La Ventana (05/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:06 los representantes de los partidos políticos que han ido esta tarde a ver al Rey están pasando después por el Congreso para bueno pues para exponer su posición política eterno

Voz 1454 00:14 si la ronda de consultas esta tarde está a punto de terminar con la reunión entre Felipe VI y el representante del PNV pero eso sí nos vamos a ir a la Cámara Baja para conocer qué está diciendo allí Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 00:24 qué tal buenas tardes acabo de comparecer la representante de Coalición Canaria Ana Oramas con un mensaje claro sus dos diputados no facilitarán la investidura si Sánchez se apoya en Unidas Podemos

Voz 2 00:35 no hay ninguna opción apoyar un gobierno con Podemos ni de coalición y programáticos ni por apoyo tensión pero está todo abierto

Voz 1280 00:47 con buena disposición a un Gobierno

Voz 2 00:49 may minoría del PSOE una oposición que Europa

Voz 0866 00:52 desvincula del futuro Gobierno canario que los socialistas buscan arrebatar a su partido está compareciendo en estos momentos Yolanda Díaz de Galicia en común vinculando su apoyo a que se forme un gobierno en coalición queda por aparecer en la sala de prensa el portavoz de Izquierda Unida Alberto Garzón el PNV se limitará a enviar un comunicado otras supo

Voz 1454 01:11 su suelo Donald Trump en Irlanda el presidente norteamericano y el jefe del Gobierno de Dublín se reúnen en el aeropuerto en un encuentro breve pero de mucho contenido porque hablan del Brexit y de su impacto en la economía la imagen previa ese encuentro en esa imagen previa a este encuentro Donald Trump ha dicho esto

dejen nosotros tenemos un problema en nuestra frontera en Estados Unidos y ustedes otro aquí sé que hay diferencias en cuanto al tema del Brexit de la frontera con Irlanda del Norte pero estoy seguro de que se va a solucionar no creo que el Brexit vaya a ser malo para Irlanda si esta ese problema de la frontera pero ya he dicho que creo que se va a solucionar de hecho creo que el Brexit puede ser muy bueno para Irlanda

Voz 1454 01:55 la Guardia Civil intenta localizar un vehículo que lleva un equipo radioactivo y que ha desaparecido en un pueblo de Toledo el material solo es peligroso si se manipula buscamos en la última hora con Aldo Gomez

Voz 3 02:05 ha sido un aviso del Consejo de Seguridad Nuclear un o unos ladrones se llevaron un vehículo de una empresa de Villaluenga de la Sagra con tan mala fortuna de que dentro del equipo para la medida de densidad y humedad del terreno que contiene dos fuentes radiactivas tiene categoría de improbable que sea peligrosa para las personas con lo cual tranquilidad Se recomienda eso sí no manipular los una maleta de color naranja con lo habitual símbolo radioactivo si lo ven llamen al uno uno dos

Voz 1454 02:30 sigue aumentando el número de víctimas tras la represión militar en Sudán hay más de un centenar de muertos según fuentes médicas relacionadas con la oposición ampliamos con su

Voz 4 02:39 nadie las fuentes de la oposición dicen que es una masacre después de que el Comité Central de Médicos anunciado rescate de cuarenta cadáveres que habían sido arrojados al río Nilo elevando así el número de muertos tras el enfrentamiento con los manifestantes los militares dieron por rotas las negociaciones con la oposición sin embargo y su líder Abdel Fatah Alborán ha dejado la Puerta abierta a un posible acuerdo algunos medios apuntan a presiones internacionales de hecho su número dos a quién se considera como uno de los responsables de esta represión ha ido más allá ya ha anunciado que se iniciará una investigación sobre quién dio la orden para asaltar a los civiles en cualquier caso la oposición no se fía de esta investigación añade que sólo se trata de una estrategia por parte de los militares para lavar su imagen de cara a las próximas elecciones

Voz 1454 03:24 qué nos queda el deporte con Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes

Voz 0919 03:27 a esa hora comienza en Granada la celebración de los jugadores del club granadino por el ascenso a la Primera División va a haber un recorrido por las calles de la ciudad que terminará con discursos en la plaza del Ayuntamiento y hoy comienza la Final Four de la liga de las naciones de fútbol se juega la primera semifinal a las nueve menos cuarto se enfrentan Portugal y Suiza la otra la jugarán mañana Inglaterra y Holanda

Voz 1454 03:48 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que ha pasado este miércoles a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco

la Ventana con Carles Francino

Voz 10 05:58 con todo los recuerdos todos los humanos todos estos entran todos sus pasajeros Baena siglo varias nuestros seis todos los que vinieron para rescatan no se impacienta era mi vientre civiles estaciones santos pecadores amantes adoptados grandes y pequeños vacíos yo pedí mencionados todo los relatos de nuestras emociones partir es blandito y una religiones PIB minutos cena de sobre población las estrellas las

Voz 12 07:35 mañana a esta hora Macaco Star

Voz 0313 07:37 la cantando esta canción y otras de su último disco civilizado como los animales en la cubierta de un barco en el puerto de Bilbao hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente pero es que el sábado es el Día Mundial de los Océanos y todos los esfuerzos todos los empujones son pocos para intentar conservar un poquito en la medida de lo que podamos medianamente esa nuestro planeta mañana mismo por cierto en ese barco en ese puerto los compañeros de Anda ya Cristina Bosch Dani Moreno estarán también a esta hora en una actuación musical de media hora grabando contenidos pues con motivo de estos de estos días tan especiales el barco es el Artic Sunrise de Greenpeace que lleva un montón de años recorría

Voz 0178 08:16 todo el mundo los mares los océanos para alertar para

Voz 0313 08:19 Cienciano de lo que se nos viene encima si no cambiamos de actitud sino cambiamos de de comportamiento hoy en La Ventana tenemos oportunidad de saludar a su capitán a un veterano marino argentino que sabe de lo que va esto de la conservación del planeta y lo lo complicado que es luchar por ello capital darían Richotti buenas tardes qué tal buenas Lérida La Ventana con mucho gusto de saludarle es muy amable gracias alguna persona cuando hacemos este tipo de discursos nos dice exagerados que no es para tanto usted que lleva años navegando que las ha visto de todos los colores les podría responder algo por favor

Voz 13 08:58 no no exagera para nada porque si es real este barco el Arctic Sunrise ha estado en en todos los mares del mundo y ser un rompehielos también hemos estado en las regiones más este alejadas no en el norte tanto en el en el Ártico como el antártica es que haciendo campaña con Greenpeace

Voz 14 09:17 bueno si estamos ahí como tú bien

Voz 13 09:19 exijan sacan al puerto de Bilbao íbamos a tener una visita de una jugándose de música festejando y conmemorando una fiesta una fechas especiales no

Voz 0313 09:29 acaban de regresar del Ártico capitán de que que se ha encontrado de de nuevo de de de de de de de conocido que ha encontrado en ese viaje en esa última etapa

Voz 13 09:39 mira yo te voy a decir lo que no he encontrado aunque parezca una ridiculez no he encontrado son polares

Voz 0313 09:45 a los anteriores no se veía

Voz 13 09:48 les no no había mucha menos cantidad de de Vallina y eso es debido también un poco a lo que es el cambio climático las especies están mirando es una migración natural que se está dando por este está perdiendo el casquete polar

Voz 15 10:04 sí eso está afectando por supuesto no plásticos ha visto muchos o pocos hemos visto bastante plástico hay mucho

Voz 13 10:11 plásticos en todos los todos los mares cosa que antes no se veía tanto y yo te estoy hablando cuando empezaba en Greenpeace hace veinticinco años que he ido a Alarte y con el Antártico no habían tanto hemos hemos encontrado plástico lamentablemente

Voz 0313 10:24 qué hace qué valor tiene que valor proporciona un perfil como el suyo de un experto en navegar por el hielo que que es lo que lo que es lo que busca usted cuando va a bordo del barco

Voz 13 10:34 bueno yo me han retirado el actividad comercial marítimo y y me dedico a esto que es un poco es filantrópico de navegar en Greenpeace no ahí yo busco un poco colaborar dar poner mi granito de arena para que para que para que haya mayor conciencia con los océanos estén más limpios para que tengamos un mundo más más mejor mejor establecido no como estamos ahora que realmente estamos en una situación de emergencia diría yo

Voz 0313 11:03 y una última pregunta capitán si estamos en situación de emergencia por lo tanto estamos peor que cuando usted empezó en esta en esta singladura pero tiene la noción de que la gente en general poquito a poco va cogiendo más conciencia o no Osasuna ilusión

Voz 13 11:18 no no es una ilusión yo estoy y aparte soy bastante positivista en este sentido soy positivo yo creo que la gente de a poquito entendiendo

Voz 0313 11:27 lo que pasa no cuesta

Voz 13 11:30 los políticos no cuesta torcer el brazo a los industriales quieren seguir ahora la minería por ejemplo quiere explorar el fondo el lecho marítimo osea osea ya hemos llegado a extremos de locura no distrito la la pesca industrial por ejemplo está destruyendo la la pesca artesanal yo también es otro otro tema que hay que tener muy en cuenta en esto

Voz 0313 11:53 muy bien capitán Dani capitán del Arctic Sunrise muchísimas gracias pero esos minutos en La Ventana hay muchos ánimos eh

Voz 13 12:00 gracias a ustedes si un saludo especial a todos los oyentes de La Ventana a usted el consumo

Voz 0313 12:04 un abrazo muy grande Bono hoy como decías día mundial del medio ambiente hay otras muchas iniciativas se no se varias asociaciones ya saben que están promoviendo esta semana lo del boicot a productos envasados por el lío famoso del del plástico esta misma tarde en Madrid se ha inaugurado una una pista de baloncesto reformada con vídeo reciclado se ha presentado una app para descubrir vías verdes que está muy bien pero nos vamos a detener ahora mismo en una historia realmente singular muy llamativa unos lápices unos lápices bueno lápices de toda la vida el señor de los que crecen plantas una vez acabado usarlos que yo Roberto no lo había escuchado agro una leyenda Steel buenas tardes muy buena hablamos con la responsable de comunicación de Bout esto es un milagro o cómo funciona Wert

Voz 15 12:51 fue esa reales si Mel el lápiz Prada es un nazi que ese fue plantarse después de usarlo de ella del se que crecen hierbas flores y verduras es una manera de darle una nueva vida o productos que ya termina

Voz 0313 13:09 pero pero pero de qué esta hecho estos lápices entonces para que crezcan plantas

Voz 15 13:12 son hechos de madera sostenibles si de de barro grafitos la cápsula eso de gelatina pasaban e hice les vuelve la cápsula cuando entran en contacto con la tierra húmeda de ahí pro tan semillas sí sí tan real y que plantas podemos encontrar este pues de momento te damos diez variedades tenemos hierbas como alpaca Tomillo cilantro salvia tenemos Flores como Margarita clave

Voz 0313 13:49 Hall que bien verduras como el tomate cherry

Voz 15 13:52 quiere mucho tipo como no si estoy bien yo

Voz 0313 13:54 yo confieso mi ignorancia y no sabía que existía cuánto tiempo hace que que debían llevar

Voz 15 14:01 en seis años Jean la idea Lápice diez estudiantes americanos de la sí que les dieron mano tareas reinventar un producto de oficina sostenible del futuro Ignacio la idearon un lápiz Conchín niña

Voz 0313 14:18 en estos seis años por curiosidad si tienes el dato por ahí cuántos lápices han vendido

Voz 15 14:23 hemos vendido hasta ahora alrededor de catorce quince millones a través de noche vendemos a través de Internet tendemos a más de ochenta países y la mayor parte se vende a empresas y organizaciones que personaliza y eso es con su logotipo con el mensaje que de esta forma sustituye al publica fue plástico que ya está no está muy de moda el plástico sabemos no

Voz 0313 14:52 sabe cómo sabían si sí

Voz 15 14:55 seguidores se vende nada son también en España y en varios países

Voz 0313 14:59 tengo tengo un bolígrafo en la mano yo yo ahora escuchando Estir me han entrado un poquito de de cosa sólo vendéis lápices o algún otro o algún otro

Voz 15 15:08 a vender hemos inventado también un lápiz de maquillaje que se puede plantar también que se vende a de momento a firmas cosméticas también tenemos una cuchara viure agradable sin clásico integraba conté para que tenga tanto la Bolsa paripé la cuchara en un en uno que se vende a empresas que también están buscando porque se puede personalizarlo con el logotipo y tal y si es es son cosas para la industria haré merchandising que tiene mucho plástico muchas cosas paratas de China y entonces para crear una alternativa más verde a hemos estos productos que son naturales di Fiore saludables

Voz 0313 15:56 muy bien estoy responsable de comunicación de disfraz voz muchísimas gracias por este ratito y felicidades por la idea de verdad

Voz 15 16:02 muchas gracias vamos

Voz 0313 16:05 cerrar este recorrido por iniciativas relacionadas con el día del medio ambiente y el Día Mundial de los Océanos con una una recomendación de de viaje va para los amantes de del medio ambiente de los animales de la naturaleza un viaje a la biodiversidad a través de Bioparc que está situado para que no lo sepan la costa mediterránea en Valencia han en Fuengirola está especializado en fauna africana donde se puede contemplar se puede profundizar conocer más a fondo la sabana bosques de África ecuatorial y también de Madagascar allí ha estado nuestra compañera de Radio Valencia Elena Morales

Voz 1280 16:49 estos sonidos que trasladan a una selva una sabana están en el centro de la ciudad así es Bioparc Valencia Fuengirola como un viaje a la naturaleza virgen conservada y también deseaba

Voz 0116 17:01 de parques conservación de parques arte que sentimiento yo parques futuro

Voz 1280 17:07 Fernando González es el director ejecutivo de la Fundación Bioparc donde se busca al concepto de ocio unido a la educación y la concienciación para cambiar conductas

Voz 0116 17:15 conseguimos por una parte educar concienciando emocionando por otra parte observamos una genética viable para una reintroducción posible en caso de desastre en el medio natural y por otra parte con la Fundación aportamos esta conservación in situ para proteger las comunidades de esa especie que viven en libertad

Voz 2 17:35 hay una familia Anele hemos de frente roja por me explico Costa sobre ellos de acuerdo

Voz 1280 17:45 cientos de animales salvajes conviviendo en un espacio que simula perfectamente su hábitat original ver a lo lejos depredador impresa en la misma colina hace que tomes conciencia sobre la necesidad de proteger la biodiversidad en la importancia que cada especie tiene en su ecosistema en Bioparc Valencia Fuengirola se respira respeto por los animales en cada rincón y sobretodo por cada profesional que trabaja allí

Voz 16 18:09 dice que habéis a su camita Arena tienes la delegación en invierno pues porque a los elefantes pesan un montón y hoy no no está bien que duerman en el suelo a ras del suelo les costó mucho levantarse del suelo frío y alargar sube a la arenales limpió la piel y ahora es el proceso que vais a oír que

Voz 2 18:25 es un

Voz 12 18:29 yo preparo una dieta para

Voz 17 18:31 más de doscientas especies de de miles de animal

Voz 18 18:34 en esta cocina se preparan desayunos Iceta

Voz 2 18:36 sí

Voz 0116 18:37 actualmente el mayor enemigo de la conservación es la indiferencia nosotros lo que intentamos es llevar la emoción de la naturaleza al público que visita el parque sobre todos los más jóvenes que no han estado nunca en una selva ni en unas avanzan de forma que de una manera intuitiva te emociones te gusten de una forma no no científica sino a piel que es el primer paso para que empieces a pensar en conservar aquello que te gusta

Voz 19 19:09 voz quedan medios que sueñan Sonia niños que queda en crear tanto por hacer tantos

Voz 20 20:11 señor que aquí no asienta para el despegue va en ventanilla durante el vuelo pasillo para que estire las piernas

Voz 6 20:17 qué opinión sienta cuando tratan el doble cifró en Services teme este dos por una neumáticos Dunlop para que tú tu vehículo al doble de seguros

Voz 23 20:56 en La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 21:00 esta es la nieve que ha caído esta mañana en cotos y en las cumbres de la sierra madrileña no es una broma hemos pasado del verano de julio a la nieve de marzo y sin transiciones veinte grados de diferencia en menos de veinticuatro horas Juan Manuel Agejas director del Maratón Alpino Madrileño qué tal muy buenas tardes bienvenido a La Ventana como hola buenas tardes pasar del calor a la nieve en menos de un día no parece muy normal pero bueno hay precedentes sobretodo en primavera no sí

Voz 0463 21:28 no es muy normal y menos con el cambio climático que está sucediendo en en general en el planeta y sobre todo lo que que es extrema más en las montañas pero no es la primera vez que ocurre ir tampoco hay que remontarse a años muy lejanos para para ver este fenómeno en la Sierra de Guadarrama

Voz 0867 21:47 y unos al estos días hacer senderismo por ejemplo hay que tomar algún tipo de precaución especial ante estas diferencias tan pronunciadas de temperatura no sé si ha vivido usted algún tipo de situaciones en pleno trayecto durante una ruta sobre todo no se sigue sorprende a uno una granizada en en mitad del verano

Voz 0463 22:06 hombre de una de las cosas que principalmente yo además como como técnico de montaña también lo recomiendo cuando haces planificamos una excursión a una actividad montaña siempre hay que observar un poco la meteorología que pueda suceder en la durante las horas de actividad yo creo que siempre montaña además no hay que despreciar que pueden suceder cambios más bruscos o más rápidos que en una zona alejada de de las montañas entonces yo siempre recomiendo llevar algo de ropa eh fuera de lo que en en la propia temporada pues nos podría digamos a aconsejar la una climatología normal y hombre sí que yo creo que cualquier persona que llevamos unas cuantas horas de montaña en este macizo o en cualquier otro Nos ha sorprendido circunstancias que te que por mucha experiencia que tengas han te han puesto en situaciones un poquito complicadas y que bueno pues ha sabido salir de ellas pero pero no es lo habitual desde luego y sobre todo pues eso con con un poco de inteligencia y de prohibir de prevención las puede solventar

Voz 0867 23:11 nueve de esta mañana evidentemente a esta hora ya no queda ni el recuerdo no hay previsión en principio de más nieve de momento esto entiendo se queda aquí veo en el pronóstico además que van a subir mucho

Voz 0463 23:21 durante el fin de semana sí lo que pasa es que bueno no dejamos de estar hablando de que realmente la nieve a cada vídeo en una cota relativamente alta que Peñalara el a los dos mil quinientos metros porque es dos mil cuatrocientos veintiocho y que al final Cabo las temperaturas que hayas altitud siempre son distintas de las que nosotros habitualmente estamos teniendo en las partes bajas de del del de la Comunidad no y sobre todo en Madrid el pronóstico de los próximos días es bastante más estable y puede que haya algo de nubosidad puede que a lo mejor el jueves eh pues puede haber un poquito de de de precipitación aunque o de nubosidad irá pero las temperaturas por ejemplo en la zona de Peñalara las previsiones es que las temperaturas más altas ronden los diez grados aproximadamente que es lo normal más o menos en en una primavera o en finales de una primavera en estas altitudes sobre todo por eso por altitud eh bueno pero vamos si yo he vivido varios años en esa así con IB de cuajar también en pleno mes de julio

Voz 0867 24:24 pues Juan Manuel te iba a desear feliz día de nieve pero mejor sería decir buen día de montaña ya lo que venga Juan Manuel Agejas director del Maratón Alpino Madrileño gracias por abrir con nosotros esta Ventana de Madrid un saludo

Voz 24 24:36 un saludo hasta luego

Voz 7 24:43 ver nevar en pleno mes de junio

Voz 0867 24:44 bueno buenas tardes a todos la Comunidad de Madrid paraliza las obras de plaza de España el proyecto con el que Manuela Carmena pretende transformar esta zona de la ciudad que no necesita además desde hace años la Comunidad a través de Patrimonio asegura que no existe el informe arqueológico necesario para realizar los movimientos de tierra el ayuntamiento asegura que si existe un informe preliminar que las actuaciones que han llevado a cabo no son motivo para paralizar estos trabajos Plaza de España Enrique García la orden de paralización existe pero al menos hasta hace unos minutos los obreros no habían dejado de trabajar ahí no buenas tardes Enrique

Voz 1258 25:18 sí buenas tardes ha debido terminar la jornada hace apenas unos minutos porque durante la tarde y al menos hasta las seis y media una decena de obreros trabajaban con total normalidad como llevan haciéndolo desde hace semanas en esta céntrica plaza unas obras que ya están transformando y su avances se puede contemplar desde donde estoy casi al comienzo de la calle Princesa frente eh al Edificio España en este punto las vallas que rodean toda la plaza aquí tienen una sucesión de ventanas circulares a diferentes alturas que permiten ver la evolución de las obras y que parece que son visita obligada de los paseantes que no paran de asomarse y que incluso en ese momento hacen una pequeña fila para mirar el interior de la plaza desde aquí Javier podemos ver que de momento ya han hoy fuente evidentemente sí muchos escombros

Voz 7 26:02 gracias Enrique ahí están las obras de momento ha terminado la jornada laboral

Voz 0867 26:07 hemos mañana que es lo que ocurre City veintiséis Paloma Sobrini directora general de Patrimonio qué tal muy buenas tardes en La Ventana

Voz 15 26:14 qué tal muy buenas tardes voy por partes primero

Voz 0867 26:16 eh con la decisión existe o no ese informe arqueológico del Ayuntamiento que sí existe al menos el prevé eliminar dicen que que un informe que que según Urbanismo no es necesario para llevar a cabo bueno que sí que es necesario para llevar a cabo la licitación de los trabajos pero no los movimientos de tierra que se han llevado a cabo

Voz 13 26:33 bueno vamos a ver lo que tienen ellos es fue una prescripción de la nuestra de la Dirección general que son las que comisión antes técnicas que tendrá que cumplir que textualmente dice que se realizará control y seguimiento arqueológico paleontológico de todos los movimientos de tierras que se lleven a cabo en la ejecución del proyecto con lo cual ella ya sabían esto fue en marzo ya sabían que en el momento de iniciar las obras tenían la necesidad de presentar esta autorización de de control arqueológico porque es fundamental tener un arqueólogo permanentemente de cabecera para que detecte eh si aparece algún hallazgo que diga cómo se tiene que mover las máquinas es más esta zona esta zona es una zona arqueológica viene interés cultural BIC el recinto histórico de la Villa de Madrid y así figura en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid con lo cual ayuntamiento sabe perfectamente que cualquier intervención en este vi que es una zona arqueológica documentada debe de tener la necesaria autorización de movimiento de tierras cualquier movimiento de tierras en esta zona

Voz 0867 27:35 sí me queda claro en los trabajos a partir de esta orden deben finalizar el segundo unos es decir es normal que a esta hora o hasta hace unos minutos estuvieran todavía trabajando en esa zona

Voz 13 27:46 pues sí porque nosotros hemos estado esta mañana a primera hora les mandamos el el la notificación de de paralización de obras eran Luis técnicos a medio día para dar la mano hoy para poder hablar y poder ver sea para poder haciendo un más directo por si acaso la resolución no porque sea enviado por vía telemática entonces han llegado varios técnicos del Ayuntamiento eso de la celebración de de desarrollo urbano sostenible ingleses que bueno que es lo que no queremos por supuesto en ningún momento es dañar en la ejecución de estas obras para estupendas para la ciudad de Madrid entonces que lo que puede ir haciendo ahora todos ha dicho compañero esta su lleno de escombros de todo el movimiento de tierras que han realizado que puede protegiendo la la escultura sea que pueden ir preparando el espacio para en el momento que tengan este proyecto de excavación arqueológica ir a la autorización puedan seguir pero no que vacíe inmediatamente de obreros eso porque supone para la paralización que tampoco creo que sea buena no

Voz 0867 28:45 se lo voy a preguntar directamente que tienen en el Ayuntamiento sospechan que es así que ustedes en la Comunidad de Madrid han adoptado esta decisión para fastidiar a Manuela Carmena

Voz 13 28:55 a mí también me hace gracia entre otras cosas porque yo tengo muchísimo respeto a la alcaldesa que la tengo

Voz 15 29:00 buenísima relación pero yo hago una pregunta

Voz 13 29:03 al contrario que qué pensarían los ciudadanos de Madrid si vieran que una de algún requerimiento que se hace a todos los técnicos empresas propietarios sean públicos o privados que intervienen acaban en el centro de Madrid en este BIC que como bien ha dicho yacimiento arqueológico si se les permitiera a ellos hacerlo sin la autorización que a todo el mundo se les requiere a todo el mundo nadie hace ningún tipo excavación incluso para poner un ascensor en una casa de vecinos que hay que hacer un pequeño foso piden al privación les da lo encontró controla porque aparecen restos de muralla un rostro visigodo que pueden haber restos pero desde la Ebro ante paleolítico de la del Hierro lo de los romanos visigodos los musulmanes los cristianos que pasaría qué pensarían si al Ayuntamiento le dijéramos bueno tú puedes hacer lo que quieras sin sin autorización venga que que en fin que somos amigos

Voz 15 29:55 que es que si concebible eso

Voz 13 29:58 no no hombrecillo actuar así sin nosotros facturamos

Voz 25 30:00 sí desde la Comunidad de Madrid Paloma Sobrini directo

Voz 0867 30:03 la general de Patrimonio gracias un saludo adiós vamos a buscarla a otra opinión la del Ayuntamiento de Madrid José Manuel Calvo concejal de Urbanismo qué tal muy buenas tardes

Voz 25 30:11 que don Javier muy buenas tardes en ha escuchado usted

Voz 0867 30:13 acción a a Paloma Sobrini lo primero que voy a preguntar es si usted cree que

Voz 25 30:17 tiene alguna intención política patrimonio con la decisión que ha adoptado yo no hubiera intención política pero desde luego no no creo que la explicación que ha dado la señora fíjate Javier que en como ya decía efectivamente es un trámite habitual en una hora de excavación no no obra en la que hay que hacer trabajo de excavación en lo que permite es que el documento presentado ya lo conoce ya lo autorizado como presidenta de la Comisión de Patrimonio sino nunca la obra ella tiene una reunión el lunes por los arquitectos y los arqueólogos puestos por la empresa para poder aprobar el programa arqueológico que cuál es la situación en de España las dichas y ella todavía no hay ningún elemento ninguna excavación que permita pensar que puede haber elementos arqueológicos básicamente porque lo que se está haciendo en este momento es la tirarlo del pavimento que está encima de la parcela

Voz 15 31:13 siento que la España yo creo que Paloma Sobrini

Voz 25 31:16 mira conmigo en que entre el pavimento de la plaza de España y la losa que cubre el aparcamiento nos vamos a encontrar un resto arqueológico Si esto fuera ella dice que ese documento fuera un requisito previo imprescindible éramos sentido la Comunidad de Madrid nunca hubiera permitido que hubiera empezado la obra

Voz 0867 31:33 no habría licitación la misma entiendo no

Voz 25 31:36 pero aunque lo hubiéramos licitado hubiera permitió que hubiera comenzado las obras y las obras llevan un mes ahí hace un mes está retirando el pavimento como te digo estoy en el aparcamiento sí se ha presentado el hecho el lunes lo van a discutir con la señora Sobrini el programa arqueológico para que para cuando se inicien los trabajos donde pueden en cotas arqueológicos

Voz 0867 31:56 es lo que han dado eras veinte José Manuel Campa entiendo que los trabajos se paraliza momentáneamente pero no por ejemplo el de la retirada de escombros como nos ha dicho la directora general de Patrimoni es decir que allí seguiremos viendo obreros y que trabajarán y que esto también batiéndose resuelve en pocos días

Voz 25 32:13 claro pero sí vamos a ver si yo creo que esto no es que eso sólo en pocos días si es que nunca se debería haber general el problema creo que esto es una maniobra lo tengo que decir así es una maniobra de la Comunidad de Madrid para conseguir un hito mediático que no sea muy bien ya que responde a qué y a quién interesan ni a quién beneficia porque como ha dicho la propia Paloma Sobrini se van a seguir haciendo trabajos estos días de retirada de escombros de protección de elementos que hay que proteger etcétera dan por lo tanto en fin si era tan urgente sea tan prioritario para la Comunidad de Madrid ver el programa arqueológico que ya supervisó la propia Comisión pero bueno desde el programa arqueológico que se traduce en los trabajos concretos en esta obra que sea tan sencillo como haberlos solicitado diciendo hubiera y la empresa que corresponde a la empresa licitador a la empresa estoy convencido que hubiera se hubiera reunido con la señora Sobrini liguera ha contado el programa arqueológico previsto para cuando empezaron los trabajos cuando te decía antes que pueden requerir incierto estudio arqueológico que has la mental BT el túnel Bailén cosa que no bien esto

Voz 0867 33:12 la queda en clara las dos posturas José Manuel Calvo concejal de Urbanismo gracias por estar con nosotros en La Ventana de Madrid

Voz 24 33:18 muchísimas gracias

Voz 27 33:26 sigue a La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana

Voz 0827 35:27 siete de la tarde y treinta y cinco minutos

Voz 0867 35:32 otro día más este miércoles escribe entre pacto reuniones y conversaciones para lograr alcanzar un acuerdo que nos lleve a los gobiernos en la Comunidad de Madrid y en los ayuntamientos mañana se verán Ayuso e Ignacio Aguado Ayuso tiende la mano a Vox para lograr un acuerdo de las tres derechas

Voz 1480 35:48 yo ahora no estoy pendiente de los órdagos lo único que me importa y en lo que estoy centrada es uno que nos están pidiendo todos los madrileños y es que nos entendamos la gente quería pactos por eso nos han votado no hay mayorías absolutas yo estoy únicamente centrada en que consigamos un acuerdo estable por eso he sido con la mano tendida con mucho en todo momento

Voz 0867 36:09 quien sale más la actividad parlamentaria Asamblea de Madrid Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes Javier día movido en Vallecas que los diputados han comenzado hoy a recoger sus credenciales y esta tarde ha tenido lugar una reunión casi bueno protocolaria entre Ayuso Gabilondo entre el Partido Popular y el PSOE un encuentro del que Vicente cliente Javier no sale un pacto de gobierno difícil por no decir imposible sólo treinta y siete minutos Ése es el tiempo que duró de esa reunión del bipartidismo encuentro PP PSOE la candidata popular Javier tenía muy poquitas ganas de que sirviese hoy junto

Voz 1454 36:42 Ángel Gabilondo Isabel Díaz Ayuso a

Voz 0867 36:45 tirado ya salido por la puerta de atrás de la Asamblea esquivando a los periodistas bueno insistiera ha querido que los gráficos sean toma tomado imágenes del previo de la reunión podríamos de fije a la Reunión de silenció porque Ángel Gabilondo tampoco ha hablado la sabía

Voz 1 36:59 qué tal una locura muchas gracias

Voz 0867 37:03 bueno y esa nota de prensa pues no dice mucho lo obvio ha sido una reunión cordial pero se ha constatado que no hay entendimiento posible entre PP y PSOE aunque Gabilondo no ha desaprovechado la oportunidad de recordarle al PP que el Partido Socialista sacó ciento sesenta y cinco mil votos más que ellos según fuentes socialistas Ayuso la confirmada Gabilondo que su intención es ser presidenta con el apoyo de Ciudadanos y de Vox pero todo está en el aire de momento nadie tira dado ahora mismo una reunión oficial con Vox tampoco el Partido Popular en el partido Abascal bueno pues van endureciendo poco a poco su discurso eh Javier por la mañana ahí entre los diputados más madrugadores ha asestado creo con Ángel Garrido que no ha dicho precisamente que no cuando le hemos preguntado si su partido le va a proponer o no como candidato a la presidencia de la Asamblea de Madrid el en principio no lo ve mal pero en su ex partido el Partido Popular algunos que fuma en pipa y eso que Osorio no fuma Javier pero hubo de lo dice todo Enrique Ossorio no oculta su decepción por la traición de Garrido y confiesa que a él no le gusta nada de nada esa opción de verle como presidente de la Asamblea

Voz 34 38:05 el Madrid no se tienen que entender que a nosotros no suena regular es decir Ángel Garrido yo le he escuchado decir unas cosas en público en la Asamblea hay en privado que ahora me hace me cuesta mucho trabajo verle de nuestro grupo parlamentario más me costaría de presidente de la Asamblea

Voz 0867 38:25 pues el aludido Ángel Garrido esta mañana llegado solo no Le acompañado ninguno de sus nuevos compañeros de Ciudadanos casualmente sí se ha encontrado con varios diputados del PP que bueno han saludado como si no le hubiesen desde hace meses sobre sus opciones de convertirse en el próximo presidente de la Asamblea Garrido guardaba silencio

Voz 0116 38:41 pues una decisión que tomará el grupo con con lo que crea conveniente que vengo entregará documentación para acreditarse como diputado que es lo que toca

Voz 0867 38:48 bueno venía eso pero la falta de un documento que al final no ha podido retira su acta de diputado importante Javier el martes se constituye la Mesa de la Asamblea y hay que recordar que es Ciudadanos quiere presidir el Parlamento madrileño necesita no sólo los votos del PP necesita también el apoyo de los doce diputados de Vox el acuerdo está roto Vox se ve fuera de la mesa lo dicho Rocío Monasterio en Europa Press

Voz 35 39:09 sino que tenemos que descartar nosotros nos han descartado los de Ciudadanos no han descartado ellos a nosotros nosotros somos los invitados en esta mesa porque somos el partido con menos escaños

Voz 0867 39:24 pues menos escaños sólo doce doce diputados veremos a ver qué pasa en los próximos días mañana de nuevo más actividad Asamblea gracias Javier mañana se recupera un poquito las temperaturas el fin de semana regresa al verano nosotros lo haremos un poquito antes mañana mismo desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la comunidad

Voz 1 39:41 hasta mañana

Voz 21 40:04 sentí mal expuesta se Jareño mariposas de hipopótamos la emisores fuimos alto

Voz 36 40:12 puede que nuestras historias de amor no sean como las del cine pero al menos son reales Descarga la aplicación

Voz 1280 40:18 Meetic y conoce solteros dispuestos a vivir

Voz 36 40:21 las

Voz 0313 41:09 Roberto Isaías que hemos allá cierra no sabéis lo que deja al día es lo que tú hagas lo que nos queda Varias pues esto

Voz 1 41:16 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0827 41:21 montones de cosas que bueno Pablo Iglesias ha hecho autocrítica haya decidido apartar a Pablo Echenique como secretario de Organización de Podemos iba a ser sustituido por el diputado canario Alberto Rodríguez al que conocemos por esa cariñosa despedida que hizo al diputado del Partido Popular Alfonso cuando cuando dejó el escaño aquí para irse al Parlamento andaluz

Voz 38 41:40 no sé qué les puedo decir algo a alguien así destacado diputado el Partido Popular pero creo que lo vamos a echar de menos pues algo que que creo que es de las cosas más bonitas que se les puede decir alien si es usted una buena persona y le ponen humana este sitio

Voz 0827 41:57 están Aguila alertando de la política que cosas así se comprenden debido a los vuelos de Alberto Rodríguez cuando reconocen por esto y por sus rastas tanto que hoy muchos medios de comunicación muy serios se han referido así a él el rastas y bueno pues nos hemos planteado hablar de motes y de apodos esos sobre nombres extendidos para mostrar cariño o para ofender según toque

Voz 7 42:27 así lo ha querido el jefe el sido Francino

Voz 0313 42:29 todo se quedó con ganas de saber si Eric Clapton le llaman mano lenta porque fue conozca Terra porque no paga

Voz 0827 42:33 esto esto no habrá que investigarlo eh casi Carlos bueno motes y apodos oye que han tenido plebeyos y Reyes a lo largo de la Historia nos contaba Nieves Concostrina

Voz 1626 42:43 todos los reyes europeos llevaban su te éxito puesto aún no se lo ponen lo pelotas para llamarle el hermoso bueno lo de Felipe el Hermoso tienes otros casos como el de

Voz 7 42:51 Pedro I El rei castellano para los NB

Voz 1626 42:53 pues el cruel para sus amigos el justiciero mujeres han tenido todas Rey Isabel Segunda de España era la de los tristes destinos mira qué bonito sueros Ramoncín que bueno si la de Tchité destino porque hubo que ponerlo en la frontera para que dejara de meter mano en la caja las tenemos

Voz 17 43:07 también en las reinas británicas Isabel I de Inglaterra Reina Virgen hija a ser reina virgen y nada lo que pasa es soltera remató toque

Voz 0827 43:18 bueno eso entre los reyes entre

Voz 1258 43:21 los plebeyos y algo más contemporáneo dice José María que en cualquier clase de GB de los ochenta había siempre dos niños que eran el negro y el chino dice Sergio que en su entorno están Ferri que es el hijo del féretro bruta que es el hijo del útero lagarto mal nada Judas cardenal

Voz 39 43:36 hay muchísimos ir plebeyo Matías Vallés fue un chaval al parecer muy motivado entre comillas lo voy a confesar abiertamente he sido el cabezón tormentos que es un es uno de los típicos de veinteañeros Ken simplemente por la apariencia física y tengo un problema con las orejas porque tanto sido Oregón como de orejas pequeñas debo tener unas orejas extensibles que según que lo califica de una forma

Voz 0827 44:00 ya hemos preguntado a nuestros oyentes y nos han contado lo suyo son los que están extendidos por su pueblo José por ejemplo nos ha hablado de un ratón que va a ser su alcalde

Voz 0463 44:08 soy de un problema eléctrico de Cuenca donde casi todo el mundo tiene su mote si la curiosidad que es que en las recientes elecciones municipales el alcalde que dentro de diez días tomará posesión pues será un ratón su padre ya era Ratón fue abuelo ya era Rato con IED ratón pero que es que mucha gente no sabe su nombre

Voz 0827 44:27 otros José en este caso Jose no se ha explicado como le conocen en su empresa no es que fume porros pero no le llaman el hierbas trabajo

Voz 15 44:35 en una empresa de logística ahí pues ahí entran miles de clientes diferentes tanto batería todo lo que te puedas imaginar entró un cliente que era se llama El Mundo del té puede haber yo qué sé quinientas plazas de este sino sacerdote lo que él el responsable era yo el bueno pues empezaron con el hierbas empresas me conocen como hierba lleva siete años explicando que cada vez que entra gente joven de sus contratos esas una mano a José o donde dice tu pregunta por el día

Voz 40 45:00 además entonces llega lo sabes qué pasa colega

Voz 0827 45:03 qué pasa colega sales coloca bueno los motes a veces crean polémicas pero hay polémicas mucho más serias es el caso de esta adolescente holandesa de diecisiete años que ha decidido suicidarse al hacerse el insoportable el sufrimiento de vivir con el trauma de una serie de agresiones que sufrió siendo niña y que ocultó por miedo y por vergüenza había pedido orientación sobre si se le podía aplicar la eutanasia o no y la verdad es que la sin formaciones han sido contradictorias parece que sí que es el autorizó a retirarse la sonda nasogástrica que le alimentaba pero no parece que ningún médico le haya proporcionado ayuda suplementaria para poner fin a la vida también lo creía Fernando Marín presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente dice que no se le ha aplicado la eutanasia entre otras cosas por su edad

Voz 41 45:55 el trastorno mental tiene un problema difícil de resolver es la irreversibilidad esto no quita para que en determinados casos de personas adultas después de una historia muy trágica son todas las historias muy duras de sufrimiento psiquiatras no momento da vida efectivamente para mí esto es como si fuera un tumor cerebral yo no voy a poder ayudar ni ahora ni nunca a que tú ibas tuviera forma aceptable para aquí pero en ningún caso será para menores de edad por la propia complejidad que tiene

Voz 0827 46:25 en este caso para menores de edad ahora eso sí la eutanasia no se pide sólo por un dolor físico insoportable Nos decía también por Dolores psíquicos y dice que eso habrá que afrontarlo Si alguna vez tenemos en una futura ley

Voz 41 46:38 sí a mí es decir hay tomando a un chico de veinticuatro años tengo desde las dieciocho una una esquizofrenia al principio eran dos crisis al año la son cuatro si me tomo una medicación no tengo vida vida sexual vida laboral vivida fabricar sin no me la tomo yo no puedo más bueno pues es un tema que hay que debatir porque este chico al final acabó muriendo de forma violenta bastante trágica arrojándose tenemos una responsabilidad hay que ofrecer vías de diálogo sobre la muerte voluntaria en cualquier circunstancia también que el trastorno mental no

Voz 0827 47:18 la polémica muy interesante desde luego y la otra bueno pues Acosta este sufrimiento que tienen trescientos mil chavales y chavalas en estos momentos la selectividad

Voz 40 47:27 todo el mundo sabe que en España a partir de los dieciséis años se mete a los estudiantes en un sistema de estudio a presión como si fuera un plan para tenerle sedados en una edad que se disparan las hormonas se pasan dos años locos estudiando desde que entró en Bachillerato comienzan a hablarles de

Voz 42 47:47 no serás a estudiar Filosofía

Voz 23 47:51 jo

Voz 7 47:56 vamos a llevarnos bien porque si no paga pero

Voz 0827 47:59 bueno no se ha llegado a eso pero en la Comunidad Valenciana ha habido una protesta más de veinte mil firmas recogidas por una de las

Voz 43 48:06 más en concreto la prueba del examen de Matemáticas esta mañana escuchábamos en Hoy por hoy a un alumno se llama Ignacio

Voz 31 48:16 claro del examen a nivel de temario se ajustaba a lo que estaba propuesto pagar en la Selectividad de este año la gran dificultad el problema que se centraba que era muy largo Inda era en cuanto a otros años este año han sido ejercicios problemas mucho más complicados claro que eran distintos y no teníamos la experiencia de otros años están cambia bastante el la forma de preguntarlas cosas preguntaron un teorema que hacíamos hace quince años que nos preguntaban

Voz 0827 48:47 bueno ha sido tan complicada la prueba que hasta Gemma Barreda que es una profesora de matemáticas de Valencia casi no pudo hacerlo

Voz 44 48:55 tienen un ahora todos los años hago las dos opciones cuando salen tienen las dos opciones hechas este año cuando vi el problema de tres que ha mezclado con física que lo tienen que saber si qué necesidad hay que mezclar matemáticas física no lo entiendo lo hemos dos horas y cuarto hacerlo da a mí que iba a toda castaña pero muy enfadado

Voz 0313 49:17 ella no entendía pues Pepa Bueno

Voz 0827 49:19 ha hablado con Toni Hill que es el coordinador de estas pruebas de selectividad en la Comunidad Valenciana

Voz 45 49:23 con mis conversaciones con los especialistas de las universidades que son el profesorado que pone el diferentes propuestas de examen y también con algunos de los profesores que siendo vocales en los tribunales han de corregir ese examen la valoración que hacían es que era un examen con un nivel de dificultad no demasiado elevado y algún examen tiene que ser el más difícil de toda la historia pero evidentemente no es ese

Voz 0827 49:52 y claro ante este tipo de debates pues siempre hay dos tipos de posturas entre los

Voz 40 49:56 alumno entre la población adulta se divide en dos grandes grupos el grupo que piensa Pobre chavales piensa en una guerra yo

Voz 0827 50:05 eso en matemáticas que es una de las ciencias exactas no hay mucha discusión de historia bueno pues las dudas pueden llegar a ser supremas

Voz 46 50:13 cómo se evalúa los exámenes de historia imagínate que te toca guerra civil vaya te preguntan desde cuando Francisco Franco jefe del Estado según el Tribunal Supremo Franco fue Jefe del Estado desde octubre de mil novecientos treinta y seis estos jueces del Tribunal Supremo donde estudiaron Historia

Voz 40 50:30 aprobarían la selectividad el auto del Supremo afirma que Franco fue Jefe del Estado de España desde el uno de octubre de mil novecientos treinta y seis tres meses después de alzarse contra la legalidad una manera muy franquista de ver la historia porque entonces que era en ese momento el presidente de la República Manuel Azaña te toca de profesor el juez del Supremo señor Gabilán bueno la exhumación de Franco que se ha colado incluso en las

Voz 0827 50:55 sí teorías a tope con la propuesta

Voz 7 50:57 lingüística de Beatriz hoy a ojo

Voz 17 51:00 deberíamos empezar a popularizar la expresión exhumar a Franco como para eso que empiezas con muchas ganas y no sale bien desde la B3 por ejemplo este proyecto es una exhumación de Franco

Voz 7 51:13 J pintor para toda esa gente del delito de esos mira perdone Éste es la cola no esto es el hombre y acabamos así teorías con unicornio rosa y el drama de las tallas en las tiendas de ropa femenina Meira aprobar una diadema en Stradivarius y resulta que era un top las cosas se confunden bueno nos hablaban Yves con costes

Voz 0827 51:35 ha habido de los motes de reinas y de Reyes y hoy nos ha hablado de uno de esos reyes que tuvo varios Enrique IV el impotente el puto

Voz 47 51:48 las nobles y los obispos

Voz 17 51:49 Llanos estaban cabreados con este Rey que parecía que no te

Voz 0827 51:52 día sus peticiones o sus exigencias