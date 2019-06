La Ventana (13/06/2019 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 son las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 3 00:07 hoy hemos conocido el número de viviendas sin estrenar en dos mil dieciocho según los datos de Fomento ya hemos llamado a un par de expertos para preguntarle si como dice el ministerio sea digerido ya el stop procedente de la burbuja inmobiliaria y que han dicho

Voz 1454 00:20 usted pues no está muy de acuerdo con esa afirmación sobre todo después de subrayar que quedan todavía cuatrocientos sesenta mil viviendas sin estrenar estos son los argumentos de José García Montalvo profesor de la Pompeu Fabra Julio Rodríguez de Economistas frente a la crisis

Voz 4 00:33 bueno cuatrocientos sesenta mil viviendas a un precio medio de cien mil euros por vivienda significa un total de cuarenta y seis mil millones de euros que es el valor de las viviendas terminadas y no vendidas y que posiblemente estará recogido en los algo que las entidades bancarias evidentemente este número sigue siendo enorme por lo tanto no no pueden

Voz 5 00:54 hemos de concluir que sea se ha producido

Voz 4 00:56 pero la digestión de todas aquellas viviendas que quedaron sin vender

Voz 1454 01:01 Estados Unidos ha enviado un destructor a las aguas del golfo de Omán para prestar ayuda a los dos cargueros uno de ellos un buque cisterna envueltos en un suceso todavía por determinar aunque algunos hablan ya de un ataque cuando se conoció este incidente el petróleo empezó a subir qué datos tenemos a esta hora Eladio Meizoso buenas tardes

Voz 0527 01:17 buenas tardes el barril de Brent cotiza a sesenta dólares son dos más que ayer en que cerró por debajo de los sesenta por primera vez desde enero esta mañana llegó a subir un cuatro por cien hasta los sesenta y dos pero sea moderado algo por la tarde una subida que no ha sido obstáculo para que Yahoo la matriz de Iberia casi siempre muy sensible al precio del petróleo haya subido hoy un dos por ciento Repsol se anota un cero dos en un día con el Ibex veinticinco ligeramente al alza un cero coma uno por ciento arriba hasta los nueve mil doscientos cuarenta y siete puntos en Wall Street el Dow Jones sube también un cero con dos por cien el Nasdaq un cero con cinco

Voz 1454 01:51 ya sabemos con quién se va a sentar Vox en el Parlamento Europeo hasta ahora se había negado a desvelarse con Salvini Le Pen o con los ultras polacos donde van finalmente Javier Carrera buenas tardes

Voz 0866 02:01 qué tal buenas tardes finalmente van con los segundos se integran en el grupo de conservadores y reformistas europeos que lideran los ultra católicos polacos de Ley injusticia evitan los tres eurodiputados de la formación la foto con la extrema derecha italiana y francesa que hoy presentaban su nueva agrupación aunque entre sus compañeros estarían en principio los belgas de la Nueva Alianza Flamenca que arropan al ex president Carles Puigdemont además de los tories británicos los de Santiago Abascal sin embargo dicen tener el compromiso de que todos los miembros del grupo

Voz 1454 02:30 respetarán la soberanía e integridad de España y además el deporte Toni López buenas tardes

qué tal buenas tardes miles de madridistas siguen llegando al paseo de la Castellana para ver en directo a Jafar a las cinco y media se abrían las puertas del Santiago Bernabéu hasta las siete no arranca el acto pero la expectación es máxima y supera todas las previsiones

Voz 1915 03:06 el PP descarta ahora la entrada de Vox en el Gobierno de la Comunidad de Madrid la formación de extrema derecha ha insistido en que quiere consejerías pero los populares les piden realismo ajustar sus peticiones en función de Rosso de sus resultados que Madrid les dieron doce diputados el Secretario General del

Voz 3 03:20 de Teodoro García Egea yo creo que tiene que ser consciente del papel que le han dado los ciudadanos hay eh fuerzas políticas que con menos con más representación que la que tiene hoy vos no han pisado nunca el Gobierno de ninguna institución por tanto hemos de ser conscientes del lugar donde nos han puesto los ciudadanos hemos de ser conscientes de hasta dónde podemos llegar a condicionar un gobierno

Voz 1915 03:44 la Policía Nacional ha detectado aquí en Madrid por primera vez en todo el mundo un nuevo método para transportar droga hay once detenidos que habían escondido hasta mil kilos de cocaína en roca mineral de cobre un mineral que dificulta la visión por los escáneres del Servicio de Aduanas lo explicaba el jefe de la Sección de Estupefacientes de la UDYCO la unidad policial contra el crimen organizado

Voz 3 04:02 un revestimiento total de piedra solo

Voz 6 04:04 el paquete este revestimiento hacía muy difícil la detección incluso para para los scanners que tienen en las iguanas porque muchas de ellas Traian revestimiento de mineral de cobre ir de más de ir hacia bastante difícil la décima a través de los escáneres

Voz 1915 04:22 el Ayuntamiento de Madrid ha reabierto sólo durante esta mañana el frontón Beti Jai en Chamberí para atender las peticiones de los ciudadanos que querían conocer la instalación las obras del edificio del siglo XIX terminaron en enero pero todavía quedan algunos ajustes el Consistorio quiere destinar la actividades deportivas y culturales Carmen Rojas es coordinadora de Cultura de la Junta

Voz 7 04:40 los arquitectos han han hecho un esfuerzo importantísimo sobre todo en poder ofrecer una consolidación contemporánea es decir que el edificio sea capaz de estructuralmente de aguantar y usos tenemos veintiséis grados en el centro de Madrid

Voz 13 07:32 en un solo el recibes más información que una persona del siglo XVIII como saber qué es verdad y qué no

Voz 1025 07:43 en Hoy por hoy

Voz 13 07:46 el programa Lider información de la web

Voz 1 07:51 Oliver rito KPN

Voz 14 07:54 ay qué ganas tengo de vocaciones oye dónde vais año a Mallorca que ya tenemos el coche vamos a vais todos en un solo coche pues claro un modelo familiar de K los tienen de hasta nueve plazas y lo hemos alquilado con el treinta por ciento de descuento todos los seguros incluidos y conductor adicional gratis tu que además le

Voz 11 08:15 hemos reservado con su producto modelo así podremos conducir exactamente el modelo que hemos reservado Europcar y pillajes cortinajes el mejor servicio con toda la confianza

Voz 1025 08:24 Rahman tenemos mensaje para ti de Luis

Voz 15 08:27 es un oyente del programa Ramón que me dejarles dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que

Voz 1025 08:35 nunca podré pagarte Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 16 08:41 pues si con el voto el viernes del oro Jack por algo así me lo paga

Voz 3 09:01 oye nuestro paseo diario por la Historia además de Nieves Concostrina tendría que estar también Mariola Cubells porque esta tarde hablamos de televisión concretamente el nacimiento de cómo lo llamaremos Tele suceso por no decir otra cosa

Voz 2 09:17 en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 19 09:33 no me verán como lo de hoy les recuerda algo muy reciente dicen los expertos que el nacimiento de la televisión del dolor la que se recrea en el suceso hasta convertirlo en espectáculo tiene fecha nombre y apellido el trece de junio de mil novecientos ochenta y uno Se dio oficialmente por muerto al pequeño al y no rampa de seis años se había caído por un pozo muy estrecho y muy profundo en un campo de la provincia de Roma las cámaras de la Rai la televisión pública retransmitieron en directo sin parar durante un día entero los italianos no despegaron la nariz del televisor un éxito de audiencia sin precedentes

Voz 21 10:24 en España también somos expertos en montar excelente shows con los sucesos Nos graduados con las niñas de Alcàsser y hemos hecho un máster con Julen el crío

Voz 1626 10:34 de Totalán un caso calcado al de Alfred y no Rampling cayó en picado treinta y seis metros por un pozo de menos de cuarenta centímetros hasta aquí un lamentable suceso manejado discretamente por expertos pero cuando los bomberos tras dos días de trabajo dijeron que rescatarlo vivo era posible la televisión

Voz 19 10:53 puso en marcha enchufó el directo allí

Voz 1626 10:55 se plantó hasta el presidente de la República Sandro partir desde el Gobierno italiano se ordenó a la RAI que no cortara la emisión en ningún momento aquella era una oportunidad de oro para que los italianos olvidaran el caos político del país y así fue porque en Italia sólo se hablaba de Alfredo no todos doloridos manadas en la esperanza rizando poniendo delitos por lo único importante la vid

Voz 1025 11:36 a los bomberos hicieron un pozo paralelo para acceder al niño pero el chaval

Voz 1626 11:43 año más abajo hasta los sesenta metros día apareció el héroe que nunca falta un voluntario que se metió en el pozo llegó hasta el Freddie no lo agarró y empezó a subir pero chicos escurrió volvió a bajar el voluntario lo escurrir así hasta siete veces hasta que el rescate se demostró imposible el trece de junio tres días después de caer lo dieron por muerto porque sabían que no había forma de llegar a tiempo para rescatarlo vivo de hecho tardaron un mes en sacar Alfred vino aquí supimos alargar el espectáculo de Julen durante trece días porque cuanto más se tarda en perder la esperanza más dura el espectáculo

Voz 22 12:24 es una máxima tan real como desgraciada la pregunta es sería

Voz 0300 12:28 hemos aprendido aprenderemos algún día todo esto me temo que no mucho la verdad por cierto Netflix estrena mañana Alcàsser Cry cinco episodios una serie que que merece muchísimo la pena

Voz 13 12:41 radio lindo una mirada particular para observar a contar

Voz 24 12:51 al de aceituna que ir Menem aquí eh

Voz 23 13:10 tal

Voz 25 13:11 se claro con Elvira Lindo

Voz 26 13:26 no

Voz 24 13:30 sí

Voz 25 13:31 tierra ya planes de su tronco

Voz 0545 13:55 si la lindo buenas tardes hola buenas tardes versión tan hermoso y Andaluces de Jaén tan distinguido está verdad es lo que tenemos en la cabeza

Voz 1025 14:11 los dos escritores locas anotó el pleno Márquez

Voz 24 14:17 hizo eh luz

Voz 1025 14:28 acaso elegido esto

Voz 3 14:30 se oliendo varias cosas porque el último disco de Recio

Voz 1025 14:33 Marc canta os voy a contar una historia con rodeo Márquez de venga

Voz 0545 14:39 bueno hace años cuando yo vivía en Nueva York Rocío Márquez estaba allí actuando yo la verdad hice cierta amistad con algunos artistas flamencos porque desde luego que en triunfo fuera de España son los flamencos eso era entonces sí es ahora no y entonces coincidió que un que un amigo nuestro que tiene dirige más o menos a la formación de una orquesta que Antonio mi marido

Voz 1 15:06 los hora asesora no pero también con su presencia atesora también también pero bueno no lo demás tantos médicos vamos a

Voz 0545 15:15 esta mañana Le dije a Pepe Rubio otra vez ascensor que esta palabra no me han bueno Froiz igual dice algo bueno asesora el caso es que eh estado

Voz 27 15:25 buscando una voz para El amor brujo

Voz 0545 15:28 que finalmente lo hizo Esperanza Fernández que os acordáis que la pusimos el otro día que estaban buscando una voz y lo que querían grabar en en directo en aquellos días con lo cual yo les dije pues tenía que conocer a Rocío Márquez porque

Voz 1025 15:43 una voz maravillosa de flamenco y muy nueva no muy muy clara muy dura total que

Voz 0545 15:48 se presentaron los dos eh en mi casa en el apartamento John Horowitz que era una persona del entendido éste en música de experto

Voz 1025 15:56 Rocío Márquez me preguntó él

Voz 0545 15:58 dónde está el piano digo no yo piano no es pero ya no lo tengo cientos nos quedamos mirando sin saber qué hacer dice Recio con sólo hacen Trillo se tan gracioso devuelva dice Rocío Bono Si queréis yo lo único que puedo hacer por este señor es cantarle a capella y entonces allí en en una hora en la que había muy pocos Ruiz yo en la hora de la siesta de repente empieza esta mujer con esa voluminosa que tiene a cantar fandangos de Huelva en una casa particular que yo decía pero si es que la tienen que estar oyendo yo vivía en un tercero tienen que estar oyendo hasta el sexto porque esas voces agudas que llegan sí muy lejos no fue un momento precioso ya al al escritor esto de música le vimos con una cara parecía que iba a llorar porque era muy impresionante realmente alguien que de pronto utiliza la voz instrumento éste es algo increíble ahí estaba Rocío

Voz 0300 16:53 este disco que es el instrumento que tenemos todos

Voz 24 16:57 cuánto siglo VI una piel y la mano para eso somos la propia pues eso le van Tate bien no no se con todo mi Andaluza SCA

Voz 28 17:29 tu

Voz 24 17:34 deja así ves desde el alma aquí eh soy hijo eh

Voz 3 17:53 yo deseaban romper el encanto pero es que esa tarde Elvira ha venido muy contenta por contarnos esta historia de Rocío Marc por poder comentar lo de este disco esta canción que cantan

Voz 29 18:02 con con Kiko Veneno pero bien a mí

Voz 3 18:05 dada o indignada cabreada

Voz 0545 18:07 bueno de alguna manera la canción habla de trabajadores también de los trabajadores del campo que al parecer está pensando en ponerse en huelga en en Extremadura o por qué no los los empresarios del campo no les no les ofrecen un salario mínimo pero eso sería otra historia pero hablamos de trabajadores y hablamos de algo muy concreto de algo que que se que se está llamando la economía de la reputación es decir lo que los demás Bennati Nati cuando de mentir cuando estás trabajando el otro día como otras muchas veces fui a una gran pastelería de Madrid a comprar unas cosas y cuando me iba a ir me dijo la dependienta por favor cuando llegué a casa me puede puntuar en la web y además me dijo pero por favor no me puntúe que hay cinco Cáritas no me puntúe con la tercera o la cuarta porque eso al final nuestra el problema sin va a puntuar puntuó en la excelente

Voz 3 19:07 a los emoticonos esos tres El Corte Inglés en los aeropuertos es es es increíble

Voz 0545 19:12 les porque hoy me he pasado la mañana leyendo sobre esto pues por eso digo estoy cabreada que es decía Naomi Klein que que los tiempos de crisis la ciudadanía los trabajadores entran en estado de shock y es cuando se toman ciertas medidas ultraliberales para restar derechos a los trabajadores no entonces esto de los emoticonos además es como el el el está retan restando te derechos pero de una forma guay porque es con uno es modernos no yo estaba leyendo por ejemplo esta mañana cómo se le ocurrió esta cosa de la abrir el el el tablero de los emoticonos a me parece no sé si fue un noruego sí pero bueno pues a ellos inventaron este tablet este tablero que se llama happy or not me hacía gracia porque el tipo decía que es que cuando era adolescente se había sentido muchas veces frustrado porque cuando iba a comprar que ser repuestos a la tienda de la consola él no podía decir lo que le había aparecido lo que le había como Le habían tratado como le habían asesorado entonces esto les sirvió para enfrentarse el odioso aparatito que se ha extendido es está extendiendo por todo por todo el mundo ha duplicado desde dos mil catorce su facturación en España está entro haciéndose en casi todas las grandes empresas no hasta el punto por ejemplo a mí hay cosas que me hecho Cameron Down chocante por ejemplo en AENA hay un montón hay un montón de aparatitos en los aeropuertos es curioso que en sitio los que no sé si pensáis vosotros donde tantas veces socava nuestros derechos como es el espacio aéreo a los aviones en que no sabes qué ha pasado en el avión hay retrasos es decir son sitios donde tienes muchos motivos para estar cabreado muchas veces dices no me entero de nada no soy cliente no tengo derechos los en perdido dentro y fuera del avión bueno sin embargo hay muchos departamentos en el aeropuerto que se valen de esto con lo cual tu cabreo quién lo va pagar pues a lo mejor la señora de la limpieza de los baños seguro que hay que hacer es el el el gesto duro pero sí el que mira tu maleta etcétera no entonces a mí me parece una cosa perversa yo me acuerdo en mis primeros años de Nueva York cuando iban allí turistas españoles me decían bueno que aquí los camareros son muchísimo más simpáticos que en España yo simpatía la estudié durante muchísimos años era una simpatía completamente forzada porque la gente muchas veces no tiene contratos no tiene contratos au tiene contratos bajísimos vuelve a los mexicanos que están allí para limpiar mesas no tienen nada entonces dependen absolutamente de la propina que tú les dejes Ciencias claro entonces tienes que hacer un ejercicio brutal de simpatía para salir adelante no es que es una cosa es ahora mismo puntúa al que te hace gestiones por teléfono al que Viera está el arte de la plataforma en casa del Movistar de lo que sea claro hay un hombre del Corte Inglés claro entonces las empresas dicen no pero eso a nosotros no lo tenemos en cuenta lo tenemos en cuenta para ver el el el servicio que es carecer el grado de satisfacción etcétera pero a mí realmente me parece que estos iconos inciden además en gente que está con oficios muy precarios hoy precisamente no sé si es visto el estudio de Foessa que os nosotros sí no sólo se hemos comentado esta tarde a las cuatro es brutal es brutal es brutal crisis ha dejado casi dos millones más de personas en situación absolutamente límite dos millones eh claro ocho años entonces nosotros como clientes cuando estamos juzgando a una persona ya estamos juzgando en algo que puede absolutamente influir en su estado laboral no sabemos ni el dinero que tiene ni si está bien pagado no como en su contrato no es que tengamos que saber todo eso pero al menos el a mí no me gusta a mí no me gusta juzgar a nadie tampoco me gusta que me juzguen cuando se decía que para eso no estamos para eso entonces se crea como una especie de Auditoría General en la que participamos todos

Voz 3 23:50 cada vez cada vez me cabrea más Elvira los esos nombres rimbombantes que eligen y que está muy bien buscado se esto de la economía de la reputación porque gente si esto no suena mal sí pero va rascando va rascando y eso además que vale para todos los oficios para todas las situaciones Barà para nuestro por ejemplo que les van a pedir que nos pongan también unas caritas decisivos sino en realidad es profesor es un juicio sumarísimo cada vez que ah y el dependiente que Seat está prestando un servicio porque dice las empresas que no lo van a utilizar ver lo malo la perversión es que no utiliza la media y ellos están acongojados por si tú le pones menos de un cuatro por qué es ese tres lado independientemente de la avería que le vaya a preguntárselo a Sofía Castillo que es portavoz de Comisiones Obreras y además trabajadora de contact center cuando Contact Center yo me imagino que es el que tiene todavía no se Sofía Castillo buenas tardes

Voz 5 24:43 hola buenas tardes hola los del treinta h interés tele Márquez no es que como no se ha llegado a lo mejor de de marketing bueno va toda la atención al cliente de las empresas del Ibex

Voz 3 24:53 buenos hacía ha vivido en primera persona lo de las calificaciones y ahora defiende a los compañeros y compañeras de de sus efectos a ver por lo que por lo que sepas este tipo de de de calificaciones normalmente recaen sobre gente que no son los que precisamente tomas las decisiones del servicio que se presta el una última el último eslabón de la cadena

Voz 5 25:16 directamente recaen sobre ellos no solamente por una sanción que te pueden sancionar por no haber atendido con una calidad que ellos marcan sus objetivos e como por ejemplo tu tipo de contratos y es un contrato a tiempo parcial pese a lo mejor se decide que pues no te aumente las la jornada por puede este tipo de llamar porque no llegas al al nivel de calidad que que se supone que tienes que llegar

Voz 0545 25:39 es una formación mínima Sofía hay hay hay una cosa por ejemplo que leía esta mañana yo es que claro muchas veces el trabajador juzgado está siendo culpado por problemas de la empresa yo qué sé porque por ejemplo si ha tenido que esperar una cola es porque a lo mejor había

Voz 27 25:58 todo una reducción

Voz 0545 26:00 deducción de de empleos porque alguien no te haya sonreído por una sensación simplemente o porque ha habido recortes de personal porque hay genero defectuoso por ejemplo o no

Voz 5 26:11 claro pues por ejemplo si incluso del productos al cuando te te piden una encuesta de calidad muchas es que quizá lo mejor lo que están pidiendo es la calidad de las de la llamada lo que está juzgando la persona es la calidad del producto sea pues de de que le han instalado mal servicio entonces Torre caso desde el operador al final somos la cara de de de las de las entradas principales críticas estábamos contratados por las empresas principales

Voz 3 26:36 pero has dicho que te has dicho que pueden sancionar es que antes comentaba Aronofsky dicen que no lo utilizan has dicho que pueden

Voz 5 26:42 ah sí lo debe cansino hay una cosa pero

Voz 0545 26:45 pero además que es que a veces inconscientemente se juzga también el acento cuando son consultas por teléfono se juzga el acento o las palabras que nosotros no reconocemos no ir por ejemplo en en Estados Unidos ya se ha hecho un un estudio la ley no permite mirar a nadie por razón de sexo religión origen etcétera Sin embargo al cliente el influye de repente el cliente se convierte en el que juzga y hay un estudio que demuestra que no usa a los negros por ejemplo en Uber les dan menos propinas que a los blancos

Voz 5 27:19 hombre aquí aquí no nos eh no se puede hacer eso no hay una discriminación salarial pero sí que es verdad que hay algunos clientes que no dejan que los que es las personas que tengan acento por ejemplo un acento sudamericano que hay servicios que le llaman como pues vi los vi pues no pueden recibir personas con acento sudamericano por ejemplo eh

Voz 0545 27:41 claro eso también ocurre pero es lo que te decía que no te juzgan la empresa te juzgue al cliente

Voz 5 27:46 es hasta ya están dejando en manos de

Voz 0545 27:49 el cliente cualquier prejuicio racial en cualquier prejuicio de origen

Voz 3 27:54 me decía tú que lo ha sabido psicológicamente este tipo de presión hay muchas presiones en la vida ya en el trabajo este tipo de presión este este escrutinio casi continuo como como como se vive

Voz 5 28:06 pues con una potencia con una cierta incertidumbre y angustia no porque al final dices es es tan subjetivo por lo que se va a jugar que es que depende de mí

Voz 3 28:15 bueno

Voz 5 28:16 porque si mejor la persona que está llamando a llamado tres veces porque una incidencia que no se le ha arreglado yo hacinados y a ser la responsable y yo lo estoy aprendiendo de una manera totalmente profesional y lo que estoy diciendo además es lo que le estoy dando a resolver pero claro la persona viene viene muy enfadada no o está muy enfadada pese al final se ha Nine junto a mí me va me va a calificar mi llamada seguramente que no poner una calificación super baja en el caso de que tuviera es que le ha pasado compañeros míos no de de de tener de contratos pues hay que ahora abundan los contratos a veinte horas pues a lo mejor no les no les suben las horas complementarias mes no le eh bueno pues el incentivo porque también ahí en muchos en muchos servicios que se cobran incentivos no es bueno para el jueves el mes lo digo porque porque tiene tres calificaciones mal que encima no dependen de ti

Voz 0545 29:10 bueno y además todos hemos recordado nuestra vida ir a tiendas donde la gente tenía diferente carácter es decir que no estaba domesticado el carácter para que todo el mundo fuera de la misma manera agradable no yo te hago una pregunta a Sofía sinceramente no creéis que los sindicatos tienen poca fuerza ahora en las empresas para esto que puede calificarse como una vulneración de los derechos de los trabajadores

Voz 5 29:37 hombre tenemos poca fuerza desde el arresto es decir de la última reforma laboral no tenemos en la negociación colectiva nosotros intentamos intentamos paliar con convenio que bueno que que regula muchísimas cosas pues nuestro convenio aunque tiene un salario bajo regula bastante bastantes situaciones él lo intentamos atajar pero es verdad que no Nos es muy difícil en algunas situaciones porque incluso hay servicios que no solamente son telefónicos son telemáticos sea tu pues vueltas tu cara porque incluso en un teléfono y que bueno no me está viéndola a lo mejor puedo estar poniendo mala cara no aunque mi voz no lo no lo perciba pero eh bueno pues si estamos intentando intentando con eso con la negociación colectiva pero eso era lo tenemos no tenemos difíciles

Voz 0545 30:20 así por ejemplo el cliente que podemos hacer los clientes porque si por ejemplo yo digo pues mira no en en algunas en algunas empresas te hacen digamos votar mejor o peor por por un dependiente porque si no no te sale además la cuenta no sé si uno de danza emoticonos

Voz 5 30:39 tú no puedes tú lo que puedes hacer

Voz 0545 30:42 tú puedes negar a entrar en ese sistema

Voz 5 30:45 te puedes puedes no calificarlo una muchos servicios no no lo calificar directamente dejar la encuesta sin hacer es así que esto sí que se puede se puede hacer

Voz 3 30:56 no puede haber una rebelión de los clientes

Voz 5 30:59 esto estoy efectivamente

Voz 3 31:01 pero cuando voy por ejemplo al al Corte Inglés vamos es que antes de mirar yo aprieto la cara sonriente ya estaba porque es que fin perder el tiempo que lo pusieron pero no ha ganado nada más me da igual la abstención no cuenta en detrimento de la valoración que tiene

Voz 5 31:16 no no no eso sí que es verdad que no no es que no soy calificado pero otros no

Voz 3 31:22 Versión acojonado una cosa que ha dicho Sofía que los servicios vip de telemarketing no admiten acentos y en ocasiones a centros

Voz 0545 31:32 claro por eso por eso yo ponía el ejemplo de los Estados Unidos que efectivamente hay digamos una sociedad que ha tenido muchísimo más racismo porque ha tenido gente de muy distintos sitios mucho más racismo que la española y ahí precisamente es contra la raza pero aquí no llega por el acento claro

Voz 5 31:54 claro porque aquí se impone incluso se han dado casos de que la gente no hay sudamericana simplemente porque de Canarias porque me pregunto atento no puede incluso o incluso en Andalucía

Voz 0545 32:09 sí hay servicios

Voz 5 32:11 no se pueden llevar una provincia a otra precisamente también hacen cosas no solamente es contra otro ex frente a otros países no nosotros mismos eh

Voz 0545 32:19 aquel horror

Voz 5 32:21 Iker lo de Sudamérica bueno hubo una externalización bastante bueno se analizaron muchos con gentes porque por muchas causas no poner en Sudamérica porque porque es verdad que atienden una zanja horaria que nos que aquí sale más cara porque tienen que pagar un plus pues se la llevaron a Sudamérica pero dado se llevan a Sudamérica porque al usuarios a los usuarios de a pie a las grandes compañías que que dar les ofrecen el pues esos clientes vi eso eso se les atiende desde España

Voz 0545 32:51 pero esta gente ya ya no hablamos de los repartidores que tal vez más

Voz 27 32:57 injusto es el juzgar su trabajo no

Voz 3 33:02 yo lo va a hacer el resumen es que no vamos bien y que hay que contar algo para para mejorarlo Sofía Castillo muchísimas gracias por este ratito pero gracias a eso pero la verdad podía estoy cabreado que tú fíjate Nos es que un par de cosas que no sabía esto del esto del de la discriminación por el acento vamos esto es legal demás cero

Voz 0545 33:32 claro entonces la ley puede decir una cosa las empresas pueden decir nosotros seguimos la ley pero en el fondo pero en el pero el cliente está juzgando por Estados asuntos el ir hasta la próxima semana bueno un beso a todos así que viene acabar con esta canción

Voz 30 34:05 la a La Ventana en la redes sociales Rojas La Ventana quien friki La Ventana

Voz 18 36:57 Fuentes con la SER

Voz 35 37:00 lo que pase eh

Voz 13 37:13 Europa

Voz 19 37:15 falta menos de un mes para que se celebre el Día Internacional del Orgullo LGTB es la fiesta tiene lugar el veintiocho de junio día en el que se conmemoran los disturbios de Stone Wall de mil novecientos sesenta y nueve que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual una de las marchas más importantes en esa fecha se dará en Madrid pero sabéis que España es décimo buen Europa de la lista de países que mejor defienden los derechos LGTBI y eso que hace pocos años era el segundo según el Ranking Rainbow basado en las leyes y políticas que tiene cada país Malta es el que mejor puntuación tienen seguido por Bélgica Luxemburgo y Finlandia ya enero es bisexual lleva seis años viviendo en mayo

Voz 6 37:55 en este sentido afectada nunca he tenido una mirada de que no tuvieran juzgando yo veo que la gente tiene mucho mucho respeto completado respeto y libertad y además apoya mucho al colectivo insistía que en todos los daños de la tormenta

Voz 5 38:08 Julio de ellos son muchas las empresas interna aquí

Voz 6 38:11 los que apoyan la causa patrocina a pesar de que Malta es un país tradicional católico ha conseguido en pocos años se refería

Voz 19 38:17 europea en leyes de igualdad con pequeños detalles que hacen que la sociedad sea una de las más abiertas

Voz 6 38:23 Terra mucho que un país tan católico que cree tanto en la religión y la familia que los sexual que se respira mucha tranquilidad y mucha libertad y mucho los sistemas Malta contra esta persona por ejemplo los baños no se pone la etiqueta de género de hombre tú lo contrario se le nombre ni mujer aquí todos somos iguales

Voz 19 38:39 Malta además fue el primer país europeo en prohibir la cura a la homosexualidad y pensarlo con prisión algo que no existe en España porque ni siquiera hay una ley de igualdad LGTB existe un proyecto que pasó el trámite en el Congreso en septiembre de dos mil diecisiete pero desde entonces está paralizado esto supone que dependiendo de la comunidad autónoma tienes unos derechos o no todavía queda mucho trabajo por hacer para conseguir la igualdad las amenazas el acoso o la DGT vi fobia sigue presente en muchos países miembros de la Unión Europea incluso los hay como Lituania Polonia o Eslovaquia donde ni siquiera está aprobado el matrimonio entre dos personas del mismo sexo

Voz 1025 39:18 Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 3 40:03 bueno Ángel buenas tardes amigo hola muy buenas tardes estás qué tal estupendamente abrimos un día más la Ventana de los clásicos hoy si te parece la primera pista quedamos a los oyentes para ponerse en contexto va a ser una frase

Voz 0313 40:13 se abrimos comillas abrimos comillas va siempre he pensado que mis compatriotas no me conocen bien para casi todos soy simplemente el autor del Concierto de Aranjuez yo creo que mucha gente sabía de quién estamos hablando está a punto de cumplirse el vigésimo aniversario de la muerte de Joaquín Rodrigo y hoy vamos a intentar conocer un poco más a fondo al maestro en la Biblioteca Nacional hay ahora mismo una exposición que nos pueda ayudar mucho se titula El paisaje acústico de Joaquín Rodrigo se podrá visitar hasta el ocho de septiembre y una compañera Raquel García ha decidido guiarnos y arrancando además a partir de otra frase

Voz 8 40:51 el día en que copiosamente sobre la huerta valenciana era una lluvia persistente machacona que Rocío para los naranjos y empapada la tierra el olor a tierra mojada mezclaba con aromas de frutos ácidos que después formarían parte de mi niñez no sabía todavía que tres años después comenzaría a perder la vista y que serían los olores el tacto y el oído los que conducirían mis pasos por esta vida

Voz 1915 41:20 aquí comienza la exposición el paisaje acústico de Joaquín Rodrigo una pequeña fotografía en blanquinegro no marco dorado que cuelga de la pared con aquel niño que todavía no había perdido la vista iniciamos el recorrido con la comisaria de la muestra es la catedrática Ana Benavides

Voz 21 41:34 se crió en una familia de terrateniente simpática terrateniente en una persona que no tenía afición por la música de hecho no veía con buenos ojos que se dedicará a la música más siento así porque Joaquín Rodrigo con tan sólo tres años y ha causado una de histeria Ozil

Voz 0545 41:53 a pesar de que nunca contó con el respaldo de sus padres

Voz 1915 41:56 de hecho nunca acudieron a ninguno de sus estrenos Joaquín Rodrigo estudió piano violín y con veintiséis años viajó a París una decisión que marcó su carrera artística personal allí conoció su mentora política ya su mujer Victoria Camí

Voz 21 42:09 Indica le dejó dos consejo importantísimo que fue ser ecléctico y él no renunciar a sus orígenes y eso marcaría toda la trayectoria creadora de Rodrigo Eden París también supuso un punto y aparte en su trayectoria personal como bien ha apuntado porque claro gracias a a su viaje a París conoció a la que sería su futura esposa Doña Victoria Caño la pianista turca con una cultura extraordinaria sobre todo la época en la que hablamos inglés treinta

Voz 1915 42:38 fotografías partituras originales objetos personales como su bastón y su máquina braille Nos descubren Joaquín Rodrigo que además de músico fue compositor escritor y crítico musical hay carteles publicaciones instrumentos musicales como su guitarra con la que compuso la que se convertirían su partitura más famosa

Voz 21 42:55 su primera obra para guitarra de veintiséis mil novecientos dieciséis La Zarabanda lejana que la venda aquí es cuando termine esta obra dijo Chano con poco más para guitarra en esto que se le acercan Miguel Llobet extraordinario guitarrista de la época Le dice maestro usted incluye la guitarra tiene que continuar escribiendo para ella eligen no haya Miquel Llobet con su intuición pero por suerte en el año treinta y ocho estos eludió dar olvidar Icon usa el concierta con todo

Voz 1915 43:27 el maestro que el concierto les salió casi solo a pesar de que nunca fue su pieza preferida y que lamentaba que son los le conociera por ella para Joaquín Rodrigo la música era su ilusión por además de la música estaba en la historia la filosofía la literatura y la poesía fuentes de inspiración para una obra que componen más de una decena de conciertos más de sesenta canciones obras corales e instrumentales música para escena hay para cine Joaquín Rodrigo murió en julio de mil novecientos noventa y nueve a punto de celebrar su centenario

Voz 0313 44:02 bueno estas posiciones muy muy interesante pero es que allí mismo en la Biblioteca Nacional dentro de unos días a presentar un disco que acaba de salir a la venta un disco titulado Rodrigo por Cañizares en el que atención e incluso se puede escuchar una pieza inédita compuesta en mil novecientos veintiséis descubierta hace muy poquito el año pasado

Voz 38 44:23 ah sí

Voz 39 44:31 sí sí

Voz 3 44:42 Juan Manuel Cañizares buenas tardes buenas tardes qué tal muchísimas gracias por está en la ventana de un lujazo de verdad que maravilla no poder estrenar algo

Voz 0300 44:50 sí pues sí porque me siento en ese sentido pues lijar privilegiado ha podido dar vida a esta esta magnífica obra como todas las reacción metros Rodrigo pero es tan especial porque tiene pues tiene aires andaluces de hecho totalmente la obra se llama preludio al atardecer en la portada de la partitura pues hay una frase de Maestro Rodrigo que dice que ha ya al atardecer se escucha una guitarra haya casi la Alhambra entonces estos sonidos cuando de cifraba la partitura estaba imaginando a Maestro Rodrigo que podría estar escuchando SER haya casi casi la Alhambra y entonces si fuera la partitura como digo pues es un salieron aires andaluces esa impronta que suena a veces como si fueran unos tientos una soleá y malagueña Iber muy curioso como se fijaban el flamenco para para empezar en sus principios a crear sus

Voz 18 45:54 eh

Voz 0313 46:07 no podemos saber Juan Ángel lo que estaría pensando en maestro en en ese momento pero sí es verdad que recorriendo la exposición y hemos dado un par de pistas muy claras al respecto era un hombre de de reflexiones de sentencias de dejar frases de debida por todas partes se sí yo creo que tenía conciertos muy claros por ejemplo para qué sirve la música no

Voz 1155 46:27 no sin duda Hay cuando sea sus gustos en todas las posiciones en un momento determinado en qué dice sus obras preferidas que van desde la Pasión según San Mateo de hasta hasta una de las obras Pedro de Falla era un la sensación es que el maestro Rodrigo tenía a pesar de esas condiciones verdaderamente terribles no quedarse ciego tan joven no tener un apoyo familiar desde el principio para apoyar un poco su carrera además una persona de gran sensibilidad y efectivamente se agarró a la guitarra en un momento pero también al piano y también en la historia yo creo que la exposición de la Biblioteca Nacional refleja tácticamente muy bien entonces es contenidos toda esa sensibilidad que hay detrás de ellos no conocimiento

Voz 3 47:11 deseo de ir más allá de eso

Voz 1155 47:13 de vista pues a mi me parece que que las posiciones modélica Ícaro el en estos que decíamos al principio que decías de que den la oportunidad de que Cañizares ha hecho por eso nos ha convertido en el guitarrista flamenco que ha hecho alusión poco a lo que tienen los clásicos del flamenco está de flamenco incorporando a los clásicos porque ahora está dedicada Rodrigo pero antes ya había dedicado sus discos a fallar a al venir a Scarlatti se está convirtiendo en el gran guitarrista en que se conjuga muy bien el mundo del flamenco del mundo

Voz 3 47:49 cuando cuando fue su primer contacto con el maestro Rodrigo

Voz 0300 47:53 pues hace muchísimos años fue los los noventa

Voz 3 47:56 noventa sería no sí sí yo estaba

Voz 0300 47:59 en esa época estaba acompañando a Maeztu patrocinio todo grande bueno pues en aquella época Paco de Lucía en la primera parte pues interpretaba magníficamente como todo lo que ha hecho magníficamente concierto de la juez y claro pues yo estaba en esa época acompañándole y entonces lo escuchaba de cada noche entre bastidores entonces estaban escuchando pero qué maravilla cómo cómo cómo interpreta hay que ganó obra como como el maestro digo ha sacado tanta tantos colores Si tanta expresión como instrumento la guitarra y ahí vi un campo muy grande en yo que también tengo estudios clásicos desde muy pequeñito pues eh me consideraba en ese momento como una persona que podía hacer puente persona puente siempre uniendo esos dos mundos el mundo del flamenco y de la cultura de la música clásica

Voz 40 48:55 en un

Voz 41 49:03 a mí me

Voz 38 49:12 no

Voz 39 49:16 eh

Voz 3 49:24 yo estaba pensando antes hombre algunos detalles de la de la vida el maestro son conocidos como histeria que les dejó sin visión a los a los tres años y que él había explicado alguna vez que seguramente fue lo que lo condujo a la música con toda probabilidad pero yo no conocía ese detalle de que su padre sobre todo pero incluso su madre que le apoyó un poquito más nunca fueron nunca asistir a un a un a un estreno eso para un para un creador para unas

Voz 0313 49:49 dista que tiene que ser una frustración enorme no sé si al final de fortalece Juan Ángel si hay otros ejemplos tan tan flagrantes en la historia de la música pero resulta en fin para

Voz 3 49:59 alguien que no fuera absolutamente incomprensible no

Voz 1155 50:02 en una primera reacción tiene que ser tremendo el hecho de que tu propia familia pues realmente eso sí caros provoca una reacción automáticamente de buscarse la vida en independiente por por todos los lados no y luego yo creo que tuvo mucha más suerte de de ese viaje a Francia encontrarte mujer si es a la pianista les ha turca Victoria Camps y que le apoyó pero vamos yo creo que va a permitir una broma que a mí la pasado como mujer Raimunda Cañizares como médico augura que no apoya absolutamente en todos aquí a veces las uniones de este tipo de uniones verdaderamente con muy positivas no

Voz 0313 50:41 bueno incluso su hija ella ella misma reconocía que tardó mucho tiempo en ser consciente de la de la dimensión de la importancia de la obra de su padre

Voz 42 50:51 muy muy mayor con una parafernalia de años eh eh reconocido quién era quién era como compositor sobre todo cuando empezaba a viajar por el mundo yo he vivido fuera de España muchos años y fue allí donde yo me di cuenta que era un nombre reconocido valora disimulo queridísimo con la gente que no lo había visto nunca yo lo tenía en casa pero para mí ahora sólo mi padre claro

Voz 32 51:35 uno

Voz 0313 51:40 no creo que haya nadie absolutamente nadie que esté escuchando la radio y que no identifique estos acordes lo que pasa es que son conciertos fue un concierto muy especial con Simon Rattle claro está lo saben los protagonistas pero eso

Voz 0300 51:53 bueno contarlo bueno yo tengo especial a lo que al hilo de lo que decía Ginés de lo que que que que nadie desconozca este concierto me acuerdo que cuando fui una semana antes del concierto en Madrid fui a a ensayar con la Filarmónica de Berlín y Simon Rattle ha a Salzburgo y entonces el aeropuerto claro a cogió un taxi hacia hacia el hotel para porque al día siguiente tenía al ensayo y entonces el el taxista me preguntó en inglés que que que qué hacía yo allí no con la guitarra edita no digo pues voy a mañana tengo ensayo con la Filarmónica porque voy a interpretar el Concierto de Aranjuez

Voz 1 52:37 sí sí

Voz 0300 52:40 bueno ahora defendible en todo el mundo es es una maravilla porque la música no no sólo no tiene fronteras sino que expande territorio es verdad une un duro de su mundo yo veo mucho eh yo yo yo me separan muchas veces de lo material porque ahí un material que no me interesa nada entonces veo mi mundo de la música los sonidos salmodia

Voz 3 53:02 hoy podríamos hacer lista de cosas materiales tienen Teresa podríamos haber lista lista larga es apuntaría vamos unos cuantos además vivo hay mucho

Voz 0300 53:10 ese ese mundo de de sonido no es un mundo que

Voz 1155 53:15 es una de las formas aquella experiencia simbólicamente fue importante porque yo creo que es la primera vez que un guitarrista que el flamenco hacía una colaboración con la Filarmónica de Berlín nada menos sí

Voz 3 53:29 con cualquier cosa no como se por ahí la mente no

Voz 0300 53:32 sí sí creo que fue una experiencia muy muy importante además también de leyendo los escritos de Joaquín Rodrigo una cosa que me gustó mucho eje le preguntaba en un periódico recordó que sobre el flamenco y entonces dice yo soy un enamorado del flamenco Yves de hecho pues ahí está mi Concierto de Aranjuez lo dejo ahí como que el concierto Aranjuez está inspirado gran parte en la música pero yo Sergio

Voz 3 54:01 mejor Ángel pero dado que Cañizares ha venido a presentarnos en su disco a comentar esta exposición lo tú crees que lo podremos atracar un poco nos porque como atracarle cómo cómo va con la guitarra a cuestas

Voz 0313 54:14 es es un fragmento pequeñito

Voz 3 54:17 pequeñito el el que sea del todo podríamos compartirlo con los oyentes de La Ventana claro

Voz 0300 54:22 cambiamos un Plazas Vega allá vamos venga

Voz 3 54:25 a la una

Voz 1 54:26 a las dos

Voz 40 54:42 no

Voz 44 54:54 no

Voz 40 54:57 sí

Voz 44 55:39 sí sí

Voz 40 55:41 ah sí

Voz 28 55:56 eh

Voz 41 56:13 eh

Voz 43 56:27 no ver

Voz 41 56:58 eh eh eh

Voz 17 57:29 no

Voz 24 57:33 sí

Voz 30 57:38 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana La Ventana

