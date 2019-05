La Ventana (31/05/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0760 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 2 00:06 orden de prisión sin fianza para el hombre que agredió a su pareja embarazada de ocho meses y que perdió el bebé la mujer continúa en el hospital Radio Valladolid Manolo Rodríguez

Voz 1402 00:15 el juzgado ha abierto una causa por delitos de lesiones graves maltrato habitual y aborto la víctima en avanzado estado de gestación perdió el bebé que esperaba además el juez ha impuesto al hombre pareja de la víctima desde hace dos años una orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de quinientos metros y prohíbe que se comunique con ella por cualquier vía el juez ha decidido el ingreso en prisión del individuo en una jornada en la que ha tomado declaración a la víctima en el Hospital Clínico de Valladolid donde permanece ingresada donde ha mantenido su versión de que lo que en realidad había sucedido es que se había caído en la ducha por una enfermedad que sufriría en las piernas

Voz 2 00:46 Cataluña va a restringir aún más los espacios donde se puede fumar será pionera en hacerlo en prohibirlo dentro del coche Radio Barcelona en Miami

Voz 1909 00:54 él la Generalitat prepara una ley que de entrada equiparará al tabaco convencional a los cigarrillos electrónicos y que prohibirá fumar en los campos de fútbol y en instalaciones deportivas en general en las paradas de autobús dentro del coche esta ley que prevén tener lista dentro de un año también amplía

Voz 0563 01:10 a cinco metros la distancia para poder fumar delante de un hospital una escuela o cualquier edificio de la administración además este otoño la Consejería de Sanidad ya ha anunciado que pondrá en marcha una campaña para comprobar el cumplimiento de la actual ley en las terrazas semi cerradas de los bares porque les consta que muchos la incumplen

Voz 1915 01:30 Irán está cumpliendo con las restricciones del pacto nuclear y que se firmó en dos mil quince el régimen de Teherán anunció que no cumpliría a principios del mes de mayo coincidiendo con el primer aniversario del abandono del acuerdo por parte de Estados Unidos informan Suay nadie

Voz 3 01:43 el informe de la Agencia nuclear de la ONU la OIEA informa que desde el anterior informe que fue en febrero la República iraní mantuvo por debajo de los umbrales permitidos el nivel de enriquecimiento de uranio además sobre las reservas de agua pesada material que también es motivo de preocupación en lo que respecta a la proliferación nuclear la agencia de Naciones Unidas concluyó que sí

Voz 0827 02:03 sigue por debajo de las toneladas permitidas

Voz 1915 03:05 ciudadanos dice ahora que si se sentará con Vox dice el secretario del partido naranja José Manuel Villegas que la negociación sólo se hará con el PP pero admite que están dispuestos a hablar con la formación de ultraderecha in mientras Vox insiste aquí en Madrid condiciona sus apoyos a puestos en el Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital su portavoz en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros

Voz 5 03:23 hay otros sitios donde el ámbito local juega de manera distinta no tenemos tampoco y tenemos poco a poca representación pues no es no sería lógico e intentar es decir ya solicitar parcelas de poder nos corresponde al el juez ha ganado ella razonable que este no ofrece las esperamos que se nos ofrezcan de forma parte del Gobierno la respuesta es que yo creo que sería razonable

Voz 1915 03:49 la justicia investiga la gestión de la Consejería de políticas sociales en la residencia de mayores de Alcorcón se lo venimos contando el Juzgado de Instrucción admitió a trámite la denuncia de las trabajadoras que llevan más de un año protestando por la falta de personal y medios en el centro piden a la Fiscalía que investigue si se ha producido un abandono de funciones Elena Romero es una de las trabajadoras

Voz 6 04:07 por fin vemos un rayo de luz porque alguien se va a tomar en serio la situación que estamos viviendo y esperamos que verdad lleven una investigación seria y al fondo de todo lo que está pasando y en las condiciones en las que estamos tanto las trabajadoras como los residentes investiguen a la Consejería de verdad logren que se cambien las situaciones que se están dando en estas residencias

Voz 1915 04:32 y una cosa más a partir del próximo domingo el túnel de Recoletos entre Atocha Chamartín estará fuera de servicio a Dívar reformarlo para reducir las incidencias en este tramo en el que mayor número de circulaciones soporta de todas las redes ferroviarias de España con cuatrocientos setenta trenes y más de doscientos mil viajeros diarios las obras conllevarán la suspensión de la circulación hasta el próximo mes de noviembre tenemos veintinueve grados en el centro de Madrid

Voz 0867 05:08 su chut que nos ponemos en modo Hora veinticinco la actualidad de otra forma con Ángels Barceló

Voz 1915 05:18 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Cadena SER servicios informativos

Voz 0313 09:11 son las cinco y nueve minutos de la tarde las cuatro y nueve en Canarias y los viernes hasta ahora nos metemos todos y todas en la Unidad de Vigilancia lingüística

Voz 19 09:21 no no

Voz 20 09:25 a menos que usted me habla

Voz 16 09:29 yo creo en pleno señor

Voz 17 09:30 Borrell cuando es verdad que Estados Unidos está hermanado agua su sardina hermano lo hago agua usarlo

Voz 16 09:35 nace así como a neutralizar las emisiones cero neutralizar las emisiones cero en el año

Voz 17 09:41 Smith cincuenta ayudas serie Nexus Alain que la gente

Voz 0760 09:45 empleos tienen que trabajar sesenta horas al día sesenta horas solos

Voz 16 09:48 ya lo esclavo es alguien que carece de cualquier

Voz 17 09:51 de derecho no tiene obligaciones son no tiene obligaciones una especie de de Ifema

Voz 21 09:57 pues entre comillas un influyente entre entre los recién nacidos

Voz 16 10:00 los recién nacido podemos cometer

Voz 17 10:03 error iban los horrores

Voz 5 10:05 rápido hay que emitir esta finca esta esto sin más dilación bueno son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias

Voz 16 10:13 ganas de V unidad de vigilancia que llega a su informe número quinientos noventa

Voz 0827 10:25 sí señor bueno el pasado super domingo electoral nos ha proporcionado algunas vigilancias muy sustanciosas fue muy interesante la duda que te planteaste sobre el si lo que sucede después de unas elecciones resaca o digestión yo creo que pueden ser ambas cosas también Francino que puede ser una orgía de ser una orgía si tenemos en cuenta la petición que Pedro Sánchez ha hecho a ciudadanos según se desprende de la pregunta que Xavier Fortes hizo a Begoña Villacís en Televisión Española lo escuchó Celso Álvarez al parecer le pidió Sánchez que levantasen los condones una última pregunta porque sé que tiene usted bastante deprisa

Voz 17 11:06 la Unión ahí de la ejecutiva de Ciudadanos pero el PSOE pedía ayer Pedro Sánchez levantar los con los con de los cordones sanitarios

Voz 0827 11:13 al partido cordones sanitarios en qué estaría yo pensando bueno por lo menos serán cordones sanitarios el PP ha obtenido malos resultados que ha podido sin embargo mitigar por la paz civilidad de gobernar pues el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid pero Pablo Casado parece un punto desinflado tanto que Martínez Almeida ya le llama Pablo Casado lo escuchó Carmen Espinosa

Voz 22 11:34 sin embargo hemos sabido reaccionar ese hemos sabido reaccionar

Voz 23 11:37 porque también al partido obviamente está Pablo Casado Pablo Casado Pablo Casado mira eso

Voz 0827 11:42 lo habíamos oído en verbos hombre pero en apellidos yo leo a Antonio Machado no queda muy bien desde luego es muy difícil además el Partido Popular no está armando gran follón público con estos datos pero en privado parece que sí que está habiendo conversaciones no estruendosa sino estruendos rosas que parece que va más allá todavía esto es lo escucho Ramón Alcarria

Voz 0760 12:02 en las reuniones del comité ejecutivo del Partido Popular normalmente hay silencios estruendosos hay silencios estruendosos nunca habla pero es que luego

Voz 0827 12:10 esta más de alargar palabra hacer teniendo estruendosos es más que suficiente también ha sido sorprendente la exigencia de Ciudadanos a líderes del PSOE para que reniegan de Sánchez si quieren recibir apoyos a Toni Martínez la verdad que el verbo el verbo renegar lecho con poquito buenos verbo renegar merece un gran Isaías porque tiene esta connotación religiosa es chulo hay que renegar de Sánchez para alcanzar el poder parece un chiste pero lo piden así tienen que regar de Satanás de sus pompas de Sánchez y sus obras pues tiene toda la razón Toni Martínez es verdad que renegar tiene esa acepción de pasarse de una religión a otra sobretodo de la cristiana a la musulmana pero también es de testar o Abu o abominar de alguien en general no así que sí que podría tener validez e Íñigo Errejón que ayer estuvo en la SER ha sido el político más vigilado esta semana la invitan a entrar en la unidad Elvira Cordero Beatriz hará usada fan buena Elena Sánchez Agus Foix Teresa Colomer Marisa Castro y Benito Moreno porque Errejón que es un mellizo bueno es un político que tiene muchos reflejos pero se distrajo soltó un distribuyeron que es el que entrara unidad

Voz 0799 13:17 yo creo que el Ayuntamiento de Madrid ha gobernado bien que vamos a echar de menos si Manuela no exalcaldesa otra vez que en mi opinión si la mejor alcaldesa de Madrid que ha vuelto a ganar en todos los barrios del sur excepto algunos votos que se distribuyeron a ese distrae dieron de forma un tanto irresponsable

Voz 0827 13:32 la quizás se distribuyeron os extrajeron seis ahí extrajeron porque hubo cosas que los electores no entendieron como cuando Manuela Carmena habló de grabación que escuchó José Antonio

Voz 1915 13:43 de nuevo desde la utilización de los impuestos puedes dirigir la fuerza de la grabación la fuerza de la grabación

Voz 0827 13:52 la fuerza de la grabación la verdad es que suena raro e Nos dice José Antonio que cree que es gravamen la fuerza de los gravámenes aunque él tampoco lo tiene claro la verdad es que la palabra grabación no está

Voz 0313 14:02 la fuerza de la gravedad Se refería tal vez a eso yo creo

Voz 0827 14:04 con decantar votos bueno puede ser lo mejor en esto no había pensado yo creo que más bien se refería al otro pero bueno en todo caso grabación uno la registra el diccionario pero sí que es verdad que si de grabación con B que es la acción de grabar pues a lo mejor la acción de poner gravámenes nube grabar con v pues podría ser grabación lo dejamos en el aire para que nuestros vigilantes no sigan ayudando bueno en las elecciones desde luego sí que han registrado pérdidas señaladas hay algunos candidatos como desde el Ayuntamiento de A Coruña por ejemplo pues el anterior alcalde ha perdido cinco mil concejales yo no sé cuántos concejales que tiene el Ayuntamiento de A Coruña esto es en lo escuchó Jesús Rivas a Carlos Franganillo en Televisión Española el parto

Voz 16 14:44 lo ha perdido once mil votos Hi5 mil concejales cinco mil concejales respecto a las

Voz 0827 14:49 elecciones de dos mil quince esto sí que es difícil de gobernar Ayuntamiento con tantos concejales ahora desde luego perder cinco mil concejales es un mazazo eh por eso no es extraño que ayer este alcalde ahora en funciones de A Coruña hablase en Hoy por hoy de investidura en vez de investidura

Voz 23 15:06 bueno han sido datos muy duros no eh gobernar en minoría sido terrible no hemos tenido nunca el apoyo de de los duros que no se investigaron los que no se investigaron el Partido Socialista

Voz 0827 15:19 bueno los que no se investigaron ese cerebro están empujando demasiado bueno ahora para perder perder lo que ha perdido el Partido Popular en la localidad de Cuenca de almendros tenían siete concejales atención siete concejales mayoría absoluta han tenido tres votos usando se han votado ni ellos los siete concejales anteriores se han votado eh que es lo que ha pasado por la polémica por la instalación de una granja de cerdos hay en otras localidades donde también se ha planteado este problema que ha sublevado a los ciudadanos que ha sublevado a los cerdos que incluso han recogido firmas

Voz 0313 15:55 es que en los pueblos de Alperi Ayora Se han unido sus vecinos para poder rechazar la instalación de cuatro Mc o granjas con cerca de treinta mil cerdos recogiendo firmas con cerca de ti

Voz 16 16:04 lentamente de las firmas financieras si habrá hablábamos de lado

Voz 0827 16:09 está tan lista que de un lado para otro estos cerdos oye que son capaces de firmar buen este podría ser desde luego un Expediente X pero tenemos más en la radio hablamos casi a diario de estudios de encuestas de informes que nos cuentan pues vamos somos lo que pensamos lo que deseamos este que nos envían también un montón de oyentes Fernando Camelot o Vicente Palomino Mikel Atsuara Alberto Martínez Arturo Obregón Rubén Cabañas Rubén regalado Aisa Mena haga e Ignacio Junquera e Iñaki Moreno este estudio es raro raro raro

Voz 16 16:43 ocho de cada diez ciudadanos vería con buenos ojos que se prohibiera conducir dentro del coche prohibiera conducir dentro de un coche

Voz 0827 16:51 vamos a ver si nos enteramos ocho de cada diez españoles verían con buenos ojos que se prohibiera conducir dentro de coche

Voz 25 16:58 qué hacemos conducir desde fuera

Voz 0827 17:04 lo de ver con buenos ojos que también se dice en el informe bueno pues tiene aquellos que Edú Parra por ejemplo invita Andreu Buenafuente en su programa habló no de globos oculares sino de glóbulos a través de los ojos los glóbulos ocular

Voz 26 17:19 desde Miguel lo glóbulos oculares de Miguel

Voz 0827 17:21 bueno habíamos visto los rojo los blancos ahora tenemos los glóbulos oculares también buen y después se ha comentado mucho entre las noticias de la semana el escándalo de los amaños de partidos de fútbol escándalo en las apuestas y un escándalo también añadido en la duración de esa temporada porque fue una temporada larguísima mucho larguísima nos lo dicen Domingo López Juan Carlos Orozco el detonante de las

Voz 1594 17:46 hechas fue un partido de hace dos temporadas entre el Huesca y el Nàstic informa Ana Terradillos adelante

Voz 27 17:51 sí de la temporada dos mil siete dos mil dieciocho y dos mil siete dos mil dieciocho

Voz 16 17:54 se disputó del dos mil dieciocho

Voz 0827 17:57 estaba yo de esta temporada años desde dos mil siete al dos mil dieciocho el año once años jugando al fútbol Nyman

Voz 16 18:02 en en ese sita treinta y cinco años

Voz 0827 18:08 bueno quizás para compensar esta temporada tan larga en la Liga española pues Nieves Concostrina se ha quitado años esta semana se ha quitado diez años concretamente el lifting lo pillaron Sara la lana José Antonio Barrera

Voz 16 18:22 el obispo de Alcalá no nos está hoy

Voz 28 18:24 viendo que alguien le avise que esto le va a encantar hace treinta años hace treinta años el veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y nueve

Voz 0827 18:31 sino no salen las cuentas e de cuarenta son cuarenta años se ha quitado diez años de

Voz 0313 18:39 venció un punto de encima efectivamente Benito

Voz 0827 18:42 José Javier Simon sobre el término vitalicio que también hace referencia pues a la largura de los días de los años de la vida pues vigila a Jordi

Voz 1915 18:51 tú crees que tú crees que el castigo es expulsar del club de forma vitalicia hay vida de forma vitalicia hay vida en el exilio un símbolo del Barcelona ayer

Voz 0827 19:01 la redundancia bueno vitalicio más cosas vida pues está todo eso es después está de por vida que sería la versión correcta no es vida sino es de por vida cuando algo se obtiene pues hasta el final de la vida a la Dana José Antonio tenemos también tienen una duda sobre si se dice en este contexto que lo dice Susana Ruiz más bien o dice mejor

Voz 0867 19:25 llegan al estatus más alto bueno sí tengan más oportunidades de aparearse con las hembras más bien posicionada más bien posicionada

Voz 0827 19:31 hembras más bien posicionadas bueno pues según nos explica el diccionario de la Academia se usa más bien cuando contra ponemos dos términos para acompañar al que consideró se considera más adecuado sin serlo por completo por ejemplo no estoy alegre sino más bien triste no es que estés triste del todo pero ante Alegre insiste Estoy más bien triste no ahora bien ahora bien el diccionario académico de americanismo salvo un poquito a Susana porque dice que esta locución más bien con el significado de mejor sí que se utiliza en Nicaragua en Colombia en Venezuela en Bolivia en Paraguay Panamá así que en estos países la disculpa haríamos pero aquí Susana Díaz

Voz 0313 20:07 creo que pillara de ahí ya no no creo que eran

Voz 1 20:10 también me dais

Voz 0827 20:16 sobre contaminaciones en un informe pasado recogimos un yen de Gonzalo Suárez

Voz 29 20:21 ahora es incomprensible por ejemplo porque

Voz 16 20:24 ya

Voz 29 20:25 el terror ahora consiste en que te digo llene de De Gaulle

Voz 0827 20:29 Salt prefiere Goya en vez de que te de huella en bueno pues Manuel Jabois no nos escucha por lo que se ve o no tomó buena nota porque ha caído exactamente en el mismo error que nos envían Marianne suela José Manuel González

Voz 17 20:41 nos dejan ver con tanto detalle los momentos por los que van vi es famoso cuando de strip Apanas es

Voz 16 20:47 Tina cuando vio la fondo de Goya Goya

Voz 0827 20:49 a sus víctimas cuando de huella a sus víctimas con una historia de terror después de Mona León que hay muy va va de huellas pues ya lo verás no vayáis sacar para la próxima unidad de vigilancia bueno ya sabemos que es muy difícil oye corregir errores que tenemos muy interiorizados por ejemplo una vigilante Cándida Altagracia nos lo documentan lo escuchó en Radio Nacional de España en No es un día cualquiera un colaborador confiesa a los oyentes que se está quitando el dequeísmo ya los diez segundos incurre en el dequeísmo

Voz 17 21:17 estoy intentando hacer ejercicios para evitar Mi dequeísmo le agradezco al oyente que un día me lo dijo creo que es bueno que nos lo a lo que ocurre

Voz 0827 21:25 de este que intención tenía el hombre esto fue profesor mío una universidad si estés Josep Francesc Valls efectivamente dijo profe mío bueno Universidad y es un hombre que habla perfectamente como reconoce el error se lo quiere curar pero mira el hombre no acaba de conseguirlo pero bueno estamos en Pamplona hablemos de Pamplona hablemos de los navarros

Voz 16 21:49 la telefonía en todas sus variantes hace quince días

Voz 0827 21:55 estamos muy lejos de aquí estábamos en Canarias y de allí no sorprendido en Tenerife lo mucho que gastan los canarios en hablar por teléfono se gasta una millonada

Voz 0760 22:03 Miguel Rodríguez que además ha dicho que pensaba que tenía tarifa plan en el acceso a la red y que por ello no cerraba el servicio de Internet en el móvil el mes que más gastó las cantidades rondaron los dos mil seiscientos millones de euros rondaron los dos mil seiscientos millones de euros

Voz 0827 22:17 eso es hablar te voy a contar El Quijote cariño venga vamos a darle dos mil seiscientos millones de euros nos pareció extraño desde luego ahora tenemos una tesis Francino que quizás este hombre sea oriundo de Pamplona o tenga ascendencia navarra eh porque aquí viven de vicio más familias Navarra son las que llegan comer

Voz 30 22:34 hicimos más fácilmente a fin de mes en el tercer trimestre del año cada Navarro tuvo un gasto medio de dos eh de dos millones doscientos treinta y tres

Voz 16 22:43 a dos millones doscientos treinta el gasto medio gasto medio sí sí

Voz 0827 22:49 dice además son las que llegan más fácilmente Penedès eh a veces se nos complica e dos millones doscientos treinta y tres mil euros al mes sitios ven la cara publicaron con ese nivel el lujo después extiende a a todo el mundo a las instituciones a los ayuntamientos los balcones se llenan de flores por ejemplo y claro la Comunidad foral pasa a ser una comunidad floral

Voz 17 23:12 buenos días hoy lunes en Navarra se presentan cielos con pocas nubes o despejados con algún intervalo nuboso en el norte y en el oeste de la comunidad floral floral

Voz 0827 23:20 con el dinero que nos obra a comprar geranios bueno inundó crean infraestructuras de cualquier manera eh aquí por ejemplo no hay plazas de aparcamiento sino playas de aparcamiento no tendrán mar pero desde luego Oña playas artificiales para dejar los coches

Voz 23 23:35 en readaptación de aparcamientos etcétera porque el programa aparcamientos sabemos que también está latente por tanto ya hay un proyecto también para crear nuevas playas aparcamiento en el barrio playas de aparcamiento en el barrio

Voz 0827 23:46 que se ponga Morenito los coches eh eso sí los políticos hemos tenido un ejemplo que no era un hombre sencillo pero aquí son muy ególatra se personalizan mucho lo que hacen por ejemplo en las obras públicas no se oye que se construye un pebetero en un estadio de fútbol pues si lo hace un partido político como el PP pues ya a partir de entonces se llama hetero

Voz 31 24:06 la antorcha hoy allí enciendo del

Voz 16 24:08 on Enel

Voz 31 24:11 en él

Voz 0827 24:13 pero perdona el pebetero efectivamente o aquel pebetero que lo hacía alguien del PP bueno que no falte de nada después está la educación de los chavales se gastan lo que haga falta y así después los chavales pues si salen muy finos nos llegan a la radio muy finos también fueran las posibilidades de un navarro de Ezkurdia de plantarse en la final del Campeonato Manomanista de pelota perdía ayer en Bilbao en Bilbao ante Urruti por veintidós catorce muy bien en Bilbao pero es verdad que son muy finos en alguna pronunciación eh hay otras que se les atasca algún Portillo yo aquí no sé lo que pasa por ejemplo con los calendarios

Voz 0313 24:47 no tiene desde que se dio al Gobierno

Voz 32 24:49 junio de del año pasado se ha venido haciendo una recabar calendario dar de una recaída calendario dar instrucciones

Voz 1915 24:56 todos los de todos los procedimientos si miramos con detalle el delegado ha reconocido que el tema del tapas está recaer recaer

Voz 33 25:04 luego algo así es que el verbo se las trae Arasti ha deslizado los ciento ocho millones de euros que Sánchez si logra apoyó sin gastar en Navarra la gran mayoría dedicados al proyecto del tren de alta velocidad que afirman

Voz 16 25:16 quieren Rijkaard quieren Riccardo Riccò calendario

Voz 5 25:20 yo me olvidaría de la parar totalmente yo me olvidaría pero

Voz 0827 25:24 para hablar de otra cazo en sinónimo que vais a tropezar más pero bueno allí son tropezando normales se otras cosas ya no son tan normales porque si dices silbado tienes unos ingresos de más de dos millones de euros mensuales parece mentira que en Navarra pueda haber borrones pues los hay Frantino debe haber tantos borrones que el sistema sanitario de esta Comunidad Foral ha detectado ya un nuevo tipo de epidemia que es la gorro negro

Voz 1 25:53 cadena SER

Voz 16 25:57 en Navarra aumentaron en un treinta y cinco por ciento los casos de gorro arengó Romea al año pasado

Voz 0827 26:04 eh aquel otro ingresa ir dos millones al mes y encima vais Bahrain Trapiche ando Diego rodeando a Time parecían buenas personas

Voz 16 26:15 Nos desciende lo de la prórroga

Voz 0827 26:17 es es destine también lo de los esfuerzos y cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 0313 26:23 no paramos con es bueno es más yo no sé si nació aquí

Voz 0827 26:26 en eh porque aquí hubo un delegado del Gobierno en Navarra Vicente Ripa que yo creo que fue el primero

Voz 34 26:33 ni puede ni debe haber ningún problema cuando se trata de fuertes y cuerpos de seguridad de fuertes y cuerpos de seguridad

Voz 0827 26:41 ayer el lenguaje inclusivo en Navarra toma lenguaje inclusivo

Voz 35 26:48 fiel bueno aquí está Navarra

Voz 0827 26:54 María Romero cantando al miedo la verdad es que no sé muy bien por qué porque los navarros en general no suelen tener miedo los navarros son fuertes son unos chicarrones y es que aquí en esta tierra Francino muchos chavales nacen ya muy crecidos

Voz 16 27:08 un recién nacido fue trasladaba ayer compró

Voz 36 27:10 además cardíacos desde el hospital maternal de Pamplona hasta la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital doce de Octubre de Madrid el al neonato de treinta y seis años de vida de enfrenta el

Voz 16 27:20 la medida cree detectó una cardiopatía congénita de la que será operado en el centro Madrid del pues ya han tardado en detectarlo mira

Voz 0827 27:27 que yo cuando estoy cuando nunca había entendido de Sancho el mayor porque murió con cuarenta y pocos años pero claro hay que sumar los treinta y seis años de neonatos ya son setenta y tantos no entiendo también la madurez Pedro Blanco claro es que no llegó ya maduro con dieciocho años a la radio pero que no se había nacido con treinta y seis años bueno quizás necesitéis en Navarra una cuestación larga para caminar por las montañas porque hay una orografía extraordinaria en esta comunidad hay unas montañas estupendas

Voz 37 27:55 tú vascos débiles o localmente moderados con la cota de nieve que se situará en los quinientos metros subiendo al final del día a los ochocientos mil metros a los ochocientos mil metros

Voz 0827 28:06 para subir una montaña de ochocientos porque la gente saca fotografías en el Everest porque no pueden venir a claro de ochocientos mil veinte eh bueno son raros de todas las maneras se son raros los no Carlos tienen reacciones extrañas por ejemplo en el resto de España cuando algo nos impresiona o nos emociona se nos ponen los pelos de punta aquí no aquí el navarro hace que los pelos se metan hacia dentro

Voz 38 28:31 y esto es lo que tenemos que seguir haciendo de aquí a finales

Voz 16 28:34 hora es bretón no relajarnos porque aquí en algo

Voz 38 28:36 tanto que te relaja y te meten los pelos

Voz 0827 28:41 yo no sé cómo el no pero yo estoy relajado está empezando a sentir algo e ir después van drogan drogan desde muy jóvenes además soy profesor

Voz 34 28:53 educador no Instituto educador y por lo tanto me interesa muchísimo sea mucha o poca a la calle a los centros escolares si hay mucha mejor si hay mucha mejor y hay poca también

Voz 0827 29:07 bueno si hay mucha droga hay época también bueno bueno bueno quizás se droga después claro anda un poquito estresados y con el pelo país entro y Gwen estés descaro con esa tensión aquí por ejemplo cuando hay unas elecciones no votan con votos van como motos votan con motos

Voz 16 29:26 e Izquierda Unida ha perdido casi nueve mil moto P mil moto nueve mil votos con respecto a las anteriores generales

Voz 0827 29:35 es decir que hemos discutido de Madrid en campañas y a los niños de nuestra comunidad se les enseña ya no sabemos lo que enseña aquí en materia de religión porque no acaban de aclararse con los milagros que hizo Jesucristo

Voz 39 29:47 que os sobra en esta etapa el día siguiente

Voz 0827 29:50 hay poca Raquel de menestra

Voz 39 29:53 como Dios hizo con las piedras y los peces pidiera si los peces

Voz 0827 29:56 milagro de las piedras y de los peces es revisado La Biblia y no lo encontraba oye a lo mejor el pan se les había puesto duro como una piedra puede ser no pero bueno volcado Pedro Blanco también les enseñaron enseñaros

Voz 16 30:08 el diario La Razón por el titular de la sensación de que lo único que le queda a Rajoy multiplicar los penes los los pero este es el

Voz 0827 30:18 pero bueno en todo caso es el título se les enseñara la religión la religión del amor cuando aman demasiado pues a lo mejor hay que compensar un poquitín ya aquí hay algunos servicios un poquito raros

Voz 16 30:29 Caja Navarra ha firmado un acuerdo con Canal Plus latino para ofrecer a la comunidad latinoamericana servicios de odio servicios de odio que eso es bueno

Voz 5 30:37 el servicios de odio

Voz 0827 30:39 vamos que te voy a decir de su afición por el toro si en Madrid y aquí ni te cuento

Voz 16 30:46 no hubo esa penetración entre toro torero para conseguir que disfrutas hemos más de la corrida

Voz 0827 30:53 no hubo penetración entre toro es una imagen jugadora una imagen más turbantes de lo normal vamos acabando ya hemos registrado alguna mano de hablar de los navarros hemos descubierto algunas palabras pero vamos a descubrir algunas más Francino e palabras de esta tierra que nos busca Ignacio para Padrón

Voz 0313 31:17 de repente escuchas tu alrededor palabras como la minero barra o regla lote enhorabuena estás en Navarra

Voz 40 31:23 adiós

Voz 16 31:31 ahora tienen vocabulario de lo más curioso por ejemplo no son vergonzosos sino que les dan racha los pamplonicas no viajen en autobús sin en esa aquí llueve tanto tanto que acaban empapados aunque ello les llaman chirriar se marchita es cierto que tiene sus peculiaridades como que confunden el condicional pretérito imperfecto pero les perdonamos porque son muy simpáticos origen ellos tras cómo no nos van a caer bien saben montar un fiestón como los Sanfermines es un tan perfecto encierro poquito chistorra ya el chavismo

Voz 41 32:13 muchos no ritmos tener una gran influencia en euskera como Darra que significa delantal renta que se podría otra vez

Voz 16 32:19 es como capricho Chandra mala mujer

Voz 42 32:26 Marcos

Voz 0313 32:28 me voy a despedir aquí porque aprovechando que estamos en Pamplona fuera darle un tras un bocadillo de chistorra y a ver si acabo entre Parrado de tanto como

Voz 0827 32:39 hasta aquí la Unidad de Vigilancia recuerdan nuestra dirección de correo que su deuda arroba arroba Cadena Ser punto com ya saben nos hemos equivocado

Voz 17 32:46 no lo sé Tour

Voz 1 32:48 muy equivocado y no volverá he pasado muy bien he estado muy era

Voz 9 33:03 viene bien conocer sus gastos notaría gestoría registro viene aún mejor conocerla de un banco que no te

Voz 43 33:10 Dani gastos ni comisiones elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 1915 33:23 comprase un coche eléctrico una muy buena idea

Voz 1322 33:26 contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga una idea mejor mar Mobility Iberdrola de instar al punto de recarga se encarga de todo para que tú a hombres está un noventa por ciento con respecto a un vehículo diésel o gasolina siempre con energía cien por cien renovable lo hace Sporting lo haces por el planeta colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 44 33:54 sigue a La Ventana en la reses

Voz 1322 33:57 sociales La Ventana

Voz 44 33:59 a quien fuiste La Ventana

Voz 8 34:07 la Cadena SER presenta el placer de es

Voz 16 34:10 eh

Voz 46 34:15 Juan detuvo un hijo hubo de darlo a una nodriza

Voz 0827 34:19 de vuelta en casa el niño fue

Voz 47 34:21 mimado común Príncipe la madre lo alimentaba con golosinas el padres lo dejaba corretear descalzo dándose las de filósofo llegaba a decir que bien podían dar completamente desnudo como las crías de las bestias

Voz 1915 34:35 en contra de las tendencias maternos tenía en la cabeza cierto ideal viril de la infancia por el que trataba de formar a su hijo ex

Voz 1 34:43 siendo criaran con dureza a la espartana

Voz 1594 34:46 para que adquiriese una buena Constitución

Voz 1 34:49 mandaba a dormir a una cama sin calentar le enseñaba beber grandes tragos de ron y hacer burla de las procesiones

Voz 16 34:58 el pequeño de naturaleza

Voz 47 35:02 respondía a sus esfuerzos

Voz 1915 35:05 Madame Bovary Hugo está Flaubert mil ochocientos cincuenta y seis

Voz 16 35:10 cadena SER él

Voz 7 35:16 con las horas el día va acumulan hechos

Voz 48 35:19 Contradicciones discrepancias si desatino

Voz 16 35:22 cuidado con la dicen unos

Voz 17 35:24 van otros vienen las corrientes te empujan hacia arriba que arrastran hacia abajo te llevan a la izquierda y la derecha moverte cuidado con el barco

Voz 49 35:36 a aquellos que les parece bien a los cinco provoca profundo malestar a los de aquí Woods un poco todos quieren llevar razón desorientados y vapuleados por la actualidad nos resulta complicado saber lo que estaba pasando

Voz 1 35:50 he dado con la bacteria

Voz 17 35:53 y ustedes se preguntarán qué hacer ante tal situación escuchará Ángels Barceló información contrastada análisis

Voz 50 36:06 hora veinticinco le estamos esperando

Voz 1915 36:08 la SER

Voz 1322 36:10 para llevar una vida sana no basta con alimentarse bien es que es verdad que la cerveza me tiene muchos kilocalorías pero el problema es que no solamente nos está puerta

Voz 51 36:17 lo kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tienen nutrientes sino que además detiene la convulsa

Voz 1322 36:23 yo no el gasto de las grasas y de los hidratos de padre ni tampoco hacer deporte a cualquier precio hay que estar en forma para poder correr ocurre cuando cuidarse es el objetivo en Vioque y nos gusta tomarnos lo com

Voz 52 36:36 hay un plato que como si fuera la aldea gala de Astérix Obélix existe llega deja

Voz 16 36:41 tanto el PP como parecía

Voz 1322 36:43 no lo sé disponible cada dos semanas en Cadena Ser punto com y plataformas digitales

Voz 13 36:58 a ver un momento por favor este domingo nos hacen un retrato así que Las Meninas vengan bien peinada como siempre señores de la rendición de Breda el que no sea puntual no sale en la foto no podemos esperar eternamente disculpe Quillo que me pongo los del jardín de las delicias saldrán desnudos como siempre

Voz 14 37:19 este domingo El País Semanal retrata al Museo del Prado especial doscientos aniversario este domingo dos de junio sólo con el país

Voz 0867 37:29 a mi espalda no acabamos de empezar la mudanza dolor de espalda Radio salimos

Voz 7 37:34 Lehman te inflamatoria con efecto calor radios a Lille

Voz 0867 37:36 radio salir de laboratorios viñas las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 1 37:43 la Ventana desde Pamplona

Voz 16 37:45 con Carles Francino faltan veintitrés

Voz 0313 37:48 minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias hemos pasado un rato muy relajado divertido incluso con la Unidad de Vigilancia lingüística de Isaías Lafuente yo advierto a los oyentes que lo que hubiera es otra cosa y es otra cosa bastante dura porque los viernes hasta ahora Nos gusta pasar un poquito de miedo que nos asusten el mundo de suspense El mundo del terror pero hoy de verdad hoy es de traca

Voz 53 38:11 sí

Voz 5 38:28 quién dijo miedo yo el primero porque hoy Mona León Siminiani buenas tardes bienvenida Pamplona cómo estás muchas gracias por saber si al final aplauden tanto como ahora sí porque porque no porque la historia de sacan así no la estela no no pero fantástica sí hoy

Voz 24 38:45 hoy traigo uno de los primeros casos que hicimos en Negra y Criminal que se puede encontrar en dos capítulos porque es tan vasto este caso que tuvimos que hacerlo en dos capítulos en Cadena Ser punto com o también se encuentra en ambos punto com aviso porque como decías Carlas es uno de los casos más crueles sanguinarios y en definitiva uno de los peores asesinos en serie de la historia Andrei Chikatilo El carnicero de esto vamos porque hay mucha tela que cortar

Voz 7 39:12 hace muy pocos años hubo aquí en Rostov una gran sequía la tierra y nadie tenía nada para comer los tías pasaban y la gente moría de hambre y de enfermedades como no había nada y todo estaba muerto algunos hombres manos enloquecieron decidieron es no podían con mer sean los animales crían que comerse a las personas a secuestrar a los esperaban en los caminos entraba en sus casas cuando sus ni engañaban prometiéndoles caramelos a su niños hambrientos no sabían que esas promesas eran mentiras

Voz 55 40:00 para llevarles a un lugar oscuro donde

Voz 7 40:02 de aquellos hombres acaban claro que no pero cuando las personas están en situaciones terribles Andre hacen cosas terribles recuerda los siempre

Voz 56 40:18 no Stefansson

Voz 57 40:21 jo

Voz 56 40:25 quiero que no

Voz 7 40:31 ocurrieran jamás lo permitía pero tienes que estar preparado me lo prometo chico mi precioso Andrei nadie te va a apartar teme que ahora duerme buenas noches mi amor

Voz 0313 41:20 pero esto es verdad entonces a su hermano se lo comieron se lo comieron parece que

Voz 24 41:24 es cierto Chikatilo nació en mil novecientos treinta y seis en Ucrania en plena época estalinista irá era un periodo de grandes hambrunas en el que sí se tiene constancia de que se llegó a practicar el canibalismo esté pan el hermano de Andrei parece que fue presuntamente una de estas víctimas este trauma fue como no esencial en su vida sin embargo el miedo a sufrir este mismo destino se convirtió con el tiempo en una necesidad de disfrutar con el dolor ajeno fue un niño inseguro muy acomplejado temeroso al que sus compañeros pegaban en el colegio además de todo esto o quizás como consecuencia tenía un serio problema de impotencia aún así como adultos se tituló en Lengua y Literatura rusas y en ingeniería y marxismo leninismo e incluso se casó y tuvo hijos a pesar de ser impotente dio en profesor pero tampoco en este papel logró librarse de las palizas palizas que esta vez le daban sus propios alumnos veinticinco años más jóvenes que él su odio y su frustración sexual iban en ascenso y sus intentos por superarla también y así es cómo empezó su carrera criminal en invierno de mil novecientos setenta y ocho en sus menos crímenes estrangulada pero luego se dio cuenta de que acuchillando las lograba mayor Santiso satisfacción sexual al no poder llevar a cabo la penetración identificó esta imposibilidad con el acusado elemento lo llevaba a cabo a veces entre treinta y cincuenta veces por víctima seccionado a pecho si pezones e incluso a veces les arrancaba con los dientes terminaba también siempre sacando les los ojos y esto es precisamente lo que se va a convertir en su firma años después declaró que lo hacía porque no podía soportar sus miradas su primera víctima fue Elena una niña de nueve años el veintidós de diciembre de mil novecientos setenta y ocho

Voz 16 43:05 buenos días pequeña disculpa que te moleste pero es aquí donde hace parada el bus número cuarenta y siete si aquí pero esta tardando mucho una chica tan guapa como tuvo uno debería coger el bus sola no pasa nada esté acostumbrada quieres un chicle tienes chicle no es una sorpresa toma coge los que quieras

Voz 7 43:33 hombre

Voz 16 43:36 qué raro

Voz 7 43:39 nunca me había comido

Voz 17 43:41 Guardo muchos más en mi casa secreta

Voz 16 43:44 quieres ir a por más no vaya con desconocidos pero yo no soy un desconocido me llamó entre tiene más chicles tengo todos los sabores vamos entra me dan miedo está muy sucia va a quedar ahí fuera con el frío que hace tengo unos chicles aquí dentro pero tendrás que venir a por ellos los tengo guardados pero si quieres que te tendrás que hacer algo por mi a cambio porque no te quitas la chaqueta no la resistencia de Elena no es suficiente contra un hombre que pesa cincuenta kilos más que ella es la sombra provocara una erección con quizás la primera en toda su vida esto le hace enloquecer

Voz 1594 45:17 para cuchillada atravesado siente que sube un escalón su nivel de placer

Voz 1 45:30 poder quedarme un roto

Voz 24 45:40 cómo eso explica que su primera victoria fueron bueno él sólidas coger sin familia a adolescentes que se habían escapado de casa prostitutas personas claro que luego no fueran a ser reclamadas tan fácilmente este primer crimen el de Yelena o Elena es crucial para Chikatilo en él se da cuenta de que la sangre no sólo el excita sino que le quita el trauma por así decirlo adormece el tramo así que pronto llega al canibalismo además aprende mucho de este primer crimen que puede que no puede hacer como depurar sus técnicas que investiga la Policía en estos casos etcétera así que los crímenes continúan este año mató a cuatro personas más además le expulsan del colegio por abusar sexualmente de algunos alumnos entonces encuentran trabajo como representante una fábrica con lo que empieza a bajar a viajar por todo el país estos viajes de Diane la oportunidad de ampliar su radio de acción y hacerse así más indetectable en los siguientes doce años mata a cincuenta y tres personas sin embargo la policía está en un callejón sin salida según el perfil que tienen manejan a más de veinticinco mil sospechosos y ninguno de ellos será Chikatilo pero si le llegan a detener de una vez por practicar sexo oral con una prostituta recordemos que la prostitución era ilegal en la Unión Soviética sin embargo sólo estuvo dos días en el calabozo fue descartado por los análisis de sangre Chikatilo contaba con una extraña anomalía un grupo sanguíneo diferente en sangre esperma con lo que el tipo de su sangre no se correspondía con los restos hallados en las víctimas es decir que su propia genética le dio la libertad para seguir asesinando el hallazgo de su víctima número treinta provocó que los periódicos publicasen la noticia de que en Rostock andaba un asesino suelto la policía está desconcertada y no entienden cómo puede moverse tan rápido pero entonces se dieron cuenta de que todos los crímenes se daban en inmediaciones de las estaciones de tren y de autobús sobretodo de Rostock durante un tiempo Chikatilo deja de matar pero en mil novecientos ochenta y cinco vuelve a la acción y no para hasta mil novecientos noventa se organizó un dispositivo de setecientos policías para cazar al asesino de agosto para Chikatilo esto

Voz 1915 47:38 movilización supone casi un juego en el que él es el gato y los policías los ratones así que confiado vuelve a matar oculto en un bosque

Voz 61 47:48 antes un exceso mucho daño en la mano cómo se te ocurre morder

Voz 7 47:52 herida no te preocupes

Voz 55 47:56 pero qué te he hecho quieres contesta no pero tendré en cuenta que llegaba muerta más de una hora

Voz 1594 48:07 estaba desnuda sobre un lecho de hojas sus piernas abiertas dibujaban un ángulo casi imposible Machete descansaba clavado en su estómago es una

Voz 1 48:15 venga que me quedé fuera vecino cree

Voz 55 48:20 sí mejor o una verdad no te preocupes vamos a solucionar cogen arrancar el suelo la monja en el semen eh

Voz 62 48:36 lo metemos dentro de sí

Voz 55 48:39 va dientes dentro de sí un traductor

Voz 1594 48:43 es el esperma les servía para acallar los gritos de sus frustraciones cuando acaba con la chica le arranca el machete del estómago y lo guarda dentro de su abrigan Se ven la la mano herida el semáforo en este caso que está sacando de milongas

Voz 1 49:04 tenemos que estar haciendo cuando aún no sabemos lo en cuanto pueda pido el traslado

Voz 1594 49:10 Chikatilo sale del bosque con la cara llena de sangre corre sin darse cuenta de la presencia de los agentes

Voz 24 49:21 tiene a limpiarse las botas completamente manchadas de sangre

Voz 1 49:27 hola gentes que se les ofrecerá identificación por favor claro por supuesto Kirilenko compruebe sus credenciales llame a la sí señor ha pasado en la cara tienes Andre estaba paseando por el bosque tropezaba en esa mano me lo hice cortando leña hace ya algunos días la gente está empapada de sangre seguro de hecho ahora mismo iba al médico a que me la mire es suficiente Caballero puede marcharse vaya con cuidado no debería centrarse sólo en el bosque un peligroso asesino anda suelto gracias por avisarán a gente buenas noches

Voz 0313 50:10 escuchar otra vez se les escapa no por segunda vez

Voz 24 50:13 pero esta vez las cosas la verdad no les salen también cinco días más tarde encuentran el cadáver en el mismo lugar donde el interceptaron los forenses entonces concluyen que el cuerpo llevan muerto menos de una semana así que el asesino tendría que haber pasado por aquella estación al comprobar los informes de todas las patrullas se dan cuenta de que este hombre era sospechoso así que ya tienen un nombre Andrei Chikatilo emite una orden de detención ponen a todas las fuerzas a perseguir al asesino de encuentra en un bar cuando está intentando contactar con un chico detienen y él muy enfadado les increpa que como pueden hacerle esto a una persona de miedo desde su detención la Policía tiene diez días para demostrar que Chikatilo es el Carnicero de Rostov así que les someten a interrogatorios muy duros pero él no dicen nada finalmente será el psiquiatra Vulcano esquí el que consiga una confesión confiesa varios asesinatos y cómo lo hizo

Voz 16 51:04 estas muy tenso porque no te relaja déjame que te quitan

Voz 1 51:07 Camps tumbada en la cama ya en las que dejan esta cartel sigan Inma he dicho que tomen quítate la obra de acuerdo a vaya aún tampoco hace falta que te pongas así yo puedo ser muy amable

Voz 16 51:23 intenté que se me pusiera dura no lo consigue no había manera de mantener la herencia me sentía muy frustrado aquella guarra se rió de mí enlatado

Voz 1 51:35 que tú packaging estás loco John Maynard tú no te vas a ninguna parte no se me levanta por culpa Toya puesta me puse encima del cuello con las dos manos muy fuerte ver cómo se ahora

Voz 16 52:02 me puso muy empezó a poner dura seguía hablando con una mano y con la otra me más me pone veinte tranquilo creo que me corría encima de la puta y entonces me tumbé sobre ella yo empecé a morderle el cuello bases sangre y le arrancaba la masticado

Voz 1 52:32 no podía detenerle dueño de Misano tengo mucha curiosidad por saber a qué saben tus se nos pretende que los verdad fuera su coche de ello tendría que haber hecho esto mucho

Voz 16 52:46 van bien yernos hay mucha hambre quiero más

Voz 1 52:58 lo que voy a llevar

Voz 17 53:03 sí

Voz 7 53:04 cogió un cuchillo

Voz 16 53:07 que una parte por porque no lo sé pero me gustó son Ros blandito

Voz 7 53:13 te sientes un asesino un violador que crees que saldrán