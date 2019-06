La Ventana (13/06/2019 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 pero las tres en Canarias

los expertos insisten la violencia de género nada tiene que ver con la intrafamiliar y hay que abordarla de manera diferenciada lo ha asegurado la secretaria de Estado de Igualdad cuando le han preguntado por las ayudas recogidas para este fin en los presupuestos andaluces siguiendo la terminología empleada por Vox en el informativo Hora catorce apuntaba en la misma dirección el que fuera delegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente que ponía además un ejemplo muy gráfico

Voz 2 00:28 violencia intrafamiliar hace referencia a un escenario mientas que la violencia de género se refiere a la violencia que sufre la mujer es como consecuencia la construcción cultural como considerar violencia deportiva o en el deporte lo atentado de ETA de Saint-Denis el el estadio o o habiendo define la violencia la violencia viene definida por la motivación del agresor es decir en el porque para que se utiliza esa violencia

Voz 1915 00:52 primera fase de las primarias en el Reino Unido pasan el primer filtro siete de los diez candidatos que se presentaron este lunes Boris Johnson destaca entre todos ellos ampliamos con Suay nadie

Voz 3 01:04 el ex ministro británico de Exteriores encabeza la primera de una serie de votaciones de las cuales saldrá el próximo líder del Partido Conservador y sustituto de la todavía ministra Theresa May Boris Johnson el favorito a suceder a May ha ganado esta primera ronda con un total de ciento catorce votos de los trescientos diputados tories que se ha reunido este jueves en una sala del Parlamento británico además el actual ministro del Interior Sayid David ya titular de Exteriores Jeremy Hunt son algunos de los aspirantes que han conseguido pasar a la siguiente ronda para encabezar el partido la siguiente votación tendrá lugar el próximo miércoles diecinueve de

Voz 0882 02:03 quince banderas negras por vertidos de aguas fecales nueve por especulación urbanística nueve por contaminación industrial dos por acumulación de basuras en total Ecologistas en Acción acaba de entregar

Voz 0882 02:17 está española entre ellas destacan porque repiten la playa de lotero Algarrobico en Almería el Puerto de San Vicente de la Barquera en Cantabria o La playa de los precintos en Valencia a parte de la contaminación del agua estado en eje verde vuelve a denunciar el grave impacto de la industria del turismo y la especulación urbanística en los ocho mil kilómetros de nuestro litoral

Voz 1915 03:05 la popular rechaza la oferta de Ciudadanos para turnarse en la alcaldía de Madrid la formación naranja propuesto compartir el ayuntamiento dos años para el candidato del PP José Luis Martínez Almeida dos años para Begoña Villacís la candidata de Ciudadanos porque dicen hay un empate técnico entre los dos escuchamos a Miguel Gutiérrez de la dirección nacional de Ciudadanos por el Partido Popular a la número dos del Ayuntamiento Andrea

Voz 4 03:24 el que haya un cambio de verdad en Madrid solamente está dificultado por la obsesión de sino dormida

Voz 5 03:30 ha de ser alcalde madre nuestra generosidad está en ofrecer

Voz 1781 03:33 ese acuerdo de dos años más dos años

Voz 0160 03:35 entendemos pues que la semana pasada en cuatro años de Villacís hoy son dos años de Villacís no sabemos si mañana nos pedían los días impares para Villacís nos parece desde luego que esto no es serio que esto no responsable que no es riguroso

Voz 1915 03:47 para la la capital de España en Alcorcón un acuerdo entre los partidos de izquierda va a dejar al PP sin uno de sus feudos en la Comunidad de Madrid gobernado hasta ahora por David Pérez el PSOE que ganó las elecciones y mayoría absoluta ha firmado un pacto con Unidas Podemos Ganar Alcorcón escuchamos a Natalia de Andrés portavoz de los socialistas a Jesús Santos

Voz 6 04:05 en Alcorcón y sobre todo vamos a devolver la alegría a la ciudad Alcorcón vamos a devolver los servicios y vamos a devolver la transparencia la solidaridad la justicia la igualdad todos esos valores que durante estos ocho años hemos perdido la ciudad Alcorcón estamos muy satisfechos con ellos estamos convencidos de haremos Granada bueno es un acuerdo que va a ser sobre todo beneficioso para nuestra selección así para la ciudad es un acuerdo que no va a sacar de los ocho años de la ruina Partido Popular pero

Voz 0313 05:54 hola buenas tardes sigue sin existir una sola palabra en el diccionario para definir a los padres que han perdido un hijo al revés sigue al que ha perdido sus padres es huérfano pero en caso contrario no no se sabe yo creo que están terrible que no hemos tenido todavía el el coraje de inventar una palabra así que vayamos algo más sencillo como definir al que va haciendo carreras con el coche desde luego a más velocidad de la permitida sin luces por la noche invadiendo el carril contrario

Voz 10 06:22 y que acaba matando a alguien en la carretera hombre hay el diccionario si nos brinda varias posibilidades imprudente inconsciente peligroso temerario homicida asesino

Voz 0313 06:36 en los insultos mejor no entramos aunque seguramente también habría unos cuantos bueno pues esto no lo va son ninguna elucubración teórica sino en un caso por desgracia real el caso de Marta veintisiete años que murió en octubre de dos mil dieciséis por el choque contra un vehículo que venía en dirección contraria sin luces y a todo trapo murió en el acto su coche acabó en un en un canal de riego de hecho los bomberos tardaron en encontrarla ella ya no está pero sus padres intentan que es a muerte no sea en vano y ahora que está ya a punto de comenzar el juicio piden que estos episodios pueden castigarse con más dureza de lo que hasta hace muy poco permitía al Código Penal yo creo que no piden venganza simplemente reclaman justicia y seguramente muy importante que aprendamos todos hoy escucharemos su historia bienvenidos a La Ventana

Voz 12 07:35 no no no

Voz 0313 09:49 y es la fuente buenas tardes hola buenas tardes seguimos sin tener esa palabra en el diccionario de Milán que lo hemos momento en ocasiones yo Roberto el otro día Roberto buenas tardes hola quitado veremos lo de esta iniciativa de Wert suponer huérfano del que no que no ha acabado de de prosperar pero no sé yo hacía alusión a que igual es una falta de es tan terrible perder un hijo que igual no

Voz 13 10:09 no sé no no tenemos el coraje su

Voz 0313 10:11 gente como para inventar para crear una palabra que lo que lo defina los estados de ánimo seguramente siglos los podría

Voz 1781 10:17 Nos escribir si la concreción

Voz 0313 10:20 la palabra verdad la palabra huérfano engloba

Voz 14 10:23 ambas perdidas no pero es que la pérdida de un padre es diferente a la pérdida de un hijo y seguramente sí que habría que encontrar esa palabras no sé si lo bueno si ellos lo proponen pedir pues me parece una buena idea

Voz 1781 10:36 la Fabiola San Juan buenas tardes compañeros qué tal buenas tardes que historia bien para empezar con escuchándole yo entendiendo lo que significa esta historia de lo que significa pues eso no ir contra la naturaleza que es lo que ocurre cuando el que falta no es el padre sino lo que falta es el hijo no cuando te imaginas el que pueda el que tú puedas sobrevivir de tus hijos es algo que va contra la naturaleza en principio va contra la naturaleza no y luego cuanto más traumático es el la manera en que lo pierdes pues peor sería absurdo no

Voz 0313 11:02 yo esta historia desgraciadas escribió el el dieciséis de octubre de dos mil dieciséis en la carretera que conecta las bolsas blancas y Lleida bueno hay tuvo lugar un un accidente de coche dentro murió Marta veintisiete años ya lo decía antes un vehículo chocó de frente contra ella en lo que tiene toda la pinta de una carrera ilegal Odom pique de esos estúpidos que se hacen a veces en la en la carretera en la autopista y ahora los diarios como en apenas dos semanas sabrán ya la fecha del juicio están pidiendo que se acuse al conductor de homicidio doloso no imprudente que es un matiz importante por el carácter de la infracción sobre todo por la condena que le podría caer en los estudios

Voz 15 11:41 la radio Lleida el padre de Marta Carlos Soria buenas tardes

Voz 0313 11:48 Carlos Soria buenas tardes bueno enseguida saludamos al al padre de Marta que es el protagonista indirecto de esta historia que que abre la ventana y que nos vuelve a poner sobre la mesa el problema enorme de las tragedias que hay en la carretera pues a veces por imprudencia veces por descuidos ya veces por actitudes absolutamente negligentes como esta que estamos describiendo es curioso hoy cuando preparamos la entrevista no se ha llegado una noticia de esta misma semana Lawal civil ha hecho eso que que hacen ocasión es que es aplicar una serie de de controles aleatorios en este caso para detectar conductores que iban conduciendo bajo los efectos del alcohol o de las drogas Bono en en una semana han pillado a tres mil trescientos esos son cuatrocientos setenta conductores al día lo cual supone una auténtica una auténtica barbaridad luego comentaremos este dato pero en fin yo creo que echa todavía más argumentos al tema que hoy nos ocupa en La Ventana Carlos Soria buenas tardes hola buenas tardes letal a la segunda ya podemos ayudarnos que tal como eso juez me cuesta un poquito empezar porque además me acabo de enterar que somos medio vecino

Voz 16 12:52 sí hemos visto es decir en los que hace frente a frente

Voz 0313 12:55 yo no sabía

Voz 13 12:57 en por qué consideráis que que no fue una imprudencia un escalón más arriba a la hora de de tipificar el delito Carlos

Voz 16 13:06 hombre por los hechos eran dos vehículos de alta gama entre ellos iban haciendo carreras una carrera ilegal además a más velocidad desorbitada el terrorista de la carretera invadió el carril izquierdo contrario círculo treinta y dos metros era una red esta de ella evidentemente el ciclo de mi hija que venía de cara iba con las luces apagadas y además más no evitó choque frontal fue dedicar a ella no hizo el gesto de la derecha y la izquierda para recochineo dicción omisión de socorro ni él ni los otros cinco acompañantes de los dos vehículos que llevan yo interpreto que esto es un homicidio imprudente su domicilio doloso dicen es que no la quería mañana quiere maltratan la matado

Voz 0313 13:53 creo que para para la familia para ustedes también es importante bueno no sólo la fecha pero sobre todo en qué en qué juzgado se va a celebrar esta esta vista no

Voz 16 14:02 el Juzgado de Lérida estamos a la espera que esto está en el club ya hemos hecho el escrito de acusación las defensas hayan contestado y estamos a la espera que el Juzgado de Instrucción de traslado a ver si serán en el penal en la Audiencia Provincial me diga

Voz 0313 14:16 ya usted sabe por lo que acabo de comentar ahora de los controles de la Guardia Civil luego lo conoce la familia si el conductor del otro vehículo había estaba bajo los efectos del alcohol lo de drogas alguna cosa

Voz 16 14:28 no no los dos vehículos los dos conductores bueno hasta cien por cien conscientemente sabía lo que hacía y la otra conductora también sabía muy bien qué es hacia esos dos dos

Voz 17 14:38 estos dos la que las estos conductores

Voz 18 14:40 tenían algún tipo de de de de de antecedentes veo

Voz 0313 14:44 algo a la hora de conducir alguna infracción por por velocidad o porro por imprudencia temerario alguna que les

Voz 16 14:49 bueno así que asesinó a mi hija Triana de sanciones de tráfico en Rumanía nueve y nueve sanciones de tráfico en Rumanía así por exceso de velocidad

Voz 19 14:57 la la la

Voz 16 14:59 ha colaborado con la también la acompañante del que compitiendo once sanciones de tráfico en Rumanía también

Voz 0313 15:05 es verdad que el accidente de su hija yo decía hace un momentito al abrir la ventana que lo que están intentando ustedes entre otras cosas es que la muerte de Marta no haya servido para nada sino que al menos se pueda utilizar de ejemplo hombre ya ha servido para que se endurezcan algunas penas en el en el Código Penal no quiero decir pasito a pasito se van haciendo cosas

Voz 16 15:23 hemos hemos conseguido algo se ha aplaudido pero no dentro de Lucas ha conseguido hay hay una partida que no estamos de acuerdo a través de la asociación Stop Accidentes que presentemos unas propuestas desde el dos mil diecisiete en septiembre y una de ellas es la prisión preventiva a costa del Código Penal la violencia vial para no decir un asesinato porque es el piano Costa idea propusimos de nueve a doce años de cárcel más quince años de carnet esto de momento está todo paralizado lo que sí ha tirado hacia adelante ha sido la omisión de socorro de dos a cuatro años y es lo que hicieron prudente que ha pasado de cuatro nueve pero entre comillas de cuatro no debe es decir una muerte son cuatro años dos muertes seis años hice años en esto no estamos de acuerdo es lo mismo una muerte que dos que tres la pero tiene que ser mínima nueve años y que por eso no estamos de acuerdo en esta pequeña reforma que ha hecho un impago penal es que somos luchando para ella para que se incrementen las penas

Voz 0313 16:22 o sea que los los conductores el conductor era la conductora que que que van a ser a ser juzgados están en libertad ahora

Voz 17 16:28 en este etapa perfectamente en la calle como sido hubiera pasado nada no han ingresado en ningún momento en prisión y nada de Armero

Voz 0313 16:36 cada semana de bolsas que Manzanares es gratis

Voz 17 16:39 son vecinos suyos

Voz 16 16:40 no no son de cielos vivienda está en el bueno

Voz 19 16:43 el Lérida ahora el el grito

Voz 16 16:46 la carretera está en Lérida ya hace creo yo no haya Emilio posiblemente está fuera ella no lo sé sé que están por aquí que luce mejor que nosotros encuentra eso lo prisión preventiva porque todo imagínate que que que el terrorista está de luto por la calle evidentemente no sabes lo que puede hacer un padres

Voz 1781 17:04 Carlos cuando yo escuchaba cuando yo leía la Historia de Lucas significado para Marta para su hija yo pensaba bueno Grosske que puede ser Marta podemos ser cualquiera de los no ahí está la diferencia yo puedo tener un error de conducción que se ver pincha una rueda Bosé reviente la rueda

Voz 0313 17:18 lo que está hablando por el móvil lo si aún hablar

Voz 1781 17:21 yo creo que también tiene un cine de acuerdo una componente de voluntad que no debería estar no o encender un cigarrillo que tampoco debe

Voz 0313 17:27 ya lo sé pero esto que explica Carlos es otra cosa

Voz 16 17:30 por eso estamos luchando por el idealismo decirlo doloso el imprudentes lo que decimos el robo de Factor Humano la distracción el que te da un mareo el coger el cigarro el móvil invaden el carril izquierdo medio metro como mucho pero no no no estoy terrorista invadió el Cabildo cien por cien es decir creo treinta y dos metros en dirección contraria veía que venía mi hija de cara a las luces apagadas inútil un gesto este esta Trashorras relacionó una carrera ilegal y además no se quiso apartar lo que es muy importante poder repetir eh que de los seis ocupantes ninguno de ellos hicieron omisión de socorro además además uno de ellos se dio la fuga es decir no eso eso coronel para su compañero que quedó herido de las piernas puedo hacer omisión de socorro para mi hija no socorrer una personas delito en el Código Penal

Voz 1781 18:18 ahí está no es decir foto

Voz 16 18:20 tuvieron cuarenta llevan allí los textos testigos que qué había pasado buena unos estudios les digieren estáis locos tanto Corea porque la chica de dos testimonios adelantaron hasta se asustó ella llegar allí decía estáis locos el conductor decía socorro socorro ayuda ayuda para eso sí que tenía memoria para decir que había empatado con un vehículo como le preguntaron para eso lo tenía memoria vale hasta que al cabo de cuarenta minutos cuando los bomberos en los Mossos bueno ahora un cuarto de hora preguntando es a toda esta gente que no quisieron colaborar la veían mucha chapa no pero allí diciendo sostuvo puede ser han empatado con algún vehículo vieron la Rasa unas manchas de aceite que tendrá Kagan el Canal y Canal hacia abajo el bombero localizó el vehículo de mi hija a ciento cincuenta metros en un puente que hacía tope hayan contado en el vehículo de ella suerte que la muerte fue violenta fue una muerte violenta ya murió al instante pero a vosotros imaginaros

Voz 0313 19:11 sí

Voz 16 19:11 que un latido esperanzas de vida en cincuenta el agua en los pulmones

Voz 17 19:15 ajá

Voz 0313 19:17 Carlos de de dónde venía ya donde iba a Marte ese día por por por curiosidad ese día ese dieciséis de octubre

Voz 16 19:23 ella de fíjate diez diecinueve con mi hija Cristina hija mayor

Voz 0313 19:27 sí sí tal y a las doce y

Voz 16 19:30 doble llevarnos amigos de Lérida tal Marta a Lérida de algo de Paquirri y evidentemente bueno va a día de André Valeria porque volveré con el novio que ha dejado de ellos lo explicaré todo tal igual al pobre así izquierdos desde ya la vida les segaron la vida sea tiene otra hija mayor verá usted

Voz 1781 19:51 yo lo que imagino que esa batalla que que que ustedes están haciendo por todos nosotros por cierto es que es lo que me siento identificado con la batalla que ustedes llevan supongo que si la ley no da más ustedes no van a conseguir más luego queda recorrido para cambiar la ley claro no porque el juez acabe diciendo lo que ustedes están viviendo quizás no lo sé

Voz 16 20:09 no no haber lo mío es ahora en estos momentos es luchar para que se endurezcan las peras porque como esta desgracia hace estas cosas seguirán pagando por desgracia estos CD la orden de de para llegar a día al menos que si algunos para que te tengan esa desgracia tengan un camino más llano Illa lacra esta tengan ya unas penas más duras no que las que tenemos ahora porque es inadmisible que matar a una persona en accidente de tráfico son cuatro años enviaron bosques son de nueve a doce años la edad de prisión a ver un bosque ese podía hacer daño ecológico pero se entiende por un bosque doce años asesinando a personas cuatro años esto no no no no sabes cómo cogerlo igual que la el violador no que viola el persona veinte años yo repetiría esta cincuenta pero ver por violar veinte años yo había preferido mi Khadija la habían violado el violador se dio a la Capel veinte años la tendría que creo que de esta manera de impar meter de cien años como mucho oye que cosas el Código Penal que no cuadra no cuadra

Voz 0313 21:08 Carlos permíteme un segundito porque hablando con usted acabo de comentar esta noticia de los controles de la Guardia Civil de alcohol y drogas que han dado un resultado terrible de que en una semana han pillado a cuatrocientos setenta conductores al día está ahora mismo nuestra compañera de SER Gijón Paloma Llanos nos ha llamado porque tiene una historia la policía según parece detenido a una persona ayer que iba en sentido contrario en sentido contrario

Voz 16 21:32 drogado y además

Voz 0313 21:34 además con niños en el coche Paloma buenas tardes hola

Voz 1915 21:37 qué tal buenas tardes pues es que os estábamos escuchando idea verdad esta historia merece merece que la conozcan los oyentes porque el comunicado de la Policía explica que detienen a las siete de la tarde de ayer a un hombre por conducir bajo los efectos de las drogas durante veinte kilómetros en sentido contrario por el arcén y con dos niños de unos tres años en el asiento trasero del vehículo el es vecino del entrego es un conocido delincuente le constan numerosos antecedentes penales e comprobaron que había consumido cocaína heroína hachís tuvieron que perseguirle porra en la carretera y al final la forma que tuvieron de pararlo fue chocando contra su vehículo claro los agentes no sabían que había niños detrás al tocar una mujer que iba con él salió corriendo

Voz 1781 22:23 la del vehículo él se enfrentó

Voz 1915 22:26 yo a los policías consiguieron detenerle la sorpresa de los agentes fue pues al ver que llevaba dos niños hijos de la mujer de unos tres años en el asiento de atrás

Voz 0313 22:34 es también en los niños al menos es también está no está

Voz 1915 22:37 quién es el acusado bueno pues ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Pola de Laviana pero ya digo había consumido cocaína heroína y hachís

Voz 0313 22:46 Paloma muchísimas gracias por la llamada es cosa es que nos decía Carlos Soria buenos que esto seguirá pasando pues si me me me temo que si mira mira que hay campañas de la Dirección General de Tráfico de todas las policías de los Mossos de tal pero hay algunos casos que sinceramente no hay manera yo Carlos quería preguntarle si es que hemos abierto la ventana con esto de la falta de palabra y o cómo es la vida como es el día a día como te iba a preguntarle cómo lo llevan pero claro no sería esa la expresión como es el día a día cada perdón por la pregunta eh pero

Voz 16 23:15 desde no no es muy duro invierte muchas horas trabajando para desconectar pero siempre vuelve

Voz 17 23:25 no me extraña no me extraña pues nada Carlos Osorio estaremos atentos a lado

Voz 16 23:31 qué quería decir si si uno quería decir que que esta estar agradece gente como usted Karen con que cogió la llegar porque no cumplen cadena perpetua esta gente porque vamos a ver nosotros estamos pasando cadena perpetua en libertad porque ellos pero puede tener junto yo porque es que poses por estoy este hombre negoció una llevo nuestros nuestros un animal bueno película anima un animal sino lo haría yo esa persona queda en la calle y seguir la vida de una familia otros señor esta persona en la cadena perpetua es que a mí digan lo que digan mientras a uno le pasa prevista por qué porque no da pasa de tú no sabes cuál es el dolor esto como gallos que dicen comparto el dolor el duelo conmigo sino quiso igual que yo

Voz 0313 24:14 es que no podemos saber que

Voz 16 24:16 el poder y por eso te digo nosotros hemos ya porque tú en Liber seremos perpetrados en libertad que la mejor compensación sería que esta gentuza esta lacra cumpliendo perpetua no hay nada más que decir es que los merecemos otra cosas los tamiles como si esta desgracia también es una compensación no económica una conversación que es la de la cadena perpetua y más primeros esta es mi lucha y seguir al filólogo a donde haga falta que estamos los padres para defender a nuestros hijos

Voz 17 24:43 Soria estaremos atentos al final de esta historia un abrazo muy grande verdad gracias a vosotros a pronto ocho venga adiós

Voz 0313 24:59 ah sí

Voz 12 25:09 eh eh

Voz 22 25:30 es verdad que luego las decisiones tiene que ser así

Voz 0313 25:32 no no se pueden tomar en caliente

Voz 22 25:34 pero simplemente poner la temperatura en en fin en este en esta vasija de dolor como la que tiene Carlos Soria ha bueno pues también

Voz 0313 25:43 da a entender un poquito la la realidad

Voz 22 25:46 ya cargarse de argumentos si joder pone como mínimo que sea cual ejerce

Voz 0313 25:50 por eso que se llama acompañamiento que es tan importante cuando lo pasa tan mal no miran ha dejado hecho polvo sólo cambie la verdad es que luego en frío cadena perpetua estamos todos de acuerdo en que en que no hoy las segundas oportunidades claro claro si todo eso es verdad pero ostrás cuando te asomes a historias como ésta te quedas un ratito dándole vueltas

Voz 14 26:10 la habrás no solemos llamar a esta gente que de repente va a doscientos cincuenta kilómetros color a una carretera lo llamamos conductor suicida no es un conductor potencialmente asesino de uno se suicidó tirándose por un puente pero cuando uno coge una máquina Vestas la pone a esa velocidad y encima está haciendo una carrera ilegal con lo cual discursos también se mete en el otro lado por donde te puede venir una persona decente estás potencialmente que convirtiéndose en un asesino aunque después no pasa nada porque cuando te has cruzado con nadie pero claro de repente te cruzas con una persona te cruzas con Marta Marta lo pagas

Voz 22 26:45 un arma Un no es la única una pistola no hay armas que son coches que y que pueden matar y que tú puedes disponer que maten y por lo tanto yo entiendo que no nos corresponde a nosotros no nos queda venas pero si nos corresponde decir que hay una profunda injusticia que debe una consideración penal diferentes los este señor de Ginés de Gijón no estaba nadie a lo mejor no me ninguna bien afortunada menos que mañana fortuna heroína con su cocaína pobre hombre puede hacer lo mismo matar alguien es fácil entender no que que Carlos vieran ese conductor a un asesino y un homicida que es a lo máximo a lo que lleva ahora

Voz 35 33:17 no

Voz 0313 33:35 y seguimos en La Ventana con Isaías y Roberto como todas las tardes tomamos café con Rajoy la San Juan esta música de fondo así tétrico religiosa que tiene su razón de ser estos un fragmento de la banda sonora de Chernóbil Chernobil nunca pues da igual lo que se eh la serie de HBO que ahora se ha convertido

Voz 22 33:53 en fin en el en la serie de moda

Voz 0313 33:56 la desgracia de aquel accidente

Voz 22 33:58 de lo que se ocultó los limpio

Voz 0313 34:01 no es que fueron allí los liquidadores como se jugaron la vida y la perdieron en muchos casos una serie muy interesante todo eso está muy bien pero si vamos a los efectos colaterales no del accidente nuclear sino de la serie ahí encontramos nuestra política de hoy

Voz 12 34:17 la política

Voz 14 34:21 pues sí la emisión y el éxito de la serie de HBO Chernóbil han provocado una ola de turismo en la zona de exclusión en donde se produjo la tragedia era de

Voz 3 34:29 prever en este mundo loco que vivimos en el país

Voz 14 34:31 este están llegando también numerosos influencias de nacionalidades diversas que no tiene ningún remilgos en fabricar poses diversas para disfrute de sus seguidores en Instagram fingiendo la agonía radiactiva o mostrando un desnudo a mayor gloria de la modelo no son imágenes de yo he estado allí son las fotos de yo he estado haciendo el tonto allí el fenómeno se ha extendido a tal velocidad que hasta el productor y guionista de la serie ha tenido que terciar en las redes sociales llamando

Voz 1084 35:00 al respeto debido al lugar

Voz 14 35:02 en el que ocurrió esta terrible tragedia ya quiénes la sufrieron se sacrificaron para mitigarlo parece mentira que a estas alturas de siglo haya que llamar la atención sobre el evidente que no se debe trivializar la muerte ni va a analizar la tragedia que el marco congelado de una catástrofe no puede convertirse en mero decorado para ensayar poses que la memoria de las víctimas permanece intacta en personas que considerarán cada imagen común vómito y cada me gusta como una macabra recompensa que huele a muerte

Voz 1 35:33 mandaremos a tomar divertidas fotos en el funeral de sus padres pero cómo serían capaces tampoco queremos darles ideas

Voz 0313 35:42 por cierto antes de que vaya a responder el propio Isaías mañana en la UVI Chernóbil en castellano sino hábil sin tilde Chernóbil bueno en Chernóbil estuvo en el año dos mil trece grabando un reportaje para para Canal Plus que se tituló zona de alienación Jon Sistiaga que ayer se asomaba a la ventana yo le pillamos en carretera Jonas parado verdad

Voz 36 36:02 sí que ya parada paradita bueno oye pero después de escuchar a Isaías ya que uno que dices sobre sobre estos sujetos que ahora ya no

Voz 0313 36:12 que los desinformación deparando es tuviste de de si se necesite algún alguna protección especial si una vez ha centrado en la en la zona en la zona cero o como se llame teníais que doce duchas de esas hay presión no hacer algo cuéntanos cómo fue la experiencia entonces porque aquí está la parte tonta la parte de gilipollas radiactivo diríamos pero está la otra del peligro también no

Voz 36 36:40 sin pelo está la parte de los alguien de verdad no no debería salir de foto realización no a ver si es verdad que hay viajes organizados pero ya llevan tiempo te hace unos cinco años que algunas agencias permiten guías de viajes te organizan un pequeño viaje una entrada eso tiene sus límites hay lugares en los que no puedes estar más de treinta segundos en concreto dentro de la ciudad no debería pasar más de diez minutos en determinadas zonas hay que ir siempre con Contador que hay gente te devasta contando con los micros Roe creen que que villas allí ya sabe casi todos los días te te llevan allí donde están los sitios más complicado hasta algunos de ellos es verdad que son los más icónicos no pues la la la noria famosa y los y los coches los autos de choque que unos pues es un lugar maravilloso para hacer para hacer echar una foto pero también es un lugar de concentración tal y por tanto por tanto de isótopos radiactivos no te puedes acercar pues ninguna ningún lugar que no hayan vital de esa pues eh por qué porque canta el entre el contador canta a ver todos los que hemos estado allí estaba igual jefes me enteré novio o él no se o en Mogadiscio te haces una foto en esos momentos en esta así en estos tiempos si eres periodista además redes pues oye también huelgas no en Twitter pues que estás en Pretty a que no la ciudad abandonada

Voz 0313 38:12 ya claro

Voz 36 38:14 las es que el calor

Voz 0313 38:17 es una foto de ambos no perdonó

Voz 36 38:20 pero no es que me parece además eso de algunas de estas me parece una una falta de la falta de respeto porque porque además porque además estás viendo anuncios de marcas que pagan a todos estos influencia que es deberíamos verdades llamarles dejas la más seca que que que se no lugar donde nadie esperaría posicionan gratis gracias a que un tipo de estos ha llevado pues unas botas lo pantalón o a una camiseta no a ver quién es un monumento a la estupidez humana sea quisimos a veces hemos querido ser dioses y a veces se nos ha ido la mano en Pretty At o en Chernóbil el reactor número cuatro de ellos todo hay dentro todavía siempre insólito radioactivo una mezcla un magma una lava de yodo uranio de arena de boro que sigue vivo que han tenido que encontrarlo durante cien años más que es el margen que les dan al a la gigantesca estructura que han construido siete años y habrá que buscarlo con otra solución porque eso que está ahí dentro Carles Isaías va a durar vivo veinticuatro mil años hace veinticuatro mil años la humanidad nosotros estábamos en cuevas eso va seguir vivo todavía todo ese tiempo

Voz 0313 39:42 John es un abrazo muy grande amigo gracias a el coche comentaron por bonito

Voz 36 39:49 influencer metido ya lo cierto yo diría que lo medie que he visto en mi vida diaria

Voz 0313 39:57 espera espera espera saludo el experto de series de la cadena SER José Manuel Romero buenas tardes hola qué tal comparte esta opinión pero es mejor de la historia yo no diría que no pero pero bueno así es muy buena series yo creo que ha condensado en cinco

Voz 1084 40:09 por capítulos tiene muy buen punto de vista de muy buen enfoque

Voz 36 40:12 a lo hacen pruebas José Manuel te podemos discutir de pienso que como está rodada etcétera ex pero yo no estuve en Segunda Guerra Mundial para largo trepando pro de ir que estado de Desembarco del Rey para hablar dejó de otros no pero esta noche no viste de Kabila sea ese peligro invisible que teníamos todos allí dejó de que está saliendo de allí tienes que abandonar Panama Jack allí pitadas porque no te quieres llevar nada de ropa de casa ese peligro en que en bienes y no sabes si te vas a quedar Calvo de repente o vas a tener un cáncer de piel eso lo refleja las series

Voz 1084 40:50 sí sí sí sí la atmósfera que crea es impresionante y que tengan también la valentía de con el éxito que ha tenido decir lo dejó en cinco capítulos al menos hasta hoy es muy interesante y también por el punto de vista que las mentiras todo lo que eso eso

Voz 3 41:06 quedan quedan veinticuatro Velayos imagínate hacer eso la batalla por el relato que hay porque la televisión estatal rusa anunció hay bares decía hace unos meses o Ana contras del gen

Voz 0313 41:19 la serie pero da cuenta de la importancia de la

Voz 3 41:22 las serias como la batalla del relato ahora Sébire vive en las plataformas de la SER bueno

Voz 36 41:26 pues bueno que sí tienen pasta la la televisión estatal lucrar armas que si quieres bastante enemiga de la ruta ahí que es la que es realmente entonces aspectos de la radiación se hará otra otros derbis

Voz 0313 41:38 bien Sistiaga conserva el puso ayer le vimos todavía lo lo lo llevaba una mucho voz

Voz 36 41:46 hasta luego a ver José Manuel Romero está con nosotros

Voz 0313 41:48 esta tarde en la Ventana porque el otro día hablábamos con responsables de cine de las grandes cadenas de televisión en España les preguntábamos por él boom de la ficción de las series ISI había burbuja o no todos coincidían si hay burbuja bueno hoy se ha presentado el segundo observatorio de las series confirma algún dato que ya intuíamos el ochenta y seis coma dos bueno ochenta porque cómodo no sé qué será de español que ser quién será el el ochenta por ciento de los españoles ve series demos series siete de cada diez de forma habitual más de la mitad reconoce que son muy o bastante importantes en su vida y un porcentaje no recuerdo creo que ronda el cuarenta por ciento por ciento confiesa sentir ansiedad cuando no puede tocar todas las teclas que no llega a fin a dar respuesta a tanta tanta oferta como como hay José Manuel haber detalles de este estudio

Voz 1084 42:39 síntomas de que vaya a bajar hasta los una por por las serias al menos a nivel de de conversación social que yo creo que es un factor muy importante

Voz 3 42:47 el el ruido que generan las serias para que todos

Voz 1084 42:49 mundo vaya a haber Chernóbil porque Chernóbil estábamos con el final de Juego de Tronos nadie lo había prestado atención a esa serie empezó a generar ruido en redes sociales todos fuimos a ver Chernóbil y cambió la conversación social es una partimos

Voz 0313 43:00 juego de tronos que mira que dimos la brasa todo con Juego de Tronos la han visto en total un millón de espectadores

Voz 1084 43:05 sí es muy interesante una audiencia digamos modesta

Voz 0313 43:07 Zidane como destino como excitado

Voz 1084 43:10 de hecho las las creadoras del estudio dicen que se vive en Juego de Tronos más intensamente que en cantidad que Henry que la haya visto que que lo reconozca porque también sigue existiendo una brecha entre plataformas televisión de pago televisión tradicional eh pero sí que es interesante que sea el ochenta y seis por ciento porque son ocurren pocas cosas que el ochenta por ciento de los españoles hagan ni siquiera el fútbol creo yo que une tanto a la gente a la hora de decir veo series himen quita mucho tiempo de otras actividades

Voz 1781 43:37 forman parte de mi día a día de mi conversando

Voz 1084 43:40 nunca aquí lo vemos en la radio perfecta que verlas todas

Voz 3 43:42 nuevo las puedes ver nadie no hay que hacer un máster se veo luego Netflix luego te pasas

Voz 1084 43:49 es haciendo claro y la ansiedad también que genera no poder ver la cantidad de series que que tienes que en algunas plataformas el nombre pero mientras tanto

Voz 3 43:56 tal y los nombres de los hombres

Voz 1084 43:59 dentro me siento como en una tienda en rebajas es no sé que coger salvo que vaya algo que sepa perfectamente lo que es por trabajo Innes algo porque no no hay una oferta de basada en la calidad hay plataformas que subsistema es la cantidad lo tras posiblemente HBO que es la calidad prioriza que sean menos serias las que

Voz 0882 44:17 en las que se ven pero la locura está ahí Chernóbil

Voz 0313 44:20 se puede comprar ya está en DVD otra no

Voz 1084 44:23 nada eh Estarás tan sólo en HB que esas otra otra claro ya eh el la destrucción del DVD's esa corta tanto que muchas plató no sí

Voz 0313 44:30 quedamos Boyero yo pero alguno más no pero muchas no

Voz 1781 44:34 yo tengo que confesar que estoy en el trece por ciento e yo series todo lo que signifique dependencia intento evitarlo no todo hay algunas cosas que no pero casi todo pero las plataformas te cuelgan todos los capítulos haber veo tráilers y luego digo no voy a enganchar para hacerlo

Voz 9 44:48 para tres temporadas Pepe Bono qué es esto

Voz 1781 44:50 desde The Crown que vi los primeros capítulos no he visto más

Voz 1084 44:54 esta mañana durante la presentación de del estudio bromea vamos que ese catorce por ciento son ahora casi los frikis de

Voz 1781 44:59 en ocho años no de hace lo que veían serias

Voz 1084 45:05 el lema ático creo yo que la quitado mucho tiempo a los libros especialmente la serios porque coinciden en un horario que que mucha gente antes de irse a dormir leía un libro si si ahora no lo le porque se pone un capítulo de una serie yo sí que es problemático porque ahí también están las cifras de de los libros

Voz 0827 45:20 no Manuel pero dices que es un fenómeno imparable es evidente pero ahora lo comparamos con los libros porque la gente dice no la gente de tantas series que no tiene tiempo para en el libro también la gente que leía muchos libros no tenía tiempo para ver la televisión antes pero bueno demos por válido eso que la gente ve tanta serie que no puede leer un libro pero es que puede ver tanta sería que no puede ver la televisión tradicional yo no sé si estamos ya asistiendo al velatorio de la televisión tradicional tal y como la hemos vivido la gente en nuestra generación hombre

Voz 1084 45:49 da síntomas de agotamiento yo no no nunca la televisión tradicional le diría que que esa gota porque siempre tiene el directo entonces sí

Voz 3 45:56 que bastante tiene audiencias el tres el cuatro millones haría cada televisión

Voz 1084 46:01 tradicional tiene su idiosincrasia en España por ejemplo la comedia funcionó muy bien en serie en cadenas generalistas que televisión como la BBC que tiene de las series más rompedoras del mercado sigue manteniendo su sistema tradicional de ignición semanas semana pero aún así ellas en ellas

Voz 37 46:17 la BBC y las grandes por ejemplo Mediaset Atresmedia en España sí que va cambiando un poquito

Voz 0313 46:21 pelín El paradigma es un negocio es decir que sean

Voz 37 46:24 vivían con las plataformas a hablar claro David

Voz 1084 46:27 además eso es muy positivo para la industria porque serias a españolas pueden salir internacionalmente con las

Voz 0313 46:33 por más hoy hay un dato muy muy curioso a mí me ha llamado mucho la atención de este de este segundo observatorio de las series que entre los personajes que más interés despiertan entre entre el público siguen apareciendo pues mira por ejemplo este

Voz 38 46:45 mujer de veintinueve años el primer ataque hace un mes

Voz 1804 46:48 perdió el habla balbucea va como un bebé

Voz 38 46:51 progresivo deterioro del estado mental

Voz 1804 46:53 cuenta todo el mundo se piensa que soy un paciente por el bastón pues ponte una pata como los demás entonces parecería red descuente de porque la Administración no le gusta todo titula gente no quiere un médico que salvó bueno ni tampoco me gustan los pacientes Tanos esta mujer de veintinueve años está bien que este Buda es mi prima prima no les gusta el diagnóstico no me extraña tumor cerebral tanto por muerta prima

Voz 0313 47:20 bueno el doctor House este este es uno hay que que en fin que sobrevive a modas a tremendo a tiempos a tendencias luego está al fenómeno de Aída

Voz 9 47:31 que lo visto en este Mama no te comas esto caramelo que son para acá loseta terrestre oye si la madre de él ha dicho que no coja Gamero desconocido desperdicio no

Voz 0313 47:47 sólo dice porque quiere que no anda toma vida Ivano no podía faltar Rachel de Friends

Voz 9 48:03 me alegra perder

Voz 3 48:09 como explica tu esta esta permanencia no sé muy bien cómo de los así que lo primero que no hay ninguna mujer

Voz 1084 48:14 ver entre los ocho primeros puestos que es extraño es verdad que a horas están construyendo grandes personajes femeninos

Voz 3 48:21 claro que el año pasado estaba Iris Khaleesi

Voz 1084 48:23 de Juego de Tronos no voy a hacer spoiler no es así habrá tenido algo que ver con lo que ha hecho esta temporada final para que desaparezca de de del ránking pero yo creo que hay nostalgia eh yo le preguntaba a las creadoras de del estudio Si se nostalgia porque Aída terminó hace cinco años este mes como puede estar el Luisma entre los pero Ana Jesolo el doctor House que es ahí donde

Voz 3 48:44 creo que son las grandes saudí en los que no

Voz 1084 48:47 esta mezcla a la gente que ve la brecha generacional un poco qué hay de gente que ven plataformas las series luego la gente que ve las reposiciones de la TDT que es pues que se ve mucho Aída se sigue viendo la que se avecina está Antonio Recio hice siguen viendo series antiguas o Friends que ha apagado

Voz 1781 49:03 cien millones de dólares para tener para Netflix

Voz 1084 49:06 para mantener friends saques es es una cosa

Voz 0313 49:08 de de de locos pero ahí me me habéis confundido

Voz 1781 49:11 crisis series es decir yo puedo ver un capítulo de la que se avecina o de Aída o de doctor House veo uno no veo la serie no lo otra cosa son no tienes claro que son continuas una detrás de otra que esto a mí es que me desespera nada más saberlo le quedan tres temporadas y cada una detrás de otra House Oscar por ejemplo videojuegos de dos capítulos dijeron que me engancho

Voz 1084 49:31 claro es que estas series tienen una segunda vida en

Voz 1781 49:33 deposiciones es que no te obliga a ver los capítulos

Voz 1084 49:36 seguidos los los ves sueltos son serias compañía que yo llamo mientras comes mientras cenas esos habitual luego las serias como tal que no haya un personaje icónico de la temporada pasada estaba alguien de la casa de papel Sito Miñanco Javier Rey por por Fariña que también está pero es curioso está está nostalgia que que están

Voz 0313 49:52 jugando un poco con nosotros con una generación Stranger

Voz 1084 49:55 things en Netflix es una serie hecha para no está

Voz 3 49:58 al Pentágono dos días también están jugadores que pone

Voz 0313 50:01 este cualquier tarde noche un ratito de frente

Voz 3 50:04 de verdad

Voz 0313 50:42 José Manuel Romero compañero hasta la próxima un abrazo

