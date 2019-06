La Ventana (10/06/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0313 00:00 son las cinco de la tarde las cuatro en Canarias la protesta contra los mega cruceros ha llegado también a España vecinos y ecologistas han pedido al Gobierno balear ya al Ayuntamiento de Palma que limiten el número de los que llegan cada día Puerto Esther Bazán buenas tardes buenas tardes en un manifiesto firmó

Voz 1454 00:19 todo por una veintena de entidades ponen el máximo de cuatro mil cruceristas al día hoy por ejemplo esa cifra se ha multiplicado por tres hace unos minutos hemos hablado en La Ventana con Margalida remix portavoz del Grupo de Ornitología hay defensa de la naturaleza balear que es una de las organizaciones firmantes nos contaba porque estos barcos son tan contaminantes

Voz 1973 00:38 es el tipo de combustible básicamente se sabe que las que ustedes utilizan el fuel de más baja calidad básicamente por un tema de costos recordar que cuando llegan a puerto

Voz 0573 00:46 muchísimas veces chavales que más tienen

Voz 1973 00:49 motores continuamente marcha porque siguen dando servicio a sus clientes que se quedan en en el barco no visitan la la isla igual que tiene hay que tener algunos servicios en funcionamiento por tanto los motores siguen funcionando de aquí esa petición que se está haciendo desde diferentes entidades ecologistas de ámbito estatal en el Estado español pero también en otros países de la Mediterrània en que se se declare zona AECA es una zona

Voz 0573 01:12 de emisión de contaminantes de Control de Misión de contar

Voz 1973 01:15 antes que les obligaría a reducir por mucho lo que son las emisiones sobre todo de dióxido de azufre que son una de las más perjudiciales que emiten este tipo de combustión de cuál

Voz 1454 01:25 a lo largo de la tarde continuarán los contactos y los movimientos políticos en busca de aproximaciones principios de acuerdo o pactos en pensando en los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas pero la mirada está puesta también en las negociaciones y reuniones que mantendrá mañana Pedro Sánchez con los líderes de Unidas Podemos Ciudadanos del Partido Popular las posiciones a mediodía eran estas que vamos a escuchar las voces de José Luis Ábalos Teodoro García Egea José Manuel Villegas e Iván Espinosa de los Monteros

Voz 2 01:51 la alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones la alternativa a un gobierno socialista es obligar al que los españoles

Voz 5 02:19 popular yo creo lo lógico sería que esas que se abstuviera Ciudadanos no que es el partido más cercano al Partido Socialista

Voz 1454 02:25 yo otra cuenta atrás está en el Reino Unido en una hora concluye el plazo para la presentación de los candidatos a suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador británico vamos con los deportes Toni López buenas tardes

Voz 0034 02:38 estará Esther muy buena a la selección española juega a las nueve menos cuarto en el Santiago Bernabéu contra Suecia a la cuarta jornada de la fase de clasificación Eurocopa además en el Mundial femenino hoy a las seis Argentina Japón las nueve Canada a Camerún tercer partido de semifinales de Liga Endesa ACB entre Valencia y Real Madrid Si gana Madrid estará en la final por octavo año consecutivo lo contamos todo en el carrusel deportivos de las ocho y media con Dani Garrido y el resto al equipo

Voz 1454 02:58 cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1 03:02 cadena SER Madrid

Voz 1454 03:04 la policía continúa investigando el móvil del crimen de esta madrugada en Aranjuez en el que un hombre ha disparado desde su ventana varias familiares de su ex pareja ha matado a una de sus cuñadas de treinta y cinco años y árido a otra de ellas en estado crítico y a la que fuera su suegra sobre el hombre pesaba además una orden de busca y captura por un presunto delito contra la salud pública el municipio aguas dado esta mañana un minuto de silencio por lo ocurrido Cristina Moreno es la Alcaldía

Voz 6 03:26 Aranjuez lamentamos tremendamente el supuesto asesinato e de esta mujer de esta vecina de Aranjuez nosotros tenemos una efectivamente un departamento que atiende a mujeres hubo bueno incluso los propios servicios sociales no tenemos constancia de nada pues es una zona de viviendas social es una zona de familias trabajadoras e Inca ha habido una cosa esto

Voz 1454 03:49 características desde luego y en Alcalá de Henares una mujer ha muerto atropellada por un camión de descarga este mediodía en el paseo de los Curas de la localidad la mujer cruzaba por el paso de peatones se ha sido arrollada por el vehículo la Policía investiga ya lo ocurrido

Voz 0230 04:03 más asuntos

Voz 1454 04:04 la Federación Profesional del Taxi considera insultante el incremento de la concesión de licencias en la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de año se han coincidido un veinte por ciento más que en los primeros meses de los seis primeros meses de dos mil dieciocho lo que sitúa a Madrid con la ratio más alta de España con una proporción de un WC cada dos taxis frente al uno treinta que marca la ley Julio Sanz presidente de la Federación Profesional del Taxi espera conocer los pasos que pueda dar el futuro Gobierno regional antes de plantearse nuevas movilizaciones

Voz 0930 04:30 no es el momento ahora de plantear hemos visto que en el PIN conocer la postura de la estación vamos a hablar de soluciones combinadas llegan las soluciones es por supuestos de taxista seguirá luchando en la calle hasta sus últimas consecuencias pero los de Tito ese momento

Voz 1454 04:45 en cuanto al tiempo día de cielos algo nublados aunque no se esperan lluvias las temperaturas se mantienen parecidas a las del fin de semana con máximas en torno a los veintiséis grados a esta hora tenemos veinticuatro en el centro de

Voz 7 04:55 Alice

Voz 1454 05:22 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 0313 05:29 en ese

Voz 8 05:38 es lo normal sientes este seísmo

Voz 24 08:45 abrir las facturas de la luz y no entender nada

Voz 1 08:48 Pemán sentir que me toman el pelo

Voz 0230 08:50 mal en Lucerna sabíamos que había otras

Voz 14 08:53 en Eras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es Si descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz luz

Voz 25 09:05 será la inversión lab treinta y cinco por ciento de descuento en gafas graduadas quién Visión Lab treinta y cinco por ciento de descuento sin gafas graduadas nuestras mejores gafas graduadas cristales al treinta y cinco por ciento de descuento para que sólo embistió consulta condiciones

Voz 1 09:24 una de estas de la SER desde el Larguero con una noticia de última hora

Voz 0684 09:29 al parecer adelanta Bruno zulos porque todas las noches de lunes a viernes a las sólo si quieres momentos Juan punta Manu Carreño

Voz 26 09:46 la patria una marca yo no veo rojos y azules yo creo española y Balbino esos el mercado y así que más que la inmensa mayoría de jóvenes donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no yo tu problema eres tú

Voz 5 10:25 me extensión que fue la única abstención y un voto de confianza a ese Gobierno de la moción de censura al de sociales

Voz 7 10:34 engaño que en este momento la sangre no

Voz 1454 10:38 corren por las venas me cabalga

Voz 27 10:42 durante la sangre en el cabalga Toni Martínez hola cabalga también editan tantos estamentos Especialistas secundarios hola El Mundo Today ERE Aróstegui un ratito entrevista Arturo Valls Cole a Arturo diré si no hay más remedio

Voz 0230 11:02 bueno lo primero hoy hay que preguntar conmoción Los payasos de la tele Carod selección

Voz 28 11:09 sí sí sí sí

Voz 27 11:17 no tres veces cada cual tiene sus intereses

Voz 0230 11:20 el Vaticano vamos son cosas serias el Vaticano ha comenzado en su radio en su emisora de radio un programa nuevo un informativo en latín eso sí que es una emisora de nicho es un público selecto son cosas que sólo puedes hacer desde la despreocupación por

Voz 27 11:36 la publicidad ahí para Moon para Moon venden poco

Voz 0230 11:43 el sonido de titulares el latín vamos a escuchar ahora no es un idioma fácil de imaginar con las sintonías de fondos algo que fueron trabajo escolar el ritmo trepidante la primera noticia es la muerte de un cardenal de noventa ni eh esto hombre el público es el que escuchamos notaremos que la sintonía entre música noticias un poco Mundo Today está lagarto eh sube música bajar música balance

Voz 29 12:08 va Ortuza es un Cardinale Greg Mc Cue invadió educación

Voz 1 12:20 el templo Grima ocultando

Voz 29 12:26 Alexander de Carol Felice anuncios latina Lingua pro lados

Voz 0230 12:32 pero habrá que ver el EGM ahora en aquel momento más noticias arma nosotros tenemos más clásico que podemos ofrecer sin ánimo de competir con Radio Vaticano a Francino recitando el alfabeto griego en el año dos mil diez años atrás en el tiempo récord de cinco segundos y seis décimas lo vamos a escuchar esto es del año dos mil diez

Voz 0313 12:53 alfabetos Gamma Delta Epsilon Z ETA Z J catalán también exigió micro sino

Voz 27 13:00 para ver cómo te pitan

Voz 0230 13:04 para ver en qué momento estamos será Francino capaz de recitar todavía el alfabeto griego será capaz de hacerlo en menos tiempo podría Francino estará el año que viene en Radio Vaticano cuya ahora que se mueven cosas no siendo el suplemento en griego el suplemento en griego del programa en latín vamos al primer evento ponemos cronómetro a cero

Voz 27 13:28 tengo que hacerlo hombre alfabeto griego tiempo de momento estirando

Voz 0230 13:37 proyecto de tres dos uno ya

Voz 0313 13:40 Alfa Beta Gamma Delta hecha de haber momentito

Voz 27 13:45 en La Ventana

Voz 0230 13:47 seguimos ahora tres dos uno tiempo

Voz 0313 13:50 Alfa Beta Gamma del micro estuvieron pero no Sigma Tau hicieron Philip sí y omega

Voz 30 13:55 ah

Voz 0573 13:56 bueno todos alfabeto Epsilon Z

Voz 0230 14:01 muerto cuando Nick sí

Voz 0313 14:04 sí Krohn tengo pero al mismo tiempo

Voz 0230 14:06 todos tenemos una era más cosas clásicas

Voz 31 14:09 en el nuevo pacto coño estás una exclusión

Voz 0230 14:12 los más clásicos oyentes de todo por la radio recordarán las fuertes los fuertes vínculos que el presidente ruso Vladimir Putin ha mantenido con Galicia a través de algunos romances singularmente con la coruñesa niña pues y en esta relación de cayó pero ahora podemos afirmar que Putin tiene una amante cordobesa vamos a poder llegar todos a la misma conclusión escuchamos este fragmento en la voz de Putin

Voz 31 14:38 sé que ella porque para quienes yo estoy hecho arqueta si tienes ahí

Voz 0230 14:45 este es el momento clave lo ha reconocido y no digo vamos a prestar atención

Voz 31 14:49 yo estoy hecho para que tome

Voz 27 14:53 ahí estás Vladimir Putin dirigiendo un clásico aún

Voz 0230 14:58 vamos a escucharlo de nuevo este clásico Arregui Tau esto es este vínculo flamenco encaja perfectamente en esta colaboración con Camarón de la Isla

Voz 31 15:11 para qué tal requisito

Voz 32 15:14 no Cary

Voz 33 15:15 ha dicho por qué

Voz 31 15:32 para tanta matinal este final de Arik

Voz 0230 15:37 down town nos lleva a la colaboración más famosa

Voz 31 15:40 la más reconocida entre Putin y Camarón

Voz 35 15:45 me encanta

Voz 0230 15:57 este es el el niño al Kremlin

Voz 27 16:07 venga twiterías evitó

Voz 36 16:10 bueno siguen cayendo muchos chistes sobre si Schuster sí sí éste es tuits chistes sobre Chernobil por el éxito de la serie el último es de Mango ayer estuve con mi prima la de Chernóbil Lucía Quero

Voz 27 16:25 ya ya está mucho mejor

Voz 36 16:28 lo del cambio de luego de correos que casi no se percibe por mucha gente pues también ha dado juego tuitera te digo

Voz 27 16:34 tengo menos ganas de trabajar que el que ha cambiado el logo de Correos

Voz 36 16:38 llegan las bodas amigos no sé si eso habrá paz hago esto que comentaba Chema es incómodo momento cuando vas a una moda llevas el mismo vestido que el cura cuando tienes un problema pero no es el que la gente piensa el Twitter Carla haber en la que llamó a urgencias porque se tragó un mechero que ya no importa que hemos en contra la cerillas y acabamos las tutorías con este tuit de Fallon

Voz 24 17:01 venía hacer un reportaje sobre cárceles de máxima seguridad pase está abierto

Voz 38 17:10 Lugo

Voz 0313 17:12 ahora sí

Voz 0684 17:15 ahora las noticias del Mundo Today

Voz 0313 17:19 Albert Rivera sale de su reunión secreta con Vox con una esvástica de papel colgara en la espalda

Voz 0573 17:24 este partido nunca pactara con la ultraderecha decía vivir esta mañana mientras todos se reían a sus espaldas

Voz 0313 17:31 un turista inglés impaciente salta al suelo directamente desde el avión

Voz 0573 17:35 vio una piscina de hotel miles de metros más abajo y no pudo contener

Voz 0313 17:39 un río en los pactos en el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho a Rajoy alcalde

Voz 0573 17:43 al final es lo que quería el vecino ha dicho se niega a donar semen

Voz 0313 17:50 porque después lo juntan todo lo seguiré

Voz 0573 17:52 tirando a la papelera del trabajo y a tomar por culo insiste

Voz 0313 17:56 alertan del nuevo reto viral que consiste en hacer el Camino de Santiago Calatrava cruzando puentes que se caen on

Voz 0573 18:03 el que llega primero consigue una subvención de trescientos mil euros

Voz 0313 18:07 Don Juan Carlos I plagió frases del discurso de Mofaz a Simba al comunicarle a su hijo que se retiraba

Voz 0573 18:14 ser valiente no quiere decir que busques problemas recuerda quién eres le dijo el Rey emérito Felipe VI

Voz 0313 18:20 sé que veis porno Últimas palabras de la vuelan el lecho de muerte solo

Voz 0573 18:25 dejado paquetes de kleenex en herencia

Voz 0313 18:28 la victoria de Nadal en el Roland Garros permite a la prensa ignorar el Mundial de fútbol femenino

Voz 0573 18:34 la verdad es que ha sido un golpe de suerte reconocen los periodistas un único mosquito gigante aplicará todos los españoles extraño voy picando me ponéis un bidón con sesenta hectolitros de sangre ha preguntado

Voz 0313 18:47 miles de españoles tendrán que repetir su foto del DNI porque salía el mismo policía al fondo

Voz 0573 18:52 el subinspector Ramírez sale en segundo plano sacándose los mocos delante del ordenador de la comisaría

Voz 0684 19:13 mismo una semana

Voz 1610 19:34 cosas que podrían hacerse en torno a Rafa Nadal y sus doce victorias en Roland Gago

Voz 0230 19:41 en una quizá elemental sería cambiarle el nombre del torneo para que pudiera ser más fácil pronunciarlo para los españoles en realidad para todos los no son franceses no tanta eh podría hacerse con jotas que su sonido muy español Homeland Jo aunque parece de risa de tebeo podría ser con Fes con caras que es muy español también Golán Caco pero tienen resonancia escatológica o podría ser con las mismas letras pero acento de las Islas el sonido mallorquín

Voz 39 20:10 por todo mal si no Roures

Voz 1610 20:19 no hola narrado con esta tan tan eran abierta que parece la OTAN abierta para una no Íñigo es lo más mallorquín que tenemos Sloan Garbo rodó en guerra

Voz 0230 20:32 cómo puede alguien ganar doce veces salvo en Google pones doce veces gana doce veces y tú pones nada doce veces sólo salen noticias de frikis un matemático rumano logró ganar la lotería catorce veces en tres países distintos claro doce visitas de frikis Francino yo si te va extraña el Fabra rumano El Real Madrid ha ganado trece Copas de Europa pero no seguidas no las mismas personas Giacomo Agostini ganó quince mundiales Ángel Nieto ganó trece Mundiales pero son gente de otra época y también un poco frikis tendrán secretos Rafa Nadal

Voz 40 21:05 queda tiene ciento nueve años pero me considero aquí ni a su secreto me baño cada mañana en Río desnuda

Voz 24 21:17 no hay ningún otro secretismo yo

Voz 1973 21:20 escucho la cadena

Voz 0573 21:22 K

Voz 0230 21:24 señora tiene tres secretos la Cadena Ser las acelgas y bañarse desnudo en el río cada mañana también la Cadena SER gana trece años vividos sería sería un chiste corporativo cada cual tiene sus secretos por ejemplo los candidatos británicos para suceder a a

Voz 41 21:42 sí que hay

Voz 0230 21:46 de en el liderazgo del Partido Conservador han confesado cuatro de los cinco cuatro han confesado haber consumido drogas alguna vez como Michael Good confesó haber consumido cocaína dice que es consciente de que es un delito y que está muy arrepentido

Voz 0573 22:01 en

Voz 42 22:03 y buscó en Ci rachas

Voz 0230 22:07 es un Crime Rivette pero claro se ve que él fue ministro de Justicia implacable con los consumidores él explicado que consumió varias veces pero dice que fue hace veinte años y quiere periodista añade

Voz 27 22:20 eso lo dice como si eso fuera un eximente

Voz 42 22:24 los que que bueno habéis Wilkins

Voz 0230 22:30 además Llor lo hiciera yo rallys que podía esperar cierto que otro candidato confesó también que le habían dado cocaína que llegó a aspirar a aspirar pero que no subió por la Nadir ya que estornudo

Voz 27 22:44 se considera con zumos

Voz 0230 22:50 no es consumó cannabis otra consumió cannabis otro consumió opio Éstos son los aspirantes a liderar el Partido Conservador

Voz 43 23:01 en la banda

Voz 0573 23:04 está

Voz 43 23:07 está

Voz 0230 23:11 tal vez los más suspicaces notan que no prestamos hoy mucha atención en la política española es que pasar pasar no pasa nada queridos oyentes muchas de las noticias de política estos días se construyen con el verbo insistir Iglesias insiste en que quiere una coalición Sánchez insiste en gobernar en solitario Rivero insiste en que no se abstendrá casado insiste Torra insiste Abascal insiste entonces por definición incluso etimológico insisto es que no hay novedad no hay noticia insistir no noticia que no nos engañen cuando tengan algo que decir que nos lo digan pero cada día Fulano insiste me engancho insiste esto que lógica tiene

Voz 35 23:51 me encanta

Voz 0230 24:02 repetir no venía a cuento el ministro de Fomento secretario de Organización socialista José Luis ha insistido hoy en que el PSOE quiere gobernar en solitario a insistir todo ya ha advertido que no investir a Pedro Sánchez significa enviar a los españoles

Voz 45 24:26 eh eh

Voz 2 24:35 no ha elecciones la alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones y ha añadido

Voz 0230 24:43 los una frase enigmática

Voz 2 24:46 duda que las urnas también tienen memoria

Voz 0230 24:49 las urnas tienen memoria esto quiere decir que si se repiten elecciones vas a votar pero cambias el voto la la semana pasada la portavoz de En Marea Yolanda día nos descubrió las urnas parlantes

Voz 5 25:09 las urnas han hablado y han dicho que quieren un gobierno de coalición

Voz 0230 25:15 hablan y son un poco autoritarias eh eh queremos esto y además tiene memoria son una rencorosa a ver qué más cosas saben hacer las urnas en los próximos días Isabel Díaz Ayuso la leyenda del Partido Popular en Madrid ha comentado esta mañana que le parecería correcto que el PP se abstuviera en la investidura de Pedro Sánchez pero horas después ha dicho lo contrario aquí se hace difícil también ver cuál es la noticia porque si dice una cosa dice la contraria siendo Isabel Díaz Ayuso ni siquiera es noticia que diga cosas raras primero dice que preferiría la abstención para evitar que fuera presidente del Gobierno Pedro Sánchez con apoyo de independentistas

Voz 5 25:52 si se puede evitar evidentemente que el presidente del Gobierno lo sea otra vez con independentistas con el entorno político de ETA etcétera Lo pero no no permitió preferiría

Voz 0230 26:04 horas después ha dicho lo contrario que le parece lógico que su partido no quiera apoyar al señor Sánchez

Voz 46 26:09 me parece muy lógico que no quieran apoyar a al señor Sánchez

Voz 0230 26:14 sí tratándose de una cosa que contradice la anterior Díaz Ayuso encuentra una solución claro qué

Voz 46 26:19 yo no me parece mal cualquier decisión que se tome no me parece mal ni y la contraria yo sí me tiene contradicciones quiere

Voz 0230 26:25 usted comprarse un barco o ir al Museo del Prado comprar un barco pues al Museo del Prado porque a mí me parece bien una cosa

Voz 46 26:33 señor Gabilondo exsecretario general del PP Teodoro García Egea dice que el PP

Voz 0230 26:36 no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que la

Voz 3 26:40 multar el Partido Popular no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sánchez entienda mejor

Voz 0230 26:49 esto es la va a dificultar para entienda mejor ha dicho cuando sea el momento de votar dirán llamarán a los diputados el de las Cortes les llama de viva voz entonces ya ocho noblón pasa no se oye Rodríguez Carmina Carmen sí aquí o porque si es mejor insiste lógicamente es Pablo Iglesias todo el mundo existe Pablo Iglesias que era un gobierno de coalición para garantizar políticas progresistas y piden ministerios de derechos sociales porque considera que Le Corres

Voz 24 27:19 donde a nosotros lo que nos interesa lo que entiendo que nos corresponde con el peso que tenemos son carteras que tengan que ver con la aplicación de derechos sociales

Voz 0230 27:27 ahora aquí la ministra de Trabajo Magdalena Valerio ha debido pensar Ministerio social este me quiere echar ya ha salido como una hacia

Voz 0589 27:34 dicha realmente quién tendrá una vez que se produzca la investidura decidir qué quien forme parte de su Gobierno se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón en estos momento presidente de este país en funciones no tengo nada más que añadir

Voz 0230 27:48 sí lo que está en funciones no es el país que presidente bueno en general ya veis no hay más noticia que la de insiste tal insiste Pascual noticia en todo caso hay en el final de la guerra de España nos cuentan Heredia

Voz 46 28:00 a ver la Guerra Civil España llegado a sus gustos y por lo tanto Emily hipotético caso de que se iniciase una guerra española en dos mil veinte SITEL se terminaría la primera semana de mayo de dos mil veinticuatro es decir cuatro años de guerra con la última batalla entre La Rioja y Tenerife y la gran victoria de La Rioja

Voz 27 28:17 no

Voz 1610 28:20 no viva Logroño el viernes expresar de alguna manera

Voz 0573 28:25 EFE la Guerra Mundial sí que continúa

Voz 46 28:28 la guerra se encuentra en dos mil ciento veinte y claramente va ganando España o España conquistado todo el continente europeo a gran parte de África de Asia y de América que

Voz 0313 28:36 vamos a alimentos vamos ha acaparado

Voz 46 28:39 nada y todo es normal que con España porque

Voz 0230 28:41 hemos La Rioja claro que es una potencia un gallo que se despierta y que lo quieren denunciar tenemos un gallo en Francia que tiene

Voz 46 28:50 contemplo si a juicio por cantar demasiado temprano en la isla francesa de buen alirón en el sureste del país se está dando una batalla legal donde un gallo es el protagonista se llama Mauricio ya ha sido denunciada por cantar demasiado temprano y molestar por sus careos los denunciantes son unos es sólo acuden en vacaciones poquito así pero que alegan no poder descansar en distancia como yo no puedo leer ahora mismo por el encanto no es que ya lo hemos tenido armas no es que sólo van en vacaciones pero dicen que les molestan porque canta a las seis de la mañana la denuncia está admitida y el juicio se celebrará el próximo cuatro sí

Voz 0313 29:28 bueno aquí hemos tenido un episodio muy parece que lo comentamos hace poco el ganadero lo que he comentado aquí hay que venir aquí al pueblo

Voz 0573 29:35 es esto Tony Blair eso no hizo todo ataques incluso como se diga

Voz 27 34:24 otra vez jolines

Voz 36 34:28 sí sí estoy serio porque vengo con un tema serio que es la trampilla del Ahora caigo no si conocéis este programa un exitoso programa de televisión con más de cuarenta años en antena pues esta trampilla hace mucha gracia ya escucho las Rising y tal pero su origen poco tiene que ver con el uso que vemos a diario en el programa de televisión por ejemplo al profesor Nacho Masca chapas que el historiador de la Universidad de Maguncia no le gusta un pelo el uso que se hace de Ramón Villa en televisión os señor vasca chapas qué tal me recibe no fui soy buenas tardes

Voz 7 35:00 luego lo escucha buenas tardes he

Voz 36 35:03 me gusta cómo se usa la trampilla ahora mismo no

Voz 7 35:05 todos los frutos otro tome una perversión de cuya finalidad pues era muy diferente muy diferente ya pasó por ejemplo que era un excelente material de construcción para él si alguien decide que tenía que comer jodió el invento porque es la única que se ha joer invento eso son

Voz 1610 35:22 sí sí no no sentido leyendo el esquema la sangre no le cabalga la verdad

Voz 7 35:27 el profesor y tampoco tampoco fue muy y mucho más

Voz 36 35:34 ok profesor cuando se inventa la trampilla relajar o que yo donde

Voz 7 35:39 en el siglo XV muy bien el balón de tu edad en tu casa con muchas plantas sí pues perezosa las escaleras para bajar trabajan para subir curiosamente no pasó

Voz 36 35:50 no pero para bajar sin duda pero sí un depósito

Voz 7 35:53 vivo para acceder de forma rápida y eficaz de una está situada en un plano superior a una estancia situada en un plano primos llama inmediatamente inferior una trampilla vale vale no sirve más trampilla por cierto la llamó

Voz 36 36:08 el puerto de tierra se era un invento para pasar de un sitio a otro lugar porque sea un invento hecho para el bien no y en qué momento se torció la cosa

Voz 7 36:16 bueno hay datos concretos alguien vio que era un método de deshacerse de la gente de una manera rápida limpia la Stalin y gente así no las para para bueno te hubiera gustado llegaban

Voz 36 36:28 la trampilla no

Voz 7 36:30 sí en la en la en la tele pero ya horas yo es que se usa ustedes bien quiénes Lopetegui

Voz 36 36:37 lo Retegui Si el próximo ex entrenador del Sevilla sí sí

Voz 7 36:42 pues la la famosa enseguida de Lopetegui la tele fue porque lo creía fuera de plano uso en la trampa

Voz 36 36:48 o sea lo que se cae por una trampilla de una vergüenza este uso pues muchísimas gracias profesor de Masca chapas están la opinión de una experta Francino pero vamos con la que hemos pasado si conocemos ha pasado esta trampilla pero vamos al presente a los desaparecidos en la trampilla del Ahora caigo porque hay fuentes que estiman encima todos los desaparecidos hay incluso una asociación de familiares de desaparecidos por la trampilla

Voz 24 37:13 los aún superviviente de la trampilla del hora caigo

Voz 51 37:16 hola buenas tardes hola muy buenas tardes hemos modificado su voz para que no para no ser reconocido porque evitar las represalias verdad como mucha gracia porque la televisión es muy negativa y muy vengativa como cómo fue su experiencia en final infernal no cae por la trampilla es malo pero la gente no sabe que debajo de esa trampilla hay otra sería luego ya hay otra y otra y otra cosa cayendo por trampilla hasta que te desmaya joven yo puedo evitar una trampilla la de las última gracia que se había hecho de caderas chute sí

Voz 27 37:45 bajo tres inferior bajo estaba oscuro pero bueno habían lo lamento de la gente atrapada hecho era dantesco

Voz 36 37:53 qué tal rapada de del programa en icono de una voz es que no no no no no mal perdona la tierra no es que me dice el técnico que llevó al que ahora te lo modifica pero te ahora podemos decir que el sábado

Voz 52 38:10 ahora pero agregó

Voz 36 38:13 ya ya pero no te vayas Samuel hombre momentito espérate que te lo un hombre no lo dicho bueno no te vayas Samuel García sí ya lo ven este este es el miedo Francino El miedo que tienen los concursantes de pensar en esto la próxima es que ves a gente cayéndose por la silla de ya hay gente sufriendo ahí

Voz 0573 38:44 enseguida seguimos hablando de Ahora caigo pero hay que presentará antes la banda sonora de nuestro invitado como siempre de la mano de Olga Nebra grande Nîmes

Voz 24 38:58 era un adolescente y sus primeros pasos en el mundo del arte fue hacer Performance

Voz 0230 39:03 una de las primeras limitaciones de nuestro INVI

Voz 24 39:06 dado fue Rocío Jurado

Voz 30 39:11 eh

Voz 24 39:13 esta versión de Jimmy Cullum es para su hijo Martín un hecho el hombre más feliz del mundo porque nos dice tú sabes lo bonito que es despertar Tey escuchar hola papi o cuando vuelves a casa del trabajo que te da un abrazo vamos que con eso se te pasan todos los males

Voz 0684 39:31 eh

Voz 37 39:37 más paro

Voz 54 39:41 a cualquier otra parte la socia su mujer Patricia con la que lleva casado diez años que nuestro invitado la conoció gracias a su actual cuñada a lo mejor le puedes preguntar con nueve Tricky

Voz 0573 39:55 esta canción es la que le une a sus amigos a la amistad de atención porque para nosotros casi casi

Voz 54 40:02 es un himno del buen rollito que cantamos todos juntos así que cada día

Voz 27 40:16 esta tarde por la radio Arturo estamos por la cuñada propio empezamos a ver con Rocío Jurado

Voz 30 40:29 empezaba por la ilusión que me hace estar aquí y nosotros con fascinado estaba alguna vez pero en todo osea aquí aquí en este momento todo por la radio para mí es que recogerá a Martina en el cole estar en este pequeño

Voz 0313 40:43 Carlos damos fe en ese pequeño atasco

Voz 30 40:45 es para mí soy oyente de radio en este momento es la donde la gente pita gente pita la gesta estáis

Voz 27 40:53 Pedro Sánchez el pitido

Voz 30 40:59 para me entonces contra ese ya que tiene la gente contrasta con alegría que que producir voy a descansar un poco de Ahora caigo no sí sí sí sí sí sí abrir

Voz 0313 41:10 Delano me parece me doy el relevo a agravar otras que no le voy a contar lo de las trampilla porque cuando se sepa la verdad porque todo lo que ha encontrado el alguna vez sobreviviente a buscarte a casa ya pedirte explicaciones no no no no los veo yo no sé yo que por ahí ya no ya no los vuelvo a ver

Voz 0573 41:26 no tiene mala noticia formal nada no oye seis años

Voz 0313 41:29 ya no del del ahorro ocho ocho años ocho años de Ahora caigo ya no si la mejor audiencia en esta última temporada

Voz 30 41:37 en pleno rendimiento y la verdad es que no se puede estar más a gusto no con un programa en el que se tiene un cheque en blanco para hacer el tonto

Voz 27 41:45 es Villa es muy goloso como espectador

Voz 0313 41:48 siguen ahí decían que cae ya al final de cada eso es muy goloso al espectador yo yo de verdad una de las mejores decisiones que he tomado

Voz 30 41:55 y el concurso en principio venía de la interpretación iba parecía un género menor pero considero que que no existe vamos ya llega un momento que no no no considera no que hay viven géneros me me menores

Voz 0313 42:09 o mayores el otro día a partir de me a propósito de la muerte de Chicho comentábamos con Álex de la Iglesia como dignificó el entretenimiento ejemplo que quiere hacer ampliamente no es un género menor

Voz 30 42:18 sí es otro género tiene que hacerlo

Voz 0313 42:21 como con otro oye pero estás grabando una cosa nueva que se llama improvisando que yo quiero que nos cuentes lo que puedas de que va porque sé que es algo en fin con gente que viene ahí que

Voz 0573 42:31 la gente conoce se grabó algo

Voz 30 42:34 ahora vamos siempre improvisando está está ahí en el cajón de Antena3 sí sí son cómicos que vienen a ella a plató y les estábamos sí sí ya guión efectivamente a ver qué pasa ahí pasaran cosas acabamos de grabar la última de en en Lisboa hemos grabado la la nueva temporada habrá que imagino que era este verano también pura diversión cada todo conmigo que viene a visitar de tu de anfitrión tienes que sacar los luego hacen habrá que tomar una cervecita

Voz 0573 43:03 después hablamos habrá que elabora claro pero

Voz 30 43:06 un programa que casi me mata

Voz 0573 43:09 uno de parar algún momento no es ahora una pero será la primera vez no pues se por suerte hemos

Voz 30 43:17 ha ido a vamos encadenando encadenando programas programa pero luego es verdad que la sensación como espectador parece que esté todo el día y en la tele uno pues sabes que va para grande programas tengo más más tiempo libre del que del que parece esa es la esa es la realidad en cadena y lo disfruta un montón no

Voz 0313 43:37 do programa tras programa y con el cine entremedias tiene algo más

Voz 30 43:40 sí eso estamos preparando que ya se ha publicado por ahí estamos preparando ya ya se puede decir así dilo dilo vamos está estamos desarrollando los guiones de Cámera Café La

Voz 27 43:53 voz canta esta reacción en la película veis productores veis hemos hecho lo que tú sabías

Voz 36 44:05 el grandes mismo elenco el mismo elenco diez años después que bueno ha habido un ERE hubo un ERE

Voz 30 44:13 despidieran a mucha gente Antúnez se jubila y Ainhoa junta con esa excusa nos volvemos a juntar todos los que estábamos desperdigadas amplían o no reclutar en plan silencio sí una

Voz 0313 44:26 excusa para que bueno para ver cuando Sastre una cantera que hace la película pero eso te va para largo ya no violento alguno los estamos con guiones preproducción buscando ya financiación fin estamos estuvieron muchos en tu funeral no sé pero lo amaneció lo puedo esperar estoy mejor Ana Belén y con Leiva iba a decir es que te precedieron textos de sal

Voz 30 44:46 ahí vertido pero no sé si es la palabra porque claro cómo combina

Voz 0313 44:48 te dio Yuyu pues un poco sí porque

Voz 30 44:51 sin esos esos dos registros no hay hay hay comedia pero hay un poco de emotividad también entonces claro uno no acaba de encajar bien es también es abrumador cuando hablan de uno yo fíjate pues fíjate lo que hablamos Rocío Jurado mis primeros pasos en el espectáculo fue haciendo invitando a Rocío Jurado con trece catorce años eso no me no me da ningún puedo yo hay descubrí que bueno que había cierta empatía que la gente solo compraba y eso fue lo que vi un poco el motor pero sin embargo tu sentí contar tus sentimientos hablar de tus familiares ponerte serio y profunda ahí en la televisión eso da me da mucha vergüenza programa tiene un poco algo de eso no deberá tú es un poco un espejo que te ponen ahí tu vida con el vapor así de la comedia

Voz 0313 45:34 también eh tú vas

Voz 30 45:40 dice esto bueno van a subir aquí a decir en la meterse con

Voz 0313 45:43 amigo Bob el gran El Gran Wyoming confesó que cuando te ficharon para que no les gusta

Voz 30 45:48 lo que no me gusta mucho cuando cuando llegó eso es lo único de guión que había cero ver entonces claro dices bueno va a ser aquí hay comedia claro está pero cuando ves a tu hermana tu colegas de Valencia de toda la vida algunos amigos de negro en ese modo funeral porque claro van a grabar el programa antes ahí hay un regidor

Voz 0573 46:11 estamos en un funeral tal de estos mundo se metió en ese en ese personaje en ese papel está viendo eso desde ese limbo

Voz 30 46:19 evento ahí llega desde otra yo estaba esperando en cualquier no

Voz 0313 46:21 de que cayera por una trampilla también

Voz 27 46:25 ese ese día caída el otro día

Voz 0313 46:28 Nos nos comentó Akil el creador del del programa os que Navarro

Voz 0573 46:33 que hasta media hora antes de grabar el primero

Voz 0313 46:35 había un ataúd bueno pero sí que les daban un poquito de todo se yo no sé si él es decir porque

Voz 30 46:43 hoy hoy este este momento lo hoy porque soy muy oyente no lo no acabó de contarlo todo Raúl yo no sé si se puede contar o no pero tú cuéntalo pues son grandes fue un gran debate

Voz 0230 46:57 si no

Voz 30 47:00 porque una cosa y entonces el primer programa Araba era el de Leiva por lo que me contaron creo que fue la madre de Leiva que dijo

Voz 27 47:10 acabó el de escuchar acabó el debate directiva de Televisión quema cremación no llegó a debatirse eso

Voz 0313 47:17 Eres chulo esto está muy bien hoy el caiga hoy sería posible en el mismo formato o parecidos ya que hemos hablado de

Voz 30 47:24 no yo creo que sí no sin duda que la sátira es es fundamental para para analizar bueno para analizar la política hay coma como hace Toni que cada tarde y llegó Wyoming en El intermedio sea que sería muy vigente y fíjate que a mí me echo de menos el reportero existió una una es una locura de reporterismo que todo el mundo iba a todos los eventos hacerla pregunta graciosa o la pregunta de repente desapareció

Voz 0573 47:50 somos así es es por si si esa crónica esa creo que ese reportaje de un

Voz 30 47:57 haga acto político o un evento deportivo un estreno de cine Un reportero contando de hace de esos tres o cuatro minutos de su su crónica eso ha desaparecido y eso eso yo le echo de menos una final

Voz 27 48:08 yo qué sé una Copa del Rey por ejemplo Barcelona Valencia por ahí tenía que ver

Voz 0313 48:15 en acta levantado en Hoy por hoy con Toni Garrido te consta en acta que tenía ganas de darte un abrazo ya te lo he dado porque una al terminar la final nos intercambiamos mensajes enviarle uno muy bonito con imagen incorporada donde se reflejaba total en la butifarra de cuando no lo hará imágenes de imagen muy muy emocionante hay que vivir eso es muy bonito no se olvida nunca pero es verdad es verdad que

Voz 30 48:36 sí para Martín ya eso ya echó valencianista para mi hijo para toda la vida porque sí

Voz 0313 48:40 pero no te fiel

Voz 27 48:43 luego deben

Voz 30 48:45 digamos veníamos de dos o tres temporadas papá catastrófica tengo que ser de este equipo está en Madrid que vas a clase o Cristiano Ronaldo y el Madrid esa cosa tan de verdad yo tengo que ser de estos que no gana ni ir es una final de un título

Voz 0313 49:02 pues sí eso es felicidades de corazón soldar lo va soldar llegue a preguntar todos se vengan

Voz 27 49:08 Toni por ejemplo a Armando Íñigo

Voz 0230 49:12 desde la conoce realmente

Voz 30 49:15 en los karaokes gustaría saber tú cuando vas a un karaoke Canta Rocío Jurado que canta nunca fíjate que pues fíjate esto es mi vida porque yo sufro a Sinatra

Voz 0573 49:27 Montes asignarse saque que yo

Voz 30 49:30 disfruto mucho con lo cual lo bizarro la peluca los tacones y tal pero luego uno tiene ahí una parte de bueno iba a decir que que Sinatra no el mainstream que sí lo es pero vamos que que tiene otras inquietudes otras lo que pasa es que bueno por qué no disfrutar también de si uno tiene empatía con el público disfruta lo que no hay que hacer nunca es no ser honesto con esto no decir voy a hacer me gusta él me gusta el y sobre todo pero no no no no acaba disfrutar pero como el mainstream es el Mestre pero yo sí yo me me gusta navegar hay entre la entonces

Voz 0573 50:03 eh tú te se habían Francina tras haber vale

Voz 55 50:09 a mí me temo

Voz 30 50:11 me ha

Voz 55 50:14 eh

Voz 27 50:23 venga siempre está eres mujer arrojó ese clásico para bueno pero tantas canta muy bien aquí

Voz 0573 50:33 eh que yo discrepo de Tony yo creo que la gente se le conoce las playas nudistas gusta

Voz 30 50:39 ya estamos ya estamos pues he sido muy de playa no dista fíjate he sido muy de

Voz 36 50:44 buenas paradas

Voz 30 50:47 sí al al béisbol y no sé si si hacia el sí hacía lo mismo de así cuando época muy muy hippie con colegas en Formentera y playas y me gustaba hasta que llega un momento que bueno pues tantos a no sé que no y que ya pues bueno pues sí pues ya te corta el silla fecha

Voz 36 51:07 duro una pregunta que caiga quien caiga Ahora caigo resbala lleve un un patrón

Voz 30 51:15 está encasillado eso es lo que lo que los franceses Jean

Voz 36 51:18 a un hombre usted

Voz 30 51:21 me totalmente hay una hay una foto mía en en Fisioterapia fisioterapeutas hay una foto mía en en sí en farmacia pues sí casualidad de macho pero Sanidad ha buscado caiga quien caiga Ahora caigo

Voz 0573 51:36 me lo Esplá también puede concluir la próxima será opcional hizo ya directamente sí

Voz 30 51:45 vais

Voz 0573 51:47 que venga si he leído el lado cuando hace mal

Voz 0313 51:50 la pregunta ahora ya

Voz 0573 51:52 ya ha empezado a Artur he leído en la documentación que colecciona vinilos entonces quería saber cuál es la joya de la corona de tu colección acabo traer de Tokio

Voz 56 52:06 pero un uno un disco de lo de los Beatles un Single y bueno que que

Voz 30 52:14 lo que está escrito en japonés y eso ya es muy exótico japonesa son buenísima buenísima son muy chulas y si éste es el que tengo que más puede haber por ahí eh así ha sido no no coleccionismo no de grandes joyas así carísimas pero en la medida que me voy a que me gusta comprar vinilos así como sobre todo de viaje sobre todo de viaje como como especie como en medio souvenir recuerdos si irá irá esto lo compré no sé dónde pues yo qué sé cien luego lo que tengo también es una Vox así antigua bueno he dicho yo voz cuando sería

Voz 27 52:49 no

Voz 30 52:49 cómo se dieran una gramola efectivamente porque es española tengo una una bolsa de duros de monedas va duros el rastro ese maravilloso vamos ese sonido ahí de del vinilo

Voz 0573 53:03 dos vinilos pues tener Arthur cien ciento

Voz 30 53:06 cien de pico tampoco tampoco por ahí

Voz 0573 53:08 es más no saben cómo

Voz 30 53:11 cincuenta o así cincuenta

Voz 0573 53:14 estamos Nico Íñigo bueno he preguntado antes pero Xavi también que si siguiera preguntar Xavi no te pregunto mira Arturo

Voz 36 53:22 no me pregunto al Arturo Valls vale

Voz 0573 53:25 vale no al presentador Ramón ya sé que la normativa es algo hombre

Voz 27 53:28 nailon normativa al valencianos

Voz 0573 53:32 pero en Oriente que ingrediente sino te mira nadie le pondrías a la playa porque tú piensas que le iría bien a la paella pero que no te atreves porque sois así pero yo tengo la inmensa siempre que deja a Caparrós no le vendrían mal al Caparrós hablamos siempre de

Voz 27 53:49 a cosa de la paella valenciana claro porque luego hay hay más tímida de

Voz 0573 53:55 es en las que Segurola Caparrós para la paella valenciana apoyaban

Voz 30 54:00 mí me pasó ayer domingo porque soy

Voz 0573 54:02 si hago algo él es el el único que acepto estoy aceptando es el limón para muchos puristas ni siquiera ni siquiera pero el limón yo reconozco que

Voz 30 54:15 qué puede dar una alegría a la paella excepto ya hay ayer además la Gata de unos vecinos que suena americano cuando vi bueno no es cosa de que estaba mezclando ya la ensaladilla rusa con la paella

Voz 57 54:31 como yo no no me importa

Voz 27 54:33 esta pero me viene por dentro no no te marchas te no te saluda

Voz 1454 54:41 el sobre cuál es la película que más veces has visto en tu vida

Voz 0573 54:47 pues no hace falta que sea como Boyero eh que ha visto ciento cincuenta veces El Padrino hoy esos votos a un nivel un poquito día buscaría algo más original y más para quedarse

Voz 30 54:56 guay pero te diría que la el apartamento de Billy Wilder su clásico pero sigue sigue disfrutando con a quién