La Ventana (11/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 0313 00:08 en el Congreso de los Diputados última reunión del presidente del Gobierno en funciones ha sido esta última reunión con el líder del Partido Popular con Pablo Casado pero antes Esther se había visto Albert Rivera verdad si en esa reunión al

Voz 1454 00:18 de Rivera ha insistido en su no a Sánchez ha preferido no comentar el anuncio hecho por Vox de un acuerdo con el PP para entrar en el Gobierno de Madrid aun así fuentes de la formación naranja han revelado que se abren a estudiarlo para buscar un encaje un encaje como Óscar García buenas tardes

Voz 1645 00:34 qué tal buenas tardes según fuentes de la dirección de Ciudadanos el partido de Rivera está analizando cómo asumir sin verse perjudicado el acuerdo suscrito este mediodía entre el PP y Vox en la Asamblea de Madrid ciudadanos aceptaría según estas fuentes que Vox pudiera entrar en el Ejecutivo madrileño siempre cuando ostenta se cargos intermedios en ningún caso consejerías que son los puestos que según Ciudadanos conforman en realidad el Consejo de Gobierno hay quién en el partido de Rivera opina además que esos cargos que ocupase Vox tendrían que estar en consejerías bajo el control del Partido Popular en la rueda de prensa hace una hora del presidente del partido Albert Rivera ha descartado que su formación vaya a firmar el acuerdo en los términos en los que

Voz 1432 01:13 lo han hecho Vox el partido popular esta mañana

Voz 1645 01:15 lo firmarían documentos con el PP como se hizo en su día en Andalucía

Voz 1454 01:19 continúa la investigación abierta tras el hallazgo de una mujer muerta degollada en un domicilio de Xàtiva en Valencia estaba embarazada ha sido la pareja de la mujer la que ha alertado a la Policía Local aunque de momento no hay ninguna persona detenida el secretario de Estado de Educación responde La Ser al plante de buena parte de los sindicatos y de representantes de las familias por el cobro de las becas un tema al que nos vamos a dedicar en profundidad esta noche en Hora veinticinco a partir de las nueve las ocho en Canarias Alejandro Tiana asegura que mantienen el compromiso pero que en funciones y con presupuestos prorrogados es muy difícil hacer realidad la medida

Voz 2 01:52 el hecho de ser un Gobierno en funciones tener muy limitado el tipo de cosas que puede hacer el hecho de no tener unos Presupuestos Generales del Estado para dos mil diecinueve pues son condicionantes grandes yo entiendo que las organizaciones que además muchas llevan mucho tiempo esperando esa reforma como yo mismo fin comparto con ellos pues que sientan que hay que actuar con más rapidez nosotros en las condiciones que tenemos en la actualidad los hemos hecho lo único que creíamos que podíamos hacer

Voz 1454 02:25 una decena de patronales en Mallorca han firmado un manifiesto en favor del turismo de cruceros responden así a la petición de vecinos y ecologistas para reducir a uno el número de barcos que llegan a la isla Radio Mallorca Lucía Bórquez una de

Voz 1315 02:37 cena de patronales entre comerciantes restauradores taxistas firman ahora un manifiesto a favor de los cruceros los empresarios rechazan demonizar este tipo de turismo y limitar la llegada de embarcaciones porque consideran que eso

Voz 0861 02:49 los visitantes son muy importantes para la economía vale

Voz 1315 02:52 crear Toni Gayá presidente de la Federación de Comerciantes de Palma pide actuaciones consensuadas

Voz 3 02:57 a nosotros no creemos que sea positivo a regular de esta manera tan bestia prohibiendo la entrada de coger vamos a hacer un plan para que Mallorca estén libre de humos este libro contaminación pero a medio plazo no en quince días

Voz 1432 03:10 argumentan los empresarios que el cliente de crucero gasta en un periodo corto de tiempo y dinamiza la oferta complementaria piden sobre todo un debate constructivo en euskera el deporte Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes mundial femenino del fútbol mañana a estas horas la selección española estará jugando su segundo partido del grupo después

Voz 4 03:26 de haber ganado a Sudáfrica en el inaugural se enfrentan a Alemania una de las grandes favoritas del torneo si las españolas ganan mañana estarán clasificadas y estarán haciendo historia como acabo de decir el seleccionador Jorge Belda

Voz 5 03:38 a mí me encanta irá de mis jugadoras el día previo al partido y me he dado cuenta que ya tienen puesto el modo competición en on

Voz 1 03:46 conseguimos ganar a Alemania sería

Voz 0175 03:48 ya pero es que nosotros hemos venido aquí a hacer historia es lo que queremos

Voz 4 03:51 ha jugado un partido esta tarde en el Mundial Holanda le ha ganado uno cero a Nueva Zelanda hay baloncesto hoy se juega el tercer parto

Voz 6 03:56 ha ido de la semifinal ACB que enfrenta a

Voz 4 03:59 técnico hasta Zaragoza Barça los azulgrana domina la serie dos cero Si gana hoy estarán ya en la final donde espera el Real Madrid

Voz 7 04:06 somos un equipo si uno sufre sufrimos equipo si una triunfa vamos todos no

Voz 1 04:12 es imposible que merezca la pena sino tienes un buen equipo que os preguntamos cómo es el tuyo un equipo de fútbol

Voz 1933 04:20 un equipo de waterpolo un equipo de natación un equipo de tenis Si te preguntan eso Wall Street

Voz 7 04:25 qué dirías ya puedes dejarnos sus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres

Voz 1 05:43 a este año el oceanógrafo cara a cara con sus tiburones más defienden el mayor acuario de Europa vas a perder

Voz 8 05:53 Gráfico Valencia cita de les Arts y la Generalitat Valenciana equipo

Voz 1 06:03 cuando el ruido desaparece piensa mejor lo que pase tiene que ver con lo político las claves de los próximos cuatro

Voz 8 06:10 yo no hay alternativa sólida Hora veinticinco te da las claves de cada día desde las ocho de la tarde a las siete Ángels Barceló

Voz 14 06:22 no

Voz 1 06:24 la Ventana con Carles Francino

Voz 14 06:36 hoy no me cuestan tengo que llegué a querer estuve en otro plano Pedro claro que hoy mundo estén controlado vi Don Saturno ido estoy seguro que vamos a contarles está en concreto

Voz 0313 07:12 pues ya ven que lleva música incorporada pero podrán comprobar también que es una historia entre otras muchas muchísimas CNET acudió a la fórmula del crowdfunding del micro mecenazgo para financiar su cuarto disco que pasa que esta opción de financiación es algo que ya se ha convertido en en habitual en España para costear proyectos no sólo artístico sino de todo tipo nos faltaban los datos son los datos un retrato un poco completo preciso de cómo está el sector ya lo tenemos los proyectos financiados en España vía causó anden prácticamente alcanzaron el pasado año los

Voz 1 07:45 ciento sesenta millones de euros

Voz 0313 07:48 es que es una cantidad francamente respetable son datos de un informe del universo KO Fandi que es una consultora especializada en este sector junto a la Complutense hemos invitado Ángel González asomarse a la ventana para que nos comento un poquito esos datos Ángel buenas tardes cómo estás buenas tardes estás Kalex Ángeles consultor de este universo crowdfunding eh yo recuerdo no hace tanto tiempo verdad Roberto esta palabra no sonaba a chino decía como como como no no no hace tantos años como como explica el despegue el el el boom la subida tan espectacular de este de este sistema de esta fórmula Ángel

Voz 15 08:23 bueno realmente Familia otros por ejemplo montamos en el año dos mil diez que parece que fue ayer pero ya casi han pasado diez años ir poquito a poquito en todo el mundo no es una situación solo españolas en todo el mundo pues bueno cualquier emprendedor cualquier creativo Un final cualquier persona cualquier

Voz 0771 08:42 pero

Voz 15 08:43 pues buscando la extinción no os opciones para sacar adelante los trillizos y el crowdfunding por ser siempre la respuesta en muchos casos

Voz 0313 08:49 el fíjate estamos yo lo decía con con la música de CNET por ejemplo estamos muy acostumbrados a hablar de este tipo de proyectos pues en el terreno cultural artístico y social también pero por ejemplo una pregunta concreta que es el crowdfunding inmobiliario

Voz 15 09:04 bueno crowdfunding inmobiliario es uno de los tipos que más ha crecido en los dos últimos años de la mano que ver sobre todo una plataforma juntos es la opción de que cualquier persona pueda mediante compra de participaciones o mediante préstamos participar en un proyecto inmobiliario por ejemplo imaginemos que una promotora que quiere construir un edificio bien cualquier es decir X hasta ahora que se hacía mucha lo me acudían al único Pi S llaman coles prestaron el dinero ahora la opción puede ser que vaya en una plataforma de del en este caso préstamos esto ciencia en un es muy serio y que irán ahí el dinero el cambio es que cualquiera de nosotros se presta lo bien el banco sido que estoy pues pues estar mil euros yo puedo no estar quinientos nosotros no lo está cinco mil a cambio algún tipo enorme determinado pues lo pasamos a seis cero

Voz 0771 10:00 yo después x tiempo

Voz 15 10:02 me comentaras me interesa mucho en hacerlo

Voz 0313 10:05 con esto último que estás comentando porque has utilizado el concepto préstamo es para que sepan los todos los oyentes de La Ventana que no lo conozca que existen cuatro tipos de crowdfunding de de micro mecenazgo en España que son vía donaciones recompensas inversión Yeste Yeste de préstamos que que acabamos de comentar está está el sector Ángel tú crees suficientemente regulado en España

Voz 15 10:28 bueno realmente en España como tú has comentado es muy importante ese detalle no hay cuatro tipos de cara porque soy cuatro completamente diferentes porque muchas veces no se dedica a aparte de los discos forma parte el mecenazgo les hay cuatro muy muy diferentes concejal nación la regulación hay regulación específica para él Crowley mil préstamos y el equity crowdfunding que es el de inversión cuál es el mismo caso del ámbito en el comentario que imaginamos que la promotora en vez de pedir un préstamo dice bueno yo doy

Voz 0771 10:59 parte de mi accionariado no de mí

Voz 15 11:02 participaciones entonces a cambio de que cualquier persona pueda comprar entonces tú participas en ese proyecto pero como dueño Ivo lo pues la ideas que luego le pido mi ahora pues dentro de cinco años recibirá cinco mil

Voz 16 11:16 son poco se oye

Voz 0313 11:18 sí sí el año pasado se financiaron proyectos por valor de casi ciento sesenta millones de euros la proyección para este dos mil diecinueve donde nos sitúa tienes alguna idea culo para que no

Voz 15 11:30 estábamos siendo el año anterior fueron ciento un millones el año anterior fue unas setenta y tres hotel entonces ciento uno ciento sesenta el año pasado pues yo creo que superaremos los doscientos seguramente sí bueno osos eso es muy bueno porque no lo bueno no es tanto los datos de la cantidad de calcio a Cavallo sino la tendencia hacia la tendencia en todos los tipos de hablado en todos es creciente hay hay algunos con mucha más fuerza que fría entre inversores finales de préstamos de críticos entrar inversores inversores profesionales poco a poco que gana que cada cualquiera de los otros por Simon que metió poquito bolsa pues puede detener

Voz 0313 12:12 doy dinero en proyectos que nos interesa

Voz 15 12:14 Ello no perdona cada uno de nosotros muy bien

Voz 0313 12:17 Ángel González consultor de universo crowdfunding gracias por este ratito en La Ventana ha sido un placer

Voz 15 12:22 gracias a vosotros adiós buenas tardes buenos encontramos

Voz 0313 12:25 efectivamente un montón de de opciones interesantes de de de micro mecenazgo pues va a reñir Isaías por utilizar tanto que bueno pero hace diez años Woody si ya no está entender hoy nos topamos nos queremos quedar con con una iniciativa solidaria amar relacionada vinculada directamente con este medio con la radio que está disponible en la plataforma gotas

Voz 17 12:43 no vamos a crear una radio comunitaria en Santa Clara de ojea un pequeño pueblo de novecientos habitantes ubicado en la selva

Voz 18 12:51 a ver una herramienta nueva que va a mejorar la comunicación de las personas de Santa Clara y además ayudar aquí se conserve la tradición y la cultura de esta Comunidad de la madre mía

Voz 0313 13:03 víctima donado buenas tardes bienvenida La ventana cómo estás una radio en la selva amazónica en en Perú en una en una aldea

Voz 1454 13:11 toques exactamente esto es una propuesta

Voz 4 13:14 hasta que que nació de una idea como casi todo esto sí es ya es trabajar

Voz 0313 13:18 adiós sí hice quedan aún no

Voz 4 13:21 de fuerzas el conocía unas chicas que tienen un proyecto en este pueblo en Santa Clara del ojal que se llama Proyecto Iquitos que empezó trabajando un poco con los niños de este pueblo hay mucha pobreza infantil en este lugar hay también

Voz 19 13:35 y y alcoholismo

Voz 4 13:37 ay bueno muchas necesidades cuando nos conocimos me contaron su proyecto educativo buscamos un poco una sinergia para para intentar ayudarnos mutuamente y bueno hablando de la cohesión del pueblo de que a lo mejor se habían centrado mucho los niños habría que abrir de manera un poco más global una ayuda al resto del pueblo porque no está muy cohesionado pensamos que la radio que es una herramienta como sabéis Rui transformadora

Voz 0313 14:02 la radio estribo pues pensamos que sería una buena

Voz 4 14:05 la opción para para que este pueblo avance salga un poco el aislamiento

Voz 0313 14:09 vale ya en el terreno concreto del del crowdfunding en qué punto estáis qué necesitáis cómo funciona

Voz 1454 14:14 eh acabamos de lanzarlo lo lanzamos ayer

Voz 4 14:17 son cuarenta días la primera campaña estamos muy ilusionadas porque la verdad que está funcionando muy bien llevamos dos días llevamos un veintiséis por ciento financiado

Voz 0313 14:26 en cuanto al resto de mínimo ha ido

Voz 4 14:28 campañas de mínimo casi diez mil euros de máximo alrededor de catorce mil bueno no está nada mal pero necesitamos el empujón del principio parece que es muy motivador pero necesitamos mantener la campaña y alcanzar la meta para poder montar

Voz 0313 14:42 a Radio Claret tenéis idea o tenéis alguna algún cálculo de del perfil de la gente que se mete por ejemplo en este tipo de proyectos

Voz 4 14:49 bueno el la primera tirada digamos claro familia y amigos que son un poco los que te conocen los que habían confiando en que no está nada mal los primeros que comprando pero bueno de momento como a mí me iba llegando a la gente que va colaborando hay dos otras personas anónimas por ejemplo que yo no conozco y que ya han participado no pienso granito de arena porque todo suma

Voz 0313 15:12 así las recompensas que las hay para los mecenas cuáles son que esto habrá gente ahora escuchando a lo mejor me interesaría esto

Voz 4 15:17 es la recompensa a la recompensa si es algo curioso porque tienes que ser creativo también en proyectos de este tipo la gente suele colaborar porque les gusta el proyecto entonces intentamos que no sea todo material una de las recompensas que más nos gusta le Le hemos llamado con la sonoro eh es una manera de que si tú financia el proyecto te vincula haremos con un vecino podréis construir una historia a medias a través de notas de voz que no se encargará hemos de ir uniendo no tu empezar una historia y el vecino la continuará y así sucesivamente hasta construir una historia que que luego escucharemos claro

Voz 0313 15:52 oye Fátima como como es Santa Clara de Loreal quiero decir antes has comentado problemas que tiene la situación el dos déficit etc de bueno como es la puedes escritos está alguna vez porción de uno

Voz 4 16:03 ahora no no cuando te vas pero yo me voy en octubre he tenido la oportunidad de ir antes pero preferido ir del tirón dejar el trabajo dejarlo todo a cara trabajo en neutral estoy muy contenta es una decisión difícil pero bueno hay que romper y empezar algo nuevo el pueblo tiene novecientos habitantes está bañado por el Amazonas en la en la selva de Perú no tiene agua potable que es uno de los grandes problemas electricidad sólo dispone de electricidad tres horas al día las enfermedades en su mayoría están relacionadas con el agua porque cuando no llueve no pueden beber entonces muchas veces del río que está sí

Voz 0313 16:35 la Louvre completamente exactamente problemas bueno

Voz 4 16:38 poca de en fin eh lo que os comentaba antes la pobreza infantil es una las cosas que más preocupa pero el alcoholismo y la violencia intrafamiliar también porque son la radio queremos potenciar también estos dos aspectos por un lado era la la visibilidad de las mujeres entender su realidad y por otro lado también potenciar la creatividad de los niños a través de la radio que bueno puede ser con lectura con radio teatro con música experimental vamos allí porque realmente las radios para que señala que de la gente de allí entonces una vez estudiamos las necesidades veremos hacia dónde

Voz 0313 17:07 quiero quiero recuperar ese titular de hace menos un minuto me marcho en octubre lo dejó todo

Voz 4 17:15 bueno cuando algo te arde un poquito dentro tienes que darle salida llevo mucho tiempo queriendo hacer un proyecto que vincule lo que más me gusta que es mi trabajo algo que siempre me ha gustado que es la radio iraquí llevarlo de alguna manera la cooperación y hacer que mi trabajo cuenta de otra manera apareció esta oportunidad yo creo que hay veces que las oportunidades olas coge eso sí coges arrepienten yo la sentía si así que decidí cogerla que acabó lanzando un crowdfunding y aquí estamos

Voz 0475 17:43 tenía que empezar de cero allí no hay radio no hay estudios no hay material no hay Antena no hay nada no hay nada

Voz 4 17:48 de hecho lo que vamos a hacer es empezar con con talleres de radio para empezar a explicar cómo una grabadora como se utiliza como sazón reportaje voy poco a poco montando la estructura que para eso necesitamos el dinero para financiar el material

Voz 0313 18:00 por cuánto tiempo te vas o no o no te pones plazo no

Voz 4 18:03 puesto plazo porque entramos en la parte más

Voz 0313 18:06 además persona a la que le preocupa mi madre sí

Voz 0475 18:08 es igual se entera de algo

Voz 4 18:12 me voy sin plazo porque creo que estos proyectos y se cocinan a fuego lento un niño a mi madre que es cocinera y a los ritmos me lo tienen que marcar ellos las radios para ellos las necesidades y el ritmo tiene que ser yo me tengo que adaptar al al proyecto Joy proyecto Iquitos las chicas que están del otro lado también y que

Voz 0475 18:30 bajan conmigo sois en total cuántas pero ella no iba yo aporto la parte de proyecto amazonas que es la parte de la comunidad ha sido una tres tres

Voz 4 18:41 bueno calculo que mínimo diez meses nueve diez meses

Voz 0313 18:43 tendrá que estar del tirón para para lanzarlo hoy Fátima y cuando ustedes ahí tengas alguna posibilidad de de contarnos cosas de sean buenas o malas da igual si Bono Isabel comunicarnos como cómo va prosperando esta iniciativa y cómo es eso ya pisando el terreno si te parece a La Ventana te apetece

Voz 4 19:02 me encantaría ir recojo

Voz 0475 19:04 el guante que me encantaría estilo de compartir con nosotros las primeras historias así cruzadas de un lado a otro o no esas colas sonoro que era tanta por supuestas era un placer pues eso da gracias a un beso hay muchas

Voz 4 19:16 gracias

Voz 21 19:20 en mil nada

Voz 22 19:28 nada nada

Voz 7 19:37 me entiendan Qaeda ah

la inglesa son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana

Voz 8 20:06 la Ventana de Madrid

Voz 0867 20:08 Javier casa al Partido Popular y Ciudadanos facilitan con su acuerdo de votos trenzados que la extrema derecha entre in la Mesa de la Asamblea de Madrid ciudadanos evita con esta fórmula votará Vox Vox tendrá más peso del esperado en esa mesa el Partido Popular y su momento de mayor debilidad parlamentaria se aferra al poder las tres derechas desplaza en el PSOE dejan fuera más Madrid que amenaza con llevar la votación de hoy a los tribunales el primer capítulo de esta serie y lo que venga a partir de ahora porque el camino de los pactos que llevan al gobierno regional puede enredarse puede enredarse mucho Rocío Monasterio aprieta las tuercas a Ciudadanos Vox asegura que ya tiene un acuerdo con el PP para entrar en el Gobierno

Voz 1933 20:56 ya hemos firmado un acuerdo con el partido del Partido Popular que incluye las posiciones en la mesa y por supuesto las posiciones de Gobierno consejerías entes etc etc en proporción a los escaños que tenemos como es lógico

Voz 23 21:11 Ciudadanos tendrá que elegir si se quiere unir a este pacto del PP con Vox o eh bueno

Voz 24 21:19 quiere que no siga adelante la investidura a partir de mañana a las nueve de la mañana nosotros estaremos aquí en la Asamblea nuestras oficinas dispuestos a que vengan a vernos para cerrar aquellos flecos que quedan para la para el acuerdo final de investidura

Voz 0867 21:34 Casal Asamblea de Madrid Javier Bañuelos vamos a resumir primero cómo quedan las cuentas como queda esa misa de la Asamblea que va a presidir ciudadanos Javier buenas tardes

Voz 0861 21:42 qué te buenas tardes pues con un control casi absoluto del trío de Colón cinco de los siete puestos son para el bloque de derechas eso les da una mayoría abrumadora en un órgano de control tan importante como la Mesa del Parlamento madrileño ciudadanos han negociado fuerte ha conseguido dos puestos entre ellos la ansiada presidencia de la Asamblea de Madrid que ostentará Juan Trinidad para llegar a unos aceptado los doce votos de la extrema derecha Vox al final ha conseguido un puesto nada menos que una vicepresidencia ha entrado gracias a un pacto entre PP y Ciudadanos para hacer un voto cruzado lo decías de tal forma que el PP ha votado

Voz 1 22:18 el candidato de Vox y Ciudadanos a su vez

Voz 0861 22:20 ha votado al PP y así todos conformes los populares tendrán dos puestos en la Mesa los mismos que el Partido Socialista fuera así representación se han quedado Más Madrid Podemos

Voz 0867 22:31 Javier sobre los pactos pensando en la investidura que dice el Partido Popular sobre ese anuncio que hecho por sorpresa a Vox no Ayuso da por buena la entrada de la extrema derecha en su estructura de gobierno

Voz 0861 22:41 aún no llegan tan lejos oficialmente Nos dicen que no han pactado ningún reparto de consejerías Nickon Vox Nickon ciudadanos sino reconocen que han firmado un preacuerdo con el partido Santiago Abascal el partido de extrema derecha para sentarse mañana mismo a negociar la investidura de Ayuso respetando Nos dicen en esas negociaciones la proporcionalidad de la formación de Vox lo cierto es que Rocío Monasterio ha sido muy claro ya lo hemos escuchado no iban a dar sus doce votos para apoyar la presidencia de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid a cambio de nada y por eso han firmado esta mañana con el PP un preacuerdo para entrar en el futuro gobierno la pelota Javier ahora está en el tejado de Ciudadanos curioso su socio prefieren este es el PP pero el primer preacuerdo que firma el PP es con Vox

Voz 0867 23:26 pues vamos conciudadanos Ignacio Aguado portavoz parlamentario de Ciudadanos qué tal muy buenas tardes qué tal buenas tardes cómo estáis a ver no resultó muy complicado informar sobre este proceso porque se lo voy a decir claramente todos ustedes son bueno poco claros al vamos a ver si hacemos un esfuerzo di Dial didáctico por mi parte en las preguntas y las respuestas la primera van a aceptar ustedes están en un Gobierno del que forme parte Vox

Voz 0771 23:50 nosotros hemos sido muy claros siempre en campaña ahora mantenemos exactamente lo mismo que hicimos entonces es que nosotros en la Comunidad de Madrid en toda España tenemos como socio preferente al Partido Popular para intentar formar gobiernos que ese camino en es andadura habrá que hablar de programa y habrá que hablar también de quién implementa este programa para eso pues hablaremos con el Partido Popular solamente in the ahí no los hemos movido en para pactar la mesa ni nos vamos a mover en los próximos días

Voz 0867 24:20 eso quiere decir que estarán uno estarán en un Gobierno con Vox

Voz 0771 24:24 con nosotros no que nosotros no vamos a forma parte de un Gobierno que no sea con el Partido Popular en la comunidad de Madrid que es con el socio con el que queremos negociar esta coalición el Gobierno de la Comunidad además

Voz 0867 24:34 matiz un poco más esta línea roja que ustedes establecen es la misma en caso de que Vox ocupará por ejemplo segundos puestos en determinadas consejerías por ejemplo jugó en determinados entes

Voz 0771 24:45 es que el Gobierno es ese gobierno yo no voy a hablar sinceramente en los Juegos de mi Cuetos ID subterfugios que me que plantea Vox vamos a ver yo voy a negociar con el Partido Popular del programa emociono y en un gobierno al que esté Ciudadanos solamente podrá estar el Partido Popular y es lo que hemos dicho en la comunidad amarillo limón campaña yo lo voy a mantener porque eso no sé a quién le extraña que mantengamos lo lo he dicho

Voz 0313 25:10 o lo que es lo que están viviendo

Voz 0771 25:12 día de de mareos menos es lo que vamos a intentar poner en marcha un gobierno de centro liberal y hoy pues hemos dado un paso importante que es configurar la Mesa de la Asamblea de Madrid yo estoy particularmente orgulloso porque después de veinticuatro años del Partido Popular controlando la la la Mesa del Parlamento regional ha invertido que es Ciudadanos que siguió que la va a presidir además también estoy particularmente orgulloso del día de hoy porque es la primera vez en la historia de la sala

Voz 15 25:37 ha visto una mujer gitana

Voz 0771 25:39 entra también a formar parte de la de la Asamblea lo hace dentro el grupo parlamentario de Ciudadanos así que doblemente orgulloso de ello

Voz 0867 25:47 me queda claro que usted no se sentaría en el Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol con con un diputado con un miembro de Vox pero sí Vox ocupara no sé el Canal de Isabel Segunda u otra empresa publica usted esta concesión la aceptaría

Voz 0771 26:00 pero insisto que yo sé que que que Vox estaba intentando trabajar siempre en torno a la letra pequeña ya los vericuetos de los aquí

Voz 0867 26:07 Podemos dicen que tiran a un acuerdo con el Partido Popular

Voz 0771 26:10 yo no sé qué acuerdo firmado con el Partido Popular pero yo he sido muy claro con el PP y el PP lo saben también que no nosotros solamente vamos a negociar el programa con el PP que es lo que autorizó la Ejecutiva nacional de mi partido por unanimidad y que solamente en el caso de ponernos de acuerdo a formar hemos gobiernos con el Partido Popular en la comunidad de Madrid con miembros de PP Ciudadanos

Voz 0867 26:31 ustedes no llegaron a firmar ya habló ya de la mesa de la votación de hoy ningún acuerdo con Vox verdad

Voz 0771 26:35 no no no de esta mañana nos propusieron firmar un acuerdo un acuerdo un acuerdo global que incluya puestos en la Mesa que incluía programa incluía consejerías nosotros dijimos que no íbamos afirmar y que todo no firmamos Xbox pues bueno ha decidido votar en este caso al candidato de C's a la Presidencia de la Asamblea de Madrid y creo que ha hecho lo correcto porque la otra opción habría sido permitir gobernar aunque presidiera la Asamblea de Madrid el PSOE con el apoyo de Podemos

Voz 0867 27:03 cómo se explica si no hay acuerdo e entiendo que ella afirma pero como Se Se explica el cambalache el voto cruzado para que finalmente Vox haya obtenido dos puestos en esa mesa sí sí no está hablado no sale no la carambola no existe es decir firma no hay pero ustedes apoyan con sus diputados al candidato del PP a la vicepresidencia y el PP respaldado Vox esto no parece fruto de de de la casualidad más de la estrategia

Voz 0771 27:26 pues mire yo creo sinceramente que si yo pongo en la piel de Vox que que ha imperado el sentido común ni más ni menos Vox tenía que decidir si quería que fuéramos nosotros los que siguiéramos el parlamento regional o si querían que lo presidiera o miembro del Partido Socialista o de Podemos ya elegido fuéramos nosotros porque lo que creo que aceptan su decisión pero nosotros hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular para que ellos apoyarán nuestro candidato y nosotros a los suyos en los distintos puestos de la misa hizo sigue la cuerno el acuerdo que que hemos materializado y que luego se ha visto además reforzado por por el apoyo de Vox

Voz 0867 27:59 es un señor Aguado la oposición les ha acusado esta mañana ustedes de de casi todo pero básicamente de no jugar limpio no de incumplir el reglamento de la Cámara de de de de incumplir el Estatuto de Autonomía de hecho hay un partido que es más Madrid que se ir a los tribunales con esto

Voz 0771 28:13 bueno es que ver más Madrid y Podemos cuando no ganan pues todo lo tildó talante democrático de hecho incluso Parlamento no juegan Andalucía no les gusta cómo salen los dados cuando son incapaces de llegar a acuerdos cuando son incapaces de sumar mayoría entonces se enfadan si quieren rodear el Parlamento hoy al Constitucional mide está muy clara el reglamento el reglamento lo que habla es de que hay que tejer alianzas para repartirse los siete miembros de la Mesa es precisamente lo que nosotros hemos hecho y ellos no han sido capaces de hacer oiga

Voz 0867 28:43 esto es el juego democrático pero es cierto que hay un partido que tiene más representación que Vox que se queda fuera que es más Madrid

Voz 0771 28:50 bueno pese a que verse en décadas de Puerto de acuerdo con el Partido Socialista tenía dos por ejemplo podría haber hablado con deseo de que hubiera seguido uno el ese discurso que tiene el señor Gabilondo de diálogo de consenso y de ceder lo ha seguido uno puesto en la mesa y no lo ha hecho bueno porque te pidan explicaciones Babylon

Voz 0867 29:05 que los desencuentros entre Ciudadanos y Vox van a afectar au afecta de alguna manera a las negociaciones para el Ayuntamiento de Madrid se puede dar el caso un poco de política ficción de que no hay acuerdo el próximo sábado y que tengan ustedes que quitara a Manuela Carmena con una moción de censura esa posibilidad la contemplan ahora mismo

Voz 0771 29:25 pues mira no lo sé yo lo que sé que estamos diciendo lo mismo en toda España somos el único partido que ha establecido los criterios de actuación para negociar gobiernos nivel nacional en todos los sitios por igual y que hemos sido claros y transparentes en campaña después de campaña Ayuntamiento de Marinis compañeros que están llevando la negociación saben cuáles son esos criterios en primer lugar que con el socio con el que de manera preferente hay que intentar formar gobierno porque a día de hoy tenemos que es el que más puntos en común compartimos con el Partido Popular y que en ningún caso vamos a permitir que los gobiernos de los que llama forman parte ahora populistas nacionalistas en caso de ver regiones Cataluña

Voz 0867 30:02 esta parte lo entiendo señor Aguado porque es la misma que que me ha desarrollado usted en la primer

Voz 17 30:06 a partir de entrevistas la misma suelo en cuando es lo XXI

Voz 0867 30:09 pero si no hay acuerdo si falta esa tercera pata que es vox llegamos al sábado sin acuerdo

Voz 16 30:15 Carmena sería alcaldesa de Madrid pues tendrá que preguntárselo

Voz 0771 30:19 dos que quiere si quiere un un gobierno de PP y de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid os iba a permitir que sea Carme nada que Gobierno de los cuatro años pero eso no lo puedo responder yo no sé lo que vamos a hacer vosotros

Voz 0867 30:30 en esa negociación en esa negociación del Ayuntamiento de Madrid ustedes todavía no renuncian a que Begoña Villacís sea la alcaldesa o han tirado la toalla todo abierto

Voz 0771 30:40 Javier de la parte de programa a la parte de responsabilidades de gobierno y en esa negociación pues el Comité de Negociación de Gobiernos que son los que están llevando a San Sebastián

Voz 0867 30:48 pero el Partido Popular no les ha dicho ningún caso que que esa opción no es viable es decir no les ha dicho Almeida ha sido sí

Voz 0771 30:54 hoy por hoy está todo encima de la mesa que todo esto estamos hablando de programa estaba hablando de responsabilidad de gobierno yo confío en que haya buena voluntad suficiente pero las dos partes para llegar a un acuerdo y que el próximo sábado podamos poner fin a cuatro años de Gobierno de Carmena con los que nosotros no estamos de acuerdo y creo que ahí la inmensa mayoría de madrileños que tampoco lo es

Voz 0867 31:16 cuando así termino qué garantías existen ahora mismo de que haya un cambio en Madrid ustedes es cierto llegan por primera vez lo citaba lo citaba usted antes a la presidencia de de la cámara de la asamblea previsiblemente van a entrar en un futuro gobierno con el Partido Popular Vox de alguna manera va a tener su presencia dentro o fuera de ese Ejecutivo usted dice dice ustedes dicen que que dentro no pues ya veremos respaldando a ese a ese futuro gobierno que este es el cambio que ustedes habían planeado para Madrid que que el Partido Popular después de todos estos años siga en el poder ahora compartido pero en el poder

Voz 0771 31:50 bueno yo creo que la llegada de ciudadanos es la que implica precisamente el cambio pero tenemos la votación de hoy encima de la mesa después de veinticuatro años de gobiernos ininterrumpidos parlamento regional por parte del Partido Popular hoy el parlamento regional lo presidía ciudadanos que más cambio que ese yo creo que es evidente que la legislatura pasada conseguimos condicionar desde fuera un gobierno del Partido Popular y supuso un cambio importante en la manera hacer las cosas en la manera de aplicar políticas etcétera ya yo aspiro a gobernar la Comunidad de Madrid ya que el cambio sea Ciudadanos C's gobernando la Comunidad de Madrid mostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera yo desde luego no contempló el cambio en la Comunidad de Madrid en ninguna otra región teniendo obligatoriamente que pactar con otra formación política yo con el Partido Popular creo que tengo entenderme y creo que el cambio en Gobierno regional seamos capaces de llegar a un acuerdo y ponerlo en marcha lo aporta Ciudadanos

Voz 0867 32:40 pues Ignacio Aguado portavoz parlamentario de Ciudadanos le agradezco mucho que haya vuelto a este programa Un saludo a estar en un abrazo

Voz 8 32:48 siete de la tarde

el buenas tardes he dicho un importante malestar

Voz 1454 32:51 el buenas tardes he dicho un importante malestar

Voz 0867 32:54 el PSOE pero sobre todo en más Madrid con lo ocurrido esta mañana en el caso de Errejón su partido más Madrid va a llevar el Teva al tema al Tribunal Constitucional porque considera que la votación que el acuerdo a tres invade el propio Estatuto de Autonomía hay que bueno pues por representación básicamente no puede entrar Vox en la mesa y quedarse fuera más Madrid no

Voz 1454 33:13 sí tiene más Madrid que la composición de la Mesa con cinco asientos para la derecha y dos para la izquierda contraviene el artículo doce punto dos c del Estatuto de Autonomía que establece que el reparto de Jordan de ese órgano tiene que hacerse de manera proporcional a la representación parlamentaria Íñigo Errejón

Voz 0799 33:29 son Vox con apenas un nueve por ciento de los votos de los madrileños tiene hueco en la mesa y más Madrid con un quince por ciento de votos de los madrileños no tiene hueco en la mesa va contra el Estatuto de Autonomía es un atropello y una estafa democrática y nosotros acudiremos al Tribunal Constitucional y estamos convencidos de que nos dará la razón

Voz 1454 33:51 ya esa queja por la falta de proporcionalidad se sumaba también el Partido Socialista

Voz 0175 33:55 eso apoyaremos cualquier acción que se haga en la dirección demostrar esa disconformidad porque esa distribución de cinco a dos no refleja los resultados electorales ni refleja la composición de los grupos Ny refleja en esa medida la voluntad ciudadana

Voz 1454 34:12 el PSOE tiene dos puestos de la Mesa los dos únicos que tiene la izquierda los socialistas han intentado que Mas Madrid tuviera un tercero y han cedido tres votos pero la estrategia ha fallado

Voz 0867 34:21 sí este es el viral de Liga

Voz 8 34:23 no es el momento en que el vicepresidente tercero de la ESA

Voz 0867 34:26 le de Vox José Ignacio Arias cambia el cuadro de su nuevo despacho ha quitado el que tenía un diputado de Podemos con el lema Todos somos iguales ante la ley y lo ha cambiado por uno del Rey

Voz 8 34:37 el Rey Don

Voz 25 34:40 sí

Voz 1 34:46 y aplausos siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 0867 37:55 siete de la tarde XXXVIII mitad vamos a completar la crónica del día Madrid fallece una de las dos mujeres heridas en el tiroteo del pasado domingo en Aranjuez estaba ingresada en estado grave desde que la asesino abrirá fuego con

Voz 1933 38:06 la familia de su expareja la fallecida tenía

Voz 0867 38:08 veintitrés años lo avanzado esta mañana la SER hasta hace poco director de la ordenación farmacéutica en la Comunidad de Madrid ha sido contratado como Secretario General del Colegio de Farmacéuticos de Madrid caso de puerta giratoria según la oposición Teresa Rubio

Voz 1933 38:21 Adolfo Ezquerra pasado de dirigir la ordenación farmacéutica de la Comunidad para convertirse en el actual Secretario General del Colegio de Farmacéuticos de Madrid Esquerra que es licenciado en Derecho no había tenido contacto con el sector hasta que tomó posesión de su cargo en la Consejería desde entonces hasta hoy ha adjudicado cuarenta y dos nuevas oficinas de farmacia el mayor concurso público realizado en la última década ya ha sido el responsable de la redacción de la Ley de Farmacia una norma que negoció con el colegio para el que ahora trabaja y que estuvo a punto de aprobarse hace unos meses Inmaculada Gómez abogada especialista en Derecho Farmacéutico cree que el Colegio Oficial está pagando a Ezkerra por los servicios prestados

Voz 32 38:58 entiendo que será en agradecimiento a haber movido la Ley de Farmacia durante los últimos meses que el colegio está empeñado en sacar a toda

Voz 1933 39:09 desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid reconocen que han fichado a Esquerra por su conocimiento de la administración y el sistema sanitario Yell nos ha dicho literalmente que ha sido una decisión personal y familiar porque su nueva oficina queda muy cerca del colegio de sus hijos

Voz 0867 39:24 muy bien Tribunal Supremo ha confirmado este martes la pena contra el profesor del colegio Valdeluz por abusar de sus alumnas confirma la pena de casi cincuenta años impuesta por otro tribunal nos marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre que las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid en La Ventana hasta mañana adiós

Voz 0313 41:33 la recta final de la Ventana y como cada tarde a esta hora repasamos lo que queda del día

Voz 14 41:39 lo que queda del día

Voz 1 41:42 con Isaías Lafuente grabamos Isaías bueno pues llegó el momento ya hay que constituir los parlamentos autonómicos alguno ya se ha constituido Ciudadanos está demostrando clave para llegar a acuerdos con el apoyo de Vox pero sin que se note mucho incluso cuando los rumores del acuerdo son atronadores como esta mañana en Hoy por hoy alguna de sus líderes se pone a silbar

Voz 0230 42:02 esta mañana en Hoy por Hoy Pepa Bueno entrevistaba José María Espejo que es el encargado de Ciudadanos de los pactos y Pepa le pregunta by él respondía lógicamente pero todo el rato respondía no hay nada cerrado no hay acuerdo que hoy por hoy no hay nada cerrado hoy pero a continuación debéis escuchar que matiza que se trata de estos momentos

Voz 38 42:20 sé que yo sepa en estos momentos no hay nada cerrado

Voz 0230 42:24 a continuación pasará a un adverbio de tiempo ya a mí me me consta que ya esté absolutamente y todavía iremos a una unidad de tiempo más fugaz el ahora mismo

Voz 38 42:34 ya le digo ahora mismo no me consta que esté habiendo ninguna reunión

Voz 0230 42:37 y finalmente se referirá a algo que está sucediendo porque habla de todavía

Voz 38 42:42 todavía no hay nada cerrado de manera definitiva

Voz 0230 42:45 prácticamente de estar firmando el acuerdo mientras hacía la entrevista porque iba evolucionando el tiempo es un claro caso de que si algo pasa está la Ser y efectivamente diez minutos después Pepa Bueno da esta noticia noticia el secretario general del PP Teodoro García Egea ha confirmado

Voz 1933 43:01 que existe acuerdo vuelva a la la constitución de la Asamblea su santo de tanto yo soy solo

Voz 6 43:07 Diez minutos después bueno este es el primer capítulo después habrá que negociar la investidura ciudadanos insiste en que con Vox no habrá Gobierno pero en Vox dicen otras cosas Rocío Monasterio

Voz 1933 43:18 ya hemos firmado un acuerdo con el partido un Partido Popular que incluye las posiciones en la mesa por supuesto las posiciones de Gobierno consejerías entes etc etcétera en proporción veremos qué es lo que

Voz 6 43:32 pasa con el Gobierno de Madrid en fin que serán días de incertidumbre no suena en la Comunidad de Madrid de dimes y diretes de donde dije digo

Voz 0861 43:39 OO digo Diego que Iñaki

Voz 6 43:41 señalaba así de cuantos ha dicho en las últimas horas merece ser escuchado con atención el anuncio hecho por Teodoro García Egea secretario general del Partido Popular porque constituye el principio fundamental de los mismo político no sólo no vamos a facilitar la investidura de Sánchez dijo sino que la vamos a dificultar el señor De Gea no sólo demuestra la soltura de prejuicio nada del patriotismo de pulsera España sólo me importa si mando yo sino que nos advierte del filibusterismo que nos espera en esta legislatura todo esto tendría que estar resuelto pronto oye que el verano está las

Voz 0867 44:14 puertas

Voz 23 44:26 los alcaldes en funciones tienen garantizada la reelección

Voz 6 44:29 por eso están trabajando ya ha del caballero por ejemplo que no quiere perder tiempo así que va a consultar esta semana si los vigueses están de acuerdo con que se prohiba fumar en sus playas y también en el estadio de Balaídos Radio Vigo ha hecho su encuesta particular Mario Picatoste nos ha contado los resultados

Voz 1203 44:46 tenemos la posibilidad de prohibir fumar en Balaídos prohibir fumar en las playas no prohibir nada que es también le gusta mucho o prohibir en los dos en este caso el setenta por ciento de cerca de quinientos votos que tuvimos en la encuesta decían que prohibir en los dos sitios

Voz 6 45:02 así que la opinión clara en las redes opiniones cruzadas en la calle con dos ejemplos como estos

Voz 0552 45:08 sí me parece bien y soy fumador me parece bien me parece bien otros sitios donde no se arrincona en pero bueno me parece bien pues me parece un poco mal porque cada uno puede hacer lo que quiere en menos no moleste al resto de personas de un campo de fútbol donde hay mucha masificación por metro cuadrado del humo pues puede ser más dañino pero en una playa que hay viento is está más separados de a otras familias pues yo creo con poco sentido común más que prohibir

Voz 6 45:30 desde luego hay polémica y es lo que hemos planteado en la polémica de la Ventana Si hay que llegar a prohibir hasta fumar en las playas hice lo hemos pregunta al doctor Rodrigo Córdoba que es miembro del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo le parece una buena idea primero para no dar mal ejemplo a los niños y en segundo lugar para evitar

Voz 1 45:48 una contaminación muy peligrosa

Voz 39 45:50 es un producto tremendamente tóxico la mitad del alquitrán del cigarrillo queda en la colilla retenida en el que claro que tales un café el filtro está hecho de libres de plástico que tardan diez años en degradarse según por lo cual es acumulativo cada comía que se puede durar diez años y así sucesivamente no será bueno para por ejemplo para los niños no que tenga vaya jugando con castillos de arena era una colilla contamina alta hasta diez litros de agua de más de cincuenta litros de agua ducha existe una colilla en un vaso de agua agua no poner una pecera en unas horas se movían todos los peces si de ese líquido de una colilla disuelta en un vaso de agua acoge una gotita sólo la su canario se morirá en unos minutos

Voz 6 46:28 bueno yo desde la radio hemos mirado por partida doble a la televisión

Voz 40 46:32 ah

Voz 1 46:35 sí

Voz 17 46:37 sí ya se puede ver en Flix

Voz 6 46:39 primera temporada de la serie documental la muerte vende que cuenta la historia de un diputado brasileño que además será presentador de televisión Wallace Souza acusado de cometer al menos seis asesinatos para conseguir más audiencia en su programa sensacionalista y que hacía el tal Wallace pues no lo ha contado nuestro corresponsal Francho Barón