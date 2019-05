La Ventana (29/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 0313 00:00 a las seis de la tarde las cinco en Canarias hay novedades relevantes en el juicio por el uno de octubre el juicio del proceso la Fiscalía acaba de hacer definitiva su petición de veinticinco años de cárcel para los políticos independentistas procesados es decir que mantiene la acusación por delito de rebelión

Voz 0055 00:22 Alberto Pozas buenas tardes sí Carles buenas tardes el fiscal Jaime Moreno acaba de hacer definitiva su acusación y sus peticiones de cárcel contra los líderes soberanistas eso ha dicho hasta veinticinco años de cárcel en el caso de Oriol Junqueras entre siete y diecisiete años para el resto hace definitivo por tanto lo que lleva defendiendo desde el primer minuto Rebelión malversación desobediencia acabamos de empezar examinar el escrito de ciento treinta páginas que antes sentado y habla de un levantamiento generalizado salpicado de actos de fuerza agresión violencia esos días en Cataluña eso sí acabamos de verlo también sí que hay alguna modificación no sabemos si se trata de un error pero en el caso de los Jordi de Jordi Sanchez Jordi Cuixart Se aumenta hasta dieciocho un año más la pena de prisión que pedían al menos eso figura en este escrito que estamos leyendo y la de Carme Forcadell baja de diecisiete a dieciséis eso sí también introduce otro tipo de novedad pide que se aplique este artículo Carlas del Código Penal

Voz 0313 01:10 ahí esta tarde hemos asistido a la primera comparecencia en público del fiscal especial encargado de investigar los vínculos de Donald Trump con Rusia Pedro Blanco

Voz 1715 01:18 Müller ha defendido el contenido de su informe final incluidos los indicios no concluyentes de la supuesta obstrucción a la justicia del presidente de Estados Unidos vamos a Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1915 01:28 buenas tardes en su primera comparecencia pública desde hace dos años desde que empezó la investigación Robert Mueller ha dejado claras dos cosas la primera es que no exonera trampa vamos a escucharle

Voz 2 01:37 fui a poner la de eso

Voz 1915 01:40 lo dice que si tuvieran la certeza de que el presidente no ha cometido obstrucción a la justicia no habría dicho explícitamente en el informe pero una directriz del Departamento de Justicia del que él depende dice que no pueden acusaron presidente en ejercicio de cometer un delito por lo tanto no era una opción que Mueller acusara directamente a Trump de obstrucción porque sería inconstitucional aunque describen el informe varios episodios que pueden ser susceptibles de obstrucción la segunda cosa que ha querido resaltar son los intentos

Voz 3 02:06 múltiples y sistemáticos del Gobierno de Rusia

Voz 1915 02:08 día para interferir en el sistema electoral estadounidense

Voz 1715 02:12 las bolsas el IBEX35 ha caído con fuerza en una jornada en la que el nerviosismo se ha extendido por las principales bolsas las pérdidas son generalizadas en todos los casos superan con holgura el uno por ciento también en el caso de la bolsa española en el caso del Ibex treinta y cinco vamos con la información del deporte Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0324 02:28 más tarde Rafa Nadal ha ganado en segunda ronda de Roland

Voz 0919 02:31 arroz con facilidad al alemán Yannick Madden seis dos seis uno seis cuatro va a jugar en la tercera ronda ante el belga hago fe en lo que va de día también se han clasificado para la siguiente ronda Garbiñe Muguruza que ha ganado a la sueca Larsson y Carla Suárez que ha derrotado a la norteamericana Rogers y en el Giro de Italia la victoria de hoy ha sido para el francés Lance Peter Mikel Landa sigue cuarto de la general ha recortado quince segundos

Voz 0760 02:54 Nibali a Roddick el maglia rosa del Giro sigue siendo el ecuatoriano cara Paz seis tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:05 los vecinos del centro de Madrid piden al nuevo alcalde o alcaldesa que no derogue Madrid Central en una nota firmada por asociaciones de varios barrios defienden la necesidad de una medida como ésta todavía es mejorable dicen pero necesaria para reducir los niveles de contaminación y se encuadra en una estrategia global con medidas como el Plan de Calidad del Aire para cumplir con las exigencias de la Unión Europea Saturnino Overa es portavoz de la asociación de vecinos de La Latina

Voz 0324 03:26 creemos que es una de las mejores

Voz 4 03:29 ya es que se ha tomado en décadas en Madrid no solamente sobre el tema de tráfico sino sobre todo sobre el tema de la sala para una vez que somos punteros en algo en la ciudad de Madrid acabar con esto siendo referencia practicamente mundial sobre el tema de cómo acabar con la contaminación como empezar a acabar con la contaminación atmosférica me parece que que sería un fracaso total por parte de los políticos los partidos y la ciudadanía

Voz 1915 03:52 por cierto que más de veintidós mil personas han firmado en las últimas veinticuatro horas una petición en Change punto RG para evitar que se derogue la medida y hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial el juicio contra un hombre enfermo mental

Voz 0313 04:03 sado de matar al dueño de la pensión en la que vivía al lado

Voz 1915 04:06 Emilia de la víctima reprocha a la Comunidad de Madrid que tutelar al acusado en este alojamiento ajeno y pide doscientos sesenta mil euros de indemnización Alejandro órgano es el abogado de la familia

Voz 1 04:15 entre otras cosas por lo que consigamos creatividad vida de Madrid en este caso la Agencia Madrileña de la Tutela de Adultos específicamente son los responsables civiles subsidiarios de las posibles indemnizaciones a los fines hacer frente

Voz 1915 04:27 el acusado ya en a gestionará mil quinientos vuelos y cincuenta y cinco mil plazas extra para la final de la Champions del próximo sábado en el Wanda Metropolitano desde mañana y hasta el domingo habrá un operativo especial en el aeropuerto de Barajas para cogí

Voz 0313 04:39 la llegada de vuelos de equipos y aficionados desde varios aeropuertos

Voz 1915 04:41 Dani Nikos el domingo dos de junio con mil setecientas operaciones será el día de más actividad de toda la historia del aeropuerto en cuanto al tiempo sol y temperaturas algo más bajas que ayer especialmente las mínimas a esta hora tenemos veinticuatro grados en el centro de Madrid

Voz 5 05:03 te gusta

La Ventana a las siete las seis en Canarias

servicios informativos

Voz 15 08:10 la novedad principal de reciclaje cinco puntos cero es que permite conectar al ciudadano con el sistema de gestión hacerlo partícipe y luego tener una serie de recompensas a suciedad reciclaje hemos decidido probar en en Cataluña en un entorno real en varias ciudades y varios centros tanto en el hogar como fuera de lugar hito Don proyecto SETI notarán determinadas ubicaciones

Voz 0882 08:36 los puntos conseguidos se podrán canjear por varios tipos de recompensas en servicios por supuesto relacionado siempre con el aire limpio como descuentos en transporte público el alquiler de bicicletas o incluso la adquisición de un coche eléctrico

Voz 15 08:52 eh recompensas asociadas a temas ambientales serán recompensas económicas recompensas en proyectos colectivos de participación del municipio hizo donaciones a ONGs

Voz 0882 09:05 el reciclaje cinco punto cero se aprobará con la colocación de prototipos en algunos pueblos escogidos de Cataluña como Igualada Sant Boi Granollers y la comarca del Pla de estaño queremos llegar

Voz 15 09:17 lo los ciudadanos que no reciclan que les gustaría participar de esta manera o también facilitar información a los ciudadanos que ya reciclan quién les gustaría saber y conocer más para qué sirve el esfuerzo que hacer la nana de reciclar sí entrar también en este sistema de recompensas que recicló

Voz 0882 09:42 que sea elegido a Cataluña porque está considerada como el territorio más avanzado en materia de reciclaje por su tejido empresarial innovador también en este ámbito verde

Voz 1 10:02 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 10:07 hoy en nuestro paseo diario por la Historia nos detenemos en una de las ciudades con categoría de estrella no sólo por lo hermosa que es la actual Estambul sino por todo lo que vivió y sufrió la antigua Constantinopla por ejemplo en un día como hoy hace seis siglos

Voz 17 10:25 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626 10:40 en Constantinopla pensarán que estoy cada dos por tres a vueltas con esta ciudad pero es que ha tenido mucha vidilla histórica y allí ha pasado de todo y el veintinueve de mayo de mil cuatrocientos cincuenta y tres pasó algo muy gordo en los libros aparece como la caída de Constantinopla a la porra lo poco que quedaba del Imperio Romano de Oriente a tomar vientos el cristianismo en esa parte del mundo se la quedaron los otomanos los turcos es un episodio clave porque señala el paso de la Edad Media a la Edad Moderna y el inicio de una nueva era en la historia del Mediterráneo un hecho tan importante que no había forma de que no cayera en algún examen

Voz 19 11:27 eh

Voz 18 11:30 claro

Voz 1626 11:37 yo resumir aquí porque cayó Constantinopla ya saben la actual Estambul es complicado así que hagámoslo facil están placa yo primero porque los otomanos empeñaron en conquistarla para iniciar la expansión por el Mediterráneo oriental y segundo porque los católicos de Roma y los ortodoxos griegos perdieron más tiempo en discutir entre ellos por ver quién mandaba más en Constantinopla que en buscar la unión contra el turco estar pendientes de la que se les venía encima también es cierto que los Constantino politonos tenían cierta confianza en que las defensas de la ciudad funcionara porque lo llevaban haciendo mil y pico años su situación era tan estratégica que la convertía en inexpugnable por tierra la defendían los famosos muros Teodosic sanos y un poco más adentro la muralla de Constantino pero es que por mar unas inmensas cadenas impedía la entrada de barcos enemigos al puerto del Bósforo se les escapó sin embargo un pequeño detalle que los otomanos eran muy bestia para el ataque por tierra inventaron un cañón nunca visto que hizo papilla los muros pero lo mejor fue como se saltaron a la torera los impedimentos para entrar al puerto los turcos sacaron sus barcos del agua los llevaron por tierra a pulso al otro lado de las cadenas los metieron otra vez al agua y al ataque entonces sí católicos romanos greco ortodoxos corrieron a rezar juntos a la basílica de Santa Sofía demasiado tarde para unir fuerzas y además Dios estaba su cosas aquel veintinueve de mayo la Media Luna sustituyó a Lacruz en todas las iglesias de Constantinopla

Voz 0313 13:37 otra fecha hay otro hecho para la historia de qué cosas nos cuenta cada tarde Nieves Concostrina y ahora

Voz 0882 13:47 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor

Voz 20 13:53 pero muy bonita que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola

Voz 0882 14:10 la obra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine Carlos Boyero

Voz 0313 14:28 el titular importantísimo para los oyentes de La Ventana del cine Carlos Boyero ha sobrevivido al festival vuelto te está aquí Carlos buenas tardes toman dice

Voz 0324 14:39 todo eso me han dicho que soy moreno

Voz 0313 14:42 sí tiene muy buena pinta para mí que es que tengo que sólo así porque nos amarillo esa amarillos de dejan amarillito la la la piel

Voz 0324 14:52 ya pues se sobrevivido a

Voz 0313 14:54 delicia también pero eso es otra cosa muy iguales y te dice no pero solo

Voz 0324 14:59 al hombre ha metido en el cine el el sol y además no ha estado lloviendo en Cannes

Voz 0313 15:05 no

Voz 0324 15:05 cosa que yo no veía desde hace treinta y cinco años que voy Ikea arruina toda la pompa de circunstancias que rodean a Cannes porque las señoras bueno todo el mundo pero las señoras van superpuestas hombros desnudos escotes pues eso queréis tan modelos actrices todo el hito todo su esplendor pues imagínate la pulmonía yo te puedes pillar si esta lloviendo todos los días lo ha pasado hemos ido siguiendo bueno hemos hablado contigo aceptablemente la Dama ha habido ha habido películas que a mí Mangusta o que evidentemente no les han dado ningún premio pero eso me me ocurre casi siempre yo ahora la de Bellocchio me ha gustado el traidor la de Terence maligno es una belleza creíble como siempre se casi sin casi siempre me ha gustado mucho de Ken Loach también que sigue haciendo pues lo lo que ha hecho toda la vida preocupándose por los perdedores y todo eso

Voz 21 16:14 hay y luego

Voz 0324 16:17 ha habido sorpresas como puesto Dios daba por hecho que que Almodóvar se llevaba la palma llevar la Palma de Oro y al final paradójicamente el el único premio que consiguió fue a la interpretación a Banderas interpretando al propio Almodóvar lo cual es

Voz 2 16:40 poco paradójico no

Voz 0324 16:42 la la película coreana a mí no me vuelve loco como él es que yo tengo con los pero éste es de los coreanos más más curiosos más más inquietantes tiene un punto de la película está está bien así se cruzase con Almodóvar algún día o no no no no no

Voz 0313 17:03 has tenido vecinos de hotel

Voz 0324 17:05 has tenido estaba Cristo Waltz el el el fantástico actor de de Tarantino porque bueno estaba Robin Wright Penn se quita también atraviesa Sánchez quien es que en el el hotel al que voy que todavía no entiendo cómo cambia invita

Voz 22 17:23 vamos a Wulff

Voz 0324 17:26 tipo tan desastroso como yo al al hotel Martínez Martínez de pues es donde están las estrellas lo cual es una movida porque hay de día y noche en la puerta mogollón de gente esperando ver quién entra quién sale fotografiando y tal no

Voz 0313 17:46 afirma este tuvo algún autógrafo no no no

Voz 0324 17:49 no fuera fuera además te sientes como como El patito feo no ponen el mundo esperando a ver quién sale esperando a a pues a Charlize Theron a sin pena todo de él en frente a fue uno que se llama Boyero y que tienes que ir con la llave de la habitación en la boca practicamente en no ya por el Servef el servicio de seguridad del hotel que es como tremendo normal sino pues ahí también me imagino que hay gente que no no consigue averiguar quiénes que ves dos guardaespaldas en la puerta durante veinticuatro horas Icex pero quién estará ahí dentro no pues será pero si el jefe de la mafia rusa para la Voz príncipes árabes rodeados de Arenys de de damas y tal pero bueno es cómo me voy a quejar de estar ahí en el en el nombre a la vista por lo menos da un placer impresionante no te digo ya al tacto pero la es un placer para la vista

Voz 0313 18:58 alegramos bueno pues mira uno de los estrenos de este viernes es una peli que se ha presentado en Cannes fuera de concurso que es la película sobre la vida Elton John Rocket Man

Voz 0324 19:07 no

Voz 24 19:16 eh

Voz 0313 19:34 este no es el telón es el es el actor que interpreta al personaje en esta película

Voz 25 19:42 sin duda según nos más crear

Voz 26 19:47 yo en versión original

Voz 25 19:51 no podía oír la melodía cabeza pitaba tuvo y todas las notas te tenías

Voz 26 19:57 a Zidane esté como dices que te llamas

Voz 2 20:04 Regina Regina así se llamaba mi abuelo en convertirse en cantante tienes que matar a la persona que se convertirte en la persona que quieres

Voz 5 20:21 estoy pensando en cambiarme el nombre esto es es mi nombre

Voz 1 20:28 podría ser el artista que más vende del montos tuvieras concrete algo vistoso vas a poder tocar el piano con esto demuestra aquí

Voz 0313 20:43 tambor en la música Elton John y no sé qué tal está

Voz 0324 20:46 la música es es maravillosa yo recuerdo el el primer LP se acuerda si el hockey sobre del él no no fue Sato fue el más exacto que la no no si con letras grandes decide si dije joder Coco como como cantas de tío que ahí está Bribón que que piano como todo Calpe fantástico lo vio actuar una vez vosotros lo habéis visto lo no llega hasta españoles arriba yo creo que el Palacio de los Deportes y pudo SER Aniano penales de los ochenta así quizá un poquito más tarde un poquito más tarde invadieron bueno pareció un pedazo concierto de Elvis es tremendo y luego la película bueno bueno está bien se puede ver a mí es que debo ser de las pocas personas que no le gustó el rap

Voz 0313 21:35 pues mira absorbí por qué

Voz 0882 21:37 le tengo manía a Freddie Mercury yo el otro día en el AVE y que te parecieron los niños pero pero todos toda la parte final del estadio me volvió a emocionar común

Voz 0313 21:48 incluso en la pantallita al pequeño sí sí ese final de concierto de piano Cascos la música mundo estuve en los niños también escuchando si con menos entusiasmo que digo pero escuchando la toca pero esa parte final del estadio cuando aparece la

Voz 0324 22:02 no vía el marido filiales la madre el padre todos lloran yo es que Freddie Mercury debió ser ese concierto una maravilla sí con a la gente pero pero pero yo con Queen ya no es lo mismo no sospecho que va a ser una moda o va que tiene toda la pinta Rapsodia este funcionó

Voz 0313 22:27 adiós vio la pasta del para la protagonista se sí

Voz 0315 22:31 eh Innova se ya

Voz 0324 22:33 Don John sospecho que no necesitan a que estén muertos vivos van a hacer como ochocientos biopic que de esto está en función del negocio

Voz 0313 22:42 está bien el actor

Voz 0324 22:44 lo que comentabas antes que en en en la BI Queen el actor intentó cantar él no pero al final no no lo hizo y aquí que es un reto ponerte a cantar como que resulta que puedas querer que es el tono en el que está el que está cantando estuvo por Cannes por cierto Elton John así se debe ser muy curioso repito que en vida ya te hagan una una cosa así y luego la no es complaciente porque la di Queen había cosas que no se atrevía a quite cuentan pues pues las movidas que tuvo este tío que se fueron varias un superviviente Osa que que las drogas lo lo tenían agónico no supo reaccionar problemas también con su con homosexualidad sea cosa que le cuesta aceptarlo incluso se se casó con con una señora no que que dices pobrecita mía no no pero intento dando pues y luego cuando suenan sus canciones y a mí repito es una es una maravilla pero me encanta este estreno si luego en él menos de quiere decir tienen para mí como demasiada pose entre esas gafas esas movidas

Voz 0313 24:05 si de verdad sí sí

Voz 0324 24:08 pero está muy es único no pero Le Le escuchas ideales es de las grandes cosas que le que la han pasado la música en el siglo XX oye si quieres que celebre

Voz 0313 24:20 los un par de cumpleaños au tres lo que no es el tiempo o quince obtenga habría os vamos a I esta semana se cumplen cincuenta años cincuenta años una peli que va íntimamente unida a esta canción de Nilsson que es Cowboy de medianoche fue un exitazo en taquilla y ganó tres Oscar Mejor Película Mejor Director y Mejor guión adaptado protagonistas Jon Voight y Dustin Hoffman

Voz 28 25:04 la izquierda bueno o UTE Take Five sino Graeme hay que Pixar tan extraña

Voz 0313 25:15 el uno un gigoló el otro un estafador enfermo

Voz 0882 25:18 la señora mayor

Voz 6 25:21 Messi respetables que quieren golpear poco lo puede callejeando por Times Square esperando que aparezca una esquina al que les interesa de cero

Voz 5 25:30 citan intermediario ya que esto que les sabe y esa canción maravillosa la canción son

Voz 0324 25:36 que esa película el aire triste si se la he vuelto a ver hace poco es tiene cosas de cine de la época plas va a qué movimientos de cámara rayitos que estaba muy de moda no pero lo principal que es la pues contar la la degeneración la pobreza en la que viven estos dos supervivientes y su amistad eso esta hábleme en la lista es muy hermosas gritos ir muy bien amistades muy hermosa nada luego te decir entre dos personajes es uno que va quiere ir de digo lo a Nueva York un paleta un paleto musculoso y acaba de Chapero de hielo otro Rizzo qué le llama arrasa no me ya hizo Rice que es un tío pues que ha estado buscando buscando la vida como ha podido y mendigando pequeños robos dando palos y tal en Nueva York esa casa en la que en la que viven os acordáis que qué es eso que van de okupas sí sí sí

Voz 0313 26:46 totalmente una casa que tiene un infierno ni hoy

Voz 0324 26:49 cuando pueden comer algo y se pues es como un banquete en Hoy notas el frío la el desamparo la la desolación de esa ciudad tan duras si eres pobre que se llama yo

Voz 29 27:01 no

Voz 0313 27:09 cincuenta años de Cowboy de medianoche más cumpleaños cuarenta de Alien el octavo pasajero

Voz 3 27:22 para que no lo sepa o lo recuerde de regreso a la Tierra una nave a nave mostró interrumpe el viaje despierta los siete tripulantes que están ahí cuando el ordenador central madre ha detectado vida en un planeta en el que está cerquita que en teoría está deshabitado pero ha detectado algo

Voz 0313 27:39 la nave se dirige a ese lugar para investigar y a partir de ahí

Voz 5 27:45 bueno un poco más asustó

Voz 0313 27:49 a partir de ahí la teniente Ripley encarnada por Sigourney Weaver Bono le pasa de todo

Voz 5 27:55 el Kitajima

Voz 30 27:57 fíjate neutralizar el extraterrestre

Voz 31 28:03 yo recuerdo que poderes del primer Alien se ven privados han hecho cosas que es una de las mejores películas de terror

Voz 0324 28:14 arte y ciencia ficción que sí si una media no vio cómo era la la teniente Ripley que voz la de Sigourney Weaver que presencia no Ikea o varios no que es una día completamente aterrada y que de repente dice tengo que sobrevivir como sea Il a un oso varios con el Monstruo S que el en nuestro monstruo a baboso pero que además yo tengo clarísimo que serán quiere follar así hay una secuencia que al final algo se decía es algo su querella que está el otro desviando cuando creemos que ya lo han ser ellas está desnudando cambiándose la está mirando sea con te quiero decirte Un monstruo muy Liberty nuestro es según tu era un ser inteligente sí sí porque como no Sigourney Weaver esa esas fantásticas añora

Voz 0882 29:08 decía el por eso son a veces siempre interpreta no sea

Voz 0313 29:18 oye muy rápidamente pero es que es otro aniversario quiero recordar aniversario cuarenta años también de una peli

Voz 0324 29:24 cómoda incómodo para la época dura se cumplen cuarenta años del crimen de Cuenca

Voz 0313 29:30 así que León le cortó la cabeza

Voz 32 29:32 no vaya Ibor donde se porque bueno por aquí

Voz 0313 29:41 dos pastores de Delon son acusados de de cargarse a un compañero apodado el cepa la Guardia Civil detiene les tortura se declaran autores del asesinato de la víctima nunca aparece después de varios años de cumplir condena se descubre que el que el muerto yo recuerdo que esto de un alegato contra la tortura que te incomodaba sabes que estuvo estuvieron dos años para frenarla el Supremo Tribunal Supremo autorizó finalmente que es extra

Voz 0324 30:18 claro no fue una móvil importante sobretodo si mi recuerdo de ella Mino no me fascina El crimen de Cuenca la película pero admito que vamos que que la historia es una bronca y la historia es terrorífica la las escenas de tortura eran salvajes cabras yo yo recuerdo con mucho lo de las uñas como abono pero Pilar lo filmó más Pilar Miró Mascó con algo más el naturalismo casi no recuerdo el movido la prohibición ahí todos los problemas más para que esto se se pudiera ver lo rico todo si como de los acontecimientos más si quiero pensar que después de El crimen de Cuenca sal a la censura empezó comenzó su decadencia sabiendo que eso tendría que desaparecer es que ahora le cuentas a la gente lo que nos teníamos que ir a otro país para ver películas

Voz 0313 31:20 va todo rodado cuando Jean Franco está muerto eh sí sí sí pero todavía estaba la cosa ahí el chucho eh fue un acontecimiento Carlos cuarenta años es el crimen de Cuenca cuarenta años de Alien cincuenta de Cowboy de medianoche cómo te sientes mayor o afortunado

Voz 0324 31:38 bueno afortunado porque aquí es hoy tanto tiempo después

Voz 21 31:44 ICO con una lija

Voz 0324 31:48 era nostalgia de cuando cuando hablamos de de Alien no o de Mine Cobo y eso el cine te quiero decir no se me gustaría que dentro de cincuenta años de cuarenta alguien pudiera decir pues en aquella película ha rodando y aquí no

Voz 0313 32:08 nueve

Voz 0324 32:11 lo que guardar en tu memoria películas que tan impactada hoy tan emocionado tan yo no

Voz 34 32:25 más bien Sensio bien

Voz 35 32:32 a mí sí

Voz 0313 32:36 si hiciera esa nostalgia que comentabas el cierre musical que es elegido hoy para la Ventana del cine en fin

Voz 0324 32:42 es Sinatra contando que a veces llueve sobre yo había en su corazón no he visto un documental espléndido de cuatro horas Netflix sobre Frank Baviera con no veas cómo era el personajes a las zonas de sombra las luces pero de repente aparecía Charlton Heston con una definición perfecta de Sinatra no decía es el convirtió cada una de sus canciones en películas de cuatro minutos de faltaba quieren espléndidas películas esta contando está contando historias Sinatra y contándolo pues eso a su manera a su incomparable manera esa canción yo para mí es como un fetiche porque siempre siempre que me enamoraba la Laponia no llevo ya que esas cosas vuelvan a ocurrir pero menos

Voz 0313 33:40 esta quita bueno pero me me

Voz 0324 33:42 emociono cada vez que la que la escucho es romanticismo puro no

Voz 34 33:47 ha sido así

Voz 0882 34:26 Carlos Boyero un placer como siempre amigo luego

Voz 0324 34:49 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 38 34:55 desde que te conozco hay un eco en cada rama que repite tu nombre

Voz 1594 34:59 en las más altas lejanas en las ramas que están junto a nosotros se hoy se oye como si despertara de un sueño en el Alba se respira en las hojas se mueve como se mueven las botas del agua

Voz 39 35:14 claro

Voz 1594 35:15 corazón rosa Amos junto a tu nombre el dolor es una cosa extraña es una cosa que nos mira cómo se va la sangre de una herida como se va la muerte de la vida y la vida se llena con tu nombre Clara claridad esclarecidas yo pondría mi corazón entre tus manos sin que él se revelara no tendría ni así de miedo porque sabría quién lo tomaban un corazón que sabe y que presiente cuál es la mano amiga manejada por otro corazón no teme nada y que mejor amparo tendría él esos tus manos clara he aprendido a decir tu nombre mientras duermo lo he aprendido a decidir entre la noche iluminada lo han aprendido ya el arte y la tarde del viento lo ha llevado hasta los montes y lo ha puesto en las espigas de los tribunales y lo murmura al Ría clara

Voz 38 36:11 hoy es sembrado hueso de dura no en tu nombre Guadalajara octubre de mil novecientos cuarenta y cuatro

Voz 2 36:19 Aire de las colinas Juan Rulfo

Voz 0324 36:23 cadena SER

Voz 45 39:02 es Carlas pues si ya están disponibles tres nuevos episodios de pienso luego actúo en Podium podcast punto com y en los principales agregadores de podcast la primera historia que destacamos hoy cuenta la vida del Residencial Santa Clara y tiene Aurora Moreno como protagonista de Pequeña Aurora tocaba la guitarra en residencias para mayores y se dio cuenta de que a muchos ancianos les faltaba algo su inquietud creció hoy desde hace más de cincuenta años piensa en fórmulas para vivir en comunidad autogestionando su futuro disfrutando de su vejez rodeada de amigos suyos

Voz 1915 39:35 ideas evolucionaron dando lugar al residencial

Voz 45 39:38 de Santa Clara el primer con House sin senior de España la diferencia

Voz 46 39:42 cierto es que tú estás en tu casa en una residencia luso no tú tienes plena libertad para realizar lo que quiera dentro de una norma que sea establecido de manera como por medio de asamblea

Voz 45 39:58 el siguiente episodio habla de los quince millones de bebés prematuros que nacen cada año particularmente del millón que no consigue salir adelante el alto coste económico de las incubadoras impulso a Alejandro Escario a crear una incubadora de bajo coste de código abierto para que cualquiera pueda fabricar la desde casi cualquier lugar del mundo

Voz 47 40:17 la intención que tiene obviamente con el proyecto de la incubadora es salvar vidas o ayudar a salvarlas en muchas ocasiones en la ayuda que se provee va más allá no es salvar una vida a lo mejor determinada zona son mucho la técnica de la mamá canguro es una técnica muy buena que tiene muy buena bibliografía al respecto justificando idea espantando ese método cuál es el problema que alguien tiene que estar con el niño encima y hay situaciones en las cuales no siempre es posible

Voz 45 40:42 el último episodio estrenados el de Guillermo Marta Bustelo los impulsores de Jaime hacer un centro dedicado al rescate rehabilitación y cuidado de por vida de primates en España enceres un proyecto santuario

Voz 42 40:56 que nace de la necesidad de cuidar animales que han sido totalmente

Voz 1812 41:01 abandonados que son lo más cercano a nosotros en muchos casos los yo llegamos a considerar como persona pequeñas persona citas son refugiados por así decir que han llegado a España en un ambiente que no sé que les corresponde un país que no es el que les corresponde que son los grandes olvidados

Voz 45 41:19 no se pierdan cada semana pienso luego actúen Podium podcast punto com y en la sección de Sociedad del País una serie documental ofrecida por Yoigo que narra historias de personas que pensaron cambiar

Voz 1 42:10 sí bueno

Voz 0315 42:11 yo lo yo no no te he comentado nada pero en mi opinión Midnight Cowboy es una película extraña

Voz 0313 42:16 el ordinario extraordinario una época en Nueva York es un retrato es un reproche un retrato social económico personal de de todo escude en aquella época era un estercolero literalmente efectivamente entonces claro hoy y hoy tú vas allí no tiene que ver con la que hiera de Times Square a ver Santiago vamos a abrir hoy La Ventana de los números con una pregunta pregunta para los oyentes no practica ya sabe la respuesta no sé si han oído ustedes hablar de lo que es la mochila austriaca saben lo que es la mochila austriaca no piensen en en Paco Nadal y en viajes ni en los Alpes de un excursiones a la montaña no esto va de algo muy serio que son jubilaciones y despidos esta semana leído visto y oído que la OCDE estudia cómo implantar la mochila austriaca en España que para entendernos sería no Santiago una especie de de despido anticipado pero bueno cuenta exactamente lo que es por favor a ver la la

Voz 3 43:16 si la austriaca es un una especie de entre comillas se un semi fondo de pensiones son un fondo de pensiones una bolsa que nace en Austria de ahí su nombre hace Diez años Ike el Gobierno Zapatero dicho en en la reforma laboral del dos mil diez que que parece que la primera que se ha hecho es la del dos mil doce y no es verdad las primeras dos mil diez Se habla de la reforma de la mochila austriaca pero su desarrollo se vincula a una ley que nunca se llevó a término luego el Gobierno Rajoy

Voz 0315 43:54 en también volvió a hablar de la reforma austriaca el líder o el cerebro

Voz 3 44:00 económico de Ciudadanos es doctor Luis Garicano Gul Luis Garicano es un firme partidario de la mochila austriaca haber resumiendo muchísimo la mochila austriaca consiste en un fondo que es propiedad exclusivamente del trabajador es decir no es no es propiedad de nadie más que es nutrido por la empresa en la que trabaja persona por una un porcentaje del salario bruto que depende puede ser del dos uno por ciento e incluso puede llegar al ocho en función de una serie de parámetros Ike se va diciendo a esa bolsa para cuando el trabajador se ha despedido claro que pasa a ser un trabajador no es despedido de la empresa se va otra empresa proseguirá su mochila Illa la poner con lo que está acumulado era la siguiente empresa pues elevaban poniendo cada año o en cuotas mensuales es depende el ese ese porcentaje de salario bruto etc etc etcétera claro no no hemos llegado todavía ningún caso en el que se jubile una persona que que haya que tenga toda asumir es que

Voz 0313 45:14 te iba a preguntar de eso claro claro claro

Voz 2 45:17 a un a ver antes de llegar aquí la la

Voz 3 45:21 en la mochila austriaca nace en Austria porque en en Austria la indemnización fija por despido no existe entonces en España si en España hay una una legislación eran cuarenta y cinco días a la son veinte en fin depende del despido procedente no procedente etc etc pero aquí no siempre es que es que se pensó en la mochila austriaca se pensaba como complemento a esa indemnización por despido que está ya fijada por ley en caso de que no se llegara claro que pasa a ser una persona llega a la edad de jubilación con su mochila austriaca completa bueno o con lo que quede de ella bueno pues es un digamos Le complemento a la pensión yo lo que pasa es que nadie ha dicho hasta ahora que que que si siguiéramos ya austríaca llegará a sustituir a parte de la pensión o no mi opinión personal la mía eh es que esa en función del importe en función de una serie de parámetros se complementa sería la pensión reduciendo la pensión pregunta se implantará la mochila austriaca en España es posible que si es posible que sí podía Si la Hoces ha metido en esto posiblemente sí

Voz 0313 46:31 pero de forma universal sería posible en España bueno

Voz 3 46:33 aquí voy yo creo que en España va a ser un fracasos pensando en forma generalizada decir si me preguntáis en Seat era mucho austriaca por descontado que si en Telefónica es aplicable por descontado

Voz 0313 46:46 grandes empresas Mercadona se aplica por descontado

Voz 3 46:48 que si ahora bien en Juan dice compañía ni pyme de cinco trabajadores no no es decir pensemos que Austria es un país que tiene una tasa de paro Kiss nueve puntos por debajo de la española y una productividad que es veintitrés puntos superior a las españolas es decir la mochila austriaca yo bajo el punto de vista eh funciona de forma generalizada en Austria entonces si empezamos a hablar de Monchi una mochila usted en España en función de empresas John pensó pienso es meternos en un berenjenal Santos va a haber trabajadores clase alta

Voz 0313 47:28 claro claro yo yo he ido alguna forma ya existe pero el tipo de contrato no si no esto sí

Voz 3 47:33 pero pero pero aquí estamos hablando ya mirarlo no si estamos hablando de un despido por anticipado que vas nutriendo además instó esto de entrada aumentar el coste laboral no sea Länder como verán pero esto aumenta el coste laboral o para la empresa o para el trabajador o para los dos y eso pues que lo pague el Estado pues va también sólo que para el Estado yo yo no lo veo eh no lo veo

Voz 0313 47:57 yo lo que está claro Santiago en fin ya hace semanas que lo venimos comentando es que con mochila aussie mochila en este caso sin mochila los mayores de cincuenta años fuera de las grandes empresas cueste lo que cueste si fin y esto no es ninguna invención realidad eh

Voz 3 48:13 sí se llenó esto esto os acordáis de Irak

Voz 0313 48:16 lo bancos eh no no no no no Osaka

Voz 3 48:19 os acordáis de que ya reducción de plantilla que hizo Telefónica a los cuarenta y ocho años hasta los cuarenta y seis cuarenta y ocho años acordáis que dio lugar a la ley telefóno

Voz 0313 48:29 sí sí sí sí sí

Voz 3 48:32 hace tiempo Si bueno a ver aquí aquí lo que pasa es una cosa o sea una persona por encima de hoy cincuenta pero pueden ser pues mañana lo pueden fijar en cuarenta y seis es de entrada más cara que una y veinticinco en segundo lugar una de veinticinco acepta más cosas que una cuenta o más es decir es es más reivindicativa a una persona mayor y en tercer lugar la digamos su preparación habló en términos medios y su cualificación hará la la juventud está realmente muy muy preparada ahora me diréis bueno pero la persona mayor tiene experiencia yo soy una persona que es baños experiencia llegan suena de de veinticinco años tiene mucha menos ya ya es verdad es cierto lo lo que pasa es que hoy en día con el Big Data el dato Mining los algoritmos complejos etcétera etcétera Una gran parte de esa cosa llamada experiencia Se puede sustituir no no día cien por cien ni en todas las provincias

Voz 0313 49:31 sí sí sí ya te entiendo

Voz 3 49:32 ya pero se puede sustituir entonces claro activos que tenía la gente mayor que era la las personas mayores que la experiencia ha quedado muy disminuido con lo cual a la calle yo yo por ejemplo dice un cálculo un pequeño calculo no no al céntimo eh pero os acordáis este ERE que ha hecho el BVA ninguno que se considera un ERE carísimo ochocientos cincuenta y cuatro individuales y bueno yo echo un pequeño cálculo antes ellos años tienen amortizado claro entre ellos el BBVA el Santander Caixa Girona

Voz 0313 50:00 Nissan superficie arbolada

Voz 49 50:03 sí Domínguez sí sí sí sí sí sí sí

Voz 3 50:05 sí sí esto es decir con lo cual claro esto tiene una incidencia brutal en el en temas como el desempleo de larga duración el el desempleo de personas mayores claro evidentemente

Voz 0313 50:18 algún día ya sé que tú no responder a eso eh pero algún día deberá responder a alguien de si la economía y las empresas antes ser sólo números el dinero o entran otros factores también en el cómputo final de lo que hacen lo que dejan de hacer ya sé que eso no es economía eh

Voz 0315 50:31 otra cosa pero pero yo yo lo dejo ahí

Voz 0313 50:34 ya que es ya que hemos hablado que hemos citado nombres de empresas grandes de gigantes vamos pequeñito a la más modesto porque hoy en este espacio que dedicamos en La Ventana de los números a la a la tecnología a la revolución tecnológica vamos a hablar de la presencia en internet precisamente de las pequeñas y medianas empresas Pepe Rubio va adelante

Voz 3 52:50 me gustaría me gustaría hacer un símil porque a veces se puede escapar os acordáis de los listín ese paginas Ammari

Voz 0313 52:57 sí perfectamente os acordáis no sí

Voz 3 53:00 allí estaba todo bicho viviente no sé si verdad es bueno pues hoy Internet es un listín de Páginas Amarillas ese es decir a Montaner los que hacíamos y a la Jarre no

Voz 0324 53:11 pues pues hoy esa hoy pasas

Voz 3 53:13 justamente igual que es comunicación o sea de estar luego luego después como la esta señora no recuerdo su nombre ha dicho luego ya

Voz 2 53:22 ya verás cómo estás eh

Voz 3 53:25 verás que comunica verás cómo lo haces esto ya es decir la la calidad de de lo que ni sólo la cantidad de lo que metas ahí eso eso ya es otra historia

Voz 0313 53:35 pero me me ha parecido entender Santiago que no se trata de tener una persona un técnico profesional que te

Voz 0315 53:40 lo haga todo no claro que no no no no en absoluto

Voz 0313 53:43 mismo tu personal has pequeña mediana empresa debes estar preparado también bueno pero si además

Voz 3 53:49 a Sara ahora hay ahora hay herramientas que por cuatro duros pues hacer cualquier cosa es decir es un tema de preparación exactamente sea lo primero de convencimiento osea lo eso son insisto en las páginas amarillas no sea tienes que tener muy claro qué has de estar ahí a partir de ahí implementar lo que lo que creas lo que te asesore en lo que aquí de asesoramiento es muy importante es fundamental el asesoramiento es decir partiendo de la base de tu convencimiento luego lo que está detrás es fundamental claro porque si para una señora a Unións al colegio le en Ferrari pues pues la verdad es que es que no no es decir luego esto tiene que estar en función de un asesoramiento que sea correcto conveniente etc etc pero no no pero esto de verdad eh y sin que nadie lo dude porque eso es es un tema de comunicación sí sí seguro

Voz 0882 54:40 a crecer un negocio todo resulta más fácil con Telefónica

Voz 3 55:03 a a la empresa farmacéutica Novartis ha puesto en circulación en Estados Unidos por que ha sido aprobado por la FDA un medicamento que cuesta dos millones cien mil dólares es el medicamento más caro del mundo

Voz 0315 55:21 es un medicamento para bebés

Voz 3 55:24 niños muy casi recién nacidos tiene que ver con temas genéticos en fin etcétera etcétera están caros tratamiento tan caro este medicamento es tan caro que incluso la propia Novartis ha llegado a acuerdos o ha propuesto acuerdos a aseguradoras para que pueda ser financiado a razón de cuatrocientos cuarenta mil dólares anuales para que no se tiene que pagar de Gaulle no claro entonces claro la la la pregunta que seguro que os estáis haciendo es bueno pero a ver es rentable para no ya no si alguien va a comprarlo ya es rentable para Novartis desarrollar un medicamento de ese tipo porque claro el desarrollo de este medicamento ha tenido que ser astronómica sí sí sí claro bueno pues la respuesta es que sí por eso lo ha hecho que bueno pues porque esta empresa ha delimitado delimitado en un escenario de mercado ha hecho un screening en a nivel de que personas que lugares pueden consumir este medicamento a partir de aquí evidentemente hay un mercado para este medicamento medicamentos y ha lanzado al mercado

Voz 0313 56:39 claro para pagar dos millones de euros si tu bebé nace muy mal muy mal pero tiene una opción de salvarse

Voz 3 56:45 bueno a ver si pero cuidado están tan caro que incluso Novartis ha ofrecido la posibilidad de en según qué casos retornar el dinero si el medicamento no funciona es que es que por favor sentemos sí sí sí dos millones cien mil dólares el tratamiento eso es insinuar sino me estoy un millón ochocientos mil euros

Voz 0313 57:09 sí sí sí sí hay hay dejamos dejamos el dato sobre la mesa es lo que decía Santiago sentarnos a pensar un poquito hasta la próxima semana luego

Voz 7 58:37 caben IM Apis sólo fregado que me