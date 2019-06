La Ventana (12/06/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 son las cinco de la tarde las cuál

Voz 0470 00:08 seguimos pendientes el turno de última palabra alegatos finales para los acusados en el juicio desde el uno de octubre externa

Voz 1454 00:14 Bazán buenas tardes buenas tardes aquí levantan en La Ventana hemos escuchado Marte hola

Voz 2 00:18 dado sé si de las palabras de Junqueras que ha sido el PRI

Voz 1454 00:20 pero hablando de devolver la cuestión al terreno de la política detrás el exconseller Romeva quien considera que en este juicio sea castigado una ideología vamos a volver al Tribunal Supremo en qué punto nos encontramos Alberto Pozas adelante

Voz 0055 00:32 en estos momentos Esther buenas tardes declaradas Jordi Turull los acusados están dirigiendo directamente al tribunal al Tribunal Supremo el juez Marchena para pedir la absolución para lamentar dicen que un problema político haya terminado en manos de la justicia y acusando la Fiscalía de castigar al independentismo

Voz 4 00:46 creo sinceramente que lo mejor para todos para Cataluña para España para Europa para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política de la buena política

Voz 5 00:56 por parte las acusaciones sea buscado escarmentar castigar una ideología

Voz 0055 01:01 Oriol Junqueras Raül Romeva dicen que siempre han apostado por el diálogo y que el Estado nunca ha querido negociar también ha hablado Joaquim Forn en este momento lo escuchamos

Voz 6 01:07 esto declara el exconseller Jordi Turull y a partir de aquí es cómo se actuó no cómo se explica que pretendíamos ni todos estos insisto relatos que se pretenden introducir

Voz 1454 01:18 el uno de octubre volveremos al una hora al Tribunal Supremo ya en tiempo de La Ventana si hay cualquier novedad un juzgado de lo social de Barcelona resuelto la primera demanda colectiva de trabajadores de de líbero son diez Riders que denunciaron irregularidades en sus contratos a los que ahora el juez da la razón ampliamos con Rafa Bernardo

Voz 1762 01:35 los repartidores no son autónomos dice el juez sino trabajadores porque estaban plenamente integrados en el ámbito de organización y dirección de la compañía y los intentos de la empresa por aparentar que eran libres para elegir sus horarios os rechazar pedidos no se corresponden con la realidad señala la sentencia por eso condena a la empresa a readmitir a nueve de ellos pagándoles los salarios pendientes más distintas cantidades por vacaciones más seis mil doscientos cincuenta y uno euros a cada uno por vulneración de los derechos fundamentales al haberse producido los despidos por unas reivindicaciones laborales al décimo trabajador nos el R admite porque se dio de baja voluntariamente Hinault fue despedido la sentencia puede ser recurrida

Voz 1454 02:13 ha fallecido el guionista y dramaturgo Juan José Alonso Millán a los ochenta y dos años en la clínica madrileña en la que había sido ingresado tras sufrir un ictus escribió más de ochenta obras como el cianuro sólo o con leche juegos de sociedad y colaboró en más de medio centenar de películas como no deseadas al vecino del quinto o pecados conyugales del deporte en una hora la selección española femenina se enfrenta a Alemania en el partido más importante de la primera fase del Mundial conectamos con el equipo de enviados especiales de la SER Sonia Lus adelante

Voz 0444 02:41 estaré muy buenas desde el statu bueno donde dentro de una hora va a comenzar este Alemania España vital en la clasificación del grupo de ella tenemos once del equipo español Sandra Paños en la portería Corredera en el lateral derecho Torrejón en el izquierdo Mapi Léonie e Irene Paredes pareja de centrales refuerza el centro del campo con Torrecilla Meseguer en el centro también puta y arriba la pareja deseada por toda la afición española Jimmy hermoso in Aycart García cinco y tres minutos

Voz 1454 03:07 a las cuatro y tres en Canarias

Voz 3 03:11 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:13 ya hay fecha para una nueva reunión entre PP y Ciudadanos de cara a negociar el gobierno del Ayuntamiento de Madrid será mañana acudirán los grupos negociadores de ambos partidos el PP ha enviado hoy un programa de investidura Ciudadanos y a Vox para que apoyen su candidatura el próximo sábado el candidato de los populares José Luis Martínez Almeida dice que la alcaldía no es negociable el cambio por la derecha lo tiene que liderar él

Voz 7 03:33 no es negociable lo dejó además ayer clarísimo el presidente nacional del Partido Popular Pablo Casado que no es negociable pero supongo también que los madrileños son conscientes de que no es negociable con los votos que dieron el veintiséis de mayo a cada uno de los partidos y por eso digo que no puede ser que una ambición personal pueda frustrar ese cambio de gobierno que los madrileños reclamaron mayoritariamente

Voz 1915 03:50 la dirección de Ciudadanos admite que ve complicado que Begoña Villacís acabe siendo la alcaldesa de Madrid ahora dicen que la prioridad la prioridad no es liderar sino gobernar la formación naranja no ha aclarado todavía si se va a reunir en los próximos días con Vox al que necesita para sumar en el bloque de la derecha entre tanto esta mañana la todavía alcaldesa Manuela Carmena ha asistido al que previsiblemente es el último pleno de su mandato Carmena ha pedido a ciudadanos que por responsabilidad evite la entrada de la extrema derecha en el Gobierno municipal

Voz 8 04:17 que todavía estamos a tiempo de que los partidos que no se consideren identificados con la extrema derecha impidan impidan que lleguen a la asistencia entre el decir que todo el movimiento LGTBI es chiringuito esto indica que probablemente les falta mucho para para saber lo que es la democracia y el respeto a las alternativas

un chico de diecisiete años ha resultado herido grave tras ser atropellado cuando circulaba con un patinete ha ocurrido en el paseo de Ginebra en el distrito de San Blas de la capital la policía está investigando ya lo ocurrido en cuanto al tiempo sol y ligera subida de las temperaturas en toda la comunidad a esta hora tenemos veintidós grados en el centro de mal

Voz 9 05:18 es lo normal sientes este seísmo dice es que no has dicho

Voz 2 06:24 ahí arriba sea

Voz 14 08:20 abrir las facturas de la luz y no entender nada

Voz 2 09:57 manos suyo tu problema eres tú

Voz 14 10:00 varapalo

Voz 18 10:03 otro

Voz 19 10:08 a eh eh eh

Voz 20 10:20 yo creo que las quitó

Voz 2 10:24 suena a tener que olvidando del por qué

Voz 20 10:26 pues por ejemplo esta mañana pues vamos a tener que sentarnos a afirmar acuerdos

Voz 2 10:39 el concepto adscritos chulo Cano muy buena

Voz 0470 10:47 las ocas especial especialistas eh

Voz 2 10:50 el blanco hola Marta del Vado celoso

Voz 0470 10:56 oye que se cumplen cuarenta años de la muerte os gusta western nada cuarenta años de la muerte de John Wayne hoy no gana hoy en La Ventana del cine con Carlos Boyero queremos compartir con los oyentes cinéfilos

Voz 1623 11:11 Soria aseguró externas o de John Wayne prefiere los títulos películas que no sean cinéfilos también

Voz 22 11:16 pero si voy hablamos de John Wayne y del western La Ventana

Voz 0470 11:23 el dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos del desierto catorce sesenta sesenta tranquila

Voz 1623 11:30 no tenemos aquí un tomate loco eh cuidado eh y todo va a pivotar en torno a Marta del Vado vosotros por qué porque esto tiene tiene mucho tiene tomate lo que en primer lugar mira un oyente Jorge Mora escribió a Marta del Vado diciéndole que cada vez que oye el nombre de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi no puede evitar asociarla a esto

Voz 19 11:55 yo he sido

Voz 1623 11:57 pero una imposible claro ya que este oyente ha dado con los frikis adecuado no sólo vamos a pasarnos varios días jugando Jockey Preziosi diciendo sin venir a cuento la presidenta de la Cámara de Representantes

Voz 11 12:14 si gana haré

Voz 1623 12:16 con noticias sobre ella

Voz 11 12:19 incluso con Marta del Vado que tiene más crédito

Voz 2 12:21 ah vale pues su club Marta pero muy formal

Voz 1623 12:24 si entradas para Hora Veinticinco a ver

Voz 0159 12:26 en la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

Voz 2 12:30 yo no sólo eso sino que siendo Sheila más friki que todos nosotros juntos multiplicados por diez tres

Voz 1623 12:40 de una friki de la publicidad nos interpretará este yo quien precios diferentes voces por ejemplo ópera clásica

Voz 23 12:47 aquí Oguz por ejemplo cómo ven la Fitzgerald

Voz 2 12:53 vez

Voz 23 12:54 sí

Voz 2 12:57 todo esto ya lo haremos esto es sólo un avance

Voz 1623 13:00 el tomate es un programa que tenemos que agradecer a este oyente Jorge Mora pero por qué pivota todo

Voz 24 13:06 sí

Voz 1623 13:07 en torno a Marta del Vado que es una expresión que me encanta lo de pivotar hoy la información pivota en torno a cuántos son tres ejes fundamentales

Voz 2 13:17 por qué

Voz 1623 13:18 vamos a plantearle a Marta del Vado el test el trámite es política española una política española muy especial la portavoz del Gobierno catalán Meritxell pudo seguro que muchos oyentes ya conocen a estas ayudas que Meritxell Boudou ha protagonizado un incidente con periodistas ha sido muy comentado sobre preguntas en castellano en catalán algo bastante chusco pero es que se trata de una mujer que ya ha tenido varios episodios llamativos Íbamos a ponerle algunas frases suyas a Marta del Vado para que nos diga qué índice de Donald Trump y sumó una escala de cero a diez podría tener esta mujer como a ver si el dolor

Voz 25 13:57 no no está en boxes

Voz 1623 14:00 sí

Voz 2 14:02 qué van a parte de los gobiernos pero en las sombras

Voz 1623 14:07 es que son el feto hechas un chiste de vampiros en las sombras Vox tendrá un poquito de gobierno un poquito no cargos de

Voz 5 14:16 preferidas ni nada serán cargos de segundo nivel

Voz 26 14:22 eh

Voz 2 14:25 es que tampoco son exactamente escondidos porque lo sabemos todos escondidos sería si no lo supiéramos pero lo lo dicen dice bueno para estar aquí otra sabremos que están poco claro

Voz 1623 14:36 pero el segundos niveles buenos sabemos poco mucho sabemos un poco mucho sabemos que no no es como amantes dentro del armario debajo de la cama estilo años setenta sabes el siglo XX años setenta de otro cuento Sara arcanos lo cuento

Voz 2 14:51 debajo de la cama

Voz 1623 14:53 pues entran lo encuentran y dice no es lo que

Voz 2 14:55 parece un chiste el siglo pasado pues éste no

Voz 1623 14:58 esto esto sí es lo que parece van a gobernar juntos esto ha motivado que los organizadores de la fiesta del Orgullo y han dicho pues Ciudadanos no podrá ir en carroza porque no queremos que se aprovechen de una imagen de tolerancia aquellos que pactan con quiénes quieren destruir nuestros derechos más menos y lo que es lo interesante el portavoz de Vox Íñigo Espinosa de los Monteros ha salido con una frase muy de padre de mil novecientos setenta y dos o iban a nuestras el nuestro bueno este Espinosa de los Monteros el de Vox frase como de padre del setenta y dos sabes porque ha respondido así pues ya veremos si os dejo salir es una de las cosas positivas de Vox que nos representa en Cuéntame directo en vivo esta frase veréis que nos devuelve a mil novecientos setenta y dos por la manera de hablar por el tono por el contenido

Voz 27 15:52 en lo que llevamos muchos años que es una organización sectaria que no representan a todos los gays y lesbianas y transexuales bisexuales sino que es un chiringuito un núcleo de poder a la que tendremos que ver si seguimos permitiendo que organice en la ciudad de Madrid en nombre de

Voz 1623 16:07 todos cosas que está dicha sólo para algunos pues ya veremos si les dejamos seguir manifestándose es como ya veremos si sales el sábado

Voz 24 16:15 además Pony pertinente tú mismo el veremos

Voz 1623 16:18 pactos y los acuerdos hay líos en todas partes a PP y Ciudadanos les da vergüenza Vox no sabemos adscrito pero Vergüenza vergüenza de Vox que es como el título de campeón es verdad el lío bueno de pactos también está en Barcelona y el tío bueno a secas esto ahora mismo en Madrid

Voz 2 16:31 tras

Voz 28 16:32 tenía mucho lío lo Pays hace falta que venga para arreglarlo John Wayne sino viene para darme los grandes dosis de líos al este crío diciendo Jockey Frechilla

Voz 0277 16:43 tiene razón cada vez que te pones hablarte Sotelo lío basta de estar en contra homosexuales pero luego se juntan todo para pero un trío

Voz 28 16:51 o Junta para hacer un trío el crío sonrío no me fío baldío este Smith desafío Santiago Abascal es el doctor Juve está atentos porque es el único capaz de hacernos retroceder en el tiempo

Voz 0277 17:01 bueno quién yo no lo quiero nombrar sólo quiero mínimo sólo quiero estar contigo sólo quiero estar con el Gobierno conecte RIM Mota

Voz 28 17:11 el notan francés lo peso Ulled cambiante lo podría hacer en inglés diría Jean de Madoff hacker y tú lo puedes ver pero no puedo decir mucho más porque no acabe el curso de CC

Voz 0277 17:20 el puesto Le tratar de Motta pero es que para Mapfre ya tenemos alzar toca lo que pasa que para cerrar la boca o tendremos nosotros atarle con una

Voz 2 17:29 broca cuando una broca hace qué tal loca

Voz 28 17:32 me piden otra es lo que toca a tengo la boca pero mi mentalidad está oculta lo sabe Dios

Voz 2 17:37 más oculto que los cargos de Vox aquel

Voz 22 17:48 canta twiterías en plan operaba

Voz 2 17:51 tú me he roto

Voz 30 18:02 atención a esta conversación que ha captado por la calle Chaplin que ese tu vida pues mire gano y me casé con quién con una paraguaya os estáis pasando eh queréis lo escucho en una situación dantesca atentos a este tuit de la Paqui me diste la cervezas en la nevera no se va a someter Toulouse Apocalipsis cinco nos todos los trabajos requieren de un delito de experiencia el Twitter Enrique

Voz 22 18:27 Scott García las Garfias tensado poco tiempo al mando de un capitán tú que sabrás Bruno Millo

Voz 30 18:39 la gente que va por la vida de una manera muy negativa como por ejemplo pan y dos no me fío de la gente podrían ser unos hijos de puta podrían dice y a ver cuento de los otros responde sí a esta pregunta que propone M de Molar vosotros también les decía en la nevera ya voy cuando pita porque lleva mucho rato

Voz 31 19:00 no

Voz 2 19:05 oye oye

Voz 19 19:13 en que anda anda ah sí

Voz 1623 19:38 seguro que os acordáis todos de aquel sonido legendario del dirigente del PP valenciano Alfonso Rus el ex presidente de la Diputación al que grabaron contando dinero negro en el coche que contaba de mil en mil hasta doce mil y concluya dos millones de pesetas

Voz 33 19:52 sí lo mío soy muy seiscientos mil Naomi de asumir

Voz 34 19:59 mi doce mil euros dos mil

Voz 2 20:02 adiós

Voz 1623 20:05 hemos conocido que entrañable no contar en pesetas ahora hemos conocido las grabaciones de un ex directivo de la constructora OHL que también cuenta

Voz 24 20:12 pero cuenta de diez mil diez mil

Voz 0159 20:18 es el caso de presunta corrupción que investiga la Audiencia Nacional que afecta a la constructora OHL habría dado comisiones ilegales por más de treinta y ocho millones de euros las grabaciones las ido Paulino Hernández ex director de zona de obra civil de OHL conocido también como El Villarejo de ocho

Voz 1623 20:34 todos los motes

Voz 0159 20:37 bajos de diez mil euros para sobornar a políticos y funcionarios a cambio de adjudicación de obras y se presta atención se entiende como cuentan de diez en diez

Voz 35 20:48 la Xunta es este la no

Voz 11 20:58 sí

Voz 35 20:59 luego hasta ochenta y cinco

Voz 0159 21:03 en él las grabaciones encontraron

Voz 0470 21:05 por casualidad

Voz 1552 21:07 las grabaciones las hacía Paulino para cubrirse las espaldas fueron incautadas por casualidad por la Guardia Civil en un registro de la operación Lezo junto a la supuesta caja B de OHL intervenida a felicísima su interlocutor

Voz 11 21:19 es el Bárcenas de toda esta historia caminantes para investigar estos casos

Voz 0159 21:24 son los días que se hicieron desde dos mil tres hasta dos mil catorce

Voz 1623 21:28 bueno es bonito de diez mil en diez mil yo nunca claro quién ha tenido un fajo de diez mil euros en la mano no en mi caso no responda algún sábado constructoras sobornado a funcionarios y políticos todo presunto naturalmente al fin y al cabo construir sobornar

Voz 19 21:44 yo

Voz 1623 21:47 bueno vamos al tema la portavoz del Gobierno Mary Chain pudo que está triunfando mucho en las últimas semanas llevamos contigo en Marta estoy ya es el treinta ayer ha tenido un episodio que podríamos calificar de ultra ultra peculiar estaba en rueda de prensa del Gobierno catalán y hacen las preguntas los periodistas como todas las ruedas de prensa y al final de las ruedas de prensa muchas hay unos minutos que son un poco paripé porque se vuelven hacer algunas preguntas en castellano la que se den las mismas respuestas que antes se han dado en catalán deben esto es gracioso verlo en directo verlo en vivo porque el político Francino claro lo tantas veces que lo hemos visto no porque el político finge sorprenderse con la pregunta vuelve a poner el mismo énfasis y a veces los mismos gestos me gusta estar aquí la mano vaya otra vez a poner la mano enemigos pero naturalmente si un periodista pregunta otra cosa distinta nunca se había oído a nadie que dijera no se había oído esto es lo que hizo la portavoz del Gobierno catalán decir esta pregunta no vale porque estamos en periodo de traducción ante la estupefacción de todos la portavoz intentó razonar lo hay como es algo que no tiene lógica alguna creó un momento surrealista que vamos a escuchar no completo porque son varios minutos muy divertidos pero Tito excelso en castellano ello quería decirle

Voz 1454 23:01 que ayer usted en una entrevista en el Williams

Voz 13 23:04 aquí en la rueda de prensa no autorizan las preguntas han Castañeda que sala esa pregunta tan relativo a lo que se ha preguntado dice yo le pediría mitin está el turno de preguntas a lo que se ha preguntado antes

Voz 24 23:30 les ruego que ha

Voz 1623 23:32 solamente las preguntas que ya me han hecho esto súper chulo y lo bonito es el tono institucional en el que está diciendo como si fuera lógico les ruego que hagan sólo pregunta Repesa tras unos minutos de discusión llega otro momento interesante en el que la portavoz dice con cierto tonillo Éstas son las normas de la sala y que si la periodista lo las aves en las explicará con mucho gusto dándose la circunstancia de que la periodista replica perdone pero yo hace bastante tiempo que vengo por esta Sala la nueva usted por qué Laporta varios meses en el cargo y la periodista dice yo llevo más tiempo que usted nunca había oído hablar de esta no

Voz 13 24:06 perdone quería puntualizar que las preguntas que se hacen en castellano no son una mera repetición también tenemos derecho a preguntar lo que consideremos oportunas norma usted lo explicaremos pero no llevo bastante tiempo viniendo preguntó en la parte de castellano lo que considere oportuno porque estaba esperando hasta el final volver

Voz 2 24:25 sí cada edición no volver a ver Marta esto en la escala de cero a diez detrás mismo pues ojo que les doy

Voz 0159 24:34 en ocho e intervenir

Voz 36 24:37 no está dosis de Donald Trump Isma aquí

Voz 0159 24:39 Casa Amèrica América en este caso sería en catalán es atacar a la prensa decir que son todos

Voz 1623 24:47 es pero bueno cuidado no seas generosa con la puntuación porque hay más eh si puedes saltarte de escalas todo esto viene de la entrevista en la que la portavoz del Gobierno dijo que si la alcaldía de Barcelona no era para Ernest Maragall es para la Colau habrá una respuesta de país

Voz 2 25:03 es un código catalán complicado

Voz 1623 25:06 porque cuando un nacionalista catalán dice respuesta de país significa que quién no piensa como lo es del país ellos en un país que es como un club de golf está reservado el derecho de admisión las otras personas que vivan en Cataluña pagan los códigos de de de de de entrada en el club de pensamiento de vestuario lo que se pueden llegar a ser incluidos en el país pero sí piensan distinto si pactan la alcaldía de Barcelona parada Colau no están ahí son molesto porque votan pero

Voz 5 25:39 no son Price

Voz 1623 25:41 no es país e hizo unos cálculos esta portavoz sobre el resultado de las elecciones en Barcelona la periodista le pregunta seguro que ha ganado el independentismo responde ya seguro seguro

Voz 5 25:55 yo sigo pensando que el independentismo ganado en Barcelona el independentismo a ganar en Barcelona

Voz 1623 25:59 a pesar de haber pasado de dieciocho concejales a quince pregunta

Voz 5 26:02 a pesar de que haya pasado de dieciocho a quince a pesar de que haya pasado

Voz 1623 26:06 pienso que la mayoría absoluta está en veintiuno eh esto lo digo también para que las Tanguy y entonces la periodista no lo entiende porque si son quince concejales en Barcelona la mayoría absoluta son XXI como puede ser que siga diciendo que han ganado

Voz 5 26:18 las elecciones municipales a veces tienen otros resultados de otras lecturas no solamente estas pero la verdad es bastante evidente quiero decir los números son evidentes

Voz 0159 26:30 pero son evidentes pero el independentismo

Voz 5 26:32 seguir insistiendo en que ha ganado oí los números dicen otra cosa pero pero

Voz 2 26:35 ha ganado ganado bueno amiga sigue la conversación pero me lo puede explicar Génova entiendo que lo decir si los números dicen

Voz 5 26:45 una cosa son evidentes y los números no dan para que el independentismo haya ganado sigue insistiendo en que ha ganado yo he dicho que ha ganado porque quince concejales independentistas pues a digamos

Voz 6 26:59 que que que que que que es más que

Voz 5 27:01 lo que suman no los otros los otros grupos no juntos sino

Voz 24 27:06 mayoritariamente bueno entonces sexto Marta

Voz 22 27:14 el algo de antes hasta un ocho loca lo que hacemos ahora hay otro corte después o no porque sí que hay se bueno pues

Voz 36 27:24 entonces se quedó en el ocho y medio pero es decir que apunta maneras

Voz 0159 27:28 hacer este es la versión de aquí los hechos son secundarios aquí lo que importa es mi propia realidad entonces y repito muchas veces mi realidad

Voz 2 27:36 las

Voz 0159 27:37 consigo que sea la realidad de todo el mundo y que se imponga sobre los hechos y esto es muy Donald Trump y yo lo pero sí entonces

Voz 1623 27:44 el otro ya no te voy a poner el cortejo te lo cuento yo que es ella dice que hay una operación de

Voz 24 27:48 estado para arrebatarle como si la tuviera él la Alcaldía Ernes Maragall y dársela a Ada Colau

Voz 1623 27:54 pero cuando le preguntan que en otras localidades de Cataluña los pactos han sido al revés que han sido de Esquerra Republica

Voz 5 28:01 cama con con los común

Voz 24 28:04 es para arrebatárselo a los socialistas ella dice la autonomía municipal es la que es lo aplica sólo aplica en Barcelona esto de cero a diez

Voz 0159 28:22 notable alto apunta maneras a prueba con notable alto el examen de Donald Trump y el siguiente paso es tuitear en mayúsculas

Voz 30 28:35 Especialistas secundarios cuidado venga especialista supera te eso vengo con la calor cita la calor sí según un estudio de la universidad seré jefe de que deje de Woody Pi de Massachusetts el principal motivo de discusión y conflicto en el seno de una familia cuando llega el verano es la gestión del mando de del aire acondicionado así que vamos a comprobarlo de primera mano abriendo teléfonos para que sean los oyentes los que nos cuenten su los problemas que tiene para gestionar el ERE condicionado en el hogar ya tenemos

Voz 37 29:12 la llamada hola buenas tardes qué tal su nombre amigo llama Leandro Leandro y ya más un iPhone desde que lo localidad pueblo aquí el Himalaya cito de Tenerife

Voz 30 29:30 a Tenerife entonces no hay entonces si Sara lo conoce bien no aquella zona calor de verdad

Voz 37 29:36 se cubra calado mucho calor mucho calor como lleváis lo que condicionó en casa

Voz 38 29:40 para para la mano en verano mal la casa cinco grados y en invierno a treinta y cinco que lo lógico es que soy yo

Voz 30 29:48 además buscas un poquito lo que es contrarrestar lo que hace fuera no pero tanto tanto

Voz 38 29:51 por su pato que si tanto para que Páramo pregunto para qué para paguen

Voz 30 29:55 el aire acondicionado para estar a gusto en casa

Voz 38 29:58 no ha parado de CEGAL si no tenemos dinero suficiente como para tener a dar condicionaba a la temperatura que sea aunque se me quedé en las pelotas como Calama no aunque se me quedé la susodicha me refería

Voz 24 30:11 no veo

Voz 37 30:18 con gracias a además tener una temperatura agradable

Voz 38 30:25 la al para crearle AVE sino que son pobres a mi caso esa la causa principal por la que la gente se pone seria concesional una pescando

Voz 37 30:36 este hombre

Voz 38 30:37 mírame ahora me otro hombre ahora mirarme me voy a caballo

Voz 30 30:44 no hubo venga va fuera otra llamada vamos a seguimos hablando de los aires acondicionados tenemos al teléfono a Sonia sonido tu nombre desarrollarlos Sonia blue

Voz 2 30:54 cuéntame Alma de blues

Voz 38 31:01 lo que hacemos sino justo lo contrario de lo que lo que hacemos es mirar en el móvil la temperatura que hacen en la ciudad sí y entonces ponemos el aire a esa temperatura que estamos a veintitrés grados afuera pues ponemos en veintitrés que estamos a treinta y ocho lo ponemos a y hecho que estamos sería ponemos

Voz 2 31:21 Sonia yo es que esto tiene poco sentido sea una explicación convincente abundó

Voz 38 31:29 en poquitas si ya verás tal vez va madre yo te explico es que en casa somos de izquierdas incas

Voz 2 31:35 quiere como todos

Voz 38 31:37 lo sabe una persona de izquierdas por coherencia dar coherencia no debe disfrutar de ningún tipo de lujo mira yo tengo un coche un buen coche pero no lo cojo porqué porque soy Esquerra si es que se convertiría en la humanidad y la gente de izquierda empezamos a disfrutar de aire acondicionado de coches de agotar

Voz 37 31:55 en cómo se convierte en Sodoma convencido Sonia

Voz 38 31:59 eso sí que mi vecino no tienen para macarrones pero votaron partió liberal de derechas pues vale eso sin eso sí sin problemas pero he dijo cierran

Voz 30 32:06 bueno pues Sony muchísimas gracias por la llamada adiós amiga venga va nuestro tiempo otra llamada sí sí

Voz 2 32:12 usando no el tema de la condición familiar

Voz 30 32:14 buenas tardes tu nombre

Voz 37 32:17 ahora Picatoste Lauro de acondicionada

Voz 30 32:24 pues si es así como sabes como como el que dejó las

Voz 37 32:27 drogas sí porque exactamente lo ves vamos enganchado que se

Voz 38 32:31 a saber te cuento mi experiencia cuando entró el aire acondicionado en la casa pues yo perdí el oremus me convertí en una persona despreciable arruine mi matrimonio mi familia sólo quería era condiciona cada vez más serias

Voz 2 32:44 poco a poco pero luego te va

Voz 38 32:46 no yo no iba a trabajar no atendía la Fame lea me volvía agresivo exime quitaba en el mando de tornar perdió lento por suerte pues puede leer yo ahora dirige una asociación para gente que estaba enganchada el aire condicionado vivir muy bien es para gente que quiere salir de esa mierda sí yo soy un empleo que se puede salir por cierto este sábado nos sentemos un partido fue muy

Voz 37 33:08 bajo el eslogan condicionado no toxicómanos

Voz 38 33:15 participan pues famoso al que Wise como bueno vienen cien viene los ya es que es maquillar perfecta Apple

Voz 37 33:27 Carlos jugará también salieron esta

Voz 30 33:33 está muy implicado Senado pues no

Voz 0277 33:35 el fin de no

Voz 0470 33:38 dijera o Picatoste muchas gracias bueno espero que esto no se ha hecho reflexionar un poquito cabe mucho mucho mucho rato iremos con la con la prima de Sonia blues la verdad es que la cuestión

Voz 2 35:19 mira mal eres un hombre vasco

Voz 40 35:21 a la pregunta en euskera no es con nombre

Voz 1623 37:54 los dispuestos a vivirlas

Voz 0530 38:23 Rahman tenemos un mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejara dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagar tan claro Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 44 38:39 pues si con el voto el viernes del oro Jack por igual

Voz 38 38:43 yo ahí lo dijo a

Voz 11 38:45 es que sólo cincuenta y cuatro millones de euros pueden devolver este viernes bote de cincuenta y cuatro millones en el Eurojust once millones para

Voz 19 38:52 Itamar

Voz 24 38:53 en La Ventana con Carles Francino

Voz 0470 39:07 aquí seguimos en todo para nació en La Ventana en apenas veinte minutitos a través de ser más y aplicaciones empieza el carrusel porque a las seis a las seis la espérate a las seis las cinco en Canarias España y Alemania juego en un partido muy importante en el en el Mundial están todavía en la fase de grupos así que vamos un minutito a saludar a nuestros enviárselo la prima de Sonia blues que es el que es Sonia Lus del Martín Talavera

Voz 2 39:32 Soria buenas tardes hola compro devastada

Voz 1576 39:37 pues bien la que ante uno de los grandes partidos que bien estaba Copa del Mundo Francia dos mil diecinueve Alemania que lo ha ganado absolutamente todo ha ganado dos Copas del Mundo ha ganado Eurocopas ha ganado juegos olímpicos es un auténtico hueso y la selección española que es un poco el reto dejó el fútbol emergente que hay ahora mismo en en nuestra liga femenina nuestra Liga Iberdrola ha con el Barça y con el Atlético de Madrid como grandes protagonistas y con el resto de equipos vuelo con muchísimas ganas hay un par de cambios a ver en el equipo de Jorge Belda solía respecto a los que jugaron el otro día en el debut

Voz 0444 40:06 sí yo creo que Jorge Valdano ha escuchado a todo el mundo que queríamos esa delantera formada por Jenny hermoso y Nike Ari García bueno pues hoy ante Alemania ante el rival más duro del grupo van a salir y si quieres te completo el once años Sandra Paños en la portería lateral derecho para Marta Torrejón Corredera en el izquierdo pareja de centrales Irene Paredes y Mapi León Silvia Meseguer que vuelve a la titularidad con Virginia Torrecilla en el centro del campo acompañadas por Alexia botellas Mariona y como decía pareja de ataque Jenny hermoso Nike y García que sean inflado a meter goles este año en la Liga

Voz 0470 40:39 es verdad que el otro día revolucionó el partido contra Sudáfrica fue Lucía eh de todas formas

Voz 0444 40:43 sí así son las García tenemos ganas ya lucía la de la del Athletic de Bilbao lotero decía Atala estuvo tocado

Voz 1576 40:52 tocada y por eso yo creo que no no ha tirado de ella de la partida y luego la otra gran noticia yo creo que en el segundo se aquellos elementos tremendo sí si le dejó clavado los tacos ya estado un par de días con bastante molestias te decía que la otra gran noticia Carles es que el campo está todo vendido son veintidós mil seiscientos hay ya más de un millón entradas vendidas en esta Copa del Mundo de Francia y la verdad es que las expectativas las propias internacionales están desbordadas por por todo el el altavoz que están teniendo en en nuestro país y por supuesto en Europa y como te digo veintidós mil seiscientos espectadores caben aquí en este estadio de uno de Valenciennes pues prácticamente bueno pues lo dicho a parte

Voz 0470 41:31 huir de las seis en ser más y aplicaciones móviles espera que Sonia son empieza el Cars

Voz 2 41:38 sonido

Voz 37 41:41 haré ahora me entero de peso para atrás

Voz 0444 41:45 anoche tuvieron nuestros padres en a pesar de ser primas ponemos el mismo nombre

Voz 37 41:49 el caso es misma fallida el apellido lo cambiaron que bueno chirrido diez notas ganas tengo de ver deprima hacia también mucho

Voz 12 42:14 al

Voz 13 42:16 sí

Voz 42 42:17 no

Voz 2 42:22 pues porque primero este este es el anuncio completo Marta sigue ahí Marta aquí pero este es el anuncio completo que da pie a todo este lío de juego que estamos haciendo con la publicidad dentro se podría ir dentro podría podría podría o no podría haber boda ávidos

Voz 24 43:16 a partir de allí que pasó bueno pues más de que como nos encantan los juegos y las adivinanza de todo por la radio yo os he traído un par de juegos con música de público

Voz 0470 43:24 a la calle a que luego las Iturriaga también eh que lo oye

Voz 24 43:26 pues pues pues saber ahora con esta prueba de memoria musical íbamos a también poner reprueba la eficacia de esas músicas publicitarias para grabar a fuego esas marcas el primer juego se llama continúa la frase vale Se trata de que adivináis la frase que sigue yo canto la primera frase y al que le toque si la sabe la continua y no las sabe

Voz 1623 43:47 como vemos aquí sí porque ahora voy a dar la lista

Voz 2 43:50 la orden de todo el país

Voz 24 43:55 a ser así fue citan lo sabe dice paso público

Voz 2 44:00 eso

Voz 24 44:03 yo he tocado hurgó al siguiente vale vale vale vale es el orden de intervención es Toni Íñigo Arman Marta Marta Carles arcano venga

Voz 1454 44:18 venga yo no se trata yo voy otros si si si tú vas detrás de las gracias

Voz 2 44:22 déjeme que queda con el nombre vale venga dale dale Galega suelo posible intentar cantarlo

Voz 24 44:33 no no pecamos Toni venga un poco de pasta basta

Voz 2 44:37 Igor exige lo bueno

Voz 24 44:42 pero venal Íñigo vamos para mí

Voz 2 44:50 ni ideas paso públicas vaso

Voz 24 44:53 hermanos para mí

Voz 2 45:05 MI

Voz 46 45:08 en P

Voz 24 45:10 a leche no hacía paso EMI arcano M FMI sí pero verdad sí pero seguimos vamos arriba Toni m y esto sí sí

Voz 2 45:33 les esperan

Voz 0159 45:34 está al día Leche Pascual entonado

Voz 24 45:38 Íñigo Banon Danone listas para tomar

Voz 2 45:44 gusto

Voz 24 45:48 esta esta no es cantada es medio rape ya Bic naranja escribe

Voz 2 45:54 B cristal normal influencia

Voz 0470 46:07 al cinco que está

Voz 24 46:09 yo que usted que

Voz 2 46:15 paso cercano el Banco Central centrales por lo iba lo central

Voz 24 46:32 somos los conocí

Voz 2 46:42 somos los con gritos y qué pasó

Voz 24 46:44 sí

Voz 2 46:45 no más Arman Armand Borrell que te digo

Voz 24 46:52 a ver Íñigo aquí a pim pam toda la casita

Voz 2 46:57 es una radio encanta Carranza el foie gras la hará más buenos que

Voz 0470 47:12 el pan

Voz 2 47:16 se dirige a todo el mundo Toni Toni

Voz 24 47:34 Bescansa cantada venga Íñigo Arman mochica nueva la oficina

Voz 2 47:42 se llama Marta Roncal

Voz 24 47:52 en estas navidades rondas

Voz 2 47:54 pero muy muy cortita ver arcano vuelve vuelve

Voz 24 48:05 a ver si está las aves venga tenía permiso pro per a versar habitantes

Voz 1623 48:10 desde hace mucho tiempo no porque

Voz 24 48:13 ahora se llama Don Limpio no la última cima del juego de Vita

Voz 2 48:22 estos son los Express

Voz 24 48:25 pero que decía lo que decía después

Voz 2 48:27 has visto el juguete

Voz 0277 48:35 no

Voz 28 48:40 Jon Jokin derechos y lo ponen de repente para que rímel sobre la gente no lo sé qué quieres que hagan el barrio o leyendo su tu lares el teletipo ah vale vale vale venga que para Agencia EFE Camela tocará en Ifema para abrir el orgullo en Playa cariño

Voz 2 48:54 no

Voz 0470 48:58 came claro

Voz 0277 49:00 me Camela porque sabes que me lo bueno más bien pe pe pero ahora se lo dejo arcano para que siga hablando en el Virgili

Voz 28 49:08 para que yo sigo hablando a pisto como lo contrarrestó es Candela Angelo camelo Camilo Sexto visto simplemente no soy el tontito como soy español me la propia un poco

Voz 2 49:17 Flaming un in situ

Voz 11 49:19 a todo Fuenlabrada finalista de un torneo europeo de inglés

Voz 0277 49:23 mira para que digan de Fuenlabrada al final la fuente de la sabiduría porque en nuestro barrio la cosa bien labradas como en Getafe mira lo que así se formaría

Voz 11 49:33 que no entienden estos amigos es que no es un verbo transigir

Voz 28 49:38 la lista no pasa nada de aquí mi respeto y enhorabuena a todo Fuenlabrada allí

Voz 0470 49:42 Sánchez a los jueces tienen la responsabilidad de no agravar la crisis

Voz 2 49:47 Política

Voz 0277 49:49 por sables pero a ver si también se lo hace el bueno no vamos a dejar vi que ya tenemos la canción para empezar el programa de cadenas

Voz 28 49:58 en Upper si lo respetan como también lo agruparon con el impuesto de las hipotecas pero no precisa Ángel López dejar en blanco si la justicia hoy en día en España volando en el Falcon

Voz 0470 50:13 tipos sí

Voz 2 50:30 universo otra dándole vueltas a uno de migratorio

Voz 0159 50:34 sí sí sí hoy hemos conocido esto sería que la Administración estadounidense va a habilitar una base militar en Auckland Coma para acoger a mil cuatrocientos menores migrantes no acompañados la base es un antiguo campo de concentración usado durante la Segunda Guerra Mundial para detener a descendientes de japoneses en fin el viernes pasado respiramos aliviados de que en Washington porque después de siete días de negociaciones Estados Unidos y México porcina anunciaron un acuerdo migratorio que ha suspendía la imposición de aranceles ese alivio duró poco porque el presidente estadounidense no ha parado de tuitear desde el día siguiente amenazando con imponer aranceles a todos los productos mexicanos si el Gobierno de López Obrador no

Voz 2 51:13 reduce la migración ilegal en un plazo de tan solo

Voz 0159 51:15 los cuarenta y cinco días que es cuando han acordado revisar la eficacia del acuerdo lo extraño las amenazas ya entran dentro de la normalidad de nuestra Administración pero lo extraño es que Trump empezó a contar que tiene un acuerdo secreto con México las especulaciones han disparado con eso del acuerdo secreto cuyo contenido Trump no quiere revelar México ha estado haciendo equilibrios para no contradecir al presidente directamente no no enfadarle así que están dando vueltas para decir que no saben de qué está hablando que no hay ningún acuerdo oculto esto ha dado lugar a una escena delirante otra más ayer el presidente Donald Trump se sacó del bolsillo de la chaqueta literalmente un folio doblado asegurando que ese es el famoso

Voz 11 51:57 los dos secreto

Voz 42 52:03 Viena

Voz 0159 52:04 está claro que dicen que no tengo decía la prensa Zidane sin dar más detalles el caso es que todos los periodistas intentaban descifrar lo que ponían el papel al contra luz sacándole fotos luego intentando pues eso con el con el reflejo del sol ver qué es lo que ponía en otro episodio absolutamente kafkiano de esta administración por cierto que el canciller mexicano y a raíz de toda esta polémica tuvo que hacer ayer público el acuerdo firmado completo cerró dio al Senado y también lo dio a la prensa no aparece por ninguna parte ese folio que mostró Trump como digo un episodio tan delirante como este otro

Voz 42 52:37 a la clase de delitos

Voz 0159 52:42 en el que Trump que Joe Biden en un luce es un perdedor y que le gustaría enfrentarse a él en las presidenciales porque es el más débil mentalmente a lo que a él le gusta es enfrentarse a los débiles a Biden le llama el del uno por ciento porque dices que tiene ese coeficiente intelectual es ese nivel

Voz 1623 53:02 Maribel vais

Voz 0159 53:04 que sigue siendo el preferido en las encuestas entre los veinticuatro candidatos demócratas le contestó con otras formas con nuestro estilo pero bueno no deja de ser un ex vicepresidente hablando de un presidente

Voz 48 53:19 suena actúa

Voz 0159 53:21 dice que Trump es una amenaza una amenaza contra los valores fundamentales dice que cuatro años de Donald Trump se recordarán como una aberración y una aberración en la historia de este país pero que ocho pueden cambiar el carácter de esta nación y la percepción que se tiene de Estados Unidos en el extranjero en fin especialmente en Washington que sigue así de de caldeada aquí siempre están tensas impeachment al borde del impeachment y ayer precisamente la líder demócrata en la Cámara de Representantes

Voz 24 53:55 decía esto

Voz 2 53:57 sí

Voz 19 54:00 el ano

Voz 0159 54:02 decía que el impeachment no está descartado pero advierte que no es una herramienta política dice que seis comités en la Cámara están investigando si el presidente ha cometido algún tipo de delito como el de obstrucción a la justicia y que cuando terminen las investigaciones decidirán qué hacer Pelosi es del sexo

Voz 45 54:21 hoy

Voz 0159 54:24 el ex del sector de los demócratas que no lleve un impeachment a diecisiete meses de las elecciones pero of the récord dijo a los miembros de su partido que lo que quiere es ver a Donald Trump entre rejas

Voz 0470 54:38 esto va a ser como el junco de coronas eh

Voz 0159 54:42 vamos que los demócratas lo inmigrante elevan a dar el cumpleaños a Donald Trump que cumple setenta y tres años cuando pasado mañana el viernes

Voz 49 54:48 muy bien

Voz 12 54:51 no

Voz 51 55:02 sí o no

Voz 52 55:08 se llama a todo Hollywood a boicotear a los Estados que están aprobando leyes en contra del aborto ya sabéis que hay una decena de estados que quiere penalizar a las mujeres que abortan y a los profesionales que las ayudan a partir de la sexta semana del embarazo contradiciendo además a la ley federal Netflix Disney Warner ya han dicho que van a dejar de rodar en estados como Georgia o Alabama si finalmente estas leyes entran en Vigo

Voz 2 55:38 a rodar aquí también ya veremos bueno

Voz 36 55:43 no no quería dejar de

Voz 0159 55:46 paros que Scott Warren el voluntario de no más muertes para el que la Fiscalía de Arizona pide veinte años de cárcel por ayudar a dos migrantes indocumentados bueno pues ayer estaba en pleno juicio ayer el jurado popular se declaró incapaz de llegar a un consenso sobre su sentencia así que ahora la Fiscalía tiene que decidir si vuelve a repetir el juicio aussie exculpar la próxima audiencia está programada para el dos de julio dos noticias que tienen que ver con el New York Times que me han llamado la atención esta semana una buena y una mala

Voz 1623 56:16 de por la mala mala