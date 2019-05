La Ventana (30/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias Sanidad ha pedido información a la Organización de Consumidores y Usuarios Si también a la empresa después de que la OCU haya hecho público un estudio en el que desvela que no sería exacta la protección de una de sus cremas solares para niños es la protección solar es menor de la indicada en el producto

Voz 1454 00:24 como decías es para niños Adela Molina buenas tardes

Voz 0011 00:26 qué tal buenas tardes la Okubo asegura en ese estudio que la crema en espray para niños seis cincuenta plus en realidad protege mucho menos y debería tratarse como quince el consejero delegado This Dean dice que el factor de protección en este caso cincuenta es un número que se fija en el laboratorio que a veces varía según como se mida y que puede no corresponderse con la protección real Juan Naja en declaraciones a la SER

Voz 1 00:47 ese número porque sabe que existe variabilidad que según como se mida entre diferentes gentes compañías estos conocido de hace trece años muy también es decir que que ese número represente ternera fidedigna la protección en condiciones reales pues pues a veces podría ser que sí a veces puede ser que no

Voz 1454 01:15 es Dean defiende en cualquier caso que su crema protege más un factor quince y ha enviado sus propios estudios al Ministerio de Sunny la Guardia Civil busca al conductor de un vehículo después de un accidente en una carretera de Algeciras en la que ha fallecido uno de sus agentes ampliamos con Gloria más allá

Voz 0270 01:28 la Guardia Civil de Tráfico ha fallecido en un accidente ocurrido en el kilómetro ciento trece de la A7 a la altura de la barriada de Los con ellos en los barrios el accidente ha tenido lugar a las cinco menos veinte de la tarde las primeras hipótesis que se barajan es que la gente estaba implicado en una persecución a un coche al que había dado el alto irse lo había saltado al parecer un Audi matrícula francesa ha sido el causante del atropello al guardia civil ya aparecido abandonado a la altura de la barriada de las checas en Jerez de la Frontera el accidente ha provocado importantes retenciones en la autovía la Guardia Civil trabaja en la localización del propietario del automóvil

Voz 0313 02:02 ha terminado la revisión del recuento de votos

Voz 1454 02:04 la Junta Electoral Provincial de Cantabria como queda Álvaro López alguna novedad buenas tardes

Voz 0109 02:09 qué tal buenas tardes Esther más de diez horas en la Junta Electoral intentando cuadrar actas recontar votos nulos son mal asignados atendiendo las quejas de los partidos políticos diez horas después de ese recuento de las más de ochocientas mesas electorales el mapa de esos escaños en el Parlamento de Cantabria cambia por un puñado de votos además por un puñado de votos escrutados poco más de cien el partido regionalista de Miguel Ángel Revilla pierde un diputado se queda en catorce Se lo roba el Partido Socialista que sube a siete qué pasa con esto bueno pues que antes el PRC podía pactar con Ciudadanos para llegar a la mayoría ya no sólo lo podrá hacer lo más probable con el partido

Voz 1454 02:42 socialista ya ha quedado ya ha reabierto el tráfico aéreo en el aeropuerto de Alicante Elche ha sufrido desvíos esta tarde después de que se accidentada una avioneta privada cuando aterrizaba en el accidente no ha habido heridos nos queda el deporte Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0827 02:53 buenas tardes Sergio Ramos ha ofrecido una rueda de prensa

Voz 0919 02:56 esa para intentar aclarar su futuro después de que Florentino Pérez hubiera reconocido que el central había presentado una oferta de un club chino y que el Madrid se negara a dejarle marchar gratis Ramos dice que nunca ha querido irse del Real Madrid y que llegaría a jugar gratis en el equipo blanco no no para nada eh yo soy del Real Madrid yo siempre he dicho que mi sueño y mi ilusión ha sido retirarme aquí y que yo presidente pues también lo lo puede decir que yo siempre he dicho que que nunca me iría del Real Madrid siempre y cuando tuviese contrato notaria dispuesto incluso a a jugar te gratis aquí porque así lo siento en Roland Garros y jugaban dos españoles Fernando Verdasco ha perdido su partido ante el francés o el que ha ganado ha sido Roberto Bautista que ha derrotado en tres sets al norteamericano Taylor

Voz 1454 03:43 pues es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este jueves a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco dignos

Voz 2 03:55 servicios informativos arte pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía

Voz 3 04:04 Mutu arte traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Gemma al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó es

Voz 4 04:20 en Hora Veinticinco sabemos que la realidad siempre es compleja

Voz 2 04:25 uno esa negociación una reconciliación implica que tú reconoces al otro como un igual por eso cada noche le damos la vuelta al día en la cara hora25 otra forma de la realidad con alto

Voz 5 04:42 la Ventana con Carles Francino quiero darle tiempo al tiempo

Voz 6 05:00 sabe que domina

Voz 5 05:04 pongan móvil en todo no os gusta asco eh todo lo que tenga que estés se eh el tercer mundo

Voz 0313 05:33 hoy retomamos en La Ventana una serie de historias que nos gusta muchísimo compartir con ustedes compartir con vosotros son las historias de lo que llamamos superhéroes de barrio en el que nos hablan de muchas cosas de solidaridad de empatía de generosidad pero no de boquilla que va reales como la vida misma hoy vamos a conocer el trabajo que se realiza desde una casa muy especial donde se puede ver por cierto el cartel de la película campeones está sonando de de fondo la canción el tema central de esa peli es una casa llena de luz de color pero sobre todo es la casa de Arturo de Adrian de Irene de Astrid de Ismael de Braulio jóvenes todos ellos con con discapacidad severa es la Casa Hogar de la Fundación Lucas en San Juan en Alicante y es el único modelo de vivienda tutelada en España que contempla la autonomía de estos jóvenes para mejorar su calidad de vida y también la la de sus familias vamos con un ejemplo concreto el de Ignacio y su madre María Palacio la historia la recogido Matilde Suarez soy

Voz 7 06:31 María tengo dos hijos mayores Beatriz el menor es Ignacio que tiene veintitrés años y tiene una excavación múltiple severa yo vi las orejas al lobo después de mi segundo cáncer entonces dije qué pasa con Ignacio no que pasar sí sí el viven más que yo que nunca pensé porque en un programa de cuidados paliativos y siempre me dijeron que no iba a vivir mucho y entonces de hecho las atenciones están puestas como para el final de sus días él no está peor el sigue con nosotros

Voz 8 07:05 tardan

Voz 0738 07:09 Ignacio fue un niño prematuro al que a los pocos meses le diagnosticaron Síndrome de vuestras que tener un bebé de veinte

Voz 7 07:16 tres años entonces cuando has terminado con el pañal tienes que empezar con la comida cuando termina con la comida vuelve otra vez al pañal ahora lo tengo que tumbar son dependientes e las veinticuatro horas hasta el día mañana tarde y noche entonces claro las que van cumpliendo años nosotros también entonces no podemos Marie

Voz 0738 07:38 ya dejó su trabajo en una multinacional para atender a su hijo ella comparte la preocupación con otros padres porque estos jóvenes se hacen mayores sobre todo necesitan saber qué asistencia tendrán sus hijos en un futuro

Voz 7 07:51 no habla no se mueve no camina eh comer por sonda cada minuto el día tiene un cuidado diferente entonces yo creo que es la primera generación que vive con estas características entonces no son tantos pero están aquí y cada vez van a ser más porque la sanidad ha avanza y entonces igual que la sanidad avanza

Voz 0738 08:14 debería avanzar los servicios sociales a la par

Voz 9 08:22 claro

Voz 10 08:24 a Ignacio nada le impide sonreír te gusta la música escuchar la radio los estímulos que lo ofrece vea su fisio en el salón de la casa que ha tenido que ser completamente adaptado

Voz 11 08:35 la venga levanta la cabeza por la bien ese sitio poner él tendría que te vamos a aplaudir vaya muy bien Ignacio fantástico muy bien como de viene al final hay que sacarle de ahí darle experiencias de de movimiento para que sienta su cuerpo para que tiene sus músculos para que él pueda moverse sano esté siempre enclaustrado en esa en esa silla

Voz 0738 08:57 María y su familia viven en Madrid pero en dos mil diecisiete María decidió irse a vivir durante seis meses a Alicante donde Ignacio encontró su segunda casa meses en los que Ignacio experimentó una gran mejoría

Voz 7 09:10 para mí hay un antes y después porque para yo trataba Ignacio como un niño como un bebé es realmente allí

Voz 12 09:17 ese contexto realizó esta con chicos de su edad han ido al Fine salían a montar en bicicleta iban a la playa ya tenían planes a diario todos los días la terapia que tuvo allí nació en las terapias que le hicieron mejoraron su capacidad pulmonar y vimos cómo

Voz 7 09:37 eso iba e aumentando la saturación

Voz 12 09:39 dos hermanos de sangre con lo cual pensamos que eso iba a ser solamente allí Pierce que se quedó establecido entonces él no ha bajado es su saturación de oxígeno en sangre

Voz 0738 09:51 hace sólo unos días volvió a ver a sus amigos de la Casa Lucas ABC

Voz 13 09:57 amigos habrá obligaría

Voz 0738 10:01 aire

Voz 14 10:02 sí me lo cuentan es esto es lo que ha hecho Braulio Ignacio

Voz 0738 10:09 pero a día de hoy no hay bares ni casas que contemplen esta calidad de vida para estas pero

Voz 7 10:14 zonas ni para sus familias cada comunidad debería tener cubiertos a estas personas conozco otras familias aquí que no tienen no tienen las casas ni siquiera que se puedan habilitar no sabes cómo viven sayo solo he visto pero esto existe y entonces hay que abrir los ojos hay que mirar no y hay que darle su lugar

Voz 15 10:38 amo

Voz 8 10:40 estás muy

Voz 7 10:44 muy fuerte de llevar claro entonces se necesitan se necesitan ayudas porque es verdad que parecemos como una especie aparte pero no queremos quedarnos como un Target específico los familias con discapacidad severa vale me parece esencial que esto se integren las

Voz 8 11:02 las

Voz 0738 11:08 buenas tardes

Voz 0313 11:10 les bienestar saludamos ahora presidente de la Fundación Lucas ellas holandesa pero hace ya bastante tiempo se vino a vivir a España con la familia hasta ahí todo más más o menos normal irreconocible Anne Marie pero lo otro lo de esta aventura lo doy esta historia que lleva ya diez años cómo surge y porqué

Voz 15 11:26 surge un poquito que yo quería empezar con con algo mis hijos tengo cuatro hijos sanos con todos esos hijos tuvimos problemas también de salud España Nos recibió súper bien nuestros amigos han estado siempre de nosotros bueno a mi hijo menor ya tenía dieciocho años yo quería hacer otra cosa surgen a partir de hoy como una voz a familias que tienen un hijo con discapacidad múltiple severa veo que hay muchísima diferencia entre Holanda y España si tienen un hijo con discapacidad entonces a Landa vistos los proyectos ahí además estos proyectos que he visto eran muy cerca de Herat natal era muy bueno surgidos con un grupo de amigas que están un poquito de la misma en la misma situación sus hijos ya mayores quieren ayudar empezamos en en en primer momento era como mucha aire no tenemos nada hemos empezado con parques integración hemos hecho varios entonces a partir de los parques integración hicimos también heredamos un manual este manual ahora se utiliza en ayuntamientos de Madrid entonces la integración hemos visto integración para las personas con discapacidad en España ya es un hecho no entonces ahí sí podremos ser apoyo vale pero lo que es para una familia lo ha contado María si tú tienes un hijo con una discapacidad severa no solo para el chico es que muchas veces son los padres que necesita un operación de espalda es todo es un grupo muy grande entonces yo pensé Si esos familias pueden estar juntos porque con lo cual tú como madre no puede es es con la discapacidad es es tu hijo no quieres deja tu hijo yo pienso en una presidencia que nunca presentan personal entonces los padres en nuestra vivienda Chen en llave pueden entrar cuando quieren a veces participan tenemos eventos vienen vienen muchos voluntarios entonces eres como como muy normalizado para ellos penalizan como nosotros hijos también

Voz 0313 13:45 cuando cuando decía lo de los eventos a Madrid me acordada porque me lo han contado que hace un par de semanas creo que para celebrar los diez años de historia

Voz 0738 13:52 si hubiese descubierto hay de un concierto de piano se conecte Cambra sí sí

Voz 15 14:00 John dieta

Voz 0738 14:03 bueno tuvimos mal

Voz 15 14:05 quién nos pasó de todo tuvimos mal tiempo tuvimos que poner maravilloso piano cola teníamos que pone lo dentro de la casa

Voz 0313 14:13 Puerto acudía esta pide que han sido mejor

Voz 15 14:16 porque así estuvimos todos muy recogidos muy juntos

Voz 0738 14:21 te piensas que te el éxito Éxito de público y crítica

Voz 15 14:25 G fue el éxito es que los niños entraron tanto en la música había como chicos como en trance y había como chicos que normalmente no están no esos chicos normalmente no están quietos han estado Kiev Nos han estado que bueno personas y los invitados que viñedo yo visto lágrimas en los ojos en casi todos las personas entonces se pueden hacer muchas cosas juntas entonces también que los demás den esta realidad no para los chicos sean los pilotos

Voz 0313 14:57 analistas tú un evento eso es maravilloso yo bien yo quería preguntarle claro la idea en fin la idea fantástica que le rondaba esto por la cabeza eso es maravilloso pero claro una casa adaptada con salas con fisioterapia es con con cuidado quién paga todo esto no maricón como como sufre bueno es que nosotros tenemos

Voz 15 15:15 tres patas somos tenemos la vivienda tutelada que tenemos en Centro de terapias entonces en el Centro de Terapias está la piscina las terapias y tenemos un jardín sensorial entonces las hemos tenido muchísimas de personas que no saben a llorar en la construcción después empezamos con las terapias muy poco a poco para ahorrar el dinero y ahora las plazas están subvencionados las plazas en la caso hogares tan subvencionar pero están subvencionados como como una vivienda tutelada don de los chicos normalmente tienen muchísima más de autonomía día pero estamos ahora mismo hay seis seis hijos tenemos un un parque con seis chicos tenemos tres cuidadores por la tarde por ejemplo si es necesario ir es pues viene también los voluntarios para que tenemos personas en prácticas entonces la séptima plaza que podríamos tener lo utilizamos para estancias temporales parques las familias pueden descansar eso es un proyecto que hacemos con La Caixa que está funcionando muy bien que bueno hay muchos padres que no han dormido durante años entonces pueden salir y pueden hacer entonces estamos ahora en conversaciones con la Consejería que si si yo yo yo estoy muy optimista Si estas plazas que tenemos ahora que están Kato Alfaro como vivienda tutelada si entramos en otro categoría comen una residencia cubrimos los gastos entonces siempre

Voz 0313 16:47 te vamos a necesitar también es un dato es un dato definitivo el que acabas de comentar de de de tres cuidadores por cada chaval hemos hablado con uno del se llama José Carmona secretario auxiliar

Voz 15 16:59 él es el el el ser coordinador de la vivienda llena todas las tardes no tenemos siempre por la mañana tenemos dos pero por la tarde cuando hay varios cosas cuando hay que dar a comer eh hay tres por la noche

Voz 0313 17:14 el era los ha hablado él no sabe no ha comentado las actividades de los chavales de plena autonomía

Voz 16 17:19 al final de cada mes hacemos una asamblea en el que ellos mismos de las actividades que quieren realizar en las salidas donde quiere en donde quién hacerla si quieren salir a cenar fuera donde O'Shea por ejemplo si quieren ir al cine qué película ver y cuándo no porque cada uno tiene su

Voz 17 17:37 su marcha la semana entonces ahí concreta

Voz 16 17:39 todas las actividades del mes que bueno son ellos los que los que los deciden que eso es una maravilla la verdad que trabajar en este modelo en el que ellos sean partícipes de las decisiones es una pasada qué es lo que al final es lo que somos y lo que ellos y entre ellos y nosotros hemos creado que es un hogar

Voz 18 18:01 y es una maravilla va las

Voz 0313 18:26 a Mario Thiem presidente de la Fundación Lucas el agradezco mucho muchos minutos en La Ventana ir voy a hacer una cosa yo creo que teníamos que actualizar el lenguaje o extenderlo porque es verdad que hay sí

Voz 0738 18:36 pero ese barrio pero también por ahí ronda alguna super heroína un abrazo muy grande verdad gracias

Voz 19 19:33 cientos de personas salen cada día a la calle para ayudar a los demás lo tienen capa ni procedente un lejano plena pero tienen súper poder la solidaridad seis Solidario una iniciativa de Fundación Mapfre que pretende dar visibilidad a estos superhéroes de barrio gente común que está cambiando descubre los en Fundación Mapfre punto o RG

Voz 0313 19:55 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 20 20:02 para el concepto u quedamos en algún sitio donde quieras penemos un aparcamiento cerca seguro antes de salir entra a uno de los setenta aparcamientos de Madrid Central seis mil plazas para aparcar con total tranquilidad sin multas sin que importe la etiqueta cumpliendo la normativa de movilidad aparcamientos de Madrid en Madrid entramos todos

Voz 2 20:22 define en Parque Werner con la ley

Voz 21 20:24 desde la justicia y los espectáculos de Loca academia bata

Voz 2 20:27 tenis desde veintinueve coma noventa

Voz 21 20:30 en qué punto com

Voz 22 20:33 el cante y el baile los grandes y las jóvenes promesas de la pureza y la vanguardia llega Suma Flamenca con Antonio Canales Esperanza Fernández Carrete de Málaga Diego Amador franca Pino chico Gerardo Núñez María terremoto Eva Yerbabuena hay muchos más del cinco el veintitrés de junio Comunidad de Madrid

Voz 4 20:52 Manuel Jabois llega a la novena con mala hierba una historia sobre lo bello y lo terrible sobre los descubrimientos en los últimos días de la niña mala hierba de Manuel Jabois publicado por Alfaguara

Voz 0867 21:10 en ópera en la Plaza Mayor en Colombia y en la plaza de Felipe II el centro de Madrid respira ya el ambiente de una gran final de la Champions Aline el Wanda pero sin equipos españoles

Voz 5 21:27 Javier Casal

Voz 0867 21:30 en la Puerta del Sol se ha instalado una exposición dedicada a la historia de la Champions y entre el calor que hace y el ambiente previo la llegada de los ingleses está el centro de Madrid ya hasta arriba y esto no es nada con lo que se nos viene encima en Sol a las ocho se cierra ya como las grandes ocasiones las bocas de metro para evitar problemas porque hay conciertos programados para esta misma noche allí está Alfonso Ojea Alfonso qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 21:55 buenas tardes Javier al son de ritmos étnicos ahora mismo de ritmos de todo el mundo así se está moviendo en estos momentos la Puerta del Sol ir mes por las actuaciones del festival UEFA Champions que no va a parar que no van a parar estas actuaciones hasta la tarde del sábado música y más música de todos los rincones del planeta para hacer de la capital del estado la ciudad a la que van a mirar qué las miradas nada más y nada menos de trescientos cuarenta millones de espectadores y la SER no podía faltar a esta cita no podía faltar al espectáculo deportivo más importante del año en España la SER es la emisora oficial del Festival de la UEFA Champions el estudio móvil que tiene Radio Madrid ya instalado en la Plaza Mayor está esperando a todos nosotros a los oyentes también Javier en definitiva tres días por delante de festival de música sobretodo de fútbol

Voz 0867 22:47 con los compañeros de los cuarenta pinchando ahora mismo en la Puerta del Sol gracias Alfonso Francisco Aranda vicepresidente y portavoz de CEIM qué tal muy buenas tardes

Voz 1425 22:56 hola buenas tardes Javier buenos y Aranda

Voz 0867 22:59 hecho cálculos ya del dinero que va a dejar la final de la Champions aquí en Madrid

Voz 1425 23:04 bueno pues si hemos hecho un primer cálculo aproximado y creemos que podría rondar el dos se dos coma cinco millones de de euros esto es una magnífica noticia no solamente para quienes se dedican a actividades económicas y no para todos porque mayor facturación significa una mayor recaudación fiscal por lo tanto pues más sostenibilidad para nuestro Estado estar

Voz 0867 23:30 allá del dinero no el beneficio para la marca Madrid entiendo que que al margen de esos ingresos hay un impacto importante sobre sobre esa marca

Voz 1425 23:38 efectivamente no solamente es el impacto directo o indirecto el sino también el inducido porque vamos a trasladar la imagen de la ciudad cerca de trescientos cerca de doscientos países cerca de trescientos cincuenta millones de espectadores icono pues vamos a la imagen de una ciudad de Madrid el moderna inclusiva multicultural segura es como una magnifica estructuras

Voz 0867 24:05 no sé si manejan alguna estimación de las contrataciones que se van a tener que hacer de urgencia para dar abasto con este tsunami inglés que se nos viene encima

Voz 1425 24:14 no no no no tenemos desde luego que que si tiene que incrementar por supuesto la contratación para hacer gente con calidad a como usted desea en la que se viene porque lo importante es la calidad es no perder este pues posicionamiento de alta calidad que tienen nuestra nuestra ciudad

Voz 0867 24:32 bueno no sabemos que los hoteles están hasta arriba es complicadísimo encontrar habitaciones apartamentos en la capital aunque las últimas horas ha pinchado un poquito la la burbuja que que se había generado desde el punto de vista de la afición todos hubiésemos preferido sin duda una una final española pero desde el punto de vista de la actividad económica es más jugoso que venga gente de fuera

Voz 24 24:52 bueno

Voz 1425 24:54 parece que un poco sí porque claro es esto significa que quienes quieren ir más gente de fuera

Voz 0867 25:00 hemos detectado sí

Voz 1425 25:02 ah es que espectáculo ha venido gente más Díaz el que si fuera un equipo español y eso pues lógicamente influye en que hay una hay una mayor facturación

Voz 0867 25:16 una última cuestión señor al señor Aranda los establecimientos sobre todo los bares temen la reacción violenta de los aficionados ingleses preocupa ese comportamiento y que todo esto puede empañar la fiesta

Voz 1425 25:27 pues no en absoluto porque eso teníamos de subrayarlo desde el Mainz la magnífica coordinación de la Delegación del Gobierno que consigue que trabajan de forma coordinada y por lo tanto eficiente tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid como al Gobierno de España hay trabajando de forma previsora desde tiempo antes de que empiece el espectáculo por lo tanto la seguridad está totalmente garantizado esto entonces lo que no evita que haya pues como siempre hay algún gamberro que etc pero creo que es de forma absolutamente anecdótica la la seguridad alguna característica de este espectáculo

Voz 0867 26:06 cisco Aranda vicepresidente de CEIM que vaya todo bien un saludo buenas tardes

Voz 1425 26:09 muchísimas gracias buenas tardes

Voz 0867 26:20 cero UEFA Champions Festival si pasan por Sol esta noche van a ver allí que hay un gran escenario ya han escuchado Alfonso Ojea ahí están pinchando los compañeros de los cuarenta y allí está noche hay concierto para calentar motores de cara a la final con la música de bastión

Voz 25 26:35 a ver si tengo suerte sino al bar a tomar unas cañas

Voz 0313 26:42 vientos Dion

Voz 0867 26:43 el juicio ingleses ya en Madrid mucho sin entrada pero el grueso vendrá entre mañana y el sábado las aficiones de Liverpool y el Tottenham no son precisamente angelitos pero Madrid tiene listo un despliegue de seguridad y de emergencia sin precedentes Daniel Vázquez ha presentado esta mañana cómo va a actuar el Samur en la zona centro

Voz 26 27:01 juntos vamos a tener este punto sanitario en el que nos encontramos ahora mismo con todo el dispositivo también de seguridad en relación a todo el Champions Festival que es Callao Plaza Mayor Plaza Oriente y Puerta del Sol principalmente y luego el día del partido el sábado vamos a tener puntos sanitarios dos en el estadio en los alrededor del estadio para la zona exterior de aficionados entró en el acceso al mismo en las dos Fan zone en Plaza de Colón en la plaza de Felipe II

Voz 0867 27:25 muchos aficionados tendrán tarjeta de transporte que los patrocinadores del evento han comprado de forma masiva con un descuento del sesenta por ciento pero que dejará trescientos mil euros en las arcas públicas por tanto todo preparado hasta la copa ha ido en procesión esta mañana desde la Plaza Mayor la Puerta del Sol un recorrido que han hecho como digo dos históricos del Atleti del Real Madrid que han llegado que han llevado Laure Jona a cuestas hasta la Real Casa del fútbol la Real Casa de Correos Elena

Voz 0738 27:51 Jiménez con ritmos brasileños

Voz 1463 27:55 se ha ido abriendo camino la Copa de la Champions para recorrer los alrededor de cuatrocientos metros que separa la plaza mayor de la puerta

Voz 7 28:02 la sola la Policía Municipal ha visto

Voz 1463 28:05 daba del riesgo de tropiezo para los periodistas que iban grabando de espaldas a los protagonistas

Voz 5 28:10 mira Time bolardos

Voz 27 28:14 no había curioso aficionado

Voz 1463 28:16 y móvil y es que dos ex jugadores de fútbol llevaba en la zona de cuatro kilos de peso que ha hecho que por el camino esos jugadores tuvieran que cambiarse de lado para utilizar el otro brazo uno de ellos era Fernando Morientes que jugó en el Real Madrid

Voz 28 28:31 hemos cambiado de lado hemos cambiado dado que si la

Voz 24 28:34 qué a Pedro bueno entenderé siempre es mucho más fácil

Voz 1463 28:36 el otro era Roberto Solozábal que jugó en el Atlético de Mas

Voz 27 28:40 el verano se me ha quedado destrozado pero bien la verdad que para mí es un honor representar al Atlético de Madrid en este acto la verdad los dos creen que esto será un beneficio para Madrid

Voz 29 28:51 Jeunet al final particular va a ganar Madrid la pena es que no haya ningún equipo español pero yo creo que vamos además

Voz 27 28:56 tras que se bueno podemos acogerá una gran final como esta bueno es verdad que la Champions es una es una fiesta ahí este es el comienzo de la vista la verdad que cuando eres jugador yo no puedo ninguna pero no te das cuenta de todo el montaje que tiene un partido de esa tendencia y bueno se va a ver durante este fin de semana en Madrid

Voz 1463 29:13 así que que da la bienvenida del Ayuntamiento y esta es la primera teniente de Alcaldía Marta Higueras

Voz 1516 29:19 pues claro que sí bienvenidos bienvenidas a Madrid bienvenidos a Territorio Champions estamos absolutamente orgullosos Si bueno muy contentos de tener aquí la Copa esperamos de verdad que esos valores del deporte pues sean realidad eh ahora en Madrid

Voz 1463 29:32 la Copa ya está expuesta en un escenario en la Puerta del Sol y los aficionados han empezado a hacer cola

Voz 30 29:38 venimos de Méjico son once horas de vuelo para llegar a Madrid pero aquí aquí estamos para la final de la elegirle para tomarnos la foto porque con la con la obra

Voz 1463 29:48 Jonah hasta que los ingleses se la lleven el sábado

Voz 2 29:59 dos minutos nos ponemos con los pactos los guiños los Karim

Voz 0867 30:02 años y los reproches que deja la resaca electoral con el inicio oficial de los contactos ICO los intentos de la izquierda por frenar que el Partido Popular y sus socios se hagan con el poder en Madrid

Voz 32 30:18 sigue a La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana quien y La Ventana

Voz 0867 30:29 el Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 33 30:37 hemos que el larguero es mucho más Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 34 30:47 esta Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 2 30:58 síguenos también en nuestra aplicación móvil en el Larguero junto a capella ser tu opinión es muy importante para nosotros nueve uno cinco dos dos dieciséis sesenta mandan un audio por favor al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni derribo

Voz 35 31:29 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa red de emisoras inicia la Cadena Ser

Voz 0738 31:35 lleva muchos años acompañando muchos años contigo tal vez demasiado no perdón digo que ya tal vez demasiado después ya habría que atacan Taser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER pero nombre que sí pero bueno penoso usted cadenas estaremos siempre con qué cara se la queda al idiota locutor

Voz 36 32:11 ah

Voz 2 32:13 cuenta con la SER pasen

Voz 0738 32:16 que pase

Voz 0867 32:19 siete de la tarde y treinta y dos minutos juego de pactos hoy Manuela Carmena casi a la carrera ha evitado responder a las preguntas de la prensa

Voz 5 32:28 Manuela por favor esconda

Voz 0867 32:31 pero vaya contestar Manuela Carmena ni la prensa quería preguntar por la reflexión de Íñigo Errejón que por la mañana se mostraba dispuesto a frenar a la ultraderecha incluso respaldando en el Ayuntamiento a ciudadano

Voz 37 32:43 queremos explorar escenarios para que el futuro de los madrileños no dependa de Vox y queremos que cree eso lo tiene que decir ciudadanos de todas formas que va a tener que elegir qué quiere hacer yo sospecho que ya elegido

Voz 0867 32:55 Errejón cree que la izquierda no ha movilizado lo suficiente y ha criticado en Hoy por hoy la campaña del PSOE de Gabilondo

Voz 37 33:01 bueno yo creo que a nosotros nos falta un poco de tiempo yo también creo que el Partido Socialista en Madrid apolítica decía que es pasión y distanciamiento pues al PSOE le falta una parte también de pasión yo creo que en Madrid le tenía que haber puesto un poquito de ganas porque era un objetivo al alcance pero no se puede ir con las manos en los bolsillos

Voz 0867 33:17 Errejón y Gabilondo han hablado ya y se van a reunir la semana que viene aguado el candidato de Ciudadanos se reunió ayer con Ayuso y según ha sabido la SER Ayuso almorzado este jueves en un céntrico restaurante de Madrid con el exalcalde de la capital Alberto Ruiz-Gallardón los teléfonos echan humo el Partido Popular pide calma y atribuye todo estos movimientos al nerviosismo de la izquierda Carolina Gómez

Voz 1454 33:41 pide tranquilidad a la izquierda José Luis Martínez Almeida porque habrá pacto con Ciudadanos y Vox para echar a Carmen

Voz 38 33:47 mientras que la izquierda no se ponga nerviosa que se tranquilice que no empieza de decir que hay problemas de pactos dentro del centro derecha que seguro que va a haber un gobierno de cambio en Madrid

Voz 0738 33:56 en no contempla otra posibilidad que la Alcaldía sea

Voz 1454 33:58 para el Partido Popular porque creo que el partido

Voz 38 34:01 Lara ha sido la lista más votada en la ciudad de Madrid del centro derecha

Voz 1454 34:04 las conversaciones según dice están en manos de la dirección nacional y en ese nivel sitúan también los futuros pactos los concejales de Ciudadanos

Voz 0867 34:13 ciudadano

Voz 1454 34:15 Miranda asegura que las decisiones las toman la Comisión Nacional negociadora del partido naranja Begoña Villacís lleva cinco días sin aparecer está de baja por maternidad

Voz 0867 34:27 el XXXIV otra vez el centro de interno miento para extranjeros de Aluche el CIE de Aluche protagonista informativo para mal la jueza de Vigilancia de ese centro asegura que se han vulnerado los derechos de los extranjeros un grupo de internos que fue obligado a permanecer media hora bajo la lluvia durante un cacheo ocurrió el pasado dieciocho de abril la jueza pide al juzgado que investigue los hechos iba Merino es el director de la ONG Pueblos Unidos iban qué tal muy buenas tardes noventa en el Madrid cómo estás

Voz 39 34:55 hola buenas tardes bueno no es una ONG no es un interno

Voz 0867 34:59 es la jueza de Vigilancia la que relata el trato vejatorio que recibieron estas personas no cacheados bajo la lluvia insultados gravemente sin que nadie tuviera en cuenta que incluso miembros de este grupo estaban enfermos este es un hecho puntual o es un hecho habitual en el CIE de Aluche

Voz 1425 35:16 pues desgracia gracias muy habitual la novedad es que por fin tenemos pruebas reales con las que sustentar lo que venimos muy mucho tiempo diciendo como es un lugar muy opaco muy oscuro es difícil identificar pruebas normalmente viene esta ocasión la sabido hay unas grabaciones

Voz 0867 35:33 años conociendo detalles sobre el funcionamiento del CIE no al margen del debate sobre la conveniencia de estos centros con las denuncias y los sucesivos escándalos había mejorado en algo el funcionamiento y el trato en ese lugar en el CIE de Aluche

Voz 1425 35:45 en el CIE de Aluche lo que vemos constantemente es pasos hacia atrás puntualmente en los últimos años había habido ciertos avances en el acceso a derechos pero la gestión actual del del centro constantemente lo que no es lo que nos lo que hace es dar pasos hacia atrás nosotros en la ONG es que hemos denunciado esto que venimos poniendo quejas que somos muchas las que visitamos el CIE de Aluche en esta ocasión directamente exigimos el cese del director

Voz 0867 36:11 no iban las ONG y otros colectivos sociales llevan reclamando el cierre del CIE de Aluche de muchos años es competencia del Gobierno central Iñigo gobernando el PP ni después el PSOE parece que exista la más mínima voluntad de echar el cierre a este centro no el que muchos se refieren como el centro de la vergüenza

Voz 1425 36:27 voluntad política porque lo que no hay es voluntad de ver una realidad que son centro ineficaz arbitrario que somete a los internos son trato inhumano

Voz 39 36:38 pues iban la interino director de la ONG Pueblos Unidos gracias por atender la llamada de la Cadena SER un saludo muy buena estamos muchas gracias

Voz 40 36:48 el

Voz 0867 36:49 siete de la tarde y treinta y siete minutos pendientes de la última hora les hemos contado esta mañana que la justicia va a investigar la difusión del vídeo de contenido sexual de la trabajadora de Iveco que se suicidó después de que sus compañeros difundieran esa grabación en redes sociales la Policía Nacional ya ha remitido al Juzgado toda la información del atestado is sobre esta cuestión tenemos una noticia que acabamos de conocer una detención la ex pareja de esta chica que como digo se suicidaba esta semana Mariola dolorido qué tal muy buenas tardes

Voz 23 37:17 buenas tardes Casal una noticia muy importante que acabamos de conocer y que podemos adelantar la antigua pareja de Verónica al que la policía investigaba como principal sospechoso de la difusión de la filtración y de la difusión del vídeo sexual sí se ha entregado esta esta tarde a las más seguridad a las cinco de la tarde según han confirmado a la Cadena Ser fuentes cercanas al caso ha entregado un cuartel de la Guardia Civil Mejorada del Campo ya ha sido trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Madrid donde ahora mismo se encuentra esta persona de novio de Verónica tira además compañero de trabajo en Iveco allí la policía les está tomando declaración a esta persona que estaba hace antigua pareja que estaba haciendo destilada como el autor de la filtración de la difusión de forma activa de la grabación entre la plantilla de Deco unas divulgación que recordamos provocó en esta mujer una gran presión no sólo en el entorno laboral sino también según ha sabido la Cadena SER en el entorno familiar había provocado muerte conflicto dentro del entorno familiar más cercano y que ha acabado en el trágico desenlace con el suicidio esta joven

Voz 1425 38:49 en esta va a cazar recordamos que tenía dos niños pequeños uno

Voz 23 38:53 más de nueve meses y otro de cuatro años

Voz 0867 38:56 así llegó a parar

Voz 1425 38:59 en el cuartel de mejora

Voz 0867 39:01 desde del Call del campo después ha sido trasladado a Madrid es entregado a las cinco de la tarde en la noticia que avanza Mariano herido en Antena de la cadena ser una cosa más antes de terminar mañana regresa la normalidad a la línea dos de Metro reabren todas las estaciones cerradas por los daños causados por la obra de Canalejas la reclamación a OHL ya tiene cifras

Voz 7 39:23 tras una reclamación de uno con dos millones de euros y además se le va a pasar la factura de lo que ha supuesto el coste del servicio autobuses cuando se origina un problema en este caso a una red de transporte público como ha sido metro el origen

Voz 0867 39:38 pero salía Gonzalo la consejera de Transportes nos marchamos mañana abrimos esta Ventana desde la Plaza Mayor desde el estudio Champions de la SER les esperamos allí o en la radio insulten de la tarde y cuidado con el calor que llega el primer fin de semana del verano hasta mañana

Voz 0738 40:04 gasto gestoría registro buscas hipoteca te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra

Voz 43 40:10 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 0827 40:23 hola qué tal está

Voz 44 40:25 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto cómoda

Voz 2 40:29 pues yo no doy abasto desde que anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son no parar deberías probarlo es fácil rápido y económico indicara al cliente que necesitas para tu negocio un tras ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta Viana

Voz 3 40:48 pues aparte sentirme obligada tener todas mis seguros en la misma compañía para ahorrar mutuamente traería la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Gemma nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco pavos mutua de consulta condiciones de mutuo apuntó es

Voz 45 41:10 colas soluciones paga menos de Carrefour tienes un tres por dos a más de cinco mil productos hasta el once de junio como en los pañales dorado Tristán surgió es decir para las dos IT llevas tres

Voz 2 41:20 cariñosa sabes que hace la policía en el portal han robado a los del quinto me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma pero así nuestra costes de alquiler ya pero he llamado a Securitas Direct hiciese puede si queremos no es la de compuesta esta misma tarde

Voz 46 41:33 pero con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 32 41:47 lo que queda del día

Voz 5 41:49 con Isaías Lafuente

Voz 0867 41:57 vamos por dónde empezamos Vega bueno pues dentro de unos minutos tendremos más información sobre una noticia

Voz 0827 42:02 ya que acaba de contar La Ventana que acaba de contar la Ser en La Ventana que es la entrega de la que fue del que fue pareja de Verónica esta mujer que se suicidó después de divulgarse Un vídeo íntimo entre sus compañeros de la

Voz 0313 42:17 lo que no es lo confiere Mariola Loureiro Mariola buenas tardes hola

Voz 23 42:21 buenas tardes Francino qué tal

Voz 0313 42:23 el hombre entonces no si te han pegado a las

Voz 23 42:26 por la tarde noche madrid que no ningún cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo allí lo fueron a buscar a la policía y ahora mismo he ha sido trasladado ya al las instalaciones de la Jefatura Superior de Policía donde ahora mismo se encuentra este exnovio de Verónica al que la policía ya investigaba como principal sospechoso de la filtración del vídeo sexual e hice la difusión digamos pasiva no entre la plantilla de Iveco esta podemos adelantar también Francino

Voz 0738 43:06 que no solo

Voz 23 43:08 el Verónica estaba sufriendo una gran prisión en el entorno laboral no está ligada a esos comentarios por parte de los compañeros tras la divulgación del vídeo sino que podemos adelantar también según nos han comentado fuentes cercanas al caso que la difusión de vídeo género fuerte conflicto familiar o un fuertes problemas en el entorno familiar más cercano de Verónica que también podría abre influido en el trágico desenlace de esta joven estaba casada y tenía dos hijos y que se ahorcó el pasado sábado no pudo aguantar la presión tan grande el juzgado recordamos Francino ha abierto esta mañana la investigación después de recibir enlace primer informe de la Policía Nacional con las pesquisas y con las tomadas en las últimas cuarenta y ocho horas el Juzgado Instrucción número cinco de Alcalá de Henares iba a investigar si había cometido un delito contra la intimidad y quiénes son responsables pero la noticia se ha entregado ya está detenido la antigua pareja dormita

Voz 0313 44:26 gracias Mario las noticias de última hora pero lo importante desde luego en las que se se despeja alguna duda negra en este

Voz 0827 44:36 caso también se han despejado otras a lo largo de la tarde

Voz 8 44:40 no no para nada yo no me quiero ir al Real Madrid

Voz 0919 44:43 sí sí yo siempre he dicho que mi sueño y mi ilusión ha sido retirarme aquí y que yo presidente puesto a veces lo que Sergio Ramos se queda

Voz 0827 44:51 en el Real Madrid y la crónica del día por lo demás pues recoge de nuevo fenómenos inexplicables en la política y una sociedad que sigue perpleja España

Voz 17 45:00 sigue en estado de perplejidad lo escuchan es el silencio Albert Rivera lleva cuatro días sin ir a Los desayunos de las mañanas al espejo público al rojo vivo cuatro mucho los portavoces diferentes de Ciudadanos en cada día hablar y un días entiende que van a pactar con el PSOE otro día que van a pactar con Vox hoy José Manuel Villegas con Vox ni agua no vamos a sentarnos con voz a negociar Vox que dice será

Voz 47 45:27 exactamente imposible apoyar gobiernos de quién ni siquiera se quiere sentar a hablar Combo

Voz 0827 45:34 pues si uno no se quiere sentar el otro lo apoya sino se sienta la única posibilidad es que gobiernen de pie bueno si esta situación es extraña ni os cuento lo de Íñigo Errejón que le ha contado esta mañana Pepa Bueno que saber saber no sabe a ciencia cierta si sigue

Voz 17 45:49 en Podemos sonó sin ir más lejos Íñigo Errejón dice que no sabe si es de Podemos porque no le han dicho nada oficial aunque tiene alguna pista yo no estoy salí de los San echó de lo grupos de gran de la dirección de de la dirección de Podemos entiendo que eso es que ya no estoy pues mira si si te echaron de los grupos lo más probable es que ya no estés

Voz 0867 46:09 el

Voz 17 46:12 sin pecar de apriorismos pero City han echado del grupo lo más normal es que

Voz 0827 46:19 nuestras yo creo que alguna pista te están dando desde luego en fin comprobamos un día más que los titulares reales de la actualidad se aproximan cada vez más a los de El Mundo Today su crónica política recoge hoy estas noticias que arrancan un hombre que lo puede todo

Voz 15 46:35 se ofrece a donar un nuevo líder para Podemos empresario mandado al partido varios millones de currículums decirles que podrían expandir la marca Podemos por todo el mundo los pasos de peatones de Madrid mostrarán la frase os podéis cursis de mierda

Voz 48 46:51 el año ni mucha poesía mucha poesía pico y para esto serán los versos que pueden leerse a partir de ahora en las calzadas madrileñas

Voz 15 46:58 vamos ahora con algunos titulares breves la Casa Real busca ahora a otro Rey emérito en Info Jobs aliviada

Voz 48 47:06 a Manuela Carmena deja al fin de desplazarse en el puto metro y siguiendo el ejemplo de Disney Telecinco volverá a rodar no Serrano con actores de verdad

Voz 0827 47:15 que van a necesitar en algunas noticias Boney cuando están en el aire gobiernos municipales autonómicos y hasta el central que deberían resolver nuestros problemas hoy el Instituto Nacional de Estadística ha documentado el problema el de la España desigual las ciudades más ricas de España se concentran cerca de Madrid y de Barcelona y los diez barrios más pudientes están también en esas capitales mientras en Andalucía están siete de de los diez barrios más pobres y vulnerables de todo el país y la distancia además entre los ricos más ricos y los pobres más pobres ha aumentado son sólo cifras y hemos querido ponerles rostro hemos cerrado de fumen uno de los centros de salud el de La Candelaria de una de estos barrios más pobres de Sevilla en donde ven a diario enfermedades que sólo se veían en otros tiempos o que sólo se pueden ver hoy en otros lugares del mundo

Voz 7 48:06 sí Feli sarna que evitaría que quinientas mil esa que eso no se ve en otra zona no viene por una dermatitis atópica no podemos encontrar a chicas embarazadas menores de doce años con doce años vamos no es irreal

Voz 1043 48:19 una gran cantidad de niños con tuberculosis teniendo una tasa de setenta por cien mil cuando en realidad en el resto de España no llega a diez por cien mil más o menos pues de África es ir de Suramérica

Voz 0827 48:35 es la otra España que llega a este centro de salud por ejemplo en donde no solamente en los ciudadanos buscan atención médica ni tampoco los médicos que trabajan allí se conforman con quedarse en las consultas van a las casas

Voz 49 48:46 piden Chaves abren mal frigorífico han tiramos del frío de qué es lo que están comiendo con lo que tienen para con más si vemos que no hay comida hoy curar a un paciente diciendo por favor esto hay que es la van hay que bañarlo hay que limpiarlo B

Voz 50 49:01 los bichitos andando con la

Voz 7 49:04 por el salón

Voz 49 49:06 ve al perro y al gato y su necesidad de hecha en el suelo enganche de luz en la mayoría de los pisos engancha al agua la mayoría de los pisos tuberías rotas estaban por allí las aguas fecales

Voz 0827 49:17 si bien estimó niños tremendo recogidos por nuestra compañera Mercedes Díaz en Sevilla de Sevilla ha sido

Voz 1043 49:24 lo vamos a China porque esta mañana estuvo en Hoy por hoy David Hernández que es autor de un libro titulado El murciano que desafió al dragón chino un hombre que se hizo rico se arruinó y ahora se está volviendo a hacer rico porque está haciendo que los chinos viva vinos españoles me va muy bien yo tenía el oficio de vender de vender casas y la vendía fuera a naves industriales y eso me iba bien y pensé que el siguiente paso el paso natural sería construirla yo y ahí donde yo tengo que empezar a hacer autocrítica porque ya dejé de ver el oficio por el negocio perdido ha perdido la oficina pero el coche lo perdido absolutamente todo tardado casi siete años en salir del rais ahora mismo estamos entorno a trescientas mil al año con cerca de trescientas mil botellas estamos casi por encima de los ocho millones de euros de facturación

Voz 0827 50:16 el hombre que se hundió y que volvió a salir en el libro cuenta su historia y las enseñanzas que has sacado de esa historia la experiencia extraída una especie de nunca hay que darse por vencido yo digo que el éxito es

Voz 1043 50:27 donde lo que el fracaso enseña efectivamente para mí el gran proceso es no es el el el el cambio no es doloroso es la resistencia al cambio va tú te arruinan a casas lo más difícil es aceptarlo tú pasas ni antes era tan tonto ni listo es un es la misma persona con circunstancias distinta pero sí que es cierto que el el fracasar los anglosajones lo tiene muy claro y es una hilos chinos sobre todo es es una

Voz 0827 50:52 experiencia que te fortalece te genera mucha fertilidad en fin que se puede salir de todo menos de la muerte bueno tampoco se puede frenar el paso del tiempo

Voz 1606 51:01 el Javito que tuitear sobre al Kiel en el lecho de

Voz 0827 51:04 arte por favor prometen una cosa lo que quieras Biel a los niños que los quiero por favor deja de ser tan tiquismiquis esos son dos cosas uno

Voz 24 51:12 sí

Voz 1606 51:13 de un Twitter ahora sobre el inexorable paso del tiempo a cargo de Noir zumo se me acaban de caducar los condones veinticinco pesetas tiradas a la basura ya bueno buenos días con este descubrimiento que ha hecho Klaus Mann como que a los muros también les ponen anestesia menudo despilfarro

Voz 0827 51:34 bueno muchos pensarán que la política está hecha un cuadro ya puestos pues hoy en La Ventana hemos decidido a ir a ver cuadros de verdad sabéis que acercarnos Alarte acercarnos a los cuadros nos permite dialogar con ellos con los artistas que los concibieron y los pintaron los decía esta tarde Miquel del Pozo sin duda nos hablan

Voz 1590 51:55 Nos hablan algunos lo reconocemos porque los conocemos pero si le dedicamos el tiempo si nos colocamos delante de ellos ir alguna forma nosotros también nos desplegamos si dejamos ya entramos en la pintura y lavamos la vamos observando a se acaba produciendo un diálogo entre nosotros y la orca pintores distinto cada pintor pone su subjetividad en la obra nosotros también llevamos nuestra propia su subjetividad lo interesante es cuando se produce el diálogo el diario El País

Voz 0827 52:19 a un puñado de personajes al Museo del Prado que celebra su segundo centenario personajes que han elegido un cuadro para verlo en soledad y nosotros hemos hablado con nuestros oyentes que nos han contado su cuadro favorito Elisa por ejemplo uno de Van Gogh con una historia que pasó de la ilusión a la decepción no por el cuadro sino por la ausencia del cuadro

Voz 23 52:38 la habitación de Van Gogh me es preferido no si eras cerda Museo de Bangalore y nada más entrar es donde en teoría tenía que estar ese cuadro no iba muy ilusionada porque iba a haber ya había visto Los girasoles en París cita iba muy ilusionada por ver esos cuadros y cuando llegue el padre no estaba allí había un cartelito que decía cedido al Museo de Nueva York cuando me imagino a lo que no esperaba es que se me saltan las lágrimas