La Ventana (12/06/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0866 00:07 estamos viviendo una nueva tarde de contactos políticos en el Congreso de cara a la investidura Esther

Voz 0138 00:12 sí está a punto de concluir la última reunión de la comisión negociadora del PSOE con el diputado del Partido Regionalista de Cantabria vamos a resumir lo que se ha dicho hasta ahora en la Cámara Baja Javier

Voz 0866 00:21 Herrera adelante a cargo de comparecer la diputado de Coalición Canaria Ana Oramas que reitera su no a la investidura si ésta se realiza con el apoyo de Unidas Podemos sea cual sea la futura fórmula de gobierno útero

Voz 3 00:34 ni de coalición Migue cooperación no vamos a hacer en el ciento setenta y tres mil ciento setenta y cinco en ningún caso en una investidura el señor Sanz

Voz 0866 00:43 por la mañana Aitor Esteban del PNV trasladaba a José Luis Ábalos que de momento no cuentan con sus votos aunque seguirán las conversaciones más claro ha sido el representante de Unión del Pueblo Navarro Carlos García Adanero que anunciaba el voto negativo de sus dos diputados si el Gobierno foral acaba en manos socialistas con la abstención de Bildu de confirmarse este escenario Sánchez podría tener que depender de la abstención de Esquerra Republicana

Voz 0138 01:06 cancelada la próxima edición del mítico festival Doctor Music Festival que tradicionalmente se celebraba en el Pirineo de Lleida el cambio de ubicación a Montmeló provocó la devolución de muchos abonos ya contratados ampliamos con Crisol Tuá

Voz 4 01:18 hace dos meses el festival anunciaba el cambio de ubicación a causa del informe desfavorable de la Generalitat por riesgo de inundación en la zona escogida en los Pirineos la productora dice que el nuevo espacio el circuito de Montmeló no ha sido bien acogido por el público el alto número de devoluciones de los abonos y el bajo ritmo de venta de entradas obliga a la productora Doctor Music a cancelar el festival previsto entre el doce y el catorce de julio que contaba con actuaciones de Rosalía o Smashing Pumpkins la organización ha dicho que se devolverá el dinero de todas las entradas

Voz 0138 01:49 primer fallecido por el ébola en Uganda Se trata de un niño de cinco años que había baja viajado con su familia en la República del Congo donde se han detectado más de tres mil casos en el último año Nicolás Castellano buenas tardes

Voz 0324 02:00 buenas tardes pocas horas después de que la ministra de Salud

Voz 0919 02:03 anda ruta Jasen

Voz 5 02:05 Juan Foundation

Voz 0919 02:07 confirmaran los primeros casos de ébola tres miembros de una misma familia que habían llegado desde el Congo al distrito de es es ha hecho oficial la muerte del pequeño un niño de cinco años primera víctima de la expansión del virus a este país se suma a los mil trescientos noventa y seis fallecidos por ébola en la República Democrática del Congo desde hace un año cuando se inició este brote considerado ya como el segundo peor de la historia vamos con los titulares el deporte

Voz 0138 02:29 esos Gallego buenas tardes buenas tardes a esta hora comienza

Voz 0919 02:31 en el Mundial de Francia el decisivo partido entre España y Alemania el segundo de esta primera fase ambas selecciones tienen tres puntos si las españolas consiguen la victoria estarán prácticamente clasificadas el partido se juega en Valenciennes las novedades en el equipo español son la presencia en el once inicial de Nike Ari García de Silvia Meseguer recordemos que ha terminado ya un partido en la jornada de hoy donde Nigeria al ha ganado por dos cero a Corea

Voz 0138 02:55 son las seis y tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 0313 09:31 antes de nuestro paseo diario por la historia simplemente recordar que estamos a punto de abrir la ventana del cine con Carlos Boyero Carlos buenas tardes amigo qué tal y que hoy les proponemos a los oyentes a los cinéfilos básicamente pues compartir historias relacionadas con John Wayne el western una del Oeste hasta el teléfono para compartir poseso preferencias la mejor la peor película de John Wayne del oeste en general pues el nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta de pensando la tuya eh que te la preguntaré también no la digas ahora dirá después de Nieves Concostrina la historia está llena de conflictos de guerras de enfrentamientos de todo tipo que tienen su raíz en el en el factor humano las filias fobias todo eso y claro si hay familias reales e imperios de por medio pues ya ni te cuento hoy les contamos uno de esos episodios uno de los más sonados un España Francia en toda regla

Voz 23 10:23 en La Ventana acontece que Luis poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 24 10:39 no yo no sé con quién compara

Voz 20 10:43 ar a los dos personajes que vienen ahora para que se hagan una idea de cómo se aborrecible Sáenz de Santamaría y Cospedal podrían ser un ejemplo también asiste apreciaban nuestro emperador Carlos Quinto el Rey Francisco I de Francia no paraban de guerrear ni perdían oportunidad de fastidiar se la derrota más sonada del rey francés ante los españoles fue la batalla de Pavía no sólo se acabaron sus pretensiones de adueñarse de Italia es que encima fue apresado el emperador Carlos Quinto dijo que me lo traigan España será alterar el doce de junio de mil quinientos veinticinco el prisionero Francisco I de Francia desembarcaba en Valencia

Voz 23 11:22 más cabreado con una mona

Voz 2 11:25 nada

Voz 25 11:32 eh de

Voz 20 11:43 Carlos Quinto y Francisco I no podían verse salvo en el campo de batalla para partirse la cara y así era desde que el nuestro ganó por la mano al francés se alzó en las primarias como emperador del Sacro Imperio Francisco I no paraba de intentar arrebatar territorios a Carlos Quinto para debilitar su poderío imperial pero calculaba mal sus fuerzas en Pavía en el norte de Italia se lió la mundial cuando el rey francés que se puso al frente de sus hombres intentó hacerse con el ducado de Milán pero las tropas galas acabaron masacradas el Rey apresado Carlos Quinto dijo traen este Pollini a España que lo voy a encerrar hasta que renuncie oficialmente a sus pretensiones sobre Italia sobre Flandes sobre la Borgoña aquel doce de junio desembarcó Francisco I en Valencia iré allí derechito al Alcázar de Madrid de donde no iba a salir hasta que firmara el acuerdo

Voz 25 12:35 ya

Voz 20 12:55 no es que Carlos Quinto metiera Francisco I en una mazmorra Reyes Rey pero no lo dejó salir del Alcázar en siete meses la firma del acuerdo tiene lo suyo pero eso ya otro día cuentan que cuando se reunían para negociar Francisco I se negaba a inclinarse ante Carlos Quinto y el emperador para obligarlo lo recibían una estancia a la que sólo se accedía por una puerta muy bajita para que el francés tuviera que entrar agachado y el francese agachada para entrar pero entraba de culo Carlos Pinto ser todo el trasero de Francisco I

Voz 8 13:32 hay cosas peores en la vida hay que decirlo todo y ahora La Ventana lo de decía hace un momentito marchando una de cine una de los estados

Voz 26 13:43 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor

Voz 0324 13:50 muy bonita haitiano no voy a contar que que final tiene que dice lo que piensa para bien me pareció uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado alguien que se define con una

Voz 26 14:06 bueno es algo tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine cabras Carlos Boyero

Voz 0866 14:25 bueno Carlos aclaremos a los oyentes de La Ventana que no nos ha dado la paja

Voz 0313 14:29 porque si les que esta semana se cumplen cuarenta años de la muerte de

Voz 0324 14:33 de John Wayne ayer concretamente acuerda de Centauros del desierto ahora diligencia El hombre que mató a Liberty Valence todo eso ahora

Voz 0313 14:43 a repasar algo de lo que ha escrito en el país eterna añoranzas señor Wayne es el título del artículo pero recuerdo el teléfono eh si de quieren comentar cositas de películas John Wayne o del Oeste un western en general el teléfono es el de siempre nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 0324 14:59 de Wayne escribía esta mañana Carlos Boyero

Voz 0313 15:01 aseguran los puristas de la interpretación que este hombre sólo era capaz interpretase asimismo que era nula su capacidad para desdoblarse que no poseía matices que siempre hacía de John Wayne

Voz 6 15:13 estoy de acuerdo por eso me gusta

Voz 24 15:18 claro

Voz 0324 15:19 es que hay otro tipo de actor más camaleón si no no no me pueden parecer admirada les pero digamos que los que más me gustan ahí ponía una una lista que que son pues James Stewart Robert Mitchum variarán Cary Grant Henry Fonda Wayne Wayne se que tiene muy mala prensa no

Voz 24 15:43 se refieren a él los eh

Voz 0324 15:45 pues como es que el gran reaccionario que que sí la mente probablemente lo era pero fija Cate que me creo lo que lo que se tío transmitía o lo que me transmitía a mí era como una fortaleza una pro

Voz 24 16:02 lección es que me me

Voz 0324 16:05 me gustaba todo del la forma de moverse de escuchar de de hablar y encima protagonizó varias de las películas que más me gusta en en en la historia del cine fue el actor fetiche de el de Howard Hawks no que son como palabras palabras mayores y cuando lo veo lo veo en la pantalla me es que me me encanta tiene una especie magnetismo curiosamente nunca me encontraba mujeres que que les les fascinaba John Wayne e igual era excesivamente masculino o no pero grandote muy armaría sí sí aunque sea no sería no pero como cómo sería el peor que recuerdan los andares de de John Wayne esa especie le oí

Voz 0313 16:57 a formas te gustan los actores sobrios si porque pues

Voz 0324 17:00 duren mucho y no no eso es me me suelen me suelen horroriza a la Cámara además estaba como enamorada del yo intentaba contar esta mañana que cuando el acecho ciento quince películas en tu vida y la la Cámara no no miente acaba sacando si le gustas Si Si te quiere la Cámara pues te va a vender una imagen que probablemente se acerque bastante a la realidad después de de toda una vida no cuando cuando pienso en Wayne pues estoy pensando en películas que amó no como el el hombre tranquilo como Centauros del desierto a dicha Centauros del desierto el tanto

Voz 29 18:07 cuenta como cuando huye es inconstante abandona pronto no comprende que se pueda perseguir algo sin duda

Voz 0324 18:15 canso y nosotros no descansa

Voz 29 18:18 haremos

Voz 26 18:22 espera jondo John Wayne doblado

Voz 6 18:25 este es el John Wayne original

Voz 30 18:27 a poner Tedax Wachovia ahora del paro está aquí ahora

Voz 0324 18:34 yo una diversión algo que personaje Andoni fogones de las películas más tristes y más poéticas de la historia del cine la historia del más el más chulo del Oeste no que esto Andoni FON que entrega a la mujer que que quiere para la que instruido una una casa se la da al progreso representa por James Stewart en el Nuevo Mundo pero a cambio de eso tiene que matar desde la oscuridad ya traición al villano con el estado enfrentado toda su vida Él que es el más valiente no se queda pues más tirado y más solo que la una la película empieza con el el con la muerte de don i Phone y el regreso

Voz 26 19:23 de ella y de su marido un congresista en el Nuevo Mundo el progreso repito a ver este tío queda muerto que él

Voz 0324 19:31 el han quitado las botas una secuencia que me hace llorar dice las botas ya dice no no le quitaron las botas y ni siquiera llevaba los últimos años no llevó a pistola no es la poética de de John Ford puede ser tan tan complejo oí tan duro y tan en esta película que es de una melancolía infinita yo creo que está expresada Centauros del desierto ya me contarás el personaje de Wayne Juan que es un racista si total no total que con sólo un objetivos a intentar la la nieta de la sobrina que que se llevaron los indios de pequeña pero que hay un momento espectacular que es cuando cuando descubre que esta cría es India osa porque desde que está a punto de de matarla es momento como tan convulso tan tan complejo o no el final de esa película que yo lo tengo grabado que es que sabes que acaba como empieza empieza a abriéndose una puerta Bertone Dios es desierto y al final ves a a Wayne al Emma en medio del sol del desierto la familia entrando y el quedándose fuera esa puerta cerrándose la simbología de esos planos en John Ford que era un tío con una imagen expresaba más que otros con millones de palabras es

Voz 24 20:54 es que es terroríficas

Voz 0324 20:57 León pero repito yo amo a Weiner echo mucho de menos y lo hago pues me pueden decir si era de la Legión Americana estuvo a favor de la guerra de Vietnam la Asociación del Rifle era e ideó pues evidentemente son son son cosas que a mí no me gustan nada no pero es decir que compartamos con los oyentes un poquito de si título es John Wayne sino en general y no me puedo tirar toda la tarde hablaste desde Barcelona David buenas tardes hola

Voz 31 21:32 hola buenas tardes a vi cómo estás amigo qué tal estoy trabajando con lo cual está haciendo entre comillas ilegal pero vamos vamos por faena la película que más me gusta que mejor recuerdo tengo es la de Río Grande

Voz 0313 21:45 tras

Voz 0324 21:46 es formidable estar ahí hay que una comida

Voz 31 21:49 la villa vienen si él empezó a mí eso me juegan amigos borracho la ayuda que está que se encuentra uno que está arriba escondido una especie de de como de de sobre piso porque cae ante unas le era no pero

Voz 0324 22:03 no no es Río Grande Rio Branco Bravo cobrados verdadera Bravo

Voz 0313 22:08 sí señor señala

Voz 31 22:10 cuando vi preguntado antes de entrar aquí de la digo es que no sé si el río Bravo Río Grande

Voz 0324 22:15 que también hizo Río Grande que es otra formidable película de esa es de Howard está él con Dean Martin que es el amigo alcoholizado al que intenta redimirse devolverles su dignidad no es un western formidable Asia hay una secuencia no sé si la recuerda que le le tiran los villanos una moneda una escupido las cupiera era tío va a meter la mano y le pega una patada ahí le dicen no Tío Sam no puedes caer también o sea es es un canto a la a la amistad la la harinera y a la dignidad si es una película formidables sí

Voz 32 22:57 lloramos mucho a lo que la más una anécdota es que la primera te suena con que lloré yo podamos una muerte fue por John Wayne que tenía tres años

Voz 0324 23:05 no lo vieron

Voz 31 23:07 varios John buena muerto muy hubiera muerto vamos ahí a mi familia hago vamos te diga te son cuatro años tengo cuarenta y cuatro pues si les que se veía continuamente en todos los cadáveres bueno en una decisión que había ya ya lo sé yo

Voz 0324 23:22 entonces no le llamábamos John Wayne le llamábamos en España aún By the Sea

Voz 31 23:29 pero todavía de que de noventa años Él siempre dice John Boyne

Voz 0313 23:34 ese John baile John Bainet soledad a mi padre y quiero que Javier que nos llama desde desde Toledo Javier buenas tardes buenas tardes que nos apuntamos al al John Boyne no o Juan vine no sé con un poco mayor

Voz 33 23:48 que que el que era otra persona que está dando así diera Juan baile cuando cuando éramos pequeños a mí cuestión me encanta sí que me acuerdo de las películas que haber dicho que hacen es el mismo papel con Robert Mitchum mínima Dean Martin otra

Voz 0324 24:03 el toreo de verdad

Voz 33 24:06 a mí particularmente me gusta más la interpretación de Robert Mitchum que la de Dean Martin

Voz 0313 24:10 fíjate

Voz 0324 24:11 bueno hay otra sur es que son palabras mayores así el plano pese al final del dorado que iban los dos uno con muletas y el otro con los brazos vendados por Iker están acosando en la noche todos los malos todos los demonios Vera Michu a Wayne andando por ese pueblo dices bueno

Voz 33 24:30 es un poema no y aparte de Centauros del desierto otras de las que más me encantan es misión deuda

Voz 0324 24:37 a Willian si la guerra civil americana

Voz 33 24:41 que hubiera americana

Voz 0324 24:43 hola digo forme es si quemando

Voz 33 24:46 encantan de Esther aunque luego tienes aquí mis Woody y ahí más efectivamente

Voz 0313 24:51 pero que John Wayne es el prototipo de esas tomos absolutamente absolutamente John Wayne The Young

Voz 0324 25:00 no podía los espacios abierto ese esas conversaciones al anochecer alrededor del del fuego no dentro del western pues han contado historias épicas yo creo que el western ha contado la historia de América de formando la veces no porque los indios durante mucho tiempo fueron los malos no cuando oralidad los masacraron historias románticas uno no conozco cuesta ir más romántico que que Johnny quita oh sí es que es un género admirable que no no va a morirse siguen haciendo

Voz 0313 25:39 huestes el otro día hablamos de los hermanos Sister

Voz 0324 25:42 cree que es formidable águila y la versión

Voz 0313 25:45 qué hicieron los Coen Valor de ley Valor de ley

Voz 0324 25:48 pero la nieve o la leyenda Evans de Air el crack que es la última de de los Coen o éramos

Voz 0313 25:55 a y por seguir con con John Wayne haber Alfonso desde Alicante Alfonso buenas tardes hola buenas tardes Tiétar Alfonso amigo cinéfilo que pasa

Voz 31 26:06 pues a mí toda la muy me gusta bueno casi todas pero ahí todos que que no son de muy Nunes raíces profundas nada

Voz 0324 26:16 así hay gritando Shame mamá te vuelve

Voz 31 26:22 si pasaje al noroeste con Spencer Tracy

Voz 0324 26:25 hay no hay osos no la recuerdo yo la tenga una buena las sí

Voz 31 26:30 persona que va van a descubrir el Pacífico

Voz 0324 26:35 no pues mira fíjate Sara tengo yo ahora mismo vamos a medio no

Voz 31 26:39 pues perdía alto donde tiene su puesto es el de antes del cuerpo es bueno en ese género no les de cuando estaban los ingleses con los carteles

Voz 0324 26:50 ya hilo

Voz 31 26:53 los mojado si todo gente no

Voz 0324 26:56 pues muy bien Alfonso amigo gracias por

Voz 0313 26:58 voy montando oyentes ahí con historias de de John Wayne

Voz 0324 27:01 pero fíjate Santiago Niño Becerra pero no llama no Ama ninguna mujer son todo hombres se decía que es verdad es verdad que es como un tipo idolatrado no por las mujeres que nunca me encontró a una mujer que me dijera qué hombre tan tan atractivo Wayne Santiago envío un mensaje diciendo no ya sé que no es John Wayne La muerte tenía un precio el tiene ahí metido encabeza la muerte de Santiago hay podríamos discutir un montón

Voz 0313 27:32 que desde Huelva Ana buenas tardes hola buenas tardes qué tal cómo va eso

Voz 0324 27:38 la primera es mentira todo mentira voy pero bueno yo quería comentarte la primera

Voz 33 27:47 es que de El hombre que mató a Liberty Balance era bastante especial porque era la primera vez que va la Filmoteca Nacional de madrugada

Voz 31 27:54 mira al cine Doré si preciosa

Voz 33 27:58 pero en la sala uno la sala estaba prácticamente llena de cuando terminó la película puede el público aclamó las el ICO era eso

Voz 0324 28:05 no qué bonito me sale mal

Voz 34 28:08 pero es ganar es

Voz 0324 28:10 a un fan del western o

Voz 33 28:14 pues la verdad que fue mi primer acercamiento al western me fui a verla con mi tía si luego vimos la diligencia poco defensa más allá en pantalla pequeña y la verdad que que bueno no fue lo mismo

Voz 34 28:27 hay que ver el cine en el cine

Voz 0324 28:30 o verlo en otro formato

Voz 0313 28:32 en fin no tiene absolutamente para mí nada que ver

Voz 0324 28:35 el western además es es muy y muy cinematográfico no requiere yo creo pantalón por los espacios Goya Toledo

Voz 0313 28:46 país una entrevista con con Luka Abigail sí que es el director de fotografía entre otros a Sorrentino que soltaba una frase en la entrevista que me ha hecho pensar dice la desaparición de los cines es un arma de control social y Mike dándole vueltas digo pues igual una

Voz 0324 29:03 mira te mal me voy a quedar yo pensando que te has visto el titular no no he profundizado pero me ha parecido una reflexión muy interesante porque esto no es una manera de cambiar a todo el mundo en casa ya el acceso la exacto el acceso a la cultura el hoy me ha dado me da que pensar Ana muchísimas gracias por llamarnos se hoy estamos hablando de de John Wayne de los indios a un ataque un algo no tendríamos por ahí a mano a tiros esto es la banda sonora de El hombre tranquilo

Voz 36 30:26 lo mejor ambiente comer tranquilos y Julia loco qué preciosidad esa película que diferente Eagle

Voz 0324 30:32 además lo explica en un artículo muy bien porque hablas de hablas de la dirigencia de Centauros del desierto Bono que son películas de alguna manera tenebrosas meramente a cambio la otra es la alegría de alergia acá es fantástico ese final seis aunque fíjate que hoy día sería muy complicado que pudiera rodar esa película te acuerdas de una cuenta leer sí sí qué quiere su dote no un tío que llega a un pueblo idílico de Irlanda la atormentado porque es un boxeador y ha matado a un hombre

Voz 24 31:08 en el en el ring es él

Voz 0324 31:11 enamoran locamente estas dos personas pero ya está empeñada con con un hermano que tiene un animal que es como el jefe del pueblo en que ella quiere sudó te es como algo ancestrales virtual hay tortas por todos los lados salas el edad ella Eli Wayne arrastrando la capital en medio entonces te quiero decir es tan políticamente incorrecto que habría gente actualmente que sólo vería lo que le interesar a ver pero igual de las películas más las más románticas todo ética esto y de éxito y no maravillosa como era la historia de amor entre Moreno Jara pues mira eso a los a los que critican con razón seguramente a que buen tenía poco straw ahí mostraba por diversas del personaje duro pero también eran tan tierno es así está

Voz 0313 32:12 claro que Carlos antes de ponernos la canción de cierre como siempre la Ventana del cine déjame que salude a Jesús Gallego Jesús buenas tardes Carles que nos traiga la última hora de la España Alemania bueno he visto por el rabillo del ojo dos ocasiones España sólo empezar de esas que no la primera se puede fallar hombre

Voz 0919 32:28 bueno treinta y dos minutos de la primera parte de España cero Alemania cero el partido esta disputadísima o pero la ocasión más clara como tú decías eh han sido de España se ha quedado solo adelante de la portera alemana Nike y García la delantera de la Real Sociedad se le hecho el disparo a la derecha hay que decir que ha caído una tromba de agua tremenda el césped está muy rápido es difícil también controlar la pelota en algunas ocasiones pero la selección española está plantando

Voz 0324 32:50 cuando muy Alemania es que era muy bien hagan

Voz 0919 32:53 de los últimos siete campeonatos de Europa es una potencia en fútbol femenino el nivel de la chicas de Jorge Belda por el momento perfecto cero cero media hora de la primera parte

Voz 0313 33:03 muy bien Carlos quédate un momentito que quiero escuchar la canción de cierre con un poquito más de calma Nombela quiero comer así en treinta segundos venga Román

Voz 21 33:11 me encantaría movimiento del seísmo por la mañana siendo dólares

Voz 0866 37:19 estos son los minutos de prórroga de La Ventana del cine minutos musicales que es lo que hace siempre Carlos Boyero déjame que salude Santiago Niño Becerra que ha enviado mensajito Santiago buenas tardes queda Algar las sí que lo tuyo con el western sería el titular La muerte tenía un precio

Voz 1869 37:32 ah bueno aunque no sea lesión bueno es que para mí esa película es una Performance yo yo entiendo

Voz 0324 37:38 yo entiendo que

Voz 1869 37:41 que a Carlos no le guste es que para mí es una performance la banda sonora de Sergio Leone

Voz 0324 37:47 demodé de Ennio Morricone tal spaghetti western no es un su discurso iríamos Santiago leones sólo sólo me gusta Érase una vez en América con cuidado una joya eso sí palabras pero yo creo que le hizo daño al western que podíamos tirar no está la tarde hablando de si es positivo pues eso lo guarda cuatro días Poli Bob Dylan porque bueno siempre siempre cae bien daría buscar coartadas tampoco esta canción concretamente White Cube yo creo que escribió tres canciones de amor e insuperables que son Lady Lay si la chica del país del norte en cuantía no ha escrito muchas más canciones de amor pero desgarradas como siempre echándole la culpa a la otra persona llenas de tormento de sarcasmo aquí es tan directo y tan bonito es la el amor como la salvación y repitiendo una y otra vez

Voz 20 38:50 yo te deseo yo te deseo yo te deseo

Voz 2 38:55 aquí

Voz 0866 39:23 Carlos Boyero hasta la próxima semana amigo plan un abrazo muy grande porque Santiago no te marchas que enseguida abriremos La Ventana de los va muy

Voz 6 43:01 Santiago Niño Becerra

Voz 57 43:04 sí honesto e insistió en el Consejo Ejecutivo son capaces de hundir coso cajas de ahorros Bangkok Vaughan pues las torres ahora que Hereu ganaba y hoy The Wall Street el bueno mañana se abre la sesión del que suena campana también salta a el padres

Voz 0324 43:24 la contaremos en materia esto tampoco de miedito decirlo sobre todo porque la fuentes el Tribunal de Cuentas pero la Seguridad Social para que no lo sepa acumula cien mil millones de pérdidas desde el año dos mil diez cien mil tiene un saldo patrimonial negativo o lo que es lo mismo All el valor patrimonial está por debajo del valor de las pérdidas a saber yo sé poco de esto pero sí que es Éluard de ser la Seguridad Social por una empresa normal y corriente esto por ley debería cerrar o alguien tendría que obligar a que cerrara no no sé pregunto

Voz 51 43:59 bueno lo que marca

Voz 1869 44:01 no es que una empresa en el que la mitad de las negativo equivale a la mitad de capital pues tiene que ser intervenida no es el caso de la Seguridad Social pero desde luego que una empresa tenga patrimonio negativo en concreto que un ente como la Seguridad Social que recordemos que su objetivo no es tener beneficios tenga patrimonio negativo quizá tenga este volumen de pérdidas no es preocupante es lo siguiente además además fija fíjate Carles que desde hace tres meses tres cuatro meses y y si hay un goteo de noticias en el sentido de que es decir si yo pienso que se quiere crear la atmósfera de que la la ciudadanía llegue por sí misma la conclusión de que en la Seguridad Social las cosas no van bien todas las declaraciones que aquí lo comentamos las declaraciones que hace un par de semanas hizo la la que un ex ministra de Economía en funciones esa señora Nadia Calviño

Voz 0324 45:08 sí sobre

Voz 1869 45:11 nadie pusiera en duda de las ayudas pensiones me me parece me parece un poco pues en fin ya criticó criticable a ver si hay hay una cosa hay una cosa que está muy clara hay que esto sí sí sí si alguien pregunta seguro y cuál es el principal pro el principal principal principal problema de las pensiones básicamente son dos

Voz 22 45:34 una que bueno

Voz 1869 45:36 al decir lo de las pérdidas se ve claramente no que los ingresos son menores que los gastos es decir lo que es para lo que se está ingresando por cotizaciones sociales es menor de lo que se está gastando en pensiones y esto evidentemente osea no no es un tema ideológico es que no sea en el tiempo

Voz 0324 45:52 con números con bombas y luego hay otro hay otro tema

Voz 1869 45:55 que que que claro que un lado es muy bonito pero que por otro lado es muy malo y es lo siguiente a ver cuando en mil novecientos cincuenta en el Reino Unido se pone en marcha el actual sistema de pensiones a España llegó más tarde uno de los supuestos

Voz 0324 46:08 León fue que la esperanza de vida tras

Voz 1869 46:11 jubilación fuera como máximo diez años vale diez años en el año mil novecientos setenta y cinco en España la esperanza de vida tras la jubilación era de quince años en el año dos mil dieciséis de veintiuno es que a ver es que es un tema de números es un puro tema de números entonces claro ante esto y y una de dos o se incrementan los ingresos bien persiguiendo el fraude fiscal bien incrementando las cotizaciones sociales etc etc o bien se recortan los gastos bueno pues recortando pensiones en una palabra es que no hay más

Voz 0313 46:51 oye unos por amargar la tarde a los oyentes que no es nuestra intención ni muchísimo menos pero el sector del automóvil tiene una pinta ahora mismo regulara no

Voz 1869 46:59 por no decir algo peor si en todas partes pero en España más por por lo que luego comentaremos a ver en en el planeta actualmente no no me fijo en ningún país en concreto en el pleno actualmente hay un exceso de capacidad productiva del veinte por ciento entonces entonces claro evidentemente sobra capacidad productiva pero por otro lado el el automóvil es un sector que ocupa a muchísimo factor trabajo tiene muchísimas personas tanto de forma directa como directa e entonces claro los los gobiernos de cualquier país cuando una cuando una empresa automovilística respira se callan y escuchan por qué pues porque evidentemente pensemos en cualquier planta lo que supondría llano el cierre total sino al cierre parcial cualquier planta de cualquier país evidentemente ponen los pelos de punta a cualquier gobierno Akil color también da exactamente lo mismo en entonces claro sea esto añadimos que por ejemplo la generación ni los millennials cada vez compran menos automóviles bueno pues por las razones obvias que todos sabemos y que los créditos cada vez se los las entidades financieras se los mira más a la hora de conceder los a según quién entonces claro evidentemente aquí lo que nos encontramos es que hay un problema con de exceso de capacidad productiva problema que en España se ve agravado por otra cosa a ver en España hay dieciocho plantas de ensamblaje de automóvil pero no hay ningún centro de decisión es decir todos los centros de decisión de las empresas automovilísticas que hay en España están fuera en en entonces entonces claro y a ver si si mañana desde París au Desde en el sur donde sea deciden cerrar una planta en España pues a ver si aquí poco poco podría decir el Gobierno España

Voz 0313 48:59 Nos pegan en mitad de la cabeza ha citado un problema que tiene el planeta yo voy a citar otro recordarlo mejor dicho porque estos últimos días ha comentado de abundante mente que es el tema de los plásticos de la proliferación de plásticos eh por si alguien no lo tiene ahí en la cabeza desde mil novecientos cincuenta que es cuando comenzó la producción de plásticos se han fabricado más de ocho mil millones de toneladas que es una auténtica barbaridad así que cualquier iniciativa que tenga cover con contrarrestar los efectos negativos del plástico cualquier inciativa ha de ser bienvenida hoy tenemos una que se asoma a la ventana que llevan nombre de relevo relevos una empresa valenciana que atención e fabrica bolsas de basura que dices bueno hay novedades esto fabrica bolsas de basura a partir de otros plásticos cien por cien reciclados Álvaro Salmerón buenas tardes hola

Voz 58 49:50 qué tal buenas tardes Cannavaro es cofundador de The

Voz 0313 49:52 debo oye cuenta a los oyentes cómo funciona esto exactamente sea bolsas totalmente recicladas no utilizáis plástico virgen

Voz 58 50:00 no no utilizamos nada de plástico Virgen nosotros lo que hacemos es básicamente es comprar plástico que ya ha consumido plástico que he tenido ya un uso y nosotros les damos un segundo uso entonces por ejemplo mira Carlos para hacerte una idea nosotros el año pasado y clamo cuatro millones de kilos de plástico

Voz 0313 50:18 no

Voz 58 50:19 fuiste esos cuatro misiones un millón de kilos fue plástico bien verdadero plástico de Almería de Huelva está plástico que que ya tenido que ya ha tenido un uso y que los toledanos una segunda oportunidad

Voz 0313 50:31 oye cómo surge el proyecto porque esto es interesantísimo aquí en serio ocurre cuántas personas están implicadas cuéntanos Álvaro

Voz 58 50:37 pues mira el proyecto ha sido el a un mano a mano con con visos de co con Carlos

Voz 0324 50:44 si nosotros lo que hicimos fue

Voz 58 50:46 es un análisis muy sencillo pensamos mira cuando nosotros vamos al supermercado salimos de aquí vamos para casa nosotros el lado en el chat llevamos muchas cosas pero una de ellas es sólo las bolsas de basura nadie K eh que con nosotros compramos una bolsa de basura nos estamos llevando a casa trescientos gramos de plástico hija

Voz 31 51:08 eso es más que lo que recubre la

Voz 58 51:10 esta es más que lo que pesa la vuelta al supermercado y eso además lo hacemos como mínimo una vez al mes de tal manera que una familia media en España está consumiendo una media de cuatro kilos de plástico virgen al año si fuéramos capaces entre todos de que ese consumo fuera de plástico cien por cien reciclado imagínate la cantidad de plástico que podríamos reciclar

Voz 0313 51:34 esto pensando una media de de una familia sólo con estas bolsas al año podría ahorrar pues no sé cuántos kilos al años podría mira

Voz 58 51:45 si los cálculos que tenemos nosotros aproximadamente les que se podrían ahorrar más de doscientos cincuenta mil kilos de plástico virgen es decir sesenta veces más de lo que nosotros a fecha de hoy estamos recicla

Voz 0313 51:58 hoy Álvaro de cuánto tiempo hace que existe relevo

Voz 58 52:02 pues mira relevó surgió y la verdad es que estamos muy sorprendidos porque es un proyecto que va muy rápido nosotros constituimos en lo que es el proyecto hace dos años y dos años la verdad es que ya estamos en bastantes sitios y con mucho interés por parte de todo esto

Voz 0324 52:17 ahora la cifra que acabas de dar de de de kilos reciclados el año pasado es una auténtica barbaridad

Voz 58 52:23 sí sí sí sí la verdad que sí y luego aparte Carlos mirada pero también un dato que para nosotros ha sido muy positivo que la respuesta de la Administración porque porque esto lo hemos planteado también en Ciudad le hemos planteado el proyecto yo lo he dicho oye que no sólo compra plástico virgen en forma de bolsa de basura un particular que también lo compran las ciudades y entonces se llegábamos a un acuerdo con la ciudad de Málaga ya fecha de hoy estamos a todo el plástico con el que se recoge la lo que sido municipales todo el plástico de relevo hacen cien por cien reciclado

Voz 0313 52:55 el viernes estaremos haciendo La Ventana en Málaga precisamente oye cuánto cuesta una bolsa de estas y sobretodo a alguna gente ese lo estará preguntando son igual de de de de buenas osea tiene calidad que las que conocemos de bolsas de basura resiste

Voz 58 53:10 pues mira así en nosotros y como te dije el proyecto lo lo empezamos a comercializar hace dos años pero nos hemos fiado dos años haciendo pruebas de producción decirte lesionando plásticos ajustando maquinaria

Voz 0313 53:22 el Ram nosotros

Voz 58 53:25 que que la Bolsa de relevo son tan resistentes son más que que la pose que la mejor bolsas de plástico gris en el mercado hasta que no tuvimos esa esa calidad garantizada no quisimos salir al mercado porque claro al final el concepto de reciclado no se puede asociar a a mala carrera

Voz 0313 53:43 Juan Santiago qué te parece me parece revolucionario labró

Voz 1869 53:46 bueno a ver cualquier iniciativa que vaya orientada a reducir el miga problemón que estamos creando entre todos pues es bienvenida es decir en la ida o sea de reutilización que que ya hemos comentado aquí en varias ocasiones yo solamente tengo que aplaudir esta idea sinceramente que aplaudir la porque porque me parece muy bien sea lo que lo que me extraña no no por favor que no se veía aquí ninguna el rap a nivel político es lo que me extraña es que solamente haya habido un ayuntamiento que haya abrazado esta idea porque bueno no sé yo sola

Voz 0313 54:26 todos somos lentos Santiago somos lentos oye una pregunta

Voz 0324 54:31 sí sí y yo voy a Bello que sea la al

Voz 0313 54:34 Eroski al Carrefour Hipercor donde sea a comprar yo yo podré distinguir las bolsas de relevo de las otras

Voz 58 54:41 sí mira se ponen distingue fácilmente tanto en Carrefour como Eroski en Caprabo en al por un tema mira nosotros no solamente el plástico es es ecológico porque siempre nación reciclado también la etiqueta entonces la etiqueta que tenemos nosotros es es de un color crudo que está hecho de un papel Kraft que está certificado también PSC y entonces lo vais a ver muy fácil porque nosotros hemos querido diferenciar lo que es la etiqueta puesto cien por cien dado en grandes y aparece una niña soplando unánime soplando un árbol entonces es muy fácil luego aparece la marca relevo pero si tú lo ves lo vas a contar seguro sí sí sí Carla

Voz 0866 55:19 muy bien Álvaro Salmerón cofundador de relevo oye gracias por estar a La Ventana hay felicidades de verdad Adela

Voz 0324 55:24 claro muchísimas gracias a un abrazo

Voz 0313 55:28 ya Santiago antes hay que cerremos la Ventana de los números

Voz 0866 55:30 hemos hablado antes de las pérdida de la Seguridad Social

Voz 0313 55:33 oye que naces esa explicación de lo que pueden generar en pérdidas simplemente un par de tuits