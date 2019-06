La Ventana (12/06/2019 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 son las siete de la tarde las seis en Canarias

Voz 0313 00:07 llevamos toda la tarde pendientes es se lo venimos contando aquí en La Ventana está a punto de concluir en el Tribunal Supremo el juicio del proceso con el turno de última palabra de los acusados está hablando el último ya está

Voz 1454 00:17 sí estamos a punto de el visto para sentencia cuando concluya en esos últimos ventaja mensajes Nos vamos a ir al Tribunal Supremo Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 00:25 en estos momentos Esther buenas tardes Carles mundo exconseller de Justícia hace su alegato final ante el Tribunal hasta ahora lo vamos a escuchar hemos escuchado sobretodo apelaciones al tribunal a dictar una sentencia que arregle o que contribuye arreglar el conflicto político

Voz 2 00:39 que estoy siendo juzgada por mi trayectoria política por ser quién soy

Voz 0089 00:44 alguien se cree que alguna sentencia va a cerca

Voz 3 00:46 los catalanes dejen de luchar por su derecho a la autodeterminación

Voz 4 00:49 su sentencia señorías puedes ser un principio de una solución para muchas personas

Voz 0055 00:56 Carlas mundo en estos momentos está leyendo un folio Esther le queda apenas media cara y entonces el juicio quedará visto para sentencia

Voz 5 01:02 pues volveremos al Tribunal Supremo Alberto astado

Voz 1454 01:04 era el secretario de Organización del PSOE ministro uno de los miembros de la comisión negociadora deja en manos de Pedro Sánchez la posibilidad de que Pablo Iglesias o miembros de Podemos entren en el Gobierno a mediodía dejó la puerta abierta a que ocurriera no descarto nada dijo Ábalos y al término de la ronda de contactos contactos de esta tarde

Voz 6 01:21 el presidente ha escuchado ya a las tres formaciones nacionales e importantes que son Podemos Ciudadanos y Partido Popular dos de ellas les han expresado que no van a apoyar la investidura y otra ha dicho que quiere pero quiere participar también al Gobierno es una reflexión que tiene que hacer el presidente eh y que no ha concluido y que no la ha tomado y en ese sentido yo no sé finalmente a día de hoy cuál va a ser la posición del presidente más de doscientas

Voz 1454 01:50 son A según los datos oficiales y hasta cuatrocientas según una organización de derechos humanos han sido detenidas en Rusia en una marcha no autorizada para denunciar los intentos de acallar las voces críticas sobre todo entre los periodistas hoy ha vuelto a ser detenido uno de los reporteros conocido por su reportaje sobre la corrupción que ayer había sido puesto en libertad sin cargos informa

Voz 1153 02:10 la manifestación fue convocada precisamente para protestar contra el arresto del periodista Iban Godunov que fue detenido y acusado de tráfico de drogas tras retirarle los cargos por falta de pruebas fue liberado

Voz 0313 02:21 ayer tras dos días bajo arresto domiciliario

Voz 1153 02:23 hoy a pesar de la liberación del periodista considerado uno de los más críticos con el Kremlin los manifestantes anda anda han adelantado la fecha prevista para el dieciséis de junio para protestar contra la caza de brujas que sufren los opositores políticos unas cuatrocientas personas han sido detenidas como dice según una organización de medios independientes las autoridades confirman que ya hay más de doscientos entre ellos periodistas políticos activistas e incluso menores de edad que querían mostrar su solidaridad y condenar según dicen un arresto arbitrario y sin fundamento

Voz 1454 02:52 está en juego el partido de la selección femenina de fútbol Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0827 02:56 buenas tardes Mundial de Francia acaba de comenzar

Voz 0919 02:59 la segunda parte del partido entre Alemania y España con la derrota momentánea del equipo español que pierde

Voz 5 03:05 cero uno El gol conseguido por las alemanas en la primer

Voz 0919 03:07 aparte por mediación de The Bridge en una buena primera parte de la selección que tuvo oportunidades no las aprovechó un fallo defensivo han visto cómo se han adelantado las alemana repito estamos en el cuarenta y seis de partido España cero Alemania uno la otra noticia en el mundo del deporte de esta tarde es la lesión del ciclista británico Chris Froome que ha tenido una caída cuando se entrenaba para la contrarreloj que iba a disputar en la Dauphiné Libéré sufre dos fracturas importantes en las piernas irse descarta su participación en el próximo Tour de Francia el británico cuatro veces ganador del Tour no estará en la ronda francesa

Voz 0313 03:43 gracias gallego en el Tribunal Supremo Alberto Pozas buenas tardes de nuevo la Carlas buenas tardes ya tenemos el visto para sentencia verdad la pantalla está en blanco el juez Marchena han tornado

Voz 0055 03:52 visto para sentencia cincuenta y dos sesiones cuatro meses exactamente más de cuatrocientos veinte testigos después el juicio al proceso independentista ha quedado visto para sentencia después de que Carlas abundó el exconseller de Justicia ya ha pedido la libertad para sus compañeros que están encarcelados ojo de Marchena se ha limitado a dar las gracias a dar las buenas tardes y a pedir que todo el mundo que todo el mundo desaloje la sala acaba de quedar visto para sentencia Carlas el juicio contra el proceso independentista

Voz 1454 04:15 pues así terminamos Francino sigue ahora la ventana volvemos con el resumen de todo lo que ha pasado este miércoles a las ocho a las siete en Canarias en el informativo Hora Veinticinco vehículos

Voz 7 04:24 de servicios informativos

Voz 1 04:32 por la mañana siento la hora

Voz 3 04:35 me divierte supera por primera vez seis meses gratis en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 8 04:42 cursó precondiciones el línea directa punto com compañía Bankinter mira cariño una placa de Securitas Direct de enfrente también se ha puesto alarma desde que robaron al del sexto se lo están poniendo todos el bloque qué hacemos nos ponemos una yo Mike más tranquilas si lo hacemos si entraron en el sexto en haber entrado perfectamente nuestra casa

Voz 3 05:00 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 05:11 treinta y cinco por ciento de descuento en gafas graduadas en treinta y cinco por ciento de descuento sin gafas graduadas nuestras mejores gafas graduadas montura más cristales al treinta y cinco por ciento de descuento para que veas sólo en visionar consulta condiciones

Voz 8 05:26 con cebolla y cebolla hecha o poco hecho

Voz 1 05:30 cartel no se pegan me salen las tortillas redondita como te gusta la tertulia que nace la mejor silla el compromiso

Voz 7 05:38 yo le das la vuelta con maestría o te tiemblan ya puedes dejarnos sus mensajes final del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres esta noche hacemos no espantas tortillas en el Faro de las a por la apetito a partir de la una y media con Mara Torres con Carles Francino no tengo nada china en quimio estatua hola ante equino se las eh

Voz 0313 06:48 esta canción titulada Don Italia ha participado en la última edición del Festival de Sanremo y es una canción que tiene que tiene tela que tiene chicha en la letra porque describe la desilusión la frustración por el clima de enfrentamiento que vive desde hace bastante tiempo ese país el autor Motta así se le conoce esta cantante la escribió en Lampedusa que es uno de los lugares simbólicos emblemáticos de toda la cuestión migratoria y la escribió lo contó él mismo después de una conversación con un tal eso capitán de un barco de de rescate que fue el que le bueno pues el que le inspiró a componer la esto es la música esto es el recuerdo la realidad es que tenemos una cifra sobre la mesa ahora que hace exactamente un año que el Gobierno italiano decidió cerrar sus puertos a los barcos humanitarios una cifra de mil ciento cincuenta y una personas muertas hombres mujeres niños en el Mediterráneo durante estos doce meses David Noguera buenas tardes

Voz 11 07:46 hola buenas tardes Carlos saludamos

Voz 0313 07:48 el presidente de Médicos Sin Fronteras que me imagino que vamos no debe ser un día especialmente agradable no con con estos datos sobre la mesa y contando ya que es una fecha redonda un año viviendo el resultado de esta decisión

Voz 12 08:01 sí la verdad es que pocas celebrar no hace un año vivimos un fin de semana extraño con el acuarios llegando a Valencia y una una atención mediática completamente disparada y estando en boca de todo el mundo no bueno hemos vuelto a digamos al al al olvido natural en el que trabaja Médicos Sin Fronteras a excepción de programa de periodistas como tú eh pero bueno la realidad es que que el el conteo de muertes sigue del Mediterráneo no allí y la verdad es que bueno un nosotros intentamos seguir ayudando en la medida posible pero lógicamente está frustrado John esta rabia pues se acumula no de de de no encontrar ser incapaces entre todos de encontrar una respuesta está Expósito

Voz 0313 08:46 David una pregunta que a lo mejor en el día a día se nos escapa el detalle esta situación de bloqueo y cierre de puertos por parte del del Gobierno italiano ha tenido algún tipo de de reacción de o de compensación por parte de de otros países alguien ha echado una mano para intentar resolver eso

Voz 12 09:05 yo creo que la respuesta es conocida no sea el Gobierno italiano un poco abanderado esta esta situación de bloqueo pero es evidente que el resto de gobiernos europeos ha hecho una política de seguidismo no quizás de una forma más Guti el más elegante menos agresiva en términos de de mensajes pero bueno la realidad es que haya de las las operaciones de Mitterrand bloqueadas que da un barco sí pero cada vez que rescata acaba en un en un laberinto infame de bloqueos administrativos bueno esto es la realidad no es verdad que eso que hay políticos que de eso que quizás son más expresivos lo o pero la realidad es que estamos con las que de las operaciones lo que habla

Voz 0313 09:48 decía David hace un momentito que no hay nada que celebrar bueno el Gobierno italiano entre comillas para celebrar este aniversario aprobó ayer mismo un nuevo decreto de seguridad que contempla sanciones económicas a los barcos de las ONG que rescaten inmigrantes en el Mediterráneo de hecho introduce multas de entre diez mil cincuenta mil euros contra el capitán el armador o el propietario de las embarcaciones que participen en operaciones de socorro trasladen a inmigrantes a un porte italiano si lo hacen sin

Voz 0089 10:17 la autorización Joan Solés corresponsal

Voz 0313 10:19 María buenas tardes buenas buenas tardes buenas será vio a decir el Gobierno bueno Salvini básicamente mantiene ahí la proa enfocada eh

Voz 0946 10:26 pues si Salvini sigue obsesión lado contra las ONG contra sus barcos de Salvamento Marítimo sigue pregonando que los puertos italianos siguen cerrados a la inmigración desde hace un año aquí no entra nadie sin mi autorización afirmó el ministro de Interior hace pocos días pero tiene de espaldas al jefe del Estado a la magistratura a la oposición por supuesto ya miles de italianos y la realidad es otra sigue pregonando pero se ha visto obligado a ceder lo ha reconocido hace pocos días le podemos escuchar Jose la revista en mil ochocientos este año mil ochocientos inmigrantes que han desembarcado en Italia ha reconocido Salvini pero el objetivo es no dejarles desembarcar ha añadido los últimos rescatados sin embargo como hay disponibilidad de los obispos italianos acogerlos he dado mi autorización

Voz 13 11:20 moto único modo salvar evite que tiene

Voz 0946 11:23 pero el único modo de salvar vidas es impedirles la salidas ha terminado diciendo cuando impedir la salidas equivale muchas veces a condenarles en campos de concentración a la guerra a torturas o álamos

Voz 0313 11:35 Luna del norte de África claro David no te vayas Joan pero hay que preguntarle a David Noguera porque es verdad sé hay menos barcos humanitarios en el mar actuando eso es así pero lo que no bajas el número de personas que tratan de llegar y eso lo que hace es incrementar y disparar el número de sea la la las posibilidades de de morir eso por un lado pero por otro a las personas que se devuelve más allá de estos mil ciento cincuenta y ocho muertos a las caseras devuelve bueno vaya panorama se encuentran al regreso no

Voz 12 12:01 bueno es que llevamos cinco años hablando de esto no como mínimo desliga empezó el fenómeno en su fase más más intensa no yo creo que la gente ya es plenamente consciente de de la realidad el problema no sea por ejemplo el debate de Si retornar a Libia Siria es un país seguro no este para mide de este debate ya no existe la gente es plenamente consciente de esto no y el que el porque por más que un político insista con este tipo de mensajes la gente yo creo que ya es plenamente consciente de esto no bueno y luego pues pues este tipo de políticas lo que tienen tenemos que entender todos es que tienen consecuencias en términos de sufrimiento en términos de mortalidad indicaron este este año es el año más peligroso para cruzar el Mediterráneo uno está se ha incrementado por cuatro el riesgo de morir

Voz 5 12:45 cuatro este verdad

Voz 12 12:47 que han bajado un poco las las las las llegadas pero sigue habiendo sigue habiendo en ciertas Sébire dio pero el riesgo ha aumentado muchísimo hombre es verdad si les dispara eramos aún vendrían menos

Voz 5 12:58 pero en los requiere una cosa absolutamente perverso

Voz 12 13:00 a estas políticas tienen un precio tienen un precio de coste de mortalidad en coste de sufrimiento el gente que son como nosotros aunque la gente políticos de este tipo intenten criminalizar los en etiquetas son gente como nosotros que lo único que buscan una vida digna están sufriendo están murió

Voz 5 13:17 no por culpa de estas políticas los responsables son los políticos y también los ciudadanos que al final son los que les ponen en esta posición oyes

Voz 0313 13:25 Juan ayer martes comenzó el juicio contra Domenge

Voz 5 13:27 con Lucano no el alcaldes ex alcaldes

Voz 0313 13:30 ya de Derry H que bueno que durante un montón de años estuvo Hernando el municipio había crea una red de albergues de acogida hay tal incluso la revista un le le le encuadró entre los cincuenta personas más influyentes del mundo pero al final acaba ante el Tribunal desterrado decía

Voz 0867 13:44 pueblo sí se concretamente en el Tribunal de lo

Voz 0946 13:46 me crié en Calabria el Ministerio del Interior que dirige Salvini ordenó su expulsión la expulsión de mimo Lucano de su pueblo desde entonces vive en el exilio dice el exalcalde como en la época fascista cuando Mussolini conminaba a los disidentes como reflejó Carlo Levi en su libro Cristo se paró en Éboli pues bien interior se ha constituido parte civil en el proceso Lucano está acusado de As los de acción delictiva por la acogida de inmigrantes en su pueblo racha de tráfico ilegal de personas ID irregularidades en el servicio municipal de recogida de basuras que era el trabajo que cedió a los inmigrantes porque no convocó un concurso público mimo sigue repitiendo que es inocente y al término de la primera audiencia se ha manifestado convencido que el tribus así lo reconoce un abrazos Joan hasta pronto

Voz 0313 14:33 compañero antes comentaba el presidente de Médicos Sin Fronteras es verdad Se cumple también un año de aquella llegada tan mediática del Aquarius al al al puerto de Valencia con un despliegue fin permite absolutamente exagerado por parte de todos sobre todo viendo lo que lo que ha venido después bueno entre las seiscientas veintinueve personas que fueron rescatadas en alta mar por un equipo de de Médicos Sin Fronteras iban setenta menores no acompañados de ellos catorce continúan en centros tutelados por la Generalitat valenciana Amparo coche Radio Valencia buenas tardes hola

Voz 1454 15:05 la París lo con la verdad que tal como es como es

Voz 0313 15:07 subida a un un un año después no quedan a Massa

Voz 0122 15:10 todos la verdad es que fue aquella a la de hace un año una llegada histórica había más de dos mil personas recibiendo les en el puerto de Valencia una verdadera movilización para ayudarles y acoger les no es demasiado fácil hablar con aquellos que llegaron y que todavía están aquí uno de ellos es el guineano Sidique y con la ayuda de un traductor los contaba el miedo que pasó en

Voz 5 15:31 el mar y la alegría del recibimiento en Valencia

Voz 7 15:34 ya

Voz 14 15:36 les unen

Voz 15 15:38 claro es que la gente no podía guardar sus emociones no

Voz 14 15:42 Susana Suzanne actual digo

Voz 15 15:45 después de dos tres días Valsport terreno pensaban unos van a tirar otro espacio de surgido o hacer el bien las prisiones libias ocupa ahora que está en Valencia piensa que todo va bien

Voz 14 15:59 a ver si tú les or Caneda sólo que saldrá a buscar timo

Voz 15 16:04 líder gracias entre todas las organizaciones

Voz 0122 16:08 precisamente Cruz Roja es la que tiene un programa de refugiados que gracias a ese programa Sidique sale adelante aquí en Valencia su responsable la responsable de Cruz Roja el Yolanda Miño ha recordado que la organización se encargó de la primera acogida a las personas recién llegadas

Voz 16 16:25 la primera atención a las personas recién llegadas es una fase cero la llamamos así se les ofrece el alojamiento de primera acogida que es esa fase provisional que tiene que durar más o menos un mes y a partir de ese mes ya entrarían en una fase de acogida temporal que ellas son seis meses de estancia en viviendas de acogida gestionadas por Cruz Roja

Voz 0122 16:49 todos reciben todas la asistencia jurídica para el trámite de su expediente de solicitud de protección internacional siguen trabajando con ellos desde el área social de empleo psicológico jurídico

Voz 0313 17:00 bien Amparo muchísimas gracias como como contaba de David el el primer chaval que hablaba con con Amparo Koch lo del recuerdo de las emociones porque cuando sabían que no tenían que regresar a las cárceles de Libia está bien que lo repita Bosé lo que lo que lo que pasan allí esa gente

Voz 12 17:15 sí son son centenares miles los los relatos que tenemos de historias que no puedo compartir porque bueno son de un nivel de brutalidad y violencia que que que es inasumible no y entonces pues eso simplemente la la la la idea de volver para ellos nunca nunca ha sido una posibilidad no

Voz 17 17:34 también por eso escapan también no porque se encuentra

Voz 12 17:37 dónde golpear atrapados en en el sonoro infierno libio saltando desesperados al mar no no es una opción y entonces pues eso no pues el contraste de alguien que que pues ha encontrado una ayuda una red de solidaridad que que merece como ser humano como alguien que es igual que nosotros en una sociedad la valenciana que dio todo un éxito lo de acogida solidaria de sus días tan complicados de Valencia y bueno pues es una historia de éxito de humanidad de la persona es de particular que se ha beneficiado pero creo que de la sociedad entera yo en particular en este caso de la valenciana

Voz 0313 18:09 te quiero preguntar para terminar no hace falta que te extienda se es una una respuesta muy muy concreta cuando ha hablado por última vez con alguna autoridad española

Voz 12 18:19 pues no se no hace ahora unos y lo puedo compartir cuatro cinco meses estuvo la presidenta del Congreso Ana Pastor

Voz 0313 18:26 no es médico

Voz 12 18:28 entonces hicimos un cierto análisis de autoridades españolas que pueden tener una cierta sensibilidad al respecto unos padecía una persona interesante que estuvo muy amable estuvo muy receptiva pero bueno tampoco hemos visto cambios sustanciales no y entonces bueno la verdad es que nuestro líder acción a día de hoy con las autoridades españolas y europeas al respecto de esta problemática concreta es más bien escaso sin visos razonables de que la cosa vaya a cambiar reformas asustando

Voz 11 18:54 sí

Voz 18 18:58 ah

Voz 19 19:04 tiene en Francia

Voz 0089 19:09 David

Voz 0313 19:09 lo que era presidente Médicos Sin Fronteras gracia

Voz 0089 19:12 tras prestar Un día más en La Ventana hay muchos ánimos de verdad eh

Voz 11 19:16 gracias a vosotros pues las vidas y al apoyo constante una

Voz 20 19:19 luego si en eh está más

Voz 0313 19:57 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 3 20:06 en Europa la costumbre de introducir en las tumbas de los jefes junto a sus lujosas pertenencias una original cerámica el vaso campan informe

Voz 1 20:14 la que es el museo no

Voz 3 20:16 México regional en Alcalá de ERE esté lo muestra en la exposición un brindis por el príncipe entrada

Voz 0867 20:22 la Comunidad de Madrid

Voz 10 20:25 si eres empresario autónomo un accidente laboral puede cambiar la vida de muchos incluida la tuya solicitado subvención para inversiones que mejoren la seguridad en el trabajo que las fue informa de incomodidad punto madrid Owen el teléfono nueve cero cero siete uno tres uno dos tres y Comunidad de Madrid

Voz 0867 20:44 Manuela Carmena despide la legislatura en el Palacio de Cibeles

Voz 23 20:50 me parece muy hermoso que acabemos

Voz 0867 20:52 estas cuatro años de trabajo

Voz 23 20:55 con aplausos unánimes

Voz 24 20:57 también que esa es una esperanza de la necesidad de la dignificación de la política de acto que hemos querido hacer pues yo quisiera que se convirtiera en una tradición de este Ayuntamiento que siempre se despida así esta corporación se levanta así será

Voz 5 21:26 está La Ventana de Madrid Javier Casal

Voz 0867 21:31 aplausos y buen rollo en el último Pleno municipal último de la legislatura y salvo sorpresa mayúscula el último pleno de Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid buenas tardes a todos el sábado se constituyen los ayuntamientos en toda la región pero en uno de ellos un concejal del PSOE puede quedarse fuera fuera del salón de plenos porque esa sala no es accesible este edil utiliza una silla de ruedas Parla año dos mil diecinueve Ramón jurado futuro alcalde del municipio qué tal muy buenas tardes en La Ventana cómo

Voz 5 22:00 hola hola muy buenas tardes a ver de verdad que no entendemos nada eh

Voz 0867 22:04 primero me puede confirmar que esto es así no que el salón de plenos del Ayuntamiento de Parla no es accesible y que no puede entrar fácilmente una silla de ruedas

Voz 17 22:12 sí efectivamente es así además que el día después de las elecciones el vino el día veintisiete de

Voz 25 22:19 de mayo

Voz 17 22:21 que un informe de un técnico del Ayuntamiento diciendo que era inaccesible y que por tanto honor se celebraba en otro sitio el pleno de investidura o que se busca es Asunción bueno pues a día de hoy les informe se puso encima de la mesa la concejala entiendo que llegarían alcalde y sino llegado pues no sé

Voz 25 22:38 pero

Voz 17 22:41 si en ese momento si había margen de maniobra pero a día de hoy hoy ha convocado el pleno el alcalde diciendo que el que se va a celebrar en el salón de pleno alejamiento que por cierto tiene una capacidad noventa personas cuando siempre se ha celebrado ese plenos investiduras aflorado en el Teatre en el teatro Jaime de la casa en la cultura que de una capacidad de cuatrocientas personas más acorde a al momento solemne que representa la toma de posesión de todos los cargos electos y que por eso que va que no va Face que no facilita el acceso a tanto a vecinos como a entidades que se lo digan a los familiares de los de los de los concejales además eso aunque eso que señales que creemos que solicitamos no se ha quitado un escrito al Ayuntamiento que que el alcalde reconsidere la posibilidad de celebrar el pleno en otro sitio simplemente por la humanidad

Voz 0867 23:32 con el con el concejales de PSOE y además tengo entendido que el concejal más joven del municipio por lo tanto tiene que formar parte de la Mesa de Edad evidentemente no va a poder entrar pero claro es que no va a poder entrar a este pleno no iba a poder entrar al resto de plenos que que se suceden en el futuro

Voz 17 23:50 bueno pero pero sí que habrá un margen de para hacer accesible la rampa o hacer algunas Carla la posibilidad de que de que el compañero el que el que el concejal electo acceda al hacer al pleno lo que entendemos que este pleno se podía hacer en otros yo superó la investidura del primer pleno solemne que es el de toma de posesión de los cargos celebración otros en otro sitio

Voz 5 24:12 ya he habido el tiempo sufriendo

Voz 17 24:15 ante para para para corregir esta deficiencia si se hubiesen tomado medidas que el día siguiente de las elecciones cuando el técnico del Ayuntamiento presentó un informe diciendo que se que se hace posible

Voz 0867 24:28 bueno medir mediase podrían haber tomado entiendo que hace muchos años no sólo hace cuatro años desde luego una cosa es como edificio esté construido antes de la legislación y otra cosa es que nadie ningún Gobierno el del PP en los últimos cuatro años y los del PSOE antes no hubiesen hecho nada para que este Ayuntamiento sea accesible hemos llamado al Ayuntamiento esta tarde señor jurado fuentes municipales nos dicen que la decisión básicamente no poder hacerlo en este teatro donde suele realizar el primer pleno del Ayuntamiento de Parla que no es una decisión casual es que el recinto ya estaba reservado desde hace meses pero claro me plantea una duda que todo el mundo sabe cuándo van a ser las próximas elecciones municipales dentro de cuatro años E incluso podríamos averiguar o adivinar con un calendario en la mano cuando se va a celebrar la constitución de los ayuntamientos

Voz 5 25:11 esto me lo exige hoy por supuesto eso es lo que es lo que denunciamos porque

Voz 17 25:16 ser que que se haya alquilado au se haya seguido un régimen que haya asilo a otra entidad cuando todo el mundo sabe perfectamente como tú señalas Pere desde dos mil quince la fecha de investidura podría ser entre el quince metros entre el quince uno de dos mil nueve por tanto entendemos que por error no vamos a dejar los vamos a es que por un error humano reticencia no se celebra el pleno donde se ha celebrado durante muchos muchos años pero en cualquier caso también hemos dicho calentamiento que hay otros espacios otros espacios que se ponía la condicionar que son accesibles y que además podría facilitarla la presencia de cuanto más público mejor justos el Ayuntamiento

Voz 0867 26:02 os ha dicho esta tarde que también están buscando una solución transitoria un cambio de lugar a otro teatro para celebrar esta sesión de investidura Ramón jurado próximo alcalde de Parla Le agradezco que haya estado con nosotros

Voz 5 26:14 estoy un poco es un poco pronto para decirlo pero es verdad que los convocados

Voz 0867 26:19 bueno les salen los números no que a usted le salen los números digo

Voz 11 26:25 ah bueno sí pero pero ahora ir pasito siendo candidato usted es muchas veces muy prudente bueno pero es que sí

Voz 0867 26:33 pues sí es buena en política últimamente no hay demasiada Ramón jurado gracias por estar con nosotros un saludo buenas tardes siete de la tarde y veintiséis minutos Carolina Gómez qué tal muy buenas tardes

Voz 1454 26:48 qué tal buenas tardes en las negociaciones para cerrar los gobiernos

Voz 0867 26:50 los ayuntamientos apuran sus últimos días decía el alcalde de Parla no prudencia mucha prudencia bueno en el caso de Madrid capital y en el día de la despedida de Manuela Carmena se diluyen a priori con toda esta prudencia de la que hablamos las posibilidades de Begoña Villacís el escenario más probable ahora es que Martínez Almeida el candidato del PP tome a partir del sábado el bastón de mando mañana IX reunión entre populares y C's no

Voz 1454 27:13 si los grupos negociadores de PP Ciudadanos devuelven vuelven a reunir mañana tienen dos días para llegar a un acuerdo el encuentro por cierto va a ser sin cobertura mediática nos han dicho a dos días de la investidura de la constitución del Ayuntamiento las opciones de Begoña Villacís efectivamente se están diluyendo fuentes de la dirección nacional de ciudadanos reconocen ya abiertamente que es complicado que Villacís sea alcaldesa dicen que la prioridad no es liderar sino gobernar hoy José Luis Martínez Almeida ha vuelto a insistir en que la alcaldía no es negociable

Voz 27 27:39 no es negociable lo dejó además ayer clarísimo el presidente nacional del Partido Popular Pablo Casado que no es negociable pero supongo también que los madrileños son conscientes de que los negociable con los votos que dieron el veintiséis de mayo a cada uno de los partidos y por eso digo que no puede ser que una ambición personal pueda frustrar ese cambio de gobierno que los madrileños reclamaron mayoritaria

Voz 1454 27:56 los contactos formales con Vox no han comenzado la portavoz de Ciudadanos Silvia Saavedra que está en la mesa negociadora no aclara si piensan negociar o no con la extrema derecha

Voz 1410 28:05 estamos examinando el documento que nos ha pasado el Partido Popular íbamos a fijar un programa de gobierno le pueda avanzar más de lo tienen y me afloja el cinco

Voz 1454 28:12 estamos en la fase otra opción que no sea un gobierno de derechas parece inviable en este momento para el Ayuntamiento de Madrid Manuela Carmena ha descartado hoy ceder los votos de Más Madrid para hacer alcaldesa Villacís y cortarle el pasado

Voz 0867 28:24 ah gracias Carolina de son el Ayuntamiento en la Comunidad está a Kenny Bell entra Vox en las estructuras de gobierno el Partido Popular no tiene previsto darle a Vox consejerías pero el acuerdo firmado con los populares contempla la inclusión de la ultraderecha en los segundos niveles o en entes públicos con presupuesto proporcional a la representación de Vox en la Cámara de Vallecas así aparece al menos plasmado en el documento de ese acuerdo ayer Aguado el candidato de Ciudadanos no lo dejó tan claro en este programa hoy sí sin matices los naranjas no quieren ver a Vox ni en entes nietos

Voz 0771 28:55 hirientes nietos todo lo que implica el presupuesto público todo lo que implique ejecución de presupuesto depende de Gobierno por lo tanto nosotros ese reparto de competencias y de responsabilidades en el Gobierno sea exclusivamente con el Partido Popular

Voz 0867 29:08 vox que es ya la mosca cojonera de cualquier acuerdo ya los hechos nos remitimos ayer en la Asamblea PP y Ciudadanos abrieron las puertas de la Mesa de la Cámara la extrema derecha y hoy los populares han tratado de blanquear el verde fosforito del partido de Abascal pregunta Elena Jiménez a Pedro Ríos

Voz 28 29:24 bien yo creo que el día de ayer fue un día importante que no se debe de minusvalorar y es que se ha conformado en la Mesa del Parlamento regional en el que están representados mayoritariamente en las tres formaciones políticas de centro reformista de centro derecha de centro liberal que era un hito que era un hito muy importante y que puede ser la primera piedra para algo mayor como pueda ser la conformación de un nuevo Gobierno Vox el centro derecha liberal no

Voz 29 29:50 boxear con ellos mismos han calificado como que está a la derecha del Partido Popular

Voz 30 29:54 pero acaba es decir ustedes les acaba de calificar

Voz 28 29:57 es un pacto con gente de centro liberal de centro reformista Centro Liberal

Voz 29 30:04 dentro de derecha derecha que es la formación política de la formación política vos como ellos mismos así se califican

Voz 1 30:12 siete y media de la tarde

Voz 7 30:20 en La Ventana en las redes sociales La Ventana La Ventana

Voz 32 30:27 k de larga

Voz 0827 30:31 pero para los superior horizontal de la portería

Voz 32 30:34 el fútbol y otros deportes

Voz 7 30:37 los que el larguero es mucho más Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín empieza Larguero

Voz 33 30:48 de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buena noche bienvenidos a este Larguero con Manu

Voz 34 30:56 te riña síguenos también en nuestra aplicación móvil y en el Larguero punto es Capella ser

Voz 35 31:18 buenos días Carlos buenos días

Voz 36 31:20 Ana

Voz 20 31:27 los veinte grados

Voz 1 31:36 buenas a primeras buenos de gas a nada

Voz 37 31:40 algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 38 31:53 a ustedes el golpe del perfume se puede evitar este bulo

Voz 5 31:57 queda ha regresado a la policía te cuenta cómo hacerlo en nuestra sección dependen seleccionamos para lo más Viranós

Voz 7 32:05 el rol de la SER lo que quieras abstracto quieras descarga nuestra aplicación

Voz 39 32:12 a cuenta con la SER

Voz 9 32:17 se lo que pase

Voz 1 32:22 siete de la tarde y treinta y dos minutos fue Vox quién

Voz 0867 32:26 sugirió el traslado de la fiesta del Orgullo la Casa de Campo y es vox de nuevo quién desliza la idea de prohibir manifestaciones de este tipo después de que la organización haya obligado a los partidos políticos que quieran participar en la marcha la firma de un decálogo con un compromiso firme en defensa de los derechos del movimiento LGTBI estés Iván Espinosa de los montes

Voz 40 32:44 estos esto demuestra lo que llevamos muchos años que es una organización seco

Voz 5 32:47 Daria que nos representan a todos los gays y lesbianas

Voz 40 32:50 las sexuales sino que es un chiringuito un núcleo de poder a la que tendremos que ver si seguimos permitiendo que organice en la ciudad de Madrid en nombre de

Voz 0867 33:00 todos cosas que estrecha sólo para algunos chiringuito declaraciones que se definen por sí mismas hoy le ha respondido la alcaldesa Manuela Carmena

Voz 1410 33:07 que todavía estamos a tiempo de que los partidos que no se conseguido identificados con la extrema derecha impidan pidan que lleguen a la asistencia que se traiga al Ayuntamiento de Madrid a personas que han comparado todo el movimiento LGTBI de Madrid con toda su importancia un chiringuito es enormemente irresponsable es enormemente preocupante habría que evitarlo

Voz 0867 33:31 no Armenteros presidente de la Asociación veintiséis de diciembre qué tal muy buenas tardes

Voz 41 33:35 sí

Voz 0867 33:35 muy buenas tardes Federico cuántos años llegó a ser de lucha del movimiento LGTBI

Voz 42 33:40 ya desde que salí del armario allí pues XXXVI tengo sesenta pues unos cuantos buena

Voz 0867 33:48 que este año el orgullo está dedicado a los mayores aquellas generaciones que como la tuya no tenían tan fácil salir del armario o sacar a la calle la bandera arco iris no

Voz 42 33:57 sí por eso se nos recuerda mucho

Voz 5 34:01 no guante de hoy cómo estás

Voz 42 34:03 las pláticas que tienen se nos recuerdan otra vez porque tenemos memoria volvemos otra vez anarquismo una España tolerante de odio de exclusión

Voz 0867 34:17 Federico esto yo creo que evidentemente tú lo dices se cataloga por sí mismo no estar declaraciones pero supongo que es muy frustrante que tanto tiempo después estemos todavía discutiendo sobre sobre esto no sobre la prohibición de un derecho contemplado en la Constitución es decir una manifestación Ji es de de movimiento LGTBI mañana cuál van a prohibir

Voz 42 34:36 sí claro pues sí que nos da en I D estamos pues otra vez lo mismo no porque pero también tenemos memoria iremos que esta historia Vitoria no nos están dando de ideas estamos oyendo cosas que realmente nos preocupa no lo que pasa que luego también tienes

Voz 12 35:01 con nosotros no

Voz 42 35:02 esto es ver el vaso medio lleno o medio vacío y estamos viendo que ha dado mucho y muchísimas más personas que estamos más dispuesta a defender un paso para atrás entonces tampoco lo veo como tal a las mantas armas ante hombre alarmantes que llegan al poder eso sí que no pero ambos que hable siempre han hablado siempre ahora se atreven más no pero también hay muchísimos se inteligente

Voz 0867 35:32 han Federico te voy a pedir un mínimo de autocrítica o que valoremos al menos si es necesario que un partido llegue a firmar un decálogo de participación en una manifestación

Voz 42 35:43 no es aquello creo que tiene que que lo que se busca es un poco lo que no cosa que muchas veces pues no va con la política no

Voz 0313 35:55 digo Diego

Voz 42 35:57 yendo entonces bueno pues que no se solamente el día D para la foto sino que haya un compromiso el ir a una manifestación es porque está a favor porque va a apoyar porque va a intentar que eso siga para adelante no entonces eso se llama coherencia entonces bueno pues que algunos grupos bueno pues impulsen son grupos no yo creo que que las manifestaciones tienen que ser más coherente las manifestaciones tiene que ser un poco más cometidas no pero bueno ni por un lado ni por otro ya que muchas veces

Voz 0867 36:38 eso se debe no

Voz 42 36:40 calientas es más grave

Voz 0867 36:45 Federico Armenteros presidente de la Asociación veintiséis de diciembre gracias por estar con nosotros en nada

Voz 42 36:50 nosotros

Voz 0867 36:52 y XXXVII vamos a completar la crónica del día en Aranjuez prisión sin fianza para el presunto asesino de dos mujeres dos familiares directas de su ex pareja esta mañana se han vivido momentos de gran tensión en los juzgados dada la proximidad con el tanatorio donde se velaba el cuerpo de la segunda fallecida Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 37:07 hola buenas tardes Javier a las cuatro de la tarde determinaba la comparecencia de Juanín ante la justicia la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número tres de Aranjuez ha decretado su ingreso en prisión sin fianza por la presunta comisión de dos delitos de asesinato consumado por un delito de asesinato en grado de tentativa y otro delito más de denuncia ilícita de armas en total podría ser condenado a más de cuarenta años el detenido ha sido trasladado a la cárcel madrileña de Valdemoro finalizaba así una comparecencia que se ha iniciado en torno a las once y media de la mañana cuando era trasladado a esa sede judicial por agentes del Grupo de Homicidios en las cercanías familiares y amigos de las tres víctimas dos de ellas mortales les estaban esperando

Voz 20 37:53 Juan Carlos

Voz 43 37:54 a ver

Voz 0089 38:04 se ha detenido a un hombre Se trata del marido de la primera mujer asesinada Daily set al volante de su coche ha intentado saltarse la barrera policial que estaba levantada en los juzgados y como no lo ha conseguido ha proseguido su marcha por un paseo peatonal allí un agente de la Policía Nacional ha tenido incluso que saltar para no reír

Voz 0827 38:22 ha atropellado de forma fulminante

Voz 0089 38:25 era detenido y con los grilletes puestos conducido a comisaría bajo la acusación de un delito de contó

Voz 0867 38:30 acción temeraria una cosa más la Universidad Complutense ya tiene nuevo rector es el catedrático de Veterinaria Joaquín Goya se información de Elena Jiménez

Voz 1454 38:38 después de todo lo oficial la de Tonga

Voz 28 38:41 de posesión del profesor don Joaquín ni como Rector Magnífico de la Universidad Complutense de Madrid

Voz 5 38:47 lo protocolario me comprometo a cumplir las obligaciones del cargo de recto la mano tendida

Voz 1454 38:53 del que se van Carlos Andradas entraras

Voz 44 38:55 siempre dispuesto a trabajar por nuestra universidad

Voz 1454 38:58 el nuevo rector de la Complutense Joaquín Goya H lanzaba su primer discurso aparecía de manera subrayada la necesidad del dinero

Voz 44 39:06 queremos negociar lealmente con el Gobierno la Comunidad de Madrid una financiación suficiente y estable precisamos de algo más que palabras y buenas intenciones queremos que asuma que el 11M no cuesta dinero que es una inversión de futuro

Voz 1454 39:17 petición que recogía el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán

Voz 28 39:21 era aprovechar también este acto para asegurar que puede confiar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la hora de llevar a cabo su proyecto para la Universidad Complutense porque son muchos los objetivos que compartimos

Voz 1454 39:34 una vez acabado el acto el nuevo rector reconocía que esas intenciones les sonaban a buenas palabras pero que tiene que confiar en los políticos que se den cuenta de la importancia que tiene

Voz 45 39:43 estar por la universidad pública gracias Elena nos marchamos mañana es jueves mañana tenemos más Ventana de Madrid como siempre desde la City veinte en las siete emisoras de la SER en la Comunidad hasta mañana adiós

Voz 46 40:03 usó Rus jugando a los videojuegos hasta las tantas va siendo hora de que sus ahorros se independiza es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña

Voz 4 40:15 ya es hora de invertir con Mutua activos

Voz 46 40:18 llame al novecientos cinco cinco cinco cinco cinco cinco mutua activos la primera gestora independiza

Voz 4 40:27 qué ganas tengo de vacaciones se oye donde países a Mallorca ya tenemos el coche

Voz 47 40:32 vamos a ver Máis todos en un solo coche pues claro un modelo familiar de oro los tienen de hasta nueve plazas y lo hemos alquilado con el treinta por ciento de descuento todos los seguros incluidos y conductor adicional gratis tu que además lo hemos reservado con su producto model Charisse así podremos conducir exactamente el modelo que hemos reservado

Voz 8 40:52 euro acribilló ejes el Corte Inglés el mejor servicio con toda la confianza

Voz 4 40:57 este año el océano Graphic Pepón y cara a cara con sus tiburones hay más de cien en el mayor acuario de Europa de los vas a perder

Voz 37 41:05 el océano Graphic Valencia cita de Lesseps y la Generalitat Valenciana

Voz 8 41:11 hola hemos cambiado la imagen de marca de Correos ahora es más simple más moderna

Voz 0867 41:15 sí queríamos comunicarlo a todos y todas

Voz 8 41:17 y como correos es una marca de todos y todas que igual dices bueno yo la veo parecida pero un poco más bonita que igual tiene razón le pero es que teniendo en cuenta que hay más de diez mil furgonetas de correos dando vueltas por las calles todos los días trescientos millones de lobos en cosas más de treinta mil carteros y carteras que nuestra imagen sea un poco más bonita es más importante de lo que parece a los nuevos tiempos llegan por correo

Voz 7 41:44 la Ventana con Carles Francino lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0313 41:53 queda por delante entre otras cosas saber cómo termina en Alemania del Mundial que vamos uno cero pero está a la selección plantando cara a Alemania en fin y se merece por lo menos por lo menos

Voz 0827 42:03 están dejando la piel han tenido oportunidades y el gol ha sido un poquito de mala suerte ver si el día nos deja por lo menos un empate tu atento a la pantalla Francino yo te voy contando cosillas en este programa ya sabes bueno la radio en general queremos mucho a nuestros oyentes y los tenemos en cuenta muchos pensarán que son proclamas vacías para quedar bien pero no somos muy receptivos a sus comentarios a sus ideas a sus inquietudes hiciera las cinco de la tarde estaban a otra cosa escuchen esto

Voz 5 42:30 un oyente Jorge Mora escribió a Marta del Vado diciéndole que cada vez que oye el nombre de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi no puede evitar a su cuidarlo a esto mal este oyente ha dado con los frikis adecuado vamos a pasarnos varios días jugando Jockey precioso diciendo sin venir a cuento la presidenta de la Cámara de Representantes

Voz 1 42:56 qué gana aquí buscaremos noticias sobre ella incluso con Marta del Vado que tiene más credibilidad

Voz 48 43:05 a ver venga la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

Voz 5 43:12 no sólo eso sino que siendo Sheila más friki que todos nosotros juntos multiplicados por diez nos interpretará este yo qué impresión diferentes voces por ejemplo ópera clásica

Voz 49 43:25 Oguz por ejemplo cómo haberla Fitzgerald siempre

Voz 5 43:34 esto va a dar mucho juego que desde luego bueno

Voz 0827 43:35 increíble hemos escuchado otras cosas increíbles los especialistas por ejemplo han hablado con oyentes de esos que están locos por el aire acondicionado como Leandro

Voz 5 43:44 a ver si nada

Voz 50 43:47 el llamado dinero suficiente como para tener ha dado condiciona la temperatura que sea aunque se me quedé las pelotas como caramba no se me quedé la susodicha perrerías

Voz 0827 43:58 bueno oye por lo menos se gasta el dinero que tiene que ha ganado legítimamente pero hablando de dineros de otros dineros no olvidaremos nunca hablo de Alfonso Rus contando

Voz 41 44:07 hola a todos es consumir

Voz 51 44:10 entre líneas igual que mío soy muy

Voz 0867 44:13 bueno pues ahora hemos conocido las grabaciones de un ex director

Voz 0827 44:15 vivo de la constructora OHL que también cuenta pero cuenta de diez mil en diez mil son fajos para sobornar a políticos y a funcionarios a cambio de la adjudicación de obras

Voz 14 44:27 es este tres sedes cumplir crees

Voz 0827 44:40 así suena la corrupción y ayer oímos también una discusión un tanto surrealista Meritxell Boudon la portavoz de la Generalitat se enfrenta a una periodista

Voz 2 44:50 en castellano yo quería decirle que ayer usted en una entrevista en el Williams aquellos mire yo aquí en la rueda

Voz 52 44:56 de prensa en el turno de las preguntas en castellano lo que se hace habitualmente en esta sala es explicar y repetir lo que se ha preguntado en catalán no hacer dos ruedas de prensa paralelas lados de prensa paralelas Yorker yo lo que les pediría es que en el turno de preguntas en castellano se limiten a todo lo que se ha preguntado en catalán y en todo caso si quieren hacer otro tipo de preguntas pues las hacen primero en catalán y después las repetimos

Voz 4 45:17 en castellano teman Castalia propone yo creo que podemos preguntar lo paran pueden preguntar

Voz 0827 45:24 ciertamente no ustedes pregunten castellano lo que ya se ha preguntado en catalán la periodista que interpela a la portavoces blanca vaciando ya estado esta mañana en Hoy por hoy

Voz 12 45:33 primero se pregunta en catalán y después pregunta en castellano y cada uno pregunta lo que considera oportuno en ese sentido pues no nos gusta que se pregunten cosas diferentes a lo que se ha preguntado en catalán que ellos quieren que tú preguntes lo que quieras pero aparte de catalán y no la de castellano el castellano quieren que sea una mera repetición de lo que no hay ninguna norma por escrito que que así lo diga bueno pues Meritxell pudo pues ayer quiso escudarse en el idioma para no responder preguntas incómodas

Voz 0827 46:04 en fin un lío un tanto absurdo hilillo también el de los pactos y acuerdos para futuros gobiernos los pormenores en los contaran ahora en Hora Veinticinco pero hoy aquí en La Ventana nos los han cantado arcano Isar a Socas

Voz 53 46:17 tenía mucho lío lo Pays hace falta que venga para arreglarlo John Wayne sino viene para darme lo grandes dosis de líos al este crío diciendo

Voz 54 46:27 tiene razón cada vez que te pones hablar de Sotelo lío basta de estar en contra te homosexuales pero luego se juntan todo para pero un trío

Voz 53 46:35 o las juntas para hacer un trío el crío sonrío no me fío vaya el lío este Smith desafío Santiago Abascal es el doctor Juve estar atentos porque es el único capaz de hace no retroceder en el tiempo buenas

Voz 0827 46:46 las conversaciones políticas a las que estamos asistiendo están siendo un poco surrealistas como la que ha inspirado hoy la primera de nuestras twiterías

Voz 55 46:53 atención a esta conversación que ha captado por la calle Chaplin que

Voz 1 46:57 vida gano y me casé con quién con una paraguaya podremos estáis pasando

Voz 55 47:05 todos los trabajos requieren de un poquito de experiencia el Twitter Enrique

Voz 1 47:08 Scott García las Garfias poco tiempo al mando de un avión y capitán sabrás Bruce

Voz 55 47:15 a la gente que va por la vida de una manera muy negativa como por ejemplo Panizo

Voz 1 47:22 no me fío de la gente podrían ser unos hijos de puta podrían dice

Voz 0827 47:28 bueno la verdad es que no nos encontramos en todos los terrenos en Twitter también hay algunos y algunas no dejan después damnificados la actriz Bárbara Goenaga condenó el ataque en el metro de Londres a una pareja de lesbianas y una feminista radical no la califica como nosotros así se hace llamar ella misma le dijo que le dijera algo a su marido al popular Borja Semper que después anda pactando por ahí con gente de Vox que es homófoba bueno fue la gota que como los que colmó el vaso y que le ha hecho abandonar Twitter por una temporada al menos

Voz 56 47:56 ha sido la gota que ha colmado el vaso in sobre todo me dolió mucho porque me parece que hace flaco favor de verdad el feminismo y en un momento yo realmente pensé que había sido bueno pues un descuido suyo no y por eso lo explique qué nombre tú que vas de abanderando el feminismo por favor no caigas en lo que todos los machista llevan haciendo hace cinco años yo pensé que lo iba a entender pero que va ya el sábado por la noche me di cuenta que no podía con ello

Voz 9 48:23 el spot

Voz 3 48:26 eh

Voz 5 48:27 hay otros acosos también incluso más graves que son los que sufren los adolescentes en el centro escolar ahora lo

Voz 0827 48:33 hemos podido ver

Voz 1 48:34 es cortito vídeo

Voz 54 48:38 Virgin Galactic que con lo cual gestos bucal Leach

Voz 5 48:44 lo que están escuchando de fondo es el fragmento de un vídeo donde aparece en primer una chica comiendo sola que se encuentra con un post it que le pone muere un chaval suponemos que es gay te han pintado la palabra maricón en el espejo con pintalabios y después otra chica con un mar Homo detrás que le mete mano maltrata sin sin ningún rubor

Voz 0827 49:02 ese vídeo de apenas dos minutos ha sido realizado por un grupo de alumnas de Liceo francés en Madrid ya ha sido premiado por el Ministerio de Educación de aquel país Marta Ginés ex alumna el Liceo ha sido la directora

Voz 48 49:14 creo que hemos conseguido en dos minutitos meter muchísima información además tres casos como que ejemplifican un poco pues todo lo que pasa alrededor del del acoso escolar chicos y chicas actores de pues de la edad de de chavales gente que que lo vive día a día en el colegio bueno también queda el cortometraje mostramos lo bueno y lo malo es el resultado es bueno en el resultado del cortometraje realmente los alumnos salen adelante y cogen fuerza de donde pueden

Voz 5 49:42 hay una rebelión claras totalmente ayuda

Voz 0827 49:44 jovencísima también Ibai Sistiaga que junto a Sara Delgado fue quién lo ideó

Voz 57 49:49 en todos los colegios hay muchos casos en el Liceo no he visto ninguno muy de cerca pero ha habido seguramente hay tanto acosadores como víctimas yo en la mayoría de vídeos que denuncian el acoso que he visto al final es una situación de acoso con una víctima que en la mayoría de casos acaban suicidándose y es ahí cuando la gente se da cuenta de lo que estaba pasando tan todos los acosadores como los testigos y la familia pero ya no hay vuelta atrás

Voz 0827 50:19 ahí ya se llega demasiado tarde del control real al virtual

Voz 57 50:24 sí