La Ventana (10/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 0827 00:00 a las tres en Canarias

Voz 1454 00:05 la Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer de veintinueve años presuntamente a manos de su pareja si se confirman los primeros indicios estaríamos ante la víctima número mil desde que hay registros los hechos según los primeros datos ocurrieron anoche en Alboraya Radio Valencia Inma Pardo

Voz 0808 00:21 la mujer de veintinueve años presentaba signos de violencia por arma blanca podría llevar fallecida varias horas desde anoche su pareja un hombre de cuarenta y ocho años ha fallecido después de saltar por el balcón de la vivienda presentaba auto lesiones en la muñeca hay sí habría clavado un cuchillo antes de saltar al vacío han sido la jefa y la madre de la mujer las que han alertado a la Policía cuando esta mañana no ha ido a trabajar a una horchata hería de la localidad de esa playa se han presentado en las dependencias de la Policía Local para denunciar los hechos

Voz 1454 00:49 el Tribunal Supremo considera que determinados aspectos de la Ley de Extranjería merecen el calificativo de norma oscura así lo refleja en una sentencia relacionada con la prorroga de una residencia temporal el caso no se lo cuenta Alberto Pozas

el Supremo resuelve el caso de un hombre extranjero que vivía en Alicante ya que se negó la prórroga para seguir en nuestro país tenía entonces un hijo menor de edad a su cargo los jueces del Supremo critican con dureza esta decisión dicen que no sólo afecta negativamente al recurrente sino que incluso perjudica aún menor de edad a su hijo

Voz 0313 01:17 hoy que estos permisos Se deben concederse la razón

Voz 0055 01:19 les excepcionales persisten una sentencia en la que los jueces lanzan un dardo a este artículo clave del reglamento de dos mil once de la ley española de extranjería dice que es una norma oscura que lleva a la confusión respuestas distintas por parte de distintos juzgados

Voz 1454 01:32 lunes de declaraciones políticas en la semana decisiva para la formación de los gobiernos municipales movimientos que afectarán a los autonómicos y a lo que ocurra en el Congreso pensando en el encargo del Rey a Pedro Sánchez para que forme Gobierno Ciudadanos y el Partido Popular han sido muy tajantes esta mañana en las declaraciones que han realizado José Manuel Villegas Teodoro García Egea

Voz 1089 01:52 vamos a respetar nuestro compromiso con esos cuatro millones doscientos mil españoles y les vamos a trasladar mañana a Pedro Sánchez que en ningún caso va va a contar con nuestro con nuestro voto con nuestra abstención para facilitarle un

Voz 2 02:06 el Gobierno y el Partido Popular no es un partido bisagra ni lo ha sido nunca ni tiene vocación de ser un partido bisagra cierro la puerta de de aquí a cualquier posibilidad para que Pedro Sánchez

Voz 3 02:17 sea presidente

Voz 2 02:19 con alguna modificación de nuestra posición es más el Partido Popular no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sánchez

Voz 1454 02:30 un centenar de personas han sido asesinadas en un ataque armado ocurrido en un poblado del centro de Mali hasta el momento oficialmente hay noventa y cinco personas fallecidas aunque todavía hay una veintena de personas que continúan desaparecidas el ataque parece tener connotaciones étnicas por lo que se descarta en un principio la pista yihadista hoy por cierto hemos conocido el informe de dos mil dieciocho que ha realizado Unicef esta organización de ayuda a la infancia proporcionó del año pasado apoyo a millones de niños en doscientas ochenta y cinco emergencias humanitarias ocurridas en noventa países cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 4 03:06 en SER Madrid nada menos

Voz 1915 03:08 de veinticuatro horas para que se constituya la Mesa de la Asamblea siguen los contactos entre los partidos el PP quiere reunirse esta tarde y de forma conjunta con Ciudadanos y Vox para pactar la composición de la Mesa de la Asamblea un órgano clave para la tramitación de las leyes la candidata popular Isabel Díaz Ayuso está dispuesta a hacer presidente de la Cámara el diputado de Ciudadanos Juan Trinidad unas concesiones que Ayuso no descarta extender a las negociaciones de Gobierno con tal de llegar a la presidencia de la Comunidad de Madrid

Voz 3 03:34 yo estoy dispuesta a que los tres partidos se sientan representados de una u otra manera sus electores se sientan conformes pero eso

Voz 4 03:41 es algo que tenemos que ver entre los tres partidos

por cierto que la actual Mesa de la Asamblea de Madrid se acaba de reunir a raíz de una queja de Rocío Monasterio la candidata de Vox ha enviado una carta denunciando que su grupo había sido discriminado en la colocación provisional de los escaños al final tal y como exigía monasterio podemos Inma ahí Unidas Unidas Podemos Madrid han sido relegados a la segunda y tercera fila del hemiciclo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha inhabilitado para ejercer cargo público durante tres años al magistrado Juan Antonio Toro acusado de revelación de secretos y prevaricación imprudente por facilitar información sobre una investigación al ex presidente de la Federación Española de Baloncesto a quién no era parte en ese procedimiento penal Alfonso

cogía el el magistrado que fue juzgado hace una semana recibe esa condena al considerarle responsable de un delito de prevaricación imprudente en concurso con un delito de revelación de secretos el fallo señala que no sólo facilitó documentos de un procedimiento penal a una persona que no formaba parte de esa investigación sino que esos documentos fueron luego publicados en un medio informativo tras desarrollarse la vista oral y analizarse las pruebas presentadas la Sala de lo Penal Civil del alto tribunal madrileño ha llegado a la conclusión de que no se trata de faltas disciplinarias sino más bien

Voz 1454 05:44 esto empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las cinco a las cuatro en Canarias

Voz 1546 05:51 cadena SER

Voz 7 06:12 la Ventana con las Francino

Voz 0313 06:18 hola buenas tardes los inventores de palabras ingeniosas de los que el rey indiscutible yo creo que es Luis Piedrahita descubriera hacía mucho tiempo el término burocracia como fórmula para describir las situaciones absurdas que a veces se plantean en un papeleo la de hoy la situación que le hemos hecho diario El País la verdad es que es de traca un grupo de científicos se ha quedado de momento esperemos eh que solo sea temporal ya veremos se ha quedado sin financiación pública porque falta un afirman al expediente bueno la verdad es que la historia comenzó antes cuando algunas solicitudes fueron rechazadas porque el tamaño o el tipo de letra no eran exactamente los que se pedían bueno se envían otra vez los papeles corregidos a la Agencia Estatal de Investigación pero es que ahora resulta que falta lo que decía antes la firma del responsable y ahí tenemos a nueve científicos del CSIC literalmente colgados porque en sus trabajos la financiación pública es una cuestión de vida o muerte y yo no sé cómo va a acabar esta historia ni tampoco quién tiene la culpa posiblemente se trate de fin de varios errores más de uno o malentendidos pero ojalá no tengamos que entonar un vuelva usted mañana dos punto cero porque el artículo publicado por Larra con este título data de mil ochocientos treinta y tres

Voz 3 07:31 y eso sinceramente

Voz 0313 07:34 venidos a La Ventana

Voz 8 07:39 es Varane

Voz 7 09:17 sí

Voz 0313 09:36 Michael Robinson buenas tardes hola a la palabra burocracia escuchar alguna vez

Voz 1546 09:41 sí sí

Voz 0313 09:43 ha sufrido alguna vez también sí bueno yo creo que ningún indio

Voz 1546 09:48 pido que está suelto por el mundo no he tocado en algún momento no en algún momento determinado nunca estás viendo debido y nunca gracias a una pista de algo que vamos a hacer desagradable no sólo renovaron papel no comprar un coche cualquier cualquier cosa conlleva un papeleo una una burocracia es tremenda a mí lo único que no me gusta la palabra burocracia es la ofensa a los huevos

Voz 3 10:23 diccionarios burocracia porque buscamos a sí

Voz 0313 10:26 como un derivado de esos Roberto no queda

Voz 3 10:29 por ello frío alguna vez también

Voz 1826 10:31 casi siempre que se acerca uno a una ventanilla no pero yo le quería preguntar a Michael porque nosotros creo que llevamos un poquito por bandera como algo muy nuestro muy autóctono por aquello de Larra del vuelva usted mañana pero no sé si en el Reino Unido también pasa algo parecido

Voz 1546 10:45 vive no vieron que algo así no sé si decir es que también lo tapamos a muy a menudo con aquel iba no no es realmente un patente española

Voz 0313 11:00 en el neologismo no está en combinar no debería estar Elena Gómez días buenas tardes

Voz 9 11:07 hola buenas tardes qué tal bienvenido a La Ventana

Voz 0313 11:10 qué nos puede contar de entrada puede contar a los oyentes y qué es lo que investiga usted por favor

Voz 9 11:16 sí yo soy investigadora del CSIC trabajo en malaria humana tenemos un proyecto en el que he estamos investigando cuáles son los mecanismos que utiliza el parásito que causa la malaria para adaptarse a su ambiente y así escapar a todos los que van a todos los estrategias que utilizamos para luchar contra él

Voz 0313 11:36 cuánto tiempo hace que está investigando esto

Voz 9 11:39 pues llevo desde el dos mil doce trabajando con malaria humanas

Voz 0313 11:43 desde el dos mil doce y y cuánto dinero es esta ayuda que ahora está en el aire

Voz 9 11:50 pues en exceso solicitamos doscientos mil euros

Voz 0313 11:53 ya el llorado un titular Elena un o un par de pinceladas con lo de la firma y los tipos de letra y el y el tamaño nos puede dar algún detalle más de de de cómo empezó esta historia y en qué punto se encuentra

Voz 9 12:07 pues sí yo al igual que mis compañeros que estamos en este recurso pues en septiembre del año pasado enviamos nuestros proyectos y ahora con memorias que se ajustaban a lo que establecía la convocatoria que eran tamaños de letra mínimo de once y un tipo determinado de letra la memoria es mi caso ajustaba a a esta a este requerimiento solamente había elementos adicionales que no son obligatorios como figuras o bibliografía que es adicional que estaba en un tamaño era un poco más pequeño al igual que ocurre en otros proyectos europeos en artículos científicos los los que utilizamos para difundir nuestro trabajo en proyectos que había yo misma ha enviado años anteriores que habían sido evaluados financiados Ésta es algo que venimos haciendo todos los científicos todas las convocatorias en nuestro trabajo

Voz 0313 13:08 voy en enero

Voz 9 13:10 la notificación diciendo que había parques de mi memoria que no estaban que no se ajustaban con con lo establecido y me dieron un plazo para subsanar corregir el defecto

Voz 0313 13:23 firme y volvía a enviarle

Voz 9 13:25 toda la documentación y un mes después en febrero recibí una notificación que estaba ha desestimado definitivamente

Voz 0313 13:35 el definitivamente es es de verdad para siempre o con este recurso que han presentado los nueve afectados tiene visos de que se puede reconsiderar

Voz 9 13:45 bueno nosotros claro de acuerdo con la normativa hay un plazo para presentar un recurso administrativo y así lo hicimos las nos pusimos en contacto con el CSIC y con la ayuda al gabinete jurídico pues esto hicimos un recurso en el cual firmaron todos los todos los directores para intentar remediar el el desastre a día de hoy no hemos obtenido ninguna respuesta por parte de la agencia de investigación ir a según normativa también sí a después de dos meses de puesto del recurso no hay era expuesta se considera silencio administrativo y cortando la causa se considera desestimada

Voz 0313 14:29 hace hace unos meses muy poquito antes de que Elena presentar el trabajo que nos acaba de comentar el trece de diciembre concretamente un físico que es youtuber y que se llama José Crespo publicaba una entrevista que le hizo al ministro a Pedro Duque donde le preguntaba por esto porque este tema era el atrás eh le preguntaba por las trabas burocráticas que tiene la ciencia el ministro entonces respondía esto seguro

Voz 10 14:50 pasa en todas partes porque siempre hay una velocidad mayor que la ley por mucho que la ley larga flexible eso está claro pero sí que es verdad que en España tenemos que trabajar muchísimo en reducir la las trabas burocráticas o las trabas administrativas a las que está sujeta la ciencia estarnos realmente trabajando desde el primer día espero que salga dentro de unas pocas semanas todo un paquete de medidas para reducir eso

Voz 0313 15:16 qué has sido de esas medidas Elena digo porque estamos hablando de mediados de diciembre estamos el día que estamos alguna noticia de si se ha hecho algo

Voz 9 15:25 ahora que yo sepa no hay más lo que es alucinante es que sea como como comentaba nosotros enviamos nuestras memorias corregidas supuestamente lo que es lo que se nos ha dicho es que es nuestro error porque esos expedientes no se firmaron nadie nos dijo que dormía que es es firmados ICOM han declarado los directores los directores no recibieron ninguna notificación ni tampoco no tenía ningún expediente pendiente de firma con lo cual nosotros no dejamos de repetir que nosotros no hemos cometido ningún error que nosotros hicimos nuestro trabajo es que estos fondos constituyen la base fundamental y esencial para poder desarrollar nuestra tarea hay in no somos culpables de nada es por tanto exigimos y pedimos que por favor que no se va a nuestro trabajo al igual que el resto nuestros compañeros

Voz 0827 16:23 vamos es como si Gabriel García Márquez hubieran entregado cien años de soledad y si lo hubieran devuelto no por no estar con el trip hop correspondiente pero Elena así que me gustaría preguntarte en qué queda tu proyecto en estos momentos queda congelado queda aplazado lo tendréis que dejar

Voz 9 16:41 a día de hoy está rechazado entonces es lo único que

Voz 0827 16:45 no no me refiero que sin esa ayuda podéis continuar con vuestro proyecto

Voz 9 16:49 no yo tengo que despedir a gente sea China esta ayuda hasta hasta agosto hasta agosto del año que viene que no que no se concedan los fondos Diego un equipo todo tiene un hipotético nuevo proyecto

Voz 11 17:03 o sea pedir

Voz 9 17:05 es digamos que lo hacía científica hasta paralizaba porque con eso es con lo que cuando para contratar personal ni para llevarlo

Voz 1826 17:12 porque además tengo entendido que esa ayuda era eso una ayuda no era la totalidad de lo que tú necesitas como investigadora

Voz 9 17:20 bueno e en España es lo que tenemos para investigar Piers es la la el el el eje principal de recursos que tenemos para insistir

Voz 0313 17:31 yo Elena no no no nos por pensar mal de forma automática eh pero claro el hemos visto tantas cosas ya y uno a uno le pasa por la cabeza si esta es una forma encubierta de no lo sé es una hipótesis de de recortar porque es que es un poco raro todo quiere decir lo de lo del tipo de letra el tamaño para que la gente no se crea que se hacen las cosas por capricho es verdad que para medir la dimensión de un trabajo pues se unifica esto y que unos no puedan meter más material que otros vale esos entiende que también se puede contar palabras caracteres pero ya lo de la firma quiero decir no se esto esto a mí me huele raro no sé sinceramente no sé no sé

Voz 9 18:11 en en proyectos europeos lo que ocurre por ejemplo es que si tú estás ahí en todas las como cabeza no hay una normativa por supuesto en trayectos europeos la elementos adicionales pierde figura ahí yo hacía van en tamaño más pequeño como ha comentado además si tú te pasas de el número de páginas Massimo lo que ocurre es que esas páginas demás más evalúan pero la propuesta es continua siendo evaluada además eh hay una arbitrariedad enorme en este proceso porque como decía Joan en categorías anteriores he aplicado esta misma norma ven elementos adicionales lo más pequeño y ha sido evaluado y aceptado y tengo otros compañeros que lo han hecho así también en esta convocatoria también aquí devaluados y algunos de ellos aceptados

Voz 0313 19:03 abrió

Voz 9 19:06 persona que están a la Administración técnicos que evalúan la adecuada adecuación de las memorias ya hay algunos más exigente que otros como hay tanta gente y tan pocos recursos y se considera un mal menor digamos bueno no no no creo que sea no quiero pensar

Voz 3 19:25 no no es algo premeditado pero es un mal menor

Voz 1546 19:29 hemos estado charlando esos años atrás de cosas en café Carles que me he hecho lo pelos no y algunos que pienso que son bueno van abstractos escuchado nunca es decir que si se tratara de hacer un artículo en la prensa deportiva y Michael has escrito es demasiado grande pero estamos hablando de trabajos científicos que va a mejorar planeta Tierra entonces estamos expulsando a nosotros mismos y estemos poniendo en qué día al progresó en nuestro sociedad que a mi me parece que esto es la mayor chorrada que yo escucho dones programa

Voz 0313 20:12 para qué pensar otras palabras alternativos o complementarios se queda corta Selena Gomez días muchísimas gracias por este ratito en La Ventana hay bonos seguiremos al final de la historia a ver cómo acaba

Voz 9 20:22 muchísimas gracias a vosotros Ánimo gracias

Voz 3 23:32 vacaciones en los plásticos del mar Reyes la contaminación ahí enfoca nuestra polémica de hoy

Voz 22 23:41 la polémica Science

Voz 0827 23:44 pues resulta que dos de las ciudades europeas más afectadas por la llegada de inmensos cruceros a sus puertos han alzado su voz en las últimas cuarenta y ocho horas el sábado miles de personas se manifestaron en Venecia contra esas embarcaciones Joy varias organizaciones ecologistas de Baleares han hecho público un manifiesto en el que reclaman al Gobierno balear y al Ayuntamiento de Palma tiene otras cosas que sólo dejen atracar un Mégane crucero cada día hoy lunes sin ir más lejos han llegado tres que han vomitado doce mil pasajeros sobre Palma de Mallorca bueno puede resultar paradójico que ciudades que viven del turismo pretendan limitar tan suculento bocado pero cuando se escuchan sus razones se entiende en sus demandas sostienen que los que es contaminan mil veces más que el transporte terrestre y que una vez atracados el combustible utilizado supera doscientas veces la contaminación que provoca una autovía además de generar la cuarta parte de los residuos vertidos al mar por si fuera poco la aparente bicoca del repentino desembarco humano está expulsando a los residentes del Casco Antiguo y está modificando también el comienzo el comercio traería tonal de la ciudad vamos que la factura pagada puede resultar más elevada que el eventual beneficio una cosa que la verdad es que no parece un gran negocio

Voz 3 24:59 tú Mallorca Peter Wichert buenas tardes

Voz 1733 25:02 al buenas tardes muchas entidades están detrás de este de este

Voz 3 25:04 manifiesto algo más de una veintena de entidades han firmado

Voz 1733 25:07 manifiesto esta mañana que lo han presentado hoy bueno piden básicamente eso que haya un magro cero máximo lío al día y con una capacidad inferior a las cuatro mil personas ido hoy para que nos hagamos una idea ya lo hemos escuchado hay tres grandes buques hitos entre ellos suman doce mil pasajeros así que bueno ya estaríamos incumpliendo esa esa petición que están realizar

Voz 0313 25:27 las el run run el el cabreo por esto viene de muy atrás pero es algo reciente

Voz 1733 25:32 el viene de ya bastante atrás por ejemplo incluso en la campaña electoral Ésta que hemos pasado la última desde el veintiséis de mayo ya un mes per Palma ya pedía por ejemplo limitar el número de cruceros a tres máximo estas incluso piden uno así que ya viene de atrás no no sólo de de este año sino que bueno cada año se ha ido incrementando tanto que por ejemplo hoy como decimos hay tres grandes buques mañana cada semana cada día están programados ya de tres dos uno buques incluso que hasta siete han dado

Voz 3 26:03 siete siete siete el mareo son incluso más bien

Voz 0827 26:06 pero además en los últimos años no si están graves

Voz 1733 26:08 en incluso claro dan de tal manera que que el impuesto que pagamos la ecotasa que es la que se conoce aquí se incrementó cincuenta céntimos pasó a ser un euro en temporada baja y ahora actualmente se paga en Temporada Alta dos euros esta entidad por ejemplo estas entidades piden que se eleve hasta los cinco euros es decir incluso más que duplicar lo lo que pagar ya o un cruceristas que nos visita

Voz 1546 26:31 Palma has dicho de que pido que hay uno pero sin embargo tres eso de pedir uno es que no está en un lugar para mandar aquí viene uno si es decir que no ha entendido quién tiene la potestad para decidir cuantos vinos

Voz 1733 26:50 que este tiene que ser la la la la fuerza competentes Autoridad Portuaria entonces ahí tiene que haber una sinergia entre el Ayuntamiento de Palma que es la la el municipio el Govern que es la la la comunidad autónoma y luego también Autoridad Portuaria entonces

Voz 3 27:03 esto pues son tres entidades que tienen que ponerse

Voz 1733 27:05 acuerdo en teoría las dos primeras Ayuntamiento ir Govern sigo bien a las ambas fuerzas políticas Se podrían poner de acuerdo porque claro lo Autoridad Portuaria también tenían que intervenir Johnson Reuniones esto es complicado es son veinticinco entidades que se han puesto a acuerdo pero luego están los las instituciones que bueno también tienen que ponerse de acuerdo y es bastante complicado porque hablamos de de muchos ingresos mucho dinero y él y es lo que hablábamos bastante es bastante difícil ponerse de acuerdo

Voz 0313 27:31 Margalida Ramis buenas tardes bona tarda

Voz 9 27:34 hola buenas tardes

Voz 0313 27:36 digo que es el Grupo de Ornitología hay defensa de la naturaleza que es una de las organizaciones que han firmado este este manifiesto el el impacto medioambiental de cruceros de exactamente si lo medimos ha dado antes un dato Isaías se eh a cuánto puede ascender Margalida

Voz 23 27:51 bueno básicamente casi la mitad de los chupan en la ciudad de Palma contar que contamina lo mismo que contamina el turismo de cruceros en un día concreto en el que tuviéramos máxima prudencia tenemos un problema de la calidad del aire la incidencia de este tipo de cruceros en algunas de las emisiones no solo CO2 que es la que más conocemos sin otras partículas mucho más perjudiciales para la salud es incomparable con otros otras actividades contaminantes que se produzcan en la misma ciudad de Palma

Voz 0313 28:18 esto es por el tipo de combustible o por el tipo de motor que llevan porque es exactamente

Voz 23 28:23 es el tipo de combustible básicamente sabe que no utilizan el fuel de más baja calidad básicamente por un tema de costos y recordar que cuando llegan a puerto muchísimas veces chamanes que más tienen los motores continuamente marcha porque siguen dando servicio a sus clientes que se quedan en en el barco no visitan la la isla igual que que en en algunos servicios en funcionamiento por tanto los motores siguen funcionando de aquí esa petición que se está haciendo desde diferentes entidades ecologistas de ámbito estatal en el Estado español pero también en Francia y otros países de la Mediterrània en que se se declare zona AECA es una zona de emisión de contaminantes de control de emisión de contaminantes que les obligaría a reducir por mucho lo que son las emisiones sobre todo de dióxido de azufre que son una de las más perjudiciales que emiten este tipo de combustión de cuál

Voz 0313 29:10 una de las ciudades donde este tema está sobre la mesa hay más sensibilidad genera es Venecia este fin de semana miles de personas han han protestado contra la presencia de grandes cruceros de hecho un comité bautizado como no grandes naves sí de alejar definitivamente estos barcos de la ciudad después de que recordemos hace unos días un buque empotrar a una pequeña embarcación turística dejar a cuatro personas heridas corresponsal Joan Solés buenas tardes bueno será

Voz 3 29:33 bueno será buenas tardes a todos cuesta creer

Voz 0313 29:36 es cómo cómo navegan estos barcos tan tan enormes tan grandote es frente a la plaza San Marcos que como nace Man con las sevicias paradas o cómo va eso

Voz 0946 29:45 sí bueno esos gigantes del mar entran a la laguna de Venecia ponen el estrecho siguen por el Canal de la ayudé frente a la plaza de San Marco desembarcan en el puerto de aunque al otro lado de la ciudad de Venecia hubo que drenar ese canal de tránsito con una alteración notable del ecosistema marino Luceros deben avanzar lentamente con las hélices para vas para no provocar mayores daños arrastrados por remolcadores precisamente la explosión del motor de un remolcador hizo que el crucero opera quedara a la deriva hace una semana hice empotrarse en el muelle de San Basilio lleno de gente de barca as aún con las heridas los motores en funcionamiento arrojan a la ciudad unos veintiocho mil kilos dióxido de azufre cada año su navegación genera un oleaje que bate contra los cimientos de los edificios cercanos a Venecia

Voz 0313 30:38 Margalida con estos datos de nuestro corresponsal en Italia doce quería preguntar si existe algún tipo de de de ránking por contaminación de cruceros y qué lugar ocuparía Palma Hesse existe Serrat y al que no lo sé

Voz 23 30:50 pues sí fue extraescolar codo con sorpresa nosotros también recibimos la semana pasada la noticia de una entidad en entidad que se llama Transport and en Tirol menos es internacional y ellos están en estado haciendo medidas de contaminación del aire en las principales de las ciudades que reciben cruceros y Palma está la segunda después de Barcelona ya antes de Venecia y eso no sorprendió nuestras premio evidentemente no en positivo porque yo creo que en esta imaginario estábamos convencidos que beneficia iba por delante en cuanto a intensificación de este tipo de cruceros e impacto sobre la ciudad y sobre la calidad del aire en este caso

Voz 0313 31:23 de todas formas Joan la gente en Venecia está ya como bastante o muy harta no

Voz 0946 31:28 sí sí sí los venecianos han dicho basta han dicho pasta al Gobierno regional que desde hace veinticinco años está en manos de la derechista Liga de Salvini de los conservadores de Forza Italia Berlusconi que siguen defendiendo la navegación de los cruceros a quiénes se ha unido ahora el polifacético el polémico alcalde de Venecia Luccin y que por un lado está dificultando el acceso de visitantes por tierra ferrocarril o desde puertos obligándoles desde mayo pasado a pagar un peaje de acceso y por otro lado promueve la llegada de estos rascacielos del más el sábado por la tarde mira unánime un grito en los dos kilómetros de protestas de los manifestantes en el centro de Venecia pues a las naves de La Laguna corearon con pero administración local y regional Venecia tenía cincuenta mil residentes en mil novecientos noventa ha perdido casi la mitad en estos últimos treinta años y en paralelo ha aumentado el número de turistas hasta los treinta millones al año los venecianos han denunciado en su protesta este fin de semana pasado una marcha así lo han denunciado en una marcha que por lo demás pues era muy festiva

Voz 0313 32:40 los parece un modelo parece absolutamente insostenible veremos cuáles son los los primeros pasos en en Italia y también aquí en España yuan Peter Margalida Ramis muchísimas gracias a los tres eh

Voz 0946 32:52 estamos todos buenas tardes quiero

Voz 0313 32:55 cerrar este este bloque hablando del anuncio de verano tríada que este año es absolutamente distinto de temporadas anteriores esta vez el gran protagonista es el Mediterráneo este anuncio lo ha realizado la agencia Arena Media que aparece una a una bailarina canadiense que se mueve en el fondo del mar al ritmo de esta esta canción de Maria Rodés

Voz 24 33:14 ha quedado

Voz 0313 33:19 imágenes muy hermosas fondo marino precioso al que de repente empiezan a llegar plásticos plasta dos cada vez más grandes contaminación

Voz 25 33:28 en forma de humo de mierda

Voz 0313 33:30 donde la bailarina se queda sin aire de acaba perdiendo perdiendo perdiendo altura hasta depositarse en el fondo y quedar muerta el eslogan el lema de esta campaña de Estrella Damm que para mí son un auténtico acierto es si queremos mantener nuestra forma de vivir no deberíamos proteger aquello que lo hace posible

Voz 24 34:02 de decir aquí

Voz 1 34:11 la Ventana

Voz 34 37:53 hoy me voy Arthur Boka ya está en la noche de los campeones del mundo no hay nadie en la calle hasta los ladrones se quedan en su casa para Belo Monte

Voz 7 38:13 van da tiempo va Bambi en Burgos la antena para ver el fútbol se yo siendo noticia ésta no

Voz 0313 38:38 ocho tenemos un partido importante de la selección española frente a Suecia pero sin duda estas últimas jornadas de la mirada sobre este deporte es una mirada femenina por el Mundial de Francia con ese debut exitoso del fin de semana frente a Sudáfrica remontando un partido te gustó partido Michael tres a uno lo visto

Voz 1546 38:54 sí me la segunda parte fue bastante

Voz 0313 38:56 bastante mejor que la primera eh

Voz 1546 38:58 yo creo que el primer partido es más difícil se quizás tantos años disparando tantos meses llega el momento ya Mahdi dudas impidió ver fantasmas donde no existe ninguna mezquita que empiezan ya ha empezado con buen pie es cierto que tiene el don casi siempre merecer escenario creo que habiendo quitado ese patio encima habiendo marcado tres goles llevar ganado yo pienso que ya la cosa puede ir sobre ruedas

Voz 0313 39:23 seguimos con la mirada femenina sobre el fútbol pero va a través del Turó de otro estamento

Voz 3 39:28 que es el el de los seguidores o las seguidoras en este caso los hinchas las hinchas

Voz 0313 39:33 no hooligans me decía Michael es muy relativo no no no yo no hablo de hooligan pero después de leer estos dos libros libritos que acaba de publicar la editorial Libros del KO se titulan una forma de permanencia como siempre lo de siempre bueno lo de hooligan peyorativo podríamos revisarlo me explico el una forma de permanencia se habla básicamente a través de los ojos de una persona concreta del Racing de Santander y hace una definición muy curiosa a mi me gusta mucho a veces el racinguista es quedarte quieto mientras todo arde eso por un lado por otro como siempre lo de siempre en este caso una mirada sobre el Celta de Vigo con otra definición más extensa muy graciosa también muy interesante que dice lo siguiente El Celta rozó la hazaña se pudo leer en todas las crónicas deportivas si el roce hace el cariño la hazaña debe de querer muchísimo al Celta porque llevamos décadas rozando acariciándola y haciéndole costillitas en el sofá a la hazaña estoy segura lo hemos provocado algún que otro organismo Lucía Taboada buenas tardes

Voz 1322 40:35 la encina qué tal buenas tardes pues son Miguel Radio Santana

Voz 3 40:38 por buenas tardes muy buenas tardes a todos cómo estáis pues muy bien y escuchando esos fragmentos leídos por tipos aún mejor

Voz 0313 40:45 oye pero sí que me me me me explica un poco el ADN de esa definición el racinguista como es quedarse quieto quedarte quieto mientras todo arde Guan eso son niña también a la historia

Voz 11 40:54 la ciudad que ya sabes que si que tuvo el fuego y Santander no se tenemos ahí la acción Amorós Dios y le sumas el viento sur que nos volvemos todos un poco locos pues el resultado es la metáfora perfecta para hablar de del Rácing que mira que han hecho intentos por por hacerlo volar por los aires tanto económica como deportivamente y aún así el racinguista permanece

Voz 0313 41:17 bueno permanece y está en Segunda División eh que por cierto Michael con el Racing de una relación verdad histórica bueno uno

Voz 1546 41:23 triste empate de vida muerte pensada en el último partido de la temporada ochenta y seis ochenta y siete a si ganamos los una pues pues nos salvamos si desciende el Racing y viceversa hito nada de noche

Voz 0313 41:39 meter teniendo algún gol tuvo Mas no no no no

Voz 1546 41:42 bueno entonces no tengo tanta culpa no tengo tanta no es que están en huelga pisar Santander os podéis sí mucho come querido amigos llover ya ven no sí bueno con con con Seve no se unía a una vallista son maravillosa amistad y también es cierto me lo ha recordado en varias ocasiones no es una ciudad de fútbol además señor gente quiere mucho equipo no Piterman

Voz 0313 42:08 sí sí sobreviví eso eso no otro tiene mucho mérito Marta quién es el el o la culpable de tu racismo

Voz 11 42:15 pues la culpa de todo la tiene un poco mi padre porque bueno pues como todas las cosas que suceden cuando eres pequeño que te inoculando cierto virus sin que te des cuenta pues si mi madre me metió la lectura él me metió por los oídos las retransmisiones entonces a mi infancia es un cúmulo de de sonidos entonces bueno pues para mí la geografía de España creo que el aprendí antes

Voz 3 42:40 por el nombre de los estadios que por comunidades autónomas pues también mi padre también tu padre

Voz 1322 42:45 también mi padre me hizo hacia el Celta con cinco años

Voz 3 42:48 aún no sé si lo sigue haciendo una cosa muy curiosa que es cuando juega al Celta no enterarse de nada hasta el final cuando juega algo importante siempre preguntar a preguntar perdimos nunca ganamos siempre preguntar perdimos

Voz 1322 43:00 si hay un pesimismo hay cierto en la afición celtiña porque también nos hemos curtido en en más de un sinsabor de vez en cuando iba mi padre tiene ese pesimismo preventivo preguntan Desi perdimos casi ganamos por si acaso

Voz 0313 43:13 me gusta mucho lo de rozó la hazaña en sí sí eso es eso es un tópico pero es verdad que en el Celta verdad durante a lo largo de la historia le ha ocurrido bastantes veces

Voz 1322 43:21 llevamos pues casi cien años año

Voz 0313 43:24 ladera porque he estado a puntito este año hemos estado

Voz 1322 43:26 Junta de rajar segunda división año pero sí hemos bueno el Celta recordaréis el euro Celta en los años noventa noventa el año dos mil esas tres finales de Copa que llegamos a la final perdimos el año de deberías a punto de llegar a la final de Europa League siempre nos quedamos ahí un pasito de de consumar la hazaña digamos que la caricia vamos pero no la consumado

Voz 0313 43:45 os conocéis Lucía Aimar dos os conocéis personalmente

Voz 1322 43:48 Nos conocimos a hacia la mala así

Voz 0313 43:50 propósito de los libros sí

Voz 1546 43:53 Celta que en Anfield

Voz 3 43:55 nosotros nos ganasteis otros otro

Voz 1322 44:00 uno a uno tres es verdad

Voz 1546 44:02 no bien cómodamente a dos oye Lucía Marta

Voz 0827 44:05 aparte de gustar os el fútbol habéis

Voz 1546 44:08 practicado fútbol

Voz 0313 44:10 yo sí Joe yo entiendo leyendo tu libro que si eso de parar el balón cuando viene el pecho con los brazos abiertos para amortiguar eso no se improvisa osea hecho no se conoce

Voz 11 44:20 sí jugué hasta que de repente me di cuenta de de que el fútbol es ese territorio que te anticipa lo que te iba a venir después fue cuando me di cuenta de que era una chica en un ámbito he dominado por los chicos pero hasta ese momento pues jugaba en el patio del colegio como todos los niños de de nuestra generación jugaba en la casa de mi pueblo con todos mis primos comer un comisario manos ese día qué es lo que cuenta el primer capítulo me doy cuenta de esa otra de esa otra vertiente pero sí me gusta mucho jugar al fútbol

Voz 3 44:48 yo nunca entré en el patio del colegio

Voz 1322 44:50 siempre me mantuve bueno digamos que mi colegio no jugaban las niñas yo ponen cazar al fútbol no ninguno ninguna por encajar un poco señores los dos

Voz 0313 45:01 eso se ha que la y a la misma no sí pero

Voz 1322 45:04 no era muy habitual y bueno yo de hecho estupendos colegios y ninguno jugábamos por encajar un poco en esa Sarkía cabía hay montada la culpa también fue mía por no intentarlo porque el fuel siempre me apasionó desde que era pequeña pero sin embargo nunca di el salto a jugarlo y es algo que me me queda ahí la espina clavadita

Voz 1546 45:18 eres es crítica cuando ves el Celta juega mal eres muy crítico por ejemplo yo tengo relación con mis equipos de fútbol con parte la familia la quieres deben cuando no se comporta bien lo Cannes pero siempre acaba perdonando le

Voz 1322 45:34 sí pero me enfado me bastante con este mundo premio

Voz 0313 45:36 en la tribuna de Balaídos que se cuentas en el libro burro o con esa concretamente burro con esa energía verdad

Voz 1322 45:43 es que lo digo en el libro que que tribuna mataba un poco la la ilusión porque es una grada muy de eminentemente de de señores que sólo se levantan con el fin de insultar lo Gallo trasladas en Balaídos que son bastante más animadas Illa la ola yo me acuerdo que cuando llegaba morir y luego continuaba ya cada día cada vez menos te estoy hablando de de los años ochenta y principios de los noventa que que el Celta el Celta ahí pues que atravesaba un periodo Un poco de páramos de nada no muchas veces ir a ir a que te llovían encima Iber un partido que no aportaba gran cosa y luego ya cuando llegó Irureta que además mejoramos mucho pero hubo partidos completamente intrascendente

Voz 0313 46:26 no ha habido etapas no sé si la palabra es gloriosa os excesivo pero etapas grato recuerdo tanto para el Racing como para el Celta ya alguna de esas etapas con nombre propio bien explicada en estos dos libros que por cierto dejadme que de una opinión personal están magníficamente escritos desde el punto de vista literario si se me permite están muy bien escritos mil tipo de electo

Voz 0827 46:48 también el tiempo justo

Voz 3 46:51 los dice mira

Voz 0313 46:53 mira este este fragmento dice viva Mostovoi

Voz 3 46:56 rusos

Voz 0313 46:59 Marzo menos no me gritaban siempre un señor que se sentaba nuestra espalda en Río bajo lo llamábamos el señor del megáfono porque iba a Balaídos con una máquina de escribir no iba a Balaídos con un megáfono el señor de megáfonos salió hundían el día después y de rebote también salimos nosotros con nuestros rutilantes chándal es de el Telde Umbro en mi currículum justo debajo del Erasmus que nunca hice o del carnet de conducir que apenas utilizo pongo que sería una vez en el día después en mi caso a todos los lunes era una religión de culto encender Canal Plus y esperar entre pieza pieza que se emitiese algo relacionado con el equipo en la historia del Celta destacan muchos equipos memorables pero ninguno como el comandado por el ejército ruso primero llegó Mostovoi en mil novecientos noventa y seis como un caballo desbocado y un año después trajo a otro ruso llamado Valery Karpin a modo de Robert Redford susurrador de cárceles hay una frase recurrente en el fútbol que dice que los defensas centrales no sólo deben serlo además deben parecerlo ya algo parecido pasa con los rusos o lo pareces o no lo eres y Mostovoi y Karpin para fijan no me dirá que no

Voz 3 48:06 el el nombre Michael en mi casa

Voz 1322 48:09 religión absoluta haberles lunes el día después Iverson mi tienen algo relacionado con el Celta hay cada vez que me decían algo relacionado con el Celta eso forma una fiesta mi casa

Voz 3 48:17 una vez salimos porque es también

Voz 1322 48:19 el señores megáfono estábamos nosotras detrás

Voz 3 48:23 señores verdad pues la que estaba Lucía

Voz 0313 48:29 mira es Art Marta San Miguel también una etapa concreta del Racing le ponen nombre propio Rachel cinco tú te acuerdas

Voz 1546 48:34 sí sí sí la cabeza

Voz 0313 48:36 el checo estaba hecha por fases tenía el pelo cortado a escalones y le votaban las capas cuando corría por la banda el flequillo el cogote los mechones finales arras de cuello no corría mucho eh no corría mucho es decir corrió rápido pero no a menudo lo hacía como si fuera algo extraordinario como cuando ceden el paso en coche a pesar de llevar prisa hallazgo egoísta en lo obligatorio pero hacer cosas por los demás sin que te lo pidan demuestra que puede ser mejor instante es algo que te reconcilia con tu mejor versión luego metes primera vuelves a ser tú ordinario e imperfecto aunque con ese destello de lucidez algo así pasaba con Rachel él corría parecía una ofrenda a la grada que esta que un tipo tan caro esprintar a Portillo por los colores verdiblancos la gran zancada rusa ahí empezó la grandilocuencia en el Sardinero ahí empezamos a cantar a David Bowie podemos ser héroes sonaba el pitido del árbitro que fuera por un día lo creíamos sólo necesitábamos que él tuviera el día de gracia en sus botas

Voz 1546 49:41 a ver si fuera mal que bien

Voz 0313 49:43 en esta que recuerdo tienes de racha en con Marta

Voz 11 49:46 pues es precisamente y luego volver a de que ese vino con Popov ha recordado la dulzura y colegio entonces claro estuve tocando el balón con él con lo cual para mí no es que no es que sea herpes que no sé el racismo tienen eso que nos nos permite creer en cosas en lo peor y en lo mejor no

Voz 3 50:07 gordo es la primera vez que el Sardinero la primera recuerda

Voz 11 50:11 pues me lo han preguntado más veces y no me acuerdo se fue con mi padre porque siempre era él el que Nos no si va llevando teníamos dos abonos y somos muchos hermanos somos cuatro hermanos tenemos dos abonos para el teatro para el Festival Internacional de Santander y para el Racing Nos vamos intercambiando supongo que esto nos pasará desde pequeños y en algún momento fui y recuerdo ese susto no cuando vas que a ver el Sardinero no son campo excesivamente grande pero en vas metiendo y metiendo por procesos tubos de repente aparece el campo de es el trozo de cielo

Voz 3 50:43 de repente el cielo rectangular no

Voz 11 50:45 sí eso me sigue pasando a día de hoy

Voz 3 50:48 no ahora no lo somos hijos

Voz 1322 50:52 eh yo cuando me vine a vivir a Madrid mantuve el carné un par de temporadas porque ya llevaba siendo social ya tenía hasta un número que me gustaría mantener

Voz 0313 51:00 desde queda de la sociedad desde los cinco años fue esta

Voz 1322 51:03 los cinco hasta los veintiuno y luego mantuvo una especie de carné amigo que había pero ya al final no me compensaba demasiado lo que sí hago para compensar es recordarme todos los campos de Madrid viendo al Celta claro que este año pues hemos podido estar en cuatro no hemos ganado ninguno

Voz 1546 51:19 mira he visto tu muy bonito escuchar a dos mujeres que son de de de el equipo de su ciudad su equipo plano Celta el Rácing Santander Haití esta gente en España y son bien de Madrid o del Barcelona no aunque aquí sean de lleno tal bar Sota o hasta incluya no es que habrá mucho de un equipo pero tener aficionados de su propia ciudad es mucho más entrañable no vive un viaje con todo lo que conlleva con este equipo no

Voz 0313 51:52 eso lo dice Marta en el libro eh lo importante no es cómo vives el fútbol sino cómo lo siento

Voz 1546 51:57 sí

Voz 0313 51:58 eso nos llevaría a revisar cómo está el fútbol actual no pero sí sí

Voz 11 52:02 en ese sentido es es alucinante como el Rácing estando en Segunda B que se dice pronto pero los partidos vamos en en en autobús cuando antes el Racing viajaba en avión no el Racing consigue hacer entradas en El Sardinero como algunos equipos de Primera más centrada que algunos segundas entonces es lógico que nosotros nuestra generación que vivimos Amanita de Cruyff es sintamos todavía ese vínculo emocional pero los de ahora que no

Voz 1435 52:28 vivido eso vivieron Aznar yo no vivieron la UEFA

Voz 11 52:31 pero cómo es posible que chavales de dieciséis años que no saben más que que alegorías a esas leyendas sigan yendo al campo entonces en ese sentido Michael creo que queda es la clave con el vínculo con los equipos

Voz 1546 52:41 Marta vosotros sois una familia unidad en el

Voz 0827 52:43 el primer equipo el Racing pero ya en el segundo hay discrepancias no sé si así son discrepar si como se divide la cosa del segundo equipo

Voz 4 52:53 pues tenemos menos