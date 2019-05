La Ventana (28/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias mensaje de Pedro Sánchez Albert Rivera tres

Voz 0313 00:10 en Bruselas el presidente en funciones asegura que en Europa no se entiende la disposición de Ciudadanos a negociar con la ultraderecha que representa Vox recordemos que Sánchez cenó anoche con Emmanuel Macron que es uno de los referentes del grupo liberal europeo en el que se encuadra ciudadanos Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0419 00:28 hola muy buenas tardes Pedro Sánchez sí negociador de los Socialistas Europeos para el reparto de cargos en Bruselas ha llegado al Consejo pero hablado en clave española pide a Ciudadanos lo mismo que a Podemos que tras los resultados del veintiséis de mayo se replanteen dice sus estrategias

Voz 3 00:44 yo soy muy respetuoso con las políticas que puedan seguir otras familias pero lo que sí que les puedo garantizar es que lo que no se entiende en Europa es que un partido que se autodefine como liberal conformar gobiernos ni en Andalucía ni en otros lugares por tanto ahí hay una contradicción muy importante

Voz 0419 01:02 Jorge para Podemos el replanteamiento es que renuncia a entrar en el Gobierno opción que Pedro Sánchez no ha verbalizado ruso

Voz 0313 01:11 ya ha convocado hoy a nuestro embajador en Moscú Josep porqué Pedro Blanco

Voz 1715 01:16 lo hace para quejarse por lo dicho por el ministro de Exteriores Josep Borrell en una entrevista publicada hace unos días Rafa Panadero si la Cancillería rusa ha citado a Fernando Valderrama para expresarle su sorpresa y decepción por la

Voz 0919 01:27 le dijo Borrell el veintitrés de mayo en una entrevista con el diario El pero

Voz 1775 01:31 como cuando a una pregunta sobre el papel que debe jugar Europa en materia geopolítica en el nuevo entorno mundial respondió entre otras cosas que en nuestro viejo enemigo Rusia vuelve a decir aquí estoy yo vuelve a ser una amenaza Moscú considera que son declaraciones in amistosas y que suponen además un perjuicio para las relaciones entre Rusia y España

Voz 1715 01:49 volvemos al Supremo el tribunal sigue revisando los vídeos aportados como pruebas documentales para demostrar el uso de violencia en Catalunya Llesta Alberto Pozas

Voz 0313 01:56 acaba de terminar hace un minuto el último vídeo de los propuestos por la Fiscalía vídeos del veinte de septiembre y también del uno de octubre

Voz 4 02:06 con estos ríos pero la fiscalía pretende demostrar que hubo violencia suficiente para hablar de rebelión ahora tocan los propuestos por la Abogacía del Estado que acusa por otro delito por sedición y que no hablaba de violencia en su escrito de acusación

Voz 1715 02:17 gracias Alberto y la Bolsa terminado ya la sesión hoy en el Ibex treinta y cinco que ha cerrado a la baja con pérdidas de casi tres décimas un cero coma veintisiete por ciento el valor que más ha subido ha sido Caixabank el que más ha bajado natos y información el deporte Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 02:30 tardes jornada de alta montaña en el Giro de Italia con subida al mítico Mortirolo la victoria ha sido para el italiano Ciccone en el grupo del líder el ecuatoriano cara Paz ha entrado Nibali también Mikel Landa rock de los favoritos ha perdido un minuto veintitrés segundos ahora en la general capaces primero Nibali segundo Roddick tercero Irlanda cuarto en Roland Garros hoy de los españoles Roberto Bautista se ha clasificado para segunda ronda Feliciano López y Guillermo García López han caído eliminados

Voz 1715 02:58 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 2 03:03 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:05 nuevo accidente mortal en el trabajo un hombre de cincuenta y cuatro años ha perdido la vida mientras trabajaba en una obra en el barrio de Salamanca Paula Asensio

Voz 5 03:12 ha ocurrido poco antes de las cuatro de la tarde en la calle Ayala las obras de rehabilitación de un edificio en el distrito madrileño de Salamanca el hombre se ha caído por un hueco interior del edificio el de la censor desde el octavo piso hasta el segundo en la Policía Municipal investiga las causas del accidente en lo que va de año ya han muerto veintitrés trabajadores en accidentes laborales en la Comunidad de Madrid según el Instituto Regional de Seguridad de salud en el trabajo en una

Voz 1915 03:34 ahora la Ejecutiva Regional del PSOE se reúne para analizar los resultados de las elecciones del pasado domingo que a priori dejan Ángel Gabilondo sin opciones de gobernar en la Comunidad de Madrid el candidato socialista quiere sentarse a hablar con todos los partidos a los que ha convocado a través de una carta busca apoyos también en Ciudadanos aunque la formación naranja mantiene de momento su veto a los socialistas José Manuel Villegas

Voz 1089 03:53 efectivamente ciudadanos eh tenemos a a al igual que he dicho antes cumplir con lo que le prometemos a los votantes que por lo tanto los compromisos se cumplen pero habrá que ver con con qué fórmulas en cada territorio en cada situación cuando creemos el Comité de Negociación de la Comunidad de Madrid desde el Ayuntamiento de Madrid pues iremos viendo cómo se desarrollan allí las negociaciones desde luego aún no hemos empezado siquiera

Voz 1915 04:18 la operación policial en el Ayuntamiento de las Rozas exalta de momento con la imputación de veinte personas investiga una operación urbanística de hace diez años pero entre los imputados

Voz 0313 04:26 cargos del PP en activo es el caso del alcalde de Robledo

Voz 1915 04:29 lo de Chavela que fue reelegido el domingo de un concejal electo de Majadahonda y de un asesor del presidente en funciones Pedro Rollán

Voz 1088 04:35 creo que se trata de una cuestión administrativa y por lo tanto lo que vamos a hacer es esperar a que tengan lugar esa cita porque es cierto que en los últimos tiempos hemos visto como personas que en un primer momento se han podido ver señalados en un muy corto espacio de tiempo afortunadamente han podido demostrar verificar que nada tenían que ver o que no ocurrió absolutamente nada veinticinco grados en el centro de Madrid

Voz 1715 05:21 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana ya las siete las seis en Canarias aquí en la Ser Cadena SER

Voz 2 05:32 servicios informativos

Voz 0313 08:42 escucha hoy por hoy la arriba no

Voz 2 08:46 pero la intención

Voz 14 09:41 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 09:45 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias hace tiempo demasiado tiempo diría yo que en España y en otros lugares algunos andan a gorrazos con las banderas y las patrias y todo eso fin que son temas sentimentales e in muy delicados por lo tanto el respeto debería estar por encima de todo aunque en mi modesta opinión sin volverse locos tampoco con el valor de los símbolos pero bueno ese es un debate en el que hoy no entraremos lo que hacemos esta tarde lo que hace Nieves Concostrina es contarnos el origen cómo nació la bandera española

Voz 15 10:15 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:31 no van cuatro preguntas sobre la bandera de España como dónde por qué nació quién será invento pues salió de un concurso de ideas se aprobó en el despacho del Rey con un objetivo evitar que nos disparar vamos a nosotros mismos así que pueden abandonar la posición de firmes porque esto guarda poca épica patriótica es más los que sueltan bilis defendiendo la bandera ni siquiera conocen esta historia que empezó en Aranjuez cuando Carlos III firmó el veintiocho de mayo de mil setecientos ochenta y cinco la ordenanza que sin querer puso la base de la estética rojigualda de esta tribus

Voz 14 11:15 así es tan peligrosos

Voz 2 11:21 muy bien

Voz 14 11:31 qué heridas

Voz 1626 11:37 Carlos III no buscaba crear una bandera nacional para España porque España ya tenía unos colores que le identificaban el blanquitos y el azul celeste los de los Borbones el Rey lo que buscaba era un diseño eficaz para evitar estoy leyendo los inconvenientes y perjuicios que puede ocasionar la bandera nacional que usa Mi armada Naval iré más embarcaciones equivocándose a largas distancias o con vientos calmó

Voz 1 12:03 dos con las de otras naciones

Voz 1626 12:06 es decir los color citas de nuestros pabellones se confundían en el mar eran tan parecidos a los del enemigo que a veces nos ataca vamos entre nosotros el Rey montó un concurso de diseño para ver qué bandera deberían enarbolar los barcos impidió que fuera lo más chillona posible que se viera bien desde lejos que destacara en el mar le gustó la roja la amarilla tres franjas anchas para los buques de guerra Hi5 franjas más estrechas para el resto de los barcos

Voz 14 12:42 Velázquez

Voz 1626 12:55 pero eso sólo solucionó el asunto marítimo los ejércitos de a pie tenían más colorines que una verbena cada uno tenía su bandera y cada regimiento la suya propia y cada batallón de regimiento otra distinta un follón de banderines por eso llegó después Isabel II

Voz 0124 13:10 jo pues venga la roja y amarilla que sea

Voz 1626 13:13 la bandera para todos ya está así se enteraron los españoles muy poco a poco de cuál era su bandera las de Francia de Estados Unidos

Voz 1 13:21 de los países americanos salieron de lucha ciudadana

Voz 1626 13:24 las de revoluciones la nuestra de un despacho que está bien pero un poquito de calma que los más patriotas ponen la rojigualda está con los Tercios de Flandes porque la ignorancia es la madre del atrevimiento

Voz 0313 13:39 qué frase tan hermosa verdad ahí tan rotunda tan oportuno además de unos tiempos que corren la ignorancia efectivamente es entre otras cosas la madre del atrevimiento

Voz 1 13:51 esto no ha ocurrido nunca bien

Voz 16 13:55 es de un comité de bienvenida déjate barba pasito no

Voz 1 13:58 voy cargado la monarquía os pone cachondo

Voz 16 14:01 no parece aconsejable

Voz 2 14:03 para el choque de una ola de aire sube

Voz 17 14:06 no por el este con los borrasca que penetran desde

Voz 2 14:09 el Atlántico va me encanta mirar a los aspersores fuerzan Aguado a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 18 14:29 buenas tardes amiga llena de la tú lo conociera la historia real idea

Voz 1 14:35 yo no tenía ni idea para mí Nieves Concostrina es un pozo permanentes

Voz 2 14:39 ha habido día porque cada tarde me voy más más sabía de aquí me alegro

Voz 0313 14:43 mucho hoy cómo saldrá después de hablar de queda eh

Voz 18 14:47 tú como bien porque yo cambio ahumado con mucho humor

Voz 0313 14:50 yo también pero Benjamín Prado si estuviera allí saldría mal

Voz 1915 14:53 Se y luego explicaré por qué pero decirte que si te lo pidieran ahora me vas a decir si te lo pidieran a lo que vamos a hablar si lo haría esto no

Voz 0313 15:00 me lo pensaría mientras me lo pienso te dio

Voz 18 15:03 no se mil trescientos

Voz 0313 15:09 cosa de Fito Cabrales Fito Fitipaldis piden una canción absolutamente premonitoria del programa del que vamos a hablar claro que uno pueda hablar que uno pueda asistir a su propio funeral no no salgo al que sí yo temo y que seguro a mucha gente pero bueno la tele como la radio como la Liga estatura como el cine como la música pues tienen un punto de magia al crear ficción que permite todo tipo de situaciones las más insospechadas como esta pero claro ahí va la segunda parte qué pasa cuando uno pasado pues ocurre que los demás pues tienen barra libre para para explayarse soltar lo que piensa no anoche por ejemplo anoche Movistar Plus en el canal cero en un nuevo programa que se llama El cielo puede esperar sino murió Ana Belén que hable ya acudieron mostrasen frente amigos y amigas al bueno es así acudir acudió mucha gente al funeral entre ella pues no sé por citar dos muy conocidos en Antonio Resines y el Gran Wyoming verdad

Voz 19 16:48 Víctor los siento mucho lo primero que quería decir es que este funeral es una puta mierda sea éste es un funeral de mierda no sé si me explico esto es toda una mismos al funeral de de esa mujer tiene que ser un funeral de Estado

Voz 20 16:59 la lista de Dios pero también de respeto a un Führer al de Estados como mínimo no se mereció salir en un coche fúnebre eso tiró por por no sé cuántos caballos por el centro de Madrid sí por el centro de Madrid por la puerta Alcalá así que no estoy pensando pues efectivamente

Voz 0526 17:15 yo tenía una cosa preparada aquí pero la voy a cambiar porque ya estoy harto de escuchar estos discursos no años vamos a poner las cosas en su sitio Fernando por favor con lo que ya te quería un gran director ni una nominación al Goya Fernando Trueba que finalmente ni ha venido mejor director de ciencia ficción de eso

Voz 1 17:33 es el único que en dos películas quiere hacernos creer Belén de Antonio corrió

Voz 0526 17:41 sicos Miguel Ríos Víctor Serrat al final no ha venido porque está de gira por Sudamérica

Voz 18 17:48 lo cual demuestra que a lo mejor para Belén buenas tardes

Voz 0313 17:53 buenas perdona

Voz 18 17:56 te anoche

Voz 0313 17:59 es que bueno Serrat cuando apareces ya tenemos ahora que no estarán a nombre para nuestra nueva gira el luto es nuestro Raúl Navarro buenas tardes hola buenas tardes cielo puede esperar tienes que dar una explicación a los oyentes de cómo se te ocurre cómo se os ocurre esta idea este nuevo formato que desde luego vamos yo creo que para el pueblo es absolutamente desconocido

Voz 1678 18:20 ah bueno antes de nada de pésame Otero de morir porque yo creo sería muy buen muerto eh

Voz 0313 18:24 sí yo creo que sí

Voz 1915 18:26 yo quiero ir tenemos hemos tenido muy buenos muerto

Voz 0313 18:29 claro esto es así a la gente a bordo muy

Voz 1678 18:31 si bien en todas el nivel está alto pero yo creo que yo creo

Voz 0313 18:34 podría darse a las noticias que habrá continuidad

Voz 18 18:37 no no no no es compartida una segunda temporada Aysén lo llevas muerto

Voz 1678 18:44 pero no hay nada confirmado ojalá yo espero que sí la verdad es que ha funcionado dan

Voz 18 18:48 cuántos han esta temporada seis buenos días Rice hombre claro si lleváis un nivel de juego

Voz 0313 18:56 a veces no es habitual que la tele

Voz 1915 18:58 le hable abiertamente de la muerte y menos en un tono distendido y yo quiero saber cómo llegáis a Movistar o aquí aunque cualquier cadena decirles vamos a hablar de

Voz 0313 19:06 muertos bueno reacción esos encontraste estuvo tuve la reacción estuvo a ver yo creo que ahí hay un componente

Voz 1678 19:17 un poco morboso porque yo creo que todo el mundo lo menos Amina pasado allí todo el mundo se se ha imaginado en algún momento cómo sería su funeral que pasaría quién iría quién no iría que también es bastante importante de las ausencias las ausencias eh que seguiría entonces bueno con esta idea fuimos a la fuimos a Movistar muy buenos que les contamos poco cómo cómo lo veíamos nosotros esa unión de comedia ahí de

Voz 0313 19:39 claro que que creo que hemos conseguido en el programa programas equilibra

Voz 1678 19:42 de de que sea una cosa bien

Voz 21 19:44 en humorada pero que que bueno que

Voz 18 19:47 que a la vez que cuente algo tendrá

Voz 0313 19:50 de qué te semejante exacto no lo ya

Voz 1678 19:54 personaje desde un punto de vista del que yo que normalmente

Voz 0313 19:56 bueno Ana que es la difunta la difunta noche y desde su atalaya privilegiada no está mal en ese sitio eh no está nada mal la verdad es que además hay contigo que ponía esta pues encantada pero fíjate a nace el Rey anoche porque hay algún comentario

Voz 18 20:15 dónde reside que es un animal de bellota que te ríes con él

Voz 0313 20:18 pero había momentos tanto en en tu rostro son algunos de los que están sentados a uno con gafas oscuras lo cierto con Miguel Ríos donde no sé si te llegas a trasladar te imaginas o estás haciendo repaso de la vida compartida hay tal y había hay hay también puntitos emoción tener razón Raúl hay comedia porque es una forma de desdramatizar la multa

Voz 0124 20:38 sí porque de repente se establecían había momentos muy emocionantes pero no porque yo figurar sé que estaba muerta no porque de repente veías yo que sé pues es cantar cantara roza Lincoln una emoción entonces eso produce una emoción en todos quiere decir que hay unas emociones que están ahí y que de repente nos envuelven a todos no ya no sólo a mí que me concierne y que piensa porque yo qué

Voz 1 21:09 no no es que a día

Voz 0124 21:11 momentos de emoción y de Berga

Voz 1 21:14 eso es eso escribes no me extraña nada

Voz 22 21:19 no

Voz 14 21:26 la fuga eh

Voz 0313 21:47 son planos cortos XL de cómo cantan a Pastora Vega también cómodas siguiendo la letra de de la canción y está muy bien Raúl o al menos como espectador me gusta mucho que la música en los dos programas que ha habido hasta ahora le iba primero y luego Ana tenga un papel de hilo conductor no como de te conexión de homenaje también pero también de disfrute

Voz 1678 22:08 sí sí era importante tenemos delante la música como elemento de sorpresa para ellos un poco de de regalo al final si estamos repasando la la vida de una persona la la música yo creo que es cierto que en el caso de Leiva

Voz 0313 22:23 sí fíjate fíjate lo quiero decir que

Voz 1678 22:26 incluso en alguien que no sea dedicado a la música la música siempre está en tu vida siempre hay momentos que asocia a una canción entonces nos parecía bastante importante que en todos los programas hubiese dos tres números musicales que son

Voz 0313 22:40 monitor o casi

Voz 1915 22:43 yo tengo la pregunta impertinente para los dos para ti es quien nos ha dicho que no porque le estaba el asunto Easy Ana te digo yo judo en algún momento esta historia o lo tuviste claro

Voz 0313 22:57 sin ningún muerto Nos ha dicho que no fantástico eh entre los vivos a todo el mundo ha querido morir

Voz 1678 23:08 pero no todo el mundo ha querido ir a un funeral habido gente al águila dado Yuyu simplemente el hecho de de acercarse a ese ambiente de bueno de muerte de de

Voz 0313 23:21 una ceremonia un ataúd había al principio que luego no sale el ataúd no haya dado habitamos

Voz 1 23:27 sí sí sí sí pues fui yo esto lo quitamos un poco por este problema

Voz 1678 23:31 de lo quitamos media hora antes de grabar el primer

Voz 0313 23:34 cuando estaba en el se queda roto la foto es hermosa sí sí sí sí el de la persona que no se ante tuviéramos Ana te hubiera molestado bueno molestado yo era pensándolo Ceballos

Voz 1 23:49 algo no estar maquillando

Voz 0124 23:56 sabes qué pasa que es que vivimos en un país en una sociedad que vimos tan de espaldas a la muerte

Voz 0313 24:03 como si no lo fuera tocar nunca fuera atacada

Voz 0124 24:06 de una manera trágica hay hizo cerrando los ojos a la muerte que no somos capaces ni siquiera de tomarnos a broma muchas cosas de ese rito por ejemplo yo es que recuerdo cuando era pequeña y se moría alguien en la casa en el edificio todos los vecinos solidariamente iban a pasar el velatorio hay resacas casa donde el el el cadáver estaba ahí toda la noche no a eso de los tanatorios vino mucho después entonces recuerda al día siguiente por la mañana mientras nos lavamos mi madre nos hacía las cornetas parecernos al al colegio desayunamos mi madre muerta de risa nos cuenta el velatorio de esa noche estaba bala del primero risa con Enric quito porque claro llegó a las tantas que es para nosotros es si velatorio Mi madre había vivido mis padres cuando llegó de trabajar al en la noche también se fue el segundo al velatorio era una risa porque más veíamos retratados a todos los vecinos que a día que

Voz 1 25:14 SER Ríos una orales Allen sí sí sí

Voz 0313 25:17 mecanismo de defensa seguramente mucho

Voz 1 25:20 pero es verdad porque sueltas

Voz 0124 25:22 no todo está en el todo están todo pero es verdad Raúl de la tele esto no lo hace entonces a ese tema a ver a mí no nos impresiona más a mí lo que más me impresionó cuando a mí me llama Aaron para esto es que yo pregunté si había guión me dijeron no

Voz 1 25:45 venga

Voz 0124 25:46 entonces yo dejé aquí se trata un poco de creer o no creer

Voz 1 25:49 claro que decir sin mayor

Voz 0124 25:52 lo que me contaban tenía gracia a mí no me impresionó te vas a morir pero una vuelta de tuerca y no sé cuántos al Inter a mí eso no me impresionó en absoluto

Voz 0313 26:04 pero la primera pregunta no es por qué a mí mismo

Voz 0124 26:08 no no no para nada no la primera pregunta fue el guión guión y empezaron a contarme lo yo cuando salí de aquella cafetería donde nos reunimos le dije a mi representante

Voz 23 26:21 a mí me han dado buen rollo esto o nos tiramos unos tiranos

Voz 12 26:28 eh pero ellos la directora de producción

Voz 0124 26:35 Nos vimos a mí me han dado muy buen rayo hilo y se lo comenté a Víctor Víctor me dijo hombre pues parece gente como de fiar no no es no son de esta gente que ha oído un poco que están por ahí televisión eh que es dice no puede me tiro

Voz 0313 26:59 yo creo que es una cierta que no hay ataúd mientras hablaba así es demasiado evidente demasiado es un perfil agresivo quizá de todas formas no eres la única Puerta del barrio espérate porque vamos a vamos a saber cómo reaccionó el el primer muerto el que estrenó cielo puede esperar que tiene tela también está incluido en el nuevo disco unas notas de voz que dijo que bonito quedan para los seguidores no utilizar nunca la radio te equivocas a mí me encantan

Voz 18 27:59 notas de voz del último disco de la diva Leila buenas tardes cómo va eso cómo estáis diré que estoy que fue por Barcelona estos días pero que

Voz 25 28:10 bien bien bien muy bien muy bien muy bien la verdad es que ha ido todo todo genial dijo que estaba pensando el cabrón de Francino

Voz 1 28:16 no voy a ponerme notas eh

Voz 18 28:20 pero si son maravillosas maravillosas lo digas ya es un legado muy bonito que nosotros

Voz 25 28:31 sí la verdad es que lo único que puedo dejaré

Voz 0313 28:34 oye te lo pensaste mucho poco cuando te lo propusieron

Voz 25 28:37 mucho mucho mucho yo soy muy prudente con con las apariciones en los sitios así lo que pasa es que se fueron tan sincero Si tan majos cuando nos juntamos y me lo explicaron también en realidad que es que siempre me sonó muy bien yo era una cosa a mí realmente lo que me daba vértigos que fuera una cosa muy blanda instaure todo que tuvieron tono de homenaje a mí me cualquier cosa que tuviera que ver con homenaje no lo hubiera hecho a mí me interesaba mucho el humor negro y que tuviera una cosa de de reírnos un poco de la muerte no tener tanto miedo a la muerte pero las dos el homenaje me echa un poquito para todo

Voz 0313 29:15 a una persona como tú lo lo digo porque en fin se Se desvela ya lo sabíamos algunos pero se desvela durante el programa una persona en pelín hipocondríaco es decir que tiene que tiene males para mañana meterse en esto joder tiene tiene también hay una cuota de valor o decorar que no está mal eh

Voz 25 29:31 sí sí lo que pasa es que en el fondo me parecía una misión importante y un poquito de terapia no la verdad irse a la muerte con con muchas risas yo que es cada dos o tres días al mes piensas que voy a morir

Voz 0313 29:44 el epitafio era os lo dije no os lo dije oye algo sea lo que es lo que ha contado en la habían Ferreiro que cada dos tres otros cinco días sí pero con

Voz 1915 29:57 es que te vas a morir me interesa si no si si tú enfermera cuando piensas en tu muerte de qué crees que te vas a morir

Voz 25 30:06 bueno yo suelo suelo creer que me ocurre en enfermedades muy muy muy extrañas y muy únicas sea de repente siempre pienso que lo que voy a tener una enfermedad que va a llevar mi nombre porque nadie la tiene

Voz 18 30:17 sí

Voz 1 30:19 bueno no

Voz 18 30:20 por el diagnóstico tiene el síndrome del centro desde tienes

Voz 0313 30:32 oye todas formas ya sé que todo lo que lo que oliera o supusiera un exceso de tributo de homenaje una cosa así de almíbar te tocaba un poquito la narices pero perdona amigo que cante Sabina en tu funeral cuya escucha esta nota al alcance de todos e oprime

Voz 26 30:48 sin o en marcharme o de la resina nazi vamos mejor

Voz 0313 31:14 hay gracia gracia cantas en Nueva York me hace mucha gracia me parece muy hermoso además la reacción de antes cuando escuchaba anoche arrozales y Leiva cuando lo vimos el otro día qué qué verso que frase no esa esa admiración que surge además y eso es mérito del programa de la tele de forma espontánea tengo una cámara hay clavadita en el en el corto para que para que porque Sortu

Voz 1915 31:39 yo sabía que iba Rafale no sea claro es que esto es una sorpresa pero tú no sabes lo que van a decir los invitados no sabes que van algunos invitados pero no lo que van a decir claro ni lo que van a decir por supuesto no sabía que ir roza le asegura que innova Vito

Voz 1 32:00 cuando no sabemos si hay un momento con Miguel Ríos porque me gusta la piel le dice no te lo que se llama Rosalía sí

Voz 0313 32:11 por eso fue hoy apuntó giros eso a tomar un tiempo sabático

Voz 1 32:29 hola

Voz 18 32:32 Raúl eso está claro es que si el programa aunque ya lo dijimos que no había guión maravilló

Voz 1678 32:41 eso que está en la parte de la ceremonia

Voz 0313 32:44 nosotros con los asistentes

Voz 1678 32:46 siempre el mecanismo ha sido entrevistar los ver que querían contar qué les interesaba contar sobre el personaje y con eso con lo que nos contaban todos ahí

Voz 0313 32:55 bueno eso es lo que han hecho es

Voz 1678 32:57 que coger organizar dar brillo poner algún chiste y luego siquiera importante que que cada persona cogiese lo que le interesase del guión cosa era muy lo que nosotros queríamos era que que todo el mundo

Voz 0313 33:09 es lo que eligió en el concurso de tacos de momento lo gana Leiva analizó el toque ayer porque me salió del alma al ver lo que decía Víctor pero le soltó varios abrazo si lo recuerdas verdad la cuenta pero más eh

Voz 25 33:26 bueno es que esa es la parte más auténtica no que yo no sabía lo que iba a ocurrir ni quién iba a aparecer entonces esa es la parte que da credibilidad al programa en realidad todas las reacciones que tenemos opciones reales sea todo lo que cuentan es verdad pero tú no sabes lo que van a contar aparecía mi mejor amigo que que con el que vivido muchísimos años desaparecía un montón de gente que tú no sabías entonces esa fue la parte más divertida a parte que es real o sea que realmente está ocurriendo no lo que estoy diciendo esto ha ocurrido

Voz 0313 33:56 muy bien mira nos quedamos como cierre de esta conversación con el número musical de cierre de la muerte y resurrección de Leiva donde se cantaba esta magnífica canción

Voz 1088 34:05 a los Beatles del poder de la amistad de los amigos

Voz 0313 34:07 Ana Navarro muchísimas gracias Leiva a un abrazo guapo que te vaya muy bien

Voz 18 34:14 ya ya hablaremos lo tuyo te lo de luto tú yo

Voz 26 34:30 nadie más llega

Voz 6 34:33 el futuro hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 45 39:25 si buscas encontrarás

Voz 2 39:47 los hoyos

Voz 0313 39:48 esta Ventana de la filosofía sean apuntando directamente a la política acabamos en fin voy a contarles de un período electoral intenso y prolongado puso cansino en ocasiones y ahora se trata de hija de digerir los resultados ver como planificamos el futuro pero vamos a ver pregunta pregunta yo creo que básica todos dan vueltas al mismo modelo porque no está claro ni mucho menos estos días ha estado por España un filósofo que saca se llama Michael Sanders que el año pasado ganó el Premio Príncipe de Asturias es un pensador para que no lo conozca con miles y miles de seguidores allá por donde da conferencias llena estadios pero para él hay una diferencia muy clara entre lo que sería hablamos de modelos se economía de mercado y sociedad de mercado son dos conceptos muy diferentes hoy queremos conocer un poco más a fondo sus ideas su pensamiento su filosofía porque al final nos va a tocar a todos muy de cerca Pepe Rubio sitúa esas ideas

Voz 0124 40:45 en nuestro día a día unos

Voz 1 40:48 hablan de libertad de elección que quieran seguir eligiendo a qué hospital acudir o elegir el tipo de educación que quieren para sí

Voz 46 40:54 dijo son otros de igualdad justicia por la igualdad de oportunidades por la justicia social y entre medio escuchan el silencio que ya no

Voz 23 41:05 el silencio a través del que se ha ido colando una revolución la que el filósofo Michael Sanders dice que nos ha llevado sin darnos cuenta de una economía de mercado a una sociedad de mercado que no es lo mismo

Voz 1 41:20 de modo que la diferencia es la siguiente fue una economía de mercado es una herramienta un instrumento valioso y eficaz para la actividad eruptiva y una sociedad de mercado es un lugar donde casi todo está a la venta es una forma de vida en la que el pensamiento y los valores de mercado empiezan a donar todos los aspectos las relaciones personales la vida familiar y la salud y la educación y la política la ley la vida cívica actual

Voz 47 41:53 cuando decimos todo se vende no hablamos de algo material

Voz 1 41:57 Nos tras dos martinis de Arts ya sabes cómo me gustan sin hielo eso sería lo normal

Voz 0882 42:02 el ERE contaminado tiene ya un precio vale unos diez dólares por tonelada y los estados como España que han aumentado por encima del límite legal sus emisiones de CO2 pues pueden compensar las comprando derechos de emisión a los Estados Bindi derecho

Voz 23 42:18 para contaminar se paga para controlar otros derechos

Voz 1620 42:22 cuando controlar la frontera el negocio de la valla de los muros de la patrullera de los radares ser ricos a muchas empresas que las ovejas en lo bien Bruselas para que sea políticas de control y de muerte sigan adelante todas la sociedad sería plantear sino estamos fracasando

Voz 23 42:36 qué tal

Voz 0124 42:37 ah por concebir gestación subrogada vientres de alquiler o gestación por sustitución

Voz 23 42:41 también por los mejores colegios hospitales

Voz 2 42:45 haría olvidar lo que era rico viviría en un lugar donde

Voz 23 42:48 yo estaba en venta hasta por el tiempo para evitar colas todo tiene un precio en la sociedad de mercado para Sender la mercatilización de todo afila el aguijón de la adhesivo

Voz 1 43:01 igualdad y sus consecuencias sociales

Voz 23 43:04 cívicas

Voz 1 43:07 Lee mercantil Izar todos aspecto de la vida conduce a una condición y los que son solventes y aquellos que son de escasos recursos tienen vidas cada vez más semanales engorde vivimos trabajamos compramos y jugamos en lugares diferentes nuestros niños van a escuelas distintas esto no es bueno para la democracia ni es una forma satisfactoria incluso para aquellos de nosotros que podemos comprar nuestro lugar al principio de la fila

Voz 0124 43:33 claro

Voz 47 43:38 la desigualdad el mal de nuestro tiempo

Voz 1 43:41 el uno por ciento de la población mundial pose más riqueza que el noventa y nueve por ciento restante

Voz 1113 43:45 una desigualdad no sólo económica la desigualdad atascar ascensor social provocando efectos corrosivos la sociedad con coste psicológico y cultura

Voz 48 43:55 la me

Voz 23 43:57 es una desigualdad que tiene que ver con la fe absoluta en los mercados y que está provocando reacciones populista lo dice Michael Sender el filósofo norteamericano cree que la democracia no requiere de una democracia perfecta pero sí que necesita que los ciudadanos compartan una vida en común

Voz 1 44:17 Juan héroes Tea for lo que importa es que las personas de diferentes procedencias sociales sin oferentes estilos de vida se encuentra

Voz 1915 44:27 vamos con otros nuevos con otros

Voz 1 44:30 puso normal de la vida porque esto es lo que nos enseña a negociar y a respetar nuestras diferencias y así es como llegamos a preocuparnos por

Voz 15 44:37 el bien común y entonces al final la cuestión de los mercados no es fundamentalmente una cuestión económica es una cuestión de cómo queremos vivir juntos

Voz 23 44:55 es tan sencillo tan difícil como

Voz 0124 44:57 tercer dirigirse mismo punto

Voz 23 45:00 esto no vivir como marca la tendencia en París

Voz 29 45:15 y eh

Voz 49 45:29 María José Guerra buenas tardes

Voz 0313 45:31 María José guerras presidenta de la Red Española de Filosofía I catedrática de Filosofía Moral en la Universidad de La Laguna y el viernes estuvo con el con Michael sean de verdad en el en la en el Paraninfo de la Complutense de Madrid no exagero no cuando cuando decía antes que él llena a reventar los auditorios en los que se presenta este hombre

Voz 12 45:50 sí bueno creo que el récord está en Corea

Voz 0313 45:53 sí n en esta conferencia

Voz 12 45:55 algo que aglutinó a catorce mil

Voz 0313 45:58 personas que mensaje nos envía este seguimiento tan tan masivo de de personajes como Michael de lo o el surcoreano o surjan bueno

Voz 12 46:08 sobre todo en el caso de San del que creo que no son equiparables en la Red Española de Filosofía decidió distinguirlo por su labor de difusión dinamización y proyección global de la filosofía de hecho es una suerte de Sócrates es en la era digital porque claro no tuvimos la oportunidad de tener una experiencia filosófica genuina un diálogo en torno a los límites del mercado pero él maneja también bueno claro además está en Harvard todos los instrumentos de la sociedad digital y bueno no lo podemos encontrar en youtube dialogando pues con personas que en ese momento a través de una pantalla están en Jerusalén están en Nueva Delhi

Voz 0313 46:56 musical de Janeiro lanza preguntas tan bien

Voz 12 46:58 él él es en ese sentido son gratis método es el diálogo filosófico IU plantea muchas veces dilemas éticos para que podamos clarificar nuestras intuiciones y creencias morales esto

Voz 0313 47:14 esta desigualdad aquel denuncia este este paralelismo perverso entre lo que Sociedad de mercado y economía de mercado esto va más allá de lo estrictamente económico aunque tenga su origen allí no

Voz 12 47:25 claro porque es una extensión de los valores monetario

Voz 0313 47:30 sí a todas las esferas de la sociedad

Voz 12 47:32 la yo lo comparo con la tesis de otro gran filósofo Jürgen Habermas de toda la tradición absolutamente distinta que hablaba de la colonización del sistema sistema era el dinero y la burocracia del mundo de la vida que es el mundo de la vida puede no pues las relaciones familiares afectiva vecinales política no la democracia otro tipo de vínculos que han tenido fue otros códigos normativos ah y entre nosotros establecen obligaciones morales ir cuando irrumpe el dinero pues de alguna manera corrompe distorsiona esos ámbitos que bueno que han respondido a la reciprocidad a otro tipo a la solidaridad a la justicia la igualdad otro tipo de valores

Voz 0313 48:17 el dinero es un tsunami en este es en ese sentido no dio una

Voz 12 48:20 esa es raqueta sigue denunciando San del todo no pasa se ha objeto del mercado considerado como una mercancía entonces bueno en lo que plantea es que hay determinados ámbitos no producción de bienes y servicios donde el mercado es una herramienta eficaz siente además los mercados son anteriores al capitalismo no pero el asunto es esa colonización la cual todo ámbito puedo poner el ejemplo de la universidad no y en todo ámbito colonizado por esa lógica del beneficio ida el intercambio mercantil

Voz 0313 49:00 pero entonces esta colonización es fruto o es algo consustancial a al modelo de globalización que que tenemos y en el que estamos metidos si os O'Shea desde hace unos cuantos años o es cómo se ha gestionado este modelo lo digo por profundizar un poco en el pensamiento de de de

Voz 12 49:15 bueno él decididamente con crítico de la de este efecto de la globalización neoliberal que ha que ha establecido no efecto hablabas de tsunamis y efectivamente no une pese de gran oleada en la que las desigualdades y se incrementan Is sobretodo porque claro él Si el único mecanismo es el mercado y no hay límites a ese mercado ni nadie que en Bride a ese mercado políticamente lo que vamos a tener y lo que va estamos viendo eje las desigualdades queda exacerbada toda democracia ha funcionado siempre bueno pues con algunas desigualdades el problema es que sean no tan tan acentuada que ya no permitan un mundo como ir por eso Sander es un común vitalista yo empecé a estudiarlo en los años noventa precisamente comunican Keith y pico del liberalismo ir con esa defensa de que nuestra reflexiones morales tienen que encadenarse en lo concreto en los contextos tener en cuenta la vida cotidiana y sobre todo la vida que compartimos los unos con los otros que esto puede ir desde tu barrio tu familia tu barrio tu municipio hasta el planeta porque ecológicamente es económicamente todos estamos vinculados en este modelo actual no de la

Voz 0313 50:39 lo que me llama mucho la atención ese ese principio suyo bueno es herramienta que el dice que hay que utilizar para salir de este lío de este modelo desigual Lippi perverso que es la democracia del bien común que bueno que es un concepto el bien común que está puede estar en boca de de de cualquier persona de cualquier tipo de ideología de pensamiento de lo que sea desde una mirada filosófica y en estas coordenadas que sería hoy en el bien común María José

Voz 12 51:04 claro exactamente cuál es el guión como si él se orienta decididamente una perspectiva aristotélica no ir teniendo en cuenta la polis la ciudad no esto empezó Grecia pues a Aristóteles comentaban que los ciudadanos tienen que ser amigo en el sentido no detener un vínculo para perseguir el bien común claro que sería hoy el bien común por supuesto que es objeto de debate filosófico también pero claro sino lo planificamos y cada cual está atrincherado en su propia interpretación pues lo que tenemos es una suerte no de colapso que además inhabilita la política inhabilita la democracia yo creo que por ejemplo podríamos hablar de que la supervivencia del planeta pervivencia de la especie es un bien común que ocurre que frente a esta postulación de ese bien común lo que tenemos son negacionismo Mario o estrategias de minimización

Voz 0313 52:04 María José esta tarde hemos abierto la ventana con una advertencia científica internacional de enorme valor de enorme peligro que es que como sigamos así en veintidós años nos quedamos sin elefantes en la tierra eso es de esta tarde de esta tarde

Voz 12 52:17 no no es que la esto que es están llamando ya las eh

Voz 0313 52:20 la sexta extinción es no estén

Voz 12 52:23 menoscabo enorme de la biodiversidad bueno pues va a tener muchísimas consecuencias claro aquí no sólo es una cuestión de consecuencias una cuestión de que intentemos clarificar co a que le damos valor él hablaba de valor intrínseco una pedían animales y me gustaría que lo contara

Voz 0313 52:43 se porque yo quiero darle a los oyentes que se pongan en situación vamos ahora a la conferencia de lotería de la Complutense hay que ver que pueden tener que ver un rinoceronte negro con un grupo de inmigrantes en un pueblo de Suiza la venta de emisiones de CO2 o la gestación subrogada haber

Voz 12 52:57 bueno pues en el hilo que con esos ejemplo trazó una especie de hilo daría

Voz 0313 53:03 sí sí Michael Dell en nuestro laberinto

Voz 12 53:06 lo filosófico moral y político pues lo que tienen que ver precisamente que si se aplican criterios económicos vemos cómo es eso ámbito se desvirtúan como no somos capaces de reconocer el valor intrínseco que tienen pues el acoso G era los refugiado él no convertir la reproducción humana en un asunto mercantil el intentar conservar las especies en vía de extinción

Voz 6 53:36 etcétera etcétera

Voz 12 53:38 decir hacernos reflexionar precisamente sobre lo valioso que debemos proteger conservar y mantener diríamos al margen de las garras del mercado

Voz 0313 53:50 María José sabemos que cuando cuando viaja por el mundo Michael empresa interesa mucho por los lugares que está que está pisando no que os dijo o que preguntó sobre España del otro día nos debe alguna manera determinada tiene algún algún juicio de valor algún alguna opinión

Voz 12 54:06 eh hubo bastante debate ya en contextos informales claro comparando pues lo que está sucediendo en Estados Unidos con qué está sucediendo en Europa yo creo que todos compartimos la preocupación no por esta emergencia de posicione bueno las llama nacional populista en donde de alguna forma hace fractura pues la solidaridad la apelación a la justicia y cada uno vuelve a una suerte de adscripción tribal no de de lo propio y es que además de no está no ha nosotros no entonces por supuesto que no que está muy preocupado hoy daba una conferencia en el Deusto Forum nota

Voz 0313 54:54 sí en Bilbao

Voz 12 54:56 el tema era el nacional populismo entonces claro que hacer frente a esto bueno pues lo que él nos plantea es precisamente devolver vigor a ese arte perdido de la deliberación democrática que significa tener paciencia escuchar al otro intentarlo entender seguir la argumentación detectar falacias y en suma a colaborar para encontrar las mejores soluciones posibles a los problemas

Voz 0313 55:26 hay que hacer un decálogo con eso hay que cambiar el concepto tablas de la ley Portable de la razón María José Guerra muchísimas gracias le agradezco su tiempo Illa invito al resto de los oyentes a que cerremos esta conversación con algo que conecta con este que comentábamos porque es verdad que Michael Sanders donde viaja se interesa por el debate público antes de recoger el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales el año pasado había estado ebrio de Janeiro allí visitó una favela se acercó un grupo de líderes sociales jóvenes la presidía un tal Reinaldo este hombre fue analfabeta hasta los veinticinco años les dijo que también se había enamorado de la filosofía al encontrar un libro así lo contaba en el final de su discurso de agradecimiento y creo de verdad que merece la pena escucharlo

Voz 50 56:08 Juan