La Ventana (06/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias el líder de Ciudadanos ha comparecido en el Congreso después de su reunión con el Rey y por lo que Severo hay muchas sorpresas en las intenciones del partido de Albert Rivera a la hora de pactar y esas cosas no no hablo más o menos lo sabido rechazan el Gobierno de Sánchez pero actuarán como una oposición leal y vigilante Rivera pedido también Celia

Voz 1454 00:24 da en los trámites para que el Ejecutivo sea una real

Voz 0313 00:27 la Cámara Baja Óscar García buenas tardes hola buenas tardes Rivera ha trasladado al Rey su nuevas

Voz 1645 00:32 y le pide a este esa celeridad porque según dice España necesita ya que comience la legislatura el líder de Ciudadanos ha evitado aclarar hoy si se abstendría en segunda votación porque ha preferido depositar en Sánchez toda la responsabilidad ante una eventual repetición electoral

Voz 2 00:47 si se repiten elecciones sea porque Sánchez y sus socios durante

Voz 0313 00:50 cuatro años no querido formar gobierno pregúnteles a ellos

Voz 2 00:52 el Gobierno Rivera que no apoyará a Sánchez exilio

Voz 1645 00:55 ha oído que el PSOE se abstenga en Navarra para que no gobierne EH Bildu dice el unos minutos esperamos aquí en el Congreso la comparecencia del líder del PP Pablo Casado tras su encuentro con el Rey

Voz 1454 01:05 localizada la que podría ser la primera fosa de la Guerra Civil en Barcelona durante las obras de construcción de unos edificios de viviendas Se trata de los restos de dos individuos de unos treinta años informa Emma Miguel

Voz 0563 01:16 la han encontrado durante las obras de construcción de dos edificios en el distrito de Sarrià según ha informado el ayuntamiento primero pensaron que los restos óseos humanos encontrados podrían ser de un entierro porque hay una iglesia cerca pero el trabajo de los arqueólogos ha concluido de manera provisional que se trataría de dos individuos de unos treinta años ejecutados en la Guerra Civil en Barcelona De confirmarse esta sería la primera fosa de la Guerra Civil que se encuentra en la ciudad uno de los cráneos de hecho tiene el orificio de entrada de un aval a El hallazgo está ahora en manos de la Consejería de Justicia para tratar de identificar los cuerpos mediante un estudio genético si no logran identificarlos los dos cuerpos serán inhumados en once

Voz 1454 01:55 aumentan en España a las zonas de baño en playas con calidad insuficiente ocupamos el tercer puesto en Europa según un nuevo informe de la Unión los datos con Javier Gregori

Voz 0882 02:04 según el último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente que se acaba de hacer público los tres países con el mayor número de zonas de baño con aguas de calidad insuficiente son Italia con ochenta y nueve Francia con cincuenta y cuatro España con cincuenta pero con respecto a nuestro país estos puntos negros han aumentado un treinta por ciento Sólo durante un año del dos mil diecisiete al dos mil dieciocho que es el último con datos oficiales con este incremento España es ya el tercer país de la Unión Europea con más zonas no aptas en su costa según la legislación cuando una zona está contaminada declara insuficiente su calidad hay que prohibir

Voz 1454 02:41 el baño la borrasca Miguel ha dejado en Galicia rachas de vientos muy fuertes lluvias y sensación casi casi de invierno se ha recomendado no acceder a zonas de playa o jardines Radio Galicia Ricardo Rodríguez Rato

Voz 1817 02:52 estas de viento de hasta ciento treinta y dos kilómetros por hora en Viveiro en A Mariña de Lugo en pleno mes de junio fuertes vientos y lluvias intensas que empiezan ya Mainar y que han complicado el tráfico aéreo durante esta tarde con dos vuelos desviados desde el aeropuerto de visual de Santiago se han recogido hasta setenta y dos litros por metro cuadrado cifras poco habituales a las puertas del verano un atípico temporal que ha obligado a cerrar parques

Voz 1454 03:12 jardines y paseos marítimos sean suspendido además las actividades escolares y deportivas al aire libre los deportes con Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes

Voz 0919 03:20 instantes va a comenzar en las Islas cero el último entrenamiento de la selección española de fútbol antes de jugar mañana partido oficial de clasificación para la Eurocopa y también escucharemos en unos instantes a Robert Moreno el segundo técnico que en ausencia de Luis Enrique va a hablar antes con los medios de comunicación en Roland Garros Djokovic is Dominic Thiem se han clasificado para semifinales jugarán mañana por la tarde la segunda semifinal recordemos que la primera enfrentará a las doce y media del mediodía a Roger Federer Rafa Nadal en fútbol movimientos en los banquillos el Betis ha hecho oficial la contratación de Rubi como entrenador hasta el año dos mil veintidós el sitio que deja libre en el Espanyol lo va a ocupar David Gallego Kerry

Voz 1454 03:58 cien tienes con la televisión por gasto prestaciones

Voz 1 04:01 el diciendo cuál ha sido el programa eh tu vida el concurso de tu vida la serie a la que estuvo enganchado mañana no pueda haber prórroga favorito tu presentador presentado la favorita presentadora del telediario ha cambiado tu forma de ver la televisión puedes dejarnos tus mensajes de voz en el cuartel programa

Voz 3 04:22 seis ocho uno cero uno seis siete

Voz 1 04:25 tres uno esta noche en general a Tele en el paro de la SER a partir de la Mara Torres

Voz 1454 04:33 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com volvemos con el resumen de lo que ha pasado este jueves a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora veinticinco mes

Voz 1 04:46 los informativos

Voz 4 04:51 es lo normal sientes este seísmo

Voz 5 04:54 no es que me estoy llamarles directas se supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once Conchita convicción

Voz 4 05:04 ese Línea directa punto com una compañía Bankinter no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea directa ya meter el nueve cero dos dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 0526 05:17 hola queríamos contaros que en Correos tenemos nueva imagen de marca la conoceréis porque es igual que la antigua imagen de marca correos hasta bueno no es igual pero que es parecida

Voz 4 05:29 horas más simple hemos Digital más de ahora

Voz 0526 05:31 que igual dice Si para que me cuentan a mí esto de la imagen nueva porque creemos que si cambias una marca que es de todos y todas se lo tienes que comunicar a todos y todos los nuevos tiempos llegan por correo ya verás es la típica cosa que basta que te lo digan para que luego no dejes de verlo por todos los lados

Voz 1 05:47 disculpe tiene una marisquería

Voz 0861 05:50 están buscando Nemo Ben aquella joyería que pone la joyería

Voz 1 05:53 el si donde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblones escribe suele encuentran que bien

Voz 6 06:00 un verano con Viajes El Corte Inglés el asistente de Google llevarte un google com Mini de regalo al reservar hazlo por sólo sesenta euros paga hasta en diez meses se encuentras un precio mejor trae igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 0919 06:18 buenos días vecino buenos días Juan o ya he visto que te has puesto alarma qué tal es que estamos pensando en ponernos una

Voz 0827 06:23 admite lo pienses no veas la tranquilidad que te da

Voz 0919 06:26 pero no es muy caro que va merece la pena meterse en la web y lo calcula en un momento además si quieres te la ponen en el mismo día

Voz 5 06:32 en Securitas Direct protegemos lo que más importan llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan una INEM Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 7 06:43 noticia a las pantallas LED dañan poco a poco nuestra visión para proteger Te hemos creado el Blue de visión que el filtro que combate la luz azul emitida por los dispositivos LED filtro Blue para todos los cristales por sólo veintinueve euros consulta condiciones

Voz 8 07:04 en La Ventana con Carles Francino

Voz 10 07:18 hola

Voz 0313 07:50 son las siete y ocho minutos de la tarde las ocho en Canarias hoy al asomarnos a esta hora la Ventana no vemos ni edificios parques ni árboles ni coches ni calles ni nada de eso odiamos más abajo bastante más abajo

Voz 11 08:07 metro contra Mercedes

Voz 12 08:17 esto que escuchan es el sonido de un documental espectacular que se adentra en el subsuelo de Madrid uno va descubriendo cuando lo ve pues las tripas el metro los vigilantes del metro las vías del metro las paredes el cemento las cámaras los conductores los operarios

Voz 13 08:34 el silencio los indigentes helada

Voz 1981 08:37 la suciedad las ratas

Voz 0313 08:40 el documental se titula La ciudad oculta se estrenó el pasado viernes hoy se proyecta en la Cinemateca de Madrid y hemos invitado a su directora de un momentito a La Ventana a ver que nos cuenta Víctor Moreno buenas tardes hola buenas tardes tarde Víctor cómo estás pues bien muy bien vaya vaya pedazo de experiencia no de experiencia fin rayando la ciencia ficción

Voz 14 09:03 exacto sí que bueno el Universo la película es real la verdad es que en el momento en que vas al subsuelo estamos transportar a una estación espacial en otro planeta

Voz 0313 09:14 tú habías estado en el en el subsuelo de alguna otra gran ciudad sé en Barcelona en Sevilla en París en algún sitio de estos

Voz 14 09:21 bueno había visitado brevemente de asonada antiguas de París si todo lo que son las catacumbas etc pero pero bueno eso ya directamente lo rechace la película ahí mes entre más en lo que eran las instalaciones moderna no del subsuelo

Voz 0313 09:35 y cuál es el pulso ahí abajo que que es lo que más te sorprendió

Voz 14 09:40 bueno para empezar es un lugar el siempre digo que en el momento en que pasa del exterior no de la ciudad que es un lugar donde habitualmente transita o habita no de pronto pues eso cuando traspasadas es un Brady mientras en el subsuelo de de pronto todo lo que la percepción espacio temporal desaparece no no tienen referencias de si es de día de noche no saben exactamente qué calle está entonces a mi lo que más me ha interesado ha sido precisamente es la posibilidad de soñar una subida próxima desconocida ya la ven muy imaginativa

Voz 0313 10:14 tú no tendrás problemas de claustrofobia me imagino no

Voz 14 10:17 al contrario me encanta me encanta meterme en sitios angosto estrecho distensivo estoy haciendo una película me fascina más todavía

Voz 0313 10:25 dices que todo lo que se ve es una has dicho tú es un espacio conquistado a la naturaleza bueno arrebatado sería

Voz 14 10:32 exacto sí sí al final son lugares tanto éste como el espacio exterior en donde bueno necesitamos de esas construcciones no cesa bóvedas a y de hormigón no para poder estar en ellos no por eso de alguna forma yo encontraba paralelismos entre el subsuelo de una gran ciudad y el espacio exterior no porque necesitamos de construir esa esos espacios para estar en ello y creo que en el fondo eso esas construcciones que no conocemos son como una representación muy clara sólo hábitat no

Voz 0313 11:02 el otro día con la noticia que me imagino que conoces de esa invasión por invasión una plaga ya general que hay de ratas en el metro de Nueva York pensé esto avícola me gustaría rodar lo también lo mejor

Voz 14 11:15 ajeno realidad y curiosamente yo no me encontré muchísimas ratas en el subsuelo de aparecen en la película pero no me encontré mucha iría y hablando con

Voz 15 11:25 a la gente es especialista

Voz 14 11:27 en todo que subsuelo una gran ciudad me contaban que son necesarias no porque ayudan por ejemplo a desatascar el alcantarillado no sea que Arrese aparte de que evidentemente es espacios que hemos construido bajo tierra son también suave no llegó a respetarlo claro

Voz 0313 11:43 salen pocas pero una en primer plano desde luego ésa no se pierde se serán pocas pero grandes eh

Voz 14 11:49 en si si es así oye Pepa

Voz 0313 11:51 el al margen de las ratas una lechuza que de repente a que que pinta una lechuza en el en el subsuelo de Madrid

Voz 14 11:58 bueno la leche salen en la película que es verdad que sucedió la película de alguna forma tiene algún elemento simbólico no la leche sabes a ese animal que que nos ayuda a ver en la mano que ve en la oscuridad y que simbólicamente actualmente todavía había digamos representado la sabiduría el conocimiento me parecía que como elemento simbólico que va recorriendo todos esos túneles del subsuelo

Voz 0313 12:22 era muy significativo hombres si hablas de simbología la ciudad oculta es claramente una alegoría y un alegato al mismo tiempo del mito de la caverna de Platón eh no sé si tenías la intención pero desde luego te ha salido

Voz 14 12:34 ah pues bueno muchísimas gracias si la película Weigel de alguna forma juega con las sombras con lo que no vemos tanto fotógrafos como yo nos planteábamos trabajar desde la oscuridad no para que cualquier elemento lumínico se convirtiera en una revelación no oí y en ese sentido para una experiencia tan audiovisual como película pues bueno no ocultaba esa idea claro

Voz 0313 12:56 déjame advertir a los a los oyentes de La Ventana que este documental no hay que no se puede ver al el móviles que ni en otra pantalla que no sea la del cine yo yo lo digo con muchas cosas también pero con esto singularmente porque la fotografía de de José a la iones Host es impresionante cómo cómo se rueda por cierto en estas en estas condiciones Víctor

Voz 14 13:16 bueno complicado es complicado puesto que nosotros íbamos con equipo pesado mucho en el equipo éramos seis pero pero bueno teníamos que acceder por sitios como comentado muy angosto muy estrecho el propio hecho de basarla la cámara y a las alcantarillas pues era bastante complicado y después además que tenemos poco tiempo de grabación no porque mucho las localizaciones donde queríamos rodar pues no sé muy poco tiempo yeso una masía tener que que con las ideas muy claras no en la película sentido estaba bastante planificada después de un tiempo largo de de localizaciones porque claro

Voz 0313 13:51 encontrarlo en una

Voz 14 13:54 subida en el subsuelo una ciudad es casi igual de complicado encontrarlos la dispersión

Voz 0313 13:57 es muy curioso eso oye de dónde viene tú tú fascinación por los espacios porque en tu anterior filme en Edificio España ya hacías una una exploración de ese tipo también

Voz 14 14:08 pues mira es una pregunta que me han hecho mucho y que no había no me había respondido hasta hasta ahora creo que tiene que ver con eso me gusta explorar esas fisuras que tienen vivía copita cotidiana no es decir yo invito en Madrid Madrid habitualmente y tránsito de la misma calle cómo hacemos casi todas las ciudades pero siempre me gusta fijarme como en esa fisura en esas espacio que quizás no nos fijamos por por la velocidad que vivimos en las ciudades ir una experiencia casi como un explorador no que en lugar de irse a la Antártida o a la masona pues explorar su propio territorio porque en el fondo creo que eso nos ayuda también ampliar nuestra visión de la ciudad no muchas veces la relacionamos sólo con cuatro esquina o con cuatro estatua con cuatro plazas y nos olvidamos que la ciudad mucho más compleja mucho más amplia y en esta película yo he intentado podido ampliar es imaginario de Zidane no

Voz 0313 15:05 me gusta mucho una cosa que dijiste en el en en la presentación de la peli en el Festival de Las Palmas cuando hablaste de de un cierto viaje hacia una realidad interior no que eso que eso al espectador le abre vamos le abre un mundo de posibilidades ya te lo digo

Voz 14 15:19 pues sí porque en el fondo no universo reconocérselo pero al mismo tiempo la película pues eso juega a la ambigüedad que no llegas a saber dónde estás del todo y después también en una película que parte de la oscuridad no como les pasó kurdos quiérase o no siempre que estamos en una expansión oscuro tenemos como un instinto animal no que hace que muchos de nuestros sentidos que normalmente permanecen ocultos te despierten no oí ese misterio a mí me interesa mucho como como cineasta para generar en el espectador no

Voz 0313 15:51 está muy bien Víctor Moreno oye y felicidades de verdad oculta gracias por Marta un ratito La Ventana para compartirlo con los oyentes se muchas gracias a ustedes un abrazo

Voz 1 16:10 el de Madrid vamos a conectar con los

Voz 0313 16:13 Brasil es el Talgo el uno de junio de mil novecientos sesenta y nueve Un tren cruzaba por primera vez los Pirineos será el catalán Talgo que incorporaba un sistema que permitía modificar de forma automática la distancia entre ruedas para adaptarse del ancho de vía español al europeo y viceversa hasta ese momento los pasajeros tenían que cambiar de tren en la frontera bueno esta semana se ha celebrado el cincuenta aniversario con un viaje conmemorativo entre Barcelona y Portbou y ahí ha estado nuestra compañera Mónica Peinado

Voz 16 16:38 de la estación de Barcelona término va a partir el Talgo catalán que inaugura el trayecto entre la Ciudad Condal

Voz 1600 16:45 así narraba el nodo el primer viaje del catalán Talgo un tren que unía Barcelona en Ginebra en menos de diez horas y que supuso una revolución porque estrenaba un sistema automático para cambiar la distancia entre las ruedas y eso salvaba el obstáculo que suponía que España tuviera unas vías más anchas que el resto de Europa

Voz 1020 17:03 al llegar a esa copla una pequeña de maniobras entonces la locomotora empuje empujaba el tren hasta entrar al cambiador y luego iba haciendo pasar los coches de viajeros a diez kilómetros por hora hasta que el primer coche ya sobresalía por la zona francesa

Voz 0313 17:18 entonces será la locomotora francesa a la que se enganchaba

Voz 1600 17:20 es Francisco juicio maquinista durante cuarenta y tres años que esta semana ha sido pasajero en el viaje conmemorativo de los cincuenta años del catalán Talgo la estación de Francia de Barcelona ha visto salir de nuevo este tren plateado y rojo nueve años después de su jubilación cuando subimos a bordo la decoración y la publicidad de los coches nos transporta a los años setenta por megafonía suena

Voz 10 17:46 son que otros que viven en las conté

Voz 1600 18:00 y es que cuando empezó a circular este tren en mil novecientos sesenta y nueve aparecía también la vida sigue igual de Julio Iglesias ya este ritmo iniciamos el viaje cuando empezó a circular el catalán Talgo era un tren de lujo sólo se vendían billetes de primera clase ya era famoso también por la calidad de la comida Nos paseamos por el tren vemos que ha desaparecido el vagón restaurante pero se mantiene la cafetería y allí coincidimos con Francisco Pal que fue interventor en este tren nos cuenta que muchos de los pasajeros eran turistas pero también hombres de negocios

Voz 1454 18:32 prefería coger el tren un avión

Voz 17 18:34 que dura en el tren aparte de que se comía muy bien en todos todos ellos en esta también cosa aprovechaban para hacer de sus pequeños negocios

Voz 1600 18:44 tres horas después de haber salido de Barcelona llegamos a Portbou ya Josep María Mora del trabajador de Talgo en el intercambiador nos enseña esta instalación abandonada habla con nostalgia ningún tren pasa ya por aquí desde que se abrió el túnel del AVE en Le Pertús

Voz 0827 19:00 algo pues hicieran otras conexiones a través del túnel ese que hay entre Figueras Perpiñán maldito porque este tren daba mucha vida

Voz 1600 19:10 ahora el catalán Talgo circula sólo excepcionalmente cuando lo alquilan algunas entidades o asociaciones el ministro de Fomento dice que quién sabe si se acabará convirtiendo en un tren turístico y la directora del Museo del Ferrocarril de Cataluña Pilar García lo tiene claro

Voz 1 19:23 que salga dos veces al año es poquito para un tren tan emblemático y tan importante como ha sido este

Voz 1600 19:30 de momento el tren ha vuelto a los talleres de Talgo donde duerme habitualmente Josep María Mora de él cierra la puerta del intercambiador de Port Bou que ahora sólo es una instalación abandonada recuerdo del avance tecnológico que supuso hace cincuenta años

Voz 10 19:49 las obras que otros que viven en las continuas idas

Voz 0313 20:02 a las siete y veinte a las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana aquí en la SER

Voz 18 20:08 qué hacemos el fin el último define a este fin

Voz 1454 20:11 de todos los días del año bono Parques

Voz 19 20:15 en aparque parque de atracciones Faunia tú policía muchos más todo el año y todas las veces que quieras ir ahora con tu bueno parques tres eso todos los parques niño gratis informa que en bonos parques punto

Voz 1 20:28 señor chatines su para el despegue para en ventanilla durante el vuelo pasillo para que estire las piernas

Voz 20 20:34 que sienta cuando tardan el doble en Citroën Services este te damos un dos por Unai neumático estricta mi turno para que tú y tu vehículo Stacey es el doble de seguros

Voz 4 20:45 condiciones y puntos ateridos en Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid

Voz 16 20:52 la Ventana de Madrid

Voz 0526 21:00 se nos ha arruinado el primer chapuzón de la tarde teníamos todo preparado bañador puesto chanclas colocada

Voz 0861 21:08 la cremada pero no

Voz 4 21:10 estas nadie les avisó de que pretendíamos bañarnos en la piscina maldita

Voz 21 21:15 de Ciudad Lineal

Voz 1454 21:18 los más supersticiosos podrían hablar de la maldición del verano en Ciudad Lineal y es que la única piscina de gestión municipal de este distrito con más de doscientos mil habitantes parece tocada por la mala suerte hace once años cerró por obras de reparación y permaneció durante seis veranos seguidos abrió en dos mil catorce pero en dos mil dieciséis un incendio provocó el cierre la mitad del verano esta vez ha sido un problema de personal el que ha causado el retraso de la apertura Ana Martínez de la asociación vecinal a merced de Quintana uno de los barrios afectados

Voz 22 21:48 la piscina no esta abierta por problemas de personal necesitaríamos para que esto sea abriera dos socorristas sanitarios

Voz 1454 21:58 hay otras opciones en el distrito pero ningunas municipal

Voz 14 22:01 tenemos una que desean jugando

Voz 22 22:04 el dista tenemos una cubierta que es la que llaman de Pueblo Nuevo que está en la calle ha estado hizo el polideportivo de La Almudena pero la única que es de gestión pública es esta los precios no son los mismos de unas y otras

Voz 1454 22:19 pero afortunadamente de maldición sea roto hoy o mejor dicho se romperá el sábado porque el Ayuntamiento ha anunciado que abrirá por fin veinticinco días después del inicio de la temporada justifican el retraso por varias bajas inesperadas en el personal contratado para el verano y los vecinos mientras cruzan los dedos para poder refrescarse sin incidentes al menos hasta el veintidós de septiembre cuando acaba la temporada

Voz 1 22:43 gracias

Voz 0861 22:44 Virginia Sarmiento pues cruzaremos los dedos con el bañador puesto hasta el próximo sábado por qué imaginamos que no habrá más sustos se lo vamos a preguntar a Gerardo Mediavilla portavoz de la Dirección General de Deportes del Ayuntamiento de Madrid qué tal buenas tardes hola buenas tardes bueno porque el sábado siguió sí entiendo que maldición de la piscina de Ciudad Lineal

Voz 14 23:03 les es hasta la maldición bueno si el sábado sin problemas que abriéramos porque ya tenemos personal para poder abrirla no obstante el anuncio de que ya hemos abriendo progresivamente desde el quince de mayo pero lógico porque algunas piscinas también obras porque además la demanda tampoco porque llenar todas las piscinas el quince de mayo sino que abrimos siempre progresivamente para ir atendiendo las demandas según va según Vargas tormentosa

Voz 0861 23:25 y eso le quería preguntar de las veintitrés Prístina municipales es que tenemos ahora mismo en la capital han abierto todas a tiempo o hay alguna que aún esté cerrada estos días

Voz 14 23:33 no está encerradas tres durante todo el verano que son las de José María que les Moncloa Aravaca la de Palomeras en Puente de Vallecas Margot Molés en Vicálvaro todos ellos problemas importantes no sólo de la piscina que todas las instalaciones esa que esas instalaciones quedó en algunas muy antiguas y que ha habido que remodelar las por completo de eso tarda mucho tiempo no existe y por lo tanto te

Voz 0313 23:53 daban servicio veinte minutos este verano

Voz 14 23:55 de centros deportivos municipales que ya estarán ya están todos abiertos el último que habilidoso el que Pekín las el diez de junio ya durante la hasta el veintidós de septiembre de nueve perdón de once a nueve de la noche de servicio veinte resquicios de verano

Voz 0861 24:10 es que ahora donde refrescarse estos días de calor Gerardo Mediavilla gracias por atendernos un saludo

Voz 14 24:15 pero hacía gracias

Voz 21 24:16 el laberinto

Voz 1 24:19 Tana de Madrid Javier Bañuelos todos bueno si ya de por sí estar ingresado en un hospital no es un plato de buen gusto para nadie imagínense estar enfermo y tener que dormir entre sábanas sucias

Voz 23 24:35 llega la ropa rota a Brito una sábana ir estaba llena de Yeste con sangre

Voz 24 24:42 viene poca viene sucia bienes rota

Voz 1454 24:46 Copa sucia a la hora de prepara

Voz 25 24:48 la quirófanos o hacer camas para pacientes francamente vamos ni para trapos

Voz 0861 24:57 bueno se lo hemos adelantado esta mañana aquí en la SER la denuncia delitos propios trabajadores de los hospitales de La Paz y el Ramón y Cajal el Clínico es incontestable ni siquiera tienen uniformes limpios hispanos tienen que ser hablaban en casa el problema viene de lejos desde que en dos mil trece se privatizó el servicio de la lavandería central pero lo cierto es que ha empeorado en los últimos meses Teresa Rubio qué tal buenas tardes

Voz 1454 25:21 la Javier bueno Teresa no sólo hemos visto las imágenes

Voz 0861 25:23 de de la ropa sucia en estos hospitales llena de pis en algunos casos también han tenido acceso a tres auditorías de la propia Consejería de Sanidad en las que se reconoce que más del treinta por ciento de la ropa que se manda lavar vuelve en malas condiciones a los hospitales

Voz 1454 25:39 si las auditorías realizan cada tres meses y hemos consultado las tres últimas en todas se resalta lo mismo el treinta y cinco por ciento de la ropa que sale de la lavandería central se encuentra en estado no utilizable y así en ese estado no utilizable llega a los hospitales

Voz 25 25:55 es la cara de vergüenza al abrir una sábana que está con manchas de Beta Dine de Peace

Voz 23 26:01 hay abierto muy una sábana estaba llena de caca

Voz 26 26:04 de de titadyne

Voz 23 26:07 rota con sangre hubo ya un día o dos que no hemos podido también de ropa a los mandos porque no había

Voz 1454 26:15 no había arropan todo el hospital en este caso la trabajadora se refiere al Ramón y Cajal pero también ocurre en otros hospitales como La Paz

Voz 24 26:22 ayer en la unidad en la que yo trabajo vinieron únicamente quince sábanas cuando llegábamos sería para preguntar porque había vendido tan pocas Nos dijeron que es que el problema es que sólo habían venido a cuatrocientas sábanas para todos los que que es un hospital que tiene más de mil K

Voz 1454 26:41 en las auditorías que encarga la comunidad sea asegura también que el resultado del trabajo que se realiza en la lavandería central se mantiene alejado de unos índices aceptables

Voz 0861 26:50 bueno la Consejería de Sanidad reconoce la situación de hecho hasta dos mil quince multó hasta en tres ocasiones a la empresa adjudicataria aisló unión con un total de ciento cincuenta mil euros por incumplir los estándares de calidad Teresa en los últimos cuatro años en Oviedo sanciones no porque el trabajo estuviese bien hecho sino por una trampa en el contrato podremos decir en el pliego de condiciones que está en vigor ahora mismo el que dice que el Union no puede ser sancionada mientras que la ropa que devuelva en mal estado no supere el cuarenta por cien

Voz 1454 27:18 es como acabamos de contar en las auditorías supera el treinta y cinco por ciento pero no llega a ese cuarenta que el implicaría una nueva sanción bueno desde Sanidad lo que nos dicen es que va a salir un nuevo concurso en el que cambiarán los pliegos el consejero Enrique Ruiz Escudero ha reconocido esta mañana que las condiciones actuales no son las mejores

Voz 27 27:35 la relación contractual que hacemos con la con la empresa que que ganó el concurso nosotros tenemos unos una serie de condicionantes ahí sí que es verdad que nosotros en el siguiente pliego vamos a profundizar en mejorar esos márgenes digamos en exigir más en cuanto a los márgenes de calidad pues para que no se produzca ningún tipo de alteraciones que no

Voz 0827 27:54 hay que en ningún hospital y ningún profesional en ningún país

Voz 27 27:56 te pueda tener la más mínima en el servicio de uno

Voz 1454 27:59 pero los condicionantes que se va a cambiar uno de las condiciones perdón que se va a cambiar es que ahora se paga por kilo de ropa lavada con el nuevo contrato se va a pagar por número de prendas esto que parece una tontería no lo es tanto por lo que nos cuenta Mar Coloma portavoz del sindicato Machena

Voz 28 28:14 pasiones viene húmeda y al abrirla vemos que hay Mo creemos que es porque la ropa se envía a la lavandería pesa y luego hay que recibir el mismo peso si la ropa mojada pesa más Iggy vimos muchas veces como los plásticos que envuelven la ropa hay gotitas de condensación de humedad entonces claro las llamas

Voz 1454 28:40 también hemos hablado con el Unión la empresa adjudicataria y nos ha dicho que a ellos no les consta ninguna deficiencia en el servicio

Voz 0861 28:46 gracias Teresa bueno y la pregunta que nos llevamos haciendo durante todo el día es que dicen los trabajadores de la lavandería central pues algunos reconocen que esto viene pasando desde dos mil trece tiene miedo de hecho a reconocerlo públicamente por eso hemos distorsionado la voz de una de las empleadas de la planta de Mejorada del Campo y por eso hemos buscado también un nombre ficticio

Voz 29 29:12 Raquel qué tal buenas tardes Moore en tu Ka

Voz 0861 29:16 eso sí sin dar muchas pistas trabajas Teresa lavandería central antes de que se privatizarse en el año dos mil trece trabajas ahora en esa misma planta gestionada por una empresa privada que te pregunto tanto ha cambiado el sistema de trabajo en el día a día tanto empeorado la la calidad del servicio de la lavandería

Voz 30 29:37 sí veo pero empero desde el minuto el minuto uno que le que cogieron la privatizar on antes funciona bastante mejor antes va ser lavada mejor ofrecido a muchos más calidad

Voz 0861 29:53 entiendo entonces se Raquel que no te habrá sorprendido la queja de los profesionales de los hospitales que hemos recogido aquí en la SER

Voz 30 30:01 no para nada para nada pero o pero es que se está tardando mucho tiempo esto a la a la luz porque ya digo que es que él desde el uno de diciembre del dos mil trece que nos cogió la empresas privadas esto ha sido así esto ha sido un rechazo tremendo de ropa ya lo estáis viendo lo que llegan los hospitales pero es que en la planta ser rechazan mucho la ropa

Voz 0861 30:26 sí porque el harén sería de los hospitales sales sucia de la lavandería central y supervisa Se supervisa pero no se tiene en cuenta que ocurre

Voz 30 30:35 porque esos hombre supongo yo que aquí hay muchos intereses creados estamos hablando de ilusión y aquí hay muchos intereses creados entonces yo sé que en el Gregorio Marañón por ejemplo disponían de de seis a diez personas solamente para planificar revisar la la ropa que venía del lado lavandería irrechazable claro evidentemente todo lo sucio dejadas no lo limpio algo tiene que ver esas tres a esta empresa la la concedieron por cuatro años prorrogables a otros dos más entonces ya hace dos años en julio lo hicieron en el contrato de prórroga de dos años que cumple ahora en julio entonces a ver qué es lo que ocurre ahora

Voz 0861 31:26 que comente de vosotros entre los compañeros allí en la planta sois conscientes de de del servicio que se está ofreciendo a los hospitales y no se lo tenéis en cuenta lo pases por alto

Voz 30 31:37 no no lo pasarlo con alto no claro que no lamentamos y lo comparamos a este es evidentemente es que en cualquier momento estamos expuestos a que nos robamos una rodilla por ejemplo ir a un hospital no queremos que nos traten con esta ropa Egeda sabiendo sistema de de la Ábaco que tienen y no queremos que que no pongan esa ropa yo no quiero que me compran esas ropa

Voz 0861 32:04 mire un permiso uno a uno

Voz 30 32:06 me da una funda una sábana

Voz 0861 32:09 lo has comentado hace un momento en dos mil trece no cuando se privatizó el servicio de la lavandería central ya comenzaron los problemas recordamos aquí en La Ser en ese años tuvimos en persona en Mejorada del Campo recordamos que la perla días se bajó un cuarenta por ciento el salario te pregunto la precariedad que arrastráis desde entonces es una de las causas de este más servicio también

Voz 30 32:32 por parte de los trabajadores no porque yo creo que somos todos muy conscientes de lo que de comentar que no nos gustaría eh mi personalmente desde mi familia un hijo llegará a un hospital di IPS ese ese panorama entonces bueno no lo ofrecieron los jugadores los seiscientos cuarenta y cinco euros desde un principio y claro la gente tiene nos quedamos es porque lo necesitábamos y lo seguimos necesitando claro pero no para entender lo que están haciendo

Voz 0861 33:07 seiscientos cuarenta euros por cuántas horas al día

Voz 30 33:10 ocho ocho eh tenemos no tenemos turnos rotativos de de siete de la mañana tres de la tarde y de tres de la tarde a once de la noche una semana de mañana y otras de tarde

Voz 0861 33:23 si el servicio volviese a estar en manos públicas como estaba anteriormente el crees que hubo estas condiciones serían mejores que el servicio que la lencería que llegas a los hospitales estaría mejor también más limpia que yo creo

Voz 30 33:35 que si el desveló cuando lo que está claro es que no lo privado no no beneficia absolutamente nada en todos los sectores pero en este concretamente que es el te conozco desde luego no lo estás beneficiando nada pero nada porque desde el principio ya se empezará a una queja la cantidad de agua que que se también está lavandería plano

Voz 0861 33:56 Raquel gracias por atendernos sobre todo por el esfuerzo de contaros también tu testimonio aquí en la Cadena Ser por ofrecernos la ciudad de conocer cómo se trabaja también ayer en la lavandería central de Mejorada del Campo Raquel ficticio con el que también hemos querido preservar tu tu identidad gracias por atendernos su saludo

Voz 29 34:14 pues muchas gracias a vosotros venderme

Voz 33 34:23 te sigue a La Ventana en las redes sociales

Voz 1 34:28 la ventana

Voz 33 34:29 seis días La Ventana

Voz 34 34:35 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 4 34:41 sabemos que el larguero es mucho

Voz 1 34:44 Tomás

Voz 35 34:45 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido

Voz 1 34:48 tío Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí

Voz 35 34:50 Marcos López Miguel Martín empieza Larguero

Voz 34 34:53 la de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 16 34:58 el Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 1 35:03 síguenos también en nuestra aplicación móvil y en el Larguero punto Cape Caser

Voz 36 35:15 tu opinión es muy importante para nosotros nueve uno cinco dieciséis sesenta obras mandan un audio por favor al seis tres ocho XXXI treinta y cuatro sesenta y seis Hoy por hoy con Pepa Bueno histórico

Voz 21 35:29 Derrida

Voz 16 35:34 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa de emisoras

Voz 1 35:38 en la Cadena SER lleva muchos años acompañando muchos años contigo tal vez demasiado no perdón digo que tal vez demasiado después ya habría que tratan Taser tantas ser tantos años Etoo nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER pero nombre que que que que broma hombre quebró bueno penosa sustracción Cadena SER estaremos siempre contigo que canas en la que al idiota tal locutor

Voz 37 36:15 no ha cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 0861 36:23 son las siete XXXVI ya a esta hora de la tarde abrimos la enésima página en el capítulo de pactos y lo más inmediato pasa por la reunión que acaban de mantener en la Asamblea de Madrid Partido Popular Ibooks cara a cara entre dos mujeres Isabel Díaz Ayuso Rocío Monasterio mono se ve que Ayuso tiene más cosas de las que hablar con el partido de Abascal que con Gabilondo ayer la Reunión con el Partido Socialista sólo duró treinta y siete minutos ira de hoy bueno ha durado más de una hora larga ahí está Carolina Gómez qué tal buenas tardes

Voz 0393 36:55 qué tal Javi buenas tardes y el encuentro ha durado aproximadamente una hora y cuarto ya ha sido cordial aunque no se ha entrado en materia según nos han contado no se ha hablado de programas ni de formas de gobierno ni de la Mesa de la Asamblea Popular Díaz Ayuso reconocía que ésta

Voz 1454 37:10 todo muy abierta hemos hablado de que tenemos que llegar a un acuerdo entre los tres grupos para todo pero todavía

Voz 0545 37:16 no hemos avanzado nada queremos también hablará con conciudadanos

Voz 1454 37:19 también queremos León que hablemos todos con todos está todo muy abierto

Voz 0393 37:23 bueno Rocío Monasterio dice que está encantada con este primer contacto con el que va a ser su socio Ilya apretado también las tuercas a Ciudadanos no habrá acuerdo dice si no se sientan con ellos a negociar con ella

Voz 1454 37:34 yo creo que los tres conseguiremos llegar a un acuerdo porque

Voz 38 37:37 si tenemos que entender que en una negociación tienen que ceder las tres partes nosotros por supuesto estamos dispuestos a ceder en cosas pero lo primero que hay que hacer es sentarse en una mesa a negociar con todos

Voz 0393 37:48 por el Partido Popular han estado Javi Díaz Ayuso Enrique Ossorio David Pérez y Ana Camins por Vox Rocío Monasterio los diputados de la Asamblea Pablo Cabieces Illano cuarteto

Voz 1 37:58 bueno negociar negociar hablar hablar en fin que cada uno

Voz 0861 38:02 tiene su propia visión lo cierto es que el Partido Popular y Vox es sólo suman cuarenta y dos diputados si Ayuso quiere ser presidenta tendrá que conseguir que Ciudadanos se siente con Vox y ahora mismo el partido naranja bueno pues sigue sin aclarar si va a apoyar la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea Aguado y su equipo se van a reunir mañana con Ayuso Aguado que también asentado ya hablar con Ángel Gabilondo iras opciones del Partido Socialista de reconquistar la Comunidad de Madrid son prácticamente nulas Carolina y el propio Gabilondo lo reconoce pinta todo muy mal

Voz 0393 38:30 si el candidato socialista le ha comunicado esta mañana Ignacio Aguado su intención de presidir la Mesa de la Asamblea y el Gobierno regional como fuerza más votada aunque admite que es una posibilidad bastante remota

Voz 0175 38:41 yo considero que todo va mal si de las dos reuniones que hemos tenido hasta ahora en ninguna de las dos de logrado la mayoría suficiente para consolidar así que va todo muy bien sea ellos soy ingenuo pero con disimulo es decir yo no puedo Si voy con el Partido Popular dice el Partido Popular que no va a apoyar hoy conciudadanos y te quiero nos a apoyar pues todo va pues como va es decir mal

Voz 0393 39:05 a Aguado le ha trasladado que su intención es gobernar con el Partido Popular porque su socio preferente insiste en la fórmula andaluza ellos pactan con el Partido Popular el PP pacta con

Voz 39 39:14 sé que voy a hablar con el PP y queremos cerrar un acuerdo programático en base también a Gobierno y a partir de ahí lo que haga el Partido Popular que no afecte a lo acordado con ellos es responsabilidad del Partido Popular

Voz 0393 39:27 en la Mesa de la Asamblea de Madrid como decía se constituye el próximo once de junio ese es el primer obstáculo que tienen que saltar juntos is era sintomático porque ahí sabremos las posibilidades reales de acuerdo entre PP Ciudadanos y Vox para hacer presidenta Díaz Ayuso

Voz 0861 39:40 gracias Carolina bueno pues mañana abrimos una nueva página de los pactos veremos qué ocurre con esa reunión

Voz 1 39:45 entre el Partido Popular y Ciudadanos la primera

Voz 0861 39:48 Viciana en lo que llevamos de semana nosotros vamos mañana volvemos con más Ventana de Madrid que disfruten de lo que queda de día

Voz 21 39:55 adiós

Voz 40 40:04 usó Rus jugando a los videojuegos hasta las tantas va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña es obra de invertir con Mutua activos llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiente

Voz 41 40:27 tú que todas las mañana ruge como un león quizás desde el trabajo

Voz 0861 40:31 como una gacela menos Disneyland París

Voz 41 40:33 sí despierta a tu lado más salvaje

Voz 34 40:36 este verano estrenamos el nuevo festival del Rey León y de la selva últimos días

Voz 20 40:41 reservando hasta el doce de junio con Bette Travel Brand tendrás está un veinticinco por ciento de descuento estancia tarjeta rica

Voz 1 40:47 lo de doscientos euros niños menores de siete años gratis podrás pagar el diez meses b5 Iberia Disneyland París reservando con Pérez detrás Beltrán en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras tiendas Cuén vete travel punto com

Voz 42 41:02 en Hora Veinticinco sabemos que la realidad siempre es compleja

Voz 1 41:07 los problemas humanos son muy variables fíjate incide sobrevive vuelve a incidir sobre eso cada noche Le damos la vuelta día en la cara Hora veinticinco otra forma de la realidad con antes lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0313 41:31 pues subir al ellas pues nada estamos de este jueves

Voz 0827 41:34 tiempo de espera el Tribunal Supremo por ejemplo sigue siempre te a aquello de que Francisco Franco fuera jefe del Estado en octubre del treinta y seis cuando lo era Manuel Azaña El Mundo Today nos ha traído algunas noticias sobre el tribal

Voz 1981 41:46 tal el Supremo insiste en llamar abuelito a Francisco Franco en el auto en el que veta su exhumación en su escrito a la Sala considera una falta de respeto al abuelito la exhumación de los restos e insiste en que el abuelito se tiene que quedar donde está por qué es lo que dispuso al aborto no se toca punto porque la familia es sagrada

Voz 1 42:07 después de treinta años de protestas instalan el primer semáforo para tanques en la plaza de Tiananmen

Voz 0827 42:13 ni de China de la China del pasado nos hemos ido y a Japón del presente

Voz 1454 42:18 ahí

Voz 43 42:21 de un movimiento de mujeres

Voz 0827 42:23 japonesas está reclamando a acabar con la obligatoriedad que impera en muchas empresas para ellas de llevar tacones altos en los trabajos el ministro de Trabajo de aquel país al que le han presentado veinte mil firmas ha dicho en el Parlamento que llevar tacones es necesario irrazonable hemos hablado aquí en La Ventana con Florentino rodado que es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y experto en cultura japonesa

Voz 0235 42:46 la el machismo es decir por supuesta la idea de la mujer sumisa etcétera que pueden asumir una serie de japoneses y luego lo que pasa es que también en Japón son muy protocolarios se es decir el cumplir los hombres tienen que ir con traje y las mujeres y por supuesto con las mujeres es más estricto es decir con nombre común ir con traje de chaqueta etcétera y corbata ya le vale no la mujer tiene que llegar el único la la favorita etcétera no y luego el famoso TAS

Voz 0827 43:10 luego el famoso tacón y hemos hablado con Lorenzo Caprile el diseñador que dice que pueden hacer este tipo de cosas hoy en día es poner puertas al campo

Voz 22 43:18 a mí todo esto que estabais comentando de Japón me recuerda muchísimo a las benditas leyes Santuario de la monarquía española que nadie cumplía pues pues llevaba once prohibe a los reclamaba pues las reglas sobre la ropa son tan viejas Juanjo a Nieva

Voz 42 43:42 otra cosa es lo que se cumplan es que las sociedades Nos decía cambian la moda cambia

Voz 0827 43:48 a las sociedades cambia con el tiempo

Voz 22 43:51 elegancia entendida desde un punto de vista clásico y académico pues siempre ha estado muy reñida con la comodidad ahí tenemos la gran lección señor Armani en los ochenta que nos enseñó a vestir para el trabajo una manera elegante pero más informa al hace unos años la moda servía para cubrir y mejorar esos posibles defectos físicos que tuviera ser humano y ahora es todo lo contrario lo que quiero es enseñar que me estoy dejando un pastón en entrenador personal

Voz 0861 44:26 pues eso normas antiguas que desde luego

Voz 0827 44:28 las nuevas generaciones bueno soportan pero seguro que cambiarán

Voz 22 44:32 las nuevas generaciones lo vemos en España tienen una manera de vestir y de presentarse al mundo radicalmente distinta a la que teníamos nosotros asumiera y me parece fenomenal porque la propaganda para eso para evolucionar al mismo tiempo que las costumbres sociales

Voz 0827 44:48 y las nuevas generaciones están jugando en estos días su futuro con la selectividad diez y ayer Toni que cuando se quejan de lo mucho que estudian de lo difíciles que son los exámenes pues hay dos posibilidades una decir que pobres y otra oye que estudien más hoy los Especialistas secundarios han hablado con un abuelo que hablaba de la selectividad de los

Voz 0313 45:08 jóvenes qué tal buenas tardes Damiano

Voz 44 45:11 van a salas queda tiene usted abuelo cada vez son muchos años eh Fahrenheit vale con que sería

Voz 45 45:24 veintinueve setenta y ocho año Celsius tiene una cuenta Damiano

Voz 46 45:27 pero el viento quinta tanda de la mama con tapas de chavales de día que vergüenza

Voz 1454 45:43 a día porque soy

Voz 46 45:46 la cola más mira la mano me cago

Voz 45 45:51 antes de que será un poquito más independientes

Voz 46 45:53 muchísima más alta gama muchísima más de diez años yo ya estaba en la cárcel

Voz 0827 45:59 no estaba en la cárcel y podía haber estado bueno hasta en el desembarco de Normandía casi casi un desembarco que recordamos hoy setenta y cinco años después y hoy también Elvira Lindo ha querido recordar a una mujer que vino a España en plena Guerra Civil española pues para defender a ese régimen republicano

Voz 47 46:18 sí sí

Voz 48 46:23 no no no está

Voz 0827 46:32 le llamaba Ilse Varea una periodista socialista austriaca y comprometida con las luchas políticas y sociales en los años veinte treinta cuarenta Pina trabajar aquí en la década de los treinta como periodista le asignaron un trabajo muy cerquita de aquí de la SER en la oficina en su de prensa que estaba en el edificio de Telefónica una oficina dirigida por Arturo Barea que acabaría siendo su segundo marido línea de pronto llega a España porque ella cree que él

Voz 0545 46:59 futuro de El Mundo en la lucha entre fascismo y socialismo donde se está decidiendo en ese momento es en España era muy muy difícil entrar en España en el momento en el que ya lo decide pero es una mujer muy inteligente muy fuerte muy aguerrida ya aquí dijo yo quiero ayudar a los españoles y te voy a decir luego en la BBC fue muy importante porque ella se dedicaba a traducir lo que emitían las emisoras nazis y fascistas para saber qué es lo que estaba diciendo en esta radios y eso fue importante también para el estrategia de los aliados saque para mí desde luego una heroína

Voz 49 47:41 me insultaba pues sirvió a medias porque efectivamente

Voz 0827 47:44 ese lideró a Europa el fascismo y el nazismo pero la cosa no nos tocó a nosotros setenta y cinco años del desembarco de Normandía setenta años de la publicación de mil novecientos ochenta y cuatro de George Orwell ya han hablado con el coronel Ángel Gómez de Águeda en Hoy por hoy especialista en Ciberdefensa hay ciberseguridad ya autor de Mundo Orwell un manual de supervivencia para un mundo interconectado

Voz 0313 48:10 existe la guerra tal y como nos imaginamos con disparo reales con bombardeos pero se ha convertido en algo o bien de potencias de tercer orden o bien algo secundario con respecto a la guerra de la información lo importante ahora mismo es el afecto que que que causa no el efecto sino el afecto el sentimiento que producen lo mediática que pueda ser la acción que se lleva a cabo para ya no se no se bombardeó un puente por ejemplo para separar dos fuerzas amigas y que no puedan apoyarse entre ellas sería lo tradicional pero lo importante es el sentimiento que crean

Voz 0827 48:45 este hombre decía que habrá los campos de batalla está en en otros sitios son virtuales porque las batallas la verdadera guerra está en la información

Voz 0313 48:52 en realidad esa libertad y a la que podíamos aspirar legítimamente era lo que se pretendía con el ciberespacio con Internet al principio lo que se ha convertido en un instrumento para dirigir esa libertad hacia lo que le interesa a unos

Voz 0827 49:06 los en fin hoy esta tarde veníamos la verdad es que muy tranquilos a La Ventana

Voz 21 49:20 aquí Montse Roberto

Voz 0827 49:22 tan tranquilos hasta que nos hemos sentado en la mesa nos hemos puesto delante del micrófono

Voz 0313 49:27 parado la pregunta esto es un sí o un no Montserrat Domínguez buenas tardes hola buenas tardes ha sufrido estrés laboral alguna vez yo soy el estrés hasta el punto hasta el punto de sentirte quemada absolutamente absolutamente Isaías Lafuente buenas tardes hola buenas tardes tres laboral alguna vez no nunca Roberto Sánchez buenas tardes qué tal buenas tardes

Voz 0235 49:47 estas laboral sí o no si casi siempre sigue casi siempre en esta profesión

Voz 0313 49:51 hasta el punto de sentirse quemado en algún momento en muchas ocasiones así

Voz 0827 49:55 no sé si estresados pero un poco desconcertados un poco mosqueados sí que estábamos con la pregunta hasta que no

Voz 0313 50:00 claro usted su porque el estrés puede ser cinco veces peor que el alcohol y el tabaco juntos cinco veces peor de hecho la OMS por ejemplo acaba de decidir incluirlo del síndrome del trabajador quemado albornoz en la lista de enfermedades así que algo habrá que hacer además de tomarse la vida con un poquito más de calma pues por ejemplo habla