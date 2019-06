La Ventana (06/06/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 3 00:07 los blancos por un lado las automovilísticas si ayer terreno por otro son protagonistas hoy en los mercados eso porqué Esther primero los bancos castigados en la Bolsa después de que el Banco Central Europeo haya decidido dejar para junio de dos mil veinte la subida de tipos Eladio Meizoso

Voz 0527 00:21 si los seis grandes bancos del Ibex treinta y cinco están hoy entre los siete valores que más bajan en ese índice selectivo el que más ha sido el Sabadell que pierde un cinco por ciento Bankia cuatro con dos Bankinter dos con siete el que menos entre los bancos el BBVA un cero con siete por ciento en el lado contrario las energéticas están entre las beneficiadas hoy las que más suben en el Ibex todo esto en un día con el Ibex al alza sube el cero dos por ciento mejor que las principales bolsas de la zona euro pero peor que Londres

Voz 3 00:49 preguntaba también Francino Eladio por Fiat y Renault cómo les ha ido después de que se haya retirado la oferta de fusión

Voz 0527 00:55 pues los dos valores abrieron con caídas y así ha terminado la firma francesa Renault ha perdido hoy un seis coma cuatro por ciento de su valor en Bolsa en cambio Fiat se dio la vuelta ya por la mañana y después de algunos vaivenes a lo largo del día ha cerrado con una pequeña subida del cero coma uno por ciento

Voz 1454 01:09 el Supremo deniega el acceso gratuito a la sanidad a los inmigrantes reagrupados legalmente por sus hijos en una sentencia con la que unifica doctrina las ONGs están muy preocupadas Ivana recurrir porque con esta sentencia se anulan decisiones de hasta ochenta tribunales excluye a padres y madres en formación de Laura Marcos buenas tardes

Voz 0809 01:28 qué tal buenas tardes sí trescientas organizaciones médicas y sociales consideran que este fallo pone en riesgo la atención sanitaria de miles de extranjeros que viven de forma regular en España y que en su mayoría son personas mayores con enfermedades crónicas el Supremo argumenta que el sistema público no debe atender lo que ya está cubierto porque el de el decretazo del PP en dos mil doce obligaba a estas personas a contratar un seguro antes de ser agrupadas una exclusión que aún no se ha revertido según Pablo Iglesias de Médicos del Mundo

Voz 4 01:55 el real decreto aprobado por el Gobierno el pasado verano y que se suponía que iba a devolver la plena universalidad en nuestro sistema de salud no ha conseguido terminar con la exclusión sanitaria las deficiencias y las grietas que tiene esta normativa permiten que grupos como pueden ser las personas agrupadas sean quedándose al margen del del sistema

Voz 0809 02:12 la sentencia se va a recurrir no descarta llegar incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Voz 1454 02:16 esta obra Pedro Sánchez está citado en el Palacio de la Zarzuela para cerrar la ronda de contactos con el Rey no tiene previsto comparecer ante la prensa como está haciendo el resto de dirigentes políticos en unos minutos en el Congreso se esperan las explicaciones de Albert Rivera que ha sido el primero en verse con Felipe VI esta tarde vamos con el deporte Toni López buenas tardes

Voz 0527 02:35 qué tal está en muy buenas esta tarde entrena a la selección española

Voz 5 02:37 sobre el césped artificial del estadio tos Blur donde mañana juega contra Islas Feroe el primer partido de la clasificación a la Eurocopa dos mil veinte

Voz 0313 02:44 luego hablarán el segundo entrenador Rubén Moreno Dani

Voz 5 02:46 Parejo además hoy empiezan en las semifinales de Liga Endesa ACB de baloncesto al mejor de cinco recordemos a las nueve de Real Madrid Valencia mañana se jugará el Barça Lassa técnico contra Zaragoza

Voz 3 02:56 seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 2 03:01 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:03 a esta hora comienza en la Asamblea de Madrid la reunión entre las candidatas de PP y Vox Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio para tratar de buscar un acuerdo para el Gobierno de la Comunidad de Madrid también en la Cámara regional se han reunido esta mañana el ganador de las elecciones el candidato socialista Ángel Gabilondo y el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado Gabilondo se ha mostrado pesimista ante la negativa de Ciudadanos a negociar con ellos

Voz 0175 03:23 yo considero que todo va mal si de las dos reuniones que hemos tenido hasta ahora en ninguna de las dos de logrado la mayoría suficiente para consolidar así que va todo muy bien sea yo soy ingenuo pero con disimulo es decir yo no puedo si voy con el Partido Popular dice el Partido Popular que no los va apoyar hoy conciudadanos y te quiero no va apoyar pues todo va pues como va es decir

Voz 1915 03:47 Marc la Audiencia Provincial ha ordenado que el suicidio asistido de María José Carrasco enferma terminal de esclerosis múltiple se Jude como un caso de violencia sobre la mujer una decisión que toma en contra del criterio de la Fiscalía al entender que no se dan las circunstancias para determinar si se trata de un acto de violencia contra una mujer en el ámbito de

Voz 1454 04:03 la pareja información Alberto Pozas

Voz 0055 04:05 el inicial dice que en este momento y con tan pocas pruebas encima de la mesa no puede descartarse que estemos hablando de violencia de género porque el acusado era en ese momento marido de la fallecida de esta manera el caso vuelve a manos de la jueza Begoña López de violencia machista que como ya dijo en su auto está convencida como la fiscalía de que aquí no hay violencia de género por el momento recuerda la Audiencia Provincial la justicia ni siquiera conoce los informes forenses del caso y por ahora no se puede descartar ninguna opción ésta no es en cualquier caso la última palabra la jueza puede volver a rechazar el caso si en el futuro las pruebas que practique demuestran que no es violencia de género

Voz 0396 04:36 y un apunte más el Ayuntamiento de Madrid cerró dos

Voz 1915 04:38 mil dieciocho con un cincuenta y cuatro por ciento menos de deuda un superávit de más de mil millones de euros según la Cuenta General del consistorio en total la deuda se redujo en seiscientos sesenta y dos millones de euros y por tercer año consecutivo todas las empresas municipales

Voz 3 04:51 obtuvieron beneficios del veinticinco por ciento tenemos veintitrés grados en el centro de Madrid

Voz 19 09:41 en el tendido

Voz 0545 09:50 bajo un sol abrasador

Voz 1626 09:52 por un camino delimitado por salientes rocosos junto al Valle de los Reyes varios policías tres investigadores del Servicio de Antigüedades egipcias seguían a tres hombres que han aceptado llevarlos aquel seis de junio de mil ochocientos ochenta y uno hasta el pozo de donde llevan diez años sacando momias ofrendas joyas y sarcófagos milenarios para venderlos en el mercado negro de El Cairo era el escondrijo de Deir el bajaron un nido de momias que guardaba las sagas de los Amenhotep los Tutmosis los Ramsés los Psetizki iré más fauna faraónica de alto standing de la dinastía XXI aquel seis de junio al menos se frenó el expolio saben lo que pudieron salvar pero no lo que ya se había perdido todo había empezado diez años antes en mil ochocientos setenta cuando un pastor llamado Ahmed perdió una cabra el animal bailaba desesperado desde el fondo de una cavidad para que el pastor lo sacara de allí el hombre bajo y allí se encontró con un gran corredor repleto con decenas de sarcófagos amontonados cientos miles de cachivaches faraónicos eso valdría una pasta en cuanto le quitaron el polvo de tres mil quinientos años así que Ahmed habló con sus hermanos Husein Mohamed y entre los tres pensaron que lo mismo vendiendo toda esa cacharrería antigua poco a poco saldrían de pobres durante los siguientes diez años poquito a poco momia momia inundaron el mercado negro de miles de antigüedades pero las autoridades egipcias acabaron mosqueando se de que hubiera la venta tantas piezas en tan buen estado todas del mismo periodo faraónico muy raro sólo tuvieron que seguir la pista y los saqueadores acabaron cantando lo que había descubierto el pastor era el escondrijo ahora conocido como el de Deir el Bahari donde hacía más de tres mil años los sacerdotes habían acumulado sarcófagos de faraones reinas innobles con todos sus sabios funerarios los habían sacado de sus tumbas del valle de los Reyes para ponerlos a salvo de los saqueadores el escondrijo fue útil durante treinta y cinco siglos hasta que aparecieron los cacos del siglo XIX aquel seis de junio Se acabó el saqueo pero todavía hoy hay mucha momia por el mundo mucho cachivaches faraónico repartido por ahí que salió de Deir el Bahari todo lo encontró la cabra

Voz 21 12:41 yo creo en Alberto que Iturriaga o alguno de sus seguidores bautizar y a la descubridora como indica abra John pero tampoco tampoco hace falta eh tampoco hace falta un episodio como este merece una sonrisa si es verdad con la cabra pero también mucho respeto porque

Voz 0313 12:55 de de pura casualidad se convirtió en un gran acontecimiento histórico

Voz 23 13:06 radio lindos una mirada particular para observar in contar con Elvira Lindo esta canción

Voz 3 13:41 es una maravilla el que cantas Fred Astaire

Voz 0313 13:43 la canción forma parte de la banda sonora de Sombrero de copa estrenada mitad de los años treinta algún cinéfilo de pro seguro que les recuerda donde se cada que los pasos de claqué con John Rogers

Voz 3 13:54 es la misma canción pero Elvira Lindo preferido esta versión que no es exactamente la de la película es Fred Astaire sin la envoltura siendo el acompañamiento de la Orquesta ciertas con la dotes budista y un poquito de música Elvira Lindo buenas tardes hasta seis Kimi

Voz 0545 14:09 da mucha pena hablar encima de Alfredo

Voz 3 14:12 ya bueno pues nos callamos pero yo dejó la pregunta en el aire porque has elegido esta versión

Voz 23 14:19 Parla

Voz 1626 14:26 sí

Voz 23 14:28 a mí

Voz 0545 14:37 pues mira está encima versión

Voz 3 14:40 cuántas veces bueno fenomenal quería encanto

Voz 0545 14:42 que fíjate que no se no se consideraba una grandísima sin embargo tenían mucho swing tenía mucha simpatía cantando hay mucha elegancia entonces esto lo grabó con el pianista Oscar Peterson hicieron versiones de todas aquellas canciones maravillosas de las películas en las que él había aparecido hoy como tú muy bien decías era Sombrero de copa higa no era una canción de Irving Berlin que ganó el Oscar a la mejor canción original lo increíble bueno de increíble no lo verdadero es que esta canción era lo más escuchado en la radio en mil novecientos treinta

Voz 3 15:22 mil novecientos treinta y seis verdad

Voz 0545 15:25 el año en el que empezó la Guerra Civil española yo estoy canciones llegaban también a España igual que llegaban las películas EEUU es un año antes claro no igual que llegaban las películas igual uno a uno les resulta difícil imaginárselo la Gran Vía la Gran Vía bombardeada la Gran Vía en mitad de la guerra con los cines con hacia había muchas tiendas abiertas había gente corriendo por la Gran Vía para evitar eh las bombas pero la ciudad seguía muy viva a pesar de el miedo y a pesar de la destrucción y esto está relacionado con una historia que vamos a montar a mí

Voz 24 16:06 a llegar

Voz 25 16:23 no

Voz 26 16:32 y todo

Voz 25 16:37 eh

Voz 0313 16:48 sí lo estoy es así que en el otoño y en el invierno ya que el año treinta y seis que comentado Elvira bueno este lugar que les hablamos donde está la Cadena Ser en Gran Vía en en Madrid con los focos prioritarios de los bombardeos por parte de

Voz 3 17:05 de las tropas franquistas y en especial muy en especial el edificio de Telefónica está aquí muy cerquita durante los tres años de guerra en ese edificio

Voz 0313 17:15 trabajó il Sun Varea sabré a cursar personaje apasionante una heroína de alguna forma

Voz 27 17:21 y una debilidad de Elvira Lindo que ha traído a la

Voz 0545 17:25 a La Ventana para que para que la conozcamos claro se dan muchos muchas casualidades yo estaba estudiando el personaje estaba estudiando en mi casa silencio el personaje de Varea que se llamaba Ilse en realidad pero qué fuerte Arturo Barea el que el español hizo el el nombre estaba estudiando esto cuando de repente llega la noticia de que de que una novela inédita bueno no exactamente inéditas había publicado por entregas los en un periódico alemán en los en los primeros cuarenta pues de pronto después de ochenta años he tenemos aquí la novela por primera vez inédita y estar se presenta en estos días se presenta mañana en se presenta el sábado en la Feria del Libro es algo muy particular la novela se llama Telefónica y está firmada por esa vía

Voz 1454 18:16 sea Tulsa entonces tenemos que colocarnos en aquel otoño de mil novecientos treinta

Voz 0545 18:22 veis con Madrid resistiendo unos potentísimo Madrid la ciudad

Voz 1454 18:28 la sitiada y entonces a este edificio de la telefónica en la planta quinta llega una mujer eh procedente de Checoslovaquia pero verá austriaca llega para colaborar ella había sido activista política bastante conocida en Europa ya de pronto llega a España porque ella sé que el el futuro del mundo la lucha entre fascismo y realismo donde se está decidiendo en este momento es en España

Voz 0545 19:00 y es aquí bueno ya era mucho

Voz 1454 19:02 muy difícil entrar en España en el momento en el que ya lo decide pero es una mujer muy inteligente muy fuerte muy aburrida ya aquí se presenta ya se compró dos otros vestidos como sacos ella dice porque no quería en absoluto tener líos con con señores por el camino un abrigo que era como de pasar mis tú sabes a pasar revista a las tropas unos zapatos planos y dijo yo quiero ayudar a los españoles porque aquí el la telefónica estaba el servicio de información todos los corresponsales tenían que entregar sus artículos y sus crónicas a un señor que se llamaba Arturo Barea al futuro autor de La forja de un rebelde le entregaban en eh sus clónicas ya había él era el censor de la República el tenía que saber si esas si esas crónicas estaban bien para mandarlas a los periódicos extranjeros que quería decir que estuvieran bien o mal pues que la República no quería que se mandaran eh crónicas son noticias que fueran digamos negativas sobre sobre la ropa

Voz 0545 20:04 derrotas de baja hasta entonces aquí llegó estas

Voz 1454 20:07 señora a este edificio era Telefónica quiere a Nilo en un lío impresionante iraquí se puso delante de Arturo Barea empezaron a entenderse en planteas ella sabía cómo cinco seis idiomas y le dijo bueno yo vengo aquí a trabajar con usted iba área pensó para es que con el lío que yo tengo para que me manda a esta mujer

Voz 3 20:30 que es una avión día porque los

Voz 0545 20:32 estupendo y que encima nos guapa eso es lo primero que pensó Barea y eso está escrito

Voz 1454 20:37 la forja de un rebelde fueron pocos días en los que Varea la observó cómo trabajaba se quedó completamente fascinada porque de repente tuvo una persona que podía entenderse en inglés con los corresponsales extranjeros y de repente se quedó asombrado por su inteligencia por su

Voz 0545 20:56 fuerza por una mujer

Voz 1454 20:59 con la que él podía por primera vez en su vida hablar hice enamoró perdidamente de ella ya ya pasó de llamarse cursadas llamasen Andrea

Voz 0313 21:07 mira para que los oyentes entiendan con un poquito más precisión lo que era este edificio de Telefónica en la Gran Vía de Madrid en los años de la guerra y de los bombardeos merece la pena escuchar esta lectura de la descripción que hace en la novela la propia Elsa saborea

Voz 28 21:22 no

Voz 0564 21:25 la Telefónica tenía trece plantas y dos sótanos en lo más profundo bajo la tierra estaba a los refugiados de los suburbios de los pueblos

Voz 29 21:33 alrededores de Madrid en la planta trece se ubicaba el puesto de observación de la artillería en medio a en las habitaciones de doce plantas la maquinaria de la red telefónica para toda España y al mismo tiempo una muestra

Voz 0564 21:45 la representativa del Madrid sitiado otro refugiados obreros policías milicianos primeros auxilios empleados oficiales del Estado Mayor del puesto de observación apartados por miedo a cualquier contacto como cuerpos extraños aislados los funcionarios de los capitalistas americanos dueños de la telefónica del monopolio de teléfonos de España en ese momento desposeídos de su poder por el control estatal la oficina militar control administrativo superior en que sólo estaba al coronel Om su representante un comedor espacioso quatre de campaña en todo tipo de habitaciones para la gente del turno de noche un ejército de telefonistas que en parte han en el edificio para no tener que ir de o al trabajo bajo una lluvia de obuses la cuarta planta los periodistas de la prensa extranjera en la quinta la censura de prensa una sección del ministerio de Estado y la censura de teléfonos un comité de los empleados de la telefónica de medio también máquinas y más máquinas valiosas y casi insustituibles además los despachos de los sindicatos el Consejo obrero esos instituciones los carteles de la urbanización los materiales de reparación la vida técnica la vida política la vida militar máquinas de escribir telescopios de tijera vi atravesando el edificio los cinco enormes huecos de ascensor junto a la estrecha si cundía el pánico peligrosa escalera todo ello era el objetivo de los cañones y las bombas de los otros todavía no había una defensa antiaérea

Voz 0396 23:13 hágame de

Voz 30 23:17 soy primer debería

Voz 3 23:19 a la cabeza ilusión todo Elvira mientras escuchaba esta descripción del edificio de Telefónica en los años de la guerra era como un trece Rue del Percebe pero en clave trágica o sea los mundos los más pringados los más desheredados abajo iba subiendo subiendo arriba lo militar claro y entre medias hay había

Voz 0313 23:38 como una las plantas de clase I clase dos eh

Voz 0545 23:40 claro y además ella es increíble porque eh ella decía que al final a su patria su patria en España había sido el edificio en la telefónica porque claro se quedaba se quedaban a dormir entre otras cosas mucha gente se quedaba dentro de la telefónica para no tener que cruzar una peligrosísima la peligrosísima Gran Vía a veces cruzaban a la hora de comer ella comía aquí enfrente en el hotel Gran Vía pero era complicado porque porque te jugabas la vida

Voz 1454 24:08 a los cristales de la telefónica estaban muchas veces rotos había agujeros por por la por los bombardeos y ahí estaba esta mujer fascinado

Voz 0545 24:18 es muy probable nosotros tenemos muchas cosas claro

Voz 1454 24:21 padecerla Varea que organizar hay que ordenaran la información que se mando de la República fuera no que también te salvara la vida de Arturo Barea que era un nombre superado absolutamente

Voz 3 24:33 pese al bolo Avieno estancia así porque él estaba

Voz 1454 24:35 ya aparte se cuenta al final de la forja de un rebelde pero ya lo contó luego también mi de alguna manera se apunta en este libro que es ficción pero que tiene mucho de realidad Arturo Barea estaba pasando una de P sesión estaba en una crisis psicológica terrible de porque era un hombre que no era fuerte para aguantar una guerra para para ver cómo cómo cómo se estaba matando a su pueblo yo creo que Varea eso no lo podrías no era un hombre político era un hombre era un socialista pero como decía un cierto desprecio los los cargos realmente políticos Varea era un socialista sentimental es decir que era un hombre que creía en la justicia social pero que si no hubiera habido una guerra el no hubiera sido un escritor de de Madrid no porque de alguna manera lo que él sabe describir el ambiente ir esa era una mujer absolutamente era una activista política ya había estado ya en Europa dos veces en la cárcel había estado se había exiliado con el principio del nazismo date cuenta una mujer que había estado dos veces en la cárcel y que tenía problemas físicos ya por eso ya pues Trittin bronquitis crónica etcétera no era una mujer muy fuerte psicológicamente entonces se encuentra con este español tiro él claro reencontrar con este español seco pero como era Varea ya han realmente fue fíjate él abandonó a su mujer y a sus hijos y eso es una de digamos de las partes oscuras del personaje pero es que realmente Varea encontró una mujer una pareja moderna una más ver con la que poder hablar y compartir las cosas que a él le pasaban no ellos se fueron abandonaron España en mil novecientos treinta y siete se fueron para ser fueron primero para París pasaron mucha hambre en en ese año en París en una pensión que se llamaba la pensión de alambre pasaron muchísima hambre allí los dos se turnaban en una máquina de escribir él empezó la forja de un rebelde ella escribió este libro la telefónica que no se debería publicado hasta años más tarde pero claro ella tenía tal conocimiento de idiomas que mientras él iba escribiendo la forma un rebelde casi al mismo tiempo ella iba traduciendo los libros los libros como sabéis de Arturo Barea se publicaron primero en inglés que en español gracias a las traducciones de Dale esa hicieron mundialmente se puede decir mundialmente famosos cuando se fueron a Londres ya a Inglaterra ya consiguió trabajo en la BBC consiguió trabajo para él también con lo cual Arturo Barea empezó a mandar crónicas la BBC para todo el ámbito latino

Voz 0313 27:32 mira esto lo contaba el propio Arturo Barea este testimonios muy bueno porque es el único que se conserva con su voz en una entrevista que le hicieron en Argentina donde hablaba entre otras cosas de su trabajo y su experiencia en la radio en España primero y luego en la BBC

Voz 31 27:45 a mí nunca me ha gustado hablar con mi nombre propio más radio tiene este caso lo cual no me encargué de hablar en español igual que había tenido el Madrid el seudónimo de la Voz de Madrid pues la d'Hotels Doni modernas Juande Casillas que me parecía ya símbolo de todo el pueblo y no símbolo de una ciudad las la razón casi podría decir era personal el tope de la guerra civil de España el destierro en Francia usado por un lado y por otro pleito detenerme en la busca de cuáles eran las razones con que los españoles estaban Joaquín buscando buscando tuve que ir a la busca lo más lejano realmente al mismo hecho de las líder de ahí la razón de porqué español había sido Baker de de tal manera como tantos millones

Voz 3 28:42 sí noto apesadumbrado además se cómo comen presiona a escuchar su voz

Voz 1454 28:45 sí yo creo que esto yo creo que para para este hombre fue la la guerra les causó una profunda depresión en algún momento en los gana

Voz 3 28:55 te hablan ese tono quitarse de enmedio pero ello

Voz 1454 28:58 lo que finalmente no fue no fue desgraciado un desgraciado en el exilio porque ellos a pesar de que vivían con mucha modestia hace las apañar un bastante bien vivieron con amigo rodeados de amigos y en un en un ambiente que era amistoso en a las afueras de Londres no a mí hay una cosa de ella tiene mucha correspondencia ya tradujo a muchos escritores españoles y los puso en un lugar importante pues yo qué sé a Cela a Ramón J Sender a a Francisco Ayala no trabajó muchísimo como traductora ella cuando llegó aquí yo me imagino la sensación que le causaría un aparte es un país en guerra pero un país muy caótico con donde nadie sabía idiomas y ella sabía muchos idiomas decidió entonces en una de su correspondencia ella le dice a alguien como yo tuve mucha suerte al conocer Arturo porque porque él era un nombre masculino como a mí me gustaban los hombres pero al mismo tiempo no le importaba que yo intelectualmente

Voz 3 30:09 fueron superior que aquella época bueno son parece hoy también cuesta pero no aquí

Voz 0313 30:14 la época debió ser pero me me sí sí sí sí

Voz 3 30:16 no me parece apreciar eso que además

Voz 1454 30:19 en la convierte en un personaje ella no es un personaje nunca como ni resentido por haber quedado luego pues

Voz 3 30:26 he dicho antes te parece excesivo o no

Voz 1454 30:28 no no yo Osama para mí es una heroína Angels ir lo fue en España desde luego para venir a luchar por la República lo fue en España y te voy a decir luego en la BBC fue muy importante porque ya se dedicaba era muy rápida entonces se dedicaba a traducir lo que emitían las emisoras nazi fascista las inmediatamente lo pasaba al inglés y la tenían como una traductora casi sabes inmediata para saber qué es lo que se estaba diciendo en estas radios y eso fue importante también para el estrategia de los aliados lo que para mí es desde luego una heroína Easy nosotros conocemos la forja así hemos leído La forja de un rebelde yo estoy convencida de que es en gran parte por ello

Voz 32 31:17 no no no

Voz 3 31:22 la música tiene historia también en gran que murió no hace tanto murió en dos mil catorce creo que fue dos de dos mil catorce que ha sido el gran difusor de las de las canciones de la Guerra Civil española en Estados Unidos no este es el tema que cantaban los los integrantes de la Brigada Abraham Lincoln que formaban parte de las Brigadas Internacionales que lucharon en la defensa de Madrid

Voz 2 31:51 eh

Voz 32 31:57 huy yo de

Voz 33 32:00 a las veinte y te te instruye que maravilla

Voz 0545 32:17 esa es una cosa que me gusta lo que más me gusta mucho de ella es que efectivamente las Brigadas Internacionales ponen importantísimas en una guerra que no estaba apoyada por ninguna nación europea no pero es cierto que insta Varea dijo muchas veces no que participaron en las Brigadas Internacionales escribieron muchas cosas sobre la guerra de España y en mi opinión hay veces que se daba en demasiada importancia y no le daban importancia al ejercito español faltan cosas escritas sobre el Ejército y eso lo decía una austriaca que vino aquí a colaborar con la República

Voz 3 32:49 claro me parecen a veces los de fuera tienen la mejor mirada Elvira Lindo un beso hasta que me hace una semana

la Ventana con Carles Francino no faltan veintiún minutos para las siete de la tarde las es en Canarias Roberto nos ponemos la chaqueta de los homenajes

Voz 2 40:02 si no veía no

Voz 3 40:38 no hay montaña alta no hay valle profundo dice entre otras cosas esta canción ese podría ser el lema uno de los lemas

Voz 0313 40:45 para un compañero que lleva cuarenta años cuarenta eh que se dice se dice muy rápido informando de la nieve y que el próximo sábado va a recibir de la Federación Española de deportes de invierno la Medalla al Mérito Deportivo en pistas blancas el programa de nieve de la Cadena SER

Voz 45 41:01 eh lo vamos a contar a los oyentes a través de pistas Blancas en en España esto es un tema reciente los pioneros del esquí en España están localizados en varios sitios en la sierra de Madrid eh en Vitoria en Tolosa exactamente bien el Pirineo de Huesca en Sallent de Gallego y paralelamente un poquito más tarde aquí en Benasque de cómo entró el esquí en en España pues según quién porque esto está todavía cada uno barre para su casa según quién determina que estuvo en Tolosa había una fábrica de tornillos que la comprar unos noruegos y que provocaron que los ingenieros Ike esos ingenieros empezaron a esquiar en las laderas de Tolosa cuando nevaba pero a la vez se habla que en brazos de Peguera en Cataluña e también hubo unos pioneros que a través de la influencia francesa

Voz 0313 41:58 José Luis Rodrigo buenas tardes compañero

Voz 27 42:01 pues sí ya sea tarde ni en esto

Voz 3 42:03 estamos de acuerdo dijo no niegan Cobo entró les quiénes es un relato unificado todavía

Voz 0313 42:09 no siempre suelen ser de los que fueron los británicos a través de Huelva los que trajeron el fútbol esto de los noruegos sonaba bien no Rodrigo

Voz 0396 42:16 si no es que en Tolosa de esa fábrica de tornillos que yo contaba

Voz 46 42:19 pues eh vinieron los ingenieros y cuando vieron nevar se fueron una mala

Voz 0396 42:24 de ahí empezaron a esquiar paralelamente lo de rasos de Peguera lo de Sallent de Gállego lo de Benasque aquí cada uno arrima el ascua dicen abusar Dina no claro

Voz 0313 42:33 oye no sabíamos lo del esquí pero tú cuando te diste cuenta de que hoyo por cierto felicidades amigo

Voz 3 42:38 perdona pero de corazón por lo sabes a mí

Voz 0396 42:41 pero es a la Cadena SER Cadena SER Aragón Huesca Radio Jaca

Voz 0313 42:46 cuando te diste cuenta de que la nieve tenía un tenía tenía peso y poso informativo no tenía interés

Voz 47 42:52 acabamos de abrir Radio Jaca

Voz 0396 42:55 apareció por Radio Jaca Eduardo Roldán que ha sido y es uno de los históricos de la nieve española allí en aquel momento era director de Candanchú y me dijo y ahora que se ha abierto esta emisora aquí porque no montamos unos programas de servicio de deporte creamos un poco de ambiente porque yo creo que esto de aquí a treinta ó cuarenta años seguro que aquí van a venir miles de personas

Voz 0313 43:15 pues serán visionario en sí era IS

Voz 0396 43:18 he hecho ha sido uno de los hombres más potentes de la nieve en España hizo y acertó de pleno cambió radicalmente a la vida entonces creamos un área de servicio en Jaca y luego nos dimos cuenta que claro que no se podía quedar sólo en Jaca y hablamos con Ramón Gabilondo el que entonces era jefe de más

Voz 1 43:33 estoy de la cadena hicimos han han Sebastian y dije

Voz 0396 43:36 Nos a Ramón oye mira tenemos esta idea que te parece oye pues la voy a estudiar y entonces un día llamó Iñaki Iñaki Gabilondo

Voz 1 43:44 sí sí me dijo oye porqué en la excursión

Voz 0396 43:46 de los viernes de las once de la mañana no tinte negras en el equipo hay ahí nació la sección con Iñaki y luego apareció que nacía pistas Blancas con Ponseti que el primer director de pistas Blancas fue José Antonio Ponseti y ahí creamos el programa entrábamos desde cada zona de España pues un compañero pistas Blancas creada está cumpliendo veinticinco años ahora ya con Alfonso Ojea otro gran impulsor de la Nieva Alfonso y a Marta Estévez que estoy con vosotros también en el programa nos han ayudado muchísimo creamos el pistas Blancas pero luego ya vino a la Cadena SER Aragón Radio Zaragoza no porque no lo hacemos así entonces creamos los jueves el programa nacional pistas Blancas que calentaba motores hiló en Aragón tenía la gente la información con los boletines que hacemos cada de jueves a domingo y una vez en el Pirineo les decíamos cómo estaban las carreteras que competiciones sabía dónde podían comer dormir y qué actividades hace

Voz 0313 44:38 yo creo que hace cuarenta años o treinta o bien

Voz 46 44:41 Mayor eso claro que sí grandes

Voz 0313 44:44 yo creo que que Abbas entre otros muchos con alguien que el sábado te va va a estar te va a tener un papel protagonista en la entrega de de tu premio que es el presidente de la Federación Aragonesa de deportes de invierno José Ricardo Abad buenas tardes

Voz 30 44:58 hola buenas tardes qué que que quiere

Voz 0313 45:00 acuerdo este delincuente de AC de hace unos años cuando cuando nadie tenía tanta importancia ni tanto cargo

Voz 30 45:06 bueno para nosotros es una satisfacción que una persona como José Luis que ha sido él de luchador por el territorio la nieve creyendo en este proyecto que para nuestro territorio es clave y es realmente lo que asienta población y lo que genera riqueza pues que nosotros lo propusimos de una manera casi informal y que la Real Federación Española de invierno premió que creo que es más que merecido recuerdo la primera vez

Voz 0313 45:37 que esquiar conjuntos juntos

Voz 30 45:40 bueno realmente con Juan Soler se nos conocemos hace muchos años lo que pasa es que viene más del mundo de esquí de fondo y del ciclismo yo vengo más del mundo el esquí alpino con lo cual eh cuenta hemos coincidido mucho en Huesca incluso la nieve pero es quizás

Voz 3 45:58 el ex del pero yo soy de fondo ya ya ya nunca nunca habéis compartido unas dos juntos o en el fondo

Voz 0313 46:06 la la alteridad si yo un par de veces otra

Voz 46 46:09 Nos hecho alpino lo que pasa es que yo el alpino me me satura mucho por qué

Voz 1 46:13 la gente veo porque porque claro ahora los

Voz 46 46:15 los de semana se magnifica mucho el tema entonces yo prefiero el esquí de fondo aparte de que me viene muy bien para entrenar para la bici claro entonces son dos mundos distintos el esquí de fondo y el esquí alpino

Voz 0313 46:28 José Ricardo hasta hace unos años los esquiadores tradicionales lo los pandilleros Se desconoce si eran eran los los los reyes porque no había nadie más ahora tiene que convivir con los que con los que practican Snow que son ya una legión llegará el día en que los esquiadores de toda la vida con lo clásico sean minoría seamos minoría

Voz 30 46:51 no no no yo creo que no pero pero nunca pensando en negativo hacia les no no no yo creo que es un mundo mundo maravilloso donde cabe todo el mundo yo creo que hay que hablar de un universo en guiso deslizamiento y están saliendo nuevas modalidades e incluso te chavales jóvenes con esquís que semántica Ci esquís moderno para los Park entonces yo creo que caen más conviven un poco todas las las opciones pero el esquí alpino sigue siendo el Rey y de hecho sigue creciendo a nivel familiar ya a nivel mundial que es no lo más importante lo voy a cambiar un poquito el refrán en lugar de

Voz 0313 47:30 tal palo de de tal palo tal astilla porque bueno sus tres hijos han competido y a su niña Celia de dieciocho años es una promesa del esquí alpino no me han dicho

Voz 30 47:41 bueno nosotros somos una familia un poco peculiar

Voz 48 47:44 eh yo nací en Huesca aunque

Voz 30 47:47 el mi familia mi padre sobre espera muy aficionada a la montaña y yo empecé a esquiar pues por casualidad hay un club maravilloso que es el club Peña Guara el que siempre ha movido tu actividad Montagny que hay por eso cogí mucha ilusión yo a competir a un nivel muy del montón luego sí la verdad es que hemos seguido esa esa línea de nuestra pasión yo trabajo en tiendas de deporte relacionado con el mundo de la nieve uno de mis hijos es entrenador en trabajar para la Federación Chilena en Sudán

Voz 0313 48:23 en mi hija no

Voz 30 48:25 en el centro de vinificación y su gran sueño es ganar la vinculada de China dos mil veintidós y como muchos jóvenes que realmente el deporte es el que tenemos una juventud increíble con una capacidad de trabajo pues es maravillosa

Voz 0313 48:42 José Luis tú crees que algún día veremos unos Juegos Olímpicos de invierno en España olla olla perdemos la esperanza

Voz 46 48:47 yo creo que si lo hacemos bien es la única zona del mundo de montaña que no ha tenido unos Juegos y cuando yo hablo de los Pirineos hablo del Pirineo aragonés catalán y la andorrana líder andorrano que esa candidatura puede salir ha cambiado mucho el movimiento olímpico y ahora con el concepto de Gran Ciudad de Zaragoza Barcelona y las distancias ahora la moda el modo de viajar mucho más rápido el Comité Olímpico Internacional apuesta por grandes ciudades respeto al medio ambiente yo creo que que si se hace bien son posibles

Voz 0313 49:17 unos Juegos en los Pirineos déjame que te pregunto una cosa que tenemos a otro invitado esperando pero quiero plantear porque siempre hemos andado va a gorrazos en antena bueno a gorrazos tampoco continua bastante tú crees que en España se informa mal cuando viene el frío

Voz 1 49:30 de la cantidad de veces que hemos calculado que viene el fin del mundo que viene bueno ahora viene la ciclogénesis estaba Coruña males no salgan de casa

Voz 0396 49:41 que vayan con mantas abrigos que no que no que en España nevó toda la vida somos el segundo país más montañoso sigue IU va a seguir nevando no estamos

Voz 47 49:51 Se ni dando una buena cultura

Voz 0396 49:54 pero los medios de comunicación ni estamos enfocando bien el asunto ni los ciudadanos nos preocupamos de tener cultura no sabemos ni poner las cabinas

Voz 0313 50:02 muy bien bueno hemos comentado antes que efectivamente José Luis Rodrigo es es esquiador de fondo hace también triatlón el invierno pero va en bici hilo de la bici le ha llevado a niveles antes comentaba el presidente de la Federación que el compitió bueno José Luis ha competido en los años ochenta y primeros de los noventa en montan Bike incluso llegó a correrla a la Copa del Mundo y en el año dos mil seis ya fin retirado competición con tres amigos más ganasteis el Canfranc pero Alberto

Voz 30 50:30 bueno buenas tardes hola buenas tardes a Alberto que es el Canfranc

Voz 0313 50:34 para los que no estamos en en el ajo

Voz 30 50:38 bueno pues es un reto que surgió a raíz de las infraestructuras que tenemos en nada bueno en el caso del ferrocarril

Voz 48 50:44 hice dentro de lo que es la campaña por recuperador pasa internacional del Canfranc entonces varios ciclistas más diferentes edades pues que no conocíamos del leer de haberlo practicado de niño junto con David Cañada ciclista profesional y bueno con otros y de Huesca también ir por otro ciclista de diferentes niveles iremos un retoque fue el demostrar porque llegar de Jaca Huesca más rápido yendo en mi chicle para que entren en pleno siglo XX

Voz 0313 51:13 jo cuánto tardas tres

Voz 48 51:16 pues no recuerdo exactamente

Voz 1 51:18 este encuentro y destaca una hora cincuenta

Voz 48 51:21 sí algo así cuesta por encima de las de las dos horas

Voz 1 51:25 de Jaca Huesca dos horas diez Le cuesta el Canfranc por favor si no hay avería porque eso repetimos

Voz 46 51:31 el reto con otro equipo ya supermercados Alto Aragón y lo batió en nuestros recorren en cinco seis minutos para demostrar que cinco años después los ciclistas mejor preparados bajaban el tiempo el tres de lo hizo casi tres

Voz 0313 51:45 oye que tales que tales José Luis como como ciclista Alberto

Voz 48 51:50 bueno yo recuerdo desde pequeño siempre ha sido un ciclista peleón y correoso no iba muy bien el llano cuando estaba en forma aguantaba con una subida yo cuando José anécdotas más de corredor puro que cuando acaba Calle Mayor a era corría allí pero aún así lo ha seguido compitiendo en categorías ya de más como Master igual yo siendo correcto sub veintitrés pues había que tener cuidado con el porque cuando estaba en forma pues era era peligroso

Voz 0313 52:18 Corredor peligroso que alrededor del veinte vida lo que dice

Voz 3 52:22 no pero no podéis hablar entre vosotros vosotros lo mantenemos

Voz 48 52:25 abarataría sería peligrosas porque no les podía restar margen pues no corre de mal pero pero cómo cuidarse confiada

Voz 1 52:33 cuidarla quebrantahuesos de este año cuando es cuando José Luis Temes el día hacemos con Ponseti será aventureros la hacemos el día veintidós vas vas a correr tú también con el equipo será aventureros Alberto

Voz 48 52:47 sí también provoca una caída hace poco la clavícula pero hemos recuperado ya ICIT veremos a parar el equipo con el que no

Voz 1 52:59 primero la hace en cuatro cincuenta y cinco y el último en diez horas el último sería el tren para entendernos

Voz 0313 53:09 este horas no ten en cuenta que está corriendo Induráin

Voz 0396 53:11 año años de Contador está

Voz 46 53:14 hay un montón de gente profesionales es un ambientazo que te recomiendo que vengáis

Voz 0313 53:18 oye José Luis se lo voy a preguntar también al presidente de la Federación Aragonesa de deportes de invierno el futuro el futuro de los de los deportes de nieve con el cambio climático con las nuevas los nuevos sistemas que hay para para para para nieve artificial a ver dentro de cinco diez años como estaremos en esto

Voz 1 53:37 venga ya

Voz 30 53:40 creo que sobre todo tenemos que ser optimistas es decir el cambio climático está ahí pero lo que nos tiene

Voz 0313 53:45 a todas las