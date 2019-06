La Ventana (13/06/2019 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 0501 00:00 Mapfre punto o el eje

Voz 2 00:09 la bautizada como Marcha del aluminio que busca Madrid como destino casi a final de mes tiene previsto concentrarse a esta hora ante la sede de la Delegación del Gobierno en Oviedo Esther Bazán buenas tardes

Voz 1915 00:19 buenas tardes once etapas a pie tienen que cubrir los trece representantes de los trabajadores de la empresa Alcoa información de José Manuel Echeverri

Voz 3 00:26 la ya conocida como Marcha del aluminio recorre a esta hora las calles de Oviedo camino de la plaza de España donde en apenas unos minutos espera finalizar su primera etapa ante la Delegación del Gobierno en Asturias los trece integrantes del comité de empresa de la fábrica avilesino de Alcoa iniciaron a las siete de la mañana su andadura hacia Madrid en lo que puede suponer su última movilización antes del ultimátum treinta de junio anunciado por la empresa que aplazó hasta el treinta de este mes la movilización de los trabajadores de las plantas asturiano y coruñesa ante esa movilización en el aire están ahora más de seiscientos empleos que pendientes de las negociaciones que se mantienen según el consejero asturiano de Industria con dos fondos de inversión que estarían interesados en hacerse con las instalaciones de la luminosidad al frente de todos ellos está el presidente del comité de empresa José Manuel Durao

Voz 4 01:09 bueno una candidata a presidir el poder

Voz 1915 01:12 el liberales ha tenido que renunciar después de filtrarse una conversación en la que criticaba duramente a sus socios europeos corresponsal Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 01:21 buenas tardes Nathalie lo has ex exsecretaria de Estado de Asuntos Europeos en Francia y una de las voces más críticas contra los pactos del PP y Ciudadanos con voz en Andalucía aunque en los últimos días de campaña si acercó ya al partido de Rivera ha renunciado hoy a presidir el nuevo grupo liberal europeo tras una conversación fuera de micro con doce periodistas en la que ridiculizó a todos sus nuevos compañeros especialmente a quiénes podían competir contra ella por el puesto acusaciones de viejos frustrados

Voz 4 01:51 perdedores le han pasado factura

Voz 0738 01:53 ha entendido que su perfil no es el más indicado para liderar su mensaje en las insiste

Voz 1915 01:59 las europeas el padre de una joven fallecida en un accidente de tráfico quieren que se acuse al conductor de homicidio doloso la familia cree que no hubo imprudencia porque el choque frontal fue provocado por una carrera Carlos Soria estado aquí al inicio de la ventana

Voz 5 02:11 eso estamos luchando por el municipio doloso el insurgentes lo que decimos sólo el factor humano la distracción es que te da un mareo el coger el cigarro el móvil invaden el carril izquierdo medio metro como mucho pero no no no estoy terrorista invadió el Cabildo cien por cien círculo treinta y dos metros en dirección contraria veía que venía mi hija de cara a las luces apagadas inútil un gesto este esta persona hasta relaciona una carrera

Voz 1284 02:38 vamos con los titulares del deporte Toni López buenas tardes Esther muy buenas y hay miles de personas a las puertas del Santiago Bernabéu donde en dos horas Florentino Pérez presentará al fichaje estrella del Real Madrid para la próxima temporada de Nasar las imágenes pueden ver en el Twitter de arroba Carrusel y en Cadena Ser punto com y además la UCI ha confirmado hace media hora que la español Juanjo Cobo ha sido descalificado de la Vuelta a España que ganó en dos mil once por dopaje el ganador de esa vuelta es ahora Chris Froome cinco y tres minutos cuatro

Voz 1915 03:01 tres en Canarias

Voz 1 03:05 cadena SER Madrid

Voz 1915 03:07 los delitos sexuales aumentar un dieciocho por ciento en Madrid durante el primer trimestre del año es uno de los datos que arroja el balance de criminalidad el Ministerio del Interior que refleja un aumento generalizado de la criminalidad en la región Alfonso Ojea

Voz 0089 03:19 un aumento generalizado que sube casi un seis por ciento con respecto al primer trimestre del año pasado preocupantes sin duda la subida continuada trimestre tras trimestre de los delitos sexuales que han crecido en efecto hasta un dieciocho por ciento de hecho las agresiones compenetración han llegado hasta las cincuenta y seis seis más que en los primeros noventa días de dos mil dieciocho la ciudad de Madrid y la capital ve cómo su tasa de criminalidad crece dos puntos por encima de la media regional llegando al siete coma seis por ciento es cierto que los homicidios y los intentos de homicidio han bajado pero se disparan hasta un veinte por ciento los delitos por riñas y lesiones

Voz 1915 03:55 la Comunidad de Madrid aboga por mantener los exámenes de recuperación en junio el Gobierno regional aún no publicado el calendario escolar del año que viene pero el consejero en funciones Rafael quien entiende que el modelo implementado de forma piloto los dos últimos cursos ha funcionado bien sólo en el último año promocionaron once mil alumnos más según dice gracias a este sistema

Voz 6 04:11 si los resultados van por

Voz 7 04:14 la vía en duda que bueno tuvimos los resultados preliminares de pymes

Voz 0933 04:20 eso yo creo que es un es

Voz 7 04:22 es un calendario que merece la pena no merece la pena porque hay más alumnos que promocionan

Voz 1915 04:26 ya Arco Polly la asociación LGTBI de la Comunidad de Madrid ha presentado una guía para orientar a la policía de cara a las próximas fiestas del Orgullo la idea es animar a denunciar porque según sus datos el setenta por ciento de las víctimas de delitos de odio y discriminación por su condición sexual no llegan a denunciar Rubén López es soportar

Voz 8 04:43 lo que queremos es que las personas LGTB sepan que las policías están formadas que están preparadas para atender este tipo de incidentes y que vayan a denunciar porque es nuestra más contundente cuando hemos ha ocurrido cualquier incidente este estilo tenemos veintiséis grados en el centro de Madrid

Voz 1915 05:01 es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que esté pasando a las seis y las cinco en Canarias

Voz 1 05:09 ese servicios informativos

Voz 25 09:30 no veo rojos y azules yo españoles deberían cuyo intuitiva el vino por eso es el mercado lo haré así que más natal que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya tu problema no soy yo tu problema Iris

Voz 26 09:48 nota

Voz 20 10:05 pero sigo pensando que el independentismo

Voz 6 10:07 no ha ganado en Barcelona el independentismo ha ganado en Barcelona a pesar de que haya pasado de dieciocho a quince a pesar de que haya pasado a dieciocho aquí cree

Voz 20 10:14 todo el mundo cierra los ojos

Voz 17 10:19 luego sale a la cuenta cómo salen Toni Martínez Especialistas secundarios El Mundo Today Merche Aróstegui Susana Ruíz Lucía Taboada señor seto Iñaki de la Torre tardes mañana vamos a Málaga cancelada guitarra si va a contar

Voz 27 10:35 para la mayor yo ya las una cosita no de clases

Voz 17 10:37 eso es poco iraquí no me pegaba pero eso después ahora que

Voz 0230 10:40 ahora mira sabes que hay todos una frase hay una frase muy comentado hoy la de Toni Cantó portavoz de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana Miguel Hernández no hubiera podido

Voz 28 10:50 publicar en la Comunidad Valenciana que lleva en la que lleva a Cultura el señor Marsá no hubiera podido

Voz 19 10:56 ligar porque no hubiera tenido ni una sola ayuda al señor Marsá por publicar en castellano

Voz 0230 11:01 la única explicación para esta frase es que Toni Cantó no pisa una librería ni una biblioteca de la Comunidad Valenciana por porque lógicamente hay hay autores valencianos que publican en castellano como es natural Nerea Aróstegui Enrique ha hecho una lista vamos

Voz 4 11:18 Marco Manuel Vicent Carlos Marzal Begoña Pozo astur gorra Laura Gallego Jaime Files Teresa Espasa Carmen Amoraga Manuel Alcaraz Santiago Álvarez Vicente Gallego Paco Brines Santiago posterior yo Francisca Aguirre Benito Juanjo Millás Candel Alfons Cervera Laura Ballester Eloy Moreno Ferran Torrent Luis Cremades Mar Benegas Juan Pablo Zapater Francesc Bayarri Rafael Chirbes Antonio Cabrera

Voz 23 11:41 sí

Voz 4 11:42 esta máxima puerta Lucía Etxebarría Amparo

Voz 25 11:44 para para otro rato pero además

Voz 0230 11:49 pero además porque esto no nos engañemos esto es periodismo e internet pronto ha sido la fuente

Voz 17 11:54 de la llamada una librería has hablado bueno una libraría es estará no estará prohibido

Voz 4 11:59 pues la librería dar le he hablado con Lucy que su dueña nos ha contado que no hay ningún problema en en la librería que nunca he tenido ningún problema con sólo hay que contrastar valencianos problemas eh no están prohibidos

Voz 0230 12:12 firmar si la Cadena Ser que no están prohibidos los autores valencianos que publican en castellano no no dale dale cuenta cuenta que el paréntesis

Voz 4 12:25 eso es luz y lo que nos ha contado es que nunca ha habido ningún problema en la librería que nunca entendimos pleno con ningún autor que es más Juan Luis Medina por ejemplo que un catalán que es el presidente de la Asociación de Escritores de Valencia publica en castellano tiene libros en la librería y que de la lista que he dicho prácticamente todos eh que publican en que hacen todos están en en su librería con lo cual no hay ningún problema político sostiene

Voz 0230 12:46 a veces la política consiste en echar veneno al río

Voz 17 12:49 yo voy a sabe Ciudadanos Partido Popular y otro partidos

Voz 0230 12:55 partidos están negociando la formación de gobiernos por el bien de España no por ambición de poder ni nada no es así porque de verdad que el centro echa el poder es que no le gusta no es que no no es que les da igual si te gusta el poder acento hecho español nunca le ha gustado hace poco dijo

Voz 0098 13:13 que esto no se trata de ver quién pilla cacho en cada lugar Se trata de cómo podemos formar los mejores gobiernos para los próximos cuatro años

Voz 0230 13:21 dándose la circunstancia de que los mejores gobiernos para España permiten a ciudadanos pillar cacho

Voz 6 13:26 eso sería una increíble coincide decía

Voz 0230 13:29 ciudadanos promete por Spa por España no por pillar cacho que la alcaldía de Madrid sea dos años para el PP y dos años para ciudadanos y encima ciudadanos exige que Vox lo pille cacho que los de Vox lo dicen abiertamente nosotros sí queremos pillar cacho señora vamos a escuchar a Javier Ortega Smith decir que quieren sillones porque les corresponde por derecho propio en Radio Nacional esta mañana

Voz 29 13:51 que nosotros hemos pedido que nos corresponde por derecho propio es no porque nadie nos lo regale hemos venido aquí tenemos derecho a tener consejerías

Voz 0230 14:03 tenemos derecho a tener consejerías que queremos pillar cacho en Andalucía donde por España por España no por poder por España gobiernan PP Ciudadanos con el apoyo de vos como vos no ha pillado cacho han conseguido algunas modificaciones

Voz 30 14:22 diluir las políticas de lucha contra la violencia machista en un paquete sobre lo que Vox llama violencia intrafamiliar

Voz 0933 14:28 o limitar los fondos para las asociaciones de memoria

Voz 30 14:30 tú Erika

Voz 0230 14:32 la memoria histórica pasa a incluir también el descubrimiento de América

Voz 17 14:40 es verdad que él

Voz 0230 14:42 historia es muy larga bueno con estas concesiones el Gobierno de Andalucía ha conseguido aprobar los presupuestos

Voz 0098 14:48 por qué esto no se trata de ver quién pilla cacho en cada lugar

Voz 0230 14:51 es curioso porque si dijeran miren esto no nos gusta nada pero lo hacemos por pillar cacho quedaría mejor sino lo hacen por Villarcayo es que lo hacen por convicción por eso la frase que conviene a Ciudadanos es esta sin el no

Voz 0098 15:04 porque esto se trata de ver quién pilla cacho en cada lugar

Voz 0230 15:10 es mejor justificar que se hace por pillar cacho porque sino todo el mundo a pensar que lo hacen porque se lo creen verdad

Voz 31 15:17 que coro aquí iba

Voz 1610 15:26 repasó tuitera el mito al mito existencial este de plantar un árbol escribir un libro tener un hijo Danny gordas le pone un pequeño matiz si tienes el hijo primero olvídate plantar el árbol y escribir el libro El tan luego tuitear sobre los límites del gusto

Voz 17 15:43 a todos nos gustan mucho las perros hasta que ves algún oliendo a tus maletas en el aeropuerto

Voz 1610 15:48 eso sí vamos vamos ahora con un aforismo que propone indio silencioso

Voz 17 15:52 las mejores cosas de la vida son gratis y corres más que el dueño

Voz 1610 15:57 todos necesitamos que alguien se preocupe por nosotros Concejala de Festejos lo tiene

Voz 27 16:01 claro mientras tuve ignoradas Edwin Ricardo

Voz 17 16:04 Jazztel me llama todas las mañanas

Voz 1610 16:07 ya acabamos las Di teorías con este dialogo lleno de coherencia que escribe Forever

Voz 20 16:11 qué voy a crear una asociación de vagos sin ánimo de lucro sino

Voz 23 16:15 de nada apunta apunta

Voz 20 16:17 tú

Voz 1981 16:24 venga y ahora las noticias del mundo y que pasen con Xavi y Kike por este orden PP y Ciudadanos se turno harán la presidencia de Vox cada dos años acuerdan así repartirse el peso de la ultraderecha para que los pactos a los que lleguen con Vox les afecten a ambos por igual asumimos el grado justo de franquismo para seguir contando con la confianza de la gente reconoce River los españoles que dicen Mercy en vez de gracias serán expatriados a Francia antes de dos mil veinte dos de cada tres españoles que dicen chao ya han sido repatriados a Italia además los que contesten positivo negativo en vez de si tendrán que demostrar que son un robot para poder seguir usando estas expresiones sigue intentando meter los dedos en el enchufe a los cincuenta años

Voz 0230 17:15 sobre su mal hábito el hombre ha dicho

Voz 17 17:17 me vigila mi mujer eh pero la tentación sigue ahí desde que tengo uso de razón

Voz 1610 17:22 última hora Armand cuéntanos la policía descubre que Marco mató a su madre fingió buscarlo durante años no te vayas maman los cojones ahora los espectadores fue cómplice del delito añaden las autoridades

Voz 25 17:37 lácteas Arman ahora con Álvaro venga titulares breve el modo rebobinar que la nueva termos

Voz 1981 17:51 ex permite conseguir ingredientes frescos introduciendo el robot un plato cocinando hace aterrizar un avión dándole instrucciones a su marido para aparcar el coche a unos niños extraterrestres Seles vuelve a caer la pelota por el agujero de la capa de ozono una mujer Jaque Linkedin de su hijo para que sólo les sugiera trabajar con papá en el taller bots organizará una cabalgata del Orgullo alternativa con armario

Voz 25 18:17 se come algún colchón de espuma

Voz 1981 18:20 siga con memoria para que le ayuden los exámenes

Voz 34 18:35 los Peris

Voz 17 18:53 vamos con un caso de auténtica mala suerte mira que se encuentran cosas en la hemeroteca pero es difícil recordar un caso de tanta mala suerte como el que le ha sucedido a Pablo Casado presidente del Partido Popular que del año dos mil dieciséis estando pendiente la investidura de Mariano Rajoy dijo esto en Televisión Española imaginarios

Voz 35 19:14 que el Partido Socialista les saca cincuenta y dos escaños dos millones y medio de votos al Partido Popular alguien podría entender que nosotros

Voz 27 19:22 qué haremos la investidura de

Voz 35 19:25 el líder del Partido Socialista vamos tendríamos manifestaciones a la puerta a los ACB

Voz 0230 19:29 mala suerte es que justo exacto ahora que se está negociando la investidura de Pedro Sánchez la que el Partido Socialista tiene cincuenta y siete escaños más que el Partido Popular ahora que Pablo pasados presidente del no es que no puede haber más malas menos mal que ha habido un ataque en el estrecho de Ormuz

Voz 17 19:58 el estrecho de Ormuz es importante podría ser simplemente un señor tiquismiquis el estrecho de Ormuz un punto importante cualquier petrolero que salga de Irak Kuwait Arabia Emiratos Árabes Qatar hacia el Golfo Pérsico los primeros dos días los invierte quiere que pasar por el estrecho de Ormuz de los ochenta días esos primeros están ahí casi todo el petróleo del planeta

Voz 1284 20:23 pasa por Ormuz capa Xavi

Voz 20 20:27 guiso se está gestando Moncho crono ni

Voz 0230 20:35 así es el primer ministro japonés las cosas claras

Voz 25 20:40 más razón que un santo está en Irán

Voz 0230 20:42 a reducir las tensiones entre EEUU e Irán coincidiendo con estas gestiones a unos barcos que pasaban por el estrecho de Ormuz les han soltado unos pedazos así se las gastan en el tablero internacional amigos

Voz 17 20:56 ahora habrá que ver cuál es la reacción de ópera Donald Trump su reacción escribiendo en Twitter con mayúsculas como nos cuenta Marta del Vado

Voz 0230 21:13 sí hay reacción también de la presidenta de la Cámara de Representantes la demócrata John y para los que no escucharon ayer para los que no escucha no haya Nancy Pelosi la presidenta de la Cámara de Rato

Voz 17 21:25 los entrantes americana es a partir de ahora

Voz 0230 21:28 sí a todos los efectos que otro oyente otro oyente nos ha insistido en el parecido de Iván Espinosa de los Monteros y Antonio Resines absoluta es verdad pero estoy ya decimos esto ya lo teníamos explorado

Voz 23 21:44 estos son exactamente los más peligrosos de todos

Voz 0230 21:47 a falta de preparación física tremendamente peligrosa a nuestro país como método infalible para estos días bueno todo esto está pasando en el mundo lo del petróleo el petróleo se disparado pero es muy difícil hoy es muy difícil olvidar que hay una frase del líder del Partido Popular Pablo Casado diciendo

Voz 35 22:12 enanos que el Partido Socialista Lesaka saca cincuenta y dos escaños dos millones y medio de votos al Partido Popular alguien podría entender que nosotros

Voz 27 22:21 éramos la investidura de

Voz 35 22:24 el líder del Partido Socialista tendríamos manifestaciones a la puerta de los las eh

Voz 25 22:27 más Schubert

Voz 1610 22:35 Especialistas secundarios bueno he visto que alguien Chernobil ha visto Sistiaga la visto pero ésta no bueno pues el éxito de la serie de Chernóbil ha resucitado el miedo atómico la paranoia nuclear vuelve a estar de moda pero hay para tanto con la energía nuclear vamos a desmentir mitos nucleares con un experto un experto aficionado a atómico Él es el señor Josep senador Josep qué tal bueno sí radiación tardes como veis es experto en el tema físico e ingeniero nuclear pero no titulado importante pero la verdad es que no era

Voz 23 23:10 pero bueno unos otra tanta personal de que no creo las universidades López calidad Stasi me parecen cárceles mentales vale voy pero sí me parece bueno lo que me parece pero en lo demás estoy capacitada para disipar cualquier lugar nuclear te se os ocupe

Voz 1610 23:23 claro que para tranquilizar al personal la energía nuclear dicen que es la más limpia barata es eso cierto

Voz 23 23:30 estaba no que es una novedad no no no no vaya a tiempo explicando a cosa que son tan evidentes vamos a subir un poquito al nivel por favor

Voz 1610 23:42 vale pues sí claro que sí que vale vamos vamos a derribar de mitos que usted dice que hay que acabar con ellos

Voz 23 23:49 aquí a nuclear es machista falso la energía nuclear absolutamente feminista igualitaria a la energía nuclear tiene a cuestiones de género LES inverosímil si eres hombre mujer o lo que sea

Voz 1610 24:01 al mito derribado la energía nuclear no es no

Voz 23 24:04 a otro la energía nuclear reaccionaria sí pero no es reaccionaria físicamente todo lo núcleos de los átomos son los que reacciona políticamente no relacionar era contrarios progresista nuclear no reserva pero tiene un poster H que vale su cuarto de energía nuclear reaccionaria de acuerdo venga

Voz 1610 24:26 algún otro mito inventado que quiero disipar hoy estaríamos

Voz 23 24:29 pese a ser la energía nuclear viene de fuera Kitano los trabajos a los que falso falso absolutamente la energía nuclear viene de dentro afuera desde el mismo átomo de un país y no quita puestos de trabajo al revés un trabajo ahora enferma ya sabes a un sitio para otro redistribución de trabajo

Voz 1610 24:49 pues ha cimentado vamos con algunos oye

Voz 23 24:52 Nokia nuclear tres Resto del Mundo ahí estamos

Voz 25 24:56 no

Voz 1610 24:57 los oyentes nos han mandado no dudas nucleares a aguas del programa

Voz 0862 25:02 las escuchábamos este pues se disipa las dudas que tengamos pero a finales de julio o Picasso con con una persona si yo quisiera saber si hay alguna posibilidad de que la energía nuclear arruine nuestra boda ha estado no me gustaría nada de finales de julio por la hora de Alicante

Voz 23 25:22 pues

Voz 1610 25:24 déjale Lago de este hombre porque realmente a ninguna parte

Voz 23 25:26 a la energía nuclear no va molestarte a ti y a tu esposa era el día más feliz a vuestra vida a no ser Coca seis cerca una central y exploten Luc Besson tome vosotros adiós adiós a Alicante

Voz 1610 25:38 bueno vamos con la segunda

Voz 37 25:40 a saber cuál es la cantidad límite de exposición a la radiación que separa al superhéroe del cadáver

Voz 23 25:51 la cuestión es que la ciencia lleva décadas saber cuál es línea que separa a morir te de tener un unos superpoderes no con la redacción tantas cosas tiempo peso eres fumador homosexual hormiga mira la Hormiga Atómica estuvo expuesto a una redacción que mató a ochenta y siete millones con b millones con B

Voz 25 26:13 eh mira

Voz 23 26:19 levantando piano sois toda la vida

Voz 25 26:21 venga vamos con la última consulta última estoy otro oyente

Voz 0862 26:27 es cierto que los cortadores eso es que miden la radiación funcionan con maíz

Voz 23 26:31 como ayer desveló si dentro la cajita grano de maíz ya escucha

Voz 38 26:38 la rabia que a generar calor ese madeja explota librando esponjoso y ese sonido de las palomitas son tan característico

Voz 23 26:47 sea que cuando palomitas en una central nuclear date por jodido Fokker

Voz 1610 26:53 en lo que lleva palomitas pues se puede hasta Josep frenado muchísimas gracias por haber disipado las dudas esperar arrojado

Voz 25 27:17 en Chernóbil precisa

Voz 17 27:18 solamente los animales están reproduciendo a velocidad de vértigo vamos a normal porque no hay seres humanos con dos orejas unas piara de jabalís por ahí

Voz 25 27:28 casa poca cosa que hacer ahí está ocurriendo en cazarlo como máximo no no bueno venga va

Voz 39 27:34 a ver yo mira de la Hormiga Atómica primos hermanos venga es grises

Voz 40 27:48 cigarro

Voz 39 27:51 sí sí sí lo sugerido mayores de más edad ligan más pero en menos jóvenes

Voz 1315 28:01 sí bueno a menudo los machos de de muchas especies humanos incluidos de parejas más jóvenes que ellos no mira en los grillos de Campos este comportamiento no es una excepción pero científicos de la Universidad de Exeter han descubierto que aunque los grillos mayores resultan más atractivos más irresistibles para las hembras practican menos sexo que los jóvenes también un poquito como los humanos lo de la tracción explica fácil las hembras aprendan de los mayores porque han demostrado

Voz 39 28:26 son suficientemente resistentes como para sobrevivir más tiempo esto significa que sus genes están bien adaptados al ambiente por tanto poblando pone

Voz 4 28:34 ellos pueden tener descendientes que también lleven esos genes

Voz 39 28:37 desde superviviente

Voz 1315 28:38 pues los más viejos tienen más facilidades para emparejarse porque resultan más atractivos ya están más acompañados de hembras pero luego a la hora de la verdad

Voz 23 28:46 al menos en cambio los jóvenes tienen

Voz 1315 28:48 canario en verso les cuesta más encontrar pareja pero cuando la consiguen cópulas mucho más como saben esto los científicos pues porque analizaron la edad de cada macho observando la frecuencia con que compartía madriguera con una hembra las veces que sea el número de crías que tuvieron los resultados confirman eso que además edad

Voz 39 29:06 Nos cópulas igual os estáis preguntando cuándo es viejo un grillo

Voz 25 29:11 cuántos años

Voz 39 29:12 los insectos lo haya años viven pocas semanas más de tres mil pues mira

Voz 1315 29:20 un cero coma dos años no viven entre tres y cuatro semanas y a partir de los quince días

Voz 39 29:25 hundirnos crono se da por hecho que el grito de quince días de verso

Voz 25 29:30 el carita Acayro único la verdad hay una total lo tenía tiempo

Voz 6 29:47 Yolanda madre de un niño con

Voz 41 29:49 un niño con poca comunicación con

Voz 23 29:53 no son los que expresan todo

Voz 41 29:55 ver expresar y que son tan especiales que son todo corazón

Voz 6 30:00 tu proyecto solidario en Contigo cincuenta y más punto punto com

Voz 42 30:08 hola qué tal estás

Voz 43 30:10 muy preocupada mi negocio no está yendo

Voz 4 30:12 no esperaba pulsión no doy a basto

Voz 6 30:15 desde que puse mi anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son lo parar deberíais probarlo fácil rápido y económico hasta el cliente que necesitas para tú

Voz 1 30:26 yo

Voz 25 30:27 ser publicidad punto es ayuda tu negocio a despegar apunta bien

Voz 44 30:39 la idea La Ventana en las redes sociales arrojan La Ventana La Ventana

Voz 17 34:58 son las cinco y treinta y cinco las cuatro y treinta y cinco en Canarias a que seguimos en La Ventana en Todo por la radio a quien le toca ahora a ver venga

Voz 19 35:13 lo de hablar decía

Voz 1610 35:17 nuestro crítico Agustín Paul Pierce que tal agustín agustín bajo cualquier red tres recomendaciones que ya se pueden ver en la cartelera verdad

Voz 23 35:26 a ver si son las únicas tres películas en las que al salir no he pegado taquillero pero ya es bastante

Voz 1610 35:32 digamos medio no tenga vamos a rodar la primera película que basada comentarios Rocket Man bueno Rocket Man comentar sobre el ministro de Ciencia Pedro Duque Mujica muy pedagógica

Voz 23 35:49 por qué enseña algunas cosas que que no conocíamos como cuando el mismo Duque cuenta que destruyó meteorito del tamaño de Texas que amenazaba con chocar contra la Tierra muy interesante si te iban los documentales realistas muy bien un seis coma siete y medio seis coma siete y Misisipi

Voz 1610 36:06 Rocket Man yo lo habíamos conseguido eso sí sí sí sí cuando comentaba a seis hay visto estaban los hermanos

Voz 23 36:13 Sister vamos

Voz 50 36:17 ja

Voz 23 36:20 película biográfica sobre los creadores de Matrix de los hermanos Lacoste aquí durante su conversión en hermanos Kaczynski eso es normal normal sin alardes pero no sin alardes y normal normal pero sin alarmismos como dato curioso aparece que no Reeves interpretando sea así mismo se interpretando a la nada como siempre

Voz 25 36:43 eh

Voz 23 36:45 David Malo Sister eh

Voz 1610 36:50 qué he dicho antes seis coma siete y medio y pico sin el Hípico Veiga hablando prefieren que sea estrenaba tercera esperadísima parte de John wiki wiki

Voz 0230 37:00 esto

Voz 25 37:03 yo puse tres

Voz 23 37:04 sí espléndida e muy imprevisión

Voz 51 37:07 play muy sorprendente así nada más empezar

Voz 23 37:09 por John Hui mata en la siguiente escena vuelve a matar luego mata más luego en medio la película sigue matando mata mata más Mata mata mata vuelve a matar mata mata aquí manda muchísimas este final mata mata llega al final un poquito más

Voz 51 37:24 sí

Voz 23 37:27 para el al futbolista Juan Mata y a los que les gusta ver películas mientras estar en coma bueno uno ocho uno ocho ocho

Voz 1610 37:34 lo de matar no yo diría que tengo una cita

Voz 25 37:36 hay algo de verdad que me quiero ir que yo vengo

Voz 1610 37:44 pero espera quédate quédate segunditos nada más los diez segunditos para escuchar que a es decir en tan solo diez segundos hoy le ha tocado la película favorita de Carlos Boyero el apartamento vamos

Voz 0230 37:55 escuchar el apartamento en diez segundos el apartamento para por supuesto menor claro que sí señor

Voz 17 38:07 digo quiero desde el primer momento en que la vi que me dices vamos a Jonas

Voz 52 38:24 dos

Voz 25 38:32 ha sido dándole vueltas a los cosas Pablo de Marcos sin duda pero te queda al Grillo clavaba claro hombre si desiertos Grillo normalmente pues tienes que pensar para quince días

Voz 0933 38:51 está en Internet aberzale Marcos habla de Marcos

Voz 25 38:53 no me ha dado tiempo todavía no todavía no

Voz 4 38:56 ya no asegura que como interconectada con especialistas sin saberlo vengo a hablar de que ha Reeves igual habéis notado últimamente en Twitter en Internet que se que todo el mundo habla de y por qué porque bueno no hay motivo claro de cuándo empezó este furor pero en Estados Unidos en gran parte del mundo ya le denominan el novio de Internet así se lo preguntaron el otro día en la premier de Toy Story cuatro en la que participa

Voz 53 39:21 estatuto catalán

Voz 0933 39:24 no NATS

Voz 4 39:31 el nombre no con su humildad característica porque él es muy humilde buena parte del éxito actual viene de ese papel en Toy Story cuatro donde pone voz a Kabul un motorista tú también se debe a su papel en Yo buitres que acabada analizar especialistas que se ha convertido en un suceso descomunal ha superado los doscientos cincuenta millones de dólares de recaudación y también gracias son corto de Netflix en el que Keanu Reeves sin interpreta el propio el del propio del mismo dejé el colegio para ponerme a trabajar seguir mi sueño dice auto parodiando se bueno en realidad que a un me me hace ya años la cuenta de Twitter Edwin es decir que no haciendo cosas tiene doscientos mil seguidores les están rescatando infinidad de frases suyas como están una rueda de prensa

Voz 4 40:26 me gustan las películas Dios me gustan las películas y todo el mundo destaca sobre todos amabilidad porque el actores extremadamente amable tan amable que te hace sentir mala persona porque tú no eres tan amable como es de uno siempre dice los buenos días tú no siempre esperas a tus vecinos en el ascensor no un chico llamado Jens Dator contó en Twitter hace unos días como trabajando en la taquilla de un cine con dieciséis sano seis años apareció para allí el actor el quería un autógrafo suyo pero en avión papel donde firmar que no se fue hasta una tienda con un helado que no quería retiró el papel que envolvía al helado le firmó en ese papel el autógrafo no comparte

Voz 25 41:00 ahora mismo cuánto te pasa con el buenismo algunos recuerdan que cuando algo menos pegajoso con helado también es verdad

Voz 25 41:18 Nos eso está bien podría eso es un mal actor pero es un grande como persona no nos podemos debatir sobre eso

Voz 4 41:28 me me imitando el titular del New York Times que dice Geni risas acusado por varias mujeres de ser extremadamente amable en las citas aunque yo me quedo con este otro me me que leído por que dice Batman protagonizará hacían Reeves en su próxima película

Voz 25 41:57 en dos y tres y si hubiera amables Juanma bellísima y cuando la parte dos y a tres de Matrix nos invita parece preguntarse amable la amabilidad que conocéis a no por lo pronto no es una buena pregunta es no no muy resbaladizo

Voz 4 42:21 tanto interés ha dicho

Voz 0933 42:24 en el E3 a salir un videojuego el Cyber pan viene de repente apareció Keanu Reeves protagonista también el videojuego es gratuita fue como pero bueno qué está pasando vamos a hablar hoy tres a Electronic Entertainment Expo se llama así porque no lo podían poner se dijeron electrónica tres por ahí está y los han en Los Angeles todos los años aquí donde todas las empresas de videojuegos y tecnologías presenta ahí su proyecto su su cosa gorda donde han estado trabajando todo el año es menos este año Sony que Sony decidió no participar este año en ese tres nadie sabe por qué

Voz 17 43:05 notas que la gente yo no voy a cumpleaños Nares idiota contada con los demás

Voz 0933 43:15 bueno voy a hacer un resumen de la que hay porque hay presentan muchísimas cosas muchísimo videojuegos pero yo he estado de hecho ha estado haciendo en streaming desde las cinco de la tarde hasta las cinco de la mañana cuando si de yo interpreto hemos hecho hemos cubrió el evento de que todos los gamers esta semana hemos dormido poco yo interpreto yo Internet es muy pocas donde estamos ahí hablamos de cosas estuvimos lunes martes y miércoles hablando de tres ir pues yo esa con claro tres o cuatro Juanito que puede atraer aquí a ver porque parece que el mundo del cine tocas ya está funcionando con el noveno arte no serán los videojuegos cuando cuál es el arte ya cuando

Voz 25 43:51 desde el octavo serán estaría en octavos ante no sería el octavo lo que dices no vale vale

Voz 0933 44:00 empezamos con que es el juego que traía es un juego que va a salir que es por favor quitarme

Voz 17 44:08 vaya millennials recuerda la fiesta juego son cosas

Voz 0933 44:14 sería cosa se entendería

Voz 17 44:16 no es la fe en la fiesta de los videojuegos pero son cosas espetar el pan que como son una indica indica

Voz 0933 44:24 es es un futuro distó pico donde todo es el ex ropas futuristas con luces con tatuajes con aumentos aumento de esto de te ponen una mano cibernética el transcurre la historia de repente te te despiertas en un vertedero Reeves te salva cuando dices pero bueno qué es esto estoy súper como decimos nosotros tenemos ahí ese gusanillo que nos pique decimos venga cuéntame más un play se llame juego dentro que quiero ver lo no sólo tráilers hoy estamos por ejemplo también me sorprendió que a estas alturas que te sorprendan Kraft Michael sacó una versión un juego suyo que usa el mismo patrón que tienen con Michael tan John no es en primera persona el el de arriba

Voz 54 45:11 es decir un poco el pues la estética pues al modo de juego del diablo sea eso de que vas por

Voz 0933 45:20 mazmorras descargas nichos avanzas pongan más más fuertes siguen ganando mucho más fuerte para tenerme más fuerte para eso eso sí hasta que te matan y de yo saco

Voz 1284 45:29 con la película que decía antes el otro venga

Voz 0933 45:33 me sorprendió bastante a tener

Voz 1284 45:35 cuenta otro jo que a tenerlo en cuenta el del Rin por qué participan Miyazaki George RR Martin

Voz 25 45:44 dentro del ojo esto eh

Voz 0933 45:47 este tío dejó de escribir los libros y dije voy a hacer un videojuego sale igual sabes lo que está haciendo ahora con ese tono

Voz 25 45:56 ya lo va a terminar H veo para qué voy a terminar los libros no

Voz 0933 46:01 el videojuego de Nintendo tenemos Animal Crossing que Lozán está un poco tristes porque iba a salir este año dos mil diecinueve dijeron pues no en dos mil veinte porque porque somos unos Animal Crossing creo sin es como si es para que lo entienda es por donde tú tienes tu pueblito cultivas trucos es literalmente perder la vida Sáez de mejor juego olvídate de tus amigos de los deberes no hacen nada más que jugar ese juego pero me encanta auxiliarle mal Klose y uf qué bonito luego por ejemplo el Lynx agua que ningún nuevo Belda que tiene muy buena pinta de de esto y luego el Luigi mansión que vuelve como oye Luigi City Luigi caza fantasma en esta entrega un juego que salir ya la Game Cube el a creo que la Nintendo no quiero cargarle y cuatro bueno un juega hace muy bonito y luego por ejemplo otro otro juego que se acerca más al fin en los videojuegos y Strands in del maestro Jirí o Collina conocido por metas y tal Guillermo del Toro también está metido en este en este Juanito tiene una muy muy buena para tenerlo en cuenta luego he ahí compañía o por ejemplo que

Voz 54 47:13 perdona Knicks y presentó el

Voz 0933 47:17 el primer videojuego lo saben ya que estamos todos lo quisimos sí

Voz 25 47:22 la bruja de Blair el videojuego la XX después

Voz 27 47:26 es que la poco que se ha costado eh

Voz 0933 47:29 estábamos Ésta es la única Opel que he visto sólo en el cine como único espectador pin ups se dio esta circunstancia pinta de verdad

Voz 4 47:38 miedo no muy bien y luego yo

Voz 0933 47:40 se pues por terminar hablar más cosa de videojuegos que el veintiuno de junio vamos a estar en la cien youtubers enfrentando a unos huevo en el torneo de Madrid en el Ifema veintiuno de junio ahí estaremos pierde estaremos ahí estaremos

Voz 25 47:56 a animarse viernes veintiuno

Voz 55 48:09 adoran

Voz 27 48:34 nada yo es que ya estaba bailando con lo cual me quedaba aquí toda la tarde Bono y la clase de música en realidad es bueno porque tienes que ir a Málaga sé si es verdad el tren pero no que hoy la clase de música en realidad no es clase es que cogió una cosa una lista que yo tengo en Spotify que es privadas para mí solo donde yo voy metiendo el todas las cosas curiosas que voy encontrando no seamos simplemente curioso no y entonces selecciona unas cuantas que quiero que oigáis por si parches interesa pesan algunas son novedades acuerdo alguna son cosas especiales este por ejemplo un señor que se llama Roberto Robaina esto es una canción que se llama que se sepa que simplemente me ha hecho gracia por eso porque podría valer como sección porque es verdad que cuando mucho mucho las notas de la saber si sube un poquito verás

Voz 19 49:14 yo nací come tengo

Voz 27 49:22 salsa pero un poquito con soul era aquello que llamaban a finales de los sesenta el bus Gallup que era una mezcla de los ritmos latinos que llegaban se mezclaban con el soul dentro de esta onda así un poco latina hay un tipo que es un DJ inglés nacido en bueno sí de West Side IS tío se llama William Holden pero se hace llamar cuántica tiene cosas maravillosas yo le robó algunas veces sintonías para los programas que agradecer

Voz 57 50:04 bueno suena bien

Voz 27 50:05 es que hace mucho que él vivió en Colombia unos años el empezó a hacer música es en Inglaterra pero se fue a vivir a Colombia les interesó mucho sobre todo la percusión entonces y hoy tiene un rollo muy hispanoamericano

Voz 57 50:21 Juan P

Voz 27 50:21 para qué lo quiere recordar Pantic con Cuba pero tiene también a veces colaboraciones cambia un poquito el nombre entonces cuántica no sé qué entonces a veces coge cantantes y hace temas de este rollo pero cantados por ejemplo este Magdalena

Voz 58 50:34 y y

Voz 34 50:56 igual

Voz 27 51:15 tiene un montón de cosas interesantes se porque además en extra con el rollo africano y entonces está metiendo percusiones africanas es un tío muy interesante yo os invito que Candice hurgando por ahí como Estado buscando cosas del que son muy bonitas y ahora es voy a poner una canción para no deja el rollo latino que también que también tiene lo suyo está muy metido también en el pop esta canción os dejo hasta que cante para que a ver si os dais cuenta de quiénes una narración es una versión para deciros de una canción española de los sesenta pero es de Celia Cruz extradición

Voz 34 51:54 morir no nota en Uruguay haya cuarta nunca tal

Voz 17 52:23 cuando salí de Cuba cuando salir de Cuba de Luis Aguilé

Voz 27 52:26 estamos recordando esa especie de corbatas que parecían sábanas que llevaba este hombre bueno pues es que Celia Cruz tiene un montón de versiones de muchas canciones de mucha gente en de Luis Aguilé no porque Luis Aguilé lo único aprovechable era este cuando de Cuba pero no buenas con grandísimos Roca raro pero no lo que digo es que Celia Cruz conocemos en España vamos a empezar a conocer los ochenta entonces hemos oido una salsa ya muy estropeada muy digamos que muy muy pop también hizo muy para fiestas ya tiene cosas muy bonitas de cuando precisamente salió de Cuba que todavía conservaba mucho sabor de él

Voz 0933 53:03 de la música original de aquí y entonces tiene

Voz 27 53:05 esas maravillosas y ahora voy a otra cosa que seguro que no conoces esto ya es cambio de palo total esto parece pop de los sesenta Espanyol pero resulta que es argentino Lois visto al principio de una película del año pasado

Voz 34 53:25 va ganando extra

Voz 19 53:53 lo puede hacer

Voz 25 53:56 sí sí

Voz 27 54:00 es que Argentina y Chile son los dos países digamos más rocanrolero de todos los Stones cuando van Argentina baja en el precio de las entradas para que vayan los argentinos porque son tan fans son digamos los dos países más europeizada en cuanto a música menos latinos al que tienen los maravilloso que ellos siguen tocando pero esto se hacía mucho y es un grupo bastante rockero que por cierto no lo he dicho se llama la joven guardia y la canción se llama El extraño de pelo largo que ya decía antes Arman e Iñigo que es el comienzo de la película El Periódico la atracador jovencito es una maravilla película una mejor y más vamos Rompuy atracador sale varias veces la canción nacen bueno voy a recordar quiénes eran los huy ser para contar los no

Voz 34 54:40 la cosa a no

Voz 27 54:54 bueno eso ya lo recordáis vale cuando os ponéis en situación de digo el cantante que sea más River

Voz 6 54:58 Cuomo sigue haciendo música por su parte

Voz 27 55:00 te cosas muy bonitas y además le da igual no graba discos de repente saca un sin que el bueno pues el último en el que ha sacado es muy bonita Broken Hearts dos corazones rotos y es muy gracioso porque es como una historia moderna de de gente que liga pues si te traes a mi casa yo te presto min de Flix y viceversa

Voz 59 55:21 frente yo

Voz 19 55:39 vez saquen sabiendas yo te doy el HBO sí porque hasta este momento no hay bajo ya así

Voz 27 56:11 ahora que lo quiera buscar Pray Rivers Cuomo se llama romance jugamos y luego otro grupo parecido se dice que es como un rival del sonido Lori el Canyon quedan todos esos cantautores como por ejemplo pues lo diré claro King y otros muchos que se fueron a vivir a esa zona de al lado de Los Ángeles Francisco perdón bueno pues en ese rollo hay otro tema those de A W S que mira qué bonito suena José más by Design como si fuera de diseño

Voz 1 57:12 en un bosón de Los Ángeles