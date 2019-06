La Ventana (04/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 las cuatro las tres en Canarias

Voz 3 00:05 segundo día de la visita de Donald Trump al Reino Unido

Voz 1454 00:08 se ha reunido con Theresa May y acaban de comparecer juntos ante la prensa se ha esforzado Tram por dar una imagen de relación especial entre los dos países se han salvado las formas pero el presidente norteamericano ha dejado algunos de sus habituales comentarios controvertidos también ha hablado Tram de un posible acuerdo comercial en el futuro Londres Begoña Arce buenas tardes

Voz 0273 00:27 buenas tardes según Donald Trump el futuro acuerdo comercial entre EEUU y el Reino Unido una vez concluido el Brexit puede ser el doble o el triple de importante que el actual pero cuando le han preguntado si el acceso a la sanidad pública formaría parte de la negociación como ha sugerido el embajador americano desatando la alarma entre los británicos Trump no lo ha dudado

Voz 3 00:47 por points yo le creo que estaban escuchando ayer a Irán iraní no ha dado alta

Voz 1454 00:55 seis efectivamente sí podemos recuperar a Donald Trump no lo tengamos ahora recuerda tú

Voz 4 01:02 yo creo que sí

Voz 0273 01:04 todo en un acuerdo comercial está sobre la mesa y que cuando estás negociando un tratado todo está sobre la mesa incluida la sanidad pública todo lo demás bueno TRAM ha revelado que el líder de la oposición que estábamos escuchando Jeremy Corbijn había solicitado una entrevista con él y que él se había negado el Partido Laborista efectivamente ha confirmado que hubo esa petición no ha indicado cuándo se hizo Trump ha descrito a Corbijn en esta conferencia de prensa como una fuerza negativa el presidente americano con mucha imaginación y poca veracidad han firmado que miles de personas han estado en las calles de Londres a clamando le ha negado que hubiera habido protestas estas son noticias falsas ha dicho por último ha afirmado que los miembros de la OTAN que no han contribuido con el dos

Voz 1444 01:45 por ciento el producto interior bruto en gastos de defensa

Voz 0273 01:48 la deben cumplir con sus obligaciones porque no es una opción pues

Voz 1454 01:51 gracias Begoña hasta luego hasta el Partido Popular cree que la decisión del Tribunal Supremo de paralizar cautelarmente la exhumación de Franco es una manera de corregir las intenciones del Gobierno que el partido de Casado califica de equivocación política y jurídica que sólo sirve para mantener abiertas las heridas fuentes del Partido Popular consideran que el tribunal ha tenido que decirle de nuevo al equipo de Pedro Sánchez que las cosas no se pueden hacer saltándose la ley a partir de esta hora por cierto Se retoman el Supremo el juicio del proceso después de que la Fiscalía elevar a definitivas sus conclusiones ahora será el turno de la Abogacía del Estado que en principio acusa por sedición y no por rebelión como el Ministerio Público que ha hablado esta mañana de golpe de Estado Sanidad aclara las informaciones que apuntaban a la financiación de los preservativos para que fueran gratuitos y combatir así el aumento de las enfermedades de transmisión sexual o los embarazos no deseados la ministra María Luisa Carcedo se ha visto obligada a explicarlo AC

Voz 5 02:42 de momento no está en la agenda inmediata del Ministerio de introducir en el sistema esta financiación pero insisto seguimos recordando informando sensibilizando la necesidad del uso del preservativo con el doble fin

Voz 1454 02:59 cuatro y tres minutos trece tres en Canarias

Voz 2 03:05 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:07 los médicos forenses creen que hubo mala praxis en el tratamiento que recibió la congoleña Samba Martine en el CIE de Aluche esta mujer murió en dos mil once después de treinta y ocho días encerrada en este centro sin ser atendida los forenses que han declarado en la segunda jornada del juicio por esta muerte creen que si hubiera sido tratada tiempo habría tenido muchas más posibilidades de sobrevivir Concha Colomo es especialista en enfermedades infecciosas

Voz 0460 03:27 no se puede asegurar al cien por cien

Voz 6 03:29 en que estuviera viva pero sí que según los estudios pues ya lo hemos dicho en la declaración que el que que con tratamiento e hubiera revertido en un setenta por cien de los casos osea que que es bastante probable

Voz 1915 03:44 el Hospital Puerta de Hierro homenajeado este martes a la mujer trasplantada más longeva del mundo una paciente que hace cincuenta años recibió un trasplante de riñón en ese mismo centro Raquel Fernández con

Voz 1315 03:53 treinta y un años Carmen Villanueva se ha convertido en la paciente trasplantada más longeva del mundo hace cincuenta años recibió un riñón en el hospital Puerta de Hierro y hace tan sólo doce meses un hígado asegura sentirse muy bien con mucha energía pero teniendo siempre palabras de agradecimiento para los donantes

Voz 7 04:11 es que se pueden recuperar la vista ciegos no sé hay muchas cosas que un cuerpo que ya fallecido que pueden vivir

Voz 1315 04:22 muchísimos más en dos mil dieciocho se realizaron ochocientos veinte trasplantes en la Comunidad de Madrid de los que más de la mitad fueron de riñón el resto fueron de hígado corazón pulmones y páncreas entre otros

Voz 8 04:33 órganos y a esta hora comienza el tercer examen

Voz 1915 04:36 la Eva aula evaluación de acceso a la universidad Se trata del examen de Lengua Extranjera en los exámenes de la mañana los temas que han caído han sido la Generación del veintisiete o el análisis de un texto sobre redes sociales en el caso de Lengua y literatura en el caso de historia el decreto por el que nació la Falange en el franquismo o la integración de España en la Unión Europea tenemos veintiséis grados en el centro de Madrid

Voz 1454 05:11 todo decíamos que es todo que empieza la Ventana y que ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0313 12:29 el siete sonaba Sisi Manolo Galia

Voz 1 12:32 hombre yo por ir avanzando en Liga el de ese discurso ese nombre artístico ese nombre artístico me sonaba efectivamente y además lo sigo y además me me me hacía muchísima emoción

Voz 1444 12:43 estar al lado de él pero después va Juan Ramón amores y entonces hace yo no no no no lo situaba hizo un discurso habéis puesto una parte yo llevo muchos años en la profesión van a hacer casi treinta años sigo a Reyes políticos he oído mucho no no no no quiero decir cientos y cientos de discursos es el discurso más bonito que he oído en mi vida y la frase ya no me quedo con la de ningún filósofo me quedo con esa de no esperes a que la vida te golpea para sacar tu mejor versión acto seguido el cómo es muy humilde Juan Ramón es que lo tenemos aquí quiso homenajear a otra de las personas que tenía una placa yo conocía su historia pero en ese momento Antonio cepillo pues

Voz 1 13:29 te quedas ella nada porque detrás

Voz 1444 13:32 los nombres hay que contar las historias cuando se opuso a la nariz de payaso para homenajear al otro premiado cuando dijeron recoge el premio su madre toda la historia dije pero sí es el médico el pediatra de los niños el que curaba a los niños capitán optimista que suponía la nariz y que él murió de cáncer y entonces bueno me encontré en una comunión con su madre que la tuve que seguir por un garaje porque claro en medio del acto tan tan bueno tan encorsetado como son

Voz 1 14:03 todos los actos

Voz 1444 14:04 no tenía tiempo para darle el abrazo que yo quería darle y me la encontré luego en el garaje con estas dos historias vine aquí hice las conté a Francino ya que estamos

Voz 1 14:14 los tres Juan Ramón Amores

Voz 0313 14:17 porque Boluda buenas tardes bienvenidos a La Ventana poder contrarrestar los oyentes que llevan ahora Noe pero yo ver unos minutos con las manos entrelazadas

Voz 10 14:25 sí lo más importante es que no nos conocemos de nada no conocimos el otro día vamos con las manos entrelazadas porque nos da fuerza nos da fuerza para superar hoy la pregunta la entrevista

Voz 0313 14:39 esto es una conversación eh nos ningún examen eh dos ningún examen lo digo para que si si quieren coger de la mano recogen sino no pero no hay no hay problema

Voz 10 14:47 no tenemos es director

Voz 0313 14:49 era el de Deportes del Gobierno regional de Castilla La Mancha pero acaba de ser elegido con un resultado Regling cara comentará El alcalde de La Roda porque además recibió la medalla de oro de Castilla La Mancha como signo y capacidad de superación le diagnosticaron hace cuánto tres años y pico Juan Ramón

Voz 10 15:06 la de dos y medio y ahí seguimos

Voz 0255 15:08 y como no había bastantes cosas los presentados

Voz 0313 15:11 Calde además una prensa de vida

Voz 10 15:13 el médico me dijo te quedan tres años de vida yo el mismo día no sé cómo ni por qué me diagnosticaron un trece de noviembre a las cinco de la tarde a las siete y me fui a acto de juventud no sé ni cómo ni por qué porque Juan Ramón amores hasta ese día

Voz 8 15:34 era todo lo contrario de nada más bien una

Voz 10 15:36 Ana débil y ese día no sé por qué me fui a trabajar cuando todo el mundo decía que no iría hasta aquí el trabajo la energía la gente la conexión al final me da vida yo puedo ir regalando vida

Voz 0313 15:52 a todos los que no tiene esperanza es fantástica es a esas reflexiones a partir el discurso que acabamos de recordar de que no hace falta no deberíamos esperar a que la vida de una ostia mitad a la cabeza a como nos ocurre en ocasiones para mostrar la mejor versión de de nosotros mismos lo que pasa es que eso pues a veces no lo buscamos no verdad Dori sea o no viene por un camino o no viene por otro

Voz 8 16:15 no sabemos lo que la vida no ha de parar a veces la adversidad te sorprende en tu mejor momento

Voz 0313 16:21 el recuerdo de un de un de un de un hijo como el que tenía como el que tiene usted ayuda o dificulta dices es tanto lo que he perdido o es tanto lo que tenía que pesa más

Voz 8 16:33 bueno pues deje bonita reflexión la tuya es tanto lo que perdido es tanto lo que parecida es difícil bueno yo creo que la ausencia un hijo en cualquier de cualquier manera es durísima no pasa que la de mi hijo Antonio era una persona que haya Nava cualquier hueco su sonrisa era una persona humilde honesta pero era un ser inmenso prefiere él aún cuando escuchaba Juan Ramón de bueno metiera en sus palabras el corazón porque han tenido también hablaba de su enfermedad hacia lo que regalaba sonrisas daba esperanza Antoni eh anterior una persona que luchó por su enfermedad pero poco como no digo en la sombra sino luchaba a la vez por mucha más decir hablaré luchaba por el cáncer en todas sus facetas en todos sus nombres no era él no se sentía único es decir luchaba por el por la enfermedad de los niños qué era lo que defendía en cada momento de decir siempre recuerdo que sean conversaciones porque todavía estaba en casa opera independiente pero estaba en casa ambición Madrid los niños son los pilares de la sociedad hay que cuidarlos si no lo está nuestra sociedad no va a ser una sociedad sana entonces para él los niños eran los pilares por ello luchó hasta el último momento Antonio dice que yo le conozco era un chiquillo soñador trabajador humanista una o en una bellísima persona

Voz 1 17:56 Foster perdonar me dije quiso ser médico porque aprendió de usted que iba a la consulta de fisio no y a partir de ahí decía tengo dos caminos o ser futbolista ser médico de futbolista que no tengo

Voz 8 18:11 para sí

Voz 1 18:13 sí sí yo creo que ir el año anterior de de Andrés

Voz 8 18:15 Andrés Iniesta ya sabéis por la crisis amigo Salma siempre ha estado muy cercano siempre ha sido dicho jugaban juntos yo recuerdo cuando empezaban y tenían partidos encontrados Andrés siempre ha sido un cráter siempre eran qué tal lo deviene chiquillo buenísimo pero él desde pequeñito lluvias ex futbolista y médico Madrid médico y entonces así bueno fue creciendo yo soy fisioterapeuta es verdad que compartían conmigo muchas horas de hospital muchas cosas del trabajo eso fue creciendo hasta que decidió que yo quería como ingeniero e aquellos empecé a estudiar mira cuando también los agrónomos bien de maravilla porque el camino es Antonio por Dios pero no él yo entendí que sino era médico y baten iba a ser un iba a tener una profesión frustrada fue realmente felices yo te yo que su camino hace trece que lo diagnosticaron los veintiocho años y amor todos los treinta y seis entonces siete años y medios han sido duros pero él prácticamente ha trabajado casi desde el primer día el primero sabes que le operaron en Barcelona estampado bueno se repuso pronto y continuó haciendo cosas con la unión con el cooperante de ONG o Médicos del Mundo enfermeras para el mundo estaba metido en esto era impulsor de lo de estas comunidades españolas que inmigrantes de Hazte de mujeres la mutilación vital uno estaba metido en todos los tinglados pero maravilloso Akin ha salido a papá o no yo creo que que que tú naces luego decir que puedes abonar a los hijos pero tienen que tener buena materia yo que tú es el título de la horarios

Voz 0313 19:51 que iba a hacer el momento estaban en

Voz 1 19:53 yo estoy en el minuto diecisiete encantado de la vallas no no no no no

Voz 8 19:58 pero a mí me sorprendió gratamente porque como madre como él dijo que iba a recordar a yo pensaba que bueno que en ellos estaría mejor Antonio propuesto mucho estaba allí hispalense bueno pues su así lo olvidado estos momentos tan delicados el tenemos tan emocionado un discurso tan bonito como hizo yo casi ya lo había tampoco lo había justificado entonces cuando apareció con la nariz y bueno para mí fue sorprendente gratamente pero creo que para el público también

Voz 1444 20:23 pero se dejó lo último lo mejor creo que el público

Voz 8 20:25 también lo explique no que no

Voz 1 20:28 también ha dejado pero no ha sido sin querer así no

Voz 10 20:30 creyendo lo de la nariz no sabía nada de la pedí eh

Voz 0313 20:41 Ramón Hodges que en fin tengo un montón de preguntas pero hay una que me que me está rondando hace rato alguien al que sin en un momento dado su vida le dan una noticia que no buena que es un palomita a la cabeza insisto

Voz 1 20:54 tiene muchos caminos puede desanimar poder

Voz 0313 20:57 mucha mucha cosa coño pero meterse más en la política como como salida

Voz 18 21:02 y eso que responde

Voz 10 21:05 el servicio de agenda el trabajar para hacer la vida de la gente en mejor IS Service a mí me ayuda el hacer que la gente se sienta bien tener el fin de gente que me escribe diciendo lo que estoy ayudando mi ejemplo a mí es suficiente recompensa sí yo al primer día la la primera semana presente la dimisión justo sigan un viernes el lunes y tuve la suerte de un caso de agradecer de tener un presidente que arriesgó Emiliano García Page dejó porque no sabía lo que me enfrentaba pero él arriesgó mucho no es fácil decir yo voy a estar contigo tus sigue que lo estás haciendo bien cuando él podía haber aceptado la dimisión yo me quedo casa a prejubilar me ha tener una incapacidad permanente podría haber estado viviendo otro tipo de vida muchas veces lo digo si hubiera hecho lo contrario yo estaría ya muerto

Voz 1444 22:11 claro porque porque uno que Sagarra y yo siempre digo que que envidio la fe porque si proporciona consuelo aunque aunque no creas ese asidero tiene que ser muy íntimo y a la vez muy eficaz pero por lo que contáis en vuestros dos casos del fallecido hoy en el tuyo que que que afronta una una una sentencia en vida es el el servicio a los demás eso es una forma de fe es una forma de entre comillas región para mí eres creyente creyente

Voz 10 22:42 inmerso actualmente en la vida es el día a día el pensar que en ningún momento su último el último lo a disfrutar como si no existiera o mañana lo digo muchas fechas nadie vivido mañana ella hace poquito lo hemos visto con un futbolista nadie vivido mañana vamos a disfrutar de hoy pasado tampoco existe si cometió un error ayer que me siga fustiga aprendo de él no lo vuelvo a repetir pero lo único que tengo es el día de hoy maravilloso aparte de las dificultades yo tengo un niño con cinco años y medio cuando me diagnosticaron no tenían y dos que hubiera hecho cualquier persona por lo que me decían porque yo no he pongan la cabeza de otros quedarse ahí yo tuvo una niña al poquito de ser diagnosticado cambiar mi forma de pensar ella ahora tiene dos años y medio más nueve meses de embarazo no es lo que ha perdido no lo convivía perder en lo que estoy viviendo día una cana

Voz 19 23:55 yo no hago eso

Voz 10 23:58 es lo que yo invito a la gente no enseñan desde pequeños desde pequeños es planificamos qué vamos a hacer en el futuro estudiar quieres trabajar el trabajo en el futuro no me llena

Voz 0313 24:16 Luz está viviendo estos días en primera persona el drama entre comillas de la selectividad del que hablamos ayer de los padres y madres protectores que acompañan a los niños al examen ese esa situación de de nervios casi de de histeria veces en casa lo estás viviendo estos días osea esto que comentaba

Voz 1444 24:35 me me emociona plácidamente lo que dices no de hacer planes aunque aunque sea que voy a qué voy a comer esta noche aunque voy a dónde voy a ir mañana no porque es verdad que la vida eh te la sigan en cualquier momento un accidente o sea cual sea la causa física o o o de esa luz no pero estos jóvenes que que bueno me imagino que tú también menos pasado por ese trance no las notas las décimas la llegar o no llegar a una selección evidentemente cuando cuando la vida te pone frente a estos estos dilemas vitales pues lo tienes muy claro pero se nos olvida en el en el caso de tuyo que lo tienes no sé si os lo primero que piensas cada mañana o lo último que piensas al acostarte cómo se vive con con con esa esa certidumbre que otros no tenemos

Voz 0313 25:23 bueno que aunque queremos ignorar

Voz 10 25:26 en la piel un logo a vosotros lleváis demuestra muñecas de asociación que nos cuidan en Castilla La Mancha que nosotros sí es investigue fundó con una frase que para mí es un lema de vida acuérdate de vivir porque la rutina los planes las cuentas bancarias no nos dejan nos lo bonito

Voz 0255 25:50 ves

Voz 10 25:51 sentar de escuchar música en un banco en el frío del invierno cuando sale el sol

Voz 0827 25:57 eso lo dejó muy claro Eduard Punset Se ha muerto recientemente cuando dijo que la la importancia de la época que nos ha tocado vivir es que sin tener muy claro si hay vida después de la muerte lo que hemos descubierto es que hay vida antes de la muerte y esta es la que tenemos que disfrutar no

Voz 10 26:13 y que no la pueden cortar en cualquier momento no sólo por algo tan grave una simple separación una depresión

Voz 8 26:21 claro cosas que están en cualquier

Voz 10 26:24 familia y que sin embargo cuando estamos bien no valoramos yo estoy convencido eje porque nadie nos enseña valorarlo que además si lo mejor pues estudiar otra cosa que hacer igual de feliz pero sin embargo se metiendo presión a la gente joven no sea

Voz 0460 26:48 es un archivo de verdad lo disfrutes son hechos

Voz 1 26:51 fin demagogo estén sentados

Voz 19 26:53 silla durante un año sin salir sin disfrutar

Voz 10 26:59 creo que debemos hacer una evolución debida sean otras cosas ideó cambiar los libros lo dice alguien que maestro no se político yo soy maestro y hasta el dos mil quince cuando me nombran director general están colegio enseñando en una escuela pública de educación primaria quizá yo me he dado cuenta con el bofetón pero mi objetivo es que la gente no espera bofetones

Voz 0827 27:29 para sea frase quiero contarles a los oyentes algo y es que estoy viendo a y mientras hablas me parece que estás escuchando a tu hijo de ahí no entramos si es lo que tu hijo decía importantes no solamente es darle a esa conclusión sino después haberlo transmitir con con la misma

Voz 8 27:47 no yo comparto con Juan Ramón lo que dice que hay que vivir el momento y mejor Antonio a mí me enseñó a vivir así lo pasa que desde el puesto de madre yo creo que coincido con luz con luz que es inevitable que con los hijos no tenga sueños Project es un poco sí el futuro aunque luego siempre el camino es albedrío entonces es cada uno es el que te va a tocar pero tienes sueños lo que pasa que en nuestro caso concreto cuando la vida nos dio un palo tan grave un diagnóstico tan grave sabiendo que un futuro tan incierto pues aprendimos a vivir Él me enseñó a vivir aquí ahora me decía mami te aquí ahora entonces las sonrisas lo mejor palabra vamos para alante entonces aprendimos que vivimos el día a día haciéndolo mejor que lo sabíamos porque nosotros somos la familia humilde y honesto hasta entonces pero no deja nada por hacer eso que sabes yo por ejemplo soy incapaz de proyectar unas vacaciones para el año que viene espera Jordania si tenemos esos dinero ahora vamos a ver y tenemos tiempo hacerlo porque no sabemos se nos dio no sabemos lo que la vida no se no es en ningún momento lo que iba a pasar

Voz 21 29:02 ya

Voz 16 29:04 no voy

Voz 1 29:15 Marina me he dicho que que amores ganó por mayoría absoluta yo he dicho un resultado le una asistencia hacer como Santillana remata hombre por lo menos sacan pecho amor usted es uno de los temas de dos años lo hace osea es el rodillo de La Roda

Voz 10 29:36 el dos años de oye llegado una persona con discapacidad pero una persona ilusión tremenda que ha dicho que se va a dejar la piel la pesan más que las tiene débiles tienen una fuerza en el corazón y la cabeza no le va a para nadie y he recibido la confianza de uno de cada dos votantes del cincuenta por ciento en la provincia de Albacete la única localidad de más de cinco mil habitantes con mayoría absoluta

Voz 2 30:10 decírselo

Voz 10 30:12 hay arroba está demostrado que la rueda de me a mí

Voz 1 30:20 pero siempre queda la espinita de la otra mitad no siempre se pueden claro claro

Voz 10 30:26 del día la región la había liado dio hoy desde la campaña habíamos liado buena boda pero al final es una ilusión es una ventana cómo ves la política nacional pues que se preocupan demasiado de las cosas que no tiene ninguna importancia se pelean por sentarse con alguien

Voz 22 30:50 cuando eso no lo que preocupa a los que estamos al otro lado los al otro lado queremos vivir me

Voz 10 30:59 mejor queremos tener mejores servicios públicos queremos tener mejor acceso a todo eso no único que nos preocupa Eden lo único que nadie y por eso yo creo que humanizar la política la gente que hablar yo siempre lo he dicho cuando era concejal en la oposición era lema si queremos hacer política de verdad mi abuela que ahora está con Parkinson y Alzheimer demencia nos tiene que entender tiene que saber lo que les estamos diciendo para eso no hay que hacerlo

Voz 1 31:36 curso se que hablar

Voz 10 31:38 la razón si habla desde el corazón a la gente le va llevan está demostrado ahí esa mayoría que en Huelva presume

Voz 1 31:46 es muy bien duda muchísimas gracias a los dos por este ratito en La Ventana a María por descubrir las historias un abrazo y compartirlas con el resto del mundo de la radio merece la pena para otras como la verla muy bien gracias

Voz 23 32:08 mí

Voz 16 32:16 eso

Voz 23 32:20 le encanta por ahí o qué

Voz 0313 38:12 yo sé que es pura casualidad pero hoy en fin como coinciden las dos cosas pues hoy no puedo evitar el vínculo entre el juicio del del proceso el culebrón por los restos de Franco no puedo evitarlo porque hay algo en todo el lío de Cataluña que nos conecta al menos yo lo veo así nos conecta con la dictadura y con problemas no resueltos me explico me explico antes de que de que alguien empiece a apedrear darme las decisiones que tomaron los líderes independentistas en dos mil diecisiete estoy convencido de que merecen un reproche penal que es lo que está ocurriendo no creo yo repetido un montón de veces que nada bueno puede construirse saltándose la ley y además ignorando a la mitad de la población catalana siendo el nuestro como es un país democrático un Estado de derecho dicho esto en fin no siento de ninguna manera ni por aproximación que lo ocurrido fue un golpe de Estado el retrato apocalíptico de la realidad que ha hecho el Ministerio Fiscal unido a las Everis Gemma prisión preventiva aplicada durante tanto tiempo esos líderes volvería a decirlo también una vez más a mí me suena más a escarmiento que a justicia a mi a mi es percepción eh no no pretendo convencer a nadie pero sí digo todo esto existe una bronca hay conversaciones así un follón como el que tenemos entre manos es entre otras cosas entre otras porque la política la política democrática que sustituyó al régimen de Franco no ha podido o no ha sabido o no ha querido resolverlo hay mar de fondo siempre el habido ir los dos millones de votos que elección tras elección van al independentismo en Cataluña no hacen otra cosa que confirmarlo es verdad verá que la gestión que han hecho los dirigentes soberanistas de ese caudal de votos ha sido nefasta en mi opinión también pero la interlocución por parte de Madrid por parte de del resto España diríamos en fin tampoco ha sido brillante y la pelota ha acabado cayendo en el tejado de los jueces y el mal rollo sea instalado entró el agente resumiendo Franco que nunca toleró que Cataluña o el País Vasco asomara la cabeza con algo parecido a la singularidad o al sentimiento de nación se debe estar partiendo de la risa pensar eso me cabrea sinceramente y además de momento no le mueven de sitio esa es nuestra polémica de hoy

Voz 14 40:17 polémica

Voz 0827 40:21 así la noticia es que el Tribunal Supremo ha paralizado cautelarmente la exhumación de los restos de Franco prevista para el próximo lunes para el día diez de junio se comprende la indignación de las familias de las víctimas la de aquellos ciudadanos que sin serlo consideran un contra Dios que el dictador esté enterrado en lugar preeminente junto a sus víctimas también dábamos por descontado la satisfacción de la familia de Francisco Franco que en su pulso contra el Estado considerara este martes como otro día de la victoria pero no lo es por fortuna nuestro país hoy tiene una justicia garantista que para sí hubieran querido las víctimas de Franco que fueron asesinadas y enterradas como animales o juzgadas y condenadas en procedimientos sumarios con sentencias escritas de antemano o aquellos que fueron desenterrados para blanquear el Valle de los Caídos sin el consentimiento de sus familias sin las garantías de un Tribunal Supremo que paralizase ese expolio humano dicho lo cual convendría que el Alto Tribunal no demore mucho su decisión sobre el fondo de la cuestión esta es que el Congreso de los Diputados en donde reside la soberanía nacional aprobado en dos ocasiones la exhumación de los restos del dictador para poner fin a la anomalía que supone que una democracia tenga enterrado con honor al individuo que la destruyó y que sus víctimas mantengan el mausoleo

Voz 43 41:38 con sus impuestos y acabar con esa insoportable rareza eso sí que es de urgente necesidad

Voz 0313 41:47 propósito de este asunto tan espinoso tan tan delito dado esta mañana otro momento de radio espectacular esta mañana en en Cataluña M aquí a Josep Cuní han coincidido Emilio Silva que es el portavoz ya lo conocen de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica Luis Felipe otrora Molina que es el abogado de la de la familia Franco bueno Kuriles iba preguntando se ha ido calentando la conversación Bono yo creo que lo mejor es escucharlo porque merece muchísimo la pena ir retrata para lo bueno y para lo malo en qué momento estamos ahora mismo

Voz 0255 42:18 a usted señor Silva pide al Consejo General del Poder Judicial que revoque uno de los jueces

Voz 44 42:23 bueno nosotros hemos planteado la posibilidad porque uno de los jueces del Supremo tiene una estrecha relación con una persona que es Santiago del Valle un abogado cuyo bufete ha defendido en algunas ocasiones intereses de la familia muy cercano a la Fundación Francisco Franco pero vamos nosotros sobretodo a quién le pedimos al Gobierno que haga lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo decida lo que decida nosotros reclamamos el derecho a no pagar con nuestros impuestos la tumba de un dictador que causó enormes daños a miles de familias

Voz 0255 42:52 por su parte señor Utrera Molina usted cree que el Gobierno español no puede utilizar un real decreto ley que afecte a los derechos y las libertades fundamentales

Voz 33 43:00 bueno nosotros creemos que el Real Decreto ley es manifiestamente inconstitucional porque incumple todos y cada uno de los requisitos que establece el artículo ochenta y seis de la Constitución Española para para dictar un real decreto lo lo más de lo fundamental en democracia es el respeto a la ley el Gobierno no ha hecho las cosas como debería hacerlas ha de izado el instrumento el Real Decreto Ley cuando evidentemente no es de extrema y urgente necesidad por lo tanto entendemos no sólo que no concurre esa circunstancia sino que además quedan afectados derechos y libertades fundamentales de los nietos de Franco que deben ser objeto de protección como de cualquier otra persona por otro lado el señor Santiago Milans no está en el proceso por lo tanto bufete si no ya no que han sabido venga gracias según no pero en cualquier caso evidentemente estamos hablando del recurso ahora mismo de la familia Martínez Bordiú Franco a la cual represento yo y evidentemente no estoy en el bufete de don Santiago finales de los estrategias judiciales quiero decir que era una yo no trabajo con el señor mira desde vos ya ya eh tengan ninguna relación algo nadie por lo tanto con ningún magistrado no no tengo el gusto de conocerlos os la verdad lo espero

Voz 44 44:13 ha habido reuniones que han salido en la prensa Ignacio no han sido desmentidas dominó estaba él donde estaban otras personas de su bufete pero independientemente de eso nadie entendería que las víctimas de un genocida paguen su tumba y por lo tanto estamos hablando abrió un reino seco hacia sus víctimas de agosto no de bueno el Supremo no puede

Voz 33 44:32 si el Supremo no puede fallar en base a razones políticas al Supremo médico y un recurso contencioso administrativo el Supremo debe debe decidir en Derecho Hinault en relación con porque hay mucha gente que opina como usted pero hay otra mucha gente que opina lo contrario por lo tanto es que no no no opiniones las cunetas están llena pero vamos a ver no estas en las cunetas hay gente de toda de diafragma con la cual yo vengo a los suyos al vamos a yo tengo familiares es que fueron arrojados al mar con una losa por lo tanto yo creo que esas cosas yo creo que es mejor no hablar en donde ayer hablando a los blandos no salga el alma

Voz 44 45:18 por favor donde están esos familiares Franco no lo reparó no les dio pensiones a sus

Voz 33 45:23 a mí no me está yendo pero mire yo no voy a entrar en el Boletín Oficial debería

Voz 0255 45:27 aquí aquí lo que lo que tenemos es una decisión política que en este momento está absolutamente revuelta con muchos principios jurídicos y eso está haciendo incompatible o por lo menos relee anticipando la decisión política

Voz 44 45:43 yo puedo discrepar de sus yo creo que aquí lo que tenemos es una decisión política que puede donar de Citi mantiene un gobierno porque para eso es el Gobierno elegido por mayoría parlamentaria y que como otras estrategias que vemos en este país alguien está intentando obstaculizaba el dentro del Poder Judicial que tenemos el poder judicial que tiene que tenemos que es una agresión a las víctimas de la dictadura a una democracia que se tengan que pagar con impuestos públicos la tumba de un genocida es una anomalía ya eso le añado que también es una anomalía que no ocurría en otro país que abogado de la familia de un dictador esté en una radio defendiendo a la familia del dictador

Voz 0255 46:23 en qué medida el sistema jurídico garantista español es el que le favorece a los intereses de la Familia que usted representa señor Utrera Molina que es la familia Franco en qué medida ese sistema garantista lo que puede hacer hoy es retar

Voz 0313 46:40 dar todavía manso retrasar todavía

Voz 0255 46:43 más esa exhumación todos sus compañeros

Voz 33 46:45 les ese puesto un ejemplo es decir Si usted tiene una orden de demolición de su casa y presentó un recurso ante la justicia si la justicia no paraliza la de la orden de demolición antes de fallar sobre si esa orden de demolición es legal o ilegal evidentemente ya que a usted le estimen la demanda le da exactamente igual porque se ha quedado sin casa un cadáver no es un mueble estamos hablando de unos nietos con respecto al cadáver de su abuelo un abuelo al que querían entrañable mente pese a que algunos pues les parezca imposible no quieren verse en el trance de tener que asistir a una exhumación menos a dos exhumación es por lo tanto vamos a esperar a que la Justicia establezca si esa exhumaciones legal o ilegal si la inhumación debe a realizarse donde ha dicho la familia o donde ha dicho el Gobierno en ese momento que se cumpla la ley

Voz 44 47:38 bueno yo pienso que el Gobierno debería haber hecho esto de forma inmediata con un edicto avisando de lo que va a hacer ir entregando los restos a la familia y si quiere impedir que vayan a un sitio el Gobierno tiene recursos como son la expropiación forzosa quieren expropiar lo nicho que la familia tiene junto a la catedral de la Almudena en Madrid que lo haga es vergonzoso vivir en el año dos mil diecinueve y que la familia de un dictador esté echando un pulso de tú a tú con el Gobierno de un país osea es una cosa increíble de hecho estos días están aterrizando por aquí muchísimos corresponsales con esa perplejidad que escena más surrealista sino fuera por los la tristeza que que representan rasgos no tiene que la voluntad política de hacerlo hizo en Alemania el Gobierno alemán con los restos de Rudolf Hess o como lección Israel con los de Eichmann que no hay que entrar en esa discusión yo no sé a esta familia no tiene derecho a que nosotros pagamos con los impuestos de los restos de su abuelo como no separan en Portugal los de Salazar en Italia los de Mussolini porque no es por el coste económico es por lo que representa simbólicamente que una democracia siga rindiendo entre comillas honores a alguien que la destrucción que Iker va secuestro

Voz 0313 48:52 durante Manel Lucas buenas tardes

Voz 0460 48:55 hola buenas tardes Lucas secesionista

Voz 0313 48:57 la serie documental España después de la guerra el franquismo en color que están ochenta y Max presentará su tercer capítulo dique es una la propuesta que se compone de cuatro capítulos de cuatro episodios Iker repasa la historia durante la dictadura pero con imágenes ya escenas que hemos visto en fin lo que tenemos a una edad en en en blanco y negro pero en color y esto yo quería Manuel además en un día como hoy

Voz 0460 49:20 tampoco parece de los astros de todo

Voz 1 49:22 que todo coincide cuál es el la idea

Voz 0313 49:25 a fuerza el concepto básico cuál es el valor añadido de colorear la historia en este caso de los Franco

Voz 0460 49:30 mismo de alguna manera es hacer otra una revisión actualizada y actualizar incorpora también ese hecho de coger las imágenes tal como a como estaban era en blanco y negro y darles un color haciendo un proceso artificial que es colorear técnicamente unas imágenes yo creo que lo que damos es mayor realidad mayor realismo a toda esa a la historia al franquismo además probablemente las generaciones más jóvenes los que no se van a ver representados en ninguno de los episodios a también agradecerán a que que se les acerque un poco más es es

Voz 0313 50:08 es una manera de de una

Voz 0460 50:10 más próxima del franquismo y luego una vez alguna vez coloreadas el contenido es básicamente un contenido divulgativo

Voz 1444 50:19 sí es verdad porque hablábamos antes de Selectividad en la prueba de historia eh bueno pues los chavales que han hecho bachillerato algunos de ellos querían que les tocara la dictadura pero claro lo recuerdas que ellos tiene de la dictadura aparte de los cuatro cosas que han estudiado cuatro cuando cuatro son cuatro los libros de historia y los ejercicios de del curso les pregunta les les hacían preguntar a sus abuelos a sus padres que recordaban a que dos años y claro por ejemplo yo que soy del sesenta y seis me acuerdo de esos años ya no sé que decirte si en color blanco y negro porque porque la la imagen que tengan que tenemos es es en blanco y negro pero claro yo recuerdo hacer la comunión y recuerdo el traje blanco y recuerdo a los las colgado dura Rojas y recuerdo recuerdo ese color pero si tengo que explicarse

Voz 1 51:08 lo va a mi hija claro recrear la vida como era

Voz 0460 51:13 en la vida la vida cotidiana la recuerdas en color y la vida pública la vida política de absurdas en blanco y negro yo era bastante gris eso es verdad pero pero en realidad Franco tenía colores dijeran

Voz 0313 51:23 sí bueno la entrevista con Hitler en Hendaya yo he visto la imagen en color tiene una fuerza impresionante dijo eh no Osetia ya algo ahí que de repente te sube el te sube los grados de temperatura

Voz 0460 51:33 sí mira mira a además de los cuatro episodios de detrás de cada episodio I A o unos episodios complementarios en los que hemos entrevistado a una treintena de historiadores que valoran los diferentes aspectos de cada episodio no a muchos de ellos dicen mira yo esto del color y tal primero no lo veía claro pero en cuanto lo Passport pasé un día en clase a que nosotros habíamos hecho antes lo de la lo mismo con la Guerra Civil sí pasé ese material entrase IBI como a los chicos se les cambiaba la cara no ah es decir eso sí luego lo blanco y negro les les suena como antiguo como como alejar

Voz 0255 52:14 no Manel además el blanco y negro no era una opción sencillamente no creo porque era lo que había es decir nadie que hubiera podido rodar en color en ese momento se hubiera planteado yo creo que ahí hay un asunto importante que yo siempre los señalo no cuando miramos a una historia que bueno fue del siglo pasado pero en el fondo no es nuestro ayer en términos históricos que los más jóvenes tienen la sensación de que es una historia de viejos porque los únicos que la vivieron Si viven todavía son muy viejos absoluta que no que una historia de gente joven gente que vivía efectivamente presente

Voz 1826 52:46 color oye tengo la guerra claro por eso mismo portería hilo original en blanquinegro no llegaste a tener que pasarlo a color era subir tanto los grados que a lo mejor la relación que hacíamos era

Voz 0313 52:57 más como la que tenemos con la ficción porque eso lo

Voz 0460 52:59 a lo mejor no no bueno vaya no a nosotros

Voz 1826 53:03 si tuvisteis la dura e hicimos sabes qué

Voz 0460 53:05 no no una polémica sobre este tema de colorear imágenes originalmente en blanco negro pero yo creo que eso que decía Isaías no que a los reporteros que desnudo o los reporteros que estaban que que grabaron a la entrevista en Hendaya no se plantearon no no estoy haciendo aquí un trabajo creativo blanquinegro voy a jugar con la sombras con las luces etcétera como si fuera un expresionista alemán no que que hay pues esta tome esta cinta pues nada pues grabó con lo cual yo creo que la lesión es mucho eso es mucho menor que si estuviéramos albergando Casablanca no final tampoco no lo hicimos recala española siguen ahí iba a estar siempre claro

Voz 0313 53:47 ya sabes otra cosa Manel que a mí personalmente me ha impresionado mucho es verdad que de que ver a Franco en color dices ostras con Hitler ver a Hitler en colores muy fuerte no exacto pero las escenas de vida cotidiana el reparto de pan la gente pringar con esa cara enjuta esos primeros planos que hay de tal de vida cotidiana de gente pasándolas canutas en color me impresiona incluso más fíjate

Voz 0460 54:10 sí sí claro claro es esa época que según Vázquez Montalbán España olía calcetines usados no esos años cuarenta años cincuenta lo que vamos a ver hoy es es la época teóricamente más amable del franquismo que es los años sesenta el desarrollismo a las seis

Voz 0313 54:27 vientos de todos los

Voz 0460 54:29 Tales que según el Nodo había tenido un éxito muy discutible llegar vídeos bueno no pasaron sin pena ni gloria ya te diré yo

Voz 1444 54:39 bueno cuando se produjo el color en en el cine documental de la época

Voz 0827 54:43 la verdad es que ahora a mí ahora Villastar

Voz 0460 54:46 no tengo que decir que que claro que depende de los medios depende de los países que fije Lo que el viento se llevó en el año treinta y nueve y es en color a pero aquí en España la cosa llegó bastante mal

Voz 0313 54:56 el lodo vamos a vamos blanco y negro pero en fin

Voz 0460 55:00 no podía hacerlo más el NO DO fue hasta los años a principios de los años setenta según los blancos

Voz 0255 55:07 yo no sé si estoy equivocado por los recuerdos pero yo creo que entre

Voz 0827 55:10 división justo cuando murió Franco

Voz 0255 55:12 OO digamos imágenes en blanco y negro e imágenes en color

Voz 1826 55:17 recuerdo por ejemplo del nuevo es que las imágenes del último partido el Barça que ganó la Liga de Cruyff del setenta y tres setenta y cuatro partido contra el Oviedo son en blanco y negro

Voz 0460 55:27 sí sí a Carla se acordará el cinco a cero en el Bernabéu

Voz 0313 55:31 pero en blanco y negro también es

Voz 0460 55:33 en una que yo estoy estoy mezclando con con la ficción

Voz 1444 55:36 ando con con las películas todo claro

Voz 45 55:38 o de exceso de claro pero son seis