La Ventana (31/05/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:06 el presidente de México responde al anuncio detrás de una subida arancelaria progresiva sino controla y frenan la inmigración López Obrador ha señalado que su país no caerá en ninguna provocación y que no se contestará a la desesperada ante esa decisión del presidente norteamericano que confía rectificará

Voz 0763 00:21 te digo a todos los mexicanos que tengan confianza que vamos a superar esta actitud de el Gobierno Estados Unidos van ellos a rectificar el pueblo en México no merece un trato como el que

Voz 1454 00:41 sí aplican trama acaba de insistir en la misma idea ya ha pedido a México que haga lo que debe hacerse para solucionar los problemas de la inmigración el portavoz de la Casa Blanca habla de trabajar conjuntamente en esa materia Wall Street por cierto ha iniciado la sesión con caídas condenado youtuber que humilló a un mendigo al que ofreció unas galletas rellenas de pasta de dientes y lo grabó en vídeo una juez de Barcelona Le prohibe utilizar esa red social

Voz 1117 01:04 hay que pagar una multa los detalles en la crónica de Ana

Voz 1915 01:07 en este youtuber que se hacía llamar receta ha sido condenado a quince meses de prisión por un delito contra la integridad moral pero no entrará entre rejas porque no tiene antecedentes según la sentencia que ha avanzado el diario El País se ha confirmado la Cadena SER plantea una medida que sería una especie de orden de alejamiento del escenario del delito porque tendrá bloqueado durante cinco años el acceso al al Youtube donde colgó los vídeos en que humillaba este mendigo de Barcelona ofreciéndole galletas toreo rellenas de pasta de dientes y lo planteaba como un reto con el que ganó dos mil euros según la investigación que en su día hizo la Guardia Urbana de Barcelona además deberá indemnizar con veinte mil euros por daños morales a la víctima un hombre rumano que duerme aún en la calle sufrió una indigestión por culpa del consumo de las galletas

Voz 1454 01:50 Sanidad ha iniciado ya los trámites para financiar los medicamentos para dejar de fumar lo ha anunciado la ministra María Luisa Carcedo coincidiendo con la celebración de este Día Mundial sin tabaco

Voz 3 02:00 hay que trabajar también en la deshabituación

Voz 4 02:02 aquí para eso también estamos trabajando e incorporar a tener un papel más activo desde las consultas en Atención Primaria de salud también incorporar al sistema nacional de salud hemos iniciado el expediente para incorporar el tratamiento de la deshabituación los fármacos que ayudan a abandonar el hábito tabáquico

en junio se va a estrenar con sol y temperaturas altas entre los XXXIII y los treinta y siete grados en la mayor parte del país una situación más propia del mes de julio según dicen los expertos además en el noroeste las temperaturas están siendo especialmente altas en estos días un fin de semana en el que el evento deportivo es en la final de la Liga de Campeones en Madrid mañana en el Wanda Metropolitano aficionados del Liverpool y del Tottenham están en la fiesta ya en las calles de la capital hay un fuerte dispositivo de seguridad que va a garantizar que todo se desarrolla con absoluta normalidad

Voz 1915 03:05 el juicio ha deliberado por las condiciones laborales de sus repartidores ha retomado hace unos minutos en el juzgado de lo social de Madrid la Seguridad Social reclama la empresa trescientos mil euros por las cotizaciones de estos empleados a los que la Administración considera falsos autónomos en las primeras horas del juicio la empresa ha defendido que los conocidos como Riders no dependen de la compañía y que son autónomos porque quieren tener flexibilidad algo que niegan los sindicatos que explican que se tienen que someter a sus horarios Bernardo García de UGT

Voz 5 03:30 es es muy muy muy muy difícil determinar no debía pero para poder ganar una retribución mínima digna hay que hacer jornadas extenuantes como repartidor eso sí que os lo puedo asegurar pues más de cuarenta ahora seguro más de cuarenta obras

Voz 1915 03:46 en Parla la comisión judicial ha tenido que revertir el desahucio de una familia ejecutado esta misma mañana se trata de una pareja y sus dos hijos de diez años y ocho meses que tienen una deuda de veinte mil euros la Plataforma de Afectados por la Hipoteca negociado con el banco profit propietario de la casa el portavoz de la PAH Ricardo Rosa

Voz 6 04:01 todo es legalmente esa ejecutado pero claro como ha sido un error de procurador por el banco pues al fin al cabo el han vuelto a la vivienda a Jessica G minutos porque eh te lo que tenemos con el banco hicieron su trabajo dentro tenemos un trabajo antaño que hay que mover un montón de ir vidas de un montón de llamadas hasta que llega a la persona que realmente está en la puerta policías y esta metemos ha decidido que no

Voz 1915 04:25 esta mañana la Reina Letizia la alcaldesa Manuela Carmena y el ministro de Cultura José Guirao han inaugurado en el parque del Retiro la Feria del Libro de Madrid esta edición cuenta con la República Dominicana como país invitado los libreros confían en que el buen tiempo les acompañe para aumentar las ventas

Voz 0313 04:38 bueno sino hace mucha calor bien

Voz 7 04:41 y además está en nuestro caso ahora nos tocas el Sol de tarde con lo cual aquí la gente Calama que no pegar a menos el sol

Voz 0313 04:49 con la tarde hace sombra la tarde es la parte más bien

Voz 8 04:53 a qué hace un calor que desbaratar la sombra la gente

Voz 0313 04:56 por aquí fresquita

Voz 12 05:52 hola buenas tardes tengo un amigo un amigo algo radical

Voz 0313 05:56 que dice que las ciudades de más de trescientos mil habitantes deberían estar prohibidas hombre yo no sé cómo se hace eso o cómo tendría que hacerse pero sí entiendo el mensaje eh porque lo que está diciendo de lo que se trata es de una apuesta social urbanística política cívica pero que viene muy a cuento ahora que se van a constituir los gobiernos municipales y autonómicos porque esos gobiernos con sus presidentes presidentas con sus alcaldes los consejeros sus concejales son al final los que poco o mucho más mucho que poco van a decidir sobre cómo vivimos los demás creo que es oportuno recordarlo en mitad de este Carvajal de vetos de de de amenazas de desplantes de líneas rojas de patrias por aquí banderas por allá en la que viven ahora mismo pues casi todos o todos los partidos políticos y creo que los demás tenemos todo pero todo el derecho a decirles oiga ídolo mío qué hay de lo mío que hay bueno hoy les hablamos desde una ciudad de esas que le gusta mi amigo estamos en Pamplona doscientos mil habitantes no llega un casco histórico delicioso una plaza del Castillo en fin hermosísima una ciudad paseaba asequible tendrán esos problemas es seguro como todas pero por tener tiene hasta una iglesia donde como una metáfora a una aspiración de nuestro tiempo se firmó un tratado el tratado que se conoce como el privilegio de la Unión que como título como eslogan no está mal es la iglesia de de San Fermín y falta a penas un mes para los Sanfermines esta mañana hemos podido compró verlo las calles estaban atestadas de turistas de visitantes de gente con el pañuelo en fin falta todavía además día verano sensacional osea que haya empezado la locura y entonces a mi amigo lo surge otra pregunta dice pero hay vida en Pamplona o en Navarra más allá de San Fermín pues sí que la hay y esta tarde además de hablar de otras cosas y repasar la actualidad pues vamos a descubrirla estamos en el museo de Navarra estamos en la mejor compañía que son los oyentes de la radio unidos a la venta

Voz 13 07:58 P ciento Fuji de que claro cerca eh sí

Voz 0313 09:53 estamos en Pamplona estamos en el museo de Navarra estamos ya con la ventana abierta o un día más en la Cadena Ser con Isaías Lafuente Isaías buenas tardes buenas tardes qué tal a pie por el director de contenidos de Radio Pamplona Javier Lorente buenas tardes qué tal hola qué tal ya ya que decía dada que el encierro de los oyentes ha sido el indio verdad que si tu chupinazo estupenda jornadas de momento no que que la tarde sólo acaba de empezar la vida ningún pollo cuántos habitantes tiene Palencia ochenta mil yo creo que está ETA

Voz 14 10:25 no decía hace mucho tiempo que no se mueve las de los que somos de ideas pequeñas es que somos buena gente

Voz 0313 10:32 sino también bueno no yo nací en Barcelona claro luego hay a los pocos años ya ya me fui a Tarragona pero bueno sí soy poco apátrida en eso yo en casi todo

Voz 14 10:41 pero yo creo que hay ciudades que están hechas a la medida a la gente y hay ciudades que obligan cada día a hacer esfuerzos a la gente que habitan ellos para adaptarse al tamaño de la ciudad no entonces yo creo que pues Palencia o Pamplona es un ejemplo claro de esas ciudades hechas a la medida de las personas y ciudades como Madrid o Barcelona sin ser tampoco grandes urbes en el mundo no pero son ciudades que te exigen mucho

Voz 0313 11:06 con menos manejables Javier te miraba te miraba medio de reojo cuando estaba hablando ahora no se la cara que ponía si decía sí sí ciudad pequeña pero o tiene razón en que en qué bando militar

Voz 15 11:16 yo soy el de que es como Isaías a mí me encanta vivir en una ciudad como ésta vivido en otros además vivió en Madrid cuatro años Si desde luego además cuando dices a la gente que llega a los sitios en dos minutos y que puede ir andando a los sitios Si Ike pues recorre Pamplona diríamos en el término municipal más los localidades anejas pues te cuesta más o menos andando una hora de un lado a otro eso bueno

Voz 0313 11:39 de lo suyo tú crees sabes que hay vida no en Pamplona Navarra más allá de más allá de San Fermín

Voz 15 11:45 no puedo decir además que vivo en la calle Estafeta veo el el el día a día de la calle Estafeta todo

Voz 0313 11:50 todos los días sea San Fermín unos pues yo este pregunta le voy a dar una primera respuesta al estilo Ribera al estilo de Rivera no que nos asusté nadie no no se asuste nadie elude escuchan el silencio pero no es mío esto eh este Oscar Azparren

Voz 1 12:07 silencios

Voz 16 12:10 o escuchen esto claro

Voz 17 12:13 denuncio el de gallego viento en la comarca de Sangüesa allí Ramón construyó un hotel a partir de unas ruin

Voz 18 12:19 dónde están los acabamos comprando una ruina que en realidad eran casas casas de campo casas en agosto a esa estructura de todos esos corrales que podemos por ver por aquí en el entronca pocos países arcadas es lo que se mantiene

Voz 8 12:30 qué busca Ramón para los que lo visitan

Voz 18 12:33 que viene la gente buscando está para esa tranquilidad que ese poder interactuar con con los que somos de aquí la población y el entorno de los animales y las ovejas todos

Voz 8 12:43 es más ir al visitante

Voz 18 12:46 la casa con el entorno con el territorio y hacemos que viva una experiencia única

Voz 8 12:51 ya diez kilómetros de Lizondo al norte de Navarra la casa rural busca origen de las casas rurales de Navarra y con más de doscientos años madre mía todo lo que ha tenido que vivir esta casa José P Miura podría ser que fue esta parte está

Voz 19 13:05 enfrentó la Guardia Civil por la puerta de atrás los contrabandistas ahí esperando a que ese puede ser que podían estar todos

Voz 8 13:13 pero unos pocos mensajes no tuvo que aprender a mentir hasta a los propios guardias tu padre tus hermanos pensar poco metida en ellos habían cada mentira bueno Juanjo con quedaban su hija Marie Jose sabe perfectamente a quién se dirigen Bajamar mucho con familias con hacer participe a un poco a los niños que no tienen contacto con los animales Nico la naturaleza o por qué no dormir rodeado de ovejas son ovejas de Lezaun de la que sería Aldaya Imanol San Martín dejó la fábrica y la ciudad para dedicarse a ellas

Voz 20 13:57 caso que es el manejo del rebaño lo que sí luego la que sería explicar vemos cómo sabía que eso ya hacemos una degustaciones de quesos y luego acabamos pues como una comida en la sierra en lo que antiguamente digamos el que eso pues ahora ahí se sube a hacer la comida pero ojo porque la técnica ha cambiado mucho el cuñado hacían poco pues el que su como a la antigua ordeñar las ovejas a mano no controlaba genética no encontraban nada

Voz 8 14:22 si seguimos en Lezaun y no sólo entre ovejas se puede dormir más de doscientas especies en la Granja Escuela va a saber Mikel San Martín y el arraigada sólo hay aquí por ejemplo una pareja yo narra con una característica muy especial por cuanto el como estamos de los animales hacia los niños

Voz 21 14:39 hemos desde llena te verá un montón de loros Courtois de tierra de agua todas las mascotas que van entrando decomiso los animales irrecuperables del Centro de rescate

Voz 8 14:50 eso es lo que más nos diferencia son historias y lugares que nos permiten vivir otros han Fermín Llodra no vamos

Voz 0313 15:01 Manu ayer vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno en Navarra buenas tardes bienvenido a La Ventana quietas buenas qué tal muy relajado poder pues sí que hay vida fuera ir más allá de San Fermín verdad

Voz 1117 15:15 no tengas ninguna duda ahora tengo menos dudas todavía diez mil kilómetros cuadrados de Navarra y con una variedad increíble del norte al sur del este al oeste doscientos kilómetros uno puede encontrar todos los países

Voz 0313 15:27 gestito de entornos y eso cómo se cuenta quiero decir cuando una marca es tan potente que amenaza con fagocitar todo lo que tiene alrededor cómo se da el paso para superarlo lleva acuerdo del Navarrete verdura del Navarrete estafeta no todo sigue en vigor que es fantástico o estamos en fase de más allá del pañuelo

Voz 1117 15:42 además de San Fermín nosotros tenemos otro referente muy fuerte que es el camino Santiago tres de cada cuatro visitantes

Voz 0313 15:49 le doy fe son internacionales tres de cada cuatro nacen

Voz 1117 15:52 en él el camino pero luego es verdad que tenemos un territorio lleno de mil cosas no justamente en lo que llevamos trabajando es en eso nueve vamos a ser capaces de generar mejor los productos y venderlos más estos años han sido años de récord mucho visitante pero también de calidad no todo es bueno que que poquito a poquito aquí el Gobierno puede hacer lo que pueda hacer la clave es la colaboración luego hablamos del Gobierno a que estamos no

Voz 0313 16:14 pero no nos ha escapara pero no sigamos sigamos para

Voz 1117 16:17 no la clave es la colaboración público privada los casos que habéis puesto yo creo que es una señora es la fuerza no que que generemos red que trabajemos juntos porque es verdad que Navarra tiene muchísimas cosas que ofrecer lo mismo a niños familias mayores en fin y todo tipo de perfiles

Voz 0313 16:31 lo que pasa que nos gusta que la ventana se asome a lugares concretos fuera de lo que es en fin el centro que todos conocemos todos pensamos porque hay un montón de historias y realidades que no se conocen fuera de aquí yo cinco minutos antes de entrar a hacer el programa me han dado un par de cosas que me han dejado anonadado una visita que va a haber dentro de muy poquito de productores de cine de todo el mundo para porqué porque Navarra y sobretodo alguna zona en concreto ese escenario de rodaje y es una propuesta fantástica hace poco en los convenios universitarios que existe con centros de China ha habido un trabajo de estudiantes de de ese país que en lugar de darles un rollo de fin teórico de conocimientos qué tal les haya dado dos rutas de viaje y cada estudiante tiene que hacer un vídeo como trabajo después para contar a los demás lo que ha aprendido ostrás esa es una manera de divulgar dos maneras de divulgar clarísimas

Voz 1117 17:21 es que somos una región muy abierta no al final somos

Voz 0313 17:24 una comunidad muy muy industrial muy

Voz 1117 17:26 abierta a todos los países del mundo eso nos ha obligado también Nos ha generado disciplina de estar no sólo en Europa sino Américas si hay demás y eso al final lo que nuestra es una comunidad súper abierta oí y eso yo creo que es una fortaleza que que tenemos no modernos abiertos yo creo que nuestros jóvenes no lo sienten así por ejemplo aquí hay una cosa que no se identifica mucho yo creo que esto no genera ninguna discusión

Voz 16 17:47 ninguna discusión es las energías Raynaud

Voz 1117 17:49 sobre todo el mundo piensa Navarra y piensa que fuimos en su momento los adalides de la energía eólica a los pioneros de esto y eso yo creo que todos lo llevamos en el corazón y además ahora con lo que nos viene con la transición energética hay además pues yo creo que vernos a los navarros y las navarras como un referente en ese cambio energético no en esa energía renovable pues algo o es algo que no es el orgullo por cierto estaba

Voz 0313 18:09 pensando por lo que me han contado que usted con las estudiantes de China no no tendría mucho problema para comunicarse no que pues bueno me han contado ya los pinitos en chino mandarín yo no sé si

Voz 1117 18:19 estuve estuve viendo varios años a trabajar antes de detener esta Bertín temas de la de la política como al sitio al que iba lo único que hacían es hablar chino porque no había nadie que hablara inglés era pues si le dedique tiempo a estudiar aquí a practicar allá

Voz 0313 18:35 sí Le pido que no llega algún chino pero no nos en redes

Voz 1117 18:37 a deciros sicario buenos ponga a partir no fíjate me como sabía que me iba a esa pregunta que yo he preparado aquí a mano pero unas líneas pero no sé no sé si soy capaz decíroslo yo soy gama

Voz 0313 18:47 bueno primero saber lo que nos va a decir por qué no creo que mucho mucho así de primeras a lo vamos a pillar en el fondo del mensaje cuál sería

Voz 1117 18:54 no lo que iba a deciros sobre todo es que Navarra es una tierra moderna y abierta que aunque no es muy grande la variedad de paisajes de norte a sur es increíble también eh que es un antiguo reino pues con un patrimonio cultural histórico importante

Voz 0313 19:08 todo eso y no esto es lo que os quería decir pero conocer o China

Voz 1117 19:11 en todas ellas hará lo que sepultadas seguramente hubiera si hubiera ciudadanos chinos China seguramente me sacarían alguna tarjeta amarilla yo no sobre incluso roja vamos a verlo

Voz 16 19:21 bueno pues vamos a ello Navarra son seis Schumann sienta ahí

Voz 0313 19:27 a mí no me mire actúo yo Juárez ha dicho

Voz 16 19:30 subirán subirán me da son Pay tan tan Iniesta Se Chi

Voz 0313 19:39 aquí me han me he atascado un poco aquí hasta lecciones quedado yo que he hecho

Voz 1117 19:44 Allande Chin Si bien

Voz 16 19:46 naval la incidencia real gulag de fango soy charlan de ley eh soy soy yo hijo echan Landa Lisa

Voz 12 19:57 Gemma van huy ocho importante según Lao claro

Voz 0313 20:07 hay que estar ahí hay que estar ahí yo yo ya estoy viendo el próximo spot promocional le habría costado eh usted usted diciendo esto en la televisión y si quieres centrarte venga

Voz 22 20:18 ya sabes ya sabes que algo que hemos hecho algo algo que hemos hecho estos años

Voz 1117 20:26 es abrir entre Navarra y China alguna relación un hermanamiento con una región de de China con Gansu exactamente que está en el origen de la Ruta de la Seda porque al final Ruta de la Seda de camino de las de Santiago nos parece que son dos cosas uno o dos metáforas con que en cierta manera

Voz 0313 20:42 ya tendríamos debate hay tendremos para nos acercan

Voz 1117 20:45 bueno hemos tenido en estos dos años dos o tres visitas de de Gansu aquí a Navarra nosotros también hemos estado dos veces a ella y la verdad es que en fin a mi me parece formidable no que Navarra y China tengamos ventanas abiertas

Voz 0313 20:57 no curiosidad de párvulos las verduras y aquí les gustan allí

Voz 1117 21:01 bueno más que la materia prima sin ninguna duda ya sabes que a la hora de la comida más que la materia prima que la de Navarra es formidable

Voz 0313 21:07 es con la cultura gastronomía que es más

Voz 1117 21:10 las salsas los sabores y matices pero te aseguro que cuando subimos la UTE recuerdo que les llevamos hace no era un la bodega cerca de Estella en fin estuvieron encantados terminamos cantando sea que no se algo triunfante inquilino Hinault fue la bebida volvió a cantar una canción ya me las había bueno hicieron una letra dije bueno vamos a cantar pero ellos cantaron también uno en castellano bien

Voz 0313 21:32 en esos el intercambio esos el y vamos a hacer una cosa vamos a incorporar a la conversación a alguien que creo que debemos saludar de entrada con una especie que proverbio chino de verdad en serio para llegar lejos no no es así para llegar lejos no siempre hay que coger el primer camino que te ofrece la vida esto serviría para esta tarde luego contaré porqué pero voy más allá nuestro siguiente invitado resulta que en subida en un momento dado soñaba con hacer barcos vale pero descubrió que sólo podía estudiar ingeniería naval en un lugar que no tiene Marc en Madrid con lo cual bajonazo lógico del sueño de la arquitectura dice bueno de escritura naval pasó sueño de la lectura en tierra que puede ser es un cambio muy brusco bueno se presenta a la escuela era aquí de Pamplona de arquitectura lo rechazan arquitecto pugnó había algún profeta rondando entonces termina estudiando Derecho y Económicas en Deusto por recomendación de de sus padres saca buenas notas pero vuelve a intentarlo en la Escuela de Arquitectura de Pamplona y finalmente de coge la acepta bueno termina arquitectura pero como nos gusta dejar flecos por ningún lado se vuelve a matricular en Económicas por la UNED hace economía política porque le encanta el pensamiento económico resumiendo la de vueltas que dio por no encontrar el lugar adecuado para estudiar navales Patxi Mangado buenas tardes Pérez

Voz 23 22:49 en tan fácil pasea además lo de

Voz 0313 22:53 lo del proverbio chino que lo de para llegar lejos no siempre coger el primer camino hoy lo ha hecho la verdad porque planetario y además un rato oye que venga aquí cuando nos estamos en el museo Navarra ya entonces como hay que como hay que presentarte como como un arquitecto de éxito que es como un economista pensante o un ingeniero naval frustrado

Voz 17 23:15 pero ante todo va a mismo cuesta más como profesor que sea lo que dedicó muchísimo el cincuenta por ciento de mi tiempo a dar clases ya formar gente siempre quiere decir que efectivamente de agua arquitectura hecho arquitectura sigo Hacienda arquitectura pero lo que más me gusta también es dar clases como profesores como

Voz 0313 23:34 más a gusto estoy muy abierto la ventana con la cita con la reflexión de un amigo mío que dice que deberían prohibirse las ciudades de más de trescientos mil habitantes eso que hace que en la práctica sería complicado como declaración de intenciones Patxi Mangado la

Voz 12 23:50 la comparte crece la comparte en el fondo o todo se podía ordenar racionalmente no no no la comparte

Voz 17 23:54 eso es decir de hecho hoy si pensáramos solo de ciudades cuyo máximo fuera trescientos mil habitantes estaremos produciendo un atentado terrible contra la sostenibilidad del planeta

Voz 0313 24:05 así sí

Voz 17 24:06 ha demostrado que lo más sostenibles la densidad evidentemente la densidad también genera otras y otros inconvenientes no importantes al final la vida todo son monedas que tienen cara o cruz desde un punto de la de la sostenibilidad claramente la densidad particularmente el mundo de la de la ciudad más europea más concentrada es lo mejor desde un punto de vista seguramente de los desequilibrios y de la idea de que la ciudad que se genera un mecanismo de equilibrio también social de equilibrio de servicios etcétera en el momento en que sufre a partir yo no diría trescientos mil habitantes pero en el momento en que efectivamente aumenta muchísimo en su población también aumenta en términos de geométricos digamos de multiplicador geométrico las desigualdades y las posibilidades desigualdades por lo tanto hay que buscar un equilibrio seguramente importa

Voz 12 25:00 ante luego por otra parte caro no es lo mío

Voz 17 25:02 cómo crecer con cuatro cinco millones de habitantes con un modelo de ciudad europea equilibrada que crecer con modelo americano de extensión de terreno por lo tanto está está afirmación de que la ciudad es lo habían pasado setecientos mil habitantes no las suscribo en avión brutos menos riendo atienden luego radicales lo entiendo entiendo lo que

Voz 0313 25:23 el estáis desde efectivamente es la agresión de la gran ciudad sentí en Pamplona que es de fin de Ficha técnica que se han accedido a Debolsillo ese nacida intermedia en la ciudad manejable habitable que hable ató efectivamente todo es mejorable pero yo creo que para fan pleno

Voz 17 25:40 lo he dicho muchas veces es un ejemplo de equilibrio urbanístico de equilibrio entre el espacio público del privado con unos servicios extraordinarios con un tejido urbano absolutamente equilibrado y bien que ha crecido muy bien Pamplona en términos digamos de urbanístico es una ciudad ejemplar en Europa es decir desde todos los puntos de vista que uno pueda analizarlo

Voz 0313 26:03 la ciudad no supo analizar de su punto de vista es

Voz 17 26:05 crisol complejo y en el que con unas perspectivas siempre muy poliédrica pero yo diría que de hecho está considerada como una de las ciudades mejores para vivir de más calidad de vida en Vera de de Europa que es tanto como decir del mundo algo le faltará bueno pues sí claro le faltaran seguramente le faltan algunas cosas pero pero realmente es una ciudad y no lo digo yo es decir es una cosa que está referenciada escrita hay argumentada no es una ciudad que tuvo la buena suerte de encontrarse en el centro de la ciudad está fantástica residuo esta reminiscencia histórica renacentista que es la Ciudadela eso permitió que durante el crecimiento muy especulativo de los años sesenta y setenta eso estuviera frenado porque estaba la ciudad del I no se podía actuar sobre la Ciudadela y sin embargo los nuevos crecimientos aunque pospusieron por otro lado se hicieron fuera de la ciudadela aumentando aumentando digamos obteniendo más tiempo para una revisión que se produjo en los años setenta ochenta del urbanismo en el sentido de no hacer rotan especulativo y hacerlo más de servicio es decir se llegó bastante a tiempo es unido a una tradicional exigencia del ciudadano en Pamplona que no sé si es consecuencia de vivir una buena ciudad en su círculo hay opciones solo pues ha hecho que sea una ciudad en donde no se admiten determinadas determinadas cosas que en otras sociedades sea transmitida

Voz 1117 27:29 hombre yo creo que yo creo que el reto de Navarra es seguir manteniendo una ciudad con estos parámetros tan positivos que decía Patxi seguir manteniendo y esto no sólo es de Navarra vivos también nuestros pueblos y nuestros valles claro la tendencia global efectivamente es la concentración a la ciudad e insisto es decir a suscribo lo que dices

Voz 0313 27:46 esas historias sacábamos escuchar son un antídoto contra España va

Voz 1117 27:51 está a plena con verdad ambas cosas también bueno

Voz 0313 27:53 si saltamos al campo pero Almonte al monte agreste los encontramos una osa que no que esto da para muchas bromas yo también las hecho pero es muy serio Javier como tenemos el tema de Claudina hace días que entras en La Ventana todos hacemos fija pero bueno pero es un tema muy se les la de una orquesta

Voz 15 28:14 que es la reflexión final es buscar cómo mantenemos habitados los valles del Pirineo cómo hacemos que esos habitantes se relacionen con el medio ambiente en el que se encuentran

Voz 24 28:27 que ya sabes que el Ministerio francés

Voz 15 28:30 sí transición ecológica insolidaridad le has tiene sus Grecia sobre todo cuando haces una cosa de manera unilateral metes el oso en el Pirineo ver bien esas cosas es lo que dice la osa como ya hemos juntado varias veces en La Ventana no entiende de fronteras pasa vuelve bueno

Voz 0313 28:50 sé que se ha replegado un poco me parece que las

Voz 1117 28:53 es que no sabemos dónde está sí

Voz 0313 28:56 pero pero pero GPS famoso al final lo lo lo el GEO localizador lo lo cedieron a las autoridades navarras sonó como ha quedado eso luego pero diga legados ayúdame pero digo

Voz 15 29:06 les prometieron que iban a dar igual más más información iba iban a dar las

Voz 1117 29:11 las meto la pata es lo último que la escucha hablar a mi compañera de de gobierno Isabel Elizalde fue que tenían una reunión efectivamente con el ministerio francés para conseguir tener al menos esa información en todo momento dónde estaba y quizás la tenemos Si yo no no quiero meter la pata en principio las Fran seguramente tendremos algo

Voz 15 29:28 dijeron que que estaba de hecho nos lo contaban hace unos unos días y ahí también bueno pues ver también si si vale uno para para prevenir de momento lo que los hechos son que no ha vuelto a atacar y que lleva dos semanas vemos menos pero fíjate Javier

Voz 0313 29:45 de alguna forma conecta con el con el discurso de Patxi Mangado él habla de las ciudades de la ordenación de las prioridades y tal pero claro es decir cómo se relacionan las personas y la gente que vive ahí con el medio ambiente muy bueno en un oso forma parte del medio ambiente Si tú lo dejas lo sueltas lo pone en libertad quieren introducir una especie pasó con los lobos también pues en fin esos animales a seguir su ciclo vital que van a hacer lo que les toca es una comida la alza de la Unión Europea exacto se claro le afecta o no no pueden circular libremente libre circulación claro sexto no también pero no sé cómo no sé cómo se afrontan y cómo se resuelve ese debate no tengo una idea es es un debate y no lo ponían repetidamente y unos los ganaderos has contaban

Voz 15 30:22 esa situación es decir como es compatible y que recuperemos recuperemos esto con recuperar también a las personas a las personas que se dedican a la ganadería

Voz 0509 30:32 el mayor daño hacer esta situación es el estar pendiente continuamente de de que te venga los sonó que te avisen a no sé a qué hora del día o de la noche oye que es está cerca estamos hablando de una ganadería extensiva ahí no es posible el plantearse que que que cada vez que viene los hoy haya que recoger el ganado eso es imposible no es totalmente incompatible con la ganadería extensiva

Voz 1117 30:56 es desde el minuto uno me consta que en el Gobierno los técnicos de Medio Ambiente y sobretodo los de Agricultura Ganadería están trabajando con dos de la zona partiendo de la base de que sí de que no es no es sencillo no pero se están articulando mecanismos distintos mecanismos experiencias que han probado en otros lugares pero efectivamente efectivamente la verdad es que es un elemento sobrevenido no lo hemos encontrado estamos entre todo está tratando de gestión

Voz 0313 31:18 ha sido un mal hizo un animal como un oso pues en fin atacar ganado Matas se come tal eso tendrá una indemnización después sí pero al final eso

Voz 1117 31:27 pues pues tampoco soluciona no aquel si bien eso eso tiene una cosa eso tiene una canalización y efectivamente esta pero ya lo decía ganadero al final es la inquietud la zozobra yo mismo en que a mi me gusta el monte imagínate que vas caminando tenemos allí unos parajes en el Pirineo preciosos justamente en esa zona qué pasa si te pasa parrafada en chino ya directamente pero esta esa eslovena ve un futuro

Voz 15 31:51 a Camil que era el el oso el último murió en dos mil ocho

Voz 0313 31:56 yo lo vi

Voz 15 31:57 yo me la encontré en un monte de de Roncal lo vi además que había había nevado hace a pocos estaban bien argolla a mí me parece un agudas como de humano pero raras Rato entonces que estaba descalzo ya ha descartado por esta nieve pero bueno cosas cosas que se le ocurren a uno de repente a lo lejos Navas estaba al paisaje nevado se veía muy bien la vi

Voz 0313 32:22 te quedas un poco dice es que haces tu vida

Voz 8 32:26 por de Análisis sí

Voz 0313 32:27 pues tampoco me llamó la atención voy a pensar que me grande a dos patas es como Iturriaga o o un poquito menos lo exprime son más pequeño es verdad entonces eslovenos igual son como Iturriaga así pero sí da la sensación aquí ya no se olvida no bueno al final de esta historia cuál va a ser tu que eres bueno en principio las la las medidas se van funcionando

Voz 0313 38:25 esta tarde les hablamos desde el Museo de Navarra en Pamplona ayer a esta hora les hablábamos del Museo del Prado por su bicentenario donde está prohibido hacer selfies por cierto y esta misma mañana en Hoy por hoy actualizada datos de la última con turno de Internet y las redes sociales qué es eso de asfixiar a alguien hasta que se desmaya se graban las imágenes luego se suben en fin cada día estoy más convencido de que la la revolución digital que supone un progreso descomunal en todos los ámbitos nos está también revelan diciendo un poquito el cerebro volviendo más extraídos peor educados esta tarde tenemos un ejemplo clarísimo que lo confirma es además

Voz 12 39:01 Nuestra política de hoy

Voz 36 39:05 la polémica

Voz 2 39:08 eh

Voz 0827 39:09 el actor Ricardo Gómez escribió hoy un artículo en El País en el que plantea si es imposible apagar el móvil cuando alguien va al teatro es una pregunta que brota de una sorprendente y dolorosa experiencia en los siete meses que ha girado junto a Juan Echanove la obra rojo ochenta y cinco funciones en total en todas han roto el silencio alguna llamada alguna señal de mensaje alguna alarma alguna luz en el patio de butacas que provenía de un móvil y lanza la pregunta desde su condición de Millennium que dice que él vive pegado al móvil todo el día bueno desde que Sófocles y sus colegas pusieron los cimientos del teatro han pasado veinticinco siglos y en ese tiempo la humanidad ha sido capaz de asistir a sus espectáculos con el respeto debido a la liturgia sin que el mundo exterior haya sufrido nuestra audiencia nuestra ausencia durante un par de horas salvo no los últimos cinco minutos en términos históricos en los que parecemos incapaces de romper el cordón umbilical en el que se ha convertido este aparato y no paramos de mandar y recibir señales en todo momento Ricardo Gómez no sólo pide respeto a su trabajo al de sus con bañeros al de los autores también pide respeto a los otros y sobre todo nos pide que nos respetemos a nosotros mismos porque cosas pocas cosas más absurdas puede haber que pagar por un espectáculo del que sólo disfrutemos a medias y en el que acabemos convirtiéndolos en el villano de la función

Voz 19 40:36 Ricardo Gómez buenas tardes

Voz 37 40:38 muy buenas tardes cómo es que tantas muy bien encantado de saludarte si oye oída de verdad de verdad

Voz 0313 40:45 en las ochenta y cinco representaciones no hubo ni una donde no se produjera eso ni una sola

Voz 29 40:52 ni una ni una de hecho lo que lo que empezó siendo una anécdota acabó siendo ya bueno acabó siendo un lastre en el que el terminábamos las funciones que bueno seguimos con nuestro porcentaje inquebrantable Ia y a la vez tan terroríficos su sí absolutamente en toda

Voz 0313 41:09 no no nos plantas seis Juani tuvo en algún momento

Voz 37 41:11 hacer lo que hizo José María poco fue en dos mil trece que para una función diciendo pero tenemos que aguantar esto no nos plantea estés porque bueno pero estoy cuando Juan Echanove también y Juan tiene un pronto

Voz 29 41:24 sí sí sí sí yo me he dado cuenta lo que también pero pero a ver qué pasa que es mucho más es mucho más violento es mucho más porque al final tú estás ahí arriba no estás en calidad de Juan Echanove os Mi caso de Ricardo Gómez tú estás interpretando tú no está ahí para dar lecciones a nadie que lo estos ahí para dedicada a nadie cruces ir porque estás intentando representar de la mejor manera que Peres texto quizá cogido dice que la gente iba al teatro a ver entonces es romper esa magia que nosotros en este caso Juan yo he hemos intentado construir esa liturgia no he intentado que la gente que asista al teatro que involucre lo que les vamos a contar ser nosotros quienes rompan no son en ningún momento nos ha parecido si no no nos hemos visto un poco incómodos e porque demasiada incomodidad genera el hecho de que los teléfonos puedan romper ese ambiente como para nosotros encima darle más pábulo de este momento y nosotros nos hemos cazados en en la telefonía móvil mucho después nos hemos ido a cenar después tienes muy cabreados y demás pero lo que es un situ a mí me se me hace una montaña un beso dando

Voz 0313 42:40 me gusta a mí me gusta mucho tu reflexión del final de esta de esta carta en el país donde te preguntas si hemos llegado a un punto donde somos incapaces de estar desconectados una o dos horas del mundo exterior sino podemos prescindir de eso yo yo no tengo respuesta no sé si la tienes tú ya que ya que te planteas la pregunta Ricardo

Voz 29 42:58 pues sí me gustaría no tener la lo que pasa es que cuanto más me lo pregunto más claro empieza a tener que que realmente no no podemos eh no podemos como sociedad quiere decir porque a título personal es un poco lo que ellos explico Mi carta yo voy al cine y al teatro es que ni siquiera me planteó la posibilidad de poder mirarlo es que eso va pagado o va en modo avión intento darle un valor al sitio en el que estoy en el que tiene decidido estar ojo nadie me he metido en un teatro nadie me he metido en una sala me he yo he decidido por cuenta y riesgo que esa tarde o esta mañana lo que pasa me apetecía era meterme me parece en un teatro ver lo que sea entonces creo que me estoy tirando piedras contra mi propio tejado escucha yo he venido a ver esto después ya el teléfono realmente tengo algo que necesito atender no es el día de ir al teatro es Freire otro día tengo algo que tendría me tienen quiere algo de trabajo una entrevista de trabajo

Voz 0313 43:56 pero es que fíjate es que hemos habla estas últimas semanas Isaías tú te acordarás hemos hablado de los móviles en los conciertos hemos hablado de los selfies en el Prado que no se pueden hacer pero en el Louvre de cómo no te puedes estar un ratito delante una producción hoy aparte que estás en el ángulo no puedo hacer la foto o sea es un mundo una sociedad de escaparate de hiperconectividad que no se engorda acuerdo allí ayer lo de Miquel del Pozo que no fue fue

Voz 0827 44:20 no que es el estaba detenido frente a un cuadro no hiciera la Gioconda entonces había gente

Voz 1117 44:25 sí sí estuvo un buen rato ya haría

Voz 0827 44:28 detrás impaciente que parecía que lo que querían era observarla Gioconda ya por fin se va a Miquel del Pozo y lo que querían era hacerse selfies

Voz 0313 44:34 qué hacer porque hicieron el selfie fuera no vieron Gelco

Voz 0827 44:37 pero no regla es el huevo

Voz 29 44:39 eh eh en tema es que porque claro lo de fotografiarlo es también me parece terrorífico porque quiero decir al final he seguido un poco la polémica de esta semana de los conciertos no esta cosa de no quiero no no lo estoy viendo en el presente quiero llevarme envidio se va a escuchar es fatal para verlo luego en casa de que no tiene ningún sentido careció de Europa cumplidos es como que queremos ser nosotros unos dueños de nuestro propio material porque queremos queremos Tapia exclusiva

Voz 6 45:09 y es un poco no no creo que no un desastre claramente si está oye no Porsche no era nadie más he la cuenta pero tú tuviste en marzo aquí en Pamplona en el Teatro Gayarre

Voz 0313 45:23 bueno Horche recordará si esa fue una de las funciones con muchos teléfonos con pocos teléfonos con bastón

Voz 37 45:29 yo no sé si Torres no nos Pamplona sólo son uno erosionaron diez

Voz 0313 45:37 no te acuerdas no no los recuerdos

Voz 29 45:39 no lo recuerdo no no no recuerdo cuál fue se que no rompió y estadísticas es que algunos sabía lo que sí sí sí sí sonaron más de uno creo que nuestro nuestro récord el récord de nuestra función creo que el tuyo

Voz 6 45:52 como siete teléfonos móviles sí

Voz 29 45:55 luego ya en récord ya no tanto en cantidad sino en calidad de falta de respeto fue una señora en Ibiza que descolgó

Voz 6 46:06 ahí a tono pero mucho más a todo lo que nosotros hemos empezado hablar por teléfono

Voz 29 46:11 a lo digo riéndome por no llorar porque haya un drama pero así si realmente descolgaron me di esto sólo lo sabe no de Diamond fíjate dicho que iba al teatro ahora no puedo hablar incluso hombre por favor

Voz 6 46:24 no

Voz 29 46:25 haga el favor no al al final estamos ante ante una anécdota que cuenta como anécdota pues sí pero pero realmente

Voz 37 46:36 prevé muchas cosas si nos planteamos

Voz 29 46:38 más seguida de la gravedad del problema estamos ante lo que para mí para Juan creemos que es una amenaza real del teatro porque esto no es una plataforma digital en la que tú te sientas mucho padecí pasa por saber algo que están hablando y al pausa inminente el teléfono y ya va llamada no hay gente que está trabajando ya está trabajando en estos momentos y es una es es es una bueno una falta de conciencia y de respeto que que hay que Kevin

Voz 0827 47:06 yo creo que lo que pasa es que han cambiado la todas las formas de acercarnos a todo no porque antes la televisión también no requería una cierta concentración uno se sentaba frente al televisor a ver una película veía la película y ahora está viendo la película

Voz 0313 47:19 está con el móvil si sigue serie seis lo que pasa ahí pues después pasa en otros lugares y además es un mal de millennials ni de joven yo creo que es algo interior señora del teatro

Voz 29 47:30 no no no para nada para nada no no no es una cosa que tenga que ver con una generación que que que que suceda pues mundo todo el mundo somos víctimas de psicológico tiene que ver con exacta exactamente y creo que las medidas también se tiene sabes ya que avanza la tecnología las medidas tienen que avanzar no podemos estar dependiendo de la buena fe de la gente por llegue al igual que una cosa avanza la otro debería avanzar en paralelo

Voz 37 47:55 bueno mira mañana en la final de la Champions habrá un policía disparando con un rifle a los drones que estaba bien tampoco haría falta un rifle pero un inhibidor esta pues ya está muy bien Ricardo Gómez amigos oye un abrazo

Voz 0313 48:09 es verdad a Manu estaba pensando va pasando el tiempo me voy a librar de que le pregunten de detrás pasó cinco días de las elecciones en Navarra tiene unos frentes abiertos como otros lugares de del país Si hoy hemos escuchado cosas aquí ha habido ruedas de prensa y tal está pendiente de la alcaldía de Pamplona la presidencia de la Comunidad el como el carrusel pronóstico minuto de juego resultado ahora mismo lo que esto este tiempo de la política yo sostengo en contra de lo que mucha gente cree que es un tiempo bonito porque es un tiempo que obliga a sentarse y hablar y a pactar ya mirarse a los ojos de un cabrón pero voy a hablar contigo y eso a los que estamos ese for habiéndolo yo creo que no reconforta a los que está ahí dentro en el ajo será más complicado pero no

Voz 1117 49:00 no yo te yo creo que es un tiempo bonito y además es que es necesario que sí que sé es que además es que es necesario no yo creo que al final lo que no hay que perder de vista es que que que salga lo que salga lo que tiene que ser es aquello que esté destinado a mejorar la situación de de las personas en este caso de Navarra de sus empresas de sus organizaciones en general y sobre todo de prepararnos mejor para este mundo fíjate lo que estábamos hablando todos los cambios tecnológicos la transición energética el amigo Trump con con el liderazgo ahora en la pelea con China hay hay tantas cosas que están cambiando el mundo ahora está jugando una partida tan importante que yo creo que las la salida de la clase política tiene que ser realmente hacer cosas para mejorar la la situación de las personas para preparar mejor Navarra en nuestro caso no yo desde luego vengo del mundo privó igual yo soy un poco atípico en ese sentido hoy en estos cuatro años que estado de vicepresidente bueno mi obsesión ha sido esas no tratar de hacer que no estén mejor yo creo que eso es eso es lo que tiene que presidir y creo que hay posibilidades de yo por lo menos soy optimista respecto a lo que a lo que pueda a lo que pueda suceder

Voz 0313 50:03 pero o por hacer un poco la quiniela y simplemente es un alcalde de UPN y la presidenta socialista no es un pronóstico descabellado

Voz 12 50:11 no me pidas una quiniela una quiniela

Voz 1117 50:15 pero además ya sabes que el que se equivoca es el que responde pregunta es verdad entonces o aquella otra frase que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras

Voz 0313 50:25 a mí el es accidente parece que está haciendo muy interesante esta es la España que hemos querido queríamos acabar su Madrid partidismos se ha acabado pues habrá habrá que negociar y habrá que hablar

Voz 1117 50:36 sí es verdad que el bipartidismo hace mucho ya que que terminó tenemos una cultura porque la sociología Navarrés más diversa misa diversidad me encanta Haro yo tuve la diversidad me encanta me parece que en Navarra ya distintas visiones distintos perfiles distintas culturas distintos tal yo creo que si lo analizamos bien suma a eso al final es positivo ayuda

Voz 0313 50:55 yo vengo de una tierra diversa que es Cataluña que que también hemos visto la parte positiva ya no tanto pero que sí sí

Voz 1117 51:00 el vertido ha cuando hay tanta pero canal y bueno yo creo que sí yo creo que aquí desde luego