La Ventana (04/06/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:07 recta final del juicio del Bruselas turno a esta hora para la abogada del Estado que está presentando su informe final sus conclusiones definitivas hasta ahora ha defendido la acusación por sedición Alberto Pozas Tribunal Supremo buenas tardes sí buenas tardes Rosa Seoane acaba de explicar por qué acusa por sedición rebelión como la Fiscalía el uno de octubre dice los votantes se resistieron activa y pasivamente ante la policía y la Guardia Civil pero no hubo una violencia planificada por los líderes independentistas

Voz 3 00:32 el uso de la violencia no ha sido uno de los elementos estructurales de el Plan E llevado a cabo por parte de los eh

Voz 0313 00:41 posados sólo queda por escuchar Carlas hoy los argumentos del partido ultraderechista Vox la acusación popular que acusa de dos rebeliones y también de organización criminal Ester Bazán segunda jornada de la visita de Donald Trump al reino

Voz 1454 00:52 a medio día recordamos se ha reunido con Theresa May hasta ahora el líder del Partido del Brexit Farage ha llegado a la residencia del embajador norteamericano en Londres el lugar donde se aloja Trump a primera hora de la tarde en esa rueda de prensa posterior al encuentro come y el presidente norteamericano ha señalado que el posible acuerdo comercial futura entre EEUU el Reino Unido tiene un tremendo potencial

Voz 4 01:10 tocado y que with de te mire cuando se negocia un acuerdo comercial todo está sobre la

Voz 0313 01:16 es en este caso todo es negociable

Voz 4 01:19 incluido lo del Servicio Nacional de Salud absolutamente todo está sobre la mesa bien de Berlín

Voz 1454 01:25 el sistema nacional de trasplantes va a incorporar a su red a los hospitales privados aunque sólo los primeros trámites Se va a nacer en esos centros Mariola buenas

Voz 0259 01:33 tardes buenas tardes sólo la captación de nuevos donantes y la extracción de órganos el trasplante siempre se hará en la red pública Sanidad está elaborando un protocolo con las condiciones y requisitos que deben cumplir las clínicas privadas y con la formación de sus profesionales Beatriz Domínguez Gil es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes

los centros privados siempre estarán supervisados por un hospital público de referencia el códice del Mío Cid va a salir de la cámara acorazada en la que se encontraba en la Biblioteca Nacional va a estar expuesto en una vitrina durante quince días en unas condiciones de temperatura y humedad muy controladas para que pueda ser contemplado por primera vez en la historia y además estará vigilado constantemente vamos con los titulares de la deporte Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 02:35 más tarde Roland Garros la lluvia ha provocado la suspensión del partido de cuartos de final que enfrentaba a Rafa Nadal con el japonés Nishikori cuando el Espanyol ya había ganado las dos primeras mangas por seis uno dominaba en la tercera por cuatro dos espera que media hora pueda reanudarse recordemos el nombre propio del fútbol en el día de hoy Luca Jobbik el serbio de veintiún años delantero del Eintracht de Frankfurt que firma por el Real Madrid a cambio de sesenta millones de euros jugarán el equipo blanco hasta el año dos mil veinte

seis tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 2 03:06 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:08 a esta hora comienza en la calle Génova la primera reunión del Comité Regional del Partido Popular desde las elecciones del pasado veintiséis de mayo

Voz 1504 03:14 pero el PP ya tiene sobre la mesa las primeras líneas rojas

Voz 1454 03:17 de Ciudadanos para seguir negociando la formación naranja exige presidir la Asamblea y un cargo adicional en la Mesa de la Cámara insiste además en que no negociará con el PSOE y su candidato a la comunidad Ignacio

Voz 0305 03:27 Aguado el propio señor Gabilondo

Voz 5 03:29 por su acción y por omisión es

Voz 0771 03:32 ha opuesto frontalmente a lo que ayer aprobó el Comité Ejecutivo por unanimidad en materia programática así creado Gabilondo Si de nosotros depende seguirá cuatro años más en la oposición junto con sus dos socios de podemos podemos uno y Podemos dos

Voz 1454 03:45 la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid celebra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que considera ilegal la venta de tres mil pisos del Ivima un fondo buitre por parte del Gobierno de la Comunidad cuando estaba al frente Ignacio González los magistrados avalan la sentencia de dos mil dieciocho que dejó sin efecto la venta de la vivienda de un inquilino y estableció que su casa debía volver a ser pública aunque los vecinos dan por hecho que la comunidad recurrirá la sentencia Enrique Villalobos es su portavoz completo

Voz 6 04:09 el Madrid no puede decir como ha dicho alegremente que la vivienda no eran necesarias entre otras cosas porque estaban habitadas por personas con condiciones económicas y sociales personales muy concretas eran viviendas hechas precisamente ex profeso para ayudar a la gente

Voz 1454 04:30 y una cosa más la Fiscalía solicita una multa de cinco mil setecientos euros para la concejal del Gobierno de Carmena rumiar C por los tuits sobre la muerte de un mantero en el barrio de La

Voz 7 04:38 la pies en el escrito de acusación adelantado

Voz 1454 04:40 por el Ministerio Público considera que tanto Romy Arce como el portavoz de los manteros Malí web incurrieron en un delito de injuria a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al decir en redes sociales que el senegalés había muerto víctima de políticas racistas y pedir que la policía pagara por lo que había hecho

Voz 9 05:15 eh

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 2 05:28 ese servicios informativos

Voz 0313 09:25 las seis y casi diez minutos de la tarde las cinco en Canarias China está en el mapa mundial cada vez con mayor presencia hay por distintos motivos el económico fin el tecnológico el militar el cultural también el político desde luego porque claro China es un país gigantesco con un régimen con un sistema digamos siendo generosos digamos particular hay tenemos ese mestizaje entre comunismo capitalismo pragmatismo autoritarismo desigualdad Illa memoria

Voz 7 09:52 de cómo nació y creció ese regio

Voz 0313 09:54 en Hoy recordamos un episodio muy muy nefasto muy decisivo además

Voz 21 10:11 no

Voz 1626 10:20 recuerden aquella escena que se dio hace hoy treinta años Iker recorrió todos los informativos de todas las televisiones del mundo era un estudiante con camisa blanca pantalón oscuro llevaba un par de bolsas de plástico en las manos y se plantó delante de un tanque dispuesto a frenarlo o a morir aplastado el acorazado paró en seco el giro a la derecha el estudiante volvió a ponerse delante el tanque giró de nuevo a la izquierda otra vez el joven volvió a cruzarse era el cuatro de junio de mil novecientos ochenta y nueve y sólo era el principio de la que se venía encima la masacre de Tiananmen porque horas después los tanques no parar pasaron por encima de cientos de estudiantes acampados en la famosa plaza de Pekín la más grande del mundo los concentrados en Tiananmen llevaban dos meses de protesta pacífica pidiendo un poco más de libertad hasta que el Gobierno chino se infló de tanta chorrada democrática hilos aplastó literalmente según las autoridades hubo un puñado de muertos antipatriotas necesario según ellas para mantener el orden establecido Fuentes más serias cifran en dos mil los estudiantes asesinados sin contar a los ejecutados con posterioridad del chico de camisa blanca y pantalón negro nadie sabe qué fue de él consiguió subirse al tanque impedirle al conductor que diera la vuelta Hinault matar a los estudiantes de inmediato fue sacado de la carretera en un grupo de civiles que se lo llevaron disimulado entre la multitud los testigos aseguran que eran miembros del Ejército vestidos de paisano y que aquel joven de diecinueve años fue ejecutado en los días posteriores lo único que se llevó de este mundo fueron aquellos tres minutos de maldita Gloria y que la revista Time lo incluyera entre las cien personas más influyentes del siglo veinte pero y lo tiene el Gobierno chino sigue diciendo que lo hecho bien hecho está prohibe cualquier recuerdo de aquel cuatro de junio China sigue burlándose de los derechos humanos de sus ciudadanos devuelve a centenares de norcoreanos que huyen de su país aun sabiendo que los van a ejecutar en cuanto lleguen y mientras el mundo les ríe las gracias para no perder jugosos negocios lo de Tiananmen Folha hace mucho treinta años la pelillos a la mar

Voz 7 13:18 pues sí pelillos a la mar es verdad la hipocresía que reinan las relaciones internacionales se cotizar en bolsa la verdad que tendríamos un gigante financiero de tres pares de narices así es el mundo y así es la vida y ahora

Voz 8 13:34 esto no ha ocurrido nunca tiempo

Voz 9 13:38 un comité de bienvenida déjate barba casi todo Franco y cantados la monarquía os pone cachondos no parece

Voz 22 13:46 el choque de una ola de aire siberiano

Voz 2 13:49 por el de colas borrasca que penetra

Voz 22 13:51 desde el Atlántico negocio

Voz 2 13:54 encantada a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 7 14:14 buenas tardes hola buenas tardes con los teléfonos la invitada también que no te han saludado uso fatal es que no las se usa aquí no sabes hacer si no no sabes si no se hacerse el fin no sé usar las redes sociales

Voz 8 14:35 no sé usar nada y lo hago todo mal pero esta semana estoy muy pesada por eso

Voz 7 14:40 mira mira mira te la promoción no tiene bien preparado toda mi ya me paran por la calle me han dicho me haces un selfie además tu teléfono va a tono con la chaqueta de verdad lo que estaba viendo la cosa no hombre que no todos los días dos y tres bueno es verdad hay que buscar un algún como tú has dicho que me gusta mucho esto que tirar uno dos y tres como tres soles doy mis ojos Una pistola en cada mano

Voz 5 15:06 Princesas importante además las cosas más importantes que exista son importantes ese piensan ellas dijo que no está pero piensas en el cada día que sí es que existimos porque alguien piensa en nosotros y nos dice que lo dijo no sé quién para yo ella se lo inventó todo según le convenga

Voz 9 15:45 me llaman calle pisando

Voz 7 15:48 el dejarán por la princesa si digo no porque usted es decir que sí porque no

Voz 0305 15:53 que ya no soy esa o sea vivir de lo de atrás estuvo precioso y fíjate esos textos

Voz 7 15:58 pues ya has de tener mucha suerte para encontrar

Voz 0305 16:01 textos así de maravilla pero yo no soy de mirar para atrás ni nada de eso

Voz 7 16:04 yo tardes quedan ahora le gusta más que un taxista que me ha pasado a ver a ver

Voz 1934 16:18 eh les decía que yo Mi vida cuando trabajo y tal vale pero sino yo llevo una vida bastante normal super vida de señora de ama de casa te al igual entonces ahora vendían el taxi no había visto todavía las los carteles veo James Rüdiger señor soy yo vale quiero hacer una foto y de repente me dice esas lo usted mira así para David y me dice exmodelo le digo por su puesto

Voz 7 16:42 desde ha habido Candela Peña vuelve a la tele y eso es noticia para Mariola que está ahí que no que no puede no entiendo mucho más vuelve a la tele a partir del viernes en Movistar con ocho capítulos de una historia que tiene una pinta cojonudo

Voz 1934 16:54 Hinault innovar digáis que soy una pesada pero no es que vuelvas que es mi primera series que es que eso es lo que yo

Voz 7 16:59 no existe una cosa que está español

Voz 1934 17:03 lo hace mil años y mar de dudas para Claris tras el Cristina Marcos no había Alzheimer no tengo vale pero una serie de verdad sería de verdad

Voz 0313 17:09 da un poco de música para la nostalgia Yes

Voz 9 17:12 oye mira si eres

Voz 5 17:17 estoy más orgullosa hermanita rivaliza con fuera el poco caso que techo sin ya ya lo sé yo como el resto de los días cojones Manuela que tonta Elvis qué pena que no nos podemos quedar las dos total los íbamos a pelear a quienes de hechos como está bien ya lo primero que a veces es que parece que es tan complicado

Voz 2 17:49 en el año noventa inglés

Voz 7 17:52 cinco verdad española sí sí sí

Voz 2 17:54 yo novelar las aliadas de Joaquín Oristrell Pérez

Voz 24 17:57 era la primera serie interactiva porque el público decidía el INSEE se presentaba en un en un show para entenderlo

Voz 25 18:04 los que alguien había dos opciones y precisamos Gemma

Voz 24 18:07 sí sí sí católica toallitas ahí te quedas

Voz 7 18:09 date fíjate si ha pasado tiempo bueno pues ahora insisto repito vuelve a intentarlo este viernes llega a Movistar hierro ocho capítulos subrayo una historia cojonudo Candela Peña es una jueza que ver antes de dar otros detalles un concurso de popularidad yo creo que no

Voz 26 18:32 porque me conoce todo el mundo el pequeño sí me conocen porque te llaman a ti sino a mí

Voz 8 18:43 a juicio de la Montes jueza de hierro recuerde me que le pasa a mi teléfono

Voz 7 18:54 la llaman la cabrón haciendo amigo

Voz 27 18:57 bueno que conste que nos hemos referido a esta serie por lo que antes decías tú Francino Roberto yo como la serie de Candela Peña que antes decías es que si es la serie

Voz 7 19:05 no porque tengo hoteles

Voz 0305 19:08 claro tengo que decir que me hace mucha ilusión es la primera serie protagonizada por una mujer en en el canal de Movi Star estoy orgullosa estoy contenta estoy en un momento de celebración porque a parte de que la gente diga que yo soy muy reivindicativa no es cierto yo solo recogido es que no pasa nada porque estamos en un momento ya que oye sino decimos las cosas que rollo pero que a mis amigas y les comentaba no he tenido la primera persona que me entrevistó hablo del rodaje una mujer hace mucho canaria tal igual me dijo tendrías que estar contenta de ser protagonista con tu edad ahí tus condiciones no modere mi mujer uno de los hombres en condiciones y género entonces

Voz 0313 19:48 veo en redes quiero decir

Voz 0305 19:51 Candela Montes es una tía que ya ha cumplido los cuarenta que no está en el canon de belleza normal eh creo que es el triunfo de la

Voz 7 20:00 la mujer real pero sí está en el canon de belleza normal problema nosotros y otros claro estaba en el canon

Voz 0305 20:07 el canon eh en Princesas también ponía calle belleza relativa el eh escribió Fernando León eh yo con esto tengo que el lidiado siempre no me importa pero sí que quiero que las mujeres que representa Candela Montes que da igual que sean juezas montador las periodistas tal es un tipo de mujer que tiene un niño con un problema tan serio

Voz 7 20:31 muy serio que en cuanto el padre eso

Voz 0305 20:34 harta una mujer sola una mujer que tiene opinión propia al sistema no le gusta la manda juzgado más complicado que es la isla de hierro en el hierro pasan pocas cosas pues justo pone esa mujer un pie hay un muerto entonces está enfadada está enfadada esta putada porque la han llevado ahí y es una mujer que tiene muy complicado inglés eso las relaciones sociales emocionales etcétera porque ese niño como ella bien dice es un repelente para su situación ir porque pues llevan mucho Pu encima ya hay muchas mujeres no igual tal enfadadas pero que sí que tienen que lidiar con eso de ser la líder de una familia monoparental que casi siempre son mono más en tales y que entre las instrucciones comprar la leche sin lactosa saber si el niño ha comido pescado al mediodía lo que tiene que comer por la noche es mucho a Tour huye que es normal que estas mujeres posee bajen Tinder para echar un polvo porque es que sino

Voz 7 21:29 algo algo algo algo hay que hacer es un texto sabes una cosa que es si me voy son personaje de mujer ejecutiva

Voz 0313 21:36 no decorativa que se que esa es una diferencia sustancial o a mí yo sólo he visto primer capítulo Mariola media ventaja como como Calixto icono y quita pero a mí me encanta el primer duelo el primer tête à tête con Darío Grandinetti el empresario turbio que aparece a tu noticias con el spoiler pero bueno si acabas de decir que sólo llegar la jueza en fin se produce un crimen además es que no sé cuánto si si un empresario que sospechoso pero ese primer tête à tête de la jueza con el detenido fue un duelo ahí que que promete sí que no sé lo que se podrá contar pero que promete promete

Voz 0305 22:11 no no puedo contar mucho porque fíjate qué parte de la de la responsabilidad mía de aceptar este personaje es que la Ama de esta mujer no se sostiene bajo el enamoramiento de ningún nombre ni nada de eso entonces todo lo que tiene con Darío es lo que tú has visto son caros que en realidad todos los capítulos tenemos el gran estreno en los dos juntos pero no hemos tenido mucho porque él tenía sus tramas yo las mías pero bueno Darío pues es un hombre al que admiro muchísimo que en Barcelona cuando yo era chica hay vivía allí el único teatro donde se ponía teatro en castellano al teatro Goya y me acuerdo de que en el colegio de las Agustinas Nos llevaron a haber una función que se llamaba José peto que él hacía de Pinocho y salía desnudo y a mí me impactó mucho porque yo sólo había visto desnudo a mi padre Antonio Peña Vera que el señor argentino desnudo pues entonces IS es Darío Grandinetti

Voz 1454 23:06 has contado después esto eh hombre por supuesto el he contado más cosas que aquí

Voz 0305 23:09 no voy a cortar el pelo

Voz 7 23:12 sí del impacto

Voz 1504 23:15 vamos a Hierro el que yo incidido tanto que es XXV años veintidós años después de esa serie de que hemos citado

Voz 1934 23:24 andan los mentirosa Barriola como base veintidós años que echa la dura decisión estaba ahí

Voz 1504 23:29 de los hombre más de cuatro veinticuatro aguante ella ya sabes que yo no soy buena cree que teníamos todos dos izaron también quiero este periodo que has hecho fine es verdad pero que han vuelto a llamar de la tele

Voz 0305 23:44 no no eso no va aclara no se no haber no me han podido ya o sea yo era una Cristina hasta que te digo hasta que Isabel Coixet amiga me pilló por banda y me dijo Candela no te tires un pisto que aquí no hay ya tienes un hijo a mí la muerte del padre y el nacimiento de mi hijo me dio vuelta a la cabeza yo hasta entonces pues será

Voz 1934 24:04 una vida más hedonista yo no necesitaba

Voz 0305 24:06 a mucho para vivir no soy malgastado ahora entonces hacía lo que me gustaba que lo sigo haciendo pero la vida también se ha puesto de cara porque los proyectos que me salen son chulos

Voz 7 24:16 ante viga exacto yo me hacía le decía Isabel

Voz 0305 24:18 no te hagas la Isabelle Huppert por la vida porque es que aquí no hay proyectos y entonces me dijo es mejor hacer malas películas que no hacer películas Carmen Maura otra grande amiga me dijo Candela de las malas películas no se acuerda nadie así que tú qué buena has had ad porque eso es lo que iba a raíz de entonces yo hago ya todo osea que si ahora me llaman de supervivientes de Quini no sé cómo decirte a decir ahora ya me cabe un barco no están así pero estoy una maqueta mes flexibles está pidiendo mármol esa frase que acabamos de decir no pero quiero decir que ahora estoy y me lo paso mejor y tambor en antes yo me hacía la intensa e talara no disfruto más soy más disfrutó una del trabajo y aparte en realidad mí lo que me gusta yo me dedico a esto porque lo que me gustan son los equipos yo con los equipos noto que me vengo arriba yo no podría estar en Zamora haciendo un monólogo un jueves por la tarde no sea lo haría si pero no que pagar el colegio sí pero no yo soy de equipo a mi esto me da la vidilla y ahora por ejemplo que como es ir al rodaje

Voz 7 25:25 pues yo lo conozco estuvo Hawley es fantástico cuánto tiempo

Voz 0305 25:32 cuatro meses y hay gente que sí que es cierto que más urbanita

Voz 28 25:35 a mí me viene genial sea yo el hierro me parecía es el lugar idóneo idilio

Voz 0305 25:40 Kiko para mí osea yo si tuviera dinero tendría una casa hay un sitio que hay tres gasolineras para que no te pille tal yo heladerías creo que ni hay está la pizzería de mi amiga ya allí

Voz 7 25:51 eh jugador otro amigo que tengo en el puerto el Parador

Voz 0305 25:56 un asturiano nuestros sitios de cabecera Chin pum una gente maravillosa una isla muy particular porque como tiene un han tenido un mar tan fuerte en los pueblos verdaderos están como en la cima hay vive como medio de espaldas al mar es una cosa muy particular

Voz 0313 26:13 es muy particular y claro en una sociedad pues tan tan tan encerradito nada tan tan suya y tal pues a veces las cosas que llegan a juicio pues pueden Se particulares por ejemplo que haya bronca en una romería bueno romería cuidado que no sólo Romer

Voz 5 26:26 tratándose de un delito leve de lesiones que sucedió hace cuatro años están ustedes seguros de querer seguir adelante con esto no prefieren que retiremos las denuncias y nos olvidemos dando con la posibilidad muy representado esperaba al menos la parte contraria reconociera su culpa lo sucedido

Voz 29 26:47 a ver denunciantes denunciados son todos porque es están acusando mutuamente saben ustedes lo que va a suceder para salir todos de aquí con antecedentes penales con una multa

Voz 2 26:58 además que una romería termina golpes yo la verdad

Voz 5 27:02 si me permite la bajada es mucho más con la Almería es lo más sagrado de hierro una vez cada cuatro años la patrona salir de la ermita llevada a hombros por los herreños por toda la ida alejaba me lo cuentan ellos usted mismo por ejemplo qué qué paso cuál fue parabienes yo

Voz 1934 27:22 no lo que pasa cuando no residen en la raya con seriedad y respeto señor Buesa no sólo llegamos con la Madre Amada la raya con nuestro bailarín el acto achaca a nuestros Pinto y el otro pueblo esperan con su nieto pero yo de nuestro todo iba bien dura acuerdo un tienen que coger todo lo que toca

Voz 30 27:42 a vivir el Pini di di

Voz 7 27:45 si te quedas en juicio el proceso por ejemplo dieciséis se encogió el que bueno pues pero eso es un retrato de una sociedad concreta

Voz 0305 27:57 sí que es cierto que cuando pasas allí cuatro meses te das cuenta de la importancia de la bajada tanto es así que la siguiente bajada queremos ir todos los de la serie la bajada está dentro de la serie

Voz 1504 28:09 bueno narró hablando de los responsables de la serie ya sabes que aquí siempre los citamos que son los que ahora ya también son hermanos yo conocí a Jorge a a al otro es el lidiador de la ellos están fascinados contigo o no sé si lo sabes pues pues no

Voz 7 28:24 no sé si te acabas entera que poquito seamos la verdad

Voz 1504 28:27 si no es que fíjate hablaban el otro día que era había sido un rodaje dulce que no había sido un rodaje de estos ásperos no Ike bueno es una historia que que entroncan está en esta cosa que se hace ya últimamente las es que estés localizarlo de Madrid

Voz 0305 28:43 por eso me gusta mucho con los acentos con esto que decías de la de la romería exceso de consigues hablar de todas las cosas que has dicho tengo que decir varias cosas por ejemplo los contra eh pp es el que ha ideado esto es el responsable de los personajes femeninos de la serie que son personajes que no necesitan apoyarse nada pero ya no la jueza la esposa de Díaz que es lo que interpreta edad Darío e es su hija Kim Tania la que hace de secretaria judicial el Mónica López Antonia San Juan personajes muy increíble sólo por eso veneración luego Jorge nuestro director es un director nada fan no es de estos que es al presidente lo han dicho no no es un tío que es serio tal hay actrices y actores que lo necesitan yo la verdad no necesito por qué me eh que luego las heridas porque pienso si a este señor no le gusta porque yo soy un vehículo para contar esto no se me olvida yo no tengo mucho ego en ese sentido sea yo soy un vehículo para contar una historia de este señor entonces donde él quiera ir me voy a acercar lo máximo posible entonces sea el no le gustan me lo dirá no necesito que me diga pero bueno en algún exceso de estos del copo de que hubiera necesitado un tal

Voz 25 29:52 tan

Voz 0305 29:52 poco ultra gallego entonces

Voz 7 29:55 tras gallego y me ha encantado pero son

Voz 0305 29:59 Javi Varas dentro son heavies eso por un lado luego por otro lo de los acentos eh ya que está todo globalizado y que hay Star Bucks en todos sitios quiero decir que pueda venir un mexicano aquí con su acento que no pase nada estamos en España hay andaluces maravilla catalanes maravillas sus asturianos con las Hess sus osea una gente que que todos somos Gloria todos tenemos nuestra riqueza y me toca un poco el pie que cuando tú vienes a Madrid no Lletres Canaria acento

Voz 0313 30:27 pues lo hicimos un debate de eso en la radio dándonos en los que proponen directamente porque claro dónde está escrito que tú no puedes mantener tu acento andaluz canario gallego artes

Voz 8 30:39 no lo que luego también cosas rarísimas a mí ahora me han me llamaron de una serie muy

Voz 0305 30:43 por tanto muy importante tal y me dicen te importaría hacer acento mexicano ideó a ver si me importaría haber vosotros sois mexicanos no está descontando no habrá actrices increíbles allí si me llamáis a mí ya me me que yo hable así que pueda real hay cosas que no entiendo que hay que pasar por los aros se pasa pero hay días que uno no ha pues una quema con una buena sí sí sí no no no no no no otra más buena bueno más

Voz 31 31:14 en Asia hay que me Manolo Caro que me encanta

Voz 1934 31:17 pero buena Marsans Lima

Voz 7 31:19 aparece la Casa de las Flores porque soy más Marica pero vecino

Voz 0305 31:25 con más

Voz 0313 31:26 que se oye Candela tú cuando descubriste que quería ser actriz por curiosidad bueno es que yo soy un poco

Voz 0305 31:33 es que esa historia es preciosa yo soy la hija de los dueños del bar pegado al único cine que había en mi pueblo entonces cuando yo en el bar mi madre me decía dile al señor Ramón que te deje pasar al acomodador entonces a mí me daba tanta vergüenza decirle señor Ramón dejemos pasar que yo lo hacía primero un show en un hall de esto

Voz 1934 31:52 era enorme

Voz 0305 31:55 pues yo lo hacía mis cosas

Voz 1934 31:56 yo realidad acatar esta categoría entonces yo lo hacía pues falta tan hemisferio subían las escaleras la subí cero con queda pelo señor Ramón y cuando aquel hombre hasta el nabos con perdón me decía Candela ya pasa entonces como me daba apuro hacérselo otra vez no quería salir quinto de ya señor Ramón que me traiga algo de frenar entonces yo he hecho de todo en esas tres últimas butacas

Voz 28 32:20 comido enfrentado EC nado me echó mujer porque

Voz 0305 32:24 bajo el período todo todo todo y cuando el cine lo tiraron abajo me dio el alcalde las tres butacas y la Esteban Mis a lo serio que bueno

Voz 7 32:32 eso es una película no no no yo soy un poco

Voz 0305 32:35 Emma Paradiso porque luego emitía Ángeles venía encima yo cuando ya las había visto me subía tía Ángeles las Solla

Voz 1 32:42 pero de qué pueblo el fin de Maragall llenaba Gavà Goa claro

Voz 0305 32:47 qué película le tengo tanto cariño a Gavà no sé por qué tengo yo como un poco de prisa

Voz 7 32:50 sí eso porque yo qué sé porque luego de mayor amigo

Voz 0305 32:53 Barcelona es que no me trae suerte no hondo que fíjate qué nacido bueno esto es una pedrada ahora me regañan no puedo hablar pero no sea buena también es porque he perdido a gente que quiere de Barcelona

Voz 0313 33:05 errar un Esca conmigo yo con ella o todos con todos no se dime una película que recuerdes de esa época que debiera ser el cine

Voz 0305 33:13 nunca lo supe pero sean lo sube mucho más tarde pero la primera vez que yo me caliente fue viendo vestida para matar en una escena que Angie di

Voz 8 33:24 insolvente y tan unas medias en la parte de atrás de un taxi yo salí le dije a mi me

Voz 0305 33:28 te digo mamá digo me pasa una cosa digo como si me andarán dormiditas por el Chiki era la mal

Voz 7 33:33 o sea que yo tenía de explicar que me había calentado gráficas preconstituir

Voz 0305 33:38 yo pensaba que era Michael Kenny años después no era Michael Caine el desastre era ella pero para mí Él es eh osea lo más erótico del planeta es eh Michael Caine y Angie Dickinson son mis tops de de lo más sexy

Voz 7 33:52 Candela Peña vuelve por donde ahora está regalos de radio pues traer yo digo aquí un beso de radio pues venga me encantaría

Voz 0305 34:04 porque pienso mira una tarde a la semana

Voz 7 34:07 nadie te traemos un señor Manolo

Voz 32 34:10 no si algo que toda la banda sonora de hierro recuerdo viernes Movistar

Voz 7 34:15 ocho capítulo uno tras otro

Voz 32 34:17 ocho todos de golpe López

Voz 7 34:20 pero por suerte Grates provinieron años apoyo equivocar de creer que el mejor seguro es el más caro traer

Voz 1 40:05 la Ventana con Carles Francino

Voz 9 40:14 si buscas

Voz 52 40:35 gracias

Voz 0313 40:49 hoy abrimos esta Ventana de la filosofía con el foco apuntando a las palabras somos una sociedad porque sociedad civilizada porque nos comunicamos porque hablamos porque transmitimos sentimientos las palabras sin duda tienen un valor pero pero no son inocentes porque unas crean otras destruyen pero lo peor sin duda es que las palabras públicas las que deberían unir pierden valor en mitad del ruido en unos instantes vamos a pensar esto a nuestro invitado esta tarde que nos va a ilustrar y mucho sobre este asunto de las palabras pero antes Pepe Rubio nos proporciona algunas pitos

Voz 2 41:24 las también

Voz 42 41:26 CGAE

Voz 0305 41:29 escuchamos al primer ministro japonés Shinzo Abe en el país nipón su partido liberal ha repartido un manual anti pifias para políticos no olviden que a este hombre se le escapó un día que para mejorar la economía lo adecuado sería que los viejos llámese dieran

Voz 5 41:46 es en forma de hacer política como ñoña o en este caso debería decir cómo se

Voz 15 41:58 claro ahora en ese manual se pide que no digas abiertamente lo que piensas sobre los mayores

Voz 0305 42:04 los históricos controvertidos víctimas de desastres bromas que pueden provocar que serían de tipo o temas conflictivos como el feminismo o la comunidad LGTB

Voz 53 42:14 lo encontraríamos para que pudieran desarrollar la fiesta del Orgullo Gay todo lo que quiera pero dentro

Voz 7 42:20 de la Casa de Campo

Voz 15 42:27 se trata de evitar palabras desafortunadas he traido aquí diez de los más importantes científicos del mundo

Voz 1934 42:37 ninguno me ha garantizado

Voz 0305 42:40 del tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla aunque hoy son muchos los que ganan popularidad devaluando las palas

Voz 54 42:46 el secado

Voz 0305 42:49 cada vez se grita más las palabras se pierden

Voz 55 42:52 puedo puedo terminar vacaciones

Voz 7 42:55 Paco caminas Garay hablamos de

Voz 0305 42:58 hasta en los silencios suena la música de

Voz 15 43:00 cuando lo escuchan es el silencio

Voz 56 43:05 en

Voz 15 43:09 no se buscan las mejores palabras si conseguimos que una generación crezca libre en España Chang nunca miro dónde está

Voz 1934 43:24 apenas unas horas superó los mil se lleva

Voz 8 43:27 cuarenta mil retó en las redes

Voz 0305 43:29 han claramente los polemista a los empatía estas

Voz 8 43:32 qué hacer para decirle a los que me tiene mirando que ha escrito el subnormal este que yo sólo igual no pero

Voz 0305 43:41 las redes arden últimamente más que las canas

Voz 9 43:44 una mujer transexual no es una mujer es un hombre

Voz 7 43:48 has visto la que salía o por mi último tuit culpa tuya por tener opinión propia y no la de ellos que es la buena

Voz 0305 43:53 hasta en la intimidad damos más valor a una pantalla que a la palabra

Voz 8 44:00 lo que es el tablets eso es que no sabes que esta del como el culo

Voz 14 44:06 joder

Voz 12 44:11 igual a ver las palabras viven

Voz 8 44:14 en pos de guerra cultural yo creo que el mayor aliado de la xenofobia el buenismo

Voz 0305 44:18 en una esquina del ring lo políticamente correcto

Voz 1504 44:21 defender España defender los hospitales pues un país consiste en la capacidad de vivir juntos y de cuidarnos en la otra la pose

Voz 12 44:28 verdad verdad de las medias verdades sólo algunos casos de las Face

Voz 0305 44:32 Nos sobre la lona en plena cuenta atrás las mejores palabras las que Daniel Gamper nuevo premio Anagrama de Ensayo define como las que garantizan estabilidad que las cosas duren y que podamos prever el amor de mayo

Voz 9 44:48 sobre bueno Bermudo

Voz 0313 44:59 varía el Gamper buenas tardes bona tarda tarda qué tal Daniel cómo va eso en haber comenta en el libro que si la palabra puede evaluarse porque tiene valor vale hasta ahí de acuerdo pero en los tiempos actuales si cotizará en Bolsa la palabra en que es cara la tendríamos más o menos Alcalá alta unas la media

Voz 25 45:18 a ver yo creo que la la palabra no puede cotizar en Bolsa porque

Voz 57 45:22 eh digamos ahí se ahí pues bien ríe

Voz 25 45:25 a lo largo de lo de Antonio Machado lo que todos

Voz 58 45:28 decía confunde valor y precio digamos la embolsa pues están las cosas que tienen precio las palabras pues no tienen precio si acaso tiene algún tipo de valor

Voz 57 45:38 sí y sobre si el lado han perdido no efectivamente después de escuchar la introducción que ustedes han hecho pues sí que han puesto una serie de ejemplos en los que muy vistosos en los

Voz 58 45:49 pues vemos una una palabra devaluada una palabra que está

Voz 25 45:53 servicio de normalmente de intereses políticos de de antagonismos que que en ningún caso reflejan el todo el universo de la lo que sería la la formación humana a pensando

Voz 0313 46:07 es justo ayer la llegada fin tempestuosa de Donald Trump a Reino Unido que antes de aterrizar ya estaba insultando al alcalde de Londres y diciendo quién tiene que negociar con la Unión Europea lo del Brexit y demás estos esto simboliza Trump concreta ante un nuevo orden un nuevo modelo de donde la palabra ocupa un lugar y un uso a veces tan perverso como este

Voz 25 46:28 efectivamente trampa con desde que empezó con con con la cuestión de las de las noticias falsas que que en definitiva no es más que una estrategia para silenciar las palabras de los otros para para eliminarlas por acumulación dejar solo sus pues es esa especie de improperios que que suelta no yo yo pienso que digámoslo con lo que diga a Trump francamente yo creo que si fuera posible deberíamos prestarle atención el problema es que siendo el presidente de los Estados Unidos resulta que la tiene pero pero esas son palabras que están al servicio del poder las palabras al servicio del poder pues no no están a la altura de de de todo lo que se puede hacer con ellas desde la guerra cultural quiera

Voz 0313 47:15 hemos planteadas en dudas surgen términos alguno lo hemos escuchado en el reportaje de Pepe Rubio como el como el buenismo de lo políticamente correcto que se utilizan se utilizan como en como insulto contra movimientos nuevos pues como el feminismo al da etcétera etcétera en esta guerra donde hay una una lucha de palabras unas se han quedado más atrás son más antiguas que otras y quién decide eso Daniel

Voz 25 47:37 a ver lo concretamente lo lo políticamente correcto y el buenismo son dos expresiones solas que yo trato en el libro Si lo que me lo que propongo yo es que a Fini cuenta estas son unas expresiones que son son inventar las por por la derecha para para poder caricaturizar a los movimientos progresistas el yo pienso que lo que hay que hacer para empezar es dejar de usarlas en el supuesto de que unos a comulgar con esas ideas y entonces lo lo que lo que demuestran pero a veces solo no punto somos torpes nosotros porque nos arrastran al uso si lo que tenemos que recordar digamos ante si alguien dice que que lo que impera es el lo políticamente correcto nosotros tenemos que esforzarnos por decir en qué medida las restricciones discursiva que nos que nos imponemos obedece

Voz 1 48:27 en no a a una implosión

Voz 25 48:30 externa que es lo que quieren decir los que usan el término políticamente correcto sino que obedecen a un principio de justicia no hay momentos muy interesantes en este en este

Voz 0313 48:39 a este libro que sale mañana a la venta por cierto los mejores palabras del la libre expresión de Daniel Gamper hay un hay un momento donde describe un un óleo de Norman Rockwell inspirado en las cuatro libertades de Roosevelt que sólo libertad expresión la libertad de culto la dividirse en penuria ida de vivir sin miedo en la libertad de expresión un ciudadano de de un pueblo pide la palabra en asamblea alguien que se hace responsable cara a cara de sus palabras frente a sus ciudadanos Taro esto lo comparamos con el programa de hoy donde lo que prima es el anonimato el el el refugio detrás de una pantalla y luego detrás ese refugio si hace lo que se hace ostras tenemos

Voz 59 49:15 hay una paradoja es realmente grande

Voz 25 49:19 a ver lo lo interesante lo que a mi se me me lo que es lo que me di cuenta pensando sobre sobre Rockwell sobre ese esa esa defensa de la libertad de expresión por parte Rockwell es que en ese momento Rockwell encontró un icono con el cual defender las bondades de la libertad de sesión no o hoy en día tanto los discursos como los los iconos que que giran entorno a la libertad de expresión más que señalar las bondades de de esta lo que hacen es señalar lo que perdemos cuando Se se acallar algunas palabras no no no no existen no no tenemos iconos Ny buenos discursos que que justifiquen que es bueno que los las palabras circule libremente en democracia

Voz 0313 50:05 hay un hay un Rankin una especie de de lista de descripción de distintos perfiles en las mejores palabras que es muy interesante porque habla existen los empatía existen los polemista ya existen los artistas que más o menos yo creo que se entiende no el empate listas el que empatizar tanto que prefiera la derrota la victoria dialéctica igual un acceso de ese sería un poco el buenismo el polemista que utilizan las palabras para afirmarse contra quién sea Icomos y que expulsa expulsa sus palabras osea su discurso y no necesita que nadie les arrebata y de que tenemos más hoy Daniel que es más abundante en nuestro mundo los artistas los polemista solos en patitas

Voz 25 50:44 a pues yo tengo poco dificultades de hacer diagnósticos sobre sobre la actualidad no el más bien lo con estas tres figuras lo que yo pretendía era señalar diversas estructuras psicología

Voz 57 50:57 a la par para que para que él

Voz 25 51:00 para ver con cuál de ellas se puede eventualmente identificar el lector no en en ocasiones no somos más en patitas yo yo pienso que el el polemista es desgraciadamente una de las figuras que impera en el en el periodismo hoy en la opinión pública en en

Voz 7 51:16 España no el polemista quizás el más

Voz 25 51:19 no sé si decir peligroso pero quizá el que más ahondar en eso del reduccionismo de lo que estamos hablando porque ve una palabra buenismo veremos otra vez por caso dispara da igual el contexto quiero decir que lo que hace es desnaturalizar la palabra porque le da lo mismo la frase el contexto la oración y dispara contra contra la palabra en si no le va bien que aparezca esa palabra porque ya tiene ya tiene una diana sí lo que lo que hace es sobre todo es trabajar a base de ingenio que que a mi parecer es una una virtud sobrevalorada en la en la prensa española no es decir el hecho de de ese virtuoso con las palabras de acero un retoque Cano cuando cuando toca

Voz 57 51:58 la de de poner el dedo en la llaga