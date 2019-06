La Ventana (03/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias la presidenta del Congreso ha terminado ya su encuentro con Felipe VI el trámite que dará lugar a la ronda de consultas con los distintos representantes de los partidos políticos la preguntas Esther cesárea cuando empieza es bueno sano

Voz 1 00:17 vamos a preguntar a María Manjavacas que suele saber de estas cosas es Zarzuela recordamos quién debe fijar el calendario y el horario el orden suele ser de menor a mayor alguna pista María buenas tardes reforma la pregunta todavía no

Voz 1444 00:28 saludo la lista oficial con las consultas ahora mismo están cuadrando las agendas será las próximas horas probablemente ya mañana cuando Zarzuela dé a conocer el comienzo de la ronda de contactos y todo apunta que serán cuatro días intensos de reuniones va de menor a mayor el primero será el representante del Partido Regionalista de Revilla terminará con Pedro Sánchez Esquerra y Bildu ya han anunciado que no van como la anterior legislatura por Junts per Cataluña irá Laura Borràs después de que el Supremo no la haya dado permiso a Jordi Sanchez para ir de la Zarzuela a consultas con el Rey

Voz 1 00:58 esta es el actividad institucional mientras la política sigue su curso con anuncios de cómo deberían ser las aproximaciones entre unos y otros en Ciudadanos por ejemplo el secretario general José Manuel Villegas daba pistas hoy después de la reunión de la ejecutiva

Voz 2 01:09 no va a haber

Voz 1089 01:11 mesas a tres vamos a intentar buscar acuerdos con el Partido Popular si el Partido Popular está dispuesto a hacerlo ya ya

Voz 0313 01:20 profundizar en esa fórmula de acuerdos centrados

Voz 1089 01:23 moderados conciudadano el Partido Popular no está dispuesto pues que que lo diga ya echaremos esa opción

Voz 1 01:29 recuperados los cadáveres de los dos pescadores desaparecidos el pasado viernes el embalse de Mequinenza última hora que ampliamos desde Radio Zaragoza con Toño resta hace menos de una hora que los buzos de la Guardia Civil han podido rescatar a unos siete metros de profundidad del cuerpo del segundo pescador que falleció ahogado después de una colisión de dos embarcaciones en este pantano a las seis y cuarto han extraído el cadáver cuarenta y cinco minutos después de haber encontrado el primero gracias al trabajo de los especialistas de la Benemérita y los Bomberos de la Diputación de Zaragoza se trata recordamos de dos alemanes de cincuenta y cinco y cincuenta y cuatro años que según fuentes de la Guardia Civil no llevaban chalecos salvavidas su barca chocó contra uno más grande y volcó con el motor encendido dio vuelta sobre sí

Voz 0882 02:05 es por lo que resultó imposible el rescate de estos dos pescado

Voz 1 02:08 tres investigadores catalanes han descubierto que el virus del ébola comparte con el VIH una puerta de entrada para infectar las células del sistema inmunológico de ahí expandirse por otros tejidos los científicos han desarrollado unos anticuerpos que bloquean totalmente esa vía los detalles en la crónica de Susana Ruiz

Voz 1922 02:25 científicos del Centro de Investigación del Ciudad de Barcelona han demostrado que los anticuerpos que han desarrollado impiden la entrada del ébola en las células aunque no actúan como una vacuna Nuria Izquierdo es una de las autoras del estudio

Voz 3 02:37 son fármacos que combaten la diseminación del virus en el organismo no son una vacuna que estimulan la producción de defensas por parte del sistema inmunitario esa es la diferencia

Voz 1922 02:50 el siguiente paso es probar los anticuerpos en animales pero esta fase de la investigación no puede hacerse en España porque no hay ningún laboratorio que reúna el nivel de seguridad requerido

Voz 4 02:59 estábamos pendientes de una comparecencia del primer ministro

Voz 1 03:02 italiano se había barajado incluso la posibilidad de que anunciar una futura dimisión si los partidos en el Gobierno no se comprometían a seguir adelante con el trabajo iniciado hay alguna novedad corresponsal Joan Solés

Voz 0827 03:12 buenas tardes buenas tardes pues si el primer ministro

Voz 1261 03:14 bueno ha recordado cómo llegó al Gobierno hace un año las críticas que ha recibido para concluir que las provocaciones los insultos la permanente verbos irá las polémicas estériles merman su autoridad por ello ha pedido colaboración leal a los vicepresidentes y ministros o que le digan si prefieren una convocatoria anticipada de elecciones porque si los comportamientos no fueran coherentes acaba de decir Conte presentaría la dimisión al jefe del Estado no ha indicado un plazo determinado pero esta advertencia ha afirmado exige una respuesta rápida de los cinco estrellas la Liga

Voz 1 03:45 gracias Joan nos queda el deporte Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:47 no estamos en directo en Roland Garros la española a Lyon a bolso va está jugando para meterse en cuartos de final ante la norteamericana Anna Simó va ha perdido el primer set seis tres y en el segundo también está perdiendo dos cero otros favoritos en el cuadro masculino se ha metido en cuartos de final

Voz 0827 04:02 Djokovic ha ganado con facilidad a Struth ir

Voz 0919 04:05 Dominique quién también ha ganado al francés Monfils recordemos que mañana en cuartos de final Rafa Nadal tendrá que enfrentarse al japonés

Voz 0882 04:12 es Nishikori pues estado sigue La Ventana ya saben que

lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este lunes a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco

Voz 10 05:42 en Hora Veinticinco sabemos que la realidad siempre es compleja una relacionaron hoy hacia una reconciliación implica

Voz 5 05:49 tú reconoces al otro como un igual por eso cada noche y le damos la vuelta al día en la cara Hora veinticinco otra forma de explicar la realidad con altos

Voz 0827 06:18 en La Ventana con Carles Francino

Voz 13 06:22 ha habido una vida no sólo el vale vale una vida soy una olvidado sol vale

Voz 14 06:38 se han prenden la uno sorprendan la trama se aprenden la prende De Gaulle se aprende de apoyo con graves ese hombre

Voz 13 06:57 nada toda vida es sagrada

Voz 16 07:09 nada la tantos millones para no

Voz 17 07:20 eh

Voz 0313 07:23 no siete y siete minutos de la tarde seis y siete en Canarias hace unas semanas unos meses de hecho seguramente algún oyente lo recuerde les contábamos son noticia que impactó en todo el mundo realmente espectacular Se decía ser hijo que un científico chino había modificado genéticamente a dos debe recién nacidas para que en horas en el el sida de su padre bueno pues esta tarde investigadores de Universidad de California publican un estudio en el que demuestran Javier de buenas tardes hola buenas tardes que hay consecuencias hay colaterales que no se habían comentado de buenas a primeras

Voz 0882 07:54 secuencias graves porque manipular los genes de bebés aumenta la tasa de mortalidad cuando se es adulto ese es el titular la advertencia de ese estudio científico y las razones porque la mutación genética que este científico chino que se llama Gil cool realizó en teoría el año pasado en estas dos gemelas pues doce ahora con un aumento del veintiuno por ciento en la tasa de mortalidad cuando son adultas y como han descubierto esto los investigadores de anorexia de California pues porque han analizado más de cuatrocientos mil códigos genéticos registrados en una base de datos del Reino Unido ya han descubierto que estas personas que tienen por naturaleza el gen mutado que ha modificado este genetista Chino Hicham qui tienen una tasa de mortalidad mucho mayor entre los años cuarenta y uno setenta y ocho que el resto de la población es decir resumidas cuentas que hay que parar este tipo de investigaciones porque es peor el remedio que la enfermedad mismo

Voz 0313 08:50 Antonio buenas tardes

Voz 1261 08:53 no es tanto el Ibex investigador del CERN

Voz 0313 08:54 la Nacional de Biotecnología del CSIC que nos atiende desde Helsinki está existiendo hoy a un Congreso entonces esto hay que parar los hijos y como decía Javier

Voz 18 09:04 vamos a ver yo creo que esto no sorprende a los investigadores ya que explicarlo bien no tenemos nosotros todos nosotros veinte mil genes que nos pueden parecer muchos pero en realidad estos veinte mil genes hacen un montón de cosas cada uno de ellos hace más de una cosa no

Voz 1261 09:21 eliminar con

Voz 18 09:23 a obtener una persona que ya no se ha infectado por el virus del sida es una simplificación porque resulta que sin gel además de impedir la entrada del virus del sida hacia otras muchas cosas

Voz 1261 09:37 cuál estos investigadores lo que han demostrado

Voz 18 09:40 ahora es que si montamos el mismo gente este investigador chino votó en algo cambió en estas gemelas chinas pues tenemos un riesgo más elevado de morir

Voz 1261 09:51 cuál básicamente el mensajes cuidado

Voz 18 09:54 porque resulta que todavía no sabemos bastante resulta que cada uno de nuestros veinte mil genes no sé

Voz 1261 10:00 a veinte mil cosas en Occidente hace cien

Voz 18 10:02 mil cosas muchas más

Voz 0313 10:04 osea no sólo objeciones So Ho dudas de tipo ético que las hay son evidentes si muy poco antes además

Voz 18 10:13 ha puesto objeciones legales para empezar el experimento que conocimos a finales de noviembre en nuestro país en España no hubiera podido realizarse porque directamente ilegal es un delito objeciones éticas porque no está claro que esto vaya a ser un beneficio para el ser vivo para la persona que va a nacer la eliminación de él y ahora tenemos unas objeciones científicas que demuestran negro sobre blanco que eliminaron Hunt no es tan sencillo como parecía nosotros ya lo sabíamos nosotros ya lo sospechábamos y por eso la comunidad científica saltó como un resorte a finales de noviembre

Voz 1261 10:52 es verdad ir resalto y resaltó que una

Voz 18 10:54 irresponsabilidad porque si si recordamos aquellos días hubo quien pensó pero bueno en el fondo lo que quería estén investigador era que las niñas no se infectaron con el sida bueno digamos es erróneo hay que negar la mayor hay procedimientos médicos mucho más allá estabilizados y mucho más verificados y consolidados que permiten a cualquier persona que es portadora del virus del sida tener niños o niñas sin estar infectados y que no necesitan de la activación del gen porque es que vamos homogénea pensando que es la puerta de entrada a este virus resulta que ese gen además de hacer esto hace muchas otras cosas que además son

Voz 0313 11:39 que son importantes

Voz 18 11:40 para la vida de una persona si además usted

Voz 0882 11:42 esto en esta técnica dicción genética el CRISPR Se hablaba de que se le iba a dar el Premio Nobel usted cree que estas investigaciones sobre los efectos secundarios

Voz 0866 11:51 colaterales de la manipulación genética

Voz 0882 11:53 en embriones humanos van a frenar por un lado la investigación y por otro también ese reconocimiento con el Premio Nobel

Voz 18 12:01 mira lo único lo único positivo que podemos sacar creo yo de el desgraciado otro experimento de finales de noviembre es que la pasta en el tubo yo no podemos olvidar al llena alguien ha hecho un experimento que no debería haber hecho pero esto hecho que todos hablemos del tema todos pongamos e intentemos actualizar las legislaciones en todos los países de Naciones Unidas ha dicho desde el órgano no se manden mensajes de cuidado atención vayamos con prudencia porque todavía no controlamos suficientemente las CRISPR la edición genética es una yo estoy haciendo yo y otros colegas como yo estamos a aprovechando los beneficios de esta técnica para los modelos animales que estudiamos enfermedades raras para muchas otras aplicaciones ahora bien en la clínica todavía tardará un tiempo en que deseamos los efectos terapéuticos ocho efectos beneficiosos tiempo porque todavía no lo controlamos todo perfectamente no todavía no entendemos el que cuando vivamos un gen con la con la presión

Voz 1261 13:08 la esperanza de que vaya a tener éxito

Voz 18 13:11 yo terapéutico pues resulta que estamos tocando otra cosa que no pensábamos o que no sabíamos qué es exactamente lo que ha pasado con estos resultados que hoy acabamos

Voz 0313 13:20 vamos que queda clarísimo que esto no es un programa informático que está infectado limpiando le una línea de código erróneo ya lo hemos solucionado sino que esto es mucho más complicado

Voz 18 13:29 efectivamente cada gen si se utiliza para muchas otras cosas no me hasta que en uno sepamos todas tendríamos que ir con muchísima prudencia in activar un gen pudo tener consecuencias inesperadas

Voz 0313 13:42 Lluis Montoliu le agradezco muchísimo las palabras y el IS acento didáctico y divulgativo que quiere apostar más de verdad

Voz 1261 13:49 muy bien buenas tardes un abrazo buenas tardes

Voz 13 14:05 sí

Voz 0313 14:22 yo que están escuchando es un fragmento de la banda sonora de una película interactiva que Netflix emitió hace cosa de medio año Black Mirror Van der NATS donde el espectador puede tomar decisiones que cambian la trama E incluso el final bueno pues un profesor de Enfermería de la Universidad de Granada ha adaptado este formato a sus exámenes José Urquiza buenas tardes buenas tardes qué tal profesor cómo va eso pasa pasan Granada la universidad que hacen cosas tan espectaculares que Elizardo Granada cada dos por tres estamos comentando de iniciativas este de este tipo cómo funciona esta exactamente José

Voz 1261 14:59 bueno el tema aquí único bueno un enfermero del Hospital au homérico un auxiliar o cualquier otro profesional sanitario pues tengo que estar tomando continuamente decisiones sobre cómo sobre cómo atender al paciente si todo esto obviamente va a influir resultado final pues entiendo la película se me hace el chip Vigo esto tengo que alguna manera alguna amarillo de alguna forma llevarte hay nada puedo empezó el cerebro y a funcionar

Voz 0313 15:30 sí sí

Voz 18 15:32 y eso es lo que hago no puede darle donde

Voz 1261 15:36 proporcionarle al alumno pues un examen similar para todo darme en Ekin momento total son un total de son cinco decisiones que el alumno tiene que ir tomando a lo largo del examen en función de ello pues la pregunta que le aparecen en el final de él del examen pues será distinto pero que es un examen tipo test para entendernos sobre cómo va

Voz 1973 15:56 sí sí en este caso la hipoteca

Voz 1261 15:59 a Dios preguntar pues tiene una vez y es una de las decisiones que el que el alumno debe como bueno lo hago otra vez tengo una ordenador que podría hacer modo arcaico no pues te doy las primeras preguntas después tomar su decisión sectaria otra pero teniendo las tecnologías a nuestro alcance pues lo ideal es usarla

Voz 0313 16:18 o sea que se trata de valorar las consecuencias de una decisión entiendo además con el tema que estábamos comentando hace hace un momentito que se les debe facilitar modelo o perfiles diferentes de de problemas de salud y que tienen que ir actuando en función de cada paso no

Voz 1261 16:33 claro es como la vida real vamos tal cual lo mismo que te puede pasar la realidad nada más de inicio ya tienen que tomar su primera decisión tienen dos tipos de pacientes con patologías distintas no simula un servicio de urgencia lectura que cuenta El examen bueno ya yo te piden nada más iniciarse iban a cumplir con patologías cardíacas con patologías respiratorias y obviamente en función de cáncer puede eso me completamente la hacer gustas te llevan a realizar

Voz 0313 17:03 José cuánto tiempo hace que que aplican cuántos exámenes has podido hacer ya con este modelo

Voz 1261 17:08 fue en este caso bueno no son los exámenes oficiales como tal

Voz 0313 17:12 las universidades problema que

Voz 1261 17:15 se llama la guía docente un problema yo una bendición a la vez que tienes que el tobillo para la evaluación cambiar hay algo sobre todo en el tema es complejo pero me gusta lo pues como prueba una prueba eh

Voz 0313 17:27 yo quería preguntar a este pero pasan normalmente lo aprueba los alumnos au os en callan ahí en la cosa practica

Voz 1261 17:33 no no se la pasan de eso al final si tú y yo se lo digo da igual por dónde está ahí la decisión al francés es como cuanta estrella las preguntas pero sí vaya a ver que el estado del paciente va evolucionar en función de de las decisiones que tomen más que nada pues del portal de ese aliciente de que cómo de poner orden en la que lo he hecho pues que el alumno en tiras por el lado ir a ver qué ocurre por allí

Voz 0313 18:02 no sé cuánto tiempo llevas como docente

Voz 1261 18:05 pues sí estoy a punto de hacer mi cinco años se a escucharle

Voz 0313 18:12 has notado que los alumnos aprenden más So Ho salen mejor formados con este tipo de sistemas alternativos diríamos a la a la docencia ortodoxa

Voz 1261 18:22 bueno pues a veces no creo que haya opinión pero siempre la verdad es que se incluya en el aula pues no sé desde hace unos años me dio por empezar con lo de el tema de la y después

Voz 0313 18:36 sí es verdad montón de juego

Voz 1261 18:39 siempre pasa un cuestionario tan también miro comparo lo que son los los resultados académicos de unos años con otros tanto la opinión que yo esté aquí eso Experience con este tipo de cosas aquí solamente mía pues yo estoy ahí lo que ve en el día a día en cuanto a motivación a nota qué tal pues bastante mejor que inició como profesor magistral

Voz 0313 19:03 que no me daba la vida para mí es como Giorgio

Voz 1261 19:05 porque que se hacían las cosas en su día hasta que me cambié el chip

Voz 0866 19:09 nueve bien que te Javier muy interesante pero me estaba recordando también un sistema avivando claro que está utilizando volviese a Cambridge en España que te examina ya un ordenador de realidad inteligencia artificial y que adapta las preguntas a tu nivel de respuestas es decir sus respuestas son buenas el va subiendo el nivel si la respuesta son malas el va bajando el nivel no

Voz 0313 19:29 te acompañe de algunos animales no muy bien a José Urquiza profesor de Enfermería de la Universidad de Granada pues eh felicidades por la idea ahí de verdad muchísimas gracias por este ratito aquí en La Ventana para contarlo

Voz 1261 19:43 gracias a vosotros por la oportunidad de compartir

hasta luego Javier hasta Protos hasta la próxima son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 8 20:02 señor que ya tiene su asiento para el despegue va en ventanilla durante el vuelo pasillos para que estire las piernas

Voz 5 20:59 La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 21:01 ancha qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 2 21:04 hola buenas tardes soy muy bien muy nerviosa no mucho la verdad

Voz 0867 21:09 es una de las casi treinta y cinco mil alumnas y alumnos que mañana se examinan de la nueva selectividad hay un factor suerte infractor factor nervios porque el expediente Arantxa me han llevado que en tu caso es especial

Voz 2 21:23 brillante una matrícula de honor ha caído por ahí sí sí tengo tengo

Voz 1973 21:27 antes no buenas notas desde Segunda

Voz 0867 21:30 eso provoca más inquietud que todo el mundo espera que haga un buen examen

Voz 1973 21:34 sí sí sí que es verdad que se siente más presión sobre todo también por la que la carrera que quiero estudiar piden bastante nota intereses como que que espera mucho de mí pero a la vez tan buena media punta demás eso te tranquiliza

Voz 0867 21:49 no tienes diecisiete años que quieres es estudiar

Voz 1973 21:52 quiere estudiar un doble grado de Economía con relaciones internacionales

Voz 2 21:56 el inglés hacer pues si es viable que sólo es viable si si a ver si si bien mucha mucha

Voz 1973 22:05 la verdad pero sí lo veo viable incidió en esa misma carrera la y en otras ciudades Itzik que me llegaría la nota así que yo estoy positiva

Voz 0867 22:16 Concha cuántas horas estudiado de media durante estos últimos días

Voz 1973 22:21 pues haber ido a la biblioteca por la mañana por la tarde he seguido bastantes horas pero de horas de estudio estudio yo diría que cinco seis fácilmente bueno

Voz 0867 22:31 no está mal no no te vayas que quiero saludar a alguien que conoces Rocío qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 2 22:37 hola buenas tardes esos Rocío

Voz 0867 22:40 el cuanto se sufre desde el otro lado no el sufrimiento de quién no sé

Voz 2 22:45 Amina pues yo creo que estoy más nerviosa aquella estoy más abierta aquella

Voz 0867 22:51 el año no ha sido fácil además no porque Arantxa se lesionó en un ojo durante un partido de waterpolo y eso digamos que os ha obligado madre e hija a hacer un esfuerzo añadido no

Voz 1973 23:02 bueno sobre todo a ella porque he tenido operaciones todavía tiene otra pendiente

Voz 2 23:07 ha estudiado muchos días sólo con un ojo hacía lo dice pero está forzado como una campeón

Voz 0867 23:14 a ese porta o no

Voz 1973 23:16 sí sí dice puerta ha estado motivando me mucho y la verdad que gran parte del trabajo Grace Jones la ella yo siempre está motivando me voy es estudiar

Voz 0867 23:26 siempre se pone muy pesados los los niños cuando cuando toca un examen de este tipo

Voz 2 23:33 te pone muy pesados los padres yo creo sabemos que los niños

Voz 1973 23:36 Arantxa es responsable y es muy constante llantas y déjame déjame

Voz 2 23:41 ella no se déjame

Voz 0867 23:45 Arantxa alguna materia que digas esto que no me caiga por favor que esto no lo domino nada bien

Voz 1973 23:51 en Historia Historia hay algún siglo que prefiero que no que no mi empresa

Voz 0867 23:57 es que hay cosas que obviamente juegas al rescate

Voz 1973 23:59 te quitas algo una cosa porque tienes es posible

Voz 0867 24:03 lo que alguien tome nota por ahí termine por termine cayendo no no se debe estudiar durante el último día dicen los expertos que lo mejor es relajarse el último día

Voz 1973 24:17 sí sí me lo he tomado con calma sea sí que es verdad que ido a la biblioteca he estado repasando pero nada de eso no pasa aquí

Voz 1261 24:23 pues ya estoy en casa ya ya me

Voz 1973 24:25 está Rocío tiene ya tu hija sí que otro

Voz 0867 24:28 desde la radio desearle suerte para mañana

Voz 1973 24:31 les deseo suerte y sobre todo que está muy tranquila que el trabajo ya está esa oí ya

Voz 2 24:37 seguro que sale bien entregó Arantxa saldrá bien gracias

Voz 0867 24:43 las dos mucha suerte y que vaya bien gracias

Voz 2 24:45 era gracias

Voz 5 24:47 la Ventana de Madrid

Voz 21 24:50 no

Voz 5 24:53 también historia no se ponen nerviosos sólo de pensar

Voz 0867 25:13 darles a todos en pleno tsunami de pactos y conversaciones tienen dirigidas desde arriba para formar gobiernos en Madrid hoy el proyecto de Madrid Central ha recibido un espaldarazo informa de dato la reducción de la contaminación en mayo respecto a dos mil dieciocho un cuarenta y cuatro por ciento menos Dinio dos en el centro o en la estación de la plaza del Carmen aunque siguen superando los límites de de los medidores en las estaciones más conflictivas por ejemplo la de Plaza Elíptica o la de Escuelas Aguirre Ecologistas en Acción niega el efecto frontera

Voz 22 25:43 más bien lo contrario nosotros hablaríamos de efecto contagio la máxima reducción de dieciocho metros en Madrid se observa en la estación Plaza del Carmen pero se producen grandes reducciones también en todas las estaciones ir pues es mayor cuanto digamos más cerca está de Madrid

Voz 0867 25:59 Juan Bárcena pide a los políticos en tiempos de cambio que a tenor de estos datos mantenga la medida un camino que según Ecologistas en Acción contribuye a cumplir con los niveles máximos que no reclama Europa esta es la cara la cruz en las primeras multas de Madrid Central que van a ser anuladas por un defecto de forma sanciones en las que no figuraba la hora correcta noticia que esta mañana ha avanzado los compañeros de ABC dirigía Sarmiento

Voz 1435 26:24 entre el dieciséis de marzo y el dieciséis de abril se tramitaron ocho mil setenta y dos multas iban anularse seis mil seiscientos dos son datos del Ayuntamiento de Madrid desde donde aseguran que un error en el formato de horarios podía dar lugar a inseguridad jurídica cuestión que prima sobre la sanción por eso se anulan de oficio el sistema no especificaba si las multas eran antes o después del mediodía el error ya ha sido subsanado hoy las personas que hayan recibido las multas recibirán ahora una nueva notificación con la anulación siete veintisiete

Voz 0867 26:52 el presidente de Automovilistas Europeos Asociados qué tal muy buenas tardes

Voz 18 26:55 muy buenas tardes y esto es lo que pasa

Voz 0867 26:58 Abba no que llegaba Laura Malena sanción es decir que no sí aclaraba en esa multa siguieron las seis de la mañana a las seis de la tarde

Voz 18 27:06 efectivamente nosotros con ironía cuando analizamos los datos si descubrimos este fallo decíamos que Madrid Central se echaba la siesta porque a partir de la una de la tarde no se formulaban denuncias hasta las doce de la noche

Voz 2 27:23 por tanto yo creo que

Voz 18 27:25 es algo que era muy evidente que no estaba funcionando bien en Madrid centro el sistema de control y que insisto nosotros desde Automovilistas Europeos Asociados coincidimos en que hay que luchar contra la contaminación para mejorar la calidad del aire yo creo que se adoptó de forma muy precipitada y desde luego por sistemas de control y desde luego cuál empiezas a poner denuncias para cosa seria y hay que hacerlas con todas las garantías cosa que ya dijimos en su día desde que se puso en marcha en noviembre del año pasado que no estaba ocurriendo eso

Voz 0867 28:04 en esta mañana precisamente El curioso caso de la calle Leganitos no que bueno esa esa cámara es una de las más multó unas en su día la perra opera Ike en las primeras semanas de de Madrid Central apenas registró un centenar de denuncias esto es casual esto es que la gente se lo sabe o que al ampliar las PR al existir una PR digamos única se reduce el número de probabilidades de ser multado

Voz 18 28:28 bueno es que efectivamente la extensión territorial de la prohibición de las restricciones cambia totalmente y por eso el sistema de cámaras que había para la R no tiene nada que ver con las nuevas hecha de Leganitos que efectivamente era de las más productivas pues no ha dejado de de ser la más sancionadora y la que se ha convertido la número uno es la de la calle de Alcalá número dos quién la princesa porque esa concretamente y nosotros analizamos qué está ocurriendo allí vimos que esa calle es el camino natural para aquellos que desde la calle Princesa quieren ir o bien a los bulevar eso Viena está hace Bermúdez por la calle Blasco de Bay por tanto ahí no estaba correctamente diseño dado el perímetro de Madrid y Central pero tengo que decir además que no se hizo bien a partir de estas denuncias estas multas que a raíz de nuestra intervención que pedimos al Ayuntamiento celebramos que lo haya accedido a ello para no crear más molestias a los ciudadanos es que las del mes de noviembre The el año pasado cuando se puso en marcha me la Ordenanza de Movilidad se derogaron las a PER se siguieron poniendo multas durante todo el mes de noviembre son veintisiete mil multas las que el Ayuntamiento de Madrid tiene que anular que sí tramitó

Voz 2 30:00 indebidamente por tanto

Voz 18 30:03 yo creo que lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Madrid antes de poner en marcha un sistema es que todo funcione perfectamente para que no haya dudas sobre la legalidad de de este sistema ir teniendo es el Madrid Central un sistema precipitado ICO respecto a los datos de contaminación a mí me gustaría que que efectivamente eso se mantuviera pero no hay datos concluyentes yo soy respetuoso con los datos que ha facilitado Ecologistas en Acción pero no hay datos concluyentes y por tanto hay que ver todos los niveles de contaminación y ya hay que hacer un seguimiento porque lo que sí tenemos que tener claro todos los madrileños es que hay que luchar contra la combinación tenemos que estar de acuerdo automovilistas peatones porque quiero decir que el automóvil los automovilistas no somos una parte de confrontación alguien quiere buscar la confrontación pero en absoluto antes que automovilistas somos peatones por tanto hay que corregir esa hay que confirmar esos dos

Voz 0827 31:07 ahora la prueba de fuego es para los políticos y los que promete

Voz 0867 31:10 héroe en campaña que lo iban a derogar lo van a hacer un Mario Arnaldo presidente de Automovilistas Europeos Asociados gracias por estar con nosotros un saludo buenas tardes

Voz 18 31:17 con cordial saludo

Voz 23 31:20 siete de la tarde y treinta y un minutos el Partido Popular

Voz 0867 31:23 pues quien sostiene que si llega el Ayuntamiento eliminar Madrid Central esos pactos y negociaciones que se están poniendo en marcha esta semana Errejón Gabilondo Se verán esta semana hay ciudadanos la negociación en manos de sus superiores nacionales bueno dejando en evidencia la falta de autonomía de Ignacio Aguado aquí en la Comunidad de Madrid Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 31:41 qué tal buenas tardes de hecho Ignacio Aguado ni siquiera tiene formado su propio equipo negociador como sí han hecho el resto de partidos Aguado delega todo en sus superiores es decir en José Manuel Villegas su partido quiere exportar el modelo andaluz insisto

Voz 2 31:57 te en su veto a Vox

Voz 1089 31:59 mesas a tres vamos a intentar buscar acuerdos con el Partido Popular Ibooks

Voz 0861 32:06 no está dispuesto a pasar por el modelo andaluz Santiago más

Voz 0882 32:09 todo lo que queremos es entrar en los gobiernos

Voz 24 32:12 lo que no admitimos es un trágala nosotros no queremos una foto con Albert Rivera ni queremos una foto con los representantes de Ciudadanos para hacernos fotos las hacemos con nuestra familia con nuestra madre con nuestra mujer con nuestros hijos

Voz 0861 32:22 en el PP son optimistas creen que habrá acuerdo y en el Partido Socialista pues Javier no tiran la toalla Mar intentarlo

Voz 0882 32:29 al final este miércoles en principio

Voz 0861 32:31 iniciarán su ronda de contactos Guerra de

Voz 19 32:34 pactos siete de la tarde y treinta y dos muertos

Voz 0867 34:47 siete y XXXV Samba Martine una mujer congoleña cruzó África para llegar a Europa aquí en España en el CIE de Aluche murió por un caso de meningitis y además lo hizo ante la pasividad del personal médico del centro

Voz 28 35:02 nada

Voz 5 35:05 Madrid no iría no María un día

Voz 6 35:09 era de la Diego botón llegó la historia de samba a esta obra

Voz 0867 35:13 un trozo invisible de este mundo ahora la historia llega a los tribunales donde se juzga el cuadro médico por un presunto delito de homicidio imprudente de los tres acusados dos están en fui captura el médico que ha ido el juicio le ha dicho el juez que creía que la mujer tenía gripe Margarita Martínez Escamilla catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense qué tal las tardes hola muy buenas Margarita es habitual que se produzca digamos esta pasividad del cuerpo médico de la chica llevaba quejándose mucho tiempo y nadie le hizo caso no decía el médico que la atendió que quiera un catarro bueno efectivamente

Voz 29 35:47 durante el tiempo que estuvo San Martín en el CIE de Aluche saque en total fueron treinta y ocho días que conste al consta que al menos en en once ocasiones requirió asistencia médica y bueno os hay tan sólo se la derivó a un hospital cuando bueno pues su estado de gravedad hacer extremo en estos estos XXXVIII días no se le realizó ninguna prueba que que diagnosticar a cual eras tuvo su dolencia no simplemente pues serían un tratamiento para paliar los síntomas que presentaba he de decir que real que amaba Martine no murió de meningitis sea murió por una una infección comió una infección una crisis sistémica y bueno puesto que a la cual le facilitaba el camino de la circunstancia de que es a Martine

Voz 1973 36:43 que era tenía inmunodeficiencia VIH

Voz 0867 36:48 sabemos las penas a las que se pueden enfrentar a los facultativos los sanitarios pero qué responsabilidad debería tener el Estado no que el finales quién debe velar por los derechos y por la correcta atención de estas personas

Voz 29 36:59 bueno efectivamente lo sea el Estado cuando priva de libertad activamente a una persona Óscar se convierten su garante no is it tiene la obligación de garantizar su vida su salud y sus derechos bueno pues quien en en en la mayoría de los casos esto no sucede porque bueno pues las condiciones no son idóneas y en el caso de Sanma Martine pues tuvo el resultado fatal de su muerte pero efectivamente hubo un mal funcionamiento de de del Estado por ejemplo está en el que están va Martine es derivada desde el se tiró en Melilla al cierre de Aluche en el CETI de Melilla se le había hecho una analítica ir constaba pues que tenía una hija inmundo ciencia por VIH

Voz 18 37:46 bueno pues Ny no

Voz 29 37:48 esa ese informe pues jamás digo IED Madrid

Voz 2 37:52 Margarita Marchamalo un ejemplo de

Voz 29 37:54 el mal funcionamiento Margarita Martínez Escamilla

Voz 0867 37:57 después estar con nosotros un saludo

Voz 30 37:59 venga muchas gracias a ustedes lunes calor por encima de los treinta grados en Madrid aunque a partir de mañana pero sobre todo el miércoles van a bajar las temperaturas vamos con Un plan perfecto para esta tarde

Voz 0867 38:11 que es irse al cine y disfrutar un año más llevan dieciséis de la fiesta del cine con salas refrigeradas y lo más importante con precios populares Palacio la prensa Paul Asensio qué tal muy buenas tardes

Voz 0313 38:20 buenas tardes Javier hoy comienza la decimosexta

Voz 31 38:23 son del festival de cine que dura tres días hoy lunes martes y miércoles las entradas costarán estos día dos euros con noventa un precio bastante reducido aquí por ejemplo en el cine del Palacio de la Prensa Un día normal una entrada cuesta unos siete euros enmedio las entradas pueden comprarse por internet aunque desde los recomiendan hacerlo online porque la sala suelen llenarse en el Palacio de la Prensa proyectan cinco películas la mayoría aprovechado para ver a la Lavín mucha gente joven no ha dicho que los precios de la Fiesta del Cine deberían mantenerse durante todo el año

Voz 1981 38:51 seis dotaciones de León en comparación ahora viviendo en Madrid dos precios pues hay una diferencia bastante grande entonces claro bueno cuando hay fiesta del cine el va al cine casi todos los días

Voz 1089 39:00 a tú pagas doce pagos por la entrada

Voz 32 39:02 se te quitan las ganas de comprar palomitas es lo que sea no no suele porque no tengo trabajo entonces mi economía no está como para está yendo mucho al final cincuenta personas pagarme una entrada más cara si reduces el precio en vez de cincuenta van doscientas frenar pasa seguir ganando y todo el mundo sale contento

Voz 31 39:17 en la edición pasada que se celebró en el mes de octubre hubo más de un millón trescientos mil espectadores en toda España la mayoría de salas están adheridas a esta promoción pero la lista completa se puede consultar en la página web de la Fiesta del cine

Voz 0867 39:28 en Aula dos noventa cuesta la entrada en esta fiesta del cine está mal nos marchamos mañana más Ventana de Madrid desde las siete y veinte como siempre en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid hasta mañana adiós

Voz 15 39:41 no

Voz 0827 40:04 no porque tema expuestas si cariño mariposas de hipopótamos la fuimos alto

Voz 5 40:51 con Carles Francino

Voz 0313 40:53 recta final de la Ventana otra semana en marcha Isaías Roberto vamos allá

Voz 0827 40:57 vamos a llaga

Voz 5 40:59 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 41:03 así que estamos arrancando un desmarque sí es otra semana hay otro mes y comenzamos este mes de junio en el que todo lo que ahora es barullo tiene que aclararse el Gobierno central autonómicos ayuntamientos y la verdad es que el patio anda muy pero que muy revuelto

Voz 0230 41:18 bueno el ex dirigente de Podemos Ramón Espinar ha pedido un cambio en Podemos el alcalde de Cádiz Kick que pide que Pablo Iglesias asuma sus responsabilidades por los resultados electorales y ahora se está a la espera de la respuesta de Pablo Iglesias Ciudadanos está discutiendo si puede apoyarse en Vox sin que se note ha decidido hoy que no negociará gobiernos con Vox Vox ha decidido que sólo apoyará gobiernos si negocia el Partido Popular ha decidido que Combo

Voz 35 41:43 para reuniones de los tres todos Australia

Voz 1089 41:46 toda España Australia en Eurovisión Vox ha anunciado que los presupuestos Andalucía no le gustan

Voz 0230 41:52 en el PSOE surgen indirectas que piden hacer Karin hitos a Ciudadanos en Barcelona Ada Colau no sabe si será alcaldesa o apoyar a Ernest Maragall y no se descarta que al final del día se reúnan todos en una conga común

Voz 21 42:04 pero aunque pues no hay que descartarlo

Voz 0827 42:08 lo todo esto es verdad vacía anda el patio político así están las cosas y más que les contarán en Hora Veinticinco pero hay otras versiones sobre la vida política que no escucharan en ese programa son las de los titulares del futuro

Voz 5 42:20 Díaz Ayuso pide Gabilondo que no

Voz 1022 42:22 once palabras tan largas a la presidenta madrileña admite que las es brújulas de toda la vida le han mareado un poquito Iglesias hace un ejercicio de autocrítica y admite ser demasiado brillante para la política el ala progresista de Ciudadanos coincide en un ascensor los dos sujetos a Nájera o Nola con su saludo secreto liberal progresista otro recuento de votos revela que Felipe González ganó las elecciones por la Cadena Ser nos conocemos puesto en contacto con el ex presidente

Voz 1261 42:55 si no me dio tiempo enterarme bien yo estoy

Voz 0827 42:58 como si de posibles vueltas alguna ayuda no nos olvidamos del Rey emérito que desde esta semana ya no tendrá presencia pública en la vida española es su segunda aplicación aunque según las noticias del Mundo Today tiene interesantes planes

Voz 1981 43:12 Don Juan Carlos hará una gira de despedida cayéndose al suelo en las principales ciudades de España la gira orgullo y satisfacción empezará en el Palacio de los Deportes donde el monarca tropezar ante quince mil fans Puigdemont logra entrar al Parlamento Europeo comprando entradas en la reventa tocará estar de pie pero merece la pena ha dicho a hacer reír mucho al corrector con una respuesta estúpida es la mejor manera de aprobar la selectividad en la prueba de matemáticas responder con el número de tu tarjeta de crédito garantiza el aprobado

Voz 0827 43:44 bueno pues es un buen consejo para miles de chavales y chavalas españoles que se está jugando el futuro porque si ajenos a la más rabiosa actualidad casi trescientos mil jóvenes enfrentan a partir de hoy a la Selectividad han estudiado mucho

Voz 1973 44:06 muchísimas dos de por la tarde aquí para alrededor de diez horas al día

Voz 0827 44:13 yo y sobretodo los y las estudiantes de Castilla La Mancha que son los primeros en enfrentarse a la prueba pues han dormido de aquella manera a los pobres

Voz 4 44:22 a la hora levanta las cuatro de la mañana ya que más de de acostarme tarde y luego ya me levanto

Voz 0827 44:29 estos son los alumnos después está la familia que también lleva lo suyo esta mañana por ejemplo llamaba a Hoy por Hoy Roberto un oyente sufridor

Voz 38 44:37 tengo un hijo que se presenta mañana la selectividad no puede bajar de noche medio cómo será la cosa que siendo ateo convencido desde mi casa y mi suegro aposta novelas Nicolás ni estoy completamente de acuerdo

Voz 0827 44:48 lo que haga falta y también se han colado padres sufridores hasta en la tertulia Antón Losada

Voz 5 44:54 es un saludo a todos los padres que Nos examinamos de los selectividad

Voz 6 44:59 te examina yo sí y cómo lo llevas bueno con paciencia asistido mucho mucho mucho

Voz 0827 45:07 en él no puede hacerlo porque tenía que estar en la radio pero hay padres y madres que hasta han acompañado a sus hijos hacer la prueba

Voz 39 45:15 bueno tengo que pedir tres días libres más que nada porque como no hay el tema de medio de transporte para poder apoyar a mi hija y hay al resto de compañeros

Voz 4 45:22 yo vengo porque ella me necesita nos cuesta más tranquila no lo sé

Voz 0827 45:26 bueno la buena voluntad Toseland llegaremos pero nos preguntamos si no estamos protegiendo demasiado a nuestros niños y eso es lo que se ha preguntado la periodista Eva Millet en dos de sus libros en donde habla por un lado de híper niños Por otro lado de híper padres e híper madres de la paternidad

Voz 0882 45:43 esto es hiper niños a los que dedica M mi segundo libro tienen una contradicción muy interesante no por un lado son son se han criado con una fila noción de ellos mismos que bordea el narcisismo porque siempre les han dicho que sólo más les han dado todo les han consultado todo a menudo les han consentido todo pero por otro lado tienen mucha inseguridad porque tienen este mensaje de los padres de si yo no te ayudo tú no lo puedes hacer no

Voz 0827 46:08 detrás de estos híper niños siempre ahí híper padres y madres Pepa por ejemplo se define como tal esta mañana hablaba también en Hoy por hoy todavía no está en la etapa de la selectividad sus hijos son más pequeños pero tal y como va la cosa se teme lo peor

Voz 29 46:23 soy una hiper madre por desgracia para mí porque me siento completamente identificada yo yo he tenido una infancia rural igual no ha salido de casa por la tarde con la merienda de mi madre estoy segura de que ha pasado largas horas sin saber nada de mi hija mi hija ahora está teniendo una infancia urbana muy bueno es completamente diferente yo ahora me río de oir la noticia de que los padres están en la puerta de la Pau esperando a los niños pero es que yo dentro de unos años me veo sujeto los goles

Voz 0827 46:49 en fin son niños y niñas que desde luego nunca caminarán solos por lo que se ve como el Liverpool

Voz 0882 47:07 club británico que conquistó la Champions aquí en Madrid en el Wanda claro hoy Michael Robinson estaba feliz bueno podríamos decir que un poco como Rajoy feliz salvo algunas cosas se imagínate si hubiésemos jugado bien lo bueno es que donde va la afición del Liverpool mejora todo entonces claro pone su colorido los chavales

Voz 1546 47:28 exitazo no estoy estoy contento reconociendo de que jugamos mal no con con estilo pero luego cuando estaba saliendo el estadio pensaba no cree imaginar cómo sin tendría ahora mismo si hubiésemos perdido

Voz 0827 47:44 pues desde la hoy estaba mucho mejor que si hubiera perdido su club Piece nunca caminará solo también inspirado la primera de las twiterías de hoy

Voz 6 47:52 queda lo más bonito más intensas lo de Liverpool que bonitos el himno del Liverpool campeón de Europa pues mirad este tuit de un mal comediante yo no hago

Voz 0882 48:01 pues mira me toca mudanza a ver si estoy de acuerdo con esto que los dice Alice ojo el sexo oral es mucho mejor que el escrito

Voz 6 48:11 ahora ya acabamos las tuberías con un tuit Intur Iturriaga tanto es así

Voz 0882 48:18 sabes que colecciona fotos del mundo rural y tienes detractores sí siempre agujerito

Voz 21 48:23 de ahí la colisión nació

Voz 0827 48:26 en fin de semana intenso aquí en Madrid la final de la Champions los toros en la Feria de San Isidro también la Feria del Libro que es una verdadera fiesta de la lectura

Voz 40 48:36 en la red

Voz 13 48:40 jo

Voz 0827 48:44 los libros animar a disfrutarlos es lo que pretende libro otea el recomendados de libros de El País que ahora es también un podcast

Voz 0234 48:53 yo creo apasionadamente a Alice fundó el modo en que ella escribe de una manera tan limpia y al mismo tiempo tan intensa y con tanta sombra no y el modo en que ella sabe concentrar largos periodos de tiempo en una narración breve no hay una novela corta de ella que se llama demasiado la felicidad que me parece ustedes las obras literarias

Voz 41 49:15 es más intensa misma arrebatadora que conozco esta recomendación

Voz 0827 49:21 de Antonio Muñoz Molina en este podcast de libro T a Pepe Verdes es su director nos ha contado en La Ventana la intención que les mueve en el proyecto

Voz 0230 49:30 que a veces no se explica bien por los propios interesados esta mañana en Hoy por hoy una estudiante respondía sí durísimo durísimo

Voz 0827 49:37 pues otra vez se nos ha colado o en corte que no era bueno y una iniciativa muy interesante en este caso de Ciudadanos del que de las que hemos hablado hoy en La Ventana no en el metro de Barcelona un grupo de ciudadanos patrullan sus estaciones para ahuyentar a los carteristas o avisar a los pasajeros de su presencia

Voz 2 50:08 pertenecía detalles peleando para robarles

Voz 1089 50:19 mira ENAC que sonar el silbato

Voz 0827 50:21 o quién avisa es Eliana guerra que lleva trece años patrullando las calles de Barcelona y los andenes del metro y de cercanías Ana Pussy ha estado con ella dice que nunca baja la guardia

Voz 43 50:32 no yo lo hago veinticuatro horas del día cueros yo estoy cenando en tratando este vigilando y de hecho en un restaurante me salido perfecto ladrones que dejaba todo goleó en la mesa

Voz 44 50:42 eh yo voy con una caída gusto ladrón ladrón yo me meto entonces con una tienda de súper estimulando yo estoy vigilando siempre yo no solamente agotamiento yo he tenido

Voz 4 50:54 gente que me ha leído pedir ayuda de calle específica en Barcelona de tiendas

Voz 0827 50:59 nido una petición para

Voz 4 51:01 ayude

Voz 0827 51:03 eso pasa en Barcelona y en Madrid desde hace unos meses actúa el conocido comando lo quite su objetivo es acabar con unos candados que han ido apareciendo y que son los que se utilizan para hacer la entrega de las llaves de estos famosos pisos turísticos son vecinos de la organización Sos Malasaña con los que ha hablado Sonia Ballesteros

Voz 41 51:20 ahora nos vamos a la calle Ballesta donde tenemos dos bonitos candados eh para apartamentos turísticos ahí en la verja de una ventana de un semisótano buena en un comentarista horno en esos momentos ahí en la calle madera

Voz 45 51:36 es bueno Olías en las distribuidora

Voz 41 51:39 telefonía

Voz 0827 51:41 todos los son los candados que van buscando para después sellar los con el famoso lo cite las razones por las que hacen esto nos las contaban los vecinos