La Ventana (12/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1454 00:05 a menos de ocho millones de personas están en situación de exclusión social en nuestro país es uno de los datos del Informe Foessa ha presentado hoy en Cáritas y que alerta entre otras cosas del aumento de la fatiga de solidaridad nos explicaba en Hora catorce la trascendencia del término uno de los autores del informe Guillermo Fernández decía que no es sólo un tema de recursos es una cuestión de voluntad

Voz 2 00:26 con pilas Oliveras no solamente Bancosol es que aproximadamente el cincuenta por ciento la sección española cuando sale plantea usted ayudaría más en el futuro usted mayoría más frente a lo que sucedió anteriormente muestran un deseo de que no tendrían capacidad de ser no es solamente un tema de recursos se asuste mal

Voz 3 00:45 bueno entonces en el sentido sigue estamos que

Voz 2 00:47 a preocupación sobre que de alguna manera que esté haciendo una cierta a la vera solidario

Voz 1454 00:53 a mediodía hemos hablado también con un representante de UGT sobre los planes para correos de la iré a la autoridad fiscal independiente que les estamos contando en la SER despidos cierre de oficinas y menos

Voz 4 01:03 el reparto informa atónita coña así es como la valorado José Manuel que secretario de Correos UGT

Voz 3 01:09 creo que el informe del a ir es no es neutro no es inocuo tiene un sesgo claramente ideológico político y además lo que más nos preocupa porque aquí cada uno puede pensar como quiera es que está lleno inexactitudes medidas verdad es para construir una gran mentira

Voz 0313 01:23 mientras tanto el debate se ha trasladado a Twitter el director

Voz 1645 01:26 seguiré José Luis Escrivá ha sugerido esperar a la publicación del estudio dice Para constatar que poco tiene que ver su contenido con cómo lo transmiten terceras partes respondiendo así a Nacho Álvarez secretario de Economía de Podemos que les acusaba de tener sesgos ideológicos ir extralimita

Voz 1454 01:40 Ciudadanos a acelerar sus negociaciones con el Partido Popular en todos los territorios incluso en algunos de ellos han sentado las bases para el reparto de los cargos más importantes en formación de Óscar García

Voz 1645 01:51 sí fuentes de la dirección de Ciudadanos aseguran que están muy avanzados aunque todavía no cerrados los acuerdos con el PP en Murcia y en Castilla y León donde los pop lares presidirán ambas comunidades ciudadanos ostentará la vicepresidencia en la Comunidad de Madrid el partido tendrá que definir qué es Gobierno Si son sólo consejerías o también cargos intermedios para ver la forma de encajar el pacto PP Vox donde se va a dar entrada a los de Abascal en el Ejecutivo en el Ayuntamiento de Madrid desisten ya de una de sus principales reivindicaciones ven muy complicado que Villacís sea alcaldesa hablan ahora de gobernar no de liderar en Aragón finalmente Ciudadanos sigue esperanzado en poder conseguir la presidencia para eso esperan que el par el Partido Aragonés recapacite rompa su acuerdo con el PSOE dicen estas fuentes vuelva a casa

Voz 1454 02:36 hay respecto a las negociaciones para la investidura el PSOE no descarta que Sánchez pueda ser presidente con la abstención de los independentistas tampoco descarta Ábalos que Iglesias son miembros de Podemos entran en el Gobierno

Voz 5 02:46 no descarto nada porque después de la primera ronda sí que tenemos claras algunas cuestiones como les decía antes hay quienes han manifestado su voluntad de colaborar la gobernadora de España y quiénes han dicho que no van a colaborar

cadena SER Madrid empezamos con una última

Voz 1915 03:10 ahora el juez manda a prisión comunicada y sin fianza al hombre que disparó las hermanas y a la madre de su expareja acabando con la vida de dos de ellas en la localidad de ahora

Voz 0089 03:17 juez ampliamos con Alfonso Ojea cuando se han cumplido ya cuatro horas de la comparecencia del Juanín ante la justicia al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Aranjuez acaba de decretar en efecto el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de esta persona lo hace por la enorme gravedad de los delitos que presuntamente ha cometido dos asesinatos consumar dos un asesinato más en grado de tentativa y además un delito por tenencia ilícita de armas el acusado ya está siendo trasladado por los agentes del Grupo VI de la Brigada Provincial de Información a la prisión madrileña de Valdemoro sigue la tensión mucha tensión durante toda la mañana incluso con la detención de una persona de un varón Se trata del marido de la primera mujer asesinada de lisboeta al volante de su coche ha intentado saltarse la barrera policial que está levantada en los juzgados y como no lo ha conseguido ha proseguido su marcha hasta que ha sido de

Voz 1915 04:08 ha por la pone en Alcorcón la Junta Electoral abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento y al alcalde David Pérez por una infracción de la normativa electoral ser Madrid Oeste Ana Iriarte

Voz 1628 04:17 esta nueva resolución abre un procedimiento que pre

Voz 6 04:20 visiblemente acabará en sanción al consistorio por hacer coincidir ambas difusión es de forma simultánea por mantener la publicación municipal en la web corporativa hasta el dieciocho de marzo en esta publicación realizada con fondos municipales se aludía a los supuestos logros del Gobierno con una clara connotación

Voz 7 04:35 en electoralista tal y como determinó la Junta Electoral de Zona y confirmó en su día la Junta Electoral Central para la Junta Electoral en doble instancia esta actividad contravenía la LOREG la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y ahora acuerda incoar un expediente sancionador por posible infracción electoral contra el Consistorio David Pérez y cualquier otro responsable de dicha difusión

servicios informativos la Ventana con las Francina

Voz 0313 05:54 hola buenas tardes eh no es la primera vez ni será la última en que al asomarnos a la ventana no estuvimos con algún elemento del paisaje digital que no sorprenda no nada extraño por la velocidad con la que ha nacido este universo por cómo se va expandiendo hace un par de días por ejemplo seguramente lo recordará no es exclamaba vamos de como la pornografía atropella a niños y adultos en la red sin ningún tipo de distinción y miramiento hoy nos enteramos bueno ayer pero hoy nos enteramos de que la Agencia Española de Protección de Datos ha multado a la Liga de fútbol por utilizar el el micrófono del móvil de los usuarios de su aplicación en un intento de cazar a los bares que emiten ilegalmente los partidos la Liga presentado recurso este litigio por lo tanto no ha llegado aún al final pero lo que más me interesa es el fondo de de de la historia lo que nos invita a plantearnos si con los teléfonos llamados o mal llamados sin tele gentes estamos perdiendo cualquier esperanza de privacidad lo peor es que lo sabemos o deberíamos saberlo pero hacemos poco o nada por evitarlo cada vez que le damos a la acepto cada vez que nos bajamos una aplicación gratuita como nadie se le nadie absolutamente nadie la lista de de condiciones Si letra pequeña que todo de medicamento pues estamos abriendo la puerta o la ventana en este caso a nuestra intimidad a todo eh datos costumbres preferencias incluso conversaciones en algún caso hoy trataremos de averiguar si estos reversible o si tenemos que resignarnos si el precio por estar conectados es finalmente estar controlados bienvenidos a La Ventana

Voz 10 07:21 no

Voz 11 07:48 sí oye hoy aquí

Voz 12 08:28 ya todos sí

Voz 14 09:56 yo sí quisiera buenas tardes amigos buenas tardes cuántas veces las dado a la acepto en tu vida aquella mal acepto

Voz 0258 10:03 pues de no quería perdido cientos de páginas no si he perdido la cuenta bueno yo creo que casi cada día lo vamos a hacer no alguna

Voz 0258 10:14 he sido conscientes de que el él acepto ha venido aparejado

Voz 0313 10:17 con recepción de ofertas

Voz 1414 10:20 promoción de viajes o de lo que fuera

Voz 0258 10:22 tú hubierais hablando tratando a los diez minutos no hace falta esperar mucho más insistió

Voz 0976 10:26 hombre ya Nosa Nos el sistema ya hecho que sepamos que eso pasa hilo aceptemos noblote tras la aceptó casi todo además es que conocido personalmente a uno de esos abogados que elaboran esos extensísima los todos los prospectos que le que le llamamos no te la cuelan en te la cuelan en en en cualquier artículo de la página noventa que tú nunca vas a llegar sobre todo si además lo haces en el móvil no que es como hacemos con cada con cada aplicación no

Voz 0258 10:55 a mí me preocupa que esta mañana Isaías estaba delante no me dejará mentir en la Reunión de equipo de la venta

Voz 0313 11:00 la cuando comentábamos este asunto uno de los de los compañeros los más jóvenes además decía porque claro esto no sólo preferencias de viajes costumbres tendencias tu marca de ropa no no esto es que algunas conversaciones hay gente que la escucha no solo con Alexa sino a través del micrófono del del móvil y un compañero ha dicho Bono vino me importa que me escuche

Voz 0827 11:21 bueno yo comparto os tras

Voz 0313 11:24 a mí me parece atroz que me escuchen así de entrada

Voz 0827 11:26 yo yo comparto comer una cosa allí es que quiere decir estamos tan controlado es que a veces parece inverosímil que por ejemplo desde la Administración aspiran una y otra vez datos que ya la propia administración tiene entonces ya que nos controlan oye que haya un control global uniéndose eviten algunos perjuicios ahora es verdad que aquí no aquí se produce otro tipo de control y todavía cuando das a a una tienda de muebles porque está buscando inmueble acepte la oferta que les atienda dices bueno hay una cierta lógica pero claro cuando de repente estas hablando en una conversación de queda tendrá Charlize Theron cuando teclea Google dicha edad y lo primero que te sales Charlize pues la verdad es que te inquieta un poquitito imposibilitó la verdad es que el único espacio en el que me siento segura aunque este micrófono de este teléfono este abierto es ahora en la radio que es lo mismo lo que vayamos a decir adiós ya es público no pero cuando lo hace en la intimidad sí que parece un poco inquieto

Voz 0976 12:20 que lo perverso de todo esto del sistema es que ha conseguido convencer a mucha gente sobre todo los más jóvenes de que estos lo normal lo que decía esté alguien en la en la redacción en la de esta mañana no que no le parecía mal no y esto es lo estos lo peor no ir bueno pues decir si tú vas a comprar un mueble y te envían durante dos años la publicidad sobre ese mismo muebles joe ya me compre un un un una Sloan hace un año no voy a querer comprar Charlotte Todos los años no hay algo que fue

Voz 0258 12:49 ya y si lo que demuestra es que no son tan inteligentes no estamos en la tabla hay algo

Voz 0313 12:55 algo de fondo mucho más preocupante una vez una empresa o quién se accede a tus datos que se hace con esos datos amigo ya lo veremos con el tiempo puede seguir intenten vender muebles Ikea es utilizar para cualquier otra cosa

Voz 0976 13:06 qué se hace con las conversaciones sea es que esto sólo lo veíamos antes en las series de televisión pues avanzadas y pensábamos que esto

Voz 0313 13:12 imposible clonar un teléfono o que alguien te escuchan

Voz 0976 13:16 conversación pero bueno no no sé a quién es el que te escucha ya no sólo servicio secreto no

Voz 0313 13:21 tu o policial lo parapolicial lo patriótico no

Voz 0976 13:25 es sino incluso peor incluso peor que puede ser el delicado

Voz 0258 13:28 pues bien juez o puede ser el de la tienda de abajo esto

Voz 0313 13:31 tarde hemos invitado a asomarse a la ventana dos personas que han investigado muy a fondo sobre este tipo de temas y de hecho tienen dos libros publicados recientemente uno es de ni que publicó el año pasado la amenaza hacker y otro es Paloma Llaneza que se asomó hace poquito aquí en La Ventana abogada y autora del libro data no mix Paloma buenas tardes a los dos qué tal

Voz 15 13:50 buenas tardes por a a pero eso no es todo

Voz 0313 13:52 la Paloma lo de estar conectados y supone el precio de estar controlados si ellos sí o esos reversible Paloma

Voz 15 14:01 bueno espero que sea reversible y además me parece me parece inadecuado e indignante que lo aceptemos con normalidad

Voz 0313 14:07 claro que alguien diga que no le importa

Voz 15 14:09 mucha en sus conversaciones habría que preguntarle en depende depende quién porque a lo mejor no le importa que lo escucha Alexa pero si yo le digo que Alexa ataque hacia informaciones informaciones de la pasa láser en esas conversaciones van a estar las críticas que haga a la a vosotros de cuando no estoy delante seguro que no le hace tanta gracia entre están escuchando yo creo que nos estamos jugando algo esencial que es estamos en uno en un país totalitario no lo estamos utilizamos la información estrictamente para la finalidad natural que esperamos que tengo una aplicación o aprovechamos todo lo que nos da el uso de de esa aplicación en el e inimaginable como en el caso de la liga y hacemos y nos hacemos perfiles de la gente para en el futuro a tomar decisiones sobre ellas y cuando se toman decisiones lo la gente pueden ser favorables a desfavorable

Voz 0313 14:56 Di PAC para ti es reversible este proceso es el precio que hay que pagar

Voz 3 15:01 qué tal cómo estáis bueno realmente no se trata de que decía redes y dado el usuario siempre puede en algunos casos como es decidir hasta qué punto quiere comprometer la información esa que poco tiene Herrero y codazos por lo que es que muchos casos comando en este caso hemos visto que la Liga Profesional ha permitido ha solicitado el acceso micrófono de los usuarios usuarios abiertamente piensan que no hay problema Ernesto y al final si se quiere evitar con abrirá este permiso sería posible lo que pasa es que es verdad que hay una hay una especie de la presunción interna por parte de usuarios que cojo reciben todo eso todo ese servicio gratuitamente no que te permiten hacer cosas maravillosas pues ahí hay que pagar un precio no ha dicho Elena cedía que es que igual cuando algo productores tú con la frase la que sale mucho en la red entonces que mucho caso es verdad que los usuarios aceptan todo esto como comentaba yo y pensar mucho unas repercusiones que puede tener hablamos de la Liga pero hemos visto muchísimo otros casos de otros fabricante que lo han intentado hacer lo ha comunicado al igual que ligan su cláusula jugó con explosivos cuando decía que iba a poder que en algunos casos en los inteligentes ser autor de sus casas pero ya me escucharles para mejorar la faceta de reconcilie nuevo esto por ejemplo una controversia oiga retro Usuario que se leyeron estos términos de servicio y luego por otra parte hay proveedores como él es el que hace fábricas de televisores que hacía lo llevó a los usuarios pero siento decirlo

Voz 0313 16:28 el caso concreto de la Liga Paloma la liguero el fin emitió anoche un comunicado que además lo hemos comentado aquí en la en la SER se protege diciendo que los usuarios consentir dos veces además al firmarlas las condiciones y que sólo se recogía la el fin el sonido de tal los momentos de partido

Voz 15 16:46 buena fe primero la agencia no es de la misma opinión la agencia tener acceso supongo a la aplicación y a toda la información disponible es decir hay muchas maneras de pedir el constantemente al usuario puede pedir un consentimiento en de doscientas páginas que no sé valer no se les puede pedir un consentimiento si tienes algún inconveniente que está a tu micrófono y la gente la edad aceptar todo porque lo que quiere ver son los resultados de la liga y además quiere que formar parte de la comunidad etc etc porque nadie lo hemos de plantear primero es que aunque la ley permite que tú puedas ver en vender a tu hijo primogénito de unas colecciones estables de contactos y que la gente te lo acepte la famosa cláusula Herodes eso no quiere decir que esa cláusula sea legal ni que el comportamiento sea eh

Voz 3 17:27 si iremos que plantearnos cómo como Suárez

Voz 15 17:29 Ellos en y obviamente plantea la agencia es para que necesitas tu micrófono activaron micrófono en determinado tipo de aplicación si es lo natural en este tipo de aplicaciones muchas veces en estas aplicaciones se mete en la la funcionalidades dictado para que manden mensajes en dictando los que es digamos el truco para poder tener acceso al micrófono de manera permanente por lo tanto echarlo ocultado al alza al al consumidor final lo decir que es que le hemos hay que decir que que es que es practicamente imposible leerse todas las condiciones generales requeriría varios meses de sin dormir eh leernos las que de manera completa y absoluta comprenderlas a un lenguaje que es incomprensible y además las tecnologías extraordinariamente complicada por lo tanto poner peso en el consumidor me parece todavía todavía prematuro hay que por el peso en que nace en que nació la aplicación y en que las causando en una finalidad que no es la finalidad natural de esas que esos piano los bares para ver si infringen la propiedad intelectual

Voz 0313 18:30 sí asistieron a voluntad clara de de transparencia componer en letra bien gruesa hay bien legible los tres o cuatro principios las tres o cuatro consecuencias deseables o indeseables que te supone tener Asad pues ya está todo el mundo estaría informado y eso no puede ser radical verdad

Voz 15 18:46 nos han complicado y de hecho inmerso el nuevo reglamento lo que tenemos que desde que tenemos que que hay que preguntar a la gente de manera clara y específica hayan un lenguaje comprensible y creo que los consumidores deberíamos de empezar a elegir entre aquellos en eh empresas que te facilitan la información de una manera clara incluso a través de iconos como hay varios precios ya encima de la mesa en algunas empresas que por medio de la iconografía igual que la de meterlo a verse una una chaqueta la puedes meter en la lavadora o no pues saber cuál es el grado de de complejidad que tiene dar un dato lo que tenemos que hacer es facilitar la información de manera clara yo creo que así se puede empezar a pedir responsabilidades pero esperar que a alguien se le ha sesenta páginas no me las leo Millo

Voz 16 19:27 claro Mateos orines claro pero es que fíjate Paloma

Voz 1414 19:29 no a quién pide que quién impide

Voz 0976 19:33 da expresamente su permiso a Instagram para que dejando el teléfono encima la mesa como lo estoy haciendo yo ahora sí hablo de botas Katiuska no me vengas rápidamente una publicidad de botas Katiuska está diciendo que no es ético claro que no es ético pero y además es que yo alucinado con que la como con que la comisión haya dado solamente una multa a la a la Liga y no les retire la aplicación porque la aplicación no está para escuchar a la gente si está en si os solamente instar un campo de fútbol en un en un bar bien hoy es todos los comentarios desde lo que tú estás bebiendo a lo que estás diciendo Si está siendo soez Si estás gritando si estás no sé si tasa es capaz de tu casa para ver un partido asqueado con tus cuatro amigos

Voz 0258 20:18 sí joder la Liga dice que no está solo capta el sonido queda Liga que la Liga ese ese ese no dice dice que no

Voz 0976 20:26 lo tenemos que creer va alguien escucha no yo

Voz 0258 20:29 su versión

Voz 3 20:32 yo quería decir varias cosas no deja lugar lo que has comentado y Esquerra que esta polémica que ha suscitado en varias ocasiones he visto gran ello afirman que nunca han hecho esto yo estaba una aplicación que estar el foco como Facebook como garantía todo de usuarios seguridad en te la grabación fíjate lo que te tecnológico no se pondrían teoría hace algo así consentimiento de usuario aunque técnicamente es posible y hay muchos casos los que gordito mira lo lo único que luego Annie funcionan bueno y por otra parte el caso de la Liga e incluso llegas a incorporar ya absurdo porque incluso para usar esa la funcionaria de manera legítima piensa que suele ser un bar y el las coordenadas GPS de hecho han ido en el barco puede ser y se puede mezclar con como usuario o puede decir que tras otro y en otro piso y partío no entonces realmente hasta qué punto eso le iba ayudar a detectar este fraude los bares bueno él

Voz 15 21:37 duro posicionan no les geoposicionan por la antena de televidentes telefonía sino por la malla que tiene el esas de wikis de toda de toda de todo el territorio nacional y esa información se guardan los teléfonos y las viéndoles guardado son capaces de prestar bastante bien en donde se puede encontrar en cada momento

Voz 0313 21:53 pero sobretodo creo que no que sobre todo ese no es el objetivo de la aplicación aplicación está para seguir los partidos no para que sepan mal estas ya está

Voz 16 22:00 luego aparentaba Wi Fi Haro la nacionalistas

Voz 0313 22:05 si un día sí un día la policía tiene que investigar no sé qué y le pide permiso a un juez dio el juez autoriza o no es otra cosa pero un organismo como la que sea una empresa es que no puede utilizar la aplicación para una finalidad para la que no

Voz 0976 22:18 en la que fijaros que cuando la Liga decía que iba a meter el bar para controlar mejor las

Voz 0258 22:23 no me resulta que estaba colocando otra cosa que el programa no

Voz 0827 22:29 Nos estamos acostumbrado a unas cosas un poquito raras quiero decir en el correo postal sería un poquito absurdo que nos pidieran permiso oiga usted le importa que el que gestiona su carta labra la lea

Voz 0258 22:40 la vi después ya la va a llevar a su destino usted no sé pero

Voz 0827 22:43 pero la va a llevar diríamos todos que no es decir pero no solamente diríamos que no es que la pregunta es la impertinente yo creo que que el origen está en que esto se pueda hacer

Voz 3 22:54 eso lo hacía Google bien gracias al correo en eso que acabas de decir buena tu cuerda para eh a poder proporcionar de publicidad

Voz 16 23:10 bueno pues esto que es una claro por tanto de las como

Voz 0976 23:15 extracciones está garantizada ya sabes lo que dice Isaías ex astro el cartero Abre tu carta y coge cinco palabras clave no se amor

Voz 1414 23:23 Betis árbol no sigas

Voz 0258 23:26 Benidorm para mandar no publicidad espaguetis de de vacaciones en Benidorm y cosas así

Voz 0827 23:36 sí a ver cuéntame porque es que no es decir el problema es que esto lo hacía Google muy bien vale imaginemos que esto lo hacen cien funcionarios de Correos la cuestión es que correos de repente nos informe de que ya lo han dejado de hacer no no es que esos cien funcionarios y quién se lo ha ordenado tendría que tener algún tipo de responsabilidad entonces lo que no pueden hacer los estados que nos deben proteger es que de repente dejen a

Voz 17 23:59 eh eh actores que actúa

Voz 0827 24:01 van en función de sus propios intereses que van a manejar esa información como les plazca y que esto pueda ser posible en un mundo que no aceptaríamos en el mundo real y sin embargo en el mundo virtual lo estamos aceptando

Voz 15 24:14 bueno hay que no deberíamos de aceptar tampoco virtual el problema es que claro a eso estamos de qué es lo que pasa es que eso produce te produce una sensación de AGE negadas en el uso de la de la tecnología muy muy muy significativas es decir en él

Voz 16 24:29 estamos en España te has chupando aquí lo vamos a la gente no va con nosotros no

Voz 15 24:37 es efectivamente como que como que eso que está aquí es es como estar sentado en el váter de tu casa manteniendo una relación muy íntima con tu con tu dispositivo y no teniendo no compartiendo información con nadie ni yo tenemos una persona sentada a nuestro lado escuchando la conversación acompañándonos o una cámara siguiendo no

Voz 16 24:58 sí sí cambiante desde por la mañana

Voz 15 25:00 el viendo todo lo que hacemos nadie lo aceptaría sin embargo hay unas faltas de desconcertó físico en este seguimiento que hace que sea mucho más pernicioso por eso estamos en un estado de delirio de de Lancia Valente por entidades privadas que en cualquier momento pueden facilitar esa información a entidades públicas por las entidades públicas pueden requerir a las administraciones públicas pueden requerir información con finalidades fiscales son con finalidades de interés público la Policía puede requerir información los juzgados pueden requerido información es decir esa barrera entre lo público y lo privado se ha desaparecido les va a desaparecer más estamos bueno pues en una situación en vamos Orwell es yo creo que es tarea ojiplática con esto

Voz 0313 25:42 se quedó corto se quedó corto bueno pues este es el panorama que tenemos Paloma Llaneza a Di pacas Bani muchísimas gracias a los dos por este ratito en La Ventana no será el último día que os llamemos ya lo sabéis él seguro segurísimo

Voz 16 25:55 un placer gracias a vosotros

Voz 0313 25:57 a pensar tan pronto con todo este follón mira que una canción preciosa sobre la telefonía verdad que que que es otra mirada absolutamente distintas de este mundo

Voz 19 26:18 que viva la telefonía todas sus variantes pensando estaba que te es cada uno hombre la llamada entrante

Voz 0258 26:33 la confusión es que los seguimos llamando al teléfono pero ya no es nuestro propio yo desnudo ante el mundo vascos ha determinado muchísimas cosas

Voz 19 26:41 tras sea tubos la Academia hable poco me hablas pena te quiero te querré siempre desde antes de saber que te quería dejó este mensaje simplemente para repetir que eso se que bossa vida perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones aunque todos creen que han inventado algo siguen siendo las mismas las canciones benditos vampiro vendettas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiro quiero que Red de países siempre desde antes de saber que te quería te dejo esta mensaje simplemente para repetir

Voz 1 28:02 sé que día

Voz 0313 31:15 son las cuatro y treinta y minutos de la tarde las tres C31 minutos en Canarias la actualidad nos lleva hasta ahora hasta el Tribunal Supremo donde está a punto de finalizar de quedar visto para sentencia el juicio de la parte última es el alegato final de los acusados que creo que ha empezado ya en la persona de Oriol Junqueras Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 31:33 destacar las buenas tardes el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña lleva hablando apenas un minuto acaba de dirigirse directamente al Tribunal lamenta que la política que la mala política dice le haya pasado la pelota al Tribunal de tocarlas las acaba de terminar ahora mismo ha estado bastante menos tiempo del que esperábamos es siguiente será Raül Romeva ha dicho que lamenta queda mala política ya responsabilizó el Tribunal Supremo le haya cargado con la responsabilidad de dictar sentencia dice que él se metió en política por lo mismo porque se metió para ser profesor a la docencia a construir un mundo más justo y más libre ha finalizado Carlas hace un minuto pidiendo la absolución ahora mismo escuchamos en directo les al ex conseller de exteriores de la Generalitat Raül Romeva

Voz 4 32:10 el señor Andrew continente así como las palabras que acabamos de escuchar de mi compañero y amigo murió reitero desde esta oportunidad que se me da nuevamente las expectativas que tenemos tras un juicio largo e incluso una tedioso de que el tribunal pueda examinar aquellos hechos que sean expuestos sin atender a exageraciones tergiversaciones que se han producido debo decirlo por parte de las acusaciones lo diré sin subterfugios por parte las acusaciones sea buscado a lo largo de todo el juicio escarmentar castigar una ideología y ello me preocupa personalmente preocupa mucho en general en Cataluña pero es que preocupa mucho más allá por lo que hemos podido constatar en numerosas ocasiones tanto las hipótesis como los planteamientos como los interrogatorios sean fundamentado en un trasfondo ideológico un sesgo en absoluto disimulado que se ha visto ratificado en unos informes finales en los cuales se utilizan unos adjetivos que pretenden dibujar una realidad que nunca ha existido no por repetirlo mil veces una mentira se convierte en verdad inconcreto quiero referirme por lo doloroso que es aún concepto específico que es al uso y al mal uso en concreto a la instrumentalización del concepto de odio las acusaciones han querido construir un marco mental fundamentado en la existencia de un odio contra España irracional contra lo español contra el Estado pero es que desde mi punto de vista tal y como hemos venido demostrando y argumentando no solamente ello es falaz es que además es irresponsable es mala porque no han podido aportar ni una sola prueba ni una que demuestre tal odio por parte de quién estamos aquí sentados en el banquillo ni una

Voz 0313 34:20 son palabras de quién fuera consellers de exterior de la Generalitat Raül Romeva en directo desde el Tribunal Supremo en esta parte final del juicio del proceso de uno de octubre Alberto esta referencia que ha hecho a las supuestas exageraciones en las conclusiones tanto del Ministerio Fiscal como de las acusaciones particulares yo creo que es un poco la línea argumental que hemos escuchado prácticamente en todos los abogados también no ellos son los acusados pero los abogados Yang Jiang ya han transitado también por este camino

Voz 0055 34:46 sí es algo que han dicho absolutamente todos los abogados dicen por un lado que los policías y los guardias civiles que muchos de ellos han exagerando precisa que han exagerado precisamente cuando hablaban de esta palabra del odio no muchos de ellos dijeron que les miraban con odio algún incluso comparó las protestas del veinte de septiembre con el terrorismo etarra y creen que esto pues dibuja un sesgo muy claro también en los informes de la Guardia Civil también en sus declaraciones también incluso en la de la letrada de la haciendo justicia del juzgado trece de Barcelona y quieren que eso es lo que ha condicionado toda la investigación eso es lo que está verbalizando ahora pero ya se ha dicho muchas veces el esfuerzo ya de Exteriores

Voz 0313 35:17 habrá que recordar Alberto que estas intervenciones últimas de hoy de los de los acusados y responden a un derecho que tienen pronunciar estos alegatos pero que

Voz 1414 35:25 nivel digamos de de de prueba de P

Voz 0313 35:28 eso para influir en la sentencia del Tribunal tiene más bien pocas no o por no decir ninguna eso es lo que opinan al menos todos los juristas

Voz 0055 35:35 es un derecho que tienen todos los acusados sentarse en el banquillo y al final poder dirigirse al al tribunal pero prácticamente cualquier abogado cualquier fiscal y cualquier juez que lo preguntes te va a recomendar que no lo hagas porque sólo puedes sólo puedes empeorar el asunto Nos consta incluso que algún abogado de esta cosa ha recomendado a su cliente no tomar la palabra en este turno y que no le van a hacer caso también pero

Voz 0313 35:54 para avalar todos tú crees van a hablar todos van platos algunos

Voz 0055 35:57 y algunos menos pero pero pero es un derecho que tiene

Voz 0313 35:59 oye esto termina hoy terminal quiero decir quiere queda visto para sentencia el calendario el plazo el cálculo para que sea emitida sentencia que lleva a después del verano seguramente guantes no sé

Voz 0055 36:09 hablamos de meses y seguramente seguramente después del del verano espero no tener que comerme esta afirmación pero en principio es muy complicado que veamos esta sentencia dictada antes del verano el Tribunal por encima todo la buscar la unanimidad y eso pues no va a ser sencillo en este caso

Voz 0258 36:24 oye Alberto ha interesado lo que ha dicho Juncker habló de la mala política no Estado

Voz 0976 36:28 prefiriendo bueno claro a las que toda las

Voz 0258 36:30 esa toda la política consiguiendo no es que estamos donde estamos por un fracaso de la política la suya la de otros retoca de todos no entiendo que se refería es la de todos verdad

Voz 0055 36:40 sí eso es una idea que los que los acusados ha intentado trasladar a lo largo de todo el juicio yo siempre han defendido la teoría de la silla vacía no que sitios llegaron a la vía unilateral denominado unilateral fue porque previamente el Ejecutivo de Mariano Rajoy nunca se quiso sentar a negociar con ellos y ellos siempre han creído traslado al Tribunal que esto en realidad esto en realidad es un problema

Voz 0976 36:57 político que está solucionando por una excesiva judía

Voz 0055 36:59 socialización de la vida de la vida pública parece un discurso político pero en realidad es una teoría exculpatoria también porque con esto intentan trasladar el peso de las consecuencias de todo lo que sucede en Cataluña en dos mil diecisiete a la otra parte al Ejecutivo central

Voz 0313 37:11 muy bien Alberto Pozas compañero de la Cadena SER en el Tribunal Supremo nos vas contando durante la tarde de acuerdo muy bien hasta que venga un abrazo muy grande

Voz 35 39:11 todos estos factores placas explica que no son tipo esto

Voz 0313 40:02 oye estamos tomando café en La Ventana con Jon Sistiaga como todas las semanas John ya la conocen los oyentes periodista reportero hasta de un montón de saraos guerras en conflictos en hambrunas en el tren conocido como La Bestia ha seguido la pista de los traficantes de marfil ha entrevistado asesinos en serie estuvo en Chernóbil ahora que vuelve a estar de moda por por la serie de televisión de HBO ha hecho un montón de cosas pero hoy hoy nos trae una noticia que ha caído literalmente dentro de casa sí que pone sobre la mesa y que pone sobre la mesa eso es lo importante un problema muy grave muy serio es el acoso escolar el bullying más singularmente el acoso sexual

Voz 36 40:38 esta al frío aunque este cabo tú sin acción Money never justificó la moda alpijo lítica

Voz 0313 40:51 por qué están escuchando de fondo es el fragmento de un vídeo donde aparecen primero una chica comiendo sola que se encuentra con un post it que le pone muérete luego un chaval suponemos que es gay de han pintado la palabra maricón en el espejo con pintalabios y después otra chica con un mar Homo detrás que le mete mano y maltrata sin sin ningún rubor que responde todo esto bueno pues que el Ministerio de Educación francés lleva ya bastante tiempo años hecho proponiendo en los institutos en los colegios distintos concursos para que los alumnos reflexionen sobre este fenómeno este problema del de la costa este año eso podía participar con un cartel lo con un vídeo en tres categorías bullying acoso sexista y sexual y ciberacoso y unas alumnas alguna muy próxima Jon Sistiaga del Liceo de Liceo francés en Madrid pues han ganado el premio en la categoría de acosos existe sexual ya han recogido el premio en París ni más ni menos que de manos de Brigitte Macron Ibai Sistiaga

Voz 0258 41:45 buenas tardes todos tras la próximas a John iba a insistía como como es obvio Ángela Mulero buenas tardes eres

Voz 0313 41:54 era que aparece es verdad en el en el vídeo en el ahí en ese parque comiendo con el poste alguien te ha colocado detrás Marte Giniel buenas tardes qué es la directora de del vídeo ha realizado el montaje estudió Comunicación Audiovisual y es antiguo alumno del Liceo Francés

Voz 0258 42:09 todo todo eso una tú cuando todo tuyo

Voz 0976 42:14 bueno yo creo que lo más importante es que son dos minutos de vídeo sí muy con una pegada tremenda porque están francés porque son alumnas del Liceo francés de Madrid pero se entiende perfectamente aunque no tiene idea de de francés no el caso es que lo presentaron a al al concurso que organiza el Ministerio francés de educación donde se presenta liceos de todo el mundo no hay detuvo un montón de de de países había casi cuarenta mil alumnos participando Yeste ha sido elegido como el vídeo más significativo no llevándose un premio al mejor vídeo pues sobre acoso sexual y sexista no sólo eso sino que además estando ya en París cuando van a coger el premio la semana pasada el les dicen que se quede en el escenario porque se hace una votación entre todo el resto de alumnos que están que que se han presentado el resto de alumnos a votar a este vídeo también como el mejor vídeo de todos de todas las categorías es decir que que los propios contrincantes digamos también han votado como el mejor vídeo a estos dos minutos que me parece que tienen mucho a favor

Voz 0258 43:16 para Jon Sistiaga por favor en este momento de la conversación

Voz 0313 43:21 mí por qué queréis que los que los compañeros de las compañeras votaron este vídeo es decir es es es muy fácil sentirse reconocido y reconocida en situaciones que se proponen

Voz 0258 43:31 no os dejéis de portavoz Marta la diré venga mágica

Voz 1288 43:35 bueno creo que hemos conseguido dos minutitos meter muchísima informa

Voz 1628 43:39 creando además tres casos como que ejemplifican

Voz 1288 43:41 poco pues todo lo que pasa alrededor de él

Voz 37 43:44 del acoso escolar eh chicos y chicas actores de pues de la edad de de Saba

Voz 1628 43:50 Tales gente que que que lo vive día a día en el colegio Si

Voz 1288 43:57 bueno también que en el cortometraje en mostrarnos lo bueno y lo malo es el resultado es bueno en el resultado del cortometraje realmente los alumnos salen adelante y cogen fuerza

Voz 1414 44:07 dónde puede hay una rebelión claro totalmente agua claro no hay uno hay una rebelión

Voz 0313 44:12 sí yo quería quiero insistir en eso es decir si si vuestros compañeros y compañeras votan este este trabajo este proyecto es porque yo entiendo que se sienten representados identificados que el paisaje Kaiser escribe el les suena yo quería que me que hay que contar ahí sí que no es con bares bueno cómo vivís vosotros este fenómeno como lo habéis vivido sensato algún caso de cerca si en el institutos en el Liceo en fin no sé qué nos contéis experiencias propias en definitiva venga ahí te toca a ti no te vas a librar durante que hablar de Teherán

Voz 38 44:45 eh a ver en todos los colegios hay muchos casos eso es uno en el Liceo no he visto ninguno muy de cerca pero ha habido ir seguramente I hay muchos en tanto acosadores como víctimas

Voz 0313 45:06 es que eso eso que dices dice ha habido y seguramente pero yo no he visto sea que no se sabe qué es el gran drama de esto que permanece oculto de hecho los datos que tenemos es que apenas el cuatro por ciento de los casos reales acaban llegando en fin a tener un expediente y por lo tanto un protocolo con el que sobre el que actuar no Ángela tú eso que que refleja en el vídeo de digamos mensajes insultantes y amenazantes ofensivos lo has visto cerquita de tiene algún momento

Voz 1628 45:34 yo lo vi esta el año pasado con una amiga que que sí que me ha no llegó a ser algo muy grave pero sí que se metieron con ella además una Boom motivo que era ridículo opinó que es porque es muy muy pálida la llamaban de albina que es una enfermedad agregó

Voz 0313 45:52 sí sí sí pues muchos días

Voz 1628 45:55 ya estaban insultando de eso pero que realmente es algo ridículo yo creo que la gente lo que busca es meterse una alguien por cualquier motivo ya seas

Voz 1288 46:03 muy blanco sea muy flaco muy gordo

Voz 1628 46:06 y por cómo vistes realmente puede ser porque aquí

Voz 0313 46:09 el cosa contaba Ibai cuando hacía el cuando

Voz 0976 46:11 elaboraba el guión poner motes el otro día hablamos

Voz 0313 46:14 buenas el otro día hablamos por otro motivo recuerdas esa yo lo demás rebotes que tiene una parte Hole graciosa divertida y tal pero cuidadito con eso eh

Voz 1414 46:21 cuidadito porque la albina el gordo el otro en fin el orejas cuidado que hay detrás puede haber también

Voz 0976 46:29 a mí voy cuando me contaba que es que estaban haciendo el guión elaborando Eloy tal claro tan inicia juega al final de querían querían dar un mensaje positivo que él porque el vídeo al final es por si lo consiguen los sí

Voz 0313 46:39 sí no al final muchos de estos casos desafortunada

Voz 0976 46:41 la mente suelen acabar pues a veces en suicidio etcétera y al final ya no tiene remedio eso entonces cuando te das cuenta de lo que le pasaba a esa persona que estaba siendo acosada abusado el acosador también se da cuenta de lo que ha hecho lo que ha perpetrado el resto se quedan también mudos porque no lo vieron no pero no lo quisieron ver no yo creo que el vídeo también van poco a todos aquellos compañeros y amigos que van detectando que algo está ocurriendo con algún compañero no yo ahí

Voz 38 47:09 sí porque yo en la mayoría de vídeos que denuncian el acoso que he visto al final es una situación de acoso con una víctima que en la mayoría de casos acaban suicidándose y es ahí cuando la gente se da cuenta de lo que estaba pasando tanto los acosadores como los testigos si la familia pero ya como decía pues no hay ya ningún a Traian pero pero

Voz 0313 47:34 sigue funcionando en en las aulas en en lo que vosotros podéis conocer esa especie de de pacto de silencio malentendido Achi bata a saber mirar para otro lado no me meto en líos eso sigue funcionando

Voz 1288 47:48 yo creo que sí también creo que hay un problema bueno un problema el el el tema de cómo se mueve la información a día de hoy sobre todo en los colegios con la gente joven los teléfonos móviles la información más forma super rápida entonces cualquier tontería de repente se expande de una forma tremenda

Voz 1628 48:08 creo que

Voz 1288 48:09 en las aulas no se habla suficiente de esto creo que habría que hablar muchísimo más de estos temas que se de batiese pudiera dialogar que se pudiera concienciar a la gente y nosotras porque hemos caído en este concurso pero es que a lo mejor sin hoy hemos dado con esto este tema lo mismo se queda mal

Voz 0313 48:27 pero fíjate fíjate verdad John aquí en la radio por ejemplo en la radio en general y en La Ventana en particular mira que hemos hablado de este tema hemos tenido alumnos que hacen de mediadores fe en nuestro instituto hemos tenido hemos ido incluso algún acosador en gente que ha pasado por esto hemos hablado de campañas tal y uno tiene la sensación de que si se habla se dicen cosas pero la realidad

Voz 0258 48:49 cuesta mucho transformando creo que hablar ya es un paso no está en Sevilla y nadie hablaba y hablaba

Voz 0827 48:56 la verdad es contar historias

Voz 0258 48:58 la otra es una lección más allá es que al final

Voz 0976 49:03 tres alumnos dos alumnos sólo cuatro alumnos del Liceo Francés ganan un premio por un vídeo que denuncia el acoso sexual los sexista a nivel Francia es decir esto sigue ocurriendo en todos los países del mundo desarrollado que este es no nos hemos de alguna manera nos hemos convertido en personajes perezosos los que somos padres no pensando que ya lo habíamos conseguido no lo hemos hablado muchas veces no que ya está ya no necesito a educar a mis hijos en igualdad porque los colegios ya la igualdad ha llegado ningún contra de el bullying porque ya no se produce y se sigue sigue reproduciendo no aquí en Francia en Suecia donde sea no llevarte habéis hecho un vídeo de

Voz 0827 49:45 dos minutos pero ya pregunto a la cineasta

Voz 0258 49:48 está visto esto daría para un corto para un largometraje

Voz 1288 49:52 pues yo creo que sí yo creo que se podría extender muchísimo bueno Toll como en la vida de cada uno los personajes pero también creo que es muy interesante condensar dos minutos eso sabes todo el mundo es una cosa que pasa

Voz 11 50:05 Hay es súper rápida

Voz 1288 50:07 de hecho el también todo el proceso a ver qué se extiendan muchas veces en el tiempo pero una vez que te pinchan ya te quedas con eso entonces condensar todo son dos minutos me parece que también es interesante para

Voz 0313 50:19 autorizado autorizado en conceptos John que es el impacto en esos dos minutos y efectivamente función

Voz 0258 50:24 no no funcionó como un aldabonazo dice que no puede dejar de mirar vamos que no puedes dejar de serlo

Voz 0827 50:29 duramente además para que llegue el mensaje también a esta generación en donde ese tipo de saques condensado en dos minutos una pregunta la actriz quiere decir ha sentido ha sentido el realmente lo que puede sentir una persona sometida a ese acoso cuando interpretación

Voz 1628 50:47 yo creo que sí que lo lo llevaba sentir no creo que a tal punto como una víctima de verdad pero sí porque cuando me agravaron eh yo me hice lo que tenía que hacer entonces con que me metí en esa persona Igropulo hay una parte el vídeo en el que yo estoy una mesa hay me agravante lejos de humor

Voz 0313 51:04 en un plano hay un escorzo tú miras así de lado si si yo en ese momento sí que está sola

Voz 1628 51:09 esa hay había gente alrededor que es sentirse como observado hoy en en ese es en ese momento el vídeo sí que realmente me metí dentro yo creo porque realmente yo estaba sola ante un montón de gente que estaba mirando

Voz 0313 51:23 pues Ángela iba allí Marta felicidades por lo que habéis hecho de verdad yo creo que cualquier empujoncito cualquier iniciativa que vaya en esa dirección tiene que ser

Voz 0258 51:31 bienvenido y aplaudió este caso ha con premio que este hecho pues ya que vamos a ver si se queda con nosotros que vamos a cerrar esta primera hora de la ventana

Voz 0313 51:41 con con una historia muy curiosa la contamos en un minuto

