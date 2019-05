La Ventana (28/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 0313 00:08 oye estás una tarde de reuniones a varias bandas en Bruselas antes de que los jefes de Estado y de Gobierno se reúnan en una cena informal para discutir quién debe ser el próximo presidente de la Comisión Europea Pedro Blanco buenas tardes

Voz 1715 00:20 las tardes el presidente español sea visto con la canciller alemana con Angela Merkel para participar después en la reunión del Grupo Socialista está Bruselas ha viajado también el líder del Partido Popular Pablo Casado que ha dirigido esta petición al presidente Sánchez con la vista puesta en el nuevo eurodiputado electo en Carles Puigdemont

Voz 3 00:36 lo que espero es que el Partido Socialista Pedro Sánchez aproveche el Consejo Europeo para decir que España no va a tolerar que el señor Carles Puigdemont intente agredir a nuestras instituciones en el tiempo que dure el debate en la adquisición de su condición como parlamentario

Voz 1715 00:55 en Barcelona mañana comienzan las reuniones entre algunos de los candidatos de las pasadas elecciones municipales la actual alcaldesa en funciones Ada Colau comienza la ronda de contactos con el ganador de los comicios con Ernest Maragall vamos a Barcelona informa Pablo Tallón

Voz 1673 01:08 según fuentes tanto de Esquerra como de los Comunes Colau y Maragall tienen previsto reunirse mañana para empezar a explorar un posible acuerdo de gobierno a pesar de eso desde el entorno del exconseller insisten en que también están pendientes de verse con Joaquim Forn en Soto del Real porque dicen para ellos la mejor opción sigue siendo un pacto con los comunes y con Cataluña además de estar es en los próximos días seguramente esta misma semana Ada Colau también prevén mantener contactos con el socialista Jaume Collboni ha que hay que recordar que la puesta de Colau pasa por un tripartito con Esquerra y el PSC que es una opción que rechazan tanto los socialistas como los republicanos

Voz 1715 01:41 en Vila seca en Tarragona una niña muerto después de un agónico rescate en la playa de La Pineda la menor se había adentrado en el mar con un flotador Tarragona Oriol

Voz 4 01:49 m el viento semestral sea llevado mar adentro a la niña que se bañaba con su flotador ha sido este mediodía y nadie se percató tampoco sus padres una familia que se aloja en uno de los hoteles de La Pineda y que decidieron pasar el día en la playa unos trabajadores municipales de la limpieza sí que lo vieron y dieron la voz de alarma hasta allí se desplazó una lancha de Salvamento Marítimo que logró dar con ella a media milla del rompeolas ya sin el flotador inconsciente pero aún con vida había intentado regresar a la playa a nado la niña georgiana de nacionalidad falleció en el puerto de Tarragona no sirvieron ya de nada los intentos por reanimarla del Sistema de Emergencias Médicas

Voz 5 02:25 de información del deporte Toni López buenas tardes qué tal muy buenas operación policial en marcha contra los amaños en el fútbol español la acaban de alcanzar los diez detenidos por ejemplo los exfutbolista Raúl Bravo Aranda eh Borja Fernández el presidente del Huesca Agustín las vamos a dos partidos son los principales que están bajo sospecha al Huesca cero Nástic uno de la temporada pasada en Segunda el Valladolid cero Valencia dos de la última jornada de la temporada primera que acaba de determinar además en el Giro de Italia la tapa dieciséis ha subido el mítico Mortirolo ahora mismo a siete kilómetros de meta el líder capaz Mikel Landa en iba le van a cuatro minutos la cabeza y en Roland Garros retenes clasificadas una ronda Roberto Bautista está jugando Verdasco ganando un set a cero a Evans cinco ITER

Voz 1715 03:01 es cuatro y tres en Canarias

Voz 2 03:04 cadena SER Madrid

Voz 1715 03:06 el peso en el en el Ayuntamiento de Madrid celebra

Voz 1915 03:09 se haga justicia en el caso de la venta de vivienda pública por parte del Gobierno de Ana Botella a fondos buitre la Audiencia Provincial ha estimado los recursos presentados por los socialistas y por la Empresa Municipal de la Vivienda contra el archivo de la causa pide también que se abra juicio oral contra Fermín Uslé El gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda con el Partido Popular y Alfonso Benavides es el responsable de Fidel el fondo de inversión que adquirió esa vivienda pública por debajo del precio de mercado la concejal socialista Mercedes González

Voz 6 03:34 aquí hubo delitos aquí hubo saqueo y aquí hubo lo peor que podía hacer ayuntamiento que desgraciadamente parece ser que va a volver a gobernar esta ciudad o el Partido Popular que es quitándole las viviendas a la gente que más lo necesitaba y espero que ya que no se ha hecho justicia en las urnas haga justicia a los tribunales

Voz 1915 03:52 los afectados esperan que este sea un paso más para aclarar lo que ocurrió con sus casas tres mil familias se quedaron en la calle Arantxa Mejías es su portavoz

Voz 7 03:59 contentos sale tres felices que eso es esperanzador cuando bueno no después de tantos años después del mazazo que nos dio el archivo ahora la reapertura es otra noticia esperanzadora

Voz 1915 04:12 el rechazo de la familia es la principal causa del sin hogar mismo entre el colectivo LGTBI es la principal conclusión de un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos a través del Observatorio para el análisis de la exclusión social este colectivo sufre además un cincuenta por ciento más de delitos de odio cuando vive en la calle Silvia Jiménez es profesora de Sociología de la Universidad

Voz 8 04:30 e hicimos un estudio que es el primero que existe en España sobre personas LGTBI sin hogar como consecuencia de la intuición de los profesionales que están trabajando con personas sin hogar que veían que cada vez emergía este perfil de de de persona observamos que la primera causa

Voz 9 04:49 el mismo de estas personas son es el rechazo como consecuencia de sus

Voz 1220 04:56 el estación sexual los su identidad sexual por parte

Voz 11 04:58 de la familia

Voz 1715 05:32 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com lamenta

Voz 13 05:37 a las seis las cinco en Canarias aquí en la SER cadenas

Voz 2 05:41 se servicios informativos

Voz 2 09:09 que cuando compran el cupón diario y la paga de la ONCE colaboran para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen ya ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año no importa porque juegas lo que importa es que no dejes de hacerlo cupón diario ya paga de lounge que a ti qué te importa la Ventana con Carles Francino la patria es una marca bien yo no veo rojos y azules españoles del blanco y es positiva que ella sistemas matando y la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya a uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema Airis

Voz 18 10:17 co mundo que inventó la confusión

Voz 22 10:20 agobiada veo Condé

Voz 2 10:25 te

Voz 10 10:26 sí sí sí

Voz 29 10:28 bueno y recuperamos a Toni Martínez aplausos ha hecho del dolor pero el hecho el dolor pero estás ahí no juego María que es gritar mucho secundarios hoy mirar de Francisco Ayuso y el gran desafío con Juanma López Iturriaga no vida venga más Toni

Voz 10 10:56 vea que este veintiocho de mayo sólo tiene una noticia atentos a esto operación

Voz 1220 11:01 era el amaño de partidos

Voz 10 11:04 de fútbol amaño de partidos de fútbol a partir de esas apuestas que sin entrar en valoraciones morales podríamos calificar de frikis esas apuestas que dice habrá tres saques de banda antes del minuto quince y un futbolista que está bajo todo el rato diría fuera de público

Voz 30 11:24 fuera de banda o ver

Voz 10 11:27 dice y hay alguien en algún país remoto quizá que se está formando aunque cuesta imaginar que sea tanto dinero como para que el interese delinquir a un futbolista profesional Si te vas a corromper o con dignidad no es lo mínimo corrupción con dignidad en política un sonido muy significativo lo escuchan es el silencio es el silencio de Albert Rivera el líder de Ciudadanos y que se pasa el día en las teles cuando no está en Ana Rosa están Susanna Griso o en Los desayunos al rojo vivo al rojo muerto al rosa pálido al verde esmeralda la noche de aquí la tarde allá Callao desde la noche electoral está callado ayer habló Inés Arrimadas una frase que parecía dejar puertas abiertas para pactar con el PSOE

Voz 22 12:10 que esto no se trata de ver quién pilla cacho en cada lugar Se trata de cómo podemos formar los mejores gobiernos para los próximos cuatro años

Voz 10 12:18 es una frase de estas coloquiales que ahora imperan en la política no se trata de pillar cacho sino de pensar en España pero hoy el secretario general José Manuel Villegas ha puesto condiciones para pactos con el PSOE quien quiera pactar con Ciudadanos tiene que renegar rehenes renegar de Pedro Sánchez ID sus políticas como si fuera un exorcismo

Voz 14 12:43 muy fuertes

Voz 10 12:49 sí

Voz 31 12:53 el disco sexto

Voz 10 13:02 bueno el verbo renegar merece un gran Isaías porque tiene esta connotación religiosa es chulo hay que renegar de Sánchez para alcanzar el poder parece un chiste pero lo piden así tienen que renegar de Satanás de sus pompas de Sánchez y sus obras

Voz 1089 13:15 pero bueno veremos en algún sitio hay alguien que reniegue de las políticas de Sánchez que reniegue de los pactos con los separatistas y con los populistas bueno que creía que hay que aplicar sólo de aplicar el ciento cincuenta y cinco en Cataluña porque no se puede mantener más esta situación de pulso por parte de los

Voz 10 13:35 de los golpistas que digas siete veces Albert Rivera es el mejor tiene hay una serie de condiciones bueno se podría pensarse cuando habla Inés Arrimadas entiende una cosa cuando habla otros entiende otra pero al parecer para gobernar en Castilla y León hay que aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña una cosa que está difícil esto está vigente hubo ha caducado

Voz 32 13:53 hay otro partido de extrema derecha que es Vox

Voz 10 13:57 claro extra Pablo Casado diciendo que Vox es este macha hace poco pero no la semana pasada así que no se sabe ahora si es este viaje rápidos esto tampoco se sabe

Voz 1089 14:14 hemos a liderar desde el primer minuto la oposición de este Parlamento porque liderar la oposición no es titular de un cargo es una actitud es una forma de comportarse es una forma de vigilar el interés general

Voz 10 14:28 claro pero ahora no se sabe si es que ha dimitido el jefe de la oposición que luego está un detalle final cómo va a gobernar Pedro Sánchez con Podemos sin Podemos con una dosis de Podemos con dos dosis de Podemos será un gobierno bajo en Podemos se hará una analítica lideran tiene la mitad alta será Carmena ministro de Justicia Magdalena para todos

Voz 34 14:52 venga mientras salimos de dudas twiterías salir bueno el nuevo alcalde de Madrid el alcalde de Madrid ilusiona a muchos madrileños como por ejemplo ex emprendedor

Voz 13 15:02 con Martínez Almeida por fin se podrá entrar al metro en coche

Voz 34 15:07 vamos ahora con Mc Enroe que nos trae es la última hora

Voz 13 15:10 ética podemos le quita la tilde al sí se puede

Voz 34 15:15 hay ciudades realmente especiales que hacen muy especiales a sus habitantes el Twitter de expediente Nito tú también eres de Chernóbil sí choca esos siete vamos ahora con Ana Fletcher que suena muy pero en ideas brillantes casi casi casi Iturriaga escaños

Voz 13 15:32 yo no sé cómo se las ingenió para no ser rica hasta enseñas tengo ideas millonarias hoy ha soñado que fundaba una empresa de traducción del noruego que se llamaba os lo traduzco

Voz 35 15:42 no días con Dorian Gray

Voz 34 15:47 el drama de ser padre anoche

Voz 13 15:50 tuve que ir a recoger a mi hijo de dieciséis años Saura fiesta cuando le encontré estaba totalmente borracho me tuvieron que traer entre él y dos

Voz 10 16:00 balinés

Voz 36 16:03 eh

Voz 37 16:05 la vía del PSOE Guillot sacian

Voz 22 16:52 vamos a ver si adivináis cuál sería el deseo de Irene Montero

Voz 10 16:57 la número dos de Podemos el deseo para el Gobierno de España ha estado esta mañana en Hoy por hoy ha dejado algunas pistas algún indicio

Voz 11 17:03 cómo le gustaría que fuera el Gobierno progresista el gobierno progresista Gobierno progresista Gobierno progresista Gobierno progresista Gobierno progresistas progresista gobiernos progresistas gobierno progresista en España

Voz 10 17:15 bueno nueve veces es verdad que hay matices respecto de su última entrevista en Hoy por hoy hace tres semanas cuando pedía esto

Voz 1715 17:23 el Gobierno de coalición gobierno de coalición Gobierno de de coalición gobierno de coalición un gobierno de de coalición gobierno de coalición

Voz 10 17:31 yo otro matiz que también se incorpora hoy Irene Montero dice que hay que pensar en

Voz 11 17:35 por el bien de España

Voz 10 17:37 el bien de España Podemos quiere ministros por el bien de España

Voz 11 17:41 intentar trabajar para ese fortalecimiento del partido para el sobretodo pensar en España

Voz 10 17:46 bueno todo esto va a ser un baile ya se sabe del PSOE no tiene mayoría necesitan los diputados de Podemos pero con los diputados de Podemos tampoco le alcanza necesitará al PNV o a otros pero como se formaliza eso bien algo Antonio Machín

Voz 38 18:03 a firmar un mundo

Voz 2 18:09 día

Voz 22 18:23 se firmó un documento un acuerdo de programa Aguayo

Voz 10 18:26 en uno de coalición no se hace un ya vamos viendo podemos pide un Gobierno de coalición pero no explica que están dispuestos a hacer si les dicen que no si el PSOE no acepta un Gobierno de coalición votará Podemos contra Sánchez para forzar elecciones y el PSOE

Voz 22 18:39 aquí está dispuesto afirma

Voz 10 18:47 el PSOE que es mejor tener a Podemos en el gobierno fuera precisamente porque ahora está más débil si un político está débil tiene que hacerse notar si están en el Gobierno se hace notar gobernando si está fuera del Gobierno se hace notar protestando esto es lo que decía Ábalos después de las elecciones generales

Voz 15 19:03 de abril que un acuerdo programático con Podemos es posible sería positivo

Voz 2 19:09 que eh paralelamente hubiera un Gobierno dispar

Voz 10 19:12 el socialista bueno ahora que dice el PSOE que Podemos sigue siendo el socio preferente escuchamos Adriana Lastra

Voz 11 19:19 Nuestra sanción preferentes tienen siendo Unidas Podemos con quien hemos tenido una magnífica relación la es la legislatura pasada esos diez meses de gobierno y hiciera defienda a día de hoy

Voz 10 19:30 pero bueno con acuerdo programático con acuerdo de coalición con acuerdo de ya vamos viendo si tienes un acuerdo de programa tienes más estabilidad pero para el socio pequeños menos vistoso Si tienes además de un acuerdo de programón Gobierno mixto el presidente tiene menos control por qué porque un presidente siempre puede cesaron ministro pero sí ministros Pablo Iglesias el presidente tiene menos margen porque César ese ministro significa romper la legislatura

Voz 38 19:56 nada de nada

Voz 10 20:05 todo esto se complica porque los acuerdos municipales y autonómicos el alcaldable de Madrid del Partido Popular que promete darnos muchas tardes de gloria Martínez Almeida está contento

Voz 39 20:16 doy por hecho que ningún votante el centro derecha que reclama el cambio en la

Voz 29 20:19 Madrid entendería que no lo escuchábamos

Voz 40 20:22 acuerdo con Ciudadanos y convoque

Voz 10 20:25 lo normal en un acuerdo que pide Martínez Almeida un acuerdo entre un partido de extrema derecha Icon otro socialdemócrata disfrazado de liberal

Voz 32 20:38 en España sólo hay un partido de centro derecha que es el Partido Popular hay otro partido de extrema derecha que es vox hay otro partido socialdemócrata disfrazado delibera desde hace un año y medio

Voz 10 20:50 ves esto lógicamente cambiado ahora el Partido Popular recupera su himno de hace dos semanas

Voz 12 20:56 le

Voz 22 21:04 qué problemas tiene Ciudadanos como llegar a acuerdos

Voz 10 21:07 con voz sin llegar a acuerdos con Vox Villegas ha dicho hoy que no van a negociar directamente

Voz 1089 21:13 llega un momento llegamos algún acuerdo pues como pasó en Andalucía con el con el Partido Popular bóxer ahora decidir si apoya ese acuerdo o no apoya ese ese acuerdo pero no tenemos previsto abrir el dos au au negociaciones en este caso con con otros partidos que no sean los que elegir Barcelona preferentemente lo lo normal será con el Partido Popular

Voz 10 21:37 en favor de Villegas hay que decir que lo dice titubeante pero Santiago Abascal que es el líder de Vox dice que no quiere más acuerdos de tapadillo que esto no Nombela ya lo dijo en la noche electoral

Voz 41 21:52 significa que no vamos a admitir cordones sanitarios de ningún tipo esto qué quiere decir significa que algunos deben tener muy claro que quién quiera contar con nuestro apoyo para establecer mayorías alternativas tendrá que ser respetuoso flexible como vos se compromete a ser

Voz 10 22:11 bueno soluciones hay ir a las reuniones con capucha aunque es feo porque recuerdo al Pucusana verse en secreto hablar en clave pero para ciudadanos es difícil explicar que a los socialistas les exige renegar de Pedro Sánchez ya Vox no le exige renegar de nada del PSOE el PSOE mete presión a Ciudadanos el que más

Voz 42 22:39 pues

Voz 10 22:42 Ábalos tenía ayer el día ferretería entonces estaba habla haciendo metáforas de ferretería diciendo que Albert Rivera no quería ser bisagra y ahora acepta ser llave en usted

Voz 0739 22:53 está en la hallar que dé acceso a la ultraderecha en los gobiernos locales o autonómicos

Voz 10 22:59 pero la frase con pensó con esto igual no no cuela dijo voy a probar

Voz 0739 23:04 bisagra pero sería terrible que fuera la bisagras que diera entrada a la ultraderecha en las instituciones

Voz 10 23:12 entonces de la llave Il vista Agra en la ferretería pasó otro departamentos y Ciudadanos eran la bomba de aire que insufla a la ultraderecha

Voz 0739 23:20 dañó leyes españolas

Voz 10 23:22 han pinchado en las urnas la burbuja de la extrema

Voz 0739 23:25 la derecha en España no sería comprensible pues que un partido que se define liberal les procurará este

Voz 10 23:32 bueno otras cosas que podría haber es el clavo que asegura el tornillo que apuntala el perro no que da paz callad de la que cuelgan la ultraderecha bueno la ferretería en su mundo de posibilidades también el Partido Popular también están las cosas tensas porque confía en el futuro del partido en Madrid al tándem Díaz Ayuso Ortega Smith no acaba de convencer a todos Pablo Casado tiene ahora lo vais a escuchar un momento de estos de boxeador frente al espejo uno voy a liderar esa remontada

Voz 30 24:11 dos veía liderar este cambio de ciclo tres voy a liderar esta es volver a empezar

Voz 10 24:18 estas vamos son frases que tiene sentido también un musical también vez si después de cada frase Aintzane está el protagonista en su habitación y dice voy a arbitrar estas

Voz 30 24:28 montada voy a liderar este cambio de ciclo voy a liderar este volver a empezar ya hecho cantar

Voz 43 24:44 Oltra que hace

Voz 10 24:45 el claustro

Voz 43 24:48 vale

Voz 10 24:50 ha habido cosas locas se subasta un ordenador con virus se de deuda hoy

Voz 13 24:56 es una noticia que tenemos en la web de la Cadena Ser el artista chino Gu Otón pudo no ofrece la posibilidad de hacerte con un Samsung NC Díez que actualmente tiene un valor de mercado de unos cincuenta euros pero él lo vende por un millón doscientos mil dólares una

Voz 29 25:09 pero te dice que sí fue

Voz 13 25:12 es encontrar seis de los virus más peligrosas de la historia según explica el autor el equipo está sellado no tiene conexión con ninguna red es decir que no pues utilizarlo y ni siquiera puedes programar otros dispositivos con estos virus para hacerte con el tan precioso ordenador tienes que acceder a la página web y pujar por el ordenador porque todo esto es un millón no eso es esto empezó valorado en un millón de dólares y ahora lleva un millón doscientos mil dólares es que la gente realmente está interesado lo comprara alguien

Voz 1715 25:40 sí seguro claro joven el virus

Voz 22 25:48 vamos

Voz 34 25:52 Especialistas secundarios bueno vamos a seguir con la con la resaca post electoral y hoy queremos hablar con uno de los muchos alcaldes que semana que van a estrenar no en su cargo en esta nueva legislatura es el señor Nicolas de merluza donde Nicola qué tal bienvenido a La Ventana Nico alcaldesa al gimnasio de pilates de lo primero felicidades mucho ganado las selecciones en su pueblo contra todo pronóstico totalmente

Voz 13 26:16 la verdad es que no porque yo no hice campaña electoral voto de hecho yo me he peleado con muchísimo de mi vecino a alguno incluso le ha apuñalado ya ha conocido pues por entrar en los establecimiento con un rollo papel de váter la mano

Voz 34 26:32 cada siquiera saludar al baño a veces me pareció lo das trabajo

Voz 13 26:40 el papel de bueno

Voz 34 26:43 sí ha ganado por ejemplo Pablo Simón apunta que su éxito se debe igual que su éxito se debe a porque electoral es que

Voz 13 26:52 Grande Pablo Simón promete un inciso

Voz 34 26:55 era seguida con muchísimo interés

Voz 13 26:57 la lectura de nuestro pueblo porque la de todos qué majo es majo y cuánto sabe política hay mucha o poca la gente sabe poco que Pablo Simón con esa cara de amigo de Bob Esponja perrito bailarín del Bolshoi ante de estar in político estuvo en la Legión varios años

Voz 34 27:12 pero letal huy pueda tortas sea moderado volvamos a lo de las promesas electorales porque dice usted de varias bastante varias citas con un denominador común todas era

Voz 13 27:27 locura no si la borracho pero humana elegido ya la mejor me encuentro en la tesitura de llevarlas a cabo vale yo no soy de las que no cumple mis promesas te lo prometo

Voz 34 27:38 vale vamos allá prometió este por ejemplo de su pueblo que ibais a invadir Polonia sí estará

Voz 13 27:44 es dejar la promesa si ese es invadir Polonia al parecer acaban todas las edades la gente del pueblo les gustó mucho yo lado lance así un poco loco por decir algo pero la gente el pueblo por lo que sea tiene una pulsión nazi dentro de dentro y les entusiasmó la idea ya enseguida lo paré mientras jugaban al mus pos hablaban de cómo con qué estaríamos Polonia sí lo haríamos más rápido que el Alemania nazi esa idea les salió ese gen competitivo que tenemos las abuela hacían arenga a los nietos de rollo a acabar con

Voz 34 28:14 esa basura polaca aniquilar esa gente

Voz 13 28:17 arrasaba rostro obvia y desplegar un mapa de Varsovia en la comida decía Net el flanco débil de la ciudad con soldadito de promoción estatal esos las Abuelas todo todo en general bien le ha metido en la en mi pueblo sumó cabezota osea que habrá que hacerlo entonces

Voz 34 28:33 en serio que el pueblo de voy a recordar el pueblo está gimnasio de pilates invadir Polonia

Voz 13 28:39 qué remedio amigo va es que ahora a ver quién les quita la ilusiona

Voz 29 28:44 gente que ha cumplido la promesa perdona a ver qué me llama el concejal de invasiones de Polonia

Voz 40 28:54 vale que hemos tenido que venir aquí en el bar de Jesús hoy sí que es una idea muy buena que queremos comentar no se nos queda esta bomba atómica alcalde bomba atómica dice el cura que la Iglesia puede apartar los banco y no fabricamos una allí un vivo

Voz 13 29:11 pero tenemos uranio hay protones esa cosa

Voz 40 29:14 bueno Francisca la conoce la madre de Israel si cabe pues ya dice que sí que tienen en el congelador sí que tiene uranio yo pero que está empobrecido con hueso de jamón lo enriquece rápido y arrasar perro polaco

Voz 29 29:31 adiós adiós ya ves cómo está el tema no

Voz 13 29:37 vamos a salir a noticias creo que vamos a salir en la noticia metralla seguramente en cuatro cuando hagan callejero invasores

Voz 34 29:45 no tenemos noticias vuestras y seguramente don Antonio de merluza muchísimas gracias

Voz 44 29:54 estás ahí

Voz 2 29:55 hemos buenas noticias para el sector

Voz 44 29:58 es como si yo estamos esperando

Voz 15 35:35 eh

Voz 28 35:39 eh

Voz 29 35:44 de aquí seguimos en La Ventana en todo por lo radio hoy es martes hoy tenemos gran desafío con el gran hito veía con gran tocadiscos en juego se va a hacer largos pero antes hay que saber lo que pasa a Youtube no siempre vamos Pilar de Francisco buenas tardes

Voz 18 36:08 resaca electoral bueno venga a ver esto es youtuber se han volcado en la campaña nervioso perros ahora indigestión class la sal de frutas bueno en Youtube versa se han volcado esta entiendo porque han entrevistado a un montón de candidatos los políticos sean confesado por ejemplo Ada Colau ha hablado con forfait contaba pues esto de de estar de mitin en mitin besando chiquillos abrazando Abuelas por fin ha terminado esta etapa de hecho forzarle pregunta cuál es la última película

Voz 1715 36:42 viste ya cuál considera que en la última película emocionalmente ha dicho sin aquello

Voz 54 36:51 las típicas preguntas es son fáciles de responder porque fíjate yo entre alcaldesa que es trabajar veinticuatro horas siete días a la semana sigue sin ser suficiente madre de dos niños pequeños me vida cultural estos años se ha visto un poquito limitada y cuando

Voz 55 37:05 a ver películas han sido para niños pequeños pero al coco si yo preciosa que también está al lado Leonardo súper bajita

Voz 1220 37:18 sólo aquí yo me mato yo creo

Voz 18 37:22 es verdad

Voz 1220 37:25 claro pero nada comparable a Toy Story tres

Voz 18 37:27 es verdad que salga bien el fin hace todo posible es el Touring para saber si eres humano máquina te pueden pasar pelis bueno Ada Colau va a tener tiempo no ahora de poner al día te sumas Rowe no

Voz 29 37:40 no pero te te

Voz 18 37:44 no no yo no soy analista tuve calladito hablamos con otro Russell Smith él está haciendo análisis del tema pactos a sus cuatrocientos mil suscriptores Él tiene un consejo para nuestros políticos este

Voz 56 37:56 parece que todo el mundo está de acuerdo en que Pedro Sánchez y el Partido Socialista han ganado las elecciones en lo que ya no todo el mundo está de acuerdo es en saber con quién va a pactar para poder gobernar ya es que deberíamos pedirles a nuestros partidos a esa a sus partidos a los que votamos que antes de las elecciones digan con quién van a pactar digan cuáles son sus preferencias

Voz 15 38:20 ah no que Pablo Serratosa explican pero sí dime con quién prefieres pactar

Voz 18 38:26 entonces tengo hoy por ahí Paul pobreza todo pero vamos a ver

Voz 1715 38:33 preguntarle a un político Donkey emana pactar por favor criatura desarrollado antes Torretta más un argumentario ya cuando una campaña sólo preguntas ya tiene unas respuestas tipo en el sentido de que no es que el lector se confunde iría si yo lo dijera hoy tal vez perdería de vista que J

Voz 18 38:48 es que no le quedan a mi madre mía bueno vamos con otro canal de revistas pero un poco más es superficial más citó el sentido y la vi raro se llama salido usted está empezando tiene cinco mil sentido del avión Rando llevan meses si además es fiel a su título es gente que toma cañas manteniendo la El sentido sea sin caer inconsciente que está muy bien eso lo lleva algunas duran un par de orillas Cardo Moya estrenados a ver si nos imitan Él es músico el chico caza este canal fan de la comedia entrevista profesional les invitadas Cañas se acaban confesando por ejemplo Berto Romero cuenta sus inicios

Voz 57 39:32 cuando éramos realmente joven estoy hablando con dieciséis años allí a la radio local Nos de un espacio para hacer un programa entonces nosotros nuestra nuestro entretenimiento era crear un programa de radio y hacíamos una radio Nobel a emitimos en directo a las doce de la noche me importaba yo he tenido varios momentos de estar en sitios donde a nadie le importaba lo que hacía y pasármelo muy bien uno fue ahí

Voz 18 39:53 esa sensación de no importarle a nadie mientras te opacas bien eso no ahora pero sí claro es la mejor definición de adolescencia que se puede dar a la gente eso le importa de llegues por la noche meriendas y punto

Voz 1220 40:07 vino a veces Guerra

Voz 18 40:08 más canales constructivos restaurar un coche es lo que hacen en el canal vice SAT más de millón de seguidores

Voz 13 40:15 te enseñan trucos para hacerlo con muy poca

Voz 18 40:18 pero madrileños madrileñas este vídeo es para vosotros porque hay que preparar nuestro coche para los futuros atascos

Voz 1715 40:25 en este vídeo voy a enseñaros cómo ha arreglado mi coche actual gastando lo mínimo en los asientos no se empleaban lo suficiente lo mejor es que esto puedes hacerlo con un cuchillo de untar mantequilla fue ponerme consigan y tampoco tenía que hacerle salvó cambiarle el anticongelante si quieres dar la mayoría de grasa hay cosas incrustadas yo utilizo uno aprieta con agua destilada así que lo que hago obra para ahorrar escoger calcetines de chica porque son súper suaves le sirven para el ritmo para limpiar el coche sin al hallarlo es importante que sean de invierno así gorditos ya en vez de costar te dos euros el guante entre comillas te cuesta veinte sentido

Voz 58 41:01 los GAL Cité esta chica para limpiar la chapa y que no se araña dice si él no recomienda el lavado de este de de comiendo

Voz 18 41:11 me siento un hermano Sámano con el cubo y fines de chica porque son iguales polémica abierta polémica abierta vea eh pero no hay controversia dice que tampoco todos los sabor de invierno para que la manita bueno genial este canal y otro más vamos a acabar con culturas se puede aprender Historia de forma divertida si Concostrina está Concostrina ahí están las recetas de María José más de setecientos mil suscriptores ella lo que hace es recrear recetas e históricas de grandes nombres el desayuno de Albert Einstein el veintiocho de María Antonieta

Voz 1715 41:52 a famosísimo

Voz 59 41:59 suena

Voz 18 42:01 a ver

Voz 59 42:04 hola oye está muy bien hablar de Napoleón

Voz 60 42:16 hoy es podrida de Cristóbal Colón mostró su nombre es olla podrida es la madre de todos los cocidos vamos a hacer una versión de la olla podrida anterior al descubrimiento de América apelamos una zanahoria un lago un par de dientes de ajo y una cebolla añadimos la morcilla la olla diez o quince minutos antes de apagar el fuego es decir tras tres horas y cuarto de corrupción aproximadamente tenía las carnes para presentarlas al centro de la mesa por supuesto sobra carne no se les ocurra utilizarla en algo que no sean croquetas

Voz 18 42:50 bueno esta red realmente es el abuelo el cocido por poco que bueno ya has Burgos en próximos episodios veremos el bocata Iturriaga la receta de las magdalenas de Carmena todavía no

Voz 1220 43:07 tienes Juan preguntas para el concurso os diré no sé dónde es porque no me acuerdo donde era donde tienen los sandwiches y bocatas tienen de deportistas conocidos hay en boca

Voz 29 43:21 en bien consiste es una medallita de Kioto

Voz 1220 43:25 el ego está hecha sobre todo

Voz 29 43:30 con tomate pelo de Bart venga

Voz 43 43:37 venga vamos a saludar a Roldós

Voz 2 43:40 pendiente de hoy una

Voz 1220 43:42 ya porque nuestra campeona de la semana pasada Virginia de Valladolid hola Virginia buenas tardes hola Ana

Voz 29 43:51 sabes tenía aquí el aspirante

Voz 1220 43:55 la primera semana participando se llama Eduardo Eduardo Pérez desde Vitoria ir resulta que estuvo estuvo una vez estuviste en el rompecabezas notas cuando lo presentaba en ETB Eduardo buenas tardes hola muy buenas pero de público sería no porque hace más de veinte años

Voz 30 44:15 de público porque además que lleva con el con el mi colegio

Voz 29 44:18 ah vale eco cautivo no que lo voy a daban todo el día no le tras un bocata Iturriaga nada no tenían nada

Voz 1220 44:28 qué mayor te estás afgano

Voz 29 44:31 Eduardo Virginia he ya sabéis primer

Voz 1220 44:33 la ronda cinco preguntas para cada uno bueno podéis elegir era una de ellas que os pueda ayudar a Virginia con quién quieres jugar

Voz 29 44:42 venga Eduardo estaba por ahí Merea no podemos otra que venga su cualidad venga van pero espera espera que viene a venga

Voz 1220 44:55 empezamos Eduardo empezamos contigo eh sabes que la primera ronda de calentamiento a cinco preguntas de un determinado tema entonces tienes dos opciones que quieras uno

Voz 22 45:07 Valencia Club de Fútbol dos Chiquito de la Calzada vosotros compás pegado hombre

Voz 30 45:15 vamos como decías

Voz 1220 45:16 la convalecencia no Eduardo Valencia aquí Virginia va con Chiquito de a Samuel venga a cinco preguntas que empiezan ya Eduardo el Valencia ganó la Copa del Rey de fútbol el sábado pasado derrotando al Barça dos uno pero en el descanso

Voz 30 45:33 pues estaba de boda así que no tengo ni idea

Voz 29 45:36 adiós ayudita no has sido eres tú eres madrina puede dos cero dos muy bien ya está de la gran colaboración

Voz 1220 45:50 Eduardo qué número de Copa no te vayas que es normal que número título de Copa hace logrado el sábado por el Valencia tres opciones es su sexta Copa del Rey su octava Copa del Rey hoy su décima Copa del Rey ocupaba correcto su octava el momento era perfecto para ganar la Copa porque el Valencia está celebrando este año está celebrando algo como muy gordo que está celebrando el Valencia centenario ordinario

Voz 29 46:18 sería correcto o agua va se duele

Voz 1220 46:22 si quitamos cien años al dos mil diecinueve pues eso ya sabes lo que sale de silencio

Voz 10 46:27 eso es una pregunta no no no no

Voz 29 46:29 ah vale vale vale venga

Voz 1220 46:32 que la victoria del la niña quería que hiciese mentalmente todo en mil novecientos diecinueve vale vale vale vale venga la victoria al Valencia impidió que el Barcelona hiciese algo que nadie ningún equipo había hecho antes tres opciones nadie sigue sin hacer la efectivamente una ganar durante diez años o bien la Liga la Copa la segunda opción cinco años seguidos ganando la Copa la tercera perder una final osea o no perder una final desde que llegó Messi y la tercera no asegura una final de la segunda cinco años seguidos ganando la Copa San quedó en cuatro muchas muchos jugadores míticos han pasado por el Valencia pero sólo uno era considerado como el matador a ti no te llamaba que grande he oído Kempes vale pues oye cuatro de cinco Rubén como Kempes Luis Alberto

Voz 29 47:39 no claro

Voz 1220 47:42 a este Ramos con Virginia Chiquito de la Calzada a todo fácil

Voz 1715 47:50 yo estoy venga primera pregunta

Voz 1220 47:53 de dónde era chiquito tres opciones Málaga Cádiz Sevilla Málaga Málaga más la calle Calzada de Málaga de ahí lo de aquí a dar su verdadero nombre se quitó la cazadora su nombre artístico su verdadero nombre era tres opciones Esteban Martínez Gregorio Sánchez Luis Urrutikoetxea no estreno

Voz 61 48:17 el Segre

Voz 1220 48:20 Boris se Gregorio si te vas Sánchez Fernández todo muy bien los primeros pasos de Chiquito queda fueron muy pequeñitos ver fueron formando parte de una compañía infantil como se llamaba la compañía infantil en la que digamos debutó artísticamente chiquito tres opciones los niños de la calzada jóvenes y graciosos o pullitas malagueños

Voz 1715 48:46 me estoy bueno no sé si es pero esta última es bueno

Voz 29 48:51 sí pero yo apuesto por un poquito malagueños

Voz 1220 48:55 si no sería bonito que fuese efectivamente

Voz 29 48:59 lo que Virginia

Voz 1220 49:02 con qué programa se dio a conocer gran Chiquito y desde allí Jofre se hizo mega famoso te acuerdas piensa no piensa no tiene ni idea una espera que había una pista ETA ir desde allí hasta la sepultura a ella

Voz 43 49:20 la pista al línea

Voz 29 49:23 desde este figura hora vale te voy a

Voz 1220 49:28 te voy a decir tres películas en una de ellas Chiquito no participo vale entonces hombre cuando tres tres películas cuna aquí llega al conde modo papá piquillo o el robo de la Joya

Voz 30 49:43 hombre la última porque las atrase que si papá

Voz 1220 49:47 Quillo si esa no la tenía controlada sí sí exactamente el robó debajo de la Juanjo ella pues el pleno para Virginia García y bueno vamos con algo

Voz 29 50:00 ahora un poco más complicado

Voz 1220 50:02 vale ahora mismo estáis Virginia tiene cinco puntos vamos va muy bien de tiempo cuarto vamos muy bien el tiempo y ahora son diez preguntas cinco para cada una alternativa vale el concepto es quien ha ganado en pero no vamos a elegir a todas las selecciones de poblaciones eh que van a ser poblaciones sea va a ser elecciones municipales van a ser sitios donde han nacido grandes de papá vale vale vale vale joe empieza a Eduardo que va detrás con cuatro con cuatro aciertos y empezamos quién ha ganado en Oviedo en honor a Fernando Alonso que es de Oviedo quién ha ganado en Oviedo a Eduardo el PSOE no el PP tiene mayoría el centro echa el centro derecha ya veremos claro quién era el más votado si va a Diego al PP ya tienen mayoría hacen todo vale venga Virginia vamos Lidia Valentín halterofilia nació sí en Ponferrada provincia de León que ha ganado en Ponferrada Virginia

Voz 29 51:09 yo yo vaya pegada pero no no puedo ya no no no no a favor

Voz 1220 51:14 ese día no soy por un treinta y dos por ciento y un cirio muy guapo en Ponferrada osea que no se sabe muy

Voz 29 51:23 bien que igual

Voz 1220 51:28 sí es verdad es que no es intentamos explicar en Ponferrada

Voz 18 51:36 adiós de bueno

Voz 1220 51:38 Eduardo vamos contigo y vamos a Albacete más concretamente a Fuentealbilla cuna del gran fiesta y a quién ha ganado Fuentealbilla Eduardo

Voz 30 51:51 venga ahí si el PSOE seguro el PP

Voz 29 51:55 cuenta y dos por ciento sí sí sí sí

Voz 1220 52:01 bueno vamos con otra futbolista Virginia para latir Iker Casillas que nació como todo el mundo sabe Móstoles quién ha ganado en Móstoles San más fácil

Voz 62 52:11 más sicario es el PSOE

Voz 1220 52:15 correcto con cincuenta y cinco pero ahí no tienen ahí lo tienen

Voz 29 52:19 pero nada no

Voz 1220 52:22 Móstoles vamos seis cuatro va pero hay partido todavía hay partidos todavía no queda mucho Eduardo pregunta para ti Marc Gasol Marc Gasol nació en Barcelona que nada está fácil grana en Barcelona eh

Voz 30 52:37 vivo en Barcelona como una a Esquerra

Voz 29 52:40 ha vencido uno por ciento pero voy yo en Barcelona al igual que yo Cirio Pascual en he he

Voz 1220 52:50 esta que te ha tocado Virginia no sé si lo vas a saber pero bueno Rafa Nadal Rafa Nadal nació en Manacor Bangkok Manacor eh en Mallorca vale quién ha ganado en Manacor no no es que era difícil Més per Mallorca XXVI porque es más sí sí sí que yo también tienen un montón de gente sacaba allí concepto

Voz 59 53:19 Camper

Voz 1220 53:21 Eduardo vamos empatados nos vamos no seis cinco recuperado Eduardo pero todo esto es cinco Eduardo íbamos a el la el pueblo la ciudad donde nació Miguel Indurain Villava que vi llama en Navarra

Voz 30 53:36 quién ha ganado en Villava Navarra Eduardo lo tiene que saber pues como sea

Voz 29 53:42 es darle una barra como como has hecho dudar no podía dar quién

Voz 33 53:47 Navarra no la noche que Navarra Suma pero no más

Voz 1220 53:54 el osasunista Aralar con el treinta y siete por ciento ha ganado Bildu a ojo a vale he mira un hombre de actualidad Sergio Ramos sabes que hay que ir a China dicen que no se si dejaran yo no sé si está ahí pero si Sergio Ramos duerme muy bien porque es de camas

Voz 29 54:14 bueno bueno bueno

Voz 1220 54:16 el cabecilla fijaos Sergio Ramos es de Camas provincia de Sevilla quien ganó Virginia en Camas lo que se piensa

Voz 29 54:33 no sé muy bien recuperado

Voz 1220 54:35 la ventaja de dos puntos en el cuarenta y cuatro por ciento vamos con nuestro mejor golfista en la actualidad que Jon Rahm Jon Rahm John John John John sin h medio sea John J O M Jones sí sí sí

Voz 18 54:49 so exactamente como yo

Voz 1220 54:51 no efectivamente el de Hondarribia

Voz 29 54:54 quién ha ganado en Hondarribia provincia de Guipúzcoa Eduardo qué bonito pero creo que es socialista pero no PNUD PNV cuarenta y cinco

Voz 1220 55:07 por ciento mayoría pensando

Voz 29 55:10 ahora está pensando darle una oportunidad de que pisaron a ver quién ha ganado en Bilbao PNV PNV

Voz 59 55:24 sí sí sí sí es verdad que soy grande mucho

Voz 1220 55:32 Virginia ultima pregunta para Haití Dani Pérez Quirós ha motero de excepción Sabadell Sabadell que el Sabadell

Voz 63 55:44 la plaza Parlón

Voz 29 55:46 bien el corre el gire diciéndolo se vive muy buenas clase Virginia

Voz 1220 55:56 ha logrado ocho puntos Eduardo VI con lo cual Virginia es la campeona en Virginia ahora mismo va a aspirar a llevarse un toca toma vale vente tengo diez preguntas necesitas pero contestar a las diez bien el momento que falle suena cerramos la tierra vale Eduardo la eh Eduardo Eduardo y bueno vale puede ayudar es tan bonito la la cuestión es más grande o más pequeño que España vale Bale en extensión te recuerdo España tienen Mehdi más o menos de kilómetros para ninguno Bilbao Francia más grande o más pequeña más grande correcto ya sólo te queda nueve Sam vía no ha

Voz 13 56:40 bueno te vamos a dejar te vamos a dejar esta mal

Voz 1220 56:43 con nueve también te lleva a ser tocadas con Bale llega Suecia más pequeño correcto vas muy bien te quedan siete sólo Madagascar ojo más más grande

Voz 29 56:59 sí sí es una isla Oscar no eh capital de Madagascar capital de Madagascar que Antananarivo a te

Voz 33 57:07 ah vale vale vale vale

Voz 1220 57:10 pero no es bueno vale a ver Venezuela Venezuela capital Caracas Venezuela más grande o más pequeña Venezuela eso es Venezuela correcto oye cierta las cinco últimas te llevas el tocadiscos no vaya a ver vamos a empezar por una una fácil Chile pequeña más pequeña que he dicho que era fácil no pesquera engaña porque hablar son cuatro mil kilómetros de arriba abajo con un poco que sea de ancho se va Chile tiene setecientas cincuenta y setecientos cincuenta y seis mil kilómetros un cincuenta por ciento más grande que España

Voz 29 58:03 era difícil esa pegaba irá sabeis tanto Iraq Iraq Iraq más pequeño muy bien y Uganda

Voz 1220 58:14 más pequeño Afganistán más pequeños no hasta ahí te he dado todas las oportunidades Virginia la semana que viene bien gracias

Voz 33 58:27 eh

Voz 1220 58:31 es grande más grandes

Voz 64 58:41 tú