La Ventana (11/06/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0313 00:07 tenemos noticia de última hora noticia desgraciada por cierto ha encontrado a una mujer degollada en un domicilio de Xàtiva Radio Valencia Amparo cosas buenas tardes buenas tardes la policía investiga efectivamente la muerte de una mujer de treinta y seis años

Voz 0122 00:19 es que aparecido a primera hora de esta tarde degollada en su casa de la localidad valenciana de Xàtiva según ha podido saber la Cadena SER la pum la mujeres de nacionalidad rumana estaba embarazada de seis meses ya ha sido encontrada desnuda en su cama en un domicilio de Chati por la policía su marido es quién ha alertado a la Policía Local del municipio asegurando que al llegar a casa se la había encontrado así la policía Nos confirma que por el momento no hay nadie detenido todas las hipótesis se mantienen abiertas por tanto no se puede hablar aún de violencia de género si se sabe que no había denuncias interpuestas por la mujer

Voz 0313 00:52 ya hemos contamos hasta ahora Ester bueno vamos ir al

Voz 1915 00:55 el Congreso ha terminado la primera reunión de la tarde de Pedro Sánchez ha sido con el líder de Ciudadanos que insiste en su no en asumir que pasan a la oposición en enmarcar el encuentro en la normalidad institucional Óscar García buenas tardes

Voz 0313 01:07 buenas tardes Esther cuarenta minutos de reunión entre Sánchez

Voz 1645 01:09 libera que le ha repetido a la cara lo mismo que le dijo la última vez en La Moncloa que no le apoyará ni en primera ni en segunda votación había mucho interés en saber qué piensa Rivera sobre el acuerdo firmado entre PP y Vox para que la ultraderecha entre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid dice Rivera que Ciudadanos no han firmado ni firmar ese acuerdo a partir de ahí pregúntenle

Voz 1657 01:28 la señora Ayuso a la señora Monasterio quien sea qué es lo que ellos firman yo desde luego lo único que seguras que nosotros ni lo vamos afirman y lo hemos firmado porque tenemos un mandato que vamos a cumplir de la ejecutiva de Ciudadanos que es formar gobiernos entrar en gobiernos como mucho con otra formación política en este caso

Voz 1645 01:44 el Partido Popular justifica el líder de Ciudadanos que ni Podemos ni más Madrid hayan entrado en la Mesa de la Asamblea madrileña diciendo que son partidos que no han suscrito el acuerdo que es similar al que sea alcanzó para el Parlamento de Andalucía

Voz 1915 01:57 el todavía presidente de la Comisión Europea vuelve a advertir al Reino Unido sobre los planes de salida de la Unión y lo hace coincidiendo con el inicio del proceso de elección del sucesor de May corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 02:09 hola buenas tardes a Juncker no les gusta lo que le han hecho and Bailey sin cortarse considera un error lo escuchamos que los británicos hayan dedicado más tiempo a saber cómo las sustituyen que a buscar el acuerdo con Bruselas porque reitera que el tratado firmado no es el de me Juncker sino el del Reino Unido con la Unión Europea osea que tendrá que respetar lo dice llegue quien llegue al Gobierno británico porque el texto no se cambia son declaraciones a la revista Politico en la que también ha dicho que italianos aún un problema para la economía pero que va

Voz 2 02:41 en titulares el deporte Toni López buenas tardes muy buenas lo hasta ahora empieza el último entrenamiento de la selección de cara al partido de mañana ante Alemania en el que España se juega el liderato de su grupo en el Mundial femenino lo encuentro será mañana a las seis lo contaremos en Carrusel deportivo de hoy acaba de terminar en Nueva Zelanda cero Holanda uno haga empezó el minuto tres de Chile cero Suecia cero ir luego a las nueve Estados Unidos

Voz 1915 03:01 Tailandia seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 3 03:06 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:08 voz insta Ciudadanos a sumarse al acuerdo de gobierno que el partido de extrema derecha ha alcanzado con el PP para entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid su candidata Rocío Monasterio asegura que el pacto contempla la obtención de consejerías en proporción con su representación parlamentaria nosotros

Voz 4 03:22 Nos hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular en que formamos parte del Gobierno en proporción en los entes también en presupuesto en proporción a los escaños que hemos ganado en estas elecciones a partir de mañana a las nueve de la mañana nosotros estaremos aquí en la Asamblea nuestras oficinas dispuestos a que vengan a vernos para cerrar aquellos flecos que quedan para la para el acuerdo final de investidura

Voz 1915 03:46 el PP en cambio van tiene la prudencia se limita a decir que hablará en los próximos días tanto con como con Vox como ha hecho con el reparto de la Mesa de la Asamblea el candidato de la formación naranja Ignacio Aguado descarta sumarse a un Gobierno del que forme parte Vox

Voz 0771 03:59 no hemos dejado muy claro creo que hemos ido único partido que ha dejado claro que solamente forma gobierno con el Partido Popular que solamente negociaremos con ellos los programas la línea programática de ese de ese gobierno que tendrá que ser el Partido Popular el que decida yo espero que como me han trasladado tengan voluntad de llegar acuerdo de de formar gobierno que Partido Popular y Ciudadanos vemos parte del próximo Gobierno regional

Voz 1915 04:19 ha Aguado estará esta tarde a partir de las siete y veinte aquí en La Ser en La Ventana de Madrid y Metro volverá a ir a juicio por el caso del primer trabajador de mantenimiento fallecido por exposición al amianto ha terminado sin acuerdo el acto de conciliación de la empresa con el hijo de la víctima que demandó a Metro por daños y perjuicios Juan Carlos de la Cruz responsable de Comisiones Obreras en Bétera

Voz 5 04:37 la verdad es que no se están montando todo lo contrario no sé si es que no lo tienen claro porque no hay un gobiernos ya asentado en la Comunidad de Madrid pero esperemos que no tengamos que pasar por el calvario judicial que pasa la familia no en estos procesos

Voz 1915 04:50 tenemos diecinueve grados en el centro de Madrid

Voz 3 05:01 esta noche en El Larguero con Manu Carreño te traemos toda la actualidad deportiva hice pasará cada martes Antoni Daimiel con su sección de la NBA toma parte esperamos a las once y media de la noche una hora menos en Canarias Manu Carreño en El Larguero de la SER

Voz 1915 05:23 es todo sigue en La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando las siete las seis en Canarias

Voz 6 05:30 S

Voz 3 05:32 servicios informativos

Voz 7 05:39 el único seísmo fue ese seísmo

Voz 3 05:42 que ahorra Marchesi Línea directa ese supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de

Voz 7 05:48 coche de un dos tres cero once

Voz 8 05:51 consulta condiciones el INE directa punto com una copia

Voz 7 05:53 Bankinter y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con línea directa ya meter el nueve cero dos dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once mira cariño una placa de Securitas Direct el de enfrente también se ha puesto alarma ya desde que robaron al del sexto se lo están poniendo todos el bloque qué hacemos nos ponemos una Jon Mikel más tranquilas y lo hacemos entraron en el sexto podían haber entrado perfectamente nuestra casa

Voz 3 06:19 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 9 06:30 abrir la factura de la luz y no entender nada

Voz 3 06:32 mal sentir que me toman el pelo

Voz 6 06:35 mal en Lucerna sabíamos que había otras mal

Voz 7 06:37 eras de hacer las cosas así que elegimos la más honesta ofrecer luz a precio de coste si estás cansado de las eléctricas de siempre entran luciera punto es Si descubre cuánto puedes ahorrar en tu factura de la luz

Voz 3 06:48 uf lo este verano tú puede ser el Rey el Rey de la serie es el Rey de los Stories el rey de la y que el Rey de los datos El Rey

Voz 10 06:58 sólo ahora actriz evitable con datos facilitados al cincuenta por

Voz 3 07:02 el descuento durante tres meses in

Voz 10 07:05 por Mattel catorce cuarenta y cuatro o en tiendas Vodafone Vodafone

Voz 3 07:10 cierre de reconciliarse con el mundo escucha el nuevo podcast pienso luego actuó un ejemplo de lo que podemos conseguir cuando las mentes más brillantes se ponen al servicio de la innovación social

Voz 11 07:21 ya que crea una empresa metro a una empresa que Duque que

Voz 8 07:24 este año los valores que respete el medio ambiente pienso

Voz 3 07:27 luego actuó ya disponible en la web de la app de Podium podcast ahí Vox iTunes Google pocas

Voz 7 07:33 la primera vez que Lady fue como si todas las luces se apagaran a mi alrededor hombre claro porque se fue la luz

Voz 1504 07:39 el Valencia puede que nuestras

Voz 7 07:41 historias de amor no sean como las del tiene pero al menos

Voz 12 07:44 son reales Descarga la aplicación de Meetic y conoce a solteros dispuestos a vivirlas qué ganas tengo de vacaciones joven se oye donde países daño a Mallorca ya tenemos el coche vamos a vais todos en un solo coche claro un modelo familiar de los tienen de hasta nueve plazas y lo hemos alquilado con el treinta por ciento de descuento todos los seguros incluidos y conductor adicional gratis ya tu que además lo hemos reservado con su producto modelo así podremos conducir exactamente el modelo que hemos reservado

Voz 13 08:14 euro y Viajes el Corte Inglés el mejor servicio con todo

Voz 8 08:18 la confianza

Voz 14 08:19 la indicios treinta y cinco por ciento de descuento en gafas graduadas quién Visión Lab treinta y cinco por ciento de descuento in gafas graduadas nuestras mejores gafas graduadas montura más cristales al treinta y cinco por ciento de descuento para que veas sólo embistió consulta condiciones

Voz 15 08:36 hola qué tal estás

Voz 16 08:38 muy preocupada mi negocio no está yendo como esperaba Aíto como vas

Voz 17 08:41 pues yo no doy a basto desde que anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son no parar deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegará al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 3 08:54 un tres ser publicidad punto es y ayuda tu negocio a despegar apunta bien ser publicidad punto es

Voz 18 09:03 la Ventana

Voz 12 09:05 con Carles Francino solo

Voz 0313 09:08 seis y nueve minutos de la tarde a las cinco y nueve en Canarias es una pena que hoy en La Ventana Miquel del Pozo nuestro prescriptor de de arte porque el tema le va a interesar seguro segurísimo porque además por si no lo saben el ex arquitecto Illes que hoy saludamos hoy recordamos el nacimiento del gótico

Voz 20 09:27 en La Ventana acontece que no es poco un relato pero

Voz 6 09:32 ante la historia con Nieves Costa

Voz 20 09:34 harina Cadena SER

Voz 21 09:44 y cuando aquel once de junio del año mil ciento cuarenta y cuatro el Rey Luis VII de Francia y su señora Leonor de Aquitania entraron a la nueva catedral de San Dionisio Saint-Denis la llamarlos parisinos para asistir a su consagración no podían cerrar la boca aquello era altísimo el templo monísimo con una luminosidad con unas formas arquitectónicas tan ligeras nunca habían visto nada igual no lo sabía pero estaban asistiendo al nacimiento del gótico como iban a saber sin siquiera sabía lo que era el gótico ni siquiera existía la palabreja

Voz 1626 10:39 por qué nació el gótico pues porque no había forma de estar en una catedral sin salir deprimido perdido todo macizo todo oscuro eso era como un así OPA sufrís porque en una catedral románica no entraba la luz Ny empujando hasta que el abad del monasterio de Saint Denis de París su empeño en tener una catedral de diseño luminosa distinta a todas las construidas hasta entonces sí se suponía que dio será luz y alegría y esperanza qué leches hacía todo el mundo oscuras el abad trajo locos a los arquitectos que cancelaron como desterrar los muros macizos pesados necesarios para sostener las bóvedas se inventaron el votante un arco de apoyo que todos hemos visto por fuera de las catedrales y que permiten descargar el peso hacia el exterior así los muros principales podían ser más alto sin ellos podían abrirse grandes ventanales poner rosetón es de colorines vidrieras mil pija adictas que antes eran impensables se hizo la luz

Voz 22 11:38 sí

Voz 23 11:40 no

Voz 1626 11:55 y claro se ni marcó tendencia

Voz 1504 11:58 todos los obispos europeos querían

Voz 1626 12:00 esa llegaron las catedrales de Chartres no tres

Voz 1504 12:03 han Canterbury Burgos colonia

Voz 1626 12:06 y no se ha conocido una fiebre del ladrillo como la que sucedió con las catedrales en los siglos XII XIII sólo en Francia construyeron ochenta en cien años y todos la querían más alta más ancho y más larga que la del obispo vecino lo que fuera con tal de decir eso de la mía es más grande que la tuya el gótico trajo prosperidad las ciudades crecieron en torno a las catedrales pero el milagro lo hizo la ciencia el ingenio humano la arquitectura

Voz 23 12:33 sí por eso

Voz 24 12:35 eso decía yo antes lo de no de Miquel del Pozo porque además de un gran prescriptor de arte es arquitecto de profesión el próximo ya que venga por aquí por la ventana se lo comentamos y ahora

Voz 1 12:45 la Ventana debates

Voz 8 12:49 ya en torno a corridas nunca tiempo

Voz 25 12:54 un comité de bienvenida déjate barba cachito Franco y cantaor la monarquía os pone cachondos no parece

Voz 26 13:02 para el choque de una ola de aire siberiano

Voz 3 13:04 por este Collor borrascas que penetra

Voz 26 13:07 desde el Atlántico negamos

Voz 3 13:09 me encanta esfuerzan Aguado a La Ventana de la televisión con Mariola Cubells

Voz 0313 13:28 en Radio Valencia esta tarde Mariola Cubells hola bienvenida tardes cómo estás pues muy bien muy bien oye techo caso casi casi determinado Hierro las pasado de la Peña se confirman las expectativas el primer capítulo de falta un parto Ferraro se quiere cuidadito Caldera hay Darío Grandinetti están están fantástico pues te falta te falta lo poquito no esta noche no puedo pero da igual no entraremos tampoco en detalles

Voz 24 13:57 en cualquier caso queremos flat no no no no no hay tiempo hablemos en cualquier caso hoy no hablar

Voz 0313 14:01 los de series en La Ventana de la tele hoy hablamos de cine del papel que juegan las televisiones para que sacan realidad poseso grandes proyectos de cine grandes películas por ejemplo Atresmedia cine

Voz 1645 14:14 el Rey

Voz 16 14:14 pero esto lo vamos a reventar todo no podemos sería cargarse un país

Voz 27 14:20 sus pechos tenga aforos en mi puntos para tomar el porque estoy en política no es buena trincar en algo que dedicar que no bueno con esta cara así que te va a La Trinca

Voz 8 14:31 aquí

Voz 0313 14:36 el Reino muchos premios Goya hasta aquí ya correcta

Voz 8 14:39 campeones Televisión Española para trabajar con personas con discapacidad intelectual Xicoy elegido apareció tengo novia es buen día lo tiene yo joven alero chavales tontos entonces cumplidores escolar no son normales y ese lenguaje señor Montes coger una pelota no sólo una

Voz 23 14:59 el rojo una flota voy a ver cómo Moix

Voz 18 15:05 pero

Voz 3 15:06 entonces esto es necesario que lo convierta siglos Lippi fuera de hace porque la lleváis la mosca cojonera

Voz 0313 15:12 peones menos premios taquillazo y hablando de taquilla Bono el último de Telecinco Cinema que lo está apretando lo dejo cuando quiera

Voz 16 15:20 el veintitrés por ciento de los profesores universitarios cobra menos de quinientos euros al mes

Voz 8 15:26 toda la vida estudió y para que éste esto es un complemento vitamínico potencial la concentración para el estudio

Voz 23 15:36 se han pasado los veinte Sin pegarnos una juerga que no sino pasen los treinta y ahora te toca a ti

Voz 18 15:42 no

Voz 0313 15:45 pero Álvaro Augustin director general de Telecinco Cinema buenas tardes bienvenido cómo estás Mercedes Gamero directora general de tres medio cine bienvenida La Ventana qué tal y Fernando López Puig ex director de contenidos Canales y producción de programas de televisión española y máximo responsable de cine que has el cargo más a este con diferencias no lo tiene

Voz 28 16:05 le dieron unas ahora en lugar de eso que tardó días en eso quiere decir que ya

Voz 0313 16:10 las y infección también en cine y series si vives eh

Voz 6 16:16 sobrevive el momento Berto casi el pecho y si vivo

Voz 1504 16:19 porque desean saludando cortésmente han lanzado mira citas entre ellos

Voz 0313 16:23 porque que yo les veo bien algo sentados aquí no a los tres que

Voz 28 16:28 no no no para nada en la radio a la mesa desfila la radio

Voz 29 16:35 a ver si hoy empecemos por el que tiene doble función

Voz 0313 16:38 Johnny así abrimos la conversación por uno de los flancos ahora mismo en la en la tele para el para el PSOE para el nombre y el prestigio de una cadena pesan más las series o el cine

Voz 29 16:48 yo creo que pese a a dos cosas más inmediata la serie la serie claro

Voz 1709 16:51 que las qué vas a decir tú

Voz 29 16:54 la edad no es que no pesa más desde luego la serie porque se creía el perfil de la cadena Al final la ficción la que te quiera un perfil de cadena porque es más continua porque programas más a menudo sin embargo en el cine es una apuesta más a medio plazo que al final te daba una serie réditos externos a la televisión que luego culminan con tu emisión en televisión no son son son dos manera de de valorar los productos

Voz 1709 17:16 no yo totalmente de acuerdo yo creo que la ficción es la que fidelizar al espectador no y además es un proceso mucho más artesanal mucho más largo que tardar bastante tiempo ver los réditos

Voz 1504 17:26 pero lo que pasa es que vosotros Mercedes si vosotros tenéis la obligación de esto hay que dejarlo claro vosotros tenéis una obligación como cadenas de invertir en cine un cinco por cien días en cine y en series corregirme si yo voy a hacer la pregunta no en el caso de los hombres

Voz 29 17:44 Casals ha dado ya voy hacer la pregunta Martínez

Voz 1504 17:46 o si no existiera esa obligación invertiría is de realmente la producción cinematográfica nosotros es algo que bueno que está en duda

Voz 30 17:56 bueno nosotros que somos productores de contenidos a un grupo mediático que produce eso diversos contenidos en general entonces intentamos crear buenas marcas tanto con las series como con el cine como con los el el entretenimiento de los formatos si los informativos

Voz 31 18:11 es el caso de Mediaset yo creo que no

Voz 1709 18:14 es diríamos muy puntualmente una dos películas al año pero nunca más allá de hacer cine por amor al cine quiero decir que no es no está en nuestro ADN producir cine para la tele

Voz 0313 18:24 acción sin embargo ha dado muy buenos resultados económicos y en los últimos años si hemos el sí

Voz 1504 18:30 bueno económicos y luego de Antena no porque una de las cosas fundamentales es que ese cine que producir luego alimenta las parrillas que bueno es algo fundamental para vosotros y además da también buenos réditos

Voz 1645 18:44 la la la Audiencia de audiencia

Voz 30 18:47 desde luego nosotros el domingo pasado con la emisión de Señor dame paciencia tuvimos unos datos estupendos lo saque

Voz 29 18:53 si no así sin duda que es el final al final compra cine o participas en cine o coproduce cine porque al final tienes esa ventana que es que tú espectador de cadena al final va a ver ese producto emitido no que hay es la cosa

Voz 1709 19:05 más a largo plazo no quiero decir que en términos imaginado de de balance si no existiera como decía Mariola la la obligación de invertir una televisión no suele trabajar así no suele trabajar con una pulsión más inmediatamente para mañana mismo como bien dice mi buen amigo Guillermo el toro es el cine es un negocio que es capaz de convertirte multimillonaria millonario rápidamente bastante bastante grande pero es que es muy cierta cantidad de dinero sano no sea cedida uno de no no hablo sólo en España esa miramos a Estados Unidos que supone que es la gran cine pero de los estrenos Estados Unidos muy pocos consiguen rentabilidad no

Voz 30 19:41 pero y vosotros por ejemplo en los criterios hablar

Voz 1504 19:43 de elegir porque claro una cosa es lo que lo que se hace en antena lo que se programa y otra cosa es el cine que va para otro público y tiene otras expectativas cuál es el criterio porque yo recibo muchas quejas también de de guionistas y en fin de productores que hablan de que siempre se fija es el mismo tipo

Voz 0313 20:01 yo de tema yo les preguntaba antes los requisitos si existe una especie de de de modelo tipo como para dar viabilidad o no a un proyecto de peligrosidad Set presenta alguien en tu despacho te dice mira tengo este tipo de historia hay alguna algún formulario digamos qué requisitos debe cumplir pues mira en el caso de media

Voz 1709 20:19 nosotros somos pesadilla con la historia como decía con guión guión pues nosotros es Historia Historia Historia empleamos muchísimo tiempo en el desarrollo nosotros producimos cuatro cinco seis películas máximo tamaño tardamos mucho tiempo en en en cocer los los proyectos te estoy hablando de alrededor de uno dos años por cada proyecto que que se sienta encima nuestra mesa unidades

Voz 1504 20:38 años tiempo dice mucho tiempo sí

Voz 1709 20:41 sí sí sí yo creo que hay de calidad no claro nosotros miramos mucho lo que lo que vamos a al final como decías un proyecto un proceso muy artesanal frente a la industria la televisión y tenemos que tener mucho cuidado en la historia en la que elegimos

Voz 0313 20:54 no

Voz 30 20:54 sí es verdad que dos años es como el término medio que podríamos decir

Voz 32 20:57 no los tres estable hasta aquí que es lo que se tarda real

Voz 30 21:00 mente desde que tú tienes una primera versión de un tratamiento de un guión hasta que estrena estreno la película nosotros en A3 Media la verdad es que siempre intentamos que todos los proyectos que hacemos puedan ir en el XXX en la televisión dando

Voz 32 21:14 buen rédito pero no implica que

Voz 30 21:17 eso tenga que ser del mismo género yo obviamente es innegable pensar decir y ahí están los datos que la comedia local ahora mismo está funcionando muy bien pero es verdad que igual que que producimos Señor dame paciencia hacemos del Reino o Palmeras en la nieve hay que intentar tener un poco una variedad de géneros que puedan llegar al público de distintas maneras

Voz 0313 21:37 yo me estaba anotando antes de las tres películas que hemos citado un poco en la presentación pero luego la lista sería mucho más larga no está Palmeras en la nieve está a la llamada está la librería o mostrar a verme y a la sombra de la ley que la vi el otro día con con con qué pedazo tiene Tosar

Voz 28 21:53 sí estoy hace años estuvo aquí hace poco pero Perla Negra tiene entre ellos

Voz 1504 21:58 por qué estas películas que dice Carles estos muy importante claro porque hay que sacar pecho también no

Voz 32 22:04 a las películas no se no habrían sido posibles

Voz 1504 22:06 es la televisión yo creo que no

Voz 29 22:09 no he decidido no hablar convocamos dos tres comités al año donde fíjate el próximo remite va ser en julio y hay ciento veinte proyectos presentados ciento veinte proyectos y alguna película terminada un volumen si se analiza todo se ve todo hay una digamos lo que hablábamos antes la Historia lo importante nosotros el guión es el punto de partida donde ya puedes empezar a a crear y a construir pero sin un buen guión para nosotros sobre todo guión ya no digo bueno pero también adecuado para la cadena que cada cadena también busca sus contenidos no

Voz 0313 22:38 el otro día estuvo aquí Pepe Verdes el director del libro Tea y le preguntamos durante la conversación esto mismo de los requisitos que cuánto tiempo más o menos necesitaba para dar una oportunidad a un libro que cayera en sus manos la respuesta era muy bueno por fuera que fue décimo

Voz 32 22:55 si el arranque del final algo

Voz 0313 22:57 por entremedias sino engancha fuera en el caso una película que tiene mucho más detrás es más complejo todas las tramas la subtramos qué tal qué método seguís para decidir como mínimo para dar una oportunidad

Voz 30 23:11 bueno yo creo que es que depende un poco de cómo surja la génesis y el embrión del proyecto hay veces que a nosotros por ejemplo con La isla mínima eran ocho folios en enseguida vimos que ahí había ido todo o de repente les el artículo en el periódico como Villaviciosa dices esto tiene una historia even cargas a Nacho García Velilla equipo que hagan un guión

Voz 0313 23:34 pero vais por olfato mucho claro al final tiene

Voz 30 23:36 es que no tienes que regir un poco por por tu instinto por el de tu equipo por todos los elementos que forman parte de esa historia no sólo el guión sino tu coproductor el director que actores vas a buscar al final el el pack es lo que hace un poco el todo al final el cine es un trabajo en equipo

Voz 0313 23:53 oye y al final este esta coincidencia del del boom burbuja a lo mejor no soy yo de las series y la producción de proyectos televisivos tan potentes y está saturada la cosa debe de profesionales que te cuando ya Maiso no aporta necesito un técnico un director de no sé qué lo encontráis fácil lo difícil ha encarecido un poquito el mercado

Voz 1709 24:12 lo ha encarecido lo ha complicado muchísimo sabíamos un boom de la producción avisó a que es muy bueno para la investiga en el corto plazo que hay que medir en el medio plazo cómo va a acabar el otro día comentábamos que para para conseguir un director de fotografía una película de estamos rodando ahora hicimos veinticinco llamadas

Voz 0313 24:28 agosto veinticinco profesionales que no dijeron mira me encantaría

Voz 1709 24:31 pero no no puede ser porque estoy ocupado entonces claro lo que va lo que ocurre es que los dos primeros espadas por así llamarles están ya todos ocupados estamos ya en los segundos incluso llamando a los terceros que es buenísimo pero claro el precio

Voz 1504 24:42 creo que no había ningún director fotografías P

Voz 28 24:45 bueno ya sabe lo XXVI bueno solemos decir no era es el número veintitrés

Voz 30 24:52 no de hecho también es que como las series la suelen hacer dos o tres directores claro necesita

Voz 1915 24:58 dan mucha más de equipo que una películas o lo que es un director boya pero todo para

Voz 1504 25:02 en buenas noticias esto que estáis diciendo Fernando Jones entonces tan optimista

Voz 29 25:06 yo soy muy optimista de verdad no sé qué pasará mañana pero hay que ser optimista del momento decir yo creo que una una gran demanda una gran demanda también poco creada creada por los nuevos consumos para las plataformas pero lo diferidos por todas las oportunidades que tiene el consumidor no de la palabra consumiros me gusta tanto pero ahora se utiliza mucho no el espectador no creador

Voz 0313 25:25 de toda la vida y esta eclosión de las heridas también

Voz 1709 25:28 influye la cantidad o la calidad de los proyectos que que os llega a la mesa porque me estoy acordando cuando vino aquí Miguel Salvat DHO que decía eh yo siempre hago una pregunta clave decía él cuando vienen y me presenta un proyecto digo esto porque una serie por qué no una película quiero decir que ahora a lo mejor los creadores también lo llevan todo el lamente enfocando lo ha

Voz 0313 25:48 sí una serie de una dos temporadas no pero se sí

Voz 1709 25:50 eso lo notáis nosotras de Natra

Voz 30 25:53 Media lo que notamos muchos que como la mayoría de los productores ahora están haciendo series de encargo para las plataformas tienen mucho menos tiempo y recursos para desarrollar con lo cual eso de obliga a desarrollar cada vez tú más internamente porque no puedes estar esperando a que te llegan proyectos cuando no nos están llegando muchos menos la verdad

Voz 29 26:11 de hecho los los a la gente de cine que hace series considera seria con una película partida fragmentos no que es un concepto que

Voz 1709 26:18 pero eso sí absoluto

Voz 29 26:21 lamente esos muy discutible no oye perdona

Voz 1709 26:23 es perdona es ficción todo yo creo que al final estamos hablando de un territorio común y de hecho en en los últimos cinco seis años esta parte los referentes normalmente cuando las director ya no te habla de referentes cinematográficos te habla de referentes de serie

Voz 0313 26:37 también se ha metido todo lo mismo saco no

Voz 1504 26:40 Fernando yo quería la pública que tiene una voluntad también de apoyar la la ficción pero que debería tener obligaciones digamos más ambiciosas a la hora de abordar historias yo eso lo echo de menos sinceramente creo que

Voz 0313 26:56 bueno que haya apuestas eso sí

Voz 32 26:59 bueno yo echo de menos echo de menos

Voz 1504 27:02 más riesgo en en en una cadena que que se lo podría permitir yo no sé eso como si lo habláis tenéis en cuentas

Voz 29 27:11 absolutamente todos los días de alguna manera

Voz 28 27:15 no es cierto

Voz 29 27:16 pero auto oral por llamarlo de alguna manera estoy lo más popular hay muchos estados por así decirlo no y cada proyecto que se plantea es muy distinto es el concepto no es muy distinto un proyecto como fue la serie sabuesos que el que fue la el Ministerio del Tiempo creo que tienen dos extremos bastante muy claros buscado desde el inicio no pero sí es verdad que nosotros tenemos ese aliciente de decir bueno yo puedo arriesgar en ese sentido aunque es verdad que también hay otra parte qué dice oye tú tienes que buscar audiencia pública o no tienes que encontrar al público identificarse con él de la manera que lo haría un servicio público

Voz 1504 27:50 pero esta esta es la gran Ésta es la gran cuestión no Fernando porque ahora Últimamente se habla mucho de las series y de las iniciativas de audiovisual que ha que ha propuesto que ha llevado a cabo la BBC que siempre se pone como ejemplo ya lo sé pero es que últimamente están sembrados no y entonces claro eso es lo que yo digo nosotros ya llevamos muchos años de tele pública ahí ya con un buen referente en ficción por qué no vamos más allá no cuál es el que que es lo que os frena no para abordar historias decía más ambiciosas perdona que sea vemos a me me duele que insista contigo pero claro

Voz 0313 28:24 lo envites a Mariola asentarse durante una semana en tu silla Boadella porque tiene varias

Voz 29 28:30 define ambiciosa no es bueno ámbitos

Voz 1504 28:33 yo sabes es esto que te digo por ejemplo la última de esta que te decía de la BBC la apuesta de la BBC la miniserie

Voz 32 28:39 pero bueno la de un escándalo muy inglés no que son Exteriores una corrupción

Voz 1504 28:45 Política que mezcla muchos temas es una producción de la cadena pública no que se ha metido en ese lodazal

Voz 29 28:53 vale la pena no no pero es muy claro la a dar unos pasos de hace años que Televisón Española todavía no ha dado y que tiene que dar en algún momento cuando además estos pases empresa empezaremos yo creo que abordar este tipo de contenidos pero tenemos que ir poco a poco

Voz 32 29:06 yo voy a este también aquí a Fernando porque eso

Voz 28 29:09 el nosotros lo joven

Voz 30 29:12 que las plataformas también en Reino Unido Nos llevan cómodos de tres años de ventaja hay por ejemplo haber English escándalo

Voz 1915 29:17 se ha podido hacer porque está Amazon Prime

Voz 30 29:20 no es marino que aquí también habrá un momento que las plataformas y la televisión

Voz 32 29:25 pública a los anteriores

Voz 28 29:28 la otra lanza a favor yo rompe rompe el hábito no

Voz 1709 29:32 en el caso del Cine y Televisión Española arriesga hay mucho menos que que Atresmedia nosotros no apostamos verdad

Voz 30 29:41 sí porque nunca podríamos de emitir en Prime Time en nuestras cadenas entonces

Voz 1504 29:45 porque nosotros no no producía nada que luego no pueda es emitir en antena pudierais emitir en antena

Voz 30 29:51 en principio no el objetivo tiene que ser

Voz 32 29:53 da ir a competir pero también por darle fin están pero podremos emitir todo lo que claro pero también por darle al cine en España

Voz 30 30:01 con el lugar en la parrilla que les damos

Voz 32 30:04 el cine americano ni más ni menos si si no vamos eso está claro

Voz 1709 30:09 eso de Mediaset en inmediata verlo no es que no que no es que produzca más cine que no se pueda emitir pero no está en el objetivo final de la película que producimos que acabe pudiendo emitir en abierto en televisión no

Voz 0313 30:20 me interesa mucho antes y de pasada comentando lo de la convivencia entre las series y los proyectos de cine de las series es respuesta de sí o no bajo vuestro criterio estamos una burbuja sí o no sí sí sí es una burbuja no brujas estallan Un día el problema es que no estalle el problema es que es decir descontrolada no exactamente que

Voz 1709 30:43 pero creo que no hay conversación de amigos que no te diga tienes que ver esta serie cuando te sientas esa noche dice no no deja la abandona la que tienes que ver es esta la siguiente no no tienes tiempo literales

Voz 32 30:53 hemos empieza a estar bien en la temporada de todas formas hay algunos creativos que dicen no prefiero llamarlo boom en lugar de burbuja punto positivo

Voz 0313 31:04 dos días si ya estamos en un punto donde el boom puede haber dado paso a la primera fase

Voz 1709 31:08 Mariola sería bueno que nos nos calor las es la cantidad de series que se estrenan en

Voz 32 31:12 todas las no nos gusta el otro día hablábamos de eso desde Juego de Tronos

Voz 1504 31:16 aquí John igual que hace menos de un mes que ha acabado he visto seis ya osea

Voz 1709 31:21 claro que el pago de coronas lo Irán en Tudela claro que al final lo ha visto un millón de espectadores aquí lo que se avecina una serie de sería la ven cuatro ante tres millones de euros

Voz 0313 31:32 el fenómeno llamas más que audiencias una cuestión de fenómeno y otras formas esta tarde no dejo de darle vueltas a la cabeza con una noticia con la que hemos abierto y La Ventana ese documental de Netflix con el caso de ese periodista brasileño que encargaba asesinatos ya para poder la exclusiva en su canal eso me parece bueno el Juan Palomo elevado a la enésima potencia sin duda pero como la la la la la exigencia de la televisión la locura del share la la dictadura de puedo puedo ver y hay gente fundada por ahí

Voz 32 31:59 si hay una película que Chema Knight Chrysler con Jake Gyllenhaal

Voz 30 32:02 Hall también trata la la

Voz 32 32:05 la de El periodista si eso sí sí bueno es subir la audiencia de su programa y entonces va con la cámara por las noches en Los Ángeles buscando provocando

Voz 0313 32:14 Nos películas sino que esto ha ocurrido de verdad Álvaro Augustín Mercedes Gamero Fernando López Puig oye muchísimas gracias a los tres por compartir este ratito de de la

Voz 28 32:23 lo que os lleva Ventana de la tele hoy con La Ventana de es que no se sabes que nos llevan a maldad muchas gracias para todos los días

Voz 7 32:35 preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por Mista Gordos

Voz 17 32:39 motu arte tráete la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 7 32:56 mi taller de Rice esa está quedando un poco anticuado además parece que las bicis eléctricas van ganando cada vez más

Voz 17 33:01 no quieres darle un giro a tu negocio con las líneas ICO es posible porque te facilitamos la financiación necesaria para que tus proyectos se hagan realidad informa técnico punto es que en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno y pide ya financiación ICO en tu banco empezamos

Voz 34 33:20 te sigue a La Ventana en las redes sociales Rojas La Ventana quien Face Phi La Ventana

Voz 3 33:32 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 7 33:38 sabemos que el larguero es mucho más

Voz 35 33:41 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torres

Voz 3 33:45 on Pablo Pinto Jordi Martí Marta

Voz 35 33:48 los López Miguel Martín empieza Larguero

Voz 3 33:50 de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño síguenos también en nuestra aplicación móvil en el Larguero punto es

Voz 37 34:20 buenos días Carlos buenos días

Voz 17 34:22 son

Voz 38 34:28 son las cinco menos veinte de la temporada

Voz 8 34:37 así de buenas a primeras buenos gas la nada

Voz 39 34:42 algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor a grifo a Cadena SER

Voz 12 34:55 para llevar una vida sana no basta con alimentarse bien

Voz 40 34:58 es verdad que la cerveza no tiene muchas kilocalorías pero el problema es que no solamente nos está aportando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tienen nutrientes sino que además detiene la combustión del el gasto de las grasas y de los hidratos de carbono

Voz 8 35:10 ni tampoco hacer deporte a cualquier precio hay que estar en forma para poder correr no corre cuando cuidarse es el objetivo en Be Ok Nos gusta tomarnos lo Con

Voz 31 35:20 hay un plato que como si fuera la aldea gala de Astérix sí

Voz 6 35:24 es de Hawai

Voz 31 35:27 como te decía

Voz 8 35:28 no lo sé disponible cada dos semanas en Cadena Ser punto com y plataformas digitales

Voz 23 35:38 la Sociedad Española de Radiodifusión

Voz 41 35:40 desde su poderosa red de emisoras

Voz 1 35:42 inicia la Cadena Ser que lleva muchos años acompaña muchos años contigo tal vez demasiado perdón digo que tal vez demasiado después ya habría que atacan Taser tantas ser tantos años esto nombre no pero pero que es bonito que lleve tantos años de Cadena SER ya esto pero nombre que broma pero bueno penoso usted

Voz 42 36:07 la Cadena SER

Voz 1 36:09 estaremos siempre con qué cara se la queda al idiota locutor

Voz 7 36:17 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 12 36:23 con qué ganas tengo de vacaciones a Mallorca ya tenemos el coche vais todos serán sólo claro un modelo familiar de Eurocup los tienen de hasta nueve plazas y lo hemos alquilado con el treinta por ciento de descuento todos los seguros incluidos conductor adicional gratis tu que además lo hemos reservado con su producto Charisse así podremos conducir exactamente el modelo que hemos reservado

Voz 13 36:51 Europcar y Viajes el Corte Inglés el mejor servicio con todo

Voz 17 36:54 la confianza

Voz 0098 36:56 la vida está llena de cosas importantes pero

Voz 8 36:59 cuántas nos importan de verdad me importa

Voz 18 37:05 Solamente tú

Voz 8 37:07 hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 18 37:21 encontrarás

Voz 3 37:43 que siga pensando que todavía John lo piensa que la filosofía tiene una difícil

Voz 0313 37:46 traducción práctica que tome nota de lo que vamos a hacer hoy desconectar la filosofía con algo que estos días está en muchísimas conversaciones que son los exámenes de selectividad la mayoría de comunidades autónomas lo estará haciendo esta semana y hoy queremos hablar de la selectividad enfocada a la filosofía que materias entran si son las adecuadas es el método correcto nos van a acompañar profesor de Filosofía dos universitarios que en su día hicieron la selectividad una aparecer eso filosofía y otro para Matemáticas y Físicas pero que tras terminar sus estudios ahora está haciendo un grado de de Filosofía en cualquier caso para situarnos para ponernos en contexto nos trasladamos obtenerlo intentamos eh a las mentes de algunos de los supuestos estudiantes que estos días hacen el examen y lo hacemos con la ayuda del doctor Pepe Rubio

Voz 44 38:34 y en estos momentos estudiantes de algunas comunidades autónomas están dando un último repaso a los contenidos de la asignatura de Filosofía

Voz 23 38:46 día de la Ebay o como conocemos la prueba los Caracas selectividad

Voz 45 38:54 Ronda de mentes estudiantiles primera conexión con la cabeza de una joven estudiante andaluza San Agustín Dios igual Asset igual la verdad creación contemplación razón y fe creer para entender búsqueda en el interior del alma mal moral mal uso de libre albedrío necesidad de la rafia erigidos libertad Aleluya

Voz 8 39:12 es un esquema de San Agustín nos vamos a otra cabeza estudiantil en Teruel

Voz 46 39:16 Aragón tener Descartes confianza plena en la razón humana no tímido sensible el método duda metódica primera verdad yo cogido realidad evidencia res infinita Dios es extensa El Mundo libertad humana la sustancia

Voz 1915 39:28 somos cartesiano seguimos buscando mentes de

Voz 8 39:30 el último repaso de filosofía para Selectividad ahora en Cataluña en calma

Voz 0098 39:35 el materialismo dialéctico materialismo histórico es lo único real la historia avanza dialécticamente tensión entre las fuerzas productivas capitalismo alienación revolución del proletariado revolución

Voz 8 39:52 enterando de conexión con la sala de profesores de Filosofía que ayudan a la preparación del examen última consignas antes de salida al

Voz 29 40:05 esto es un examen de conocimientos no penséis memoria memoria memoria quedaros con los conceptos imaginad que esto es una autoescuela yo

Voz 17 40:13 no estoy aquí para enseñarnos a conducir chino para aprobar Se trata de pasar este peaje para entrar en la autopista universitaria

Voz 23 40:24 silencio estamos ya en el aula la suerte está echada opción a del examen ruso el contrato social en efecto

Voz 48 40:35 cada individuo puede como hombre tener una voluntad particular contraria o diferente de la voluntad general que tiene el ciudadano su interés particular puede hablarle de forma muy distinta que el interés común Schweppes Nahyan algo que no nada

Voz 49 40:53 no te das ahora

Voz 29 40:55 no memoria memoria no pienses no

Voz 8 40:58 se cuya pérdida sería menos perjudica al hombre social Estado la naturaleza buen salvaje felicidad y progreso rompe los ojos

Voz 29 41:06 retirada en ese es el camino no trata es de entender el texto limita per resumirlo

Voz 23 41:13 fin de la prueba levanten se dejen el examen sobre el pupitre salga en silencio

Voz 0313 41:30 Eduardo Infante buenas tardes muy buenas tardes amigos Eduardo es profesor de Filosofía en el Instituto San Eutimio Lasalle de Gijón y y bueno ese retrato que hemos hecho es exagerado au sigue siendo así el examen de filosofía

Voz 6 41:44 no no es ni mucho menos exagerado desgraciadamente es así además lo decía ayer a Pepe Rubio que yo a los alumnos cuando llegan estas fechas Le pido perdón por dejar de ser un profesor de filosofía de convertirme en un profesor de autoescuela porque realmente no les digo igual que los profesores de autoescuela no fan enseñar a conducir sin aprobar un examen pues yo desgraciadamente no os voy a enseñar filosofía sino voy a enseñar a aprobar un examen que en nada tiene que ver con la práctica de la filosofía

Voz 0313 42:13 Eduardo Infante se hizo conocido hiló hemos comentado aquí en La Ventana por utilizar las redes para la para enseñar filosofía a través de los famosos y los retos te acuerdas que lo hablamos un día la conclusión es que un estudiante puede sacar una nota magnífica

Voz 6 42:26 sin haberse enterado de nada efectivamente una

Voz 0313 42:28 por decirlo así igual iguales sido sí por qué

Voz 6 42:31 en ejercicio de memoria y ya sabes que bueno podemos memorizar contenidos que que no entendemos y sobre todo que que no aplicamos no el examen es eh es diferente en cada comunidad autónoma pero pero muy parecido también imagen menos tienen todas el el el mismo esquema no es simplemente resumir un texto que no se les Telepizza alumno que en ningún momento los tres juicios sobre el texto que opina sobre el texto ni mucho menos un comentario simplemente que lo resuma que defina una serie de tecnicismos propio cerrada de la filosofía lo que evite perdón que que desarrolle ese tema sobre sobre el papel no

Voz 0313 43:10 Eduardo Infante no está sólo en los estudios de SER Gijón le acompaña Daniel de la Rosa alumno actualmente de segundo de filosofía que en su día hizo la la selectividad para poder cursar esta carrera Daniel buenas tardes qué tal

Voz 1645 43:20 muy buenas aquí estamos a ver si ya tienes

Voz 0313 43:22 es un poquito de Dia de tiempo de experiencia de de de perspectiva de lo que respondiste en aquel examen de selectividad a lo que sabes hoy que hay metros kilómetros qué distancia hay kilómetros es decir poco la verdad

Voz 1645 43:36 se ha dicha no es pero no es sólo una cuestión de cuanto se sino más de cómo lo sé no no es porque quizá la cantidad de conocimiento que vómito yo no voy a disculparme por utilizar la expresión en el examen de la de selectividad pues puede ser de hecho mayor al que puedo desarrollar en una en un examen de la de la carrera no pero pero con una profundidad pues muchísimo menor no apenas un apenas rozaba superficie a la hora de hablar de ello pero bueno es lo que tiene que limitarse memorizar

Voz 0313 44:14 hace unos días Verne en el diario El País aparecía un reportaje sobre cuatro alumnos que ya se han hecho famosos a día de hoy que fueron en su momento los mejores de selectividad hace unos años era era un viaje muy muy interesante uno de ellos era Juan Ramón Gómez que está con nosotros aquí en en La Ventana Juan Ramón buenas tardes me llamó mucho la atención entre otras cosas que tú sacara un trece con nueve a una décima del catorce que es el máximo para que no esté familiarizado con los sistemas actuales de puntuación impedirse el bar reclamase de diste el bar te dieron la razón

Voz 31 44:46 me la dieron ciudadano era más una cuestión estética que tienen necesidad al final con un trece coma nueve las las opciones que tenía eran las mismas prácticamente haya una cuestión de quedarse rozando lo o llegar a tocarlo

Voz 0313 44:59 que nadie que habrían esas toma que había dónde estabas ves

Voz 28 45:02 en el examen de lengua no sé dónde está ahí es donde había quedado

Voz 0313 45:07 si tú tienes el mismo recuerdo de un examen de sobre filosofía absolutamente Maurice ético de de de de de conceptos de de repetir de vomitar

Voz 31 45:16 yo hice el examen de Historia

Voz 1709 45:18 eh para que ver el cómo cómo es

Voz 31 45:21 han quedado segundo de Bachillerato en este caso la profesora se rompió el brazo perdimos quince días de clase porque hubo que mandar una sustituta y con esos quince días de clase ya no dio tiempo a terminar el temario osea que fue una imposición que más que una elección tuve que hacer el de el de Historia porque no se había dado tiempo al completar el de los quince días a completar todo el temario de de filosofía

Voz 1709 45:42 bueno a no completarlo porque no fueron a la cuestión práctica porque en realidad yo recuerdo site estudiaba seis seis autores de esos autores te memorizado una página un folio poco más seguro que sacamos una buena nota

Voz 31 45:56 está que el examen de fin de marzo un consistía en comentar un texto que ya sabías que te estoy va a ser por tanto no tenía

Voz 0313 46:02 tenía ninguna dificultad definir cuál

Voz 31 46:05 tres conceptos de una lista que ya conocidas de diez escupir un tema pues de memoria

Voz 0313 46:09 los seis que has dicho serían Platón Aristóteles corrígeme Eduardo es Descartes

Voz 6 46:14 tío can can cae también email no han informaron eso en Asturias

Voz 1709 46:20 en lo cambia en alguna comunidad autónoma

Voz 6 46:23 pero bueno son más o menos los mismo inicio se cuenta por cierto

Voz 0313 46:27 Ger brilla por su ausencia exacto efectivamente

Voz 6 46:30 eh cualquier alumno podría pensar que la filosofía es algo que han hecho sólo y exclusivamente hombres occidentales de clase aristócratas

Voz 0313 46:37 hasta hace dos siglos más o menos podía ser así pero en los últimos doscientos años hay nombres donde elegir

Voz 6 46:43 poco no esté Simon de Beauvoir tejana en pues no sé qué pasa María Zambrano sin duda efectivamente pues no sé qué me va a los que diseñan estos exámenes no hay alguna

Voz 0313 46:54 unidad autónoma que si lo hacen no hay alguna que sí lo hace

Voz 6 46:56 si alguna que sí lo hizo que oye pues se echaron para atrás Ivo olvida por ejemplo alguna tú a María Zambrano bueno pues pues pues no sé porque lo lo han quitado o no

Voz 0313 47:08 Daniel tú tú porque quería estudiar Filosofía primera parte de la pregunta segunda parte en cuantas ocasiones tuviese que responder a la pregunta o la imprecaciones

Voz 28 47:18 creo que perdí la cuenta pero vayamos a la primera parte

Voz 1645 47:22 de mi historia con la filosofía a lo largo de Bachiller y de cómo llegué a esa a esa decisión de hecho es es es larga hay Idaira porque la la pregunta de la segunda parte la de pero qué haces de Mula llegué yo a formular a mí mismo las primeras veces que me lo plantee y yo entré en Bachiller con la idea precisamente de ser periodista vale pero en cuanto empecé a estudiar no Historia de la Filosofía de segundo sino filosofía de primero que me daba me daba cuenta de que me me sentía apasionado sólo de de leer acerca de las personas que estábamos que estamos estudiando supongo que el hecho de que no tenía que hacer ese ejercicio memorizar me ayudaba mucho a realmente entusiasmar me por lo que estaba haciendo no muy bueno pues de ese ese entusiasmo pues fue aumentando al grado de que bueno e segundo de Bachiller y la Eva uno consiguieron matarlo entonces acaba llegando a la conclusión de que las ganas de hacer algo que la selectividad no te mata es que hoy no no pueden ser no pueden ser asesinadas ya así que pues decidí ir de frente

Voz 6 48:35 el hombre también la ayuda tener un profesor muy guapo