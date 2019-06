La Ventana (06/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 el caso del suicidio asistido de la mujer enferma terminal de esclerosis múltiple que se quitó la vida

Voz 1915 00:10 da de su marido debe continuar ahora mismo

Voz 1454 00:13 en un juzgado de violencia sobre la mujer es una decisión de la Audiencia Provincial de Madrid como la argumenta Alberto Pozas

Voz 0055 00:19 la Audiencia Provincial de Madrid dice que en este momento y con tan pocas pruebas encima de la mesa no puede descartarse que estemos hablando de violencia machista porque el acusado era el marido de la fallecida de esta manera el caso vuelve a manos de la Junta de violencia machista cinco de Madrid que está convencida como la fiscalía de que aquí no hay violencia de género por el momento recuerda la Audiencia Provincial la justicia ni siquiera conoce los informes forenses del caso y por ahora no se puede descartar ninguna opción esta es la última palabra la jueza puede volver a rechazar el caso si en el futuro las pruebas que practica demuestran que no es violencia de género

Voz 1454 00:50 en unos minutos comienza en Zarzuela la última parte de la ronda de consultas del Rey con los representantes de los distintos partidos políticos esta tarde es el turno de Albert Rivera Pablo Casado cerrará Pedro Sánchez el último en verse con Felipe VI esta mañana ha sido el líder de Unidas Podemos que explicaba la situación y los apoyos en una comparecencia en el Congreso con preguntas de los periodistas

Voz 0313 01:10 si no hay acuerdo de coalición unidas pueden

Voz 1663 01:12 otra no a la investidura Pedro Sánchez gracias no concibo como hipótesis que alguien vaya a una investidura sin tener previamente cerrados los apoyos por nuestra parte nuestras propuestas para llegar a un acuerdo de investidura pues que a las ven ustedes creo que estamos siendo muy claros

Voz 0592 01:29 rescatada una patera en aguas del Estrecho con cuarenta personas a bordo XXXVIII de ellas

Voz 1915 01:35 son menores de edad ampliamos con Esther Rodríguez así

Voz 0592 01:37 pido la Guardia Civil la encargada de dar aviso a Salvamento Marítimo tras detectar la presencia de dicha embarcación fue a las diez y media de la mañana ante dicha información el Centro de Coordinación de Tarifa en la provincia de Cádiz se encargaba de inmovilizar y alertar a la Salvamar Actur Rus a esa hora eran los auxiliados los ocupantes en la embarcación viajaban dos adultos XXXVIII menores entre ellos una niña todos de origen magrebí que han sido trasladados a Algeciras a donde han llegado en torno a la una y media el alto número de menores que quieren cruzar el Estrecho también se ha repetido en los

Voz 1915 02:13 a últimos días los expertos continúan advirtiendo de las consecuencias del cambio climático nuestra salud en nuestro país por ejemplo cada año más de mil personas mueren como consecuencia del aumento de las temperaturas Javier Gregori buenas tardes

Voz 0882 02:25 las tardes la temperatura media en verano en España subido ya dos grados y medio desde mil novecientos sesenta pero el cambio climático como decías sigue agravando este problema y cada año exactamente mil trescientas personas mueren en nuestro país por enfermedades agravadas por el aumento del calor según advierte el nuevo informe de L'Osservatore lo de la sostenibilidad cuyo directores Fernando Prieto

Voz 1404 02:44 es un problema grave y cien también mucho que ver con con la pobreza energética es el problema que supone esto pues sobre todo cómo está afectando este aumento de la temperatura pues a la a la España

cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1804 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:03 la Consejería de Sanidad reconoce las deficiencias en la limpieza de la ropa que se usan los hospitales sábanas pijamas uniformes del personal que como les venimos contando llegan sucias y rotas a estos centros más de un treinta por ciento de la ropa que sale de la lavandería central privatizada en dos mil trece llega en mal estado según las auditorías de la comunidad a las que hemos tenido acceso el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero anunciaba justo esta mañana que se va a sacar un nuevo concurso público

Voz 2 03:26 la relación contractual que estas dejemos con la con la empresa que que ganó el concurso nosotros tenemos unos una serie de condicionantes ahí sí que es verdad que nosotros en el siguiente pliego vamos a profundizar en mejorar esos márgenes digamos en exigir más en cuanto a los márgenes de calidad pues para que no

Voz 1915 03:42 continúan las negociaciones para acordar un Gobierno en la Comunidad de Madrid esta tarde a las seis la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso se reúne con la candidata de Vox Rocío Monasterio donde ya se ha cerrado un acuerdo es en Alcorcón allí el PSOE ha llegado a un pacto con Unidas Podemos que ahora debe ser aprobado por sus bases ser Madrid hizo este Belén Campos

Voz 1478 04:00 las primeras reuniones entre el PSOE que ganó las elecciones municipales en Alcorcón consiguiendo nueve ediles Ganar Alcorcón con cinco concejales se han desarrollado en base a la elaboración de un documento con varios ejes programáticos comunes aseguran que el diálogo ha girado desde el primer momento alrededor de políticas concretas y medidas necesarias se ha concretado en treinta y seis puntos comunes de acción destaca la limpieza mantenimiento y adecuación de la ciudad con un papel fundamental para es masa la empresa pública Se incorpora como objetivo garantizar su futuro como empresa totalmente pública convertirla en una empresa también productiva también otorgan gran importancia a las propuestas de reactivación económica de empleo estable

Voz 1915 04:38 ya acabamos de saber que la Audiencia Provincial cierra definitivamente la investigación por la vía penal de la venta de tres mil pisos del Ivima a un fondo buitre por parte del Gobierno de Ignacio González queda por tanto únicamente la vía administrativa hace sólo dos días que el Tribunal Superior de Justicia confirmó la sentencia de un juzgado administrativo de Madrid que anuló la operación por considerarla ilegal

es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0313 05:51 hola buenas tardes me gustan las preguntas directas así que voy al grano esto es un sí o un no Montserrat Domínguez buenas tardes hola buenas tardes ha sufrido estrés laboral alguna vez yo soy el estrés hasta el punto de gente hasta el punto de sentirte quemada absolutamente absolutamente Isaías Lafuente buenas tardes hola buena está estrés laboral alguna vez no nunca Roberto Sánchez buenas tardes qué tal buenas tardes estrés laboral sino si casi siempre si casi siempre en esta profesión hasta el punto de sentirse quemado en algún momento en muchas ocasiones se bueno el economista Santiago Niño Becerra colaborador de este programa nos hizo ayer un regalo fantástico un regalo académico un grupo de estudiantes estructura económica Avanzadas de la Universidad Ramón Llull pronostican en sus trabajos defiende

Voz 1915 06:35 eso entre otras cosas que atención

Voz 0313 06:37 en el año dos mil treinta los robots ya serán capaces por sí solos de pedir un empleo que algunas drogas llegue entretenimiento serán gratuitos porque habrá mucha gente con mucho tiempo libre y que las grandes corporaciones tendrán tanto poder tanto que casi podría decirse que gobierna en el mundo de este último tengo pocas dudas porque hoy ya no estamos muy lejos lo de los robots ya lo veremos lo de las drogas y el entretenimiento no estaría mal en no estaría mal pero esos estudiantes que han investigado mucho para pronosticar el futuro aseguran también que en dos mil treinta habrá caído la esperanza de vida habrá caído una media de diez años yo no sé si eso tendrá mucha relación o poca pero saben ustedes cuál es cuál será aún más la gran pandemia del siglo XXI el estrés el estrés laboral hoy conocemos un dato demoledor el estrés puede ser cinco veces peor que el alcohol y el tabaco juntos cinco veces peor de hecho la OMS por ejemplo acaba de decidir incluirlo del síndrome del trabajador quemado out en la lista de enfermedades así que algo habrá que hacer además de tomarse la vida con un poquito más de calma hoy vamos a hablar con un gran experto en la materia así que les propongo algo muy concreto llamen nos llamen los con historias de estrés laboral si lo sufren se lo han sufrido como lo trataron osea han tenido la suerte como Isaías de no padecerlo nunca está quemado en tu trabajo estás quemada cómo afrontan en tu empresa este problema tema horarios tema salario tema espacio de trabajo todo influye absolutamente todo así que si les parece si os parece ellos apetece hoy os invito a compartir historias positivas a negativas da igual relacionados con el estrés laboral teléfono el de siempre nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta en las redes sociales muy atento Roberto yo voy estresado no yo quiero decir bueno también es en House Duck voy estresado y nueve cero dos catorce sesenta el convocada tarde bienvenidos a La Ventana

Voz 6 08:25 en con frecuencia como entrada mejoras Nicholson Pierre Lemaitre tendré que coja de quién era yo no pienso Esther Isla de Man querella que coja donde quiera yo no pienso volver a hacerla a tira ahora a mitad de millas al contenedor guardaba alguno de Caín destaca en que hay que hacerlo para donde da vida ya era aprende que de todo lo digo cantante

Voz 7 10:08 en cuanto a dos donde hay entra en el viento

Voz 8 10:20 eh y si no arriesga nunca mueren en la eh eh

Voz 9 10:30 no es tanta que de indoloro ni hablar

Voz 1 10:42 por cierto yo no sé si de de

Voz 0313 10:44 está o ha estado estresada alguna vez pero lo que acaba de decir es algo muy importante un juez ha liberado a bebe de los compromisos con su primera discográfica por condiciones

Voz 10 10:54 si vas para la cantante de hecho la sentencia

Voz 0313 10:56 siente que el contrato era abro comillas León Nino comparable a un régimen de semi esclavitud artística ojo que esta es la primera sentencia que se dicta en España en la que un juez considera nulo de pleno derecho un contrato entre un artista y su compañía el pacto obligaba bebe a crear creo que eran cinco álbumes durante diez años y además la discográfica se reservaba el derecho a quitar las canciones que no le gustarán eh bueno yo estoy tumbado vamos

Voz 1915 11:22 esto es una cosa que te generar estrés vamos en estrés y cabreo con el mundo artístico porque la creatividad hay otros trabajos en los que tú sigue te puedes comenté comprometer a una producción X de una canción no la inspiración para encontrarla para trabajar la etapa oye te puede fallar en un momento del como sabes en diez años lo que

Voz 0313 11:43 podrás crear bueno pero una sentencia que abre un camino

Voz 1915 11:46 pero ante Víctor Vidal

Voz 0313 11:48 las tardes muy buenas tardes Carles Víctor Vidales médico especialista en medicina del trabajo e investigador médico hay además es inspector de la Seguridad Social acaba de publicar el libro el estrés laboral Análisis y Prevención cuando he terminado mi comentario de entrada Víctor Montse me ha dicho que cosa tan apocalíptica y nos no sé si he transmitido esa sensación pero me baso en datos y en los datos tuyos además

Voz 1711 12:13 pues yo creo que ha estado en en la clave porque todo lo que has dicho es es totalmente cierto hemos normalizado el estrés a tal punto que parece que todo es normal no lo es y estoy muy contento porque hemos tardado cincuenta años desde que fue descrito por primera vez por el psiquiatra estadounidense Herbert Fred Denver como una progresiva pérdida de energía esta enfermedad que en un principio pues en en aquella época en el setenta y cuatro todos pensaban que era algo ridículo que no existía la Organización Mundial de la Salud casi nada Nos ha reconocido oficialmente como enfermedad el síndrome de estar quemado o de desgaste profesional un síndrome que entrará en vigor el próximo uno de enero del dos mil veintidós y señores y habrá que tomarlo en serio porque será enfermedad como no puede ser una depresión un cáncer o una bronquitis

Voz 10 13:10 el equipo estaba preguntando de Montse con esto que has hecho

Voz 0313 13:13 INCIBE dice yo soy el estrés

Voz 1915 13:15 claro bueno porque aunque hay una parte de estrés que es inherente a la actividad a las relaciones humanas y al trabajo tendemos a pensar que hubo una época en la que las cosas iban más suave y otro ritmo bueno también los niños trabajaban en las minas si tenían jornadas de doce horas es decir no es no es sólo en signo de los de los tiempos pero me gustaría preguntarle al al al doctor Vidal el el estrés el estrés también es un estimulante para afectiva acaba de es decir un estrés bueno porque a lo mejor es exagerar lo normal hay un estrés que les estimula hay que nos ayuda a mantenernos alerta hay ya Montse sí

Voz 1711 13:56 me estoy completamente de acuerdo y hace unos meses estábamos hablando con Carles estoy Gemma porque efectivamente Montse existe dos tipos de estrés que es en el libro lo recojo hoy lo comento claramente que es el estrés positivo el que el que tenemos que potenciar es el estrés que nos mantiene alerta el que ha permitido Montse en la evolución del ser humano desde aquella época de tu tan Damon que mantenían a las personas pues con con un intenso deseo de trabajar pero sin enferman eso es lo positivo potenciar el estrés bueno la motivación la ilusión por hacer las cosas no

Voz 0313 14:34 qué elementos pueden favorecer o frenar el el el estrés el malo malo malo el el Manolo vamos a ver para que el el el horario no hay una entrevista con un con un experto cuando se conoció la noticia de cada Homs incluirá del trabajador quemado en la lista de enfermedades que decía hombre sí pero a ver cómo se detecta eso porque si tienes un cabrón de jefe que te explota y que tú tengas un síndrome trabajador quemado hay que poner los focos jefes del trabajador no sé cómo cómo hacemos eso

Voz 1711 15:08 el problema es que yo creo que está mal planteado muchas veces el tema de de esta prevención psico social lo bueno pues de estos conflictos internos sin resolver los canales o no son los adecuados los trabajadores pues es pues por cupo con pocos incentivos con sueldos bajos con pues bueno pues es que estamos en un momento que yo creo que habría que tomar ciertas medidas y crear lo que yo llevo años diciendo que servicios sus departamentos de bienes

Voz 11 15:38 Mar de intentar mejorar la calidad y el Elvis

Voz 1711 15:44 Es tarde el trabajador no sólo la ergonomía que es parece que sólo les importa el el el cómo se sientan en una silla el sino el cómo se siente el trabajador por dentro porque no olvidemos que el paciente es un serbio psicosocial muchas de las bajas de las cientos de millones de bajas son por conflictos internos resolver problemas en el trabajo que como bien habéis dicho los mandos intermedios presionan de motivan y lo que más me preocupa que no ilusionan al trabajador por qué una herramienta vital para para evitar el burlado o el estrés crónico laboral es Rey ilusionarse no se ilusión al trabajador el trabajador va digamos castigado a trabajar porque lo que decís hay muchas veces que estos mandos intermedios que son tóxicos pues les motivan y entonces pues el pobre paciente el pobre trabajador pues se ahoga se quema de ahí el nombre de Murnau como una cerilla se va quemando

Voz 1915 16:39 sí pero por eso decía no sé quién en Twitter el otro día que hay trabajadores quemados que es lo que necesitan es un médico sino el comité de empresa Loro Jesús Rueda

Voz 0827 16:47 situación distinta de Víctor te quería preguntar una sensación sobre el estrés malo ya lo he dicho que no es el estrés malo no es un poco como el fascismo que por un lado no se ve que es lo que le ha pasado hablábamos hasta ahora por otro lado a lo mejor también se banaliza y cualquier momento de nerviosismo de cansancio ya consideramos que eso es estrés

Voz 1711 17:07 totalmente de acuerdo sea normalizado Isaiah ya interesa o quizá que no se veía

Voz 1915 17:13 era no que sea sea metido las cortinas verdad

Voz 1711 17:16 yo creo que volviendo a una entrevista que tuvimos hace meses ya hace ya casi un año y en hay mucho interés también en industrias verdad porque el otro día oía una noticia que que el consumo de los ansiolíticos sea triplica insistió

Voz 0313 17:35 Prado brutalmente ha disparado saben ustedes

Voz 1711 17:37 cuántos millones de euros supone eso interesa a alguien que la gente esté estresada para que consuma más interés le interesa a alguien que estos negocios de de de de tanta de no escuchar de de de de de de de de de mandar tantos tratamientos en lugar de escuchar a la gente para abordar desde desde el origen y ir a las consecuencias

Voz 0313 18:02 mire Víctor hemos pedido a los oyentes de La Ventana que compartan experiencias relacionadas con el estrés laboral a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta y la primera historia que tenemos yo creo que enlaza perfectamente con lo que unos esto

Voz 1711 18:14 el delantero desde Valencia aclara buenas tardes

Voz 0313 18:16 hola

Voz 12 18:17 hola buenas tardes bienvenida al

Voz 0313 18:20 sí

Voz 12 18:21 muy bien un poco emocionada por la historia servía contar

Voz 0313 18:25 a ver si

Voz 12 18:27 sí yo tengo una prima hermana que esa parte prisma aquí hay cola que trabajado codo a codo y bueno ha he ido enlazando distintos trabajos entre otros en el que compartíamos mi debido precisamente a todo lo que está analizando hoy contando ella eh

Voz 0313 18:51 te escuchamos clara no hay problema sigue sigue

Voz 12 18:54 el doce de diciembre he debido a una agitación depresión de de ansiedad de de no encontrar su sitio pues por los trabajos y por por un poco también ese maltrato de lo que hablabais que estoy totalmente de acuerdo de de esos mandos intermedios que no solo líderes que que a veces cogen ese rol pero pero me simplemente no no hacen lo posible para para liberar sino para fastidiar a los que estamos en las bases y Yolanda tuvo un ictus esto se diciembre eh sí bueno estuvo quince quince días en la UCI eh intentando salvar la vida afortunadamente está con nosotros pero es una situación que le ha dejado postrada en una cama no habla dio por eso es un poco pequeño homenaje Un poco de un grito a expresar que a dónde podemos llegar pero menos pueden llevar es un trabajo que claro para si

Voz 0313 20:01 médicos que atienden a a suprima tienen claro que el que el causante ha sido el estrés

Voz 12 20:06 a ver es una acumulación ellos y al final es una acumulación de de de cosas pero una de las causas que sí que nos han confirmado es que ha sido esto ella incluso tuvo un episodio de ansiedad pero bueno tiró hacia adelante a veces no paramos tampoco lo suficiente como para para recuperarnos Rey ilusionarnos como comentaba

Voz 13 20:31 coger esa energía y esa fuerza

Voz 12 20:34 la y para seguir ella eh pensó que se podía seguir y al final bueno pues se la cabeza a los pagaba ahora mismo yo me gustaría ser su voz porque todavía no puede hablar está aprendiendo aprendiendo a hablar esta realidad aprendiendo a a escribir con la izquierda porque es el paro está empezó toda la parte derecha e a comer él no es un drama y esto lo veo también en cada día de trabajo ahora mismo ahí cuatro personas con también con con bajas por ansiedad

Voz 0313 21:15 cuatro

Voz 12 21:18 entonces hay que hay que hacer algo con esto

Voz 14 21:21 soy bueno ojalá

Voz 12 21:24 estos casos si todos los que hay que que es son anónimos pues pues saga de alerta para ver dónde estamos llevando a las personas que al final se trata de ser felices y de tener un trabajo

Voz 0313 21:39 sí señor no

Voz 12 21:41 pero pero no llevara a la salud y a veces a la a la muerte a personas que lo único que quieren es un salario

Voz 0313 21:52 se mueve un rato con su gente

Voz 12 21:55 invertir usemos nuestro ahora

Voz 0313 21:57 que es que yo creo que esta historia conecta perfectamente con lo que en eso está diciendo el el doctor nos pone además en la pista por si alguien lo había olvidado de la magnitud del problema esto no es ninguna tontería esto no es algo que afecte a tres o cuatro cinco trabajadores flojos eso que digno no no esto es una esto es una pandemia esto es iba a ser peor en el en el futuro bueno hoy tenemos tal cantidad historias sobre todo en según qué un momento en según qué perfiles profesionales Maribel dice sobre el estrés laboral si estoy quemado en el trabajo totalmente soy profesora de instituto dos chicos sus padres la Administración la sociedad en general cada vez nos exige más en peores condiciones no puedo desde Santander Carmen buenas tardes

Voz 15 22:38 si hola buenas tardes tal Carmen como ves amiga

Voz 13 22:41 bueno pues muy metido muy metida en el todo al que estás comentando porque lo he vivido y lo digo en primera persona sobre todo lo he vivido no

Voz 0313 22:50 estás trabajando ahora bastante baja

Voz 13 22:52 sí sí estoy estoy trabajando pero me ha costado mucho es una es voy a decir que se está trabajando es porque tengo todo día dos hijos Gaza hay una hipoteca mí nunca donadas más remedio lo peor de todo Carles es que lo que ha sido mi pasión todo y mira yo soy la pequeña de cinco hermanos la única que pudo ir a la universidad que me de los fluidos por fin conseguir sacar mi profesión y cuando puede ejercerla buena trabajaba en ella no conseguía entrar en una empresa no pero comprenderéis que en la y al cabo de diez años en esta empresa después tener ya amplia experiencia llega un momento en que supone que me tienen que hacer fija pero

Voz 14 23:34 los viene en la amiga de

Voz 13 23:38 de algún señor de algún cargo la ponen en en mi sección con lo cual a mí en vez de hacerme exijan me hace encima un papel no significa nada pero que descaro que significa necesitaba que me me mandan a la calle o me hacen el amor de archiveros me otro puesto de trabajo que no se corresponde con mi profesión que me baja un treinta y dos por ciento el sueldo sí que es un contrato así me que yo ya tengo cincuenta y cinco años quiere decir que no es ninguna niña ella tendría que estar en otras la cuestión es que en ese trabajo en el que pusieron y la tarde de trabajo era tal que no bajaba de las diez horas

Voz 0313 24:23 sí sí sí sí

Voz 13 24:25 bien es más los que no exagera en absoluto porque esto fue llevado de la mano del médico de cabecera un campeón se poco de maravilla doce horas incluso catorce yo me quedé dormido uno sesenta y cinco me en cuarenta y seis kilos y hasta que un día volvía a casa y me bien aquí un Mi mejor amigo hay que es médico Mi marido me dijeron aquí se a cabo fui al médico ya estaban en una situación de deficiencia es decir las analíticas eran horrorosas pérdida de cabello que sólo menos este quitar pero psicólogo psiquiatra dos años de monja y abogados dos dos años a dos años de Bazán

Voz 14 25:11 sí la sensación de que eso no lo estoy haciendo bien cuando tengo en en en casa

Voz 13 25:16 las dos maravillosos premios por mi profesión no cero vino a alguien que era más amigo de la gente de arriba que yo vi bueno la cuestión es que me dolió mucho me dolió mucho sobre todo porque tiene mucha salud entonces a los que no recuperar la caza mediante me parece echarle pero bueno

Voz 14 25:36 de lo dicho

Voz 13 25:39 en medio de tal manera que que el pero sobre todo las que me duele haciéndose lo físico de verdad es que que la persona que tengo ahora ejerciendo de jefe no tiene nada que ver con mi profesión es un señor con todos me hizo después que no tiene mis estudios

Voz 14 25:56 si no llega temió una licenciatura

Voz 13 25:59 con todos mis respetos no es su trabajo y encima ese señor me mi firme mirando mal ir lo ha vuelto al trabajo no estoy imaginas después de dos años cuando vuelves los compañeros los compañeros de trabajo que deja de hablar por teléfono dejan de desocupación

Voz 0313 26:18 eso sí serán la cuenca

Voz 13 26:21 porque en realidad todo todo todo el mundo tiene miedo de que el señor veto les voy a hablar contigo me he tenido que volver a ganar uno a uno uno a uno

Voz 14 26:32 a lo que no se ningún Serrano que que yo solamente

Voz 13 26:36 estaba luchando por por por conquistar un puesto de trabajo que pertenecía

Voz 0313 26:42 Carmen muchísimas gracias de verdad por juegue por asomarse a la ventana y contar esta esta parte de de la vida que que Víctor no me imagino que casos así te deben resultar familiares

Voz 1711 26:52 diarios varios diarios si Hinault

Voz 0313 26:55 no uno ni dos ni tres no es que millones

Voz 1711 26:57 de de personas verdad que sufren en silencio verdad esta esta plaga que que yo creo que pronto pues como hablábamos del tabaco verdad al final aunque tarde porque muchas personas quizá no no no lo cuenten no porque no olvidemos también Carles que hace años bueno hace unos meses hablábamos de del suicidio es verdad que muchas personas es verdad no pueden estar aquí para contarlo si se han dado cuenta hablamos siempre de consecuencias de todas las consecuencias el estrés pero nadie va al origen porque el origen sea trivializa dado hablamos del estrés con cierta ironía

Voz 1915 27:34 eso es cosa de vagos verdad eh

Voz 1711 27:38 los médicos no nos han formado en la Universidad esto hay que decirlo porque no se consideraba esto enfermedad es todo el tal son cosas nuevas como aquel Síndrome del Edificio Enfermo que no está enfermo la edificios sino quién está dentro del edificio

Voz 0313 27:52 la parte final del libro de de Víctor Vidal es muy práctica hay muy interesante porque explica cosas muy concretas explica técnicas de de

Voz 1 28:00 de relajación de respiración

Voz 0313 28:02 con Bono y terapias alternativas como ve oye que dices ya lo sé sí pero músico Michiko terapia visitar un museo y el yoga bueno todo lo que sirva para reducir estas historias como la que han contado Carmen y Clara buenos que son válidas es que hay que hacerlo

Voz 1711 28:18 de modo importante también eh donde se trabaja es que haya una buena humedad temperatura e iluminación y en paredes adecuadamente pintadas quiero decir que el de

Voz 0313 28:31 por eso sí qué colores azul por por ejemplo aquí

Voz 1711 28:34 he estado visitando oficinas donde donde tienen no tienen ni ventanas ni ventilación colores negros quiero decir eso no no contribuye pero eso es de sentido común pero existen hay que ver para creer osea hay lugares de trabajo que es que ellas son tóxicos por naturaleza y eso mata a cualquiera entonces empezando por ahí murió naturalmente hay que cuidar la humedad la temperatura y a la que que haya un clima de iluminación y a ponerse ser ventilación luz natural ya que además de nuevas zulos sin

Voz 1915 29:08 déjame que a que hagan yo me acusa a mí misma porque a lo mejor vais a entender que trivializar banalizado muchas claro el estrés lo he dicho

Voz 1711 29:17 no lo que pasa es muy serio ver no

Voz 1915 29:19 pero es verdad que a lo que yo nada no no no lo dudo no lo dudo pero yo me refería a otro tipo de estrés la atención lo has estado yo médico una profesión me apasiona vivo en un en un entorno luminoso laboral y el estrés lo en lo interpretó de la forma que con eso lo que no pretendo es ni mucho menos lo trivial no dar Montse la importancia que tiene a toda esta gente que efectivamente hoy la adrenalina al hablar ya de cómo habláis ya

Voz 1711 29:49 nota que estéis ilusionados pienso en los

Voz 0313 29:52 el ligando lo con el principio que decías tú haciendo referencia lo de futuro distó pico de los alumnos de Santiago Niño dice Pello lo que no entiendo es la obsesión con hacer las cuarenta horas semanales después de todo lo que ha ocurrido no crees que no tienes sentido que se siga estandarizado las cuarenta horas con la cantidad de mejoras en los procesos que ha habido desde que se fijó pues sí efectivamente José Antonio desde Barcelona buenas tardes

Voz 15 30:15 qué tal cómo estás José Antonio qué tal amigo

Voz 1323 30:18 pues mira comentarte yo sé injustamente una persona que bueno puedo decir que he trabajado treinta años para empresas multinacionales y te diferentes nacionalidades Israelita de esa la mejor una que norteamericana era una corporación hay quince quizás cometió el fallo de eh soy un hombre de proyectos incita a cometer fallo de incorporarme a una empresa coreana sabía que era lo que exista una puedo decir que tienen que tienen dentro de su ámbito

Voz 12 30:46 es una serie de de de

Voz 1323 30:49 de controles los recursos que quedan sobre el papel negro sobre blanco pero que muchas veces no quedan después son son balas sombra son son solamente para cubrir una cubrir expedientes para soplan hubieran expediente para evitar posibles y denuncias por parte de dos de sus trabajadores

Voz 0313 31:09 ya tiene una llevas la recurso

Voz 1323 31:12 te puedo decir que entrando en esta correrán a un nuevo proyecto sabiendo que además las listas sabía dónde me metía también es cierto y caí en una depresión

Voz 0313 31:20 mostró que hay una depresión que me costó

Voz 1323 31:22 pues esos dos años dos años he un miedo infinito a trabajar cuando creo que siempre es que hizo una persona pues bueno hace mucho era ahora sí

Voz 0313 31:33 ha bajado en José Antonio

Voz 1323 31:34 sí mira justamente empecé a la fíjate hasta dónde llegó el punto que toda mi experiencia problemas siempre he tenido la suerte de trabajar en estas empresas es buenista que te digo o con una filosofía totalmente de absoluta contra contra el trabajador aunque aunque tiene todos los recursos le pero es una filosofía de trabajo que que que funde y que yo creo que actualmente está fundiendo a trabajadores que trabajan para para esta actuación que debido a otra actualmente trabajo pero trabajo por mí mismo colaboro con despacho profesional creo me queda todavía vida laboral pero esa esa depresión en la que hay es lo que me ocasionó fue levantarme por la mañana solamente para pensar de qué manera podría quitar me dijo

Voz 0313 32:18 ya José Antonio muchísimas gracias Víctor tenemos un montón de historias esperando que hoy no va a entrar en antena pero el otro día repetiremos no se de reflexiones finales de oración y cierre conclusiones ya sé que a ti no te vendrá de nuevo todo esto que acabas de escuchar pero algún oyente y a nosotros seguramente sí

Voz 1711 32:37 los pone los pelos de totalmente totalmente dice que estamos en la época de Ramón todavía anclados verdad en en en lo poco que hacemos ya hemos conseguido mucho pero sobre todo a los oyentes les diría que que abrieran canales de fuga el estrés que fueran lo más fuertes posible y que intentaran sobre ti

Voz 11 32:54 todo pedir ayuda cuando algo en el

Voz 1711 32:58 pasen el trabajo un conflicto intentar resolver no no no engendrar el el el problema yo

Voz 0313 33:04 bueno yo puedo eso pues lógicamente porque entonces

Voz 1711 33:07 empezamos a a tener un estrés crónico en el tiempo el burlado puede aparecer en cualquiera de los casos lo que yo pido también a las autoridades y a los profesionales es que intentemos reconocer el problema pongamos es solución ya en el dos mil veintidós señores el burlado es una entidad propia

Voz 0313 33:28 Víctor Vidal hace menos de un año nos conocemos aquí en La Ventana Nos emplazamos para cuando se publicara este este libro que hasta el estrés laboral Análisis y Prevención dentro de unos meses yo quiero que respetamos y que volvamos a abrir teléfonos para conocer historias de los oyentes a lo mejor en tu consultas tenido alguna buena noticia de alguien que te cuenta una experiencia de que en su empresa mejorado lo que sea pero dentro de un tiempo volvemos a hablar de acuerdo

Voz 1711 33:52 algo además también les puedo decir que vamos a hacer después del verano conferencias de forma gratuita que lo más seguro que salgan en Madrid Barcelona último en Zaragoza donde serán invitados todas aquellas personas que quieran va a entender un poco más este problema que le ponemos el foco de atención no

Voz 0313 34:10 gracias Carles Víctor Vidal un abrazo amigo

Voz 28 40:01 la polémica Science

Voz 0827 40:05 este caso hablamos de Tacones lejanos porque está muy lejos pero nos preguntamos si realmente son tan lejanos hay un movimiento de mujeres japonesas bajo el hashtag u tú que está reclamando acabar con la obligatoriedad que impera en muchas empresas de aquel país de llevar tacones altos en el trabajo han presentado casi veinte

Voz 1915 40:22 el firmas ante el Ministerio de Trabajo el ministro

Voz 0827 40:24 pero nada favorable a la petición ha dicho en el Parlamento que llevar tacones es necesario irrazonable hombre por venir de donde viene nos puede parecer una medida exótica pero en todos los países la indumentaria exigida para determinados trabajos también suscita intermitentes polémicas no sólo entre las mujeres el último implantarse aquí en España ha sido un taxista de Vigo que dado que la ordenanza de la ciudad le exige no llevar bermudas en su vehículo ha optado por vestir con faldas como protesta bueno se comprende que especialmente en algunos lugares de trabajo especialmente en algunos oficios uno no pueda ir al trabajo de cualquier manera pero de ahí a considerar que la única manera de ir al trabajo sea hacerlo con traje y corbata ellos o con falda y tacones ella

Voz 1 41:09 pues va un trecho no sabemos cómo acabará la cosa en Japón

Voz 0827 41:13 pero apostaría a que si el ministro de Trabajo nipón tuviera que llevar diez centímetros de tacón en sus interminables horas de trabajo quizás el asunto estaría ya resuelto

Voz 0313 41:25 Florentino rodada buenas tardes qué tal saludamos al catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid autor de La soledad del país vulnerable con el que hablamos ya hace un tiempo aquí en en en La Ventana estamos ante el libro por cierto mañana a mira qué bien esto es una cuestión de de machismo es una cuestión de protocolo de de de costumbres que es exactamente la vamos a conocer la sociedad japonesa muy muy a fondo lo que todo conjunta el alma

Voz 10 41:52 sí es no es decir por supuesto la idea de la mujer sumisa etcétera que pueden asumir una serie de japoneses y luego logro pues es que también en Japón son muy protocolario sin ese tipo es decir el cumplir los hombres tienen que ir con el traje y las mujeres con por supuesto con las mujeres es más estricto es decir con un hombre con traje de chaqueta etcétera y corbata ya le vale no la mujer tiene que llevar el uniforme la la fadista etcétera no y luego el famoso

Voz 0313 42:16 pero es muy general esto es en muchas empresas ocurre en muchos lugares o hay alguna que ya se está empezando a salir de

Voz 10 42:23 el carril dime que las grandes empresas lo todas yo te digo me acuerdo una vez cuando éste llevaba año y medio sin estaban Japón y vine aquí y me acuerdo llega un banco mujeres en vaqueros digo pero qué es esto no es decir que no en en un banco en cualquier sitio a una mujer y un hombre tienen que ir obligando

Voz 1915 42:39 hombre es van uniformados también sí sí eso es muy

Voz 10 42:43 es muy en ese sentido muy protocolario y muy estrictos en esa idea de cumplir esa normativa porque esto precisamente no es que sea una leyes una normativa por decirlo una forma un comportamiento típico etcétera que es asumido tienen que yo espero

Voz 0313 42:55 siendo tan estricto eso insisto hoy hay una ventana medio abierta ya de empezar a relajar costumbres

Voz 10 43:01 sí por curiosidad no yo para mí es una de las cosas que en esta nueva era que va a haber en Japón este Japón formal chico tiene que cambiar pronto tarde no fíjate es que ahora hay por ejemplo una norma claro la idea antes se decía que el hombre tiene que ser un sala alemán y la mujer una o no es decir el Schaller man el hombre que tiene un un Sara que tiene un trabaja en una gran empresa que más o menos tiene había asegura la Illa o en la Lady la que está de alguna forma para servir el café etc que luego también se pueden ir a las seis mientras que el hombre también tiene que estar hasta las tantas de la noche bien ese es un poco la idea del la ya típica Press que esto está cambiando entre los japoneses también ahora por ejemplo fíjate incluso entra en las en las estadísticas lo que se llama El frita no frita bien qué significa pues chico los la gente joven que ya no tienen es ambición de tener hijos tener una casa etcétera no sino que se plantean bueno pues mira yo tengo otra a estos días y entonces trabajan varios días los otros Japón tiene la sus vamos tiene la suerte esto esto esta gente de que ten en cuenta que como hay prácticamente pleno empleo

Voz 1711 43:59 no pueden trabajar en gol cuando les apetezca

Voz 10 44:01 entonces este movimiento el frita empezó con gente que cierra con la crisis económica era más difícil pero claro están demuestra que hay muchos chavales jóvenes muchos chavales jóvenes que dice oye mira yo eso da a mí lo en todas las mañanas al trabajo no me dice mucho

Voz 0313 44:14 al menos con tacones Lorenzo Caprile buenas tardes

Voz 15 44:16 a tardes cómo está Lorenzo qué tal amigo

Voz 1307 44:19 pues en con mucho trabajo esto el mes del pero bien

Voz 0313 44:23 está pensando con lo último que comentaba Florentino que claro al final la moda sea la que sea vivamos el tiempo que vivamos no deja de ser una consecuencia hay un reflejo de la sociedad hay un movimiento en Japón donde chavales jóvenes Nuevas Generaciones España intentando pasar de en fin de estrecheces y protocolos de otra manera ya eran otras cosas no

Voz 1307 44:43 pero vamos no te quepa duda a mí todo esto que estabais comentando de Japón me recuerda muchísimo a las benditas leyes de la monarquía española que nadie cumplía se prohibe llevar cuellos de lechuguilla no lo llevaba se prohibe Recamán con perlas y los reclamaba pues las reglas es sobre la ropa son tan viejas Juanjo al a nieva pero otra cosa es lo que se cumplan dicho esto pues la sociedad japonesa yo no la conozco tanto como profesor pero si es una sociedad muy estricta muy protocolaria costará introducir pequeños grandes cambios pero yo creo que eso está ahí porque las nuevas generaciones lo vemos en España tienen una manera de vestir y de presentación al mundo radicalmente distinta a la que teníamos nosotros a sociedad

Voz 10 45:39 pues me parece fenomenal Larra

Voz 1307 45:41 para para eso para evolucionar al mismo tiempo que las costumbres sociales

Voz 10 45:46 oye Lorenzo pero por cierto estoy

Voz 29 45:49 soy la Domínguez aquí eh tú eres que era una sorpresa que te periódicamente

Voz 1307 45:56 a las redes sociales

Voz 10 45:59 bueno estoy en eso hay que contarlo todo se estima Ekin entraron estime el por favor

Voz 1915 46:05 Capriles luego cuenta es la que es una estima

Voz 10 46:08 no estamos hablando con un hombre que rompe los códigos y las etiquetas porque Caprile donde calidad verdad da igual que pise un palacio o un museo una humilde humorada él va con sus chanclas

Voz 0313 46:18 a cómodas o con sus a Zapatero

Voz 1307 46:20 ya no soy un poquito más vestidito porque he tenido un evento precioso en el Teatro Real presidido por Su Majestad la Reina en Mérida que presentaban un cortometraje en contra de los plásticos en el mar pero si alguien me he tenido que arreglar poquito hoy no estoy en chanclas Pedro

Voz 10 46:40 te conocemos en chanclas en todas partes pero déjame que te pregunte una cosa Lorenzo desde hace dos años yo veo en las pasarelas de moda de Al de alta costura a una tendencia a usar zapato bajo

Voz 1307 46:52 si no hubiera sido papillas Mons de extra de tal que esa eso ya lo creo que fue Carolina de Mónaco en dos o tres años en un Baile de la Rosa con un traje de Chanel espectacular y que ella iba con sus sus deportivas de lujo si eso está ahí

Voz 10 47:12 hola Coca vosotras no

Voz 1307 47:14 sufrí con los tacones pero lo menos que pueda hice elegir que la que quiero que sufra Illa que no porque no va a mí me parece bien

Voz 0313 47:23 pero entonces Lorenzo lo de lo de la comodidad por un lado la elegancia por otro como lo cómo lo casamos como como sea

Voz 30 47:30 a mí la elegancia eh

Voz 1307 47:33 tendida desde un punto de vista clásico y académico pues siempre ha estado muy reñida con la comodidad ahí tenemos la gran lección el señor Armani en los ochenta que no se enseñó a vestir para el trabajo una manera elegante pero más informa al más desenfadada que coincidió con el famoso eslogan de Adolfo Domínguez de la arruga es bella que salíamos de cuarenta años fue planchado qué te encorsetados bueno pues fue ese canto a la libertad decir que ellos no que es un traje arrugado oí es súper patrones y bueno que esté metiendo al que un anglicismo sí me regaña fenomenal pero el concepto de elegancia clásica siempre ha estado reñido con el concepto de comunidad pero eso ahora también está cambiando y si te repito hizo gracias adiós y gracias a la gente joven hice yo puedo sería exactamente igual de eficaz y de bueno y de profesional en mi trabajo sin necesidad de ir con un cuello almidón ahora que no me deja respirar y con una corbata que sí

Voz 0313 48:40 además está y además está la mirada también Lorenzo la mirada hay más cosas es decir un un un hombre podía ir con unos vaqueros negros y una camisa negra estar Dios y otro trajeado que no se le dice bueno parece que va disfrazado

Voz 1307 48:52 bueno ahí también depende mucho del de el físico que esa es otra de las grandes revoluciones que ha habido en estos años ahora mismo la moda está ahí está yendo por un camino en el que cuenta muchísimo actual texto físico si vas al gimnasio si tiene ya esto alimentación Si llevas una vida saludable hace unos años la moda servirá para cubrir y mejorar esos posibles defectos físicos que tuviera el ser humano y ahora es todo lo contrario lo que quiero es enseñar que me estoy dejando un pastón en entrenadores

Voz 29 49:28 tú también ya no hay forma de tapar las lozas sí

Voz 1307 49:33 no porque las lozas ya son muy políticamente incorrectas comes mal comer hidratos de carbono y los aceites estos como se llame Ny también esto son mensajes mensajes sin palabras

Voz 0313 49:49 claro pero entonces Florentino Japón esto esto estos elementos que ha introducido Lorenzo Caprile en el en el debate de decirle a la evolución de la moda de todo esto también se tienen en cuenta o no os siguen anclados en cierto cierto esto pasan las empresas o en otros ámbitos también los colegios por ejemplo tienen que ir también con uniforme y su cosa

Voz 10 50:10 bueno en los colegios si te cuento y además lo sufrió mi hijo así no hay por ejemplo fíjate tienes Si tú no tienes el pelo negro como en la tienes que llevar un certificado porque está prohibido que lleves el pelo teñido artificioso mi hijo por ejemplo tenía chico con catorce años a una pulso aquí nada hice la obligaron a quitársela y luego fíjate otra cosa que ya me dejó fíjate yo lo tienes que tenía en el móvil pues para ver si había algún problema entonces una chica de vio que había comprado alguna supermercado se lo dijo al profesor el profesor le dijo que no podía tener nada enero nada de dinero pues claro es que ellos son los responsables hasta que liga hasta que el niño vuelve a casa bueno yo digo no yo se lo dije que lo llevara lo no se llene

Voz 0313 50:57 el balón chivatos

Voz 10 50:59 yo lo tiene claro

Voz 1307 51:02 quizá disciplinada ecologista tampoco me parece tan vale tanto ni tan calvo yo ya que tocase el tema del uniforme del cole yo fui feliz en el colegio mi uniforme fui feliz yo llevaba bata aguarda yo llevaba uniforme o cuando termine o mono vistiendo oí toda mi energía como vista me da igual y eso de por la mañana levantarte y no tener que pensar ni llevar siempre la misma ropa pues a mí me hacían un favor qué quieres que te diga

Voz 10 51:38 oye por cierto de todas formas en Japón hay que contar que convive esa forma tan tradicional es verdad

Voz 1307 51:44 con con la gente más más vanguardista y en algunos barrios no que son todos los personajes como mangas como

Voz 29 51:52 hay un barrio muy es si se siguiente por si no por a la gente que realmente hace obras de arte

Voz 10 52:01 con los con el vestido yo si no van que que rompen todos los es decir eso sólo los que los que vienen aquí

Voz 0313 52:10 a japoneses que vienen aquí y las japonesas las ves pasear y alguna cosa donde han sacado esto de todas maneras no

Voz 10 52:16 mira si te diré que lo de la obligación de llevar tacones yo se contaran alguna ocasión que yo trabajé de azafata y nosotros llevamos el uniforme obligatoriamente zapatos de tacón y luego para trabajar en el avión que sonoras recorriendo el pasillo sube baja con todo lo que supone eso entonces íbamos unos zapatos planos que sólo podíamos utilizar dentro del avión cuando salías obligatoriamente tienen que va el zapato de tacón yo no sé si eso ha cambiado no

Voz 1307 52:41 yo creo que ha cambiado Montse que hay

Voz 10 52:44 muchas azafatas como no recuerdo cuál es

Voz 1307 52:47 hombre hay una línea aérea aquel uniforme es igual en los chicos y en las chicas que son una pantalones vaqueros con peto no no no me quiero equivocar pero es una de las de bajo coste yo creo que eso también está cambiando conseller es lógico a ver cuando se fundar

Voz 30 53:05 con las líneas aéreas viajaré era