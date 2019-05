La Ventana (30/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 0827 00:00 pero las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 un juzgado va a investigar el caso de la trabajadora de Iveco que se suicidó tras la difusión entre sus compañeros de un vídeo de contenido sexual vamos a ampliar con Mariola buenas tardes

Voz 0259 00:13 buenas tardes el Juzgado de Instrucción número cinco de Alcalá de Henares va a investigar si los compañeros y compañeras de Verónica en Iveco cometieron un delito contra la intimidad tras haber recibido el atestado policial con las pesquisas e interrogatorios realizados hasta el momento la jueza Ana María Gallegos ha decidido incoar diligencias previas por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos contemplado en el artículo ciento noventa y siete del Código Penal que establece penas de hasta un año de prisión o multa por difundir un vídeo íntimo sin el consentimiento del afectado

Voz 0313 00:47 de los tribunales dos titulares más y libertad con cargos

Voz 1454 00:49 sí bajo fianza para el ex futbolista del Valladolid Borja Fernández ha prestado declaración ante el juez que investiga presuntos amaños en partidos de Primera y Segunda División vinculados con apuestas deportivas y en Cataluña el Departamento de Justicia va a permitir la salida a diario de prisión de Oriol Pujol una semana después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria le revocara el tercer grado que le había concedido la Generalitat información de Víctor Álvarez

Voz 2 01:12 el hijo de la ex president catalán está cumpliendo una condena de dos años y medio de prisión y cuando llevaba menos de dos meses encerrado la Junta de Tratamiento de la cárcel dependiente en última instancia de la Generalitat le concedió el tercer grado sólo tenía que ir a dormir a su celda una jueza lo tumbó y ahora sabéis penitenciarias del guber le permitirá salir a trabajar y hacer voluntariado de lunes a viernes la diferencia sustancial con el tercer grado es que el fin de semana lo pasará en prisión la jueza lo podría volver a tumbar pero mientras no se pronuncie el permiso sigue vigente no

Voz 1454 01:44 la crónica política el CIS conocido esta mañana he realizado justo después de las generales entre el uno y el once de mayo la clave y la polémica el tipo de gobierno preferido por los españoles a la pregunta de qué habría que hacer a partir de ahora el cuarenta y cinco con dos por ciento sostiene que debería haber un gobierno de coalición entre varios partidos y un XXXVIII con dos por ciento que lo mejor sería que gobernara la lista más votada sin embargo el presidente del CIS José Félix Tezanos decía a mediodía en el informativo Hora catorce aquí en la SER que el titular era otro

Voz 3 02:14 en este momento en este momento de la realidad de los hechos del conjunto de personas encuestadas es que el cuarenta y cuatro coma uno por ciento prefiere un gobierno sólo del PSOE porque claro nos hace una pregunta con filtro allí considerada respuesta conjuntamente porque si no quisiera acoge quisiéramos parcialmente solamente estamos considerando la opinión de una parte de los encuestados

Voz 1454 02:38 esta discrepancias explica porque la siguiente pregunta del CIS la dirigida sólo a ese cuarenta y cinco con dos por ciento que quiere un gobierno de coalición se incluye como primera opción otra vez un gobierno en solitario del PSOE eso permite una operación aritmética que lleva a ese titular que la mayoría de los españoles prefiere un gobierno sido socialista en solitario cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1454 03:05 continúan los contactos y las negociaciones tras las elecciones los candidatos de Vevey ciudadanos Isabel Díaz Ayuso Ignacio Aguado se reunieron ayer según ha confirmado el propio Aguado para buscar un gobierno de centro liberal contactos también entre el PSOE y más Madrid tal y como ha contado aquí en la SER Íñigo Errejón Elia Ángel Gabilondo han hablado ya de la posibilidad de que Begoña Villacís la candidata de Ciudadanos sea la alcaldesa de la capital Errejón propone escenarios alternativos para evitar que Vox toque

Voz 0799 03:28 a ver quién tendría que ser alcaldesa es la señora Manuela Carmena que es la que ha ganado en las urnas nosotros no queremos entrar a hablar no anticipamos escenarios esa es una decisión en todo caso que lo corresponderle

Voz 0313 03:37 como principal de Más Madrid pero no queremos

Voz 0799 03:39 sentar a hablar lo primero ha sido una declaración de intenciones lo que pasa es que estamos tan poco acostumbrados en este país que de repente todo tiembla lo primero que hemos dicho es oigan nos sentamos e intentamos que el futuro de la Comunidad de Madrid no dependa de Vox

Voz 1454 03:52 hasta ahí llega nada más y nada menos nuevo caso de violencia machista en la capital la policía ha detenido en Carabanchel a un hombre de treinta y tres años por agredir a su pareja una mujer de treinta y seis después de una fuerte discusión Enrique García buenas tardes buenas tardes la discusión

Voz 0313 04:05 comenzó en la Gran Vía en el vehículo del agresor cuando ambos llegaron al distrito de Carabanchel ya fuera del coche el hombre lanzó sus gafas de sol a la cara de la víctima lo que le provocó la dura de un ambiente fue ella quien llamó a los agentes de la Policía Municipal que detuvieron al agresor en plena calle al cabo de unos minutos la mujer que además presentaba heridas en los brazos y en las manos fue atendida por un equipo del Samur la Policía investiga los hechos como un caso de violencia de género el detenido ya ha sido puesto a disposición judicial

ya hace unos minutos que ha terminado la concentración de los trabajadores de la residencia de mayores del Ensanche de Vallecas de la capital protestan por la falta de personal y de medios la empresa que gestiona la residencia propiedad de la Comunidad de Madrid se llama alias su dueños José Luis Ulibarri imputado por prevaricación en el caso Gürtel detenido y encarcelado por el caso enredaderas y que desde diciembre se encuentra en libertad con cargos

Voz 0313 05:33 hola buenas tardes pónganse cómodos que hoy les invito a compartir algo de lo más valioso que tiene el ser humano que tenemos todos nosotros para disfrutar

Voz 1603 05:41 para sentir para emocionar nos qué es el arte

Voz 5 05:44 el mundo

Voz 0313 05:50 vamos a pasar un buen rato seguro

Voz 6 05:52 cuando somos críos pero muy críos de verdad lo primero que aprendemos que además de llorar y tirar del P

Voz 0313 05:57 la los padres pues aprendemos a dibujar a pintar bien cantamos aprendemos andar encajar piezas de escribir y a leer pero lo primero lo primero cuando los plantan un papel en blanco delante es empezar emborronar con

Voz 6 06:10 mayas y colores ese es el embrión de Alarte

Voz 0313 06:13 una forma de expresarse por eso todos los hemos conmovido alguna vez nos somos sorprendido algo especial ha ocurrido al ponernos delante de él que sea esta tarde les invito a que si les apetece compartan con nosotros cuál es el cuadro de su vida en qué momento lo descubrieron cuántas veces visitado dónde está a qué les sugiere que les inspira el teléfono para que hablemos ya lo saben eh el nueve cero dos catorce sesenta sesenta y luego está las redes sociales y el correo electrónico que controla Roberto Sánchez lo harás no Robertson como siempre tu cuadro La Ventana es la etiqueta en las redes sociales que te van les hemos todo esto porque el Museo del Prado cumple doscientos años de historia El País Semanal ha hecho una cosa fantástica que es plantear este mismo ejercicio pero un montón de personalidades gente conocida distintos ámbitos la arquitectura la literatura el teatro la música el cine la política les ha hecho elegir un cuadro del museo les ha dejado a solas con él y luego les ha preguntado los motivos a su elección y claro en las respuestas hay de todo incluida la mirada un tanto marciana como toca de un gran cómico como David Broncano

Voz 0470 07:19 elegí este cuadro de Luis Egidio Meléndez a volver la verdad de Messi en la página web del Prado donde ponen todas las obras que hay fui haciendo es cruel con el ratón y cerrar los ojos y de donde sale eh cuanto bien cuadro era la verdad es que me arrepentirme decisión porque con las cosas que haya aquí un bodegón de un salmo el puede eh pero luego al llegar aquí pensaba de igual tamaño gigante algo así no es casi tamaño real con lo cual de primeras de dicho joder vaya noche estoy echando aquí vendría del Prado para ver un bodegón de un saludo de libros eso sí cuando ya lo he visto de cerca un rato es que no sé describir e empezó a encontrar algo López necesito unos días para procesarle e dentro de cuatro cinco días entenderé si me ha gustado el cuadro no

Voz 0313 07:59 bueno mientras esperamos a que David Broncano complete el proceso les recuerdo nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta ni cuadro favorito hoy en la venta Bienvenidos

Voz 7 08:10 sabes está Viena venza este no detalla sí sí sí

Voz 8 08:51 o sea que es eh

Voz 7 08:56 yo

Voz 6 09:27 no

Voz 7 09:43 Face

Voz 7 10:08 les etcétera no pero dónde está bien Knight para esto es necesario eh

Voz 0313 10:48 en esta tarde no puede faltar el prescriptor de arte

Voz 6 10:52 la Ventana Miquel del Pozo

Voz 0313 10:55 las aplaudo el el domingo la oye qué tal la experiencia ayer en El Prado muy bien le damos las gracias a Montse Domínguez director El País Semanal la monte buenas tardes buenas tardes la primera Torró cultural anoche en el en el Prado y idea fantástica la que podrán ver los lectores del de Lepe es el domingo Bono bueno que que reflexione bueno aparte Broncano provocaron bebé aparte juega en otra división eso ya lo sabemos pero bueno es un criterio también

Voz 1603 11:20 yo soy el cuadro que escogido Broncano es de Meléndez que es un bodegón ordena de naturalezas muertas y precisamente en este número de El País Semanal Miquel Barceló dice que Meléndez es el Messi de la pintura así que

Voz 6 11:36 yo creo que Brown por pura casualidad la coincidencia que es muy interesante porque Broncano

Voz 1603 11:41 qué haces lo que hacemos a veces cuando entras en un museo tú tienes te impone la gravedad la la fuerza de la historia del arte Juanjo Millas en nosotros los reportajes dicen el truco para disfrutar de un museo es no tratar de ponerte a la altura de quiénes han pintado de la historia sino sencillamente ver los detalles ya sea del salmón uno de una figura histórica pero si Dios y sábado

Voz 0313 12:03 es una cosa al comienzo que hace treinta años en tu paseaban por el Louvre y a lo mejor te cruzaba con diez personas fino veinte de ahora cuatro a todo el Louvre las que los funcionarios trabajadores se el otro día en de huelga casi en protesta por la aglomeración y la masificación que los la masificaciones global también sí sí sí claro

Voz 1590 12:25 los sentidos pero bueno aprovechemos y quizá todos están delante el mismo cuadro hacer como hacía Broncano detenernos delante de un cuadro que no sabemos nada de él dejar que él lo que hacia la reflexión que hace es muy bonita empecé a mirarlo de repente el cuadro a te dice cosas y tenemos

Voz 0313 12:39 cuadros hablan Miquel sin duda nos hablan no

Voz 1590 12:42 hablan algunos lo reconocemos porque los conocemos pero si le dedicamos el tiempo si nos colocamos delante de ellos ir alguna forma nosotros también nos desplegamos si dejamos ya entramos en la pintura y lavamos la vamos observando a se acaba produciendo un diálogo entre nosotros y la obra

Voz 0313 12:56 pero no habrá en el mismo para todos no

Voz 1590 12:58 no claro eh el propio pintor cada pintores distinto cada pintor pone su subjetividad en la obra nosotros también llevamos nuestra propia subsidios subjetividad lo interesante es cuando se produce el diálogo

Voz 0313 13:09 mira ejemplos concretos de este ejercicio que que ha propuesto el País Semanal a algunas personalidades destacadas Manuela Carmena por ejemplo que anoche por cierto cuando llegó al acto hubo hay una ovación aplausos más más sentido verdad

Voz 1603 13:22 más largo de lo habitual mucho más allá de la política

Voz 0313 13:25 de de reconocimiento fíjate Manuela Carmena eligió a la duquesa de Osuna de de Goya sí que es lo que les sugiere pues entre otras cosas vida cotidiana un un chute de vida cotidiana

Voz 1410 13:37 que me gustó desde que era muy niña no sé me llamó la atención eso de que fuera casi una fotografía familias no

Voz 6 13:44 entonces al estar a solas con este cuadro

Voz 1410 13:46 tranquila mirando pues me he fijado en detalles que quizá nunca me voy a fijado o no en la cara de ella en la cara de la duquesa una cara seria pero inteligente con resolución después evidentemente era una mujer elegante e no lleva un exceso de joyas no iba a pendientes no lleva pulseras y debe dar cuenta de lo menuda que es

Voz 6 14:08 me gusta me gusta

Voz 1410 14:11 las recordando lo que ella decía de sus hijos reportando en sus cartas como hablaba con con con una naturalidad un poco con ese ese casticismo que ha tenido era literatura de de la correspondencia en esta historia no que se traduce un poco en el en el grupo familiar no me imagino cómo cómo acordaron con Goya no pues ha a al pequeño que no saben darle sentamos aquí es decir no se todas estas reflexiones chóped sal este ratito que he estado sola con la duquesa con el duque y con sus cuatro hijos

Voz 0313 14:43 claro es que estar a solas con un cuadro Generau un montón de reacciones distintas el caso de Mario Vargas Llosa por ejemplo el elige el jardín de las delicias El Bosco y quién les sugiere he visto

Voz 1503 14:54 muchas veces estos cuadros de El Bosco un pintor que desde la primera vez que vine a Madrid el año cincuenta yo echo me deslumbró pero creo que este es la única vez que he tenido esa sensación misteriosa extraña eh de estar en una especie de comunicación íntima secreta con estos cuadros es un cuadro creo que en el fondo muy misterioso que no revela todos sus secretos que su secreto es probablemente vayan cambiando sea el mensaje que sale del a los espectadores cada vez un mensaje distinto en fin ha sido una experiencia extraordinaria que no huella

Voz 0313 15:51 a mí no me extraña no me extraña coincide una lección maestra

Voz 0827 15:55 yo sí quisiera que hoy tiene un cuadro por es un cuadro pintado gente estoy hablando solamente del el propio cuadro escéptico es que cada rincón que tu mire es es un cuadro por sí mismo deslumbrante misterioso raro surrealista pero claro habíamos situado el surrealismo en en otra etapa no esto sucedió hace quinientos años en de que es fascinante

Voz 0313 16:18 el que de que Miquel del Pozo Melo destripar ahí

Voz 1603 16:24 la emoción y la emoción de estar a solas porque es verdad que la mayoría de los mortales ya no podemos visitar un museo iban tener esa esa mirada sin sin tener aglomeraciones alrededor y por tanto es una experiencia que es única que transmiten pero hay tantos museos con tantas cosas tan hermosas los cuales no hace falta hacer cola cedió te puedes llegar sentarte o mirar disfrutar ese esa comunicación ese diálogo nos descubre capas y capas de unas obras que no que cada uno siente de una forma distinta ahora tampoco nos pongamos escritos porque claro el ideal sería eh

Voz 0827 16:59 parado para ti para cada uno para cada uno

Voz 1603 17:01 pero claro nosotros somos unos privilegiados todos estos cuadro hay que hacer un elogio de los cuadros de los artistas

Voz 0827 17:07 tras del edificio del Museo es decir todos estos cuadros antes solamente pertenecían a Noble claro estaban en las dos habitaciones dormitorios en sus salones la revolución lo tiempo han democratizado y a mi me parece que este es uno de los pasos civilizador más grandes que ha dado la humanidad

Voz 0313 17:25 déjame que hemos pedido a los oyentes de La Ventana que si les apetece compartan con nosotros y con el resto del mundo la historia de sus cuadros preferidos ya hay siempre siempre surgen de experiencias muy muy hermosas muy particulares sí creo que merece la pena que que las conozcamos a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde mayo

Voz 9 17:43 el buenas tardes hola buenas bienvenida qué tal

Voz 10 17:48 gracias se bien os cuento mi experiencia no

Voz 9 17:52 qué cuadro cuál es el cuadro el cuadro preferido pues la canción de antes no habrá gustado no

Voz 0313 17:59 bueno sí Ángeles

Voz 10 18:02 a bueno a mí La habitación de Van Gogh que hizo uno de mis cuadros preferidos no si estuvieras Cerda esto de museo de Bangkok y nada más entrar es donde en teoría tenía que estar ese cuadro no

Voz 9 18:15 hay nada porque iba a ver ya había

Voz 10 18:17 he visto Los girasoles en París cita iba muy ilusionada por ver ese cuadro y cuando llegue el padre no estaba ni había un cartelito que sí ha cedido al museo de Nueva York indio por lo que no esperaba es que se me saltan las lágrimas llora se porque bueno no volveré Ámsterdam todavía no bueno

Voz 0313 18:41 del en el reportaje de El País Semanal Elisa Alberto Corazón la fotografía es magnífica como todas pero en esa le han pillado como como una lágrima que llevará por debajo de las granjas como local a lágrima el el caso al ver el cuadro que eligió no al no al no al no lloraba la ausencia cómo es tu caso

Voz 0827 18:57 pero no sabe con ate que las lágrimas que tú por la ausencia las tendrían también algunos ciudadanos de Nueva York

Voz 6 19:04 el cuadro usarlo a veces

Voz 0313 19:07 este es ocurre todavía se da una carambola mayor y es que llegues al museo de Amsterdam el letrero te advierta de que se ha cedido a la Fundación Mapfre de

Voz 6 19:17 abrigo también ocurre

Voz 0313 19:21 esa muchísimas gracias saltamos de Madrid a Murcia a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta mi cuadro preferido mi cuadro favorito en La Ventana José buenas tardes hola

Voz 11 19:29 hola buenos también delitos José qué tal amigo muy bien buenas tardes es muy claro favorito dentro de que primero aclaró que no es un pintor para mí de Laure de más reconocimiento llamar fama porque hay otros que en conjunto pues son mucho más importante entonces tocado para mí tiene una significación especial me gusta muchísimo Se trata de los dos de la metió donde todos yo ya Vico es el palco el barco donde se produjo un frágil y entonces ya iconos sabiendo lo que había ocurrido con ese naufragio de uno y a los marineros franceses pues bueno fue a pique Sí se produjo lo light no el entonces sino frágil me he hecho muchas veces pensar porque es un cuadro que he visitado muchísimas veces por un año estuve a nivel profesional viviendo en París y lo visitaba lo veía con frecuencia porque me ha hecho mucho pensar en lo que supone también el naufragio que todos estos pobres emigrantes que intentan venir a España o a cualquier otro lugar del Mediterráneo son tan mal acogidos o simplemente como en el naufragio

Voz 9 20:41 eso está en el Louvre este cuadro de verdad

Voz 11 20:44 tiempos tuvo porque la sala donde estaba estaba en digamos en ta formación no se podía vez pero yo tuve la suerte que el año que vivía allí sí estaba apto para verlo luego como a Malí por motivos también profesionales he ido muchísimas veces pues siempre siempre me deleitado bien destacó

Voz 9 21:03 claro es una pintura maravilloso nosotros

Voz 11 21:07 se puede contemplar esa masa humana intentando salvarse subiéndose elevándose hacia hacia el espacio pero el el barco Vara a la deriva vamos el barco no la balsa alejado

Voz 9 21:21 es un barco cuadro cuatro recomendaría a todo el mundo que sí muestra un tú has visto verdad bueno lo has visto todo

Voz 1590 21:29 no pero es que el cuadro es extraordinario porque realmente nos presenta esto al naufragio que están no es una balsa son son sólo unos troncos pero justo momento dramático cuando ellos ven intuyen un barco a lo lejos intentan hacer señales al barco pero sabemos que al final el barco los vio pero estamos viendo ese momento ya sabemos que van van a acabar muriendo nos presenta en primer plano lo primero que vemos son algunos que ya han muerto que llevan días La en medio del mar era la pintura siempre hace subir impuestos Ecuador

Voz 6 21:57 vuelve presentó seguros no

Voz 1603 22:01 desde veces porque es una de las visitados y más en contra Turquía

Voz 0313 22:07 Hillary no me sale ahora a la que ahora tenemos tranquilo que

Voz 1603 22:09 interesante es la fascinación que provocan los cuadros que actúan como como fotografías es decir como fotoperiodista los pintores actúan como fotoperiodistas Nos cuentan episodios que pueden históricos no tanto los cuadros de corte los bodegones o la gente sentada sino los cuadros yo estaba pensando en en dos muy famosos también del Prado el fusilamiento de General Torrijos en las playas demanda

Voz 0313 22:34 yo Ana Belén verdad lo eligió además

Voz 1603 22:36 he hecho ha desgranado unos unos dibujos que realmente espectacular o Doña Juana la Loca trasladando el cadáver de de su marido con esa mirada enajenado son casi retratos que ahora vemos también pues cuando se produce un naufragio los grandes Word Press Photo vemos los el dolor en la cara de las madres cuando esa esos momentos reales esa pintura histórica de Abi por lo menos me resulta cada vez más más atractiva porque me traslada mejor que que otras a un a un tiempo pasado no

Voz 1590 23:10 sí sin duda Assen en un museo se produce un encuentro entre nuestro presente y el pasado el pasado que nos traen esta en nuestras pinturas que nos lo hacen presente estamos realmente como si estuviéramos allí viendo viendo es la momento

Voz 6 23:23 por la ventana has visto donde tenía en la cabeza

Voz 0313 23:28 bueno sí cuadra La Ventana es la etiqueta en redes sociales Mario dice que se decanta por cualquiera de los que forman la tauromaquia de Goya que puede que tenga mucho que ver su pasión por los toros pero que se emocionó muchísimo cuando los vio en el Prado ya que le trasladan a la tauromaquia de otra época que desde luego le hubiera gustado conocer que les fue imposible claro favorito en La Ventana nueve cero dos catorce sesenta sesenta El País Semanal el Prado Madrid Francisco buenas tardes hola

Voz 11 23:54 hola buenas tardes bienvenidos Francisco qué tal encantado de hablar con ustedes bien mi cuadro favorito es la Gioconda de Leonardo da Vinci en el Louvre es un cuadro que ve a explicar un poco rápidamente me entraba unos recuerdos muy bueno porque yo cuando pues no sea aproximadamente tenían años sesenta hay cinco un programa en la cadena SER que explicaba asunto el de cuadros y explicó cómo robaron el cuadro de La Gioconda de no entonces a mí me creó la ilusión de poder ir a ver ese cuadro después de haber oído aquella historia no fui a verlo por primera vez en en el año setenta y cuatro no en fin la mirada el aspecto algo que te atrapa ese ese cuadro

Voz 9 24:45 no habría tanta gente como hoy verdad Francisco evidentemente yo estuve estuve

Voz 11 24:50 yo estuve pegado al cuadro sea que aquí puse ido repetidamente otra vez esa París lo he visitado ya esa lejanía que tiene ya me hace ver de otra manera pero indistintamente de que eso sea mi cuadro favorito en el Prado en muchos cuadros favoritos que me encanta verlos y que disfruto viendo mucho todo el museo en general

Voz 1590 25:14 pero es que con con con La Gioconda ahora cuando vamos a ver la Nos parece casi casi imposible por la gente por la gente que hay delante pero claro yo me pregunto bueno eres tú el que estás dispuesto a no verla porque al final todos todos queremos verla si esas amas edificado pues bueno quizá a que hagan una lista que den un número no

Voz 0827 25:32 eso quizá organizarlo pero caro

Voz 1590 25:35 querer volver al pasado cuando había tres buenos y yo soy uno de esos

Voz 0313 25:38 esta sí pero pergamino

Voz 1590 25:40 busca que algo con la masificación hay que hacerlo

Voz 0313 25:43 con Leonard Cohen en la Unesco le ha dado un año a Venecia para que para que no que retire para que aleje los cruceros porque es un drama todos los dramas

Voz 1603 25:53 no se lo están planteando qué pasa que no todos los museos son iguales

Voz 0313 25:55 no es el mismo del Louvre

Voz 1603 25:58 la Galería de los Uffizi creo que están siguiendo un sistema que le está funcionando muy bien para evitar aglomeraciones pero eso no sirve en otro tipo de de museos donde te puedes por ejemplo en el Prado pues entrar salir y volver a una sala en el Prado no se pueden hacer selfies por lo cual han sido muy criticados pero yo creo que es una medida interesante que está bien plantearse mientras que en otros museos

Voz 0313 26:19 pues sí la gente hasta que encuentra

Voz 1603 26:22 Angulo cuelga en Instagram su historieta

Voz 1590 26:25 claro han a mí me pasó en el en el museo de Amsterdam de Van Gogh que hablábamos antes estuve prácticamente Nos engaño cuarenta minutos delante de un cuadro delante de la que se supone que es la última pintura que que pintó Van Gogh y a mis espaldas la gente bueno pero no se va a apartar pero que hace tanto rato mirando pero cómo puede ser que esté tanto rato aquí está enfermo y cuando finalmente me aparte lo vi que hicieron fue hacer una foto

Voz 6 26:50 venga están esperando que yo me playa estaban el ángulo

Voz 1590 26:54 ese primer puesto a mi lado a ver el cuadro estaban esperando para hacerlo

Voz 0313 26:58 la foto claro eso tampoco es Sonia se queda con la familia del pajarito de Murillo desde que lo vio le pareció una obra tan tan rompedora en su momento y además destaca la delicadeza y sobre todo la luz y Ana que nos llama desde Madrid Ana buenas tardes hola

Voz 9 27:12 hola buenas tardes qué tal Ana por eso pues muy bien

Voz 10 27:15 tras días después lo quería contar que esos cuatro favorito Style de esos dos

Voz 9 27:19 sí

Voz 10 27:21 pues porque a mí desde siempre me me interesó la historia y me interesó la historia de la selección austriaca y cuando yo llegué con dieciocho años a por primera vez ir Belbeder f4 me dejó en te presionara me transmitía una una delicadeza que que que no la había visto muchos cuadros a partir de ahí bueno yo al final ya por motivos de estudios de vivido veinte años en Austria

Voz 9 27:49 sí siempre que que

Voz 10 27:51 yo del que me he quedado horas delante de ese cuadro fue descubierto un gran pintor todo lo que usted me conoce por ese cuadro pero tienes paisajes muy

Voz 0313 28:03 el cuadro influido algo aunque te quedara sonó o eso se decía

Voz 10 28:07 pues no pero ha sido un poco pero sí que me gustaba con toda esa historia de la secesión sí que me incluyó para Agirre destino de Erasmus como primer destino bien ahí no elegir otra duda porque es que me impresionó de verdad

Voz 0313 28:23 muy bien Ana muchísimas gracias por llamarnos fíjate está muy bien al ejercicio que habéis hecho de dejar a solas a personas concretas delante de un cuadro pudiese haberse hecho la pregunta un poquito más tramposa ya que es que cuál

Voz 6 28:35 prorrogaría

Voz 0313 28:38 qué cuadro te llevarían día con Miquel visitando algunos lugares del museo nos lo preguntamos mutuamente él lo tiene clarísimo y el cuadro de Miguel cuéntalo tú uno o no pasa nada no no no no es tampoco un cuadro de los que tienen más renombre más más fama que es más conocido cuadro del Prado te varias tú a casa si te lo cediera e decir

Voz 1590 28:57 pudiera que yo un cuadro para llevármelo a casa para verlo hasta el final no para tenerlo siempre

Voz 6 29:01 no te justificó

Voz 1590 29:04 la el cuadro serial el perro dudo si me hundido degollado a sin duda es un cuadro extraordinario y creo que no sería lo único haríamos algunos para llevarnos

Voz 12 29:13 lo a casa es un cuadro mágico sin decir nada lo dice todo

Voz 1590 29:19 mirada del perro a ese vacío esa pintura que parece que es esté que es esté cayendo esos colores tiene tiene algo que de alguna forma es como un pequeño oráculo al que le puedes preguntar tú te colocas delante del cuadro ir de alguna forma se establece un diálogo en mi caso mágico eh no

Voz 0313 29:37 no es ni el más espectacular ni es que el concepto espectacular bueno sí

Voz 1603 29:43 fíjate lo tuvo algo de quién roba a quién nosotros nos hemos planteado otro juego en el semanal que era vacía de los personajes bueno por eso sí descubrir Diagonal que tenemos delante de nuestros ojos y sin embargo no vemos José Manuel Ballester ha el minado secuestrado a los personajes la vida de los cuadros y hemos descubierto unos paisajes por ejemplo con el perro se pueden imposible identificar ese

Voz 6 30:10 si no sale un cuadro abstracto sale dieciocho es clara impresión rarísima

Voz 1590 30:15 no pero es mágico porque te hace verde cuadro que conoces que has visto mil veces de repente te hace tu lo hace ver de una forma distinta percibes unos detalles a el espacio la arquitectura cambiar el rastro los rastros de algunos objetos que han quedado de lo que ha pasado allí

Voz 0827 30:30 a mí me encantaría ver el proceso yo creo que es hoy en día se puede hacer no es decir saber por dónde empezó Velázquez a pitar las medianas y a partir de ahí ir construyendo el cuadro sonó aquí le encanta me encanta ver por ejemplo la pincelada de cerca todo lo que puedo que te dejan eso es todo lo que me dejan para ver y cómo de repente esas cuatro o cinco pinceladas diez se convierten en

Voz 0313 30:54 una sabes es una maravilla sabes que hizo el director de teatro Lluís Pasqual que dirigió el Cristo de Velázquez sacarse una lupa si ponerse ahí delante del cuadro a ver se veía en el en el lienzo algún rastro de la sangre que hubiera pintado y que no se viera así a simple vista sea hasta ahí a la conclusión oyentes pero ante va Eduardo de Madrid buenas tardes hola buenas tardes si no queremos dejarle fuera su cuadro tu cuadro preferido amigo

Voz 10 31:18 bueno es que yo les felicitó Carles por la iniciativa de probado que eso que dice el programa porque creo que muy interesante

Voz 0313 31:25 no no no no se pierda El País Semanal del domingo de verdad sólo recurriendo al órgano de propaganda

Voz 6 31:31 a quién eres es que es una experiencia al coleccionista

Voz 0313 31:36 Miguel Barceló ha pintado a su manera un retrato de Velázquez que es la portada del del País Semanal sea de verdad que es una Macondo dice que cuadro decía

Voz 10 31:46 pues yo me inclino por la bacanal detección se les conoce como la bacanal de los Andrews de Tiziano es una pintura que bueno la descubrí cuando estudiaba en la carrera y me pareció interesante vino libros y luego en el museo sobre todo lo que le entusiasma de la obra es la alegría de vivir esa esa idea que decir más que el drama es la alegría de vivir que transmite la hora por el movimiento de la música el paisaje

Voz 11 32:14 vale

Voz 10 32:15 la referencia que se hace al mar entonces supone que viene el dios Baco y esa alegría que transmite por otra parte hay algo que las montañas al fondo que son montañas alpinas y que esas supone que son los Alpes que ya no vería

Voz 13 32:32 bien pensado muy muy normal pero pero

Voz 0313 32:35 me encanta el el código Eduardo el el el mensaje Hola o la traducción en tu caso en su caso de de este cuadro que que tiene mucho que ver con el arte y con tantas cosas que es la alegría

Voz 14 33:07 ahí huy

Voz 15 33:22 bueno me preguntabas el príncipe no te he contestado cómo fue la fiesta de ayer es que estábamos deseando compartir los contenidos que ya están algunos en la web entre ellos un vídeo de Rino Stefano que yo tenía curiosidad hay tenía un poco de miedo a ver si Mikel le iba a decir

Voz 0313 33:37 pero que ha hecho este hombre sacrilegio

Voz 15 33:39 tocados los grandes maestros y les ha dado vida eh en el tengo bueno lo pueden tengo que confesar en el que estaba un poco asustado cuando mucho lo empezado explica

Voz 6 33:48 animado de Velázquez que iba de cuadros camisetilla de siempre me da miedo ir realmente es espectacular ha dado vida a los personajes premiar el cuadro que verlo en pantalla en pantalla grande unido a tope pozo un abrazo muy grande amigo un abrazo

Voz 16 34:21 se queda gracias

Voz 17 34:28 que sigue a La Ventana en las redes sociales

Voz 33 39:13 eso me quema no y se espera que te eh

Voz 36 39:39 ah

Voz 6 39:42 eh

Voz 37 39:47 una duda

Voz 39 40:00 ha incidido

Voz 33 40:13 eh

Voz 6 40:22 yo yo sé que igual es como predicar en el desierto

Voz 0313 40:24 qué pudo pensar joya están otra vez con lo mismo los de La Ventana pero la desigualdad me sigue pareciendo de verdad el problema más grave el más grave

Voz 6 40:31 diferencia de nuestro tiempo de nuestro mundo en nuestro país la encuesta del INE publicada ayer sobre los municipios más ricos y más pobres España dibuja un mapa tan tan desigual que pase el perfil de una etapa montaña es es una cosa espectacular los más ricos en Madrid y en Barcelona los más pobres en Andalucía pero a mucha muchísima lista es una pena y es nuestra polémica

Voz 34 40:56 polémica

Voz 0827 40:59 pues sí el Instituto Nacional de Estadística ha publicado lo que técnicamente se llama sus indicadores urbanos que es un informe que fotografía España no sale el retrato de una España muy desigual las ciudades más ricas de España se concentran cerca de Madrid cerca de Barcelona y los diez barrios más pudientes están también en estas capitales esta concentración de riqueza tiene una concentración de pobreza paralela en Andalucía están siete de los diez barrios más vulnerables del país la renta de los vecinos del Viso por ejemplo en Madrid es ocho veces mayor que la de Los Pajaritos de Sevilla lo que pasa es que la de los Pajaritos apenas les da para vivir y en general la desigualdad entre los ricos Pricosa y los pobres más pobres ha aumentado los datos explica muy bien muchas cosas por ejemplo el interés de los partidos por gobernar ciudades como Madrid Barcelona y hacen inexplicables algunas otras como que las sucesivas campañas electorales que hemos vivido no hayan situado este asunto en el centro del debate que algunos partidos por ejemplo propongan bajadas fiscales de Desigual impacto cuando partimos de rectas de renta tan desiguales o que el Banco de España reproche la falta de ahorro a ciudadanos cuya renta no les llega ni siquiera para la supervivencia si uno quiere ver en España un problema territorial hechos diferenciales y un soberano reto pues aquí tiene este informe

Voz 0313 42:26 y esto cómo cómo se detecta cuál es el el termómetro un ejemplo concreto Mercedes Díaz compañera de Radio Sevilla ha hablado con los profesionales del centro de salud que atiende a la población a los vecinos de uno de esos barrios más pobres más pobres de España

Voz 6 42:42 bueno el día once la periodista no pueden mira que en esta consulta saber muchas cosas vamos

Voz 41 42:51 si tanta sífilis sarna que evitaría que quinientas mil esa que eso no se ve en otra zona no viene por una dermatitis atópica

Voz 1541 42:59 estamos el Sevilla en el centro de salud de La Candelaria que atiende un espacio de transformación social son los barrios de Los Pajaritos La Candelaria Santa Teresa madre de Dios Se trata de una de las zonas más pobres de España esa pobreza la ven a diario médicos pediatras enfermeros matronas profesionales que hacen por ellos algo más de lo que les corresponde

Voz 42 43:20 ese están sentarse descritas expresa necesitan contando que su pareja está en la cárcel que tenemos mucho eso puede decir muchos hombres en la cárcel yo lo que veo son a esas mujeres que han quedado embarazada en su vis a vis tuya indagar un poquito su padre su hermano toda parte de su familia han vivido sigue viviendo parte de su vida en la cárcel

Voz 1541 43:42 Nos lo cuenta Mercedes Acebes la matrona que está habituada también a encontrar embarazos en niñas y adolescentes

Voz 42 43:48 podemos encontrar a chicas embarazadas menores de doce años con doce años si no son de doce puede ceder trece catorce quince dieciséis llegué de todas las edades en ese rango existe vamos no es irreal

Voz 1541 44:00 Mercedes lleva años intentando concienciar a sus pacientes para que usen métodos anticonceptivos pero reconoce que no lo ha conseguido

Voz 42 44:07 S por muchas veces que queramos demandan una información clara de que en qué consiste no quedarse embarazada parece como si los métodos anticonceptivos por no no es habitual es sepan cómo utilizarlo ni quieren a tiros utilizarlo y utiliza los métodos anticonceptivos el aborto como si fuera un método más es una cosa frecuente y cima es decir no es frecuente muy frecuente

Voz 1541 44:27 frecuente también es que los pacientes estén parados nos dice la doctora Sánchez

Voz 41 44:32 quedan muy pocos que trabajen trabaja bueno los que trabajan tengo muchos de son puede gente de la hostelería fundamentalmente en la hostelería tengo muchas empleada doméstica

Voz 1541 44:44 habituales que los niños tengan tuberculosis como una enfermedad casi tan común como un resfriado Manuel Baena es pediatra en el Centro de Salud de La Candelaria

Voz 39 44:53 a una gran cantidad de niños con tuberculosis teniendo unas tasas de setenta por cien mil eh cuando en realidad en el resto de España no llega a diez por cien mil más o menos de África de su idea Suramérica

Voz 1541 45:09 cuántas comidas al día hacen los niños del doctor Prádena le preguntamos

Voz 39 45:14 no te lo llegan a decir eh pero yo sé que mucha veces salvan la situación porque hay comedores escolares por lo menos lo que el desayuno lo que el almuerzo muchos niños lo llegan a hacer

Voz 1541 45:28 Carmen Moguer es la enfermera coordinadora lleva veintinueve años en la zona ha acudido en muchas ocasiones a la casa de sus pacientes

Voz 43 45:36 sabes abren muy frigorífico con con su permiso tiramos del frialdad de qué es lo que están comiendo con lo que tienen para comer más si vemos que no hay comida Javier pasa esto Rocío lo otro y ya empezamos buscar en Cáritas alimentos y en el ropero son viviendas donde la higiene no existe hoy día curar a un paciente voy diciendo por favor esto hay que lavan hay que bañarlo hay que limpiarlo

Voz 39 46:02 los bichito dando con la por el salón

Voz 43 46:07 ve al perro y al gato y su necesidad de hecho en el suelo

Voz 41 46:12 eso no

Voz 1541 46:13 pescó donde las tuberías están rotas a donde los enganches a la luz son ilegales

Voz 43 46:18 enganche de luz en la mayoría de los pisos engancha al agua la mayoría de los pisos tubería azota estaban por allí las aguas fecales corriendo oí bueno puede que nadie paga Comunidad paga de nada

Voz 1541 46:32 otra situación que se encuentran es la de los pisos patera o la de los propietarios que viven de permitir empadronamientos ilegales como nos cuenta la trabajadora social Rocío Castrejón

Voz 42 46:41 pero ya no solamente es el piso patera es que aquí hay gente que divide de hacer padrones ilegales vale yo puedo tener un piso cuarenta metro tener en el padrón a quince a dieciséis y te dejo que te empadronen porque si tienes el padrón después de una serie de año puedes intentar regularizar la situación administrativa

Voz 1541 47:02 la droga es la reina del barrio nos aseguran hoy esta zona de transformación social está peor que las

Voz 1603 47:08 tres mil viviendas se atreve a decir el enfermero

Voz 1541 47:10 coordinador Javier García

Voz 44 47:13 este año comparativamente con lo que la actriz mil viviendas pues estaba bastante menor que las condicione la cual es vivía allí crisis que aquí fundamentalmente ha sido fundamental para que aparezca problema cada vez más rápido e más degradación que en cualquier otro sitio de Sevilla

Voz 1541 47:36 con una situación como la que nos han descrito entre todos la trabajadora social lamenta que los servicios sociales se hayan desmantelado durante la crisis Rocío Castrejón

Voz 42 47:45 donde antes había diez trabajadores sociales ahora tenemos dos por ejemplo que donde antes había modo psicólogo ahora no tenemos ninguno que donde antes habían Pérez trabajo tres educadores sociales tenemos uno en plantilla y otro que no lo han prestado

Voz 1541 47:58 pues tras escuchar estos testimonios podemos entender la estadística que sitúa a esta zona de Sevilla entre las más pobres de España

Voz 0313 48:06 sin comentarios el trabajo de Mercedes es extraordinario porque es que es un retrato demoledor pero tan preciso

Voz 1603 48:12 es que puedes es que está ahora en el siglo XXI o esto estamos hablando de Goya de una época negra en la que es impresionante

Voz 0313 48:20 bueno no es que se esté es terrible este jueves el dato

Voz 1603 48:22 más preocupante de lo que has contado Isaías y que lo que queda reflejado clarísimamente en el reportaje es que ha aumentado la diferencia entre barrios ricos ibas a varios ricos y pobres habidos y les pero cuando la salud de una sociedad te lo demuestra

Voz 0313 48:38 termómetro infalible aumenta o disminuye

Voz 1603 48:41 un ocho coma ocho por ciento en los últimos años no eso es muy grave y entonces tú lo decía no los partidos políticos no hablan de ellos no hablan de ello pero en el fondo sí porque cuando nos dicen vamos a eliminar impuestos va a sudar no lo no lo dicen abiertamente etapa no ocultan con el lenguaje lo que realmente va a nacer toda la política fiscal es fundamental para redistribuir la riqueza para reequilibrar la pero para quitarle a unos para tal para

Voz 0313 49:08 el otro día había una crónica de Enric Juliana en La Vanguardia que analizaba el caso de Madrid ponía el acento precisamente en eso que es la la la joya de la corona la pieza principal de la anatomía fiscal de un partido que es el Partido Popular este caso y que explica en parte Bono en parte por lo menos el resultado de algunas votaciones en Andalucía por cierto quedan algunas cosas pendientes interesantes e Málaga Granada Jaén Córdoba Sevilla y Huelva ya en fin tan tan claro pero eso habrá que seguir lo cierto es que la política local y las elecciones municipales se mueven por otro registros por otros códigos tienen sus historias particulares mira hay una fantástica fantástica por por insólita en un en un pueblo de Cuenca se llama almendros el el PP justamente llevaba gobernando treinta en más de treinta Bono en las elecciones del domingo tenían siete concejales a quedan cero creo que han sumado tres votos digo bueno esto pasaba algo raro que que que ha pasado aquí Paco Cuenca buenas tardes Carles qué tal es la explicación de este fenómeno casi paranormal bueno

Voz 0692 50:08 o ponemos en antecedente de año esta parte en la provincia de Cuenca han proliferado los proyectos para la instalación de granjas porcinas en distintos pueblos

Voz 0313 50:15 toda mostró lo dos granjas famosas

Voz 0692 50:18 claro toda raíz de la ampliación de uno de los grandes mataderos de cerdos de España que es la empresa cárnica que está ubicada también en la provincia de Cuenca en Tarancón Iceta

Voz 6 50:26 de Tarancón está Almendros ahí estaba

Voz 0692 50:29 uno de esos pocos reivindicativos en ese pueblecito de unos cuatrocientos habitantes los vecinos que estaban en contra de la granja porcina crearon este Partido Independiente Democrático con el que han concurrido a las elecciones ya han ganado con mayoría absoluta han conseguido ciento dos votos frente a los noventa y cuatro de la lista del PSOE a los sólo tres de la lista del PP como

Voz 0313 50:47 comentabas que venía de una legislatura con mayoría absoluta

Voz 0692 50:50 con los siete concejales del pleno pues bien ahora la alcaldesa va a ser Elena Fernández de este nuevo partido que será también la primera mujer en la alcaldía de almendros vamos a escucharla

Voz 45 51:00 cuando apareció la autorización del pueblo ya no podía decir nada entonces nuestra idea inicial que es lo que hemos estado haciendo haciendo Reuniones hablar con la gente trabajar por lo que la gente quiere

Voz 0692 51:10 en otro de los pueblos que él había problemas con las macro granjas o un movimiento anti macro granjas como es Priego también ha habido cambio de gobierno también gobernaba el Partido Popular en Mota del Cuervo todos los pueblos importantes de Cuenca también con movimiento anti Macron granjas en este caso era el Partido Socialista el que estaba en el Gobierno que no ha ganado y lo ha hecho Izquierda Unida aunque pensábamos que debe haber acuerdo en este municipio porque hay otros intereses comunes de desarrollo que les pueden forzar a hacer un pacto

Voz 0313 51:36 pues hay mal rollo con lo de las granjas pero general bonos ocurre en Castilla y León también es ese tema tenemos que tocar reunido en calma eh porque es una bueno es un debate muy interesante es decir es una forma de de crecer económicamente de generar empleo y tal pero también de en fin contaminar en todos los sentidos territorios que a lo mejor pueden apostar por otras

Voz 0827 51:55 ahora lo más curioso no será lo más curioso no es perder una mayoría absoluta de siete concejales sino que ese partido que tuvo siete concejales habrá haya tenido tres votos es que no se han votado ya no su familia ni siquiera ellos mismos es posible que la lista

Voz 6 52:08 hasta que no estén empadronados allí aunque encargó a todos pero han votado a la nueva alcaldesa ha mostrado la granja ese día

Voz 0313 52:14 Paco una una última pregunta hay algún plazo concreto para al tema de permisos autorizaciones otro día la hablamos con calma pero

Voz 0692 52:23 esto depende todo de los ayuntamientos que son los que tienen que tramitar las licencias de hecho en los movimientos anti macro granjas

Voz 0313 52:31 forzaban un poco la Junta de Comunidades al Gobierno autonómico

Voz 0692 52:33 creo que tiene la responsabilidad en materia de ganadería que se opusiera directamente a estos proyectos con una legislatura una legislativa que fueron poco más restrictiva de hecho Castilla La Mancha es una de las más restrictivas la la ley que tienen este asunto pero las licencias dependen de los ayuntamientos así que es una