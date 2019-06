La Ventana (03/06/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias la presidenta del Congreso acude a esta hora al Palacio de la Zarzuela para entregar al Rey el listado de los representantes de los distintos partidos políticos que obtuvieron representación en las últimas elecciones generales y a partir de ahí Esther Bazán buenas tardes

Voz 1454 00:19 buenas tardes a partir de ahí Felipe VI inicia la ronda de consultas hasta terminar en la propuesta de un candidato a la Presidencia del Gobierno allí está María Manjavacas adelante

Voz 1444 00:28 buenas tardes es el trámite que abre el proceso para la ronda de consultas de momento la presidenta del Congreso letra ahí aquí al Rey la lista de todos los representantes que proponen los partidos una vez que el Supremo ya ha dicho que no puede salir de la cárcel para venir aquí a Zarzuela el diputado de Junts per Catalunya Jordi Sanchez es un lugar ya se ha comunicado vendrá Laura Borràs no acude a la ronda de consultas ni Esquerra ni Bildu como en la pasada legislatura ahora aquí ya se tienen que cuadrar las agendas en breve conoceremos cómo queda la ronda podría comenzar mañana mismo teniendo en cuenta que el Rey ha dejado despejada la agenda para empezar las consultas políticas

Voz 1454 01:03 cierto en Canarias el candidato socialista a presidente anunciado que negociará a partir del miércoles un gobierno estable con los cuatro partidos que le han manifestado su voluntad de propiciar un cambio en las Islas el PP Podemos Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera un Ejecutivo de cambio en el que no incluya Coalición Canaria que actualmente gobierna en las Islas tiene previsto también hablar con los dos diputados de Ciudadanos cuando se designe la comisión negociadora un tribunal de Suecia ha rechazado la petición de la fiscalía para detener al fundador de Wikileaks Julian Assange detenido en Londres recordamos el pasado diez de mayo e investigado allí en Suecia por un presunto delito de violación nos lo cuenta a nadie

Voz 1197 01:40 el fallo de la justicia sueca quien considera desproporcionada la orden de arresto de Assange supone un revés para la Fiscalía del país quién solicitó la detención en ausencia del fundador de Wikileaks pese a la decisión el Tribunal ha resaltado que el periodista australiano sigue siendo sospechoso en el caso relacionado con la investigación por presuntos abusos sexuales Un caso recordemos que fue cerrada

Voz 2 02:01 no hace dos años pero que ha sido reabierto por las

Voz 1197 02:03 autoridades de Suecia tras su detención el pasado mes de mayo en la embajada ecuatoriana de Londres Julian Assange sigue en prisión en una cárcel británica de máxima seguridad a la espera de que la justicia de Reino Unido se pronuncie sobre la orden de extradición emitida por Estados

Voz 1454 02:18 en Boyne anunciado a las autoridades de aviación estadounidense que más de trescientos aviones del modelo siete tres siete tienen piezas fabricadas de manera inapropiada según ha informado la Dirección Federal Aeronáutica recordamos que casi todos los países mantienen en tierra este modelo después de los accidentes mortales de Indonesia Etiopía titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 3 02:37 qué tal muy buenas a esta tarde el primer entrenamiento de la selección española para preparar los partidos de clasificación a la Eurocopa ante Islas Feroe

Voz 1197 02:44 Suecia también hoy se concentran los jugador de la

Voz 3 02:46 XXI esta mañana de cara al Europeo de Italia de San Marino que empieza el domingo dieciséis en Roland Garros en ten en la española bolso bajó a octavos contra a nisimos vano antes de las siete y media y en fútbol sala a las nueve último partido de semifinales de Liga entre Barça

Voz 1454 02:58 Puzol cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:03 cadena SER Madrid ida

Voz 1454 03:06 los descarta pactar con Vox como le pide el Partido Popular la formación naranja no se sentará con el partido de ultraderecha hay buscará negociaciones a dos aunque la suma con el PP no es suficiente para un gobierno ni en la Comunidad ni en el Ayuntamiento de Madrid Vox por su parte insiste en hablar sin entrar en el Gobierno madrileño escuchamos al Secretario General de Ciudadanos José Manuel Villegas y al presidente de Vox

Voz 0313 03:24 no vascas no a haber

Voz 4 03:27 mesas al tres vamos a intentar buscar acuerdos con el Partido Popular que el Partido Popular está dispuesto a hacerlo ya ya profundizar en esa fórmula de acuerdos a los conciudadanos dice el Partido Popular no estará dispuesto pues que que lo ese echaremos esa opción

Voz 2 03:44 momento todo lo que queremos es entrar en los gobiernos

Voz 5 03:47 lo que no admitimos es un trágala que nos den un acuerdo firmado de que nosotros tengamos que que apoyarlo queremos ser tratados con respeto

Voz 1454 03:54 en Colmenarejo el PP dejará de gobernar después de dos legislaturas el PSOE ha cerrado un pacto de investidura con otras tres formaciones del bloque de izquierda con las que suma ocho concejales uno por encima de la mayoría absoluta

Voz 6 04:04 aquel Fernández PSOE vecinos por Colmenarejo alternativa por Colmenarejo y Unidas Podemos han firmado un documento en el que recogen el inicio de conversaciones para formar un equipo de gobierno en el Ayuntamiento motivados dicen por el bien común de los vecinos estas fuerzas políticas que sumarían ocho concejales estando la mayoría absoluta en siete aceptan que Miriam Polo candidata a la Alcaldía socialista sea propuesta para alcaldesa de Colmenarejo en el pleno del día quince sobre la base puntualizan de un programa de consenso para el pueblo anuncian la convocatoria de nuevas reuniones para concretar un programa común que dé solidez al futuro equipo de

Voz 1454 04:42 gobierno y mañana empieza en Madrid la Eva aún le evaluación de ascenso a la universidad treinta y cuatro mil alumnos se presentarán la prueba este curso en la Comunidad un trece por ciento más que el año pasado las universidades donde más alumnos se presentan a las pruebas son como es habitual la Complutense Autónoma tenemos treinta grados en el centro de mal

Voz 7 05:00 esta noche el el larguero nuestro gran sale brinco los exfutbolistas Kiko Narváez Gustavo López Santi Cañizares y Álvaro felicitó cabalgata

Voz 8 05:09 eso eso sí por supuesto

Voz 7 05:13 son las historias de Raúl Ruiz para ponerle el broche a estrenar Guerrero con Manu Carreño Cadena SER

Voz 1454 05:20 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis a las cinco en Canarias

Voz 2 05:27 cadenas eh

Voz 1 05:30 servicios informativos

Voz 1509 05:37 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus gastos

Voz 2 05:40 gestoría registro stop buscase hipoteca

Voz 1509 05:43 que viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobran y gastos Nicole

Voz 9 05:46 si elige bien hipotecas naranja de ING ahora con todos los gastos gratis incluido el de tasación Si firmas con nosotros pero Comisiones y el precio que busca y encuentra Lasse ni NG punto es

Voz 11 06:00 misión no pre

Voz 1981 06:05 para descubrir Street misión la gran novedad de Port Aventura Wall entradas más hotel desde setenta y cinco euros un día en Ferrari le han incluido información y reservas el Viajes El Corte Inglés

Voz 10 06:18 de preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista seguros

Voz 12 06:23 Mutua traer de la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con que

Voz 13 06:28 alquilan de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llamar

Voz 1115 06:32 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco

Voz 12 06:34 cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mutuo apuntó es

Voz 14 06:41 abrir la facturas de la luz y no entender nada lo normal sentir que me toman el pelo lo normal

Voz 10 06:47 por eso en Lucerna dejamos de hacer lo normal para hacer algún mucho más honesta ofrecer luz a precio de coste entre el luciera punto es y que la factura de la luz no te quite el sueño luz

Voz 15 07:01 buenos días vecinos buenos días Juan o ya he visto que te has puesto alarma qué tal es que estamos pensando en poner

Voz 16 07:06 Poncela no te lo pienses no veas la tranquilidad que te da pero no es muy caro que va merece la pena mete te en la web y lo calculan momento además si quieres te la ponen en el mismo día

Voz 9 07:15 en Securitas Direct protegemos lo que más importan llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres CEO calculan Nagin Securitas Direct punto recuerdo recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 17 07:26 en Hora veinticinco sabemos que la realidad siempre

Voz 1 07:29 es compleja hartos los problemas humanos son muy variables fíjate incide sobrevive vuelve a incidir sobre eso cada noche Le damos la vuelta al día en la cara Hora veinticinco otra forma de picar la realidad con altos

Voz 18 07:48 hola qué tal

Voz 2 07:50 es muy preocupada

Voz 19 07:52 yendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 20 07:55 esto desde que anunció en la radio en poco tiempo

Voz 1 07:57 toda la ciudad me conoce esto son no parar

Voz 8 08:02 deberíais probarlo

Voz 20 08:02 es fácil rápido y económico indicará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 21 08:07 sin ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apunta bien al ser publicidad punto es

Voz 22 08:15 Juan de Glass tienes una luna rota no te puedes quedar sin tu coche en Carlas puede pedir cita fácilmente y es coger el día y la hora que prefiere más nuestro compromiso dejarte el menor tiempo posible sin tu coche

Voz 10 08:27 media cargo

Voz 23 08:29 la repara

Voz 24 08:31 noticia a las pantallas LED dañan poco a poco nuestra visión para proteger Te hemos creado el Blue de que el filtro que combate la luz azul emitida por los dispositivos LED filtró a todos los cristales sólo veintinueve euros consulta condiciones

Voz 10 08:53 pero qué dientes más blancos sí gracias también en plan de habla si Blanc la pasta de dientes que blanqueó mis dientes sin dañar logos por eso la uso cada día den Tiriac de uso diario sí sí claro que de día de laboratorios Viñas

Voz 15 09:08 buenos días vecino buenos días Juan oye ya he visto que te has puesto alarma qué tal es que estamos pensando en poner

Voz 16 09:13 Poncela ni te lo pienses no veas la tranquilidad que te da pero no es muy caro que va merece la pena mete en la web y lo calculan momento además si quieres te la ponen en el mismo día

Voz 9 09:22 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres tiró calcula una INEM Securitas Direct punto eso recuerda novecientos

Voz 15 09:31 mira para mí el verano es tomar el sol Imasol sudó hasta que la arena como si fuese velcro es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa así que si me pregunta si me gusta el verano te diré que el verano

Voz 25 09:44 el verano me flipa todo evito giro que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros que ellos de cien mil euros porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta

Voz 1 10:03 la del con Carles Francino una marca yo no veo rojos y azules españoles de blanco y Balbino usos el más cálido así que más matarle la inmensa mayoría de Kohlberg donde el Partido Popular ya uno Lozano tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 28 10:50 respecto a la cuestión de Podemos yo no estoy salí de los San hecho de los grupos de la dirección de de la dirección de Podemos entiendo que eso es que ya no estoy

Voz 29 11:01 entender que eso sienten de ahí vale pero si no entenderéis

Voz 30 11:09 una semana más todo por la radio en La Ventana con Toni Martínez Especialistas secundarios la El Mundo Today ERE Aróstegui en un ratito José Mercé la entrevista les

Voz 31 11:22 tras otra venga venga hola

Voz 2 11:24 bueno el ex dirigente de Podemos Ramón Espinar ha pedido un cambio en Podemos critica Pablo Iglesias e Irene Montero alcalde de Cádiz kitsch y que pide que Pablo Iglesias asuma sus responsabilidades por los resultados electorales señoras está a la espera de la respuesta de Pablo Iglesias m de que no es el único partido con debates internos Ciudadanos está discutiendo si puede apoyarse en voz sin que se note ha decidido hoy que no negociará gobiernos con Vox Vox ha decidido que sólo apoyará gobiernos sin negocio al Partido Popular ha decidido que convocará reuniones de los tres tomos Australia

Voz 32 12:06 toda España Australia en Eurovisión Vox ha anunciado que los presupuestos Andalucía no le gustan en el PSOE surgen indirectas que piden acerca dimito sea Ciudadanos en Barcelona Ada Colau

Voz 2 12:19 no sabe si será alcaldesa o apoyar a Maragall y no se descarta que al final del día se reúnan todos en una conga común

Voz 31 12:26 pero no está claro que pues aquí en La Valeta ahorrar Arreta borrar borrar estas sería ahora el reto

Voz 2 12:40 trató de España una conga bueno el retrato político e tampoco una conga en la que cualquier cintura es buena para seguir bailando en una conga no se mira la pareja de baile coges cintura sigues velando por si fuera poco para un lunes loco quién está en Londres

Voz 33 12:55 tal era era era antes de aterrizar justo antes de aterrizar dentro del avión desde el Aifos ha escrito un mensaje para el alcalde de Londres dice así

Voz 1509 13:16 Sadiq Khan que ha sido terrible como alcalde de Londres ha criticado tontamente de un modo desagradable la visita del presidente de Estados Unidos el aliado más importante del Reino Unido de lejos es un perdedor irrecuperable que debería centrarse en combatir la ola de criminalidad en Londres

Voz 2 13:32 ya lo dijo Julio César Beni Vidic y en este caso Isinbayeva antes de y estaban el avión en latín no es exacto no sería tampoco o ahora mismo uno de los temas fuertes en la selectividad en latín decenas de miles de alumnos que más de trescientos mil no estoy bolsillos alumnos y alumnas se enfrentan a un examen crucial tras un duro esfuerzo de estudio bien es verdad que a veces no se explica bien por los propios interesados esta mañana en Hoy por hoy una estudiante respondía sí durísimo durísimo dos semanas llevo estudiando

Voz 34 14:08 cuántas horas la habéis dedicado a preparar la selectividad muchísimas dos semanas en la mañana por la tarde allí para alrededor de diez horas al día

Voz 2 14:18 bueno modesto consejo modesto de cara a la búsqueda de empleo que sería bueno una fase hay que venderse mejor es mucho mejor decir muy duro muy duro son dos años a tope y las últimas dos semanas sin salir de casa

Voz 35 14:36 luso mejor decir tres semanas sin salir de casa cuanto más mejor bueno bromas al margen a ver cuántos en los otros súper haríamos hoy ese examen amigo Jan señor Gabilondo

Voz 1610 14:53 venga

Voz 0313 14:54 hemos a twiterías Edit

Voz 1610 14:56 venga vamos con ellas queda afición más bonito más

Voz 20 14:59 en sala de Liverpool e Iker bonitos el himno del campeón de Europa pues mirad este tuit de un mal comediante Jon Bon

Voz 0779 15:06 pues mira me toca mudanza ahora un tuit que más que un Twitter un tutorial a cargo de EH como poner la lavadora correctamente coge un montón de ropa sucia es separa según categorías coge las prendas que te presentan dudas hiciera las por la ventana no vuelvas a comprar ropa con más de un color ahora sí estoy de acuerdo con esto que los dice Alice ojo el sexo oral es mucho mejor que el escrito

Voz 20 15:31 vamos ahora con un tuit de visita a mí como arriba que Wagner en un tuit de visitas al médico que nos brinda ser

Voz 0779 15:37 muy fan del ginecólogo que nos ha dado un máster en ecografía fetal y luego ha puesto a contar semanas con los réditos

Voz 20 15:44 ya acabamos los líderes y tuvo Wert Iturriaga

Voz 36 15:49 no es de azul Borau sabes qué colegio

Voz 0779 15:51 menos fotos del mundo rural y tienes detractores se siempre hay agujerito yo sí

Voz 37 16:03 venga vamos con las noticias del Mundo Today va

Voz 1981 16:06 Xavi y Kike por este orden Don Juan Carlos hará una gira de despedida cayéndose al suelo en las principales ciudades de España la gira orgullo y satisfacción empezarán el Palacio de los Deportes donde el monarca tropezar ante quince mil fans Puigdemont logra entrar al Parlamento Europeo comprando entradas en la reventa tocará estar de pie pero merece la pena ha dicho una amiga lleva dos años celebrando su cumpleaños con diferentes grupos de personas ya ha reservado mesa para celebrar el próximo cumpleaños que es el del año anterior desarrollan tanto la cámara de un nuevo móvil que inventan la reflex revolucionario promete mostrando una cámara idéntica a una Nikon del noventa Un Bot de Twitter da por ganadora de la tercera guerra mundial a Rosa Díez Gaspar Llamazares ha impedido a Polonia a hacer reír mucho al corrector con una respuesta estúpida es la mejor manera de aprobar la selectividad en la prueba de matemáticas responder con el número de tu tarjeta de crédito garantiza el aprobado cientos de ingleses borrachos abandonan Madrid tras las el final de la Champions y regresan a Mallorca en casa han dicho desnudos encima de su farolas Donald Trump inicia hoy su ronda de insultos por Europa el próximo capullo en recibir al líder estadounidense será Pedro Sánchez la Policía Nacional pide ayuda para encontrar a un tío con mala pinta cuando lo veáis diréis huye este pues si lo veis es es el pavo explica el jefe de la Policía miles de fans de Rosalía abandonan su concierto con arañazos en la cara a los de la primera pila acabaron con las suyas de la cantante en los ojos

Voz 38 17:47 vamos a las hondo no

Voz 31 18:35 noticias algunas noticias que hay que conocer para tener conversaciones de ascensor

Voz 2 18:40 interesantes en este lunes primero un restaurante canadiense ha publicado una receta de paella

Voz 1509 18:46 por veinte dólares para dos personas que son unos diecisiete dieciocho euros y es una paella española con gambas chorizo guisantes pimientos rojos asados y tomates

Voz 2 18:54 muy bien pues ahora nosotros ahora nosotros venderemos algo típicamente canadiense hilo desnaturaliza haremos eco sí acogemos algo muy canadiense que no es fácil e una Beto

Voz 1610 19:05 ver lo llamaremos burro

Voz 2 19:08 es rápido

Voz 39 19:10 ah

Voz 1 19:17 ah

Voz 36 19:21 tranquilo diremos mira tengo Mi burro de Navidad de veras qué gracia les hace los canadienses

Voz 2 19:27 otra noticia Granada pretende conseguir la Marató

Voz 1509 19:30 la más rápida del mundo con un circuito cuesta abajo

Voz 2 19:32 hombre es una idea buenísima que contrasta con la maratón montaña arriba que han hecho este fin de semana en el País Vasco no queda pendiente la maratón con tobogán otra noticia

Voz 1509 19:42 intenta atracar una heladería a punto de tu Patxi

Voz 2 19:45 coherente si vas atracar una heladería que mejor arma que

Voz 1509 19:48 abre entre en el local aprovechando la ausencia de la vendedora sorprendió sorprendido por la encargada el ladrón sacó un chupa chups apuntó diciendo bueno amenazándola con hacerle daño en ese momento el delincuente se dio cuenta de que había bloqueado la caja registradora y se dio a la fuga la vendedora llamó a la policía hay una de las protestas enviadas a la heladería localizó a un hombre corriendo cerca del lugar y fue detenido

Voz 2 20:09 todavía chorreando

Voz 36 20:11 a Pablo

Voz 2 20:14 bueno un indicador del nivel de surrealismo al que nos hemos acostumbrado lo hemos tenido este fin de semana en las Jornadas de Economía que van políticos empresarios hablan dicen cosas habló el jefe de los empresarios catalanes su frase la frase que todo el mundo reproducido como si fuera normal pide en esta frase podría decirse que suplica al Gobierno catalán que por favor se comprometa a cumplir la ley esto claro es algo que consideramos normal vamos a escuchar al jefe de los empresarios explicar en voz alta que sería muy interesante que el Gobierno de Cataluña no cometa delitos vamos a escucharlos son casi veinte segundos el final de la frase no tiene una sintaxis lógica pero se entiende que para los empresarios sería interesantísimo que el Gobierno se comprometiera

Voz 40 20:56 a no cometer delito si el Gobierno de Catalunya planteara una declaración formal e inequívoca descartando acciones que contra vengan el ordenamiento jurídico actual sería muy interesante contundencia

Voz 2 21:16 Boris vivo sería buenísimo es un poco sobraría es un poco surrealista no hay muchos países del mundo en los que hay que pedir al Gobierno que por favor cumpla la ley se refieren pero como colectivo no hay incumplimientos individuales que también los hay escuchamos atentos a ver

Voz 1 21:39 los escotes

Voz 33 21:39 la bien no pero lo que decía el señor Pujol

Voz 2 21:43 está satisfecho de haber salido de la cárcel

Voz 36 21:45 porque es la salida de la cárcel de Oriol

Voz 2 21:48 Pujol que además de ser hijo de Jordi Pujol para todo el mundo no sólo eso era secretario general del partido era portavoz del Grupo Parlamentario ya ha sido condenado por trincar básicamente no deberíamos no no no desde sus cargos políticos cobraba comisiones utilizaba su influencia para favorecer a empresarios afines eso dice la sentencia y el Gobierno catalán mediante un Tamariz

Voz 1610 22:15 ha dejado Oriol Pujol en libertad diurna

Voz 41 22:18 no

Voz 2 22:22 se aplica un artículo del reglamento penitenciario que permite salir de la cárcel cada día para ir a trabajar para que ese reinsertarse para que ese Research es lo que dice el reglamento que ha tenido una vida muy dura ahora tal vez conociendo un poco la libertad en semicautividad

Voz 1115 22:38 eh

Voz 2 22:39 puede hacer el bien pasado una de las cuestiones una de las cuestiones precisamente que plantea Ramón Espinar en su artículo en el diario punto es precisamente se refiere a los independentistas ya que Podemos considera que los independentistas catalanes forman parte de un bloque de progreso progresista esto es algo que pasa en Podemos también pasan los partidarios de Ada Colau que son Barcelona en como ahora tienen que decidir si hacen alcalde a Ernest Maragall o Ada Colau se queda la alcaldía con los votos socialistas esto es complicadísimo porque los independentistas daban por hecho que la Alcaldía era suya por lo tanto Barcelona independentista que más que hablar ahora Colau tiene que decidir si los votos gratuitos de Emmanuel Weis que se presentó con Ciudadanos le producen tal repugnancia Drácula tal repugnancia que prefiere tener como alcalde Arnes Maragay si lo hacia Ada Colau no sé si es la primera vez pero no habrá habido muchos en que alguien en España rechazo los votos de Hacienda

Voz 0313 23:44 pero no quiero venir aceptar

Voz 31 23:47 sus votos para llegar al Gobierno aparta de mí esos votos no quiero verlos follones en todas partes

Voz 2 24:11 este que vamos a escuchar claro lo de la lista más votada las alianzas las mayorías este que vamos a escuchar ahora

Voz 1115 24:17 Paco Álvarez es un candidato de Ciudadanos en Murcia

Voz 2 24:20 que tiene una ley privada es una ley privada la ley de apoyar la lista más votada salvo que sea una diferencia de ochocientos votos

Voz 29 24:27 el tema de la lista más votada también lo defendemos pero siempre y cuando esa lista más votada no sea como es en este caso por ochocientos votos

Voz 33 24:35 en este caso esto

Voz 2 24:38 es como Albert Einstein Isaac Newton toda esta gente agentes en poco científica si hubiera sufrido mucho con la política española porque con lo que cuesta hacer una ley luego todos son excepciones e todo cuerpo movimiento tiende a mantenerse movimiento salvo que sea por ochocientos kilómetros en el PSOE que pasa en el PSOE Juan

Voz 1115 25:00 no

Voz 2 25:02 vamos a llevarnos bien porque si no hay un plan de llevarse bien eso faltaría con lo que han vivido en los últimos años el presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page sí ha tomado la poción mágica lleva dos o tres días con con entrevistas en todas partes y haciendo además de portavoz de Pedro Sánchez es curioso cómo tiene que ser el Gobierno de Sánchez

Voz 0549 25:22 el Gobierno tiene que ser órganos de confianza y en este sentido en este sentido que lo intente hacer con la el personal con las personas elegidas que sean claramente incompatibles independientemente de que

Voz 2 25:36 claro claro claro tiene que interpretar Pedro Sánchez la frase que coreaban en la noche electoral algunos militantes socialistas con Rivera no

Voz 0549 25:45 bueno yo creo que hay ningún con Rivera no te pasa porque con Rivera no

Voz 2 25:52 me Gobierno yo creo que eso no va a pasar osea no

Voz 0549 25:54 el Gobierno con conciudadanos se seguramente por ninguno de los dos no

Voz 2 25:59 qué precauciones tiene que tomar Pedro Sánchez respecto de Podemos

Voz 0549 26:03 PSOE y Podemos no suma en el caso de Podemos incluso aunque suma votos

Voz 42 26:08 también suma retos porque hay otras pequeñas formaciones que ponen como condición lo contrario que norte podemos cómo debe actuar en general Pedro Sánchez

Voz 15 26:17 al final uno cuando debe era mucho tiempo en política era se da cuenta de que no

Voz 2 26:20 no no no no no hay fórmulas e en general codo Pedro Sánchez tiene que abrirse a Ciudadanos

Voz 0549 26:26 nosotros no vamos a hacer conciudadanos lo que quieren hacer ellos no de de cordón sanitario está diciendo que

Voz 42 26:31 por nosotros habrá que buscar espacios de entendimiento es lo cual quiere decir de Pedro Sánchez tiene que telefonear inmediatamente de Emiliano García Page para decirle ya te oído

Voz 2 26:40 porque si no estar haciendo entrevistas lleva tres días haciéndose entrevistar en la política es muy complicado a lo mejor García Page Él a lo mejor le han pedido discretamente de soltando túmulo de ciudadanos que nosotros no podemos decirlo pero otros sí a juzgar por las relaciones pasadas entre Pedro Sánchez de Emiliano García Page no parece verosímil no parece que los ciudadanos a sus pautas de Gobierno como el juego del club puedo ser reunido y Ciudadanos lo sabéis entonces dice va dando pistas dice que negociará gobiernos donde no esté Vox Mi Podemos

Voz 4 27:17 con esos gobiernos a los que se puede llegar no estarán no estarán Vox ni Podemos no haber mesas a tres no va a ver mesas a tres vamos a intentar buscar acuerdos con el Partido Popular el Gobierno no se tres no va a ser una fórmula de tripartitos eso en gobiernos de dos una fórmula de acuerdos a dos y el socio preferente será el PP que nosotros creemos que el socio preferente sea el Partido Popular

Voz 2 27:44 bueno total como en el culo en el mayordomo con el candelabro en la biblioteca se quieren cargar a Vox pero Vox dice que quiere forma parte de los gobiernos que es algo que ya nos dijeron la semana pasada actriz la política española entrado en fase tiovivo estamos ahora vamos a estar dando vueltas cada lunes pasaremos por el mismo sitio y la guerra de España como bandera

Voz 1509 28:02 la gran España continua lo primero es saber que el jueves señor otros hablaba cabreados cuentas cuando no sólo hay una cuenta en en el que falsificaba que era español retirado tenemos una oficial que es guerra civil voz que ahora mismo el último movimiento ha sido que Córdoba ha conquistado la provincia de Cádiz que anteriormente estaba ocupada por Santa Cruz de Tenerife ahora mismo tenemos playa en Cortes ahora mismo va ganando hay como yo tenía un empate entre La Rioja Girona que son los que más territorio han abarcado gracias pero no sé si Girona abarcado Catalunya entera también parte de Valencia Teruel y luego eh Le sigue hacer Córdoba pero el resto están un poquito igualadas así que ya veremos porque por el momento quedan creo que son catorce provincias

Voz 0313 28:45 esto tiene que durar la guerra no tiene plazo pues que Plaza

Voz 1509 28:48 hasta que hasta que por uno inunde España así

Voz 9 28:53 me encanta el movimiento del seísmo por la mañana ciento en la hornada línea directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones Céline directa punto com una compañía Bankinter y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea

Voz 10 29:11 doctora yo metió el nueve cero dos dos tres cero nueve cero dos un dos tres cero once Izaskun superó un cáncer de mama

Voz 43 29:20 madres se sentía que el nuevo me podía dar el ánimo que que vamos a esperar entonces dio mundiales le tranquilizó y le dije mira tu de tranquila que yo tengo ánimo para mí que patín

Voz 29 29:34 a tu proyecto solidario en Contigo a cincuenta y más punto punto com

Voz 15 29:39 a un motero disfruta escuchando el sonido de su motor

Voz 9 29:42 el humo Duero hace lo mismo por menos dinero

Voz 44 29:46 veinte a la mutua y que bajamos el precio de tu seguro de moto sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco futuros

Voz 2 29:57 bienvenidos condiciones el Mutua punto es

Voz 15 29:59 con rastrea Tour asegura

Voz 1981 30:01 Honour mejor precio final en tu seguro de coche y moto garantizado

Voz 17 30:18 la Ventana en las redes sociales Rock La Ventana La Ventana

Voz 45 30:28 sí

Voz 46 30:44 el Ruidera son las ocho las siete en Canarias sin de la radio

Voz 1 30:50 hora veinticinco Ángels Barceló Cadena SER

Voz 46 30:54 Federico vamos a jugar contigo al English anida giro

Voz 0549 31:02 así de primeras a mí vacía giro a eso era

Voz 47 31:06 era era unir a salir

Voz 46 31:09 y además yo te pregunto niño OME la verdad

Voz 36 31:20 a esta olvidar es la dedicación a musicales

Voz 8 31:23 con Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por el punto es cadenas

Voz 48 31:32 hola qué tal yo me llamo María Luisa Fernanda una se llama él nos encanta nos encantó la Cadena Ser la Cadena SER gusta muchísimo la Cadena Ser el Carrusel deportivo se todos los días todos lo deportivo Garrido presenta el arte reparto muy bien ritmo ritmo de toma pan que está cerrada

Voz 1115 32:01 el secretario ahora será fundiendo

Voz 48 32:03 no hablando que además canta

Voz 1115 32:09 Carrusel Deportivo un equipo compenetrado Inma

Voz 1 32:31 para

Voz 0313 32:36 está plomo lo va a Petar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta yo mil millones de descargas

Voz 9 32:46 y una ser que nos escucha en antena

Voz 49 32:50 en nuestra dispones de una completa parrilla de programas exclusivamente digitales deportivos

Voz 1 32:55 musicales saludables

Voz 49 32:58 dos se sintonizan se escuchan en nuestra

Voz 1 33:01 la toma el control de lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 10 33:12 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 14 33:24 abrir las facturas de la luz y no entender nada lo normal sentir que me toman el pelo lo no

Voz 10 33:29 Hernán en Lucero sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es Si descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz

Voz 51 33:43 Luz cera en ofertas no me pregunto desde cuando el soltero yo casi ni me acordaba de cómo ligar pero ella me hizo sentir muy cómodo me pregunto a qué concierto me apetecía ir

Voz 8 33:56 en Stein lo importante es lo que compartís encuentre solteros mayores de cincuenta Huerta invento es descargue la aplicación voy tan

Voz 1 34:08 libros leídos cuando el ruido desaparece piensa mejorar las relaciones con él periódicas falló la aparece del Pacífico donde todos pueden hablar con todos se imaginan que Hora Veinticinco te da las claves de cada día desde las ocho de la tarde a las siete en Canarias con Ángels Barceló

Voz 18 34:28 hola qué tal estás

Voz 19 34:30 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto cómodas

Voz 2 34:34 pues yo no doy abasto desde que anunció en la red

Voz 20 34:36 en poco tiempo ciudad me conoce

Voz 8 34:39 esto sólo parar a escucha mismo

Voz 20 34:41 deberíais probarlo es fácil rápido y económico indicara al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 21 34:46 entre en ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apuntarían al ser publicidad punto es

Voz 10 34:55 la Ventana con Carles Francino

Voz 27 34:59 va

Voz 0313 35:08 aquí seguimos en La Ventana en todo por la radio antes a saludar a nuestro invitado de este lunes Especialistas secundarios al ruedo vamos

Voz 1610 35:18 bueno voy hablar de The Flame

Voz 20 35:20 pasé casualmente de los cantaores flamencos

Voz 2 35:24 en concreto de esos hombres y mujeres

Voz 20 35:26 que pueden atravesar te la piel sabes

Voz 1115 35:28 músculo el hueso solo solo con la voz

Voz 20 35:31 como la sangre de Alien la voz de un buen cantaor flamenco te lo atraviesa todo cantaores como por ejemplo el veterano Juan Morao también conocido como insulso de Cádiz que está al teléfono Juan Mora o qué tal

Voz 52 35:45 hola buenas tardes como la ventana

Voz 20 35:49 uu insulso de Cádiz cuarenta años de carrera y eres eres muy joven verdad que tienes lo ahora

Voz 52 35:53 en tren cuarenta y uno cuarenta y un años

Voz 20 35:55 o sea que un año empezaste de tu carrera musical no digamos

Voz 52 35:58 el año con un añito yo yo iba actuando de teatro en teatro con un año de sí porque fue una cosa natural piensa que yo en mi casa todo el mundo cantara

Voz 20 36:05 cómodo cantaba Puerto Marqués una estirpe

Voz 1610 36:07 que una tu padre cantaor para cantar pragmático de Jerez era eh

Voz 52 36:17 pero también a tremenda tremenda

Voz 1610 36:20 es tremendo aclara con con esos genes es imposible no dedicarte al flamenco

Voz 52 36:26 era mi padre mi madre mis tías también cantaba mi tía Anita se prima con mi hermano pequeño cantaba también mi hermano el mayor también entre tenía que cantar holandés abuela

Voz 20 36:41 dos kamikazes

Voz 52 36:44 será la risa que entra por la ventana no por la mañana perdona el cuarto la cocina cuando la ventana

Voz 1610 36:55 hola oye

Voz 20 36:58 creo que los jóvenes que quieren te qué consejo darías son los jóvenes que quieran dedicarse a este arte tan difícil como es el cante

Voz 52 37:06 bueno yo lo primero que les digo siempre al chico que que que se pongan un pañuelo en el cuello

Voz 1610 37:11 siempre que te acude a cuidar o fuma

Voz 52 37:16 no sirva igual no coge el taxi y por otro lado no cierre nunca no cierren los ojos al cantar cantar que es imposible cantar flamenco nos ha abierto estornudar mencione si la máxima concentración sentimiento profundo pero apretar Mostar tratar pero no hacerlo es malo porque es malo a mí se me iba al público cuando volvía gen que Salera te invito a nadie

Voz 20 37:49 Colin macho

Voz 52 37:53 no pero es que mira siempre nos ha abierto vigila que el público no se escape

Voz 20 38:00 ya pero igual pienso que igual el problema no sólo eso dos sino que igual tú cantas

Voz 1610 38:04 mal de digo digo la verdad que sí

Voz 31 38:08 sí

Voz 1610 38:09 la verdad que si se mira a mi familia dice que se muestra sangre Shiloh tienes que tenemos sí sí me encanta

Voz 20 38:20 no no te lo pido porque tenemos otro invitado muchas gracias un saludo venga vamos a saludar a otro pero esto esto y esto ya es harina de otro costal es Juan de Mairena

Voz 1610 38:31 al teléfono perdón por el chiste Juan

Voz 53 38:37 Juan he hola buenas

Voz 52 38:41 Aurora qué pasa lo primero gracias por imitación pero bueno si no se puede poner en estos momentos

Voz 20 38:46 qué pasa qué ocurre bueno se quedó atascada

Voz 1610 38:51 sí sí ése es su marido está con el Airis hace un mes pero esto es normal que tú mismo así

Voz 52 38:59 mi marido es un hombre que respeta profundamente el cante dicen que un quejío es una una bolsa de petróleo bueno esta metáfora que va las hay que vaciar los podemos sacar por el momento pues pues pues no va parar no eso se siente muy muy claro dice que tiene que salir venta bueno es

Voz 20 39:24 a su su marido cuando me hicieron lo pueda atender a la prensa tampoco podrá actuar no tendrá bolos

Voz 52 39:29 que va que va no ahora no puede no claro está con el quejío ha disminuido nuestros ingresos así que de momento se lo alquilaba Securitas Direct como alarma

Voz 1610 39:40 bueno bueno es un dinerillo que la verdad

Voz 20 39:44 que sí que sí pues Aurora hay muchísima gracia hay que acabe pronto semivacío

Voz 46 39:51 incompatible

Voz 36 39:56 tenemos que tomar flamencos algo muy será absoluto

Voz 0313 40:00 en absoluto mira nuestro invitado de hoy mantiene mira tres cosas mantiene intacto ser ajeno el acento jerezano la sonrisa de anuncio de era del Rey León tres empezó a cantar Si de verdad con seis años y en latín para más señas grabó dijo con trece o sea no me extraña que tenga la banda sonora vital que recogido Olga Nebra

Voz 1 40:20 ah

Voz 33 40:24 Lacko

Voz 29 40:29 Aire que llegó a ser el álbum más vendido de la historia del flamenco porque en ese momento

Voz 2 40:35 el cante jondo necesitaba

Voz 29 40:38 Aire fresco esta esta dedicada a su hijo Curro que murió a los catorce años mal congénito que afectaba al corazón esto motivó que nuestro invitado decidiera retirarse por una larga temporada de los escenarios al volver lo hizo con el disco del amanecer

Voz 55 41:06 hay dos mil niños sufren liguera Paul A

Voz 29 41:17 la salvado porque es bajara más emblemáticas del maestro Manuel Soto los fandangos de gloria porque es una canción que cantó su tío una de las obras más importantes

Voz 31 41:37 por esta tarde en La Ventana en todo

Voz 36 42:04 por la radio el gran José Mercé Jerez Le conoces tú que si lo hace tiempo con lo veo hace tiempo

Voz 1610 42:17 todo eh

Voz 1 42:25 culpa

Voz 36 42:26 no es que muy intenso hoy

Voz 0313 42:30 mañana y hablando con con Pablo en el Hoy por hoy ya yo ya me han advertido vas a hacer una cosa vamos a llevarnos bien vamos a vamos a no liarla

Voz 57 42:40 tienes exactamente media tienes un minuto y medio si quieres minuto y medio más o menos tres para meterte conmigo

Voz 31 42:57 por el Barça en la final de la Champions

Voz 1115 43:01 me voy a meter contigo yo siempre digo

Voz 36 43:04 que que no se te escape la risa no

Voz 1115 43:08 no me puedo meter contigo porque creo que la Champion es lo máximo que hay a nivel de clubes muy difícil no son siete partidos en cualquier momento puede ser un partidito que te venga una una mala racha una mala tarde o la noche lo pierde todo no por eso yo creo que cada día le doy más importancia a ese Real Madrid que en cinco años ha ganado cuatro Copa de Europa y parece ser que el que no le dábamos importancia no ha ganado una Copa de Europa es muy difícil

Voz 0313 43:41 bueno algunos se la damos mucho

Voz 36 43:43 a vosotros a ver si es verdad esa edad aparte que se que se desde aquí tengo que decir

Voz 1115 43:51 qué

Voz 36 43:52 yo creo que tienen que seguir Valverde el otro día no sé de dónde era el periodista no lo sé pero bueno me parece

Voz 1115 43:58 muy ingrato la palabra que le dice no te cree que tiene red tengo crédito para seguir en el Barcelona fuertes

Voz 36 44:05 soy madridista dice que de seguir Valverde

Voz 1115 44:12 también a preguntarme me sentó muy mal no Gallego imperio de ETA les un tío que ha podido hacer el triplete y que les diga que si cree que tiene dos ligas seguidas a ser periodista que darle de baja

Voz 36 44:27 oye pero tú el partido no lo he visto

Voz 0313 44:29 no estabas actuando no no estaba

Voz 1115 44:31 en el teatro Principal en Zaragoza y que bueno afortunadamente me han dicho que no me perdí ni tampoco un gran partido no ya sabemos lo que hay alguna final si meterlo nunca tan pronto bueno pues normal no

Voz 2 44:44 eh

Voz 1115 44:44 y normalmente muy muy muy difícil no estando el Madrid es difícil una final de Copa

Voz 1610 44:51 ajá

Voz 0313 44:53 oye qué bien da la gira con del de verdad eh

Voz 1115 44:56 con Tomatito Jorge tenéis montón de cuántos trenes Bono yo creo que cerca de cuarenta tenemos mono y la verdad que

Voz 36 45:01 os vais a aburrir este verano no no no nos vamos a ocurrir y además

Voz 1115 45:05 estamos disfrutando muchísimo es un trabajo que hemos hecho con mucho corazón alma a nos hemos divertido mucho nos hemos peleado mucho aunque también es verdad que no hemos peleado en un estudio mucho pero honesta hay todos los que intervienen en este trabajan está en directo porque a mí eso de hacer un disco con las maquinitas yo a mí eso no me gusta seré antiguos Erez pero me gusta es un regreso al flamenco más tradicional no o Bono o si yo creo que es un regreso a a recordar la época nuestra de aquí abajo de ahí de Gran Vía de de de mes enero romano de de los tablado de la época de los años setenta y tanto cuando llegamos a Madrid éramos dos niño y que estaba lo mejor del flamenco en Madrid pues recordando su época pues surgió la idea y bueno yo afortunadamente podemos pueblos hemos hecho el flamenco está ahora con con buena salud tiene una una resurrección ha rebotado por por por varias vías además flamenco tiene una salud buenísima además flamenco yo siempre lo digo que es una palabra que el flamenco nunca está de moda el flamenco es música

Voz 36 46:08 de ahí la música de raíz no tiene modo a la música de raíz

Voz 1115 46:11 no podemos está hoy muy alto mañana más bajo pasamos palado pero es eterno nui y además pues el flamenco hoy en día podemos referir lo poder hacer cosas de que estamos en el siglo XXI hay bueno pues hay que hay que que adelantar cosita no pero crear en el mundo del flamenco hoy en día no la pase muy importante lo que hay

Voz 31 46:36 puede la libertad eh de barrio

Voz 0313 47:10 estoy pensando Jose lo que antes comentábamos tu primer disco con trece años ahora nos por menosprecia haré pero los chavales a los trece años más allá de navegar en fin cien veces más deprisa que tú y que yo pro dónde dónde navegan ellos no se iba a decir no saben atarse los cordones igual sería accesible pero da una sensación de que en fin no estarían para hacer discos no te mañana comentábamos cuántos alumnos de la selectividad les acompañan sus padres hoy a examinarse sabe yo no sé qué sensación de género

Voz 36 47:41 todos nos damos una padre abuelo ya sea una sensación que tenemos

Voz 1115 47:46 el día que bueno yo me acuerdo que yo contra ese año ya salía de Mi padre afortunadamente estaba aquí metió mano Soto Sordera llamado escucharlo Gloria y me dejó viviendo con ellos no pero realmente yo ya con trece años ya me buscaba la vida no por ejemplo mi mi nieto ahora mismo tienen doce años para trece bueno pues todavía los ducho a la madre todavía porque yo a recoger al colegio se eso es algo que que estamos creando nosotros miman no está cambia mucho luego en la calle se juega poco pero yo cuando llegue a Madrid lloraba eh porque oye claro claro cavar un niño oí me acordaba de mi hermano de mi padre yo estaba con mi tío además con mi familia no pero es duro pero yo creo que que a mí me sirvió eso muchísimo para poder afrontar Mi vida y poder hacer lo que a mí me gustaba yo llegué con ilusión en Madrid contra ese año y lo que quería era comerme unos pocos afortunadamente bueno pues poquito a poco he ido ahí voy voy con mi carrera lo que sí puedo decir que que afortunadamente despacito sin prisa yo siempre digo que a la gente joven siempre digo que lo peor mundo es es la prisa la prisa para los toreros malo la prisa para los toreros malos no se debe de tener prisa hay tiempo para todo no bueno pues afortunadamente yo creo que mi carrera van positivo aquí y estoy contento estoy contento y y hoy en día la edad que tengo diga lo que estoy haciendo lo que hago es disfrutado muchísimo

Voz 0313 49:28 se te nota en el desempate gota fruto

Voz 1115 49:31 muchísimo Carla yo disfruto muchísimo la escenario porque eh mi está ocurriendo que bueno eso que te entrante dentro del escenario no sólo de mayor enemigo si tengo algunas nadie no me dan taquicardia como digo pero una vez que está en el escenario a canta ya un poquito vea tu público a tu gente ya hay que están ahí

Voz 0313 49:54 suele pasar a un futbolista también es seguro lo más grandes estoy absolutamente

Voz 1115 49:57 convencido yo ya me encierro en mi ya es como el humo decirte cuando cuando un matado un toro que ya lo tienen bebió la muleta o lo tienen bebió en el capote Llanos acuerdo caída entre lo que está disfrutando no yo creo que llegaba ese punto nadie eso me me encantó

Voz 0313 50:15 el otro día leí un reportaje en el en el país de Juan Diego Quesada en las páginas de Madrid que hablaba de de la finca que es una obligación que hay en Pozuelo donde vive gente con posibles qué tal citaba TIC dice estaba José Mercé con un grupo que eran de Podemos

Voz 1115 50:31 si queréis

Voz 36 50:34 démosle una finca sí sí no no no pero claro eran eran de Podemos pero de podemos vivir mejor reportaje de Pokemon que vale vale Navas de Oro amigo mio Jesús que que habita

Voz 1115 50:52 hemos empezado desde ciudad Podem me Merapi golpeo otros somos los que podemos vivir mejor

Voz 0313 51:02 no pero eso es eso que acabas de decir disfrutar el escenario disfrutar de la vida en general yo creo que

Voz 1115 51:09 cuando se llega a cierta da una edad Sergio no yo ya soy sénior

Voz 31 51:13 no somos somos

Voz 1115 51:17 a la edad tenía ya yo creo que sí que tenemos derecho a un poquito a disfrutar hombre claro que sí me han roto que estas de fumar intentándolo

Voz 36 51:23 no bueno que es hombre eso es lo fácil ya ya eso ya es dificilísimo vamos pero pero no no

Voz 1115 51:33 estoy intentando una y al final lo consigo porque ya no ya no por mí sino por mi profesión y que que por la música que es lo que más quiero de este mundo lo muy lo que yo no sabría vivir sin flamencos y me encanta sí sí sí aquí puedes Akita

Voz 0313 51:51 te animamos eh

Voz 1115 51:52 no no te lo digo que me que no sé cuándo pero quiero

Voz 0313 51:55 pero a ver que qué pregunta todo el mundo el pragmático de Jerez a ver qué pregunte también el primero

Voz 36 52:02 a ver yo divido la María

Voz 2 52:04 entre dos grandes grupos en la gente

Voz 0779 52:06 David que son los que pueden hacer las esta hilo

Voz 2 52:09 los infelices que no eres hacer la siesta

Voz 0779 52:12 sí hace la siesta es de de pijama y orinal o de veinte minutos

Voz 1115 52:15 dos en el sofá vamos a ver yo a echada ahora no que haga la siesta es que sabe que me está pasando que yo nunca he dormido siesta hombre no dormía porque además me he levantado muy tarde la verdad

Voz 36 52:27 pero pero ahora ahora

Voz 1115 52:30 no es que me he cómo no me voy al estudio abajo cojo la guitarra no me pongo cuando me da cuenta Teeth dormido me quedó en cuarto hora

Voz 36 52:38 es por por la guitarra pues pues eso es la si no me entero que no que quiero dormir se preguntas

Voz 20 52:51 a José hace bastantes años de bien un concierto en Conil de la Frontera ya a mitad de de recital se ve que el micro falló empezó a fallar al después de los intentos cogía el micros hasta el suelo con muy mala leche te pusiste a cantar sin sin micro y la verdad quedó mejor y entonces la electricidad no le quitan poco ese duende al flamenco

Voz 36 53:14 no depende no yo yo diría que un buen sonido

Voz 1115 53:18 importantísimo en un concierto no lo que pasa que bueno cuando a veces cuando ocurren esas cosas a la lechera no

Voz 36 53:27 el todo tipo

Voz 1115 53:30 por el público no que que que el oye paga una entrada para hay norma que se de un buen concierto que que que que ahogan bien no pero bueno hay momento que sí que ocurre porque somos humano y falla la cosa a mí me entró el micro de muy mala

Voz 36 53:46 no no pero tu reacción el público le volvió a ver al verdadero la verdad que bueno pues yo tuve ahí

Voz 0313 53:51 Tucker cuánto y si te falla tubos en lugar de lo que es lo que haces

Voz 36 53:54 eso eso sí que sería malo afortunadamente voy a tocar Amadeo toca toca nunca nunca nunca me ocurrió o no pero

Voz 1115 54:06 pero sí es verdad que que había un par de concierto y no se me olvida uno fue en el Lope de Vega de Sevilla y otro en el teatro Arriaga de Bilbao donde estaba fónico no iba a cantar entonces bueno pues mi mánager a la gente pincha para que sea yo me da mucho miedo la que te digo no gano me da to take ello llegue me dieron una pastillita de esas chiquitita y bueno sale a cantar no pero eso fue en Bilbao pero en Sevilla yo ya iba a salir a decir señores perdonen ustedes cuál es cuál en otro momento el otro día será no entonces me acuerdo ahora mismo Mora Dielo tengan sólo Lore qué me dice estas palabras en el camerino ferocidad te hace falta cantar en tú con tu a tu de una maqueta habían para qué quiere tu cuántica

Voz 1610 55:08 esto

Voz 1115 55:09 bueno yo no sé yo sé que yo recuerdo que creo que ha sido uno de los menores concierto que yo he podido hacer

Voz 2 55:16 no

Voz 1115 55:17 yo recuerdo que estaba cantando Moraíto estaba llorando tocando la guitarra ese mudan eso de la de las noches más increíble que yo tengo es que bueno mi un día que iba a salir si no puedo cantar de hecho manera labor no hay que lo entienda era yo soy de los que digo que lo mimo lo locutor afronta ahora la gente que vivimos de toda la garganta si es que es el instrumento más importante que tiene la música es el instrumento natural más importante entonces cuando veto falla pues no saben lo porque falla yo no es que lo que sí es que dormido muy bien y si no quiere bueno quieres Xavi

Voz 36 56:02 cuál es tu portada favorita de la historia de la música veo que llevas una camiseta muy chula hardcore bueno yo mi

Voz 1115 56:10 mi portada favorita mi portada en la que yo

Voz 40 56:14 hay una portada en el disco de aire eh