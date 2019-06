La Ventana (03/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 Arias

Voz 1454 00:05 ampliamos datos sobre la última hora que conocíamos sobre las dos y media de esta tarde que apuntaba al hallazgo de una pareja fallecida por disparos de escopeta en un domicilio de la localidad cordobesa de Iznájar qué datos tenemos a esta hora José María Martín

Voz 3 00:17 lo confirmado hasta el momento por la Guardia Civil es que se trata de una muerte violenta por arma de fuego y que están abiertas todas las hipótesis entre ellas que pudiera tratarse de un caso de violencia de género los fallecidos tenían dos hijos mayores de edad y ha sido uno de ellos quién avisado a la Guardia Civil pasado el mediodía ha encontrado los cadáveres en la casa donde residía en una vivienda diseminada cerca de la aldea la celada fuera del núcleo de población de Iznájar según han confirmado a Radio Córdoba fuentes de la Subdelegación del Gobierno no hay constancia de que existieran denuncias previas entre el matrimonio las mismas fuentes insisten en que aún están abiertas varias líneas de investigación

Voz 1454 00:51 Ciudadanos no se va a sentar a negociar con Vox no habrá mesas a tres como ha propuesto el Partido Popular según ha anunciado el secretario general de la formación naranja después de la decisión que ha adoptado el ejecutiva de este partido lo ha contado José Manuel Villegas

Voz 1089 01:03 Nuestra fórmula irá que con la que vamos a intentar llegar a acuerdos con el Partido Popular no va a ser una forma de tripartitos pasa en la fórmula de acuerdos a dos en las que que nosotros creemos que el socio preferente sea el Partido Popular el Partido Popular no está de acuerdo en cuando vaciar con nosotros con ese tipo de de Fórmula Pere proponemos pues ya supongo que no lo harán no lo harán llegar buscaremos otro tipo de de acuerdos

Voz 1454 01:30 Fuentes de la dirección del PP aseguran después escuchará Villegas que ellos van a seguir intentando hablar con todos y que todos entienda por cierto la diputada Laura Borràs de Jones per Catalunya acaba de anunciar que será ella la que acuda a Zarzuela a la ronda de consultas del Rey después de que el Tribunal Supremo no haya autorizado a Jordi Sanchez a salir de prisión por este motivo la Dirección General de Tráfico no ha querido apuntar en ninguna dirección tras el accidente de Reyes fallecido junto a un familiar hay otro herido de gravedad cuando se desplazaba a su casa en Utrera se ha apuntado a una elevada velocidad aunque Tráfico señala que aún no hay datos definitivos al respecto

Voz 0259 02:03 más de Mariola lo unido no hay todavía ningún informe sobre las causas del brutal accidente del futbolista según la Dirección General de Tráfico puede ser exceso de velocidad puede ser distracción al volante no hay datos definitivos dice Pilar del Real del Observatorio de Seguridad Vial

Voz 4 02:19 no me atrevo a pronunciarme sobre las causas de este accidente porque la investigación está abierto me parece muy prematuro un vehículo que circula a ciento veinte kilómetros colocarán tarda de un campo de junco de ahí se puede extrapolar y hacer una regla proporcional sobre distintas velocidades que insisto

Voz 1454 02:40 la DGT insiste en que no se sabe todavía a qué velocidad iba el coche Sanidad activado ya su plan contra el calor destinado especialmente a la población más vulnerable enfermos niños y también aquellos que trabajan o realizan esfuerzos al aire libre entre las medidas recordamos está a beber mucha agua hacerlo con frecuencia aunque no se tenga sed no abusar de bebidas que tengan alcohol cafeína o mucha azúcar cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 5 03:09 primera jornada del juicio por la muerte de una mujer

Voz 1915 03:11 leña en el CIE de Aluche en el año dos mil once murió después de un mes encerrada a pesar de que avisó de que estaba enferma avisó hasta once veces para que le hicieran pruebas médicas pero sólo la trasladaron al Hospital unas horas antes de morir el médico del centro juzgado por homicidio imprudente ha declarado que dio por hecho que la mujer no había manifestado patologías graves y que sólo le diagnosticó síntomas gripales Patricia Fernández es la abogada de la acusación particular que reclama dos años de prisión y seis de inhabilitación para este médico parecidos

Voz 1431 03:36 decía el mente relevante la declaración de la testigo de Cruz Roja que ha señalado como Samba cuando subía al coche policial que le trasladaba al hospital decía me muero me muero me muero samba sabía que se moría pero nadie la escuchó

Voz 0196 03:50 en Móstoles la policía ha desalojado un local en el

Voz 1915 03:53 que se estaba realizando una fiesta ilegal con cerca de ochenta menores consumiendo alcohol el establecimiento no tenía licencia de actividad ni permisos para realizar la fiesta a SER Madrid Oeste Belenguer

Voz 1478 04:02 la fiesta organizada por otra joven en este caso mayor de edad no contaba con los permisos necesarios para realizarla pese a ello se exigía a los menores pagar una entrada de diez euros para poder asistir en el local que tenía la licencia de actividad suspendida debido a varias deficiencias suspendían bebidas alcohólicas a los menores hecho que está expresamente prohibido en cualquier evento en el que participen los agentes procedieron a desalojar el local y a la clausura de la actividad ya formular la oportuna denuncia por los hechos ocurridos varios padres de los menores se personaron en el lugar para recoger a sus hijos a alguno de los cuales seis

Voz 0196 04:35 encontraba en estado de embriaguez y una cosa más la

Voz 1454 04:37 llegada de turistas aumentó cerca de un nueve por ciento en la Comunidad en el primer cuatrimestre del año según la encuesta de Frontur publicada por el Instituto Nacional de Estadística creció sobre todo el número de visitantes procedentes de Estados Unidos el gasto total ascendió a los tres mil millones de euros cerca de un diecisiete por ciento más que en el mismo periodo del año anterior tenemos treinta grados en el centro de Madrid

Voz 0313 06:55 llama Eliana lleva más de diez años patrullando para alertar a las posibles víctimas y parece que lo consigue

Voz 9 07:03 defenderá cuando escucha el silbato en Barcelona sabe que si la gente enseguida pone las manos sobre su pues todo está pendiente de haber aquí llevan mira las chicas pues la mirada me han preguntado quién es ya les he señalado que eran sea que la gente se contenga leer

Voz 0313 07:16 eso en Barcelona y en Madrid será leyenda urbana o no pero parece que funciona un denominado comando lo cite que se dedica a inutilizar los candados que se dejan en la calle para que los inquilinos de pisos turísticos ilegales puedan acceder a las viviendas en los vamos a la calle Ballesta

Voz 10 07:32 donde tenemos dos bonitos candados eh para apartamentos turísticos hay en que ha estado hasta la verja de una ventana de un semisótano a ver estábamos no en las rejas los momentos heroína nadie más

Voz 0313 07:46 qué hacen esto porque actúan pues porque están hasta las narices

Voz 11 07:50 es imposible controlar esta gente cuántos vienen no lo sabemos quiénes son no lo sabemos que debemos bueno se lo sabemos nosotros concretamente tenemos dos en nuestra casa de veinticuatro vecinos tenemos dos pisos turísticos estamos calza la de hacer el patio por ejemplo de recoger basura por la basura no es una simple colilla que son muchas es sino un mundo de plátano un preservativo pañuelos papel del váter usado al patio o sea todo lo que podía imaginar

Voz 0313 08:16 nos lo imaginamos eh y desde luego que existe un hilo común entre las dos historias que es el hartazgo yo le llamaría por utilizar uno de los eufemismos de la época ciudadanía colaborativa enseguida se lo contamos con más detalle bienvenidos a La Ventana

Voz 2 11:06 bueno

Voz 5 11:08 Roberto Isaías buenas tardes hola buenas ya habéis hecho la ola Michael Robinson todavía no tiene Michael amigo

Voz 1546 11:16 es pues igual estás harto ya está

Voz 0313 11:18 las alturas de que no nos tratar de verdad

Voz 1546 11:21 nada nada no escritora imagínate si hubiésemos jugado bien bueno eso es bueno es que la afición del mejor mejora todo entonces sabiendo está claro pone su colorido los chavales citado no estoy estoy contento reconociendo de que jugamos mal son una cosa hay una hay un elemento de las finales que que bueno entiendo que es lo que hay no cuando los Quino en ganado sube recibe sus medallas es que en ese momento hipócrita vi eso pasó con el Liverpool el año pasado conozco pues solamente la sensación un momento Sintes derrotado síntesis un perdedor tiene X para un tiempo a siquiera ven con lo que harían edad son subcampeones de Europa no son perdedores en ningún ningún caso ir al momento cuando vi unos futbolistas hay está están destrozados entiendo que esto es el juego no pero espero que a esas horas no sin teen como perdedores sino

Voz 0827 12:25 subcampeones y de siempre se lo digo a todos los atléticos no jugar dos finales de la Champions señores esos años seguidos tres es una barbaridad hay que estar orgulloso eso entiende que el momento es un momento duro por eso los subcampeones siempre acaban llorando y los que juega en el tercer y cuarto puesto y quedan terceros siempre es

Voz 0313 12:44 había algunas frases de estas que en fin casi forman parte de del del costo de las Tablas de la Ley del Deporte concretamente no me gustan nada esto de que las finales están sólo para ganarlas y esos no da una verdad es una verdad medios en cualquier caso no eso de que sólo sirva el éxito el éxito el éxito y nada más que el éxito tampoco me parece mensajes

Voz 1546 13:03 después del partido y me alegré que el había ganado pero el pero que tenía era un poco mayúscula no porque no vi el el tanto yo quiero también a jugar este temporada

Voz 13 13:16 ah no que no con con

Voz 1546 13:18 con estilo pero luego cuando estaba saliendo el estadio pensaba no cree imaginar cómo sinceridad ahora mismo si hubiésemos perdido

Voz 0313 13:30 muy bien Sonia Ballesteros buenas tardes y buenas tardes al buenas tardes hola a ver si está con la historia de las personas que patrullan por el metro de Barcelona por los andenes de Cercanías y demás Sonia Ballesteros con el comando Electric lo Titi existe existe eso parece

Voz 1913 13:52 eso dicen que amenazan con seguir ahí

Voz 0313 13:55 Nos por partes Michael tan roba la cartera alguna vez

Voz 1546 13:57 sí una vez sí precisamente en Barcelona Palace salí de nuestro en Gran Vía treinta y dos a los sí sí Time es dónde estamos ahora sí sí

Voz 0313 14:09 a ver Ana cuéntanos quiénes Eliana esta mujer que lleva más de diez años patrullando calles y andenes de del Metro y Cercanías de Barcelona

Voz 0196 14:16 pues mira Eliana guerra como decías lleva trece años patrullando las calles los andenes va con silbato colgado en el cuello podríamos decir que su arma inseparables se dedica a ahuyentar a carteristas alertar a posibles víctimas de que hay ladrones al acecho desde hace unas semanas ya no lo hace tan en solitario se han sumado patrullas a otros ciudadanos a quién ha conocido por las redes sociales en grupos creados pues expresamente para pasarse fue tus información de carteristas hemos estado con ella en la línea verde del Metro en plaza Catalunya solo vernos nos cuenta que le acaban de intentar robar el móvil pero lo lleva atado en la muñeca hay también en la mano

Voz 8 14:52 estaba hablando con un chico de la patrulla estaba así entrado chico para chico que entren a última hora Juan contándolo

Voz 1 15:00 pitido de las puertas intentaba

Voz 8 15:02 verme el móvil pero claro me he ido hacia el lado contrario de lo se ha bajado enseguida aviso que no podía pero mire como llevo y el móvil que llevan súper mega atado a la muñeca de la mano y hasta la funda y mira

Voz 7 15:16 tercera seguridad atado

Voz 8 15:18 por detrás a la funda comido dedos cuarta seguridad bien

Voz 0196 15:23 sea más seguridad con el móvil imposible ella nos contaba que patrulla todas las horas del día que puede porque claro también trabaja

Voz 8 15:30 no yo lo hago y cuatro en cueros

Voz 9 15:33 yo estoy cenando en un restaurante estoy vigilando y de hecho en un restaurante me salido a percibir que ha dejado a todos

Voz 8 15:38 sido en la mesa que yo voy con una caída mucho ladrón ladrón yo me meto

Voz 9 15:44 yo voy con una tienda de la de Irlanda yo estoy Pilar

Voz 8 15:48 no siempre yo no solamente hago yo he tenido

Voz 14 15:52 gente que me ha decidido pedir ayuda me caí específica invernal tiendas ya ha tenido una petición para un festival también que la ayude

Voz 0196 16:00 es muy curioso esto del festival nos decía que se coloca en la puerta del festival icono veta la entrada a determinadas personas que por su aspecto había considera que podrían ir solo al festival a robar teléfonos móviles y asegura que la contratan pues para ojear a ver quién quién puede tener estas intenciones y no ir solo a escuchar música

Voz 0313 16:18 a esa obsesión no ha sido un poquito

Voz 0196 16:21 de hecho ella dice que estaba obsesionada con todo esto indignada cuando le dicen que está un poco loca dice bueno poco loca no porque a lo mejor es que hay tanta gente que está loca yendo al metro a ahuyentar a estos ladrones lo que estamos indignados el caso es que ella empezó hace trece años con un robo vio como robaban a unos turistas y una de las víctimas llevaba un paquete de insulina para pincharse por el tema de la diabetes y allá eso le quedó muy dentro

Voz 8 16:45 lo el de disciplinados carterista no hace nada para evitarlo y las de lo destrozaron al turista es Gara y claro yo cómodo y cenaba me sentía muy mal muy culpable y al final llega casi un poco fastidiada en Michiko me dijo mira Jaume la forma de compensar esto que no han podido solucionar de buena manera

Voz 0196 17:07 ha hecho cursos incluso de programación neuronas lingüística para entender el lenguaje no verbal que utilizan los delincuentes siempre dice pendientes de los bolsos las carteras los móviles o el realojo de los relojes que tienen el resto de gente

Voz 14 17:21 afín lleva llevarlo con la mano hoy sí que resulta el lenguaje no verbal es relevante en esto eh porque claro los calas hora ahí en la persona que está esperando mira qué chica está esperando el móvil está esperando el el metro y estoy mirando su móvil mira guía señora entretenida con tu niño no la otra buscando en su bolso el otro con la mirada perdida los futuros viéndola es gente que está haciendo cosas normales pero el ladrón no está haciendo nada desde el ladrón está vigilando tus pertenencias sus pertenencias no la del

Voz 0196 17:53 vamos a entrar en materia porque hay un momento en que llega un tren no íbamos bajará un individuo sale del tren detrás de unos turistas llevaba una chaqueta doblada en el brazo no sé si esto lo habéis visto alguna vez en el metro

Voz 0313 18:05 es chaqueta en pleno verano

Voz 0196 18:08 nada bueno en Perú o no pero hacía mucho calor con chaqueta en el brazo en la mano tapándose utilizan los carteristas pues para arrimarse a a las personas y coger es la cartera ponerla debajo de la chaqueta después esconderla no él es verdad que sale del metro con una actitud extraña nos mira de reojo está todo el rato pendiente de los bolsillos de los otros pasajeros en el andén les seguimos en el túnel que conecta varias líneas Eliana empieza a actuar

Voz 7 18:35 nuestras pertenencias carterista en esa zona otras pertenencias al acecho esperando muestra billetera vuestro madrileño no tengáis robar que estás Andy

Voz 8 19:03 las más la a la arrojó a porque línea esté lo habías visto alguna o no pero de la roja y con arrojo a digo el arrojarla la verde pero has visto sus restos usasen está no está por la labor de coger metro transitar por robar es claro que se ve cómo está mirando las billete era está mirando

Voz 10 19:27 la lanzándole meterlas

Voz 0196 19:31 Eliana podíamos decir que tiene casi los archivos de la policía de tu teléfono móvil guarda más de doscientas cincuenta fotos de sospechosos bueno de sospechosos que ya cree que pueden ser carteristas porque claro confirmado cien por cien no lo tiene a lo que hace es compartirlo con otros usuarios en grupos como Pocket Barcelona o guerreros en Barcelona nombre por cierto que tienen me bueno tiene vinculación con su apellido que ya se llama Eliana guerra pues guerreros en Barcelona en honor suyo y lo que nos contaba eso es lo que tiene esas caras en el móvil y cuando tiene dudas

Voz 1913 20:00 mira el teléfono a ver si son algunos de

Voz 0196 20:02 los que tiene

Voz 8 20:03 todo esto está en carteristas que tengo fichado en nuestro archivo es así rápidamente podemos comprobar mirar esa cara Pyro juez comprobar sido estás todo al cien por cien seguro puedes comprobar rápidamente tenemos organizados como chicas chicos

Voz 0196 20:20 antes a la escuchábamos con el silbato no oí gritando es verdad que la gente que nos cruzamos en el túnel este que conecta las diferentes estaciones nos miraban un poco con cara rara algunos estaban así como sorprendidos otros iban mirando todo el rato a su entorno a ver si realmente el ladrón estaba allí les quería hacer alguna cosa ya contaba qué efecto tienen estas alertas entre los ciudadanos

Voz 9 20:41 gente cuando escucha el silbato en Barcelona hasta vigilar la gente enseguida pone las manos sobre su sólo está pendiente de haber alguien lleva mira a las chicas con la mirada me han preguntado quién es ya les ha señalado que dieran hasta que la gente se contenga alerta

Voz 15 20:54 luego en muy trabajo

Voz 9 20:57 veces al carterista aquí la gente toma conciencia de que mostrar estoy en zona de camisas y vengan van más veces el mundo You Be claro cuando llegue el silbatos como el mostrarle fue robado

Voz 0196 21:09 el caso es que debía molestar bastante porque hace años le ofrecieron dinero para que dejara en paz a un grupo organizado de ladrones

Voz 8 21:15 por aquel entonces uno de los ejes de los carteristas acercó y me preocuparme mil euros al mes para que le dejara trabajar en paz

Voz 7 21:24 qué te parece

Voz 8 21:26 qué te parece mil euritos al mes para que a este grupito molestara

Voz 0196 21:31 seguramente os vais a preguntar a Bono su sus y su vida corre

Voz 0313 21:34 el gran tema de la seguridad bueno algún susto ha tenido

Voz 0196 21:37 joe dos agresiones al menos a ella lo que hace siempre es colocarse en la cabeza del andén por si alguien la empuja a poder subir rápido por unas escalerillas que hay porque bueno el tren tenga tiempo de frenar y no hora atropella también lleva un spray pimienta en en el bolsillo no patrulla nunca por la línea roja como la oíamos antes porque dice que allí los carteristas llevan cuchillos no tienen nada que perder y asegura que morirá de vieja y que no morirá en el metro luchamos hay que pertenece

Voz 8 22:04 Irak se lleva el spray de viviendas

Voz 0196 22:16 el caso es que no no es no es sólo la aquí no no claro

Voz 0313 22:18 no son grupo E son un grupo yo

Voz 0196 22:21 se van turnando son bastante espontáneos todos ellos se como decía se hablan a través de las redes iban organizando un poco así también a su aire sin que nadie tampoco les les esté encima no

Voz 1546 22:31 la policía la policía está en el metro

Voz 0196 22:34 también lo pasa están de paisano muchas veces no los vemos también hay seguridad privada de hecho Transportes Metropolitanos de Barcelona en las líneas más céntricas como estábamos nosotros en plaza Catalunya estaban muy presentes y Si bueno nos decía ella sí que son disuasorios pero es verdad que los pillan y vuelve a salir por otro lado el caso es que ya nos contaba que la policía bueno hace un poco la vista gorda con estas patrullas ciudadanas tampoco les dice nada así que le recomiendan que vayan con mucha cautela

Voz 8 23:01 el grupo de mossos en muy efectivo ahí abajo es muy efectivo seis cien

Voz 10 23:06 a todo el mundo localizados fichada y tal pero no pueden hacer nada nada más triste pero no puede hacer nada más nada

Voz 16 23:15 más cosas está bien

Voz 8 23:17 hasta aquí vale muchas gracias que esa suerte vigila evidente que ellos

Voz 0196 23:23 el caso es que estas patrullas crecen un poco al ritmo de cómo van subiendo también los delitos aquí en Barcelona los hurtos treinta treinta y dos mil denuncias desde enero robos violentos más de tres mil setecientos sólo en la capital catalana

Voz 0313 23:36 yo no me extraña que en todas las encuestas aparezca el tema de la seguridad como uno de los problemas que más inquieta a los vecinos de de Barcelona este fin de semana en Madrid con la final de la Champions que en fin que conquistado el Liverpool a la Copa digo ahí de ahí la sonrisa que destaca porque está tan feliz que todavía no les salen las palabras pero no bueno pues que ha pasado que ha habido pues un en fin un un un rebrote un momento de esos un pico del alquiler de pisos turísticos no qué pasa con este tema ellos ocurre también en Barcelona y en otras ciudades los residentes llevan tiempo reclamando regulaciones efectivas que no acaban de llegar no acaban de funcionar en la web pisos turísticos hay una guía de cómo denunciarlos y se han abierto más de doscientos causas que está muy bien pero que pasa que algunos vecinos han decidido dar un pasito más allá para proteger sus inmuebles en Internet se unen varios Hastings vecinos en peligros de extinción las casas no son hoteles alerta candado o el que no se llama damos atención que es comando lo quite eh por estos dos últimos podemos imaginar que van que van pegamento en mano Sonia pues ha estado con ellos verdad paseado con ellos

Voz 1913 24:37 he paseado por ellos por el barrio de Malasaña pero es que la pregunta es muy muy evidente que haríais si las llaves de vuestro edificios estuvieran en la calle al alcance de cualquiera pues ante esa pregunta ante esa situación los vecinos de Madrid Centro han respondido con ese llamado comando lo quite eso objetivos muy muy concreto es acabar con uno escaldados que han ido apareciendo y que se utilizan para hacer

Voz 1915 25:00 la entrega de las llaves de los pisos turísticos

Voz 1913 25:02 a los visitantes he quedado con tres vecinos de la organización otros mala saña les pregunto si existe realmente ese comando

Voz 10 25:10 vamos dando una leyenda pero vamos no yo no dudo que haya gente que era ya es que vaya bien

Voz 17 25:18 sí sí no exactamente la gente que se ha apuntado al comienzo de los títeres que empezó como una leyenda urbana para puesto una manera de llamar la atención una manera de protestar bueno pues esto es decir es verdad hay un comando lo que lucha contra la invasión el abuso la codicia de unos pocos que quiere hacer negocio con nuestras casas yo que trabajo en el centro

Voz 1913 25:40 Madrid nunca había visto uno de esos candados así que hemos ido a buscarlos

Voz 17 25:44 ahora nos vamos a la calle Ballesta donde tenemos dos bonitos candados

Voz 10 25:48 eh para apartamentos turísticos abrieron la verja de una ventana de un semisótano y he estado en esos momentos hay en la calle madera de telefonía

Voz 1913 26:06 son unos candados del tamaño de un móvil pequeño con un calcetín de un teclado se usan para no tener que entregar personalmente las llaves del apartamento al turista en el calcetín si mete las edades se facilita al inquilino el código numérico para abrirlo Jordi Gordon reflexiona sobre la realidad de lo que empezó llamándose economía colaborativa

Voz 17 26:24 el problema es que tú haces negocio con un edificio residencial comercializan las escaleras los lugares comunes todo eso le roba al que vive ahí una parte de su intimidad su vida y luego lo comercializa más para ganar más dinero la codicia no es que por escándalos en la calle para ahorrar de tener un trabajador que lo que que venían con la llave sepa quiénes son los que vienen a tu casa siquiera el ahorras que Massa no entonces claro dices que además se usa el espacio público

Voz 1913 26:54 Carmelo es un vecino que convive con esa realidad en su escalera le preocupa la seguridad también la convivencia

Voz 11 27:00 es imposible controlar esta gente cuántos viene no lo sabemos quiénes son no lo sabemos que hace no lo sabemos bueno se lo sabemos nosotros completamente tenemos dos en nuestra casa de veinticuatro vecinos tenemos dos pisos turísticos estamos la de el patio por ejemplo de recoger basura pero asegura no es una simple colilla que son muchas es sino un mundo de plátano un preservativo pañuelos papel del váter usado al patio osea todo lo que te puedes imaginar

Voz 1913 27:26 los vecinos del centro de Madrid reclama la actuación de los políticos

Voz 11 27:30 es un problema es un problema gordo es un problema que las autoridades en nuestros políticos los legisladores tienen que darle una solución que tienen que resolverlo si a mí me exigen cuarenta mil historias y que me identifique y qué tal para cualquier cosa como tiene la pervivencia de saber quién entra como entra en unas viviendas

Voz 1913 27:52 y es que el Ayuntamiento de Madrid han legislado para controlar los pisos turísticos pero los vecinos creen que están lejos de poner coto a este fenómeno el caso de los candados es un claro ejemplo al ver que las llaves de sus edificios están en la calle al alcance de cualquiera han decidido actuar por su cuenta lo hacen los dicen por su seguridad y utilizan una forma de boicot que surgió en Nueva York hace unos años y que consiste en el Izar con pegamento el teclado de los candados con uno de ellos en la mano me lo han ido contando

Voz 11 28:20 todos señaló cómo funciona

Voz 10 28:22 lo la clave abre la llave comités aquí aquí están las llaves se cierran y se ponen en la vía pública este por ejemplo usted cantado estaba pero yo no sé

Voz 0313 28:37 Sonia Joana después de escucharlas las historias que haber recogido en la calle que es donde hay que estar para enterarse realmente lo que se cuece de lo que se cuece oye esto del el término de ciudadanía colaborativa os serviría a las dos para lo que habéis visto o o está medias depende no sé

Voz 1913 28:54 yo en el caso de los vecinos del centro de Madrid de Marsella yo creo que sí que bastante porque realmente esta es una de las muchas cosas que hacen lo hacen por ejemplo unos desayunos los sábados con los vecinos hacen tiren en la página web les invitan a los vecinos como si tiene algún problema tienen que denunciarlo por los pisos turísticos por el botellón por el ruido por el narco pisos etcétera que hay muchos problemas un tejido social complejo y ellos están actuando en muchos ámbitos en no solamente sexto un comando de D3M saldados para nada eh es una cosa muy realmente muy de finales es muy de red en el caso de Barcelona yo a nivel

Voz 0196 29:32 lo que es físicamente osea cuando están allí con el silbato no me parece mal osea todo aquello que pueda alertar a alguien de que alguien le puede robar y que la gente este como más concienciada y más bueno así con cautela me me parece que es es interesante como propuesta aunque decíamos ante es ahí el peligro para ellos no se les puede pasar alguna cosa algún que les puedan pegar tirar a la vía o cualquier cosa bastante más grave también es verdad que hay una parte un poco más delicada Illes hay dos partes una que algunas personas puedan tomar la justicia por su mano y empezar a pegar al carterista hay que la cosa acabe muy mal y ellos sacan también detenidos no por lesiones au por agredir a alguien porque creo que al final la policía es la que está preparada para hacer detenciones a este tipo de cosas por otra parte yo un hay el tema de las redes sociales que no lo acabo de ver muy claro eso de grabar vídeos y empezará señalar a a gente sin que hayas visto es claramente que esté cometiendo un delito a veces se persiguen a personas bueno pues su aspecto no con algún prejuicio incluso y hemos visto a redes sociales a bueno que se cuelgan este tipo de vídeos persiguiendo a determinadas personas que acaban marchando del metro es verdad que el hecho de que se marchen bueno un generó algunas dudas no de que realmente no están haciendo lo correcto allí pero estas persecuciones incluso también hay algún grupo que señala por temas bueno de aspecto físico no el árabe esto sin un contexto sino una información más clara a mí me parece claro que esto ya supera algunas líneas y por ejemplo algunos incluso hacen como de periodistas no sin tener contexto sin tener toda la información

Voz 1826 31:04 mira por ejemplo en las redes sociales un oyente nos dice creo que esto que nos habéis contado que hace a la mujer del metro de Barcelona estar rozando rayando incluso algo delictivo porque quién es ya para decidir por la pinta quiénes un delincuente quién es ella para que le da permiso para llevar fotos y compartirlas como dices tú a través de las redes sociales dice está oyente que le parece poquito peligro

Voz 1546 31:24 eso es lo que ha todo empieza bien pensado no es como que quiere colaborar no lo luego coge carrerilla y no se sabe dónde puede terminar no a practique el metro es tremendo no vas sacando fotos y tal nube que va comparando sí delincuentes sino el tal y claro es que yo no dudo que la señora está bueno pero no será de un engrudo no

Voz 0196 31:49 ya ya son unos cuantos y las redes sociales funciona bastante bien a lo mejor aquí el problema es que el modelo de seguridad clase algo está un poco en crisis porque hemos visto también en Cataluña bastantes municipios que están empezando a contratar

Voz 0313 32:00 vigilantes privados para patrullar Somorrostro la gente se cabrea cuando les roban y les

Voz 0196 32:04 el asalto en pues en fin ya veremos ya que era el pueblo peruano

Voz 0313 32:08 no sé si se sí que comparten de este

Voz 0196 32:10 al otro y bueno a veces está esa línea tan fina de dejaría también a clasificar la gente por su aspecto ella por ejemplo Eliana es colombiana yo preguntaba pero hay racismo detrás de todo esto cómo va el racismo yo soy colombiana yo no no no me fijo en eso no me fijo en las cosas que roban

Voz 0827 32:28 yo creo que tiene quiero decir habéis constatado que hay ciudadanos muy hartos por la situación que viven en sus barrios ciudadanos que actúan que eso sería en principio una cosa positiva pero yo creo que en la actuación efectivamente se pisan algunas líneas que son muy complicadas no porque en el fondo se subcontrata la la seguridad y la seguridad tiene que estar en manos de quién tiene que estar yo creía que el camino era otra no que los ciudadanos denunciaran sino que la Policía actúa así que las autoridades actúan en el caso de de estos pisos

Voz 1913 32:58 ese es el camino el camino de de estos vecinos de los que yo he hablado sí que es es porque

Voz 0827 33:03 no se llega al acto y si ellos denuncian no

Voz 1913 33:05 ya los candados lo que pasa es que hay vecinos que aunque hayan denunciado ganado sigue allí que piensa igual dentro de la casa de mi abuela el hartazgo es lo que no hace nada contra nadie simplemente dicen este elemento que está ocupando un espacio urbano sin tener ningún tipo de permiso para hacerlo que no es de nadie porque está aquí no con el nombre de nadie ni de nada que igual es enganchado a una farola de más mobiliario público que usted de este elemento lo inutilizó ya está a mí realmente no me parece mal ellos denuncian y luego actúan pero además sin hacer daño a nadie

Voz 0313 33:41 son dos historias diría no

Voz 0196 33:44 sólo para acabar quería decir que en en el tema del metro yo preguntaba a los Mossos oye pero esto cómo lo ves vosotros parece bien no que lo que sí que me decían es una reflexión que no sé qué os parecerá pero no entendemos por ejemplo el el agricultor que les están robando todo el día en el campo y que vaya allí monte un poco sus patrullas con algunos vecinos pues para ahuyentar a los ladrones pero no entendemos muy bien qué es esto de un grupo organizado que ese va como a trabajar al metro o no de forma desinteresada no buscando ladrones si como muy no sé no llegaron

Voz 0313 34:14 dos historias muy bien documentadas y que confirman la teoría de mi amigo que las ciudades grandes al final para vivir ser un poquito compró acciones rozó obesos hasta pronto

Voz 7 34:23 hasta pronto gracias

Voz 4 37:35 eh

Voz 26 37:39 no

Voz 27 37:42 los santo

Voz 28 37:45 y si de camino hacia

Voz 27 37:53 diles sigo horas es mucha

Voz 28 37:57 pero ya no se me nota en Luisa eh

Voz 27 38:04 que incluso ha batido sigo si un comino

Voz 28 38:09 diles que estoy lleno de todo

Voz 27 38:15 que al hay que era

Voz 28 38:18 de la piel

Voz 27 38:21 digamos que tengo Reme no no no remedio

Voz 28 38:28 la espera

Voz 0313 38:34 no no hay remedios acabamos a contarnos historias en grandes ciudades en Madrid Barcelona y seguro segurísimo que más Oriente estará pensando siempre Rice de lo mismo y los demás que no existimos tienen toda la razón en decirnos esto tienen toda la razón hoy precisamente ponemos el foco en otro lugar en otra ciudad en otra parte de España aquejada bueno no por problemas de este tipo que hemos comentado de más con su debate incorporado y demás sino por algo flagrante que son casi cuatro años au sin clase de aislamiento ferroviario hablamos de Granada eh que está previsto que hoy no sé si a esta hora la efectivos pero está previsto que hoy Renfe ponga a la venta los billetes de AVE desde Granada a Madrid y Barcelona que comenzará a operar previsiblemente el próximo día veinticuatro insisto después de cuatro años de aislamiento ferroviario Rafa Troyano buenas tardes buenas tardes esto compite con lo de los carteristas de los pisos turísticos y lo que le echen yo creo eh

Voz 1779 39:30 es que lo de los pisos turísticos también lo tenemos en efecto

Voz 0313 39:35 efectivamente hoy la primera pregunta ya se pueden comprar o no los billetes

Voz 1779 39:40 a esta hora dieciséis XXXIX no no acaba no acaba dando una pero tiene que empezar hoy no la cosa si es es es es el anuncio para el día veinticuatro ó algunos días de semana el compromiso es que comience a prestar servicio bueno el AVE no la Vecilla de Grecia

Voz 0313 40:01 a ver cómo va eso volcó por cierto lo que decía antes y lo del contexto la falta de contexto a ver en dos mil quince Se cierra la línea la línea volar para terminar la obra cuatro meses el plazo de cuatro meses una molestia pero tal cuando nació cuatro años que ha pasado

Voz 1779 40:20 una locura de todo eh la locura de adjudicar las obras a la empresa más barata cuando luego te presentan un duplicado que casi duplica un modificado perdón de duplica el presupuesto inicial y luego hay follones luego hay presuponen problemas de presupuesto eh bueno pues en dos mil quince la entonces ministra de Fomento Ana Pastor eh eh decide que se va a cortar la línea en Loja porque Granada no tiene un ave recto hacia Madrid por Jaén en Granada va a ceder a la línea AVE de Málaga Córdoba através de Antequera íbamos a dar una vuelta que no va a dejar Madrid más lejos que Málaga

Voz 7 41:02 la vía Granada va muy muy avanzada

Voz 29 41:05 eh que hay dinero en el presupuesto para que se puedan terminar este año eh que saben que ha habido un informe de la Junta de Andalucía que han tardado seis meses en dar no por un tema de medioambiental pero que es así todo hay dinero para que se pueda terminar este ejercicio dependerá de los técnicos pero hay dinero para que se pueda terminar la obra del Abbey de la alta velocidad a Granada a lo largo de este año de este año dos mil seis dos mil quince pasos

Voz 1779 41:33 bueno se se cortó la lado se cortó el el AVE digo perdón la vía el Loja pero Luxe cortó era la vía convencional del siglo XIX en Loja para adaptar atención a la chapuza de magnitudes históricas Se puede demostrar para adaptar a veintisiete kilómetros del trazado tradicional en Loja

Voz 0313 41:56 para que pase por allí a partir de

Voz 1779 41:58 el día veinticuatro el AVE a sesenta kilómetros por hora

Voz 0313 42:02 eso es lo que tiene que hacerse en cuatro meses eso es lo que sí es verdad

Voz 1779 42:04 pero en cuatro meses pero es que eso fue totalmente caprichoso porque las obras de Renfe pueden perdón de Adif a Di Blas hace habitualmente con la vía en servicios es decir que lo primero es que se podría haber hecho con la vía en servicio a lo mejor no cuatro meses y tal pero el origen del problema viene más allá qué hace eso la ministra porque le falta presupuesto porque hace eso porque adecuar la variante de él Loja a la alta velocidad con una obra totalmente nueva en cuatro tramos por Loja decimos que era el único tramo pendiente sin plataforma costaba cuatrocientos millones de euros varios años de obras adaptar eso por Loja más adaptar la entrada a la ciudad de Granada con la vía tradicional es decir poniendo un tercer raíl a la izquierda si tú miras una vía sonda O'Reilly como el AVE más estrecho pues pones un rail más estrechito medio el AVE que pase por ahí como le dé la gana o como puedas esa es la solución

Voz 0827 43:05 a ver si lo he entendido veíamos a que el AVE vais a toda velocidad hasta que llega ese tramo adaptado a frenar a sesenta kilómetros por hora

Voz 0313 43:12 se convierte en La Vecilla

Voz 1779 43:13 sale entonces el AVE sale de Madrid llega a Antequera gira a la izquierda para ir a Granada entrarle nueva línea y cuando llega al límite provincial de Granada en el término municipal de Loja sale el AVE de la vía AVE porque no sigue porque hay obras porque la ministra Ana Pastor dijo que prefería gastarse ochenta millones en una chapuza que cuatrocientos millones en en la variante de Loja entra en la vía convencional por el tercer hilo y hasta Huétor Tahar veintisiete kilómetros después va por la vía convencional por un trazado sinuoso del siglo XIX Ia sesenta kilómetros

Voz 1546 43:51 por

Voz 1779 43:52 es de todos no es que si se hizo así porque se hizo así para ahorrar dinero y tiempo vale pues dinero pues al final el pasado viernes Adif adjudicó la Variante de Loja ahora sí por tanto esos ochenta millones de euros Se supone que en dos tres años

Voz 0313 44:12 estará dirigida a la basura

Voz 1779 44:14 IU tiempo no hemos ahorrado donada porque ya podría estar construida la variante de Loja el problema entonces se nos decía Carles queridos compañeros y oyentes que se nos decía bueno es que logran Ainhoa de verdad que mala folla soy porque protestar porque cinco minutos más va va a tardar el AVE en cruzar eso bueno pues no son cinco minutos ya vamos por veinte porque se hecho encima una chapuza porque no se puede hacer de otra manera es una chapuza ibamos por veinte el ave podría estar en Granada entre Madrid y Granada en dos horas y cuarenta y cinco minutos y el más rápido va estar en Granada cuando se anuncie en dos horas en tres horas y cinco diez minutos lleva llegar hasta las tres horas veinticinco

Voz 1546 44:55 lo no es nada pero si no es alta velocidad

Voz 1779 44:57 eh eh evidentemente no es no es hábil en los que no es es grave es gratuito que se hizo eso para ahorrar tiempo en de obras dinero y al final ni se va obra ahorrar dinero ni se va ahorrar tiempo porque ya podría estar entonces no es cuestión de tiempo de que el el tráfico ético en el que el que el viaje se haga antes es el que Granada disponga de una infraestructura para los próximos docientos años o no dispongamos de Corredor Mediterráneo o no así que cuando venga el AVE vendrá el AVE pero en el tramo de veintisiete kilómetros irá asesina

Voz 0313 45:31 es bueno otro por Rafa Troyano ánimo compañero que eleva un abrazo

Voz 34 48:31 desde Beppe mucha artista anglo

Voz 35 48:39 he leído

Voz 34 48:42 eh

Voz 4 48:46 no

Voz 34 48:46 mira yo gente que Pelosi

Voz 0313 48:59 de las muchas de las muchísimas canciones que se han escrito para despedir a un ser querido yo creo que estaba Bruce Springsteen es una de las más hermosas porque va haciendo repaso a algunas de las maravillas del mundo desde la Mona Lisa a las pirámides de Egipto pasando por la torre Eiffel Taj Mahal cosas única sin duda pero acaba concluyendo que dice cuánto te hicieron a tu hermano se rompió el molde sé que es muy delicado sacarle punta de cualquier tipo la muerte de alguien pero ya que estamos en una sociedad de los símbolos los referentes los triunfadores fundamentalmente arrastra un montón de gente no está mal mostrar también sus flaquezas cuando las haya el accidente en el que murió no sólo él el futbolista José Antonio Reyes es un ejemplo bastante claro y es además la base de nuestra polémica de hoy

Voz 2 49:49 la polémica

Voz 0827 49:52 pues sí la muerte del futbolista José Antonio Reyes en un brutal accidente en el que también falleció un primo suyo y otros resultó malherido ha suscitado

Voz 1779 50:00 la polémica porque junto a los sentidos

Voz 0827 50:03 decididos invasivos homenajes con los que ha sido despedido se han conocido los primeros datos sobre las circunstancias del accidente en el que un despiste o el exceso de velocidad El Mundo Deportivo decía que iba más de doscientos kilómetros por hora pudo estar en el origen de esta tragedia la Guardia Civil de momento investiga este suceso Santiago Cañizares publicó un tuit en el que junto al lamento por la muerte del compañero también señalaba que circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable es un comentario por el que recibió elogios junto a duros insultos y menosprecios según él mismo ha escrito es verdad que en este mundo tan veloz en el elogio y la crítica quizás el comentario fue prematuro pero con la cautela debida a la espera el informe oficial definitivo el siniestro no parece fuera de lugar porque junto al dolor por la pérdida es compatible el homenaje al difunto por su vida y la reflexión sobre los errores que pudo cometer en el momento fatal para que ambas cosas puedan ser

Voz 0313 51:00 mi respectivamente como ejemplo

Voz 0827 51:03 vacuna para quienes piensan dedicarse al deporte o se ponga sencillamente a conducir un vehículo

Voz 30 51:12 pues yo pienso

Voz 1546 51:14 es que no puede confundirse con su propio Peñón es su opinión no han quizás el el momento podré herido algunos de nosotros pero lo que ha dicho es que José Antonio iba la vida de otro su sobrino y otro que insta a malherido no ha yo pienso que modestia de cautela verlo actuar decidir pero aparentemente yendo es velocidades

Voz 38 51:39 estoy puede pasar no bueno

Voz 0313 51:42 es lo menos que te puede pasar si si si insisto eh o sea en un momento donde lo de los ejemplos de todos los niveles y se utiliza con tanta frecuencia yo creo vamos a mí personalmente sí está bien esperemos al informe definitivo pero tiene toda la pinta porque si no nadie lo hubiera dicho de que la velocidad era en fin era a muy alta era muy elevada yo vamos apuntó la reflexión de de Santi tiene toda la razón y ya lo ha dicho Isaías homenajes merecidos masivos y además reconocimiento a la aportación futbolística que Reyes hizo a fin los equipos donde estuvo no y el cariño además al tipo que era un tipo suele conociste además yo crecí

Voz 1546 52:21 sí sí tipo muy muy muy divertido muy muy de

Voz 0313 52:24 a compañeros de vestuario pero hoy cuando cuando metes la pata cometes un error yo incluso propondría otra cosa si esto se confirma que es así que tengo que darle la vuelta es decir que esta desgracia es una desgracia terrible joder sirva como sirva como ejemplo es decir por muy y triunfador que seas por muy futbolista Thor famoso que tengas dinero qué tal esto no te protege de las imprudencias Derdiyok ir a doscientos por hora en fin los ciento y pico es una imprudencia brutal ir