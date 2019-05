La Ventana (28/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias el presidente del Gobierno no quiere vetos ni exigencias

Voz 0313 00:10 la negociación que abrirá a partir de ahora para garantizarse la investidura Pedro Sánchez ha pedido que todos los partidos reconsideren sus posiciones después de los resultados del domingo

Voz 2 00:20 todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias de todo lo que ha ocurrido el pasado necesitaba mayo socialista se presentó a las elecciones ha dicho que quería conformaron obviar diez socialista abierto progresista es lo que hicimos después de la moción de censura no mirar en política determinada con independientes de reconocido prestigio incorporados al Gobierno

Voz 1715 00:53 si esa orientación de Gobierno Ibar resaca bueno resaca o digestión de las elecciones autonómicas y municipales Pedro en el PSOE de Ibiza denuncia un error en el volcado de datos de las pasadas elecciones locales que le habría restado votos en once mesas si el error se confirma el PSOE podría ser la fuerza más votada Radio Ibiza Lola Vera del momento

Voz 3 01:13 desde el PSOE Ibiza ya han detectado errores en once mesas en la ciudad en las que las actas dicen una cosa y al pasar esos datos a la aplicación digital del Ministerio se habrían cambiado el error podría estar en que mientras en el papel había un orden determinado e partidos en la AP habría otro se habrían sumado portando votos a partidos que no corresponderían de hecho tal es el vuelco que Desert el PP el partido más votado en la capital de la isla con el recuento que sabíamos ahora es el PSOE el que ganaría estas elecciones los socialistas de momento quieren ser prudentes hasta que la Junta Electoral que se reúne este miércoles de los datos oficiales pero ya ven que municipios como Ibiza ese error puede alterar completamente los resultados Patricia Abascal ex secretaria de Organización de la Federación Socialista de Ibiza

Voz 4 01:54 en once mesas podría dar un vuelco de tal manera que sería más nosotros el PSOE la fuerza más votada conseguiríamos nueve concejales machos dos de Podemos podríamos llegar a gobernar

Voz 3 02:06 también sabemos que miembros del gabinete jurídico de Ferraz se desplazan a la isla para estar presente en la reunión de este miércoles de la Junta Electoral

Voz 1715 02:13 hoy en León el PSOE también denuncia otro error en la volcado de los datos en doce mesas diferentes según ese partido en esa ciudad habrían dejado de atribuirle otros mil votos que daría un vuelco al resultado Vox quedaría fuera el PSOE ganaría al Partido Popular en Barcelona el candidato de Esquerra Republicana ganador de las elecciones ha detallado esta tarde el contenido de las negociaciones que comenzará mañana mismo de hecho mañana se reúna con Ada Colau y con el sarta di Albert Prat bueno

Voz 1606 02:37 Tales buenas tardes y Arnes Maragay se reunirá mañana por la tarde primero con Cataluña luego con Claude Barcelona en como encima de la mesa pondrá

Voz 0861 02:46 un posible acuerdo de investidura a tres

Voz 1606 02:49 el cabeza de lista de Esquerra consiga los avales para ser alcalde

Voz 5 02:52 una investidura que en cientos un acuerdo

Voz 6 02:56 a gran ámbito progresista hay otro gran ámbito de de

Voz 1606 02:59 defensa de los derechos y la democracia la lucha de la libertad de los presos el retorno de los exiliados y la celebración de un referéndum estos son los dos gran ejes a los que Maragall no ve contradicción para que Colau no se avenga a sumarse con harta di si este acuerdo a tres no prospera Maragall no descarta gobernar en solitario

Voz 1715 03:15 sí vamos también con la información del deporte Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:18 pues en Roland Garros Fernando Verdasco acaba de clasificarse para la segunda ronda según esta victoria la de Roberto Bautista han sido los dos españoles que avanzan en el torneo Feliciano López y Guillermo García López han caído eliminados y una de las etapas reinas en el Giro de Italia disputado hoy con su vida al Mortirolo la victoria de esa etapa ha sido para el italiano Ciccone cambios en la general el italiano Nibali se coloca segundo Mikel Landa sigue ahora cuarto de la general el líder el ecuatoriano cara paz

Voz 5 03:45 a imaginar la vida sin móvil

Voz 1 03:49 cuántas veces miras inmóvil al día para que utilizasen

Voz 7 03:52 móvil esto es llamaras a cuantas personas llame al día con cuántas te hemos te llevas consiguen mar

Voz 8 04:00 me invitas Alfaro

Voz 9 04:03 ya puedes dejarnos sus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero seis tres uno

Voz 10 04:11 esta noche hablamos en móvil en el barrio de la SER a partir de la una y media con Mara Torres

Voz 1715 04:17 de momento es todo más información en nuestra web en Cadena Ser punto com La Ventana a las ocho La siete en Canarias en Hora veinticinco con Ángels Barceló

Voz 10 04:25 cadena SER servicios informativos

Voz 11 04:34 llega este seísmo lo vas a hacer una llamada seguro que diré que supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero la consulta condiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter recuerda así USA es una furgoneta para trabajar sólo Línea directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 12 04:59 en nuestra secunda cita ya sentí cómo estando con ella todo a mi alrededor se paralizaba cariño

Voz 6 05:04 esta vamos en el museo de Cera normal lo nuevo

Voz 0456 05:10 pero puede que nuestras historias de amor

Voz 9 05:12 no sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirla

Voz 6 05:19 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos de gestoría registro pero si buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobran y gastos Nicole

Voz 13 05:28 tienes elige bien hipotecas naranja dedillo NG ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca

Voz 11 05:37 encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 0861 05:40 sí sí tú que todas las mañanas ruge es como un león que sales del trabajo como una gacela Being a Disneyland París despierta a tu lado más

Voz 14 05:49 Age este verano estrenamos el nuevo festival del Rey León y la selva reserva

Voz 15 05:54 de hasta el doce de junio con Bette Travel tendrás está un veinticinco por ciento de descuento estancia tarjetas regalo de doscientos euros los niños menores de siete años gratis podrás pagar en diez meses Being con Iberia a Beasley Lahm París reservando compré detrás Beltrán en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras tiendas fue ve detrás Beltrán punto com

Voz 16 06:21 todo mejor

Voz 14 06:28 la del con Carles Francino

Voz 10 06:38 detente a la gente le le echen eh eh

Voz 0313 07:07 son las siete y siete minutos de la tarde a las seis y siete en Canarias hoy porque no lo saben es el es el Día Nacional de la Nutrición íbamos a quedarnos con uno de los lemas de la jornada que dice le las etiquetas de los alimentos alimenta tu información bueno pero leer las etiquetas luego en la práctica no es tan sencillo porque hay un montón de cosas a tener en cuenta que siga grasas los carbohidratos el calcio el hierro las proteínas al sodio al final fin muchas veces verdad Roberto de existimos hombre el lo dejamos correr y con eso eso sí llevamos gafas exacto eso sí llevamos gafas y con eso es lo que pasa es que estamos a lo mejor sin querer o queriendo no se estaba metiendo en el carro alimentos que son poco recomendables para nuestra dieta para para nuestra salud bueno pues con la idea de comprar con cabeza y ayudar a comer mejor nació una app que se llama el coco que detectan los Ultra procesados que ayuda a los consumidores a encontrar los alimentos más saludables Madrazo el invento fantástico Jean Baptiste Ball buenas tardes qué tal llama pistas y el creador de esta

Voz 1 08:09 para el coco Coco Loco cómo suena Otín hago el significado especial Coco

Voz 17 08:13 si el coco bueno suena así el coco ir el significado viene del consumidor consciente

Voz 0313 08:19 consumidor consciente está muy bien cómo cómo cómo funciona exactamente Jean Baptiste esto haber pues es una

Voz 17 08:25 a gratuita primero accesible para todo el mundo pues desde está Podemos sencillamente escanear cualquier código de barras un producto presente en un supermercado recibimos una información muy sencilla de entender científicamente correcta sobre este producto nos informa de si el producto es sano o no lo es ir de pues por ejemplo los continua desde azúcar sabes como grasa que contiene

Voz 0313 08:54 cuáles son los cuales son los criterios de esta de esta selección de información hay un hay un poso científico detrás de esto

Voz 17 09:00 sí exactamente nosotros nos consideramos como facilitadores de información ha hecho cómodo acabas de decir etiqueta pues y toda la información el gran problema es que primero tenemos poco tiempo y por eso vamos a supermercados segundo puede saltar la vuelta a un producto es muy complicado entender está información

Voz 0313 09:22 ahora la información no es complicada en la etiqueta y luego está la a ver vamos a ser generosos la publicidad engañosa a veces no

Voz 17 09:28 sí exactamente diciendo engañosas somos muy generosos

Voz 0313 09:32 ya da un poco

Voz 17 09:35 el miedo entonces nuestro papel como está el coco es dar una información sencilla de entender científicamente correcta fiable

Voz 0313 09:45 él lo engañoso que puede ser el mensaje de la etiqueta también cuenta con la complicidad veces en nuestro desconocimiento no porque en ocasiones hemos hablado con nutricionistas que los advierten de la cantidad por ejemplo de azúcares que llevan elementos alimentos que ni nos imaginamos porque en realidad son salados eso aparece también ahí la información que nos ofrece la la aplicación

Voz 17 10:04 sí totalmente de hecho este es el objetivo dejar de dejarnos llevar por el marketing engañoso iba a ser nuestra decisión de compra sobre una información real vale entonces por ejemplo el ejemplo que claro decir cogemos por ejemplo de doce reales son productos que llevan muchísimo azúcar no somos conscientes nosotros a la hora por ejemplo de comprar estos reales para nuestros niños pues vamos a hacerlo enseguida

Voz 0313 10:33 Jean Baptiste está donde está disponible lo primero cuántos usuarios tenéis ya

Voz 17 10:38 está disponible en los toros Google llena Pastor gratuita con lo cual muy fácil de bajar muy bien somos muy contentos de haber conseguido mil diez mil personas diez mil usuarios

Voz 0313 10:51 en estos últimos tres meses solo juegue pues está muy bien

Voz 17 10:54 exactamente oye y donde está el negocio sí sí

Voz 0313 10:56 es gratuita dónde está vuestro negocio o no

Voz 17 10:59 bueno la verdad de momento no es un negocio rentable ni mucho menos porque la estamos financiando con nuestros ahorros nuestro objetivo es que no pongamos nunca publicidad está con lo cual tarde o temprano tendremos que proponer servicios valor añadido a nuestros usuarios para que ellos puedan contratar con lo cual el objetivo es empezar seguir para siempre con una creación a aquellos usuarios que serán interesados con nuestro servicio podrán a en el futuro contratar otro tipo de servicios

Voz 0313 11:33 tú tú me corrige si me equivoco Jean Baptiste pero yo creo que vuestro proyecto que que está conecta con con algunos movimientos que están emergiendo con fuerza por un lado eso que se llama el Real footing que es una especie como contrapoder a la industria alimentaria para para fomentar la transparencia luchar contra un fenómeno muy triste España reconocida en todo el mundo de la dieta mediterránea jode tiene un un cuarenta por ciento de niños con sobrepeso

Voz 17 12:00 efectivamente efectivamente es un movimiento que se nota efectivamente en la sociedad española y bueno cada vez más consumidores querremos saber lo que compramos cada vez más nos volvemos cada día más conscientes de lo de lo que compramos y efectivamente estamos en un país con una contradicción enorme él es elegido como el que mejor dieta en el mundo tiene pero a la vez uno que tiene por ejemplo índices de obesidad

Voz 0313 12:27 más altos

Voz 17 12:30 pues aquí los posicionamientos como pues un granito de arena más para intentar aportar soluciones a este problema

Voz 0313 12:38 muy bien Jean Baptiste Púbol creador de la el coco muchísimas gracias por regalarnos estos minutos en La Ventana eh

Voz 17 12:45 gracias a vosotros y puedo añadir una cosa claro es os agradezco mucho la oportunidad incluido a todo el mundo ayuda porque es un proyecto que estamos auto financiando pues necesitamos recomendaciones y que la gente hable nuestro otros con lo cual pues os lo agradezco

Voz 0313 13:00 el poco el coco bueno habrá tres Jean Baptiste

Voz 17 13:03 adiós gracias vamos a seguir hablando

Voz 0313 13:05 el de alimentos y de de Salut con un clásico indiscutible que mil ochenta recetas de cocina un libro que desde su primera edición fíjate en mil novecientos setenta y dos y a lo largo de tres generaciones más de tres millones de ejemplares vendidos pues asentados los los principios de de la cocina saludable y sabrosa accesible variada los principios están ahí otra cosa cosas quién quiera aplicarlo sonó pero los principios existen Inés Ortega buenas tardes

Voz 18 13:30 sabes quién esa Ortega exija de Simon Ortega escritora

Voz 0313 13:32 libros de gastronomía legendaria que mañana por cierto

Voz 18 13:35 joe mañana hubiera cumplido cien años no pues sí bueno

Voz 0313 13:39 el libro de de tu madre es el más vendido en la historia de los libros de cocina en español e ir de hecho tú has adaptado a los nuevos tiempos sus recetas y déjame que te pregunte por esto que estábamos comentando con nuestro anterior invitado hablamos de una app de una aplicación sobre nutrición y cocina saludable de te imaginas un libro como el de tu madre hecho a partir de esto cómo sería una con el con la los consejos del libro de tu madre

Voz 18 14:03 pues sí de hecho hubo una que se hizo sobre el libro de mil ochenta el médico que hizo un libro que se publicó en Alianza Editorial es sobre todo osea que venían todo cada receta con grasas hidratos de carbono etcétera lo que pasa es que claro para añadir lo al libro realmente ya haría un libro tan gordo que sería muy poco manejables pero ha existido en todo todo el estudio de de los

Voz 0313 14:29 Ángel fíjate en las recetas de los libros de los tuyos también apuntan a la cocina mediterránea la cocina de casa de toda la vida bastante más sana de lo que a menudo consumimos ahora yo no sé si conoces alguna alguna fórmula mágica para que recuperemos este tipo de cocina

Voz 18 14:47 creo que se está que la gente joven ya la está recuperando eh porque están mucho más preocupados por la salud si lo hacen más deporte se preocupan más por lo que comen y están recuperando bueno el mi madre claro en época de mi madre vitales que era mucho más fácil el el comprar un tomate cercano a tiro de producciones y todo esto pero yo creo que eso ahora es lo que debemos defender recuperar para que nuestros agricultores aquí todo eso tengan salida a sus productos no porque porque realmente si compras un producto de temporada de cercanía pues el producto va a ser más barato vas a poder vigilar más su trazabilidad no de cómo está producido ese producto y yo creo que que claro en época en nuestras madres pues pues eso es ver así porque porque la comida era más

Voz 19 15:39 no no habían Mena Mena es cadenas interviniendo en el proceso no

Voz 0313 15:46 de todas formas fíjate que curioso es cómo cómo cambian los los parámetros según la época cómo varía el contexto tú has contado en alguna ocasión una anécdota que me parece muy muy ilustrativa como en los años cincuenta o sesenta los yogures se compraban en la farmacia y tú te he tomado su yogur el el el colega te decía estás enfermo te pasa no bueno mucho antes la Coca Cola también empezó así eh

Voz 18 16:09 ah me líneas o sea que pero efectivamente no son mi madre que estaba muy preocupada por nuestra salud porque realmente pues estaba yogures muy vi en el colegio antes estábamos enfermos hice reían de nosotros pero mira así hemos salido todos muy sano eso sí sin problemas

Voz 0313 16:28 es que el libro de tu madre precisamente sirvió para hacer esa transición no de de llevar a la cocina a la alacena para entendernos aquello que se podía ver en aquellos tiempos como algo estrambótico a veces como esto el yogur algo peculiar algo muy afrancesado quizá no

Voz 18 16:43 sí bueno no sé si afrancesado o que me decía que venía de fuera porque fríamente aquí era considerado una medicina y luego fíjate ahora los lineales que hay de yogures o sea tremendos no si nosotros estamos un poco en esa línea no porque ahora por ejemplo en junio va a salir un libro nuevo de mi nuera y mio que Islam la próxima sucesora ya es la tercera general

Voz 0313 17:08 a mi madre

Voz 18 17:11 más joven y tal y eso eso cocina sana y sencilla no porque es lo que lo que hago lo que ahora la gente busca ir lo que queremos transmitir y queremos que es importante en cuanto a lo de los niños que decía Joan Baptista y yo creo que es que es un problema de los niños de los padres lo que tienen que hacer que los niños estén todavía pero bueno yo cuando voy a un restaurante y veo estos niños delante de una pantallita para que se estén inquietos

Voz 19 17:39 vamos es que realmente me parece que esos padres que no deberían hacer

Voz 0313 17:45 ha dimitido de lo claramente en ese momento han o hemos sentido si lo hacemos sucio

Voz 18 17:51 y luego pues pues que no se quejen no es como un padre que no quiere que el hijo haga botellón y sea alcohólico que resulta que todas las noches delante son niños se toman whisky está dando un ejemplo que no es no

Voz 0313 18:04 Inés tú has escrito más de cuarenta libros además de los que hiciste con con con tu madre la conclusión en esto que hablamos de la de la obesidad y la comida sana hay que comer sano para no engordar o para encontrarse bien

Voz 18 18:16 yo creo que hay que comer sano para encontrarse bien a mi madre lo que darle agradezco es que no ha hecho apreciar la cocina y el amor por los platos caseros sencillos no sobre todo también otra cosa importante el espíritu de compartir y los alrededor de una mesa porque eh porque yo creo que es un momento para la familia de hablar de de pues fíjate que anda que no hay temas ahora de de todo tipo para con la que tenemos pues para para hablar de ellos y todo eso y no que cada uno esté Mi casa están prohibidos los móviles no en la mesa porque es que es una pena que dedicar un rato a las charlas

Voz 0313 18:54 es que con pero al final Inés lo podemos decir por suerte en nuestro mundo es si habláramos de otras realidades seguramente cambiaría la frase pero es que vivir no sea no comemos para sobrevivir la comida es otra cosa es un es un ritual es un es un compartir es una

Voz 18 19:09 claro eso y los niños yo creo que la felicidad viene a través de la cocina osea que puede estar en el fondo de una olla por ejemplo los niños yo ahora que tengo un niño el pequeño porque le cuento cuentos rellenos como que tú me cuentas el cuento de Caperucita Roja en esa cesta Caperucita Roja pueden ir miles de Caperucita Roja es mal visto pero en fin pueden ir miles de de ingredientes y entonces puedes explicar la comida de un lugar no decir que lleva una empanada en sí estás en Galicia entonces explica el origen de la empanada mil cosas a través de los cuentas y a través de pero eso hay que hay que dedicarse a los niños muy cansados que estemos

Voz 0313 19:54 Inés Ortega muchísimas gracias por este ratito en La Ventana ha sido

Voz 18 19:58 un placer para mí también porque soy muy admiradora tuya

Voz 0313 20:02 de hasta treinta son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 11 20:12 esta semana aire acondicionado dos mil novecientos veinticuatro frigoríficas con Huici por sólo doscientos ochenta y nueve euros venga a tu tienda rico de precios bajos todos los días

Voz 6 20:21 señor que ya tiene su asiento para el despegue va en ventanilla durante el vuelo pasillo para que estire las piernas

Voz 15 20:26 que sienta cuando tardan el doble en Citroën Services teme este Davos un dos por obra neumáticos Dunlop y además para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros disfruta también de un dos por uno en pastillas de freno

Voz 0861 20:40 condiciones y puntos adheridos en Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid

Voz 20 20:46 Manuel Jabois llega a la novela con mala hierba una historia sobre lo bello y lo terrible sobre los descubrimientos en los últimos días de la niña mala hierba de Manuel Jabois

Voz 0184 20:57 ha replicado por Alfaguara

Voz 10 21:02 justo

Voz 0867 21:04 Itziar reabre el caso de los pisos que Ana Botella vendió a un fondo buitre por debajo del precio de mercado Botella dijo que nada cambiaría pero decenas de familias tuvieron que dejar sus casas por la presión por la subida del alquiler

Voz 20 21:17 en la misma botella la llave

Voz 21 21:19 os enseño las viviendas no citó al una fiesta

Voz 9 21:23 para los inquilinos lo único que ha cambiado su casero nada más

Voz 22 21:28 también desde su pase a los inquilinos la misma que no es blanda que ha vendido nuestro Pearson habló diez años vendía nuestro piso no subieron los alquileres de pagar trescientos y pico empecemos pagando a pagar setecientos y pico casi cientos

Voz 9 21:42 para los inquilinos La Ventana de Madrid lo único que ha cambiado su casero nada más Javier Casal

Voz 0867 21:49 Arantxa Mejías portavoz de la asociación de afectados por la venta de los pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo qué tal buenas tardes bienvenida enhorabuena

Voz 23 21:58 muchísimas gracias esta pesadilla

Voz 0867 22:00 Canales dura ya seis años seis años en los que bueno ha pasado prácticamente de todo no pero lo cierto es que la situación no cambia demasiado y nos sigue sorprendiendo a pesar de del paso del tiempo primero porque se perdieron los pisos pero luego porque cumplir las previsiones de Ana Botella decía que nada iba a cambiar lo hemos recordado ahora todo cambió cambió mucho

Voz 23 22:22 hombre el cambio estaba bastante evidente sobre todo cuando a la señora Botella laca la Cabot eh a final de año saliendo a la sentencia del Tribunal de Cuentas condenando ahora por la mala gestión de la empresa municipal creo que estaban poco despistado que no que quería dar las explicaciones del todo de lo que podía suponer a tantas familias y al patrimonio de la ciudad de Madrid el tomar ese tipo de decisiones políticas

Voz 0867 22:42 no Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 3 22:45 qué tal buenas tardes Carolina vamos a recordar que dice la autor

Voz 0867 22:47 ya provincial ya que argumentos se agarra para evitar que la causa se archive finalmente bueno pues

Voz 3 22:53 decía provincial Se remite a esa sentencia que mencionaba el Tribunal de Cuentas de dos mil dieciocho que cifraba el daño patrimonial de esa operación en cincuenta y cinco millones de euros y que condenaba a Ana Botella ya su Junta de Gobierno al pago de veintitrés millones para reparar el daño con esa sentencia en la mano la Audiencia remite el caso al Juzgado de Instrucción que lo había archivado lo ordena reabrir la causa un procedimiento penal por presuntos delitos de malversación prevaricación y fraude contra Fermín Uslé el gerente de la empresa

Voz 23 23:19 municipal de la vivienda con el Partido Popular y Alfons

Voz 3 23:21 eso Benavides el responsable de et la justicia

Voz 1 23:25 por tanto reabre este caso y ojo porque la audiencia

Voz 3 23:27 inicial todavía se tiene que pronunciar sobre el archivo de la venta de vivienda pública que hizo el Gobierno de Ignacio González la misma operación pero a nivel regional

Voz 0867 23:35 en la doble causa la del Ivima y de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento Arantxa echa mano la Audiencia Provincial de la sentencia del Tribunal de Cuentas que recordémoslo recordaba tú condenó a Botella ya toda su Junta de Gobierno y aquí una doble lectura no por un lado el quebranto económico y luego está también la responsabilidad politica de haberlo permitido

Voz 23 23:54 la responsabilidad penal por eso y en una demanda penal que presentó la Asociación de Afectados por la venta de la cual yo si la presidente y portavoz de la misma gracias al trabajo de don Mariano Benítez de Lugo que es el letrado de la Asociación luego el Gobierno de Carmena aunque de una manera bastante minimalista es adhirió a nuestra demanda penal y el Partido Socialista hay también fueron parte de los que recurrieron no creo que en el Gobierno de Carmena se podía haber hecho mucho más no solamente decisiones estéticas podía haber pedido la nulidad cosa que sale sólo exigimos durante sus cuatro años de mandato bueno y creo que no solamente hay un unas decisiones políticas que han supuesto un que un quebranto patrimonial no económico dice el Tribunal de Cuentas sino que tiene que haber responsabilidades penales como ya está diciendo la audiencia y esperemos que aunque ya de que ellos no está

Voz 1 24:46 el Gobierno aunque veremos que su partido Pérez

Voz 23 24:48 desde el que más haya decisiones también políticas porque bueno uno cuando está gobernando tiene que tener la responsabilidad social de que cuando toman decisiones estar muy consciente de cómo puede repercutir a todos los ciudadanos no solamente a nosotros como aceptados sino todos los ciudad

Voz 0867 25:02 los de Madrid Arantxa críticas la la política de vivienda de Manuela Carmena creo que escuches lo que decía hace unos días en este programa el candidato del PP a la Alcaldía de Madrid y posible futuro alcalde de la capital José Luis Martínez Almeida sobre esa venta de de los pisos públicos de la Empresa Municipal de Suelo

Voz 0184 25:17 yo en aquel momento lo que digo es que entiendo que fuera una decisión que estaba encima de la mesa y que se pudra tomar por el equipo de gobierno no puedo decir si lo hubiera hecho no lo hubiera hecho seis años después pero en aquel contexto entiendo que sea decisión se pusiera encima de la mesa que formara parte de un plan de saneamiento y que finalmente es adoptar ahora sí me preguntes lo hubiera adoptado sí o no es muy complicado

Voz 0867 25:38 bueno eso decía Martínez Almeida tu cree que una situación así se podría volver a repetir

Voz 0861 25:42 pues es que me preocupa

Voz 23 25:45 Lennon no sepa que podía decidir después de ver lo que está pasando con el Tribunal de Cuentas con la audiencia con el tema penal que si quiere ser responsable político yo creo que podría ir pensando qué decisiones políticas tumbara cuando llegan mandato creo que una de las responsabilidades que puede tener si quieres el futuro alcalde no está de acuerdo con viendo las consecuencias que tuvo esa decisión es el pedir la nulidad a la Comunidad de Madrid si es bastante tibio a la hora de dar declaraciones y no tiene claro cuál es su postura me me preocupa bastante que puede llegar a ser el alcalde sobre todo porque durante toda esta campaña sea escuchado hablar de vivienda pública de que hace falta más más vivienda que hay un problema de alquiler incluso hablan de ocupación creo que los primeros okupas que abriendo los los primeros extranjeros ocupar

Voz 1 26:26 les abrió la puerta a reventar el el las las vivir

Voz 23 26:30 las de la ciudad de Madrid fue el Gobierno de Ana Botella dándole paso regalándole pisos a los fondos buitre entonces me preocupa que el futuro alcalde diga que estaba sobre la mesa y que bueno que él no sabe qué decisión ha tomado

Voz 0867 26:42 la Arancha consideras que que en vuestro caso los afectados de de la venta había sido como habéis podido llegar a ser utilizados por los partidos políticos con fines precisamente políticos más preocupados a lo mejor en desgastar al Partido Popular por sugestión no que que en defender los intereses reales de los inquilinos afectados

Voz 23 27:00 bueno yo creo que cualquier caso causa social es susceptible de cualquier partido no lo pueda utilizar para como arma arrojadiza para otros nosotros hemos llevado nuestra Alinha no está en línea judicial de hecho hay gente que ha criticado que yo cerrará la lista de Carlos Sánchez Mato de Madrid en Pie de manera simbólica y como independiente y creo que me veía también con esa responsabilidad dentro de todos estos años porque es el único concejal dentro del Gobierno de Carmena que es implicó ahora a la reversión y a dar explicaciones de lo que había supuesto patrimonio en mente ese tipo de operación por eso yo me viene esa obligación por supuesto no solamente el tema de los Estados porque aquí todo el mundo nos dice pobrecitos todos nosotros pero no dan una solución real llevamos seis años de litigios jurídicos los tiempos judiciales y los tiempos políticos son mucho más más lentos que el día a día de las personas la gente se ve muchos pleitos judiciales de desahucio Se ve que tienen que abandonar su vivienda y ninguno de sabe toman ninguna decisión joder si es están presentando todos pasa alcalde si hacer vivienda pública porque no buscan la reversión que ya hubieran recuperado mil ochocientos sesenta en el Ayuntamiento de Madrid entre mil viviendas en la Comunidad de Madrid

Voz 1 28:06 aparte de todas las que pueda construir pero está muy preocupados con la Operación Chamartín o nuevo norte o como quieran llamar ahora para disfrazar

Voz 0867 28:13 ancha tú sufrir este presiones estuviste a punto de tener que dejar tu casa sé que hay muchos problemas todavía pendientes pero cuál es la radiografía la situación seis años después cuántas personas hay afectadas y cuántas personas siguen sufriendo la presión de ese inquilino que son fondo buitre la increíble inquilino no del propietario en este caso del casero

Voz 23 28:31 afectados por el tema de la vivienda a todos los ciudadanos de Madrid porque se vendieron mil ochocientas sesenta viviendas del patrimonio de todos los afectados somos todos luego yo le pedía la señora Carmena nada más entrar al Gobierno y a sus concejales que hicieron censo real ya que ellos tienen la potestad como Ayuntamiento de saber cuántos habían sido adjudicatarios y afectados directamente yo te puedo decir más o menos el sondeo que tengo R de Carabanchel que hay más de cien familias afectadas hay gente que él ha llegado una demanda de desahucio y antes de que se monta un circo mediático que tuviera que la policía por respeto a su propia familia ya sus propios hijos Esteban antes no se viven todos esos desahucios que desgraciadamente están pasando la ciudad de Madrid porque los políticos no saben qué decisiones tomar cuando están las cosas sobre la mesa como decía el señor Almeida

Voz 0867 29:11 a él pues Arantxa Mejías se abre una puerta nueva en esta lucha que veremos cómo termina gracias por venir

Voz 23 29:18 y una cosa nosotros como asociación que presentamos el recurso después de que ahora tienen que ir ya empezar el juicio oral no de que vaya a Fermín los ley Benavides a declarar vamos a plantar y estudiar con nuestro abogado que vaya también a declarar la los responsables de la Junta de Gobierno de aquel momento sea la señora Botella hay su equipo iba nada

Voz 1 29:36 el a dar explicaciones de esas decisiones tan nefastas que tomaron que ya hemos visto pues como han perjudicado a muchas familias a Arantxa gracias hasta la próxima muchas

Voz 0867 29:47 hace una semana de digestión electoral más Madrid busca reorganizarse hoy los concejales electos de Manuela Carmena se han reunido Carmena va a seguir ir defienden su no va a seguir quiero decir y defienden su candidatura como la más votada la primera opción para formar gobierno a la espera de que se cierre un pacto de toda la derecha de momento hoy cierre de filas no hay fugas ni abandonos al menos hasta que se aclare el panorama y más Madrid decida quién será su nuevo portavoz mientras tanto el juego habitual de una negociación tras las elecciones principios políticos que se rompen sin rubor el Partido Popular no se cierra un gobierno en el que entre Vox Pedro Rollán presidente en funciones de la Comunidad ya no importa que en Madrid el PP no haya sido el partido más votado

Voz 24 30:27 el Partido Popular a lo largo de toda la historia estado defendiendo que debía de gobernar el más votado pero no podemos olvidar lo que no ha ocurrido hasta hace cuatro días y es que si el Partido Popular no obtenía mayoría absoluta estábamos condenados a estar en la oposición aun siendo la formación política más votada y evidentemente lo que hemos hecho ha sido pues entrar en el juego

Voz 0867 30:51 otra de principio rotos el veto al PSOE de ciudadanos los naranjas dispuestos ahora a negociar sin líneas rojas Villacís en Radio Nacional se deja querer

Voz 25 31:00 nosotros en la campaña electoral hemos hecho cordón sanitario nadie nosotros lo hemos propuesto un programa de gobierno proyecto para que accedan madre que hay gente que se siente cómoda con este proyecto y con ese programa en unos apoyos

Voz 17 31:12 son bien recibidos vengan de

Voz 21 31:15 los socialistas acabó en el fondo lo que son

Voz 17 31:17 muy al norte Madrid ciudadanos sí sí

Voz 0867 31:20 en aclarar si está dispuesto a entrar o no en un Gobierno con Vox Gabilondo ha enviado una carta a todos los grupos para iniciar contactos aunque su futuro político podría no pasar estos cuatro años por la Asamblea de Madrid hoy de momento reflexiona y los socialistas reúnen esta tarde a su ejecutiva hace media hora está reunida esa Ejecutiva Regional del PSOE una reunión que se antoja larga y en esa reunión algunos miembros del PSOE van a ser críticos con la campaña electoral que se diseñó por ejemplo para Pepu Hernández quieren además que se conforme un proyecto que cubre el hueco que ahora deja a Manuela Carmena Madrid centro Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 31:58 qué tal buenas tardes se prevé muy muy larga es la primera ejecutiva del Partido Socialista de Madrid desde que se celebraron las elecciones y el ambiente está bastante tenso en la casa de los socialistas madrileños especialmente con el batacazo en la capital fuentes socialistas nos avanzan que en esta ejecutiva semana levantar algunas voces críticas para cuestionar la apuesta por los paracaidistas como Pepu Hernández un sector de la ejecutiva de los socialistas madrileños va a reclamar esta tarde a la dirección del partido la necesidad de rearmar un liderazgo sólido la capital aprovechando la salida de Manuela Carmena eso Javier Dicho de otra forma pasa por apartar a Pepu Hernández y buscar una alternativa real capaz de liderar la izquierda madrileña otras fuentes de la dirección del Partido Socialista en Madrid no recuerdan que esos paracaidistas a quiénes se critica ahora fueron elegidos por primarias himnos insisten en un detalle por mucho que se critique a Pepu Hernández en ningún caso creen que se llegue a un escenario tan extremo como el caso de Miguel Sebastián que recordemos ni siquiera llegó a retirar su acta de concejal tras su derrota en esta ejecutiva también su hablar obviamente del futuro de la Comunidad de Madrid pero Ángel Gabilondo no ha acudido a este cónclave socialista de hecho nunca lo hace porque siempre se aferra el papel de independiente gracias Javier

Voz 0867 33:27 este proceso que ahora se inicia va a ser muy largo el día doce once Se constituye la Asamblea después los partidos tendrán quince días para proponer candidatos así que el pleno de investidura en el caso de la Comunidad de Madrid podría celebrarse la último la primera semana de julio en el caso de los ayuntamientos se van a constituir el día quince del próximo mes son las siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 28 33:53 la imagen de tu oficina que dije de tu negocio de ayuda con tus objetivos Office Deco te garantiza el éxito más de veinticinco años en el sector del mueble de oficina proyectos integrales personalizados con el mejor precio del mercado visita nuestra exposición os solicita gratis tu catálogo Office Deco La imagen de tu oficina noventa y uno seis noventa y tres noventa y tres noventa y uno

Voz 0861 34:12 no yo Fis Deco punto es quieres que tu hijo acceda al mercado laboral en implica el ochenta y cuatro por ciento de nuestros alumnos de FP lo consigue el primer año con el nuevo innovador método implica vándalos chaval seiscientos noventa y dos ochocientos setecientos con la palabra matrícula y podrá conseguir un cincuenta por ciento de descuento además accederá a nuestras ayudas al estudio informativo seiscientos noventa y dos ochocientos setecientos

Voz 1432 34:36 si es una terraza para refrescar tus noches como los famosos ven a la terraza de bingo Las Vegas juega bajo las estrellas en la sala que más premios reparte todos los jueves y domingos de mayo sorteo de hasta cuatro mil quinientos euros el viernes XXXI hoy sábado uno de junio lleva T lingotes de oro bingo Las Vegas García Noblejas diecisiete juega con responsabilidad

Voz 0861 34:58 celebramos la décima edición del Festival Cultura

Voz 9 35:01 queda bonito McCann de Macaco cero noventa y uno o Luz Casal Rulo y la contra panda Gary Clark júnior de Pedro La Fura dels Baus y se oído dos aún y muchos más vive la experiencia del veintisiete de junio el seis de julio en Getafe Madrid más información y venta de entradas sin festival Punto

Voz 10 35:17 cultura inquieta punto com

Voz 14 35:20 hace tanto tiempo que Nabás de concierta

Voz 9 35:23 indie versiones de tus canciones

Voz 13 35:25 preferidas este fin de semana de viernes a domingo

Voz 9 35:29 venga disfrutar y Brady bailar con los mejores músicas callejeras de Mati la isla suena en directo con Isla Azul Tura play más Symphony el punta

Voz 29 35:44 cuente con las

Voz 30 35:48 lo que pase eh

Voz 9 35:57 en La Ventana de Madrid

Voz 31 36:03 Javier Casal

Voz 0867 36:08 de escuchar el himno de la Champions Madrid se alquila por la final iba le todo un piso uno habitación un colchón con precios de lo más asequibles

Voz 21 36:17 mira es sencillo yo tengo dos viviendas en la cuantía de Madrid Alcalá de Henares y estar en Coslada son pocas facilidades y con todo el tema este de la Champions y además pues hemos desmentido alquilarlas para lo que es el día de la Champions el colchón de con unos cuantos anunció en el Salón en las me y alquilar por colchón

Voz 0867 36:40 puede hacer negocio lo hace el centro de Madrid se prepara ya para recibir a los aficionados ingleses que van a acudir a la final entre el Liverpool y el Tottenham lo de acudir es un decir porque muchos aficionados vienen a Madrid sin entrada Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 1 36:55 buenas tardes Javier bueno yo presentado el despliegue

Voz 0867 36:57 puridad con cuatro mil setecientos efectivos Icon restricciones importantes en el consumo de alcohol que ya sabemos es el punto débil de los aficionados ingleses la lata un euro

Voz 1 37:06 el euro hay muchos desde luego que van a hacer el agosto es ese

Voz 0313 37:09 el reclamo muchos de los establecimientos

Voz 1 37:12 pero no es que desde luego los aficionados británicos se caracterizan por beber bebida de calidad les da lo mismo el caso es cuanto antes tener la borrachera por eso evidentemente se restringe la venta ya a partir de qué hora la borrachera mañanero no parece importar mucho la puedes la pueden coger en el Retiro donde desean pero eso sí a partir de las cinco de la tarde en las dos Fan Zone que van a tener cada equipo ahora explicaremos donde son se va a prohibir la venta de alcohol a partir de las cinco vamos con esas zonas recreativas esas zonas de diversión esa zonas de los hooligans los del Tottenham me van a estar en la plaza de Colón hilos del Liverpool en la plaza de Felipe II en Goya a las cinco de la tarde como decimos del sábado se prohibe la venta de alcohol reforzarán como no podía ser de otra manera todas las líneas de metro que pasan por ambas plazas en las cercanías para trasladar con la máxima rapidez a los aficionados con entrada hasta el Wanda Metropolitano pero claro aficionados con entrada solamente son diecisiete mil por equipo y hay fuentes policiales que calculan que habrá ochenta mil seguidores

Voz 0867 38:12 el Madrid tiene mucha experiencia en este tipo de acontecimientos deportivos y hagamos memoria en diciembre la Copa Libertadores Fuentes de la ciudad a miles de aficionados argentinos viajaron aquí a Madrid que organizó en el Bernabéu la final de la Copa Libertadores aquello fue una verdadera prueba de fuego para la policía aunque el despliegue de estos días Alfonso la capital va a ser incluso mucho más importante que que el que tuvimos en ese partido

Voz 1 38:36 así es te vea u hoy a utilizar un calificativo es la madre de todos los dispositivos de seguridad de este tipo que desde luego Madrid tiene mucha experiencia ponerlos en marcha Yeste supera todas porque tiene carácter nacional lo ha diseñado la Comisaría General de Seguridad Ciudadana es decir el Ministerio del Interior lleva quince meses montando Se de manera progresiva escuchamos a la delegada del Gobierno en Madrid a María Paz García

Voz 32 38:58 solamente contando Policía Nacional hay más de cuatro mil doscientos efectivos pero por supuesto luego hay que añadirle también todos los efectivos de la Policía Municipal Guardia Civil SAMUR Protección Civil Bomberos es decir que es un pedazo dispositivo de seguridad a todos los niveles

Voz 1 39:18 pedazo de dispositivo de social dice la delegada del Gobierno supera como decimos a cualquier tipo de dispositivo montado hasta la fecha

Voz 0867 39:25 esta pues Alfonso Ojea te vamos a escuchar mucho

Voz 1 39:28 vamos a estar mucho sí sí también el fin de semana porque ya os digo que es espera

Voz 0867 39:31 eran unas a ser estará estas luego en la Plaza Mayor haciendo sus programas deportivos todo el fin de semana el jueves y viernes emitimos el Hoy por Hoy Madrid el viernes hacemos La Ventana de Madrid aunque les confieso que el duelo británico Nos importa bastante menos que lo que supone este acontecimiento para la capital en ingresos y en promoción de la marca Madrid nos marchamos mañana más Ventana de Madrid desde la City venga adiós

Voz 0861 40:04 alguno de mis seguros mutuamente tráete a la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero ven

Voz 33 40:10 hacia la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua

Voz 6 40:20 culta condiciones de mutuo apuntó disculpe tiene una marisquería

Voz 23 40:25 están buscando haremos viene aquella joyería que pone La joya del Nilo

Voz 6 40:28 el si dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblen es Esquire se encuentran que bien

Voz 23 40:33 la Biblia un verano decir con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google Google con mini de recaló

Voz 15 40:40 el reserva hazlo por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentras un precio mejor te da igual ambos consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 0861 40:52 irnos de viaje con lo bien que se está en casa olvídate yo me quedo aquí en mi silloncito y con la película de después de comer que suficientes viajes Agulló del sofá a la cama de la cama al baño

Voz 0456 41:02 tiro que te vendría bien es un buen encuentro del bienestar La Ser presenta el encuentro viajes y peregrinajes en Antequera del XXI el veintitrés de junio con Agustín pan Iker Verónica Forqué Juan Luis Arsuaga Dani Rovira y muchos más adquiere ya Tupac disfruta de dos noches de hotel con desayuno en el Parador de Antequera inscritos en el encuentro y excursión al Caminito del Rey o al Torcal de Antequera para los cien primeros inscritos por sólo ciento noventa euros por persona informa te en cadenaser punto com cien kilómetros de bienestar punto es patrocinan Turismo Costa del Sol y Unicaja Banco colaboran Ayuntamiento de Antequera y Diputación Provincial de Málaga

Voz 34 41:45 Clavell

Voz 9 41:45 Tana con Carles Francino

Voz 0313 41:48 faltan dieciocho minutos para las ocho de la tarde las siete en Canarias vamos a ver lo que nos queda del día

Voz 9 41:55 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 41:59 local un montón de cosas y otras cosas la información en este día dado un giro de guión Si ayer todo eran comentarios y análisis sobre el futuro de comunidades y ayuntamientos tras las elecciones del domingo hoy la noticia ha sido otra

Voz 6 42:13 vea que este veintiocho de mayo sólo tiene una noticia atentos a esto operación contra el amaño de partidos de fútbol amaño de partidos de fútbol a partir de esas apuestas que sin entrar en valoraciones morales podríamos calificar de frikis habrá tres saques de banda antes del minuto quince y un futbolista que estar bajo todo el rato diría fuera el público alguien en algún país remoto quizá que se está formando aunque cuesta imaginar que sea tanto dinero como para que el interese delinquir a un futbolista profesional Si te vas a corromper o con dignidad

Voz 0827 42:52 y sobre todo parece mentira que algunos apuesten por determinadas cosas investigan nueve partidos de Segunda División Se inició todo común Huesca Nástic de la pasada temporada ante el Huesca ya estaba ascendido el Nàstic Se jugaba mucho y al final claro ganó el segundo fue el partido que levantó las primeras sospechas

Voz 35 43:10 antes de empezar el partido la victoria del Nàstic que se jugaba el descenso cotizaba a cinco antes del partido en la primera parte la victoria la cotización cae a uno coma cincuenta y tras el descanso ya con el resultado amañado la cotización cae a uno coma treinta y cinco todo ello como resultado de apuestas masivas que inundan invaden y que buscan la ganancia rápida por un resultado presuntamente amañado

Voz 0827 43:38 en fin como decía Toni parece mentira vamos que ya que te corrompen oye te corrompa con cierta altura

Voz 36 43:44 que lo cantó con hondura trae una figura de hoy Atom puros

Voz 0827 43:53 sí paro también es un giro de guión que me venía muy bien porque con altura es el título de esta canción de Rosalía que se ha colocado entre las diez mejores canciones en lo que va de año y todavía no hemos llegado a la mitad del año

Voz 8 44:04 según la revista Time travesuras Juan Iborra cultura hoy por cierto sobre corrupción habla de esta mañana el filósofo Emilio Lledó en Hoy por hoy se publica un libro sobre su pensamiento titulado Palabras en el tiempo

Voz 0557 44:22 hay un filósofo que decía que la sociedad el individuo tiene que buscar el bien el viernes la esperanza de la posibilidad toda cultura progresa cuando sea hay un cierto idealismo de bien el bien es lo que lo que organiza los intereses diversos de la sociedad pero para eso el político tiene que ser decente tú la indecencia corrompe la política pero además corrompe la propia mente tú ya no puedes pensar el que España no corrupto sino corro oído el que fabrica mentiras continuamente ha acabado siendo una mentira Él por sí mismo

Voz 0827 45:03 pues bien después de este minuto filosófico volvamos a la realidad se buscan pactos Éste es el titular en España Ciudadanos cerrado al PSOE durante la campaña

Voz 0861 45:13 ahora abre un poquito la puerta la colaboración pero con con

Voz 6 45:16 tienes pero hoy el secretario general José Manuel Villegas ha puesto condiciones para pactos con el PSOE quien quiera pactar con Ciudadanos

Voz 0827 45:24 tiene que renegar reniega

Voz 6 45:27 de Pedro Sánchez ID sus políticas como si fuera un exorcismo

Voz 37 45:42 dos mil cinco

Voz 0827 45:50 volvemos intentando salir del SOC del resultado electoral Irene Montero ha estado esta mañana también en la SER y entre otras cosas hemos querido entender un mensaje sobre un deseo político muy concreto como les gustaría que fuera Gobierno

Voz 38 46:04 progresista en gobierno progresista Gobierno progresista Gobierno progresista Gobierno progresista Gobierno progresista progresista gobiernos progresistas Gobierno progresista en España

Voz 6 46:13 es verdad que hay matices respecto de su última entrevista en Hoy por hoy hace tres semanas cuando pedía esto

Voz 39 46:19 el Gobierno de coalición gobierno de coalición Gobierno de

Voz 3 46:22 de coalición gobierno de coalición Gobierno de

Voz 39 46:25 o de coalición gobierno de coalición

Voz 0827 46:27 desde luego quiere fijar bien las ideas hemos hablado también con candidatos peculiares en estas últimas elecciones municipales sea ir hablamos con joven alcalde diciendo y una concejala de noventa y uno y hemos hablado con en un pueblo en Guadalajara en donde un matrimonio copa dos tercios del Ayuntamiento él se llama José Luis Rodríguez del Partido Popular será el alcalde ella María Isabel Espada del PSOE lideresa de la oposición en la noche electoral ella le felicitó a él

Voz 0313 46:56 hombre claro pero luego ya

Voz 17 46:59 pues ya no solicitaba algo totalmente mutuamente bruto

Voz 0313 47:01 sí porque en casa María habitualmente antes de esto se hablaba ya de política o no

Voz 21 47:06 poco pues la verdad que poco no creas que hablamos mucho la verdad porque el que viene muy tarde y luego la cena los chicos y demás poco

Voz 0313 47:15 te te tenéis trabajos distintos entiendo

Voz 21 47:17 claro él está ocultó llevando el día al pueblo yo estoy aquí de conserje en una comunidad de vecinos en Guadalajara

Voz 0827 47:25 es un pueblo pequeño y alguno puede pensar que sus problemas también lo son

Voz 40 47:30 pues aquí nada que la gente el digamos cuando bien como viene llevando a Dennis

Voz 17 47:34 que no den mucho problema así con Endesa di ya está

Voz 0313 47:37 seguí pero la oposición dentro algo que decir no María algún algún proyecto prioritario alguna demanda

Voz 21 47:43 el sábado más lejos pues vecino de estas en un campo de fútbol pádel y los y no el terreno donde está

Voz 0827 47:59 retos un poquito más elevados tiene el alcalde electo con el que hoy han hablado los Especialistas secundarios la verdad es que el hombre se pasó con las promesas electorales en la campaña se llama Nikola de merluza

Voz 42 48:10 Nicolás los alcaldes al gimnasio de pilates muy bueno tardes jugar lo primero felicidades mucha garra que ha ganado las elecciones

Voz 0827 48:18 el pueblo de las promesas electorales prometió esto

Voz 42 48:21 los templos de su pueblo que ibais a impedir