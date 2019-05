La Ventana (29/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro

Voz 0313 00:02 en Canarias tarde de negociaciones en Barcelona para intentar conformar el nuevo gobierno municipal de la ciudad el candidato ganador en votos Ernest Maragall se reúne con con el Sartori con Ada Colau Il alcaldesa ya sabe lo alcaldesa en funciones que tiene desde hoy el ofrecimiento de Manuel Valls permitir que vuelva Dover las hicieron pagar pacto un acuerdo con el Partido Socialista

Voz 1673 00:27 Pablo Tallón buenas tardes de nuevo hola hola buenas tardes la reunión de Maragai aquí en el Parlament ha terminado hace apenas diez minutos y según cuentan a la SER fuentes de los republicanos ha ido bien teniendo en cuenta que se trataba de un primer contacto en Esquerra se muestran convencidos de que Colau no se va a atrever a llegar a la Alcaldía con los votos de Manuel Valls y por eso los próximos minutos para intentar convencerla de que la mejor opción es un acuerdo de investidura con Jones para Cataluña un acuerdo de investidura que dicen no es lo mismo que compartir gobierno mientras fuentes de los Comunes admiten en declaraciones a la SER que la oferta de Baixa abierto un fuerte debate interno que todavía no está resuelto de momento segundos cuentan hoy Ada Colau va a ganar algo de tiempo insistiendo en que lo que necesita Barcelona es un tripartito con Esquerra comunes y PSC

Voz 0313 01:07 ya conocemos los argumentos del Tribunal Constitucional para anular la parte de la Ley de Protección de Datos que permitía a los partidos recoger opiniones de los ciudadanos para elaborar perfiles ideológicos Pedro Blanco buenas tardes bueno estaré los magistrados un muy duros con los legisladores y con una ley que consideran un peligro Javier

Voz 0689 01:25 el Tribunal Constitucional considera un peligro para los derechos de los ciudadanos la norma que permitía a los partidos políticos recopilar datos de las opiniones políticas de los votantes para luego utilizarlas en campaña electoral la unanimidad del Constitucional es contundente al asegurar que esa ley no tienen y las garantías adecuadas ni las mínimas exigencias de control para los ciudadanos es decir no sabemos en qué condiciones quedan almacenados esos datos ni como son usados por lo que la vulneración del derecho a que nuestras opiniones sean tratadas con garantías queda en entredicho según el Constitucional este tribunal anula la norma porque vulnera el derecho a la intimidad y a la libertad ideológica

Voz 0313 02:02 el juicio por el uno de octubre el abogado Jordi Cuixart echa mano de un informe de un grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre los presos independentistas para volver a pedir su libertad vamos al Supremo Alberto

Voz 4 03:04 el Real Madrid

Voz 0159 03:05 la secretaria de Estado de Igualdad en funciones Soledad Murillo

Voz 1915 03:08 lo atribuye a la violencia machista el suicidio de una trabajadora de la empresa Iveco después de que se difundiera entre sus compañeros un vídeo de contenido sexual en el que aparecía Murillo pide además a la empresa que abra una investigación

Voz 5 03:18 yo creo que tenemos que hacernos una pregunta aunque sea muy dolorosa y muy incómoda se ha suicidado la hemos empujado techo el entorno porque el cuerpo de la mujer y la sexualidad concitó el interés tan mal sano pensemos qué pasa con nuestras relaciones a efectos de por qué tenemos que estar en vez de evitar que alguien haga eso la hemos empujado

Voz 1915 03:39 en la Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación por un presunto delito contra la intimidad con publicidad castigado con hasta un año de cárcel los compañeros de la víctima se han concentrado por segundo día consecutivo en la puerta de la planta en repulsa por lo ocurrido cambiamos de asunto Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte repiten como los municipios con la renta más alta de toda España según datos del Instituto Nacional de Estadística además seis municipios madrileños se sitúan entre los quince con menor tasa de paro de todo el país Raquel Fernández figura Pozuelo en varios de los primeros puestos de este estudio el de mayor renta per capita por habitantes situada en casi veintiséis mil euros el de mayor esperanza de vida con una media de ochenta y cinco coma nueve años y el segundo en menor tasa de paro con el seis coma cuatro por ciento

Voz 0445 04:20 por su parte los municipios vecinos de Boadilla Las Rozas

Voz 1915 04:22 las se sitúan en posiciones destacadas ocupando el segundo y el tercer lugar en lo que sí

Voz 0159 04:27 se refiere a rentas con diecinueve mil setecientos

Voz 1915 04:30 hay diecinueve mil trescientos euros por habitante respectivamente el estudio se ha realizado sobre cuatrocientos cinco municipios con más de veinte mil habitantes y hoy los trabajadores de urgencias de la Paz están en huelga la plantilla pide que se recuperan las setenta y dos camas que perdió el hospital en dos mil doce con los recortes y reclaman más personal y material para dar una buena atención a los pacientes en cuanto al tiempo sol y temperaturas algo más bajas que ayer a esta hora tenemos veintitrés grados en el centro de Madrid

Voz 1950 08:29 la primera vez que Lady fue como si todas las luces se apagarán a mi alrededor hombre claro porque se fue la luz el ya que puede que no estas historias de

Voz 20 08:37 amor no sean como las del tiene pero al menos honre

Voz 21 08:40 a les Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirlas

Voz 4 08:45 mira el verano es tomar el sol Imasol sudario

Voz 22 08:49 hasta que el Arenas MPS como si fuese velcro es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa así que si me pregunta si me gusta el verano te diré que el verano

Voz 23 08:58 el verano me flipa todo mundo giro que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte billones de euros que es de cien mil euros porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta

Voz 0438 09:15 comprarse un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 1322 09:18 contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga una idea aún mejor porque con Smart Mobility Iberdrola de instala el punto de recarga se encarga de todo para que tu ahorre hasta un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina y siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta Iberdrola colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 24 09:41 con las soluciones padre también los de Carrefour tienes un tres por dos en más de cinco mil productos hasta el once de junio como en el atún el aceite de oliva Carrefour paquete ocho es decir pagas dos llevas tres

Voz 25 09:55 la patria una marcha yo no veo rojos y azules son españoles de blanco y entonces el vino por eso es el mercado lo Arenillas y querrán matar que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 0313 10:19 voz

Voz 27 10:34 doy por hecho que ningún votante el centroderecha que reclama el cambio en la ciudad de Madrid entendería que no nos pusiéramos de acuerdo con Ciudadanos y con Vox

Voz 28 10:41 este plan que yo estaba más

Voz 0313 10:49 venga pasamos lista Toni Martínez estás a ver esa voz Alcarràs pero un poco

Voz 28 10:54 sí

Voz 0313 10:58 yo yo arcano y Sara Socas nosotros qué tal Especialistas secundarios Sheila Blanco Gere Aróstegui en un ratito yo creo no sé si está Marta del Vado Zara Marta estafa

Voz 29 11:13 estará pues el Ministerio del Interior ha reconocido

Voz 4 11:17 qué

Voz 29 11:17 que hay algunos errores en los datos electorales provisionales publicados en su página web porque la empresa informática era nueva pero sólo errores que no alterarán el resultado definitivo de votos sí que está cambiando alguna cosilla hay un concejal socialista más en Ibiza el alcalde pasa a ser del PSOE concejal socialista en León uno por aquí otro por allá pero si hubiera cambios significativos qué hacemos con los tres días de análisis que llevamos

Voz 30 11:48 el pontífice

Voz 0313 11:51 ah sí

Voz 29 11:54 ahora se comunica que ha habido un error ya ha ganado Carmen hay todos los análisis que hacemos hay que rebobinar los blues

Voz 0313 12:00 no no no valdría nada ni lo que he dicho Iñaki señor Gabilondo

Voz 29 12:09 esto no será así pero follón hay por un tubo principalmente porque Vox exige que les dirijan la palabra Ciudadanos no quiere hablar sólo acepta sexo con la luz apagada Si no hay acuerdo la alcaldías para la lista más votada dice Santiago Abascal que Carmena ha resucitado durante estos días

Voz 31 12:25 ha resucitado y ha resucitado precisamente por los titubeos por las dudas

Voz 29 12:30 de Ciudadanos las dudas de la violeta naranja y además hoy es miércoles con lo que Carmena resucita al tercer día que duele más Manuel bytes que se presentó conciudadanos para Barcelona ofrece ahora sus votos Ada Colau

Voz 4 12:43 la prioridad es evitar que Barcelona sea la palanca del independentismo y la capital de una república imaginaria

Voz 29 12:52 pero ciudadanos dice que no que cola uno que en todo caso el socialista Bonnie Icon condiciones tiene que renegar de Sánchez llamarle tres veces

Voz 0313 13:03 al final el alcalde será le volverá a Neymar

Voz 29 13:08 París Anne Germaine era Puigdemont hay un follón notable porque Albert Rivera que es el auto líder de la oposición ha conseguido hacer un nudo ciudadanos pero siempre hay que mirar la parte positiva de las cosas y en este sentido hay que felicitar a Pablo Casado fijaros que el líder del Partido Popular no ha ganado las elecciones dice he sido el único somos el único partido que ha crecido en el último mes

Voz 7 13:29 el Partido Popular es el único partido que ha crecido en este over

Voz 28 13:35 fue ese empleo Burger lo contento que está eh

Voz 29 13:42 siempre mirando las cosas positivas y el placer de rectificar arcano Isona Socas y lo bueno que rectificar

Voz 0313 13:47 no

Voz 20 13:50 ya el arte de rectificar pues nadie sabe Napster perfecto y comete monjes pero lo bueno de esto todo lo que ha aprendido para que en el futuro ambos podamos ser los mejores

Voz 32 14:07 a mí rectificar no me molesta porque me encantaría rectificar mis mensajes de fiesta porque realmente no todo vale a más de uno Le gustaría rectificar sus promesas electorales

Voz 20 14:17 y a poder rectificar lo que subo al Instagram por la noche pues pierdo la memoria súbito una historia de cuando salí de fiesta la discoteca de invierno

Voz 32 14:27 por eso saliste en no lo comprende el y a mi la gente me dice de los errores aprende de los errores aprende joder te los errores aprendiera arcano ya sería Premio Nobel

Voz 20 14:36 pero de los errores aprende pero luego van y te reprende Pedro Duque pretenden entrar entre niños ente quema transparente todo lo que critican son personas negligentes son exigente

Voz 32 14:47 Sara Socas el arcano siquiera viene si quieren no pagamos el placer de rectificarlo tendría mis hermanos como les gustaría rectificar sobre su promesa Ciudadanos

Voz 20 14:56 sí tendríamos que dejarlo pero sigo rape dando porque no rectifico porque la verdad es que prefiero ir en línea recta con mi voz directa enganchando la han el micro

Voz 33 15:09 nuestro cuerpo

Voz 0313 15:14 vamos a twiterías

Voz 34 15:22 con un resumen muy gráfico la situación política actual que hace haré

Voz 35 15:27 no hemos pasado del que gobierne la lista más votada la que tengo aquí colgada

Voz 36 15:33 lo del escándalo de los amaños de partidos de fútbol ha despertado esa crueldad tanto itera escribe Kari Guber

Voz 35 15:39 minuto de silencio por los guardias civiles que revisando los partidos de Raúl Bravo han sido capaces de distinguir cuando estaba jugando mal a propósito

Voz 36 15:50 luego hay gente que asume con naturalidad sus limitaciones por ejemplo cansino

Voz 35 15:54 ya emergencias dígame mi novia que se está poniendo de parte no sé qué hacer es la primera vez que va casi nunca se qué hacer

Voz 36 16:02 a Twitter os con capacidad de poner el foco en cosas que la gente no significa realmente envidiable miran sino lo que está escribiendo

Voz 35 16:09 ahora falta que los de globo reconozcan que no saben de ortografía

Voz 36 16:13 y acabamos con un tuit más profundo lo que parece es de Carmen

Voz 35 16:17 cuando conoció a su pareja durante el proceso de divorcio

Voz 0313 16:21 sí sí sí que es profundos

Voz 37 16:23 no es nada

Voz 3 16:27 en Auvers IV sí

Voz 4 17:03 la tienen

Voz 3 17:09 un poco de cultura

Voz 28 17:11 un poco de cultura El mercader de Venecia el famoso monólogo de todo ser aquí tontería el judío que decía os acordáis

Voz 7 17:22 pinchan los chinos nos Pichai

Voz 4 17:25 no sangrados

Voz 29 17:28 vamos a escuchar un fragmento un poco más largo pero vamos os pido que os imagináis a Santiago Abascal a ver al líder de vos pidiendo como lo que le traten como una persona normal si no pincha

Voz 4 17:42 no sangrados si los hacéis cosquillas nos reímos chinos en peleáis no parecemos nosotros mandáis no vamos a engañarnos

Voz 29 17:53 claro escuchada ahora Santiago Abascal pidiendo que le traten como una persona normal

Voz 31 17:59 pero lo que tienen que saber ya desde este momento es que será imposible ningún tipo de gobierno alternativo en este momento sino no hay un diálogo político con Vox sino que respeta a los votantes de Vox sino se nos trata con normalidad con respeto como cualquier otra fuerza política no

Voz 29 18:16 que nos traten como a cualquier otro es que Ciudadanos tiene un plan que es buenísimo y que consiste en que Vox no se note

Voz 0520 18:25 la estrategia de Ciudadanos vamos a hacer la aquí se puede hacer se puede hacer también en casa con el coche siempre que buenos innovan conduciendo a que la estrategia consiste

Voz 4 18:35 taparse los ojos de enero los ojos se taparon los ojos a que ya no estamos no no no no no esto es un poco el plan fáciles ser El Cuco la dificultad es que todos los españoles bueno es que eh que lo hagáis todos en el estudio es difícil que lo hagan a la vez

Voz 29 18:56 todos los españoles todos los europeos eso es lo difícil tienen qué tal

Voz 0445 18:59 pese a todos los ojos a la vez

Voz 29 19:01 y cuando alguien se pregunte y cómo ha llegado Martínez Almeida a la alcaldía de Madrid pues con el apoyo de Ciudadanos hubo

Voz 31 19:12 los ojos tapados puede haber y no habrá gobiernos alternativos sino hay diálogo político con vos

Voz 29 19:19 ah no es que en Andalucía pacto el PP convoca silbó con ese papel Se fue el PP debería ciudadanos que preguntado entonces entiendo Cocu es un truco hombre es buenísimo y bueno bueno bueno hay nervios nervios en todas partes lo que dice el presidente Sánchez

Voz 38 19:38 todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias de todo lo que ha ocurrido el pasado no

Voz 29 19:43 fijaros si tiene clara la frase que le hacen otra pregunta responde como decía antes

Voz 0159 19:46 es salga que podemos entre en Segovia no

Voz 38 19:49 E insisto todos tenemos que reconsiderar nuestras estrategias de todo lo que ha ocurrido el pasado

Voz 29 19:55 lo dice el mismo tono además aquí el que no corre vuela ahí todo revisan estrategias

Voz 8 19:58 PNV Beatriz Pedro se ve que no le votarán la investidura si los socialistas permiten gobernar a la derecha en Navarra

Voz 29 20:07 bueno todo cuenta que ya sonido este sería el sonido de una bofetada realista como este es el sonido de una bofetada de tebeo es el sonido de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre un recurso planteado contra España contra el tribunal constitucional de España por los independentistas catalanes ha sido contundente los independentistas acusaban al tribunal constitucional español de vulnerar derechos fundamentales y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos responden hoy Jano no

Voz 0313 20:38 ah no que quienes vulneraron derechos

Voz 29 20:40 independentistas con sus planes locos tipo canción de Australia

Voz 0520 20:54 y hay algo también muy llamativo la al Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la desobediencia lo explicaba el gran gran gran Pablo Simón

Voz 29 21:01 esta mañana en Hoy por hoy en una institución

Voz 0520 21:04 van a su legitimidad de la Constitución y el organismo jurídico establecido no puede hacer desobediencia porque eso sí es la perversión de la mayoría contra la minoría

Voz 29 21:14 esto es interesante porque los líderes del proceso como sabéis se presentan asimismo a veces como herederos de Martin Luther King la desobediencia civil y la política pues siempre tiene mucha hipérbole pero hombre aparte de las comparaciones entre catalanes del siglo XXI en España hay ciudadanos negros en Estados Unidos en los años sesenta el siglo XX a parte de esto que ya habría margen para un debate digamos no habría margen es que Martin Luther King no tenía el Gobierno de Massachusetts no no no no tenía tele Black es una noche más a Talking

Voz 0520 21:49 bueno pues no no esto no no eran los de Martin Luther King otra vez

Voz 29 21:54 lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que desobedecer desde las instituciones del Estado no es un derecho sino un delito este es un poco el extracto de la sentencia

Voz 39 22:02 a la bandera y voleibol empleando pésame San Juan de la vacía tinto entonando el kilometraje Arpa Fleet esto lo quiere decir que ya

Voz 29 22:13 este todo resuelto pan pan tú la llevas Puyol al paredón y a otra cosa mariposa

Voz 0313 22:21 esto no no no va así vayamos a ganar

Voz 0445 22:24 aún

Voz 41 22:25 hoy un grupo de trabajo de Naciones Unidas presenta en Londres el informe que dice que la prisión preventiva de Oriol Junqueras

Voz 0313 22:32 arbitraria por favor disimula que tienes

Voz 42 22:35 educación que jamás recibís Mientras tanto el juez

Voz 29 22:37 sí se está llegando la fase final es como la final für del Judy si la Faina en el que no hay grandes sorpresas pero sí momentos surrealistas la actuación de la Fiscalía en estos últimos días especialmente ha sido un poco peculiar en la fase de enseñar prueba los vídeos porque según el relato de la fiscalía ellas conocido en Cataluña hubo violencia generalizada violencia insurrección al un odio general se comparó la situación de Cataluña con la del País Vasco en los peores tiempos de ETA múltiples agresiones pero cuando ha llegado el momento de enseñar vídeos para sorpresa de todos incluido el juez y los fiscales no sabían explicar ni de qué día eran mide localidad residente

Voz 43 23:21 pudiera el Ministerio Fiscal indicar a qué localidad pertenece este vídeo hacerlo

Voz 42 23:28 en concreto pero que su incapaz de saber exactamente hace cotizar ya consta que el Ministerio Fiscal no sabe ubicarlo la protesta correspondiente por parte de las defensas

Voz 29 23:39 tampoco claro en las imágenes sin identificar tampoco se apreciaba el clima insurrección al esto ya es más subjetivo en todo caso pero los momentos más surrealistas llegaron cuando la fiscalía comenzó a mostrar vídeos en los que aparece alguno de los acusados diciendo a sus seguidores sobre todo sin violencia se les oye decir además cuidado porque a la mínima los querrán acusar de violencia nosotros no somos violentos dice Si queréis alguien violento lo apartó enemigo estaba la gente viendo aquello pero esto no propone la Fiscalía las defensas

Voz 0313 24:14 en su momento un poco raro pero

Voz 29 24:16 que están acusados de de violentos y la Fiscalía les ponen aún vive diciendo sobre violencia nuevo en otro otra parte de la acusación la abogada del Estado presentó sus vídeos explicando de qué fecha hay de qué lugar

Voz 44 24:30 el la reproducción del vídeo número veintidós que sería una concentración de

Voz 0159 24:34 delante del cuartel de la Guardia Civil en

Voz 44 24:36 balada el día veintisiete de septiembre

Voz 29 24:39 estoy por por su orden no las imágenes que mostraba eran coherentes con su acusación gente impidiendo actuar a la policía o manifestándose sienta la policía la sala tiene que valorar eso sí es delito pero las por lo menos las imágenes coincidían con lo narrado lo de la Fiscalía eran más peculiar bueno luego está el follón de acento hecha propiamente dicha pero mucho follón el centro hecha España Pablo Casado quería nombrar portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo suyos propios le han dicho que por favor Cayetana no esta es de las cosas más raras que se recuerdan en el centro echa menos mal que hay una guerra mundial en marcha iba ganando España nos lo cuenta Nerea erosión

Voz 1915 25:22 Roldán era alguien ha creado una página web que de manera automática estas simulando cómo sería un enfrentamiento mundial entre todos los países lo que en el hipotético caso de que en dos mil veinte comenzase una guerra entre todos como avanzaría cada país y quién conquistar y a quién cada hora a través de una cuenta de Twitter una página de Facebook que Seaman Word Ward dos mil veinte se va informando de la situación actualmente España va ganando

Voz 28 25:47 tiene prácticamente vamos Rafa

Voz 1915 25:51 tiene prácticamente todo Europa ir más de la mitad de de África luego hay cosas curiosas como por ejemplo que China Rusia Mongolia Kazajistán estarían conquistados por Japón

Voz 0313 26:02 tapado es el tapado de Papua dime llama la

Voz 1915 26:06 las Indonesia India y Australia estarían por Camboya conquistados si Venezuela Colombia Perú y Estados Unidos están conquistados por

Voz 4 26:15 el Salvador Hole ver el no

Voz 1915 26:21 por último dato que acaba de anunciar hoy se ha abierto una nueva cuenta que es únicamente de España es decir se va a simular la guerra de España comenzará dentro de tres días

Voz 0313 26:33 española era dentro de la guerra dentro de España es decir

Voz 1915 26:35 la provincia ir avanzando

Voz 0313 26:38 en esta promovía me gusta me iría con alma

Voz 1915 26:41 que se acaba de abrir esta cuenta actualmente tiene cuarenta y siete mil cuatrocientos servidores que ya están animal

Voz 0313 26:46 a ver qué comunidad nada baila para cuello no no sé yo no sé yo si Marta del Vado Marta estás ahí ya no tiene algún dato de la guerra virtual del dos mil veinte

Voz 0159 26:58 pues la verdad que no y menos ahora que estoy con un ojo puesto en Müller que acaba de comparecer sobre la trama rusa pues acaba de hablar por primera vez desde hace dos años desde que empezó la investigación hay ahora te cuento lo que ha dicho

Voz 0313 27:11 pero antes Especialistas secundarios Barruelo más contarlo no pero es que es crear expectativas que Estados Unidos

Voz 36 27:22 bueno me dedico los que nos escuchan desde el coche que yo sé que hay muchísimos oyentes ahora mismo escuchando desde el coche tuvo que coincidirán los conductores y las conductoras conmigo en que aparcar

Voz 4 27:30 es un asco es un asco

Voz 36 27:33 hay que buscar aparcamiento luego tienes que maniobrar ahora sudar con el calorcito luego tienes que pagar os presento a Pichichi verás la pichichi Verdasco pichichi cómo podemos intuir su nombre es un ingeniero industrial que ha diseñado algo para hacer la vida a los conductores más feliz un sensor para buscar aparcamiento qué tal qué te pasa te del brazo que tocas mucho el izquierdo

Voz 35 27:57 como un pinchazo en el pecho

Voz 36 28:00 cuando hago un resfriado habrá pasado un infarto hacer una cosita vamos a darnos prisa no vaya a que que que que que que se que la gracia nos pilla era atrevido

Voz 35 28:11 está sabes por qué dejarlo para otro ya como que no la verdad

Voz 36 28:15 que no sería fatal es que es muy difícil conseguir hueco aquí Ventana esa cantidad invitados que hay es muy difícil además y si usted por ejemplo será nos quedamos sin entrevista entonces qué quién rellena estos minutitos que teníamos olvidada no no no ni de coña vamos a entrevistamos intentar mantener más bueno vamos a otra cosa vamos a recordar a los oyentes que este señor pichichi fue pionero con la creencia la creación de un de un sensor de aparcamiento

Voz 35 28:44 te Éramos aquello a lo a utilizamos bueno utilizamos exonera al coche de delante y el de atrás Paqui angular como nuestra posición ya sepas manejar mejor los alimentos que teníamos para maniobrar aparcar

Voz 36 29:02 bueno esto el ascensor para hablarnos de este sensor para buscar aparcamiento

Voz 35 29:06 creo que no no no no no para buscar apareamiento no apareamiento aparcamiento hablemos claro Arnau poso sincero contigo lo lo lo lo de buscar aparcamiento entre nosotros no es una gilipollez le importa pues sólo que tiene el conductor El conductor ya se están escuchando pero pre pregunta a esos conductores ya son niños que van detrás en el asiento que prefieren vale os pregunto a los que estáis ahí escuchando el coche en el coche que prefirió un buen aparcamiento o un buen apareamiento

Voz 36 29:39 bueno es una pregunta no no no es una pregunta que una respuesta fácil entonces el sensor estoy que es creado este dispositivo que encuentra

Voz 35 29:46 pues encuentra el amor el amor de tu Wigan

Voz 36 29:49 el amor de tu vida parados sin descanso durante la historia el amor de su vida siempre

Voz 35 29:54 no claro es más importante eso imputó hueco donde meter el coche no pregunto a los niños que están escuchando

Voz 36 30:00 no vamos al tema de lo del amor

Voz 35 30:07 cómo funciona este dispositivo bueno pues vas con el dispositivo es así enseñando lo puede llevar un paquete tabaco por la mitad mitad más pequeño incluso como es como el mando de un parking

Voz 29 30:17 pero un poquito va gracias magras

Voz 35 30:20 no como un paquete de tabaco Pérez como Macron que que mandado empaquen así como para que te pilas

Voz 36 30:25 el este dispositivo que es un poquito más grande que medio paquete de tabaco

Voz 35 30:28 pelín más grande que ellos no quedó claro si podemos luego subir la foto en las redes sociales conecta el dispositivo adalid el dispositivo este analiza data de ubicación combina la tecnología con magia negra emite una señal encuentra el amor de tu el es tu vida esto es absorbido estos hechos acabo de encontrar el amor es acabo de encontrar un amor mira seis kilómetros

Voz 36 30:59 conozco si un hospital

Voz 35 31:01 muy bien para que te miren el pecho todavía mucho muchísimo porque Pita tan rápido que parece que se está acercando pálpito de que ahí ahí ahí iba a decirle por pitos del infarto corriendo

Voz 34 31:16 voy corriendo Vega hasta luego adiós

Voz 36 31:21 a toda la gente que no está escuchando ahora buscando aparcamiento y a los niños

Voz 0313 31:27 es un poquito poesía pondrías un poquito aquí en La Ventana todo por la radio venga

Voz 0445 31:32 si el aniversario de la muerte de Juan Ramón Jiménez

Voz 4 31:36 por qué murió pues desafortunadamente como todos

Voz 0445 31:39 en el año cincuenta y ocho y es su como si estuviera vivo juega así que estos vial el hospital ir así no se puede Juan Ramón

Voz 0159 31:55 la humor

Voz 45 31:58 no en tu siempre aquí preparar para De la Rosa justa andas alerta siempre lo ha ido cálido en la IV de tu cuerpo a la flecha en España

Voz 20 32:20 dada

Voz 45 32:21 una segunda no pasa de la nada que no se lleve de tu sombra vierta

Voz 0445 32:28 lo mejor de noche estás despierto

Voz 45 32:31 en tu estrella la vida después helada sin no indeleble ponen la cosas luego torna nada Gloria de la cumbre revivirá en todo lo que se ello tú rosas era norma de las Crosas tuvo ir lo será de la armonía de la lumbre tú puedes usar tu velar los era de la dentro de esta galaxia hasta nunca

Voz 47 32:59 no no

Voz 25 37:47 bueno pues la verdad me Xavier Mas desde las once y media una hora menos en Canarias Larguero en eso creo que no tenemos ninguna duda con Manu Carreño

Voz 4 37:59 si no se La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 38:12 bueno es que seguimos en La Ventana en todo por la radio antes lo hemos saludado fugazmente pero vamos ahora con más tiempo más ganas y más de todo con Marta del Vado del universo Tram

Voz 1490 38:25 su canción

Voz 0313 38:42 qué pasa con el que ha dicho que es

Voz 0159 38:45 pues acaba de hablar eso por primera vez desde que hace dos años empezará a la investigación sobre la trama rusa el hecho básicamente para decir dos cosas una que ha habido múltiples intentos desde el Gobierno ruso intentos sistemáticos para interferir en el sistema electoral de Estado los unidos y la otra que ha dicho que si tuviera la seguridad de que Donald Trump no ha cometido obstrucción a la justicia lo hubiera reflejado explícitamente en el informe pero explica que una directriz del Departamento de Justicia del que él ha dependido para hacer esta investigación dice que no pueden acusaron presidente en ejercicio de cometer ningún delito por lo tanto no era una opción que Müller acusara directamente a Trump de obstrucción la justicia porque sería inconstitucional

Voz 0313 39:25 el Rey no que es inviolable

Voz 0159 39:28 pues mientras mientras estén en ejercicio sí es lo que hace es pasarle la pelota al Congreso dice el Departamento de Justicia no puede acusar a un presidente en ejercicio pero sí lo puede hacer el Congreso de hecho el Congreso es lo que está empezando a hacer abriendo un montón de investigaciones parlamentarias

Voz 0313 39:43 el entiende todo no con esto

Voz 0159 39:46 pues sí es lo que él ha dicho que el dice que no va a dar más información de la que reflejan el informe porque el informe es muy claro

Voz 0313 39:53 vale hoy el otro día había tramo una fotografía en ese viaje a Japón con un luchador de sumo entregándole un pedazo Copa padecía la Copa la Champions ha regresado ya de Japón

Voz 0159 40:02 sí sí se justo justo anoche cuando se enteró de que iba a hacer esta comparecencia en Japón se reunió con Xinzo AVE con quién habló de de temas importantes como la amenaza nuclear de Corea las tensiones con Irán el coeficiente intelectual de Joe Biden Trump tiene esta costumbre de poner motes despectivos a los demócratas vamos de insultarnos directamente también a Biden al ex vicepresidente con Obama y actual candidato presidencial ahora va un poco más allá los insulta en cumbres internacionales

Voz 0445 40:42 aquí explicaba ante el primer ministro japonés Pekín

Voz 0159 40:44 en en una reunión Se refirió a viven como un individuo con bajo coeficiente intelectual dice que coincide con que sin debido al historial de Biden bueno la semana pasada se reunió con los líderes demócratas unas cámaras para convencerles de que tienen que ratificar el nuevo Tratado de Libre Comercio que la Administración trampa negociado con Canadá y con México la reunión acabó bastante rápido y sin acuerdo después de que el presidente contara a la prensa que la loca de Nancy eh no entiende el acuerdo esto obviamente es literal refiriéndose a Nancy Pelosi del de la Cámara así

Voz 35 41:17 si tras la discusión

Voz 0159 41:19 John que tuvo con los demócratas Trump terminó hablando de su salud mental de de la suya propia es todo muy normal en esta administración asegurando que es una persona con sí

Voz 4 41:29 este ente dice que es un genio extremadamente estable dentro

Voz 0159 41:37 los claro dice esto la gente se ríe y entonces empieza a no se sabe por dosis de ser europeo lo dice con ironía no sin ironía no no lo dice sin ironía dice que es todo todo todo lo que el pollo que se montó en la reunión ésta fue por la loca de Nancy que él es un genio extremadamente estable entonces para comprobar que el esa extremadamente estable empieza a preguntar a sus asesores uno por uno cómo se comportó el en esa reunión con Pelosi choque Bowles

Voz 35 42:03 hay

Voz 51 42:06 se lo pregunta a qué Lien como ejes la consejera presidencial ya contesta que que Taranto estaba muy calmado hubo expolio

Voz 0159 42:17 se lo pregunta a su asesor económico haya Ricardo que contestaba el presidente estaba muy tranquilo

Voz 45 42:24 es que

Voz 0159 42:26 pero pronto cuenta también a su directora de comunicaciones estratégicas y le responde lo mismo claro y así uno por uno sus asesores tienen que pasar este tren

Voz 0313 42:35 hago confirmar ante te atreves aquel presidenre cuerda en sus cabales claro

Voz 0159 42:46 ante todos los periodistas que retiro

Voz 0313 42:49 de verdad me ha cambiado claro

Voz 34 42:56 tiene este señor mal

Voz 0159 42:59 de la batalla política aquí en Washington como veis de de mucho nivel pero esto es lo que pasa es que en Washington mientras que en los estados está jugando otra guerra que es bastante más más profunda y más seria qué control se ha hecho más evidente pero que venía ya de atrás que divide profundamente a esta sociedad porque no sólo está en jaque un derecho consolidado desde hace casi medio siglo sino la credibilidad del Tribunal Supremo y del sistema de justicia general es la guerra que han empezado varios estados conservadores aprobando leyes estatales que restringen el acceso no al aborto sí sí contradiciendo una ley federal a Roe contra Wade una ley que legalizó el aborto en todo el país en mil novecientos setenta y tres en la Ser hablamos hace tiempo con la directora de Plan pan Hood que es la principal organización que trabaja por los derechos de las mujeres

Voz 52 43:45 ah sí saben ya dices

Voz 0159 43:51 Ana buenos contaba que en los últimos siete años los estados conservadores han aprobado más de cuatrocientas leyes con el objetivo de restringir el derecho federal al aborto de penalizar a los profesionales que lo practican incluso quedan anticonceptivos a las mujeres una de las consecuencias eh es la estamos viendo esta semana el gobernador de Missouri no ha renovado la licencia al único centro en todo ese estado donde se puede practicar abortos así que el viernes sin nada cambia el viernes este centro va a cerrar

Voz 45 44:23 eh

Voz 0159 44:26 de la doctora buen que estamos ante una crisis de salud publica que en ese caso pone en peligro los derechos reproductivos de más de un millón de mujeres en Misuri que además pueden ser investigadas por las autoridades locales para ser sancionadas en caso de que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo esto está pasando en Misuri pero las situaciones o en Ohio en Alabama o Georgia en este estado una parte de de Hollywood ha amenazado con retirar sus rodajes que dan empleo a unas cien mil personas centra en vigor la ley que acaban de aprobar que básicamente prohíbe el aborto después de detectar el latido del feto es decir alrededor de las cuatro o las seis semanas

Voz 54 45:13 mejor

Voz 0159 45:16 bueno reconoce is reconoce que esta cantan el nuevo Estatuto está claro si si está a puntito de sacar su primer álbum los cinco años que suena un poquito

Voz 54 45:30 eh sin ánimo de muy

Voz 0159 45:41 te Sunshine es la canción del álbum va a salir la venta el próximo catorce de junio se llama están no sabemos exactamente si son estrellas lo que están viendo los pilotos de la Marina ellos creen que es algo más el caso es que lleva antes de dos mil catorce reportando al Departamento de Defensa que avisan habitualmente Fenómenos Aéreos no explicados hay cuenta el New York Times los reportes están haciendo al Programa Avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales del Pentágono cuentan los marines que entre dos mil catorce y dos mil quince y luego en dos mil diecisiete han estado avistando constantemente objetos no identificados primero los localizaron con los radares y luego los empezaron a ver con sus propios ojos objetos que cuentan que se hace esperaban Se detenían hacían virajes instantáneos alcanzaban velocidades supersónica más allá dicen de las capacidades físicas para una tripulación humana uno de los soldados los ha descrito como una esfera que rodeaba a un cubo yacía estos movimientos un experto de Astrofísica de Harvard asegura que la posibilidad de que la causa sea extraterrestre estan baja que compite con otras explicaciones poco probables como efectos atmosféricos reflejo So desgastes neurológicos por la cantidad de datos que hay durante un vuelo de alta velocidad o fallos en las imágenes de los radares así

Voz 20 47:08 todavía tenemos que esperar a ver que a ver si son ovnis o estrella tenemos investigarlo desgaste psicológico

Voz 28 47:48 soy la te atreves a que tras del Bosque capaces de hacerlo venga

Voz 7 47:57 hola inglés

Voz 0445 48:05 venga vamos allá yo estoy hoy tres reflexiones Javier inspiradoras que me han llevado a esas sendas canciones de de voces cruzadas primera reflexión sobre las traducciones de los títulos de las pelis extranjeras a al español sí muy cinéfilo que los ellos seguro que se acuerda de unas veces porque aquí hemos visto de todo no he Con faldas y a lo loco que que son Blair quién Hot con la muerte en los talones eh no pues también La jungla de cristal que has pero a mi me gusta me encanta mucho cómo traducimos en España besando sonrisas y lágrimas pero todavía es mejor como la tradujeron en Latinoamérica porque no se quedaron atrás en esta tradujeron como la

Voz 55 48:48 novicia rebelde y a mi esto me ha dado pie a imaginarme a María a la monja a Julie Andrews con esa voz de musical muy brillante pomposa no pues con una cresta hay una chupa de cuero cantando así un poco rebelde Halo a lo punki a Los Ramones no entonces pues sería podría sonar agua así el índice Dow

Voz 0277 49:25 Juanmi Jiménez Face Face sí que tienen intentar Chow Chow chino veces Quili usted siente tac tic weblogs que remita toda cita

Voz 0313 49:51 era total eh eh

Voz 0445 49:54 eso sí sí pero quería encantaba

Voz 0313 49:57 está bien pero monja muy bien

Voz 0445 49:59 bueno otra reflexión que os traigo con nuestros mayores porque yo pienso mucho en en los mayores nosotros si no bueno para mi mayor son jubilados y que estén prejubilados también eso les pasa por la jubilación

Voz 0313 50:12 ya lo pillara por qué los los mayores agentes

Voz 0445 50:14 lamenta mucho de ahí los jóvenes que música amarrar escuchar ahí con lo bonito que era la música de antes hay hay por qué no escuchar nuestras canciones bueno pues yo creo que quizá una de las cosas que aleja a los jóvenes de los clásicos son las letras no porque no se sienten identificados entonces yo propongo modernizar y adaptando el mensaje no un lenguaje actual íbamos por ejemplo con un tema temas de Rocío Jurado como es yo te amo Como yo te amo como yo te amo que ahora pues pues igual podría sonar más así sería sería algo así

Voz 56 50:48 a lo no

Voz 1490 50:54 hola

Voz 57 51:02 no hay

Voz 1490 51:09 nadie ganará con la fuerza de mi web tales si hubo o las vamos yo te tuvo las como el de kurdas Bubok las más que ir te vote tuvo Olarra

Voz 0445 51:39 qué tal las

Voz 1490 51:42 casi más que el tuvo pero bueno las de una forma muy marrana tú si me que va tú como avala laven

Voz 28 52:05 el aplauso fácil

Voz 0445 52:07 The Police se lleva un montón bueno

Voz 36 52:11 qué grande eres y la última reflexivos

Voz 0445 52:14 el tour internacional de nuestra Rosalía que lo está apretando ya a lo largo del mundo y entonces yo tengo una propuesta que hacerlo como han hecho muchos otros artistas que es que estaría genial que ella cantase uno de sus hits de sus canciones que más lo han vetado en el idioma del país al que va a ser así no

Voz 0313 52:32 por ser complicado bueno yo creo que sería fantástico escucho

Voz 0445 52:34 por por ejemplo malamente en alemán para que lo PP allí en la capital verle el ojo que me he documentado con un amigo Luis Luis un amigo que vivió tres años en Berlín un beso un saludo desde aquí Blusens Man malamente seguiría mala mal es es si la gente el sufijo veinte es hijo entonces malamente sería tan fácil como yo lo has dicho venga vamos vamos allá a ver cómo bajando más fácil vamos allá

Voz 47 53:12 a Palma alemanes en la cabeza las donde quizá ambas genes Farhan my friend but desechada me fallan mojan Silva vendan más del mundo genes cirujano Genk Ajax y mal Isfahan

Voz 28 53:55 grave

Voz 0313 54:03 seguimos recorriendo mundo

Voz 36 54:08 vamos a abrir una ventana a dos camioneros años porque aparte de buena gente como son sólo son son los que miedo sólo glóbulos rojos de la sociedad sea transportan oxígeno por las arterias de del cuerpo serían las carreteras para que los órgano vital en las ciudades en plena a pleno rendimiento es una bonita metáfora no puede tenemos aunque viene del teléfono que quiere contarnos su historia

Voz 34 54:29 mod mono compañero si no

Voz 8 54:35 no estaba llegando a ritmo cardiovascular

Voz 36 54:50 día pues si tal vez el cirujano cardiovascular dices

Voz 8 54:53 sí bueno estuve ejerciendo durante más de quince años pero me salió la oportunidad de llevar un camión tu vida no no me lo pensé oye pero entonces es mejor ser cambiando que cardiólogo no me batea lo tiene que llevar un busca enganchar cinturón porque me pillaba pelitos inmortal

Voz 36 55:09 está mucho no hoy día ya no se lleva busca que lo sepas

Voz 8 55:12 sí pero la cardiología es como la familia lo no vuelves no si vale oye si verdad y demás compañeros que cómo te llamas Ramiro Ramiro escuchar el mundo del camino es el del Este tocó tío

Voz 36 55:30 sois todos los camioneros verdad

Voz 8 55:32 sí estaba hablando contigo me cruzaba con el pelo el pelo es que es un peludo chino a vale pero tiene el pelo que bueno un acuerdo de acuerdo y que te cuenta Ramiro a ver nada que pesa al día pasa por aquí debajo y me he dicho ya más locos donde sino que no pasa por debajo de la radio no les vale estoy en Hortaleza hace la calle Hortaleza Madrid estar ahí dejan circular por Madrid Central

Voz 34 56:05 no

Voz 8 56:07 pero es muy grande camino que Betis es toneladas jugamos desguace pues sí que hemos visto la cosa no pierda yo transportó que sea lo que Dios queda Madrid

Voz 34 56:24 muchísimas gracias por ya la otra vez me cuál es tu nombre

Voz 8 56:33 a mí a Michigan no me estoy muy bien y camino no se ubique en española si en español dos sí sí sí que transportas

Voz 36 56:50 qué bueno qué bueno se nota que hay en el verano y tú estás cómodo

Voz 8 56:55 exacto el teléfono

Voz 36 56:58 vale gracias buenas tardes esto bien

Voz 0313 57:02 vamos a cerrar con sacos si hay que lanzar palabras empezando por camionero

Voz 32 57:07 vamos ya ya que está pasando con el chapado a los camioneros

Voz 35 57:11 debe entrar Madrid Central claro que sí

Voz 32 57:14 abierto una brecha era Madrid Central ahora se llama Madrid centró hecha

Voz 20 57:18 pero seguimos con esta rimas sabe es que el camionero sigue por la

Voz 0445 57:23 así es como yo vengo con la venta

Voz 20 57:25 Mina no te llegas al cerebro yo soy hemoglobina

Voz 0313 57:28 la alianza hay un italiano de repente