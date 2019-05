La Ventana (31/05/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete las seis en Canarias

Voz 1454 00:06 el anuncio de de incrementar de manera gradual los aranceles a Méjico contó con la oposición de dos de los más influyentes miembros de su Administración en asuntos económicos corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 00:18 buenas tardes tanto el secretario del Tesoro Steegmans Luccin como el representante de Comercio de Estados Unidos han mostrado en privado su oposición a la subida de aranceles a todos los productos mexicanos según una fuente de la Casa Blanca citada por la CNBC el rechazo a esta medida es generalizado entre los funcionarios de la Casa Blanca pero también entre los congresistas y senadores tanto demócratas como republicanos que prefieren no vincular la política migratoria con la comercial México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos porque la imposición de aranceles a partir del diez de junio va a tener un impacto directo e inmediato tanto en la industria como los consumidores estadounidenses

Voz 1454 00:54 la concentración feminista en el centro de Madrid en memoria de Verónica la mujer que se suicidó después de que se difundiera masivamente Un vídeo íntimo quieren exigir que la justicia depure responsabilidades Mariola buenas tardes

Voz 0259 01:07 buenas tardes Esther es una concentración en pleno centro de Madrid al lado de la calle Princesa más simbólica que numerosas Esther que sea convocado por las redes sociales redes que paradójicamente tanto daño hicieron a Verónica Rocío una joven que ha llegado muy pronto se ha hecho una pancarta con el lema mi vida no es tu porno dice que viene a mostrar su uso lidiará con Verónica hiló injustamente sola que se debió de sentir Lampe al empleada de Iveco que no recibió unos decía Rocío ningún apoyo ni de sus compañeras ni de sus compañeros para evitar que su vida acabase en esta tragedia vienen a denunciar que la difusión de vídeos íntimos es machismo misoginia hay humillación no es un caso aislado dicen que hay muchas verónicas con esta modesta concentración exigen tanto la Policía Nacional como a la jueza Ana María Gallegos una investigación seria que Red que depure responsabilidades

Voz 0866 02:02 Josep Cataluña vuelve a pedir en la mesa del Congreso

Voz 1454 02:05 reconsidere su decisión de dejarles sin grupo en la Cámara Baja información de Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 02:10 tal buenas tardes la formación catalana solicita la revisión del acuerdo por el que sus diputados fueron destinados al Grupo Mixto pide el partido de Carles Puigdemont que se les permita tener grupo propio o al menos se abra un nuevo plazo amparándose en la inseguridad jurídica que dicen acompaña la suspensión de los cuatro diputados presos para los que reclaman también poder participar en la constitución del grupo la Mesa denegó la solicitud de esta formación al no cumplir con el requisito de tener quince diputados ni sumar el quince por ciento de votos en sus cuatro circunscrita

Voz 1454 02:39 el calor y las altas temperaturas anunciadas para el fin de semana han obligado ya a varias comunidades a activar sus planes anti-incendio resumimos con Brian Pérez buenas tardes

Voz 3 02:48 sí buenas tardes de Extremadura por ejemplo despliega desde mañana el plan de prevención con más de mil efectivos inocuos vehículos terrestres también dieciséis medios aéreos en Andalucía la Junta también activa para mañana al plan hasta el próximo quince de octubre y en Galicia la Xunta ha puesto en marcha un convenio para la limpieza de franjas forestales también Adif

Voz 0866 03:08 forzado su programa de prevención para la seguridad

Voz 3 03:10 las zonas próximas a las vías de tren nos queda el deporte Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0866 03:14 buenas tardes Rafa Nadal está jugando en Roland Garros paran

Voz 0919 03:17 hacerse sean octavos de final se enfrenta al belga como Fem el resultado ahora mismo es dos ETA uno para el español que en el cuarto set domina por cuatro juegos a dos hay que recordar que hoy Carla Suárez Pablo Carreño fueron eliminados Ike Garbiñe Muguruza también se clasificó para octavos de final en fútbol la noticia de la tarde es la renovación del entrenador del Getafe Bordalás que a pesar de que tenía ofertas de otros equipos amplía su contrato y será técnico del Getafe hasta el año dos mil veintidós y recordemos que hoy se juegan los primeros partidos de dos pan de dos playoff de la Liga ACB Valencia Unicaja Ivars al Joventut de Badalona

Voz 1454 04:08 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este viernes a las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco

Voz 0866 04:42 a estas horas seguro que digo yo seguro segurísimo verdad Emma Vallespín Espinós qué tal buenas tardes

Voz 0866 04:49 planeando el fin de semana si quieren recomendaciones están en el lugar adecuado en La Ventana de la cultura y el ocio cada semana proponemos una decena de planes en los que invertir el tiempo libre un recorrido que hoy empezamos donde

Voz 0866 05:15 sí porque el Cosmo Caixa de Barcelona dedica una exposición a los espejos con la muestra precisamente que lleva ese título espejos dentro y fuera de la realidad

Voz 0564 05:23 los espejos han sido fundamentales para el ser humano a lo largo de los siglos gracias a uno de ellos Galileo pudo registrar las lunas de Júpiter los periscopio por ejemplo de los submarinos tuvieron un papel clave en la Segunda Guerra Mundial la exposición del Cosmocaixa está llena de sorpresas y nos muestra todo el potencial y las aplicaciones de los espejos Lola Ruiz es la coordinadora de la muestra

Voz 10 05:44 festejos de ser punto de vista científico muy relacionados con las matemáticas con la física pero todo de vista neurocientífico están relacionados con la identidad no es el punto de vista filosófico también con el concepto de realidad también cuando el concepto de identidad desde el punto de vista artístico los el cuenta ser la poesía en la pintura sólo con el espejo podríamos llenar un espacio de exposición no

Voz 0866 06:22 si los encuentras en la música también porque si me hablas de espejos de inmediato bueno pienso por ejemplo en esta canción que está sonando o Alicia en el país de las maravillas

Voz 10 06:52 pues mira en un espejo plano simplemente un cuarto de baño tú te ves invertida y es la imagen que tienes de ti misma si el espejo está urbano se ha ido si están en ángulo

Voz 11 07:04 pues sí es ondulado

Voz 0866 07:20 si esto suena la radio muda no radio muta no puede ser pero bueno Bilbao y San Sebastián les explicamos acogen hasta finales de junio un ciclo de cine dedicado a Buster Keaton

Voz 12 07:32 el de mañana

Voz 13 08:00 poner en valor un cineasta con mayúsculas no solamente

Voz 14 08:03 tenía un genial cómico sino un cineasta con mayúsculas en auténtico poeta maestro de la transparencia y de la modernidad era moderno en los años veinte y sigue siéndolo hoy casi cien años después en segundo lugar porque lo que proyectamos son copias restauradas por la cinética de Bolonia hay entonces es un Keaton tal vez como no se ha visto nunca y en tercer lugar el ciclo aquí no se está sirviendo también para llevar a la sala a públicos muy diferentes creo que puede gozar de una película de Keaton un niño de cinco años hizo una persona de noventa Aitana

Voz 14 08:54 yo el otro día estaba en Bilbao viendo por ejemplo el Rey de los Cowboys uno de los clásicos de Keaton y es que las carcajadas pues pues triunfaba no y que hay más ambicioso no yo diría hay más más bello que eso no para un cineasta como Keaton que en su modestia decía solamente pretendía hacer reír al público no hizo reír en los años veinte en los años treinta desde luego si haciendo reír hoy creo que su su humor su falta también de sentimentalismo su expresividad a

Voz 1655 09:21 aparentemente la variable inalterable expresión de su cara pues siguen siendo de de plena actualidad

Voz 0866 09:50 cosa clarísima que va a ocurrir de aquí al dieciséis de junio en Madrid que va a llover no es una máxima que desde hoy y hasta el dieciséis de en algún momento desde hoy hasta el dieciséis de junio en Madrid empieza la Feria del Libro en el parque del Retiro

Voz 0564 10:03 en dos semanas para inundar nos quizá de lluvias pero que no pero sobre todo de lecturas trescientas sesenta hay una caseta están este año en la feria República Dominicana es el país invitado en esta edición en la que además se pondrá el acento en la literatura internacional y también en los jóvenes y habrá claro firmas de libros que son la reina de estas fiestas este fin de semana firmarán Almudena Grandes Elvira Lindo Manuel Jabois Luis Landero entre muchos otros y Manuel Gil es el director de la Feria del Libro

Voz 10 10:28 yo me entreno lecturas tiene enemigos somos en el siglo XXI todo lo que es la cultura digamos multimedia pues evidentemente incide sobre la lectura es decir hay una economía de la atención donde dónde estás haciendo una cosa y otra la feria que aporta ese punto pues muy sencillo que es la relación directa entre el creador y el lector o la visitante desde el año dos mil ocho a dos mil catorce no sólo la de Madrid todas las feria de Iberoamérica todas crecieron en público crecieron en ventas por qué pues porque evidentemente cuando tú facilitan pones en el ADN del visitante la posibilidad de acercarse al creador pues es fundamental

Voz 0866 12:03 hasta el nueve de junio puede verse en el Teatro Tantarantana de Barcelona la obra vino

Voz 0564 12:08 la historia de dos soldados en una guerra el uno resiste el otro ya han muerto la obra es la tercera parte de la trilogía de Alberto hola sobre jóvenes violencia el de vino lunar es un texto que abre muchos interrogantes entre ellos si se puede vivir en democracia negando la memoria histórica o la que le hemos formulado al director de la obra Rodrigo García Olza todas las guerras están emparentadas entre sí

Voz 18 12:29 esa es la gran cuestión no nosotros desde desde Negredo desde la compañía es una de las cosas que tenemos en mente que nos preocupan y sobre las que nos gusta reflexionar claro ya la odisea no se dice que los muertos sólo hablan con la sangre de otros muerto sí parece que pues que una probablemente lleve a la otra no sobre todo si nos aman las heridas que son poco otra de las cuestiones que nos planteamos no es desde Samar que éste podrá cambiar la cosa no es desde conocer el pasado que éste podrá modificar el futuro

Voz 19 13:01 sí

Voz 0866 13:04 pero ella la que canta sí que sabemos quiénes es nuestra única Farah que será una de las protagonistas del Festival mil Se celebra este fin de semana en Teruel

Voz 0564 13:12 Zara tocan un rato a las diez de la noche estarán también Javier Ojeda Andrés Calamaro el mil una música poesía arte y Food tracs en una de las capitales de la España vacía da por qué es tan necesario un festival como éste se lo hemos preguntado al director a Leo Tena

Voz 20 13:26 mira eso es una de las razones principales de mi festiva no cuando uno hace un festival obviamente hay que pensar en los números pero pero también hay que pensar en las personas e nosotros como habitantes de una España de un poco dejada de la mano de Dios pues tenemos que buscarnos la vida tenemos que ofrecer cultura a la gente de aquí a ellos y una viabilidad económica puramente privada por eso no apoyamos mucho en la institución

Voz 0866 14:20 Jones que se celebra mañana nueve de la noche Wanda Metropolitano y se la juegan mal nos pese algunos el ajuar el Liverpool y el tótem

Voz 0564 14:29 desde el miércoles la fachada de la Casa de Correos la sede de la comunidad exhibe pósters con los escudos de los equipos dentro puede visitarse hasta el domingo la exposición Champions Legend Galerie donde se exhiben de forma gratuita sesenta y tres camisetas de jugadores y clubes legendarios que han ganado la Liga de Campeones están las camisetas originales de Di Stéfano Bobby Charlton Johan Cruyff Cristiano Ronaldo o Leo Messi Marcelo hordas ex presidente del Lens irresponsable de la esposa

Voz 18 14:56 el fútbol primero de todos Sasha de que alguno puede interpretar que hacer más apreciada pueblo por los fanáticos hay hay historias hay historias puntuales como como el Real Madrid que representaba definitivamente a España en los años cincuenta y sesenta y cinco El ansia ex el estrecho arroja del de Belgrado con con cuestiones políticas

Voz 22 15:22 sí

Voz 0866 15:33 es día de estrenos en la gran pantalla hoy llega a las carteleras una película de cine negro

Voz 0564 15:47 una película basada en la novela homónima del canario Alexis Ravelo se trata de una película de traficantes de seres humanos perdidos de traiciones puñaladas y situaciones desesperadas ese es el entorno de una trama en la que un delincuente retirado acepta dar un último golpe para costear el tratamiento de su esposa aquejada de una grave enfermedad atacando a un narcotraficante con la ayuda de un parado de larga duración amigo suyo que sueña con abrir un bar de una prostituta de lujo en decadencia a su director Elio Quiroga le preguntamos es una película sin grises de buenos y malos

Voz 27 16:18 sí totalmente aunque hay muchas son actrices en la vida pues aquí también a equino todos son del todo malos sino otros dos son del todo bueno digamos que tiene eso su su cosas que ocultar básicamente es un grupo de gente que ante una situación económica complicada por deciden salir de ida de la peor forma posible no por el camino que suele ser el más corto

Voz 0564 17:08 donde este sábado se clausura la exposición dedicada a Olga Picasso la primera esposa del pintor con este motivo el Museo ha organizado una jornada especial con experiencias para todas las edades en las que compartir aprender y crear juntos son varios los talleres programados desde el que permite crear personajes uniendo materiales como cartulinas y cartón a otro que invita a imaginar cómo te gustaría ser retratado a José Lebrero director artístico del Museo Picasso le hemos preguntado por el valor didáctico de actividades como éstas los otros

Voz 29 17:36 hemos en un país tradicionalmente considerado como un país tan analfabetos visuales porque a los niños desde muy pequeños les obligamos a dejar de pensar visualmente no in el museo en este sentido con el método que emplea pues intenta que los niños hablen de las imágenes que ven las piensen las discuten con el objetivo de contribuir a esa digamos de educación visual

Voz 30 18:03 es dura trae una figura doctor aprendí lo Saura sur Tom puro

Voz 0564 18:24 de qué tiene que ver en Barcelona está celebrando el Primavera Sound mañana será el turno de Rosalía

Voz 33 18:34 enumera aguante era o bien para quemar Joan López actúa mañana en Zaragoza

Voz 0564 18:58 cerramos con con Alejandro Sanz que arranca mañana sábado la gira que le iba a llevar por toda España será a las diez de la noche en Sevilla en el Benito Villamarín

Voz 0866 19:56 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias

Voz 21 22:05 y uno el Oscar de femme Baby One Life e IU que más la edad Sanitat

Voz 0867 22:13 complicadas contento y animados dicen estar estos aficionados confiados en las victorias de sus respectivos equipos de momento están muy tranquilos unos haciendo turismo en las terrazas cantando mediando las bufandas bueno todos con con la piel ya a juego con sus camisetas rojas Elena Jiménez en plena Plaza Mayor eh que quede que despierta ahora mismo mayor interés entre los aficionados el bocata de calamares del el partido los compañeros de deportes de la Ser que se va a disputar a las nueve de la noche que eso sí que es una final de verdad buenas tardes cómo estás

Voz 38 22:44 hola qué tal muy buenas tardes me temo me temo que les Kuyt sándwich que es lo que he visto los bares no bocadillo de calamares sino en inglés creo que despierta más interés pero por aquello de que el partido de nuestros compañeros todavía no ha comenzado bueno cuando te acercas a sólo a la Plaza Mayor con alguno de los barrios cercanos rápidamente empiezas a escuchar los cánticos sean grupo de aficionados así que es fácil reconocer que te acercas a terreno Champions en la Puerta del Sol repleta de los que se quieren hacer la foto con la Copa los que prefieren vérselas o los que están esperando a que salgan los Dj's de nuestros compañeros de los cuarenta al escenario en la calle Postas entre Sol y la Plaza Mayor ahora decenas de aficionados del Liverpool con cervezas en manos con el suelo mojado de todo lo que se les ha derramado bueno pues Juan a lanzar el balón con el pie a ver si podemos escuchar ese sonido cuál es el futuro juicio en todo este bullicio el balón hay dos rebotando por los edificios en carteles entiéndase el balcones hasta que se les ha quedado colgado en un balcón pero como era en el ver balcón ha trepado uno de los aficionados y vuelta a empezar a los juegos ya se ha caído en el tercer balcón y ahí se les ha perdido el balón pero hace un ratito he pasado por allí ya estaban con tres valores jugando bueno ya aquí en la Plaza Mayor fuese el sol como tú decías no diferencia entre aficionados a qué por igual a los del Tottenham y a los de Liverpool aunque creo creo que el calor que más está pasando es el que va disfrazado de Winnie the Pooh con una camiseta del Liverpool

Voz 0867 24:09 tiene que estar pasando bien gracias Elena hay Ahtisaari encendió los focos de este estudio de la Cadena Ser en la Plaza Mayor nosotros también estamos pasando nuestro calor en la plaza se han retirado una parte de las terrazas para evitar incidentes y facilitar las zonas de paso en caso de evacuación ya digo que la normalidad y de momento el buen rollo manda en este momento con un importante control de seguridad de un control sin precedentes en la ciudad marcaje férreo y prohibición de alcohol a partir de las cinco en las zonas destinadas a las aficiones siete de la tarde y veinticuatro minutos edición especial de La Ventana de Madrid desde la Plaza Mayor Marta Higueras teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes Marta cómo estás buenas tardes usted ha sido una de las afortunadas que ayer tocó la Copa

Voz 40 24:57 la Copa del campeón se si toca la Copa puedo decir que pesa mucho

Voz 21 25:01 no pesa mucho tuve que Jett transportarla un ratito y la verdad es que bueno con mucho orgullo

Voz 0867 25:08 Nos decían los empresarios hablamos ayer con ellos que que se prevén unos ingresos de más de sesenta millones de euros estos días pero que que supone realmente para Madrid no para la marca Madrid celebrar una final de este tipo aquí en la capital que que suma mucho más allá incluso de los propios ingresos que se fueran producir

Voz 1516 25:26 sí a parte de esos ingresos realmente han que se entorno sesenta y seis millones de euros lo que se va a quedar en la ciudad repartido entre ocio entre bueno transporte hoteles creo que están al cien por cien los hoteles la verdad es que otra cosa muy muy importantes el número de espectadores que van a ver este partido que van a haber Madrid creo que está en torno a trescientos cincuenta millones de espectadores los que van a ver este esta final van a ver Madrid y por lo tanto eso también es muy muy importante

Voz 0867 25:53 Jaime de los santos consejero de Turismo y Deportes qué tal muy buenas tardes Astra remesas Jaime el grueso de aficionados vienen a ver un partido y se marchan pitando esto es bueno para la marca Madrid para el Turismo de Madrid Éste es el del perfil del turista que buscamos

Voz 21 26:06 os pongo que no pero pero no

Voz 0867 26:09 nadie puede estar ajeno no este tipo de acontecimientos cómodos

Voz 21 26:11 Marta lo importantes que para empezar a ahorrar trescientos cincuenta millones de personas en todo el mundo que al final ese ese turista potencial que tiene que seguir viniendo a Madrid en lo que tenemos que seguir trabajando las administraciones todas es en que el Turismo de Madrid de la ciudad de la región sea un turismo de calidad Se esperan que solamente por esta parte dos acerquen hasta la Comunidad de Madrid hasta la ciudad cien mil cien mil personas y es verdad que muchos de ellos vienen a disfrutar del partido de mañana pero que como poco van a dejarse trescientos euros por cada uno de ellos aquí en la capital está como decía Marta el cien por cien de las de los hoteles ocupados hay además mucha mucha ilusión por lo que va a ocurrir aquí mañana allí eso es importante de cara a vender esa imagen de marca esa imagen de turismo de una ciudad que que hace no muchos años será bueno jugaba digamos en la segunda y que ahora está perfectamente la Liga de Campeones y que tenemos que seguir incrementando todo su potencial es para que cada vez sean más los turistas que nos visitan que sean de mayor calidad

Voz 0867 27:10 que tengo aquí las dos administraciones Ayuntamiento y Comunidad de Madrid me viene genial para preguntarles si este es el primer intento o el el primer episodio en una larga carrera para conquistar por ejemplo el sueño olímpico bueno Madrid aspirar a ello no menos estamos preparados es decir hace unos meses la Libertadores aquí en Madrid todo salió muy bien a todos los niveles en la parte deportiva y en la parte de seguridad Madrid está demostrando otra vez al mundo que puede y que tienen capacidad para hacer un gran acontecimiento deportivo

Voz 1516 27:40 bueno Madrid es una ciudad que tiene muchísimo potencial que tiene desde luego tiene capacidad para para albergar ese sueño olímpico entiendo que bueno que que habrá que pensar alguien tendrá que pensarse efectivamente bueno pues te puede proponer Madrid para ese sueño olímpico

Voz 21 27:57 en habida cuenta lo que ya ha sucedido alguna vez bueno no voy a hacer

Voz 0867 28:01 la política y hombros básicamente porque estamos hablando de deporte pero sí quiero que Jaime los antes se pronuncie sobre esto independientemente de lo que den de sí los pactos los gobiernos pero Madrid lo debe intentar debería ser ciudad olímpica alguna vez

Voz 21 28:14 para que Madrid lo lo intentaré deberían estar todas las administraciones e a favor de la de la mano y es lo que te iba a decir en la Copa Libertadores en esta final de la Champions en la próxima Copa Davis en otoño ha habido una colaboración ejemplar entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid para hacer estos sueños deportivos realidad ya hemos ido durante este año de más capital de muchos grandes eventos deportivos lo fuimos de la Copa del Rey Le basket tuvimos aquí el Mundial de karate antes de que por fin se convierta en un deporte olímpico en París dos mil veinte e insisto Madrid siempre ha demostrado que es una ciudad deportiva por qué porque es capaz de detener estos grandes acontecimientos deportivos deportista porque somos más los madrileños que practicamos deporte de forma asidua tanto por una cuestión de de salud entretenimiento pero también

Voz 2 29:02 porque el deporte ha convertido Parker imprescindible vemos la vida no se eh

Voz 0867 29:08 Nos vamos con lo que tenemos un momento que es una final que es una final importante todo lo que rodea una final hay una foto que nos ha llamado mucho la atención hoy hicimos subido a redes que son esos escaparates Carolina Gómez en los que conviven los mantones con las bufandas Liverpool desde del Tottenham Carolina e te ha sido de tiendas que compran los aficionados que compran los turistas que recuerdo se llevan de aquí de Madrid buenas tardes

Voz 41 29:28 qué tal buenas tardes mira solo en la tienda que ha puesto la UEFA en Callao se factura un millón de euros al día no se vende en Ferrari precisamente se venden camisetas bufandas iba Loles un millón de euros en camiseta

Voz 2 29:41 está mal

Voz 42 29:43 lo de la Champions ya es un cuando en idioma ni lo voy enviaba Pedro partido así y con quién vas con el culo con el hubo aludió tipo descansar

Voz 41 29:56 dice que es hincha de el Pescara o del pesara es un equipo italiano

Voz 40 30:00 qué preguntar porque la verdad no lo sabía tan poco

Voz 41 30:02 parece que les haya hermana los hoteleros que prevén vender este fin de semana un millón de litros de cerveza que es el alimento oficial del fútbol

Voz 2 30:12 un dolor de cabeza que vincula Rafa aquí en la cabeza que parece si soportan aquí los chicos soporta gastan los cuartito es lo que puede algunos tienen en otros no viene viene a jaleo jarra para bajar la cerveza mucho bien inglés pero si está bien

Voz 41 30:38 pero bueno entre los comerciantes del centro que son fundamentalmente veinte tiendas de calzado souvenirs hay optimismo pero moderado porque los ingleses vienen como escucháis fundamentalmente a la fiesta

Voz 2 30:52 muy notado mucho más en la fluidez de persona mayor mucha mucha no vienen aquí de compás aquí a comprar un paso Juan todo está bien

Voz 41 31:18 bueno el día que eso les señor Wanda a Carmena lo mencionaba también antes Marta Higueras Miguel Ángel Gil dijo que la ciudad iba a ingresar sesenta millones de euros el lunes veremos qué balance hacen los empresarios y si se ha hecho la caja desespero

Voz 2 31:31 no gracias Carolina he bueno es preguntar para terminar transporte y limpieza transporte consejero se ha reforzado el metro habrá un transporte de calidad de Madrid de este fin de semana se van a llevar a priori una buena imagen del metro a veces a los usuarios tradicionales lo tenemos un poco más complicado sean reforzaban las líneas dos cuatro siete y ocho de todas las

Voz 21 31:51 siete hasta en un trescientos Murcia en su frecuencia y además se han habilitado lanzaderas directamente desde la banda al al aeropuerto de Barajas también se van a reforzar las líneas de transporte de de autobuses porque es muy importante sobre todo a hacer posible que las evacuaciones sean muy fáciles muy rápidas para que la ciudad rápidamente se vea de alguna manera vuelta a la normalidad y metro en ese sentido es muy importante

Voz 0867 32:17 ha sido una buena coordinación con el Ayuntamiento nos en ese sentido

Voz 21 32:20 dos y el tema de la limpieza Mardi Gras

Voz 0867 32:22 es evidente que hay mucha gente que ensucian que están con vasos de plástico que los tiran al suelo los dejan por ahí y entiendo que también se ha reforzado el servicio para que la ciudad esté bueno más o menos limpia dentro de lo que se puede

Voz 1516 32:33 sí sí por supuesto sea reforzado el sistema de el servicio de limpieza quiero no quiero dejar pasar la oportunidad sin agradecer a todos los servicios públicos el esfuerzo el sobre esfuerzo que están haciendo estos días hemos reforzado ese servicio técnico un uno muy especial para la final

Voz 5 32:49 el sábado uno alrededor de el estadio

Voz 1516 32:52 además hemos eh tenemos un dispositivo de limpieza compuesto por trescientos ochenta operarios trescientos cincuenta medios mecánicos y cien contenedores distribuidos por toda la ciudad al fútbol ustedes mañana martes que los sellos eso sí sí voy a voy a la final estará el presidente Royal bueno

Voz 0867 33:10 el presidente Rollán Marta Higueras en representación de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid consejero

Voz 2 33:16 tienen que el alcalde gracias por venir a los dos a este estudio de la SER en la Plaza Mayor hasta la próxima que vaya todo bien gracias

Voz 0867 33:22 en una pausa el saludamos a la delegada del Gobierno en Madrid para hablar de la seguridad en la ciudad

Voz 2 35:28 no

Voz 0867 35:49 placar del treinta y cinco minutos aquí estamos en el estudio de la Plaza Mayor de la Ser

Voz 2 35:54 Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes cuando estás Javier pues bien con mucho claro

Voz 0867 35:57 bueno muchísimo decía decía yo antes un despliegue de seguridad sin precedentes en todo el centro de Madrid pero con un problema añadió que es ese precisamente no El calor que algún incidente hasta ahora

Voz 0799 36:07 no ha habido ningún incidente hasta ahora lo único que no es el único incidente reseñable que en los adelantaba Elena Jiménez en la calle Postas muy cerca de aquí que estaban haciendo balconing que también lanzaban balones a las a los balcones en definitiva no habido ningún problema golpe de calor evidentemente alguna que otra torcedura está siendo una

Voz 21 36:23 tarde tremendamente tranquila esperemos que la noche también lo somos desde luego

Voz 0867 36:27 cambien los datos oficiales en María Paz García Vera delegada del Gobierno en Madrid qué tal muy buenas tardes cómo está ligada al escucho legítimos pero bueno lo primero le voy a pedir los puede confirmar que todo está en orden que todo va bien

Voz 13 36:43 sí sí puedo confirmar que todo se está desarrollando al tranquilidad y que bueno pues que podemos estar orgullosos de afrontar un evento deportivo en el nivel mundial que es este pues con con normalidad de poder disfrutar de nuestra ciudad con un día tan tan bueno aunque fue adecuado

Voz 0867 37:01 de este dispositivo es recordemos se ha coordinado con los británicos no pero aquí hay mucho inglés que no viaja directamente desde desde el Reino Unido sino que se ha venido antes de vacaciones o que procede porque reside allí de la costa

Voz 2 37:14 no

Voz 13 37:15 sí hay muchísimas personas que que vienen de Benidorm de Málaga de Canarias de Baleares la verdad es que también han esforzado ya no las líneas de transporte de creen Ron Xavi los servicios que se han visto todos eh Basurko reportaban así ha contribuido el autobuses o sea que realmente sí que tenemos mucha gente que ha venido en avión de hecho hay un dispositivo especial que su Montoya acudía en el aeropuerto para recibirles pero también hay otros que has venido pues de todas maneras claro que sí denigrada

Voz 0867 37:49 si como es la llegada de los aficionados como se les sigue como se les controla hasta que llevan al estadio

Voz 13 37:55 bueno el sistema está pensado para que por lo menos en las llegadas durante siete que ya antes del partido pues de alguna forma específicas pues para evitar que haya más conflictos de los que normalmente pues viable sostuvieran entonces no entonces por ejemplo los aficionados de El Pozo hija pues recoge según recogió en el aeropuerto de la perdida de sonoros tres tres lleva al parque de de viejos y desde allí estoy detrás Lagat súper justamente a su novia es a través de las las has cinco es por supuesto la la Cámara de aficionados que gestionen la Plaza de Colón de manera que podrán acceder ya a las diez de la mañana ir disfrutar de ella a lo largo de todo ya está hasta luego al el partido los otros aficionados les del Liverpool irán a la Larrosa además es mi se que los aficionados del equipo conozcan bien el parking donde se les deja porque así luego como muchos de ellos volverán otra vez a recogidos unirse parking el partido para volver al aeropuerto a miles de aficionados del Liverpool también tienen sus tanto pero en este caso el Felipe II y allí podrán disfrutar también de todas las actividades hasta que realmente está pensado para que para que las llegadas no estén estén mezclados y también disfrutaba Arcollas Cidade claro la culpa no ideas adquiridas por momentos mañana a lo largo de todo el día gracias

Voz 49 39:30 por la mañana hasta marzo menos las seis de la tarde que que si realista zonas de así que vamos para que se vayan viendo al pide de forma

Voz 0867 39:38 seguimos hablando ojalá todo vaya bien y ojalá hablemos para felicitarnos un saludo buenas tardes pues estará imagen ahora mismo en la Plaza Mayor vamos miles de aficionados que se encuentran aquí ya con los gorros azules de la Ser prepara los para vivir la gran final madrileña de la Champions marchamos pero todo lo cuenta la SER

Voz 35 41:32 muy bien estoy aquí de paso como siempre

Voz 51 41:35 decir la final de la Champions así lo pasó pues si te dijera que tengo entradas para ver la final de la Champions algo eh es decir eso no tiene tengo tengo tengo tengo una entrada pero no como las

Voz 0866 41:47 dicho así en condiciones no no si te dijera

Voz 51 41:50 por ideas pero es cierto es cierto no yo la siento todo no soy muy futbolero pero mira un acontecimiento como ese es es un acontecimiento a nivel

Voz 0866 41:58 sí yo estaba estaba pensando ahora que decía que vienes del Tíbet que va a ir a nuevas zonas

Voz 51 42:03 pues si te acuerdas que a final del año

Voz 0866 42:05 cara a este dos mil diecinueve dijimos que sí que va a empezar a contar los kilómetros que hacías porque era algo que no había

Voz 51 42:11 sí sí claro y lo voy contando los días no

Voz 0866 42:13 nada de eso no no soy me está ocurriendo a hacer una cosa como una especie de concurso una porra para ver si los oyentes ya a final de año se aproximan siquiera

Voz 51 42:22 mira a los kilómetros que no tienen una idea hemos

Voz 0866 42:24 no menos calculada no se va a salir

Voz 51 42:27 pero eh no es mala idea como el precio justo no a ver quién se aproxima más a cuántos kilómetros hecho Paco Nadal en una niña

Voz 0866 42:34 de momento el lugar de concurso Paco Nadal responde hoy tenemos especial Consultorio de las dudas que van llegando y además en este tiempo preparando el verano son muchas dudas que van llegando a buen viaje arroba Cadena Ser punto com

Voz 52 42:58 hola buenas tardes que ahí donde

Voz 51 43:02 dónde viajar cuando cuenta sólo a Paco Cuéntame cuenta

Voz 1490 43:06 no todo te cuento me quiero ir con una amiga a Costa Rica dieciséis día queremos saltara boca acertó un par de días más

Voz 1679 43:15 sin igual lo más humano hemos visto

Voz 1490 43:17 yo lo que queremos hacer pero si podías dar algún consejo hoy en boca del toro sí que es verdad que no tenemos claro en qué isla quedarnos

Voz 1679 43:25 no sabe que no puede descontar bueno cuando vais

Voz 1490 43:29 los vamos a principio de julio

Voz 1679 43:31 no se ven pero estupenda ver Costa Rica muy bien sabéis que bueno es época de lluvia si vais a tener algún chubasco eh llevar un paraguas o algo porque es época de lluvias mira pues aunque me dice que ya has visto bastantes cosas yo te diría don dieciséis días te da para mucho Weiss alquilar un coche como es volver

Voz 1490 43:50 si queremos alquilar un todo terreno

Voz 1679 43:53 San José pasaría porque es una ciudad que no tiene gran cosa dormida allí una noche sin remedio ya está tiene que entrar por ahí yo te diré primero la tortuga pero que es un clásico es uno de los mejores parques nacionales y los en coche del hay que dejarlo en un punto y a partir de ellos llevan ya con la agencia que contrate y en San José ya van en bote hasta torturado y luego podéis bajar por toda la costa del Caribe desde torturó hasta limón por los canales por barco porque hay unos canales par en paralelo al mar muy interesante tardas cuatro cinco horas pero merece la pena llegar al alimón por barco hacerlo así claro es verdad si tienes el coche ya está claro es que todo cambia bueno pues vais con vuestro coche tiene razón mira no dejes que te agüita que es un pueblo muy interesante de de origen jamaicano es muy resta Fary más al sur de que agüita esta Puerto Viejo que es el sitio que más te recomiendo porque allí un pequeño microclima en verano no llueve tanto Puerto Viejo está muy bien las playa de Manzanillo todo eso además ibais para el sur para bocas del toro quizás de entente deje pasar por allí mira ya hay un hotelito muy bueno walkie que es de una pareja de catalanes Edward y Lola Namur Woking está muy bien son unas cabañas tenían un precio muy asequible en Puerto Viejo walkie con uve eso está muy bien yo te darías estás allí una buena experiencia estos Edward y la te pueden aconsejar cómo llegar que llegues a una comunidad y de los indígenas Bree que viven más al sur en la frontera con Panamá tienen un pequeño albergue invitan a te invita hay que pagarlo no porque viven de eso

Voz 51 45:29 turismo bueno te incitan a ir pero merece mucho

Voz 1679 45:32 pena e ir a ver a y cómo viven cómo es su vida y todo eso me decía de sí vais a cruzar hago que del toro ahí a ver si queréis marcha ya ambiente y buscáis plazo pues en Colón en la isla Colón que es la donde hay más ambiente si queréis un poco más de tranquilidad de de relax que es la otra isla todo depende de la marcha que queréis por el está en Colón hiló cruzar al otro lado el Parque Nacional Corcobado eh no perdáis la bahía de Drake y el Parque Nacional Corcobado hay muchísima menos gente que pueda haber Manuel Antonio qué es o Juana Castro que es un iba a decir Benidorm pero en fin no quiero de denigrar a Benidorm en absoluto emergieron que hay mucha gente ir mejora el parque nacional como en la costa del Pacífico al sur más al sur de Manuel Antonio muy bien que está mal clasificado

Voz 1490 46:24 vamos a dejar fuera osea que ya entonces supongamos

Voz 1679 46:28 yo no dejaría fuera Corcobado por ver Manuel Antonio me todo lo contrario ya te digo a no ser que vayan buscando marcha pero tampoco creo que con en alguna océano airosa

Voz 51 46:37 discoteca solo pero bueno a lo mejor ya tenéis toda la información que todavía tenía tiempo para deciros muchas gracias a pinchar

Voz 0866 46:54 ha escrito también a buen viaje arroba Cadena Ser punto com Teresa Teresa buenas

Voz 52 46:58 es ir tú tienes en mente un viaje a Noruega

Voz 1490 47:03 sí efectivamente este verano estamos pensando mi padre mi padre no me da miedo ir ahora a Oslo para ver la capital ya a partir de ahí Jover verde que estaban también habíamos pensado subidas Page Irán Anger pero muy bien cómo hacer la ruta para que no espejos de avión en avión aquí yo te a las ciudades para los vuelos

Voz 1679 47:31 bueno pues a ver si tienes es muy fácil yo iría con sólo es una ciudad que tiene para un día bien medio y luego yo cogería el tren a Bergen en albergues en van panorámico precioso que pasa por unas paisajes fantásticos llegaría Bergen y de allí me movería estaban que eh o bien en un coche de los ideales que alquiló un coche que os mováis por ahí porque no no menos lo sino en Bergen porque todos esos vericuetos el por qué está muy cerca de Bergen

Voz 1490 48:01 sí muy bonitos

Voz 1679 48:04 la pena mira sólo entre Bergen Stavanger se lleva una semana parando en en mil sí en un montón de sitios que hay por por no extenderme mira en mi web que se llama mil sitios que ver mil sitios que ver punto com ahí tengo la ruta publicada en la ruta de Bergen Stavanger y tiene desde dónde dormir sitios interesantes que ver el son de Fiore el fondo que es un glaciar yo diría eso e ir de Oslo a a Bergen en el tren que está muy bien alquilar el coche en Bergen para para movernos por ahí en esa zona entre Bergen Stavanger y lo fiordos que hay no sé cuánto tiempo vais a ir me has dicho

Voz 1490 48:42 no tenemos estaba pero va a menos de quince días no

Voz 1679 48:47 sobra y no tienes que coger avión hombre sobraba tiempo a Mimi sitio favorito de Noruega son las islas foto es una belleza y una maravilloso Los Alpes en el Ártico si observan en unos días poder subir en coche hasta Bodo que es donde se coge el tren o en avión mejor quizás en coche sea

Voz 1490 49:03 si viene mejor

Voz 1679 49:06 sale el barco que va a las Islas y lo Fontaine que es una maravilla siete días yo le quería cinco

Voz 51 49:14 cinco seis a Bergen Stavanger y otros cuatro las muy bien has tomado nota Teresa si ese estupendo prepara el bolsillo pero Noruega no es barato pero bueno siempre tiene un precio muy buen destino

Voz 0866 49:29 viaje Teresa estaba describiendo las calles las luces la nocturnidad de Nueva York en esta canción Billy Joel no sé si será una de las ciudades a visitar en su tú en su desplazamiento a Estados Unidos que es donde tiene pensado por lo que tiene pensado preguntarte Montse Montse

Voz 51 50:00 al buenas tardes hola buenas tardes con escucha no sé qué tal hola qué tal de que voz más radiofónica tienes eh bueno

Voz 1679 50:11 me vine dime dime no no entremos en jardines que no me que reciben en Nimes pregúntame por Estados Unidos

Voz 1490 50:18 pues mira si queríamos hacer un viaje ese verano y en agosto catorce noches tenía Lleida llegando Los Ángeles volviéndose no ha yo nuestra idea era visitar Los Ángeles San Francisco

Voz 1679 50:30 como si podíamos no estaba aquí

Voz 1490 50:33 bajo el Gran Cañón entonces no tengo muy claro todavía querías podíamos destilaba cada uno de los de las ciudades si queremos concertar

Voz 1679 50:41 pues catorce noches ahí a ver pues mira yo te diría que hay un recorrido yo lo he hecho hoy es precioso entonces sazonada es California me encanta y a ti te va a encantar Los Angeles yo pasaría desde

Voz 51 50:54 no es bueno si te gusta la macro urbes

Voz 1679 50:56 siglo americano pero quizás sea lo lo menos interesante de todo lo que me estás planteando yo alquilará llegas a Los Angeles no si yo alquilar un coche allí no Francisco pero no por una carretera por la autopista habitual sino por la Hai Wan que es la antigua carretera que va por la costa una precisa eso no perder es Los Ángeles San Francisco por la costa la Hayward si pasa por Shalit digo perdón pasa ya Carmen pues de este eligiera a mí mismo del alcalde Monterrey pasa por el castillo del famoso este ha sido un castillo allí cosas Premio Europa muy interesantes esa carretera puede ir un par de días dormido una noche por en medio llegar a San Francisco y San Francisco también es una ciudad preciosa para vivirla es la ciudad más europea los viajes pero de mira dos tres noches mínimo porque es que San Francisco y luego la bahía de dirigir a Xaus Alito haya tiburón que son las dos poblaciones pequeñitas que hay al otro lado de la bahía yo recomiendo alquilar una bicicleta en el Pier cuarenta y nueve cruzar el puente el famoso puente de San Francisco en bicicleta llegara se usa Lito y luego te vuelves en barco lo hace mucha gente es una excursión Tindaya pero ese te vas un día tres cuatro días a San Francisco ideólogos en el coche lo que seguiría es de ella a a Yosemite que es el Parque Nacional precioso

Voz 1490 52:21 me ocurrió es un poco es que no estoy de árabe el Gran Cañón más bien pero bueno no es que poco

Voz 51 52:26 claro a ver yo lo que sí fue nos compara con Elías y por ahí puede volver a volver con

Voz 1679 52:33 luciendo está hasta hacia otra vez al sur puede llegar a Las Vegas eh el Gran Cañón mirarlo en días pero por carretera se puede hacer atravesando una buena parte de Nevada en diez días diez doce días los puede dar a hacer eso

Voz 1490 52:47 el Gran Cañón un día dos días

Voz 1679 52:49 sino de San Francisco el Gran Cañón hay que ir en coche en avión porque si no se baila mucho tiempo pero calcularlo en coches son kilómetros pero estáis pasando por parques nacionales sitio muy interesante porque por el yo muy Yosemite llegara a Las Vegas al cañón yo no calculó haría pero sino de San Francisco a Las Vegas en un en un vuelo y ahí el gran engaño luego Nueva York que hay que dedicarle otras cuatro noches por lo menos es si esos otoños