La Ventana (04/06/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0470 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias

Voz 1620 00:08 a esta hora se escenifican ya en el Congreso los primeros contactos la primera foto entre partidos de las negociaciones tras las elecciones de mayo Esther Bazán buenas tardes qué tal manera arranca quienes estrenó muchas fotos vamos a ver Francina dos partidos de momento PP Ivo se han citado en la Cámara Baja

Voz 3 00:22 para empezar a hablar Javier Carrera está allí adelante

Voz 0866 00:25 sí primera toma de contacto entre ambas formaciones por parte de los populares sacude su secretario general Teodoro García Egea y la presidenta de la formación en Navarra Ana Beltrán los de Santiago Abascal envían a su comité negociador encabezado por Iván Espinosa reunión para tratar de llegar a acuerdos en ayuntamientos y comunidades sin ciudadanos que ayer descartó negociar gobiernos a tres y a quién es hoy el portavoz de Vox acusaba de buscar excusas para pactar con el PSOE

Voz 4 00:50 sí bueno yo creo que cada vez es más evidente que no está buscando una excusa para pactar con el PSOE excusa yo creo que es bonito

Voz 0866 00:58 siguen los de Abascal exigiendo que la formación naranja se siente a negociar aunque se abren a apoyar gobiernos del PP desde fuera si los de Albert Rivera tampoco están en esos ejecutivos opciones que están sobre la mesa en este primer encuentro entre ambos partidos

Voz 1620 01:11 segunda jornada del juicio por la muerte hace siete años y una mujer congoleña en el CIE el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche en Madrid hoy han declarado tres médicos que han asegurado que con un tratamiento adecuado esta mujer habría sobrevivido siguiendo la vista estado Nicolás Castellano con un simple análisis para detectar el VIH una radiografía habría sido suficiente para diagnosticar la enfermedad que mató a Samba así lo han asegurado estos tres peritos médicos que ha comparecido ante el juez que han repetido que la joven tuvo que ser derivada al hospital desde el principio de su internamiento y sin embargo en XXXVIII días nunca le practicaron ninguna prueba una de esas especialista Concha Colomo asegura que la infección que padecía era curable

Voz 0230 01:48 no se puede asegurar al cien por

Voz 5 01:50 alguien que estuviera viva pero sí que según los estudios pues ya lo hemos dicho en la declaración que el que que con tratamiento e hubiera revertido en un setenta por cien de los casos osea que que es bastante probable

Voz 1620 02:05 el único acusado sentado en el banquillo el médico que la trató insiste en que sólo le vio síntomas de gripe la mujer del opositor venezolano Leopoldo López y su hija menor se encuentran en España según ha informado la Moncloa Lilian tory y su hija han decidido venir a Madrid tras abandonar la residencia de la Embajada de España en Venezuela donde permanecían como huéspedes López sigue allí vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 6 02:44 las censo ayer el playoff en juego en el Mallorca Granada Albacete Málaga Cádiz Extremadura y el Elche Deportivo el descenso en el Tenerife Zaragoza Numancia también se juega la vida Rayo Majadahonda al Oviedo apura las opciones de play off el radio da sus opciones

Voz 1620 02:58 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1620 03:04 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la venta que la venta de tres mil pisos del Ivima un fondo buitre fue ilegal la operación se realizó en dos mil trece cuando gobernaba en la Comunidad Ignacio González Alberto Pozas

Voz 0055 03:14 la sentencia adelantada por el diario punto el y muy esperada por los afectados porque varios jueces por ahora habían dicho cosas distintas y esta resolución les marca el camino el Tribunal Superior de Justicia critica que estas casi tres mil viviendas públicas se declarasen innecesarias por la Comunidad de Madrid para venderlas son fondo buitre Si casi todas estaban ocupadas y también critica que la Comunidad de Madrid entonces con Ignacio González al frente diga que no afecta a los inquilinos que su nuevo casero sea uno de estos fondos teniendo en cuenta dicen los jueces que suele ser gente que se encuentra en situación de necesidad económica esta sentencias Sonia no es definitiva la Comunidad todavía puede llevar el caso ante el Tribunal Supremo

Voz 1620 03:45 gracias Alberto desde la Comunidad aseguran que recurrirán esa sentencia dicen que la vía judicial no está ni mucho menos agotada todavía de los tribunales miles de multas pueden quedar anuladas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya anulado dos artículos del antiguo protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de la capital estima de forma parcial un recurso de la Asociación de vuelta que conseguir considera que las medidas de restricción del tráfico deben publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad Alfonso a dos artículos referidos a la entrada en vigor del

Voz 0089 04:10 las medidas anticontaminación en los días en los que la suciedad ambiental obliga a activar el protocolo de restricción del tráfico la liquidación judicial de estos dos artículos llega porque el Ayuntamiento no publicaba en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid las medidas de restricción del tráfico rodado antes de que entrara en vigor lo que impedía la información al ciudadano de sus deberes de sus derechos según la empresa de vuelta esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a suponer el reintegro de los importes de esos atestados a los ciudadanos que fueron denunciados en cuanto

Voz 1620 04:43 al tiempo y han empezado a bajar ligeramente las temperaturas antes del fuerte descenso que se espera a partir de mañana las máximas hoy no van a pasar de los treinta grados a esta hora tenemos veintiséis en el centro de Madrid

Voz 0936 05:00 vivimos tiempos en que la contención verbal está de vacaciones en la politiquería capaz de adaptar la socialdemocracia los tiempos que corren a menudo la ciudadanía jerarquizar mejor los problemas que los dirigentes políticos

Voz 1620 05:22 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis las cinco en Canarias

Voz 0230 05:28 Keynes eh

Voz 20 09:52 la Ventana con Carles Francino

Voz 1 10:00 la patria una marca

Voz 21 10:02 no yo no veo rojos y azules yo españoles del blanco y el Balbino por eso es el más caro válido o no para ellas y que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular cosas tu problema no soy yo tu problema es un cuerpo

Voz 1 10:21 ampara a lo lo lo lo

Voz 0230 10:39 el tema de la lista más votada también lo defendemos pero siempre no sea como es en este caso por ochocientos votos pues yo creo

Voz 1 10:54 no es para menos para veros Toni Martínez

Voz 22 10:56 hola qué tal especialista secundarios Cano la Jara Socas yo

Voz 0470 11:02 desde la Juan López y Turquía

Voz 22 11:04 venga hoy tenemos que desafió a ver si repara

Voz 0470 11:06 los tocadiscos que hace tiempo que no háganse la aquí no regalamos nada ya lo sé ya lo sé pero ya tenemos que desea afgano igual bueno lo sabe a veces a veces que que que

Voz 0230 11:16 bueno es que que bueno oye es que son cosas que dices bueno las pues es decir uno uno El Tribunal Supremo no deja salir a Franco de la tumba que noticias loca

Voz 0470 11:27 ayer España pero pese a todo aquí permanecer al pie del cañón

Voz 23 11:31 todo bien

Voz 9 11:35 Antonio

Voz 0230 11:35 el Tribunal Supremo considera que no es prudente sumar un cadáver si hay una acción judicial pendiente como la que hay de parte de la familia Franco porque si ese recurso de la familia triunfara habría que devolver el cadáver otra vez al Valle de los Caídos hice hubiera luego otra decisión otra vez el cadáver Payá sería una ruta macabra para el de la furgoneta bien no mudanzas Franco

Voz 8 12:00 era el el hacer negocio pero

Voz 0230 12:02 claro es algo perturbador quizá podría sugerir se que el Gobierno tal vez tal vez no midió bien este proceso

Voz 1 12:10 eh

Voz 0230 12:19 el fiscal ha presentado las conclusiones del del juicio es son las mismas que cuando empezó el juicio así que hemos el dinero porque el juicio no ha servido para cambiarle nada al fiscales que no cambiar no ha cambiado nada esta frase del fiscal Javier Zaragoza ha sido muy comentada habla de un jurista austriaco Hans Karlsson

Voz 24 12:38 lo que sucedió en Cataluña que en los meses de septiembre y octubre de dos mil diecisiete que es lo que en la terminología de que él fue un golpe de Estado que a juicio de que es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales estos solares

Voz 0230 12:55 excursión para juristas y politólogos según la definición de que él se dice el fiscal un golpe de Estado es la sustitución de una legislación por otra al margen de los procedimientos que sucedió en Cataluña se aprobó una ley que se llamó de transitoriedad jurídica que decía a partir de ahora la Constitución lo vale es digamos

Voz 8 13:15 esto de cara a las

Voz 0230 13:18 denuncia lo que es importante no es tanto la definición jurídica o de ciencia política sino es importante si hubo rebelión para que haya rebelión tiene que haber violencia cuanta violencia al fiscal Zaragoza dice que no hace falta violencia grave

Voz 24 13:32 es que el carácter violento del alzamiento no implica que sea necesaria ni la violencia grave ni la violencia armada no hace falta armas ni militares

Voz 0230 13:47 Tribunal Supremo tendrá que valorar si es importante o no que la violencia sea grande o pequeñas importa el tamaño o no

Voz 25 13:52 no

Voz 0230 13:53 los juristas dirán lógicamente golpe de Estado rebelión violencia grande ande o no ande pero claro si en mil novecientos treinta y seis Franco hubiera preguntado cómo golpe con violencia armada o de que el seny para esto lo que pasa que no se puede escoger no pero sí puedes pues pides doble de Carlsen como los bichos

Voz 8 14:17 Zidane lo mismo violencia

Voz 0230 14:19 grande o pequeña ya lo tendrá que valorar el tributo tal y a todo esto el paro estrado durante el mes de mayo en las oficina

Voz 26 14:26 es pública este empleo bajó en ochenta y cuatro mil personas

Voz 0230 14:30 ves que viene ha bajado el paro ya sólo hay tres millones de parados estas otra noticia loca quedamos en España hay tres millones de parados si decimos sólo son sólo tres millones tres millones de cualquier cosa es mucho pero bueno y por fin hoy ha vuelto Albert Rivera la televisión y estaba cayó dado meditando pero ha vuelto desde desde deseo ha vuelto a las españolas de televisión ahora arcano Isaura van hacer un triángulo de dos lados explicó porque

Voz 8 14:55 este es un concepto que hemos aprendido triángulo

Voz 0230 14:58 de dos lado luego habremos no Triángulo no se llama Triángulo de dos fácil

Voz 1 15:04 no no no Triángulo triángulo

Voz 0230 15:09 los lados luego de las parece el título de una película francesa

Voz 27 15:14 triángulo de dos lados no sé qué me está diciendo simplemente está clavado Triángulo de dos lados hay dos lados no va a ser delito Ésa es la nueva forma de llamar al tripartito preámbulo de dos las

Voz 3 15:24 tomé una incoherencia cómo defenderlo abogar por la violencia aseado una forma experta suta forma violenta igualmente ningún PAI debería incrementar

Voz 27 15:32 yo simplemente deja que la rima se condensa ese triángulo no será un triángulo de que no lo sé simplemente por respeto sólo tiene lados porque estoy frente de dos catetos

Voz 3 15:43 los catetos obsoleto pero espera porque ya ha venido la hipótesis Musa yo soy Hipatia viento de esta patria y me parece que podría con dictan

Voz 27 15:50 incluso bueno esto no me desespera este dos lados muchos dejan de lado al P Rivera que están haciendo hoy no es ridículo es un triángulo de dos lados porque yo traigo la cuadratura del círculo

Voz 3 16:01 pero espera porque sabe lo que pasa que la ahora mismo ahora te de pasa es el teorema de Pitágoras pero no me pite Sami dentro de este ágora

Voz 27 16:11 siempre gente así lo ritmo hablando de triángulos si quieres yo te lo termino por eso yo no me expuso yo tengo el carácter más agudo y puedo contra esos opuso

Voz 1 16:25 ha sido ganar viéndose Sara Cano y ahora twiterías está creativo

Voz 28 16:38 hemos empezado las tuberías con empezaron las tutorías con Leo su tuit saludando al tiempo veraniego queda cancelada la temporada de dormir haciendo la cucharita crack crack advierte a todo esto agente que se flipa demasiado con las series de televisión

Voz 0230 16:52 cuidado con llamaron a niños Chernóbil que ya lo que salió Reglero

Voz 28 16:58 Luis Hernández dieron tuit para esos que usan el móvil como si fueran walkie talkie no lo llame Saudies de whatsapp Si dura tres minutos y medio llámalo podcast clásica compensación de pareja al cargo de señor Billy sabes a veces creo que cuando te cuento cosas sólo te quedas con las menos importantes pero da igual llámese cariño a las castañas del fuego como hago siempre vale de castañas ya acabamos con una problemática que plantea la Maruja Rubio y que afecta a la mayoría de la población mi problema es que tengo el sofá más cerca que el gimnasio

Voz 1 17:37 hola

Voz 0470 18:21 vamos con el lío del triángulo el Triana

Voz 0230 18:23 lo de dos lados toro teníamos a ver qué era eso hasta ahora teníamos el triángulo es el triángulos Calero que a mi me gusta mucho es un nombre chulo el nombre bonito para ponérselo es como de izquierdas como de futbolista paraguayo sí para cuatro González el de las paredes el triángulo de las Bermudas también está tenemos el triángulo de Rivera que sólo tiene dos lados esta mañana lo contaba en Hoy por hoy el periodista Ángel Munárriz

Voz 30 18:53 efectivamente ayer le dio Vox especialmente a Ciudadanos un baño de matemáticas no porque les recordó lo que lo que lo evidente no existen los triángulos de dos lados Andalucía Vox por más que se niegue la evidencia hacia el socio imprescindible para la gobernabilidad para los presupuestos ni para la estabilidad claro qué pasa aquí

Voz 0230 19:13 el triángulo de dos lados Se refería Munárriz a la intención de Ciudadanos detener los votos de Vox para gobiernos de PP y Ciudadanos pero sin contar con Vox ignorando ninguneando prescindiendo de a Vox que creo sí pero no te miro esto ya lo hemos hablado el método Cocu de taparse los ojos y Vox lo está pero si están sus votos y hoy Albert Rivera ha explicado por qué ha estado en televisión ha reaparecido y no es que tenga nada personal es una ley que ha hecho que dice que los gobiernos tienen que ser de dos no puede ser de tres matando se tiene que ser de dos como máximo

Voz 0040 20:02 yo no quiero gobiernos con tres y cuatro partidos matando porque eso es bueno para una institución quiero un gobierno como mucho de dos partidos en este caso partidos que con diferencias mantengamos el marco constitucional una política económica parecida

Voz 0230 20:14 este es un caso de mala suerte para Vox porque si ha dicho como mucho de dos

Voz 27 20:19 sí pudieron ser tres habría que sólo caben dos

Voz 0230 20:26 es una mala suerte tremenda porque sólo con que cupiera uno más ya que habría voz pero no son de dos plazas los gobiernos

Voz 31 20:36 no

Voz 0230 20:45 la serie de televisión que está emitiendo HBO una comedia que ha tenido mucho éxito es una comedia de vampiros se llama lo que hacemos en las sombras maravilla es una maravilla que a mí me las recomendó Arman puedo decir que es una maravilla puedo decir que tenía razón trata de qué trata sobre es un falso documental trata sobre la vida cotidiana de un grupo de vampiros en Estados Unidos y entre los personajes está Guillermo que es un esclavo del vampiro un ayudante diga una ayudante Guillén cómo aspira a ser vampiro es su aspiración a él le gustaría que le mordiera Isère vampiro pero a cada momento en que los vampiros hacen cosas de vampiros Guillermo le cierran el paso no le dejan paso Mo no excluyen se Guillén Mou sólo vampiros Let no les dejan pasar no abre una puerta Guillermo llamó siempre que los vampiros van a hacer algo chulo algo de vampiro le cortan el paso

Voz 1 21:50 Mou

Voz 0230 21:53 pues esto es lo que quieren hacer con Santiago Abascal

Voz 32 21:59 Le

Voz 0230 22:02 hombre lo de sirviente Abascal pone sus votos el combate por una España libre de progres pero cuando hay que formar gobierno le dice Guillem sólo Bosch sostiene que Ciudadanos está buscando una excusa una excusa para que escuchamos a Espinosa de los Monteros

Voz 4 22:25 así que cada vez es más evidente que ciudadano está buscando una excusa para pactar con el PSOE acusa yo creo que es vox señor Rivera lo que tiene es un problema para cada solución

Voz 0230 22:37 lo veremos y es una si es una excusa para esto ahora la verdad es que el único político que en España está hablando de programas de gobierno paradójicamente es Santiago Abascal Guillermo pero escuchamos

Voz 0482 22:51 nosotros no queremos una foto con Albert Rivera ni queremos una foto con con los representantes de Ciudadanos

Voz 0230 22:57 bueno aquí viene la doctrina las fotos con quién se hacen

Voz 0482 23:00 para hacernos fotos las hacemos con nuestra familia con nuestra madre con nuestra mujer con nuestros hijos grita

Voz 1 23:08 oye cada cual

Voz 0230 23:09 eres hace foto com madre con hija con familia pero pero Santiago Abascal de escuchamos que queremos

Voz 0482 23:17 nosotros queremos realmente entablar un diálogo político y que una parte de lo que nosotros representamos pueda ser plasmado la acción de gobierno

Voz 0230 23:24 pues es que tiene toda la razón que eso es la política tiene que ir con sus propuestas las que sean pues sobre las mujeres las armas los toros los catalanes y esas propuestas las que tenga no integrarlas en un programa de gobierno porque si no que negocio hacen los que han votado Vox

Voz 28 23:41 por este esto

Voz 0230 23:45 sí sí sí no consigue colocar nada si dice no tú tienes que votar me porque sí porque estos son las leyes de cada vez que quieres algo el Gobierno Mo en Barcelona sabéis que Manuel vais candidato de Ciudadanos ha propuesto votar Ada Colau para evitar que haya un alcalde independentista al Rivera lo ve distinto esa señora es de pena

Voz 0040 24:08 dentista de populista la característica tener las dos cosas a la vez y arañas independentista también con lo cual yo creo que hay una alternativa que tenemos que explorar y Le pido al Partido Socialista por sentido de Estado que en Barcelona explicaremos esa negociación

Voz 0230 24:22 bueno con aguas independentista populista parece hay un momento lo que parece que dice por lo tanto hay que votar amarga pero lo que Albert Rivera diga esto no es del todo malo parada Colau porque lo peor que podría pasarle a Ada Colau es que le apoyara de Rivera porque bueno Ciudadanos en Barcelona ha sacado seis pero tres van con Banchs IB3 van con Rivera Ada Colau sabéis cuántos necesitaría tres

Voz 1 24:48 Roma Tendero

Voz 0230 24:50 hay mucho lío pero con alguna novedad interesante porque Albert Rivera propone para Barcelona un Gobierno ve un gobierno detrás que los gobiernos de tres no pueden ser y por eso no

Voz 0040 25:02 yo no quiero gobiernos con tres y cuatro partidos matando porque eso no es bueno para una institución quiere un gobierno como mucho de dos partidos

Voz 0230 25:08 pero para Barcelona que propone

Voz 0040 25:10 ha estado Le pido al Partido Socialista que nos sentemos en una mesa PSC Ciudadanos y PP y con dieciséis concejales peleamos un gobierno en Barcelona

Voz 0230 25:20 se acaba de decir que tres partidos no puede ser bueno pero entonces por la ley de Guillem no tienen pero bueno aparte de un pequeño detalle la mayoría del Ayuntamiento de Barcelona son XXI no dieciséis pero si tienes un triángulo de dos lados qué más te da un veintiuno dieciséis y si te compras un caballo por cinco euros que cuesta un millón que esto son cosas que pasan en Nerea

Voz 1 25:45 la familia de locas

Voz 33 25:48 lo descubrió que una pieza de ajedrez que había estado guardando es parte de una colección de museo según informa la BBC el abuelo de la familia adquirió la figura es una Torreblanca pequeñita por seis dólares aproximadamente cinco euros cuando sus familiares la llevaron a una casa de subastas descubrieron que la pieza cuenta con más de doscientos años de antigüedad Se trata de una torre que pertenece al juego de ajedrez de ajedrez de la isla Lewis sólo hay setenta y ocho piezas que están expuestas entre el Museo Británico y el Museo Nacional de Escocia y cada pieza está valorada en aproximadamente un millón de euros

Voz 27 26:19 esta en concreto será subastada el próximo

Voz 0230 26:21 dos de julio

Voz 1 26:24 no porque no habrá que pagar algo

Voz 34 26:28 no

Voz 35 26:31 no

Voz 28 26:39 muy bien no tenemos como lo saben me parece fantástico ya sabes que muchos de ellos viven entre nosotros pero poca yo diría que ninguna emisora de radio edad espacio para seres de otro planeta amigo o amiga este terrestres llámanos que te escucharemos yo tenemos al primer esta terrestre o primer Alien no el teléfono hola buenas tardes

Voz 37 26:56 hola buenos días para mí nadie María también hablan de nosotros

Voz 28 26:59 en Radio María también entre manos vienés Radio también de qué planeta reflex pero no está hoy donde está la magia Amazon Prime Galaxia Amazon que vale pues contarnos ubicado en la tierra

Voz 37 27:17 turismo turismo rito no vamos muy bien que bien que venir aquí con la familia con mil doscientas mujeres mil ciento cincuenta y dos mil doscientos cincuenta hijo ir visitaban porque todo lo que el planeta toda la tierra no es una semanita tenemos que me recomienda eh

Voz 28 27:30 una semanita tienes manera esas todo el planeta tierra no quieres hacer ustedes si quiero un igualado que es demasiado no tienes alguna preferencia porque es que hay muchísima cosas dio mucho

Voz 37 27:41 para nosotros es que llegamos a la donde a la tierra en la tierra porque queríamos ver el fútbol a él

Voz 28 27:50 he visto ser madre

Voz 37 27:53 estoy muy bien y dime estuve y mes

Voz 28 27:57 esto es

Voz 37 28:00 bueno de Lotina va al hotel a dormir en mi planeta dormí más vendidos en Italia

Voz 28 28:06 pues esto reduce mucho la posibilidad de de viajar

Voz 37 28:09 la que podemos ver cosa Val ayer lunes

Voz 28 28:15 muy bien son Gustavo en la tierra eso sí

Voz 37 28:20 algo primario muy bien uno de mis hijos seguiré viviendo aquí

Voz 28 28:23 a dormir ya no lo tengo bien claro claro un lunes aprovechado eh aprovechado hoy martes que hoy martes dormir

Voz 37 28:34 sí Ayalon retiro saldrá tiro aquí no Retiro Retiro

Voz 7 28:39 no el retiro vale

Voz 28 28:40 ah vale pues se queda en cuatro adictas yo diría que la mayor parte del planeta Tierra falta por por visitar le queda mucho que quedaba bastante quedó bastante a su alta yo diría que todo naturaleza

Voz 37 28:53 no sé que caminar no no no

Voz 28 28:55 bueno pues entonces descartamos de Amazon Historia Cultura gusta alérgico a las catedrales

Voz 38 29:04 no les gusta no sé qué decir

Voz 28 29:07 te no sé tío de Estepona sí que hay playa pero hay playas más bonita que sí que sí que sí rotonda la rotonda pues ya está queremos Estepona este está volviendo nuestro planeta pues nada Oye que disfrutéis mucho tiempo vosotros

Voz 37 29:29 ah cuando llegamos no van a tener una envidia ahí cuando Gemma las fotos pocos podrán decir que conocen el planeta Tierra vosotros como nosotros es buena experiencia para los niños eso seguro ahora te vas a dormir

Voz 1 29:39 vamos a ver Messi ya venga me había está salvando bueno a ver si

Voz 28 29:44 el resto un poquito más activo Francino que tenga más ganas de producto la tierra más a menudo a ver hola buenas tardes da tantas tardes mangos cuál es su nombre Maya Jeremy maya

Voz 39 29:57 el tenista del trayecto desde que estoy aquí para el Camino de Santiago Dios mediante vales seis muy creyentes ahí en el puesto en manos mucho mucho mucho somos una comunidad cristiana aquí en en la galaxia

Voz 7 30:09 como ven hago en vale

Voz 28 30:11 ya sabes que ha recorrido el camino de Santiago es hacer desde donde raíces valles andando todo todo todo

Voz 37 30:18 yo pienso hacerlo en mi nave espacial frases tiene rayos láser

Voz 39 30:23 tiene una capacidad destrucción bastante potente entonces cuanto más aniquilación mejor perdona pero no sé si te sigo Ezequiel

Voz 37 30:30 la disculpe raro es que no te contó culto es culpa mía si esperar nuestra Romer que ese mismo busca hacer el mal vale vale arrasar la humanidad arrasar osado por eso esta interpretación poquito que de las Sagradas Escrituras

Voz 28 30:41 vale vale ok a arrasar el Camino de Santiago pues igual no estaba está chapado ahora eh estaba hasta el Camino de Santiago

Voz 37 30:49 era una o de entonces y de otro planeta como sea del Señor son inescrutables

Voz 28 30:54 luego pasa te pone así quiere venga abrió dos bueno esta desde este son culturas diferentes y hay que respetarlas vale tú crees que a los extraterrestres les gusta la poesía muchisimos yo creo que sí hombre a casi todos bueno vamos a compró depende del poeta Benjamín Prado a ver qué y la próxima semana lo lo medimos venga

Voz 0230 31:18 eh

Voz 27 31:20 pues lo que vamos a ser el contrato de hagamos un trato de Mario Benedetti ole

Voz 40 31:27 los

Voz 41 31:34 compañeros de esta ave puede contar conmigo no acató o hasta diez sino contar conmigo advierte que la miro a los ojos y una reconocer los mío giro a pesar de contar conmigo años Simon vivo no piense que flojera igual puede contar conmigo yo quisiera contar con esto quiero decir con aunque sea aunque sea hasta cinco o para que acuda apresuró en auxilio así es cierto que siempre va a poder contar conmigo

Voz 57 39:38 hombre con un haber hablando de actuaciones

Voz 1620 39:41 Cano que que pasa aquí os que os pasaba con el con consultorio de antes que estábamos hablando instalado envidias todo el consultorio estrategia

Voz 0470 39:47 el niño siendo nosotros a otro planeta que propone

Voz 1620 39:52 pues vamos a hacer nosotros un consultorio arrimado si os parece

Voz 0470 39:55 el texto libre

Voz 1620 39:59 vamos a improvisar la respuesta pues como siempre que hacemos

Voz 27 40:02 necesitamos que os hagáis una consulta

Voz 1620 40:04 que era vale preguntarle cualquier cosa en cuanto diga la pregunta lanzamos

Voz 0866 40:08 es el tengo una y arrimar a venga tú quieres zona Hill cuando llegan a los marcianos a la tierra

Voz 27 40:15 ya ya o cuándo llegará a lo marciano a la Tierra a Payá vamos para allá yo cuando van a llegar cuando van a llegar no lo sé no lo sé no lo sé cuándo para achicar los marcianos me pregunta mi amigo realmente no lo sé el tiempo y espacio son relativos relativo es lo que era pues tan relativos como el número tres para Albert Rivera

Voz 3 40:34 por supuesto porque nunca da la cara pero bueno nosotros sí que lo hacemos venimos de otro planeta por eso para que no reta situó la repuesta nosotros no la sabemos

Voz 27 40:43 realmente me encanta improvisar los marcianos y nos van a atacar pero realmente y no pasa nada si les pasa igual saben que no lo vamos a exhumar

Voz 3 40:53 sí es como la película de la llegada porque lo único que intentan es comunicarse mientras tanto los países se pelean y comimos alguien dentro de su tanque esto es lo que pasa

Voz 27 41:04 ese desfase hay problemas en la Constitución porque no puedo decir Mis Gaza pero bueno me preguntan qué ha pasado si lo es hoy un rapero con por

Voz 3 41:12 el tipificado a paso tomado activan debe entrar viene de otro universo paralelo participar

Voz 27 41:22 arrimar otro paralelo Parri arrimar que el está pasando ahora mismo a este chaval que en España hay marcianos lo puedes encontrar el lugar de ETS son empresas de trabajo temporal

Voz 0470 41:41 hemos resuelto consulta aquí sí

Voz 58 41:46 a ver si ahora son capaces de resolverlas

Voz 8 41:49 te vamos a nuestros dos concursal

Voz 58 41:52 antes saludamos primero a nuestra campeona de la semana pasada

Voz 8 41:56 era la tercera semana tres que está participando si Virginia o laringitis

Voz 26 42:01 además hola hola hola todo bien no

Voz 7 42:07 oye en Valladolid estáis ahí

Voz 8 42:09 vaya vaya tema eh buenos datos le lo tocaremos lo he aquí la aspirante nueva en este concurso es el de Alcorcón Madrid es su primera semana se llama Yolanda Yolanda buenas tardes

Voz 0470 42:26 hola qué tal estás animada para plantar cara

Voz 59 42:30 la vigilia se anima planes días

Voz 8 42:33 bueno no nada si supieses Luck bueno los concursantes tan lamentables que han pasado por concurso

Voz 0470 42:39 si es así estamos sincero sabido

Voz 8 42:43 no sí

Voz 1 42:45 no no no

Voz 0470 42:48 yo espero el promedio está está muy bien pero hay que decir que Yolanda que es muy difícil que es la peor concursados está bien pero estará en la altura hay padrinos de lujo eh como él

Voz 8 43:00 bueno es verdad sí gracias por apuntarlo Francino elegir acompañante en esta aventura Yolanda con quieres jugar pues yo

Voz 0470 43:08 cogería cercano a Sara Cano venga madre y yo repito no

Voz 8 43:18 qué tal libraba Cano bueno pues da como aspirante ya sabes la primera es una ronda de calentamiento cinco preguntas para cada uno con un tema entonces como hemos tenido este fin de semana en Madrid ha venido pues mucha gente de Liverpool libelo darle la mítica dos temas son por un lado Liverpool y por otro lado los Beatles vale entonces Yolanda cuál de los dos temas quedes

Voz 37 43:44 pues yo que sé Beatles vivir

Voz 8 43:47 perfecto va de venga vamos con Yolanda Shara empezamos a ver cuál es el primer Single porque en aquella época se lanzaban sin haberse amabas el primer sencillo que grabó el grupo allá por octubre de mil novecientos sesenta y dos te doy tres opciones Please please mi Love menú o Ob-La-Da Ob-La-Da a ver espera

Voz 60 44:10 lo en mí

Voz 7 44:14 el lo sabe y no a mí no me habla

Voz 61 44:23 pues bueno no sé si Sada tú saberlo sabes nada sí que sabe cuál haber vamos a comprobar

Voz 8 44:34 a ver vamos a comprobar la verdad no no comprobar

Voz 1 44:37 no no vale segunda

Voz 8 44:46 los cobran derechos cuanto cuantas discos lanzaron al mercado antes de separarse los Beatles en mil noventa setenta Logan salió recopilación en mil pedazos durante su carrera lanzaron un determinado número de discos te doy tres opciones once doce o trece

Voz 7 45:06 hombre

Voz 8 45:09 doce correcto porque también bueno a ver doce valía trece porque sobre el Magical misterio alguna la consideran un EP en un elepé otra de perfecto dos aciertos tercera pregunta hemos he visto cuál era el primer single Love una canción que salían sencillo cuál fue la última fue de su en el último álbum que fue el Let it be tres opciones Let it be Yesterday o Tomorrow Leti pie correcto muy mucho

Voz 62 45:42 valorada después hemos

Voz 0470 45:44 pero está claro

Voz 1 45:46 un poco vale ya estaba los Beatles Lennon le

Voz 8 46:04 animada Karni fueran los dos grandes compositores de los Beatles pero el tercero digamos de abordo queda Jones Harrison poco a poco sacó unas cuantas joyita es maravillosas de estas tres canciones que te voy a decir sólo una es de George Harrison valer las tres son muy conocidas es gel bien otra es que Camps de quien debe tras la mítica o Love a las te ves es de ellos pues la segunda Here comes the sí sí señor vamos por cierto hablando de Clos sino sabes fue la primera canción transmitida globalmente en directo vía satélite treinta países cuatrocientos millones de personas

Voz 0470 46:51 porque esta ahí todo esta gente cinco de junio del sesenta y siete yo tengo y negro todavía hay escuchado

Voz 1 47:04 no sé hace tiempo que no es que no hizo nada bueno

Voz 8 47:13 a última hora no pasen tu salsa allí última pregunta mi hermano José Mi hermano Jose tuvo un grupo que cantaba canciones de los Beatles buenas e incluso fue invitado al Liverpool que todos los años ante una reunión de beatlemaníacos yo estuve también eh no no cantando yo fui acompañando a mi hermano

Voz 0470 47:31 cómo se llamaba como se llama el grupo de mi hermano

Voz 8 47:37 tres soluciones Beatles Toribio sal tributaron a alguien puesto Liverpool o lo haga como muy bien ha dicho Francino las plazas a los que ya le he dicho los Beatles rehaga las listas a ver

Voz 59 47:54 la primera sí

Voz 8 47:55 miedo no ha se llamaba Liverpool bueno muy bien oye Yolanda Shara cuatro sobre Virginia estás por ahí vamos venga vamos peor con Liverpool es el concepto a la primera pregunta de música yo creo que muy sencilla Liverpool es ciudad costera o de interior sí

Voz 0470 48:17 hombre yo lo sé lo sabe Francina siguientes bueno piensa

Voz 8 48:21 pero ver

Voz 0470 48:22 dale Virginia porno gastarme vamos venga dedicada al ordenador venga tira tira tira como pero este era muy bien

Voz 8 48:31 a una puede aguantar a ver Virginia cuanto Sunny culpa animales no cuántos habitantes huyeron le echa si le echas a Liverpool a la ciudad de Liverpool caer el área metropolitana de Liverpool no a la ciudad te hay tres opciones sobre quinientos seiscientos

Voz 7 48:45 mil habitantes sobre un millón os sobre dos millones mucho media mi bien

Voz 8 48:53 todos sabemos que Pool significa piscina pero Liber de Liverpool Liber que significa estómago hígado o Bazo ostras

Voz 63 49:04 esto no

Voz 0470 49:08 ya lo puede decir Dios no puede decir estómago hígado bazo tampoco

Voz 26 49:13 si toma o no

Voz 59 49:16 no no sé qué no eh

Voz 1 49:23 tendría que valer

Voz 0470 49:24 dos puntos de entonces y dado o Bazo

Voz 8 49:30 ah

Voz 0470 49:31 más actual muy bien muy venga

Voz 8 49:34 una que está hecho para cómo se llama el estadio del Liverpool lo Caguán está chupado así Virgina

Voz 59 49:41 él él esté Anfield Road

Voz 8 49:44 a la última muchos campos muchos jugadores españoles San Juan el Liverpool pero te voy a decir tres uno de estos tres no a jugar en el vale

Voz 0470 49:54 esto Pepe Reina pero no puede ser

Voz 8 49:56 ya Pepe Reina Fernando Torres o David Silva que no ha jugado aún que no ha jugado Pepe Reina Fernando Torres David sí

Voz 1620 50:06 es su padrino Nou no hay padrino

Voz 8 50:09 ya les va a Virginia

Voz 26 50:11 hoy no voy

Voz 8 50:14 era Fernando Torres David Silva que ha estado siempre en el Manchester City bueno empate cuatro vale que vamos ahora ya con la tanda diez preguntas alternativas Weis cuatro cuatro va vale que gane estas se enfrentará la posibilidad de llevasen que bueno venga empezamos la pregunta es son personajes que cumplen años hoy muy bien la pregunta es cuál es su profesión vale vale

Voz 0470 50:45 primero empezamos antes hemos empezó

Voz 8 50:47 en Holanda vamos a empezar por Virginia Virginia cuál es la profesión de Mika Costa estas Nica costaba tres opciones perdona que no tenga opciones cantante actriz o modelo Meca Acosta

Voz 7 51:06 tu cantante mira a ver si te suena esto

Voz 57 51:12 es verdad que se lo haga cantar

Voz 1 51:21 vale

Voz 0470 51:23 no tienes a los CIE de cumple ha cambiado

Voz 8 51:26 la cumbre cuarenta cumple cuarenta y siete vale cumple cuarenta y nueve David Barrufet hombre es deporte esta deportista Yolanda estás Patti está pero de que deporte

Voz 26 51:38 baloncesto balonmano o fútbol sala

Voz 7 51:44 Barrufet

Voz 26 51:45 Barrufet baloncesto balonmano fútbol sala

Voz 0470 51:48 el el dos bien claro desde es un jugador muy bien jugar de espaldas

Voz 8 51:57 vamos con la tercera es para morterazos

Voz 26 52:00 no no no

Voz 8 52:03 tres opciones atleta político o actor

Voz 59 52:08 no era el de carencias

Voz 1 52:12 sí Anatomía de Grey pero bueno

Voz 0470 52:16 sí sí tres

Voz 8 52:18 no sé muy en Virginia se coloca con seis puntos vamos con Yolanda vale pregunta aparatito trip hop de Trinidad Jiménez atleta política o actriz

Voz 59 52:31 me parece me parece que políticas

Voz 0470 52:33 política de cincuenta visitas positivo que es que es de Trinidad Jiménez les está buscando hay está política es están algo

Voz 8 52:43 pero no todo vale venga vamos con Virginia estas un poco más difícil Vladimir VoIP voz esquí hombre Vladimir voy voy todo le hubieran tres opciones un grande matemático que rima bien pero lo reveló mafioso checheno a Vladimir bots voy voz pero una cumple cincuenta y seis años escucha este programa le mandamos un saludo cual Virginia grande

Voz 7 53:17 no no no nos

Voz 1 53:20 Lima

Voz 8 53:23 esquí el derecho claro en el ángulo de dos fue este este se venía todo Yolanda pregunta para ti Tito Nieves Tito Nieves cumple sesenta años tres opciones político portorriqueño el jugador de béisbol puertorriqueño o cantante puertorriqueño portorriqueño S

Voz 59 53:47 si tomamos a ponerle cantantes

Voz 8 53:49 si no porque es como portorriqueño tiene que ser efectivamente venía no habéis que tomamos con Virginia pero dos tocáis quedan dos dos preguntas para cada una mi colas a tu carro este hombre este hombre ya está ya ya murió porque nació en mil ochocientos ochenta Nicolas Achúcarro tres obsesiones Barreno pastelería director de orquesta neurocientífico jugador del Athletic de Bilbao Nicolás

Voz 59 54:23 el director de bonos por el apellido del Atleti diría que no me

Voz 0470 54:29 no sólo aquí Achúcarro conté que sí sí

Voz 8 54:34 no no no es jugador exactamente director de orquesta neurocientífico y neurocientíficos y si no es no es es que yo pensaba es verdad también que el que con la música pero debe ser otro

Voz 0470 54:48 oye Trinidad Jiménez están Telefónica perdona pero eso ya lo sabía porque sí

Voz 8 54:55 K pero no que le criticaron mucho es verdad

Voz 0470 55:00 o sea no es directora de estrategia de Asuntos Públicos hueso metal no os metáis con con nada bueno sí Chuck arroz azúcar rockera que lo he dicho bien

Voz 8 55:17 neurocientífico hombre veloz

Voz 0470 55:19 eh bueno os queda una no a no

Voz 8 55:22 Yolanda Yolanda para ti Carlos Cardús Carlos Cardús tres sesenta años cumple tres productor de búsqueda del Cardús maestro cafetero maestro cafetero o piloto de motos por otro piloto de motos correcto bueno ha visitado ocho iguales que era una para cada uno e interés que acertar no son fáciles una para Virginia John Drew Barrymore bueno espero actor músico o futbolista inglés John Drew Barrymore

Voz 7 56:02 sí

Voz 8 56:04 el padre de Drew Barrymore eh

Voz 26 56:10 tú te has quedado Barrymore

Voz 59 56:13 no pero me sonaba ponerlos al padre pero no lo sabía

Voz 8 56:17 Yolanda Yolanda tienes que hace tienes que acertar porque si no va bien vale es es que te ha tocado una difícil pero bueno piénsalo Bronislaw Komorowski portorriqueño quién pero al lado tres opciones Amorós Komorowski nota actor polaco presidente polaco después de Walesa

Voz 26 56:46 otro futbolista polacos Tron Islam Komorowski que es polaca Yolanda sacudido polaco actor presidente a fútbol

Voz 7 56:55 esta bien

Voz 64 56:59 él

Voz 0470 57:03 bueno pues empatado vais a tener que venir la semana que viene tocadiscos no hay tiempo al tiempo pues va directamente las dos ya lo pensaré hombre me voy a ir me venda a Baleares este fin de semana aunque no

Voz 1 57:19 Patxi López ha rectificado era de gente muy bien

Voz 7 57:29 ya lo hizo con quien estamos con empate con paz mira mira si entraría había escrito

Voz 27 57:37 he dicho pero bueno me han dicho empate aquí todo el mundo se suma cuando hay palabras para el combate yo no si te empatar seis Canard y no decir tonterías la palabra es empate Joost

Voz 3 57:46 hoy del Rey de la empatía empate pero la defensa mejor que no te ofrendas porque es el mejor ataque habla de empatía te falta la Sympathy ya dentro de este día soy un Pokemon Tower Plaza

Voz 7 57:59 no no para estar más concepto vistos porque nadie es perfecto a ver que vaya presidente bien bien bien bien bien bien realmente hay problemas con España

Voz 42 58:11 ya porque hay crisis para ver quién hoy en día ocupa la presidencia si España quiere mejorar como destino todos los españoles que voten como presidente a Francino