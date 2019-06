La Ventana (10/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias en una semana donde estamos todos pendientes de los pactos postelectorales el Congreso y el Senado se preparan para iniciar su actividad formal eso sí una actividad limitada no estará al mar

Voz 0825 00:16 y de los contactos las negociaciones y los mensajes cruzados de los partidos políticos para la investidura mañana empiezan las reuniones de los órganos que organizan en el trabajo de las cámaras se reúnen la mesa por primera vez la junta de portavoces de Congreso y Senado Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 00:32 qué tal buenas tardes y entre los primeros trabajos de la Junta de Portavoces estará analizar las peticiones de ellos percata Esquerra Republicana para que éste reconsidere la suspensión de sus diputados en prisión así como otra petición del partido liderado Porcar las Yamón reclamando que se reconsidere también la posibilidad de tener grupo propio en la Cámara tras las a opiniones de los portavoces tendrá que ser la mesa a la que adopte la decisión final también mañana es probable que se trate según fuentes parlamentarias la ubicación de los diputados en el hemiciclo con las diferencias existentes entre los distintos grupos por el encaje de los veinticuatro parlamentarios de Vox

Voz 0825 01:06 PNV y PP acaban de anunciar un preacuerdo para garantizar la gobernabilidad en ayuntamientos y diputaciones en Euskadi ampliamos David adelante

Voz 1 01:14 acuerdo previsible hasta mañana ambas formaciones han retomado los contactos y en sólo unas horas se ha resuelto la negociación que han liderado Andoni Ortuzar el presidente del PNV e Idoia Mendía la secretaria general del PC preacuerdo para conformar gobiernos estables en las instituciones forales y locales vascas muy similar según sus autores ha suscrito en dos mil quince que ratifica a su vez la sintonía entre ambas formaciones ambos partidos confían en poder alcanzar un acuerdo total en las próximas horas con estos mimbres el PS también ha acordado poner en marcha el proceso para que el próximo jueves sus militantes puedan refrendar el acuerdo

Voz 0825 01:49 ha terminado el plazo para presentar las candidaturas a suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador británico es el primer paso de un largo proceso Victoria García

Voz 1460 01:57 con un candidato que haya tirado la toalla al antiguo ministro favorable a un segundo referéndum sobre el Brexit San Geely GAM que en el comunicado anunciando su decisión habla de falta de tiempo para pergeñar una candidatura aunque en realidad no habría conseguido los ocho apoyos políticos públicos suficientes para presentarla con los dos patrocinadores de la salida del Reino Unido de Europa Boris Johnson y Michael Globe metidos de lleno en la carrera por la sucesión de May con acusaciones incluidas se ha cerrado como decías ese plazo para la presentación de los candidatos Boris Johnson sigue a la cabeza según las casas de apuestas del Reino Unido para ser el líder de los conservadores aunque sigue ausente en la campaña electoral ninguna de las candidaturas ha explicado cómo va a tener éxito en el Betsy donde Theresa May falló en el amplio calendario que tiene

Voz 0919 02:45 una oficial la Real Sociedad ha anunciado esta misma tarde el fichaje del guardameta ALE Ramiro recordemos que remito estaba jugando hasta ahora en el Athletic de Bilbao apartado desde hace meses firma por el equipo donostiarra hasta el año dos mil veintitrés declaraciones del seleccionador francés Didier Deschamps en la previa de un partido de de clasificación ante la selección de Escocia ha dicho esta tarde que Mendi el lateral izquierdo del Olympique de Lyon jugará la próxima temporada en el Real Madrid Mendi tiene veinticuatro años el Madrid negocia con el Olympique de Lyon pero todavía no es oficial ni mucho menos su contratación y a esta hora está llegando al estadio Santiago Bernabéu la selección española de fútbol recordemos que a las nueve el equipo español juega ante Suecia partido de clasificación para la próxima Eurocopa

Voz 0313 04:09 Hora Veinticinco BNS

Voz 12 06:30 no

Voz 6 06:35 en La Ventana con Carlas Francina

Voz 13 06:45 eh

Voz 12 06:47 saben quién Street ahora no

Voz 13 07:02 no

Voz 12 07:04 eh

Voz 13 07:09 es decir

Voz 12 07:13 sí

Voz 15 07:32 domingo

Voz 0313 07:38 son las siete y siete minutos de la tarde las seis y siete en Canarias hoy en La Ventana vamos a asomarnos a un problema del cual sinceramente no sé si tenemos idea de la dimensión que tiene el acceso al porno porno la pornografía a través de Internet que es cada vez más accesible más asequible sin límite y además anónimo se viene alertan desde hace bastante tiempo que eso tiene consecuencias más si Se trata de menores un setenta por ciento un setenta por ciento de los jóvenes españoles ha visto porno en Internet al que se accede por primera vez atención a los ocho años aunque su consumo se generaliza a los catorce que también es prontito como qué pasa con esto que el porno está cargado pues de lo que ya sabemos de machismo de prácticas de riesgo genera un incremento en el consumo de la prostitución y además cambios y cambios muy profundos en las relaciones Éstas son algunas de las conclusiones del informe titulado nuevo pornografía y cambios en las relaciones interpersonales elaborado por la red jóvenes e inclusión y la Universidad de las Illes Balears que sea presentado hoy mismo Carme norte es una de las docentes que ha participado en la elaboración de este estudio

Voz 16 08:45 es el primer estudio riguroso sobre el impacto de la pornografía online en la época de su curso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación fundamentalmente el móvil hemos entrevistado a dos mil quinientos jóvenes de ámbito estatal de edades comprendidas entre dieciséis y veintinueve años fundamentalmente estamos hablando de una media de acceso a la pornografía en el caso de los hombres de catorce años en el caso de las mujeres de los dieciséis la pornografía produce cambios en las leyes

Voz 17 09:12 tienes es interpersonales y de género

Voz 16 09:15 y en el comportamiento sexual proyecta una imagen de la mujer como mera actriz al servicio de los deseos sexuales del varón en un contexto de riesgo y vinculado a nuevas formas de prostitución generaliza un modelo masculino de relación sexual mercantilista intensifica a la mujer

Voz 2 09:38 Viar harías buenas tardes hablamos con la directora del Teléfono ANAR

Voz 0313 09:44 no sea usted ha sorprendido tanto como a nosotros pero iniciarse en el porno a los ocho años y no tanto porque lo busques sino porque te lo encuentras directamente es una auténtica barbaridad

Voz 18 09:56 el ambiente es bueno desde el teléfono verdaderamente ese hace mucho tiempo ya que venimos alertando sobre esta situación puesto que nos llaman niños niñas y adolescentes todos los días a media en mil doscientas llamadas diarias a este teléfono y también escuchamos a sus familias preocupadas por consultas que tienen que ver con temas de tecnologías derivadas del mal uso de las tecnologías también el tema de la pornografía ahora es un tema que preocupa especialmente

Voz 0313 10:28 por queda años qué consecuencias a a largo o largo plazo puede producir el acceso al porno a edades tan tan tempranas

Voz 18 10:36 pues evidentemente los propios niños niñas ya que acceden a edades tan tempranas a contenidos no tienen digamos la perspectiva psicológica la madurez evidentemente les puede producir un desajuste en su desarrollo psicosocial empieza a normalizar además conductas que tienen que ver con sexualidad que nada tiene que ver con con la sexualidad de de los adultos interiorista habitan patrones que desde luego son muy aconsejados por que puedan dañar a su desarrollo como decimos evolutivo y a su manera de relacionarse y sobre todo también porque dicho Cian y sexo de las emociones y luego intentan reproducir modelos que son muy muy adecuados entonces desde el Teléfono ANAR efectivamente en todas estas consultas que nos hacen día a día a los adolescentes sobre temas de sensualidad pues encontramos que cabe incluso se ven más forzados ante el tiempo a tener relaciones sexuales el bueno pues porque existe esa presión social

Voz 0313 11:40 bueno según este estudio y ese es un dato muy significativo ahora mismo el vídeo porno que tiene más visualizaciones en estos momentos en Internet lo que muestra lo que escenifica mejor dicho es un es una violación en grupo además bastante violenta claro a uno le viene a la cabeza de la manada lo de las manadas la cantidad de casos de denuncias que ya no sabemos si es que ahora se denuncia más si es que se hace más pero vamos alguna relación seguramente tiene que haber entre una cosa y otra

Voz 18 12:09 sí absolutamente el consumo que hace ahora mismo los propios jóvenes los adolescentes de los niños de de la de las tecnologías que antes no existía nosotros no teníamos este tipo de de consultas no es un tema muy novedoso y el acceso de los propios menores de edad nuevas tecnología ya a edades cada vez más temprana cuando existe un contrato previo por ejemplo firmada entre padres hijos para mí una vez que se entrega un teléfono móvil cuando el teléfono móvil es una herramienta muy potente que conecta al propio menor de edad con todos los riesgos entonces no se ha hablado de esas ideas crear herramientas

Voz 0313 12:50 el paro por qué

Voz 18 12:52 no existía que pudo hacer vosotros sabéis

Voz 0313 12:55 he dado dos decálogo sobre el tema que pueda hacer un padre una madre fin preocupado por este tema que muchos escuchando ahora

Voz 18 13:01 claro que sí es bueno pues nosotros hemos puesto a disposición de todos los adultos padres madres contenidos que pensamos que les puede servir según que nos comentan ellos en la llamada uno es el contrato para el buen uso de las tecnologías y otro hablamos de pornografía hemos publicado los diez consejos para madres y padres para evitar la de la adicción al consumo de la pornografía uno de los principales cuando hablamos de sexualidad es que tenemos que afrontar hablar salmón nuestros hijos que no sea un tema tabú que formar también en aspectos emocionales no son que sea la sexualidad misma que no tiene nada que ver con los acentos por supuesto a regular el uso adecuado del teléfono móvil con controles parentales es saber lo tienen que saber que el el uso del móvil no es privado y que sus padres pueden acceder a cualquier utilización de ellos a un en un momento clave por pro cura protección y seguridad de sus hijos lo supuesto

Voz 0313 14:07 vaya pregunta una cosa a plantear si es una burrada tranquilamente me lo dices pues puede resultar positivo en algún momento si unos padres en fin se pillan a su hijo o de la edad que sea eh viendo porno digo chaval pequeñito un chaval muy joven todavía puede ser positivo verlos juntos y explicarles de qué va lo que es y lo que no es puede ser positivo eso en algún momento

Voz 18 14:30 vamos a ver la exposición de los menores de edad a contenidos pornográficos es una situación absolutamente inadecuada

Voz 0313 14:38 un cáncer

Voz 18 14:40 qué es pues que esos contenidos no estén accesibles a nuestros hijos hijas tienen un momento dado nosotros descubrimos porque bueno pues fue puede ser no que nos encontramos esta situación por supuesto la exposición debe ese momento pero sí hay que tener una conversación para explicar qué es lo que han podido visualizar ida nosotros el sentido es decir una niña una niña de ocho años o muy bien no está preparada para entender esos contenidos por tanto que no es que explicar lo que es la sexualidad unifica la sexualidad y las emociones los afectos que lo que vemos en este tipo de visualizaciones no es real en lo que es otro tipo de contenidos y no queremos que ellos tengan acceso hay que educar importante hay que hablar claramente de lo que queremos y lo que no queremos bien que usar esos controles parentales para que no tengamos la sorpresa de que nuestros hijos en momento dados a esos contenidos pero que en un momento dado sorprenderemos en esta Vinson

Voz 19 15:47 pasión hay que salir al paso con una conversar

Voz 18 15:49 hacia enviándonos estamos hablando de ese control

Voz 20 15:52 para el buen uso de la tecnología en qué

Voz 0313 15:54 existe que es lo que contempla lo tienen que firmar padres

Voz 20 15:57 los menores

Voz 18 15:58 efectivamente es un contrato simbólico para para el buen uso de los padres a hablar con sus hijos es una herramienta buenísima para facilitar esta comunicación y entonces bueno lo primero que el uso del móvil como decíamos motivado es el tema del control parental es Carlos riesgos a los que se pueden exponer si tienen algún riesgo tengo que verlo yo como padre porque yo les voy a ayudar eh hay que regular ente y ahí tiene que estar marcado en este contrato el tema de los horarios en que tenemos que se puedan conectar y los horarios que no los contenidos que son inapropiadas también hay que hablar los previamente por ejemplo cuestiones más prácticas como no llevar el móvil al centro escolar o en las clases tener lo ha pagado o de evidentemente es de respeto también innovadores no eh el tema de las de cara cuando a descargar algún apio espárragos pueden ser peligrosa todas estas cuestiones hay que hablar las juntos nos tenemos que informar de los riesgos muchas veces los padres lo que no en la línea del Teléfono ANAR es que se encuentran digamos como muy desubicados porque piensan que sus hijos saben mucho más lejos él están los expertos indios estuvieron atrás bueno pues hay que actualizarse porque al fin estaba lo que habla el contrato a nada para el buenos días es lo que siempre hemos hablado del tema de educación con nuestros hijos que es el que más normal límite la comunicación hay que hablar de todas las cuestiones que prestase como una ayuda posible si en algún momento dado nos encontramos como adolescentes en una situación de riesgo

Voz 0313 17:35 Diana una cuestión más volviendo al tema de la de la pornografía los autores de este estudio que se ha presentado hoy y que además es un estudio profundo hoy bastante amplio denuncian una algo muy preocupante también que es la avalancha de anuncios de contactos sexuales que se reciben mientras estás viendo porno claro esto puede llevar bueno de hecho lleva a bastantes a normalizar el tema de la prostitución a incorporar a su paisaje vital

Voz 18 17:59 absolutamente es otro de los riesgos efectivamente no que que la prostitución esté al alcance de la de la mano no totalmente distanciados Exxon emociones y Lorca cuestión que también nos preocupa mucho desde Fundación ANAR y queremos cada vez mucho más potente es la tendencia a la organización temprana de la de las propia niña donde tienen que presentarse como como bueno pues a veces sin saberlo y dicen que eres consciente pues bueno como si fueran adultas son los más mayores yo todas las cuestiones que ha acordado con nuestro eh de colza la pornografía es transmitir la idea de que la mujer no es un objeto para eso debemos dedicar tanto a los niños como las niñas porque la sexualidad precoz también es un es un riesgo que que las propias adolescentes para obtenerla El Rodeo sociales

Voz 0313 18:57 claro

Voz 18 19:00 demasiado adulta que no le corresponde el además vivimos en una sociedad sumamente competitiva y a veces no nos damos cuenta sin querer se potencian ciertos valores que luego son muy contrarios a lo que queremos tener

Voz 0313 19:14 Diana Díaz directora del Teléfono ANAR Ayuda a Niños y Adolescentes en riesgo la agradezco muchos dos minutos en la venta

Voz 2 19:20 de verdad un abrazo

Voz 0313 19:56 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 0867 20:02 señor chatines asienta para el despegue para en ventanilla y durante el vuelo pasillos para que estire las piernas

Voz 15 20:08 el sienta cuánto tardan el doble en Citroën serlo

Voz 7 20:10 este Davos un dos por una neumáticos Brittany turno para que tú y tu vehículo estéis al doble de seguros

Voz 6 20:19 condiciones y puntos ateridos en Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid el cante

Voz 22 20:26 el baile los grandes y las jóvenes promesas la pureza y la vanguardia no te pierdas Suma Flamenca hasta el veintitrés de junio en los Teatros del Canal y otros espacios con Remedios Amaya y el Pele el eco Dorantes Richard Bona Vicente Soto Sordera Mayte Martín y muchos más Comunidad de Madrid

Voz 23 20:46 ir eres empresario autónomo un accidente laboral puede cambiar la vida de muchos incluida la tuya solicitado subvención para inversiones que mejoren la seguridad en el trabajo no que las informa de incomodidad punto madrid Owen el teléfono nueve cero cero siete uno tres uno dos tres y la Comunidad de Madrid

Voz 0867 21:06 mañana echó a andar la undécima legislatura de la Comunidad de Madrid en los despachos las negociaciones para un pacto de la derecha siguen a contrarreloj y en el hemiciclo los técnicos prueba sonido que mañana no debe fallar

Voz 3 21:20 la Ventana de Madrid

Voz 0861 21:22 Pierre Casal

Voz 3 21:24 sí sí sí sí hola uno dos tres cuatro cinco

Voz 24 21:29 Mao yo no bueno huele algo

Voz 25 21:33 vuelve a quemar alguna lámpara o que no es buen día para que haya un incendio e mantenimiento que huele a quemado y que está encendida esa emergencia

Voz 26 21:42 hola aquí sabes

Voz 0867 21:52 Manolo buenas tardes a todos la Asamblea se enciende otra vez todo sigue el guión previsto así que imposturas al margen y con la fecha tope de mañana a mediodía todo hace indicar que primero la derecha va a seguir teniendo el control de la Mesa de la Asamblea

Voz 15 22:07 segundo que Ciudadanos va a presidir la Cámara

Voz 0867 22:10 por primera vez híper tercero que Ciudadanos ha pasado de los vetos a permitir que Vox entre en esa mesa que actúa de recordemos de llave de paso en todos los procesos parlamentarios seguirá salvo sorpresa escorada a la derecha cuatro años más pero aún así los cambios no pueden esperar en el casi cuarto de siglo de gobiernos encadenados del Partido Popular aquí en Madrid hemos superado nuestra propia capacidad de asombro se acuerdan Eduardo Tamayo Barrena en los últimos veinticuatro años los madrileños han asistido un golpe de timón parlamentario todavía por esclarecer el tamayazo a un presidente Ignacio González Le hemos visto ingresando la

Voz 28 22:54 jamás nadie hubiera podido acusar de haber hecho alguna cuestión en corre por tanto para mí sería lo de Ignacio González

Voz 0867 23:05 rumbo a Granados en Estremera con el dinero escondido entre Suiza y era el tío de su suegro si el episodio más reciente Madrid ha soportado una legislatura con tres presidentes autonómicos Cifuentes a la carrera por el caso master

Voz 1322 23:18 a los que queréis que me vaya no me voy

Voz 29 23:21 quedo me voy a quedar voy a seguir siendo

Voz 15 23:23 está preside Garrido dando un portazo

Voz 0867 23:26 casado y a la fuga con Rivera

Voz 4 23:28 me ha encantado este gran éxito de Ciudadanos fue una décimo éxito Albert Rivera no

Voz 0867 23:34 en funciones Pedro Rollán que no ha dejado de ser un desconocido para la opinión pública una comunidad que ha funcionado al ralentí en la que la atención ha estado más puesta en las comisiones de investigación y en los juzgados que los servicios públicos seriamente dañados a base de recortes y más recortes Madrid necesita cambios necesarios y urgentes gobierne quién gobierne el primero el primero parecía ella se va a producir el Partido Popular ya no estará solo tendrá que hacerle hueco en los consejos al menos a una de las dos formaciones restantes de la derecha

Voz 30 24:04 siete de la tarde veinticuatro

Voz 0867 24:05 nosotros vamos a Vallecas Javier Bañuelos tanto el Partido Popular como ciudadanos van digamos desbrozado el camino para que Vox no se quede fuera de esa Mesa de la Asamblea is salvo gran sorpresa eso no va a ocurrir no Javier buenas tardes

Voz 0861 24:16 no qué tal buenas tardes Javier y eso que no se están dando muy poquitas pistas el tripartito de Colón juega al despiste al misterio hoy se estila el juego del gato y el ratón Ignacio Aguado ha abandonado la Asamblea de Madrid hace poco menos de una hora dando esquinazo a la prensa no hemos podido pregunta Javier al portavoz de Ciudadanos por la única novedad que nos ha dejado la tarde a eso de las seis Massú menos se ha sabido que Ciudadanos estaría dispuesto a que Vox entre en la Mesa del Parlamento madrileño lo han adelantado los compañeros de Europa Press y lo ha confirmado a la SER fuentes de la dirección nacional de ciudadanos con esa confirmación en principio se cerraría el círculo el acuerdo podría haberse casi por cerrado pero ojo desde Vox Nos dicen que no se dan por enterados ellos sólo negocian sentados ignoto a través de los medios de comunicación derecho desde Vox no Ana por cerrado ni siquiera la presidencia de Juan Trinidad el candidato propuesto por ciudadanos Ino remiten a estas palabras de Iván Espinosa de los Monteros

Voz 3 25:12 pues aspira a presidir la Mesa de la Comunidad Madrid tendrá que alcanzar pronto un acuerdo porque apoyamos quizá las matemáticas estemos haciendo la falta de apoyamos pero si es necesario el apoyo dos tendrá que llegaron a

Voz 0861 25:29 sí tiene al menos el apoyo del PP Javier Isabel Díaz Ayuso ha tenido esta mañana su primera reunión del grupo parlamentario se fue y ha regresado la Asamblea

Voz 15 25:36 lo ha hecho sobre las cinco y veinte en coche

Voz 0861 25:39 a través del garaje de momento según su equipo hizo varias fuentes dentro del PP unos dicen que no hay novedades la candidata del PP sigue dispuesta eso sí a ser generosa para conseguir la presidencia de la Comunidad de Madrid

Voz 1322 25:51 yo estoy dispuesta a que los tres partidos se sientan representados de una u otra manera sus electores se sientan conformes pero eso es algo que tenemos que ver

Voz 3 25:59 en los tres partidos nuevo

Voz 0861 26:01 bueno veremos qué ocurre de aquí a mañana Javier anoche puede ser muy larga de momento como pista la lista de invitados para el pleno de mañana no es de relumbrón no viene Rivera no viene Villacís no viene Casado de momento desde la dirección nacional del PP nadie ha confirmado su presencia mañana aquí

Voz 0867 26:17 las abre pero bastó así que lleva Teresa Coto dormir que va a ser la noche

Voz 15 26:21 haremos enseña fíjate este camino de Nigrán

Voz 0867 26:24 nación es clave además para el segundo escenario el que queda por venir el acceso de Ayuso la presidencia de la Comunidad hito Ariel más inmediato la composición de los futuros ayuntamientos que deben constituirse el próximo sábado en el de Madrid capital Carolina Gómez compás de espera y el Partido Popular que no va a renunciar fácilmente a a que Almeida ceda la Alcaldía Villacís no buenas tardes quedaron buenas tardes fuentes de Génova aseguran a la SER

Voz 0825 26:43 que Pablo Casado va a defender a Martínez Almeida no está dispuesto a renunciar el líder del PP a la Alcaldía de Marine a utilizar el Ayuntamiento como moneda de cambio el secretario general García Egea pone sobre la mesa la legitimidad que les dan los votos para ocupar la Alcaldía criterios objetivos

Voz 31 26:59 Hinault criterios eh

Voz 0825 27:01 de trueque o de otro tipo el PP tiene quince concejales y ciudadanos once los naranjas son tercera fuerza política pero Begoña Villacís quiere ser alcaldesa está presionando a la dirección de su partido para conseguirlo el secretario de Organización José Manuel Villegas dice que todo está abierto

Voz 32 27:16 a día de hoy que están todas las opciones abiertas

Voz 0313 27:20 que hablar que tomar una decisión antes del Salvador

Voz 32 27:22 lógicamente pero no hay nada decidido

Voz 0825 27:25 sin el apoyo de Vox y el PP Villacís necesitaría el apoyo del PSOE de al menos un concejal lemas Madrid fuentes del Partido Socialista aseguran que no le darán la Alcaldía ciudadanos sino esa com sino es a cambio de su apoyo a Gabilondo en la comunidad

Voz 33 27:42 pleno en la Asamblea arranca las doce y la Mesa de Edad La Habana constituir el diputado con más años ir más joven y los dos son del PSOE Juan Miguel Hernández de León qué tal muy buenas tardes

Voz 0867 27:52 muy buenas tardes muy buenos setenta y cuatro años el diputado con más edad pero que se estrena esta legislatura es novato en Vallecas

Voz 19 28:00 sí por supuesto es bueno es una edad

Voz 0313 28:05 quién era una una nota

Voz 19 28:07 la realeza puramente biográfica pero eso no implica la voluntad el ánimo y sobre todo el sentimiento de responsabilidad que me da incorporar P por primera vez a la Asamblea de Madrid

Voz 0867 28:20 Juan Miguel le han dado algún indicación desde la Cámara de cómo va todo el proceso como se constituye la Cámara cómo se lleva a cabo la votación

Voz 19 28:28 sí por supuesto por supuesto tenemos una hemos hecho realmente un año compilación de los actos de la legislación de la normativa todo está realmente preparado en ese sentido no hay ningún problema en el discurrir de la Asamblea que se inaugura mañana la décimo primera asamblea legislatura de la Comunidad de Madrid una Comunidad de Madrid que no es en absoluto ajeno al que yo asistí hace ya muchos años a la Constitución y a la redacción del Estatuto de Autonomía de Madrid en aquel momento por iniciativa del del Gobierno entonó Joaquín Leguina

Voz 0867 29:12 Javier Guardiola diputado más joven de la Asamblea qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal Javier veintiséis años estreno también totalmente como te expira el primer día de clase y en la Asamblea de Madrid

Voz 34 29:25 buenos y esperemos que que sea un una sesión sería ir no veamos lo que vimos en el Congreso y también el respeto a la Cámara que hay que tenerle

Voz 0867 29:36 la Asamblea de Madrid es importante para los madrileños aunque aunque muchos no sepan y dónde está pero lo cierto es que adopta decisiones clave para la vida en materia de educación de sanidad de Políticas Sociales Javier algún consejo del más joven al diputado mayor lo vamos a hacer al bueno de lo habitual

Voz 34 29:55 no sé si si me atrevo yo a compañero decirle por supuesto lo dos aunque seamos nuevos ninguno nos sentimos sólo porque tenemos un partido detrás de ciento cuarenta años de historia

Voz 19 30:08 si realmente sin me gustaría recalcar que es la treinta ya hay dos años el Partido Socialista ha ganado las elecciones en Madrid por tercera vez en treinta y dos años con un aumento de apoyo muy significativo lo cual pues nos llena de orgullo aquellos que nos hemos comprometido a representar a la ciudadanía y quería esa posibilidad de cambio

Voz 0867 30:33 bueno pues Juan Miguel Hernández de León Javier Guardiola el diputado más mayor y el diputado más joven que mañana compondrán junto a Eduardo Robinho la Mesa de Edad de la Asamblea feliz pleno que vaya todo bien y feliz legislatura de los dos suerte mañana muchas gracias muchas son las siete y media de la tarde

Voz 4 30:56 sigue a La Ventana en la crisis sociales La Ventana La Ventana

Voz 6 31:09 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes sabemos que el larguero es mucho más

Voz 36 31:19 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido

Voz 2 31:22 digo Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí

Voz 36 31:24 Marcos López Miguel Martín empieza Larguero

Voz 4 31:27 de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 37 31:36 síguenos también en nuestra aplicación móvil y en el Larguero punto es Cape Laser

Voz 6 31:46 en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 2 31:48 en lugar de dar tantos rodeos porque no lo dejan a las claras

Voz 4 31:54 esta bueno sí más claro

Voz 37 31:58 los viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias

Voz 4 32:02 las Hoy por hoy con Pepa Bueno síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 2 32:11 la Sociedad Española de Radiodifusión desde su poderosa red de emisoras la Cadena Ser que lleva muchos años acompaña a muchos años contigo sic tal vez demasiado no perdón digo que tal vez demasiados estoy habría que parar atacan Taser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER ya Campsa esto pero nombre que que que que que broma hombre quebró bueno penosa asusté

Voz 27 32:41 cadena SER

Voz 2 32:42 estaremos siempre con qué cara se la queda al idiota locutor

Voz 6 32:51 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 30 33:02 no te escuchan es uno de los espectros

Voz 0867 33:03 lo esconden fines en el Zoo Aquarium de Madrid hoy hemos sabido a través de las páginas del diario El País que uno organización animalista ha presentado una denuncia ante el Seprona por los daños que sufren algunos de estos animales por el estrés al que se ven sometidos por las condiciones en las que viven por el efecto que el cloro la piel de los cetáceos también en los ojos Elena Jiménez qué dice esa denuncia buenas tardes

Voz 2 33:23 buenas tardes la denuncia recoge lo que documentó sobre

Voz 1439 33:25 los delfines una asociación conservacionista que se infiltró en las instalaciones del zoo Ike después interpretó un veterinario con eso la asociación Proyecto Gran Simio se fue hace unos días al Seprona Pedro Pozas le pone voz a esa denuncia

Voz 38 33:38 hay un delfín dan a quienes tienen una enfermedad crónica pero con el veterinario dice que cómo estás dentro de la propia piel dice que eso debe de ser muy dolorosos y después hay otros que al fin que tienen el hocico también tiene como todo en la zona media infectada el informe dice que bueno pues que no se pueden emplear en ningún espectáculo porque precisamente el morritos define lo que ellos tocan las cosas no tocan los al resto de los delfines por lo que dice con los ojos cerrados y posiblemente podrá ser el cloro

Voz 1439 34:06 el Seprona está ya visitando las instalaciones y serán veterinarios de la Comunidad de Madrid los que determinen si los animales encuentran uno en buenas condiciones

Voz 0867 34:13 gracias Elena Agustín López director de biología del zoológico de Madrid qué tal muy buenas tardes hola muy buenas tardes Agustín voy con preguntas muy concretas los detalles que contiene la denuncia son ciertos los animales no son bien tratado sufrí lesiones en los ojos suena Peer por culpa del cloro

Voz 34 34:29 pues bueno mira en primer lugar quería darle los gracias por darnos estaba porque de podernos defender eh ya que pues para nosotros esta es una denuncia muy grave que va en contra de nuestro trabajo diario tiene un contenido que es totalmente falso y bueno pues estamos estudiando emprender acciones legales tanto por vía civil como penal contra esta fuente de la denuncia y bueno pues se trata de una organización que ya ha realizado falsas denuncias no en otras ocasiones a miembros

Voz 18 35:00 Ayza que es la asociación

Voz 34 35:02 eh ibérica eso sí Aquarius que hay y que no han prosperado en ningún caso y además cuando

Voz 19 35:09 lógico ha intentado demandará

Voz 34 35:11 la organización por sus falsas denuncias ellos la verdad es que ni siquiera han recogido no han sido capaces mire recoger los requerimientos todas ellas han demostrado ser falsas

Voz 0867 35:21 qué Agustín concluye concluyó entonces de tus palabras que no existen tales lesiones es decir que los ojos de los de los delfines están bien y que la piel también está bien

Voz 34 35:31 tenemos un animal que ya de mucha edad nada que tienen las lesiones y más lesiones térmicas

Voz 0867 35:38 no en este caso es un animal como decía mayor

Voz 34 35:41 es una una enfermedad como la que puede tener pues cualquier persona o cualquier animal que sufra una cesión de la piel hay que decir que este animal no le falta ningún tipo de atención veterinaria ni ningún tipo de diagnóstico y tratamientos ni cuidados es un animal al cual no se le exige nada ella como el resto de delfines participa en todas las exhibiciones que ella quiere

Voz 0867 36:05 sí

Voz 34 36:06 es una actividad totalmente voluntaria es todo lo contrario e raro el día en el que alguno de nuestros delfines pues no muestra interés por por las actividades porque es parte de su vida de su vida y de de bueno pues de de su bienestar

Voz 0867 36:21 la piscina en la que habitan es lo suficientemente amplia o el espacio no es el recomendable para vivir

Voz 34 36:28 sí el a ver el el espacio el espacio que ellos tienen es el considera suyos siente tanto por la directiva europea como por las asociaciones que vigilan el bienestar de los animales y en este sentido eh nadar para ellos el nadar muchísima distancia no es una es no es digamos sinónimo de estar o no es una necesidad ya que estos animales tienen en todo lo que necesitan todo lo que les procuramos en su día a día en sus instalaciones

Voz 0867 36:59 es el Seprona han visitado las instalaciones del se han acercado hoy

Voz 34 37:03 sí sí ya han estado con nosotros han estado pidiendo puesto la votación estaba viendo las instalaciones Ivonne pues ahora mismo pues estará dictaminan

Voz 0867 37:13 han encontrado o les han hecho veros saber que que puede haber algo que no se ajuste a lo que debería ser correcto en este tipo de instalaciones pues la verdad es que no todo lo contrario

Voz 39 37:24 bueno no sé si si ustedes temen la noticia usted lo decía al arrancar no las acusaciones y la noticia pues evidentemente es muy grave las acusaciones son muy graves

Voz 0867 37:34 esto puede terminar perjudicando la imagen de Madrid

Voz 34 37:39 pues si no se dice la verdad sino se dice lo que realmente ocurre si porque repito que esto daña mucho daño muchísimo la labor que hacemos a diario labor de conservación la labor de educación y además la gran pena de todo esto es que desvía la atención de lo realmente importante que son pues la gran cantidad de de cetáceos en concreto más de trescientos mil pequeños cetáceos que mueren al año debido pues a a temas como por ejemplo es la interacción Pesquera entonces repito que por nuestra parte pues estamos muy indignados porque a este tipo de de falsas acusaciones dañan muchísima muchísimo nuestra imagen y nuestro trabajo diario y además para las personas que trabajamos diariamente con los animales pues no no nos molesta muchísimo ya que es totalmente alejado de ciento ochenta grados de lo de lo que hacemos realmente

Voz 0867 38:33 me me queda un minuto le quiero hacer una pregunta más debe producirse ocurrido con los circos es salvando las distancias pero debe producirse un debate social sobre la presencia de animales en los tus vale que han cambiado mucho en los zoológicos no pero no deja de ser un sitio un recinto cerrado donde viven animales

Voz 34 38:49 bueno lo que lo que debemos preguntarnos es si se conoce realmente la labor que realizamos en los zoológicos en la cual nuestros objetivos principales de educación y conservación investigación son realmente importantes para los animales porque desgraciadamente tal y como están las cosas en muchos casos en los lugares de origen de todos estos animales los zoológicos somos realmente la esperanza

Voz 0313 39:16 la esperanza a medio y largo

Voz 34 39:19 el plazo de muchas especies animales que están al borde de la extinción ahora mismo si no fuera por la labor de los zoológicos en muchas de ellas

Voz 40 39:27 hiciera asistiría me ahora mismo bueno pues Agustín López directo

Voz 0867 39:29 de biología del zoológico de Madrid gracias por estar con nosotros un saludo muy buenas tardes

Voz 34 39:33 muchas gracias la voz nos marchamos mañana desde mayo

Voz 0867 39:36 qué les contamos cómo va el inicio de la legislatura de la undécima legislatura de la Comunidad de Madrid mañana a los resumir hemos todo desde las siete y veinte aquí La Ventana de Madrid

Voz 30 39:44 siete emisoras de la SER que en la Comunidad hasta mañana

Voz 0861 41:56 Rafa Nadal preparado para sacar a esta golpea Rafa a la derecha

Voz 44 42:02 sí

Voz 0861 42:03 esto a final de un espectacular partido que espectacular fue también a escucharle después en el Larguero yo creo que en millón y no tampoco tampoco

Voz 1774 42:10 Federer se hubiera imaginado ganar veinte Grand Slam esta es la están la calidad no no yo pero no eres joven no te puedes plantear todas estas cosas un hoy es hubo su día a día hay yo pues no ha sido una decepción no sea que dio disfrutando de las cosas que que manía

Voz 0861 42:23 ha pasado tú crees que alguien podrá repetir lo que tú has hecho en Roland Garros bueno se lo he hecho

Voz 1774 42:27 yo siempre digo que que alguien vendrá y lo igualará o los superará lo que pasa es que bueno sí que es verdad que que se ha sumado otro no oí a estas alturas si hay con ellas con estos números cada uno que se suma pues se hace

Voz 15 42:41 es realmente difícil y no no me gusta decir lo mismo pero sí que

Voz 1774 42:44 es algo que excede a muchos factores para que se pueda

Voz 15 42:47 después si cada vez se lo está poniendo más difícil a los rivales ganó su primer Roland Garros con diecinueve años con apenas diecisiete lía una joven ucraniana llegó a España buena hablamos en pasado remoto pero habría fue este mes de enero no hablaba ni una sola palabra en nuestro idioma bueno pues aprendido el mejor expediente de cuarto de la ESO en la provincia de Sevilla hoy la hemos escuchado en La Ventana

Voz 45 43:12 principio es si es pues muy difícil para mí estudiaron otras llevaba Pedro yo pongo mucho esfuerzo y también hizo a maestros y compañeros de Kassel me trataron con con presión en todo

Voz 15 43:28 el esfuerzo y la comprensión ha tenido su recompensa Lía tuvo que salir de su país con su familia tras la invasión de Crimea y ahora sueño por estudiar una carrera que le permita trabajar por lo que en su país dinamitó Rusia los derechos

Voz 45 43:41 buenos nosotros no podemos vivir en Crimea porque todos los derechos humanos en Crimea sondeos dados los ucranianos tártaros de Crimea son perseguidos arrestados igualmente asesinados porque son patriotas te sugieren Atari quieren vivir libremente yo quiero estudiar internacionales porque me gusta política eh quiero para contribuir a la protección de los derechos humanos

Voz 0861 44:07 pues aquí tenemos a otra ganadora como Rafa Nadal una historia conmovedora

Voz 2 44:12 tienen mi sensible como conmovedores

Voz 6 44:16 al conocer la noticia del suicidio de una mujer tras la difusión de un vídeo íntimo entre sus compañeros de su empresa fue hace unos días bueno hoy hemos escuchado el testimonio de haga un nombre ficticio una mujer que siendo muy joven también a los dieciocho Hidalgo algo semejante Nos ha hablado de la culpa que sintió

Voz 17 44:34 allí lo dije yo estuve como un mes pero por vergüenza de que nadie supiera que que me había pasado a mi día explote y se lo conté a unas amigos porque yo estaba lejos de mi familia me apoyaron mucho gracias a ellas yo di el paso de de poner un anuncio el ponen una denuncia de buscar ayuda psicológica de buscar ayuda en mis padres en pues en toda la gente que nos rodea o ahí empezó lo que lo más duro

Voz 15 45:02 ahí empezó lo más duro dice porque estamos ante el mundo al revés la vergüenza de la víctima y después la presión que tuvo que sufrir del círculo del agresor tras haber presentado

Voz 17 45:11 las llamadas guasa muchísimo aprecio con el yo había puesto una denuncia uno de sus mejores amigos ellos no lo veían tan exagerado ellos decían que no era para tanto que porque lo había anunciado que esto no era para tanto que no me había pegado que no me había tal

Voz 15 45:30 estamos ante un delito pero un delito complicado peculiar Pedro Pacheco comisario jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía decía esta mañana en Hoy por hoy

Voz 19 45:40 problema de este tipo penal se encuadra dentro de los denominados contra intimidad es otro gran recreación de secretos que tiene una peculiaridad es un delito semi público es el que para súper sensibilidad no puede la policía trabajar necesitamos la denuncia de la víctima o agraviado

Voz 15 45:57 hice inicia la carrera para constituir ayuntamientos parlamentos de comunidades autónomas así que nos metemos en la arena política

Voz 4 46:04 a Irán

Voz 15 46:29 cuál tiene sus intereses y por eso bueno la investidura de Pedro Sánchez tampoco es que esté cerrada del todo hoy PP y Ciudadanos han recordado que no apoyarán a Pedro Sánchez ni por activa ni por pasiva

Voz 0825 46:40 el Partido Popular no es un partido bisagra

Voz 46 46:43 el Partido Popular no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sanz

Voz 0313 46:50 les vamos a trasladar mañana a Pedro Sanz

Voz 47 46:52 es que en ningún caso va a contar con nueve

Voz 0313 46:55 pero con nuestro voto con nuestra abstención

Voz 15 46:58 presión y marcaje por la derecha impresión también por la izquierda Pablo Iglesias

Voz 0861 47:02 no concibo ni como mera hipótesis que Pedro Sánchez sea tan irresponsable de presentarse a una investidura sin tener un acuerdo de gobierno a nosotros lo que nos interesa lo que entiendo que nos corresponde con el peso que tenemos son carteras que tengan que ver con la aplicación de derechos sociales

Voz 15 47:18 así que la pregunta Palha Seal de Toni Martínez hoy tiene sentido porque José Luis Ábalos el número dos del PSOE advertía esta

Voz 48 47:24 la alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones la alternativa a un gobierno socialistas es obligar al que los españoles vuelvan a y no les quepa ninguna duda que las urnas también tienen memoria

Voz 15 47:39 las urnas hablan las urnas tiene memoria en fin la otra actualidad política parece más divertida que es la de las noticias del mundo

Voz 0313 47:46 ahí Albert Rivera sale de su reunión secreta con Vox con una esvástica de papel colgara en la espalda

Voz 49 47:51 este partido nunca pactará con la ultraderecha decía Rivera esta mañana mientras todos se reían a sus espaldas

Voz 0313 47:58 un río en los pactos en el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho a Rajoy alcalde

Voz 49 48:02 al final es lo que quería el vecino ha dicho

Voz 15 48:06 si estas noticias son surrealistas también ha sido escuchar

Voz 0867 48:10 a Putin a lo Camarón en Todo por la radio

Voz 17 48:15 esta

Voz 15 48:24 y en Chernóbil bueno las series televisiva que es muy interesante sigue inspirando nuevas twiterías

Voz 50 48:31 bueno siguen cayendo muchos tuits chistes sobre Chernobil por el éxito de la serie el último es de Mango

Voz 2 48:37 ayer estuve Come Prima la de Chernóbil Lucía que vaya está mucho mejor

Voz 50 48:45 a cambio de luego de correos que casi no se percibe por mucha gente pues también ha dado juego tuitera te digo tengo menos ganas de trabajar que el que ha cambiado el logo de Correos cuando tienes un problema pero no es el que la gente piensa el Twitter

Voz 2 48:58 hola soy la que llamó a urgencias porque niño se tragó mechero que ya no importa que hemos encontrado la cerillas

Voz 15 49:04 el problema de los de verdad es el que hemos abordado oyen nuestra polémica los cruceros que lo tenemos soqueado al bienestar a la felicidad pero también crean problemas Palma Venecia se han levantado contra estos mega cruceros que llegan hasta sus ciudades el sábado manifestación en Venecia hoy una veintena de organizaciones ecologistas han reclamado que se limite la entrada los buques en Palma uno a diario Mc Mahon Margalida Ramis es la portavoz del Grupo de Ornitología hay defensa de la naturaleza es una de las organizaciones firmantes de este manifiesto y nos decía en La Ventana porque porque son muy contaminantes

Voz 1973 49:56 que sabe que los cruceros utilizan el fuel de más baja calidad básicamente por un tema de costos y recuerda que cuando llegan a puerto muchísimas veces chamanes que más tienen los motores continuamente marcha porque siguen dando servicio a sus clientes que se quedan en en el barco y no visitan la isla igual que tienen que tener algunos servicios en funcionamiento por tanto los motores siguen funcionando

Voz 15 50:17 es decir que contaminan incluso cuando están atracados que es lo mismo que sucede con los cruceros que entran por los canales de Venecia nos decía Joan Solés

Voz 19 50:25 aún con las heridas los motores ya en funcionamiento arrojan a la ciudad unos veintiocho mil kilos dióxido de azufre cada año su navegación genera un oleaje que bate contra los cimientos de los edificios cercanos a Venecia

Voz 15 50:40 pero claro contaminar contaminan todos los barcos cuanto es de más esta contaminación de estos grandes cruceros

Voz 1973 50:47 prácticamente casi la mitad de los coches que estaban en la ciudad de Palma contamina lo mismo que contamina el turismo de cruceros en un día concreto en el que tuviéramos máxima prudencia tenemos un problema de la calidad del aire y la incidencia de este tipo de cruceros en algunas de las emisiones no solo CO2 que es la que más conocemos sino otras partículas mucho más perjudiciales para la salud es incomparable con otros otras actividades contaminantes que se produzcan en la misma ciudad de Palma

Voz 15 51:12 esta ha sido nuestra polémica pero podríamos haber tenido otra porque hemos dado hoy en La Ventana una historia preocupante surrealista una decena de científicos que se han quedado sin subvención para sus proyectos por defectos de forma en sus memorias por los tipos en los que estará escrito una de ellas es Elena Gómez Díaz investigadora del CSIC en Granada