quiere más de todo esto vivan pues no sigo

Voz 0827 39:35 cómo es la venta yo creo que habría que cambiar el nombre de la institución y llamarlo el Banco de la otra España porque seguramente sí que hay una campaña

Voz 0313 39:43 de una España el Banco de España que que a lo mejor esto

Voz 0827 39:45 ganando mucho dinero Hinault se lo está gastando y se lo está ahorrando pero desde luego hacer este tipo de proclamaciones en la situación que vive España en estos momentos con los datos que el mismo Banco de España tiene sobre la situación de muchos españoles me parece un poquito obsceno

Voz 6 39:59 tengo que decirte en esto que nadie compra camisetas del árbitro aquí todo el mundo compra camisetas de un equipo duro ser arbitraje porque cuando llegue la crisis Si llega la crisis y se come la pobreza hola en Quetta escasa todos diremos el Banco de España no advirtió bueno pues esto es lo que está diciendo ahí está advirtiendo insisto

Voz 0827 40:17 pero será a partir de aquí Isaías

Voz 6 40:19 cada como tú la ves yo creo que la costó unos cuantos

Voz 0827 40:22 lo que pasa es que ahora digamos que muchos jugadores están en la precariedad porque el árbitro no vio venir lo que nos ha costado un montón de miles de millones de euros que hemos tenido que pagar entre todos

Voz 26 40:31 yo es dicen que sería parte aparte de la crisis

Voz 0827 40:33 me porque el árbitro no su poder no había un bar en esta

Voz 0313 40:36 hace unos sería el mejor día para hacer la metáfora de los jugadores de fútbol

Voz 6 40:40 no pero bueno

Voz 1938 40:42 estoy hablando

Voz 31 40:45 Yepes era de verdad es que te tambalea media

Voz 0827 40:48 tratar desconcertado porque oye hablar a Pepa Bueno de amaño de partidos de cuando ya están negociando los ayuntamientos Hinault no hablaban de

Voz 29 40:55 el desastre en el que me me me voy con la última decís es que habitó tres decís las polémicas del Banco de España cuya habéis tenido la de los billetes hoy hemos tenido la de ahorren ustedes

Voz 6 41:05 os lo dejo aquí para vosotros el Banco de España dice que jubilarse más tarde hay que trabajar más esto los sesenta en colgando

Voz 0313 41:10 fuera fuera Ruiz

Voz 4 41:15 agobiante tener todos mis seguros a la misma compañía aún así pagar de más

Voz 32 41:20 Mutu arte traería la mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo pero por menos dinero

Voz 5 41:24 que la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llamado

Voz 32 41:28 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones de Mutua punto es

Voz 33 41:36 soy Juan de Glass tienes una luna rota no te puedes quedar sin tu coche en Glass puede pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefiere las nuestro compromiso dejarte el menor tiempo posible sin tu coche

Voz 14 41:48 ya ya Carlas recta

Voz 34 41:51 hará

Voz 6 41:53 me ha dado un tirón es que los músculos necesitan calor a tirones radios al incremente inflamatoria con efecto calor radios Aline radios a Lille de laboratorios Viñas lea las instrucciones de este medicamento hay consulte a farmacéutico

Voz 35 42:06 con las soluciones para comen los de Carrefour tienes la pechuga de pollo filete de Pozuelo cinco euros con setenta el kilo la valla de seis kilos de naranja por sólo cincuenta y cinco céntimos el kilo sólo hasta el treinta de mayo en hipermercados Carrefour Carrefour Market Carrefour punto es Carrefour la mejor

Voz 5 42:29 tipo todas mis compañeros esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros punto es o llaman novecientos novecientos siete quinientos treinta

Voz 4 42:41 creemos que las cosas sucedan

Voz 1 42:48 el día puede ser

Voz 5 42:50 pero al llegar las ocho veinticinco la actualidad de otra forma con Ángels Barceló

Voz 4 43:01 la Ventana con Carles Francino

Voz 37 43:24 muy

Voz 5 43:48 te voy a volver

Voz 0313 43:49 es muy bonito que bonito es las las historias de amor lo que pasa es que a veces a menudo en la vida real en la ficción las historias de amor mutan en otras cosas algunas por cierto francamente peligrosas

Voz 38 44:03 has de tantos días hagamos del del final de Juego de Tronos bueno al final habrá sido lo lo que haya sido pero en toda la trayectoria de la temporada ha habido historias que empezaban siendo de amor y acababan en fin como el rosario de la aurora no debe

Voz 0313 44:16 yo tengo que ocurrir siempre pero en la serio ocurría que por cierto la semana pasada hablamos aquí en La Ventana con Alejo Cuervo el con Cristina Macía editor traductora de los libros que han inspirado la serie Juego de Tronos al castellano nos contaron que invernal día invernal Alia de la serie estuvo a punto de tener otro nombre como traductora abstenido entre otras cosas considera de de dar nombre a a términos que no se ha invernal ya que ha sido lo más complicado traducir las novelas de de Jos Martín

Voz 39 44:44 lo más complicado ha sido compensará lejos el que respetara el don Alejo lo obvia hecho es mejorable lo sugerías como a un pueblecito a ver si si se si yo quería cambiarme

Voz 26 45:00 así que el equilibrio porque las envié las invierno la Symbian

Voz 0313 45:06 bueno pues para que no lo sepa las internas existe está en Guadalajara tienen ahora mismo después de las elecciones una trama política que ha visto desde fuera joder ríete tú de de Juego de Tronos resulta que la Alcaldía será disputado un matrimonio José Luis Rodríguez por el Partido Popular María Isabel Espada por el Partido Socialista él ha ganado las elecciones con treinta y cuatro votos y ella ha obtenido quince es decir a partir de ahora alcalde jefa de la oposición José Luis María buenas tardes

Voz 39 45:40 hola qué tal cómo están cómo

Voz 0313 45:41 estáis

Voz 1592 45:43 pues bien aquí ha

Voz 0313 45:47 día José Luis no sé si no sé si sois os fuisteis seguidores de la serie Juego de Tronos

Voz 1592 45:54 pues con trabajo y eso no lo llevábamos aquí pero no tengo grabada todos

Voz 0313 45:58 this is además ahí más o menos de que de que va por donde va la cosa no queremos ver eso está bien oye José Luis y te felicitó María Isabel por la victoria

Voz 30 46:12 hombre claro he hecho luego ya después ya nos felicitamos mutuamente

Voz 0313 46:16 mutuamente mutuamente por porque en casa María habitualmente antes de esto se hablaba ya de política o no

Voz 1592 46:23 poco pues la verdad es que poco no creas que hablamos mucho la verdad porque siempre él que viene muy tarde y luego hacen a los chicos y demás poco

Voz 0313 46:31 te te tenéis trabajos distintos entiendo

Voz 1592 46:33 claro él está ocultó durante el día al pueblo yo estoy aquí de conserje en una comunidad de vecinos en Guadalajara

Voz 0313 46:41 está bien hoy es la primera vez que se enfrentará a las selecciones pero teníais experiencia de candidatos alguno de los dos

Voz 30 46:51 tú José Luis cuando que presenta hasta llegar al presente las de Sara hace cuatro años

Voz 0313 46:57 ah no ganasteis las anteriores

Voz 30 46:59 sí también dijo que no le voté al al compañero que venía por el PP también porque ya que trabajaba en Diputación lío pues siempre es más fácil conseguir cosas el pueblo o sea ya habrías y eso pues no hay que avisar ya el dibujante

Voz 0313 47:12 oye oye las inviernos tiene tres concejales el tercero en discordia quienes también es familiar vuestro o no es conocido

Voz 1592 47:19 no no lo conozco

Voz 0313 47:21 es conocido no quede en familia me en en un pueblo tan tan pequeñito como el como el vuestro ayer hablábamos con un chaval de diecinueve años que ha salido alcalde en un municipio de Zamora muy pequeño también nos decía lo primero lo primero es que no haya bandos en el pueblo y los segundos recuperar una tienda de comestibles en el caso de las invierno cuál sería haber alcalde tú primero

Voz 30 47:42 pues aquí nada que lo diga digamos cuando bien como viene llevando el DNI que no os muchos problemas con los de Salvi ya está al

Voz 0313 47:51 pero la oposición tendrá algo que decir no María algún algún proyecto prioritario alguna demanda alguna exigencia hay que hacer tal cosa que sabría qué hacer

Voz 1592 48:00 no pues la gente más que nada porque la gente te fijas si salgo y el otro día mismamente el sábado más lejos pues a de en un campo de fútbol de pistas de pádel y los no el terreno donde está

Voz 26 48:12 la norma cuál va a ser que lo que sucede en el pleno queda en el pleno como los jugadores de fútbol que dicen lo que pasa en El Vestuario El Vestuario se queda

Voz 1592 48:20 no ha sido lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo los tres en todos los vais es hacer limpieza

Voz 0313 48:27 hoy nos podríamos nosotros nos callamos yo comentáis vosotros nos podríamos argumentar José Luis María por uno del PP y otro del PSOE en qué momento porque preferencias porque ideas vamos en fin una conversación normal tenga empieza esto José Luis

Voz 30 48:41 mira yo es que como ya me viene apuntando por el PP ultimamente pues ya pues a raíz de eso digo no voy a cambiar entonces veía como ya viene de familia pues pues ha ido por donde kilo la familia claro ya que dice que es así

Voz 0313 48:59 María

Voz 1592 49:00 pues lo que te ha dicho de él yo ya venía de familia cuando ya eran simpatizantes pensó y demás entonces fue a raíz de eso pues ya pues hemos seguido yo hemos oí y hemos llamado así quedase solo pues yo le dije que tengo que presentan por eso es pues yo no me puedo

Voz 39 49:18 les pareció bien

Voz 0313 49:21 pero cuando hay allí con TAC cuando que discutirse hacen un campo de fútbol Hinault estáis de acuerdo eso tendrá algo que ver con las ideas políticas o no

Voz 40 49:31 no vamos no sé

Voz 1592 49:33 ahora de momento de momento ahora estamos todos de acuerdo

Voz 39 49:37 pero de momento de momento oye vosotros vosotros

Voz 0827 49:43 los seguís cazados pero la familia está dividida quiero decir a los votos de la familia hacia dónde han ido hacia el alcalde hacia la jefa de la oposición

Voz 39 49:51 ahí sólo hay de todo hay de todo pero vamos oye pues claro

Voz 0313 49:59 José Luis cuántos años llevan casados y Sí Se Puede preguntaré diecisiete años y en esto diecisiete años de la política no nos ha motivado ningún enfrentamiento fuera de lo común entiendo

Voz 30 50:12 no hay política igual que el fútbol y eso es nada

Voz 0313 50:16 el fútbol es el mismo equipo al menos de fútbol Ono pues vivimos en este coincide sí

Voz 0976 50:24 el alcalde dice que de política entiendo que la política y la ideología en un pueblo tan pequeño en casi casi que sobran no los los problemas son mucho más de andar por casa lo no

Voz 1938 50:38 inventar luz agua alguna

Voz 0976 50:40 a su venció con etcétera ese tipo de cosas verdad

Voz 0313 50:46 muy bien pues pues oye José Luis Rodríguez y María Isabel Espada que joder que celebro que a pesar de las diferencias ideológicas o de siglas de partidos tenga en buena armonía y transmita su mensaje de tanto consenso ojalá alguien tome nota y también se le suele pega un poquito vale

Voz 30 51:02 la verdad es que a ver si lo tenía que haber mucho más muchísimas gracias a nuestros adiós no yo

Voz 41 51:14 no

Voz 42 51:21 en esta cita treinta y cinco años como me va a entender que el miedo es el motor de día o manida

Voz 43 51:37 ah

Voz 42 51:40 bien entrada la ronda ves la ideología que estemos Ariza

Voz 1938 51:55 XXXV años para entenderlo del miedo un segundo para entender lo de la bondad esto habrá un término medio supongo no

Voz 0976 52:02 hablamos de la vida hablamos de la música cuando uno

Voz 0313 52:05 escribe una canción de corrido del tirón a la primera cuál es la fórmula secreta cuál es la ecuación

Voz 1 52:23 Marwan buenas tardes

Voz 0313 52:27 la mano han como estas Marwan hace cosa de cómo lo digo cazo de trece horas trece horas y pico escribía en su Twitter algo que no se llama mucho la atención que nos parece muy muy hermoso para contar la historia dice acabo de componer una canción del tirón que emoción joder eso literal no Marwán no no me invento nada

Voz 9 52:46 tal cual no tiene tan nada no era una verdura porque una cosa es una canción de repente de la nada así tinte ahí has pensado en este tema nunca ahí de repente pues siempre sobre el podio ordenadamente y con una todavía bonita produce mucha emoción verdad