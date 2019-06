La Ventana (05/06/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las

Voz 2 00:02 en Canarias detenido un hombre en Barcelona después de arrastrar varios metros con su coche a su pareja después de una discusión Esther ya ha pasado

Voz 0138 00:15 la mujer está ingresada en el hospital pero su vida no corre Pelé

Voz 2 00:17 pero nos va a contar los detalles de cómo ha sido nuestro con

Voz 0138 00:20 cañero de Radio Barcelona Adrià tarde según avanzó

Voz 4 00:22 dado el periódico y ha podido confirmar la SER los hechos han ocurrido sobre las siete de esta mañana en el distrito de Horta Guinardó de la capital catalana los Mossos d'Esquadra han recibido una llamada de algunos vecinos alertando de que una mujer había sufrido una agresión cuando los agentes han llegado al lugar han encontrado a la víctima tendida en el suelo algunos testigos han declarado entonces que tras una discusión la mujer ha bajado del coche de su marido y que cuando ha querido coger el móvil metiendo el cuerpo a través de la ventanilla el hombre ha arrancado el vehículo recorriendo con ella colgada unos cuantos metros hasta que unos vecinos han conseguido que parada el hombre de treinta y siete años se ha dado entonces a la fuga pero los Mossos lo han podido localizar telefónicamente al cabo de unas horas Gillian citado en una comisaría donde ha sido detenido después de presentarse voluntariamente la mujer sigue ingresada pero no se teme por su vida

Voz 0138 01:06 la ministra de Hacienda está convencida de que habrá una solución para devolver el IRPF el IRPF aquellas madres que reclamaron antes de la sentencia del Supremo hay al menos cuatrocientas familias pendientes de este trámite Mariola buenas tardes buenas tardes Esther la ministra Montero confirman lo que hace días adelantó la Cadena Ser la Abogacía del Estado está intentando buscar encaje jurídico a esta discriminación

Voz 5 01:28 pero estoy convencida de que encontrará una solución porque la voluntad política es decidida no tiene ningún sentido que aquella que reclamaron previamente para obtener ese derecho aunque algún tribunal fallara en contra ahora que se concede globalmente justo a ella no se les conceda osea que estén tranquilas porque explorar

Voz 6 01:45 como todos los mecanismo porque hace justicia caía

Voz 5 01:47 también se la devuelva añade que Hacienda está trabajar

Voz 0138 01:50 el intensamente para que las cientos de madres afectadas como dices por este problema cobren la devolución del IRPF que son miles de euros en cada caso y que la Agencia Tributaria les está negando el principal asesor comercial de la Casa Blanca ha asegurado que puede que no entren en vigor los aranceles anunciados por Trump para México porque ya han conseguido captar la atención del país sobre la necesidad de frenar el flujo migratorio y de reforzar su frontera con Guatemala son declaraciones a la CNN horas antes de la celebración de una reunión entre el ministro de Exteriores mexicano y el vicepresidente norteamericano en busca de un futuro acuerdo nos queda el deporte Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 02:25 el Sevilla ha presentado hoy a Julen Lopetegui como nuevo técnico del equipo hispalense para las próximas tres temporadas Lopetegui es una elección directa del secretario técnico Monchi recordemos que hoy es el último día de trabajo de la selección española de fútbol en la concentración de Las Rozas mañana el equipo viaja a las Islas Feroe para jugar el próximo viernes partido de clasificación de cara a la Eurocopa el siguiente compromiso será el lunes en el estadio Santiago Bernabéu ante la selección de Suecia

Voz 0138 02:51 recordamos que la M ETA ha anunciado el paso de un frente muy activo asociado a una ciclogénesis explosiva que va a dar lugar a la formación de Miguel una borrasca que va a dejar mañana fuertes vientos e intensas lluvias en Galicia Cantabria y Asturias seis y tres cinco y tres en Canarias

Voz 7 03:09 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:12 acaba de terminar en la Asamblea la reunión entre la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso y el ganador de las elecciones el candidato socialista Ángel Gabilondo poco más de media hora de conversación de la que de momento no han dado detalles sus equipos aunque Ayuso ya había advertido que iba a este encuentro por pura cortesía porque no tiene nada que negociar con Gabilondo entre tanto Manuela Carmena en la capital da por hecho que no ser alcaldesa de nuevo porque entiende que habrá un acuerdo del Partido Popular y Ciudadanos con la extrema derecha de Vox los candidatos del PP y Ciudadanos ya ha mantenido hoy su primera reunión oficial José Luis Martínez Almeida hay Begoña Villacís han mostrado su sintonía tras ese primer encuentro según dicen centrado en los programas no en los puestos ha ido muy bien

Voz 1619 03:48 siempre he defendido que Begoña yo hemos tenido una muy buena relación personal yo creo que esas atrás lucido hoy en esta reunión donde fundamentalmente lo que hemos dejado encarrilado son los equipos negociadores y por otra parte pues a proceder al intercambio de una serie de documentos programáticos porque creo que lo importante es establecer el programa necesario para que Madrid tenga ese cambio que se merece

Voz 1869 04:07 en Robledo de Chavela al ex alcalde el popular

Voz 1915 04:10 armario de la Fuente imputado por malversación ha negado ante el juez que utilizará la visa del Ayuntamiento para gastos personales de la Fuente que volvió a ganar las elecciones el pasado veintiséis de mayo sólo ha reconocido un pequeño gasto que dice que fue por error una cantidad que asegura que ya devolvió Raquel Fernández achaca de la Fuente su situación a causas políticas y considera que su comparecencia ha servido para dejar claro que la utilización de la tarjeta no fue en beneficio propio reconoce no obstante que por error pagó doscientos ocho euros que nada más tener conocimiento de la equivocación devolvió el dinero pidió disculpas en el pleno

Voz 8 04:42 sí en veinte años supone que un error de ciento ocho euros sea un cúmulo de susto sillas falta a la verdad creo que Laetitia mucho de aquellos que tienen digamos ya no solamente poéticamente

Voz 7 04:55 dejándolo todo el caso se encuentra en fase de diligencias previas

Voz 9 05:00 esta noche en el Larguero además de toda la actualidad deportiva tendremos la sección de Yankee Land día con el gran José Antonio Ponseti ya

Voz 0657 05:09 creo que está con la OTAN editora yo

Voz 7 05:11 nunca sabes cómo puede acabar

Voz 10 05:14 por esto casi nos despedimos desde Argel

Voz 0324 05:17 bueno gol Manu Carreño Cadena

Voz 9 05:19 hacer

Voz 0138 05:21 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las siete las seis en Canarias

Voz 7 05:29 ese servicios informativos

Voz 2 09:49 hoy tenemos a Nieves Concostrina por partida doble Roberto viene otro través a las cuatro de la tarde si hablando de los de los motes que ratito de radio tan tan interesante ir en fin los Reyes las reinas los apodos más tuerto los más tuerce los botes en las esquelas bueno ahora volvemos a sumar a la historia de su mano eh yo ahora unos vamos seis siglos atrás para comprobar algo muy concreto queso de cualquier tiempo pasado fue mejor es una chorrada como la copa de vino

Voz 20 10:17 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 7 10:35 el cinco de junio de él

Voz 1626 10:36 año mil cuatrocientos sesenta y cinco madre mía cuánto tiempo hace un puñado de nobles y obispos levantaron una especie de escenario para que el populacho pudiera haber bien colocaron en el centro un muñeco de trapo disfrazado del rey Enrique IV leyeron al monigote una lista de agravios Le quitaron la Corona le arrebataron el bastón real le arrojaron un guantazo y lo tiraron al suelo al grito de a tierra puto llamar puta a un hombre en aquel siglo XV era señalarlo como homosexual y aquel episodio importantísimo en la historia de este país se conoció como la farsa de Ávila a ver si podemos hacer esto fácil en la Castilla del siglo XV los nobles andaban a tortas entre ellos por conseguir más territorios más poder y más Rent y muchos de ellos además estaban enfrentados al Rey Enrique IV porque no atendía a sus intereses así que se juntaron poderosos nobles de votos arzobispos y le pusieron delante al Rey una serie de exigencias por ejemplo mano dura con judía los musulmanes que los cargos eclesiásticos ya no los nombrar al Rey que la aplicación de la justicia a los nobles en la organizaran entre ellos

Voz 22 12:04 Enrique IV dijo que eso no lo firmara dijeron todo pote va entera

Voz 23 12:09 lo acusaron de todo entre otras cosas de ser homosexual de que su heredera su hija Juana a la que llamaron luego la venta

Voz 1626 12:15 maneja no era su hija que da igual si lo era o no los hijos ilegítimos nunca han sido un problema para la monarquía de la que llevamos siglos disfrutando pero el caso es que todas esas acusaciones no podían quedar para la historia entre los muros de un castillo por eso nobles y eclesiásticos montaron un teatrillo público pan y circo para la plebe que se lo traga tú fue la famosa farsa de Ávila en la que depusieron al Rey en efigie pegándole un guantazo al monigote y allí mismo coronaron al sucesor elegido el sucesor era el hermano pequeño de Enrique IV Alfonsín un pavo de once años un rey títere al que mangoneo pero resultó que el niño se les murió enseguida o los suicidaron no se sabe pero miren de repente apareció Isabel

Voz 1915 13:19 Isabelita la otra hermana la católica que dijo

Voz 1626 13:21 el agua Piris buscáis reina bueno

Voz 23 13:24 aún faltaba mucha farsa por representar

Voz 0313 13:32 esto de las de las técnicas de ahora si es que Ramos Un partido sólo un poquito en cualquier parte

Voz 0324 13:37 llena de la historia ahí aparece practicarle

Voz 0313 13:39 de todo el capítulo de hoy el esta farsa monumental la verdad es que es de traca por menos esos han hecho películas

Voz 7 13:50 cada miércoles tenemos una cita con un señor que el cine una historia de amor

Voz 25 13:56 es muy bonita y que no no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirman a alguien que se define con una sola palabra

Voz 7 14:14 es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine Carlos Boyero

Voz 0324 14:34 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal qué tal qué tal hombre pues como el tiempo rarísimo esta raro bueno pero estaba interesa

Voz 2 14:41 ante la primavera de toda la vida ha sido esto no

Voz 0324 14:43 te puedes pillar una neumonía porque si no te pongas así ponerlo las drogas ya que de repente hombre calor y frío que soy muy clásicas y bendito sea el invierno si el poder refugiar tengan una manta viviendo cosas maravillosas Tomás el frío o el calor el frío y a medida que envejece Sea Hawk cuando te quiero el Kiel el calor del verano era maravilloso en la en la niñez no porque además relacionadas con las esas vacaciones interminables Si bueno y me imagino que el el cuerpo pero es que del del frío te puedes proteger están las mantas y están los no sé pero de él el calor y sobre todo ya te contado más veces yo viviendo en un ático es como como como una pesadilla me remito aquello de al comienzo de El extranjero las el clásico de Albert no me maté a un hombre en una playa de Orán porque hacía calor un hombre al que no conocía en una playa porque yo porque bueno cómo se extiende Quique fastidio que te obliguen a vivir en el ático

Voz 2 15:57 ese eh

Voz 0324 15:59 que te obligan nombres que llevo ahí llevo ahí toda la vida real así pues es lo tienes vistas muy muy bonitas y esas cosas y limitar raza y tal pero el clima es muy raro porque luego en en invierno por muy protegido que lo tengas entra entra el frío pero vamos bendito bendito sea sea el frío para nosotros los los ancianos

Voz 2 16:26 eh que Burger ya sabes que tenemos debate en en la Ventana del cine que es un debate recurrente además la noticia la recuerdo lo hemos contado hace un ratito en Todo por la radio recuerdo que el Instituto de Consumo de Extremadura ha sancionado a la sala multicines España que está en Zafra en Badajoz la ha multado con tres mil euritos por no dejar que los espectadores entren comida o bebida comprada fuera del cine cuál es el motivo de la de la multa el motivo de la multas que ya que el cine tiene su principal fuente de ingresos teóricamente en la exhibición de películas como permite que se vendan palomitas no tiene dice esta multa o los los argumentos de esta multa no tiene razón al prohibir que se entrenan otros alimentos esa es la noticia nosotros nos agarramos ahí para volver a resucitar ese debate eterno del cine palomitas y palpitar no no sé si preguntarte a tiros

Voz 0324 17:16 pues que el otro día tuve tuve movida en Un Line vamos me tuve que poner a dar gritos así con con una señora que llevaba no no palomitas yo creo que llevaba un carpaccio directamente de su casa y no durante hora y pico lo los ruidos era no sea no ya lo que comía sino pues eso mover todo en el cesto se que supongo que todo el mundo estaba muy incómodo pero como siempre tuve yo que pegar las voces no diciendo ya que esto es un cine Osa que que deje ya de hacer ruido

Voz 2 17:53 los que llevamos sobre y pico así te contesto

Voz 0324 17:56 no no contestó nada invita al pero vamos yo me puse muy nervioso era común son son hete insoportable dices joder que la que la gente coma en su casa o en los parques públicos siempre que haya papeleras cerca y no no no manchega y estamos intentando ver qué película

Voz 2 18:14 ah pues está veinte

Voz 0324 18:17 dando ver Los Vengadores si cuidado qué son tres horitas Si ya te y esto yo reaccioné a la hora y media por ahí o sea que

Voz 2 18:30 si quieres hablamos ahora mismo o Los Vengadores ahora mismo oyentes de La Ventana oyentes de La Ventana del cine palomitas y palomitas no nueve cero dos catorce sesenta sesenta pero antes titular

Voz 0313 18:41 Boyero ha visto vengadores en palomitas de forma para quien no lo sepa el último capítulo de esta saga vengadores no sitúa cinco años después el chasquido de Tanos que acabó con la mitad del universo ahora el grupo de superhéroes llevará encontrar la forma de arreglar su derrota e intentar superar una pérdida que aparece realmente reparte

Voz 20 19:08 es la paz

Voz 26 19:15 es decir no

Voz 19 19:18 Versión Original por la señorita Potts

Voz 26 19:24 yo te sientes mal puesto una parte del final

Voz 7 19:30 que declaró que lo digo por el espacio sin la menor posibilidad de rescate es más divertido

Voz 19 19:35 tengo muchas ganas de saber

Voz 2 19:38 la parecido

Voz 0324 19:39 porque hay bueno que bien de esta eh no me no me extraña Si yo fuera un seguidor de de la saga no más que seguidor yo creo que la gente está extradita no pues puedo entender que que sientan una emoción notable está muy bien hecha porque aquí al parecer que aparece todos los personajes de que yo evidentemente como no soy masoquista no lo no he visto todas las películas pero se juntan para la la batalla final entonces durante hora y media por ahí ahí pues una exposición de están todos el Capitán América Hulk que Iron Men todos contra el Tanos este tenebroso no que va y luego la hora final pues es la la batalla todo reconozco que primorosamente hecho ni problemas que que que es que

Voz 27 20:38 como no me interesan los superhéroes pero porque no no

Voz 0324 20:42 han interesado nunca nunca no entonces lo llevé cómo pude aguantar hasta el final eso sí salió un par de veces a a fumar Inter juego Street tres horas es El Padrino pues aguantó sin fumar aunque sean siete pero pero con los venga pero puedo comprender la el el éxito enorme de público ingente no el reparto repartos espectaculares no nos meten a todas hasta aparece Robert Redford Michael Douglas Michelle Pfeiffer es como echar toda la carne en el asador decir de qué es lo que pueda alimentar ahora a Hollywood pues películas como esta no entonces es un despliegue de medios impresionante pero los los dos directores codirige un son hermanos yo creo saben lo que demuestra pues deben de ser no es un trabajo de mercenario sino que deben de estar muy enamorados de esta saga Hay ni problema ya te digo es de de incomunicación que es que no no me va a este rollo pero como tenía que haberla me ha costado porque se estrenó hace un montón pero cómo hablan tanto de ella hay yo me gano la vida con esto pues cumplo o misión cumplida he visto los los venga

Voz 2 22:05 pues mira Los Vengadores en Game lleva

Voz 0313 22:07 abogados de más de dos mil quinientos millones de dólares

Voz 2 22:13 más de dos mil quinientos millones de dólares a la paz

Voz 0324 22:16 que ganamos esta tarde

Voz 2 22:19 a menos de cien millones de euros de Avatar sin contar palomita

Voz 0324 22:23 no

Voz 2 22:23 es intentar convertir a yo creo en la película seguramente seguramente buenos que el fin de semana en Estados Unidos ya ya recaudó trescientos cincuenta millones de una tacada en España diez millones que que que es una barbaridad en sólo un fin de semana y hay que estar aquí en a la sexta más vista por detrás

Voz 0313 22:40 hay que in Pokemon esas cosas pero vamos a una película que a nivel de rentabilidad es no sé lo que les habrán pagado los actores que tanto muy buenos y muy cotizados fueron la recaudación extra siendo o estratosférica

Voz 0324 22:53 sin palomitas como decía como decía Robert así que retomemos el tema bonita has ya te conté lo de esta señora para va de comer llevaba como un supermercado Pima casi palomitas no oyentes de La Ventana

Voz 2 23:05 el cine nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Valencia Yuan buenas tardes bueno desván

Voz 28 23:11 hola buenas a saludar a todos los Beatles sí o no no ni palos vital para ella Nicodemo con tomate muy cara puede muy mal no se murió un aceite no exactamente Roncal la señora señor que yo ahora lo yo cuando era pequeño buena marcó es nostálgico rival igual pero no no igual que a la espera o yo qué sé igual teatro no no vamos allí a comer ni a mojar aquí nada de eso

Voz 1826 23:41 pero cuando eras pequeño si no porque haber entiendo que se ha perdido esa costumbre

Voz 28 23:45 no serán terrazas de verano aquellas que que los señores iban en camiseta es y se ponían a dormir allí los niños corríamos por dentro de las sillas eh vamos ahora ya ni el cine es así mira vías así

Voz 29 23:59 sí nada es así ha llevado al ver una perita

Voz 28 24:01 cura un poquito limpito también para no aparte de los las palomitas es realmente asqueroso huele manteca rancia frita es

Voz 1826 24:08 si el en algunas queda es verdad Swan en alguna

Voz 2 24:11 los cines y mira que las palomitas bien hechas el olor es muy agradable pero que esa Manteca recaudadas es verdad

Voz 0324 24:19 sobre todo el el ruido al más dedicar a

Voz 29 24:23 cómodo habrá gente que coma con programas son los la mano o

Voz 28 24:28 gigantes gente tiran las palomitas las piernas

Voz 29 24:31 a quitarle los papeles a los caramelos

Voz 0324 24:34 eso a los bombones osea

Voz 2 24:38 estamos hablando de una cuestión de saber esto en esto en esto Boyero yo hemos discutido más de una vez yo a veces como palomitas en el cine pero con

Voz 0324 24:46 una discreción alegan quería

Voz 2 24:49 además el momento hay un instante de silencio desea ahí no se raro una cosa si acredita es que no cuesta nada

Voz 29 24:58 luego podemos discutir si está bien pero ya que de los pero favor claro tú estás hablando en Valencia

Voz 1826 25:05 si tú estás hablando desde ahí desde Valencia de los cines de antes y como si no estuviéramos remontando a los años cincuenta del siglo pasado pero yo he vivido en los noventa bien avanzado los noventa ahí en La Ribera en Alzira por ejemplo tradicional llevarse el bocadillo para cenar al cine es decir que era parte de las cumbres se sí sí sí

Voz 28 25:24 yo he ido a fines donde habían señoras señoras eran señoras en aquella época que se llevaban a las sesiones aquellos de tres películas se llevaban las habas alaban las Sabas dando la revista

Voz 2 25:36 sí el marino

Voz 28 25:38 la comérsela Sabas en una cazuela verdad pero no eso es sobre él News haberla sin que nadie se moleste en estos años en palomitas ni que tiene no es palomitas justificantes a la Générale arriba

Voz 0324 25:53 estaba muy bien Joan gallinero muchísimas gracias

Voz 2 25:58 Valencia saltamos a Lerma en Burgos Héctor buenas tardes qué tal buenas tardes Carles palomita si palomitas no depende

Voz 0657 26:05 pues mira yo creo que en dos tengo muy claro pero me decanto porque sí

Voz 2 26:11 tú has tenido alguna experiencia buena mala a regular con el tema palomitas te has encontrado con algún Boyero de la vida que te dijera deja usted comer para no

Voz 0657 26:19 no lo que pasa es que no me han dejado entrar

Voz 2 26:22 no es solo

Voz 0657 26:24 el pasado precisamente hace un mes más o menos en el cine de Burgos

Voz 2 26:28 sí pues pues yo quise entrar con

Voz 0657 26:31 mi pareja a ver una película muy claro llevábamos un par de acordar un par de bolsas de patatas no paras de nada sino para practicar algo eh claro me la puerta que no podía entrar con eso yo creo que puede que me devolvieran el dinero no me pusieron ninguna pega a la taquilla haber devolvieron el dinero me enseñó el cartelito que estaba puesto de que se reservaba el derecho de admisión a las personas que que portarán alimentos no lo adquiridos allí dentro ir lo que más me llamó la atención es que ese anuncio estaba sellado por la Junta de Castilla y León

Voz 2 27:05 pues es un completamente

Voz 0657 27:08 te mucho pues ese derecho a admisión por ese motivo

Voz 2 27:11 yo qué película querías ir a ver Héctor por curiosidad

Voz 0657 27:14 pues era lo dejo cuando quiera

Voz 0313 27:17 no pues vela yo creo que está la cuarta o quinta en en en taquilla también lo está viendo hasta viendo un montón de gente

Voz 0324 27:23 aclarar aclarar que cuando llegó a niños al fin eh que yo les compró no ya palomitas chuches de todo

Voz 2 27:36 esas esas

Voz 0324 27:39 sí pero si me piden que se les hacen cerdita pues también les quiero tanto que sí Ia ellos disfrutan disfrutan

Voz 2 27:49 pero es otro peligro

Voz 0324 27:51 las sí infantiles

Voz 2 27:54 esto tiene una cosa yo cuando algo alguna vez que compró palomitas en el cine depende de la película es decir para Word ni se me pasó por la cabeza porque porque porque porque no pero el otro día que fui con los niños saber paladín pues sí pues palomita sin hacer ruido o haciendo poco ruido pero claro pero es otra cosa yo creo que depende

Voz 0324 28:13 el resto de imagínate ver una de Bergman en El séptimo sello los no por favor vaya a Pérez a Bergman ahora sí ahora ahora a mí me da a mí me deja me la daban entonces también eh yo recuerdo Bergman cuando

Voz 2 28:31 sí pero te ha forzado a sí

Voz 0324 28:34 sí creo que tiene películas algunas sobre todo fíjate las últimas que son como un canto a la carne Fannie al Secretos de un matrimonio me gusta mucho más que sus películas mística no alguna en blanco y no sí sí sí pero está bien en aquella época tenía que gustar te Bergman a la fuerza

Voz 1826 28:57 bueno con sabíamos ya de antemano cuál era tu posición en que habíamos colocado en redes sociales era palomitas versus Boyero dice Verónica procuro sentarme lejos a ir a cines como Madrid unos donde no venden absolutamente nada no puedo con la gente comiendo sin parar aquí en México que es desde donde nos escucha no existen salas así no saluda desde Guadalajara capital de Festival Internacional de Cine y la Feria Internacional del Libro más importante de habla hispana lucro dice que tampoco aguanta el ruidito de las palomitas en el cine al cine no se va a comer y molestar a los demás Rafael tampoco la soporta Nina dice que si Beatriz

Voz 2 29:31 desde Madrid Beatriz buenas tardes hola hola

Voz 29 29:34 qué tal Beatriz como eso sí bien

Voz 30 29:36 mire yo opino que lo oye el ruido de las palomitas y los consumidores cuando termina dejan todo tirado en el suelo bueno por suerte en España está en Madrid están los Leno los verde y por uno no va a un concierto en una conferencia un teatro a ver una obra de arte eh comiendo no me parece espantoso el tema bueno yo también soy argentina sin nota no hayan mi país sino tampoco bueno lo que yo conozco es Buenos Aires no no hay cines que se permita entrar con Costas

Voz 29 30:11 y palomitas pero palomitas venden en Buenos Aires tampoco tampoco es bueno saberlo no nos y no les dejan días lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que ahora son datos que de actriz conocerá

Voz 2 30:26 Boyero sabe de sobra si quiere decir el el negocio de la exhibición de películas está más y son números eh no no no es una opinión no llamas en eso que en la edición de la propia película lo cual es una pena

Voz 0324 30:37 tuve un amigo Reinoso de verdad son unos cines y me dijo que allí nunca se comería palomitas se ha acabado sacaban comiendo palomitas porque ganaba ganaba más le quedaba más dinero con con las palomitas y con el bar que con las con las entradas no son razones pues muy humanas no pero pero no que a comer en en tu casa o en los restarán si son los bancos

Voz 2 31:06 bueno pues si no quieres palomitas hablemos del vendedor de tabaco

Voz 31 31:12 bueno hago

Voz 0324 31:14 no a una

Voz 31 31:16 no

Voz 2 31:18 se estrena este viernes Viena año mil novecientos treinta y siete durante la unión de Austria y la Alemania nazi

Voz 0313 31:25 un chaval de diecisiete años trabaja como aprendiz en un en un estanco y entre sus clientes en cuenta Sigmund Freud

Voz 20 31:33 es que está en mí

Voz 19 31:38 es es es esa es la lista es Bruno Ganz hay un hombre llamado triste que posee una tienda de tabaco en Viena tiene grafía muy especiales

Voz 2 31:53 la película claro Carlos

Voz 19 31:55 Villena vamos yo fui encantado verla

Voz 0324 31:58 sólo por el título el vendedor de tabaco sabes que te pueden meter en la cárcel sólo mencionar actualmente la palabra tabacos no sí sí es es bonita es es emotiva

Voz 2 32:14 claro sí

Voz 0324 32:17 está muy entrañable si la la relación de este este crío que descubre una va trabajaran a un estanco con un librepensador al que ya el nazismo empieza a acorralar pero no sólo éste sino a los a los rojo ya a los homosexuales a los judíos no ir a Freud un Freud muy viejo muy cansado eh que se huele la tostada iba a emigrar a Inglaterra con su mujer y sus hijas Un Freud que ha perdido a perdió la líbido con la con la vejez pero que aconseja este chaval eh que se enamora de una puta Ileana habla del amor de del deseo de Freud sólo mantiene eh mantiene un vicio que es el tabaco no fumarse un Montecristo saborearlo y muy curiosas no sabía yo esa faceta de El hombre que se atrevió a entrar en el subconsciente la relación entre el el crío y Freud te es es entrañables y es una película que la la veo con con agrado es una producción pequeñita me encanta ver a ese a ese Freud tan humano tan acorralados no oí tan sabio

Voz 24 34:02 vamos a hacer una cosa Carlos

Voz 46 39:40 eh

Voz 29 40:02 este es un relevo de lujo vamos en toda regla Santiago Niño Becerra buenas tardes Carles Santos Roberto Boyero te da el pase

Voz 0313 40:10 con Miles Davis no está mal Itu luego

Voz 0324 40:14 tú solo vas a devolver con Bale runner pero eso vendrá después empieza

Voz 2 40:18 Carlos te a tú

Voz 0324 40:20 pues que contar este es un tema standard Taín absorta e con el cual Miles Davis hizo una obra de arte como John Coltrane con con May favorita era también un estándar entonces que contar de Miles Davis el hombre que dijo porque era más chulo que Dios Hijo yo cambié he cambiado tres veces la música del siglo XX no era muy consciente de de su magia yo tuve el privilegio de ver actuar a Miles Davis seis veces sopor hay que cuando escucho de esta trompetas delicadeza genialidad puede ser terrorífico también pero aquí exclusivamente lírico te puede te puede

Voz 46 41:08 a llorar más no

Voz 0313 42:08 qué grande es esto de Miles Davis

Voz 2 42:11 a la banda sonora de Blade Runner no era broma

Voz 0313 42:23 el enlace no es casual e no es casual porque hoy La Ventana de los números que vamos a abrir con Santiago Niño Becerra nos sitúa en el escenario que imaginó Blade Runner que no situaba en este año en el dos mil diecinueve con una serie de cosas alguna de las cuales se han cumplido y otras no sí vamos un poquito más para allá y no situamos en dos mil treinta cómo será el mundo cómo será la economía pues vamos a responder a partir de ahora

Voz 11 42:51 la Ventana de los números con Santiago Niño Becerra

Voz 47 42:56 solucione este principio es textual posee el fútbol capaces de hundir a Kosovo cajas de ahorros convoquen pues las porras ahora está jugando concreto como reto para que Wall Street igual mañana se abre la sesión del te suena la campana exaltan la salida dicha veréis

Voz 2 43:17 déjame contar a los oyentes que tú das clases de cuartos de Administración de Empresas en la Universidad Ramón Llull en Barcelona y hay una asignatura optativa que es estructura económica avanzada donde a primeros de curso les pusiste a los alumnos a los alumnos que tienes una tarea un trabajo preguntarse plantearse cómo sería el mundo a nivel económico social tecnológico pues eso dentro de diez años dentro de once en dos mil en dos mil treinta extensión treinta y cinco folios máximo y había que entregarlo la penúltima semana de curso es poner en la última todo esto ya ha ocurrido ya ha pasado el resultado creo que es fantástico tanto es así que el profesor que ha hecho su Blade Runner particular en clase Santiago Niño ha publicado sus conclusiones en un artículo sobre ello queremos hablar hoy te parece que vayamos si temporal que en Santiago de las conclusiones de una primera impresión de piel te han sorprendido

Voz 1869 44:11 bueno a ver si tú has dicho muy bien quiso es una asignatura optativa con lo cual se se matricula quién le interesa mucho el tema quién está dispuesto a trabajar entonces entonces claro las conclusiones hay hay algunas cosas que sí que me sorprendieron muchísimo otras no tanto y por ejemplo me sorprendió enormemente entrando en el en el séptimo párrafo del artículo cuando dice dice leo textualmente la figura de la máquina como demandantes de un puesto de trabajo demandante si ese es decir la la máquina el robot y hacia el dos mil treinta y estiman mis alumnos que que por cierto plantea añadir una una una bibliografía de cinco páginas quince aquello estaba súper preparado estiman que hacerlo dos mil treinta un robot podrá competir con un humano para la por un puesto de trabajo entonces claro la figura aquella esto realmente me me me chocó mucho sea Abbot sea y humanizado antro izado digamos como queramos y es capaz de competir con Imanol

Voz 2 45:25 a mí me ha llamado muchísimo la atención otra conclusión que he leído en tu artículo que es que en dos mil treinta dice alguno de tus estudiantes los estupefacientes y el entretenimiento serán gratis

Voz 1869 45:36 sí a ver yo yo yo siempre he defendido que la siempre he mantenido que la marihuana acabará siendo legal sea Dalí

Voz 2 45:47 pues ningún lugar exactamente

Voz 1869 45:49 pero pero no no estos estos chicos iban más allá e hablaban de todo tipo de estupefacientes ahí podemos meter bueno pues entonces alucinógenos y y bueno a ver hoy en día la familia de medicamentos que más venta tiene a nivel mundial los ansiolíticos y entonces claro si pensamos que pueden llegar a diseñar a medida que estoy en eso ya se está trabajando en fin todo tipo de ansiolíticos estupefacientes etc etcétera pues pues pues sí un evidentemente es osea a asumir esto es duro e es bueno es es realmente chocante lo del ocio gratis bueno pues de alguna manera y también porque todavía por ejemplo recordad cuando había problemas en la antigua Roma había juegos es decir con entonces bueno pues es un poco lo mismo no

Voz 2 46:44 volver ha pasado bueno en este aspecto

Voz 1869 46:46 sí estoy decir pues pues sí sí sí sí sí Renta Básica por un lado si sino evidentemente para bueno pues para calmar a la población para tenerla contenta que tenga un uno no porque evidentemente la la desigualdad aumentará pues bueno pues ocio gratuito prácticamente gratuito

Voz 2 47:04 no hay duda cambiaría Coca y Tablet para entendernos no por decirlo de una forma muy grosera muy bueno

Voz 1869 47:09 con Coca yo yo esto la verdad es que no lo acabo de ver mariguana si marihuana evidentemente sí lo de la Coca no lo acabo de ver otro otro

Voz 2 47:17 otro y en fin me bueno me llamaron mucho la atención y pienso que ese vas así estarnos la tendencia no esperanza de vida en dos mil treinta habrá caído drásticamente una media de diez años

Voz 1869 47:28 sí sí sí esto esto esto es bastante bibliografía ver la esto sucedió en en en Rusia en la URSS la las ardillas soviética era una sanidad muy buena entonces cuando lado cuando la Unión Soviética se desmembrado en las repúblicas actuales la sanidad cayó un en vertical en todas las repúblicas porque no había presupuesto no había voluntad etcétera etcétera hoy hoy en día le va la la sanidad rusa a mejor un poquillo en relación al noventa y uno pero pensemos que en seis años a esperanza de vida en Rusia cayó cinco entonces estoy bastante biografía eh entonces claro de alguna forma sí se restringe se recorta la sanidad pública la esperanza de vida en caerá a medida que se tiende a la sociedad diva atizado privada o compartida que exija copagos etcétera etcétera

Voz 1826 48:22 pero no no la iban a sustituir de eso hemos hablado aquí alguna semana no lo iban a sustituir las otras corporaciones la grandes corporaciones que van a ser como micro Estados

Voz 1869 48:32 pero pero con para quien trabaje para ellos

Voz 2 48:34 ya decíais la corporación europea

Voz 1869 48:37 energía emplea a doscientos cincuenta mil personas estas personas tendrán cobertura sanitaria evidentemente suministrada por la por la corporación lo mismo que en el automóvil omisión al ferrocarril etc etcétera ahora lo quién

Voz 2 48:50 no esté en este ámbito por ejemplo

Voz 1869 48:53 otra de las cosas que de las conclusiones es que el el freelance el el el autónomo el trabajo por cuenta propia va a crecer bueno esto es evidente no va a crecer claro esta esta persona tendrá que pagarse tendrá que financiarse su sanidad

Voz 2 49:08 el el poder absoluto de las grandes corporaciones que describen los alumnos de Santiago Niño Becerra en en este trabajo de de de fin de curso bueno eso sí que no es ninguna sorpresa Dixie que lo sitúan a un nivel de potencia estratosférico también a nivel económico y político absorberán las pequeñas empresas tendrán mucha influencia más aún de la que qué tienen en lo que es la gobernanza del mundo y los que sobrevivan tendrán que reestructurarse el propio Mercado de la Competencia ya que estamos en eso eso del poder de las grandes corporaciones e conecta directamente con lo que es la seguridad la seguridad tecnológica de la nube etcétera ya que hace días que estamos con un espacio dedicado aquí en La Ventana de los números monográficamente a la tecnología enfoque hemos ahí a la seguridad en concreto no la grandes corporaciones sino a las pequeñas y medianas empresas el tema de la seguridad como ésta o como puede ir Pepe Rubio

Voz 7 49:58 las grandes corporaciones ya trabajan con normas

Voz 1869 50:02 da la nube en el claro que las pequeñas y medianas empresas todavía reticencias

Voz 0657 50:08 por un lado por el desconocimiento de las ventajas de esta tecnología les pueda aportar también dudan sobre la seguridad de sus datos en la en la nube por último pues no siempre tienen claro cuáles son los pasos que deberían dar a la hora de llegar esta actriz hubiera dado

Voz 1869 50:22 Alberto Fernández experto en inseguridad de Telefónica Empresas

Voz 0657 50:27 es una permitir estar operativas en cuestión de minutos derivada aquellos recursos que necesitas un negocio y además va a ir creciendo con él el ahorro de costes no necesita de grandes inversiones sólo van a pagar por aquello que que que realmente necesitan alemana desde el punto de acceso a tecnologías activas como Internet de las cosas o la inteligencia artificial

Voz 11 50:48 es segura la nube el contexto actual

Voz 0657 50:50 en el que estamos las pymes son el objetivo preferido de de los malos siempre base más seguro que la información de la empresa que las aplicaciones de la presa estén ubicadas en un proveedor que va a proporcionar muchas más garantías de disponibilidad que de seguridad que si estuviera directamente subir a sus oficinas no

Voz 7 51:08 seguridad compartida

Voz 0657 51:11 analizar para aquello que quieras pero siempre tiene que manejar con cierto cuidado la información que está subiendo como la estás tratando como gestionarse el acceso a la a la misma y la nube te da la tecnología tres de las infraestructuras te da soporte Otura responsable último de gestionar lo que hace es con esa informar

Voz 7 51:27 el ochenta por ciento de las pymes sigue haciendo las copias de seguridad en disco duro y pen drive

Voz 0657 51:33 sobretodo supone un riesgo muy grande en el caso de que la incidencia afecte por ejemplo a toda la la prensa estación no puede ser un incendio es la copia de seguridad se va a destruir no tener una copia de seguridad en la nube para que podamos recuperarnos de manera muy rápida y minimizar la la pérdida Inferno

Voz 1869 51:49 que la nube en las pequeñas y medianas empresas infraestructura tecnológica para alojar datos aplicaciones para clientes herramientas para el empleado y seguridad

Voz 2 52:02 Santiago en dos mil treinta ya habrán desaparecido todas las dudas sobre la seguridad

Voz 1869 52:06 no veo o todavía no no yo creo que antes incluso antes si a ver en en os acordáis os acordáis cuando a partir del año noventa y cinco noventa y seis empieza más ubicarse en Internet ese dijo esto va a acabar con el papel hombre y luego se vio que que que no que eso sea que cuanta cuanto más Internet y más información más papel bueno yo creo que un absolutamente la nube va acabar con el papel ahora va en serio yo yo creo si además la las tecnologías de captura cada vez son más perfectas las las tecnologías de visualización también yo realmente yo pienso que éste es el fin del papel a ver bueno haber del no del cien por cien puede que no sea pero del veintinueve veintinueve sí en entonces la estas reticencias que aún hay con rescate yo creo que son las principales no o la principal el tema de la seguridad claro a ver la seguridad termine habrá avanzado hoy en día las suyas muy alta todos los técnicos te dicen que si hay alguien que quiere entrar en algún sitio entra en han entrar en el Pentágono se decir que si entra en el Pentágono pues imaginamos no pero la seguridad también va a mejorar enormemente entonces a medida que ha esto cómo se llama el aseguró ya hice abarate también el acceso a la tecnología de acceso a a la a la nube evidentemente en pequeñas empresas yo pienso que es integrarán más en esta en esta tecnología y a la vez que a la vez paralelamente reticencias que aún hay porque las hay porque las hay de alguna forma Irán irán reduciendo con lo cual en el dos mil treinta yo estoy convencido que en prácticamente todo el mundo está ahí dentro

Voz 7 53:57 crecer tu negocio todo resulta más fácil con Telefónica Empresas tu Partner integral de la transformación digital

Voz 2 54:06 Santiago una noticia que hace unos días que tengo que guardada para comentar contigo y que yo ya no sé si darle crédito no sé si es de El Mundo Today o tiene toda la seriedad es la de la Bindi exacto se a ver me cuentan que una empresa vasca planea vender miles de toneladas de procesados cárnicos bueno sí pero cultivados con ingeniería de tejidos digo en preguntas porque dice bueno es que es una alternativa al modelo ganadero actual que dicen es insostenible esto va en serio totalmente