La Ventana (29/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

son las siete de la tarde las seis en Canarias el juicio del uno de octubre el juicio del proceso ha entrado ya este miércoles en la última fase la Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones mantiene los delitos de rebelión y malversación desobediencia pero introduce además una novedad con la que pretende retrasar la posible salida de prisión de los políticos independentistas

Voz 0055 00:25 si finalmente son condenados Alberto Pozas si la Fiscalía hecho definitiva su petición de hasta veinticinco años de cárcel para los doce acusados pero como dices introduciendo una petición nueva este artículo del Código Penal

Voz 1 00:35 en el que se interesa la aplicación del artículo treinta y seis y dos del Código

Voz 0055 00:40 a que implicaría Carlas que en caso de ser condenados no podrían acceder al tercer grado penitenciario hasta cumplir al menos la mitad de la condena todos han hecho definitiva sus peticiones acusaciones y también las defensas que piden la absolución eso sí con otra novedad algunos piden que en caso de ser condenado se tenga en cuenta esta eximente

Voz 2 00:54 de la eximente de la articulo veinte puntos siete pero irse a formular por escrito

Voz 0055 00:58 que dice que no puede ser condenado el que aunque sea culpable actúe en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un cargo

ya ahora regresamos a Barcelona porque Ernest Maragall ya han finalizado su reunión con Ada Colau que sabemos Pedro Blanco requieren que Maragall fue el candidato más votado el pasado domingo que busca un acuerdo de investidura con Cataluña y con Barcelona en Comú

Voz 0827 01:16 aún vamos es saber que ha dado de si esas reuniones

Voz 0313 01:19 mundo de humo buenas tardes

Voz 3 01:21 es el ganador de las últimas elecciones Ernest Maragall se ha reunido primero con y en el Parlament después con Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona primero la líder de para Cataluña ha seguido insistiendo en público en su exigencia a que el Gobierno futuro sean netamente independentista por otro lo de Maragall por otro lado decíamos Maragall ya decidido meter presión a Colau ante la oferta recordaréis de investidura gratis de Manuel Valls el republicano ha asegurado que ha podido comprobar que Colau trabaja con la idea de hacerle alcalde a él

Voz 0324 01:49 hemos hablado de nuestra voluntad compartida de trabajar perderán un acuerdo de gobierno que nos permita constituir el Ayuntamiento el quince de junio

Voz 4 01:57 con Ernest Maragall como el padre fue cuatro años la misma Ada Colau estuvo reivindicando que lleguen a encabezando el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona precisamente era la lista más votada nos parecería también extraño que se pusiese de lado del ciento cincuenta y cinco hoy decidiese hacer gobierno con una grupo municipal que es el de los socialistas que ella misma expulsó desde el Gobierno

Voz 3 02:21 colado también tiene prevista una comparecencia ante la prensa esta ahora con la que obtendremos la fotografía completa que de momento no pasa por ninguna gran renuncia a los socios preferentes de cada uno

en Italia el Gobierno de ese país tiene ya la carta en la que la Comisión Europea le da dos días antes de abrir el proceso sancionador por incumplir los límites de déficit vamos a Roma Joan Solés

Voz 1 02:39 el Gobierno italiano responderá la comisión

Voz 0946 02:42 pero el próximo viernes a la pregunta de por qué no ha respetado las normas de déficit en el dos mil dieciocho e intentara precisar detalles del déficit público en relación al Producto Interior Bruto italiano para evitar algo que parece inevitable el procedimiento sancionador de la Unión Europea el vicepresidente Salvini de la derechista Liga no ha querido comentar la misiva de la comisión porque no sea recibido ha dicho sin embargo posiblemente esta misma noche al primer ministro Conte convocará a los vicepresidentes y a los ministros de Economía y Finanzas para estudiar la respuesta que el Ejecutivo italiano

Voz 1 03:15 deberá remitir a Bruselas antes del fin de semana deportes Jesús Gallego

Voz 0919 03:19 buenas tardes Pablo Carreño el asturiano ha superado la segunda ronda esta tarde en Roland Garros ha derrotado a Alex miniatura en tres set se une al grupo de ganadores en el día de hoy Rafa Nadal Garbiñe Muguruza y Carla Suárez también han pasado a tercera ronda Roberto Carballeda ha sido el único de los españoles que ha caído eliminado en el Giro de Italia protagonismo para Mikel Landa que es acerca al podio más recortado quince segundos en la etapa de hoy a Nibali a sigue siendo el líder de la carrera el ecuatoriano cara paz y recordemos que a las nueve de la noche se disputa la primera final del fútbol europeo en Baku Se enfrentan Arsenal y Chelsea

Voz 5 03:53 sí

Voz 1 03:54 nunca son en casa a cenar porque siempre

Voz 2 03:57 a qué hora suele estrenar dónde y con quién y cómo sería tu cena perfecta con quién te gustaría cenar un poco debido a Villar cura casera presentarán tema qué diferencia hay entre la cena de tu casa familiar y la cena de ahora una pareja que hacen en silencio y complicidad o aburrimiento ya puedes dejarnos sus mensajes de voz en el Cuarzo

Voz 6 04:21 programa seis ocho uno cero uno seis siete tres uno esta noche tenemos más eran el faro de la SER a partir de la una y media con Mara Torres

Voz 1 06:59 la Ventana con Carles Francino

Voz 16 07:08 ah

Voz 0313 07:50 estar escuchando no es una música cualquiera ni muchísimo menos no me meto en los gustos estará más gustar menos pero esta canción en apenas veinticuatro horas ha tenido más de setenta y cinco millones de de reproducciones esta canción esta música este estilo forma parte de un movimiento que se llama Queipo que es el coreano que anoche por ejemplo en Barcelona en un concierto en el Palau Sant Jordi demostró su poderío porque llegaron hasta la bandera y las entradas eran baratas estaban algo

Voz 0827 08:18 con hasta ciento cincuenta ciento sesenta

Voz 0313 08:20 venta euros hoy queremos profundizar en este fenómeno intentar descubrir las claves los cólicos de su éxito y saber exactamente hacia dónde apunta porque algunos planes creo que van incluso más allá de la música vamos por partes Tony Aguilar buenas tardes bueno Toré lo conocen todos los oyentes de la Cadena SER ex locutor histórico presentador de los cuarenta también está arrasando en España o o lo de ayer es un es un fenómeno concreto lo del concierto de Barcelona Toni

Voz 1940 08:47 pues sí lleva lleva años llevaba años con un nutrido club de fans de seguidores del Queipo pero es evidente que en los últimos dos tres años es cuando sea realizable esa explosión y es cuando esos artistas empiezan a venir en conciertos como el de anoche por ejemplo de Black que son el grupo de chicas en seis dentro de del que hay Pop o o monta ex que también recientemente llenaron el Palacio de Vistalegre de Madrid por ejemplo el pasado año y que este año van a regresar ahora es cuando realmente los fans el Queipo más allá de ver a través de la pantalla y a través de Youtube los vídeos pueden ver en a sus artistas y es que el gran potencial de estas bandas siempre ha sido a través de las redes sociales hilera la forma de llegar hoy en día los jóvenes no tu comunes descubriste Toni por curiosidad bueno yo hace mucho tiempo que que puse por eso que la primera banda Super Junior y eso quince años se ha empezado a poner yo supe el ELA en la radio ya empezó en haber fans aquí en España que me lo pedían pero en los últimos

Voz 0827 09:50 en un programa que yo sea más global solos

Voz 1940 09:52 bueno pues ya tenemos nuestra propia selección de Kay pop donde cada semana el programa nacido hace cuatro temporadas tiene mosca la semana nuestra aportación no sólo de grupos mundiales como vete ese Olympique o Red Velvet sino también con artistas que van a mí no

Voz 0313 10:09 el iglú pues de de que hay pop españoles los hay o todavía no

Voz 1940 10:13 todavía no hay pero sí que hay curiosamente concursos los ejemplos la embajada de Corea un cinco departamentos de Cultura organiza fiestas también concursos para para hacer que pop en España todavía no hay ningún grupo famoso como tal pero si ha habido alguna que otra artista sobre todo en el meninas que se han acercado s a ese movimiento

Voz 0313 10:37 pues mira Toni quédate con nosotros porque decía hace un momentito bueno decía porque me ha explicado así que el que hay pop eses pro pretende ser más que un género musical de hecho la industria musical coreana está buscando un objetivo muy concreto que sería convertir a Corea en el primer país del mundo que no paga impuestos que yo no sé cómo se hace tampoco lo digo yo es sólo ha explicado un músico youtuber colombiano en su canal le hemos invitado a asomarse a la ventana a ver si nos lo aclara Alberich más buenas tardes qué tal hola buenas tardes qué tal alguien cómo estás muy bien despertando oye gracias a Marte La Ventana en esta hora tan tan complicada para ti hemos dicho que que Corea pretende ser el primer país que no paga impuestos pero eso cómo se puede conseguir a través de la música

Voz 17 11:25 pues esto es como las de

Voz 1940 11:28 entrenador de ese hecho Steinmeier

Voz 17 11:31 es como como su plan maestro que empezó de cierta manera A a a trabajar de la mano con el con el Gobierno de Corea puedes la idea es que toda la industria del entretenimiento de su país usted como una especie de de de poder blando el poder blando es como lo opuesto a tener un ejercito esto es ejercer poder a través de de la cultura entonces realmente ellos lo que están están planeando utilizar su cultura como un arma para para como un arma tecnológica para desertar manera y terminar eliminando tener una industria tan poderosas que se harán en el futuro eliminando lo sin a tener que pagar impuestos en su país

Voz 0313 12:25 si no hay que pegarle gustos claros y no hay que pagar impuestos los significaría que sería un país inmensamente inmensamente rico inmensamente rico donde los habitantes no tendrían que rascarse el bolsillo como hace una hora pero este plan a ver el objetivo final SS pero tiene fases porque claro unos hablas de la cultura de la música en concreto pero que fases tendría este plan y qué plazos de tiempo

Voz 17 12:48 pues tiene tres tres fácil y él Origin él hace treinta años predijo predijo que la cultura iba a tener un gran poder gracias a las nuevas tecnologías y pues eso lo podemos ver con con la llegada de Internet y cómo

Voz 0313 13:03 sí

Voz 17 13:06 su primer la la primera fase es exportar la música coreana que pues no no nadie lo veía como algo tan fácil estar él pues coreano pues para que no era un país así como tan poderoso como Estados Unidos y entonces bueno tuyo hicieron un montón de estrategias para poder exportar la música está toda la música de estas empresas de pero mientras está cuidadosamente diseñada para ser exportable para que en otros países la puedan a escuchar sin problema para que no haya Un golpe cultural como si existiera motivadas a escuchar rancheras en China

Voz 0313 13:43 claro cultural

Voz 17 13:46 luego la segunda fase es colaborar con músicos de otros países

Voz 0313 13:50 no se ha expandido expandir el mercado sería eso no

Voz 17 13:54 exactamente entonces que vana para crear como llano una infraestructura cine coreanas sino en todo o hacia todas las vías se convierta parte infraestructura coreana y la tercera parte es como crear franquicias de de música coreana de de de grupos de Queipo en varios países así como Mcdonald viene hiciera este clave en España Méjico ellos quieren tener franquicias de grupos en varios países y ya lo haré hecho llegamos con con varias divisiones el mismo grupo que está en China o entonces tiene un el mismo grupo en China que son cinco diez miembros que graban videos especialmente a China y todo eso es la misma canciones el mismo sencillo adaptado a diferentes países e interpretado por diferentes miembros del mismo grupo

Voz 0313 14:49 Alvin pero déjame que te pregunte una cosa de fenómeno McDonald's es es paradigmático lo entendemos perfectamente pero es una multinacional que gana dinero con esa presencia en todo el mundo con nuestra presencia global

Voz 17 14:59 sí entonces en este proyecto si lo que se persigue

Voz 0313 15:02 es que al fin a los ciudadanos no paguen impuestos es que está metido el Gobierno de Corea también

Voz 17 15:08 si hasta cierto punto sea Corea ayudamos todo para Corea tienen mucho tiene muchísimo interés aunque pues esto todo esto esto prospere obviamente porque significa mucho dinero dinero para Corea entonces si hay todo tipo de incentivos para para para que estas empresas sigan que de entretenimiento prosperen

Voz 0313 15:31 tú tú no es como una

Voz 17 15:34 conspiración del Gobierno y Corea

Voz 1826 15:36 es un plan comercial la sopla algo que parecía claro y si es aquello el complejo industrial militar que tantas veces L atribuyó a Estados Unidos pero aquí con un diseño de de empresa para entendernos que sería el complejo industrial cultural no

Voz 17 15:49 sí exacto pero le ha hecho estarán a toda esa infraestructura está inspirada está en en la cultura y en el entretenimiento de Estados Unidos porque dice humano el que lo todo esto se le ocurrió cuando estuve en Estados Unidos de de viaje cuando estuve estudiando en Estados Unidos

Voz 0313 16:07 todo muy bien desde ciertas maneras como una

Voz 17 16:10 como una imitación del modelo gringos pero puedes lo llevaron a un punto yo era extremo y complejos

Voz 0313 16:16 hoy Alvin tú tienes algún algún dato de lo que ya mueve de lo que ya genera este este movimiento del del Queipo

Voz 17 16:24 sí con conmigo Moody's conmigo aquí no tengo cifras pero pero mucho dinero

Voz 0313 16:30 mucho dinero y tú te bonito bonito tienes alguna idea de esto

Voz 1940 16:34 no no tengo esa números no pero de lo que puede llegar a a mover lo que sí puedo deciros es que el nivel de expansiones tremendo ya logran ser número uno en la lista Billboard de los Estados Unidos el álbum de Vicky es ir todos los artistas todos Kjelling colaborara un poco los artistas a Queipo por la expansión que tienen en el sobretodo

Voz 0313 16:54 alguna cansaron alguna canción de pop ha sido número uno de los cuarenta ya

Voz 1940 16:58 sí por supuesto hay una canción que ha sido número uno de los cuarenta y que toda España bailó en su día el tema del que andan en el tema de hay día dentro del del claro hemos bailado todos él no pues eso sería lo

Voz 0313 17:13 sí sí sí venga tú estás en Santiago de Compostela porque esta noche presentas los cuarenta Pop se podrá escuchar algún grupo o músico

Voz 1940 17:24 si esta noche lo pongo un poquito de un poquito de Vicky es aquí

Voz 0313 17:27 públicos de Albín habrías te atrevería a pronosticar cuánto tiempo debemos esperar para comprobar si esto la primera fase está en marcha eso es evidente la segunda también ha dado los primeros pasos para comprobar si esto tiene éxito no cuánto hay que esperar diez años más cinco años más

Voz 17 17:47 pues la tercera fase ya inició hace como seis años una cosa si yo yo creo que habría que esperar uno veinte años por ahí para ver si realmente ese fenómeno cultural como estable y le pasa igual que el yo diría que veinte años para decir lo logras igual si no logran hacer que Corea impuestos igual ya han logrado muchísimo el el plan como tal ha funcionado de pronto ese plan utópico no sé si llega a funcionar pero ha llegado muchísimo dinero a Corea gracias a su estrategia

Voz 0313 18:28 muy bien Alvin oye muchísimas gracias por levantarte ya asomar de a esta hora La Ventana ha sido un placer de verdad buenas tardes claro Toni en lo que comentaba Alvin hay un concepto que yo creo que no ha manejado pero que forma parte de todo el entramado que es el concepto franquicia es decir si esto realmente se expande de la forma que este productor tiene en la cabeza está consiguiendo pueda haber franquicias igual que de Mc Donalds o de una tienda de rock en todo el mundo puede haberlas también en la música lo cual manda mándame lo cual manda dos mensajes uno en cuanto a la cantidad de que es un proyecto acojo en ante y otro en cuanto a la calidad de que sea docena un poco la música también no las dos cosas

Voz 1940 19:23 él las lo lo he dicho bien existen ya grupos como Exxon por ejemplo que tienen según su versión

Voz 17 19:30 en el So el sea directamente hacen como yo

Voz 1940 19:32 en supo unidades Le llaman a su comunidades de los grupos en el que bueno pues cada uno tiene su zona Japón también ya es muy importante después de de que hubo ya el libre comercio con con Japón después de la Segunda Guerra Mundial etcétera empezaron a a llevar sus sus artistas desde Corea y ahora actualmente ignoraban sus sencillos en japonés

Voz 0313 19:52 bueno pues Toni que te vaya muy bien esta noche gracias por este ratito amigo

Voz 1940 19:56 igualmente

Voz 0313 20:02 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 1 20:11 Eva en ventanita hidrantes Bullock pasé ella para que estire las piernas

Voz 0867 21:35 Manuela Carmena se agarra su última esperanza la Izquierda confía en que las tensiones entre ciudadanos ex hagan descarrilar el pacto de derechas IMAS Madrid pueda seguir en la Alcaldía en minoría y haciendo valer que el domingo la de Carmena fue la lista más votada es una posibilidad remota pero la izquierda Segarra ahora mismo a lo que sea tras el tropiezo del pasado

Voz 1 21:57 sabemos que no vamos a poder gobernar por tanto pues yo no voy a ser siendo alcaldesa

Voz 23 22:03 es que ella misma se daba por políticamente acabada la noche electoral

Voz 0324 22:09 durante estos días ha resucitado y ha resucitado

Voz 23 22:11 solamente por los titubeos por las dudas de Ciudadanos

Voz 1 22:16 en este momento estamos en una situación en la que todavía no se ha desarrollado lo que puede ser los pactos que puedan permitir o no que siga siendo alcaldesa la Ventas de Madrid

Voz 24 22:29 volar cualquier herida RSU que la toma así es

Voz 0867 22:46 buenas tardes a todos Abascal aprieta ciudadanos Carmena aguanta la desesperada y el Partido Popular comprueba cómo lo que se daba por hecho la noche del toldos puede terminar siendo un tortuoso camino que lleve a Almeida la alcaldía ya Ayuso la comunidad no lucha por la supervivencia política mientras unos y otros se reafirman para emprender unas negociaciones complicadas pero que ahora mismo siguen situando como la salida más probable un acuerdo de todas las derechas en Madrid de momento el efecto Valls parece no encontrarse editores en las filas de ciudadanos aquí más bien todo lo contrario sigue el veintitrés José Manuel Franco secretario general del PSOE de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido muy bien encantado de estar aquí con ustedes se que es pronto que las negociaciones apenas han comenzado pero usted cree realmente que la izquierda todavía puede gobernar la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de Madrid

Voz 5 23:35 Obama ustedes de farol no creo que la izquierda el Partido Socialista Español es que pueda que es que debe gobernar la Comunidad de Madrid no en vano ha sido la fuerza más votada con una diferencia de siete diputados más de ciento sesenta y cinco mil votos con respecto a la segunda fuerza con respecto al Partido Popular además la suma Partido Socialista Más Madrid en la Asamblea de Madrid son cincuenta y siete diputados y Ciudadanos más el PP son cincuenta y seis es evidente que si Ciudadanos y PP quieren gobernar tienen que recurrir a Vox su es algo evidente y Ciudadanos tendrá que decidir si quiere realmente un gobierno de cambio gobierno de progreso la Comunidad de Madrid encabezado insisto por la fuerza más votada o prefiere pactar con la ultraderecha e está en sus manos el Gobierno alguno

Voz 0867 24:23 el efecto Valls no en Barcelona dispuesto a apoyar a Colau para para frenar a los independentistas pero coincidirán conmigo en que para ciudadanos no es lo mismo frenará los independentistas que frenar a la ultraderecha

Voz 5 24:34 claro pero los ciudadanos lo que tiene que hacer es facilitar la gobernabilidad Cano es lo que tendría que hacer a mi modo de ver yo no voy a ser quién marque que por supuesto pero creo que lo lógico si se considera un partido liberal pues es que apuesten por gobiernos que defiendan postulados sin ya es a los suyos no que apuesten por gobiernos de ultraderecha que apuesten por la lista más votada y usted recordará perfectamente que en este mismo esta misma casa un programa en un debate con Aguado yo me comprometí a que si ellos eran la lista más votada la

Voz 0867 25:07 ya había lo intente le trasladamos la pregunta graduado no miembro

Voz 5 25:11 cielo efectivamente no sé si preveía algo ya o no pero lo cierto es que yo creo que en principio en principio nuestra obligación ética política inmoral es intentar gobernar y en eso estamos

Voz 0867 25:22 me cuesta creer que el señor Aguado que ha dicho todo lo que ha dicho en campaña contra Gabilondo le llamó de todo que además sea reconvertido ideológicamente en tiempo récord para liderar la izquierda en Madrid vaya a querer un acuerdo o a facilitar un acuerdo que permita gobernar al PSOE con la ayuda de Más Madrid

Voz 5 25:38 en sus manos está al se lo digo con el contexto

Voz 0867 25:40 lo que tenemos ahora mismo y más recientemente de vaivenes en Ciudadanos algo podemos esperar lo que sea

Voz 5 25:47 insisto siempre tiene Si pretenden aussie prefiere gobernar con la ultraderecha es una opción perfectamente válida ellos lógicamente tienen autonomía para decidir lo que van a hacer con su futuro pero nosotros creemos que a día de hoy lo razonable es que haya un gobierno de cambio pero un gobierno de cambio de verdad porque si el señor Aguado Si Ciudadanos pretende gobernar con el Partido Popular y con voz pues está gobernando con los mismos que hasta hace muy poquito abandonaban la corrupción en la Comunidad de Madrid pero no creo que está en cambio que te dan cambio de gobierno

Voz 0867 26:21 es cierto grafía con con Vox está amortizada desde los tiempos de la Plaza de Colón

Voz 5 26:25 yo no estoy está amortizada no pero quiero decir que sí

Voz 0867 26:28 pese a que ese golpe Ciudadanos ya lo ha recibido pero sí

Voz 5 26:30 esta no es quiere aparecer ahora como los grandes abanderados la regeneración democrática como los facilitadores de gobierno de cambio pues tiene la oportunidad única yo diría casi que histórica para hacer eso en Madrid para acabar de una vez con los gobiernos del Partido Popular que no han dejado más que una secuela de corrupción

Voz 0867 26:49 le veo muy muy pero muy optimista

Voz 5 26:53 no interesa e hice lo de ser intento ser realista intento ser también responsable ya le digo es una responsabilidad que tenemos socialistas al ser la fuerza más votada es que los ciudadanos de Madrid quieren que gobierne el Partido Socialista yo creo que eso es indudable

Voz 0867 27:07 Gabilondo ha manifestado su voluntad de dejarlo si finalmente no salen las sumas restas y estos cálculos matemáticos

Voz 5 27:13 no a día de hoy no me han manifestado manifestado esa voluntad acaba con él además hace media hora así para nada yo no sé lo que lo cara señor Gabilondo pero tiene todo el respeto todo el respaldo todo el afecto todo el cariño el partido llegó el partido con mayúsculas de todo el partido de Madrid con lo cual él hará lo que crea conveniente pero haga lo que haga siempre será respetado querido y muy valorado por el Partido Social

Voz 0867 27:41 llegó la pregunta por la otra orilla les sorprendería que Pedro Sánchez llamará Gabilondo para un puesto de responsabilidad en el Gobierno

Voz 5 27:49 no me sorprendería porque es una persona muy válida es una persona muy capacitada lo ha demostrado ya como ministro de Educación fue el único ministro que intentó de verdad que hubiese un gran pacto educativo imprescindible en España y no me extrañaría porque es una persona muy válida pero a día de hoy

Voz 0867 28:04 leve como ministro Hadid la veo como ministro

Voz 5 28:06 pero como presidente del Gobierno como secretario general de la ONU a Gabilondo le veo en cualquier puesto porque el haría bien previa de hoy está centrado en el compromiso que tiene con los madrileños que es gobernar la Comunidad de Madrid

Voz 0867 28:18 José Manuel Franco voy con los resultados del domingo ayer tuvieron ustedes Ejecutiva regional en realidad los resultados usted me dirá que que fueron buenos porque ganaron pero evidentemente la situación no era la esperada

Voz 5 28:30 qué pasó sí es cierto es un hecho evidente es que hemos ganado las elecciones en alguna de Madrid hemos incrementado una manera notable el número de concejales los diferentes pueblos tenemos más de ciento veinte nuevos concejales comer gobernamos con mayoría absoluta veinticinco municipios en la Comunidad de Madrid ya digo los resultados en el ámbito global de la Comunidad han sido buenos pero evidentemente yo no quiero ignorar ni quiero poner a falsas tiritas donde donde hay un herida que es que el resultado de Madrid ciudad no ha sido el esperado que en la Comunidad de Madrid esperábamos gobernar y a día de hoy salvo que reine que impere la cordura y que se respete a la lista más votada pues a día de hoy parece que tenemos complicado gobernar que no están cubiertas expectativas es cierto que hemos tenido a nivel global a nivel de la Comunidad de Madrid un buen resultado también es cierto

Voz 0867 29:25 fue una mala elección Pepu Hernández los resultados confirman que los fichaje estrella lo que se llama los paracaidistas no funcionan en el socialismo madrileño

Voz 5 29:32 yo creo que no fue un fichaje y además yo valoro sinceramente el valor que tuvo Pepu en su momento para para encabezar la lista del partido que era muy difícil recordemos que cuando Pepu Hernández dio el paso para encarecer no estadista la SER estas le daban un once por ciento nos daban puede ser una situación similar en votos a The Box ya algo ánimos algo hemos mejorado es verdad que sí

Voz 0867 29:55 ya pero ha quedado ha quedado también empeorado los resultados Antonio Miguel Carmona

Voz 5 29:59 lo es cierto es verdad que se ha quedado yo creo ha demostrado que el problema de Madrid ciudad es más coyuntural que de candidatos y que tenemos que ponernos desde este momento a intentar solucionarlo ojalá tuviera hoy la fórmula ideal la mágica para solucionarlo pero que no le quepa la menor duda a nadie de que a partir de este momento vamos a analizar barrio barrio vamos a analizar distrito puede que es lo que ha pasado qué es lo que está fallando y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar dentro de cuatro años

Voz 0867 30:30 crear una agrupación de Madrid ciudad como reclamaban ayer en el comité

Voz 5 30:33 sí es nuestra es un compromiso que tenemos la Ejecutiva digan ese compromiso oí en principio en otoño afrontaremos la creación de la Agrupación de Madrid ciudad provoca Alá sea la solución

Voz 0867 30:45 espero que le quería preguntar por el problema no sé si es de estructura o de caras

Voz 5 30:50 yo creo que ha quedado demostrado que es más de estructura ha quedado demostrado porque como usted ha dicho muy bien lo hemos intentado con entre comillas fichajes de todo tipo no da resultado con lo cual es parece evidente que es más un problema de estructura de funcionamiento interno que tenemos ya digo que analizar y corregir ojalá ojalá la agrupación de Madrid ciudad de respuesta a todas estas interrogantes de vamos a intentarlo por lo menos vamos a intentarlo eso que no que no queda ninguna

Voz 0867 31:18 pero qué ocurre en Madrid ciudad que no ocurre en otros municipios no pienso en Ayala en Fuenlabrada pienso en Lobato en Soto del Real pies incluso en Javier Rodríguez en Alcalá de Henares todo son alcaldes socialistas algunos alcaldes además por mayoría y menuda mayoría y otros sosteniendo feudos como en el caso de Alcalá tradicionalmente vinculados al Partido Popular ahí ha funcionado la insistencia candidatos de marca PSOE PSOE gente de dentro y en el caso de Madrid siempre se juega el experimento no dependen ustedes demasiado de la de la calle Ferraz de la ejecutiva nacional

Voz 5 31:49 yo nunca diré que depende demasiado de la calle Ferraz porque además a nosotros con el apoyo oí con con el Gobierno con lo que ha hecho el Gobierno de España no ha ido muy bien el Gobierno de España yo tengo la sensación la certeza de que su buena gestión estos diez meses nos ha dado muchos votos pero es verdad que en la ciudad de Madrid pues no sabemos los motivos ojalá supiéramos pues no se traducen votos esa esa buena gestión del Gobierno de España que nos ha dado muchos votos en toda la Comunidad de Madrid en la ciudad de Madrid parece que no es evidente que no usted lo ha dicho muy bien hay localidades hay municipios como Alcalá de Henares que sociológicamente en caso de izquierdas podemos ganar unas elecciones por primera vez en mucho tiempo pues efectivamente pues posiblemente la gestión influya porque por ejemplo en Leganés otro otro otra localidad a otro municipio donde hemos obtenido un magnífico resultado Getafe han sido ayuntamientos gestionados por los socialistas que han hecho una buena gestión y la la población la ciudadanía apremiado esa buena gestión pues igual hay que hacer en Madrid es una idea que algunos que no quedarme callado ahora mismo sino posición una buena oposición

Voz 0867 32:56 te iba a decir que muchos de esos alcaldes ahora del PSOE se han pasado muchos años en la oposición

Voz 5 33:00 pero es que ustedes claro no les dejan en cuanto llegan de una la oposición le cortan la cabeza estoy acuerdo con este quizás ese sea uno de los cambios que tenemos que hacer apostar por alguien que esté ahí cuatro años haciendo una buena oposición pero una oposición de verdad lo que sea una persona que se presente sino gana a las primeras de cambio pues el tiempo seguro hará el tiempo de trabajo a la que gane y hará que Madrid podamos tener por fin hacia de Madrid un gobierno socialista europeo

Voz 0867 33:25 contar Pepu Hernández

Voz 0324 33:28 yo no sé lo mismo que comentabas con Gabilondo no se en la ida

Voz 5 33:31 o sea que tendrá Pepu sobre su futuro sinceramente el ha dicho que pasara lo que pasara permanecería en en el municipio el Ayuntamiento de Madrid pues si Pepu Hernández decide mantenerse como concejal Pepu Hernández Hernández perdón puede ser la persona adecuada para liderar la oposición sino posición dentro de cuatro años volver a presentarse como candidato a la alcaldía creo humildemente que ese es el camino a seguir pero bueno lo pondré en común con los secretarios generales de las agrupaciones entre todos vamos a planificar lo que hay que hacer de aquí al futuro para que cambie el signo político en ciudad

Voz 1 34:09 José Manuel Franco secretario general del PSOE de Madrid

Voz 0867 34:11 es porvenir esta tarde la razón muchísimas gracias encantado

Voz 1 34:14 hemos siempre

Voz 0867 36:27 y a la Fiscalía General del Estado pide a la policía que investigue las circunstancias de la muerte de Verónica una empleada de Iveco que como saben el sábado se quitó la vida después de que se difundiera entre sus compañeros de trabajo un vídeo de contenido sexual Soledad Murillo es la secretaria de Estado de Igualdad

Voz 1 36:41 yo creo que tenemos que hacernos una pregunta aunque sea muy duro

Voz 36 36:43 los hay muy incómoda se ha suicidado la hemos empujado techo el entorno con que el cuerpo de la mujer y la sexualidad concitó el interés tan malsano pensemos qué pasa con nuestras relaciones a efectos de por qué tenemos que estar evitar que alguien haga eso la hemos empezado

Voz 0867 37:01 a esas el grifo de un grupo de grafiteros paró ayer por la tarde un tren de cercanías entre Galapagar y Torrelodones para hacer pintadas un vigilante de seguridad fuera de servicio trató de evitarlo y fue atacado con piedras

Voz 37 37:19 se les venimos aquí

Voz 38 37:21 una luz del día vigilante estaba fuera de servicio como decimos el hombre tuvo que ser atendido por el Summa La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 37:30 les descubrimos nada nuevo si les contamos que Madrid ha pasado sin transiciones de las elecciones autonómicas y municipales a la final de la Champions que se disputa el próximo sábado ayer les contamos cómo iba a ser el despliegue de seguridad para calmar a los sesenta y siete mil aficionados ingleses que a partir de mañana empiezan a tomar la capital de momento bueno si se pasean por la puerta del sólo por la plaza Mayor Sirona cuenta pasando Hinault no se trata de un mitin político ni de una celebración electoral Elena Jiménez

Voz 0313 37:58 Puerta del alguien puede explicármelo que

Voz 0152 38:01 no me ayude la señora del fondo que baja hacia la calle Mayor

Voz 20 38:04 pues a que juegan los equipos ingleses en el campo del Atleti de Madrid que se llama

Voz 0152 38:11 anda metropolitano son el Tottenham y el Liverpool cuyos nombres están en unas lonas gigantes que cuelgan de la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid un hombre con un cartel de cartón que parece inglés pero que resulta ser alemán afincado en Mallorca quiere

Voz 39 38:25 quiero comprar entradas para la final si no lo consigue ya tiene plan B

Voz 1 38:30 tengo un Oscar

Voz 39 38:32 escucha

Voz 0152 38:33 Schäuble Plaza Mayor escenarios un campo de fútbol para echar partidos y camareros que lo tienen todo listo

Voz 40 38:40 que normalmente vendemos dos barriles de cerveza vino de semana pero estamos preparados para vender cuando diez barriles más o más está mostrando más Camarero se extras

Voz 0152 38:51 guía también se prepara para enseñar el sábado a sus turistas todo lo que va a pasar allí

Voz 41 38:55 ya de normal un fin de semana esto está lleno de gente y tienes que ir con mil ojos para no perder a nadie es vayan muy atentos y muy cerquita mi difícil con el paraguas más alto que nunca hay que me sigan todo

Voz 1 39:05 aquí en Callao doce conocen haciéndose

Voz 0152 39:07 dotó con el balón gigante de la Champions Eto'o haciendo

Voz 1 39:10 la foto y él me dijo que hiciera una foto de Gran Canaria

Voz 0152 39:16 pero la imagen es para las redes sociales ya podemos hasta ponerle título

Voz 42 39:24 sin duda el fútbol lo capilla de fútbol mundial esto

Voz 1 39:27 eh

Voz 43 39:33 eh

Voz 0867 39:34 cadena SER es la emisora oficial de la Champions y desde mañana emitimos desde el estudio de la Plaza Mayor la programación de Radio Madrid mañana y el viernes Hoy por Hoy Madrid el sábado un especial a vivir Carrusel y esta ventana al abriremos también el viernes desde la Plaza Mayor a pocas horas de la gran final entre Liverpool y Tottenham nos marchamos mañana más Ventana de Madrid desde las siete y veinte años

Voz 0313 41:38 cómo avanza la semana Isaías Robert hoy estamos ya estamos ya con

Voz 0827 41:42 pues ya estamos en cuenta atrás no marcha atrás bueno no sé si en marcha atrás su os fachada adelante no porque dentro de unos minutos se cumplirán setenta y dos horas desde el cierre de los cuales tesorería Morales mira que en estos tres días se han hecho con

Voz 1 41:55 contrarios a Mali Sisley muchísimos de los resultados a lo mejor tenemos que revisarlo haya Joy El Ministerio del Interior ha reconocido que hay algunos errores en los datos electorales provisionales publicados en su página web porque la empresa informática era nueva

Voz 45 42:13 bueno si hubiera cambios significativos qué hacemos con los tres días de análisis que llevamos ahora se comunica que ha habido un error ya ha ganado Carmena hay todos los análisis que hacemos hay que rebobinar los blues

Voz 0684 42:25 no no no no valdría nada ni lo que he dicho Iñaki señor Gabilondo

Voz 0827 42:33 bueno sí que sabemos en qué mesa electoral de todas las de España no ha habido ningún tipo de error en la que presidía Pablo Simón

Voz 0684 42:40 se oye por cierto que hicimos la mesa más rápida de todo el municipio no algo cambia que vale que esta carrera batería que vincula impugnación todo es el pito cuando visito todo limpito me gusta nombre

Voz 0827 42:56 que se note que Pablo Simón es muy eficaz bueno ayer ya lo alababa el estrafalario alcalde de San gimnasio de pilates se llama Nikola merluza habló con los especialistas secundar

Voz 46 43:08 yo soy grande Pablo Simón prometemos eso sí es muy lo hace seguida con muchísimo entrar en la lectura de nuestro pueblo porque la de todos qué majo es Major y cuánto sabe políticamente mucho muy la poca la gente sabe poco que Pablo Simón esa cara de amigo de Bob Esponja platito de bailarín del Bolshoi ante de estar en político les tuvo la Legión varios años

Voz 47 43:28 no le Tawhid letal huy pueda nos tortas

Voz 0827 43:34 es que no no podemos ni imaginar bueno oye equivocarse tampoco está nada mal eh porque existe el arte después de la rectificación que nos han contado y cantado hoy acercando y Sara Socas

Voz 48 43:46 a mí rectificar no me molesta porque me encantaría rectificar mis mensajes de fiesta porque realmente no todo vale a más de uno le gustaría rectificar sus promesas electorales

Voz 49 43:56 y a poder rectificar lo que subo al Instagram por la noche pues pierdo la memoria súbito una historia de cuando salí de fiesta la discoteca de infierno

Voz 48 44:06 eso saliste no lo comprende y a mi la gente me dice de los errores aprende de los errores aprende joder te los errores aprendiera arcano ya sería Premio Nobel

Voz 0827 44:16 pues esto sobre rectificaciones después están ante las mentiras Boris Johnson uno de los candidatos a suceder a Theresa May ha sido citado por un tribunal para responder a la acusación de mentir a los británicos en la campaña sobre el Brexit diciendo eso de que el Reino Unido sale de la Unión Europea se ahorraría cada semana trescientos cincuenta millones de libras un ciudadano un ciudadano de veintinueve años ha sido el que ha emprendido esta demanda

Voz 50 44:44 la demanda es por conducta engañosa no cargo público la puso un particular o un muro presagio de veintinueve años llamado Marcus Ball que había hecho campaña contra el Brexit y que en el dos mil dieciséis el año el referéndum creó un grupo que se llamaba Brexit yo estéis acusando a Boris Johnson de abusar de la confianza del público con sus afirmaciones falsas durante durante esa campaña el dinero para pleitear contra Jones en la lotería hay entonces que hizo pues un crowdfunding una micro financiación entre el público logró doscientas mil libras para poder costear todo este proceso

Voz 0827 45:16 la verdad es que todo lo que está pasando en el Reino Unido desde el año dos mil dieciséis suena un poco surrealista como surrealista suelen ser nuestras twiterías

Voz 47 45:25 venga un resumen muy gráfico de la situación política actual que hace haré

Voz 46 45:31 no hemos pasado del que gobierne la lista más votada la que tengo aquí colgada

Voz 47 45:37 el escándalo de los amaños de partidos de fútbol ha despertado esa crueldad tanto itera escribe Kari Cooper

Voz 1 45:42 minuto de silencio por los guardias civiles que revisando los partidos de Raúl Bravo han sido capaces de distinguir cuando estaba jugando mal a propósito

Voz 47 45:52 luego hay gente que asume con naturalidad sus limitaciones por ejemplo cansino

Voz 46 45:56 ya emergencia sigan mi novia que se está poniendo de parte no sé qué hacer es la primera vez que va casi nunca se que hacer

Voz 0827 46:04 después de las risas y de las sonrisas hoy seguimos conmocionados por una noticia que conocimos ayer

Voz 51 46:11 yo decidió una trabajadora directa de treinta y dos años con dos chavales pequeños dos hijos pequeños que se suicidó después de que se difundiera entre sus compañeros un vídeo de contenido sexual grabado hace años nos hemos planteado una pregunta sobre aquellos que miran sobre aquellos que difunden Itu qué harías

Voz 0827 46:33 bueno Luz Sánchez Mellado se ha hecho la pregunta y la respuesta no le ha satisfecho mucho no

Voz 1 46:38 muy orgullosa de los resultados sobre si abriría ese vídeo sobre si lo compartiría en una red general no en un grupo por supuesto en un ámbito más amplio me he mirado en ese espejo y no me ha gustado lo que he visto no sé porque estoy

Voz 0827 47:02 ha hecho una confesión en público que seguramente podrán podremos compartir muchos no se sabe y hemos hablado con Jorge Flores qué es el director de Pantallas Amigas que promueve el uso seguro y saludable de Internet lo hemos pregunta

Voz 51 47:15 dado en esta tragedia de responsabilidad múltiple quiénes son los responsables

Voz 17 47:21 yo creo que en la primera persona que que es que hizo que que esa imagen que protegen la intimidad dejara besar a gustar en ese contexto no y ese es el primer el primer punto en si tuviéramos una sociedad que no criminalizar a ese tipo de conductas no que no fuéramos yo me incluyo también hacía luz no estamos tan morbosos en ese sentido y si pensáramos un poquito más allá realmente el daño que puede causar esa persona que lo hizo con mala intención inicialmente de forma velada compartir vídeo que no es pues no sería tan elevado y las consecuencias para nada nos atormenta día no

Voz 0827 48:01 en España las leyes ya plena en este tipo de actitudes fruto del morbo de esta sociedad del espectáculo virtual en la que vivimos las leyes está muy bien pero no es decía nuestro psiquiatra de cabecera Jesús de la Gándara no son suficientes

Voz 0921 48:15 le faltó desarrollar una virtud necesaria para la sociedad del espectáculo para la sociedad de las pantallas que es la tele empatía es decir que igual que tenemos empatía en personas deberíamos desarrollar esa empatía como mecanismo

Voz 1940 48:28 bueno en ser correctos para actuar

Voz 0921 48:30 Hable Mente humanamente me redes las leyes son las leyes que hacerlos pero para que los leyes funcionen primero hay que concienciar a la gente y para eso hay que desarrollar no cosa que no está hecha todavía una es una auténtica Cyber ética y eso hay que introducirlo como una especie de grasa que haga que todos suciedad se impregne de ella

Voz 52 48:52 muy buen hijo

Voz 15 48:55 resultó muy duro desde luego yo en esto

Voz 0827 48:57 de locura pues la Policía Local de Granada ha detectado la difusión de vídeos en los que jóvenes de un instituto estrangular van a compañeros hasta que llegaban a la inconsciencia hemos hablado con Jacinto Sánchez portavoz de la Policía Local

Voz 0921 49:10 si una persona grabó para compartirlo muy otro chico pues yo Prim en el cuello de oprime la carótida eh para precisamente causal de quedar inconsciente en el CRA en convulsiones

Voz 0827 49:30 mira que parece que estamos curados de espanto pero nos ha impactado la noticia allí el policía estaba tan impactado como nosotros

Voz 0921 49:37 yo soy como ustedes estoy oyendo muy bueno la verdad que no hemos quedado pues muy muy sorprendidos incluso había chico y chica del propio instituto después lo que conocieron el tema y de hecho es uno de ello cien pone en conocimiento a través de nuestra cuenta oficial de Twitter lo pone en conocimiento y da todo tipo de detalles de cómo será su ex

Voz 0827 50:03 pues nada esa es la única buena noticia de una noticia legalmente negra

Voz 53 50:08 que yo a Pippa es

Voz 0827 50:15 en esta sección hay veces que decimos como decíamos ayer bueno hoy tenemos que decir como quisimos decir ayer quisimos recordar con Nieves Concostrina el día el veintiocho de mayo de mil setecientos ochenta y cinco en Aranjuez en el que Carlos III dictó una ordenanza que daría origen a lo que acabaría siendo la bandera de España pero la bandera sendos atasco bueno en realidad España ya tenía una bandera con los colores de los Borbones blanco y azul pero claro esos no eran muy eficaces para identificar el pabellón de nuestros barcos en las batallas navales así que el Rey abrió un concurso de ideas