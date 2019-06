La Ventana (05/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 hay nuevas reacciones a la información que les estamos contando desde esta mañana en la SER sobre el sistema del Partido Popular para despedir a al menos seis de sus trabajadores con contrato fijo a los que pasa a considerar eventuales para ahorrarse la indemnización ya se han presentado las demandas correspondientes en un juzgado de lo Social y fijado un acto de conciliación para el veintiséis de junio Roberto torna mira de UGT habla de aberración

Voz 3 00:28 qué os parece una aberración una empleador como es el Partido Popular pretenda cambiar el contrato de trabajo para ahorrarse la indemnización

Voz 1454 00:39 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial después de que el auto de ayer sobre la exhumación de Franco hablara de él como jefe del Estado desde el uno de octubre del XXXVI ampliamos con Adela Molina

Voz 0011 00:53 la asociación quiere saber cuál es el origen de la información que llevó al Supremo a calificar a Franco como jefe del Estado en plena Guerra Civil Easy la familia el dictador en alguno de sus escritos al Tribunal ha usado esa misma afirmación la organización que defiende los derechos de las víctimas del franquismo considera que esa calificación en el auto de ayer supone darle legitimidad al golpe de Estado del XXXVI considerar a un grupo de militares fascistas con capacidad para elegir quién era el jefe del Estado en su escrito además recuerdan que en octubre del treinta y seis el presidente legítimamente elegido

Voz 1454 01:23 Manuel Azaña en la Mesa del Congreso ha validado el informe de los letrados de la Cámara sobre las mayorías después de la suspensión de los diputados presos por el proceso en esa reunión han tratado también otros asuntos cuéntanos Javier Torres buenas tardes

Voz 0313 01:35 buenas tardes la mayoría absoluta en el Congreso se va

Voz 1084 01:38 mantener en los ciento setenta y seis escaños es decir que no va a variar a pesar de estar suspendido cuatro diputados catalanes que están siendo juzgados en el Supremo lo ha decidido la Mesa del Congreso tras leer el informe de los letrados que ayer conocíamos como también ha decidido la mesa que esos diputado suspendidos no van a cobrar sueldo alguno la mesa que va a volverse a reunir el martes que viene también ha admitido a trámite varias preguntas que varios grupos de la Cámara han registrado con la intención de controlar al Gobierno funciones

Voz 1454 02:07 multado un cine extremeño que no dejaba pasar comida o bebida de fuera la multa la hay impuesto el Instituto de Consumo de esa comunidad a cuánto asciende a Acuña buenas tardes

Voz 1915 02:16 buenas tardes más de tres mil euros deberá pagar el cine a raíz de una denuncia de Facua Rubén Sánchez es su portavoz esta sanción administrativa todavía recurrible califica de infracción grave la prohibición Facua ha presentado otras denuncias todavía en curso contra una decena de cines por este mismo motivo atención al pronóstico del tiempo para mañana

Voz 1454 02:36 el paso de un frente muy activo asociado a una ciclogénesis explosiva va a dar lugar a la formación de Miguel una borrasca que dejará mañana fuertes vientos e intensas lluvias en amplias zonas de Galicia Cantabria Asturias y en áreas del noroeste de Castilla y León la Hemed dice que es una borrasca muy profunda generada con especial rapidez e intensidad a lo largo de esta tarde de la primera mitad de mañana es problema probable que se acerque rápidamente al noroeste peninsular cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 2 03:07 cadena SER Madrid

Voz 0011 03:09 Manuela Carmena atribuyó malentendido la paralización

Voz 1915 03:12 de las obras de la nueva Plaza de España a la Comunidad a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural ha tomado esta decisión porque entiende que no se ha realizado el control y el seguimiento arqueológico y paleontológico de la obra la alcaldesa asegura en cambio que todo está en orden

Voz 4 03:24 mira desde que he visto la noticia he llamado al al concejal delegado y me dice que no sea notificado nada al Ayuntamiento nosotros estaremos todos los permisos y bueno pues será a las típicas cosas que puede haber habido un malentendido pero yo estoy segura que se resolverá

Voz 1915 03:38 las obras afectan al recinto histórico de la Villa de Madrid declarado bien de interés cultural en mil novecientos noventa y tres y no se podrán reanudar hasta que los técnicos de la Comunidad determinen que se garantiza la conservación del patrimonio de los tribunales es un guardia civil ha aceptado una pena de tres años y nueve meses de prisión por haber vendido regalado desde el año dos mil ocho escopetas rifles y pistolas de la Unidad de Intervención de Armas de Móstoles que tenían que haberse destruido en su casa se localizaron veintitrés armas de fuego y más de trece mil cartuchos Alfonso Ojea

Voz 0089 04:05 la Fiscalía la Fiscalía solicitaba cinco años de cárcel pero el acuerdo al que han llegado tanto el acusado como el propio Ministerio Público han dejado la cifra de privación de libertad en tres años y nueve meses por tanto este agente de la Guardia Civil entrará en prisión híper Deraa de manera definitiva su destino y empleo en la Benemérita desde marzo de dos mil ocho cuando trabajaba en la Unidad de Intervención de Armas que tiene la Guardia Civil en Móstoles comenzó a vender y a regalar pistolas carabinas escopetas que debían ser destruidas ha asumido la perpetración de un delito de depósito de armas y otro más de malversación de fondos públicos y un

Voz 1915 04:40 ciclista de sesenta y seis años ha muerto esta mañana tras

Voz 0011 04:42 era atropellado por una furgoneta ha ocurrido en la M seiscientos siete a la altura del valor y la Guardia Civil investiga ya las causas del accidente tenemos veintidós grados en el centro de Madrid

Voz 4 05:01 hasta dónde llega la preocupación en Europa esto qué quiere decir a quién se refiere

Voz 5 05:05 sabes que la curiosidad mató al gato verdad hoy por hoy para los culés

Voz 4 05:10 suscripción con hambre de respuestas lo único rito

Voz 1454 05:17 es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las cinco a las cuatro en Canarias

Voz 4 05:25 cadena SER

Voz 2 05:28 servicios informativos

Voz 0313 05:51 hola buenas tardes en el cóctel de la política se agita con tanta frecuencia que a veces corremos el peligro de acabar borrachos pero mira por donde hoy hoy les propongo agarrarnos algo muy concreto para salir del follón me explico la crisis de Podemos ya saben que se ha cobrado de momento una pieza de mucho peso Pablo Echenique y que su lugar como secretario de Organización va a ocuparlo Alberto Rodríguez pero a este diputado canario mucha gente muchísima Fini por razones obvias le conoce como rastas sí si el rastas no y así han titulado o lo han incluido en sus crónicas un un montón de medios podemos debatir sobre la conveniencia o no de utilizar motes y apodos en las crónicas periodísticas el rastas el coletas el Bigotes Sandokán hay un montón de ejemplos e insisto podemos discutir sobre ello hoy está bien pero les propongo algo que creo que es más divertido porque no compartimos hoy historias de motes de apodos porque los hay graciosos los lavaba los aire homenaje hay motes que todo el mundo conoce menos la persona afectada eso son muy divertidos El Mundo motes da para mucho sí que esta tarde les invito si les apetece si os apetece a compartir esas historias el teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta qué mote tienen que motes han puesto os molesta nos molesta yo creo que va a pasar un vamos a pasar un buen rato seguro porque además nos va a acompañar Nieves Concostrina Nieves buenas tardes

Voz 1626 07:15 hola buenas tardes que en la parte histórica después

Voz 0313 07:18 estar mucho por ejemplo Fernando VII es él

Voz 1626 07:21 para unos deseado para practicar un esfuerzo para para la historia el felonía

Voz 0313 07:28 para la historia el melón oficialmente el deseo lo del del DNI de repudio al desea muy bien Isaías Roberto buenas tardes vacías valles buenas tardes

Voz 7 07:35 buenas tardes Carles tú tienes lo tenías mote vacías lo voy a confesar abiertamente he sido el cabezón tormentos que es un es uno de los típicos de veinteañeros Ken simplemente por la apariencia física y tengo un problema con las orejas porque tanto sido Oregón como de orejas pequeñas debo tener unas orejas extensibles que según que pues me califica de una forma u

Voz 0313 07:56 es cabezón y el más recientes cabezón

Voz 7 07:59 me me dijo estoy bien viene ya de la infancia Irán gracia no no no disminuye el tamaño

Voz 8 08:04 pero si yo al chino sino el teléfono el chino por Frank chino supongo que sí sí sí supongo que sí pero China

Voz 0313 08:12 con todo durante todo el cólera habrá bares que favorecen el mandarín de yo no he sido consciente de tener ningún mote de poner el semi era al más pequeño de clase porque era seny persona

Voz 8 08:24 no yo no soy profeta ahora soy el gran Isaías pero este es público y notorio cuando era más pequeñito yo tuve una etapa gordo llevamos tres Gordos que antes era estaba al gratuitas de oro de plata y el bronce yo era el de plata de Javier matizar que a posteriori entrase por la tras si me lo llama Déjame matizar que además lo de semi tenía sentido porque se llamaba José Emilio

Voz 0313 08:55 ah bueno haya quedado Un poco justificado bueno resumiendo hoy nos ponemos ponemos motes en La Ventana a través el nueve cero dos catorce sesenta sesenta bienvenidos

Voz 10 09:31 de qué sí

Voz 9 10:08 eh

Voz 10 10:14 otro aquí

Voz 11 11:45 Borja además como esto de los motes se extiende por todos los territorios pues en la música que que os voy a contar no mira Eric Clapton al que estamos escuchando ya lo conoces no Matías es bueno pero toca la guitarra como en fin será lento no pero toca la guitarra como como los ángeles

Voz 7 12:03 sí sí sin sin duda ahí en todas las cuestiones triviales como estaba lo motes incluir cosas fundamentales porque votamos de acuerdo con la apariencia física

Voz 8 12:11 con ese mote que estamos poniendo y eso influir en el voto

Voz 7 12:13 en los casos que tú has planteado tanto el de Pablo Iglesias como él de su nuevo secretario de Organización Alberto Rodríguez es un aspecto que ellos han elegido Iker Iker cuidado cuidado cuando decimos que decimos todo sin decirlo o una mayor El País Pablo Iglesias no puede ser vicepresidente de Gobierno o no puede ser ministro una componente importantes que con esta apariencia ya estos pelos Novo no va a ser mi no va a representar a España no cual seguimos viéndonos mucho el aspecto hablaba antes Isaías de los gordos si Obama hubiera pesado veinte a veinticinco kilos más hubiera sido presidente de Estados Unidos con esas cifras pues pues a lo mejor no es decir son datos que se hacen sustanciales en cuando suena apariencia te

Voz 8 12:51 en vez de Obama habría sido obeso tarde de vamos

Voz 7 12:56 no él empleaba su propio suple su propia puedo desea No drama Obama o sea que muy bien de lleva muy bien

Voz 0313 13:02 Matías antes de entrar con con los oyentes y las historias de motes Il en fin los apodos históricos con Nieves y demás el lo de Ken que en casi todos los medios yo estoy repasando hace un ratito medios informativos de de de de cualquier tendencia lo del utilizar el rastas como expresión digamos ortodoxa funcionan todas partes osea hacemos bien nación yo tengo dudas yo con esto no quiero decir del Bigotes hemos hablado durante meses y meses sin ningún rubor no Alberto Rodríguez pederastas pero no sé no sé

Voz 7 13:37 respecto Carles todos los casos que hemos dado son

Voz 0313 13:39 de hombres lo hemos mencionado ninguna mujer es decir

Voz 7 13:42 es ésta también es otra es otra barrera no que que en la actualidad podemos decir el rastas pero en una mujer se consideraría muchísimo más inapropiado por otras circunstancias de todo esto es muy difícil yo creo que a veces el motes bueno cuando no no denigra pero sí define yo reivindico un que es Fusté Montse entonces yo lo puse el el once de octubre de huir de gente antes de que de que huyera o veinte días antes de que huyera a Bruselas cuando hizo el discurso esotérico que no se sabía si se quedaba así la independencia

Voz 0313 14:10 tú sí que eres un profeta

Voz 7 14:12 entonces creo que creo que ésta es es un buen mote a otros once pero ya te te insisto que en los casos de estos lo de Podemos tanto de Iglesias como Alberto Rodríguez

Voz 0313 14:20 es un aspecto una imagen física que ellos mismos

Voz 7 14:23 quieren presentar al público desde cargos además elegidos por tanto es voluntariamente que ofrecen este

Voz 8 14:28 en en el en el caso de las mujeres es verdad lo que nieve

Voz 0313 14:31 basta cuando quiera se lo sabemos pero no

Voz 8 14:33 citan estos motes pero sin embargo sí que hay otro tipo de cosas denigrantes Pepa Bueno Los suele corregir inmediatamente no por ejemplo cuando se habla de la Cospedal o que pose o nos dirigimos a a personalidades políticos y políticas que son mujeres solamente con su nombre de pila y hablamos de Soraya o hablamos de cuando cuando no se atrevería vamos a hablar de Pedro de Pablo etcétera no sea pero hay cosas más útiles

Voz 7 14:59 pero ahí había una cosa eh Soraya se protestó abiertamente han llamado Soraya en lo alto de Soraya Sáenz de Santamaría es Guiral la pesadilla de los fabricantes de titulares en prensa porque no había forma de poner este nombre pero luego ella en su campaña en su campaña las primarias del Partido Popular bien que utilizó Soraya

Voz 0313 15:14 que con un apelativo que entonces hizo comercial y que lo

Voz 7 15:17 a ese suponía un empuje adicional como candidata

Voz 0313 15:19 pero no de todas formas Nieves lo de lo de lo de poner motes incluso en las esquelas que eso también será yo no sé si es un deporte sólo español bueno yo creo que generar Argentina por ejemplo no pero pero vamos que está muy extendido tenemos aquí una larga tradición no antes hablaba de los Reyes

Voz 1626 15:34 aquí en en en todas partes es todos los reyes europeos llevaban su Montecito puesto uno se lo ponían los pelotas para llamarle el hermoso lo de Felipe y otros conocieron el apodo bueno unos conocen lo conocieron en vida pero otros son Reyes a los que se les ha añadido ese ese sobrenombre no me hablabais de de mujeres pues mujeres han tenido todas Isabel Segunda de España Aquilea era la de los tristes destinos mira qué bonito sobre si lo Tchité destino porque hubo que ponerle la frontera para que dejara de meter mano en la caja

Voz 1479 16:07 la loca no es raro pero claro no voy pero se dije las tenemos

Voz 1626 16:12 también en en las reinas británicas Isabel I de Inglaterra a Reina Virgen hija a ser reina virgen y nada lo que pasa es que como era soltera la remató toque también tenemos a su hermana la hija de Enrique VIII María la sanguinaria de ahí ha salido hasta el cóctel Bloody Mary María Tudor París

Voz 0313 16:37 se lo ganó a pulso e estas lo ganó a pulso porque no hay

Voz 1626 16:40 no hacía más que quemar protestante que se volvió loca también esta

Voz 8 16:43 el lo del Bloody Mary Bloody Mary viene de ella como soy yo

Voz 1626 16:48 de hombre aprovecharon ese ese mote para luego el el creador de monte

Voz 0313 16:53 como era consumo de tomates temas

Voz 1626 16:55 el oye qué qué fue antes el huevo

Voz 8 16:58 a quiero decir en el fondo el mote popular digamos es la democratización de estos apelativos hacía monarcas nobles y demás o es al contrario es que lo popular llegó también a la nobleza no lo sé

Voz 1626 17:12 no tengo una respuesta clara para investigarlo eh

Voz 8 17:14 Esther siéndolo si es que a veces el mote es el eslogan no

Voz 0313 17:17 el con que el conquistador por ejemplo

Voz 12 17:19 me tienes ahí a llamar primero al con querido que pero bueno el conquistador que eso lógicamente porque éste no paraba de conquistar

Voz 1626 17:25 también conquistaba faldas se saque a ver por dónde vais a el sentido también no tiene un doble sentido pero tienes otros casos como el del Pedro I el el rey castellano Pedro Cruz pero para lo claro pero para los enemigos el cruel para sus amigos el justiciero como yo

Voz 0313 17:42 lo conocía el cruel

Voz 1626 17:44 no para otros es el justo siempre te lo vas a encontrar con los dos apelativos el cruel o el justiciero eso pasó con otro Rey en Portugal también que también era Pedro también igualmente el cruel o o El Justicia entre los plebeyos

Voz 0313 17:57 yo soy algo más contemporáneo dice José María que en cualquier clase de Hebe de los ochenta había siempre dos niños que eran el negro y el chino dice yo llorar al chino no pero es todos los ochenta ya incluso dice Sergio que en su entorno están Ferri que es el hijo de Carretero que es el hijo de Lutero lagarto manada Judas cardenal hay muchísimos José desde Tres Cantos buenas tardes

Voz 13 18:19 buenas tardes ver que mote ponemos eso nos han puesto a ver vamos a ver

Voz 14 18:23 vamos a ver un pueblecito de Cuenca

Voz 13 18:25 si donde casi todo el mundo tiene

Voz 14 18:28 mote la curiosidad por la que me dirijo a vosotros es que en las recientes elecciones municipales el alcalde que dentro de diez días tomará posesión

Voz 13 18:38 pues sí pues será un ratón toma eso pues

Voz 14 18:42 la su padre ya era Ratón fue abuelo ya era ratón ratón pero que es que mucha gente no sabe su nombre él se llama Jesús su padre llama Esteban los más allegados saben su nombre verdadero pero son ratón para todos

Voz 0313 18:58 José y en la campaña no autorizado carteles de ratón para alcalde o no

Voz 14 19:01 no es un pueblo pequeño y lo la campaña es el conocimiento de las personas

Voz 13 19:06 pero conocimiento ahora vas a votar a Ratón o no es eso no seguro seguro muy bien eso seguro

Voz 0313 19:12 José muchísimas gracias de Tres Cantos saltamos a Barcelona oyentes de La Ventana hoy ponemos unos ponen motes Marga buenas tardes hola

Voz 15 19:19 bona tarda uno tarta amarga qué tal a ver

Voz 0313 19:21 motes

Voz 15 19:22 mira yo nacido en Barcelona pero es toda mi familia es de Soria si ir allí en Soria dicen quién pasa por Soria y no es mote ADO pasa por la hoguera I no es quemado porque realmente todo el mundo llevaba muertes por ejemplo mi padre que pueblo súper pequeño y que todos pues muy pobres claro el único que iban un poco vestido era cuando iba al médico y se llamaba don galo Mi padre era muy presumido y quería llevar zapatos hasta para trillados y le llamaban Don galo mi abuelo tenía Palomares idiota el otro vuelo de la cabeza muy chiquitinas por lo tanto lo llamaban El Pichón

Voz 0313 20:03 mira Matías es sería lo contrario de los dos no cabeza pichón de llamaba normal

Voz 13 20:08 lo malo es el Congreso era muy chiquitín ya Vargas y una pregunta alguien se molesta Bacon

Voz 0313 20:13 esto con los apodos quiero decir que

Voz 15 20:16 lo bueno del caso es que un luego cuando iba disco me ya nos había llamado la gente por su nombre

Voz 13 20:20 porque esto es decir que cuando estaban sino se lo ponían porque no gente interesada

Voz 1626 20:25 de hecho por eso muchos se llevan por eso muchos se llevan el el el apodó a la esquela porque cuando hará públicas más vale que pongas el apodo porque si pones Manuela Rodríguez pues belicista quién era que tengo una que adelante que era Manuela del mito publicado así

Voz 0313 20:42 pero no te lo estás inventando esto de los cincuenta aquí se referiría

Voz 1626 20:45 por favor pero es que esposa que fue de perdonadme Don Pedro Rodríguez el Galera lo estoy leyendo una esquela de Chipiona del cinco de noviembre de dos mil diecisiete publicada en la prensa pero es que él se llamaban así entonces cómo se llamaban así pues va a la esquela lo que es

Voz 0313 21:02 bueno si ya no entiendo ya lo vemos nosotros de una manera

Voz 1626 21:05 era claro que no es como lo ven en nacido hoy mira que faenan unos han muerto Manolo quién la ha pues ya está pero es lógico no es como si no

Voz 0313 21:13 su lógica desde Parla gracias Marga desde Parla José buenas tardes hola buenas tardes qué tal José bienvenido hombre queda a

Voz 15 21:21 pues mira vamos lo único que el tiempo de trabajo en una empresa de logística y pues ahí entran miles de clientes diferente espantó batería todo lo que te puedas imaginar dentro un cliente que era el se llama El mundo del té puede haber yo que sé quinientas plazas de arte lo que es responsable el test Yerba no pues empezar con el hierbas empresas me conocen como hierbas te ocurre que tengo

Voz 0313 21:46 pero seguro que es por el T seis bien

Voz 4 21:48 hola

Voz 0313 21:51 en que lleva años explicando

Voz 15 21:54 pues cada vez que entra gente joven de sus contratos a una mano a Jose donde dice tu pregunta por el hierbas entonces llegan los sabes qué pasa colega alijos claro cuando explica estoy que tengo que decir no que lo hierbas es por esto y hay que alguno que te vaya así todos están esperando a la salida ya que llevo siete años explicando me está mal no porque todo el mundo me conoce como ayer pero ya te digo va mucha gente diciendo cuando dicen que va con el hierba

Voz 0313 22:21 la tiene una muy buena de iniciar una conversación no se te van a entrar siempre al menos con la pregunta algo es algo

Voz 15 22:28 mayores ya tengo empecé con cincuenta años no tengo porque casi cincuenta y siete pues decía que fumar

Voz 16 22:36 pero bueno

Voz 15 22:38 los años dos apodos que son Paz un poco más despectivos dentro de la empresa

Voz 0313 22:42 ya se sabe ya por ejemplo

Voz 13 22:45 lo que uno uno uno uno que pueda uno su compromiso sin problema buenos días

Voz 15 22:52 el hombre tiene es un tío excepcional tiene psoriasis en los brazos y que es el lepra otra lo que todo el mundo cuando hablamos de que acabamos eso

Voz 0313 23:02 igual se va aludiendo a que vamos a con donde Silvia se musical ya conoce al pichón por ser hijo de la Paloma con hombreras en diciembre por Segovia escribe Rafael Cobo que dice que le llamaban Vicky el vikingo porque bizquera por asociación bizco Vicky lleva veintitrés años viviendo en Noruega no está mal desde Bilbao Jon buenas tardes arratsalde on hola buenas tardes qué tal John cómo va eso haber motes voy a ver

Voz 15 23:29 bueno pues a ver a ver vamos a ver yo tengo hablar del mío en concreto

Voz 0313 23:34 cuáles

Voz 15 23:35 pues a ver qué voy a voy a partir de la base de que para mí no es ofensivo vale y que yo he tenido siempre en el pelo que si no me daba no me lo cual evidentemente el pero parece que llevo una semana el pelo sucios a mí me decidí a quitarme la cabeza hay según la cabeza pues bueno en casa esto solamente los de casa me llamaban cayuco

Voz 13 23:56 cayó por el de éste

Voz 15 23:58 buenos Dyess derivado a que me llamen cariñosamente en casa la calva

Voz 0313 24:03 la calva

Voz 15 24:04 la calva amigos conocidos seguir acaba por la serie está de La Niña repelente no si conoces

Voz 0313 24:09 no no no que series

Voz 15 24:12 Sergio en Internet como dibujos para adultos oye mal a la niña repelente y al padre de llama en la ida ahí derivó a mis amigos más cercanos me llaman Calvin Klein

Voz 0313 24:24 bueno eso es bueno el pequeño Calvo si es bueno todos son buenos pero él de Calvin Klein está muy bien traidor pobreza bien ya no que molestan y nada

Voz 15 24:32 no no porque se ha vez para mi ha sido una liberación el cabeza afeitada entonces para mí es algo vamos a ver despectivamente no si es alguien que no me sentía bien pero bueno la gente cercana pues estoy acostumbrado que me

Voz 0313 24:46 tú pones motes John has puesto Pakistán

Voz 15 24:48 constantemente tanto por ejemplo un problema que es un problema cuando no conozco a la gente no me quedo con el donde le dijo como me da la gana por ejemplo mi hija mayor que suele ver a You Tube es si cosas así pues si se llama yo que sé María no sé cuántos llamo Macario Lorenza Jayne en todo momento sabe a quién me refiero cuando yo les digo María Macarena sacado vivido ya sabes ya que investiga refiriendo por ejemplo

Voz 0313 25:15 muy bien John que decías Matías que te diga por ahí resopla de fondo

Voz 7 25:18 no no no no que que que está bien quizás el el Yerba lo que quería era un una droga más aristocrática no estaba pensando que que cuando por ejemplo el chino lo que de lo que lo que tú has empezado

Voz 0313 25:28 sí sí físicamente voy si se dijera al chino

Voz 7 25:31 Muccino chino sería ofensivo es esta es la situación que se nos quiere educar un poco en la indiferencia de la apariencia que yo no sé si se acabará imponiendo por ejemplo el caso de Echenique el dejen este teórico defenestrado de Podemos él siempre ha encajado con un extraordinario dentro de memoria esto es un programa de televisión formulando chistes el mismo sobre su discapacidad aceptando lo que otros manteniendo este debate

Voz 0313 25:50 esta misma mañana ha estado intercambiando tuits

Voz 7 25:52 esta para esta polémica o con el con el tuit de que ha escandalizado por ejemplo ABC el tuit del tuit que ha hecho Pablo Iglesias Diz del del apuro

Voz 0313 25:58 en qué Heidi arroja a H

Voz 7 26:01 qué puede poner el barranco es decir yo creo que este es el el valiente no el que acepta una un un hecho que simplemente de de apariencia por supuesto ni en ningún caso y mucho menos en Echenique de inteligencia para utilizarlo a su favor el efecto boomerang le utilizarlo contra él

Voz 0313 26:16 tribal contra el enemigo Miguel Ángel desde Tenerife buenas tardes hola

Voz 15 26:19 hola qué tal buenas tardes

Voz 0313 26:22 ya de motes

Voz 15 26:23 pues mira la historia se remonta a los años cuarenta y es un pequeño homenaje a mi madre que siempre me contaba esta anécdota en un pueblo de León que en verano tiene veinte habitantes es soy imagínate

Voz 0313 26:35 Elvira

Voz 15 26:37 a vivir es entonces me contaba que en el colegio pues los pueblos que era muy típico el tema de los motes pues tenían un compañero que era muy no hubieran incurrido en que se dedicaba a poner motes a todos los compañeros entonces todos se enfadaron decidido bueno pues vamos a ponerle un mote aquí a a este jodido que no se está nombrando a toco Si vuelta a vuelta por otro no encontraban ponerle y al final uno dijo bueno cuele llamaremos

Voz 13 27:08 es el mote es hoy en día todavía se le recuerda como el símbolo no se siente discriminado

Voz 15 27:14 hombre ya no mayor Se lo van a pulso no sólo abona pulso

Voz 0313 27:19 muy bien Miguel Ángel muchísimas gracias bueno por cierto Marcelino que matizan no sé si con gran solvencia histórica pero dice que a Eric Clapton le llamaban mano lenta porque a la hora de pagar le costaba meter no si yo yo no sé nada de eso sabía yo tampoco me dice que a él le llamaban el loco a Eduardo el alambre a Pablo el tío donde hay un un fin un territorio fértil con los motes y los apodos ese en el cole profes que además normalmente se enteran tarde o pueden estar varios cursos hasta que un día lo descubren entonces reaccionan de una forma otra hace poco un profesor jubilado me me contó cómo había sabido a lo largo de toda su trayectoria que le llamaban el Keko Keko por qué coñazo y quiero saberlo dijo en clase a partir de ese momento yo recuerdo en La Salle el chico el Pusa que es el Pulga Samurai nosotros corta si quieres más al lleno

Voz 1626 28:15 dista multidisciplinar en Madrid que chino que se llama ochenta Say es un violinista extraordinario su nombre artístico experto chino maricón y yo sé él chinos viento sí porque una Adele insultaban así es homosexual entonces le le pretendían insultar llamándole puto chino maricón decidió que ése era su nombre artístico

Voz 0313 28:34 luego te distingue

Voz 1626 28:36 bueno ahí está o es que yo estoy que te tienes

Voz 0313 28:39 que marchar pero que quede constancia de que a continuación contaremos una historia que tiene que ver directamente contigo

Voz 1626 28:46 así con tu si si te quieres quedar te quieras

Voz 0313 28:48 si tienes que marcharte marchas pero dentro de unos minutitos vamos a contar una historia que tiene que ver con lo que tú explicas cada tarde en la Ventana de hechos notables que han ocurrido y el sueño de volar no hay más ahora

Voz 8 29:01 ahora ya entiendes que lo llamaban sino eh

Voz 4 29:03 pero esta tarde

Voz 1626 29:06 Matti estándar de nuestra cita con la historia seguimos con el tema porque hablamos de Enrique IV potente

Voz 8 29:12 mira en la música decía antes que si hay motes mira este en fin es inconfundible el drogas

Voz 10 29:33 no la presagio secado

Voz 2 29:48 basta divino

Voz 4 30:11 la Ventana con Carles Francino el único seísmo es el seísmo con el que ahorra que sí

Voz 5 30:20 inglés directa ese supera por primera vez en seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones

Voz 17 30:28 el INE punto com una compañía Bankinter verano verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza Tenzing el verano tiene sus peros aún así el ver

Voz 18 30:44 no todo el mundo gire que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte billones de euros iré entre ellos de cien mil euros compró ya topónimo porque el extra de verano de la ONCE ya está a la venta

Voz 19 30:59 cuestionar te no saber si es justo lo que pago por mi seguros mutuas de traer de la mutua cualquiera de tu seguro si tener lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 20 31:20 sí

Voz 6 31:26 la Ventana en las redes sociales Roma La Ventana en Facebook La Ventana

Voz 22 31:37 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 23 31:43 el mismo

Voz 1626 31:45 abajo empezaron a referido en un jardín de todo

Voz 23 31:48 más

Voz 24 31:49 toda esa noche no dormí pues algo estaba combatiendo en mi corazón y me levanté poco Ana

Voz 25 31:54 desde el álbum es esclavos dormían la luna tenía el mismo color de la infinita arena define te rendido y ensangrentado venía del oriente a unos pasos de mi rodó con una ten huevos insaciable me preguntó en latín el nombre del río que bañaba los muros de la ciudad respondí que era el de Egipto que alimentaba las lluvias otro es el río que persigo replicó tristemente el río secreto que purifica de la muerte a los hombres

Voz 26 32:24 oscura del emanaba del pecho me dijo que su patria

Voz 27 32:28 bueno montaña que está del otro lado y que en esa montaña era fama que se encaminado hasta el occidente donde se acaba el mundo tiraría al río cuyas aguas están en la inmortalidad

Voz 25 32:39 agregó que en la margen ulteriores elevaba la ciudad de los mortales pican baluartes anfiteatro si templos

Voz 27 32:47 antes de la Aurora murió pero yo te terminé descubrir la ciudad y su río ignoro si cree alguna vez en la ciudad de los inmortales pienso que entonces me costó la tarea de buscarla Flavio pro cónsul de jeringuilla me entregó doscientos soldados para la el peso también reclutar mercenarios que se dijeron conocedores de los caminos que fueron los primeros en de saltar

Voz 22 33:13 el Aller Jorge Luis Borges mil novecientos cuarenta y nueve prima se El pisito

Voz 5 33:22 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero e Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado Jorge Ponce

Voz 26 33:34 en la SER queremos que te rías cada día con dos mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las siete de la tarde es una maravilla clónico es la sorpresa de las sopesa ser tiros sí sí no no porqué con Jorge Ponce Bob Pop y a las ocho La vida moderna con David Broncano cada un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia que bulo la arena ser

Voz 28 34:06 el jueves el golpe del perfume

Voz 7 34:09 de evitar este bulo que ha regresado a Whatsapp

Voz 16 34:11 la policía te cuenta cómo hacerlo en nuestra sección de tendencias seleccionamos Patil lo más Viranós

Voz 26 34:18 Tron de la Ser lo que quieras cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 21 34:28 tú

Voz 5 34:33 abrir la factura de la luz y no entender nada lo normal sentir que me toma el pelo lo no

Voz 20 34:38 normal en luciera sabíamos que había otras maneras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste Si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es y descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz

Voz 19 34:52 lo mitad yergue bicis está quedando un poco anticuado además parece que las bicis eléctricas van ganando cada vez más terreno quiere a negocio con las líneas ICO es posible porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad informa técnico punto es en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno y pide ya financiación ICO Banco empezamos buenos días vecino

Voz 29 35:14 buenos días Juan oye ya he visto que te has puesto alarma qué tal es que estamos pensando en ponernos una novela la ni te lo pienses no veas la tranquilidad que te da pero no es muy caro que va merece la pena mete te en la web y lo calcula en momento además si quieres te la ponen en el mismo día

Voz 5 35:28 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una INEM Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 22 35:38 en La Ventana con Carles Francino

Voz 2 35:42 hola

Voz 26 35:44 pero la

Voz 2 35:51 bolas el si quiere eh te prometo sí que

Voz 0313 37:23 ya aquí seguimos en La Ventana no no volando de momento estamos Isaías Roberto Matías Vallés y un servidor hemos dejado un par de pistas antes con Nieves Concostrina sólo la historia que vamos a contar a continuación las historias en general te pueden asaltar por los caminos más insospechados volar por ejemplo volar un sueño de de toda la vida del señor hace unos días en esa en ese repaso tan particular por la historia que hace Nieves en acontece que no es poco nos habló

Voz 1479 37:53 de la primera azafata de la historia a veces la mejor forma de llegar a un lugar es dando un rodeo eso hizo El en una joven de veinticinco años que mil novecientos treinta quiso ser piloto comercial tú una mujer llevando un avión de pasajeros tú tú tú tú Estatuto tengo el título mira le decía él él al ejecutivo de la compañía y a mí que eres chica voy en el avión para atender y servir a los pasajeros quizá pues mira lo mismo eso sí el quince de mayo de mil novecientos treinta El en Church realizó su primer vuelo como la primera azafata de la historia en realidad la primera azafata con título de piloto o la primera piloto que hizo de azafata no sé

Voz 0313 38:36 yo tampoco lo sé pero se llamaba el hecho Orts tras contarnos esta historia se puso en contacto con Nieves a través de un correo Sonia Martín que les decía lo siguiente has hablado de la primera mujer piloto que fue azafata yo decía soy la primera mujer española no creo que hubiera muchos en el mundo en el noventa y siete que fue mecánico de aviones y ahora piloto comercial desde hace dieciséis años además proseguía tengo la diplomatura en Bellas Artes por la Complutense ya adivina de quién soy forofo viene de Vinci charlas a los niños sobre él sus proyectos y cómo funcionan los aviones me encanta un beso desde Oriente Medio donde te escucho sobrio Martín buenas tardes

Voz 13 39:20 hola muy buenas tardes qué tal que ahora se Dubai pues son dos horas más bien sola

Voz 30 39:28 siete menos veinte las siete menos veinte aquí son las

Voz 0313 39:30 al menos veinte de la península efectivamente o no qué tal buenos Sonia por fin puedo contarlo no es que habíamos quedado dos anteriores con Sonia no tengo buena no tengo vuelo nos interesa mucho contar esta historia porque además es muy muy bonita y hoy por fin se da la circunstancia no nunca es tarde si dichas

Voz 13 39:46 bueno vale hombre además lo agradezco sí bueno con todo lo que está pasando la verdad es que no da tiempo a unos

Voz 0313 39:52 venga o no no en absoluto la primera mujer española mecánico de aviones y eso como cómo lo lo conseguí este Sonia cuéntanos un poco la toreando

Voz 30 40:02 pues eso fue eso fue un poco por carambola como digo yo todos por cada

Voz 15 40:06 vale

Voz 30 40:07 yo cuando cuando Cole por primera vez fue fui yo tenía trece años y gracias a la primera escuela de ultraligeros que fundó mi padre en Madrid

Voz 0313 40:17 no entonces

Voz 30 40:19 en ese momento es como dicen los americanos es hay que decir que me picó el mosquito yo quería ser piloto si por Si bueno en principio quería ser astronauta sueco pasa que después de ver a Kubrick mil me parece un poco más aburrido

Voz 0313 40:33 ya

Voz 30 40:36 sí sí sí puedo de piloto y es claro pues entonces yo no en nuestra casa hemos subido una familia muy humilde Mi padre artista pintor inicial falleció pero bueno pues no teníamos mucho dinero no entonces pues lo típico no que si siempre en esa época ahí agradece a agradecerle todo a nuestros padres que en aquella época saliendo de la de la época de post franquista nos obligaban a estudiar tú tienes claro pues yo estudié Bellas Artes porque se me da bien y además me gustaba a mí me gusta sigo pintando del caso es que eh yo lloraba muchas veces cuando ya volar a los aviones por encima mío si un buen día pues me vio mi padre dice mira yo es que yo lo que quiero ser piloto de aviones no había nadie bueno la primera mujer que voló en Iberia me parece ya habían dos En es en ese momento eh empezó en el ochenta y dos fue pues fuimos a al Ejército en el ejercito pues no había mujeres en esa época central cosa que al final decidí irme a Estados Unidos a la aventura digo pero porque no había otra cosa entonces me me termina tercero de Bellas Artes Trinidad de curso estallido completo y me fui de Oper a Estados Unidos y hay en Estados Unidos pues aparte de cuidar niños hice de todo hice de todo y estuve limpiando en una imprenta estuve trabajando de reparadora de supermercado limpiando en un en bares y así poco a poco me fui sacando las horas de vuelo

Voz 0313 42:13 no sea que el título de piloto de los saca hasta en Estados Unidos

Voz 30 42:16 los Ángeles EEUU lo que pasa es que claro entonces se convalidar pero cambiaron la la normativa según aterrice en el noventa y dos veces con con con mi esto de comercial y hacer reír tuve que empezar de cero pero ya no estaba en edad de estado otra vez en casa de mis padres y entonces pues me dediqué a llevar un bar de un amigo mío Honorio que le mando un saludo desde aquí muy llevé el bar idea los fines de semana llevaba bolada los con los clientes edad me lo llevaba por la sierra de Madrid da vueltas en plan turista Italia así me hacía las horas no pero veía con eso pues si me podía hacer muchas horas pero no conocía a nadie en estaban en la industria no da una a mí ese día leyendo la revista avión Review que todavía siguen editando Vic es ofrecían veinte plazas para gente que tuviera buen nivel de inglés y conocimientos de mecánica para hacer un curso de mantenimiento pagado por la UGT y la Comunidad Europea

Voz 0313 43:19 pues blanco y en botella ganó el Haro

Voz 30 43:21 años que me fui al examen que pasé aquí pase y entonces claro ya vamos se me abrieron las puertas porque fueron dos años yo lo que a mí lo que siempre me ha gustado es entender cómo funcionan las cosas y a aparte de disfrutarlas no pero entender cómo la mecánica siempre me ha gustado entonces para mí no me costó nada bando también usándolas Severino mi mi litros no mí me encanto yo entonces a raíz de eso pues a los dos años empecé a mandar el currículum con lo que me llama la hondura empresarial además futura ya cerró en el dos mil ocho sí vamos Mi madre me tuvo que dejar dinero para ir a la entrevista que yo no me lo creía yo pensé que me habían llamado de broma la verdad y me cogieron y entonces pues ahí empecé a trabajar

Voz 13 44:09 qué bien sabe si tengo que decir también que

Voz 30 44:12 yo soy la segunda mecánico que que que posee la mujer que se dice ya mecánico español la primera es una Barcelona Chamorro y que todavía que somos muy muy íntimas amigas

Voz 13 44:24 once Soledad Luca como el uso del noventa

Voz 30 44:27 hay siete u ocho goles

Voz 13 44:29 ha sido

Voz 30 44:31 pues estuve a ver en Addis Abeba estuve en Adís Abeba Etiopía pues hace dos días que volamos a muchos sitios se incluido Afganistán vamos a vamos a Nepal vamos a Rusia vamos a también parte de Europa Praga bueno no lo más cerquita que queremos ser en Catanha yo yo como siete tres siete muerto de radio medio por así decirlo no

Voz 7 44:59 tú son Sonia tú quieres mecánico y piloto es cierto que el que el nuevo comandante de la del aparato no tiene un género definido y es el sistema informático del avión que ya nos ha causado algunos disgustos

Voz 14 45:08 sí

Voz 30 45:10 bueno no no tenemos que pelear a veces sabes por qué no no no hay mucha gente nunca no hay mucho entendimiento humano a veces no con este tema e claro e al final tienes que pensar que hay cosas que las máquinas pueden hacer a aquí muy bien por supuesto pero hay situaciones en las que yo todavía pienso que que la persona tiene que tomar mando de de de desde del avión no como como ejemplo pues los dos últimos accidentes se vio no

Voz 0313 45:43 clima para una última pregunta cómo se ve España no desde el cielo que también cómo se ve España en la distancia sobre todo cómo nos ven

Voz 30 45:53 bueno tengo que decir con lo que está pasando últimamente pues pues un poco incongruente la verdad voy incongruente porque es que ciertamente cómo se puede explicar he que una persona que ha sido un dictado y no solamente que ha matado a miles de personas todavía pues tengan mausoleos yo aparte de Lenin que yo sepa pues no no conozco otro sitio donde tenga una persona así no pero bueno yo también tengo que decirte que yo estaba en zona de guerra volando y ahora que no me escucha Mi mal de Estado estuve en Alepo en el dos mil doce para que me entienda la gente un poco de cómo es esto de de de lo el problema de los refugiados realmente es un problema de todos es un problema de todos porque estábamos todos los estamentos relacionados no solamente con lo que ha pasado en Irak pero también con lo que pasaba Siria no entonces yo estuve en Alepo hace pues el último vuelo en en junio del dos mil doce cuando se acercaban las tropas de El Asad sí se acercó el coordinador de abordo y que lleva todo el tema de papeleos y tal y me empezó a hacer preguntas en la cabina del avión y me di cuenta que entendía bastante de de de instrumentos de la bien tú como sabes tanto de del siete tres y tal y me dice pues porque yo practico en casa el simulador de vuelo en el ordenador pues qué bien no digo bueno pero ahora cuando Viena vengan estos que vas a hacer porque claro es que faltaban días yo estoy muy a al día de las noticias que pasan por ahí digo yo ahora cuando vengan que vas a hacer porque claro dice bueno pues yo lo voy a hacer es irme al supermercado me voy a comprar un montón de comida me voy a meter en casa jugar al simulador y que pase pero hombre no tienes familia no tienes dice donde a lo mejor les digo a mi madre que se venga conmigo y a esperar a que pasen claro me dejó tan estoy alucinada porque qué le voy a decir una persona que tan vehementemente en exceso como considera que no va a pasar nada estamos hablando de cuando trabajo ya las fuerzas militares lo destrozaron todo

Voz 0313 47:59 ha quedado al morir

Voz 30 48:01 sí claro quiero decir que las personas normales de la calle como nosotros pues te pueden un día que no tienes ni idea de lo que vi lo que hay detrás de la puerta de que toda tu vida si sí

Voz 13 48:13 se puede cambiar eh

Voz 30 48:16 pero nosotros somos parte indirectamente responsable porque somos parte de la la otras de nosotros estamos apoyando a las fuerzas Washington simplemente no es en cierto modo estamos ahí metidos no todo por eso Mis charlas hacia los niños que creo que necesitan un referente de la calle un referente que que que que sea como ellos un poquito mayor pero como ellos que les hable su idioma

Voz 0313 48:41 que lo entiendan sí sí te entiendo

Voz 30 48:44 que vea que se pueden conseguir las cosas que se pueden alcanzar las cosas siempre que tengas una disciplina que tengas perseverancia que tengas resiliencia también que puedas aguantar los embates de la vida te va a ir mal pero si consigues mantener el rumbo como digo yo si tú sigue saber dónde dónde quieres ir pues hombre pues a veces hay cúmulo ni un gol hay montañas que tiene tres Via T para poder pasarlas pero las pasas y continuas en tu rumbo y puede quedar donde tú quieras

Voz 0313 49:12 es una reflexión magnífica para siempre pero sobre todo para estos días en los que estamos hablando mañana tarde noche de la selectividad ahí la presión y los exámenes si los chavales hay apurados y tal pues lo que ha dicho Sonia Martín la verdad es que sinceramente va a misa Sonia un beso muy grande y hasta la próxima y feliz vuelo cuando toque

Voz 13 49:31 bueno pues nada muchas gracias a vosotros adiós a todos

Voz 31 49:44 pero qué dientes blancos sí gracias también en ti Blanc si dental Blanc la pasta de dientes que blanqueó mis dientes sin dañar los por eso la uso cada día de MTV AMC de uso diario sí sí claro de MTV en cada día de laboratorios Viñas

Voz 19 49:59 incluso le cumple treinta y cinco años y quiere celebrarlo contigo disfruta del XXXV

Voz 7 50:05 por ciento de descuento en todos nuestros shows

Voz 19 50:08 España sólo quedan unas horas para unirse a la fiesta la promoción termina esta noche

Voz 24 50:13 si tú Soleil sería lo mismo

Voz 31 50:19 casi casi llegó a la obra de teatro pero casi casi me faltó nada

Voz 32 50:22 y los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta cinco

Voz 19 50:26 hay seis kilómetros más por depósito para que no se quede

Voz 33 50:28 nunca se casi la vida sin interrupciones es mejor el beneficios celebra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en Pepe te lleva más lejos punto com de P Cerca de ti para llevarte más lejos

Voz 6 50:40 la Ventana con Carles Francino eh

Voz 35 50:56 sí

Voz 0313 51:04 David Bowie publicó un disco tres días antes de morir cines hizo público un vídeo además con esta canción donde por el por la forma por el fondo de lo que decía quedaba muy claro quedaba clarísimo que es estaba que se estaba despidiendo el tuvo oportunidad de hacerlo no todo el mundo puede hacerlo y en ocasiones quién lo hace nos deja al resto absolutamente conmovidos es la historia de nuestra polémica de hoy

Voz 2 51:35 la polémica

Voz 0827 51:39 no agotó ven una joven holandesa de diecisiete años ha organizado su suicidio al hacerse insoportable el sufrimiento de vivir con el trauma de una serie de agresiones sexuales que sufrió siendo niño y que ocultó mucho tiempo por miedo y por vergüenza sufría estrés postraumático depresión anorexia vivía gracias a la alimentación que recibía por una sonda Laso

Voz 8 51:59 Castro pidió autorización para repetir

Voz 0827 52:02 tras esa sonda hice la concedieron no está confirmado que recibiera otra ayuda médica suplementaria para poner fin a su vida su muerte nos enfrenta a un drama personal inimaginable Jamal imaginable dolor de la familia al ver que su vida sedes y la Chava sin poder remendar esas heridas seguramente semejante a otros dramas que acaban Mato de las listas de suicidios pero también nos enfrenta al dilema público sobre una sido una circunstancia así entrarían los márgenes fijados para la eutanasia en un país como Holanda en donde es legal porque siempre asociamos esta práctica con enfermedades físicas cuyo dolor hace inviable la vida pero qué sucede cuando el dolor insoportable es psíquico y cómo gestionar que quién pide a ponerle fin a su vida sea una persona que apenas la ha comenzado muchas veces expresamos nuestras certezas en esta polémica aún sabiendo que pueden ser discutibles pero hoy la verdad es que lo único que tenemos son inquietantes preguntas

Voz 37 53:01 Isabel Ferrer buenas tardes Isabel es colaborador del diario El País en Holanda ya habitual también de este programa de La Ventana la primera pregunta de las muchas que planteaba

Voz 0313 53:09 Isaías que están sobre la mesa es si esta historia en concreto ha generado debate au polémica en Holanda o forma parte de nuevo de una de una rutina ya aceptada