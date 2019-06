La Ventana (11/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 son las cuatro las tres en Canarias

Voz 1454 00:06 tarde de reuniones en el Congreso camino de la investidura en media hora se han citado en la Cámara Baja Pedro Sánchez y Albert Rivera después de que el presidente en funciones se haya visto esta mañana durante más de una hora con el líder de Unidas Podemos y hayan hablado de trabajar por un gobierno de cooperación ciudadanos irá a esta cita con el no por delante Óscar García buenas tardes

Voz 1645 00:25 buenas tardes el líder de Ciudadanos le va a trasladar a Pedro Sánchez que no apoyará su investidura ni en primera ni en segunda votación es decir que le dirá que no se abstendrá Ciudadanos no va a facilitar que Sánchez llega el Gobierno Imaz dice Inés Arrimadas después de cerrar según ella el Ejecutivo con Pablo Iglesias esta mañana

Voz 1490 00:41 no sólo ha elegido el socio de Gobierno ha elegido como bien ha hecho él un cooperador un cooperador necesario el cooperador necesario para machacar impuestos a la clase media para indultar a los que a los que dieron un golpe de Estado para enchufar a sus amiguetes en los chiringuitos políticos que piensan crear y reforzar

Voz 1645 01:00 en Ciudadanos consideran que Sánchez e Iglesias están ofreciendo por fascículos un pacto que ya tienen hecho

en Madrid el Partido Popular y Vox han firmado un acuerdo para formar parte del Gobierno de la Comunidad en proporción a los escaños según ha anunciado la candidata del partido de ultraderecha Rocío Monasterio añadido que Ciudadanos tiene que decidir ahora si quiere sumar o no desde el Partido Popular su candidata no ha querido dar ningún detalle ni aventurar nada ciudadanos insiste en que quiere un ejecutivo en el que no esté vox enseguida lo ampliamos en en la información regional plante en el Consejo Escolar buena parte de sindicatos y representantes de las familias han abandonado la reunión después de comprobar que el Gobierno no ha cambiado el sistema de becas del Partido Popular que provoca que los estudiantes no cobren estas ayudas hasta final de curso los detalles con Adela Molina

Voz 0011 01:45 la mayoría de los consejeros ha votado a favor de devolver a la Comisión Permanente del Consejo Escolar el informe obligatorio que debe emitir cada curso sobre el decreto que regula las becas es un gesto de protesta sin precedentes lo han hecho porque consideran que el ministerio no ha cumplido su promesa de introducir mejoras en estos meses en el sistema que sirvan por ejemplo para adelantar los pagos y que los alumnos sepan antes iban a tener la ayuda y la cantidad con la que van a contar Letizia cardenales la presidenta de la confederación de padres Ceapa

Voz 4 02:14 para que las familias no estén con la incertidumbre que están ahora de saber la cantidad que les van a dar lo han presentado ahora después de las elecciones cuando realmente no tiene ningún sentido ningún cambio

Voz 1454 02:24 detenido un joven de veintidós años por circular a doscientos treinta kilómetros por hora en una autovía de la Comunidad de Madrid iba en un Lamborghini Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 02:33 buenas tardes así es el detenido ya en libertad tiene veintidós años es un conocido youtuber se trata de David García que ha colgado decenas de vídeos en esa red social de ahí que también estuviera conduciendo un hiper deportivo un Lamborghini Huracán con más de setecientos caballos de potencia y con un precio de trescientos mil euros pero conducir nunca significa pilotar menos violar la norma en este caso la carretera M ciento once de Madrid tiene la velocidad limitada a cien kilómetros por hora el detenido dejó la captura del radar de la Guardia Civil en doscientos veintiocho kilómetros

Voz 1915 03:10 vox anuncia un acuerdo con el Partido Popular para entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo ha dicho la candidata de Vox Rocío Monasterio que ha avanzado que el pacto contempla entrar en proporcionalidad a los votos conseguidos en las elecciones la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso dice en cambio que todavía está todo por cerrar en los próximos días

Voz 5 03:27 nosotros hemos llevaba un acuerdo con el Partido Popular en que formamos parte del Gobierno en proporción en los entes también en presupuesto en proporción a los escaños que hemos ganado en estas elecciones

Voz 0931 03:39 no has hablado primero Ciudadanos y también

Voz 6 03:41 con voz de estar hacia adelante en el programa de políticas Illa durante estas semanas pues seguirá habiendo también un poco la prensa que hemos pactado y aquí negociaciones vamos a llegar porque empieza mañana un nuevo proceso y ahora cualquier avance que haga sería aventurar

Voz 1915 03:57 la candidata de Vox insta a Ciudadanos a sumarse al acuerdo pero su candidato Ignacio Aguado dice que lo desconoce y que en todo caso no entrará en un gobierno junto a la ultraderecha yo no sé

Voz 1826 04:05 de acuerdo tiene firmado Vox yo sé lo que nosotros estamos dispuestos a firmar un acuerdo exclusivamente con el Partido Popular

Voz 1915 04:14 Aguado que rechaza entrar al Gobierno con Vox al tiempo que los votos de la extrema derecha han permitido a su diputado Juan Trinidad hacerse con la presidencia de la Asamblea PP Ciudadanos y Vox se quedan con cinco de los siete puestos de la Mesa de la Cámara y el PSOE con los otros dos Más Madrid ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional esta composición que considera contraria al Estatuto de Autonomía

Voz 0799 04:33 el índigo Rejón Vox con apenas un nueve por ciento de los votos de los madrileños tiene hueco en la mesa y más Madrid con un quince por ciento de votos de los madrileños no tiene hueco en la mesa va contra el Estatuto de Autonomía es un atropello y una estafa democrática y nosotros acudiremos al Tribunal Constitucional y estamos convencidos de que nos dará la razón tenemos dieciocho grados en el centro de Madrid

es todo empieza a La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com que volvemos con el resumen de lo que está pasando a las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0313 06:12 hola buenas tardes se han preguntado alguna vez hasta dónde se puede llegar para ganar audiencia en televisión haber Roberto Isaías Luz Sánchez Mellado buenas tardes qué tal buenos

Voz 10 06:22 la la experiencia de peleó también igual

Voz 0313 06:24 os habéis planteado esto alguna vez

Voz 0827 06:27 sí sobre todo cuando se ve dices cómo es posible que hayan llegado hasta aquí para ganar audiencia yo creo que lo vemos casi todos los días

Voz 0313 06:33 yo presenté un debate show así quienes delante so un debate son no hay más preguntas señores bueno no vamos a ver la pregunta exacta sería la siguiente vale todo para conseguir audiencia pero todo es todo eh quiero decir igual están pensando lo que acabamos de comentar no en programas de cotilleo en espacios del corazón que hurgan en la intimar la de los famosos o no tan famosos en concursos en una isla en shows en en telerrealidad en debates que parecen combates de boxeo en informativos trufados de sucesos y anécdotas no no todo eso ya lo tenemos ya hace tiempo además ya lo tenemos yo me refiero al concepto tantas veces escuchado en reuniones de directivos al concepto de yo mataría por unas décimas más de share de cuota de pantalla bueno pues parece que esto ya no es una metáfora una frase hecha no esto ha ocurrido se puede ver en un documental de Netflix titulado La muerte vende es el caso de un periodista brasileño que supuestamente encargaba asesinatos para poder dar la exclusiva osea una presión extrema y muy bestia de la teoría el Juan Palomo yo me lo me lo como desde luego si la búsqueda del éxito en la pantalla o el triunfo del reconocimiento en el escaparate de las redes nos puede llevar estos extremos estamos jodidos pero jodidos de verdad o eso o es que hay más gente fundada de la que pensamos bienvenidos a La Ventana

Voz 11 07:48 a ver si así porque aquí es así sus mentes es dice si veo que haga todo turista Chinea igual fan tutte amo se inventa buses Cinca así hijos eh Circus ahí pala tras una seña más famoso y cinco todo Cappellacci como cracks linternas dicta Tebas a más lento más de las que faltan sí e ir paso Pío casi todas eh pues una que

Voz 12 09:09 eh

Voz 11 09:14 eh eh en el CIS te eh eh eh K está en cómo voy a pagar el porque aquí hay que han visto en mí igual eh eh sí

Voz 13 10:19 y no

Voz 0313 10:28 la canción más hermosa por cierto con el capítulo de una extrema para conseguir reconocimiento tampoco está mal lo que acaba de contar Alfonso Ojea de este Campillo en Madrid a doscientos treinta por hora con un Lamborghini y que además ya tiene en fin una cierta trayectoria de colgar cosas en la en la recta haciendo el bobo con el con el coche pero en fin bueno que hemos eso ya habríamos de esta de esta de este documental de esta serie documental que es la muerte vende que cuenta efectivamente la historia la de un presentador de televisión que había sido policía que se metió en política también se llamaba digo Se llama porque a ya murió hace unos años Wallace Souza acusado de cometer al menos seis asesinatos para conseguir eso que decíamos más audiencia en su canal de televisión en un programa que tenía de sucesos Si sensacionalista así comienza el documental

Voz 14 11:15 de Juana Manaos ha terminado convirtiendo

Voz 0931 11:18 es en una ciudad muy violenta

Voz 15 11:23 debido a las luchas por el territorio fue aquí donde tuvo lugar el caso Wallace

Voz 2 11:37 Picazo huelas fue un caso excepcional mucha gente no cree

Voz 0827 11:42 a lo que ocurrió

Voz 2 11:45 sobre acontecimientos tan escandalosa magnitud el caso fue tan surrealista que parecía una película de terror fue una auténtica locura de misterio que estremeció a todo el país sólo una persona sabía la verdad

Voz 9 12:20 Wallace Souza

Voz 0313 12:24 corresponsal en Brasil Francho Barón buenas tardes compañero como hoy este hombre lo que hacía era contratar sicarios no decidía a quién matar después para subir la audiencia

Voz 0634 12:34 no efectivamente básicamente lo que hacía Wallace Souza era montar eh asesinatos montar homicidios junto con un grupo de de policías un grupo de colaboradores para tener Rull el escenario del crimen ya previamente preparado no para mandar allí sus cámaras las cámaras de este programa aquel tenía que se llamaba libre el poder transmitir en vivo este tipo de crímenes ese tipo de asesinatos

Voz 0313 13:00 hoy como Le pira no o quién o quién le delata que da el chivatazo

Voz 16 13:05 bueno en principio evidentemente ya un poco y viendo que

Voz 0634 13:10 había una coincidencia muy sospechosa no en que permanentemente las cámaras de este señor estaban siempre en el lugar de los hechos cuando llegaba el momento en el que alguien moría y tal pues si es un registro de su domicilio en abril si no recuerdo mal del dos mil nueve y ahí la policía encontró bueno pues y munición armamento oí una cantidad de dinero en metálico considerable no a partir de ahí en vez

Voz 0313 13:32 hoy como terminó sea hubo juicio fue condenado este hombre no gol

Voz 16 13:36 no que va no no no yo como condenado no no bueno llegó

Voz 0634 13:39 el tenía el acta el acta de diputado del Estado de Amazonas en las retiraron a partir de ahí el tipo entró en una en un bucle de enfermedades que tuvo que estar ingresado en varios hospitales tanto en Manaos como el San Paulo

Voz 16 13:51 todo esto culminó más

Voz 0634 13:53 bueno un año después de que el caso se conociese con la muerte por paro cardiaco este señor en un hospital de San Paulo

Voz 0313 13:59 es que además era un presentador era era una estrella de la televisión en en en en esa región en Manaos no era era muy conocido incluso por el público o no

Voz 16 14:07 pero a nivel local no en Manaos él era diputado

Voz 0634 14:10 he aquí la los políticos suele ser persona uno con España creo yo no es bastante populares y eso les sirvió de trampolín de alguna forma para lanzar este programa de televisión también con el que ya pues tenía mucho éxito no tanto por él sino por el contenido tremendamente espeluznante que ofrecía

Voz 0011 14:27 no pero rosa televisiva los crímenes en directo o llegaba justo cuando acababa de suceder

Voz 0634 14:33 Bono en directo

Voz 17 14:35 dependiendo del caso no pero lo que sabemos yo mismo firmé aquella crónica en El País el trece de agosto del dos mil nueve y allí lo que supongo fue en bueno que él había casos en los que retransmitía las cámaras estaban en lo en el lugar del del escenario del crimen en el momento en el que se estaba produciendo

Voz 0634 14:50 en otros casos llega con muy poco tiempo después por supuesto muchísimo antes que la competencia no así que el tipo el tipo con más clava de alguna forma el éxito de la audiencia de su programa en en en en transmitir en directo

Voz 0011 15:03 pero y cómo te sucesos Monet izaba ahora esta palabra horrorosa que Isaías me apuntaría va a llevar a la UVI comen Monet izaba eso porque una cosa es que sobre la audiencia pero evidentemente pues recaudaría más publicidad a causa efecto la pasta

Voz 0634 15:15 en claro claro evidentemente sí sí bueno eso es lo que se desprende no que se lo que se puede deducir hablándome televisión claro Si tiene un programa con una audiencia muy elevada que era el caso esos Strauss después e ingresos publicitarios no así que esa la cuestión

Voz 1826 15:28 aviso otros casos sí perdona que lo han rentabilizado pero a través de la literatura me estoy acordando de aquel escritor chino no John Liu Qi que no sé si haría lo mismo también este periodista policía de Brasil que cuando fueron a por él yo enviado dijo aquello tan sobreactuado del éxito estoy esperando fue veinticuatro años después de que matara a cuatro personas y que las describiera en sus novelas que fueron grandiosa pero un poco distinto pero también tiene tiene tela tiene chicha porque éste lo que hizo fue si mató a varias personas creo que con un con otro compinche para robarles y luego bueno pues se inspiró en lo que él ya había vivido en primera persona para escribir

Voz 0313 16:05 llegó a tener una novela que creo que ha se titulaba una película que logró

Voz 1826 16:10 varios premios en China vamos e incluso uno de sus libros fue adaptado para la serie de televisión uno de uno de ellos se hizo película de otros serie era una celebridad literaria incluso hay

Voz 0827 16:20 yo he estado escuchando a Frank sí la verdad es que la historia parece tan increíble que cuando he dicho no no murió de un paro cardiaco digo a lo mejor igual que fabricó la muerte de otros cosa pues su propia muerte y ahora está allí en una playa brasileña pero te quería preguntar Francho si está cuantificado lo que podía ganar es decir lo barato que puede salir un asesinato en comparación a los ingresos que conseguía con su espacio televisivo

Voz 0634 16:43 mira realmente no sabría a preguntar pero lo que sí sabemos es que la policía cuando ingresó en su domicilio la primera vez que hubo el primer digamos el primer aviso de que aquí estaba sucediendo algo raro encontraron ahí adentro noventa y seis mil euros en meta en en en reales en metálico eran aproximadamente un noventa y seis mil euros después también quince mil dólares no es decir yo creo que este señor no recibía ingresos publicitarios pues las vías convencionales sino en forman

Voz 16 17:08 además en fin a maletines Si hay un poco en función un poco por un canal paralelo no

Voz 0634 17:15 muchas veces desafortunadamente las cosas funcionan aquí en Brasil

Voz 0313 17:18 hoy hay por pillar preguntar en fin tampoco sin ninguna manía de conspiran hoy la cabeza pero este hombre murió de muerte natural lo

Voz 0634 17:26 el diría que no he este señor la realidad es que fue una cosa muy extraña Carles porque estuvo ingresado como un montón de meses en sin San Paulo tuvo una serie de afecciones de hígado que después ya pasaron los riñones acabó como una complicación pulmonar terrible a esa fue una cosa como muy decadente no fue la salud se fue agravando progresivamente a lo largo de varios meses y esto culminó en julio con te te estoy hablando de un proceso como de ocho nueve meses que culminó en julio del dos mil diez con un paro cardiaco y ahí se quedó

Voz 0313 17:56 papelito rapidísimo vamos Francho Barón compañero en Brasil un abrazo muy grande amigo un abrazo fuerte Esteban Navarro buenas tardes

Voz 18 18:05 buenas tardes Esteban navarros escritor de novela negra

Voz 0313 18:07 hay expolicía y resulta que en dos mil dieciséis publicó la puerta vacía donde bueno cuéntalo tú es que es que es una historia bastante parecida a lo del a lo que nos contaba del de este periodista brasileño verdad

Voz 18 18:21 la verdad es que siempre ha sorprendido ya superada

Voz 0313 18:25 total bélicos entonces

Voz 18 18:28 está por mucho que nos esforzamos Lucas consigue de muro construido espera a la pura realidad yo este clima siempre me sigan dos causado aspiración el hecho de estos periodistas que llegan tan pronto al lugar de los hechos entonces parte de ahí desarrolló una trama estrenó La Biblia desvelarse en este caso que tiene cierto paralelismo con lo ocurrido ahora que que que ciertamente mire me ha sorprendido un poco porque es un poco el reflejo de lo que ocurre sobre todo con la figura el mano siempre

Voz 0313 19:00 sí

Voz 18 19:02 el contenedor coche los agentes que identificar a todos los había porque se sabía que el pirómano estaba allí estaba estaban entre el público asistente de hecho la frase que dice que el criminal siempre es al lugar del crimen pero el caso de guardias Sousa se quedaba directamente desde el lugar en el crimen

Voz 0313 19:25 déjame Esteban que comente a los oyentes y que le comente directamente a Isaías que el protagonista de tu novela es un periodista que se llama Jorge Lafuente

Voz 10 19:32 es decir no decir no sé si lo jornada

Voz 0313 19:34 simplemente lo que lo que creo que no tenemos nada que ver espero bueno lo considerados como bueno en todo caso será bien

Voz 19 19:42 bajar ya me imagino

Voz 0313 19:45 oye ya estos tipos se les sacaba pillado porque son no se detiene un exceso de narcisismo de de de tiene en el fondo están deseando que les que les atrape para ser reconocidos

Voz 18 19:55 sí es escritor chino que has comentado yo creo que ahí está claro porque de hecho dijo hace que el estaba esperando yo pienso que lo de la banca en algún momento ellos sigan cuenta de que caen en la inopia que destacar por algún sitio debe decir oye que yo esto que yo estuve allí pero me castros buenas son lo mejor tenía que hacer una lectura un poco distinta porque lo que habría que mirar yo no conozco el caso a fondo es si realmente cometía o en esos asesinatos para que luego tuviera su ranking de fama la televisión oxígeno los asesinatos se cometían por otros motivos que aprovechaba que ya estaban listos mostró centímetros para para para llegar con las cámaras tienes lo que te entiendo perfectamente que sí que no sé realmente cometieron los asesinatos sólo para la publicidad o no

Voz 0313 20:46 de hecho se sabe de hecho se sabe que creo que prácticamente todas las víctimas eran narcos entonces

Voz 18 20:52 pienso que por ahí dicho chica quizá una lectura distinta no quizás los crímenes se cometieron algunos motivos diferentes a los puramente televisivos aprovechaba ya que estaba estaba puesto aprovechaba un poco porque lo que ha comentado la compañera antes de cotizar es que es muy difícil cuantificar cuánto dinero

Voz 0011 21:18 claro el coste en las relaciones entre periodistas y policías siempre son fascinantes y la para para para mucho material de de ficción y siempre dice que la realidad invita te no siempre se habla en las redacciones de bueno pues de hecho

Voz 0931 21:31 en el País por ejemplo el el el

Voz 0011 21:33 a la persona que históricamente ha llevado la la información de sucesos le llama el comisario que además

Voz 20 21:39 vuelve a casa vuelve a casa aunque sí va va a volver al lugar del crimen para volver al lugar del crimen se encamina

Voz 18 21:47 vuelve vuelve a casa pero me

Voz 0011 21:49 me refería a que esas relaciones que claro el primero en llegar que hay cierto interés velar tampoco nada que que sea un secreto profesional en este caso qué hay de cierto bueno pues en que los contactos de los periodistas con con los policías ABC es pueden ir más allá de lo estrictamente profesional Isère siempre el primero evidentemente no es casualidad

Voz 18 22:11 sí pero que es una retroalimentación a un periodista le interesa tener contacto además hablamos de contactos Straw Angeles la cafetería merecería algún café entonces es una retroalimentación porque al policía no interesa tenía que estar aquí con la prensa sobre todo bueno me interesa tener contactos con policías extraoficiales que en el caso y además como esa relación oficial que cuida tienes tu policías también de Rioja entraría acerca de cómo iban las desviaciones esos crímenes con lo cual facilitaría poco o la llegaría el terreno para saber si está o no

Voz 0313 22:54 muy bien Esteban Navarro escritor de novela negra y expolicía pero escritor fundamentalmente oye muchísimas gracias por estos minutos de la venta

Voz 10 23:02 gracias a vosotros hasta luego

Voz 15 25:43 vamos a ver a ver que éramos son muchos

Voz 0313 25:46 eso pocas posibilidades eh

Voz 10 25:49 bueno no ya yo no apostaría aquí

Voz 15 25:54 aquel choque gustar ha dicho que ganaría mucho no

Voz 10 25:59 no de verdad claro porque sí

Voz 0313 26:02 sí sí o sí un trasto así impacta impactara en la tierra en una zona en la región la que fuera no hace falta que estuviera excesivamente poblada cuáles serían los efectos de un cuerpo de cuarenta metros de diámetro

Voz 15 26:13 bueno realmente también un impacto local hay que nosotros tenemos muchos restos de impacto en ese tipo de asteroide sobre la sobre la superficie de la Tierra incluso en mi estamos viendo en la superficie de Marte en la superficie de Mercurio una superficie también de sobre todo en la luna que es lo que tenemos más cerca pues la cantidad de cráteres que a él le impactó allí en en el caso de la luna que de mercurio favorecido por el hecho de que no tienen atmósfera entonces casi todo lo que cae impactan de forma neta no en el caso de la tierra tenemos una atmósfera que nos protege pero bueno el cuerpo y incidieras directamente sobre la especie terrestre pues sí que causaría pues una devastación grande por lo menos en la zona en la que la que chocara

Voz 0313 27:01 en una zona de de cuantos kilómetros más o menos

Voz 10 27:03 alrededor aprendemos que cae sobre Madrid nombre no es díficil comérselo no no no no me habéis imaginado ya hemos bien

Voz 0313 27:12 dados aproximadamente en Los Monegros venga

Voz 15 27:16 es difícil de calcular porque depende de muchos factores no en algunos casos los impactos no son bueno hay que ver la incidencia hay que ver si realmente la atmósfera es capaz de absorber parte de la masa de las cero y en fin hay hay muchos muchos factores que podrían pero bueno no no vamos a meter miedo a la gente yo lo que sí que está claro es que por los estudios actuales este asteroide en particular pues va pasara a una distancia considerable a las me parece que eran siete millones de kilómetros pues de de la Tierra lo cual es pues una distancia comparar de pues muy muy grande no

Voz 10 27:52 la luna está pues trescientos ochenta y cuatro

Voz 15 27:54 él es decir que que es algo que se desvíe por algún efecto todavía que no se conozca hice aproximar a la Tierra pues pues no no o hacer un impacto

Voz 0313 28:04 cómo cómo cómo y quién controla estos estos cuerpos Telmo quiero decir hay un organismo internacional lo hay una coordinación entre entre países para vigilar eso

Voz 15 28:14 sí bueno hay varias varios programas de seguimiento de de cuerpos cercanos que es las agencias espaciales sobre todo bueno en el caso de Europa pues es la Agencia Espacial Europea que tienen digamos localizados todos estos tipos de objetos potencialmente peligrosos se les hace un seguimiento continuo para para bueno pues para en la medida de lo posible saber si alguno de ellos pudiera aproximarse hay que hay que pensar una cosa muy importante no es que que las trayectorias esos objetos se conocen pero con cierta exactitud pero están influidos por todos los astros que tiene alrededor es decir que cuando

Voz 18 28:52 pasan pensemos que sistemas solares

Voz 15 28:55 un conjunto de muchos objetos que hay mucho Espai planetas hay también satélites de planetas Los Planetas se mueven en crear configuraciones geométricas son que van variando entonces no siempre no siempre se tiene una perfecta perfecta seguridad de la trayectoria concreta de un astro tipo asteroide pero bueno se siguen de una manera bastante con bastante exactitud dentro de lo que cabe ya digo que los agentes tienen programas espaciales y lo que hacen es literalmente monitorizar todos los movimientos de estos objetos potencialmente peligrosos en todo el mes en el caso de aquellos que tuvieran algún potencial posible pues bueno intentar establecer algún mecanismo de defensa frente a estos posibles impagos

Voz 0011 29:42 en España hay alguna huella apreciable de de un impacto de un meteorito relativamente reciente

Voz 15 29:50 España no hay ningún cráter de impacto así muy grande quizá hay que hay que recordar que tenemos aproximadamente en todo lo que es la fotografía terrestres unos doscientos cráteres de impacto textos grandes no damos considerables no hay en Arizona en bueno en Sudáfrica muchos sitios no algunos de ellos incluso una película península de Yucatán el hay que el que provocó la extinción de los dinosaurios y y luego bueno pues en Europa sí que hay ahí al habido pactos de este tipo en tu música en el año mil desde las ocho que devastó pues una décima de terreno y bueno ha habido algunos que son muy espectaculares serían crea o verdaderos caracteres digamos considerablemente grandes no hay unos doscientos en toda la tierra recordaron poco eso que la tierra está protegida por la atmósfera la atmósfera nos protege de pero también pensemos que en la Tierra están cayendo cantidades desde toneladas de de objetos del espacio al año es decir que lo que pasa es que afortunadamente la mayor parte se queman se queman en la superficie de la propia atmósfera Hinault llegan a impactar netamente sí que algunos

Voz 10 31:03 en pequeños trocitos que ya son los que no

Voz 15 31:05 hemos propiamente meteorito sí que los podemos localizar en algunos casos cuando las propias estrellas fugaces son simplemente esas partículas que chocan contra contra la atmósfera donde mejor se detectan curiosamente no porque caiga más allí sino porque es el mejor sobre la superficie blanca en las zonas polares lógicamente cuando en encima de una superficie blanca encuentras una piedra un pedrusco pues claro las las es lo más probable es que provenga de alguna caída de ese tipo

Voz 0827 31:34 Nos quedamos tranquilos porque nunca nos ha tocado el gordo de la lotería es una posibilidad entre cien mil aquí hablan de una posibilidad entre siete mil que es muy poco pero al que han ocurrido

Voz 0011 31:44 yo quiero citar aquí una clásica sin del pavés a ver yo a Maruja Torres que decía que a determinadas edades es más fácil que te caiga encima un meteorito varón heterosexual

Voz 19 31:55 se ha sería en Los Monegros sería otro debate

Voz 15 32:00 esas los Monegros hubo dieron sabes si efectivamente se tuvieron esa suerte

Voz 0313 32:06 la Metro tenía el pedrusco que provocó la extinción de los dinosaurios

Voz 15 32:09 este creo recordar que eran varios kilómetros de Praia Grande

Voz 10 32:12 ahora queda diez kilómetros de diámetro bajo

Voz 15 32:16 de todo hipótesis a no se no se o lógicamente no

Voz 10 32:19 pero pero sí que era considerado

Voz 0313 32:21 de momento el nueve de septiembre estaremos atentos a esto pero seguiremos contando el diez y el once y el doce

Voz 19 32:27 y lo que es bueno te lo Fernández director del Planetario de Madrid muchísimas gracias eh hola buenas tardes

Voz 0011 32:34 sabes cuál es la ironía para cerrar este bloque

Voz 0313 32:37 encanta lo de Ben Ali Aleluya

Voz 25 38:30 eh eh eh ex

Voz 30 38:49 no como apetece con esta musiquita lo de los ir a la playa pues mira en la playa sin musiquita se pero la musiquita ayuda allá encontramos nuestra por míralo

Voz 31 39:02 la polémica sabías

Voz 0827 39:06 los ciudadanos de Vigo votarán esta semana si se prohibe o no fumar en las playas del municipio la consulta no es vinculante pero ayudará a tomar la decisión final al ayuntamiento que preside Abel Caballero no es la primera ciudad que plantea esta prohibición suelen Galicia que es una comunidad líder hay setenta y nueve playas ya libres de humo y tampoco es el primer referéndum sobre esta el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya sometido a consulta ciudadana la prohibición de fumar en la playa de Las Canteras bueno ni siquiera es la primera vez que planteamos la polémica sobre el asunto en La Ventana siento ser poco original pero las dudas que tengo son las mismas porque aceptando que es bueno adoptar medidas que busquen reducir esta edición mortal al tabaco no sabemos si la extensión de este tipo de prohibiciones es la muestra de un éxito o lo que deja patente es el fracaso de la persuasión desentiende tampoco esta persecución asimétrica que prohibe en la orilla del mar lo que no impide en las calles urbanas que son espacios Jack que vienen contaminados de serie por el humo de los coches de las calefacciones y que además están más poblados y durante más tiempo que las playas si lo que se pretende es preservar la limpieza de un espacio natural un empeño noble donde los haya entonces habrá que empezará a perseguir al fumador guarro con el mismo afán que alzan Pava hoyos que deja sobre la arena los restos de su festín tan o más perjudiciales que la colilla de un cigarro

Voz 0313 40:31 doctor Rodrigo Córdoba buenas ardes

Voz 10 40:34 esta vez Córdoba del Comité Nacional para la

Voz 0313 40:36 Prevención del Tabaquismo hemos hablado con en alguna otra vez aquí en la en la ventana que se prohiba fumar en playas y digamos espacios naturales en términos de porcentaje para entendernos que qué utilidad que qué efectos positivos tiene

Voz 18 40:53 vamos a ver hay dos aspectos importantes logros el el aspecto modélico dejen de buen ejemplo de fumar como como objetivo deseable de para la sociedad no creo que se normalice el hecho de fumar en cualquier espacio no pero también está el aspecto de contaminación lo es que el tema de las colillas no se puede comparar con dejarse la piel de una manzana o lo que las colillas son un producto tremendamente tóxicos STS se dejan en las playas españolas cinco mil millones de colillas cada año que es el quite todas las colillas que

Voz 10 41:31 déjeme dar cinco mil ha dicho

Voz 18 41:33 lo mil millones es la situación que hay eso sobre los dos mil ochocientos millones que se estiman a nivel de todos los espacios públicos no entonces el producto tremendamente tóxico contiene eh la mitad del alquitrán del cigarrillo queda en la colilla retenida en el centro por sí cuenta porcentual que claro que tales un café en los en unas sillas de plástico que tardan diez años en degradarse no con lo por lo cual es acumulativo cada comedia que sea enterrada puede durar diez años ese sucesivamente no

Voz 10 42:08 hay para por ejemplo para los niños no que vaya a jugar

Voz 18 42:12 con castillos de arena esa

Voz 0313 42:15 juicio en este caso si lo he entendido bien sería sería más ambiental aquí aquí lo dejamos del fumador pasivo tiene menos peso no pero lo ambientales clarísimo

Voz 18 42:23 los genitales para disimular que tengan en cuenta que una colilla contamina hasta hasta de cincuenta litros de agua dulce mucha existe pone son una colilla un vaso de agua y ese agua ando con ponen una pecera en unas horas se movían todos los peces e si de ese líquido de de una colilla disuelta no pasó de agua acoge una gotita sólo su canario se morirá en unos minutos la la nicotina que todos los componentes de la colilla

Voz 10 42:49 no quedan resido es un producto tremendamente

Voz 18 42:51 éxito yo los los insecticidas más potentes que se utilizan los plaguicidas que se invitara al nivel agrícola son Nico tiene que son derivados de la nicotina es un veneno sea el nicotina y alquitrán es es decir que

Voz 10 43:05 sí sí totalmente indeseable no

Voz 0981 43:08 doctor estoy totalmente de acuerdo con usted pero yo antes hacía el paralelismo con las calles de una ciudad en donde muchos fumadores echan la colilla en una rejilla o al lado de una alcantarilla eso va a la alcantarilla después va al río después ir al mar y la contaminación que se producirá exactamente la misma dentro de lo que nos entiende muy bien porqué en las playas si la prohibición no lo hacemos en las ciudades y realmente digamos hay que adoptar medidas radicales sino se hacen las ciudades porque se hace en las playas

Voz 10 43:37 lo ideal sería que

Voz 18 43:39 casi al altar colillas en el en la ciudad como en otros países y como resultado porque no pensemos que que la perforación va a funcionar designen sino

Voz 10 43:49 que sí que viéramos en la persuasión no te digamos

Voz 18 43:51 digo en circulación en tendríamos bueyes normas y regulaciones que no pensemos que el cien por cien de la de la sociedad va a cumplir las normas iba a ser educada incívica es que eso es un acto una utopía que que es evidente que no en cuanto a la libertad de hacer lo que quiera en la isla privada edad

Voz 10 44:09 a hacer lo que quiera pero críticos en sociedad dos de ellos

Voz 18 44:12 no confrontan con los derechos de los conciudadanos

Voz 0313 44:16 déjeme preguntar por cierto doctor quédese con nosotros a nuestro compañero de Radio Globo Mauro Picatoste Mauro buenas tardes buenas tardes

Voz 0931 44:22 hola buenas tardes Carles si esto sigue adelante

Voz 0313 44:25 te sale adelante quiero decir en qué Playas Eva prohibir pondría en marcha este verano o es o es muy pronto

Voz 0931 44:31 la encuesta durará al menos tres semanas es el que nos pondríamos en el mes de julio cuando se sabría los resultados y evidentemente no da tiempo a hacer una ordenanza municipal por ejemplo para que esto ocurra este verano eso sí durante este verano serían lo que serían algo así como pruebas vamos a probar a no fumar en estos determinados arenales hoy el alcalde de Vigo Abel Caballero por la mañana decía que principio una de las playas en las que sí que habría esta medida serían Sami es una playa urbana una playa masificada la más cercana a la ciudad y otra posibilidad es la playa de Rodas la playa que está

Voz 0313 45:00 en las islas vaya más paradisiaco

Voz 0931 45:02 K más para descansar eso eso sería la la idea inicial que tendría

Voz 0313 45:07 a vosotros en Radio Vigo cree que habéis hecho varias encuestas en las redes sociales que por dónde

Voz 0931 45:12 de por dónde sale la gente que dice cuál

Voz 0313 45:14 es el resultado en las redes sociales

Voz 0931 45:17 los una encuesta en el que proponíamos porque también dentro de estas preguntas dentro de la web del Concello hace dos preguntas una si quieres que se prohiba fumar en las playas también si quieres que se prohíba fumar en el estadio municipal de Balaídos eso es también los vamos a espacios libres de humo pero ya en el ámbito municipal en el ámbito deportivo es decir otra cosa por ejemplo en el País Vasco que está prohibido fumar en los estadios de fútbol en esas encuestas fíjate teníamos la posibilidad de prohibir fumar en Balaídos prohibir fumar prohibir fumar en las playas no prohibir nada que están menos mucho o prohibir en los dos en este caso el setenta por ciento de cerca de quinientos votos que tuvimos en la encuesta decían que prohibir en los dos sitios es decir el setenta por ciento de la gente estaba

Voz 0313 46:03 a favor de prohibir en los dos sitios puedes sociales y en la que hay en la calle que también habéis salido que llaves encontrado cuál ha sido la respuesta

Voz 0931 46:10 en la calle como todo al ser una encuesta escrita una encuesta en las redes sociales parece que las frases son más concretas estás de acuerdo en prohibir aquí en prohibirá ya en la calle fue todo un poquito más complicado hay de todo hay desde el que yo sabes lo que veo Carlas que a la gente le hablas de la palabra prohibir y como les pica algo no que prohibir cómo van a prohibir si tengo mil Berta fijada Si queréis escuchamos a ver esa encuesta que vemos en la calle el pasado lunes

Voz 42 46:35 sí me parece bien y soy fumador me parece bien me parece bien otros sitios donde nos arrincona en pero bueno me parece bien pues me parece un poco mal porque no puedo hacer lo que quiere van menos no molesten al resto de personas de un campo de fútbol donde hay mucha masificación por metro cuadrado pues del humo pues puede ser más dañino pero en una playa que hay viento is está más separado de lo que es a otras familias pues yo creo con poco sentido común más que prohibir hombre yo en el campo permitiría fumar en la playa no pero el es que no se contamine y después se tira la colilla por la contaminación pues me parece bien si no evitar contaminación me parece bien bien muy bien si los fumadores fueran poco cuidados no no

Voz 9 47:26 no no no haría falta llegar a

Voz 0931 47:29 a es Radio el doctor

Voz 0313 47:32 en fin una muestra científica pero pero se han dicho muchas cosas muy muy distintas cual Cuco cuál es su conclusión que hay que comentario haría esta este mini encuesta en la calle haya salido todo de prácticamente

Voz 10 47:43 pero yo creo que la mayoría de la gente el setenta por ciento en la encuesta digital que yo creo que hoy poquito más de valor aunque ninguna de Física digamos

Voz 0313 47:52 Juan Carlos

Voz 10 47:54 puestas setenta por ciento están a favor de

Voz 43 47:56 sí desde que no asume las playas es un tema que puede un ayuntamiento puede decidir ir al cuento incluso una ley a nivel

Voz 10 48:07 estatal que lo que lo digas porque el tema buenas tardes de fútbol en el Camp Nou tampoco tampoco acudió al más necesitado entonces es el tema que que poco a poco irá cayendo

Voz 0313 48:18 había un señor de calle que por por lo que importa furia que tenía a lo mejor esta tenía un catarro eh pero tenía toda la pinta de ser tenía toda la pinta ser un la verdad pero nos cuesta el doctor cuesta mucho esto eh

Voz 10 48:31 de que cuesta el regularlo

Voz 0313 48:34 que cuesta BAT que cuesta dejar el tabaco no sea ya estaba ese sigue vendiéndose sigue fumando los datos son tozudos es que no se sabiendo además conociendo ya los daños que provoca es un poco

Voz 10 48:44 pero es que lo que a veces no tenemos en cuenta que es una adicción de solidario pues cuando me hablan de libertad de fuman el equilibrio es una cosa ex permanentemente de que hay que irradian sus más un ejercicio de libertad pero bueno ahí lo dejo la Rodrigo Córdoba

Voz 0313 48:59 muchísimas gracias por este ratito en La Ventana como siempre ha sido un placer

Voz 10 49:02 muchas gracias pasa Europa catorce compañero

Voz 0313 49:05 dando a ver cómo al el referéndum cuál es el resultado final vale

Voz 0931 49:08 os iremos contando seguro que gracias a Abel Caballero Osiris

Voz 0313 49:11 sin ningún problema no tenemos no tenemos la más mínima duda una un apunte más Carla

Voz 0931 49:17 así porque estamos hablando de prohibiciones y parece que las prohibiciones van siempre ligadas a las multas en este caso en Galicia no hay una multa Perseo no hay una multa que te te multan por por fumar en una playa es una es una advertencia es una recomendación cabrón eso es que quede claro que no te van a poder alguien que venga a Galicia y se enciendo un cigarro en una playa en la que está prohibido fumar no le van a multar pero bueno es una es una forma también hacerlo

Voz 0827 49:41 CIU abocaría al menos y Vult haría más

Voz 0313 49:43 claro la playa lleno eso efectiva de botes de cese el yoga o de plásticos de guarros venga Mauro un abrazo un abrazo un minutito otra historia relacionada con la con la salud

Voz 0313 51:18 la luz es una historia de vida Dalia al talento es el nombre de una de una experiencia en la que han participado diecisiete chavales diecisiete adolescentes con cáncer y supervivientes entre catorce y veinticinco años eh estos diecisiete jóvenes durante casi dos años aparcando la enfermedad han desarrollado sus capacidades para ir dando forma algo muy concreto que se pueda ver un espectáculo yo diría que cuyas claves son básicamente son las emociones esta noche se va a estrenar en los Teatros Luchana en en Madrid pero María Manjavacas que no se pierde una María buenas tardes brete ya están en el último ensayo Si bueno