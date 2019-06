La Ventana (04/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias el deporte nos deja otra victoria de Rafa Nadal en Roland Garros hace apenas unos minutos Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 00:14 buenas tardes Rafa Nadal ya está en semifinales de Roland Garros ha derrotado al japonés Nishikori en tres set con facilidad seis uno seis uno seis tres va a jugar el próximo jueves la semifinal ante Roger Federer que va acaba de derrotar a su compañero a su compatriota Wawrinka en cuatro sets sufriendo pero Federer y Nadal se van a volver a ver en una semifinal de Roland Garros hay que recordar que las últimas cinco veces que se han enfrentado estos dos jugadores la victoria ha sido para el suizo Roger Federer pero también hay que decir que en las cinco ocasiones anteriores en las que se han enfrentado en Roland Garros siempre ganó Rafa

Voz 2 00:50 al Rafa Nadal nuevo hagan

Voz 0919 00:53 perdido conceder en Roland Garros así que el jueves una nueva cita histórica para el tenis mundial Rafa Nadal Roger Federer en semifinales de Roland Garros

Voz 0313 01:01 aquí lo contaremos yo ahora vamos a mirar a los mercados lo hacemos con los datos que nos llegan desde Estados Unidos y que tienen relación parece con las guerras comerciales que mantiene ese país con China y México Esther

Voz 1454 01:11 si el presidente de la Reserva Federal norteamericana ha asegurado que el organismo que dirige va a actuar de manera apropiada para sostener la expansión económica una reflexión que los mercados han interpretado de manera muy favorable

Voz 0827 01:21 frente a las amenazas de guerras comerciales que se ciernen

Voz 1454 01:24 como decía sobre Estados Unidos Eladio Meizoso cómo han ido los mercados buenas tardes

Voz 0527 01:28 buenas tardes pues ahora mismo Wall Street es el que mejor ha recibido esa posición de la Reserva Federal que se interpreta como la posibilidad de un recorte de tipos de interés ahora mismo está en el dos coma veinticinco por ciento en Estados Unidos frente al cero de la zona euro por ejemplo el Dow Jones está subiendo en este momento el uno coma ochenta y dos por ciento el Nasdaq el dos coma uno por cien son unas subidas que no han tenido la misma intensidad en Europa donde ya han cerrado las bolsas el Ibex treinta y cinco ha subido un uno por ciento recuperar los nueve mil cien puntos Frankfurt y Milán lo han llevado mejor con subidas del uno con cinco y el uno coma ocho por ciento respeto

Voz 3 02:56 en el comunicado emitido por el principal sindicato opositor de médicos indican además que el número de heridos supera el centenar aunque también añaden que no se puede hablar de cifras exactas porque las milicias siguen custodiando el principal hospital de la ciudad donde siguen depositados los cuerpos de las víctimas con motivo de la festividad que marca el fin del mes de Ramadán y un día después del asalto de las fuerzas de seguridad para desmantelar la acampada opositora las calles de la capital sudanesa han amanecido hoy desiertas los líderes de la oposición del país han calificado la decisión de los militares de convocar elecciones dentro de nueve meses hubo una estrategia continuista del ex dictador Omar al Bashir

Voz 4 03:38 que no

Voz 5 03:40 es la primera vez que hiciste bien una tortilla de patatas la primera vez que viste sin gafas la primera vez que Fusté padre o madre

Voz 6 03:51 tal vez que este entre en la primera vez que quedaste con él o Conillet quizás necesario

Voz 7 03:56 teatro

Voz 5 03:59 es dejarnos sus mensajes de voz en el cuarto el programa el seis ocho

Voz 8 04:02 el cero uno seis siete tres uno

Voz 5 04:05 esta noche el de la primera vez los encontramos a partir del

Voz 7 04:10 Media la SER el faro con Mara Torres

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com Mike volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este martes a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

Voz 7 04:22 la BNS

Voz 1 04:25 servicios informativos

Voz 14 05:45 tal

Voz 5 05:47 con Carles Francino

Voz 15 05:49 eh subir otra repetía que yo tengo Morán por ver pero que entrenos sonado yo suelo qué parte del que parte la que nunca te dan no la que nunca anti ande pero ellos no

Voz 12 06:34 Vimos Serras seguro

Voz 7 06:37 esta canción de Rayden el rapero Ray

Voz 0313 06:40 en casa de pañuelos esto una canción de intenciones contra la violencia machista no mira como It's the seguro que lo busca pero si no se resiste seguro que les gusta es son algunas de las de las frases con las que vamos se critica ataca abiertamente las tan manidas expresiones que suelen utilizarse con con las víctimas de esta violencia

Voz 7 06:58 llevamos una mala racha llevamos un año lleva

Voz 0313 07:01 los un una mala época en los cinco meses de este año ya son veintidós las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas ya algunos de los últimos y terribles casos han sucedido en Andalucía Radio Sevilla Mercedes días buenas tardes

Voz 2 07:16 hola muy buenas que también sedes cómo estás

Voz 0313 07:19 en apenas cuarenta y ocho horas contra analizamos eh dos asesinatos machistas verdad

Voz 16 07:25 hay uno en Almería y el otro en Córdoba uno en Níjar el otro en Iznájar la mujer apuñalada en Níjar en Córdoba está todavía en la UCI está estable dentro de la gravedad tiene treinta años

Voz 1541 07:34 Nos su pareja supuestamente la apuñaló ayer y después se suicidó en Iznájar en Córdoba las notas manuscritas que han aparecido junto a los cadáveres de la pareja apuntan a que estamos ante un crimen machista también un hombre de cincuenta y tres años que ha matado a su mujer que tenía cincuenta y uno de un disparo y luego él pues se ha matado también con un tiro tenían dos hijos de veinte y veintiséis años él era cazador y con su escopeta ha cometido ese crimen

Voz 0313 08:00 esta pregunta o estas preguntas son casi de de manual Mercedes pero hay que hacerlas habían en alguno de los casos denuncias previas se tenían noticias de eso

Voz 1541 08:08 en estos dos casos no existían denuncias previas en ninguno de los dos eso es una situación que se reproduce en muchas ocasiones hay un estudio de la Junta de Andalucía que recoge los casos conocidos en la comunidad entre dos mil cinco y dos mil quince que concluye que de ciento cincuenta casos que ese estudian que hay malos tratos anteriores conocidos en cincuenta asesinatos eso es el treinta y cuatro por ciento de los casos los demás osea noventa y nueve asesinatos pues en esos noventa y nueve asesinatos de los ciento cincuenta estudiados no se conoce si la víctima sufrió o no sufrió violencia anterior porque esa violencia no había sido denunciada

Voz 0313 08:46 el otro patrón de conducta otro patrón absolutamente desgraciado en estos dos últimos casos que acabas de comentar los los asesinos luego se matan

Voz 1541 08:54 en estas dos ocasiones tenemos y en vez

Voz 0313 08:56 el orden no efectivamente podrían pensarlo un poco hay pegas

Voz 1541 08:59 en a ellos es una reacción de maltrate estos maltratadores asesinos en algunas en algunas ocasiones matar a a la pareja y luego pues matarse ellos

Voz 0313 09:09 oye Mercedes e por último creo que hoy se ha conocido una sentencia una sentencia judicial relacionada con violencia machista cuales cuéntanos

Voz 1541 09:17 bueno pues es una condena a veintiocho años de prisión a un hombre a José Manuel que mató a su ex pareja en Olivares hace dos años y medio en un pueblo de Sevilla también a este señor le quita la patria potestad de sus hijos prohíben aproximarse o comunicarse con ellos durante veintiséis años porque este hombre mató a su pareja delante de los niños que tenían tres y cinco años en este caso un mes antes del crimen un juzgado de violencia había denegado a Estefanía que así se llamaba la víctima una orden de protección la noche anterior al asesinato el condenado ahora le había enviado mensajes a su móvil en los que entre otras cosas le decía que Ternera de mierda o que tenía la piel de rata Ramírez

Voz 0313 10:00 la barrida que desastre un abrazo Mercedes hasta luego muchas gracias compañero bueno desde luego la violencia machista y no digamos ya los asesinatos son el último eslabón el último nivel el peor el más grave sin duda Bono de una situación que si vas mirando y te fijas con un poquito de calma tiene que ver directamente con la desigualdad con la discriminación prácticamente en todos los ámbitos de la vida en el en lo económico por descontado sin movernos Andalucía noticias muy curiosa en el Parlamento andaluz hoy Vox ha asegurado bueno en una proposición no de ley es decir con toda la seriedad posible que han estado buscando buscándola la brecha salarial en todos los trabajos que hay en España sean públicos o privados y no lo han encontrado es decir niegan la existencia de esta brecha salarial entre hombres y mujeres aseguran de hecho que la desigualdad dicen es insignificante incluso comparándola

Voz 2 10:50 con la chica de la curva Javier Ruiz buenas tardes qué tal muy buenas tardes Carlos con el jefe de Economía de la Cadena SER

Voz 0313 10:57 bueno parece que nosotros sí hemos encontrado a la chica de la curva que finalmente existe no vamos le hemos encontrado nosotros y el Ministerio de Empleo y el INE y el Ministerio de Hacienda y Eurostat yo creo que la encontró todo el mundo menos Vox todo el mundo constata que hay discriminación salarial hacia las mujeres menos que no mete esto

Voz 2 11:13 la chica de la curva en una proposición no de ley que llamar

Voz 0313 11:16 el Knox al final no quiere decir lo digo en serio porque están negando una cantidad de cosas pero esto es la última como lo cómo lo fundamentan y como eso puede responder sobre

Voz 2 11:24 digo la la lectura de esto una proposición no de ley un texto que pretende ser base legal para futuros desarrollos es creo que el adjetivo tropical es tropicales todo lo que dice literalmente es la llamada brecha salarial esto de que las mujeres cobran menos es una de las grandes mentiras repetidas a diario sin cesar machaconamente dicen que invoca hasta la saciedad la progresía para intentar convertirla en una verdad dicen es tan real como la chica de la curva todos lo sabemos y argumenta que en realidad en realidad los discriminados son los hombres dice son los hombres los que cobran menos que las mujeres esto a lo largo de siete páginas de proposición no de ley lo que dicen es la chica de la curva no existe bueno pues existe existe en todas y cada una de las estadísticas que hemos mira o Carlitos

Voz 0313 12:22 podemos dar los datos bueno he

Voz 2 12:24 Instituto Nacional de Estadística las mujeres cobran el catorce por ciento menos que los hombres Ministerio de Empleo cifras que recogen CCOO UGT y alguien tan rojo y antisistema como la patronal la CEOE las mujeres cobran trece coma seis euros por hora los hombres quince coma nueve un quince por ciento menos Ministerio de Hacienda tercera fuente ya el Ministerio de Hacienda dice las mujeres cobran en dinero cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve euros menos al año que los hombres tercera fuente vamos a por la cuarta internacional la de Eurostat España paga un catorce por ciento menos a sus mujeres que a sus hombres estamos en torno a la media europea que está en el dieciséis por ciento Nos queda otra abajo hoy dato de paro no solamente hay discriminación salarial hay también discriminación laboral las mujeres tienen una tasa de paro del sesenta por ciento los hombres del cuarenta así que Carlas la chica de la curva existe los que no la quieren Pedro Solbes de nos vamos a escuchar

Voz 0313 13:31 acciones de de los sindicatos Elena Blasco por ejemplo es secretaria de mujeres Igualdade de Comisiones Obreras comenta bueno eso que la brecha salarial obviamente existe pero no sólo por el salario no sólo por el tema estrictamente económico sino que meten la Festa también otros elementos

Voz 17 13:47 la rechazara de Alexis que incluso se puede definir en una comparación que llega hasta o a casi seis mil euros menos que una mujer deja de percibir de media a lo largo del año con respecto a un hombre por el mismo trabajo trabajo de igual valor la brecha yo no solamente es él por el por el salario sino que hay otra serie de elementos que es desde luego aquí pues no sé los nuevos parece que no reconocen no como de la parcialidad involuntaria el menor o peor acceso la falta de promoción toda la falta de corresponsabilidad vamos con otra

Voz 0313 14:14 voz la de Cristina Antoñanzas vicesecretaria general de UGT los datos dice no sólo reflejan brecha salarial en España lo que comentaba a Javier sino también en Europa

Voz 17 14:23 lo que están reflejando los datos insisto sólo en España donde la brecha salarial con tasas del Instituto Nacional de Estadística es del veintidós coma treinta y cinco por ciento a nuestro país sino que también con los propios datos del Eurostat no está diciendo que hay una brecha salarial en todos los países de la Unión Europea no es una ideología simplemente eso matemáticas datos estadísticos que existe esta brecha salarial porque existe una brecha en el empleo las mujeres tenemos contratos peor es que los hombres más precarias y eso se ve reflejado en nuestros a nadie

Voz 2 14:57 esto Carlas en castellano significa sí1 niega el problema no necesita una solución esto es prohibir los problemas como no hay brecha salarial no tenemos que arreglarlo Ésta es la solución de Vox a los problemas de la calle

Voz 0313 15:12 los fíjate yo tengo una esperanza en esos Santiago Niño Becerra nos comenta siempre en La Ventana de los números que él no habla de política porque es más sencillo hacerlo de economía porque la economía es bastante incontestable al menos en su en su formulación es numérica yo no sé si esto nos mete en otra senda nueva del debate político de negar ya datos que dan en fin tabú lados que forman parte de estadísticas oficiales es que estaba mirando por ejemplo un informe del sindicatos de Técnicos de Hacienda Gestha dice que harían falta harán falta seguramente casi noventa años ochenta y siete para que no exista esta brecha salarial que cifra en cuatro mil ochocientos euros anuales claro por persona cuatro mil ochocientos

Voz 18 15:55 es euros anuales de promedio ex que esta táctica es exactamente igual que la de Donald Trump es decir es negar la evidencia aunque sea económica aunque sea de

Voz 0313 16:02 números ibamos a mejor o a menos mal porque en los últimos diez doce años esa diferencia cayó más de seiscientos

Voz 2 16:09 los euros pero fíjate a la que es todavía hay que recordar que en los últimos diez años árido legislación específica para prohibir esto y se ha obligado a los consejos de administración

Voz 0861 16:19 Helene una cierta cuota

Voz 2 16:21 claro esto es lo que explica cuando la legislación empuja en una dirección la del

Voz 0827 16:25 la justicia la justicia

Voz 2 16:28 acaba ocurriendo cuando uno niega los problemas los problemas no hay porqué resolverlos Easy uno niega que existan ya no están ahí esto eh aquí teníamos un joven becario que se llamaba Iñaki Gabilondo decirle recordará que decía los problemas no se prohiben bueno pues esta parece ser la solución de Vox Vox ha decidido el problema prohibido ya no hay problema Gerión si eso colegas no sé yo

Voz 0313 16:53 pero que esta orquesta proposición de ley Joker que va un pasito más allá que es da otra vuelta de tuerca estamos en el en el escenario de Terra planetas lo digo sinceramente es decir de hoy en fin con todo el respeto a la gente que vota boxes lo que tú quieras tú puedes discutir sobre asuntos relacionados con no sé de la memoria histórica por enlazar con uno de los temas del día a debatir sobre el nivel de intensidad a la hora de defender determinadas ideas que sean más menos progresistas puedes criticar la brasa que según alguien puede ser que seré en demasía cuando se defienden determinados derechos con pero estos son números es que estos son datos es que no no entiendo no entiendo dando conduces

Voz 18 17:34 hay hay un hay un gas muy muy infantil muy to the top naïf si se quiere en una película en una comedia española donde la protagonista dice me voy a ir a Venecia que es la capital de Italia dice no erró

Voz 2 17:44 Maurice hombre por favor respetando opinión pues esa cabeza esto es igual cerramos los ojos Se acabó el problema si uno cierra los ojos dice esto no existe esto no existe aparentemente no existe la chica de la curva la discriminación salarial existe haberlo haylo

Voz 19 18:06 está sonriendo que todos puedan de dos hálito que estés a mí

Voz 20 18:33 mira el alcalde no Toni Coll

Voz 0827 19:41 claro

Voz 20 19:48 yo soy tú

Voz 21 19:55 sé

hoy veinte horas y veinte en Canarias sigue La Ventana

Voz 0867 20:05 hoy queremos arrancar esta ventana con un juego las palabras perdidas palabras que se han desprendido del diccionario español que se han dejado de usaré íntimos y con ellas hemos salido las calles de Madrid hemos salido la Gran Vía y hemos comprobado de primera mano que en efecto ya son palabras perdidas

Voz 7 20:24 en un baile folclórico o algo así tipo de comida evita rocieros en Camas quince diez en una cama convencional el Camats quince una cuña de acuñada

Voz 23 20:41 más moderno cuña de

Voz 7 20:43 para mí

Voz 23 20:46 es el que está Pedrito no entiende mucho de nada

Voz 0867 20:50 Luis García Montero director del Instituto Cervantes qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes Xavier bueno todas estas palabras están recogidas tiene una exposición que inaugurarán esta misma tarde y que es un homenaje no al al cementerio el español tú sabías Luis lo que era Coca por

Voz 1341 21:05 sí pues me he enterado en los preparativos de la exposición no sabía que cocodrilo tenía su femenino he y de tierra me ha parecido estuvo en el diccionario desapareció quizá para prevenir riesgos de que la gente se acercase a Cocodrilo para ver si era hombre mujer no pero existió una palabra recogida en el diccionario que entró en de su uso incluso es la zoología y natural

Voz 0867 21:33 digamos que se pierdan las palabras pero tendríamos que hacer un esfuerzo para no perder vocablos en nuestro idioma tenemos una lengua rica pero cada vez menos rica y eso se nota por ejemplo en el manejo de la lengua que tenemos aquí en España y el que se tiene en Latinoamérica

Voz 1341 21:46 la la lengua es un ser vivo ir depende de las sociedad las transformaciones de la sociedad todas las transformaciones de la lengua y la lengua tiene un único dueño que son si sus hablantes no eso siempre ha pasado así es verdad que hay palabras que quedan en desuso pero también hay numerosísimos numerosísimas para verdad es que se añade al al diccionario y el empobrecimiento de la comunicación más que por la pérdida de palabras suele ser la falta de educación porque a veces en las costumbres pues impide los matices hace que la realidad sea ni mucho menos variada vivimos con mucha prisa allí el dogmatismo siempre la prisa de las ideas y las ideas con prisas con más que matizar quieren resumirse en un sí en uno en un ok o un nunca no hizo bueno eso cielos hay que empobrece el lenguaje pero la vida de las palabras de que entren con naturalidad en el visionarios y que algunas queden en desuso

Voz 0867 22:54 contar a los oyentes de La Ventana de Madrid que la muestra en el Instituto Cervantes de de Marta P Campos recoge un gran canario de de palabras pérdidas también un juego no para que para que se puedan sugerir a los significados su significado que los visitantes tienen para estas palabras perdidas no

Voz 1341 23:11 si la intervención que ha hecho Marta pecan por nosotros estamos con la ayuda del Museo de Arte Contemporáneo en León en lo que hace es recoger las palabras que estuvieron en el diccionario que han dejado de estar de de que entre mil novecientos catorce y dos mil catorce en esos cien años ha habido miles de la verdad que ha desaparecido bueno se presenta dos grandes volúmenes do libro que recogen todas esas palabras perdidas se hace un foro invitando a la gente a que participe opine recupere palabras se haga vuelva a utilizar las palabras perdidas o se invente definiciones no

Voz 0867 23:57 también se buenas cero uno está bien

Voz 1341 23:59 de de trabajo con con con alumnos para meditar sobre el lenguaje sobre la vida del lenguaje sobrio de la riqueza que supone el lenguaje por ejemplo Xavier te comento que haya una de las palabras que han desaparecido de del visionario que me he prometido utilizar esta Navidad que es la palabra cuñas ves es una pues la verdad que está muy bien otra para la verdad es que me ha parecido muy útil la palabra bajó otra eso no es cuando un está abatido puede decir esto ya bajó traer pues es una expresión también muy bonita para que cuando tienes el alma en los pies

Voz 0867 24:37 el Luis que sepamos las palabras pacto de gobierno que no han desaparecido de nuestras vidas no en el diccionario

Voz 1341 24:43 no han desaparecido y por fortuna eso para la verdad es que tienen que ver con la democracia con la negociación con la política está muy bien que estén en el diccionario pues si eso significa que está anhela

Voz 0827 25:00 gira no sabes lo mucho que nos hemos acordado de

Voz 24 25:02 estos días pero no tenga preguntaré política Luis García Montero muchas gracias prohibiera este programa y a tu casa es la Ser un abrazo fuerte muchísimas gracias un abrazo muy fuerte

Voz 0867 25:19 el Ministerio Turín Reina qué significa justicia quince que es un cotilla una persona que se mete donde no le llaman a todos pocas palabras y muchos puestos en la negociación política para decidir desde fuera de la política madrileña el futuro de Madrid el escenario electoral tras el XXVI EM ha dejado en evidencia primero la poca autonomía de los partidos is segundo la fragilidad de algunas líneas rojas que parece no adoptarse antes incluso de sentarse a negociar en Ciudadanos ha reclamado hoy al Partido Popular la presidencia de la Asamblea de Madrid que ese constituye recordemos el próximo día once de este mes Ignacio Aguado la voz de Rivera en Madrid no descarta que Ángel Garrido pueda ser el nuevo presidente

Voz 0771 26:27 también en cualquier lugar en el que esté ocupando responsabilidades bien como diputado o bien como cualquier otro cargo lo va a hacer bien creo que ha demostrado que es una persona polivalente que es una persona moderada que conoce la Administración regional que tiene experiencia en gestión Unauto

Voz 0867 26:43 John cómoda para Garrido pero también para Aguado quién va a recuperar de esa forma el protagonismo que perdió cuando Garrido aparición escena quedan todavía muchos gestos ir mucha impostura pero lo que parece ya un milagro es que la derecha deje en manos de cara buena o de Gabirondo los gobiernos del ayuntamiento de la Comunidad de Madrid condenados a entenderse si es que no sien entendido ya incluso eso para que Vox pueda tocar bola pero sin entrar en los gobiernos y jugará a la oposición con su discurso de la derecha cobarde resumen de todo citando el gran García Montero y al diccionario de las palabras perdidas una de tenía veintisiete vamos a la calle Génova donde se reúne el Comité Ejecutivo autonómico del Partido Popular un encuentro pensado más para los acuerdos en los ayuntamientos que en cuestiones que ya digo están negociando a otro nivel en Génova Javier Bañuelos qué tal muy buenas

Voz 16 27:35 Torres qué tal buenas tardes Javier uno o la primera

Voz 0861 27:37 decía el ahora mismo es algo tan básico como quién dará la prensa aquí Génova trece después de este comité regional en el PP de Madrid no nos lo aclara Javier lo cierto es que Isabel Díaz Ayuso desde la noche electoral no ha salido públicamente y todo hace indicar que esta tarde tampoco va a salir la candidata popular en esta sala de prensa la Ayuso sí ha hablado en el Comité Regional del PP de Madrid tras las elecciones este primer comité tras las elecciones generales el mejor dicho autonómicas ETA mil ocho Almeida Pío García Escudero y Juan Carlos Vera cónclave popular monopolizado por los pactos Ciudadanos ha colocado la pelota en el tejado del Partido Popular ya lo hemos escuchado exigen esa presidencia de la examen en nombre que suena SL Ángel Garrido fuentes populares Javier nos dicen que no van a vetar a nadie y tampoco Ángel Garrido el acuerdo no está cerrado ahora mismo pero todo apunta a que saldrá adelante la clave es que pasará con Vox y entrará en esa Mesa de la Asamblea sólo podría entrar recordemos si PP y también ciudadanos les ofrecen sus votos a Génova trece Javier todo parece todos parecen muy confiados en que el modelo andaluz Se va a acabar imponiendo mañana el comité negociador del PP se va a reunir con el Partido Socialista será la propia Isabel Díaz Ayuso que se va a reunir en la Asamblea de Madrid con Ángel Gabilondo Nos dicen por pura cortesía en respuesta a la pedía es que el candidato socialista hizo por carta a todos los grupos parlamentarios el jueves en principio salvo sorpresa la cosa será más seria el comité negociador del Partido Popular en Madrid se va a reunir por primera vez oficialmente con Ciudadanos

Voz 0867 29:12 la gestión del Partido Popular que Ciudadanos avalará es la misma que por ejemplo en tiempos de Cristina Cifuentes que firmó en dos mil diecisiete contratos menores por valor de ochocientos millones de euros contratos según la Cámara de Cuentas en algunos casos que incumplen la ley porque recaía siempre en la misma empresa se concedían el mismo día y por el mismo importe para evitar sacarlo a concurso como toque de atención de la Cámara de Cuentas a los gobiernos del Partido Popular y otra de herencia del PP los pisos de divina que mal vendió el Gobierno de Ignacio González primero fue el Juzgado número veintinueve y ha sido el Superior de Justicia el que tumba el recurso de la Comunidad de Madrid y el que confirma que la operación de venta de esos pisos públicos tampoco se ajustó a la legalidad Alberto Pozas qué tal muy buenas tardes

Voz 0055 29:57 sí buenas tardes el Tribunal Superior ha decidido rechazar el recurso de la Comunidad de Madrid y confirma que la venta masiva de vivienda pública al fondo Zohra que acometió el Gobierno regional de Ignacio González fue irregular dicen los magistrados en primer lugar que la Comunidad de Madrid no justificó porque declaraba innecesarias estas viviendas sigue entre otras cosas dice más del ochenta por ciento estaban ocupadas por personas precisó la mente en situación de necesidad y en segundo lugar dicen también cuestionan algo alegado por el Gobierno regional no es lo mismo que tu casero sea un organismo público a que lo sea un fondo de inversión Se trata de una sentencia muy esperada esta del Tribunal Superior de Justicia sobretodo porque distintos jueces de Madrid habían resuelto en direcciones distintas unos avalaban la venta y otros la anulaban aunque de todas maneras no es la decisión definitiva todavía es recurrible ante el Tribunal Supremo

Voz 7 30:39 es Alberto dos minutos y hablamos DiFranco este hombre pues tiene nombre que no si cae y los diccionarios de las palabras perdidas de momento su exhumación tendrá que esperar

Voz 0867 32:57 siete de la tarde y treinta y tres minutos la justicia vuelve a darle el día a Pedro Sánchez

Voz 26 33:02 por eso señorías quiero anunciarles que la decisión política de este Gobierno es firme vamos a proceder a la exhumación de los restos delicado Franco

Voz 0867 33:12 el los casi un año después de estas palabras el Supremo suspende la exhumación del dictador hasta que no se resuelven los recursos pendientes La Ventana de Madrid así que el próximo lunes Franco seguirá en el Valle de los Caídos y los colectivos a favor de la memoria histórica están muy molestos con esta decisión que evidentemente no compartir

Voz 27 33:32 el hecho

Voz 0867 33:38 esta mañana se han manifestado a las puertas del Supremo Ángel Muga letrado del Foro por la Memoria histórica qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana en Madrid como está

Voz 28 33:45 buenas tardes bueno ocuparon

Voz 0867 33:48 no me imagino honestamente viendo cómo transcurre todo esto ustedes todavía confían en que Franco abandone algún día el Valle de los Caídos

Voz 28 33:56 hombre creemos que físicamente va a salir lo que también estamos luchando es porque Franco salga de las instituciones porque lo que ha pasado hoy con la resolución que ha adoptado la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo lo que vemos es que el franquismo sigue en las instituciones e incluso en sus resoluciones judiciales no

Voz 0867 34:17 de un líder político no Pablo Iglesias a través de Twitter que el Supremo está apoyando la obstrucción de los Franco por encima de las víctimas usted comparte esta reflexión

Voz 28 34:25 si la comparto ir a la amplió es decir lo que han hecho en esta resolución es violar la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo para la adopción de medidas cautelares dado que sólo se pueden adoptar cuando eh la ejecución del acto eh haría perder la finalidad legítima del recurso cosa que no se explica en el auto dictado por el Tribunal Supremo más allá de que además se reconoce no se dicen cuáles son los intereses generales afectados más allá de decir que

Voz 1341 34:59 sería un traslado

Voz 28 35:01 un doble traslado sería un perjuicio para los intereses de la democracia porque es un jefe del Estado es decir la propia resolución está haciendo un reconocimiento de la legalidad franquista y del golpe militar no tenemos que pensar que en la propia resolución hablan de jefes de Estado desde el uno de octubre de mil novecientos treinta y seis cuando estábamos en una situación de guerra de un Estado democrático que era la repudió la Segunda República

Voz 0867 35:25 el Gobierno encauzó bien este asunto en el que parece que da la sensación desde fuera hay que ese tiró la piscina sin tener ninguna

Voz 28 35:35 hombre yo creo que que fue una medida política que satisfacía mucho a las víctimas del franquismo en cuanto a la significación que tiene la figura del dictador que es el único que existe en un monumento de exaltación de la dictadura en un país democrático de la Unión Europea pero es cierto que no habían tenido previsión que han tenido que rectificar posteriormente con respecto a por dónde podía trasladar por eso nosotros creamos una plataforma que es Nibali Almudena porque no tenían previsto que podía salir de del Valle de Cuelgamuros negro podían meter en el centro de la ciudad de Madrid entendemos que que hay aquí el poder legislativo y el poder ejecutivo han hecho su trabajo con errores por parte del poder ejecutivo pero entendemos que ya el la situación que ha creado el Poder Judicial reconociendo a la familia de un dictador criminal y asesino y que se enriqueció y que su familia sigue utilizando los medios del enriquecimiento injusto que tuvo para retrasar is mantener eh al dictador y la exaltación por parte de un Estado democrático en el valle de Córdoba Burgos nos parece aberrante ir no consideramos que sea una resolución judicial sin una resolución política del alto tribunal

Voz 29 36:46 Miguel Ángel

Voz 0867 36:46 el letrado del Foro por la Memoria Histórica gracias por estar con nosotros un saludo con siete y treinta y siete alguna cosa más del día segunda jornada del juicio por la muerte de samba la inmigrante congoleña que falleció en el CIE de Aluche tras recibir una atención médica los forenses y los peritos independientes han confirmado en el juicio que con los síntomas que presentaba ella samba tendría que haber sido trasladada desde un primer momento al hospital Nicolás Castellano

Voz 1620 37:11 buenas tardes primeras y sido la forense que practicó la autopsia a la que ha asegurado ante el juez que la habría enviado al hospital si transcurridas cuarenta y ocho hora de manifestar los síntomas Zambrano mejoraba sin embargo ninguna de las once ocasiones que pidió ayuda al servicio médico del de Aluche le hicieron ni una sola prueba algo que los dos peritos independientes que han declarado después habrían hecho desde los primeros días Santiago Moreno jefe de área del Hospital Ramón y Cajal y catedrático y Concha Colomo especialista en enfermedades infecciosas

Voz 2 37:37 figurado que de haberla llevada al hospital se había detectado

Voz 1620 37:40 que era seropositiva hice podría haber llegado a dar con la infección que causó la muerte la cripta rococó si es que de ser tratada tiene un porcentaje de curación por encima del setenta por ciento

Voz 30 37:49 no se puede asegurar al cien por cien que estuviera viva pero sí que según los estudios pues ya lo hemos dicho en la declaración que el qué

Voz 0861 37:58 con tratamiento hubiera revertido

Voz 30 38:01 los en un setenta por cien de los casos osea que que es bastante probable

Voz 7 38:07 ambos especialistas además decidan destacado que no sé

Voz 1620 38:09 entiende que quince días después de la primera visita a la enfermería con la persistencia de problemas respiratorios no se le realizará ni siquiera una radiografía

Voz 0867 38:16 el concejal de Seguridad en funciones del equipo de Manuela Carmena Javier Barbero ha pedido de nuevo el cierre del CIE de Aluche ya ha pedido también a la delegada del Gobierno en Madrid que mueva ficha y por eso le ha enviado una carta recordemos que depende del Ministerio del Interior hemos llamado la delegación himnos dicen que esto es cosa del Ministerio insisten en que no se van a pronunciar sobre un asunto que está ahora mismo en los tribunales y una cosa más primer día de nervios en la selectividad casi treinta y cinco mil estudiantes se han enfrentado al Ebro han hecho los primeros exámenes Cristina Al-Kassar

Voz 31 38:45 la primera jornada de la de Bao ha comenzado puntualmente a las nueve y media de la mañana con el examen de Lengua Castellana y Literatura este examen se les ha preguntado a los futuros universitarios por la generación del veintisiete por un comentario de texto sobre las redes sociales tras la primera toma de contacto los chicos han calmado un poco los nervios ya ha llegado el turno de la prueba de Historia de España aquí parece que han tenido más dificultades con el examen ellos esperaban tema sobre el franquismo os sobre Isabel Segunda pero al final ha caído la guerra de Cuba

Voz 1293 39:16 mire animal sino que tenía visos de segunda que tiene para elegir pones Cuba en el doce uno era claro la transición la guerra que también se cumplían ochenta años pero Cova cubano me pongo a Cuba fatal

Voz 31 39:30 después de la sorpresa con historia hay un descanso para comer ha llegado el turno de la última de las citas del día el examen de Primera Lengua Extranjera mañana los exámenes seguirán con las materias específicas arte latín material

Voz 7 39:43 de Geografía Física serán algunas de las materias a superar con nota mañana

Voz 0867 39:49 mañana vuelve la Ventana en Madrid desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad hasta mañana adiós

Voz 0313 41:23 tendría su titular cuál sería el de hoy para ti

Voz 0827 41:25 ha sido un día de emociones desde luego de emociones incluso supremas eh porque algunas de las cosas importantes que han pasado han pasado en el Tribunal Supremo en el juicio del proceso el fiscal Zaragoza lo tiene claro aquello que sucedió fue un gol

Voz 4 41:39 el Estado lo que sucedió en Cataluña

Voz 0093 41:42 entre marzo del dos mil quince de octubre de dos mil diecisiete particularmente del momento en que se aprueba esa resolución primera de la undécima legislatura que pone en marcha ya de una forma efectiva todo este proceso sobretodo en los meses de septiembre octubre de dos mil diecisiete es lo que en la terminología de que el señor fue un golpe de Estado que a juicio de que es ni más ni menos que la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales

Voz 0827 42:09 bueno pues el Tribunal Supremo decidirá si lo fue o no lo fue y la otra noticia también llega el Supremo sorber a alguien que ese sí ese sí que dio un golpe de Estado

Voz 37 42:22 tarde pero por sí

Voz 7 42:31 mil años tarde morirse

Voz 0827 42:33 buenos días tardamos en enterrarlo y otros mil años parece que nos va a costar exhumar lo el Supremo ha paralizado cautelarmente la exhumación prevista para el próximo lunes de los restos de Francisco Franco esta mañana a muchos ciudadanos mostraban ante el tribunal su indignación

Voz 1792 42:47 somos un país herido totalmente herido y hay que acabar con esta situación no se puede soportar que tengamos ciento ochenta mil personas en la fosa común es una auténtica vergüenza que nosotros nos amotinamos los indignados seguiremos indignado porque eso no lo queremos para España

Voz 0827 43:03 indignado estaba este hombre indignado también Emilio Silva el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Spain

Voz 38 43:11 el poniendo entre el Gobierno que iba a llevar a cabo hecha exhumación y un Parlamento que en dos ocasiones ha votado que los restos de Franco deben salir del Valle de los Caídos no pero esto es una medida cautelar pero es una especie de interrupción cautelar de la democracia

Voz 0827 43:27 una indignación que contrasta con la satisfacción de los Franco Utrera Molina es su abogado

Voz 39 43:33 la resolución de hoy ese es no sólo es la resolución es una resolución ajustada a derecho sino que es la única realmente respetuosa con el derecho a la tutela de de jueces y tribunales ir por lo tanto pues se ha evitado una situación desagradable e para mis clientes y yo lo celebro

Voz 0827 43:54 son los flecos que nos queda de un tiempo del franquismo que lo recordamos en general como una época gris

Voz 40 44:01 que recordamos en blanco y negro cuando da es que ya se acaba el día cuando nota negro es que ella se acaba el día recordamos ha estado

Voz 0827 44:22 era en blanco y negro porque ni NATS estrena una serie documental que se titula España después de la guerra el franquismo en color que es una serie en la que un equipo de cuarenta personas han trabajado para restaurar más de ciento ochenta mil metros de película para reparar digitalmente más de doscientos cincuenta mil fotogramas para colorear los es una forma de acercar esa época a las nuevas generaciones y para acercarnos también a la realidad que no era en blanco y negro Nos decía Manel Lucas el guionista de la serie

Voz 41 44:51 los reporteros que del nodo o los reporteros que estaban que que grabaron a la entrevista en Hendaya no se plantearon no estoy haciendo aquí un trabajo creativo blanco y negro voy a jugar con las sombras con las luces etcétera como si fuera un expresionista alemán no no que que hay pues esta toma esta cinta pues nada pues grabo con lo cual yo creo que la transgresión es mucho es mucho menor que si estuviéramos creando

Voz 0827 45:14 Casablanca nos y además los originales en blanco y negro no sean destruido si tenemos lío con el muerto también hay lío entre los vivos siguen las negociaciones los tanteos para formar gobiernos autonómicos y municipales con alguna novedad señala

Voz 16 45:29 hoy

Voz 5 45:33 hay mucho lío

Voz 42 45:34 pero con alguna novedad interesante porque Albert Rivera propone para Barcelona un Gobierno ve un gobierno de indigente que los gobiernos no pueden ser y por eso no quiere Vox

Voz 4 45:44 quiero gobiernos con tres partidos matando

Voz 0040 45:46 el un Gobierno como mucho de dos partidos pero para Barcelona que propone por sentido de Estado Le pido al Partido Socialista que nos sentemos en una mesa PSC Ciudadanos y PP con dieciséis concejales pelearemos un gobierno en Barcelona y pero se acaba de decir que

Voz 7 46:02 el partido no puede ser

Voz 0827 46:05 así que Ciudadanos tiene gobernar con el apoyo de Vox peros Kiss sin que se note mucho o quiere gobiernos de dos o de tres bueno según venga el viento serían los triángulos de los dos lados a los que han cantado hoy arcano Isar a Socas

Voz 43 46:19 triángulo de dos lados no sé qué me está diciendo simplemente está clavado Triángulo de dos las dos hay dos lados no va a ser delito Ésa es la nueva forma de llamar al tripartito

Voz 44 46:28 Angulo de dos lado misma incoherencia cómo defender o apostar por la violencia de una forma experta suta formal

Voz 9 46:35 cuenta igualmente ningún PAI debería incrementar

Voz 43 46:38 yo simplemente deja que la rima se condensa ese triángulo no será un triángulo de que él sé no lo sé simplemente por respeto sólo tiene lados porque estoy frente de dos catetos

Voz 44 46:48 los catetos obsoleto pero espera porque ya ha venido la hipótesis Musa yo soy Hipatia viento de esta patria y me parece que podría con dictan

Voz 5 46:56 incluso así lo ritmo

Voz 43 46:59 hablando de triángulos y quieres yo te lo termino por eso yo no me escuchó yo tengo el carácter más agudo impuesto contra esos opuso

Voz 0827 47:07 bueno y menos obtusa San sido dos conversaciones que hemos tenido en La Ventana que han sido también supremas

Voz 7 47:16 la hemos hablado con dos personas

Voz 0827 47:18 que han sido reconocidas junto a nuestra compañera María Manjavacas por la comunidad de Castilla La Mancha Juan Ramón amores es uno de ellos director general de Deportes en la actualidad ir recién elegido alcalde de suciedad de La Roda es un hombre que fue diagnosticado de ELA hace poco tiempo pero decidió no rendirse

Voz 4 47:36 ese día el médico me dijo te quedan tres años de vida hirió a el mismo día no sé cómo ni por qué me diagnosticaron trece de noviembre a las cinco de la tarde llega a siete me fui adaptó de juventud no sé ni cómo no hay por qué porque Juanma maman amores hasta ese día era todo lo contrario de nada más bien una persona débil ese día no sé por qué me fui a trabajar cuando todo el mundo decía que no iría hasta el trabajo la energía la gente la conexión al final

Voz 0867 48:09 la vida si yo voy a ir regalando

Voz 4 48:12 no vida a todos los que no tiene esperanza si hubiera hecho lo contrario yo estoy ya muerto

Voz 0827 48:18 la mala noticia que le cambió la vida y a partir de entonces aprendió a vivir ya saborear el día

Voz 4 48:23 yo soy creyente una actualmente en la vida es el día a día el pensar que en ese momento su último Eagle último lo voy a disfrutar como si no existieran mañana lo digo muchas fechas nadie vivido mañana vamos a disfrutar de hoy

Voz 0827 48:39 un hombre extraordinario Juan Ramón y un hombre una mujer extraordinaria Dori Boluda que es la madre del doctor Antonio cepillo Seppi que durante ocho años padeció un cáncer y en esa época se dedicó sobre todo ayudar a superar esa enfermedad a sus pacientes más pequeñitos un tipo muy especial también

Voz 1274 48:57 tanto lo que precisa es decir bueno yo creo que la ausencia de un hijo que cualquier que cualquier manera es durísima no pasa que la de mi hijo Antonio era una persona que llenaba cualquier hueco su sonrisa era una persona humilde honesta pero era un ser inmenso era un chiquillo soñador trabajador humanista una bellísima persona

Voz 0827 49:21 Nos decía Dori que su hijo le enseñó lo mismo que aprendió José Ramón aprender a vivir el aquí y ahora

Voz 1274 49:28 él me enseñó a vivir aquí ahora mami te aquí ahora entonces las sonrisas a lo mejor palabra vamos para adelante entonces aprendimos que vivimos el día a día haciendo lo mejor que lo sabíamos porque la familia humilde eh esta entonces eh pero no deja nada porque no sabemos si el nos dio no sabemos lo que la vida no se en nigún momento lo que iba a pasar

Voz 0827 49:51 Juan Ramón Amores ha obtenido la mayoría absoluta en sociedad desde su ventana local hemos preguntado cómo observa cómo ve la política nacional

Voz 4 49:59 lean por sentarse con cuando eso no preocupa a los que estamos al otro lado los al otro lado queremos vivir mejor tener mejores servicios públicos hemos tener mejor acceso a todo eso lo único que nos preocupa de lo único que nadie llame si queremos hacer política de verdad mi abuela que ahora está con Parkinson y Alzheimer demencia nos tiene que entender

Voz 0827 50:24 hablar para que se entienda ida las palabras en la política también nuestra profesión en el periodismo hemos hablado con el filósofo Daniel Gamper Premio Anagrama de Ensayo por su libro Las mejores palabras Él cree que en la vida pública está sobrevalorado el polemista que además se extiende cada vez más

Voz 0313 50:42 lo que hace sobre todo es trabajar a base de ingenio es decir el hecho de de ser virtuoso con las palabras de acero retroexcavadora cuando cuando toca de parecer más listo que los otros pero en ningún caso de ofrecer buenos argumentos y de intentar buscar el consenso y de escuchar a la gente

Voz 0827 51:06 de viajes vitales pero a la inversa han hablado esta mañana en Hoy por Hoy del viaje que hizo el boxeador Urtain hace diez años Juan Cavestany lo llevó al teatro y ahora se publica una novela gráfica sobre la vida de un hombre que pasó de ser un personaje de feria a tocar la gloria

Voz 0861 51:24 personaje era un tipo que pegaba su cualidad era pero era pegar y tumbar a los adversarios muy rápido entonces esto es lo que le hacía una figura pues pues muy loca muy llamativa pero la atracción de feria no hubiéramos quedado sólo con ese personaje como víctima engañado nos habría que era una cosa un poco condescendiente no ir era un tipo con con un con un deseo con gran

Voz 5 51:49 el deseo de la trascendencia no y de la ambición que tal lo que le convierte en una figura trágica en último término no

Voz 0827 51:55 sufría altibajos en su vida pero cree el director teatral que en el fondo fue feliz ahora eso sí la gloria como llega a veces Se va el final pues fue triste murió abandonado muy solo

Voz 0861 52:07 fue abandonado progresivamente fue les dio la espalda progresivamente y cuando murió murió realmente muy sólo en el hecho tirarse por la ventana el bar El Pilar es un final muy terrible e muy poca gente fui a su fue a su entierro se cuentan las crónicas no

Voz 0827 52:24 y con Nieves Concostrina hemos puesto nuestros retrovisor mirando a China hace treinta años

Voz 7 52:34 recordamos la imagen de un joven con