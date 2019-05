La Ventana (29/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1667 00:06 siguen los movimientos en torno al futuro de la alcaldía de Barcelona Ciudadanos se desmarca de Manuel Valls y se ofrece a negociar la investidura como alcalde del socialista Jaume Collboni pese a sus críticas al PSC durante la campaña Valls ha anunciado su apoyo sin condiciones Ada Colau para evitar que el Ayuntamiento de Barcelona caiga en manos del independentismo

Voz 3 00:25 la prioridad es evitar que Barcelona sea la palanca del independentismo y la capital de una república imaginaria nosotros no queremos que Barcelona esté al servicio del independentismo de una causa que divide la sociedad

Voz 1667 00:42 otra alcaldía que sigue en el aire es la de León el segundo recuento ha dado un edil más al PSOE pero los socialistas quieren impugnar el alta de un el acta de una de las mesas en la que gana Vox que le puede dar el Gobierno local León Pablo bodega

Voz 1005 00:54 el recuento de la Junta Electoral ha detectado errores en el volcado de los datos de catorce mesas en León el beneficiado es el PSOE que ganó un concejal y suma diez Le quita una Vox sin embargo los socialistas van a recurrir un acta cuyo resultado no les cuadra pertenece a un colegio en el que ganaron de manera holgada pero en esta mesa concreto Vox se lleva ciento treinta votos y el PSOE se queda con veintiocho José Antonio Díez candidato socialista

Voz 4 01:16 nosotros vamos a presentar un recurso ante la Junta Electoral de Zona

Voz 1673 01:19 queremos también dispuestos a llegar incluso a un contencioso

Voz 4 01:22 esta activa porque es evidente que es un error

Voz 1005 01:24 este recurso deja en el aire el futuro del Ayuntamiento de prosperar Vox se quedaría sin representación y Ciudadanos ahora llave pasaría a ser irrelevante ya que al PSOE le bastarían los votos de la UPL y Podemos para alcanzar la alcaldía la familia

Voz 1667 01:36 Franco ha presentado una demanda para intentar paralizar la exhumación del dictador prevista para el próximo diez de junio aseguran que el decreto aprobado por el Gobierno es una ley de caso único que sólo afecta a Francisco Franco amplía Adela Molina

Voz 0011 01:49 los nietos de Franco quieren que el Constitucional revise la legalidad del decreto ley en el que el gobierno basa la exhumación y que establece que sólo pueden estar enterradas en el Valle de los Caídos víctimas de la Guerra Civil argumentan que Cinema

Voz 1915 02:00 el procedimiento únicamente está previsto para Franco

Voz 0011 02:02 cuando hay otras ciento noventa y dos personas que tampoco son víctimas de la Guerra Civil ya a las que también habría que exhumar el abogado de los nietos de conoce que si el asunto llega al Constitucional se demorará de forma indefinida el letrado confía además en que la semana que viene el Supremo admita las medidas cautelares que han pedido no se ejecute la exhumación de Franco el diez de junio

Voz 1667 02:20 en Madrid la Fiscalía ha abierto una investigación por el suicidio de la trabajadora de Iveco después de que sus compañeros compartieran un vídeo privado de contenido sexual Julia Pérez ex presidenta de la Asociación de mujer

Voz 1915 02:30 los progresistas de Alcalá de Henares donde vivías

Voz 1667 02:33 la mujer aquí ha habido que toca

Voz 5 02:35 bueno en la propia empresa los compañeros porque una mujer joven y dos niños pequeños han perdido a su madre por este tipo de violencia que yo creo que requiere educación yo creo que también además un delito penado todavía porque realmente el daño que se puede hacer lo estamos viendo es como si te mataran social

Voz 1 02:53 entre cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 2 02:58 cadena SER Madrid el tribunal

Voz 0313 03:01 peor de Justicia de Madrid paraliza la indemnización que Lampre

Voz 1915 03:04 esa OHL debía pagar a la Comunidad de Madrid por las obras inacabadas del tren a Navalcarnero la Sala cuestiona el recurso presentado por el Gobierno de Cifuentes en dos mil quince para reclamar a la compañía trescientos cincuenta y seis millones de euros porque entiende que no es conforme a derecho Alfonso Ojea

Voz 0089 03:17 en un auto fechado el pasado veintiuno de mayo que adelantado el digital vox populi desestima el recurso que interpuso cero NASA la constructora filial de OHL para paralizar el desembolso de trescientos cincuenta y seis millones de euros la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que la orden del Ejecutivo regional entonces presidido por Cristina Cifuentes no es conforme a derecho al haber quedado sin cobertura jurídica y que en la pretensión de la constructora existe una apariencia de buen derecho se pone por tanto en cuestión otra de las grandes decisiones que adoptó la expresidenta con el objetivo dijo en su momento de luchar contra la corrupción el caso del tren

Voz 0313 03:53 Navalcarnero se investiga penalmente

Voz 0089 03:55 en la Audiencia Nacional dentro de la operación Lezo

Voz 1915 03:58 Manuela Carmena intentará mantener la Alcaldía de Madrid la candidata de Más Madrid que fue la más votada el pasado domingo da este paso ante la posibilidad de que las derechas no sentía

Voz 1673 04:07 claro que la candidatura que tiene mayor número de votos como sabéis caso de que no hubiera acuerdos por el mero hecho de tener mayor número de votos sería la candidatura que tendría que decidir al día

Voz 1915 04:23 Carmena que según la dirección de Vox tiene ahora más posibilidades de revalidar su cargo gracias a Ciudadanos el presidente de la formación ultraderechista Santiago Abascal advierte que sin ellos no habrá gobiernos alternativos a la izquierda es que ella misma

Voz 6 04:36 políticamente acabada la noche electoral

Voz 0313 04:39 durante estos días ha resucitado y ha resucitado

Voz 6 04:41 solamente por los titubeos por las dudas

Voz 0313 04:44 de Ciudadanos ha pensado que tiene alguna

Voz 6 04:47 debilidad porque había que Ciudadanos no está siendo claro y no está facilitando una alternativa al gobierno municipal de de Manuela Carmena

Voz 1915 04:55 tenemos veintitrés grados en el centro de Madrid

Voz 0295 05:03 entre libros leídos el ruido desaparece piensa mejor lo que pase tiene que ver con lo politizadas claves de los próximos cuatro años no hay alternativa a Sevilla Hora veinticinco te da las claves de cada día desde las ocho de la tarde

Voz 2 05:19 las siete Canarias Ángels Barceló

Voz 1667 05:23 hasta entonces la información continua en La Ventana con Carles Francino en nuestra web Cadena Ser punto com ya las cinco a las cuatro

Voz 0313 05:29 en áreas en la SER cadenas

Voz 2 05:32 servicios informativos en La Ventana con las tres en fila

Voz 0313 05:56 hola buenas tardes hace veintidós años el periodista Pedro J Ramírez fue grabado ilegalmente mientras mantenía relaciones sexuales con una prostituta el entonces director del diario El Mundo fue víctima de una trampa lo sabía todo quisque pero el vídeo circuló como la pólvora incluso alguna redacción donde se hacían copias para compartir el visionado eso fue en el noventa y siete más recientemente en dos mil doce La concejal de Los Yébenes Olvido Hormigos saltó a la fama fin entre comillas sí saltó a la fama por otro vídeo de contenido sexual difundido sin su consentimiento Olvido Hormigos es hoy un personaje de televisión donde serán analiza desde hace años Pedro J Ramírez superó aquel trance continúa ejerciendo de periodista y actualmente dirige el Espanyol pero para Verónica al final ha sido muy diferente treinta y dos años trabajadora de Iveco casada madre de dos niños la difusión de un vídeo grabado hace tiempo osea un episodio de eso que llaman porno venganza la empujado al suicidio a matarse son tres historias distintas ya lo sé pero tienen un hilo común que es la voluntad de humillar por las razones que sea a la víctima de dejarla a los pies de los caballos y claro cuando uno o una Se ven esa tesitura pues cada cual reacciona como puede cómo le dejan de sus capacidades sí iré sus recursos de todo tipo el caso de Verónica lo verá la justicia porque Comisiones Obreras ya ha anunciado que va a presentar denuncia también los tribunales interviniera en los otros dos de hecho difundir imágenes sin permiso ya está castigado con penas de cárcel en el Código Penal pero yo querría poner el foco en algo muy concreto de este episodio

Voz 7 07:31 en los que miran en los que miran lo reenvía lo digo

Voz 0313 07:35 porque en estos tiempos donde servirá al parece bueno y de hecho es un signo muy guay de modernidad esto puede convertirse a veces en una cadena mortal como parece ser el caso y en esa cadena ya lo siento pero cada clic para compartir imágenes cada clic es un eslabón así que no está mal preguntarse entre otras cosas y tú qué harías bienvenidos a La Ventana

Voz 8 08:02 no aquí

Voz 9 08:35 está

Voz 8 08:58 eh

Voz 10 09:11 no

Voz 11 09:23 eh

Voz 12 09:37 sí sí

Voz 14 09:53 sí

Voz 0313 10:07 Roberto buenas tardes en La Ventana con la en el diario El País que talud que te parecerá

Voz 0295 10:16 pregunta el creo que es pertinente eh y tú qué harías tú

Voz 0313 10:22 te has hecho

Voz 0295 10:24 si no estoy muy orgullosa de los resultados sobre sí

Voz 1915 10:29 abriría ese vídeo

Voz 0295 10:31 creo que sobre si lo compartiría

Voz 15 10:36 no en una red general no en un grupo no por supuesto

Voz 1362 10:42 un ámbito más amplio pero con el Barça un colega soltó no vamos a ver estamos hablando de una persona a la que los que han compartido esa imagen conocen no estamos hablando de de un famoso no estamos hablando de una persona anónima para ellos ellos sí sabían

Voz 16 11:00 quién era esa persona puesto que

Voz 1915 11:02 la compañera pues al supuestos que tuyo un vídeo con imágenes Un compañero compañera de un país si pongamos lo así me está haciendo las Herman Francino pero sí pongamos lo así me he mirado en ese espejo y no me ha gustado lo que he visto no sé porque todo esto pero sí

Voz 0313 11:21 en la radio si las porque nadie brotan como y cómo brotan

Voz 1915 11:26 no estoy orgullosa de ello no en absoluto yo estoy impartirla en un ámbito insisto

Voz 0313 11:34 amplia que es que es un grupo que se es un paso de luz

Voz 1915 11:37 las estrellas de persona a persona entendiendo en el entendido falso obviamente de que eso es confidencial no lo sé

Voz 0313 11:50 claro el problema es que eso que con

Voz 0827 11:52 cada clic o con cada evidentemente no estoy por eso digo que no me siento orgulloso

Voz 1915 11:56 estoy haciendo un ejercicio de de honestidad de pero sin caretas Sin personaje sin moralina cosa que es muy difícil hacerlo sí pero bueno antes de ayer esta misma pregunta la planteamos el asunto y el referente entonces a lo mejor sería algo más laxo al igual que tenemos que mirarnos en el espejo como sociedad

Voz 0313 12:17 el otro día el otro día la novela que comentamos aquí en La Ventana de de Lorenzo Silva ahí Noemí Trujillo si esto es una mujer que que vuelve a recomendar por lo que explica en un momento de la trama en un centro de trabajo que en este caso es una comisaría a una inspectora les llegan imágenes de una compañera en fin imágenes de este tipo de contenido sexual tampoco ha dado muchos detalles la novela con el evidente propósito de hacer daño de o de humillar irá deciden no compartirlo claro

Voz 0827 12:47 forma parte de una trama más extensa esto no es como la difusión de los secretos no te lo cuento no se lo digas a nadie claro el problema es eso que eso formar parte de un eslabón y es posible que a lo mejor a la persona a la que confiere es ese secreto separe ahí el dique esa persona o puede que no que esa persona siga contando lo sólo a otras personas con el compromiso de unos elocuentes a a otra y a otra más no ir problema es que muchas veces la difusión viral de estos vídeos se produce precisamente en una relación de confianza es decir una pareja a la que le va muy bien y de repente se graban vídeo pues como se pueden ir de vacaciones a Indochina claro eso en principio se grabado en confianza y lo tienen ellos dos por esa confianza que les une el problema es que después pasa el tiempo Se rompe la confianza y alguien lo puede utilizar como como venganza no y cada vez que nosotros contribuimos a eso que es verdad que a lo mejor terminamos en el espejo no nos reconocemos no nos gusta pero estamos contribuyendo precisamente a esa venganza la venganza ese individuo a esa pero

Voz 0313 13:48 pero antes de saludar a nuestros oyentes invitados miremos un poquito para atrás tú decías que no te sientes luz satisfecha de lo que ves ante el espejo cuando te miras hoy te planteas qué harías en este caso concreto echemos veintidós años atrás el vídeo de Pedro J Ramírez se que es una historia distinta y entonces no existían redes sociales y y bueno cada uno yo me negué a haberlo yo lo dije no no no no lo digo por presumir no yo me negué a verlo Iturbe broncas con compañeros que me decían por qué no lo ves poquita pues porque no ahora de la nariz sí porque este tío en fin este hombre será en fin lo que sea hay tendrán los rivales que tenga ya habrá hecho cosas que no estamos de acuerdo pero no se merece ni hay derecho a hacerle esto es era mi opinión entonces tampoco vio el vídeo de Olvido Hormigos

Voz 0827 14:30 sí pero la diferencia era ahí claro Pedro J es un personaje público

Voz 0313 14:34 bueno sí a partir de ahí desde luego Bono sí

Voz 0827 14:36 sí que hay una decisión personal que cada uno ve del fuego yo creo que como en este caso que estamos comentando el el el pecado empieza cuando te dedicas a difundir

Voz 0313 14:47 sí es no es que el foco lo ponemos hoy en los que miran comparten Jorge Flores buenas tardes

Voz 17 14:53 con con nuestro de Forges director de Pantallas Amigas

Voz 0313 14:56 alguna vez hemos hablado con ellos promueven el uso seguro y saludable de Internet y redes sociales en si ponemos el foco en el origen del del daño donde tenemos que apuntar exactamente Jorge en este caso que habla

Voz 17 15:09 bueno yo creo que en la primera persona que que que hizo que se que se imagen que pertenecía a la intimidad dejara dejará de estar en ese contexto no y ese es el primer el primer punto ahora bien sí vamos más allá pues efectivamente es si tuviéramos una sociedad que no criminalizar a ese tipo de conductas no que no fuéramos y me incluyo también hacía luz no estamos tan morbosos en ese sentido y si pensáramos un poquito más allá si si contáramos con unas dietas que que fuera si realmente el daño que puede causar esa persona que lo hizo con mala intención inicialmente de forma era el compartir vídeo que no es él pues no sería tan elevado y las consecuencias para nada nos atormenta haría no otra cosa que también es otra obviamente no que supongo que saber el debate no la diferencia si ese vídeo pertenece a un hombre a una mujer yo no estoy de acuerdo en que porque sea un personaje público en un acto íntimo va a ser tratado de forma diferente porque la intimidad selectividad vi bueno

Voz 0313 16:16 tú

Voz 17 16:18 sin duda no que que te vas he tratado así

Voz 0827 16:21 bueno pero yo me refiero sí pero yo me refería cuando marcaba esa frontera quiero decir sí a un periodista le llega un vídeo con obispo en un club nocturno e Hacienda según que cosas eso es diferente a que lo haga

Voz 0313 16:36 pero no es lo mismo Isaías lo mismo no un obispo en un en un prostíbulo no es lo mismo que un periodista

Voz 0827 16:42 yo te

Voz 0313 16:42 la privada haciendo lo que le apetezca es que no es lo mismo claro claro

Voz 0827 16:46 claro es que estamos vicios que cada acceso no es lo mismo que que cada caso que nosotros digamos analicemos entrando en el espacio de personajes públicos no sale jamás del origen de del caso de esta mujer que es un caso de una señora bueno pues eso que hace lo que quiere como le apetece no puede verse en las pantallas de todos sus compañeros porque ha decidido difundir masivamente con la colaboración de otros

Voz 0313 17:14 esa realidad yo no sé si tenemos el dato pero como los periodistas debemos deberíamos beber siempre fundamentalmente de los datos a mi me gustaría conocer en fin por pura curiosidad por por por derecho la información cuánta gente de la empresa vio este vídeo lo compartió no sé si un ochenta por ciento un cuarenta por ciento Un treinta Si alguien en algún momento trató de frenarlo Se intentó sí porque su subió recursos humanos se dijo está ocurriendo esto hay dudas de si hs activó bien o mal el protocolo de acoso esto ya lo decidiera que no tenga que decidir pero cuánta gente de la empresa lo compartió insisto si fuera de la Cadena SER o del diario El País el vídeo de un trabajador o una trabajadora aquí cuánta gente lo comparte yo a mi me gusta poner el foco en eso y además hablar con Jorge Flores me gustaría saludar a nuestro psiquiatra de cabecera porque ahí entran elementos de cabeza que creo que merece la pena considerar Jesús de la Gándara buenas tardes

Voz 0921 18:05 cómo estás que tiene el que el tique tiene el morbo

Voz 0313 18:08 la privacidad de los otros de los que tenemos más cerquita que nos que nos Hall que nos atrae como en fin como si no hubiera mañana

Voz 0921 18:17 bueno bien por un lado está el espíritu cotilla el ser humano no pero por otro lado el que vivimos en una sociedad del espectro

Voz 17 18:25 no

Voz 0921 18:26 estamos a lo de todo no sé si recordáis el famoso Libro de los años se sientan filósofo francés muy de que se titulaba así la sociedad del espectáculo donde predijo de forma muy muy muy acertada todo lo que iba a suceder lo que está sucediendo ahora no hacemos espectáculo de todo IS espectáculo es pasar de el modo de lo que tienes y lo que representan esa al parecer Roy además de parecerlo compartirlo porque es gente con una actividad espectacular forma parte ya el propio espectáculo del morbo del del asunto no he visto Nos no les encanta hacer a los humano porque ahora participamos de un yo también estuve allí una especie de narcisismo social que yo también fui parte de

Voz 0313 19:15 también me gustaría preguntarte una cosa Jesús como profesional en quiero decir lo que pueda servir para para futuros casos que también de alguna forma al periodismo de la radio tiene un componente de divulgación que no al que no debemos renunciar esta mujer desde el momento en que sale la primera reproducción de vídeo hasta que en fin hasta que decide ponerle final en debió ser un me imagino yo pero debe ser una tortura o sea que que que sentimientos te asaltan cuando te ves expuesto de esta forma la plaza pública tú lo puedes explicar cómo como psiquiatra

Voz 0921 19:49 sí en forma parte de mi trabajo es terrible no es sufrimiento que eso implica primero no deberíamos hablar de esa persona ella porque no la conocemos y debemos respetarla pero

Voz 1 20:00 si de lo que ella representa como

Voz 0921 20:02 víctima de este tipo de sucesos no obviamente en la reacción de angustia en varios lugares ha dicho que es una reacción de angustia muy intensa sensación de angustia tan intensa incidiendo sobre alguien una persona joven en una fase de construcción del nido de sumido de subir pues esto supone una destrucción una amenaza muy grave para para el resto de su vida a es que si en un momento determinado de su activa en ciertas personas más vulnerables mecanismos de defensa inadecuados pues dan lugar a actos en cortocircuito eso eso todavía pueden ser más o menos sabes en este caso me meto de suicidio al parecer ha sido el ahorcamiento lo cual quiere decir que es muy muy determinante no es lo mismo que tomar unas pastillas llegamos así es que eso implicaba una gran destrucción de yo una gran destrucción de los mecanismos de autocontrol como consecuencia de la angustia intensísima que sea

Voz 0313 20:59 además es posible que tengamos la memoria Un poquito frágil pero no sé si algún oyente recordará un caso que comentamos comentamos mucho además aquí en la Ser y en El País el comentó en todas partes de esa chica italiana que grabó un vídeo lo grabó ella eh o consintió que se grabaran fin de en actitud de este tipo se lo envió a su ex para tocar las narices para darle celos de tal y acabó la historia como el rosario de la aurora porque se convirtió en un fenómeno viral pero viral a lo bestia corresponsal Joan Solés buenas tardes Joan qué tal buenas tardes en esa chica recuerdo

Voz 0946 21:33 a ti Chana cantones era una mujer de treinta y tres años de Nápoles que en el dos mil quince denunció cuatro hombres por la difusión en la red de fotos y vídeos de su intimidad

Voz 0827 21:43 llegó a presentar desesperaba hasta tres

Voz 0946 21:46 denuncias consiguió una orden judicial para que se cancelaran estas imágenes en Internet pero el juzgado le exigió veinte mil euros de costas cambió de nombre de casa de ciudad pero sus vídeos y sus fotos siguieron no sólo en la red sino que los denunciados la situaron además en las páginas webs pornográficas es lo que en Italia se conoce desde entonces como Vendetta venganza porno Tiziano se suicidó el trece de septiembre de dos mil dieciséis su familia sigue luchando todavía hoy cuatro años después para que se cumpla la sentencia desaparezca este material de las

Voz 0313 22:20 osea que ese material se puede ver todavía a día de hoy por lo que todavía se puede ver secuela por rendijas vas a una página concreta y lo ves exactamente y además

Voz 0946 22:28 es el caso de Tiziano emblemático Carlas principalmente porque a partir de este caso el Parlamento italiano aprobó una enmienda en la Ley elevando las penas hasta seis años de prisión y quince mil euros de multa por envío entrega cesión publicación odio

Voz 0827 22:44 sesión de imágenes de órganos sexuales

Voz 0946 22:46 destinados a permanecer privados sin el consentimiento de la persona afecto

Voz 0313 22:52 yo estoy no no no no no lo comente antes con Jorge pero pero es evidente no Jorge que estamos aquí ante un delito

Voz 17 22:58 sí sin duda además bueno pues desde la reforma de dos mil quince penal está mejor tipificado y perseguido oí distinguir muy claramente el el consentimiento en la grabación de las imágenes con con la posibilidad de distribución no establece pues las diferentes medidas muy vamos de manera clara precisa precisa precisamente porque esto estaba siendo ya venía siendo ya un problema desde hace unos cuantos

Voz 1362 23:24 bueno de hecho esa reforma o a esa modificación se les se la conoce con el nombre de la persona que que lo puso en la agenda Olvido Hormigos si es que estamos ante un caso muy parecido al de Olvido Hormigos con la diferencia de que de que bueno ella denunció ella puso el el

Voz 1915 23:41 el problema sobre la mesa fue al pleno municipal yo me estoy acordando perfectamente de esas imágenes de Olvido Hormigos yendo con la cabeza alta al pleno municipal en en en con todo el pueblo tomado por vecinos y periodistas que el ochenta por ciento del pueblo había visto esas imágenes estamos hablando de hace cinco años no se no hace tanto yo creo que hay casos que son hitos el de Olvido Hormigos fue uno Yeste probablemente sea otro porque una cosa es que sea delito y otra cosa es que insisto mirándonos al espejo cada uno por las noches son el espejo de aumento que saca todos nuestros defectos nos podamos reconoce en el hecho de de sin mala intención poder poder incurrir en esta cadena

Voz 0827 24:21 sobre esto quería comer quería preguntara a Jesús no porque has hablado de que vimos por un lado en una sociedad que vive instalada en el espectáculo pero después también está el factor de la ausencia colectiva de conciencia de mal es decir no pensamos que efectivamente dar un clic revotar

Voz 0313 24:36 no puede ocasionar

Voz 0827 24:39 las consecuencias como las que estamos viendo en este caso

Voz 0921 24:42 sí en efecto es es que nos falta desarrollar una virtud que vivir lo comentamos en algún programa anterior como consecuencia de otro libro mío de ciber Nicolas me falta desarrollar una virtud necesaria para la sociedad del espectáculo para la sociedad de las pantallas que es la tele empatía es decir que igual que tenemos empatía en personas deberíamos desarrollar esa empatía como mecanismo para ser correctos para actuar amablemente humanamente en redes y aprovecho que está ahí Jorge de Pantallas Amigas que en alguna ocasión hemos coincidido en un congreso intenso practicado una cosa que es realmente lo que hace falta las leyes son las leyes te hacerlas pero para que las leyes funcionen primero hay que concienciar a la gente y para eso hay que desarrollar no cosa que no está hecha todavía una una auténtica Fever ética una cibernética que tiene que ser el resultado de un estudio muy muy profundo de numerosa cantidad de expertos ese técnicos en cibernética hasta filósofos o médicos o periodistas no eso falta ser y eso hay que introducirlo como una especie de grasa

Voz 17 25:49 que haga que todos los sí

Voz 0921 25:51 de ella no se algún día alguien lo hará pero de momento nadie se ha atrevido a hacerlo

Voz 0313 25:56 porque uno pregunta Jorge a propósito del del comentario de la reflexión de Jesús en este tipo de episodios vosotros que estáis muy en contacto con este mundo Sellés serán edades más tempranas ya también tenéis constancia tener datos de eso

Voz 17 26:11 sí por supuesto desde nuestro trabajo cada día lo que sea que que se tratan con con la discreción me dirá no son menores de edad pero

Voz 18 26:20 no no voy a escriben todos y cada uno

Voz 0313 26:22 no

Voz 17 26:23 es una cuestión

Voz 0313 26:26 creyendo quiere es decir unos centros educativos

Voz 17 26:28 las policías quizá las más cercanas en las municipales lo lo conocen si nosotros que intervenimos directamente con alumnado no oí que de alguna forma dinamizó vamos sesiones respecto nos enteramos de cosas que incluso el propio centro ni sabía no de que están circulando cosas por ahí osea es una realidad es una sea entre comillas normalizó sobre nosotros lo vemos

Voz 0921 26:52 ciudad sí lo vemos en la clínica lo vemos cada día más porque crece enormemente la demanda de de consultas de jóvenes adolescentes de niños lo vemos constantemente es decir el elemento medio dos de Comunicación Social etcétera forma ya parte de lo que es el trabajo de psicopatología clínica cotidiano no lo vemos constantemente esta mañana mismo teniendo un caso así en la consulta muy grave muy grave hay que fiarlo hay que hacer pero también hay que insisto hay que hacer que se difunda esta especie de ética

Voz 17 27:26 por esas cosas

Voz 0921 27:27 que bueno forme parte de una mal colectiva

Voz 0313 27:30 es lo que decía yo antes no que el que el carácter divulgativo y didáctico que que debe tener también a veces el periodismo y la radio no debemos renunciar a ello mira y enlazando con esto que estáis diciendo bueno hoy tenemos una historia que ya se atraca no no no son vídeos el contenido sexual pero resulta que la Policía Local de Granada esto que hablabas de La civilización del espectáculo y el escaparate permanente yeso la Policía Local de Granada ha emitido una alerta una alerta vía Twitter

Voz 7 27:54 porque han detectado ejercicios

Voz 0313 27:58 de estrangulamiento hasta la inconsciencia entre alumnos de un instituto de la ciudad bajo el nombre de de nuevo juego entre comillas que sale fundido por redes sociales juego de la muerte hasta que es juego de la muerte sexo es colgarse apretara a alguien hasta el punto de que de que pierde la conciencia sagrada y luego esa comparte Jacinto Sánchez buenas tardes buenas tardes Jacinto cientos el portavoz de la hacia local de Granada no sé si está tan estupefacto hoy extrañado como nosotros hoy ya no lo viene de nuevo Jacinto

Voz 18 28:30 yo soy como ustedes eh estoy oyendo muy bueno la verdad que no hemos quedado pues muy muy sorprendido y como decía anteriormente incluso había chico y chica del propio instituto después lo propio centro educativo que que no de conocieron el tema ahí de hecho es uno de ello quién pone en conocimiento a través de nuestra cuenta oficial de Twitter lo pone en conocimiento y da todo tipo de detalles de cómo su ex

Voz 0313 29:04 es un juego que consiste en eso que decía no básicamente en asfixiar a otro hasta que se queda inconsciente

Voz 18 29:10 sí es una persona para después compartirlo el hay otros chicos pues le oprimen el cuello le oprime la carótida eh para precisamente causarle puede quedar inconsciente ahí el trae en convulsiones

Voz 0313 29:30 eso puede provocar unas lesiones cerebrales verdad gravísimos bueno las imágenes son escalofriantes no sé si las

Voz 1826 29:36 habéis visto pero las imágenes que ha hecho pública la cuenta de de la policía PSB bueno están vigilados los chavales pero se les ve como a la víctima está víctima de los espasmos en suelo y no se sabe muy bien si si está luchando por sobrevivir en ese momento eh

Voz 18 29:55 si nosotros hemos consultado con profesionales no han dicho las consecuencias

Voz 1 30:00 es irreparable

Voz 18 30:02 va ser incluido la parada cardio

Voz 1 30:05 tira Turia

Voz 18 30:06 o quedarse lesiones cerebrales de consideración incluido pues puede sobrevenir la muerte

Voz 0827 30:13 la buena noticia es que hay una pandilla de descerebrados que están haciendo esto que hubo un chaval con mucho cerebro que dijo esto no puede ser

Voz 7 30:22 denunció el asunto

Voz 18 30:24 pues sí esto no llegue a nosotros el lunes tarde noche contactamos con este hecho tal él prefiere estar en el anonimato y no cuenta con detalle los hechos como estaban ocurriendo allí precisamente donde lo grababa era en el que te has ido de del Centro de inmediatamente ayer de mañana ayer martes no vamos para el centro y lo primero que hacemos es contactar con el director con el máximo responsable director que ha colaborado en todo momento y está colaborando pues le había llegado ya a la vida de Tirado la noticia o sea que que da veracidad a los hechos que nosotros les ponemos en su conocimiento hay sorprendentemente de forma espontánea lo primero el primer Dancing in situ que acepta director que sí podemos dar una charla in situ allí a un concretamente a curso segundo y tercero de la ESO cosa que hacemos así les damos una charla a los alumnos y alumnas le comentamos informamos de la peligrosidad ir a las consecuencias

Voz 0313 31:34 de la tontería Jacinto Sánchez muchísimas gracias portavoz de la Policía Local de Granada un abrazo ya ánimo eh

Voz 18 31:41 muchísimas gracias a ustedes

Voz 0313 31:43 que que de verdad a Jorge no se hay días que dice que no sé que más decir

Voz 0921 31:50 porque vivimos dominados por una por una sociedad pantalla para que escriban bien el asunto en algunas ocasiones se convierte en auténtica pantalla ofrecería es que es

Voz 0313 32:01 son curas de

Voz 0921 32:04 por lo tanto tenemos que si tenemos el diagnóstico ya tenemos el diagnóstico y lo que estamos haciendo ahora aquí lo que sucede pues lo siguiente ponernos manos a la obra a resolverlo lo que decías antes Carles un para que siempre sin

Voz 0313 32:17 como para que siempre con un fin en este sentido

Voz 1362 32:20 de momento los tenemos un ejemplo lamentable ya aquí no vale la excusa de yo lo haría yo no lo haría lo siento me ejercer de Pepito Grillo de la profesión pero en este momento ya circulan fotos Pixel hadas o notan Peaks heladas de de la persona que se ha quitado la vida después de la difusión de un vídeo sexual en medio de comunicación online I este momento ha con con el cuerpo casi casi caliente no eso eso a mi a mí eso sí me da muchísima vergüenza no solamente como ciudadanos sino como profesional

Voz 0921 32:56 pero la mala educación de el uso de las los sistemas no lo que pasa es que antes no gustaba pues ser X obtener tantas cosas o para ser más o menos y ahora además de parecer no compartirlo unos cantar espectáculo en parecía que el narcisismo social de si yo también estuve allí entonces claro esto no hay más remedio es que esto es la educación de un niño comete un error y los padres les educan pues igual tenemos que hacerlo lo que pasa es que eso se tiene que convertir en un modo de vida en una forma de ser los seres humanos

Voz 0313 33:28 totalmente de acuerdo Jesús de la Gándara Jorge Flores muchísimas gracias a los dos amigos de verdad muchas gracias a vosotros Joan Soles un abrazo e a vosotros es Joan

Voz 19 33:43 no era

Voz 20 34:05 sí

Voz 19 34:18 sí

Voz 2 34:24 no

Voz 21 34:29 la idea La Ventana en las redes sociales roja La Ventana quien friki

Voz 0295 34:38 la Ventana Cadena

Voz 22 34:41 en la Cadena Ser presenta

Voz 0313 34:46 el placer de escuchar

Voz 23 34:50 compañera usted sabe puede contar conmigo no tazón o hasta diez sino contar conmigo si alguna vez advierte que el camino a los ojos de amor reconoce en los fósiles a pesar de la B o tal vez porque existe usted puede contar conmigo

Voz 1673 35:13 si otras veces me encuentro años

Voz 23 35:16 no piense que flojera igual puede contar conmigo pero hagamos un trato yo quisiera contar es tan lindo saber que usted existe

Voz 1673 35:30 es decir aunque sea hasta dos cinco no ya para que acuda apresuró

Voz 24 35:37 sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo hagamos un trato

Voz 0313 35:46 Mario Benedetti mil novecientos setenta y tres cadenas se

Voz 0295 35:51 el de escucha y los protagonistas son los número uno del fútbol euros

Voz 25 35:56 veo juega la final de la Champions en Madrid que cadena podría ser la emisora del UEFA Champions Festival Madrid diecinueve tú también lo tienes claro Laser disfruta de la fiesta del fútbol desde el jueves treinta al domingo dos Cadena ser número uno de Jorge

Voz 0295 36:16 a doce sin prisas la vida suena de otro modo

Voz 15 36:28 piensa de otro modo

Voz 0295 36:31 Nos ponemos en modo hora25 sin prisas sin prisas Cadena SER

Voz 26 36:45 David Broncano

Voz 0295 36:47 Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado Jorge Ponce Bob Pop en la SER queremos que te rías cada día con dos mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las siete de la tarde es una maravilla clínico aislado en las au pese a ser tiro sí sí hoy no porqué con Jorge Ponce Bob Pop y a las ocho La vida moderna con David Broncano en que ahora hemos tenido TB cada un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia que mundo Beat Arenas

Voz 22 37:33 no es lo normal siete

Voz 27 37:36 desde este seísmo IPC escáners de llamarles directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero

Voz 0295 37:47 consulta condiciones el INE directa punto com una compañía Bankinter que esto no es un juego de niños ayuda a Unicef a cambiar las reglas en tren por todos mis compañeros punto es o llamar al novecientos novecientos siete quinientos treinta Unifem

Voz 7 38:09 qué hacemos que las cosas sucedan un motero

Voz 0295 38:13 siempre llega puntual a cualquier sitio

Voz 22 38:15 Lutero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 0295 38:19 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones el Mutua punto es

Voz 28 38:32 de este mañana el Lidl barbacoa por veintinueve con noventa y nueve parrillas por cuatro con noventa y nueve pinchos de cerdo y al estilo andaluz

Voz 25 38:38 por uno con ochenta y nueve ahorrarte un veinticuatro por ciento y muchos más artículos de barbacoa entiende también un lado bueno

Voz 0313 38:46 precio La Ventana con Carles Francino

Voz 29 38:52 me dejó ver su mejor barato cuanto pero dejó su nombre

Voz 0295 39:08 lo mejor a Mariano Rajoy hay

Voz 0313 39:10 hay gente que le echa de menos no sé si mucha o poca pero bueno hay gente que le echa de menos yo creo que toreros seguro segurísimo que figura iban Lagarto que encontró un auténtico filón en ponerle música que además de una forma muy muy graciosa muy chula alguna de las frases memorables que nos dejó el que fuera presidente del Gobierno esa intervención en el Congreso el cuanto peor mejor usted no sé que esa fue muy buena música y luego incluso más no hay una sevillanas hay circulando sobre aquello de es al alcalde el que elige

Voz 30 39:45 el vecino Elicio mira ese el Bettini el que dice alcalde hielo el alcalde que quiere

Voz 2 39:57 M

Voz 0313 39:59 pero pero pero bromas aparte es el vecino el que elige lo alcalde por lo que no siempre nos damos nuestra política de hoy

Voz 2 40:12 polémica

Voz 0827 40:15 quizás nos tengamos que empezar a preguntar si es el comité el que elige al alcalde ciudadanos que es un partido que será determinante en la formación de un puñado de gobiernos autonómicos de ayuntamientos ha creado un comité de pactos a nivel nacional para decidir los acuerdos locales otros no lo han explicitado pero quizás estén actuando de la misma manera parecería que el mensaje que se transmite es ustedes voten a sus representantes locales que después ya si eso sanedrín del partido desde Madrid decidirán los gobiernos que les salgan de sus fueros y además estamos siendo espectadores de extravagantes exigencias que obligarían por ejemplo al candidato más votado de Aranda de Duero a profesa su fe en la aplicación del ciento cincuenta y cinco ya abominar de su líder para poder ser alcalde de su pueblo porque ya lo de que gobierne la lista más votada allí les Lima sobre coaliciones de perdedores esto parece que ya pasó a mejor vida bueno debemos de ser unos ingenuos de libro porque creíamos que la España autonómica se construyó para descentralizar por el poder y acercarlo a los ciudadanos con en oscuras mediante la expresión de su voluntad en las urnas y claro cuando esa voluntad es difusa o permite con los mismos resultados varias posibilidades de gobierno creíamos que eran los representantes elegidos los que tenían el derecho y el deber de articular mayorías en función de realidades de afinidades de acuerdos y de estrategias que no pueden ser condicionadas por dirigentes que se reúnen en despachos lejanos sin haber concurrido a selecciones vamos que no sabíamos querido lo de Rajoy que es el vecino Hinault el comité el que elige al alcalde si ha cambiado el cuento pues hombre le rogaríamos que nos lo comuniquen

Voz 0313 41:52 el lagarto también a ver si

Voz 1915 41:54 es verdad que hay ahí pero es verdad recopilatorios fantástico de Rajoy que solo

Voz 0313 42:00 ticos excepcional lo ves verdad algunos días

Voz 1915 42:02 lloramos aunque solamente fuera del humor pero también por cierto sentido común aunque es verdad que ya lo habíamos visto Isaías en Andalucía el pacto a la andaluza que esos días no sólo manto a la madrileña porque realmente quién lo urdió los los dirigentes pero sí asumo

Voz 0313 42:20 me como con gran naturalidad no como es una cosa que forma parte del del paisaje del decorado y que hay que aceptar sin más y tiene toda la razón Isaías es quién fin estamos hablando elecciones locales uso municipales autonómicas hay unos grados de responsabilidad finura es jerarquías incluso

Voz 1915 42:37 además en caso de Barcelona ya rezaremos risas

Voz 0313 42:40 tanto matrona es muy muy interesante tiene además muchos ángulos largos que poder enfocar Radio Barcelona Pablo Tallón buenas tardes bona tarda ahora tarda para quien se haya incorporado un poquito tarde a los últimos detalles de esta historia de este pollo porque es un pollo de fin cuya Astra con mayúsculo eh vamos a ver ya conocen los resultados de momento va a la espera de de computar el voto por correo hay un empate a concejales entre Ernest Maragall y Ada Colau gana por unos centenares de votos Ernest Maragall el candidato de Esquerra Republicana que ya ha mostrado su disposición a convertir Barcelona en fin la capital de la independencia ETA y hay otra gente que está en desacuerdo con eso que pasa que ahí empiezan las sumas y las restas no aparece la figura de Manuel Valls que sacó seis concejales que bueno es bastante menos de lo que pensaba cuando empezó emprendió esta aventura pero que que no está mal que le da un papel decisivo de bisagra o como queramos llamar y esta mañana se verdad Pablos ha dejado diciendo oro yo a apoyo a Ada Colau Jaume Collboni a los socialistas Il ese apoyo sin condiciones para evitar que Barcelona tengo un alcalde independentista eso ha sido así no tal cual

Voz 1673 43:47 tal cual y la pelota se queda en el tejado de de Colau

Voz 0313 43:50 que ahora tendrá que decidir qué hace porque

Voz 1673 43:52 la suma es decir con los votos de Jaume Collboni se llega a un acuerdo con los tres de Emmanuel Bach crecimos tres porque luego hay tres que son de ciudadanos que no quieren votar pero los tres de entre los cuales está el ex ministro socialista Celestino Corbacho que también es alcalde de L'Hospitalet y también una ex Unió Democrática que es Eva Parera pues con estos tres

Voz 0295 44:09 votos Collboni Colau pactan Colau

Voz 1673 44:12 es alcaldesa que nos dicen desde dos comunes pues que están pensando qué hacer es un caramelo es la joya de la corona es mantener el centro de poder en un momento donde dos comunes van de capa caída aquí en Cataluña pero es verdad que supone llegará a la Alcaldía con los votos no de Ciudadanos lo explica vamos ahora pero sería un poco complicado para Colau explicar este pacto en debate interno nos dicen que es mejor estar en medio de todas las fiestas que no estaré ningunas pero siguen reflexionando siguen debatiendo qué hacer cuál de las dos opciones coger y lo que van a hacer hoy es ganar tiempo para insistir en que ellos quieren tripartito de izquierdas con el PSC con Collboni también con Ernest Maragall con Esquerra Republicana

Voz 0313 44:48 ese tripartito sería con el alcalde con la alcaldesa claro era con está dispuesto a hacer alcalde a Maragall con lo cual también

Voz 1673 44:55 hay una opción Cabieces ha pasado en varios ayuntamientos que es partirse el alcaldías decía que dos años lo sea

Voz 0313 45:00 uno dos años lo sea otro y esto también cabe en él

Voz 1673 45:03 pacto con Collboni especialmente si el PSC gana el noveno concejal porque sabes que están remontando

Voz 0313 45:09 sí si al PP le va de cero coma

Voz 1673 45:11 cero Un puntos elevar elevado en Guardo

Voz 0313 45:14 de cinco votos creó ahí está un muñequito de votos

Voz 1673 45:16 si pierde estos dos concejales uno va Collboni uno va a Esquerra con lo cual se abre un nuevo escenario que es que con la hoy Maragall ya suman solos pero también sobre el escenario de que suman diecinueve Colau Collboni son necesitan dos votos más perdidos que fuera alcaldesa así que abre un escenario realmente apasionante aquí en bares

Voz 0313 45:32 todo eso termine como termine la historia de de de la Alcaldía me da a mí que la relación de Manuel Valls conciudadanos no no sé yo si es verdad no no no no yo he visto durante la campaña además no

Voz 1673 45:45 sí se Rivera por ejemplo no ha participado ningún acto de Manuel Valls Arrimadas en alguno muy puntual pero poquísimo

Voz 0313 45:51 de hecho la noche electoral

Voz 1673 45:53 de IVAs durante la campaña sus actos ellas el logotipo de Ciudadanos por ningún lado hoy cuando balsa dicho yo regalo mis votos a la cola para evitar algún gobierno independentista rápidamente fuentes de Ciudadanos les explicaban que no que no que no que esos tres concejales no van a votar Ada Colau que en todo caso a Jaume Collboni

Voz 1915 46:09 de dos formas que qué curioso ver cómo se pasa de fichaje estrella de niño bonito a bueno pues abonó sagrado hermoso pero tampoco bueno no no pero quiero decir para ciudadanos osea vamos ha sido pasar de deseado al apestado el pronóstico

Voz 0827 46:27 dado eh porque las condiciones las ha puesto tan duras tan duras tan duras el líder de Ciudadanos Albert Rivera cuando decide que con el PSOE vamos a tomar un vino sin embargo sí que admitiría

Voz 0313 46:39 Pedro Sánchez además lo lo lo lo singulariza San Pedro Sánchez bueno ahora ahora sí

Voz 1915 46:44 sí sí claro claro no había nadie estamos hablando a estas horas no

Voz 0827 46:51 no creo que tiene hay un problema eh porque quiere decir que esto que ha hecho Valls a lo mejor lo pueden hacer otros líderes autonómicos y locales que dicen oye perdón yo aquí en mi ciudad hoy mi pueblo o en mi autonomía prefiere ir con X a irme con el que tú me Marques no y bueno vamos a ver qué es lo que suyo Pablo sostener oportuno

Voz 0313 47:09 de la Vanguardia hoy un artículo de Antoni Puigvert que habla de la necesidad imperiosa de zanjas perdón de de puentes en lugar de zanjas que necesitamos es que la actual situación en Cataluña y en el resto de España necesita gente políticos dirigentes líderes que estén por construir puentes no por cavar más zanjas o más trincheras que ya tenemos ya tenemos un montón

Voz 1673 47:30 claro y la gente logrará observemos

Voz 0313 47:32 la línea roja por allá ya

Voz 1673 47:35 el problema es que aquí todavía no hemos acabado el ciclo electoral a diferencia de en el resto de verdad aquí todavía no es catalanas ante ya veremos y a finales de año sí a principios del que viene eso todavía condiciona muchísimo a la hora de tomar según qué decisión porque porque tiene un coste político pactar con según quién para determinados partidos

Voz 0313 47:51 más posibilidades crees tú este año después de él

Voz 1673 47:54 grano o últimamente no depende también del juicio

Voz 0313 47:57 cómo termine de la sentencia depende un montón de cosas

Voz 1673 47:59 la sentencia la prevén para octubre noviembre más o menos después es muy posible que se convoquen elecciones hoy el presidente Corralillo que ya inicia la ronda de contactos con partidos entidades para ver cómo se responde a esta sentencia ya en privado todo el mundo da por hecho que antes o después hay elecciones es verdad que hay una carta que podría jugar el espacio de convergencia que es el regreso de Artur Mas para que eso pase tendría que ser más en primavera que a finales de año porque sigue inhabilitado hoy por licitación acaba pues eso

Voz 0313 48:25 sí es verdad es verdad hoy por cierto hay hay más munición en el eterno debate relacionado con el proceso y sus y sus aristas judiciales porque después de que ayer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Le dieron papiro trazo al recurso que había presentado la la que fuera presidenta del Parlament y un montón de diputados porque el Constitucional había suspendido el pleno donde se declaró hoy igual que le dio la razón al Constitucional vamos a las seis se hará público oficialmente un Comité de Naciones Unidas considera arbitrarias las detenciones de de Yunquera y compañía e insta al Gobierno español a que les libere eso va dar también verdad ya está dando de hecho no en las últimas horas

Voz 1673 48:59 la sesión de control sea un coche mutuos en este sentido ahora rizos tiraba Estrasburgo Ankara los independentistas decían veis cómo era una farsa lo que hicisteis ves como pusisteis todo contra las cuerdas y en cambio los independentistas decían veis como tenéis que liberada nuestros presos veis cómo es injusto así que ahí seguimos la guerra de recursos que además va a seguir porque hay muchos que estar en Estrasburgo todavía pendientes de resolver el recurso de la Constitución

Voz 0313 49:20 es que la politización de la

Voz 1673 49:22 justicia va a seguir por desgracia así en días

Voz 0827 49:25 Nuestros echa de menos a Luis Piedrahita porque había

Voz 0313 49:27 una nueva manera viaja mañana a vienen pues mira abrigada

Voz 0827 49:31 a una nueva acepción al término municipalismo no resolverlo de los ayuntamientos a palos te pasa es acabar algunos como la cosa así

Voz 0313 49:39 bueno abrazo Pablo brazo hasta luego ya todo esto hoy nos hace muy poquito además no la década una noticia y que enfoca directamente al fin al tejido político y algunas cosas de ésas que acabamos considerando como normales pero que no debían serlo ninguno de los casos por ejemplo mentir mentir Boris Johnson que para que no lo sepa es uno de los principales aspirantes de los principales candidatos del Partido Conservador a suceder a Theresa May cuando lo deje dentro de unos días como primera ministra británica bueno este hombre fue muy activo en la campaña del del Brexit en ese activismo se incluyeron algunas mentiras algunas tropas sonadas como aquella de que salir de la Unión Europea supondría un ahorro semanal de trescientos cincuenta millones de libras que al día siguiente del referéndum ya se dijo no no esto no era exactamente así bueno pues este señor va a tener que responder ante un tribunal de haber mentido dices bueno no está mal todavía hay esperanza corresponsal Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 50:35 qué tal buenas tardes quien puso una demanda por cierto

Voz 0313 50:38 porque esto hay que seguir un poquito hasta llegar al origen

Voz 0273 50:41 bueno la demanda por conducta engañosa no cargo público la puso un particular un euro presagio de veintinueve años llamado Marcus Wolf que había hecho campaña contra el Brexit y que en el dos mil dieciséis el año a referéndum creó un grupo que se llamaba Brexit yo acusando a Boris Johnson de abusar de la confianza del público con sus afirmaciones falsas durante durante esa campaña el dinero para pleitear contra Jones en la lotería hay entonces que hizo pues un crowdfunding una micro financiación entre el público logró doscientas mil libras para poder costear todo este proceso la demanda se refería en concreto al que fue un argumento realmente central contra Europa durante la campaña del referéndum fundamental en el éxito de

Voz 1915 51:22 existe esos trescientos cincuenta millones de libras

Voz 0273 51:25 que son trescientos noventa y seis millones de euros que según Johnson iban a Bruselas cada semana y que además decía Se podía dedicar a mejorar la sanidad pública vamos a escucharle durante un mitin diciendo todo esto en sus propias palabras

Voz 31 51:38 le son muy malos dado el descanso en el club digo Consol

Voz 0273 51:51 vamos a dejar Europa el veintitrés de junio vamos a tomar el control de esas trescientos cincuenta mil libras a la semana vamos

Voz 1915 51:57 el gastarle en prioridades al país claro tocaba la fibra

Voz 0273 52:00 más sensible para los ciudadanos vamos a dedicarla a la sanidad pública íbamos a volver a tomar control lo de tomar control era entonces la frase ahora vemos el se ha quedado todo

Voz 0313 52:10 pues oye que le va a juzgar a Boris Johnson