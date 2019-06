La Ventana (06/06/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde a las cuatro en Canarias se retoma la ronda de consultas en Zarzuela son tres los representantes políticos que faltan por hablar recordemos con Felipe VI Esther Bazán buenas

Voz 1454 00:14 de son Alves Rivera buenas tardes Pablo Iglesias y Pedro Sánchez el último que se verá con el Rey y que por cierto no comparecerá ante los periodistas el líder de Ciudadanos ya está reunido a esta hora María Manjavacas buenas tardes

Voz 2 00:25 buenas tardes aquí ahora mismo en el despacho del Rey está Albert Rivera tras él será el turno ya de Pablo Casado el líder del PP una de las caras nuevas de esta ronda que terminará según

Voz 3 00:36 previsto en la agenda a las seis de la tarde cuando

Voz 2 00:39 el Rey se reúna con el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez tras él ya será el Rey el que convoque aquí a Zarzuela a la presidenta del Congreso Meritxell Batet para comunicarle su propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno que casi con toda seguridad será Pedro Sánchez

Voz 4 00:55 los políticos salían de zarzuela y terminaban en él

Voz 1454 00:57 Congreso compareciendo para explicar la posición de su partido en la Cámara Baja por cierto se han publicado hoy las declaraciones de bienes y rentas de los diputados que compondrán la Cámara esta legislatura pero no están todos Javier Torres buenas tardes

Voz 0698 01:09 buenas tardes una decena de miembros de la Cámara no han entregado esa declaración es obligatoria aunque no haya un plazo tasado para su presentación en tres que Inés no lo han hecho el dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros el diputado valenciano de Compromís Joan Baldoví la republicana de ERC María Carballo el popular electo por Almería Juan José Matarí o la miembro de Podemos Midem

Voz 5 01:31 derrocha Tegui no es accesible tampoco

Voz 0698 01:34 el diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto ex president es vicepresidente de Coca Cola que tiene un patrimonio de más de quinientos cincuenta millones de euros en Ciudadanos dicen que presentó su declaración hace unos días pero al no poder incluir el pago del IRPF de este año pues le aconsejaron esperar hacer la declaración hoy dice la han entregado de nuevo aunque todavía no ha sido publicada en la web del Congreso

Voz 1454 01:54 los pensionistas anuncia que seguirán movilizándose para conseguir sus demandas se han reunido hoy contaba la situación uno de los miembros el movimiento de pensionistas de Vizcaya Jon Fano

Voz 6 02:04 más allá de las promesas que hizo en la campaña electoral por parte del Partido Socialista no hay propuestas inmediatas de concretas referidas a el tema de las pensiones

Voz 1454 02:18 el presidente Vladimir Putin ha hablado de Cataluña lo ha hecho en una entrevista con los principales responsables de las agencias de noticias mundiales entre la que estaba a la agencia Efe Putin ha dicho que Moscú no quiere que se desmorone ningún Estado europeo cree un delirio absurdo decir que Rusia es una amenaza en referencia a unas palabras del ministro de Exteriores titulares del deporte Toni López buenas tardes

Voz 7 02:38 quedar estar muy buenas espera que en las próximas horas el Real Madrid oficial el fichaje de Eden Hazard como nuevo jugador blanco será el segundo fichaje del Madrid tras Luca

Voz 5 02:46 la selección española ya están Islas Feroe donde

Voz 7 02:49 mañana juega el primer partido de la clasificación a la Eurocopa allí en baloncesto empiezan las semifinales de la Liga Endesa ACB hoy a las nueve Ne Win Center Real Madrid Valencia Basket cinco

Voz 1454 02:57 hoy tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 3 03:02 y Real Madrid

Voz 1915 03:04 los doce diputados electos de Vox en la Asamblea de Madrid acaban de recoger sus actas de parlamentarios entre ellos la candidata Rocío Monasterio que en una hora se va a reunir con la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso una reunión que exige también a Ciudadanos para poder negociar

Voz 8 03:17 creemos que es una regla básica de nuestra democracia poder sentarnos en una mesa para poder hablar de un acuerdo poder pactar algo

Voz 5 03:25 luso para poder hablar de la mesa que sí sí

Voz 8 03:27 Israel martes ya tenemos muy poco tiempo hoy es jueves y todavía no nos hemos sentado Nicolas señora Ayuso ni con el señor Aguado esperamos que de Ciudadanos pues deje esta posición exigencia hay de de amordazar a los votan

Voz 1915 03:43 desde Vox entre tanto en la capital Más Madrid asegura que seguirá dialogando hasta el último día para alcanzar un acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid en la delegada de Medio Ambiente en funciones Inés Sabanés es eso sí que no se sentará con la extrema derecha de Vox

Voz 0795 03:56 os digo que hasta el último momento hasta que se produzcan las votaciones los diálogos se tienen que producir y ha dicho cuál es nuestro límite nosotros no dialogamos con fuerzas de de ultraderecha y la izquierda no sólo la izquierda sino quién ha obtenido la mayoría tiene que efectivamente seguir peleando sabiendo que hay unas fuerzas mayoritarias que han obtenido la mayoría que

Voz 1915 04:19 mañana los candidatos de PP y Ciudadanos José Luis Martínez Almeida hay Begoña Villacís se reunirán por primera vez junto a sus equipos negociadores por lo demás una operación policial ha desmantelado un grupo dedicado al tráfico de droga en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes hay siete detenidos que ocultaron parte de la droga incautada en los juguetes de sus propios hijos Carlota Valdemoro es portavoz de la policía

Voz 9 04:38 ese proceder al al registro de de de mando los Stage vividos Cía al registro en los domicilios donde se incauta pues los efectos de siete mil euros en efectivo un kilo de cocaína y ciento ochenta gramos excitada

Voz 1454 04:54 tenemos veintidós grados en el centro de Madrid

Hora veinticinco te da las claves de cada día desde las ocho de la tarde

Voz 3 05:19 así que a novios cola Ángels Barceló

es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis a las cinco en Canarias

Voz 4 05:30 S

Voz 3 05:31 los servicios informativos

este verano tú puede ser el Rey el rey de la serie es el rey de los Stories

Voz 1454 10:20 era una atrevida

Voz 4 10:28 a ver qué es jueves Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Pilar de Francisco tenemos clase de música con guitarra guitarra venido sin guitarras y trabajaremos la semana que viene muy bien qué morro

Voz 5 10:47 oye lo primero lo primero es lo primero mañana que mañana qué qué te pasa

Voz 4 10:50 no que mañana vienen las migas a La Ventana fíjate

Voz 5 10:53 sí sí sí que buenas qué bueno qué bueno estoy

Voz 24 10:57 bueno vamos

Voz 5 11:00 los con las cosas por su orden vamos a escuchar esta noticia que daba esta mañana Pepa Bueno

Voz 1 11:06 denuncian el robo de una maleta radiactiva del maletero de un coche en Villaluenga de la Sagra en Toledo el Consejo de Seguridad Nuclear asegura que el material que contiene no es peligroso pero advierte de que en ningún caso se debe manipular

Voz 5 11:21 no claro un maletín radioactivo no es peligroso dice pero pero no es peligroso pero como se lo diría yo

Voz 3 11:31 no queremos alarmar a nadie

Voz 5 11:33 Grosso pero claro sobre todo no lo manipulen no me manipule en el maletín radioactivo si ven a un señor verde con un maletín debajo del brazo no alarmar sus pero no manipular tampoco el señor no manipula deberíamos conectar con ser Toledo y que nos contestara pudo sería digamos Rodríguez Toledo bueno está

Voz 24 11:58 hola buenas tardes hola echando habituado ya no habla bien

Voz 1 12:02 sigue de momento cuántas piernas el resto de los mortales que mata que chaqueta cuéntanos bueno pues el suceso se producía tras el robo de un vehículo pues si con tan mala fortuna que dentro iba ese equipo de baja radioactividad el vehículo una furgoneta sin baja baja pertenece a la empresa malagueña Temosa de estudios de materiales y control de obras uno de sus operarios se dirigía de Toledo al laboratorio que esta compañía tiene en Getafe a mitad de camino bueno pues este buen hombre para no

Voz 5 12:32 su vivienda de Villaluenga de la Sagra para hacer una gestión

Voz 1 12:34 con pero se dejó las llaves de la furgoneta puestas cuando volvió a la calle pues ya no estaba hechos ocurrieron en torno a las diez de la noche del martes el equipo sustraído cuyo valor en el mercado es de unos siete mil euros se emplea para controlar la compactación de la tierra este equipo tiene categoría de improbable que sea peligrosa para las personas pero se recomienda no manipularlo si es una maleta de color naranja con el habitual símbolo radiactivo como el que se ve la tele si lo ven llamen al uno uno dos porque todavía no ha aparecido sí lo ha hecho la furgoneta que ha sido recuperada en Empoli

Voz 25 13:06 vaya si el maletín no debe ser que la que el maletín valía más que la furgoneta maletas todos los naranja color naranja ciudadanos o tiene otro tono yo es que soy de Antoni comentó

Voz 4 13:17 yo este giro de guion naranja lo se confunde

Voz 5 13:24 bueno pues muchos muchas gracias si ves una maleta con símbolo de color de color gris

Voz 24 13:30 diez to Jazz al uno yo bueno

Voz 5 13:35 bueno oye esto esto claro es no es una noticia arroba robaron un maletín radiactivo que no es peligroso pero que no hay mal luego hay otras noticias aclaro es bla bla bla pero éstas

Voz 27 13:49 esta noticias están las twiterías era inevitable lanzando con esta noticia empezamos una noticia

Voz 4 13:57 sí

Voz 1606 13:59 es una noticia sobre la serie de Chernóbil está triunfando alguien la garganta muy buena muy buena bueno pues está generando muchos tuits como este de azul Borau de verdad casa estén Chernóbil pelín peligroso no sí pero la novia estaba radiante

Voz 4 14:20 twitter esto

Voz 1606 14:22 que tienen giro de guión a cargo de aquel de es la leche no te puedes engañar con ningún personaje Juego de Tronos no no podemos sino el mundo de los cuyas como sabéis da muchísimo juego en Twitter este tuit desde Arango Hideo por la forma que tiene mi cuñado de remover el café debe ser que le gusta con trocitos de porcelana vivir que buena definición de una actitud vital nos brinda Bazo chulería es ir conduciendo al examen de conducir para acabar ojalá algún día escuchamos esta frase de capitán Rebollo tiene derecho a un abogado sino tiene ninguno hay colgado se colgará uno de oficio

Voz 27 15:01 no se llama anticipación venga ahora noticias de El Mundo Today para completar

Voz 1454 15:10 el Supremo insiste en llamar abuelito a Francisco Franco en el auto en el que vetas su exhumación en su escrito a la Sala considera una falta de respeto al abuelito la exhumación de los restos e insiste en que el abuelito se tiene que quedar donde está porque es lo que dispuso a lo bonito no se toca y punto porque la familia es sagrada el nuevo sistema operativo de Life permite poner al niño en modo avión in

Voz 0573 15:35 tenística más esperada de la hiper ya está al fin disponible y permite silenciar por completo la tableta a Siri y al niño la compañía también vende una funda para empaquetar a los tres juntos y que no se Ryan al llevarlos en el bolso

Voz 1454 15:47 la primera ascensión con éxito a la cima de alpinistas de la cima del Everest

Voz 5 15:53 eh cuidado sin pisar han dicho los alpinistas que forman la nueva cima del Everest la montaña haya mide cuarenta metros más que hace unos años

Voz 3 16:03 última hora Arman cuenta no

Voz 1606 16:04 la NASA recibe un mensaje extraterrestre pero es de publicidad lo ha enviado ha enviado un aspecto muy parecido a José Antonio P

Voz 10 16:13 damos las gracias Germán

Voz 4 16:16 vamos ahora con algunos titulares breves

Voz 1454 16:18 turista vuelve corriendo de la India huyendo de sí mismo al descubrir que son brasas

Voz 0573 16:24 esto paz celebra los veinte años de su éxito La Flaca

Voz 1454 16:30 tras digerir la comida que han fotografiado los últimos años los Instagram Merz empiezan a publicar fotos de sus cacas

Voz 4 16:37 la vuelta al coche para no tener lo que lavar

Voz 1454 16:41 Manolo el del bombo se viste de mujer para animar a la selección española de fútbol femenino

Voz 0573 16:47 después de treinta años de protestas instalan el primer semáforo para tanques en la plaza de Tiananmen

Voz 4 16:53 qué horror

Voz 31 17:05 a la meta

Voz 5 17:28 el que fuera alcalde de Valencia Alfonso Grau ha sido condenado a cinco años de cárcel acusado de cohecho que es un delito que viene a consistir en que te dan dinero Un bien bien a cambio de que facilite su negocio desde la Administración el coche es el más clásico el más típico el que intuitivamente pensamos todos que es la corrupción pues que tú eres alcalde tienes un cargo le das a alguien el negocio de los camiones de la basura ya cambio el señor beneficiado te da un fajo de billetes estos un cohecho intuitivamente que dices esto en la escuela de corrupción es lo primero que te enseñan el coche ha hecho el coche hecho hoy sus formas esto es básico

Voz 1 18:07 condenado a cuatro años Alfonso Grau antiguo

Voz 1454 18:09 el vicealcalde de Valencia por cohecho y blanqueo de capitales al haber aceptado de relojes de lujo como regalo de un empresario cuando Rita Barberá era alcaldesa de la ciudad

Voz 5 18:18 bueno esto va eran dos relojes digamos lo que sea compró son dos relojes Iker los fue a cambiar a la joyería fue la joyería cambiarlos por otros más caros y pagó en efectivo la diferencia con unos once mil euros que tenía sueltos en casi todo esto el juez no lo ha visto claro el Rey ha comenzado la ronda de consultas con portavoces parlamentarios esta tarde sigue acaba que que antes de seguir con esto por cierto hemos tropezado con una frase del Rey de otro día que podría ser carne de Isaías hablo el Rey de unas facultades que son necesarias para la vida no sólo para la creación artística y una frase algo confusa porque la creación artística sin vida es difícil es difícil vamos a escuchar la frase

Voz 32 19:08 que está son facultades necesarias para la vida no sólo para la crea

Voz 5 19:11 con artístico claro sean cuales sean las cualidades al decir no sólo para la vida parece sugerir que la vida está comprendida en algo mayor que es la creación artística es como decir la sangre no sólo es necesaria para la vida también para transfusiones

Voz 24 19:27 no está claro no está clara la frase caramba el gran Isaías

Voz 5 19:37 en defensa en defensa del Rey aquí la vida al se puede utilizar el sentido de la vida en general se está son facultades buenas para la vida no sólo para el fútbol

Voz 28 19:47 pero claro

Voz 5 19:48 a jugar a fútbol si está muerto fuera de la vida no hay no hay fútbol hay algo raro aquí pero tendrá que resolverlo Isaías no no acaba de encajar pero lo seré porque no es también también traemos a colación un poco porque la noticia sobre la ronda de consultores un rollo bien aquí el interés la ronda de consultas ha ido Laura Borràs de parte de Jordi Sanchez de parte de Puigdemont y fijaros que astucia

Voz 2 20:12 la primera imagen aquí en la Zarzuela Laura Borràs la representante de ellos Per Cataluña con una mariposa amarilla en la solapa y una cinta brazalete del mismo color en la muñeca

Voz 5 20:22 lo contaba María Manjavacas no ha llevado lazo porque probablemente no lo hubieran recibido pero ha llevado complementos

Voz 3 20:29 sí

Voz 33 20:31 pues

Voz 4 20:34 pero si no lo hubieran dejado

Voz 5 20:36 no llevarla mariposas había presentado con un tractor dice que ha contado después que al Rey le ha cantado las cuarenta

Voz 34 20:44 planes no tenemos Rey bueno bueno esto es lo de siete

Voz 5 20:47 que defina catalanes de a tener desde lo que sería la gestión de la realidad lo que no nos gusta no lo tuviéramos también se podría decir los del Barça no tenemos Liverpool además habla en nombre de todos los catalanes pero lo interesante de esto es que si quiere Rey viene a alguien te dice lo voy a cantar las cuarenta majestad Torres Reino porque entrar en discusión el corta la cabeza no es que no es fácil esto entras en discusión os sonríes y tú vas contando por dentro XXV la otra

Voz 24 21:24 treinta treinta

Voz 3 21:31 además de igual de la mínima

Voz 35 21:33 luego descubrí que estamos aún San de la patria tinto aquel homenaje arpa April Juan López Uralde al Rey y le ha dicho

Voz 36 21:41 con apoyaremos un Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 1454 21:44 siempre cuando nosotros formemos parte de Segovia

Voz 36 21:47 no estemos en en en coalición

Voz 5 21:50 en en coalición en Marea la portavoz de Marea Yolanda Díaz ha ido más allá con referencia a unas urnas parlantes

Voz 37 21:57 Pedro Sánchez tiene detenta hoy tan sólo ciento veintitrés votos muy alejado de la mayoría absoluta por tanto las urnas han hablado ya han dicho que cree que quieren un gobierno de coalición

Voz 5 22:11 claro las urnas han hablado esta es una expresión chula las urnas que para mantener el anonimato tendrían que hablar con voz deformada como los testigos protegidos

Voz 11 22:28 vox lobos

Voz 5 22:35 a pasando gente por lo tanto le va contando al Rey sus cosas cada cual va a su rollo él debía pensar el esto contárselo a Pedro Sánchez

Voz 3 22:43 ver qué me dices llega al partido

Voz 5 22:45 aquí una lista de Cantabria pide las obras del AVE de Palencia Santander que el Rey pensará muy bien la de la portavoz de Coalición Canaria Ana Oramas porque al final ha ido la Cámara de las autonomías es el Senado y el Congreso van pasando todas las autonomías con su partido local de opinó estoy pidió otro Ana Oramas va diciendo sus cosas hace su planteamiento ya media frase lo vais a escuchar a media frase se enfada

Voz 28 23:12 yo no tengo que preferir nada yo me adapto a las circunstancias pero no va a cambiar la opinión de Coalición Canaria porque tengamos que ir a otras elecciones eso sí nosotros somos lo que están diciendo que se vaya o no otras elecciones No somos nosotros

Voz 5 23:30 ella saca déjame en paz a yo las elecciones y lo seleccionó Ana Oramas tiene un final de frase chulo aquí sobre Pedro Sánchez

Voz 28 23:43 que fue la única extensión fue un voto de confianza a ese Gobierno de la moción de censura al de socialista

Voz 5 23:53 engaño que bonito de qué manera elegante década engaño es un poco de musical digamos en ese momento podría haber arrancado a cantar en ese momento en la rueda de prensa

Voz 15 24:09 un año daños el año

Voz 5 24:28 está rodeado de un cierto misterio porque porque al parecer los socialistas todavía no se han dirigido a nadie para que apoyen la investidura se va a presentar al final en la corte

Voz 4 24:45 seguramente Pedro Sánchez

Voz 5 24:47 está dejando que que Ciudadanos se cueza un poco en su salsa de centro ella

Voz 4 24:51 no

Voz 5 24:52 porque si ahora Pedro Sánchez anunciara un acuerdo con Podemos

Voz 4 24:54 Albert Rivera le daría la vida que extraía de Rivera

Voz 5 24:58 que no sabe cómo pasar los días con sus aventuras efecto hecho Santiago Abascal ha dado hoy un paso de generosidad está dispuesto a telefonear a Ciudadanos

Voz 38 25:07 la verdad que les hemos llamó públicamente pero bueno hace falta llamarles físicamente nosotros no vamos a evitar nada que decir realmente estamos empeñados en poder llegar a un acuerdo no queremos poner obstáculos ni queremos ser el impedimento si para eso hay que descolgar el teléfono y llamar también estamos dispuesto

Voz 5 25:24 también es un pequeño avance están dispuestos a hablar por teléfono hoy lo que decíamos ayer fatalmente las elecciones en Dinamarca han ido muy mal para el centro de Chacao más central de pelo en pecho lo facha han ganado los socialdemócratas la dictadura progre han perdido la Dinamarca como Dios manda todos dicen es que la ultraderecha Dinamarca al estar fuera del Gobierno no ha podido visibilizar su programa esto es malo para vos porque les indica que si no entran en los gobiernos ya hacen sus leyes nuevas sobre mujeres toros catalanes homosexuales no necesariamente por este orden acabarán diciendo para que si creen en Bonn pero necesitan una señal mensaje de que de que existen porque al final lo que hace ilusión es gobernar mira hoy la pareja hay un vídeo se ha hecho mal ha circulado la pareja del gerente de la Agencia Andaluza de Educación ha colgado un vídeo en su insta porque ha hecho una visita oficial al despacho de Manuel Cortés que así se llama el director gerente es un vídeo curioso ya va por la calle antes de entrar y comenta el trabajo

Voz 39 26:33 que todavía no había congelarse trabajo in

Voz 3 26:37 me enseña la verdad que hace ya

Voz 5 26:41 luego se mete en el despacho el susodicho churro

Voz 1 26:43 trabajando en la mesa de lleva comentando entre bromas

Voz 5 26:46 los cambios de decoración

Voz 28 26:48 sí hombre

Voz 5 26:53 adivináis hombre director un poquito de calor humano luego comenta unos planes sobre cambios de decoración así lo señala un poco surrealista señala el a la sazón el director gerente de la Agencia Andaluza de Educación esto sí me gusta

Voz 28 27:20 y ahí se me voy

Voz 5 27:25 bueno es que es que es digamos claro hombre esto demuestra que lo que hace ilusión es gobernar hay muchas cosas que hacer ilusión aquí ilusión ir a la Luna la NASA está buscando música para ir a la Luna

Voz 4 27:37 me di cuenta aquí aquí como si que va a cantar

Voz 1315 27:43 tan alta trabajan una misión bautizada como Artemisa mediante la que aspira a llevar a un hombre y a una mujer a la superficie de la Luna en dos mil veinticuatro según refleja el equipo al frente de esta misión a través de las redes sociales la NASA quiere tener hasta el más mínimo detalle con

Voz 1 27:56 por tanto es así que han pedido ayuda

Voz 1315 27:59 sus millones de seguidores repartidos por el mundo para confeccionar una lista de reproducción a la altura de la reconquista de la luna si quieres que una de tus canciones favoritas llega al espacio tan sólo hay que escribir el nombre de la canción en las redes sociales seguido de un hall

Voz 1454 28:13 que es nasa montón o Si buscas NASA Moulton en Internet también hay una página web habilitada para proponer canciones todo esto tiene que ser antes del veintiocho de junio porque es la fecha límite presupuestario dos semanas más tarde

Voz 1315 28:26 de la NASA publicara los resultados por el momento de decir

Voz 1454 28:29 que hay tres canciones confirmadas y las tres son de grupo surcoreanos

Voz 5 28:32 adiós un eso es el momento

Voz 29 28:35 pues aquí está el

Voz 24 28:37 pop eso que sepas

Voz 40 28:45 eh

Voz 29 28:49 Especialistas secundarios es nuevo esto

Voz 1606 28:51 sí sí sí sí es bueno esto no tendrá desperdicio

Voz 42 28:53 a el sí

Voz 43 28:56 eh

Voz 1606 29:02 sí vamos a hacer una lección de vida Carlas si te parece bien vamos a que hablen los abuelos que queremos saber cómo era la vida en los tiempos de los abuelos porque sólo se conocemos el pasado seremos capaces de repetir una y otra vez los errores tenemos al teléfono ya a un abuelo que nos dé una lección de vida Él es Damiano

Voz 41 29:20 qué tal buenas tardes Damiano vagas queda tiene usted abuelo ciento cada vez son muchos años se Fahrenheit vale con que sería

Voz 1606 29:36 veintinueve setenta y ocho año Celsius tiene una cuenta Damiano a ver bien

Voz 44 29:40 la carta de la mama con el Papa se tira al mar ya sales chavales el día que vergüenza ya ya días porque

Voz 41 29:57 pues sí Damiano era distinta la salida supongo no distinta

Voz 45 30:07 demuestra que nada la emisora Tíber

Voz 44 30:10 persevera examen de selectividad tenía can can ellos nacen sí que a mano cazar un lobo con tus propias manos sería que meterte en ondas que es cuando ya era si encaró

Voz 5 30:26 no

Voz 44 30:29 pero me dijo al bosque y tras como dice ella Kamal tu madre como el Che Guevara la cabeza el examen papi cola más mira la mano me cago

Voz 1606 30:52 bueno antes de que será un poquito más independientes

Voz 44 30:56 se mamá Santa daba muchísima más de diez años yo ya estaba en la cárcel

Voz 1606 31:01 diga si entonces era poquito poquito lo normal pues de Damiano muchísimas gracias por estar aquí venga vamos con Mariela que está al teléfono hola Maricela qué tal Moll Maricela que me dice que tiene usted sesenta y ocho años que vamos que no que no están mayor verdad

Voz 44 31:17 bueno cumplida en mil novecientos ochenta

Voz 4 31:21 me tiene que se quedó ahí vale vale

Voz 41 31:24 el calor calor calor

Voz 44 31:28 que si era hace mucha calor que exista qué es lo que no no la han visto es humano y no no es verdad sabe lo que es la calores yo cuando era pequeñita hacía tanta calor que defendíamos la chimenea no metíamos a dentro para refrescar no genera pequeñita la gente City repetía

Voz 41 31:47 ese día esperar

Voz 44 31:49 pero la gente si pita fuera metáfora no sabes cuando tú meter una figurita es decir en el a me gusta mucho

Voz 41 32:03 estoy de su boda

Voz 44 32:05 de cuando era pequeñita si nos desafía más por qué te crees que lo español han sido siempre tan bajito porque te sede retiran de rodilla para abajo del calor ahora ya no porque sea más alto porque se derriten

Voz 1606 32:17 bueno pues Maricela muchísimas gracias eh hemos aprendido un montón con hiciera da tiempo de otro abuelo verdadero que nos un poquito de caña no dando caña Ramiro es un hombre no

Voz 41 32:27 hola hola

Voz 44 32:29 Nos a guerra civil esa que están haciendo el ocho vale para comentando ahí se quedó

Voz 1606 32:38 el Betis si es una especie de guerra dirigida por un programa informático

Voz 44 32:42 sí de forma automática a mi nieta está loco con eso claro si si yo les digo que es una hablarle en la calle en la calle a Irak como diría ahora que era pegarle un tiro eh España enganchaba juego extraño tres años gente cierto de la Mc Laren salíamos a la calle para el día de la guerra del Bayern

Voz 41 33:10 tiki tiki la lección seria que hay que salir a la calle a matar no aquella

Voz 1606 33:19 la sabiduría pues muchas gracias colgado bueno yo creo que esto es una lección de vida

Voz 25 33:24 sí sí de muerte también sí perfecta total total total cambiaba a Kosovo todo

Voz 23 38:19 la frontera

Voz 4 38:30 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio Iñaki de la Torre prepara una clase de música hoy yo creo que muy singulares sí que es verdad que si pita mucho mucho dolor yo creo que va a ser rara pero va a ser bonita si sí bueno pero antes pero antes ya que hay otras cosas no podemos o no podemos podemos en Milán no podemos entrar en Youtube de la mano de Pilar de Francisco por ejemplo por ejemplo

Voz 1315 38:55 esta tarde semana muy extraña y difícil difícil tenéis en mente el desembarco de Normandía donde viven setenta y cinco años que hemos hecho en el coso

Voz 24 39:04 pero pero es importante no habla Pilar

Voz 1315 39:12 es Trending enmarca en Normandía es Trending Topic es que estás en el mundo horror horror lo que se respira en Youtube gente como veteranos de guerra de su su Random me gusta el olor a selectividad las gente con pesadillas recordando ese trauma dándose cabezazos gente que quiénes la han hecho han acabado hoy muy felices y otros que lo hicieron hace años pues dan consejos de supervivencia escuchamos a la influencer Bárbara Cea

Voz 34 39:40 hoy les traigo un vídeo sobre Selectividad durante los tres días de selectividad John para dormir me tomaba una mediana o pos vale consejos dentro del a muy importante que les saben esté limpio y que tenga una buena presentación porque yo no sé como hicieron con mi examen de Historia pero ahí estaba pagó un diez me pusieron un cinco y medio orgullosos de sí cuando de un examen no posponga esa comentarlo con vuestros compañeros una vez sabréis del examen con adiós Sito perfecto pues pesa

Voz 1315 40:13 por si estáis ha quedado ves estas cosas me gusta cumplirá años porque les veo esta semana la Biblioteca Iñigo ojo ellos son más jóvenes tienen piel suave pero quién está de terracita citas hasta ahora las señora más consejos eh profesores esta este mes cuelgan en youtube lecciones de repaso especial selectividad vamos a escuchar a mates con Andrés

Voz 50 40:36 hola qué tal bienvenidos al nuevo vídeo donde podía da una serie de consejos prácticos de cara a la Selectividad que empieza en breve mirar primer dato la estadística juega vuestro favor pues más del noventa por ciento de las personas que se presentan a la elevado aprueban empresario necesario también actitud y planificación que penséis ahora que la primera evaluación queda ya muy lejos lo cierto es ciertos un repaso todo vendrá de nuevo a vuestra cabeza no pase las noches en vela estudiando como un loco tu cuerpo necesita descansar y tus horas de sueño son imprescindibles lo vemos ya en el siguiente vídeo chao pupilos

Voz 4 41:11 claro claro

Voz 1315 41:13 de qué se puede entender el resto ya es álgebra y tal pues eso es muy bueno problemas de trenes un tren sale desde a tal velocidad cuando se encuentra con ve el único que no ha sabido es el examen está el problema de Valencia del examen de Matemáticas porque los trenes salían de Extremadura y de Almería en nunca llegaban a encontrarse James

Voz 1454 41:31 en el aula calculando

Voz 1315 41:33 cambiamos de tema vamos a pasar de Selectividad a otro tema disfrutar de la vida bien eso es lo que hace ya mucha gente con los festivales de música el tema vistas el festival el Primavera Sound segundo me lo inventado pero es el festival

Voz 4 41:49 pues bien la verdad que estoy segura sin Mido

Voz 1315 41:54 a ver si esto lo prueban los venga monjas Hoyos han ido al Primavera Sound ya han hecho en reportajes sobre los nombres de los grupos

Voz 1 42:03 ya es primavera en el mundo de los sonidos claro

Voz 51 42:06 hemos venido al Primavera Sound dos mil diecinueve a ver qué grupos habéis venido hace a ver qué voy a intentar hacer bromas década nombre

Voz 1 42:12 también Palacio Gavin para que eso que es una moto Interpol han pillado a Julian Assange no Rosalía cuando serás mía mayo Marco por ejemplo Mc de Marco es como el el papel de un italiano no el el iPhone de Esteban en más de Marco James Blake es es el que

Voz 51 42:29 a mentalista no que tenía un enano para adivinar los números de la lotería no

Voz 1 42:33 por favor quiero hubiera carcas carcas tema vital tras

Voz 4 42:38 P tu generación no informando para todo el planeta perpetra

Voz 1315 42:45 no hace falta saber los grupos para ir a un festival de los festivales no están hechos para escuchar música están hechos para dejarse ver es la nueva misa de doce nadie caía comulgar iba a que le viera el vestidito mono esta es una noticia la semana sin plásticos el reto viral de no utilizar envases durante toda la semana una que lo aprobado es Roh en la red millón y medio de seguidores la escuchamos

Voz 12 43:10 aquí tengo la compra de lo que he hecho impune aquí que sirve de reciclar como si fuese papel cartón fue en el yogur recicla en azul cartón unos aquí guay porque son de cartón real me ha salido bastante caro lo miden siendo las nueces Vilas a avellana así como a ver cuánto saldría sin plástico no mucho más caro pero un pelín más caro no usar las cápsulas de interés cafés sino que comprarlas reutilizable

Voz 1454 43:33 les esto las latas y cosas que usemos

Voz 12 43:35 Nos y reciclar las BD compran la lata pues a lo mejor hubiera hago

Voz 52 43:38 verla botella de vidrio mucho mejor para el ambiente a la hora R

Voz 4 43:40 claro

Voz 1315 43:43 bien por fin retos y que sirven para el bien que no es para destruir te en uno está a propia

Voz 4 43:50 pero también totalmente chinos

Voz 1315 43:53 puesto por tope retos virales para el bien cómo ayudar a cruzar la calle Charlene dicho reto pedir por favor cosas así todo todo lo loco por último vamos con otro reto Youtube el diva Joseph Challenge ha empezado en México lo ha puesto de moda Amy Rodríguez nueve millones de seguidores parezco el alcalde Abel Caballero nueve millones de atletas leer de seguidores bueno ha puesto el diva Yourself Charles lo podría hacer de hecho el alcalde de Vigo porque consiste en componer una canción piropear tirando te Flores que no hace falta acompañantes para hacer un ego trip escuchamos a y razón

Voz 5 44:32 otro

Voz 53 44:35 oye perfección el Rey del Gaspar porque estoy muy bonita y me entiendes

Voz 3 44:44 iba

Voz 54 44:51 a mi a mi a más no pueden

Voz 4 44:58 ah bueno

Voz 35 45:03 el ego triple

Voz 4 45:05 esto ha mutado estado género lo que es una buena noticia

Voz 29 45:14 bueno sí

Voz 1606 45:17 de de todos los colaboradores que que tenemos pues en que desde que te da más rabia pues no te lo voy a decir crisis penumbra Chris el nombre de las tendencias musicales de La Ventana Charlie Francis suerte que es Madrid no te puedo jugar adelante

Voz 3 45:46 que yo os traigo Music

Voz 55 45:54 ya bueno atención la primera propuesta es la bombín y estoy sábado la bombilla este sábado en el Gastro Bar calle Malasaña nuestro pues ha escrito el holding agujero una peña súper creativa estará la saliera bueno Margarita un tierra feo habrá Dj's habrá permitido habrá mucha alarma y te pregunta que tiene de Broken que rompe este terracita que realizan los todos que no tienen terraza

Voz 4 46:28 que bueno

Voz 55 46:29 buscan que la Peña vaya totalmente con la mente abierta feo sin terraza del bar oscuro como el culo del demonio eso sí precios de terrazas

Voz 3 46:38 lo llaman Terra CEO Smart jardín Morcín que Morcillo si el domingo a las doce de la noche Pequeño teatro ocupa Esperanza Aguirre sesión de estar Tour Tour Tura todo esto es micrófono hay gente que sube a dar la atención este domingo el tema las será cómo hubiera acabado tuvo Games France pero sólo para gente con acento gallego nos cuenta cómo hubiera acabado ellos ya hemos Celrà Burque un privó de Burque pelirrojo como él Lucía Taboada conoce y eso excluye jugaremos cuál crees más crees que eres

Voz 10 47:26 hola

Voz 4 47:27 una más todo

Voz 3 47:35 atención porque como dicen los reponedoras del supermercado lo mejor para el final atención Friday hocico dos palabras

Voz 5 47:45 Mónica Naranjo

Voz 4 47:47 no os suena

Voz 3 47:50 la famosa Mónica Roncesvalles la pintora hiperrealista dibujará en el Wanda Metropolitano delante del público un dará una réplica exacta la artista dice que aproximadamente diecisiete horitas acaba de pintar el Naranjo ojo ojo my friends porque las entradas están agotadas sesenta y cinco mil entradas mi para ver Estado cuadro Naranjo y eso que estaban a ciento cincuenta y bueno para los oyentes de regalo dos entradas arriba de todo el gallinero eh avisa prefieren cuadro pero bueno siempre podrás decir que has estado Fray de de artisteo porque quiere yo no voy dejando mucha rabia pero gracias te lo he dicho al apreciar efecto

Voz 4 48:39 porque

Voz 3 48:56 y total

Voz 23 49:01 una canción qué que

Voz 0788 49:37 y ya que hablamos Iñaki en la clase de música bueno joder que hablas tú básicamente que hablo yo hoy vamos a hacer un ejercicio especial aunque realidad resume muchas de las cosas que cuento muchas veces pero me alegraría si son las que las seis con dos conceptos que os voy a contar ahí tu Concha uno Brothers uno es las canciones igual que las películas siempre van de menos a más osea de menos animadas a más de menos arreglos a más y luego también ocurre que las canciones es el segundo concepto en las canciones siempre empiezan por el orden siempre empiezas conociendo que es una estrofa estribillo te lo enseñan varias veces ya sólo después de eso te permite es el desorden entonces lo que yo he hecho ha sido coger una canción de que no es esta imponerla en el orden en el que la agravó las piezas en ninguna tal cual en la gravosa incremente Lugo hecho un montaje en el cual he montado esa canción de atrás adelante entonces

Voz 10 50:24 es como no funciona también yo os voy a os pongo la canción es muy comentado de lo que ocurre

Voz 23 50:38 no hay introducción suavecita instrumental mirada vale una tumbado nuestro faro miraba al al una de la luna a mí me hablaba solo la luna tal una me hablaba sólo me decía al alumnado

Voz 10 51:02 se repite la estrofa para que la conozcamos

Voz 23 51:05 él y hala lo una de rascar hasta la pena a edad la pena no debe a estar la pena la pena nos lleva a todos

Voz 10 51:21 y ahora ya conocemos cómo es la estrofa perfectamente quién añadió instrumentos percusión y al bajo ya decantar lo miraba serán una de las diez y coros mira a Ballack y la luna me hablaba de percusión me hablabas

Voz 23 51:44 la luna me hablaba sobre la luz y ahora que conocíamos la canción variaciones estaba hablando la el una pequeña variación sólo me he estado hablando cara Medina la aquí lo haría como hablo con carabina en la noche de samba

Voz 10 52:05 y ahora separa ya conocemos la canción y el ser permite seguir incluyendo instrumentos pero ahora ya la conocemos ahora ya podemos empezar a hacer variaciones ahora en cambio la pena que todo lo consume de desasosiego sigue con el cambio creo eh tiene se enrarece todavía más estos son las partes raras que lo volverá a hacer nunca más osea se ha permitido una excepción excepciones estoy mirada una dejando otra vez lo conocemos más coros más organiza más acordeón porque nos ha recordado que era lo normal y se vuelve a meter en una escena humano y ahora empieza con cosas que conocemos pero empieza al explotar un poco es el acuerdo se mete un arreglo que hidrantes pero como lo conocemos todos nos permitimos añadirle cosas que no conocíamos y acaba con este acordeón

Voz 0788 54:01 bueno estas por cierto es una máquina quiere buscar lo que iba a escribir repito lo contentos porque lo vamos a ver al contrario las canciones van siempre de lo que conocemos a lo que luego desconocemos empezamos el despelote al final añadir más instrumentos añadimos excepciones pero porque ya conocíamos la canción como era al principio la estrofa el estribillo pero veréis bueno es caprichoso cuando uno compone literalmente descomponer trozos entonces si yo cojo esta canción que es lo que he hecho y monto las piezas de las secuencias de atrás alante veréis cómo no funciona igual porque empieza por las por el despelote por las excepciones por cosas que no conocíamos nos despista mucho guitarra muchísimo en llegar el momento en el que conocemos la canción breaks

Voz 10 54:51 hemos empezado fuera la fiesta no puede sí mira admirada y aquí de repente ya ocurre lo que conocía miraba una muchos moros realmente hay un frenazo da pena que todo lo con su microscopio ha hecho una excepción cuando todavía no conocíamos de qué iba la melodía principal muy la pena más eh tiene otra excepción si es que no porque la canción lo podemos hacer algo que no conozcamos el sobre todo tiene que sobre seguro tenemos que saber dónde estamos

Voz 23 56:14 la luz los pecados que va

Voz 10 56:16 ahora empieza a falta de instrumentos no podemos ir de más instrumentos a menos instrumentos porque se desinfla su año ser actividad toca Iñaki no pero de repente tenemos menos instrumentos que antes menos jaleo a la frenazo no nos conviene porque estábamos en el final de la que no no que va contra la claro empieza frenar no miraba al año una de dejas ahora hay menos es que antes hasta aquí la luna me hablabas hablabas

Voz 23 56:57 la luna me habla me decía

Voz 10 57:00 ha desaparecido el bajo los coros todo

Voz 23 57:04 él decía la luna de raza hasta la pena la pena no llega hasta la pena la pena anoche dos

Voz 10 57:19 hará una introducción no nos podemos permitir flojear en la canción cuando estábamos al final

Voz 23 57:26 miraba al ala una de Ras

Voz 10 57:28 cuenta quitar instrumentos

Voz 23 57:31 yo miraba al al una de Rasputín y la luna me hablaba sólo mí la luna me hablaba sólo la luna me hablaba sólo de la luna me hablaba soy ahora la introducir

Voz 10 57:44 yo

Voz 56 57:46 pero

Voz 10 57:49 Tao

Voz 1454 57:50 que no fue hiciera una canción en cualquier orden aunque tú tengas unas maravillosas partes de esa canción no funcionan en cualquier orden los arreglos de una canción no música el orden de los factores si alterando los y Ximo al teléfono muchísimo y el de la producción también

Voz 0788 58:02 o sea que Llosa invita a que provee con

Voz 10 58:05 cualquier canción por ejemplo con esta de Marvin Gaye What's going on que es más sencillo y la conocéis mejor cuando digáis canciones fijaos cómo eran al principio y como eso cuando termina la canción que hay mucha más fiesta mucho más desorden y porque ya que espero es que esto ejercicios gracias