La Ventana (30/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

el presidente de la Generalitat confía en que finalmente habrá un alcalde Independent

Voz 1454 00:11 esta en la ciudad de Barcelona este las elecciones municipales dice han reforzado el independentismo de forma global según Quim Torra así lo ha asegurado en su discurso de apertura de la Reunión del Círculo de Economía en Sitges en Barcelona Pau rumbo buenas tardes

Voz 1684 00:24 buenas tardes quinto Roy intenta convencer al empresariado catalán que la actitud del Gobierno con Cataluña es mala para la economía y que querer las herramientas de un país independiente es lógico para garantizar su prosperidad el president se siente legitimado tras el resultado del independentismo el pasado domingo

Voz 0313 00:41 tras meses y meses de una estrategia de miedo amenazas cárcel y exilio

Voz 3 00:45 la mayoría de la ciudadanía de Cataluña sigue empujando para hacer posible el proyecto de la independencia y ratifica al Govern de Catalunya han sus políticas ningún otro gobierno europeo ha obtenido el apoyo del cincuenta por ciento del electorado en las últimas elecciones antes Torra

Voz 1684 01:01 estos racimos han tenido que escuchar las críticas del presidente del Círculo Juan José Bruguera que ha alertado que el Gubern tiende demasiado a menudo a priorizar el conflicto y que se empieza a notar por otro lado la pérdida de poder económico de Cataluña

Voz 1454 01:12 ya condenados varios exaltos cargos de la Junta de Andalucía por un caso destapado a raíz de la investigación de los ERE y entre ellos está el que fuera director general de Trabajo Javier Guerrero información desde Radio Sevilla de Mercedes Díaz

Voz 1541 01:24 primera condena para el ex director de Trabajo de la Junta Javier Guerrero a cinco años y nueve meses de cárcel y diez de inhabilitación otros cinco años y tres meses para el ex director que lo sustituyó para Juan Márquez y lo mismo para los ex secretarios generales de la Consejería de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina a siete años de inhabilitación ha sido condenado Daniel Rivera también ex director de Trabajo todos tendrán que indemnizar a la Junta de forma solidaria con más de un millón trescientos mil euros contrataron a cuarenta y cuatro trabajadores al margen de la ley a través de la empresa un Max el empresario también ha sido condenado a cinco años y nueve meses de prisión los contratados aquí en el trabajo que correspondía a los funcionarios y al personal laboral

Voz 1454 02:02 los representantes de todos los sindicatos se han concentrado hoy a las puertas de la sede central de protestaban por los despidos de los últimos años diecinueve este año XXXVIII el pasado para exigir a la empresa aquí en España a partir de la guerra comercial con Estados Unidos diálogo y que se les informe de los acontecimientos que por este motivo pudieran afectar también al empleo vamos con los titulares del deporte Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 02:24 tarde Sergio Ramos el central del Real Madrid ofrece una rueda de prensa ahora mismo en Valdebebas da marcha atrás dice que nunca se ha querido ir del club ni le pidió al presidente la carta de libertad RAM

Voz 1896 02:34 yo quiero dejadas fue muy claro no a mi futuro que esas peculado con muchas cosas hizo bueno quizá también el aficionado nunca hemos tenido ningún encontronazo entre nosotros ninguna duda y yo soy madridista me quiero retirar aquí quiero pasar el resto de pleno contrato aquí por lo tanto eh qué mejor manera no de mirar al futuro empezar construyen

Voz 0919 02:57 dice que además nunca ha pedido un aumento de sueldo

Voz 1454 03:08 de Alcalá de Henares abierto una investigación por el caso de la trabajadora de Iveco que se suicidó después de que sus compañeros compartirán un vídeo de contenido sexual los hechos podrían acarrear la presunta comisión de un delito descubrimiento y revelación de secretos Alfonso Ojea

Voz 0089 03:20 el Juzgado de Instrucción número cinco de Alcalá de Henares es el encargado de investigar estos hechos el titular de este órgano jurisdiccional ya tiene sobre su mesa el atestado que ha realizado la Policía Nacional por lo que la maquinaria del enjuiciamiento criminal ha comenzado a funcionar estas diligencias previas van a aclarar las razones que llevaron a Verónica a quitarse la vida el sábado pasado tras atravesar un calvario personal por la difusión de esas grabaciones íntimas la investigación debe confirmar si se ha perpetrado un delito de descubrimiento y revelación de secretos hay nada más y nada menos que cinco vídeos con contenidos íntimos que fueron enviados sí pro pagados desde el interior de la propia

Voz 1454 03:57 desde la asociación Caribe pide la destitución del director del CIE de Aluche tras la apertura de una investigación judicial por supuestas torturas de la Policía a un centenar de internos la juez de Vigilancia del CIE da por hecho que se vulneró el derecho de estas personas que fueron obligadas a permanecer media hora bajo una fuerte lluvia para ser cacheados Carmen Echevarría es portavoz de la asociación

Voz 4 04:17 las ONGs con presencia habitual en el CIE de Aluche pedimos que se llegue hasta el final en la investigación de estos hechos lamentables ocurridos el día dieciocho de abril en el patio de hombres que sea pesada de forma inmediata la persona a cargo de la dirección del FIA

Fomento anuncia la construcción de mil ochocientas viviendas en Madrid la medida se encuadra dentro del Plan veinte mil con el que el Ministerio quiere impulsar la vivienda pública en régimen de alquiler asequible en ciudades donde el mercado sufre precios cada vez más altos hay poca oferta Fomento coordinará el proyecto con las diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos

Voz 1593 06:21 que junto a Goya señor Norman Foster conquense junto a Mario Vargas Llosa así los saltos salen al fondo y señor Broncano sí

en nuestro paseo diario por la historia nos topamos con un cruce de caminos entre la literatura y la política entre la ficción y la realidad hoy hablamos un dictador sanguinario corrupto que tuvo como mejor virtud inspirar una novela magnífica algo es algo

Voz 23 09:56 tú

Voz 0545 10:09 no

Voz 23 10:11 claro

Voz 1626 10:18 sí han leído el libro de Vargas Llosa La fiesta del Chivo les sonará mucho esta historia porque el chivo era Rafael Leónidas Trujillo un bicho un tirano el sanguinario dictador de República Dominicana que el treinta de mayo de mil novecientos sesenta y uno Se largo con viento fresco de este mundo cosido a balazos lo mismo este recuerdo entristece algún pariente que nos esté escuchando porque casi todos se unieron para España con su escandalosa fortuna al abrigo del otro colega dictador el amigo Franco y claro se trajeron al muerto con ellos

Voz 1353 10:49 sueño con diente

Voz 25 10:52 los bien te esté mar con siento bien

Voz 1626 11:06 todo lo malo que se diga del presidente dominicano Trujillo se queda corto le gustaba que le llamaran el jefe y animó tanto el culto a su personalidad que hasta cambió el nombre de la capital del país el Santo Domingo de antes y de ahora hubo un tiempo en que se llamó Ciudad Trujillo y en todas las misas del país porque este asesino se llevaba de perlas con la Iglesia Se decía eso de Dios en el cielo Trujillo en la tierra también le llamaban el capitán porque se colgaba medallas por todo se las imponía asimismo por esto por aquello porque sí y ustedes disculpen que recordemos sólo sus estupideces pero es que si hablamos de sus asesinatos de su corrupción de sus treinta años de gobierno sanguinario el apoyo internacional a su dictadura senos amarga lo que queda de digo sus herederos continuaron viviendo en el exilio a cuerpo de rey gracias a la riqueza que amasó este tirano y nada mejor que disfrutar de su fortuna en España que por algo Franco era colega

Voz 25 12:00 no que por su boca a mí

Voz 26 12:17 hasta luego me voy de una uno

Voz 1626 12:27 a Trujillo lo tenemos enterrado en el cementerio de El Pardo donde está también la mujer de Franco en muchos amiguitos de Franco ya dónde estaría deseando llegar cuanto antes Francos y le preguntara segurísimo el cadáver de Trujillo lo tuvieron que traer a España porque no estaba seguro en ninguna parte menos de morir corría todo tipo de riesgos Él que había previsto un panteón mastodóntico para que les siguieran rindiendo culto a cabo desahuciado expulsado de República Dominica Ana porque allí les dijeron a los familiares un panteón para un dictador tectónicos anda tira para España que allí fijos hacen uno se les da muy bien

Voz 0313 13:09 si se nos da bien si bueno y ahí seguimos eh por cierto pendientes aún de si pendientes de si Franco de si los restos de Franco se van a hacer compañía a suponer

Voz 0313 13:53 como nos gusta la música en La ventana este tema es un clásico del country que allá por los setenta popularizó Dolly Parton la gran Dolly Parton ya hace unos años ha resucitado con muchísima fuerza gracias esta maravilla de versión que ha hecho Miley Cyrus bueno ya tenemos la canción situada pero el importantes porque ha erigido Elvira Lindo este tema para abrir su radio buenas tardes hasta el motivo y alcance bueno

Voz 0545 14:15 aparte de que es una preciosa para mí es una preciosidad ahí yo además recomiendo a mi me gusta ver vídeos de You Tube con actuaciones en directo recomiendo una especialmente que Miley Cyrus hizo en el en el metro de Nueva York cuando disfrazadas a la gente no sabía que era ella hasta que gracias a la que te decía aparece ella pero no lo sabía está disfraces Un vídeo precioso porque lo hemos elegido bueno porque la música country

Voz 0313 14:43 toca esta música que a que te invita a que te sugiere

Voz 0545 14:46 la música pues primeros música popular es música popular americana está muy ligada a la vida de la gente humilde

Voz 29 14:55 está muy ligada a la naturaleza por puesto

Voz 0313 14:57 mire a mí esto último es lo primero que me que me sugiere

Voz 0545 15:00 por esto me

Voz 28 15:11 vale la pena

Voz 0313 15:18 vale pues resulta que mañana se cumplen doscientos años doscientos años del nacimiento de Wall Whitman poeta norteamericano al que hoy se conoce como pues eso como el poeta de la naturaleza de lo ecologismo también del verso libre y resulta que en nada en apenas una hora se va a rendir homenaje en Madrid

Voz 0545 15:34 en el Museo de Ciencias Naturales sí esto está muy bien yo voy a estar ahí recitando lo digo me me da me da risa a mí misma porque yo creo que tengo la voz menos apropiada yo me imagino Hernangómez o algo así pero eso esos lo ortodoxo Elvira ya puso eh quería aparecieron poco Manolita leyendo pero bueno

Voz 0313 15:56 es exclama ortodoxo es depende de quién tenga en mente ya es el momento claro si quienes a Manolito

Voz 0545 16:01 no no quiere decir que tengo Fernando Fernando con infantil y entonces pero bueno yo estoy segura yo me me mira hay una cosa que no se dice de un poeta no que es eh

Voz 29 16:13 o que o que no pega o que no pegaba con en Wall Whitman que es que te caiga bien y a mí él me cae bien porque es que fue un hombre no sé cómo desastroso andarín que aprendió por sí mismo las la las miles de cosas que sabía que fue mal estudiante en fin que tuvo un maestro que de que él le dijo por cierto tú para cuestiones de intelectuales no sirve

Voz 0089 16:42 profeta no eran los nuestros no era profesor tengo

Voz 29 16:44 entonces él fue un hombre que andaba muchísimo que tuvo miles de trabajos montón de trabajos manuales y que finalmente acabó escribiendo en los periódicos no entonces es

Voz 0089 16:59 una vida tan llena tan fascinante que de Ayna el celebraba la vida elecciones es que si es que el el otro día en Babelia escribían Antonio Muñoz Molina Manuel Vilas sí coincidían en esto es que hay muy hay poetas en fin y la poesía tiene una parte de esa de de en fin de lamento de que

Voz 0313 17:15 Julio de de de introspección dolorosa y tal

Voz 0089 17:18 sí pero también puede ser esto claro también puede ser

Voz 29 17:21 sí aparte hay un cambio en él con respecto al a digamos al mundo que le rodea no que el paisaje la naturaleza está presente en su obra tanto como los seres humanos como los animales como salte todo todo está lleno de de de seres vivos y está lleno de él no hizo el la naturaleza no es un escenario en el que nos ocurren cosas sino que es tan importante como la persona que cuenta yo creo que ese es el cambio no es una la naturaleza no es un no es un escenario teatral romántico como este

Voz 0089 17:58 también ha aparecido en la poesía por eso yo

Voz 29 18:01 creo que causó tanto impacto porque de repente fue el nombrar las cosas con la misma importancia que se que se nombran a dos hombres buenos sentimientos y que de la propia naturaleza emanan sentimientos también es decir como que son cosas que están vivas y luego esa esa manera denunció de enunciar su país no de de hablar de los cientos de tipos de árboles de pájaros de que luego dicen que no sabía tanto sobre pero el el caso es que solamente ir los nombres de es casi fundacional no los nombres de los estados de su país los nombres de los pájaros de los árboles del de de yo qué sé de las tribus de sí que es verdad que dices dónde se puede hacer un recital sobre esto mejor que en el museo es decir natural

Voz 0089 18:51 por qué Lorca se se encandiló tanto con Guzmán

Voz 29 18:55 bueno porque primero porque yo creo que al viajar a Nueva York a los Estados Unidos es algo que yo creo que el que le ocurre a cualquiera que vaya a USA no te parece que va a ser algo absolutamente urbano y ves que la fuerza de lo urbano que es tremendo tiene que ver con la con la el propio poderío de la naturaleza y que se que se mezclan las dos cosas de una manera que resulta muy chocante porque cuando muchas veces lo hemos hablado que la naturaleza entra en los parques de Nueva York de una manera incontenible tanto es así que es posible que Si la ciudad de Nueva York se quedara despoblada un mes la naturaleza avanzar hice se quiera yo sepa si brotar a del asfalto no entonces yo creo que es imposible sustraerse a esa emoción a la emoción del asfalto del cemento del hormigón de de todo lo que es urbano y representa lo creado por el hombre pero al final parece casi tan poderoso como lo que está asediando porque Nueva York una ciudad sitiada por la naturaleza

Voz 0089 20:00 muy interesante Elvira verdad saber que hubiera escrito Welbeck mano a propósito de Chernóbil ahora después de que el hombre ha abandonado esa zona que contaminó y que casi arrasó para siempre como ha reprochado la vida animal la fauna

Voz 0313 20:13 aflora

Voz 0089 20:14 bueno lo que se ve las imágenes de ahora sólo una cosa absolutamente incomprensible porque se pensaba lo contrario que va ha sido apartar al ser humano que rebrote todo incluso en condiciones tan extremas como de una un área contaminada no

Voz 29 20:27 creo que sería el poeta para Chernóbil porque además tenía algo como de ruso no deja de ser temible e imparable tu forma de de no sí celebrarla la vida no yo creo que claro Lorca sufrió esa impresión de hecho le dedicó un poema la Oda a Walt Whitman que

Voz 0089 20:49 ya no salgo no yo así te vas entrenando para después

Voz 29 20:52 bueno madre mía que es al resto de la voz yo no sé

Voz 0089 20:55 alguna vez lo hemos comentado no se contigo también este movimiento de amamos la poesía de la editorial Conde Nast que son personas algunas conocidas y otras no unas mucho y otras poco que se plantan delante de una cámara recitan y bueno pues ahí

Voz 0313 21:07 ha que todo tipo hay voces de todo tono

Voz 29 21:11 no es verdad no no a mí me encanta leer y luego además quiero leerte en general y me encanta leer leer poemas y que que todos

Voz 0313 21:18 sí es verdad

Voz 29 21:20 que me Baxter al a la parte femenina de Concha Méndez que esta cosa tan torrencial que es lo Whitman del cual decía Lorca Itu bello mira ves Lorca es más Delhi más delicado en cierto sentido no tuve yo Wall Whitman duerme orillas del Hudson con la barba hacia el Polo y las manos abiertas arcilla blanda o nieve tu lengua está llamando camaradas que hacerlas sin cuerpo de luego dices a ver qué voy a volver a para comprenderlo pero que bonitas una de las

Voz 0089 21:54 pero esta tarde no estará solo en el en el homenaje porque va a estar López le das un abrazo pastar el humorista Joaquín Reyes iba a estar en naturalista Joaquín Araújo que nos hasta que no se está escuchándonos escuchará dentro de un momentito para comentar

Voz 0313 22:09 con él esta iniciativa tan bueno lo decía

Voz 0089 22:12 has to tiene mucha lógica que sea el Museo de Ciencias Naturales el escenario que acoja precisamente este tributo a Agüero Whitman no yo yo cuando han comentado estaban ya se a otro en uno el de Ciencias Naturales

Voz 29 22:23 claro porque claro Nano por porque porque yo creo que que primero ha tenido mucha influencia sobre la naturaleza y luego también sobre la incursión de la naturaleza en la literatura en general

Voz 0313 22:36 Joaquín Araújo buenas tardes

Voz 30 22:37 hola buenas tardes tal como esos Joaquín qué tal estamos pues mira ahora mismo ya en las puertas del museo

Voz 0545 22:45 a mí me gustaría Joaquín buenas tardes me me me gusta me gustaría que nos contaras qué por qué que cambió en el hecho en la mirada de Wall Wyman hacia la naturaleza que que les dio los poetas pero también que nos ha dado a nosotros todos nosotros en la manera en que miramos natural

Voz 30 23:03 bueno pues algo tan contundentes como que podemos considerarle como el primer paso de un magnífico manantial o el primer sorbo de agua fresca en un día de calor es el momento en el que nace el sentimiento de la naturaleza entendido como lo entendió Unamuno como la cima de la civilización y de la cultura es muy posible que está tan contundente frase don Miguel no hubiera sido posible sin haber leído Woolwich mal Unamuno también era un asiduo de Wall voy mal

Voz 0313 23:42 porqué el convirtió la la la naturaleza en poesía o no o nos enseñó que la naturaleza es poesía en sí misma

Voz 30 23:48 estoy más acorde con la hace algún

Voz 0313 23:51 con la segunda

Voz 30 23:53 en el lenguaje de la naturaleza es poético si el tan dura Luisa puede más o menos intentar interpretarlo traducir ese ese lenguaje de la de la propia naturaleza fuerza tanto es algo que casi todos los que amamos los bosques es una vida libre en Lhasa de migratorias es mi el pasar de las estaciones leemos Hojas de hierba inesperadamente pues estamos ante un espejo que refleja la propia naturaleza

Voz 0545 24:27 si tú qué vas a hacer Joaquín vas a leer un poema

Voz 30 24:29 sí yo voy a leer yo voy a leer todos se confiarle eso sí porque bueno y es más ahora Premis mandos como dentro de un rato ante el público que venga al Museo Nacional de Ciencias Naturales pues está mi ejemplar de Hojas de hierba que me acompaña desde hace cincuenta y cuatro años

Voz 29 24:49 me está

Voz 30 24:51 las no está subrayado mil veces muy bueno pues si queréis que yo voy a leer el poema catorce

Voz 1 24:59 es que si te quiere encarar un poco estamos dispuestos a escuchar

Voz 30 25:02 el pulso una como una sola estrofa por ello no puede ser más contundente a la vida al aire libre amo a los hombres que viven en medio del ganado o cerca del océano de los Moss el gozaban Vaughan los armadores de navíos ya los marinos a los leñadores yo a los conductores de caballo y yo podría comer y dormir con ellos semana tras semana

Voz 1 25:30 Joaquín Araújo muchísimas gracias amigo de verdad no

Voz 6 26:02 en tierras tras la eh

Voz 0313 26:29 hace unos meses Elvira Lindo nos presentaba aquí en La Ventana su libro treinta manera de quitarse el sombrero editado por Seix Barral que son pequeños ensayos distinto

Voz 1353 26:37 las creadoras cada una situar en su tiempo

Voz 0313 26:40 y el título es un homenaje pues a Maruja Mallo Margarita manso Concha Méndez creadoras de la Generación del veintisiete que recordemos desafiaron las normas sociales de la época quitándose el sombrero en plena Puerta del del Solbes aporta el sol que hoy está tomada por los hinchas de la final de la Champions de del sábado que ocurrió las insultaron las apedrearon les dijeron de todo el título del capítulo de libro dedicado a Concha Méndez tiene que ver con este pasaje de sus memorias que escuchamos en su propia voz la voz de Concha Méndez

Voz 32 27:13 de acuerdo día que mi padre tenía un amigo lleno verde entonces le dice a manos quedan bichitos tú qué quiere ser de mayor yo me alegro la octava nada yo yo voy a ser capitán de barco somos nada yo estoy esto pidió un odio Ashkelon de horrible yo sé que esto de la guía no soy

Voz 21 27:40 bueno porque sale una piso

Voz 0545 27:44 Ana Jimena Marín la memoria Cinema memorias habladas yo creo que efectivamente fue su hija la que le grabó todas estas cosas nunca se de esta forma escribió escribió unas memorias que recomiendo muchísimo porque te enteras a la vida de una mujer intrépida valiente y también esa parte de tristeza de haber estado en visibilizando durante tanto tiempo ahora hace publica una antología

Voz 33 28:11 eh va a aparecer en esta

Voz 0545 28:13 feria del Libro

Voz 33 28:14 eh yo creo que debemos celebrarlo

Voz 0545 28:17 Concha Méndez en este episodio que tú decías de las sin sombrero realmente fue

Voz 33 28:21 la mujer que se lo inventó porque

Voz 0545 28:23 que ya su madre le decían sus parecerá muy

Voz 33 28:26 muy tradicionales estaban siempre enfadados con

Voz 0545 28:29 había una vez que fue en la universidad ver lo que era la universidad me llegó a casa su madre le dio con el teléfono en la cabeza delito sangre en fin que ella fue rebelde absolutamente no ella fue la que es la que en contra de la recomendación de su madre que le dijo no te quites el sombrero porque sabía lo que le iba a ocurrir se lo quitó junto a pintora Maruja en mayo al llegar a la Puerta del Sol ellas estaban seguí seguidas de cerca por Federico García Lorca y Salvador Dalí es una vida fascinante es es es es una poesía que hubiera merecido estar en la foto de los poetas de mil novecientos veintisiete en Concha Méndez se unió muchas cosas primero que estaba casada con Manuel Altolaguirre y el hecho de que él fuera uno de los hombres de veintisiete pues había que ella estuviera en segundo lugar en los manuales de literatura porque en lo que fue la vida de ellos ella tuvo una participación

Voz 21 29:26 con eh pues nada como una colega más no

Voz 0545 29:32 aquí les acogió mucho les le por ejemplo a Luis Cernuda y les proporcionó protección y cariño como a su marido que tenía una psicología débil no sin embargo aparecía muy poco gracias

Voz 29 29:48 a que algunas mujeres

Voz 0545 29:50 tú diosas de la época etcétera la han recuperado Sa Nostra han recuperado la han estudiado siempre y ahora en este creciente interés que hay por sacaban a la luz amor pero es que fueron importantes que fueron muy modernas porque yo creo que lo que no sé lo que

Voz 29 30:06 puede definirlos es que fueron unos color nada absolutamente

Voz 0089 30:09 adelantado a su tiempo

Voz 29 30:11 luego llegó el el franquismo nos dio una imagen de la mujer que esa es la que se se ha quedado nosotros creemos que venimos desde siempre de eso no hay que saltar antes antes antes para para descubrir a ese tipo de mujeres porque esta mujer Concha se fue

Voz 0089 30:27 de su casas escapó a los dieciocho años

Voz 29 30:29 el Pablo Londres que había que tener mucho valor siempre hay que tener valor para escapar tu casa pero si tú eres mujer en los años veinte naturalmente era mucho más

Voz 0313 30:40 oye ya dio hoy la tratamos un poco Roberto poquito a más yo creo que con lo de la sí lo tiene pero algo de la lectura de de

Voz 0089 30:48 del Museo de Ciencias Naturales te puedes entrar un poquito más cerramos el Rage oliendo con Un poema de Concha Méndez este me encantaría porque éste me emociona mucho

Voz 29 30:57 tiene que ver fíjate con esto que tanto se dice ahora tanto dicen las chicas jóvenes de yo quiero ir sola por la calle yo quiero ir sola por la noche sin que tienen que Mi vida corra peligro volver tranquila casa pues escuchar a estos versos me gusta

Voz 0545 31:12 andar de noche las ciudades desiertas cuando los propios pasos se oyen en el silencio sentirse Ondara solas por entre lo mido

Voz 29 31:22 es sentir que ese pasa por entre un mundo inmenso

Voz 0545 31:25 todo cobra relieve una ventana abierta una luz una pausa un suspiro una sombra las calles son más largas el tiempo también crece yo alcancé a vivir siglos andando algunas obras pues un beso y ahí me voy

Voz 27 31:47 he escuchado a Concha Méndez escuchado Manolito de mujer también hasta luego

Voz 1155 39:44 Juan Ángel buenas tardes hola muy buenas tardes cambios en color tras dónde has estado bueno estaba Portugal yo creo que de eso se de se pega al cuerpo con el sol de de la calle entre eso y Arturo Soria Arturo Soria

Voz 0313 39:59 bueno hoy buscamos en La Ventana de los clásicos buscamos algo que puede parecer así de primeras más propio de la economía pero que afecta también a la cultura y de qué manera hoy buscamos el valor añadido un valor añadido porque la música además del del puro placer que ya es mucho muchísimo aporta un montón de beneficios puede aportar en los líneas por ejemplo se ha demostrado que activa las zonas del cerebro implicadas en el proceso espacio temporal Se sabe que mejora la capacidad de memoria de atención de concentración de los más pequeños osea que es importantísimo que escuche música y a ser posible que toquen algún instrumento alguien da más Juan Ángel tu receta tu mirada tu vivencia de música hay niños incluso de ti como niño con la música cuál sería perdida yo estoy

Voz 1155 40:53 la mente de acuerdo en todos los que tú has dicho de lo que hace la música o lo que genera la misión

Voz 0313 40:58 yo es que hasta demostrado los diversa

Voz 1155 41:00 el hilo único que añadiría además le toca un instrumento al menos que cante y si es posible te canten en un coro en compañía coro de tres de cuajo la misma edad aunque de Safin empero que vayan con ese instrumento que todos tenemos la voz humana que se vayan ejercitando un poco en la manera de en que te hacen algún coro si yo también yo el vamos imagínate los bilbaínos somos estamos predestinados a a cantar en todos los sitios es obligado sino te echa si lo imagínate había perdido la seña de identidad claro

Voz 0313 41:34 de aquel con el que cantase de la gente que que recuerda que mantenga contacto poca o mucha si yo no digo dedicándose a la música con los tu caso pero sí en contacto con sensibilidad si con ganas tú no yo yo creo que ya ahora no porque antes sigue existía

Voz 1155 41:51 pero esto me delata ya a la edad de otra generación gente sí que existía esa costumbre de ir por los bares y demás tomando chiquitos y cosas intentando cantando canciones en aquel momento cantábamos habaneras cantamos canciones vascas había como esa especie de gran tradición festiva de ir haciendo música mientras pasaba las horas de la tarde yo creo que ahora eso se ha perdido mucho ya no esa participación espontánea existen zonas dado que ante este dicho por ejemplo que había estado en Portugal por color y demás pues en zonas como lente eso que los coros al en tejanos de voces graves siguen cantando en las tabernas todas las tabernas improvisan los temas yo creo que todo eso desde los niños pequeños hasta los mayores hay siguen con una continuidad que aquí yo creo que esa perdido bueno pues parece que es importantísimo

Voz 0313 42:37 cantar en bares y tabernas no lo sé o no de momento pero este próximo domingo en el Teatro Real de Madrid hay una propuesta para niños espectacular El carnaval de los animales de Camille Saint Saëns con un guía con un presentador con un capitán con un chófer se llama Luis Piedrahita pero que esta vez de una forma absolutamente insospechada se ha transmutado en una pulga

Voz 1 43:02 que atiende al nombre de Sara Sarkozy

Voz 1353 43:08 hola me llamo Sara Sarkozy la hizo hoy una pulga enana de pata Cort soy redonda negrita ahí brillante como los ojitos de las gambas y la ilusión de mi vida es ir a esquiar a Vaquèira Beret en la agencia de viajes sólo saben darme un consejo he de ir al Congreso de los Diputados eso es para el que no lo sepa un sitio que aunque tiene dos leones gigantes en la puerta lo peligroso lo tiene dentro allí viven cejas barbas coletas melenas perillas patillas que se pasan todo el día peleando entre ellas porque son muy distintas pero tienen una cosa en común prácticamente todas ellas esquiando en Baqueira esperará agazapada en la pelan Breda de uno de esos leones Isabel tarea la chepa del primer congresista que vea da igual el partido al que pertenece de esta manera tarde o temprano esquiando

Voz 1155 44:14 Baqueira

Voz 49 44:19 tu

Voz 1353 44:21 Luis Piedrahita hola qué tal no parece que es una pulga no parezca una purga de hecho yo no hago de Pulga yo leo el diario que a mí me entregó una pulga la Pulga Sara Sarkozy presenta el Diario de una pulga que es el primer libro de la historia que no ha sido escrito sino caminado porque su minúscula autora empapada en tinta paseo por encima de unos papeles dibujando cada una de las letras de este relato entonces ella viajando de animal en animal tratando a Vaquèira Beret escribiendo un diario diario es el que yo leo acompañado de la Delicious música de Camil Sansone padre La Pulga no que Josep Rull padres padres y madres una hija de la imaginación

Voz 0313 45:08 que tu relación con la música te pregunto lo mismo que Juan Ángel

Voz 1353 45:11 de niño cuál fue nefasta era una relación amorosa donde ponía el amor y ella ponía el otro es decir nunca fui aceptado ningún sitio donde pudiera en el coro del colegio el el profesor me dijo No Luis usted está exento porque como usted es imposible cantar y sacar nada y nunca pude cantar no fue capaz de dar una nota en su lugar jamás

Voz 0313 45:36 como aterrizase en un proyecto de música para niños porque

Voz 1353 45:39 siempre he disfrutado de ella disfrutado de muchísimo antes de de esto es que la música ejercita la memoria estimula la inteligencia e hace que los dedos vayan más rápido yo creo que todo eso ese análisis tan práctico no el buscarle practicidad a mí me parece quizá el menos interesante de la música a mí la música me hace feliz me parece mucho más interesante que tener más memoria que tener los dedos más rápidos y que ser más inteligente

Voz 0313 46:21 ese es un fragmento del carnaval de los animales hay que por cierto Camille Saint Saëns creó en mil ochocientos ochenta y seis casi como una

Voz 1155 46:28 la broma eso no jugará si efectivamente sin embargo ahora se utiliza fíjate como una de esas obras de de referencia para iniciar a los jóvenes y a los niños en la música pero claro son los animales los que están ahí con sus sonidos ese viaje que también ha contado Luis I de que desde el punto de vista una pulga

Voz 1353 46:47 de hecho este animal que está sonando ahora mismo para que veas el tono humorístico que tiene la obra son los pianistas sí sí hay hay burros hay gallos hay tortugas y hay pianistas hay de todo

Voz 0313 46:58 hasta el Cuco por ejemplo

Voz 1155 47:24 el título Juan Ángel el carné

Voz 0313 47:26 al porque el Carnaval pues pero si la memoria no

Voz 1155 47:28 vaya que si se pensó para una es una forma efectivamente pero que se pensó para una fiesta de carnaval en principio y entonces ese punto de vista de la fiesta de carnaval estaban tantos animales concentrados ahí los que ha dicho Luis más un León más un cisne más fósiles incluso y demás pues ya se pensó en carnaval de los Animales dicho en ocasiones

Voz 1353 47:50 tocaban disfrazados esto se reunían varios amigos e incruenta año leído Tenessi documentándome que en ocasiones la representaban disfrazados esta esta Estapé estaba algunos incluso de pianista

Voz 0313 48:05 eso será el domingo en el Teatro Real pero ya que estamos hoy con esa conexión música niños niños música enamoró de yo controlo Moré ya lo dio la adusta mucho eso bueno nuestra compañera de Radio Santander miren Azkue ha estado un concierto para bebés en el centro Botín exagera no no bebés bebés porque son de cero a dos años de su primer o unos primeros contactos con con la música el concierto dura unos cuarenta minutos lo normal lo previsible pues ocurre de todo

Voz 25 48:34 tanto estamos escuchando música

Voz 1593 48:56 es el público de Matías el director de orquesta y no sabe expresarse de otra manera reacciona de esta forma tan distinta a los estímulos de una trompeta de un acordeón o de una flauta travesera es un concierto para bebés y el mayor de los que da pagado esa entrada tiene dos años y medio

Voz 1353 49:12 el vean expectante a ver qué

Voz 1593 49:38 el Centro Botín ha apostado por desarrollar su creatividad a través de las emociones son las once y cuarto de la mañana de un sábado soleado en Santander y una docena de bebés se acomoda a su manera junto a sus padres otros junto a sus abuelos y abuelas para disfrutar de su primera experiencia

Voz 1353 49:53 alcalde su primer concierto no hay butacas

Voz 1593 49:56 las sólo suelo en el que sentarse tumbarse pata LEAR de frente a la imagen de la bahía gracias a sus paredes acristaladas

Voz 52 50:04 cada niño reacciona una Formosa que no aplaudan o que no Inter eh nos sonría noticia que no estén disfrutando no te en general están consejos muy abiertos y muy no ticos es otro ritmo es otro planeta es totalmente diferente ya la forma de entrar

Voz 25 50:22 o será simplemente con él

Voz 2 50:26 en el veo feliz

Voz 1593 50:36 eso instinto puro no hay filtros uno no sabe si siendo tan pequeños esto de la música les dice algo o no y en cuanto suena esa primera nota si tuviéramos que definir su estado sería ése el de extasiados alucinados emocionados no ha sido fácil que se les escuche en este reportaje la musicales enmudece los niños interpretan y sienten la música incluso a un nivel superior al de los adultos

Voz 53 51:09 te dice allana bebé

Voz 0313 51:11 música se desarrolló en marzo por vez primera tienen que repetir algún día de esto bueno el escenario el centro lo tienes de que es una Martín de dónde está esa cosa acristalada que efectivamente ves toda la vida

Voz 0089 51:24 es una cosa fantástica me queda dando vueltas a una cosa que dijo antes Juan Ángel la importancia de cantar cantar hoy esta tarde a las cuatro que hablábamos con los oyentes de cuál era su cuadro preferido a propósito de los doscientos años del Museo del Prado y todo eso recordábamos como una de las primeras cosas que aprendimos de niños de las primeras esa emborronar un papel

Voz 0313 51:45 a ti te dan con meses de vida o con un año con un año y pico con papel y un unos colores te lanzas cantar pasa exactamente igual y luego al ir creciendo casi todos lo dejamos ahí sepultado dejamos de cantar dejamos de pintarlo dejamos de bailar con los avergüenza hacerlo

Voz 1155 52:03 era ya que dices lo de emborronar lo de la pintura Si lo de cantar en esa relación me acuerdo de él que en ciertas declaraciones que hizo Teresa Berganza dice que es aficionada al canto porque su padre llevaba el Museo del Prado a ver los cuadros determinados y la primera reacción que tuvo fue cuando veía los cuadros aparte de emborronar por sus dibujos empezara a cantar y fíjate la carrera que ha hecho

Voz 0313 52:44 dejarme ayer algo más porque hay vida fuera de la política y enseguida explicó porqué el Ayuntamiento de Barcelona Si empiezo hoy esta frase a Sirera no no no no el Ayuntamiento de Barcelona acaba de premiar con la Medalla de Oro al Mérito Cultural a una mujer que se llama María Dolores Bernal en el año sesenta y siete fundó la Lar que es una escuela con con talleres que nunca ha pretendido convertir a los niños en grande músicos directores de orquesta esas cosas sino que la música formara parte de su vida les hiciera felices que es lo que invocaba hace momento Luis Piedrahita eh hemos preguntado a la propia María duros que tiene ochenta y seis años que nos que comparta su asumida por qué es tan importante aprender música pero ordeño saber

Voz 22 53:29 sí no tendría que ser una trío todo Alfons cuernos di de mutuo porque la música trae consigo muchísimas cosas el pensamiento pedagógico de la música es un pensamiento motivado por Na ayuda a otras personas niños a formarse en libertad y plenitud educar hacía la belleza estética ética tendría que decir un valor truncado de enseñanza la música ayuda a piensa son unas unas herramientas perfecta para formar con una personalidad de niño

Voz 0313 54:47 te Verdejo Ángela hace un par de años que entrevistamos a la a la sobrina a la sobrina mujer que cumplía cincuenta años Luarca

Voz 1155 54:53 efectivamente Lar es un ejemplo María Dolores lo ha dicho que maravillosamente bien ya hace un par de años fíjate ahora a mí con escuchando a la ciento cuarenta y siete de la cantó a ciento cuarenta y siete que se me saltan las lágrimas de verdad me hace un par de años a los que hacía referencia hicieron en el Paralelo de Barcelona una representación con los niños de la escuela de La flauta mágica de Mozart la orquestar Laws con los cantantes todo eso fue sobrecogedor por todos se mire por donde se mire yo era un ejemplo de esta educación llevada a la práctica de este centro que suponen lo que ha dicho María doloso mal

Voz 54 55:48 vino a

Voz 0313 56:04 bueno pues toda la música que estamos escuchando en La Ventana de los clásicos esta tarde al margen de los fragmentos del carnaval de los animales si de este de esta cantata de la gente de de Lar pertenece a un disco que ha editado Sony que se titula no

Voz 1353 56:17 me gusta la música clásica pero lo que escucho aquí

Voz 0313 56:19 sí que es una edición especial para niños bueno hay clásicos como el brindis este de La todavía

Voz 53 56:27 yo me parece Luis absolutamente recomendables

Voz 0313 56:31 imparable padre para niños para hablar