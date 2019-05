La Ventana (31/05/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis y las cinco en Canarias

Voz 1454 00:06 ha cerrado la bolsa y el IBEX35 ha terminado con caídas después de que el presidente

Voz 1 00:11 amo abriera la puerta a una nueva guerra comercial ahora con

Voz 1454 00:13 México la peor parte se la llevan las empresas españolas con intereses en aquel país los datos en la crónica de Almudena López

Voz 2 00:20 no buenas tardes buenas tardes la más perjudicada existía Automotive ha perdido un cuatro coma dos por ciento de los bancos que operan en México el BBVA se ha dejado un tres coma nueve por ciento En cuanto a Repsol ha cedido un cero coma siete por ciento en un día en el que el petróleo ha caído el barril de Brent se paga a sesenta y cuatro dólares situándose en valores del mes de febrero el IBEX treinta y cinco ha caído un uno coma seis por ciento y salva los nueve mil puntos pierde más que la media europea que se ha dejado un uno por ciento y en Wall Street el Dow Jones pierde ahora mismo un uno coma seis por ciento

Voz 1454 00:49 ministro de Exteriores mexicano va a viajar a Washington en las próximas horas está previsto que se reúna con funcionarios de la Administración Trump con el objetivo de rebajar la tensión el trato ha dicho es injusto a México y una decisión así no tiene sentido económico para ninguna de las dos partes operación contra el narcotráfico en alta mar en aguas del Atlántico Norte sea apresado un barco cargado de cocaína que está siendo trasladado en estos momentos al puerto de Vigo ampliamos con Ricardo Rodríguez vas tardes

Voz 1817 01:14 buenas tardes el barco procedente de Sudamérica fue interceptado cerca de las Azores con dos mil quinientos kilos de cocaína a bordo hay siete detenidos entre ellos varios narcos gallegos también ha habido registros en tierra Vigilancia Aduanera escolta al pesquero con destino al puerto de Vigo donde está prevista su llegada el próximo lunes este nuevo golpe al narcotráfico dirigido por la Audiencia Nacional se inició a partir de una investigación de la Agencia Tributaria se suma a otras operaciones recientes la última hace diez días otro pesquero apresado con mil quinientos kilos de cocaína que iban a ser distribuidos por Laurent por narcos de

Voz 1454 01:46 el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía ha pedido al PSOE que reanude el diálogo con Cataluña como recoge la declaración de Pedralbes lo ha dicho en la reunión del Círculo de Economía en Sitges ante un aforo mayoritariamente de empresarios y directivos ambos gobiernos ha dicho Aragonés tienen la obligación de vencer el inmovilismo salir de la zona de confort y retomar la negociación política para resolver el problema vamos con los

Voz 0919 02:08 dolares el deporte Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes Rafa Nadal está jugando en Roland Garros para meterse en octavos de final se enfrenta al belga como FEM ya ha ganado Rafa los dos primeros set hoy también se ha clasificado para octavos Garbiñe Muguruza han caído eliminados Carla Suárez Pablo Carreño en el Giro de Italia antepenúltima etapa la victoria será llevado el colombiano Esteban Chávez no hay cambios en la general cara Paz sigue siendo el líder de la carrera y noticia en el mundo del fútbol el Getafe acaba de comunicar que su entrenador Pepe Bordalás renueva su contrato con los getafenses seguirá en la entidad azulona hasta el año dos mil veintidós

Voz 1454 02:44 damos el pronóstico del tiempo para el fin de semana junio se va a estrenar con sol y temperaturas altas entre los treinta y tres y los treinta y siete grados en la mayor parte del país una situación dicen los expertos más propia del mes de julio que de este junio que vamos a estrenar seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1454 03:05 en una hora el movimiento feminista se va a concentrar en el centro de Madrid en memoria de Veronique a la mujer que se suicido después de que sus compañeros difundieran un vídeo de contenido sexual entre tanto la policía está analizando el teléfono móvil de su expareja que anoche quedó en libertad sin cargos aunque las investigaciones en torno a él continúan el Gobierno se ha pronunciado sobre las circunstancias que rodearon el suicidio de la joven la portavoz Isabel Cela

Voz 3 03:25 nos convocan a todos y a todas las españolas aún una reflexión sobre la sensibilidad necesaria para poder hacer del nuestro un país mucho más digno mucho mejor mucho más solidario

Voz 1454 03:41 la niña de doce años que resultó herida en Pinto tras participar en el conocido como juego de la muerte ya está en su casa y sin secuelas ahora a los agentes tutores de la Policía tienen previsto incorporar a sus charlas en los colegios advertencias sobre este peligroso juego que consiste en estrangularon a personas que se queda inconsciente Javier Delgado ex oficial de policía de Parla

Voz 1883 03:58 pero ya que la pueblan atendiendo Botella fue contando lo que lo había pasado y ya no recibió que como consecuencia de un con el mal llamado juego este de de la muerte la atendieron allí en en lugar de estar un algún familiar junto con mi familia ala ya en la trasladaron al hospital para que él a las valorarań y acudan menos

Voz 1454 04:17 los miles de aficionados ingleses están ya en la capital para seguir la final de la Champions que se jugará mañana en el Wanda Metropolitano la policía ha desarticulado un grupo que ha aprovechado la cita para vender miles de artículos falsos relacionados con la Champions League ya detenido a seis personas estos días en el negocio de las ventas alrededor del fútbol deja millones de euros en las tiendas oficiales de la capital el comisario general

Voz 4 04:36 seguridad ciudadana Juan Carlos Castro tenemos en la plaza del Callao y alrededores calle Preciados y demás

Voz 5 04:42 todas las tiendas de que UEFA para que os hagáis una idea suelen vender algo más de un millón de euros diarios es decir que habrá un lógicamente una gran afluencia de personas

Voz 0313 05:27 Ben S

son las seis y nueve minutos de la tarde las cinco y nueve en Canarias ya estamos en la tarde de viernes en nuestra ahora con la música en directo con nuestra pareja de hecho habitual con Benjamín Prado con Iñaki de la Torre guardar tan clara buenas tardes

Voz 17 09:29 querría preguntar perdió preguntarnos una cosa si al arranca ya que tú tú siempre que existe tocar la guitarra sí

Voz 0313 09:36 salvo que te viene de empecé con el bajo y luego dice la guitarra siempre siempre la guitarra tú siempre te inquina este por la armónica o no la traído pero toca la armónica y muy bien cada vez mejor tú siempre estuviste por armónica o o algún otro instrumento te yo siempre quise ser Mikel Erentxun de mayor

Voz 17 09:51 eh

Voz 1 09:53 con armonía con armónica a mi me encanta el sonido de la armónica

Voz 0313 09:57 me regalaron una guitarra hace años pero todavía no ha aprendido a tocarla no nos ha dado en la vida ya ya tendrá tiempo algún día

Voz 0304 10:04 pero lo que de verdad me fascina desde crío desde pequeño desde siempre

Voz 0281 10:09 es el ar

Voz 0313 10:22 qué maravilla verdad que sutil que Vox

Voz 0304 10:27 esto te invita a la reflexión a la vida interior no sé

Voz 0313 10:33 demasiado incluso

Voz 20 10:43 tres en eso

Voz 0313 11:06 para mí toparse con un arpa de de buenas a primeras ha sido el el mejor regalo al empezar a escuchar el el disco que hoy presentamos en La Ventana el último vuelo del hombre Hombre Bala de Mikel Erentxun hoy en directo en Pamplona nos canta de entrada la vereda

Voz 21 11:37 es de par en par esculpe canciones de fue marionetas en el guiñol repiten los mismos gestos un bosque habitado libros baratos en el desván son tiempos de revolución y guerra de lazos del callejón sin Reda sentimiento ahora Macron furia tensa La piel del tambor las huellas de horizonte Melli grana es Cruz la calle y entre mis huesos y entre tu piel Xesco corazón uno de plata dos de papel el resto estrellas fuga Príncep los condenados guarda en el cielo qué puede esperar pero yo

Voz 22 13:21 eh

Voz 17 13:37 Mikel Erentxun en directo en La Ventana en Pamplona

Voz 0313 13:42 cómo suena la guitarra eh hay pocas cosas comparable Miquel buenas tardes amigo qué tal muy buenas la oye quiero preguntarte a menos tres cosas por el arpa por el título del disco pero eso acabas diciendo por ahí que están mejor que nunca se empieza por la primera por el arpa dices coño rock rock'n'roll Luquero y tal que que hace hubiera un instrumento como tú en una música como esta cuando cuando me encanta

Voz 23 14:05 Pepa Gea el río de los hermanos Marx cuando baje a a grabar el disco A

Voz 0304 14:12 al Puerto Santa María recién aterrizado me dijo Paco que acababa de de trabajo

Voz 0313 14:18 Har con una noticia que tocaba Paco Loco si tu productor de los últimos años y amigo ya es el principio tenemos que meter un arpa donde sea Napa que bien merecen instrumento que no cabía

Voz 0304 14:29 Kinski gigante muy difícil si hay Irán encontramos el lugar nos encontramos el decir lugar la canción

Voz 0281 14:37 eh

Voz 0304 14:38 y al final esta canción que era una canción muy pequeñita que de hecho era de las que casi no entra era un pequeño poema que no tenía visos de entrar en el disco y decimos que iba a ser la elegida darnos gustó tanto que que decidimos que abriese el disco porque además me gusta mucho jugar a la confusión y en el disco más eléctrico que hecho en mi vida es verdad arrancará un disco con algo así como tan celestial estas carpas es que estoy es una maravilla cómo era

Voz 24 15:05 eh

Voz 0304 15:08 después del Teatro Real no

Voz 0313 15:11 hoy el título del disco el el último vuelo del hombre bala nombre vale nombrado

Voz 0304 15:15 si mira el título es lo primero que escribí cuando no había escrito aún ni una sola palabra ni una línea ni había escrito aún no tenían ni una melodía no había nada un día mientras hacía footing que escuchar mucho a la radio estaba escuchando la radio preceptor a la Ser por la mañana como que por cierto vamos

Voz 1991 15:37 aclaran esta era la serie ya está

Voz 0304 15:39 era el programa el programa de la mañana de La Ser que cerca al Muse fue encontrar ese programa anunciaba a las once y media vamos a entrevistar al último hombre bala que era un checo unos yo estaba corriendo lo estaban describiendo

Voz 1 15:55 me están dando el tema de mi disco porque me encanta

Voz 0304 15:58 daba que todavía hubiese alguien que era hijo de de Nieto de alguien que se emitía nunca habían disparado por los aires luego el circo siempre ha estado muy ligado al rock'n'roll yo tenía una idea lo que el espectáculo debe continuar Si bueno y los Beatles y los Rolling bueno muchas cosas no como yo quería hacer un disco que giras entorno del paso del tiempo sabía que iba a ser un disco muy eléctrico pues explosivo de del cañón me iba muy bien el rollo romántico de las profesiones un poco en desuso

Voz 1 16:28 me encanta has dicho rollo romántico

Voz 25 16:39 llevamos

Voz 0313 17:37 pero es una cosa que es que escuchando el disco enterito siempre buscamos unirlo también buscamos un relato en los discos enteros

Voz 25 17:44 y esto es bueno

Voz 0313 17:46 el viaje una reflexión no mucha sobre el paso del tiempo sí que tú dices que está mejor que nunca claro que lo porque te sientes así pero otra cosa es el paso del tiempo y el paso del tiempo habla

Voz 0304 17:56 que me que me obsesiona he dicho creo que es el el tema central de este disco realmente no es que me quite el sueño ni ni pienso en la muerte pero bueno de vez en cuando no como todos pero si este fluir del tiempo el el el non stop que es algo agobiante sobre todo cuando empiezan a llegar a una cierta edad no tiene lo a mí

Voz 0281 18:20 es más joven que yo no de todas maneras claro eh Miquel es verdad que está de dulce en sus últimos disgustos miles también pero para eso lo primero que hay que hacer es eso estar y él lleva mucho tiempo hay una canción en la que dice que ser un gigante ser gigante a la hora debe ganar pero también a la hora de Federer yo creo que eso resume bien lo que es una carrera larga pues en la que hay mejores momentos peores momentos de esos que gusta más zonas de confort zonas escarpadas y lo por eso digo que hacer es estar seguir aquí para seguir haciendo discos es el atributo de me gusta

Voz 26 18:53 en la vida no que obviamente hacer siempre lo mismo no estaba contando antes en el camerino mi no que cuando lleva

Voz 0304 19:00 has tantos años como yo tantos discos en la mochila y tal y lo que más te apetece es que te sacan de tu zona de confort no yo soy muy muy inquieto nunca me ha gustado hacer dos discos iguales soy muy obsesivo con cómo suenan mis trabajos yo creo que esta tecnología se caracteriza porque los tres son muy distintos entre sí y en los tres he ido a sitios donde nunca había estado no panorama Corazón corazón el hombre me esa obra eso es tiene un hilo conductor claro que es que los tres son autobiográficos en los tres escribo en primera persona y hablo de mis temores mis demonios y todo esto pero musicalmente a los tres son muy distintos no eso yo creo es fundamental

Voz 1991 19:41 hay una cosa la que padecen los tres que es verdad que tiene muchos retos estas descansó muchos riesgos los tres tienen una cosa que son todo grabaciones más naturales más crudas más con el bajo lo estás oyendo casi como el tío toca con la púa en esta el fondo crees tú que además es verano pero en esta que estamos viendo de fondo es casi es el non del principio cuando estaba ya después de los Beatles que en realidad es un sonido crudo pero con que Phil Spector le puso un montón de Honda por ahí pero quiero decir que estás a la vez jugando con el pasado con el presidente del sonido pero que en realidad ahora tu sonido más crudo más de lo que luego vas a oír en directo de lo que hacías antes como Mikel Erentxun y antes

Voz 0304 20:18 nunca hasta claro ya me he vuelto un obsesivo de sodio analógico por ahí van un poco también es un poco la la lectura del título no porque me siento un poco como como el último hombre bala porque ya muy poca gente graba en analógico es muy complicado ya un trabajo casi de alquimista el encontrar las cintas las bobinas que ya no hay máquinas que funcionen grabarlo en cuatro pistas en ocho en dieciséis es un lenguaje que yo todavía cuido mucho pero pero nadie lo cuida no oí bueno ese es un hilo conductor efectivamente de cómo se han hecho los discos no se han hecho casi a cuatro manos

Voz 0313 20:57 claro voy yo pero todo eso que te llevas Mikel hombre claro y lo que disfruto no lo gratificante que es verdad lo que dice es de de un disco muy eléctrico o más eléctrico que anteriores Icon una caña en algún momento

Voz 27 21:10 es raro

Voz 0313 21:15 siempre Tiger

Voz 28 21:17 entre la pobreza corrupción si todos los que multinacional el desafío es si lo festivo estilista Carla

Voz 29 21:34 las leyes en nuestro chat habrán

Voz 0313 22:32 el echados en el Boulevard curiosamente esta canción es una referencias muy directas en fin corrupción y que no es muy no lazos mucho estos vas cero frecuente es mucho pero fue el título de la canción ocho pobres animales heridos que es un concepto Nani malheridos rival muy peligroso verdad es muy peligros Federación Ravi hay dos canciones con con cierta rabia MD tras unas Ladreda que hecho antes si se y otras esta no he bueno es el resultado de un cierto hartazgo de de del momento en el que la escribí no recuerdo qué es

Voz 1991 23:08 esta canción

Voz 0304 23:09 está escrita de una manera única para mí iba en el en el AVE Madrid y Barcelona leyendo El País la letra entera está sacada de frases del país de artículos distintos un puzzle mucho los Beatles es que es que venía de leer la historia de los Beatles sí me ha me apareció por ahí la la frase de animales heridos y a partir de ahí empecé a hilar una canción sacando y eran todo artículos de noticias malas no

Voz 0281 23:40 hablando de A day in the life de los Beatles está hablando de frases en una canción dices que has visto una caza de brujas en el ascensor en otras dices que has visto condenados en el salón en otras diferencias has visto avispas africanas en el minibar yo te quería preguntar a qué hoteles vas pagando

Voz 17 23:57 yo

Voz 0304 24:02 que lo de las avispas africanas fue un error porque tiene que has dicho abejas africanas que es lo que ha vivido

Voz 1991 24:08 he dado

Voz 0304 24:09 no suena suena asiáticas asiática básicas no sea pasa asiáticas yo me equivoqué aviso avispas África

Voz 0313 24:17 pero bueno no supo corregir no ya toca cambiar travieso

Voz 0304 24:20 ya hecho pero sí fue fue son son un poco imágenes es que es que es que no sé como otros a casas que estar al auto yo me da un poco de cosa

Voz 0313 24:29 por lo dices no no porque era un escritor de verdad pero yo sólo escupe palabras da narices pero fíjate Mikel Erentxun para que no lo sepa Bono este este disco de la trilogía es una trilogía después de un punto y seguido después de infarto pero un añito antes de que le dieran el JAMA Cuco el se lanza a escribir sus propias canciones de dos mil doce no eso es si esos es es un punto de inflexión importantes como lo llama Sabine aún Marichal lazo cumpla crisis

Voz 1991 24:56 es bueno a la causas diferente que él estaba corriendo si yo siempre siempre trabajador con tres Von con muy buen

Voz 0304 25:06 los escritores y primero en la época de de Duncan Dhu Diego Vasallo en solitario con Jesús María Carmen principalmente hago

Voz 1991 25:14 paréntesis Diego Vasallo uno de los grandes bajistas

Voz 0304 25:17 of que es que aquí siempre pensamos los guitarristas en los cantantes que es lo visible gran bajista si yo entonces yo me ha como de entré en una rutina en la que era mucho más cómodo hacía únicamente la música Hay alguien ponía palabras al a mis melodías no en él dos mil doce esto cambia efectivamente cuando decido dar un nuevo rumbo y empiezo a escribir mis letras cosa que había hecho en los primeros de un cuando esporádicamente en solitario no Ivonne todavía no me he doctorado pero estoy mucho

Voz 1991 25:45 es orgulloso letras ahora queda hace tres

Voz 0313 25:48 por hoy te salen cosas que además el resto de mortales no conocíamos como por ejemplo días que se lanzan por el balcón eso es

Voz 22 25:55 desde el Pío Chris Penn

Voz 0313 26:25 va

Voz 30 26:55 en directo el disco como pasajera bueno ya hemos hecho el el el primer concierto en el Festival interestelar de Sevilla en el fin de semana pasado en formación cuarteto

Voz 21 27:07 la verdad es que eh

Voz 0304 27:09 me encantó me encantó cómo funciona hemos simplificado evidentemente pero claro pero sí siendo muy muy contundente Ivonne ya está ya estamos en la carretera mañana nos vamos a Antequera ya hasta final de año ya espero no pararlo palear todo lo que decía del esfuerzo que hacen los músicos por estar aquí en La Ventana con con todos decía la verdad

Voz 17 27:29 ahora la siguiente pregunta Carlos qué es y cómo te vas a defender de lo que va

Voz 1991 27:33 a pasar ahora pero esa es otra pero no

Voz 0313 27:35 a saber que coincidan un día de Benjamín Prado sabe todo el mundo sugerencia iba a decir obsesiva Perona tampoco sé si su sugerencia superlativa por Bob Dylan del que es como casi casi casi se queda un escalón por debajo pero está ahí ahí cuando uno decide de hecho el el estuve aquí en Pamplona hace muy poco viendo a Bob Dylan cuántas veces ha visto esta última en un año y medio tres veces Iker cantado bien cuanta

Voz 17 28:00 en todas

Voz 26 28:02 de lo esperado para él y Benjamín mantienen un litigio sobre ellos

Voz 0313 28:07 me gustan las voces castigadas se cosa me gusta volverá a contarles basado en las suyas torturada ya directamente se pero bueno están de esos dos juntos aquí Benjamín con la guitarra cualquier edil haga algo de Dylan

Voz 1991 28:20 es que estaba pensando que las reacciones de de Mikel Erentxun si le quitas mucha mucha parte de los arreglos en dejasen guitarra acústica es muy de Dylan de hecho se pueden hacer injertos de canciones de Dylan tiene de canciones de Mikel Erentxun por ejemplo Chema mañana queda hacernos y entonces el bello e intentar que el cante algunos trozos yo voy insertando un estribillo de una canción muy famosa de de Dylan

Voz 21 28:49 mis palabras tan despacio como puedo lo del sol sobre tu cuerpo muy cerca de un río que igual que tú aquí metemos lagunas turbios Dylan

Voz 31 29:15 me suena igual pero vi en Sagunto y nuestra millón

Voz 21 29:28 y quiero verte anoche si ayer y da la espalda y que sea siempre que la

Voz 31 29:46 cabe otras estribillo excita más de San

Voz 17 30:15 te diré que que por este micrófono somos un poco Madonna se yo sobre el cuerpo pero son AIS bien muy bien suena muy bien

Voz 1991 30:24 otra cosa que sicarios una cosa que siempre soñó porque yo les voy a conceder a Mikel porque yo soy un tío ya con con decir con teléfonos en la agenda y Mikel que ha hecho verso es por ejemplo de los slicks y cosas así supongo que siempre soñó con que él hiciera una versión Bob Dylan de una canción suya supongo no entonces él va a cantar yo no puedo evitar pensar

Voz 0304 30:43 en mi que es uno de los grandes éxitos de

Voz 1991 30:47 pero una multa pero luego yo la voy a cantar como es el habría cantado Dylan traducida uf para que él vea realmente su sueño cumplido venga va sobre lo que hay que hay que

Voz 0304 30:58 es decir perdona que esta es creo que es si no es la primera es la segunda canción que escribí en mi vida las

Voz 0313 31:03 es un poco sonrojante no pero veraces superior a dieciocho años asumen truco porque si la cantas como

Voz 1991 31:08 Ilan traducido al inglés te suena de la os parece un tema luego dilata

Voz 0313 31:12 canasto tenían por favor que alguien avisa seguridad

Voz 32 31:15 se lo lleven me está molestando

Voz 25 31:24 español hay que

Voz 21 31:29 todo se puede

Voz 22 31:32 sí pero yo

Voz 32 31:48 sí

Voz 0313 31:49 tiene un gran

Voz 31 31:52 Juárez shame KO quince que tienes fútbol que llegue

Voz 1991 32:11 el derrame que trepar un hombre estaba venga hombre

Voz 21 32:16 por qué pasa otro llega y nada pero yo

Voz 22 32:31 pues sí debe

Voz 1991 32:38 y han sido tratado creen que lo que tú querías

Voz 31 32:44 eh sí que leí lo que sí que sí

Voz 17 33:11 porque esta Vázquez ya que estudió ya estaría estampada con cada pareja Bing

Voz 0281 33:15 querida sólo voy a decir dos cosas que vienen de camino los matones de Bob Dylan y que me voy a unir a ellos cuando llegas

Voz 34 33:28 la que sigue a La Ventana en las redes sociales roja La Ventana quien fuiste La Ventana

Voz 35 33:42 estaba dañada

Voz 0313 33:45 me te experta tú

Voz 35 33:48 con una vida era era

Voz 36 33:50 Didier de ver a bañaba

Voz 37 33:55 ayer una eh pero

Voz 1804 33:59 Nico

Voz 37 34:00 azul a

Voz 36 34:03 a ver a ver

Voz 37 34:06 no lo ha bien

Voz 47 37:29 eh

Voz 0313 39:36 porque estamos en La Ventana presentando destripar el último disco de Mikel Erentxun el último vuelo del del hombre bala que hemos estado hablando de de las letras del cambio del punto de inflexión que supuso componer las él escribirlas él como el título del disco sea el que sí ha contado el motivo justo en esta canción hay un momento de el hombre bala le queda un último vuelo la noche saca dado dormida la el armario del salón eso no esas palabras e hice lo tú Benjamín a ver si mi canción favorita del disco a mi me gusta mucho en esta hay círculos unas doce un toque citó Youtube toquecito en la nueva pues es verdad que está muy bien la verdad es esto es que hay una cosa muy Nueva York maravillosa ese cine pasajes musicales e inédito en mi carrera admiten a mí me parece la mejor letra el disco además es la que lleva el título y un poco la que lleva el mensaje el título un poco las segundas oportunidades no hacían la vida siempre te pone una segunda oportunidad si fuese verdaderamente la última que pues disparate como hombre bala

Voz 1991 40:59 cuál será el último disparo que haría trote queda un disco por grabar no te de

Voz 0313 41:04 responder Catí después de Lope

Voz 1991 41:07 me refiero a musicalmente que discordias a dices joder hacer un disco con una orquesta filarmónica no tengo ganas de hacer un disco de boleros que me muero Irene tengo que antes de movimiento que hacer esto algo que que sueñe siguen has conseguido hacer un utópico sea puede parar el que quiera carta a los Reyes pago yo paga Benjamín vamos

Voz 0304 41:27 bueno pues eh pues me encantaría hacer un disco con con Paul McCartney fíjate

Voz 1991 41:33 hay una escuela eh te pues apuntar Liverpool Ali para iba a decir Bob Dylan pero Dylan ya no está para hacer discos y sobre todo sea hoy el programa de hoy no creo ya que que era contigo nada pero

Voz 0313 41:42 Berni que sigue siendo un tipo que sigue haciendo grandes discos ya haciendo unas pedazo de canciones en cada uno de ellos es por es anular eso oye quiero preguntarle una cosa Miquel

Voz 47 42:01 y ya está

Voz 0313 42:39 dicho con alguna parte al terminar esta canción a este gigante esta canción destapó una crema y eso

Voz 0304 42:46 la entrada de empresas una canción que que el escrito a a a mi hijo pequeño él tiene ocho años hoy cumple años Claudio ha dicho que en vez de de mi hija la medida es que tengo cinco si tienes cinco serbios donde repartir esta gracias a escribía es una canción muy especial para mí ya sólo por eso originalmente en la en la en la maqueta que en mi casa en una canción como cinco tonos más aguda muy arriba muy himno muy tal como dijo no no no no no esto se lo estás dando a tu hijo en la cama tics ser una nana cantase lo casi susurrando al oído no entonces empezamos a bajar como cinco tonos de la canción y la canto casi eso como si se estuviera cantando al oído y la pez que la UVI mezclada en el estudio de grabación me salieron además porque me estaba viendo mi hijo no

Voz 29 44:04 P

Voz 0313 44:07 quedan de

Voz 48 44:09 de

Voz 29 44:17 que el mío

Voz 49 44:28 sí

Voz 0281 44:48 bueno como estamos en Pamplona yo tengo que hablar de escritores todo el mundo supone aprovecha el momento cuántico temperatura que aprovechas es el momento la iba a hablar de Hemingway no que hablaría del Café Iruña del hotel La Perla de las a veces que estuvo aquí de fiesta de muerta en la tarde de la estatua que tiene desde el año mil novecientos sesenta y ocho en Pamplona en esa época en la que todo lo que no era obligatorio estaba prohibido pues no señor no voy a hablar de Hemingway hablar de fiasco Iraizoz Espinal vaya hombre que es un hombre que nació en Pamplona a mediados del siglo XIX que escribió más de cuarenta libretos de de zarzuela que fue uno de los promotores del del Monumento a los Fueros levantado en Pamplona el día de la gama Sada que era una cosa porque había antiguos Emma Germán Gamazo que era el ministro quiso revocar esos esos fueros pero sobre todo porque fui CRO Iraizoz Espinal era el autor de una famosísima composición aparentemente satírica de rima fácil llena de ripios que se llama Los gigantes de Pamplona mira eh es verdad que sitúan vidas Aller pues parece que es una un simple ripio no oyes las notas vibrantes de esta gaita tan chillona pues espera unos instantes que vas a ver los Gigantes los gigantes de Pamplona recuerdo que en mi niñez alegre más de una vez delante de ellos Kerry corrió con que osada timidez les gritaba aquí aquí pero si sigues leyendo el poema te das cuenta que hay otras cosas estaba reinando Alfonso XIII

Voz 50 46:13 se ve que a uno le gustaba mucho

Voz 0281 46:16 Alfonso XIII ni la monarquía en general ya pasa entonces cuando cuando el niño al que le dedica el poema está hablando con él le dice es un Rey que elegante cuanto adorno cuanto fleco le dice el padre ves que serio que arrogante pues bien por fueras gigante pero por dentro está hueco aridez no está mal hoy es pronto todavía tal vez te acuerdes hundía del gigantón de Pamplona al ver bajó una corona una cabeza vacía y sigue baila con mucho brío cuántas vueltas que te chocan dices Nati de tu inocencia me río los monarcas hijo mio bailan al son que les tocan

Voz 17 46:56 hecho has de Ahora o de hace unos años estos datos bueno bueno pero es que además hacía creo Iraizoz

Voz 0281 47:04 mentó a los tertulianos anda por lo menos a algunos tertulianos ya

Voz 51 47:08 me mira

Voz 0281 47:10 de inmóvil fiel de inmóvil fisonomía que hablan poco ya hablan tarde hice pasan no Chiri haciendo ostentoso alarde de inmensa sabiduría

Voz 17 47:20 vaya pues si los tertulianos

Voz 0281 47:24 luego habla del racismo no porque lo dice el niño esos últimos que veo son negros que atrocidad que rostro tienen tan feo Si son negros como creo serán muy malos verdad responde el padre no tanto como supones en el mundo cosa rara hay otros santos varones que tienen blanca la cara y negras en las intenciones todo

Voz 0313 47:45 bueno

Voz 4 47:46 y finalmente alerta contra esa

Voz 0281 47:49 género que es todavía peor que los monarcas todavía peor que los tertulianos ya igual de mala que los racistas que son los soberbios dice su humilde tu vida entera huye siempre de un encuentro con esa gente altanera que va mostrando por fuera lo que no tiene por dentro piensa que hay mil farsantes de apariencia fanfarrón muy soberbios muy boyantes que son como los Gigantes los gigantes de Pamplona

Voz 25 48:29 bicicleta se foros en el filo de la madrugada tengo Busquets tocara en los pliegues de la almohada vi tu rostro en San semanas mojada las horas vuela el tiempo se me escapa

Voz 22 49:23 que sí

Voz 1991 49:30 entonces el Álbum Blanco de los Beatles totales por las banderías quiero grabar con Paul McCartney charlaba con Ringo Star ya esto es verdad su sonido yo les invito a todo el mundo que está aquí delante y que está en casa te coja este disco y que luego oiga también Álbum Blanco de los Beatles porque ese tipo de crudeza de la que yo hablaba antes que hace Miquel con Paco a lo loco es muy parecida a la crudeza que se buscaba que los detalles luego había sofisticación al pero el origen era crudo es una cosa maravillosa ése es el sonido natural y además en un trabajo como decía antes Miquel artesano verdaderamente ir con creo que es más un músico el tiempo que es bueno es artesano al hacer la música que el que tiene grandes ideas no es tan importantes

Voz 37 50:09 eso en el son de Lacan

Voz 22 50:16 tengo aquí de aquí

Voz 0313 50:34 oye Miquel la última antes de que nos regala es la la otra canción en directo sigue llevando ese cuaderno que te acompaña a todas partes sí claro es que es lo último que es apuntado

Voz 0304 50:45 bueno lo tengo aquí pero muchas frases porque me cuesta tanto escribir canciones en cuanto me vino una palabra o algo yo apunto

Voz 1991 50:51 no te digo una cosa ten cuidado porque Aznar también llevaba una libreta ignorando los lío unos es necesario todavía lo estamos pagando hipoteca necesario

Voz 0313 51:00 bueno mientras Mikel Erentxun se prepara para regalarnos otra canción en directo recordar por si alguien no lo sabe que mañana Madrid San a la final de la Champions y que la Cadena SER es la miseria oficial y a esta hora los finalistas son los que son no me miráis con esa cara ya lo sé ya lo sé ya lo sé ya lo sé en la Plaza Mayor se está jugando un partido de de leyendas y a las nueve de la noche empieza el plato fuerte que es un reto entre periodistas y locutores de la Cadena Ser contra artistas actores y arbitra Iturralde bueno soy bueno esto es así y ahí tenemos a Pedro Fullana Pedro buenas tardes hola

Voz 50 51:34 hola Carles qué tal buenas tardes cómo está

Voz 0313 51:37 la haber cuéntanos un poquito venga vuelve a te puedo

Voz 50 51:39 contar de primera mano noticia de este momento que ha ganado el equipo de Figo ha ganado el equipo de porque acaban de marcar el último gol y ya termina en el partido el equipo azul de este gran encuentro de leyenda

Voz 4 51:50 es un equipo fíjate formado por Víctor vaya por Cafú

Voz 50 51:53 por Carles Puyol por Figo Permach Pirès por Kluivert claro que normal que ganen con este elenco de estrellas había otros equipos con el Michel Salgado con Roberto Carlos con Van Bommel con Futre con Luis García conseguidor otros con Cambiasso con estábamos

Voz 0313 52:09 Erich pon van Brown juegos el cargo

Voz 50 52:11 hay cae Makelele Mijatovic bueno es que así podemos seguir hasta mañana vaya a cuatro equipos vaya prácticamente hora y media de partidos que ha vivido la gente sobre todo los ingleses Camby va han venido a Madrid para vivir esta gran final de la Champions pero muchos madrileños que también están disfrutando de la gran fiesta del fútbol ya han sido la previa no del partido de mañana en ese partidazo que decías que hay esta noche entre Carrusel y Larguero no habrá tanto espectáculo eh eso sí

Voz 17 52:38 un abrazo Pedro Vega sirvan estos aplausos para agradecer a todos los oyentes de Pamplona haber compartido esta tarde de Radio a partir de las siete después de las noticias Roberto Sánchez coger los mandos desde Madrid y nosotros cerramos esta tercera de La Ventana nada los viernes de la música en directo con Mikel Erentxun cuando quieras

Voz 21 53:11 gran noche gira alrededor del aire ventilado y el llanto de un avión

Voz 22 53:23 los vuelve a despertar

Voz 21 53:30 hay siete mapas tu piel y un horizonte vertical te miro un AVE en te vuelvo a mirar ya no haya Are el colchón y restos de presunción sólo un vaso de café con tus labios them pero las puertas de la manera son fuego y gasolina a deja de llover en San Sebastià

Voz 4 55:48 la Ventana desde Pamplona con Carles Francino

