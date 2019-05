La Ventana (30/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 1284 00:05 a desviar el tráfico aéreo en el aeropuerto de Alicante Elche tras el accidente de una avioneta Esther Bazán buenas tardes

Voz 0825 00:13 estas redes accidente sin consecuencias personales importantes pero que afecta ahora mismo iba a seguir afectando al menos hasta las siete y media de la tarde en principio según nos dicen al tráfico aéreo en ese aeropuerto informa desde Radio Elche Cristina Medina

Voz 0149 00:25 de momento hay quince vuelos desviados once al aeropuerto de Valencia tres a Murcia y uno al Prat Se prevé que la aeronave esté bloqueada en mitad de la pista al menos hasta las siete y media de la tarde se trata de un avión ejecutivo que ha tenido un problema en los frenos hay cuatro personas heridas leves los pasajeros que tenían que coger vuelos en el Aeropuerto Alicante Elche están siendo trasladados a los aeropuertos donde cogerán los aviones previstos en autobús suspendidas en la

Voz 0825 00:51 las acreditaciones temporales de todos los eurodiputados españoles después de que el Parlamento negará la entrada a Puigdemont el presidente de la Eurocámara responde así a una petición de Partido Popular PSOE y Ciudadanos en el Parlamento Europeo Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0419 01:05 buenas tardes cuatro largos párrafos sí constituyen la carta de respuesta del presidente del Europarlamento en la que Antonio Tajani acepta suspender el proceso de acreditación para todas y todos los eurodiputados españoles ya anular también las acreditaciones que se hicieron ya ayer una decisión a la que ha tenido acceso la Cadena SER y en la que ir subrayando que este proceso era citamos textualmente una pura práctica administrativa sin efectos legales que pudieran para que pudieran los eurodiputados comenzar

Voz 1509 01:35 su trabajo a principios de julio talla

Voz 0419 01:37 ni confirma que entiende que crea algún problema en la política española por lo que para evitar toda posible interferencia pide al secretario general que anule estas acreditaciones espere hasta recibir la notificación oficial de las autoridades españolas

Voz 0825 01:54 esta semana de declaraciones y contactos poselectorales hay nuevos movimientos políticos en la dirección de Ciudadanos ya ha decidido que no van a negociar directamente con Vox sin formación de Óscar García

Voz 1645 02:04 a pesar de las presiones del partido de Abascal la dirección de Ciudadanos ha decidido finalmente que no negociará con ellos ni entradas en ejecutivos ni programas de gobiernos hasta ahora el Comité de pactos de Ciudadanos había dejado en el aire esta posibilidad pero los de Rivera ven que la única fórmula va a ser la de Andalucía es decir que Vox apoye los acuerdos que alcance Ciudadanos con el Partido Popular porque según fuentes de la dirección naranja la preferencia a día de hoy sigue siendo esa negociar con el PP los contactos entre ambas formaciones han comenzado hasta ahora según fuentes de Ciudadanos son informales al igual que los que ha habido con el PSOE en ciudadanos esperan comenzar a tener cosas concretas la semana que viene

el deporte con Sue Caballero buenas tardes del capitán del Real Madrid Sergio Ramos comparecerá en la sala de prensa de Valdebebas a las cinco y media el central blanco anunciara su continuidad en el club la próxima temporada hay novedades en la operación Oikos Íñigo López del futbolista del Deportivo ha quedado en libertad con cargos deberá abonar una fianza de setenta y cinco mil euros

Madrid metros

Voz 0825 03:06 eh reclamará un millón doscientos mil euros a OHL por el cierre de parte de la línea dos durante cuatro meses las obras que la empresa estaba haciendo en el complejo de Canalejas provocaron problemas en el túnel cercano a la estación de Sevilla Rosalía Gonzalo es la consejera de Transportes

Voz 1459 03:18 es una reclamación de uno con dos millones de euros y además se le va a pasar la factura de lo que ha supuesto el coste del servicio de autobuses cuando se origina un problema en este caso una red de transporte público como ha sido metro el origen del problema ha sido una empresa que está desarrollando unas obras tienen que saber que esto tiene unas consecuencias

Voz 0825 03:39 por cierto que el sindicato de maquinistas del metro ha convocado nuevos paros el próximo sábado para protestar por la falta de personal y de vigilancia de vigilancia del amianto serán de tres y media a cuatro de la tarde coincidiendo precisamente con la llegada de miles de aficionados británicos para la final de la Champions la Policía Municipal y el Samur han presentado el dispositivo de seguridad y emergencias que ya está en marcha con doscientos agentes Daniel Vázquez ex portavoz de Emergencias del Ayuntamiento puntos van a tener

Voz 3 04:03 este punto sanitario en el que nos encontramos ahora mismo con todo el dispositivo también de seguridad en relación a todo el Champions Festival que es Callao Plaza Mayor Plaza Oriente y Puerta del Sol principalmente y luego el día del partido el sábado vamos a tener puntos sanitarios dos en el estadio los alrededor del estadio para zona exterior de aficionados en su

Voz 0825 04:21 se lo venimos contando en la SER un empresario reclama al dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros doscientos setenta y cinco mil euros

Voz 1284 04:27 la venta del edificio más caro de España Espinosa de los montes

Voz 0825 04:29 los fue el intermediario de esta operación en la que según el demandantes e inventar unas obras para Press

Voz 4 04:34 a a los inquilinos que abandonaran sus viviendas

Voz 0825 04:36 él asegura que todo se hizo de forma modélica

Voz 5 04:39 yo contribuir a solucionar esa situación de conflicto con sus vecinos propiciando un acuerdo sensato prudente y amistosa entre todas las partes que estoy muy orgullosa haber contribuido a evitar problemas y poner soluciones en el ejercicio de mis funciones en saco privado antes meses antes incluso años antes de estar en la función muy

Voz 6 07:41 la información es poder

Voz 14 07:43 poder opinas podéis comprendo

Voz 15 07:46 es poder decidir

Voz 4 07:48 hoy por hoy seis de la calle

Voz 2 07:51 la información de las mañanas en Radio Pepa Bueno It All

Voz 2 09:27 treinta y uno de mayo Carles Francino abren

Voz 17 09:30 Ventana en Pamplona con vistas a nada

Voz 2 09:32 para Isaías Lafuente Mona León Siminiani Benjamín Prado Iñaki de la Torre Patxi Mangado y la música de desde el Museo de Navarra

Voz 6 09:43 era con el patrocinio de turismo de Gobierno de Navarra

Voz 18 09:52 una marca rojos y azules yo creo españoles de blanco y Balbino es el más ha habido lo abren ya así que mandé bien la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya no lo sabe tu problema no suyo tu problema dar

Voz 1610 10:30 estos días ha resucitado y ha resucitado precisamente pues los titubeos por las dudas

Voz 2 10:36 el escándalo he descubierto que aquí

Voz 1623 10:41 a pasar por la radio a estamos todos y todas va Toni Martínez bajo hola especialista secundario buenas tardes El Mundo Today hola a todos si en Nerea Aróstegui Hola Susana Ruiz hola Marta Estévez señor seto Iñaki de la Torre la oiga antes

Voz 4 10:57 la otra manera podemos empezar a España sigue en estado de perplejidad escuchan es el silencio Albert Rivera lleva cuatro días sin ir a Los desayunos de las mañanas al espejo público al rojo vivo cuatro dice mucho no se recuerda cuándo fue la última vez que sucedió tanto tiempo que pasó tanto tiempo que hacen ustedes los portavoces diferentes de ciudadanos salen cada día a hablar y un días entiende que van a pactar con el PSOE otro día que van a pactar con Vox hoy José Manuel Villegas con Vox tenía agua no vamos a sentarnos con voz a negociar ni

Voz 0799 11:38 entrada en el Gobierno ni pactos

Voz 4 11:41 vox que dice que era absolutamente imposible apoyar gobiernos de quién ni siquiera se quiere sentar a hablar combo pues si uno no se quiere sentar el otro no apoya sino se sienta

Voz 19 11:56 la única posibilidad es que gobiernen de pie encuentro de Santiago Abascal bajo el síndrome de Alfredo el hermano de Michael Corleone que no es el más espabilado de la familia y en la segunda parte de El Padrino oro hay una escena muy dramáticas por Eloy patética Alfredo exige un respeto un respeto es lo que pide Santiago Abascal sin gritar con normalidad con respeto a los que que se nieguen a verles pero quién

Voz 4 12:36 con sus votos es un poco fuerte las cosas como

Voz 19 12:39 solidaridad como fríos se siente despreciado y acaba traicionando los suyos lo vamos a hacer spoiler claro

Voz 2 12:46 pero no acaba bien

Voz 4 12:50 sin señalar la inteligencia o la falta de inteligencia de nadie eso queda margen sin ir más lejos Íñigo Errejón dice que no sabe si es de Podemos porque no le han dicho nada oficial aunque tiene alguna pista

Voz 0799 13:00 respecto a la cuestión de Podemos yo no estoy salí de los se han hecho de los grupos de de la dirección de la dirección de Podemos entiendo que eso es que ya no estoy

Voz 4 13:12 pues mira si si te echaron de los grupos lo más probable es que no vamos sin pecar de apriorismos peperos City han echado del grupo lo más normal es que ya no está

Voz 21 13:30 eh

Voz 1284 13:33 poco de Córdoba

Voz 1610 13:37 tiene venga empezamos las tutorías con una curiosa anécdota que debido Benson Señora y que te va a gustar

Voz 19 13:42 mucho Susana estaba con el perro esperando a que se pusiera el semáforo en verde para cruzar una señora ha empezado a pasar mi perro la seguido he dicho no muy autoritario Perry señora han vuelto a la censura

Voz 1610 13:55 vamos a Javito que tuitear sobre alguien en el lecho de muerte

Voz 19 13:59 por favor prometen una cosa lo que quieras del a los niños que los quiero por favor deja de ser tan tiquismiquis esos son dos cosas

Voz 1610 14:08 un tuit ahora sobre el inexorable paso del tiempo a cargo de Noir zumo

Voz 19 14:13 se me acaban de caducar los condones veinticinco pesetas tiradas a la basura

Voz 1610 14:19 lección de vida Twitter una foto

Voz 19 14:22 en maestro cómo distinguir el bien y el mal el Agustín

Voz 1610 14:27 y acabamos las tutorías con este descubrimiento que ha hecho Klaus

Voz 19 14:30 como que a los nuevos también les ponen anestesia menudo despilfarro

Voz 22 14:35 no

Voz 2 14:39 es verdad

Voz 1284 14:41 venga venga después de las twiterías las noticias del Mundo Today

Voz 1981 14:48 Amancio Ortega se ofrece a donar un nuevo líder para Podemos empresario mandado al partido varios millones de currículums con perfiles que podrían expandir la marca Podemos por todo el mundo se me encoge el corazón cuando veo la deriva del partido ha dicho producto los pasos de peatones de Madrid mostrarán la frase os jode y cursis de mierda

Voz 0573 15:10 pero hay mucha poesía mucha poesía a pico y pala Éstos serán los versos que pueden leerse a partir de ahora en las calzadas madrileñas

Voz 1981 15:18 miles de aficionados del Barça confían en que el partido contra el Liverpool también estuviera amañado tras la

Voz 4 15:24 la detención de varios futbolistas de Primera y Segunda División por amañar presuntamente partidos en el fútbol español miles de aficionados del Barça han recuperado la esperanza en su equipo confiando en que el partido contra el Liverpool estuviera amañado para ganar dinero con las apuestas

Voz 1981 15:39 a última hora Arman cuéntanos Christian

Voz 1610 15:43 Bale ha engordado sesenta mil kilos para interpretar a Moby Dick en su próxima película está comiendo doce calamares gigantes al día para estar completamente listo para el rodaje

Voz 1981 15:53 gracias armada no digamos ahora con algunos titulares breves la Casa Real busca ahora otro Rey emérito en Info Jobs

Voz 0573 16:01 llega a Manuela Carmena deja al fin de desplazarse en el puto Metro

Voz 1981 16:06 completa una maratón para conseguir una bebida isotónicas gratis crea un evento en Facebook para que sus hijos vayan a la mesa comer los nuevos coches autónomos se relajan ya pasan de poner el intermitente

Voz 0573 16:20 y siguiendo el ejemplo de Disney Telecinco volverá a rodar no Serrano con actores de verdad

Voz 2 16:27 sí P

Voz 4 17:20 bueno estamos ahora el momento de abrir las tripas aún Cuervo ya adivinar el futuro

Voz 23 17:27 eh

Voz 24 17:29 hay un momento hechiceros su momento medieval en España sabemos lo que ha pasado vemos la realidad pero necesitamos sacerdotes para interpretarla ya adivinar

Voz 4 17:38 el futuro vamos a escuchar a uno de estos hechiceros que ha hablado hoy el ministro de Fomento secretario de organización José Luis Ábalos dice una frase de sintaxis aparentemente desordenada pero no es que sea desordenada es que habla en hechicero el idioma de los hechiceros

Voz 25 18:04 Coalición

Voz 4 18:06 no nos gusta es Coalición esta frase la pones en un bosque de noche con música y una hoguera y entonces ya cobra sentido la sintaxis

Voz 26 18:17 sí

Voz 13 18:19 al hizo

Voz 27 18:21 no nos gusta

Voz 4 18:41 coalición lo nos gusta pero ojo porque añade Ávalos que una cosa es la coalición y otra cosa es que haya ministros de otros partidos en este caso de Podemos preguntaré

Voz 29 18:53 aquí en la banda izquierda

Voz 1623 18:57 no está claro

Voz 29 19:00 yo estaba borracho

Voz 4 19:02 que la banda no es en este borracho es que una coalición supone

Voz 17 19:06 el día a día

Voz 4 19:23 un compromiso un compromiso de cesión de una parte del Gobierno en una coalición en una coalición a los ministros los designa el partido es decir si PSOE y Podemos hacen una coalición a lo Antonio Machín los ministros son ministros de Podemos en cambio Ábalos apunta que hubiera ministro de Podemos pero no de Podemos

Voz 31 19:43 la parte contratante de la primera parte que era considerada como la parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato ahora oiga porque hemos peleado el funda tonterías como la tapa es demasiado largo

Voz 4 19:55 habría ministros de Podemos pero porque Pedro Sánchez quiere no porque lo diga porteros escuchamos a Ábalos en un momento dado

Voz 25 20:03 desde entonces podríamos en un momento dado eh plantearnos la incorporación de miembros de otras formaciones y en este caso de Podemos pero desde luego no ojo la fórmula de coalición

Voz 4 20:13 es no bajo la fórmula Machín es más de amor libre otra cosa es el Poli amor me voy con Ciudadanos este finde a Castilla y León es pollas Polly amor que sería el plan de Íñigo Errejón

Voz 0799 20:26 queremos explorar escenarios para que el futuro de los madrileños no dependa de Vox

Voz 4 20:30 esta frase explorar escenarios quiere decir buscar acuerdos en Madrid entre PSOE Ciudadanos Más Madrid y Podemos

Voz 0799 20:36 han hablado con Gabilondo de esto en concreto de sentarse con Ciudadanos y buscar una salida de intentarlo hemos hablado de intentar los

Voz 4 20:43 es esto es Polly amor que en el caso de Íñigo Errejón se plantea con una palabra que no se sabe si es una orden un ruego como en las canciones de Camilo Sesto estas canciones que dice que era vámonos hasta al amanecer eh que digamos esto no sabe si es una

Voz 0799 20:57 orden o tropiezos por favor comentó Fraga no tan presente antes de hacer especulaciones en medios de comunicación centrémonos eh

Voz 4 21:09 vamos a escucharlo en otro momento porque lo repite

Voz 0799 21:11 acción intenciones políticas ahora cómo se concrete eso pues centrémonos eh

Voz 4 21:18 sí sí claro veces una invitación es una orden es un ruego podría ser las tres cosas porque cada una de las veces en que lo dice tiene un tono distinto

Voz 0799 21:27 los escucha alguno centrémonos dos centrémonos tres

Voz 4 21:32 en este último ya están un poco cabreados vamos a escuchar ahora de manera un poco arbitraria gratuita canciones de Camilo Sesto al azar colocando las indicaciones ruego órdenes de Errejón por ejemplo algo de

Voz 2 21:52 entonces ahora una

Voz 4 22:09 es una más conocida

Voz 25 22:12 es muy

Voz 4 22:15 sintámonos

Voz 25 22:17 eh muy buenos que casi nunca

Voz 4 22:29 en términos no hay que buscarle lógica eh pero están en la misma

Voz 25 22:33 no son órdenes sintámonos huevos sugerencia la no no

Voz 33 22:43 sintámonos

Voz 4 22:46 no hablemos lo en cualquier canción ERE Camilo Sesto en cualquier canción de también los esto cabe Ramón Palacio

Voz 2 22:52 digo que no siente no tengo ni por supuesto supo

Voz 4 23:02 esto es la más clásica la Reina el karaoke

Voz 2 23:10 sintámonos contra siete buenos

Voz 17 23:16 hemos

Voz 2 23:22 bueno

Voz 4 23:24 va a arbitrar luego hay veces en que los políticos te sueltan frases que dices peruana vamos a escuchar por ejemplo vamos a escuchar por ejemplo esta frase ellos una persona que

Voz 6 23:38 vive muy poco respecto de los deseos sueños

Voz 4 23:44 la persona que viven muy poco

Voz 6 23:47 con

Voz 34 23:48 respecto de los de ese sólo desde que me robaron el coche lo he vuelto a ser el mismo

Voz 4 23:58 hemos puesto la frase en Google así tal cual porque a veces esto no tal cual yo soy una persona que vive muy poco respecto los deseos no os lo vais a creer pero Google corrige toma dice tal vez insiste decir vivo muy poco respeto de los deseos ahora esto lo que querían ahora Google aparecen entradas aparecen entre las políticas del deseo retomar la intuición del sesenta y ocho Por qué los hombres pierden el deseo el deseo como símbolo de persistencia todo esto como está Manuela Carmena que estoy estupendamente la otra alcaldesa Ada Colau que tiene una oferta del París Saint Germaine para sustituir a Neymar Jaume Collboni y nosotros Esther a Manuel bytes que era el de Ciudadanos para Barcelona pero ahora ofrece votos gratis Errejón lo ve bien esto

Voz 0799 24:42 parece como que entran vientos

Voz 4 24:45 menos tradicionalmente hispánicos en Nápoles

Voz 0799 24:47 la española o sea que hay alguien que se atreve a decir oiga mire yo a mi mesa para muchísimas cosas del Señor Valls ahora sobretodo de cuando fue digamos de de de su etapa política en en Francia de su etapa como ministro en Francia ahora viene nos descoloca mucho que alguien de repente haga eso que alguien diga miren no me gustan los resultados no son los resultados que yo hubiera deseado pero dados estos resultados me voy a intentar mover

Voz 4 25:11 bueno ahora la presión es para ciudadanos ya lo llevamos diciendo toda una semana os acordáis de que el martes Ábalos estuvo en la ferretería

Voz 6 25:18 pues hoy ha vuelto que Ciudadanos no puede ser la bisagra con la ultraderecha

Voz 4 25:24 sí pero mira gol la ultraderecha cuando no te sale la frase a la primera prosigue con la ultraderecha no es no es un no es limpio haces un segundo intento parece que que no quisieron ser

Voz 25 25:35 la bisagra entre la izquierda y la derecha pero lo que no puede ser es la bisagra entre la derecha y la ultraderecha eso

Voz 1623 25:42 entre entre hay que hacerlo

Voz 4 25:46 la segunda Albert Rivera está en una situación difícil porque los últimos meses apostado todos sus ahorros en una sola casilla de la ruleta que no sobrepasar al Partido Popular y cuando los datos no le daban del tenía otros pasar crecer un ochenta por ciento en el número escaño supone un crecimiento una agrega no digamos un zulo Gray tenía Gray quedó tercero en las generales si decía madre mía estoy

Voz 6 26:07 para mi es un lujo siempre gestionará el éxito el fracaso es mucho mejor no es fácil la que gestionar

Voz 4 26:12 fácil hay un refrán muy español sobre lo que uno presume cuando carece ya parecía hecho a medida tengo que hacer cambios seguro porque somos tantos la campaña electoral de Ciudadanos se orientó obtener el voto de quién sintieran la tentación de votar a Vox

Voz 2 26:30 también el Canale hace mucho tiempo

Voz 4 26:47 preguntado qué qué pasa qué pasa con el pobre Rivera que se echó al monte hoy dice el CIS que un ochenta por ciento de los votantes de Rivera quiere una coalición con el Tesoro tres que el otro veinte será que quiere una coalición con Vox esto superhéroe de Marvel no me acuerdo pero que era el señor elástico no que podía tener un brazo aquí el meollo allá pero a ver esto es fantástico Mister Fantástico River elástico puede como puede mantener el ochenta sin perder el veinte mantener veinte sin molestar al ochenta Rivera saldrá a la calle cada vez que encuentra un votante de Vox tendrá que vivir

Voz 35 27:19 vergüenza una mentira total nada

Voz 4 27:28 fácil destacar en cuanto la guerra de España os acordáis de que teníamos pendiente España pues se ha adelantado estaba previsto que comenzara mañana que finalmente ha comenzado hoy nos lo cuenta Nerea a ver qué pasa

Voz 1509 27:39 que si esta misma mañana ya ha habido el primer tuit que dice la situación en el país está demasiado tensa no parece que pueda aguantar otros dos días de paz la guerra podría empezar en cualquier momento buscado

Voz 1623 27:49 además suministros y una buena trinchera por qué

Voz 1509 27:52 esto va para largo y media hora más tarde ya vio la primera conquista ya sido Vizcaya ha caído

Voz 1623 27:58 que canta Adrián en manos de quién

Voz 1509 28:00 manos de Cantabria cantaré caídas

Voz 2 28:03 no soy fuera Sancho UCA

Voz 1509 28:06 lo tome nota porque cada horas está actualizando entonces ahora mismo quedan cuarenta y tres provincias decir algo Nerea sí claro es que hablaba con el es que esto

Voz 1284 28:15 el arroba la idea al dueño original sí sí si alguien las conversaciones que el ultima hora chutó sí claro no Rafa correrla sentimental de de esto el que hizo la Guerra Mundial sí sí es un italiano que hace bots en Twitter y tal y si hay un pavo que hemos visto en España la picaresca lo que mola arroba la idea ahí está haciendo esto

Voz 2 28:37 no por eso la han adelantado dos días

Voz 1623 28:40 dice robado pero vamos a ver si los Javier

Voz 4 28:46 bueno por el momento lo podemos hablar pero hay que decir no sé si mañana Gabilondo

Voz 2 29:09 vamos

Voz 1509 29:10 la reina de los animales venga vamos para allá en un audio hay cuatro distintas especies distintas

Voz 2 29:20 el vino

Voz 4 29:22 el agua

Voz 21 29:24 a ustedes otra gran simpatía

Voz 1509 29:27 los ratones son cuatro especies de primates muy reconocible este sí es el chimpancé desde el más típico no de África el primero era un chamán en este que parece un pájaro es una especie de primates asiáticos

Voz 2 29:52 este es el Seaman

Voz 21 29:54 por eso el capuchino una masacre

Voz 1509 29:56 en este más estridente soy mono araña también de América Latina y luego viene el chimpancé de África queda esto porque porque los monos verdes de África Occidental de cuyo sonido han encontrado han desarrollado grito específico para alertar de la presencia de drones

Voz 0419 30:12 a haber muchas especies de primates tienen

Voz 1509 30:14 distintas llamadas de alarma para avisar de la presencia de un peligró a los otros miembros del grupo Ballet tienen gritos diferenciados para avisar para que todo el grupo sepa que amenaza es por ejemplo si es una serpiente pues hacía un tipo de gritos y es un águila u otras rapaz es otro gritos y son leopardos pues según el descubierta el Centro Alemán deprima antología en los monos verdes el África Occidental han creado un grito específico para alertar de la presencia de drones los propios científicos fueron quienes pusieron un aparato a sobrevolar una familia de unos ochenta individuos para ver qué reacción tenían lo que hicieron los primates fue lanzar un sonido nuevo específico que se parece mucho al que tienen lógicamente para advertir de la presencia de un águila o desgarrados los investigadores reprodujeron el sonido el dron grabado varias veces para que los monos los fijaran su repertorio de peligro

Voz 1 31:02 que lanzarán y efectivamente con sólo tres veces los monos

Voz 1509 31:06 ya al oír el sonido ya o el grito de alarma ya miraban al cielo IU del lugar mono de estos acompañando al policía que el sábado estará con los drones contra los drones jugando

Voz 1623 31:16 claro

Voz 37 31:22 ah sí

Voz 38 31:28 te sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

Voz 43 34:24 cuenta con la hacer pase lo que pase

Voz 37 34:32 Leaks

Voz 1284 36:16 aquí seguimos en La Ventana a todos por lo radio novedades en la guerra señor checo como eso La Rioja acaba de conquistar Soria delitos yo estoy cuánto va a durar no se sabe cómo empieza pero como tormenta sois los mazos seis años Battle Royale venga va Especialistas secundarios

Voz 1610 36:35 bueno vamos a cambiar un poquito en la sintonía se parecerían vamos ahí con los problemas del primer mundo amigos en el primer mundo tenemos problemas que son intrínsecamente nuestros y por eso los privilegiados también tenemos derecho a la pataleta esto es la tribuna para todos aquellos y aquellas del Primer Mundo que sienten que que la vida pues no eres está tratando bien ya tenemos al primer indignado del primer mundo

Voz 46 37:04 hola buenas tardes cuál es tu nombre amigo de nombres Bosco Bosco

Voz 2 37:10 hosco Celtics cuál es el tema que te indigna

Voz 46 37:14 además el agua caliente es si sabes notas lo que tarda en salir el agua caliente la ducha bueno yo no sé si tres nosotros agua caliente de tenéis los tenemos tenemos sí bueno pues tarda una eternidad entre veinte y treinta segundos vamos a es que no tenemos nada mejor que hacer que esperar quizá en el agua caliente político sabemos personas ocupadas que era para dos perder tanto tiempo ha dicho

Voz 2 37:37 acabas de decir veinte treinta segundos no es para tanto

Voz 46 37:43 segundos sin tiempo que daba una relación sexual estándar danza que estándar para mí vale vale perdón con ella una cosa si con a pecho abierto con la eyaculación precoz puede aprovechar mejor el tiempo claro que merezcan viajar y comer gambas comer gambas mientras juegos de Lucy finde cosas

Voz 2 38:03 montón de cosas pues Bosco muchísimo el testimonio venga vamos con otro

Voz 1610 38:15 otro oyente Amancio Ortega hola qué tal

Voz 46 38:19 Amancio Ortega Amancio Ortega ha dicho que si ya que está allí indigna di si quieres me siento ninguneada preciada de compra un tanque un tanque un tanque un carro de combate Leopard Leopard siete metros de largo sesenta toneladas Packers para que dan a los niños al cole seguro seguro no pasar apuros con ellos la también los niños crees que no los quiero bastante sí sí yo creo que con ella se coches sufrir pues algún percance en cambio el tanque seguro seguro la gente municipal el asqueroso que salta a la que no me deja entrar en la calle con están que el plazo coches dice en cambio exento de la madre Jimena y puede decir eso sí una cosa que yo pago mis impuestos y no tengo derecho a usar la calzada es la madre de Jiménez bueno pues bravo bravo por quién permite esa injusticia no está quedando un país precioso no te lo ordena de Hamás

Voz 1623 39:25 que se piense

Voz 2 39:27 el

Voz 1610 39:30 pues no nos da tiempo a otro más sólo Alonso caballo Alonso lo dicho bien Alonso

Voz 2 39:39 yo que nos cuenta

Voz 46 39:42 ha dicho alguna vez en primera clase pregunta retórica barba no si a ver gente como vosotros oveja en primera clase pues yo me cortó lo bueno que tiene problemas estuvo en primera clase cuando lo es manifiestamente mejorable

Voz 1610 39:56 digas que no vas cómodo falleció vas como digo no

Voz 46 39:59 no voy cómodo pero viajas bueno viejas en un sillón recriminarle de piel jazz buen champán es exquisito aunque la última vez no lo vas a creer no sirvieron a diez graditos vale como si estuviéramos en en en en Uganda vale que sí que sí que tiene cosas buenas la primera clase ya ya ya pero cuáles serían las malas bueno pues que llega es a la vez que el resto de la chusma

Voz 1623 40:25 no es verdad no no llega bueno no lo está diciendo la verdad

Voz 46 40:30 siento porque le duela pero pagas el triple llegas a Miso ahora esto qué es o andas

Voz 2 40:35 ya lo he dicho otras veces eh

Voz 46 40:39 a que no te dejen en casa no te entiendo que de que dejen al resto de ganado en el aeropuerto pueden y luego a los de primera clase que no se vayan dejando de nuestros respectivos estilos creo que es lógica que es lo mínimo que podemos pedir fin no pido tanto que estamos en

Voz 1610 40:55 jugando desde luego oye pero una cosa es como buena llevan un Boeing casa por casa para dejar

Voz 46 41:00 de a ves yo no soy ingeniero no tenía un duro vamos clama al cielo que hagas cuatro mil kilómetros y logró escapar de acercarme diez kilómetros hasta casa desde luego cutre esquís muy cutre donde estamos que esa es la otra cara no es otra que lo que no se cuenta de volar en primera clase si no todo es tan bonito no trasladar rosas Se sufre a sus

Voz 1610 41:24 ese sufre Alonso muchas gracias gracias

Voz 46 41:26 ah bueno esclusa canciller Frantino

Voz 1610 41:29 de empatía yo creo que lo soy el mejor sin duda

Voz 1623 41:31 sin ninguna duda a unos más que otros pero más que otros

Voz 15 41:38 Gala ya de Pato a Pato

Voz 47 41:44 poquito de Telekom Marta Estévez a ver si hay un momento de esos que dices tierra traga Game en El hormiguero sabéis que se hacen llamadas aleatorias para tratar de ganar pues la tarjeta del programa que puede tener en tres mil euros o más según vaya acumulando que pasa o que te puede pasar cuando llamas a números de teléfono Salazar pues cosas como esta

Voz 21 42:04 hola buenas noches buenas noches sí

Voz 46 42:09 este que es lo que yo quiero

Voz 48 42:12 es verdad que debe

Voz 21 42:14 no lo sabemos que no vaya por Dios

Voz 2 42:17 bueno Antena tres

Voz 48 42:23 la cadena así que

Voz 2 42:38 sí

Voz 1623 42:45 la cadena que existe entre el primer mundo cadenas

Voz 6 42:54 hay

Voz 1623 42:55 que tiene millennials y la guerra ahí que no sí

Voz 1284 43:01 que el voto sea guerra civil Bot arroba en Twitter si os podéis seguir iba actualizando es que ha puesto tres twis del tirón que el otro estaba robando el contenido IFE que esta noche ya seguirá conquistando a la La Rioja Álava Soria lo de los vinos eh usted a La Rioja va ganando sus y La Rioja cuidado y luego Madrid ha tomado Toledo cuida Madrid Toledo bueno nos vamos vamos con con los

Voz 1623 43:25 en serio que es que no no se esto es a ver a ver por qué el rubios anunció ayer

Voz 1284 43:31 que con en colaboración con Thor con forniquen han hecho un torneo en el que todo el mundo puede participar hoy han hecho como un mapa eh en el que es una carrera es un cronómetro contra encontrarás a tu tiene empiezas es una manera pero ahora es un mapa contrarreloj entonces los mejores tiempo serán mandados a Nueva York primero te dan quince mil euros sólo por por por tener los mejores tiempos y allí optan a un premio de tres millones de euros

Voz 1623 44:02 qué es

Voz 1284 44:05 es que esto es muy fuerte y entonces por eso no he dormido toda la noche porque no me extraña tú y es tapas intentando mejorar el tiempo habéis visto Ready Player One habéis leído el libro sí sí sí yo lo he visto es un poco parte de eso entonces el creador de un juego virtual el creador de juego virtual lo que lo que quiere es el que llegue a pasarse el juego hereda toda su fortuna y entonces partiendo de la base un poco de lo que ha hecho yo la novela rubios ha querido emular no no horrible sino Ninja te fiu uso estrellas del hecho mapas parecidos entonces ese mandan tres los tres mejores tiempos de cada mapa recibirán los quince mil euros y tres millones de euros que optan a un torneo que se juegan allí a contigo cualquiera puede cualquiera si tú te pases el mapa antes que nadie quince mil euros con sacar a mi hijo del cole ya entonces acoge durante porque está todo el mundo en Tucci intentando pasárselo otro estaba viendo un montón de gente han roto el mapa gente intentando usar Hafs han tenido que arreglar el mapa porque hay gente claro son tres millones de euros y entonces esto genera otra pregunta cuál es la mayor cantidad de dinero que se ha dado un torneo Sports sea de videojuegos entonces en la primera he empezado por abajo dice el primer tiempo del que el primer joder el primer premio del que sí

Voz 49 45:25 tiene constancia se en mil novecientos noventa y siete Denis tres ganó el sí

Voz 1284 45:30 Ferrari de John Karma que fue el creador de volver el primer premio o sea el primero fue un Ferrari que es muy guay osea y el más cuantioso fue poder sabes

Voz 1623 45:40 apenas dos años en la foto a Ferrari pues pues un poquito

Voz 1284 45:45 luego he ido buscando más y hay muchísimos premios pero los los campeones de poner premios son dota el dotados que el su empresa madres Valls hizo en Asia torneos por valor de tres millones y luego en el Bath Maíllo es también entra en Villaverde premio osea que esto coloca el torneo oeste como el sexto de la historia con mayor cuantía luego pasa vamos al segundo puesto que es el Campeonato Mundial de del higos Leyen se ha ido mejorando cada año a año osea que el que eran cinco millones de premio o sea tres para el ganador pero lo bonito de esto es que dos de los millones de euros que sean

Voz 0799 46:23 portaron fueron por parte de los fans

Voz 1284 46:26 dando skins y ese dinero fue al bote máximo de que ese podía ganar el torneo pero los reyes los reyes indiscutibles como vuelvo a repetir fueron dotados en las International que él el premio que se daba era de veinticuatro millones de euros por favor veinticuatro millones de euros a repartir en el que el campeón se lleva diez millones

Voz 49 46:47 de euros o dos años Messi no sí si no es exacto es fortísimo porque está hace pues eso quince

Voz 1284 46:55 años no nadie lo pensaba y lo bonito todo esto es que hoy hablando de perdona hace un cuarto de hora tenía que empezar una rueda de prensa para confirmar si Sergio Ramos se queda o se va del Madrid que en principio se va a quedar puntuales no son no parece que sí que sé que decir a ver y esto es lo bonito de todo esto es que se ha conseguido llegar a estas cantidades de dinero gracias a los fans no es como el fútbol que también gracias a los fans que han llegado pero han llegado más marcas externas Game Fandi ese Dios en la historia que los propios seguidores han apoyado a ciertas marcas que no hubieran crecido si no hubiera sido por la por los videojuegos pues toda la marca dejar guarde de teclados de toque Software pero sí tan esa pasta de premios imagínate lo que mueve en lo que lo cual jueves claro claro entonces es cuando ya yo vividos la generación nosotros creo que va forrado eh vamos yo estoy pues esto no pero desde esa sigo por aquí porque quiero bajarlo al mundo claro yo veía de esa generación de que la han dicho su padre es a ver si baja a ganar dinero de jugar a las maquinitas mira mamá de la radio

Voz 50 48:06 tú

Voz 9 48:19 aquí

Voz 2 48:24 seis pues es una ola

Voz 0788 48:55 porque pues de versiones se presenta como sea que te gustan y me he traído tres o cuatro canales de versiones que hay en Youtube han puesto muy de moda es que en realidad donde más se oye música es en Youtube y entonces la gente está lanzando canales en las que con subgrupos graba en vídeo iba haciendo ese montón de versiones de todo tipo sobre todo se han puesto de moda Almadén que más las versiones retro que las versiones modernizadas digamos au por ejemplo electrónicas no sobre todo lo que mola hacer retro y hay gente que se está ganando la vida hay gente como este que sea más con Bradley que tiene un canal que se llama post Model You Vox que es como en como la bueno como una máquina de esas de poner discos posmoderna y nada pues les está haciendo giras ya digo con lo que hace es que tiene unos músicos base y luego va llamando cantantes diferentes para lo que va queriendo dependiendo

Voz 1623 49:41 si te gusta el fútbol

Voz 1284 49:44 claro que Sergio Ramos se dispone a iniciar la rueda de prensa Mario Torrejón moral

Voz 1501 49:48 por qué tal muy buenas a todos en La Ventana vamos vestido con camisa blanca bueno floreada como suele ser habitual y empiezo a dar el mensaje lo escuchamos toda la cruda pregunta qué

Voz 1896 49:57 que tengáis para acabar cuanto antes con con cualquier tipo de debate cualquier tipo de dudas que yo creo que no beneficia a nadie y a los primeros Nine al club aficionados Ny a mí personalmente por lo tanto pues me gustaría pues eh no tener prisa contestara a todo el mundo y que nadie se quede con ninguna duda porque yo creo que que lo

Voz 1501 50:19 bueno para todos bueno entonces ahora es recuerden hacemos Andrade generalmente son de

Voz 4 50:26 claro Marín que matar el turno de palabra imagino la primera queda claro que parece que es lo que bueno Elia González

Voz 51 50:32 la televisión e Sergio te vemos muy sonriente y muy feliz cuéntanos cuáles son tus sensaciones y cuál es el mensaje que te gustaría transmitirle a la afición del Real Madrid gracias

Voz 1896 50:41 bueno al final quizás Alan otra pregunta no la que resuelvan todo ese tipo de duda pero sí que es cierto que que yo quiero dejar muy claro no a mi futuro que esa peculado con muchas cosas y bueno quizá también al aficionado nunca hemos tenido ningún encontronazo entre nosotros ninguna duda yo soy madridista me quiero retirar aquí quiero pasar el resto de mi contrato aquí por lo tanto Reguera mejor manera de mirar al futuro empezar construyendo y viajar pues cualquier pasado para cualquier mala temporada como la que hemos vivido dejarlo un poco atrás para construir el futuro oí el día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande ganando

Voz 1501 51:24 como creo que me merezco después de llevar muchos años aquí se queda pero que las especulaciones hasta que no son realidades salidos de su entorno y esa es que vial marchar a China otros que haya cambiado jugadores Sergio Ramos

Voz 1896 51:39 no para nada yo no hubiera renovado de vida hombre yo creo que al final el presidente y yo tenemos una relación como bien ha dicho el de padre e hijo oí nos queremos muchísimo porque al final el roce hace el cariño son muchos años lo que hemos pasa junto por lo tanto ese tipo de atribuciones decisiones las toma él yo creo que él siempre ha mostrado un cariño especial en cualquier tipo de decisiones por lo tanto yo creo que el Si algo ha hecho bien ha sido siempre cuidar no este tipo de jugadores

Voz 1501 52:12 pues ahí estaba el Real Madrid y que luego cuando te hace la pregunta pero no está claro Carlas que se queda ahí que ningún problema con florete

Voz 1981 52:20 ha habido muchas mentiras ha habido entendimiento que claro tú no te quieres ir del Real Madrid no tienes ninguna mala relación con el presidente

Voz 1896 52:30 no no para nada yo no me quiero ir al Real Madrid y yo siempre he dicho que mi sueño ilusión ha sido retirarme aquí y que yo presidente pues también lo lo puede decir que yo siempre he dicho que que nunca me iría del Real Madrid siempre y cuando tuviese contrato no estaría dispuesto incluso a a Kubala te gratis aquí porque así lo siento y después la relación de similar pues

Voz 1623 52:54 pero entonces pro terminaré en Madrid

Voz 1284 52:57 la oferta o la posibilidad de la oferta de China y la posibilidad de marcharse con la carta libertad de tal eso no se lo ha inventado nadie en pie

Voz 1501 53:04 no no no es una realidad como un templo una audiencia Florentino Pérez en su despacho ACS ya acudieron está contado en El Larguero Julio aunque que su abogado su hermano René Ramos y representante que está aquí a mi derecha en el parque Florentino Pérez por supuesto que como yo están su espacio y el padre de Ramos y le dijeron que tenía una oferta de China que no podían pagar traspaso que querían la carta de libertad algo que al presidente contestó no es imposible que te manchas de aquí gratis INI crecemos más al capitán del Real Madrid ha cambiado evidentemente de opinión no va a insistir más en el tema y por eso ahora aclara que se quiere quedar que quiere jubilarse aquí y que tiene muy buena relación depara hijo acaba de decir quiénes apenado con su padre con Florentino Pérez

Voz 1284 53:37 muy bien noticias de última hora confirmada ya avanzaba este mediodía la Cadena Ser Sergio Ramos se queda en el Real Madrid

Voz 0788 53:55 ha reanudado la clase de música con Iñaki de la Torre

Voz 1284 53:59 hoy la asignatura es versiones sí

Voz 0788 54:01 John es canales de versiones que puedes encontrar en Youtube donde no solamente puedes oír cómo tocan sino que los ves tocar hay un par de canales que en realidad son hermanos porque el teclista es común este este canal por ejemplo que estábamos oyendo ahora es el de Scott Bradley hemos sabido antes una versión del densidad de dar de Springsteen y esta es manejar Wilco fogón que seguro que lo resuelva otro pedirlas bueno pues este digamos la canción eh porque cambia el ritmo le pones sobre todo un rollo retro oí es muy gracioso aprovechas muchas canciones que por la producción son horribles pero ya digo que hay un hombre que ha hecho dos canales muy famosos en en Internet que son que se hace llamar ahora el y Pocket aunque siempre él mismo iba contratando músicos también y luego por ejemplo toca canciones como como esta ha hecho una versión del What's love gato de Tina Turner que mira como Man

Voz 7 55:02 mismo con todo versiones

Voz 0788 55:25 es el funk porque por ejemplo ha convertido al funk otra cosa que no les esperamos yo no te digo que canciones está pero la vais a reconocer

Voz 4 55:31 Nadal los diez segundos

Voz 7 55:34 la fe

Voz 52 55:49 eh

Voz 15 55:57 la trompetas te vas a hablar más esperanza

Voz 0788 56:05 bueno pues esto es Scary Pocket Sosa como los bolsillos que tiene miedo este mismo tipo digo que tiene otro crack acordaos de que si él lo que hace también en pompa mus es juntar dos canciones sosería Manu Chao veréis recordar esta canción de los gorilas

Voz 15 56:28 bueno la verdad que

Voz 0788 56:31 los músicos de los Blur que hizo este grupo imaginario porque Andújar animados

Voz 15 56:35 bueno pues él cogió este fondo

Voz 0788 56:37 ni les puso una letra de Manu Chao y fijaos qué bonito más aplomo eh

Voz 1981 56:42 a mí

Voz 4 56:45 cara

Voz 15 56:56 ahora junta